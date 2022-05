SaGame ผู้เล่นลอตเตอรีนิวเซาท์เวลส์ตีราคาความสุข

SaGame เนื่อง ในโอกาสวันแห่งความสุขสากลประจำปีครั้งที่ 5 ของวันนี้Tatts Group บริษัทพนันยักษ์ใหญ่ ของ ออสเตรเลียได้เปิดเผยผลการสำรวจพิเศษที่พบว่าผู้เล่นลอตเตอรีมากกว่า 28% ในนิวเซาท์เวลส์รู้สึกว่าพวกเขาต้องการรางวัลอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (7.7 ล้านดอลลาร์) ) เพื่อบรรลุความฝันของตนอย่างเต็มที่

การสอบสวนซึ่งดำเนินการโดย บริษัทโซลูชั่นการวิจัยตลาดและการสื่อสารใน บริสเบน ReachTEL ในนามของ Tatts Group พบว่า 28.6% ของ ผู้เล่นลอตเตอรีของ NSWต้องการอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะที่อีก 20.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่พอใจหากได้รับน้อยกว่า มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (6.2 ล้านดอลลาร์)

“จากการพูดคุยกับผู้ถูกรางวัลล้านดอลลาร์ของเรา ชัดเจนว่าทุกคนมีความฝันที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร” อ่านคำแถลงจาก Matt Hart โฆษกสลากกินแบ่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ของ Tatts Group “สำหรับบางคน มันคือการจ่ายเงินจำนองของพวกเขาและไปล่องเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะที่สำหรับคนอื่นๆ มันคือการเดินทางที่เกินกำหนดเป็นเวลานานเพื่อไปหาหมอฟันและสามารถไปที่ร้านทำผมแทนการทำสีผมที่บ้านได้”

แบบสำรวจจาก Tatts Group ยังเผยอีกว่า 15.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะพอใจอย่างเต็มที่กับ ลอต เตอรี ที่ ชนะอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (3 ล้านดอลลาร์) ในขณะที่เปอร์เซ็นต์เดียวกันเสนอให้โชคลาภ 2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1.5 ล้านดอลลาร์) เป็นรางวัลที่ต้องการ ตามมาด้วย 19.2% ที่จะพอใจกับเงิน 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (773,000 ดอลลาร์)

Tatts Group อธิบายว่าผลการสำรวจครั้งล่าสุดนั้นน่าประหลาดใจเป็นพิเศษ เนื่องจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการเมื่อหกเดือนก่อนพบว่า ผู้เล่นลอตเตอรี ในนิวเซาท์เวลส์ ส่วนใหญ่ จะสามารถเติมเต็มความฝันของพวกเขาด้วยเงิน 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

“น่าแปลกใจที่เห็นว่าในปี 2017 ความฝันของนิวเซาท์เวลส์แมนนั้นแพงขึ้นกว่าจะได้ตระหนักรู้ถึง 10 เท่า” คำแถลงจากฮาร์ตอ่าน “น่าเศร้าที่การสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ใหญ่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์รู้สึกว่าความฝันของพวกเขานั้นยากจะเอื้อมถึง อาจเป็นเพราะความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ เศรษฐกิจ หรือการพัฒนาระหว่างประเทศในระยะหลัง”

เมื่อถูกถามว่าลอตเตอรีถูกรางวัลจะช่วยให้พวกเขาบรรลุความฝันได้อย่างไร 32.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าเป็นกรณีที่รู้ว่าพวกเขาปลอดหนี้และมีความมั่นคงทางการเงิน ในขณะที่ 26.6% ประกาศว่าจะทำให้พวกเขามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ ออกจากครอบครัวและเพื่อนฝูง

“เป็นที่ชัดเจนว่านิวเซาธ์เวลส์เป็นรัฐที่ใจกว้าง” อ่านคำแถลงจากฮาร์ต “ในอดีต มีเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาจะไม่แบ่งปันรางวัลลอตเตอรีมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับครอบครัว เพื่อนฝูง และองค์กรการกุศล การสำรวจล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นว่าการช่วยเหลือครอบครัวและเพื่อนฝูงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีในนิวเซาท์เวลส์มีความสุข”

การสำรวจเปิดเผยว่า 12% ของผู้เล่นลอตเตอรี NSW จะตระหนักถึงความฝันของตนเองโดยสามารถบริจาคเพื่อการกุศล ในขณะที่ 11.2% ต้องการเกษียณอายุก่อนกำหนด แม้ว่า 9.4% จะถือว่าไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดของพวกเขาคือ “รู้สึกอิสระที่จะทำในสิ่งที่ฉันต้องการ”

“น่าสนใจ การวิจัยลอตเตอรี่ของ NSW ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า New South Welshmen บอกเราว่าพวกเขาต้องการเงิน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อให้สามารถลาออกจากงานและเกษียณอายุก่อนกำหนดได้” คำแถลงจากฮาร์ตอ่าน “ดังนั้นบางที New South Welshmen อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักถึงความฝันกับการลาออกจากงาน”

SkyCity Entertainment Group เป็นส่วนหนึ่งของแผนมูลค่า 330 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (247.88 ล้านดอลลาร์) ในการขยายพื้นที่SkyCity Entertainment Groupได้ประกาศลงนามในข้อตกลงที่ Hansen Yuncken Pty Limited จะทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ

SkyCity Entertainment Group ซึ่งตั้งอยู่ในโอ๊คแลนด์รับผิดชอบคาสิโนสี่แห่งในประเทศบ้านเกิดของนิวซีแลนด์รวมถึงSkyCity Darwin ของออสเตรเลีย และ SkyCity Adelaide ของออสเตรเลียและเปิดเผยผ่านการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งทำงานเพื่อขยายส่วนหลังจะเริ่มในเดือนหน้าพร้อมวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ บางครั้งในปี 2020

SkyCity Entertainment Group อธิบายว่าโปรเจ็กต์นี้ถูกกำหนดให้มองเห็นสถานที่ให้บริการของ SkyCity Adelaide เปลี่ยนไป ‘เป็นย่านความบันเทิงแบบบูรณาการระดับโลก’ ผ่านการเพิ่มโรงแรมหรู 123 ห้องที่มีสปาและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมวีไอพีรวมถึงห้องพักใหม่สามแห่ง ร้านอาหารและบาร์

ลุค วอล์คเกอร์ ผู้จัดการทั่วไปของ SkyCity Adelaide ประกาศว่าการขยายพื้นที่เซาท์ออสเตรเลียจะ ‘สร้างการ์ดจับฉลากที่สำคัญ’ สำหรับรัฐที่มีประชากรเพียง 1.7 ล้านคนเท่านั้น และช่วยเพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เขายังระบุด้วยว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับการเป็นพันธมิตรกับ Hansen Yuncken Pty Limited เนื่องจากบริษัทก่อสร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์น ‘แบ่งปันความมุ่งมั่นของเราในการทำงานและการพัฒนาในเซาท์ออสเตรเลีย’

“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเซาท์ออสเตรเลียมีอะไรมากมายที่จะนำเสนอแก่ผู้มาเยือนระหว่างรัฐและจากต่างประเทศ และการเปิดตัวสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้พร้อมด้วยที่พักโรงแรมหรู อาหารและเครื่องดื่มที่โดดเด่น และพื้นที่ความบันเทิงระดับโลกจะช่วยดึงดูดผู้เยี่ยมชมระดับไฮเอนด์ให้มาที่สถานที่ที่น่าตื่นเต้น บริเวณริมฝั่งแม่น้ำและสู่รัฐ” อ่านคำแถลงวันจันทร์จากวอล์คเกอร์

SkyCity Entertainment Group ให้รายละเอียดว่าโครงการขยายสกายซิตี้แอดิเลดคือการได้เห็นแอดิเลดเฟสติวัลพลาซ่าที่อยู่ติดกันซึ่งได้รับการพัฒนาใหม่ผ่านการเพิ่มพื้นที่สาธารณะประมาณ 177,600 ตารางฟุตใกล้กับศูนย์เทศกาลแอดิเลดและอาคารรัฐสภาของพื้นที่ในขณะที่ยังจัดสรรเงินทุนไว้เพื่อช่วยในการสร้างใหม่ สถานีรถไฟแอดิเลดที่อยู่ใกล้เคียง

ในออสเตรเลียรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกมีรายงานว่าจะเริ่มส่งทีมเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยังลาสเวกัสและมาเก๊าตั้งแต่สัปดาห์หน้า เพื่อพยายามให้ผู้ประกอบการคาสิโนที่โดดเด่นที่สุดในโลกบางส่วนลงทุนในการพัฒนาที่วางแผนไว้สำหรับชุมชนเมืองแคนส์ และโกลด์โคสต์

ตามรายงานจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นNine Networkตัวแทนจะถูกนำโดย Kate Jones รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวควีนส์แลนด์ (ในภาพ) และจะพบกับคาสิโนรุ่นใหญ่ เช่นCaesars Entertainment Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกั สและMGM Resorts International

“กลยุทธ์ของเราทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากการดึงดูดผู้มาเยือนที่อาศัยอยู่นานขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้นในรัฐควีนส์แลนด์เพื่อสร้างงานให้คนในท้องถิ่น” โจนส์รายงานกับผู้ประกาศข่าว

ปัจจุบัน Star Entertainment Group Limitedผูกขาดการพนันคาสิโนในรัฐประมาณห้าล้านคนผ่านทรัพย์สิน Treasury Brisbane และ The Star Gold Coast ในขณะที่มีนาคมเห็นว่า บริษัท ในซิดนีย์ได้ทำลายการพัฒนา Queen’s Wharf Brisbane มูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ หวังว่าจะเปิดตัวภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565

ผู้ประกาศข่าวรายงานว่าเป้าหมายสูงสุดของ Jones คือการดึงดูดการลงทุนในรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของควีนส์แลนด์ซึ่งมีโรงแรม คาสิโนและร้านอาหาร พร้อมด้วยตัวเลือกการค้าปลีกและความบันเทิง แต่ความพยายามของเธอทำให้เกิดคำถามในหมู่นักการเมืองฝ่ายค้านเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเดินทางที่ได้รับทุนจากผู้เสียภาษี แม้จะยืนยันว่าเธอจะต้องจ่ายค่าที่พักของตัวเองในขณะที่อยู่ในลาสเวกัส

“ผมได้รับการทาบทามจากบริษัทบันเทิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกบางแห่งที่กระตือรือร้นที่จะลงทุนในควีนส์แลนด์ SaGame แต่เรากำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้รับความสมดุลที่เหมาะสมกับควีนส์แลนด์” โจนส์รายงานกับ Nine Network

หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเห็นการลาออกของผู้บริหารระดับสูงคนที่สองที่ Silver Heritage Group Limited (SVH:ASE) ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียได้ประกาศแต่งตั้ง James Spenceley เจ้าพ่อธุรกิจชาวออสเตรเลีย (ในภาพ) เป็นประธานและผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคนใหม่

เมื่อต้นเดือน เดวิด กรีนลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทอย่างกะทันหัน โดยกรรมการอิสระ แมทธิว ฮันเตอร์เข้ามาแทนที่ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทที่รับผิดชอบรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ Tiger Palace Resort Bhairahawa ในเนปาล ประกาศว่า Richard Barker ลาออกในลักษณะเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

Inside Asian Gamingรายงานว่า Silver Heritage group Limited ในการยื่นเอกสารเมื่อวันอังคารที่ Australian Securities Exchange กล่าวว่า Spenceley ผู้ก่อตั้ง Vocus Communications ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในออสเตรเลียและประธานปัจจุบันของ Airtasker ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบ่งปันงานออนไลน์ในซิดนีย์ มีรายงานว่าจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการด้านผู้คนและวัฒนธรรมของบริษัท ในขณะที่ฮันเตอร์จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

บริษัทที่ดำเนินการและจัดการคาสิโนในเนปาลและเวียดนามยังรายงานด้วยว่า Hunter, Spenceley และ Robert Benussi กรรมการบริหารอิสระสามคนของบริษัท ได้ตกลงกันว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียม 50% ของค่าธรรมเนียมจนถึงสิ้นปี ประหยัดเงินของบริษัท AU$375, 000 ตาม Inside Asia Gaming ณ สิ้นปี 2561 มีรายงานว่าจะมีการประเมินข้อตกลงใหม่

Mike Bolsover กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Silver Heritage Group Limited กล่าวว่า Spenceley เป็น “ส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม” สำหรับคณะกรรมการบริษัท และหลังจากการไปเยือนเนปาลและ Tiger Palace หลายครั้งตั้งแต่เปิดทำการเมื่อปีที่แล้ว “เริ่มได้รับความนิยม” Bolsover กล่าวเพิ่มเติมว่า “ข้อตกลงของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในการยกเว้นค่าธรรมเนียม 50% และการลดสมาชิกคณะกรรมการจากออสเตรเลียสี่เป็นสามคนหมายความว่าขณะนี้เรามีความคล่องตัวและคุ้มค่าเมื่อเราเข้าสู่ระยะใหม่ของการเติบโต” รายงานโดยสำนักข่าว

ตาม Inside Asian Gaming ที่อ้างถึงการสัมภาษณ์กับ Australian Financial Review หลังจากการเดินทางไป Tiger Palace Resort เมื่อเร็ว ๆนี้ Spenceley ซึ่งเป็นนักลงทุนในปัจจุบันและไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงกล่าวว่า “โดยทั่วไปพวกเขากำลังพยายามสร้าง มาเก๊าสำหรับอินเดีย ตอนนี้ชาวอินเดียชอบเล่นการพนัน การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอินเดีย ที่เดียวที่คุณสามารถเดิมพันได้คือในกัวซึ่งอยู่ห่างจากประชากรทั้งหมดและอยู่บนเรือล่องแม่น้ำ ซึ่งคุณต้องไปที่ ‘tinnies’ ดังนั้นจึงค่อนข้างแย่”

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 Silver Heritage Group Limited ดำเนินการเพิ่มเติม The Millionaire’s Club and Casino ภายใน Shangri La Hotel and Resort ของ Kathmandu รวมทั้ง Phoenix International Club ใกล้กรุงฮานอย

ในนิวซีแลนด์ในความพยายามที่จะระบุปัญหาของนักพนัน เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่ตรวจสอบลูกค้าขณะที่พวกเขาเข้าไปในสถานบันเทิงกำลังได้รับการทดสอบในสถานที่บางแห่ง

สำนักข่าว voxy.co.nzรายงานว่าสถานที่เล่นเกมประมาณ 15 แห่งทั่วประเทศกำลังทดลองใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า “เดอะการ์เดียน” ที่ตรงกับใบหน้าของบุคคลกับฐานข้อมูลภาพถ่ายโดยสมัครใจของบุคคลที่มีปัญหาในการเล่นการพนันและได้ร้องขอให้ห้าม จากสถานที่บางแห่ง ตามรายงาน เมื่อมีคนเข้าไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการแข่งขันในฐานข้อมูล พนักงานที่สถานที่เล่นเกมจะได้รับสัญญาณให้ตรวจสอบบัตรประจำตัวของบุคคล และหากมีการแข่งขัน พวกเขาจะถูกขอให้ออกไป

มีรายงานว่าเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่ล้ำสมัยได้รับการออกแบบให้สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณ์ของบุคคลได้

ร้องขอโดยอุตสาหกรรมเกม เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าได้รับการพัฒนาด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างบริษัท Kiwi, Torutek และ COMS Systems ตาม voxy.co.nz มีรายงานว่าสถานที่เล่นเกมสิบห้าแห่งกำลังใช้เทคโนโลยีนี้และอีกหกแห่งกำลังตั้งค่าให้ติดตั้งระบบภายในสองสามสัปดาห์

พอล แอนดรูว์ ผู้อำนวยการระบบ COMS กล่าวว่า “ในขณะที่นิวซีแลนด์มีอัตราการเล่นการพนันที่มีปัญหาต่ำที่สุดในโลก เรายังคงต้องสำรวจวิธีที่ดีกว่าเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ระบุหรือถูกระบุว่าเป็นนักพนันที่มีปัญหา” ตามแหล่งข่าว

บริษัทของ Andrew จัดหาระบบการจัดการสำหรับประมาณ 50% ของสถานที่เล่นเกม 1,200 แห่งโดยประมาณในนิวซีแลนด์และทำงานเกี่ยวกับ The Guardian มาสี่ปีแล้ว

แอนดรูว์กล่าวว่า “Guardian เป็นความคิดริเริ่มเชิงรุกทั่วทั้งอุตสาหกรรม ไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนด แต่เป็นมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการลดอันตรายที่เข้มงวดแล้วของอุตสาหกรรม” ตาม voxy.co.nz

วิทยุนิวซีแลนด์รายงานว่าเทคโนโลยีมีราคาระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องจ่ายสำหรับเครื่องเกมใหม่

Chris Yu จาก Torutek กล่าวว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีของนิวซีแลนด์ที่ช่วยชาวนิวซีแลนด์” และพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าถูกนำมาใช้ในลักษณะนี้ “ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการพนัน” นายหยูกล่าว “ระบบ COMS ได้ให้บริการโซลูชั่นฮาร์ดแวร์สำหรับอุตสาหกรรมเกมแล้ว และเราทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการระบุนักพนันที่มีปัญหาซึ่งถูกกีดกันออกไป” เขากล่าวเสริม

Paula Snowden ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิ Problem Gambling Foundation แห่งนิวซีแลนด์ กล่าวว่าเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเป็นสิ่งที่ดี “หมายความว่าเราสามารถมีระบบที่ไม่ต้องอาศัยรูปถ่ายหรือรูปภาพที่วางบนกระดานหมุดด้านหลังพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้คนรู้ว่าใครควรจะอยู่หรือไม่อยู่ในนั้น” ตามรายงานของ Radio New Zealand

Snowden กล่าวเสริมว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้สถานที่เล่นเกมดำเนินการอย่างเงียบ ๆ และให้เกียรติ

หลังจากใช้เงินไปประมาณ 244 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมเพื่อซื้อสินทรัพย์ในท้องถิ่นของ William Hillผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของออสเตรเลีย CrownBet Proprietary Limited มีรายงานว่ากำลังพิจารณาสร้างแบรนด์ธุรกิจที่ขยายใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ภายใต้ชื่อเล่น Sportingbet ใหม่

ตามรายงาน ของหนังสือพิมพ์ The Australian ในวันศุกร์ ความเป็นไปได้ของการรีแบรนด์ครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนเมษายนหลังจากบริษัทสัญชาติแคนาดา The Stars Group Incorporatedซึ่งรับผิดชอบแบรนด์เกมออนไลน์ของ PokerStars และ Full Tilt ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นส่วนใหญ่ใน CrownBet Proprietary Limited ถึงประมาณ 80%

ชาวออสเตรเลียอ้างถึง Rafi Ashkenazi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Stars Group Incorporated ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในโตรอนโต โดยอธิบายว่าชื่อใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับการดำเนินงานของ CrownBet Proprietary Limited ได้รับเลือกโดยหัวหน้าของ Matt Tripp เจ้ามือรับแทงในเมลเบิร์นและเป็นที่คาดหวัง เพื่อนำไปสู่บริษัท antipodean ที่ขยายใหม่ซึ่งประหยัดเงินได้ประมาณ 38 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2563

แม้ว่า CrownBet Proprietary Limited ยังไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสร้างแบรนด์ใหม่ แต่หนังสือพิมพ์รายงานว่าชื่อใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจนี้น่าจะได้รับเลือกเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมครั้งก่อนของ Tripp กับอดีต ผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์ ของออสเตรเลีย Sportingbet ซึ่งเขาช่วยก่อตั้งก่อนที่จะขายให้กับวิลเลียม ฮิลล์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงปี 2556 มูลค่าประมาณ 606.3 ล้านดอลลาร์

สื่อยังรายงานด้วยว่าการเข้าซื้อกิจการของ William Hill ในออสเตรเลียโดย CrownBet Proprietary Limited ในชั่วข้ามคืนได้สร้างผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ การมีอยู่ในปัจจุบัน ‘ภายใต้’ นั้นอ้างว่ามีเพียง Tabcorp Holdings Limited ซึ่งเพิ่งรวมเข้ากับคู่แข่ง Tatts Group Limitedซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมูลค่า 8.3 พันล้านดอลลาร์และแบรนด์ Sportsbet ในท้องถิ่นของ Paddy Power Betfair ยักษ์ใหญ่ด้านการทำบัญชีในดับลิน

ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังImperial Palace Saipanได้รายงานว่า บริษัท ของเขากำลัง ‘ทำงานอย่างขยันขันแข็ง’ เพื่อสร้างทรัพย์สินในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาหลังจากช่วงฤดูร้อนปี ที่แล้ว เปิดส่วนการเล่นเกมเฟสแรกของรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการขนาดยักษ์ .

ตามรายงานวันจันทร์จากGGRAsiaการเปิดเผยมาจาก Lu Hou Tsai รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการของImperial Pacific International Holdings Limitedผ่านการสัมภาษณ์ที่ดำเนินการในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว Japan Gaming Congress 2018 ผู้บริหารยังอ้างว่ามีส่วนเกิน จากคนงาน 1,000 คนจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานที่ซึ่งพยายามจะสร้างโรงแรม 350 ห้องที่วางแผนไว้สำหรับสถานที่จัดงานมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์และวิลล่า 15 หลังให้เสร็จสิ้น

“โครงการนี้จะผ่านไป” Tsai บอกกับ GGRAsia ในโตเกียว “เรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้โรงแรมมีขึ้น เพราะเมื่อโรงแรมเปิดแล้ว จะช่วยให้เราเพิ่มกระแสเงินสดได้มากขึ้น มันไม่เอื้อต่อธุรกิจเมื่อคุณมีลูกค้ามาพักที่ ‘โรงแรมนี้ โรงแรมนั้น’”

GGRAsia รายงานว่าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในฮ่องกงกำลังดำเนินการค้นหานักลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ Saipanในขณะที่ Tsai ประกาศว่าความพยายามในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องของบริษัทได้รับไฟเขียวจากสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของกระทรวงแรงงานสหรัฐ (OHSA) ).

“OSHA เข้ามาและให้พรแก่เรา ดังนั้นเราจึงดี 100% ที่จะไปไกลถึงความพยายามในการก่อสร้างของเรา” Tsai รายงานบอก GGRAsia

เพื่อที่จะให้ส่วนการเล่นเกมของ Imperial Palace Saipan เปิดให้บริการได้เกินสิ้นฤดูร้อน Imperial Pacific International Holdings Limited จำเป็นต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จในจำนวนห้องพักขั้นต่ำของโรงแรมภายในวันที่ 31 สิงหาคมด้วยเส้นตายนี้ที่ใกล้จะถึงนี้ บริษัท รายละเอียดโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการทางการเงินประจำปี 27 เมษายนที่ยื่น ‘ใบสมัครขยายกำหนดเวลา’ กับคณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพแห่งไซปันและผู้อำนวยการของ บริษัท นั้น ‘ความเห็น’ ว่าจะได้รับความต่อเนื่องเช่นนี้

ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลัง รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ พระราชวังไซปันได้รายงานว่าได้ยื่นฟ้องลูกค้าเก่า 13 รายในความพยายามที่จะกู้คืนหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระประมาณ 12.9 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์Saipan Tribune เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัท Imperial Pacific International Holdings Limitedได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงของดินแดนเกาะอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกำลังพยายามชดใช้เงินที่ค้างชำระแต่ละรายการตั้งแต่ 59,945 ถึงเกือบ 3.1 ล้านดอลลาร์

หนังสือพิมพ์รายงานว่า 13 ลูกกลิ้งสูงได้ยืมเงินรวมกันมากกว่า 19 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2559 และ 2560 แต่จนถึงขณะนี้ถูกกล่าวหาว่าจ่ายคืนเพียง 6.4 ล้านดอลลาร์เท่านั้น Wenlong Cui ผู้พำนักในฮ่องกง โดยอ้างว่าเป็นผู้นำทางกับ Imperial Pacific International Holdings Limited โดยอ้างว่าเขาได้คืนเงินเพียง 3 ล้านดอลลาร์จาก 6.2 ล้านดอลลาร์ที่เขายืมไปเมื่อปีที่แล้ว

Catherine Cachero ทนายความที่ทำงานในนามของผู้ประกอบการคาสิโนที่จดทะเบียนในฮ่องกงบอกกับ Saipan Tribune ว่า Cui กู้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมก่อนที่จะขอเพิ่มจำนวนนี้เป็นสองเท่า เธอระบุว่าเงินล่วงหน้านี้มีอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปีในขณะที่ลูกกลิ้งสูงประสบความสำเร็จในการขอล่วงหน้าครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็น 4.2 ล้านดอลลาร์

มีรายงานว่าอิมพีเรียลแปซิฟิคกล่าวหาในการร้องเรียนว่าขณะนี้ Cui เป็นหนี้ 3,096,970 เหรียญในขณะที่จำเลย Jingxiong Liang ก็ถูกฟ้องในความพยายามที่จะกู้คืนเงินกู้จำนวน 3 ล้านเหรียญประมาณ 1.7 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังฟ้องอดีตลูกค้า Kefeng Fan ด้วยเงิน 796,000 ดอลลาร์จากเงินล่วงหน้า 1 ล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับ Yahong Guo ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าได้จ่ายเงินคืนเพียง 7,150 ดอลลาร์จากเงินกู้ 500,000 ดอลลาร์

ศาลไซปันยังระบุ Chunwei Lin ว่ายังคงเป็นหนี้ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโน 198,600 ดอลลาร์จากเงินกู้ 1 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายงานว่า Chuseng Chen เพื่อนชาวจีนยังคงค้างชำระเพื่อปรับ 59,945 ดอลลาร์จากเงินล่วงหน้าที่มีขนาดเท่ากัน คดีดังกล่าวยังมีชื่อ Zhiqi Chang ที่ยังคงต้องจ่ายทั้งหมด ยกเว้น 41,912 ดอลลาร์จากเงินกู้ 600,000 ดอลลาร์ ในขณะที่จำเลย Tingquan Chen, Yongkuan Liu, Xiangzhao Kong, Zhong Shi, Jian Han และ Minjin Jiang ถูกกล่าวหาว่าผิดนัดชำระหนี้ล่วงหน้าตั้งแต่ 100,000 ถึง 2 ล้านดอลลาร์ .

หนังสือพิมพ์รายงานว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทถูกบังคับให้ต้องขึ้นศาลเพื่อพยายามเรียกหนี้ที่ค้างชำระจากลูกค้า ผู้ดำเนินการยื่นคำร้องที่คล้ายกันเมื่อเดือนที่แล้วกับ แพทริค ซัน ผู้อยู่อาศัยใน ลาสเวกัสท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าเขายังคงเป็นหนี้อยู่ 747,000 ดอลลาร์จากเงินกู้คู่หนึ่งซึ่งมีมูลค่ารวม 2.3 ล้านดอลลาร์

หลังจากที่SkyCity Entertainmentประกาศอนุมัติการขยายคาสิโนมูลค่า 330 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว งานก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้ว คาสิโน SkyCity Adelaide Casinoจะได้เห็นงบประมาณจำนวนมากที่ครอบคลุมการพัฒนาขื้นใหม่ของสถานที่ให้บริการเพื่อรวมร้านอาหารใหม่ บาร์และคาเฟ่ตลอดจนโรงแรม ผู้สร้าง Hansen Yuncken รับผิดชอบโครงการนี้ โดยสร้างงานได้มากถึง 1,000 ตำแหน่งจากขั้นตอนการก่อสร้าง งานควรจะแล้วเสร็จในปี 2020

จากข้อมูลของPerthnow.com เครนตัวแรกในสองตัวจะถูกใช้งานในปลายสัปดาห์นี้ ก่อนที่วัสดุกว่า 80,000 ตัวจะมาถึงสถานที่ ลุค วอล์คเกอร์ ผู้จัดการทั่วไปของคาสิโน กล่าวว่าการขยายจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารคาสิโนที่มีอยู่ ในอดีต วอล์คเกอร์กล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยสร้าง ‘บัตรถอนเงินที่สำคัญ’ ให้กับรัฐ เนื่องจากสถานที่ให้บริการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะจัดหาที่พักหรูหราให้กับผู้มาเยือนในภูมิภาคนี้ รวมถึงเครื่องดื่มและแหล่งบันเทิง

คาสิโนตั้งอยู่ในสถานีรถไฟ อาคารเก่าแก่ของเมือง ด้วยการปรับปรุงคาสิโน ลักษณะพิเศษของสถานที่ให้บริการจะได้รับการปรับปรุง และจะเสริมอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วย

Yuncken จะเน้นไปที่การใช้คนงานในท้องถิ่นสำหรับโครงการในระหว่างการก่อสร้าง โดย Mark Rosenboom ผู้จัดการของรัฐของบริษัทกล่าวว่าในช่วงเวลาเร่งด่วน โครงการนี้คาดว่าจะต้องใช้คนงานที่มีทักษะมากถึง 300 คนขึ้นไปในแต่ละวันเพื่อช่วยให้เสร็จสมบูรณ์ โครงการ.

เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ สถานที่ควรมีตำแหน่งงานถาวรเกือบ 800 ตำแหน่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วร้านอาหารใหม่ โรงแรม และพื้นที่อื่น ๆ ของที่พัก

ในออสเตรเลียผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์ CrownBet Proprietary Limited กำลังเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายต่อแผนที่คาดคะเนที่จะเห็นมันรีแบรนด์ธุรกิจที่เพิ่งขยายใหม่ภายใต้ชื่อเล่น ‘Sportingbet’

ตามรายงานเมื่อวันจันทร์จากLawyerly Mediaผู้ให้บริการในเมลเบิร์นใช้เงินประมาณ 244 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมเพื่อซื้อทรัพย์สินในท้องถิ่นของ William Hill ยักษ์ใหญ่ด้านการพนันกีฬาของอังกฤษก่อนที่จะยื่นคำขอเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อสร้างเครื่องหมายการค้าคำว่า ‘Sportingbet’ CrownBet Proprietary Limited ถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทสัญชาติแคนาดา The Stars Group Incorporatedและต่อมาได้นำไปใช้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียเพื่อขออนุญาตจดทะเบียนชื่อ Sportingbet Proprietary Limited

อ้างรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Australian ว่า Lawyerly Media รายงานว่า Alan Tripp ซึ่งเป็นบิดาของ Matt Tripp ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ CrownBet Proprietary Limited ซึ่งเคยเป็นเจ้าของผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่เรียกว่า Sportingbet ในประเทศออสเตรเลียก่อนที่กิจการนี้จะขายให้กับ William Hill ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงปี 2013 มูลค่าประมาณ 606.3 ล้านดอลลาร์

Lawyerly Media รายงานว่าการดำเนินการ Sportsbet ในท้องถิ่นของ Paddy Power Betfair บริษัทรับพนันยักษ์ใหญ่ในดับลิน ได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนชื่อตามแผนของคู่แข่งโดยการยื่นฟ้องที่จะห้ามการสร้างแบรนด์ใหม่ Sportsbet บริษัทพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ต่อต้านโพเดียน อ้างว่าการย้ายที่ตั้งใจจะเป็นการละเมิดชื่อเครื่องหมายการค้าของตนเองเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชื่อเล่นทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันมาก

ในคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อวันพฤหัสบดี Sportsbet ประกาศว่าการย้ายตามแผนที่วางไว้โดย CrownBet Proprietary Limited จะเป็น ‘การเพิกเฉยอย่างโจ่งแจ้ง’ ต่อสิทธิของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นยังระบุด้วยว่าได้ดำเนินการภายใต้ชื่อปัจจุบันมานานกว่า 25 ปีและออนไลน์ที่ Sportsbet.com.au ตั้งแต่ปี 2556 และชื่อเสียงในเชิงบวกอาจได้รับอันตรายหากคู่แข่งได้รับอนุญาตให้รีแบรนด์

Lawyerly Media รายงานว่าการดำเนินการทางกฎหมายจาก Sportsbet กำลังขอคำสั่งห้ามชั่วคราวและถาวรสำหรับการสร้างแบรนด์ใหม่ รวมถึงความเสียหายและค่าใช้จ่ายในศาลควบคู่ไปกับคำสั่งที่กำหนดให้ CrownBet Proprietary Limited ถอนคำขอเครื่องหมายการค้าสำหรับชื่อ ‘Sportingbet’

EML Payments Limitedผู้ให้บริการชำระเงินของออสเตรเลีย ได้ประกาศว่าบริษัทในเครือของ EML Payments Europe Limited ได้ลงนามในข้อตกลงหลายปีที่จะเห็นGVC Holdings ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ คาสิโนออนไลน์และผู้ให้บริการหนังสือกีฬา ด้วยบัตรที่มีตราสินค้าและสามารถบรรจุซ้ำได้

EML Payments Limited ซึ่งจดทะเบียนในซิดนีย์ ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ( pdf ) เพื่อเปิดเผยว่าการ์ดเหล่านี้จะอนุญาตให้ผู้เล่นที่ไซต์ที่ดำเนินการโดย GVC Holdings เข้าถึงเงินรางวัลได้ทันทีและฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของตน

“กำหนดการสำหรับการเปิดตัว [ของเรา] บัตรที่ชนะแบบรีโหลดได้สำหรับแบรนด์ยุโรปของ GVC Holdings คาดว่าจะได้รับการยืนยันในอีก 90 วันข้างหน้า” คำแถลงจาก EML อ่าน “ด้วยความไม่แน่นอนของความเร็วของการเปิดตัวแบรนด์และอัตราการยอมรับในตลาดใหม่ [เรา] ไม่สามารถประมาณปริมาณเดบิตรวมในอนาคตได้อย่างแม่นยำซึ่งจะได้รับจากโปรแกรมนี้”

ผู้ให้บริการชำระเงินประกาศว่าตนได้นำเสนอโซลูชั่นบัตรเสมือนจริง มือถือ และบัตรจริง ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พันธมิตรทางธุรกิจกับธุรกิจและธุรกิจกับผู้บริโภค ‘ควบคุม ความโปร่งใส และความยืดหยุ่น’ มากขึ้นในกระบวนการชำระเงินของพวกเขา ระบุว่า บริษัทจัดการ ‘การจ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี’ ผ่านโครงการกว่า 1,100 โครงการใน 19 ประเทศ ด้วยนวัตกรรมที่สามารถจัดการกับซัพพลายเออร์ ของขวัญ การจ่ายเงิน สิ่งจูงใจ และการจ่ายรางวัล

ในส่วนของ GVC Holdings ที่จดทะเบียนในลอนดอนนั้นรับผิดชอบแบรนด์เกมออนไลน์มากกว่า 20 แบรนด์รวมถึงLadbrokes.com , PartyPoker.com, Coral.co.uk และ Bwin.com และในปีที่แล้วเห็นมูลค่าของการเดิมพันกีฬาเพียงอย่างเดียวถึงเกือบ 12 พันล้านดอลลาร์ . บริษัทที่ตั้งอยู่ในไอล์ออฟแมนได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในเขตอำนาจศาลมากกว่า 18 เขตในห้าทวีป และยอมรับการเดิมพันใน 21 ภาษาและ 19 สกุลเงิน

Crown Resorts Limitedผู้ให้บริการคาสิโนของออสเตรเลีย ในไม่ช้าอาจเข้ามาพัวพันกับการทะเลาะวิวาททางกฎหมายกับรัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์ในแผนการขยายขนาดโครงการฟื้นฟูเมือง Barangaroo Central ที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 150%

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดลี่เมล์ เมื่อวันพุธที่ อ้างถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้โดยเดอะเดลี่เทเลกราฟโครงการมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์จาก Barangaroo Delivery Authority ที่รัฐเป็นเจ้าของถูกกำหนดให้เปลี่ยนท่าเรือคอนเทนเนอร์ขนาด 12.8 เอเคอร์ที่เลิกใช้แล้วใกล้กับใจกลางเมืองซิดนีย์ให้เป็น ย่านที่อยู่อาศัยและย่านการค้าที่มีสวนสาธารณะ พื้นที่จัดกิจกรรม และทางเดินเล่นริมท่าเรือ

อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะจ่ายค่าสถานีรถไฟแห่งใหม่ที่การพัฒนาริมน้ำ รัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์ได้ประกาศแผนที่จะมองเห็นพื้นที่ของอาคารของ Barangaroo Central เพิ่มขึ้นจากที่เคยคิดไว้ 635,070 ตารางฟุตเป็นมากกว่า 1,614,586 ตารางฟุต สิ่งนี้ทำให้ Crown Resorts Limited โกรธโดยอ้างว่าถูกกล่าวหาว่าเชื่อว่าการย้ายดังกล่าวอาจคุกคามมุมมองจาก รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ Crown Sydney ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะนั่งอยู่บนที่ดิน 2.4 เอเคอร์ที่อยู่ติดกัน

Daily Mail รายงานว่า Crown Resorts Limited ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาว 99 ปีสำหรับพื้นที่ 2 พันล้านดอลลาร์ที่จะถึงนี้ของ Crown Sydney แต่ตอนนี้เชื่อว่าอาจสูญเสียยอดขายมากถึง 20 ล้านดอลลาร์ต่อปีหากมุมมองที่หันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจากหกมุมมอง ทรัพย์สินระดับดาวถูกปิดกั้นโดย Barangaroo Central ที่เพิ่งขยายใหม่ ผู้ ดำเนินการซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน เมลเบิร์นได้วางแผนที่จะเรียกเก็บเงินแขกจากที่พักบนอาคาร 75 ชั้นสูงถึง $800 ต่อคืน สำหรับห้องพักที่มองเห็นทิวทัศน์ของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ รวมถึงโรงอุปรากรซิดนีย์ที่อยู่ใกล้เคียง

หนังสือพิมพ์รายงานว่าคราวน์อาจนำเรื่องขึ้นศาลในไม่ช้าหากไม่สามารถประนีประนอมกันได้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีนิวเซาธ์เวลส์ กลาดิส เบเรจิคเลียนได้ชั่งน้ำหนักในเรื่องนี้โดยแนะนำว่าเธออาจแต่งตั้งคนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาบารังการู