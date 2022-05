SBO SLOT สมัครเว็บรอยัล เว็บยิงปลา

SBO SLOT Kater V. Churchill Downs ศาลอุทธรณ์รอบที่ 9 ได้ตัดสินว่าคาสิโน Big Fish ที่ ‘น่าเล่น’ ละเมิดกฎหมายของรัฐวอชิงตัน คำตัดสินของคณะกรรมการซึ่งออกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม กลับคำตัดสินในปี 2559 จากผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในซีแอตเทิล Big Fish ซึ่งAristocrat Leisure ซื้อมาจาก Churchill Downsเมื่อต้นปีนี้ด้วยราคาประมาณ 900 ล้านเหรียญสหรัฐ (754.2 ล้านยูโร) นำเสนอสล็อตออนไลน์ รูเล็ตต์ และเกมไพ่ที่หลากหลายที่เล่นด้วยชิปเสมือนจริง ผู้เล่นจะได้รับชิปฟรีสองสามชิปเมื่อสมัครใช้งาน แต่พวกเขาต้องจ่ายเงินสดเพื่อรับเพิ่มหากต้องการเล่นต่อเมื่อหมด ผู้เล่นสามารถใช้จ่ายได้ทุกที่ตั้งแต่ 1.99 ถึง 250 ดอลลาร์เมื่อซื้อชิปจาก Big Fish อีกทางหนึ่งพวกเขาสามารถรอให้เกมออกชิปฟรีเพิ่มเติม

ผู้เล่นยังสามารถโอนเงินรางวัลไปที่ ‘ตลาดมืด’ ซึ่งละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Big Fish ซึ่งผู้เล่นคนอื่นสามารถซื้อชิปได้ แอป Big Fish มีกลไกสำหรับการโอนและผลิตภัณฑ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน การตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ของศาลหมายความว่า Big Fish ต้องกลับไปที่ศาลแขวงเพื่อเผชิญกับคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่เสนอซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2558 เมื่อ Cheryl Kater ฟ้องโดยระบุว่าเธอได้ซื้อและสูญเสียชิปมูลค่ากว่า 1,000 ดอลลาร์ เพื่อแสวงหาการกู้คืน เธออ้างว่าชิปเสมือนเป็นตัวแทนของ “สิ่งที่มีค่า” ศาลอุทธรณ์ตกลง

ในความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเขา ( pdf ) ผู้พิพากษามิลาน ดี. สมิ ธ ได้แสดงออกมาอย่างน่าทึ่ง: “ในการอุทธรณ์นี้ เราพิจารณาว่าแพลตฟอร์มเกมเสมือนจริง “คาสิโนบิ๊กฟิช” ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของวอชิงตันหรือไม่ จำเลย-Appellee Churchill Downsเจ้าของและผู้ดำเนินการเกม ทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากคาสิโน Big Fish อย่างไรก็ตาม แม้จะรวบรวมรายได้นับล้าน แต่เชอร์ชิลล์ดาวน์ส เช่นกัปตันเรโนลต์ในคาซาบลังกา อ้างว่าจะต้องตกใจ—ตกใจ!—ที่พบว่าคาสิโนบิ๊กฟิชอาจเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย พวกเราไม่.”

การตัดสินใจแคบลงและกล่าวถึงเฉพาะกฎหมายของรัฐวอชิงตันซึ่งการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งทำให้ Kater อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัย คดีนี้โต้แย้งว่าเชอร์ชิลล์ดาวน์ส ผ่านอดีตบริษัทในเครือบิ๊กฟิชคาสิโน ละเมิดการฟื้นตัวของเงินที่หายไปในพระราชบัญญัติการพนันของวอชิงตัน (RMLGA); พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของวอชิงตัน และทำให้ตนเองร่ำรวยขึ้นอย่างไม่ยุติธรรม

ขณะนี้ผู้สูงศักดิ์ดำเนินการ Big Fish Casino ทั่วโลกควบคู่ไปกับข้อเสนอทางสังคมของ Plarium และ Product Madness พวกเขาซื้อ Plarium ในราคา 500 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2017 และตอนนี้มีแพลตฟอร์มโซเชียลคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Double Down Casino ซึ่ง IGT ซื้อในปี 2555 ในราคาประมาณ 500 ล้านดอลลาร์และตกลงขายให้กับ DoubleU Games ของเกาหลีใต้ในราคา 825 ล้านดอลลาร์ในปี 2560

ในมาเก๊าจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยที่อดีตดินแดนของโปรตุเกสมีจำนวนทั้งสิ้น 402,846 คนในช่วงวันหยุดยาว

Asia Gaming Briefรายงานว่าตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดย Public Security Force (PSP) ในทุกจุดตรวจของมาเก๊าในช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมถึง 2 เมษายน มีการลงทะเบียนการเคลื่อนไหวขาเข้าและขาออกประมาณ 1.05 พันล้านครั้ง

Maria Helena de Senna Fernandes ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) กล่าวว่าในปี 2017 มีผู้เข้าชมถึง 32.6 ล้านคน โดยมีจำนวนผู้มาเยือนศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มขึ้น 5.4%

ตามรายงานของสำนักข่าว ในบรรดาตลาดต่างประเทศ เกาหลีเป็นอันดับแรก โดยมีผู้มาเยือนมาเก๊า 870,000 คนในปีนี้ การเติบโตด้วยตัวเลขหลักเดียว ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์

ในเดือนกุมภาพันธ์ ขาดความคาดหวังของนักวิเคราะห์ รายได้จากการพนันในมาเก๊าเพิ่มขึ้นเพียง 5.7% ทั้งๆ ที่เป็นวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ อย่างไรก็ตาม เขตบริหารพิเศษของจีนยังคงได้รับผลกำไรติดต่อกันเป็นเดือนที่ 19

ในความพยายามที่จะค้นหาผลิตภัณฑ์ยอดนิยมตัวต่อไปสำหรับตลาดลาสเวกัส ผู้ให้บริการคาสิโนชาวอเมริกันBoyd Gaming Corporationรายงานว่ากำลังทดลองใช้ชื่อเกมยิงธนูเสมือนจริงใหม่จากInternational Game Technology (IGT)ภายในThe Orleans Hotel and Casino

ตามรายงานวันจันทร์จาก หนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journalเกม ArcheryVR และ SiegeVR ต่างเห็นผู้เล่นสวมชุดหูฟังเสมือนจริงในขณะที่อยู่ในบูธขนาดใหญ่ก่อนที่จะผ่านการเคลื่อนไหวทางกายภาพของการยิงธนูแฟนตาซีในความพยายามที่จะปกป้องปราสาทในจินตนาการแบบดิจิทัล

หนังสือพิมพ์รายงานว่า Boyd Gaming Corporation กำลังเรียกเก็บเงิน 10 ดอลลาร์สำหรับเกม 90 วินาทีแต่ละเกมใน ArcheryVR ที่มีผู้เล่นคนเดียว ในขณะที่ทีมนักยิงธนูเสมือนจริงสองคนสามารถเพลิดเพลินกับเซสชั่นบนคู่หู SiegeVR ได้ในราคา 30 ดอลลาร์ ชื่อผู้เล่นคนเดียวเสนอให้สมาชิกของโปรแกรมความภักดี B Connected ของคาสิโนมีโอกาสที่จะชนะรางวัล Slot Dollar มูลค่ามากถึง 125 ดอลลาร์ในขณะที่ทีมอาจเดินออกไปด้วยเงินสดคาสิโนสูงถึง 300 ดอลลาร์จากนวัตกรรมหลัง

“นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นว่าเราจะขยายฐานลูกค้าของเราได้อย่างไร [และ] วิธีเชื่อมต่อกับลูกค้าที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน” David Strow จาก Boyd Gaming Corporation บอกกับ Las Vegas Review-Journal “โซนเสมือนจริงเป็นอีกก้าวหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยกว่า พบกับสองฐานที่น่าสนใจ มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่ยังอิงตามทักษะ”

หนังสือพิมพ์รายงานว่า The Orleans Hotel and Casino ได้ย้ายสล็อตถัดจาก Bailiwick All-American Pub and Eatery เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับ Virtual Zone ใหม่ที่นำเสนอเกมยิงธนูเสมือนจริงสองเกมและตั้งใจที่จะให้หน่วยทดลองสามเดือนก่อน ตัดสินใจว่าจะทำต่อไปหรือไม่

มีรายงานว่า Strow ยังบอกกับ Las Vegas Review-Journal ว่าตำแหน่งของ Virtual Zone ใกล้บาร์อาจ ‘สร้างศูนย์กลางของความสนใจที่อาจเชื่อมต่อกับกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่า’ ก่อนที่จะให้รายละเอียดว่าเกม ArcheryVR และ SiegeVR จะถูกนำเสนอในวันสลับกัน

“โซนเสมือนจริงเพิ่มความหลากหลายให้กับพื้นคาสิโนและเติมเต็มข้อเสนอความบันเทิงการเล่นเกมของ The Orleans Hotel and Casino” อ่านคำแถลงเมื่อวันศุกร์จาก Matt Ryan หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดและรองประธานอาวุโสของ Boyd Gaming Corporation ในลาสเวกัส “ตอนนี้ผู้เล่น B Connected ของเราสามารถสัมผัสกับเทคโนโลยีเสมือนจริงล่าสุดในขณะที่แข่งขันเพื่อรับรางวัล Slot Dollar”

Las Vegas Review-Journal รายงานว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คาสิโนในลาสเวกัสเปิดตัวเกมเสมือนจริงหลังจากเปิดตัว MGM Resorts International ในเดือนกันยายนบนพื้นที่ 2,000 ตารางฟุตVirtual Reality Powered By Zero Latencyภายใน MGM Grand สถานที่ท่องเที่ยวนี้เสนอให้ทีมที่มีสมาชิกมากถึงแปดคนมีโอกาสเพลิดเพลินไปกับเซสชั่น 30 นาทีในหนึ่งในสามเกมจากผู้พัฒนา Zero Latency เพื่อแลกกับค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์

ในการ แถลงข่าวเมื่อวันอังคารผู้ให้บริการคาสิโนและการบริการของแคนาดา บริษัท Great Canadian Gaming Corporation (TSX:GC) ประกาศว่าพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเทศบาลที่อนุญาตให้มีรีสอร์ทคาสิโนชั้นนำที่ไซต์ของการพัฒนาความบันเทิงขนาดใหญ่ Durham Live เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับการอนุมัติสำหรับเมือง Pickering ที่ถนน Church และ Bayly

ตั้งอยู่ในภาคใต้ของออนแทรีโอ ในเขตเทศบาลเมืองเดอแรม ซึ่งคาดว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสร้างงานในท้องถิ่นใหม่กว่า 10,000 ตำแหน่ง Durham Live ได้รับการพัฒนาโดย Triple Properties และนอกเหนือจากคาสิโนที่ให้บริการเต็มรูปแบบDurham Live คาสิโนรายงานจะเสนอโรงแรมระดับห้าดาว, ศูนย์การประชุม, สตูดิโอภาพยนตร์, โรงแรมบูติก, สวนน้ำ, อาคารสำนักงาน, ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์, และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ จากเมืองพิกเคอริง

Pickering นายกเทศมนตรี Dave Ryan กล่าวว่า “ในแง่ของการเพิ่มรายได้จากการเล่นเกม การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างงานที่สำคัญ Durham Live แสดงถึงโอกาสที่หาตัวจับยากสำหรับภูมิภาค Durham และจังหวัดออนแทรีโอ เราขอขอบคุณผู้พัฒนา – ตระกูล Apostolopoulos; OGGLP; และจังหวัดสำหรับความเชื่อมั่นร่วมกันในพิกเคอริง” ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของเมือง

ภายหลังการขอแบ่งเขตที่ดินสามแปลงในพิกเคอริงได้รับอนุมัติจากสภาเมือง เมืองอาแจ็กซ์ก็คัดค้านการตัดสินใจนี้และในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วคณะกรรมการเทศบาลออนแทรีโอได้ตัดสินให้แผนสำหรับสถานบันเทิง ที่อาจรวมถึงคาสิโน

Casino Ajax ซึ่งอยู่ถัดจาก Ajax Downs ซึ่งมีการแข่งม้าแบบสด ๆ และ Durham Live ต่างก็ดำเนินการในคาสิโน อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎของจังหวัด มีเพียงสถานที่เล่นเกมเดียวเท่านั้นใน Pickering, Whitby และ Ajax ซึ่งหมายความว่าหาก คาสิโนจะต้องเปิดในพิกเคอริง Ajax Casino จะต้องปิดและในทางกลับกัน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อรีสอร์ทใหม่เปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2019 สมาชิกของ Casino Ajax จะโอนย้าย

“เราตั้งตารอที่จะต้อนรับสมาชิกในทีมที่มีอยู่ของเราให้เข้าร่วมกับเราที่โรงงานแห่งใหม่เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับสมาชิกใหม่ 1,700 คนในครอบครัวของเรา” Rod Baker ประธานและซีอีโอของ Great Canadian Gaming กล่าว “การลงทุนภาคเอกชนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจของ Durham Region จะหมายถึงงานก่อสร้างและการดำเนินงานที่มากขึ้นสำหรับผู้คนใน Ajax และ Pickeringโอกาสในการจัดซื้อสำหรับบริษัทในท้องถิ่นที่มากขึ้น การท่องเที่ยวในภูมิภาคที่มากขึ้น และรายได้ของรัฐบาลที่มากขึ้นในการสนับสนุนชุมชน”

Ontario Gaming GTA LP ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Great Canadian Gaming Corporation และ Brookfield Business Partners LP ในโตรอนโต (NYSE:BBU)(TSX:BBU.UN) อยู่เบื้องหลังแผนสำหรับคาสิโนที่ไซต์ Durham Live ซึ่งตั้งอยู่นอกทางหลวงหมายเลข 401 ในเมืองประมาณ 91,771 และจะเปิดให้บริการคาสิโนพิกเคอริง

อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ที่ Toronto Starรายงานว่า Town of Ajax ต้องการให้การตัดสินใจของคาสิโนล่าช้าจนถึงหลังการเลือกตั้งระดับจังหวัดในวันที่ 7 มิถุนายน และในแถลงการณ์ล่าสุดกล่าวว่า “การรั่วไหลของการปิดรัฐมนตรี Leal ตามด้วยจดหมายสัญญาของ MPP (Joe) Dickson ระบุอย่างชัดเจนถึงบทสวดมนต์ ของความสุจริตและข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลในการปิดโรงงานอาแจ็กซ์ — หนึ่งในคาสิโนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอเมริกาเหนือ”

จากข้อมูลของDurhamRegion.comเมือง Ajax รายงานว่าได้รับรายได้มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์จากSlots ที่ Ajax Downsซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 และยังสนับสนุน Ajax Downs อีกด้วย ซึ่งช่วยจัดหางานเกษตรกรรม 1,700 ตำแหน่ง

Pickering Councilor David Pickles กล่าวว่า “Ajax ทำผลงานได้ดีโดย Ajax Slots โดยได้รับเงินประมาณ 75 ล้านเหรียญสำหรับการใช้งานตั้งแต่เปิดตัว แต่จังหวัดและ OLG ต้องการใช้รูปแบบธุรกิจที่ดีขึ้นและกระบวนการแข่งขัน” ตามรายงานในวันพุธจากโตรอนโตสตาร์

Pickles กล่าวต่อไปว่า Durham Live จะขยายโอกาสในการเล่นเกม โรงแรม การประชุมและความบันเทิง ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำและรายได้เพิ่มขึ้น เขากล่าวว่า “เราสามารถมองหาผลประโยชน์ทางการเงินสูงถึง 25 ล้านดอลลาร์ต่อปีและงาน 15,000 ตำแหน่งเมื่อทุกอย่างพร้อมใช้งาน นั่นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและผู้เสียภาษีของเรา”

นอกเหนือจากงานในท้องถิ่นใหม่ประมาณ 10,000 ตำแหน่งที่รายงานโดย Durham Live คาสิโนเองจะมีพนักงานประมาณ 2,000 คนรวมถึงงานใหม่ 1,700 ตำแหน่ง

ฤดูร้อนที่แล้ว Greater Canadian Gaming ร่วมกับ Brookfield Business Partners ได้รับเลือกจาก Ontario Lottery and Gaming (OLG) Corporationให้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสามแห่งในเขต Greater Toronto (GTA) รวมถึง Woodbine Racetrack ของโตรอนโต

Slotegrator Incorporatedผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นการชำระเงิน iGaming แบบครบวงจรของ Moneygrator ที่รองรับสกุลเงินดิจิตอลมากกว่า 15 สกุล รวมถึงBitcoin , Ripple, Ethereumและ Monero

Slotegrator Incorporated ซึ่งตั้งอยู่ใน Limassol เปิดเผยว่า Moneygrator ล่วงหน้าหลายสกุลเงินยังมีบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นSkrill , Cubits, BitGo, Neteller และ RoyalPay ในขณะที่ให้ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์สามารถประหยัดเวลาในการสรุปสัญญาและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายโดยรวมการชำระเงินจำนวนมาก ไว้ในแพ็คเกจเดียว

นักพัฒนา Cypriot ประกาศว่านวัตกรรม Moneygrator นั้นมาพร้อมกับ ‘back-office ที่สะดวกสบาย’ สล็อต Holiday ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการติดตามธุรกรรมและสร้างรายงานเกี่ยวกับการชำระเงินและผู้ใช้ทุกครั้ง ในขณะที่วิธีการชำระเงินจำนวนมากที่รองรับจะช่วยให้บริษัทต่างๆ ‘ทำงานได้อย่างราบรื่น หลายประเทศ’

สุดท้าย Slotegrator Incorporated อธิบายระบบ Moneygrator ว่า ‘ต่อต้านการฉ้อโกงอย่างบ้าคลั่ง’ เพราะสามารถตรวจจับและปฏิเสธธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยได้หลากหลายในขณะที่ยังให้วิธีการที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในการฝากและถอนเงินด้วย ‘ค่าคอมมิชชั่นที่ลดลง’

“เรายินดีที่จะแนะนำการพัฒนา Moneygrator ของเรา [ซึ่ง] สร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านการพนัน” อ่านแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก Slotegrator Incorporated “โซลูชันการชำระเงินแบบรวมศูนย์ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้เข้ากับโครงการการพนันทั้งหมด ตอนนี้โอเปอเรเตอร์ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อการชำระเงินแต่ละรายการแยกกัน ทำให้สูญเสียเงินและเวลาไปมาก นับจากนี้ไป ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ระบบของเราที่มีบริการการชำระเงินและสกุลเงินที่จำเป็นทั้งหมดอยู่แล้ว”

ในแมสซาชูเซตส์หน่วยงานของรัฐบาลกลางและรัฐจะเปิดตัวการสอบสวนอย่างเป็นทางการหลังจากคนงานก่อสร้างถูกฆ่าตายในบ่ายวันอังคารในขณะที่ช่วยสร้างรีสอร์ทคาสิโนรวมของWynn Boston Harbor มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของวันพุธจาก หนังสือพิมพ์ The Boston Globeและ บริการข่าว MassLive.comคนงานที่เสียชีวิตได้รับการตั้งชื่อว่า Joe Teixeira จากเมือง Seekonk ที่อยู่ใกล้เคียง เห็นได้ชัดว่าชายวัย 56 ปีรายนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะทำการรื้อกล่องร่องลึกทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ริมน้ำขนาด 33 เอเคอร์ ก่อนที่จะถูกประกาศว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัล

Elaine Driscoll จากคณะกรรมการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์รายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้รับ ‘เสียใจอย่างสุดซึ้ง’ จากการเสียชีวิตก่อนที่จะเปิดเผยว่า ‘หน่วยงานท้องถิ่นที่เหมาะสม’ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจากการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้รับการตั้งค่าให้ดำเนินการ การตรวจสอบอย่างครอบคลุมของสถานการณ์โดยรอบเหตุการณ์นี้’

“เราขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อคนที่รักของคนงาน” รายงานของดริสคอลล์บอกกับ MassLive.com

มีรายงานว่า Teixeira ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทก่อสร้างในท้องถิ่น J Derenzo Companies โดยมีบริษัทที่ครอบครัวเป็นเจ้าของโดยประกาศว่าเขาเสียชีวิตจาก ‘การบาดเจ็บที่ไซต์งาน Wynn Boston [Harbor]’

“ความคิดและคำอธิษฐานที่รู้สึกลึกที่สุดของเราอยู่กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานของ Joe รวมถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้” รายงานอ่านแถลงการณ์จากบริษัทก่อสร้างใน Brockton

การร่วมทุนของWynn Resorts Limitedซึ่งเป็นท่าเรือระดับห้าดาวของ Wynn Boston Harbor มีกำหนดจะเปิดในย่านชานเมืองบอสตันตอนเหนือของ Everett ในเดือนมิถุนายน 2019 ที่มีห้องพักโรงแรม 671 ห้องควบคู่ไปกับคาสิโนขนาด 150,000 ตารางฟุตซึ่งมีสล็อตอย่างน้อย 3,000 สล็อตรวมทั้งเกม 168 เกม ตาราง มีรายงานว่าการพัฒนาภาคเอกชนแบบเฟสเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐเล็กๆ ทางตะวันออก และมีคนงานก่อสร้างประมาณ 1,500 คนมาทำงานที่ไซต์งานทุกวัน

Greg John โฆษกของ Wynn Resorts Limited ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสกล่าวว่า “เรากำลังดำเนินการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้” กล่าวกับ MassLive.com “วันนี้เป็นวันที่น่าเศร้าสำหรับทุกคนที่ Wynn Boston Harbor ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ความคิดและคำสวดอ้อนวอนจากใจจริงของเราไปถึงครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของเขา”

หนังสือพิมพ์บอสตันโกลบรายงานว่าสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงานก่อนหน้านี้สี่ครั้งในหลายๆ บริษัท ที่ช่วยสร้างท่าเรือ Wynn Boston โดยมีสามแห่งที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคนงานที่ถูกถังของรถขุดตี พนักงานได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการล้มลงจากเพลาและเหตุการณ์ที่เห็นคนงานต้องได้รับการรักษาหลังจากที่ลิฟต์กรรไกรซึ่งเขาทำงานอยู่ถูกโค่นล้ม

หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดสตูดิโอคาสิโนสดที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้นปีนี้ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาEvolution Gaming (STO: EVO) ได้ประกาศเมื่อวันพุธว่าศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ในทบิลิซีรัฐจอร์เจียได้เปิดให้บริการแล้ว

เป็นสตูดิโอที่เก้าสำหรับผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมดีลเลอร์สดสตรีมวิดีโอซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลัตเวีย ตามข่าวประชาสัมพันธ์สตูดิโออันล้ำสมัยในทบิลิซีตอนเปิดตัวมีพนักงานมากกว่า 100 คน ซึ่งคาดว่าการเติบโตของการดำเนินงานตลอดทั้งปีจะเพิ่มขึ้น

การเปิดสตูดิโอในทบิลิซีเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงที่มีการเติบโตอย่างมากและมีความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Evolution และสภาพแวดล้อมเฉพาะอย่างสูง ด้วยเหตุนี้ สตูดิโอแห่งใหม่ล่าสุดของ Evolution และสตูดิโอการผลิตกลางรายใหญ่แห่งที่สามในยุโรปจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฮับบริการสำหรับใบอนุญาตและตลาดต่างๆ

ไซต์นี้คาดว่าจะรองรับการจัดการการเติบโตของ Evolution ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า โดยเพิ่มความจุของสตูดิโอในริกาและมอลตาที่มีอยู่อย่างมาก นอกจากนี้ ศูนย์กลางการผลิตคาสิโนสดแห่งใหม่จะสร้างโอกาสในการทำงานให้กับทั้งพนักงานที่มีอยู่และลูกจ้างใหม่ เพื่อรวมผู้รับสมัครจำนวนมากจากทบิลิซี ตลอดจนภูมิภาคโดยรอบ

Martin Carlesund ซีอีโอของ Evolution Group ให้ความเห็นเกี่ยวกับสตูดิโอใหม่ว่า: “เรามีความยินดีที่สตูดิโอ Live Casino รายใหญ่ล่าสุดของเราในทบิลิซีนั้นใช้งานได้จริงและเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ทบิลิซีเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน นำเสนอโอกาสในการพัฒนาและการลงทุนที่แข็งแกร่ง จึงเป็นทำเลที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรา นี่เป็นความมุ่งมั่นและโครงการขนาดใหญ่สำหรับ Evolution และฉันภูมิใจที่ได้เห็นองค์กรส่งมอบ”

“ที่ Evolution เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะ SBO SLOT ปรับปรุงบริการของเราสำหรับผู้ได้รับอนุญาตของเรา และเพิ่มความเป็นผู้นำของเราในคาสิโนสดต่อไป สตูดิโอทบิลิซีก็ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากเราได้นำความรู้จากกว่า 10 ปีของการสร้างสตูดิโอเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุดของเรา สตูดิโอแห่งใหม่นี้เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต และจะสนับสนุนเราในแผนพัฒนาอันทะเยอทะยานของเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” คาร์เลสซุนด์กล่าวเสริม

ผู้คิดค้นโซลูชั่นคาสิโนออนไลน์NetEnt ABได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายผ่านบริษัทในเครือ NetEnt Americas LLC ที่จะได้เห็นโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ ที่ กำลังจะเปิดตัวให้บริการเกมเต็มรูปแบบแก่ผู้เล่นที่ตั้งอยู่ทั่วรัฐนิวเจอร์ซีย์

โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนแอตแลนติกซิตี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อทรัมป์ทัชมาฮาลคาสิโนรีสอร์ทจนกระทั่งปิดตัวลงในปี 2559 เนื่องจากข้อพิพาทด้านแรงงานระหว่างคนงานและคาร์ล Icahn ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มหาเศรษฐี ต่อมาสถานที่ 2,000 ห้องถูกซื้อด้วยเงิน 50 ล้านดอลลาร์โดยนิติบุคคลที่รู้จักกันในชื่อ Boardwalk 1000 ซึ่งประกอบด้วยHard Rock Internationalควบคู่ไปกับนักลงทุนเอกชน Joe Jingoli และ Jack Morris และคาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับธุรกิจในฤดูร้อนนี้หลังจากเสร็จสิ้น แปลงโฉม 500 ล้านเหรียญ

NetEnt AB ที่จดทะเบียนในสตอกโฮล์มอธิบายว่าสถานที่ให้บริการในแอตแลนติกซิตีเตรียมเปิดตัวบริการ iGaming ที่ได้รับใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งขณะนี้จะสามารถใช้เกมและโซลูชั่นต่างๆ ของตนได้

“ฉันตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานร่วมกับ Hard Rock [International] เพื่อเสนอเกมที่ได้รับรางวัลของเราให้กับผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์” อ่านคำแถลงจาก Bjorn Krantz หัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของ NetEnt AB ซึ่งมีสำนักงาน ทั่วประเทศสวีเดน เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ ยิบรอลตาร์ และมอลตา “ฮาร์ดร็อค [ระหว่างประเทศ] มีแบรนด์ระดับโลกที่แข็งแกร่งและฉันหวังว่าจะได้สนับสนุนมันเพื่อขยายธุรกิจคาสิโนออนไลน์ใหม่”

สำหรับบทบาทของเขา Kresimir Spajic รองประธานอาวุโสด้านการเล่นเกมออนไลน์ของ Hard Rock International ประกาศว่าเขา ‘ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ’ ผู้ริเริ่มคาสิโนออนไลน์ที่ ‘รู้จักโซลูชันการเล่นเกมที่สร้างสรรค์และล้ำสมัย’“ชื่อเกมชั้นนำของตลาดของ NetEnt AB และความเชี่ยวชาญด้านคาสิโนดิจิทัลจะช่วยให้เราขับเคลื่อนการเติบโตของคาสิโนออนไลน์ด้วยแบรนด์ฮาร์ดร็อคที่เป็นสัญลักษณ์ของเราเอง” อ่านคำชี้แจงจาก Spajic

ในแคนาดา ผู้ดำเนินการคาสิโน Gateway Casinos and Entertainment Limitedได้เปิดเผยแผนการที่จะเห็นว่าจะใช้เงินประมาณ 28.2 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างCascades Casino Chatham ใหม่ ในชุมชนออนแทรีโอทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Chatham-Kent

Gateway Casinos and Entertainment Limited ซึ่งตั้งอยู่ใน Burnaby มีหน้าที่รับผิดชอบในคาสิโนมากกว่า 20 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วสามจังหวัดของแคนาดา และอธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสถานที่ในออนแทรีโอที่จะมาถึงนี้จะมีสล็อตมากกว่า 300 ช่องและโต๊ะเล่นเกมสิบโต๊ะควบคู่ไปกับ The Buffet และ Match อันเป็นเอกลักษณ์ แบรนด์ร้านอาหาร Eatery และ Public House

ผู้ประกอบกิจการคาสิโนของแคนาดายังให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าการก่อสร้างสถานที่ Chatham-Kent แห่งใหม่นั้นคาดว่าจะเริ่มในฤดูใบไม้ผลินี้ ล่วงหน้าก่อนการเปิดตัวตามแผนในกลางปีหน้า

“การลงทุนที่เสนอมูลค่า 28.2 ล้านดอลลาร์ใน Chatham-Kent จะไม่เพียงแต่นำงานใหม่มากถึง 200 ตำแหน่งมาสู่พื้นที่เมื่อเราเปิด แต่ยังรวมถึงเศษเศรษฐกิจอีกนับล้านตลอดการก่อสร้าง” อ่านคำแถลงเมื่อวันที่ 28 มีนาคมจาก Tony Santo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gateway คาสิโนและความบันเทิง “เราตั้งตารอที่จะบุกเบิกจุดหมายปลายทางแห่งความบันเทิงที่ล้ำสมัยแห่งนี้”

Gateway Casinos and Entertainment Limited ได้ดำเนินการสถานที่ที่มีตราสินค้า Cascades Casino สามแห่งในชุมชน British Columbian ของ Kamloops, Penticton และ Langley ผู้ประกอบการยังประกาศด้วยว่าการเปิดตัวของ Cascades Casino Chatham จะทำให้จำเป็นต้องปิดทรัพย์สิน ของ Gateway Casinos Dresden ที่อยู่ใกล้เคียง

เมื่อเดือนที่แล้วเห็น Gateway Casinos and Entertainment Limited ประมาณ 376.1 ล้านดอลลาร์หลังจากทำสัญญาเช่าคืนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่แวนคูเวอร์สามแห่ง ผู้ประกอบการกล่าวว่าการลงทุนในการพัฒนา Chatham-Kent ที่กำลังจะมีขึ้นนั้นเข้าร่วมเพียง 20 ล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยน Gateway Casinos Point Edward ของ Sarnia ให้กลายเป็น Starlight Casino Point Edward ในขณะที่เพิ่งเสนอให้ขยายสถานที่ของ Gateway Casinos Hanover ในบริเวณใกล้เคียง

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียได้ประกาศการอนุมัติของผู้ให้บริการคาสิโนระดับภูมิภาคของอเมริกาBoyd Gaming Corporationแผนการที่จะซื้อValley Forge Casino Resortจากเจ้าของปัจจุบัน Valley Forge Convention Center Partners LP

Boyd Gaming Corporation ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสได้ลงนามในข้อตกลงในช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งเห็นว่าตกลงที่จะจ่ายเงินประมาณ 280.5 ล้านดอลลาร์สำหรับสถานที่ใน Montgomery County ซึ่งดำเนินการโดยValley Forge Convention Center Partners LPตั้งแต่เดือนมีนาคม 2011 การอนุมัติล่าสุดยังรวมถึง ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการควบคุม 1.35 ล้านดอลลาร์

“คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียในวันนี้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการควบคุมของผู้ได้รับอนุญาตสล็อตแมชชีนประเภทสาม Valley Forge Convention Center Partners LP ผู้ดำเนินการของ Valley Forge Casino Resort ใน Montgomery County เป็น Boyd Gaming Corporation” อ่านคำแถลงวันพุธจากเพนซิลเวเนีย คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม

Valley Forge Casino Resort ตั้งอยู่ประมาณ 20 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของใจกลางฟิลาเดลเฟียในชุมชนเล็กๆ ของ King of Prussia มีบาร์และร้านอาหารแปดแห่งควบคู่ไปกับพื้นที่การประชุม การประชุมและนิทรรศการกว่า 100,000 ตารางฟุต คาสิโนขนาด 40,000 ตารางฟุตมี 600 ช่องและ 50 โต๊ะเล่นเกม สถานที่จัดงานเกือบ 500 ห้องทำรายได้เกมรวมเกือบ 9.55 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี Boyd Gaming Corporation ประกาศก่อนหน้านี้ว่าตั้งใจที่จะนำสล็อตเพิ่มเติมอีก 250 ช่องไปยังอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในเพนซิลเวเนียหลังจากการซื้อเสร็จสิ้น

Boyd Gaming Corporation ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการซื้อ Valley Forge Casino Resort จะทำให้พอร์ตโฟลิโอของบริษัทเติบโตขึ้นเพื่อครอบคลุมสถานที่ 29 แห่งที่กระจายอยู่ในสิบรัฐในขณะที่ยังให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังผู้คนกว่า 7.2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในและรอบ ๆ เมืองฟิลาเดลเฟีย

Keith Smith ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Boyd Gaming Corporation ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าการเข้าซื้อกิจการของบริษัทของเขาที่ Valley Forge Casino Resort เป็น ‘โอกาสที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งในการเติบโตและกระจายพอร์ตการลงทุนทั่วประเทศของเรา’ และอธิบายว่าข้อตกลงคือการเห็นบริษัทเข้าสู่ ‘ สถานะการเล่นเกมที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศ’

