Star Vegas การพัฒนาโซน

Star Vegas ผู้ก่อการของ Primorye Integrated Entertainment Zone (IEZ) ในรัสเซียตะวันออกไกลกล่าวว่ามีแผนจะเช่าที่ดินทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรสำหรับเฟสแรกภายในสิ้นปีนี้ ในการให้สัมภาษณ์กับ GGRAsia ผู้อำนวยการทั่วไปของ Primorsky Krai Development Corp (PDC) Igor Trofimov กล่าวว่าบริษัทคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงการลงทุนใหม่สองฉบับในไม่ช้า

“เราหวังว่าจะเช่าที่ดินทั้งหมด [ในระยะที่หนึ่ง] ภายในสิ้นปีนี้” นาย Trofimov กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สำนักงานใหญ่ของ PDC ปัจจุบันมีที่ดินสำหรับนักลงทุนเอกชนจำนวน 6 แปลง เขากล่าวเสริม

Primorye IEZ (ในภาพ) ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาคาสิโนที่อยู่ห่างจากเมือง Vladivostok ซึ่งเป็นเมืองท่าในมหาสมุทรแปซิฟิกของรัสเซีย 50 กิโลเมตร (31 ไมล์) กำลังได้รับการส่งเสริมโดย PDC ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลภายใต้กรมการท่องเที่ยวของรัฐบาลจังหวัด Primorsky

IEZ มีพื้นที่ 619 เฮกตาร์ (1,530 เอเคอร์) พื้นที่ประมาณ 12 แห่งถูกคาดการณ์ไว้สำหรับขั้นตอนแรกของการพัฒนาโซน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 263 เฮกตาร์

Mr Trofimov กล่าวว่าเขาเพิ่งลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับเจ้ามือรับแทงในรัสเซียสำหรับหนึ่งในแปลงที่มีอยู่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 7.89 เฮกตาร์ ข้อตกลงนี้มีไว้สำหรับโรงแรมคาสิโนที่มีห้องพักไม่ต่ำกว่า 50 ห้อง ผ่านการลงทุนรวมอย่างน้อย 7.2 พันล้านรูเบิล (109.9 ล้านเหรียญสหรัฐ)

“เรากำลังรอเอกสารบางอย่างอยู่ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการชำระเงินและทำข้อตกลงการลงทุนและสัญญาเช่าให้เสร็จสิ้น” เจ้าหน้าที่บอกกับเรา “การประกาศควรจะทำในไม่ช้านี้” เขากล่าวเสริม

อธิบดียืนยันว่าขณะนี้ PDC กำลังเจรจากับนักลงทุนชาวเกาหลีใต้ภายใต้การประสานงานของ K International Inc ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีบริษัทเกาหลีใต้หลายแห่ง นั่นจะเป็นการลงทุนรวมอย่างน้อย 18 พันล้านรูเบิลตามเอกสารอย่างเป็นทางการ นักลงทุนจะจ่ายเงินเพิ่มอีก 1.2 พันล้านรูเปียห์เพื่อเช่าที่ดินขนาด 19.7 เฮกตาร์

นาย Trofimov กล่าวว่าบริษัทโฮลดิ้งของเกาหลีใต้จะจดทะเบียนนิติบุคคลท้องถิ่นใน Primorsky ในไม่ช้า ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการลงทุนใน Primorye IEZ “เราหวังว่าจะลงนามในข้อตกลงการลงทุนกับนักลงทุนชาวเกาหลีภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน” เขากล่าว

นักลงทุนรายใหม่

เมื่อข้อตกลงทั้งสองเสร็จสิ้นลง จะยังมีอีกสี่แปลงที่พร้อมใช้งานสำหรับระยะแรกของ IEZ เหล่านี้จะต้องขายเป็นชุดเดียว ผู้อำนวยการทั่วไปของ PDC กล่าวว่า บริษัทกำลังเจรจากับนักลงทุนที่มีศักยภาพจำนวนหนึ่ง “ที่แสดงความสนใจในการซื้อที่ดินแปลงที่ 16 ถึง 19”

“เรากำลังเจรจากับบริษัทเกาหลีและ NagaCorp และเรากำลังดำเนินการเจรจากับ NagaCorp ให้เสร็จสิ้น” คุณ Trofimov บอกกับ GGRAsia โดยอ้างถึงผู้ประกอบการคาสิโนที่จดทะเบียนในฮ่องกงและผู้พัฒนา NagaCorp Ltd ซึ่งเป็นนักลงทุนใน Primorye แล้ว

“อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่สนใจในแปลงเหล่านี้ เราอาจเปิดการประมูลอีกครั้งหนึ่ง” เขากล่าวเสริม

NagaCorp ได้เริ่มทำงานแบบเสาเข็ม สำหรับรีสอร์ทคาสิโนใน Primorye โดยจะมีงานก่อสร้างที่วางแผนไว้สำหรับปี 2019 ให้แล้วเสร็จ โดยมีขั้นตอนแรกของการเปิดโรงงานในปี 2020

ตาม PDC โครงการระยะแรกของ NagaCorp จะรวมถึงโรงแรม 279 ห้อง คาสิโนและห้องประชุม มันเสริมว่าเฟสที่สองของรีสอร์ทคาสิโนจะแล้วเสร็จภายในปี 2022

แปลงที่ 16 ถึง 19 ตั้งอยู่ติดกับที่ที่ NagaCorp กำลังสร้างโครงการคาสิโนอยู่แล้ว GGRAsia เข้าหา NagaCorp เกี่ยวกับแผนรายงานเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมใน Primorye IEZ แต่ตัวแทนกล่าวว่าบริษัทจะไม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้

ทรัพย์สินทั้งหมดที่วางแผนไว้สำหรับเฟสแรกของ Primorye IEZ ควรจะเปิดใช้งานภายในปี 2568 โดยบริษัทต่างๆ คาดว่าจะลงทุนรวมเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 2.70 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ PDC นักลงทุนได้ให้คำมั่นสัญญาถึง 2.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนารีสอร์ทคาสิโนเจ็ดแห่ง

Tigre de Cristal ซึ่งพัฒนาโดย Summit Ascent Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ปัจจุบันเป็นคาสิโนแห่งเดียวที่เปิดให้บริการใน Primorye IEZ โครงการระยะแรกเปิดในปี 2558 และขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการขยายอสังหาริมทรัพย์

PDC ยังลงทุนในการพัฒนา Primorye IEZ สร้างเงื่อนไขให้บริษัทเอกชนลงทุน บริษัทได้อัดฉีดเงินไปแล้วทั้งสิ้น 12 ล้านเหรียญสหรัฐ และในอีกหกเดือนข้างหน้ามีแผนจะลงทุนเพิ่มอีก 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าของ IEZ ต่อไป

“ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เราวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลกลาง ทำให้เราสามารถรับเงิน 55 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา IEZ ในอนาคต” นาย Trofimov กล่าว

เจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนาระยะที่สองของ Primorye IEZ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 356 เฮกตาร์ จะเริ่มต้นหลังจากปี 2025 เท่านั้น “เมื่อคุณสมบัติและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมดที่วางแผนไว้สำหรับระยะที่หนึ่งเปิดใช้งานแล้ว”

คีย์การตั้งค่ากฎหมายสำหรับคาสิโน Primorsky: Tigre de Cristal COO

22 ต.ค. 2018

Summit Ascent Holdings Ltd ผู้พัฒนาชั้นนำของรีสอร์ทคาสิโน Tigre de Cristal ในรัสเซียตะวันออกไกล ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวนผู้เข้าชมและในธุรกิจคาสิโนตั้งแต่เปิดทำการ ใน เดือนตุลาคม 2015 นักลงทุนที่จดทะเบียนในฮ่องกงกล่าวว่าได้รับการสนับสนุนจากการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นและโดยแผนแม่บทสำหรับเขตการเล่นเกมและความบันเทิงใหม่

“อุปสรรคสำคัญบางประการที่เรามีในตอนเริ่มต้นคือการรับรู้ของตลาดท้องถิ่นที่มีต่อคาสิโน เมื่อเราเปิดร้านครั้งแรก การเยี่ยมชมของเราจากตลาดในประเทศนั้นต่ำมากและไม่มีความสามารถในการเล่น และเราก็พึ่งพาตลาดขยะเป็นอย่างมาก” Stylianos Tsifetakis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทรัสเซียกล่าว (ในภาพ)

เขากำลังพูดถึงการขาดแคลนผู้เล่นในชั้นหลักของคาสิโนในระยะหลัง สถานการณ์นั้นดีขึ้นแล้ว เขากล่าวเสริม

“หลังจากสามปีของการดำเนินงาน เราเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเรามาจากตลาดในท้องถิ่น แทนที่จะเป็นส่วนย่อย” ผู้บริหารกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ GGRAsia ที่ Tigre de Cristal

ปัจจุบัน Tigre de Cristal เป็นคาสิโนแห่งเดียวที่เปิดให้บริการใน Primorye Integrated Entertainment Zone (IEZ) ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาคาสิโนที่อยู่ห่างจาก Vladivostok เมืองท่าแปซิฟิกของรัสเซีย 50 กิโลเมตร (31 ไมล์) Primorye IEZ กำลังได้รับการส่งเสริมโดย Primorsky Krai Development Corp ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลภายใต้กรมการท่องเที่ยว Primorsky

Summit Ascent รายงานรายรับรวม 207.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 1.5 เปอร์เซ็นต์ จาก 204.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทกล่าวในเดือนกันยายน นักลงทุนคาสิโนมีกำไรสุทธิ 2.6 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงครึ่งปีแรก เทียบกับขาดทุนประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปีก่อนหน้า

Mr Tsifetakis กล่าวว่าบริษัทและหน่วยงานที่ส่งเสริม Primorye IEZ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตามลำดับตั้งแต่ Tigre de Cristal เปิดเมื่อสามปีที่แล้ว

“ในตอนเริ่มต้น ความท้าทายบางอย่างที่เราเผชิญเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมาย [และ] ความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง” COO อธิบาย “นั่นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะพวกเขาสนับสนุนอย่างมาก ตอนนี้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นเร็วขึ้นมากและตอนนี้พวกเขามีความเข้าใจในธุรกิจคาสิโนมากขึ้น”

เขากล่าวเสริมว่า: “เราจำเป็นต้องมีความมั่นคง – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก เราได้หารือกับทางการห Star Vegas ลายครั้งและพวกเขาเข้าใจว่าความมั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้”

ธุรกิจขยะ

ตามรายงานระหว่างกาลของ Summit Ascent ที่เผยแพร่ในช่วงกลางเดือนกันยายน รายได้ของบริษัทจากการดำเนินการเกมเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 190.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ผลประกอบการครึ่งปีดีขึ้นแม้ว่าปริมาณชิปหมุนในธุรกิจวีไอพีของบริษัทจะลดลงก็ตาม มูลค่าการซื้อขายชิปโรลลิ่งสในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 อยู่ที่6.51 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ลดลง 22.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

การเติบโตของกลุ่มตลาดมวลชนช่วยชดเชยการลดลงในธุรกิจวีไอพี โดยกลายเป็นผู้สร้างรายได้หลักให้กับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโต๊ะหมู่เห็น “การปรับปรุงที่สำคัญ” โดยรายรับเพิ่มขึ้น 47 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 83.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายน

นาย Tsifetakis ยอมรับว่ากลุ่มขยะ “เป็นดินแดนใหม่อย่างสมบูรณ์” เมื่อบริษัทเปิดตัวการดำเนินงาน และผู้ดำเนินการขยะกลับ “ไม่ตระหนักถึงตลาดรัสเซีย”

“ตอนนี้เราเห็นว่าการรับรู้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และเรายังคงพัฒนาทั้งกลุ่ม VIP และกลุ่มตลาดมวลชน” ผู้บริหารกล่าว

บริษัท กล่าวในรายงานชั่วคราวว่า “อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น” จากตัวแทนขยะที่ทำงานอยู่ที่ Tigre de Cristal “กำลังขอเงินคืนในระดับที่สูงขึ้น” Summit Ascent กล่าวว่าแทนที่จะ “ยอมแพ้ต่อแรงกดดันดังกล่าว” มันตัดสินใจที่จะเน้นความพยายามในการพัฒนาธุรกิจมวลชนระดับพรีเมียมของตัวเอง

ในการให้สัมภาษณ์กับ GGRAsia นาย Tsifetakis กล่าวว่าบริษัทสามารถ “บรรลุข้อตกลง” กับพันธมิตรขยะที่มีอยู่บางส่วนได้ เช่นเดียวกับ “นำตัวดำเนินการ [junket] ใหม่”

ผู้บริหาร Tigre de Cristal กล่าวว่าแม้ว่ากลุ่มวีไอพีจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แต่บริษัท “ยังคงคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยในปีนี้ในแง่ของรายได้วีไอพี”

รีสอร์ทคาสิโนปัจจุบันมีห้องวีไอพีเก้าห้อง ซึ่งแต่ละห้องดำเนินการโดยตัวแทนขยะ “ตอนนี้พวกเขา [junkets] เข้าใจตลาดนี้ดีขึ้นและประโยชน์ของการมีอยู่ที่นี่” เขากล่าว ซีโอโอกล่าวว่าบริษัทจะ “ประกาศรายชื่อพันธมิตรขยะรายใหม่เร็วๆ นี้”

Mr Tsifetakis กล่าวเพิ่มเติมว่า: “เรามีข้อตกลงที่แตกต่างกันกับพันธมิตรขยะของเรา ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่พวกเขานำมาสู่ธุรกิจ การเก็บภาษีที่นี่ต่ำมาก – เนื่องจากเราไม่ได้เก็บภาษีจากรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) – และนั่นช่วยให้เราสามารถแข่งขันได้”

รัฐบาลท้องถิ่นของ Primorsky Krai เรียกเก็บภาษี RUB125,000 (US$2,198) ต่อเดือนสำหรับโต๊ะเกมแต่ละโต๊ะ และ RUB7,500 ต่อเดือนสำหรับสล็อตแมชชีนแต่ละเครื่อง

ปัจจุบัน Tigre de Cristal มีช่องเสียบ 333 ช่องและเพิ่งเพิ่มจำนวนโต๊ะเล่นเกมเป็น 64 โต๊ะตามที่ผู้บริหารระบุ

ตลาดที่กำลังเติบโต

Tigre de Cristal ได้เห็นการเติบโตในทุกระดับของกลุ่มตลาดแมส “จากการบดไปจนถึงมวลระดับพรีเมียม” COO ของบริษัทกล่าว “การเติบโตในตลาดท้องถิ่นนั้นยั่งยืน – เป็นระยะเวลานาน – เพราะมันมีเสถียรภาพมากกว่ามากเมื่อเทียบกับกลุ่ม VIP” เขากล่าวเสริม

Mr Tsifetakis กล่าวว่าสำหรับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในส่วนของการเล่นเกม กฎหมายที่มีอยู่ “จะต้องได้รับการแก้ไข”

ตัวอย่างหนึ่งที่เขากล่าวว่าอาจเป็น “การพิจารณาว่าจำเป็นต้องรักษาระบบที่ลูกค้าต้องลงทะเบียนหากต้องการเข้าคาสิโนหรือไม่ ซึ่งสร้างอุปสรรคเล็กน้อย ฉันหวังว่าในบางจุดเราอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลง [ข้อกำหนดเฉพาะนี้] ได้”

ผู้บริหารอธิบายว่าบริษัทจะ “อาจจะปรับปรุง” พื้นที่การเล่นเกม “เพื่อเพิ่มเกมที่แตกต่างกันมากขึ้นเมื่อพวกเขากลายเป็นที่นิยมมากขึ้น” ในหมู่ลูกค้า “ตั้งแต่เราเปิด เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความชอบของลูกค้าของเรา เพราะตลาด [เกม] นี้มีความเฉพาะเจาะจงมาก” เขากล่าวเสริม

“การขยายตัวครั้งใหญ่” ของสถานที่ให้บริการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเฟสที่สอง ของ Tigre de Cristal นาย Tsifetakis กล่าว

ขั้นตอนแรกของระยะที่สองจะเป็นการลงทุน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มห้องพักในโรงแรม สถานที่เล่นเกม พื้นที่จัดประชุมและร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ตามที่บริษัทระบุ บริษัทตั้งเป้าว่าจะเปิดดำเนินการในช่วงปลายปี 2020 หรือต้นปี 2021 ระยะที่สองทั้งหมดมีราคาอยู่ที่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลของ Summit Ascent

ในระหว่างนี้ผู้ประกอบการจะเพิ่ม วิลล่าและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จำนวนหนึ่งไปยังที่พักในช่วงซัมเมอร์หน้า

ผู้บริหารกล่าวว่าเขาคาดว่าตลาดเกมที่ Primorsky “จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในสองถึงสามปี”

“เราประสบความสำเร็จมากมายจนถึงตอนนี้ แต่ทันทีที่ผู้ประกอบการรายอื่นเปิดทรัพย์สินของพวกเขา ทรัพย์สินก็จะยิ่งดีขึ้นสำหรับทุกคน” นาย Tsifetakis กล่าวกับ GGRAsia

เจ้าหน้าที่คาดว่าจะเห็นประโยชน์ของ “ผลกระทบของคลัสเตอร์” โดยเร็วที่สุดในปี 2564 เนื่องจากคุณสมบัติอื่นอีกสองแห่งกำลังจะเปิดที่ Primorye IEZ นอกเหนือจากการขยายตัวของ Tigre de Cristal

“พื้นที่ [Primorye IEZ] จะน่าดึงดูดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติ ยิ่งสร้างเอฟเฟกต์คลัสเตอร์ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น” COO กล่าว “เรารู้ว่าเรากำลังจะสูญเสียส่วนหนึ่งของตลาดท้องถิ่นของเรา แต่ตั้งแต่ต้นกลยุทธ์สำหรับสถานที่แห่งนี้คือการพยายามดึงดูดผู้คน 400 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียง” นั่นคือการอ้างอิงถึงตลาดของจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น

GEN Malaysia จะรับมือกับการขึ้นภาษีได้อย่างง่ายดาย โบรกเกอร์กล่าว

18 ต.ค. 2018

ตลาดมีราคาเพิ่มขึ้นสำหรับภาษีการเล่นเกมของมาเลเซีย – หากเกิดขึ้น – หมายถึงหุ้นเกมเช่น Genting Malaysia Bhd ยังคงแสดง upside ตามการวิจัยใหม่จากนายหน้าสองแห่ง ในบันทึกการวิจัยที่ออกโดย Nomura International และ Maybank Kim Eng Research เมื่อต้นสัปดาห์นี้ โบรกเกอร์ทั้งสองกล่าวว่าผู้ให้บริการคาสิโน Genting Malaysia ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากอัตราภาษีที่สูงขึ้น

โนมูระกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมาเลเซียพาดพิงถึงภาษีที่สูงขึ้นในฟอรัมนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นวิธีการชดเชยรายได้ของรัฐบาลที่ลดลง สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าภาษีการเล่นเกมอาจเพิ่มขึ้นเมื่อมีการประกาศงบประมาณของมาเลเซียในวันที่ 2 พฤศจิกายน ตลาดได้ตอบโต้ด้วยการขายหุ้น Genting Malaysia ที่ลดลงซึ่งลดลง 9% ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม

ภาษีการเล่นเกมไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1998 เมื่ออัตราเพิ่มขึ้นจาก 22 เปอร์เซ็นต์เป็น 25 เปอร์เซ็นต์

Genting Malaysia – ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Genting Bhd ของมาเลเซีย – ดำเนินธุรกิจ Resorts World Genting (ในภาพ) รีสอร์ทคาสิโนแห่งเดียวในมาเลเซีย และดำเนินการคาสิโนในสหรัฐอเมริกา บาฮามาส และสหราชอาณาจักร

โนมูระคาดว่ารายรับของเก็นติ้งมาเลเซียจะเติบโตต่อไปแม้ว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเพิ่มภาษีสำหรับการเล่นเกมคาสิโน ในบันทึกย่อที่ออกเมื่อวันพุธ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กล่าวว่าการปรับฐานล่าสุดของราคาหุ้นเก็นติ้งมาเลเซียมีมากกว่าราคาในกรณีที่เลวร้ายที่สุดต่อรายได้ของการเพิ่มขึ้นของภาษีการเล่นเกม และไม่สามารถปัจจัยในการเติบโตของรายได้ เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตที่จะเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ภาษีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

โนมูระกล่าวว่าสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่บริษัทนำเสนอควรเพิ่มธุรกิจ ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้นในปีหน้า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คาดการณ์ว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของ Genting Malaysia จะเติบโต

“เมื่อพิจารณาจากการปรับราคาหุ้นของ Genting Malaysia ที่ 9% ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม (เทียบกับการลดลง 1.9 เปอร์เซ็นต์ของดัชนี Kuala Lumpur Composite Index) เราเชื่อว่าตลาดมีปัจจัยมากกว่าในกรณีหมีที่เพิ่มขึ้น 5% ในการเล่นเกม ภาษี” นายหน้าญี่ปุ่นกล่าว

โนมูระจำลองสถานการณ์สองแบบ: อัตราภาษีเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์และเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ มันบอกว่าการเพิ่มขึ้นเหล่านั้นจะลบ 6 เปอร์เซ็นต์และ 10 เปอร์เซ็นต์ออกจาก EBITDA ในปี 2019 และในปี 2020

ในบันทึกการวิจัยที่ออกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เมย์แบงก์ยังได้กล่าวถึงราคาหุ้นเก็นติ้งมาเลเซียที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากกลัวว่าภาษีเกมจะเพิ่มขึ้น บันทึกของ Maybank เขียนโดย Samuel Yin Shao Yang พูดว่า: “ในขณะที่ความเสี่ยงนี้ไม่สามารถลดได้ แต่เรารวบรวมมาว่าตลาดกำลังกำหนดให้มีการขึ้นภาษีคาสิโนที่หนักหน่วงมากเกินไปที่คะแนนแปดถึง 10 เปอร์เซ็นต์”

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่ที่คาดการณ์ไว้ในระยะแรกของโครงการขยายกำลังการผลิต Genting Malaysia ได้เปิดขึ้นแล้วและสวนสนุก Skytropolis และ 20th Century Fox World จะเปิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า การพัฒนาจะเพิ่มห้องพักโรงแรมประมาณ 1,500 ห้อง ตลอดจนโอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหาร

“เราประมาณการ EBITDA ของกลุ่มในไตรมาส 3 ปี 2018 ที่ประมาณ 700 ล้านริงกิต [168.42 ล้านเหรียญสหรัฐ] หรือร้อยละ 50 [เติบโต] เมื่อเทียบเป็นรายปี” นายหยินกล่าว

เก็นติ้งมาเลเซียรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองในช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 104%เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับไตรมาสแม้ว่าโนมูระจะรายงานปริมาณการพนันวีไอพีที่ลดลง 21% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ยอดขายคาสิโน GKL กันยายนของเกาหลีใต้ลดลง 11pct

18 ต.ค. 2018

ผู้ให้บริการคาสิโนของเกาหลีใต้ Grand Korea Leisure Co Ltd (GKL) รายงานว่ายอดขายลดลงเล็กน้อยในเดือนกันยายน บริษัทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานยอดขายคาสิโนประมาณ 42.42 พันล้านวอน (37.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับเดือนนั้น ลดลง 11.1 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อพิจารณาจากเดือนต่อเดือน ยอดขายคาสิโนในเดือนกันยายนลดลง 16.4% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม

ยอดขายคาสิโนที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีได้รับแรงหนุนจากยอดขายเกมบนโต๊ะที่ลดลง 11.7 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดือนก.ย. สู่เกือบ 37.46 พันล้านวอน ยอดขายเกมเครื่องลดลง 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 4.96 พันล้านวอน บริษัทกล่าวในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลี

GKL เป็น บริษัท ย่อยขององค์การการท่องเที่ยวเกาหลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ หน่วยงานที่ดำเนินการคาสิโนดำเนินการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นสามแห่งในเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Seven Luck: สองแห่งในเมืองหลวงโซลและอีกแห่งในเมืองท่าทางตอนใต้ของปูซาน

บริษัทกล่าวว่ายอดขายคาสิโนในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2018 เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับประมาณ 368.7 พันล้านวอน

ยอดขายเกมบนโต๊ะในช่วงมกราคมถึงกันยายนเพิ่มขึ้น 2.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ประมาณ 325.9 พันล้านวอน อย่างไรก็ตาม ยอดขายเกมเครื่องลดลง 15.2% ในช่วงเก้าเดือนจนถึงวันที่ 30 กันยายน สู่ระดับเกือบ 42.79 พันล้านวอน

การตรวจสอบต้นทุนเก็นติ้งเพื่อชดเชยผลกระทบจากการขึ้นภาษี: Fitch

14 พ.ย. 2018

Fitch Ratings Inc กล่าวว่าข้อเสนอในงบประมาณของมาเลเซียสำหรับปี 2019 มีแนวโน้มว่าจะมีเพียง “ผลกระทบจำกัด” ต่อ Genting Bhd ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ Genting Malaysia Bhd ส่วนหลังดำเนินการ Resorts World Genting (ในภาพ) ในมาเลเซียและดำเนินการคาสิโนใน สหรัฐอเมริกา บาฮามาส และสหราชอาณาจักร

Lim Guan Eng รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของมาเลเซียได้ประกาศในสุนทรพจน์เกี่ยวกับงบประมาณของเขาเมื่อต้นเดือนนี้ว่าค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับใบอนุญาตคาสิโนจะเพิ่มขึ้น เป็น 150 ล้านริงกิต (36 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก 120 ล้านริงกิตมาเลเซีย และหน้าที่เกี่ยวกับรายรับรวมของเกมจะเพิ่มขึ้นเป็น 35 เปอร์เซ็นต์จาก 25 เปอร์เซ็นต์

ในรายงานประจำสัปดาห์นี้ หน่วยงานจัดอันดับกล่าวว่าคาดว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะส่งผลต่อรายรับของกลุ่ม แม้ว่าผลกระทบดังกล่าวจะได้รับการชดเชยในที่สุดโดยการพิจารณาการใช้จ่าย

Fitch ประมาณการว่ากำไรรวมของ Genting Bhd ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และการปรับโครงสร้างหรือค่าเช่า (EBITDAR) จะลดลงในช่วง 8% ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่หนี้สินสุทธิ/EBITDAR จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.6 เท่าในปี 2019 และ 0.9 ครั้งในปี 2020 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 0.5 เท่าและ 0.7 เท่าตามลำดับ

“นี่เป็นการสมมติอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์จากรายได้จากการเล่นเกมก่อนที่จะคำนึงถึงการประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดและโครงสร้างต้นทุนของ Genting Malaysia Bhd”

เก็นติ้งมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าเป็น”การประเมินความหมายทั้งหมด”ของภาษีเพิ่มเติมที่ประกาศโดยรัฐบาลกลาง แถลงการณ์เสริมว่า บริษัทจะใช้ “แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในครั้งต่อไป” ซึ่งรวมถึง “การทบทวนค่าใช้จ่ายทางการตลาดและโครงสร้างต้นทุนเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มภาษี”

ในรายงานล่าสุด Fitch กล่าวว่าสถานะทางการเงินของ Genting Bhd ยังคงสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงาน แต่ความยืดหยุ่นทางการเงินของกลุ่ม “จะลดลง” เนื่องจากกลุ่มนี้กำลัง ดำเนินการเพื่อสร้าง Resorts World Las Vegas ในธีมเอเชียในลาสเวกัส รัฐเนวาดา ก่อนหน้านี้มีการกล่าวถึงป้ายราคา 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการนั้น

หน่วยงานจัดอันดับ Moody’s Investors Service กล่าวว่าภาษี ค่าธรรมเนียม และภาษีที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมเกมเป็นผลลบต่อกลุ่ม Genting

“การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มหน้าที่คาสิโนสูงถึง 35 เปอร์เซ็นต์ เป็นลบด้านเครดิตสำหรับ Genting Bhd เนื่องจากรายได้ที่มาจากส่วนการพักผ่อนและการบริการของมาเลเซียจะลดลงและทำให้เลเวอเรจของกลุ่มอ่อนแอลง” Moody’s กล่าวในรายงานฉบับล่าสุด สัปดาห์.

หน่วยงานจัดอันดับคาดว่า EBITDA ของ Genting Bhd จะลดลงประมาณ 650 ล้านริงกิตมาเลเซียในปี 2019 การลดลงดังกล่าวจะกัดเซาะกำไรขั้นต้นที่กลุ่มน่าจะบรรลุในปีหน้าหลังจากเสร็จสิ้นแผนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเก็นติ้ง (GITP) โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงสถานที่เล่นเกมเรือธง ใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย Moody’s กล่าว

“ด้วยเหตุนี้ เราคาดว่าตัวชี้วัดสินเชื่อของ Genting [Bhd] จะอ่อนตัวลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์การจัดอันดับ Baa1 เลเวอเรจซึ่งวัดโดยหนี้สิน/EBITDA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 เท่าในปี 2562 จาก 3.5 เท่าในปี 2561”

คาสิโนเกาหลีใต้ op GKL 3Q รายได้สุทธิลดลง 21%

12 พ.ย. 2018

บริษัทเกมเกาหลีใต้ Grand Korea Leisure Co Ltd (GKL) รายงานรายได้สุทธิเมื่อวันศุกร์ที่เกือบ 26.37 พันล้านวอน (23.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2018 ลดลง 21.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ สำหรับผลประกอบการรายไตรมาสที่ลดลง

รายรับในช่วงสามเดือนถึง 30 กันยายนลดลง 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือเพียง 130.43 พันล้านวอน บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลี

รายได้จากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลารายงานอยู่ที่ประมาณ 30.89 พันล้านวอน ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับ 34.69 พันล้านวอนในปีก่อนหน้า

GKL เป็นบริษัทในเครือขององค์การการท่องเที่ยวเกาหลี ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ บริษัทดำเนินการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นสามแห่งในเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Seven Luck สองแห่งในเมืองหลวงโซลและอีกหนึ่งแห่งในเมืองท่าทางตอนใต้ของปูซาน

นักวิเคราะห์การลงทุนจำนวนหนึ่งเคยตั้งข้อสังเกตว่าตลาดคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นของเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบในทางลบตั้งแต่ปี 2017หลังจากการล่มสลายของการท่องเที่ยวของจีนหลังจากมีการติดต่อกันระหว่างจีนและเกาหลีใต้เหนือระบบขีปนาวุธที่สหรัฐฯ จัดหาให้

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2018 GKL บันทึกรายรับเกือบ 368.50 พันล้านวอน ลดลง 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6.9 เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 70.90 พันล้านวอน บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์

เมื่อวันศุกร์ GKL รายงานยอดขายคาสิโนในเดือนตุลาคม บริษัทกล่าวว่ารายรับจากคาสิโนเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่เกือบ 36.10 พันล้านวอน ลดลง 10.7% จากปีก่อนหน้า

Fame Select เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Suncity holdco โดยการแปลงพันธบัตร

09 พ.ย. 2018

บริษัท Suncity Group Holdings Ltd ซึ่งเป็นผู้ลงทุนด้านการพนันในมาเก๊า เป็นบริษัทจดทะเบียนของ Alvin Chau Cheok Wa สำหรับการลงทุนบางประเภท กล่าวว่า Fame Select Ltd ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กำลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณ Chau เป็นประธานและกรรมการบริหารของ Suncity Group Holdings และเขาเป็นเจ้าของ Fame Select ร้อยละ 50

ในวันพฤหัสบดีที่ Suncity Group Holdings บอกกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงว่า Fame Select ได้แจ้งให้บริษัททราบแล้วว่าจะใช้สิทธิ์ในการเปิดใช้งานหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 168 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (21.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็นหุ้น

Fame Select มีอำนาจในการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าสูงถึง 3 ล้านเหรียญฮ่องกงที่ถืออยู่ในนิติบุคคลที่จดทะเบียน

Suncity Group Holdings กล่าวว่า Fame Select ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงความตั้งใจของบริษัทในวันเดียวกัน

ราคาแปลงเป็น 0.26 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้นแปลงหนึ่ง ดังนั้นจะมีการออกหุ้นแปลงจำนวนมากกว่า 646.15 ล้านหุ้นให้กับ Fame Select

Suncity Group Holdings กล่าวว่าคาดว่าจะออกหุ้นแปลงเมื่อวานนี้หรือหลังจากนั้นไม่นาน

บริษัทที่ติดพันกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Fame Select ในบริษัทเป็น 74.87% จาก 72.17%

นักวิเคราะห์กล่าวว่าหน่วยงานเอกชนที่แยกจากกันซึ่งเรียกว่า Suncity Group เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายเดียวในการดำเนินงานห้องขยะในมาเก๊า ธุรกิจที่จดทะเบียนในฮ่องกง Suncity Group Holdings ไม่ได้ครอบคลุมผลกำไรจากการดำเนินงานขยะสำหรับ Suncity Group ที่เป็นของเอกชน

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม Holdco กล่าวว่ามีข้อตกลงในการจัดตั้งและดำเนินการคาสิโนในรีสอร์ทในจังหวัดสีหนุวิลล์ของกัมพูชา

Paradise Co กำไรไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Paradise City

09 พ.ย. 2018

ผลกำไรในไตรมาสที่สามที่ Paradise Co ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นในประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีจากยอดขายกลุ่มที่เพิ่มขึ้น 7.3% บริษัท กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี

กำไรดังกล่าวต่ำกว่า 4.72 พันล้านวอน (4.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับเพียง 4.23 พันล้านวอนในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ยอดขายของกลุ่มในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 210.5 พันล้านวอน จาก 196.1 พันล้านวอนในปีก่อนหน้า

ยอดขายคาสิโนในช่วงสามเดือนถึง 30 กันยายนเพิ่มขึ้น 5.9% เป็นเกือบ 164.7 พันล้านวอนจาก 155.6 พันล้านวอน

เอกสารแสดงให้เห็นว่าการขายคาสิโนที่ Paradise City (ในภาพ) รีสอร์ทคาสิโนที่อินชอนซึ่งเปิดในเดือนเมษายน 2017 – ดำเนินการกับหุ้นส่วนชาวญี่ปุ่น – เกือบเท่ากันในไตรมาสที่สามของ Paradise Co ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ Paradise Walkerhill ในกรุงโซล .

ยอดขายคาสิโนในไตรมาสที่สามของ Paradise City อยู่ที่ประมาณ 677 ล้านวอน เทียบกับยอดขายของ Walkerhill ที่ 685 ล้านวอน

ข้อมูลยังระบุด้วยว่าคาสิโนที่ลดลงโดยวีไอพีชาวจีนได้รับการปรับปรุงตามลำดับที่คุณสมบัติของ Paradise Co ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่สี่ปี 2017 แม้ว่าจะยังไม่ฟื้นคืนสู่ระดับไตรมาสที่บันทึกไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่สามปี 2017

นักวิเคราะห์การลงทุนจำนวนหนึ่งเคยตั้งข้อสังเกตว่าตลาดคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นของเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบในทางลบในปี 2560หลังจากการล่มสลายของการท่องเที่ยวของจีนหลังจากแถวระหว่างจีนและเกาหลีใต้เหนือระบบขีปนาวุธที่สหรัฐจัดหาให้

คาสิโนในไตรมาสที่สามของปี 2018 ลดลงจากวีไอพีจีนมีมูลค่า 402 พันล้านวอน หรือ 27.7% ของเงินที่ลดลงเพียง 1.45 ล้านล้านวอนในทุกไตรมาส สำหรับรอบระยะเวลาการรายงาน เงินบริจาคที่มากที่สุดมาจาก VIP ชาวญี่ปุ่นด้วยเงิน 521 พันล้านวอน

“จำนวนเงินที่ลดลงของคาสิโนของ Paradise City ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง” บริษัทกล่าวในคำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์

มันเพิ่มเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น: “การเติบโตของคาสิโนที่มั่นคงยังคงนำโดยญี่ปุ่นและวีไอพีอื่น ๆ … จำนวนที่ลดลงเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน”

ฝ่ายบริหารของ Paradise City ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของความบันเทิงที่ไม่ใช่เกม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการดึงดูดแขกหน้าใหม่จากทั่วทั้งภูมิภาค สัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศว่าสวนสนุกจะเปิดที่ Paradise City ในครึ่งแรกของปีหน้า Paradise City ดำเนินการโดย Paradise Segasammy Co Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโดย Sega Sammy Holdings Inc ของญี่ปุ่นและ Paradise Co.

สำหรับไตรมาสที่สามของ Paradise Co โดยรวมและแบ่งตามยอดขายคาสิโนที่ Walkerhill, Jeju Grand และ Busan Properties ลดลง 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี “เนื่องจากประสิทธิภาพที่อ่อนแอ” ใน Jeju Grand และ Busan บริษัท พูดว่า.

เมื่อพิจารณาตามรายกลุ่มแล้ว ยอดขายโรงแรม Paradise Co เพิ่มขึ้น 13.8% เหลือเพียง 39.35 พันล้านวอน

ค่าใช้จ่ายในการขายทั่วทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นในกรอบเวลาการรายงานเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 10.4% เป็น 180.25 พันล้านวอน

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3.5% เหลือเพียง 10.81 พันล้านวอน แต่อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง 2 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.1%

กำไรของกลุ่มก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 29.77 พันล้านวอน