UFABET ESport Straub พูดว่าไม่จริงจัง

UFABET ESport แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – มหาวิทยาลัยสต็อกตันกล่าวว่านักพัฒนา Glenn Straub ไม่ได้จริงจังกับการซื้อคาสิโน Showboat ในอดีตของแอตแลนติกซิตี และประธานของบริษัทกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสถาบันจะแสวงหาผู้ซื้อรายใหม่

วันพฤหัสบดีเป็นเส้นตายสำหรับการซื้อ 26 ล้านดอลลาร์ของ Straub เพื่อปิด แต่เขาฟ้อง Stockton ในวันพุธโดยขอให้ขยายกำหนดเวลาในขณะที่ข้อ จำกัด ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพย์สินนั้นถูกแยกออกในศาลล้มละลาย

“ด้วยภูมิหลังที่โจ่งแจ้งของ Mr. Straub จึงไม่น่าแปลกใจที่เขาฟ้อง Stockton เนื่องจากดูเหมือนว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะซื้อ Showboat ในราคาสัญญา 26 ล้านดอลลาร์” เคสเซลแมนกล่าวในแถลงการณ์ “เราจะดำเนินการแก้ไขตามสัญญาซึ่งรวมถึงการยกเลิก และเราจะแสวงหาผู้ซื้อรายอื่นๆ ที่ต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเรา แอตแลนติกซิตี้ และภูมิภาคของเรา”

แถลงการณ์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า Stockton ยุติสัญญาทันทีหรือไม่ มหาวิทยาลัยจะไม่ชี้แจงความคิดเห็นของเขา และจะไม่ระบุว่าผู้ซื้อรายใหม่จะสามารถปิดการซื้อ Showboat ได้อย่างไรก่อนที่ข้อ จำกัด ทางกฎหมายที่แข่งขันกันจะได้รับการแก้ไข

Stuart Moskovitz ทนายความของ Straub กล่าวว่า Stockton ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการกอบกู้ข้อตกลง

“It is rather ironic that an individual who refuses to negotiate, refuses to cooperate, refuses to reach an amicable agreement, and would prefer to put his university in financial jeopardy rather than work out a reasonable deal, would call someone trying to resolve the situation litigious,” he said. “It doesn’t look like the university improved anything by replacing the prior president with the current one.”

Former Stockton president Herman Saatkamp retired this year after the Showboat deal hit the rocks.

Under Saatkamp, the suburban university bought the shuttered casino for $18 million in December from Caesars Entertainment, hoping to turn it into a long-sought urban satellite campus.

แต่ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินได้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หลังจากที่ปิด Showboat เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในนามของการลดการแข่งขันในตลาดการพนันในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีที่กำลังดิ้นรน ซีซาร์ได้กำหนดข้อจำกัดการกระทำเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกใช้เป็นคาสิโนอีกครั้ง ที่ขัดแย้งโดยตรงกับพันธสัญญา 1988 ระหว่าง Showboat, Trump Taj Mahal และ Resorts ที่สั่งไม่ให้ Showboat ใช้สำหรับสิ่งอื่นนอกจากคาสิโน

Stockton ยื่นคำร้องในศาลล้มละลายของรัฐอิลลินอยส์ซึ่งหน่วยงานของ Caesars Entertainment กำลังพิจารณาคดีในบทที่ 11 ขอให้ผู้พิพากษาจัดการเรื่องนี้ ที่ยังไม่เกิดขึ้น

Straub ยังเป็นเจ้าของคาสิโน Revel เดิมที่อยู่ถัดจาก Showboat แต่การดำเนินคดีกับโรงไฟฟ้าและอดีตผู้เช่าธุรกิจทำให้เขาไม่สามารถเปิดได้อีกครั้งในฤดูร้อนนี้

สเตราบจินตนาการว่าเรือโชว์โบ๊ทเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองแอตแลนติกซิตีแบบหลายแง่มุมมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเขาตั้งชื่อว่าโครงการฟีนิกซ์

KINGSTON, จาเมกา — อัยการสูงสุดของบาฮามาสแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินใจของผู้พัฒนาโครงการโรงแรมและคาสิโนมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในเมืองแนสซอ เพื่อยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในศาลสหรัฐฯ

Allyson Maynard-Gibson กล่าวว่าการให้ศาลสหรัฐตัดสินเรื่องสำคัญ “อย่างลึกซึ้ง” ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจบาฮามาสจะมี “ความหมายที่ร้ายแรงและกว้างขวาง” สำหรับประเทศอธิปไตย

“รัฐบาลรู้สึกอย่างยิ่งว่าการแก้ไขข้อพิพาทที่ทำให้โครงการล่าช้าควรเกิดขึ้นในบาฮามาส” เธอกล่าว

ด้วยเหตุนี้ ศาลสูงสุดของหมู่เกาะจึงเห็นชอบที่จะเลื่อนออกไปจนถึงวันอังคารที่ได้ยินคำร้องของ Baha Mar Ltd. สำหรับศาลบาฮามาสให้ยอมรับคำสั่งศาลในตอนที่ 11 ของศาลสหรัฐฯ ในเดลาแวร์ รัฐบาลของหมู่เกาะและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีน ซึ่งให้เงินกู้ 2.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้ ขอความล่าช้า

บาฮา มาร์ กล่าวว่า “เป็นกังวลและผิดหวังอย่างยิ่ง” กับคำตัดสินของศาลบาฮามาสและการคัดค้านของรัฐบาล หลังจากที่ยื่นขอความคุ้มครองตามบทที่ 11 ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ที่เดลาแวร์ได้สำเร็จ นักพัฒนาต้องการให้ศาลสูงบาฮามาสอนุมัติคำสั่งศาลของสหรัฐฯ สำหรับการจัดหาเงินทุน “ลูกหนี้ที่เข้าครอบครอง” ซึ่งคาดว่าจะให้เงินสดแก่บริษัทเพื่อชำระค่าดำเนินการรายวัน

การเลื่อนออกไปมี “นัยที่น่าหนักใจมาก” สำหรับกระบวนการในบทที่ 11 และความพยายามในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และในที่สุดก็เปิดโครงการได้หลังจากเกิดความล่าช้าหลายครั้ง Baha Mar กล่าว

“ตามที่เราได้ชี้แจงมาตลอดทั้งสัปดาห์ เวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบาฮา มาร์” รายงานระบุ

บริษัทกล่าวว่ากำลังปฏิบัติตามคำสั่งศาลฎีกาในการจัดหาข้อมูลเงินเดือนเพื่อให้รัฐบาลสามารถจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานมากกว่า 2,200 คนได้อย่างรวดเร็ว

megaresort ในแนสซอถูกขนานนามว่าเป็นโครงการที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในบาฮามาส ผู้นำฝ่ายค้านบางคนกลัวว่าความวิบัติของบาฮา มาร์อาจบังคับให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะถดถอย

เดิมโครงการมีกำหนดจะเปิดในปลายปี 2014 Baha Mar ได้กล่าวโทษงานที่ไม่สมบูรณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพลาดกำหนดเวลาของผู้รับเหมาทั่วไป China Construction America

แผนเรียกอาคารคอมเพล็กซ์ขนาด 1,000 เอเคอร์ที่มีโรงแรม ร้านอาหารและคลับประมาณ 40 แห่ง สนามกอล์ฟ 18 หลุม และสิ่งที่เรียกว่าคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของแคริบเบียน เอกสารของศาลกล่าวว่าโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้วประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์

SARATOGA SPRINGS, NY (AP) – ก่อนที่ลูกเต๋าจะเริ่มล้มที่คาสิโนตอนเหนือแห่งใหม่ การดำเนินการด้านการพนันในนิวยอร์กกำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

สนามแข่งม้าในนิวยอร์กเต็มไปด้วยเครื่องลอตเตอรีวิดีโอที่เหมือนสล็อตมากกว่าเมื่อหลายปีก่อน – และเกมใหม่บางเกมจะสะท้อนถึงรายการโปรดของคาสิโนทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบล็คแจ็ค สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ เช่น โรงแรมริมทางอยู่ในระหว่างดำเนินการ และในใจกลางนิวยอร์ก ชนเผ่าที่ดำเนินการ Turning Stone Resort Casino ได้เปิดคาสิโนแห่งที่สองที่มีขนาดเล็กลง และเพิ่มเครื่องสล็อตให้กับร้านสะดวกซื้อของตน

การเคลื่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นจากการจับตาดูคาสิโนใหม่ แม้ว่าบางวิธีจะเกิดขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอาจทำให้คาสิโนที่มีอยู่มีสถานะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผู้เล่นใหม่เข้าสู่สนาม

“หากพวกเขาสามารถเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถได้รับจากคาสิโนใหม่แห่งใดแห่งหนึ่ง พวกเขาสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้” Peter Trombetta นักวิเคราะห์จาก Moody’s กล่าวถึงสนามแข่งม้าของนิวยอร์ก

Trombetta กล่าวว่าคาสิโนตอนเหนือแห่งใหม่จะเพิ่มอุปทานให้กับตลาดภายใต้ความกดดันดังนั้นการดำเนินการที่มีอยู่จึงมีเหตุผลที่ดีที่จะพัฒนา

ใบอนุญาตกำลังรอดำเนินการสำหรับรีสอร์ทการพนันใหม่สามแห่งในนิวยอร์ก: Montreign Resort Casino ใน Catskills, Lago Resort & Casino ใน Finger Lakes และ Rivers Casino & Resort ใน Schenectady หากได้รับใบอนุญาตในปีนี้ ผู้พัฒนาจะต้องเปิดคาสิโนของตนภายในปี 2560 การประมูลจะครบกำหนดในวันจันทร์สำหรับคาสิโนที่เป็นไปได้ในระดับภาคใต้

ชาวอินเดียนแดง Oneida ยุ่งมากเป็นพิเศษกับคาสิโน Lago ซึ่งอยู่ห่างจาก Turning Stone ไปทางตะวันตกประมาณ 65 ไมล์

ชนเผ่าในเดือนมิถุนายนได้เปิดคาสิโนในธีม “พ่อมดแห่งออซ” ในห้างสรรพสินค้าแถบทางตะวันออกของซีราคิวส์ แม้ว่า Yellow Brick Road Casino จะเล็ก แต่ก็อยู่ในแนวระหว่าง Turning Stone และไซต์ Lago ชนเผ่ายังได้เพิ่มเครื่องสล็อต 65 เครื่องในร้านสะดวกซื้อ 3 แห่งบนที่ดินของตน และคอมเพล็กซ์ Turning Stone จะรวมศูนย์เอาท์เล็ตสุดหรูภายในสิ้นปี 2559

คาสิโนสนามแข่งม้า – เรียกว่า racinos – มีตัวเลือกที่จำกัดมากกว่าเนื่องจากไม่สามารถเสนอเกมไพ่และเกมบนโต๊ะอย่างคาสิโนเต็มรูปแบบได้ แต่บางคนก็ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ชัดเจนประการหนึ่งที่พวกเขามี นั่นคือ การเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น Batavia Downs Gaming ขายที่ดินสำหรับโรงแรม 84 ห้องที่มองเห็นเส้นทางโดยรู้ว่า Lago มีกำหนดจะเปิดประมาณ 75 ไมล์ทางตะวันออก Ryan Hasenauer ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกล่าว

“คุณจะแข่งขันกับคนที่มีในสิ่งที่คุณไม่มีไม่ได้อย่างแน่นอน” ฮาเซนาวเออร์ถาม “อืม มีอย่างอื่นที่ทำได้”

จำนวนช่องวิดีโอที่ racinos ทั่วประเทศเติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาจมีนัยสำคัญมากกว่านั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งนิวยอร์กในปีนี้ได้ชี้แจงกฎหมายของรัฐเพื่อเคลียร์ทางสำหรับเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบล็กแจ็กและโป๊กเกอร์สามใบที่นักแข่งบางประเภท คาสิโน Saratoga และ Raceway และ Empire City Casino ที่ Yonkers Raceway ต่างก็หวังว่าจะเพิ่มเกมใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ชั้นหลักของ Saratoga Casino and Raceway ซึ่งจะอยู่ห่างจากคาสิโน Rivers ใน Schenectady ประมาณ 30 ไมล์ มีรูเล็ตและแคร็ปส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว ที่สถานีรูเล็ต ผู้เล่นเดิมพันบนหน้าจอแต่ละจอที่เรียงเป็นวงกลมรอบวงล้อจริงที่พวกเขาสามารถรับชมได้บนจอภาพ

“มันเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่คุณจะเห็นในลาสเวกัสหรือแอตแลนติกซิตี้ มันเป็นเพียงสำหรับนิวยอร์ก” โฆษกหญิงของซาราโตกา Rita Cox กล่าว

งานยังได้เริ่มต้นขึ้นในโรงแรม $34 ล้านที่ไซต์ Saratoga ที่วางแผนไว้อย่างดีก่อนที่จะเลือกคาสิโน Schenectady แม้ว่าคาสิโนใหม่คาดว่าจะใช้เวลาหนึ่งในสี่หรือมากกว่าของธุรกิจของ Saratoga แต่ Cox กล่าวว่าคุณลักษณะต่างๆ เช่น แบล็คแจ็คอิเล็กทรอนิกส์ โรงแรม และที่ตั้งของพวกเขาในเมืองท่องเที่ยวจะช่วยให้สามารถแข่งขันได้

ไม่ใช่แค่ตลาดนิวยอร์กเท่านั้นที่ตึงตัว ออเดรย์ ออสเวลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Seneca Gaming Corporation ซึ่งดำเนินการคาสิโนชนเผ่าสามแห่งในนิวยอร์กตะวันตก กล่าวว่าพวกเขาสามารถเห็นคุณสมบัติที่แข่งขันกันในแคนาดาตรงข้ามกับคาสิโน Niagara Falls ของพวกเขา

แต่ผู้เข้ามาใหม่เชื่อว่ายังมีที่ว่างสำหรับคาสิโนของพวกเขาที่จะเติบโต ใน Schenectady คาสิโนริเวอร์สมูลค่า 330 ล้านดอลลาร์จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกของตนเองนอกเหนือจากสล็อตและเกมบนโต๊ะ รวมถึงร้านสเต็กระดับไฮเอนด์ สปา และเส้นทางริมแม่น้ำ

“วิธีที่เราคิดเกี่ยวกับตลาดคือโดยพื้นฐานแล้ว โดยทั่วไปภายในหนึ่งชั่วโมงหรือประมาณนั้นขับรถจาก Schenectady และนั่นคือประมาณ 900,000 คนหรือมากกว่านั้น” Greg Carlin ซีอีโอของ Rush Street Gaming กล่าว “เราคิดว่าตลาดนั้นลึกพอสำหรับเรา และแน่นอนว่าซาราโตกาจะประสบความสำเร็จทั้งคู่”

LAS VEGAS (AP) – นักกีฬาโอลิมปิกมีทองคำ นักแสดงมีรางวัลออสการ์ ผู้เล่นโป๊กเกอร์มีการแข่งขัน Texas Hold ’em Main Event ของโป๊กเกอร์แบบไม่จำกัด

UFABET ESport เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ลาสเวกัส ผู้เล่นหลายพันคน ไม่ว่าจะเป็นมือโปร มือสมัครเล่น และคนดัง จะเสี่ยงคนละ 10,000 ดอลลาร์สำหรับโอกาสหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกำไลทองคำอันล้ำค่าของทัวร์นาเมนต์และอำนาจสูงสุดของโป๊กเกอร์

หรืออย่างที่จ็ากเกอลิน สก็อตต์ นักเล่นโป๊กเกอร์มือสมัครเล่นวัย 66 ปีที่พยายามหกครั้งในรายการหลัก ลองนึกภาพการเป็นปรมาจารย์สำหรับนักกอล์ฟและวิมเบิลดันสำหรับนักเทนนิส

“มันคือที่สุด. และเป็นความฝันของทุกคน” เธอกล่าว

นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบความทนทานที่จะดำเนินต่อไปเป็นเวลาแปดวันจนกว่าผู้เล่นเก้าคนสุดท้ายจะยังคงอยู่ แต่ละคนจะได้รับ 1 ล้านเหรียญและคืนวันที่ 8-10 พฤศจิกายนสำหรับตารางรายการสุดท้ายทางโทรทัศน์

งานหลักถือเป็นการสิ้นสุดของการแข่งขันโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ 68 รายการ ซึ่งเริ่มในวันที่ 27 พฤษภาคมที่ Rio All-Suite Hotel & Casino และห้องศูนย์การประชุมที่เต็มไปด้วยโต๊ะโป๊กเกอร์หลายร้อยโต๊ะและโถงทางเดินที่มีผู้เล่นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่ม (ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ของรายการในกิจกรรมหลักของปีที่แล้วมาจากผู้หญิง) ที่สับชิปที่โต๊ะของพวกเขาขณะที่พวกเขาไตร่ตรองการย้ายครั้งต่อไป บางคนสวมเสื้อฮู้ดและแว่นกันแดด ใส่หูฟังและเล่นโทรศัพท์ และบางครั้งได้รับการนวดที่โต๊ะหลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเล่นและนั่ง

ในปี 2014 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 6,683 รายเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์ และหากไม่ใช่เช่นนั้น เงินบางส่วนจาก 62.8 ล้านดอลลาร์จะกระจายไปในหมู่ผู้เล่น 692 คนถัดไป

ปีนี้แตกต่างกันเล็กน้อย

งานนี้ไม่รับประกันเงินรางวัลสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ชนะอีกต่อไป แต่จะจ่ายรางวัลให้กับผู้เข้าเส้นชัย 1,000 อันดับแรก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากผู้เล่นสนับสนุนให้ผู้จัดงาน World Series of Poker กระจายความมั่งคั่ง

Chad Allan Holloway บรรณาธิการของ PokerNews.com ซึ่งวางแผนจะเข้าร่วมงาน Main Event กล่าวว่าการแจกรางวัลครั้งใหม่อาจไม่มี pizazz แบบเดียวกับรางวัลสูงสุดที่รับประกัน 10 ล้านดอลลาร์ แต่การกระจายความมั่งคั่งอาจทำให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นกับการเล่นและการกลับมา การแข่งขัน

“พวกเขาภูมิใจ พวกเขากลับบ้าน พวกเขามีเรื่องราวที่ดีที่จะบอก” เขากล่าวถึงผู้เล่น 1,000 อันดับแรกที่จะเดินจากไปพร้อมกับผลกำไรบางอย่าง

จากรายการที่ส่งเข้าประกวดในปีที่แล้ว ผู้ชนะอันดับต้นๆ ยังคงสามารถรับรางวัลมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ และสร้อยข้อมือทองคำ 68 อันของทัวร์นาเมนต์จะมอบให้กับผู้ชนะในแต่ละการแข่งขัน

ผู้จัดงานกล่าวว่าสร้อยข้อมือของผู้ชนะ Main Event มีมูลค่า 500,000 เหรียญสหรัฐ และมีการเปรียบเทียบกับแหวน Super Bowl หรือ World Series ผู้เล่นคนหนึ่งประมูลของเขาบน eBay.com ในปี 2008 และรวบรวมเงินได้ 147,500 ดอลลาร์เพื่อการกุศล

World Series of Poker ครองตำแหน่งแชมป์การเล่นไพ่มาตั้งแต่ปี 1970 เมื่อไอคอนโป๊กเกอร์เจ็ดคน กลุ่มชายเล็กๆ ที่ได้รับเชิญซึ่งมีชื่ออย่าง “Puggy” และ “Amarillo Slim” เล่นไพ่ในตัวเมืองที่ Binion’s Horseshoe โดยที่ผู้เล่นเองลงคะแนนให้ ผู้ชนะในที่สุด: Johnny Moss

ปีนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ

สิ่งที่ดีที่สุดในโลกโป๊กเกอร์ที่พยายามในแต่ละปี ผู้เชี่ยวชาญด้านโป๊กเกอร์อย่าง Daniel Negreanu และ Phil Ivey ต่างก็ได้รับเงินรางวัลนับล้านจากการเล่นโป๊กเกอร์ แต่ไม่เคยชนะการแข่งขันหลักมาก่อน Phil Hellmuth ผู้ได้รับรางวัลสร้อยข้อมือ 14 รายการจาก World Series of Poker จะลองใช้มือของเขาที่ Main Event อีกครั้งเช่นเดียวกับที่เขาทำทุกปีโดยหวังว่าจะชนะซ้ำในปี 1989 เมื่ออายุ 24 ปี

ผู้ชนะมีแนวโน้มที่อายุน้อยกว่าและชาวยุโรปโดยผู้เล่นที่เล่นออนไลน์เพื่อฝึกฝนซึ่งโป๊กเกอร์ออนไลน์ยังคงถูกกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกา โป๊กเกอร์ออนไลน์สำหรับการเดิมพันด้วยเงินจริงมีเฉพาะในเนวาดา นิวเจอร์ซีย์ และเดลาแวร์ หลังจากที่ทางการของรัฐบาลกลางปิดเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์หลายแห่งในปี 2011 ในวันที่ผู้เล่นขนานนามว่า “แบล็คฟรายเดย์”

Martin Jacobsen จากสวีเดน ผู้เล่นมืออาชีพอายุ 20 ปี ที่เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ ได้รับรางวัลสูงสุด 10 ล้านเหรียญในปี 2014 และคาดว่าจะลองอีกครั้งในปีนี้

ไม่มีใครเป็นผู้ชนะซ้ำมาตั้งแต่ปี 1997 และมีเพียงสี่คนเท่านั้นที่ชนะกิจกรรมหลักมากกว่าหนึ่งครั้งตั้งแต่เริ่มต้น ไม่มีผู้หญิงคนใดได้รับรางวัลและเป็นเวลา 20 ปีแล้วที่ผู้หญิงมาถึงโต๊ะสุดท้าย

“สิ่งที่ทำให้โป๊กเกอร์เป็นเกมที่สวยงามคือความสามารถในการทำให้ผู้เล่นทุกคนเท่าเทียมกันเมื่อพวกเขานั่งที่โต๊ะ อายุ เพศ อาชีพ ประเทศต้นกำเนิด ฯลฯ ไม่ได้มีบทบาทในเกมโป๊กเกอร์” เซธ ปาลันสกี โฆษกเวิลด์ซีรีส์ของโป๊กเกอร์กล่าว “ไพ่ วิธีที่คุณเล่น และความคิดของคุณกำหนดความสำเร็จของคุณ”

แอตแลนติกซิตี้, นิวเจอร์ซีย์ (AP) – ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐนิวเจอร์ซีย์กล่าวว่าแทบไม่มีโอกาสลงคะแนนเสียงทั่วทั้งรัฐว่าจะขยายการพนันคาสิโนนอกแอตแลนติกซิตีหรือไม่ที่จะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้

State Sen. Jim Whelan อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตีกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะไม่มีการลงประชามติในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนนี้

“ผมแน่ใจว่าจะไม่อยู่ในบัตรลงคะแนนในฤดูใบไม้ร่วงนี้” เขากล่าว “ฉันมั่นใจ 98 เปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ เห็นได้ชัดว่าไม่มีฉันทามติในเรื่องนี้ คุณมีแผนการแข่งขันที่แตกต่างกันหลายแผน และหากไม่มีข้อตกลงว่าจะขออะไร จะนำเสนออะไร”

วุฒิสมาชิก Ray Lesniak กล่าวว่าความพยายามอย่างเข้มข้นที่จำเป็นในการได้รับอนุมัติคำถามเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนจะไม่เกิดขึ้น ร่างกฎหมายจะต้องผ่านภายในวันที่ 3 ส.ค. จึงจะได้รับการลงประชามติในการลงคะแนนเสียงในฤดูใบไม้ร่วง

“มันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่สำหรับแอตแลนติกซิตีและนิวเจอร์ซีย์ทั้งหมด” เลสเนียกกล่าว “มันทำให้เราอยู่เบื้องหลังประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งกำลังทำความสะอาดนาฬิกาของเราที่การพนันคาสิโน”

แนวคิดสำหรับคาสิโนที่ศูนย์กีฬา Meadowlands ใน East Rutherford ซึ่งเป็นที่เล่นของ New York Jets และ Giants นั้นได้รับการสนับสนุนมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วเนื่องจากความมั่งคั่งของแอตแลนติกซิตี้ลดลงท่ามกลางการเติบโตของคาสิโนในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนืออื่น ๆ ปีที่แล้ว คาสิโนสี่แห่งจาก 12 แห่งของรีสอร์ทเลิกกิจการ

รัฐธรรมนูญของรัฐจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้คาสิโนถูกวางไว้ที่อื่นในรัฐ

แต่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถตกลงกันได้ว่าควรสร้างคาสิโนเพิ่มเติมสองหรือสามแห่งหรือไม่ และรายละเอียดที่น่ารำคาญยิ่งกว่านั้นยังคงต้องดำเนินการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่จะต้องจ่ายภาษีเท่าใด ภาษีเหล่านั้นจะถูกส่งคืนเพื่อช่วยให้มหาสมุทรแอตแลนติกซิตี้ฟื้นตัวได้มากเพียงใด และความช่วยเหลือด้านภาษีจะส่งตรงไปยังคาสิโนของแอตแลนติกซิตี รัฐบาลของเมือง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

ร่างกฎหมายหนึ่งเรียกร้องให้มีการลงประชามติว่าผู้ลงคะแนนต้องการอนุมัติคาสิโนสูงสุดสามแห่งในมุมที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐหรือไม่: เคาน์ตีเบอร์เกน ฮัดสัน และเอสเซ็กซ์ ร่างกฎหมายฉบับที่สองเสนอการลงประชามติที่อนุญาตให้มีคาสิโนใหม่สองแห่งทางตอนเหนือของรัฐและอีกแห่งในตอนกลางของนิวเจอร์ซีย์ นั่นจะทำให้สนามแข่ง Monmouth Park ใน Oceanport เป็นส่วนผสมของคาสิโน ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของเขตเลือกตั้งต้องการมานานแล้ว

เจฟฟ์ กูรัล เจ้าของฮาร์ดร็อคอินเตอร์เนชั่นแนลและเมโดว์แลนด์ได้เสนอให้จ่ายภาษี 55 เปอร์เซ็นต์ – เช่นเดียวกับภาษีสล็อตของเพนซิลเวเนีย และมากกว่าร้อยละ 8 ที่ประเมินในคาสิโนแอตแลนติกซิตี้

สตีฟ สวีนีย์ ประธานวุฒิสภาแห่งรัฐ ซึ่งเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายว่าร่างกฎหมายอนุญาตให้มีการลงประชามติทั่วทั้งรัฐสามารถก้าวหน้าในสภานิติบัญญัติได้หรือไม่ ปฏิเสธที่จะบอกว่าเจตนาของเขาคืออะไร แต่เขาแสดงความสงสัยเกี่ยวกับแผนเตรียมพร้อมสำหรับฤดูใบไม้ร่วงนี้ โฆษกกล่าวว่าเขาไม่พร้อมสำหรับความคิดเห็นในวันศุกร์

BATTLE CREEK, Mich. — นักพนันหลายพันคนอาจได้รับการจัดการที่ไม่ดีที่คาสิโนทางตะวันตกเฉียงใต้ของมิชิแกน

FireKeepers Casino Hotel กล่าวว่ามีผู้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเก็บข้อมูลจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจำนวน 85,000 ใบที่ใช้สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และการซื้อสินค้าปลีก ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนเมษายน พนักงานได้รับผลกระทบด้วย

ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี FireKeepers กล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้ในทางที่ผิด

FireKeepers กล่าวว่าจะให้การตรวจสอบเครดิตฟรี รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่เว็บไซต์: http://firekeeperscasino.com/data-sec

LINCOLN, RI (AP) — ตำรวจบอกว่าเพื่อนสองคนพยายามที่จะส่งหม้อหุงข้าวที่คาสิโน Rhode Island ทำให้เกิดความหวาดกลัวด้านความปลอดภัยสั้น ๆ

คาสิโนทวินริเวอร์ในลินคอล์นไม่ได้อพยพ แต่ที่จอดรถปิดชั่วคราวในเช้าวันเสาร์จนกว่าตำรวจจะตัดสินว่าไม่มีภัยคุกคาม

WPRI-TV รายงาน (http://bit.ly/1IXxH8P) ชายคนหนึ่งบอกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคาสิโนว่าเขาเห็นหม้อหุงข้าวอยู่ข้างรถในลานจอดรถเวลาประมาณ 9:40 น. ความปลอดภัยของคาสิโน เจ้าหน้าที่กับลินคอล์นและตำรวจของรัฐ และ สำนักดับเพลิงของรัฐตอบ

ตำรวจตรวจสอบวิดีโอเฝ้าระวังและพบผู้หญิงที่ออกจากหม้อหุงข้าว เธอบอกว่าเธอกำลังเจอเพื่อนที่ต้องการยืมมัน

เพื่อนคนนั้นเข้าไปข้างในแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงตกลงทางโทรศัพท์ว่าเธอจะทิ้งหม้อหุงข้าวไว้ข้างรถของเพื่อนเธอ

ตำรวจของรัฐกล่าวว่าเรื่องราวของพวกเขาได้รับการตรวจสอบแล้ว และเพื่อนทั้งสองก็ขอโทษ

บอสตัน (AP) – อุตสาหกรรมการพนันคาสิโนปิดตัวลงและดำเนินการกับการเปิดคาสิโนเพลนริดจ์พาร์คในแมสซาชูเซตส์ตะวันออกเฉียงใต้

รายได้จากการพนันจากห้องเล่นสล็อตเพลนวิลล์กำลังไหลเข้าสู่คลังของรัฐทุกวัน แม้ว่าคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์จะเตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ารายรับจะเป็นไปตามประมาณการหรือไม่

รัฐสันนิษฐานว่าจะรวบรวมเงิน 82 ล้านดอลลาร์จากการพนันในปีงบประมาณที่เริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม

ในขณะเดียวกัน โครงการคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดสองโครงการของแมสซาชูเซตส์กำลังเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ควบคุมดูแลกำลังชั่งน้ำหนักการออกใบอนุญาตคาสิโนอีกใบเมื่อเผชิญกับการแข่งขันระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น นี่คือภาพรวมของภูมิทัศน์การพนันของแมสซาชูเซตส์:

เพลนริดจ์ พาร์ค

คาสิโนแห่งแรกของเมืองเปิดให้คนจำนวนมากขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน และเจ้าหน้าที่คาสิโนกล่าวว่าการเข้าร่วมยังคงแข็งแกร่ง

ตลอดสัปดาห์แรกของการดำเนินงาน ร้านสล็อตสร้างรายรับจากการพนัน 6.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรัฐเก็บได้เกือบ 2.5 ล้านดอลลาร์

คาสิโนซึ่งมีเครื่องพนันอิเล็กทรอนิกส์ 1,250 เครื่อง แต่ไม่มีเกมบนโต๊ะแบบสด คาดว่าจะสร้างรายได้จากการพนันประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีแรกของการดำเนินการ

การเปิดยังหมายถึงเงินคาสิโนมากขึ้นเริ่มไหลเข้าสู่กองทุนของเมือง – กล่าวคือประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์ในการจ่ายเงินประจำปีซึ่งแสดงถึงส่วนแบ่งผลกำไรการพนันของเพลนวิลล์

เอ็มจีเอ็ม สปริงฟิลด์

การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในฤดูใบไม้ผลินี้ที่เว็บไซต์ของคาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ที่เสนอให้กับตัวเมืองสปริงฟิลด์

พิธีแหวกแนวจัดขึ้นในเดือนมีนาคม แต่รัฐได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับแผนการของยักษ์ใหญ่คาสิโนลาสเวกัสสำหรับโครงสร้างทางประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งในพื้นที่พัฒนา 14.5 เอเคอร์

ปัญหาเหล่านั้นกำลังคลี่คลายไปอย่างช้าๆ แต่ตอนนี้ MGM กล่าวว่ามีข้อกังวลเร่งด่วนกว่านั้นคือ โครงการทางหลวงระหว่างรัฐ 91 ที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ขอให้รัฐและเมืองชะลอการเปิดตัวที่คาดไว้ประมาณหนึ่งปีจนถึงเดือนกันยายน 2561

โดเมนิกซาร์โนนายกเทศมนตรีสปริงฟิลด์กล่าวว่าเขาสนับสนุนความล่าช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก บริษัท คาสิโนเสนอค่าตอบแทนทางการเงินที่มากขึ้นให้กับเมือง หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐกำลังตรวจสอบคำขอ

วินน์ เอเวอเร็ตต์

รีสอร์ทมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้สำหรับริมน้ำเอเวอเร็ตต์ต้องการการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญจากรัฐก่อนที่การก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการได้

บริษัทในลาสเวกัสหวังว่าจะส่ง “รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ด้านเทคนิคในเวอร์ชันสุดท้ายเกี่ยวกับแผนบรรเทาการจราจร การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และประเด็นสำคัญอื่นๆ ในพื้นที่ 30 เอเคอร์ซึ่งเคยเป็นโรงงานเคมี

แต่เมืองใกล้เคียงอย่างบอสตัน ซอมเมอร์วิลล์ และเรเวียร์ ได้ยื่นฟ้องแยกกันเพื่อขัดขวางโครงการของ Wynn โดยสิ้นเชิง

ชุมชนต่างๆ ได้ยกระดับข้อกล่าวหามากมายเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐ เนื่องจากพวกเขาขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตของ Wynn และสั่งการแข่งขันการออกใบอนุญาตใหม่

ผู้พิพากษาของรัฐคาดว่าจะได้ยินข้อโต้แย้งของคณะกรรมการการเล่นเกมสำหรับการยกฟ้องคดีของบอสตันในวันพฤหัสบดี

ใบอนุญาตขั้นสุดท้าย

แผนคาสิโนสำหรับเมือง New Bedford และ Brockton กำลังแข่งขันกันเพื่อขอใบอนุญาตคาสิโนรีสอร์ทแห่งที่สามและสุดท้ายในแมสซาชูเซตส์

แผนทั้งสองได้เคลียร์การลงประชามติผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สำคัญในเมืองเจ้าภาพในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

Mass Gaming and Entertainment ผู้พัฒนาแผนสำหรับ Brockton Fairgrounds ยังได้เคลียร์การตรวจสอบประวัติโดยเจ้าหน้าที่คอมมิชชั่นเกม KG Urban Enterprises ผู้พัฒนาคาสิโนที่จัดการโดย Foxwoods ที่เสนอสำหรับริมน้ำ New Bedford ยังคงถูกตรวจสอบ

กำหนดเส้นตายสำคัญถัดไปคือวันที่ 30 กันยายน เมื่อบริษัทต่างๆ จะต้องส่งข้อเสนอโครงการโดยละเอียด คณะกรรมการหวังว่าจะเลือกผู้ชนะภายในสิ้นปีนี้ ยังสงวนสิทธิไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลย

การแข่งขันระดับภูมิภาค

บริษัทคาสิโนทางตอนใต้ของนิวอิงแลนด์กำลังดำเนินการเพื่อปกป้องรายได้ของพวกเขาหลังจากที่แมสซาชูเซตส์เข้าสู่เกม

ในโรดไอแลนด์ Twin River Casino กำลังเพิ่มเกมบนโต๊ะและวางแผนที่จะสร้างโรงแรมใหม่

นอกจากนี้ยังซื้อห้องนั่งเล่นสล็อตนิวพอร์ตแกรนด์และจะขออนุมัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปี 2559 เพื่อย้ายไปยังทิเวอร์ตันซึ่งจะสามารถแข่งขันกับคาสิโนแมสซาชูเซตส์เช่นเพลนริดจ์พาร์คได้ดีขึ้น

ในคอนเนตทิคัต ชนเผ่าอินเดียนที่เป็นเจ้าของ Foxwoods และ Mohegan Sun ต้องการสร้างคาสิโนดาวเทียมร่วมตามแนวชายแดนแมสซาชูเซตส์เพื่อแข่งขันกับ MGM Springfield ชนเผ่าต่าง ๆ หวังว่าจะได้ยื่นคำร้องขอข้อเสนอต่อชุมชนคอนเนตทิคัตที่สนใจเป็นเจ้าภาพในเร็วๆ นี้

คาสิโนชนเผ่า

สองชนเผ่าแมสซาชูเซตส์อินเดียนยังผลักดันแผนการพนันของตนเอง

Mashpee Wampanoags ยังคงรอการอนุมัติของรัฐบาลกลางเพื่อสร้างคาสิโนรีสอร์ทในสวนอุตสาหกรรมใน Taunton

และ Aquinnah Wampanoag กำลังต่อสู้กับคดีความของรัฐบาลกลางที่ยื่นฟ้องโดยรัฐที่ท้าทายแผนการที่จะสร้างห้องเล่นการพนันขนาดย่อมบนที่ดินของชนเผ่าบนไร่องุ่นของ Martha

ALBANY, NY (AP) – กลุ่มที่สนใจในการประมูลใบอนุญาตคาสิโนเดียวที่มีอยู่ใน Southern Tier ของนิวยอร์กขึ้นอยู่กับกำหนดเวลา

วันจันทร์เป็นวันสุดท้ายนักพัฒนาสามารถส่งความคิดของพวกเขาไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐ

จนถึงตอนนี้ มีเพียงกลุ่มเดียว – นักแข่ง Tioga Downs นอก Binghamton – ได้ยื่นคำร้องแล้ว

เมื่อเส้นตายได้ผ่านแผงของรัฐจะตรวจสอบข้อเสนอและแนะนำผู้ชนะ การตัดสินใจนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง

ปีที่แล้วคณะกรรมการได้เลือกข้อเสนอสำหรับคาสิโนใน Finger Lakes, Catskills และ Schenectady ใบอนุญาตคาสิโนที่สี่ที่มีอยู่ถูกระงับในขั้นต้น

การประมูลถูกเปิดขึ้นอีกครั้งสำหรับข้อเสนอจากระดับภาคใต้ หลังจากที่ผู้นำท้องถิ่นบ่นว่าภูมิภาคที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจถูกละทิ้ง

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – ดูสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่การพนันบางแห่งในแอตแลนติกซิตี้ เนื่องจากเมืองตากอากาศพยายามที่จะก้าวไปไกลกว่าเพียงแค่การพนัน:

– สนามเด็กเล่น ผู้พัฒนา Bart Blatstein ผู้พัฒนาเมืองฟิลาเดลเฟียมูลค่า 52 ล้านเหรียญสหรัฐจากโครงการ Pier Shops at Caesars ในอดีตให้กลายเป็นแหล่งบันเทิงที่มีธีมเป็นเพลง

– บอร์กาตา เฟสติวัล พาร์ค สถานที่แสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งมูลค่า 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ สามารถรองรับแฟนๆ ได้ 5,000 คน

– เบสโปรช็อป ซูเปอร์สโตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลางแจ้งมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ใจกลางย่านช็อปปิ้งของเมือง

– ศูนย์การประชุมซีซาร์วอเตอร์ฟร้อนท์ เปิดศูนย์การประชุมมูลค่า 126 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมเพื่อแย่งชิงการค้าการประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใหญ่ขึ้น

– ปรับปรุงทรอปิคานา คาสิโนใช้เงิน 50 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงในปีนี้ รวมทั้งการจัดแสดงวิดีโอกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ในปี 2555

– มาร์การิต้าวิลล์ รีสอร์ทใช้เงินไป 35 ล้านดอลลาร์ในร้านอาหารและศูนย์รวมความบันเทิงมาร์การิต้าวิลล์ในธีมจิมมี่ บัฟเฟตต์ในปี 2556 และในปีนี้ใช้เงินอีก 9.4 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายพื้นที่การประชุม

– สโมสรน้ำ โรงแรมที่ไม่ใช่คาสิโน 400 ล้านดอลลาร์เปิดโดย The Borgata ในปี 2008

– การปรับปรุง Borgata: อัพเกรดห้องพักในโรงแรมมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ในปี 2555

– ชิงช้าสวรรค์ท่าเรือเหล็ก ขณะนี้มีการประกอบวงล้อสังเกตการณ์สูง 205 ฟุตมูลค่า 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอิตาลี โดยจะเริ่มติดตั้งที่ Steel Pier ภายในสิ้นปีนี้ ควบคู่ไปกับกิจกรรมโหนสลิง

– สระว่ายน้ำที่ Harrah’s สระว่ายน้ำแบบปิดในตอนกลางวันกลายเป็นคลับเต้นรำที่ร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโรงแรม สปา ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้งมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ในปี 2008

– คลาริดจ์ บริษัท TJM Properties ในรัฐฟลอริดาได้ซื้อ Claridge เดิมในราคา 12.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 และปัจจุบันบริหารเป็นโรงแรมที่ไม่ใช่การพนัน บริษัทอยู่ในขั้นตอนการขายอดีตสโมสรแอตแลนติก ซึ่งซื้อมาในราคา 13.5 ล้านดอลลาร์ ให้กับนักพัฒนาในเพนซิลเวเนีย ซึ่งมีแผนสำหรับไซต์นี้รวมถึงสวนน้ำและบาร์ริมชายหาด

– เชลซี โรงแรมบูติกมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ของเคอร์ติส บาชอว์ มีห้องพัก 330 ห้องที่เปิดในปี 2008 และอาจกลายเป็นคาสิโนขนาดเล็กภายใต้การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ

– เดอะควอเตอร์ ร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้งในธีม Old Havana ของทรอปิคานาเปิดในปี 2547 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจมูลค่า 265 ล้านดอลลาร์