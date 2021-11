Sa Gaming Line ไลน์ Royal ร้านค้าปลีกแห่งแรก

Sa Gaming Line GOLDEN, Colo., Dec. 13, 2006 (PRIME NEWSWIRE) — HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) ยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทในเครือ Timeless Sports Inc. ที่มียอดขายในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 83% ในช่วงเดือนตุลาคม ร้านเปิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ Flat Iron Crossing Mall ในเมืองบรูมฟีลด์ รัฐโคโลราโด นอกเมืองเดนเวอร์

Timeless Sports วางแผนที่จะเปิดร้านค้าปลีกเพิ่มเติมประมาณสามสิบสองแห่งในอีกสามปีข้างหน้า โดยพวกเขาจะขายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาที่หลากหลาย บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงที่ระลึกสุดพิเศษกับ DJ Hackett

ของ Seattle Seahawks และ Brandon Marshall ของ Denver Broncos รายชื่อลูกค้าของบริษัทยังรวมถึง Rod Smith ของ Denver Broncos, Tatum Bell และ Darrent Williams และ Daniel Graham จาก New England Patriots

“ร้านค้าปลีก Timeless Sports แห่งแรกของเราเปิดดำเนินการได้เพียงสามเดือนครึ่ง แต่ยังทำกำไรได้ในเดือนพฤศจิกายน ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ในเดือนตุลาคม และเราหวังว่าจะมีเทศกาลวันหยุดที่ทำกำไรได้มาก เราวางแผนที่จะเพิ่มอีก ร้านค้าปลีกในปี 2550 เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดที่ระลึกที่กำลังขยายตัว” จอห์น ฮูโมลเลอร์ ซีอีโอของ HumWare Media Corporation กล่าว

บริษัทเพิ่งประกาศเปิดตัวการแข่งขัน NFL Playoffs Loser Challenge และการแข่งขัน College Bowl Challenge ของ Fantasy Online Sport Division สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่http://www.LoserChallenge.comและhttp://www.CollegeBowlChallenge.com

เกี่ยวกับ HumWare Media Corporation:

HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) เป็นบริษัทโฆษณา “สื่อใหม่” สำหรับสื่อนอกบ้านที่กำลังดำเนินกิจการ Boondoggle Sports Network (BSN) BSN นำเสนอเกร็ดความรู้กีฬาเชิงโต้ตอบและความบันเทิงกีฬาแฟนตาซีแก่อุตสาหกรรมการบริการ (บาร์ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สโมสรสุขภาพ และโรงแรม) นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีที่ไม่เหมือนใคร และจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาผ่านบริษัทในเครือ Timeless Sports Inc.

Safe Harbor Act: ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติการปกปิดข้อมูลของ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า ความต้องการ

ความสามารถในการจัดการการเติบโต การได้มาซึ่งเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์ ผลกระทบของสภาพธุรกิจทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้

FOOTHILL RANCH, Calif., Dec. 13, 2006 Sa Gaming Line (PRIME NEWSWIRE) — Oakley, Inc. (NYSE:OO) ประกาศแต่งตั้งเจฟฟ์ มูราดเป็นคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549 นายมูราดเป็นส่วนหนึ่ง – เจ้าของและหุ้นส่วนทั่วไปของ Arizona Diamondbacks ของ Major League Baseball ทีม Arizona Diamondbacks ตั้งอยู่ในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา และแข่งขันในลีกระดับชาติฝั่งตะวันตก

“เจฟฟ์เป็นผู้บริหารที่มีความคิดแบบผู้ประกอบการ มีประวัติที่ประสบความสำเร็จในการสร้างและจัดการบริษัทที่มีการเติบโตสูง และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเขาเข้าสู่คณะกรรมการบริหารของเรา”

สกอตต์ โอลิเวต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอ๊คลีย์กล่าว “ประสบการณ์ทางธุรกิจอันหลากหลายของเขา มุมมองด้านกีฬาที่ไม่เหมือนใคร และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเรา ทำให้เขาเป็นส่วนเสริมในอุดมคติของทีมเรา เราตั้งตารอที่จะมีส่วนร่วมของเขาในขณะที่เรายังคงดำเนินการตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ใหม่ของเรา”

ก่อนเข้าร่วมกลุ่มเจ้าของกรรมสิทธิ์ของ Diamondbacks ในปี 2547 คุณมูราดเคยดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Moorad Sports Management ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยเน้นที่เมเจอร์ลีกเบสบอลเป็นพิเศษ เขาเข้าร่วมกองกำลังกับลีห์ สไตน์เบิร์กในปี 2528 เพื่อสร้างพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลที่สุดรายหนึ่งในประวัติศาสตร์การเป็นตัวแทนกีฬา ซึ่งครอบคลุมทั้งเมเจอร์ลีกเบสบอลและเนชันแนลฟุตบอลลีก (r)

ในระหว่างการดำรงตำแหน่งร่วมกัน พวกเขาได้เจรจาสัญญานักกีฬามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงสำหรับกองหลัง NFL(r) Hall of Fame ทรอย ไอค์มัน, วอร์เรน มูน และสตีฟ ยัง Moorad เป็นหัวหน้าผู้เจรจาเกี่ยวกับสัญญาเบสบอลที่สำคัญจำนวนหนึ่งรวมถึงฐานลูกค้าซึ่งรวมถึง Manny Ramirez, Eric Karros, Darin Erstad, Ivan Rodriguez, Mo Vaughn, Pat Burrell, Shawn Green, Will Clark และ Matt Williams

นายมูราดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส และปริญญานิติศาสตร์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิลลาโนวา

คณะกรรมการของ Oakley

นายมูราดมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระภายใต้มาตรฐานการจดทะเบียนของ New York Stock Exchange, Inc. และแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ การแต่งตั้งของเขาทำให้คณะกรรมการของบริษัทมีสมาชิก 9 คน ซึ่งรวมถึงผู้ก่อตั้งและประธานของ Oakley Jim Jannard, ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร Scott Olivet และกรรมการอิสระ Tom Davin, Mary George, Colombe Nicholas, Mike Puntoriero, Greg Trojan และ Frits van Paasschen คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดยังคงประกอบด้วยกรรมการอิสระเพียงผู้เดียว

เกี่ยวกับโอ๊คลี่ย์ อิงค์

Oakley เป็นผู้นำระดับโลกในด้านออปติกส์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึงแว่นกันแดด แว่นตา และแว่นตาสายตาระดับพรีเมียมชั้นนำของตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ของบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ ได้แก่ Dragon, Fox Racing, Mosley Tribes, Oliver Peoples และ Paul Smith Spectacles นอกจากธุรกิจค้าส่งทั่วโลกแล้ว บริษัทยังมีร้านค้าปลีก

หลายแห่ง เช่น Oakley Stores, Oakley Vaults, The Optical Shop of Aspen และ Sunglass Icon ซึ่งเป็นเครือร้านขายแว่นกันแดดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา บริษัทยังจำหน่ายเครื่องแต่งกาย รองเท้า นาฬิกา และอุปกรณ์เสริมแบรนด์โอ๊คลีย์อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.oakley.com

HARTFORD, Conn., Dec. 13, 2006 (PRIME NEWSWIRE) — ตระหนักถึงโอกาสในการเจาะตลาดสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ – วอชิงตัน ดี.ซี. – และเพื่อตอบสนองต่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ประสบโดยคอนเนตทิคัตใหม่ขนาด 540,000 ตารางฟุต ศูนย์การประชุม Greater Hartford Convention & Visitors Bureau (GHCVB) ได้เปิดสำนักงานในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อย่างเป็นทางการแล้ว สำนักงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่ 1211 13th Street บริหารจัดการโดย Karen Staples ผู้จัดการฝ่ายขายระดับประเทศของ GHCVB

Michael Van Parys รองประธานฝ่ายขายของ Greater Hartford Convention & Visitors กล่าวว่า “ประสบการณ์ของเราในตลาดนี้ ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 59 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจการจัดประชุมของเรา แสดงให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องมีการแสดงตนในแต่ละวัน สำนัก. “ชาวกะเหรี่ยงจะสามารถเข้าถึงผู้วางแผนการประชุมได้มากขึ้นและเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมที่จำเป็นซึ่งจะสร้างความแตกต่างในความสำเร็จของเราในอนาคต”

องค์กรและสมาคมหลายแห่งในวอชิงตันได้จัดหรือกำลังวางแผนที่จะจัดการประชุมในฮาร์ตฟอร์ด Van Parys กล่าวเสริม ได้แก่ สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSTA) สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ (NCTM) สมาคมการศึกษาดนตรีแห่งชาติ (MENC) สมาคมเจ้าของสายการบินและนักบิน (AOPA) สมาคมพยาบาลโลหิตวิทยา/มะเร็งวิทยาในเด็ก (อพล); สมาคม Eastern Outdoor Reps Association (EORA), American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) และสมาคมการจัดการหิมะและน้ำแข็ง (SIMA) เป็นต้น

Van Parys กล่าวว่า “เราถือว่า Hartford เป็นสถานที่ในอุดมคติทางตอนใต้ของนิวอิงแลนด์ และเราให้บริการผู้วางแผนการประชุมที่เข้าถึงผู้คนได้กว่า 23 ล้านคนภายในรัศมีการขับขี่สองชั่วโมง” Van Parys กล่าว “ฮาร์ตฟอร์ดกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในฐานะเมืองแห่งการประชุม และศูนย์การประชุมคอนเนตทิคัต ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ได้จัดงานแสดงสินค้า การประชุม และการประชุมทางธุรกิจทั่วประเทศ”

“GHCVB มียอดจองเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วทั้งภูมิภาคนับตั้งแต่เปิดศูนย์การประชุม” H. Scott Phelps ประธาน Greater Hartford Convention & Visitors Bureau กล่าว “ตั้งแต่มิถุนายน 2548 ถึงพฤษภาคม 2549 พนักงานขายได้จองห้องพักเพิ่มขึ้น 33,471 คืนและผู้เข้าร่วมประชุม 19,392 คนจากปีที่แล้ว ผู้แทนการประชุมโดยเฉลี่ยใช้จ่าย 278 เหรียญสหรัฐต่อวันและพักอยู่ 3.6 วันตามการประมาณการของอุตสาหกรรม”

Jeanne O’Grady ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของ Connecticut Convention Center กล่าวว่า “ในปีแรกเพียงปีเดียวศูนย์การประชุมคอนเนตทิคัตเป็นเจ้าภาพจัดงาน 380 งานและผู้เยี่ยมชมมากกว่า 260,000 คน ซึ่งสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สำหรับภูมิภาคนี้ “สิ่งนี้เกินคาดหมายเดิมของงาน 167 งานและผู้เข้าร่วมประชุม 192,000 คนในปีแรก”

Greater Hartford Convention & Visitors Bureau ทำงานร่วมกับธุรกิจ สถาบัน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และชุมชนโดยรอบของ Hartford เพื่อทำการตลาดทั่วทั้งภูมิภาคในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับการประชุมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับรัฐ สมาชิกประกอบด้วยธุรกิจและองค์กรเกือบ 300 แห่ง Greater Hartford Sports Commission ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของ GHCVB มุ่งเน้นความพยายามในการดึงดูดและให้บริการการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับภูมิภาค สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับมหานครฮาร์ตฟอร์ด Convention & Visitors Bureau และแคมเปญ “พามันกลับบ้านไปฮาร์ตฟอร์ด” โทร (860) 728-6789 หรือเยี่ยมชมwww.enjoyhartford.com

BURLINGAME, Calif., Dec. 13, 2006 (PRIME NEWSWIRE) — ผู้ให้บริการด้านความบันเทิงบนมือถือ Limbo 41414 และ Media Cartel, Inc. ได้ร่วมมือกับ Jakks Pacific, Inc. (Nasdaq:JAKK) และแร็ปเปอร์ Snoop ผู้ชนะ GRAMMY(r) Dogg สำหรับ “Dog Meet Dogg Sweepstakes” เพื่อโปรโมตสาย JPI Pets Snoop Dogg ใหม่ของ JAKKS และเป็นประโยชน์กับ Snoop Youth Football League จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2550 เทคโนโลยี Limbo 41414 จะเป็นเจ้าภาพการประมูล Limbo ที่ใช้การส่งข้อความโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีแพ็คเกจรางวัล Snoop Dogg หลายรายการ รวมถึงซีดีพร้อมลายเซ็น ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง Snoop Dogg จาก JPI และโอกาสที่จะได้อยู่กับ Doggfather ตัวเองในงาน Snooper Bowl ประจำปีครั้งที่สามซึ่งจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ Super Bowl ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

ตลอดการประมูล Limbo ผู้ใช้ Limbo 41414 จะเสนอราคาเพื่อลุ้นรับรางวัลธีม Snoop รายวันและรายสัปดาห์ รางวัลรวมถึงผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง Snoop Dogg ใหม่ เช่น เสื้อโค้ทขนสัตว์เทียม เสื้อมีฮู้ด และของเล่นสัตว์เลี้ยง JPI Snoop Dogg อื่นๆ รวมถึงเสียงเรียกเข้า Snoop Dogg สุดพิเศษสำหรับโทรศัพท์มือถือ และอัลบั้มที่เพิ่งเปิดตัวของเขา Tha Blue Carpet Treatment และจะมอบให้แก่ ผู้เสนอราคาที่ไม่ซ้ำกันต่ำสุดผ่านการประมูล Limbo ชั้นนำ “คว่ำ” ของ Limbo 41414 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการประมูล Limbo ธีม Snoop จะไปที่ Snoop Youth Football League ซึ่งได้นำลีกฟุตบอลไปสู่เยาวชนที่ด้อยโอกาสตั้งแต่ปี 2004

บรรทัดใหม่ของ Snoop Dogg ตราผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่มีของเล่นสุนัข, เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริมแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ Doggfather ตัวเองรวมถึงรายการที่มีชิปเสียงที่เล่นลายเซ็นวลี Snoop Dogg, นอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อล่วงหน้าในwww.Amazon.com

“Limbo Auction” เป็นเกมส่งข้อความที่ขับเคลื่อนด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รวมเอาองค์ประกอบของการชิงโชคและการประมูลเข้าไว้ด้วยกัน การประมูล Limbo แตกต่างจากการชิงโชคอื่น ๆ ตรงที่มันเป็นเกมเชิงโต้ตอบที่ผู้ชนะเสนอราคาต่ำสุดที่ไม่มีผู้เล่นอื่นทำ ไม่ใช่ราคาเสนอสูงสุด ส่งเสริมให้ผู้เล่นพัฒนาและใช้กลยุทธ์การเสนอราคาและมีส่วนร่วมอย่างมากในแต่ละรอบในขณะที่พวกเขาได้รับความคิดเห็นและเคล็ดลับเกี่ยวกับการเสนอราคาของพวกเขา (เช่น “คุณเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ซ้ำกันต่ำสุด” “ราคาเสนอของคุณไม่ซ้ำกันแต่ไม่ต่ำที่สุด” เป็นต้น)

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถประมูลรางวัลใหญ่ที่ Snooper Bowl ได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความตัวอักษรที่มีคีย์เวิร์ด SNOOP ไปที่ 41414 โดยมีค่าธรรมเนียม $1.99 โดยจะบริจาค $.85 ให้กับ สนูป ยูธ ฟุตบอล ลีก.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและกฎที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการชิงโชค Dog Meet Dogg ไปที่www.41414.com , www.SnoopDogg.com , www.SnoopYouthFootballLeague.comหรือหน้า MySpace ของ Snoop Dogg

เกี่ยวกับ ลิมโบ 41414

Limbo 41414 ( www.41414.com ) กำหนดหมวดหมู่ใหม่ของความบันเทิงบนมือถือด้วยการเล่นเกมที่ใช้ข้อความ บริษัทนำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมความบันเทิงที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนให้กับผู้บริโภค ในขณะที่นำเสนอแบรนด์ชั้นนำและบริษัทสื่อผ่านรางวัลที่มีตราสินค้า Limbo 41414 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเบอร์ลิงเกม รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนร่วมลงทุนชั้นนำของโลกสองแห่ง ได้แก่ Azure Capital Partners ( www.azurecap.com ) และ Draper Fisher Jurvetson ( www.dfj.com )

บริการส่งข้อความที่ได้รับสิทธิบัตรของ Limbo 41414 สามารถเล่นได้ผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของสหรัฐฯ ทั้งหมด รวมถึง Alltel, Amp’d, Boost, Cincinnati Bell, Cingular, Dobson, Nextel, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon และ Virgin Mobile USA ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของแคนาดาอย่าง Aliant Mobility, Bell Mobility, Fido, MTS Mobility, Rogers Wireless, SaskTel Mobility, TELUS Mobility และ Virgin Mobile Canada

เกี่ยวกับ Media Cartel

Media Cartel, Inc. ( www.mediacartel.net ) เป็นหน่วยงานด้านการตลาดและโปรโมชั่นที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรร่วมกับ Limbo 41414 เพื่อแนะนำการตลาดบนมือถือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และโอกาสในการสร้างแบรนด์ที่น่าสนใจ เช่น การชิงโชค Dog Meet Dogg ให้กับลูกค้าและพื้นที่ตลาดมือถือ Media Cartel รวบรวมเทคโนโลยีและสร้างโซลูชันที่ทั้งสองขยายแบรนด์ เพิ่มรายได้ในขณะที่สร้างประสิทธิภาพด้านต้นทุนทั่วทั้งกระดาน

เนื่องจากประสบการณ์ที่หลากหลายของ Media Cartel และวิธีการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับขนาดได้ทั้งในส่วนหน้าและส่วนหลัง รวมถึงการตลาดตามความชอบ โซลูชันอีคอมเมิร์ซ เว็บที่ผสานรวมและไซต์ Flash พร้อมระบบจัดการเนื้อหาแบบไดนามิกในตัว การติดตาม การพัฒนาฐานข้อมูล และการรายงาน เช่นเดียวกับการออกแบบกราฟิกและการผลิต การตลาดในวงกว้าง กลางแจ้ง การเขียนคำโฆษณา การประชาสัมพันธ์และสื่อสัมพันธ์ การวิจัยและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เกี่ยวกับ JAKKS Pacific, Inc.

JAKKS Pacific, Inc. (Nasdaq:JAKK) ไลน์ Royal เป็นบริษัทหลายแบรนด์ที่ออกแบบและทำการตลาดของเล่นและสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย หมวดหมู่สินค้าประกอบด้วย: แอ็คชั่นฟิกเกอร์, ชุดกิจกรรมศิลปะ, เครื่องเขียน, เครื่องเขียน, ว่าวสมรรถนะ, ของเล่นน้ำ, ของเล่นกิจกรรมกีฬา, ยานพาหนะ, ทารก/ก่อนวัยเรียน, ตุ๊กตา, ของเล่นก่อสร้าง, อิเล็กทรอนิกส์, ตุ๊กตา, แต่งตัว, สวมบทบาท และของเล่นและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ต่างๆ เช่น JAKKS Pacific(tm), Play Along(r), Flying Colours(r), Creative Designs International(tm), Road Champs(r), Child Guidance(r), Pentech(r) ,

Trendmasters(r), Toymax(r), Funnoodle(r), Go Fly a Kite(r), Color Workshop(r), JPI and Plug It In & Play TV Games(tm) JAKKS และ THQ Inc. เข้าร่วมในการร่วมทุนที่มีสิทธิ์ทั่วโลกในการเผยแพร่และทำการตลาดวิดีโอเกม World Wrestling Entertainment ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.jakkspacific.com .

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า (ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538) ซึ่งอิงตามการคาดการณ์ การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจของ JAKKS Pacific ส่วนหนึ่งมาจากสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่คาดเดาได้ยาก ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ในข้อความดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่อธิบายไว้ข้างต้น การเปลี่ยนแปลงในความต้องการผลิตภัณฑ์ของ JAKKS ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า และการส่งมอบ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์และราคาที่แข่งขันได้ และความยากลำบากในการรวมธุรกิจที่ได้มา

มอนทรีออล, ธันวาคม 14, 2006 (PRIME NEWSWIRE) — ฤดูกาลชามของวิทยาลัย NCAA ปี 2549-2550 เป็นเทศกาลวันหยุดที่แท้จริงของ FieldTurf! ทีม NCAA 24 ทีมที่น่าประหลาดใจที่เล่นเกมในบ้านของพวกเขาใน FieldTurf จะเข้าร่วมในเกมชาม และเกมชามเจ็ดเกมจะเล่นบน FieldTurf จริงๆ นอกจากนี้ โรงเรียนสอนเล่นโบว์ลิ่งทั้งหมด 24 แห่งฝึกซ้อมที่ FieldTurf ที่สนามฟุตบอลของพวกเขา ซึ่งรวมถึงรัฐฟลอริดาและโอไฮโอ ที่จะเผชิญหน้ากันเพื่อชิงแชมป์ระดับชาติในเกมชื่อ BCS

“เห็นได้ชัดว่าเราทราบดีว่า FieldTurf มีส่วนเกี่ยวข้องในปีนี้กับทีมชามและเกมโยนโบว์มากมาย แต่เมื่อเราจัดตารางทีมและเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว เราถึงกับอึ้ง… มันเป็นความสำเร็จที่เหลือเชื่อสำหรับบริษัทของเรา John Gilman ซีอีโอของ FieldTurf กล่าว “เกือบ 40% (37.5%) ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโบลิ่งเล่นเกมเหย้าของพวกเขาในสนามที่มี F

ieldTurf นั้นน่าทึ่งมาก การได้เห็นว่า FieldTurf มาไกลแค่ไหนในเวลาไม่ถึงทศวรรษถือเป็นข้อพิสูจน์ที่แท้จริง ให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และพนักงานของเรา นี่เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจสำหรับ FieldTurf และเรารู้สึกขอบคุณมากสำหรับมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา”

ทีมชามที่ฝึกซ้อมใน FieldTurf ได้แก่ (ตามตัวอักษร) Boise State, Brigham Young, Cincinnati, Florida, Georgia, Georgia Tech, Kansas State, Louisville, Maryland, Michigan, Nebraska, Ohio State, Oregon, Oregon State, Penn State, Purdue, Rutgers , Southern California, Texas A&M, TCU, Texas Tech, Wake Forest, เวสต์เวอร์จิเนีย และวิสคอนซิน

FieldTurf เป็นผลจากการวิจัยเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเห็นได้ชัดจากส่วนผสมของสารเติมแต่งในฟิลด์ FieldTurf ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของทรายซิลิกาและยางแช่แข็ง และกระบวนการแบ่งชั้นที่ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมอบระบบที่เลียนแบบหญ้าธรรมชาติ ประโยชน์เพิ่มเติมพบได้ในความปลอดภัยของผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง และความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนตัว – ช่วยให้ผู้จัดการสนามกีฬาสามารถเปลี่ยนสนามจากกีฬาหนึ่งเป็นกีฬาอื่นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้โดยตรง พื้นผิว FieldTurf

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบที่ได้รับสิทธิบัตรของ FieldTurf ส่งผลให้มีการติดตั้งมากกว่า 1,900 รายการในกว่า 40 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FieldTurf กรุณาเยี่ยมชมwww.fieldturf.comหรือโทร (800) 724-2969

BASKING RIDGE, NJ, Dec. 15, 2006 (PRIME NEWSWIRE) — Millennium Biotechnologies, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Millennium Biotechnologies Group, Inc. (OTCBB:MBTG) ประกาศในวันนี้ว่าในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Millennium Resurgex(r) ) และ Resurgex Plus(r) ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในตลาดการแพทย์และการกีฬา ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท Resurgex Select(tm) ซึ่งกำลังรุกเข้าสู่ตลาดด้านเนื้องอกวิทยา เพิ่งได้รับการจดสิทธิบัตรองค์ประกอบของสหรัฐอเมริกาสำหรับ สูตรเฉพาะ ตลอดจนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

Resurgex Select(tm) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งแคลอรีคุณภาพสูงที่เหนือกว่าน้ำมันข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากน้ำเชื่อมข้าวโพดที่มีขายตามท้องตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Millennium ในการให้การสนับสนุนทางโภชนาการตลอดการดูแลด้านเนื้องอกวิทยาอย่างเต็มรูปแบบ ขณะนี้ Select ได้เติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ Resurgex(r) โดยทำหน้าที่เป็นอาหารเสริมที่ยอมรับได้และ/หรือทดแทนสำหรับผู้ที่กำลังรับการรักษาพยาบาล

Carl Germano, RD, CNS, CDN, รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Millennium กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุแล้วและในที่สุดก็ทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทนสูตรที่ล้าสมัยทางโภชนาการที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน “สิ่งที่แยก Resurgex Select(tm) ออกจากคู่แข่งคือแหล่งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันที่เหนือกว่า รวมถึงการเติมเวย์โปรตีน เส้นใยข้าวโอ๊ต FOS ไ

ขมันโอเมก้า 3 และสารสกัดจากผลไม้และผักเข้มข้น บำบัดและทรมานจากสภาวะที่สูญเสียไป เช่น ในมะเร็งและโรคเอดส์ หรือเพียงแค่ต้องการปริมาณแคลอรี่สูงสำหรับการฟื้นฟูหรือซ่อมแซม Resurgex Select(tm) เป็นตัวเลือกทางโภชนาการในอุดมคติที่ให้แคลอรี่คุณภาพสูง 350 ต่อหนึ่งมื้อ”

สิทธิบัตร US Patent for Resurgex Select(tm) ที่ออกใหม่ครอบคลุมองค์ประกอบแคลอรี่สูงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับสิทธิบัตรก่อนหน้าที่ออกให้สำหรับ Resurgex(r) สิทธิบัตรเพิ่มเติมนี้ทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตระกูล Resurgex(r) ของ Millennium

เกี่ยวกับมิลเลนเนียม ไบโอเทคโนโลยี อิงค์

Millennium Biotechnologies, Inc. เป็นบริษัทยาที่เน้นการวิจัยและเป็นผู้บุกเบิกด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะทางที่เกิดขึ้นใหม่ ผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท ได้แก่ Resurgex(r), Resurgex Plus(r) และ Resurgex Select(tm) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้าและความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน รักษากล้ามเนื้อติดมันแ

ละการสนับสนุนภูมิคุ้มกันในภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ Resurgex(r) ยังได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการที่หลากหลายของนักกีฬามืออาชีพ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมการออกกำลังกายเป็นประจำ Millennium Biotechnologies, Inc. เป็นบริษัทในเครือ Millennium Biotechnologies Group, Inc. ซึ่งเป็นบ

ริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (OTCBB:MBTG) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Millennium Biotechnologies โปรดติดต่อ Frank Guarino ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ FGuarino@Milbiotech com หรือโทร (908) 604-2500 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Resurgex โปรดเยี่ยมชมhttp://www.resurgex.com

Millennium วางแผนที่จะยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Millennium การขายทรัพย์สิน และการก่อตัวและการแปลงเป็นทุนของ RAC Nutrition (“ธุรกรรมที่เสนอ”) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นควรอ่านหนังสือมอบฉันทะอย่างรอบคอบเมื่อมีข้อมูล เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญที่ผู้

ถือหุ้นควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ นอกจากจะได้รับหนังสือมอบฉันทะจาก Millennium ทางไปรษณีย์แล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอรับหนังสือมอบฉันทะได้ เช่นเดียวกับเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Millennium จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( http://www. sec.gov). การประกาศนี้ไม่ใช่การชักชวนให้มีการมอบฉันทะ การเสนอซื้อ หรือการชักชวนให้เสนอขายหุ้นของมิลเลนเนียม Millennium และเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัท อาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ Millennium ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆ ที่เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของ Millennium อาจมีในธุรกรรมที่เสนอจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าบางอย่างที่อิงตามความเชื่อของฝ่ายบริหารตลอดจนข้อสมมติจากและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลนี้ซึ่งเคยเป็นหรือในอนาคตอาจรวมอยู่ในการพึ่งพาบทบัญญัติ “safe harbour” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความไม่แน่นอนในการยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราจากตลาดและปัจจัยที่ระบุไว้ใน 10-KSB ของบริษัทและเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะทำให้ชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ใด ๆ ที่แสดงหรือโดยนัยในนั้นอาจไม่รับรู้

บ้านเริ่มต้นถูกสร้างขึ้นเป็นชั้นนอกรอบอาคาร เช่น ห้องโถงกีฬา โรงภาพยนตร์ หรือห้องโถงอุตสาหกรรม พวกเขาตอบสนองความต้องการบ้านเริ่มต้นราคาไม่แพงและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพื้นที่ใกล้เคียงที่ลดลงและการส่งเสริมความปลอดภัยทางสังคม

หน่วยที่อยู่อาศัยในการกำหนดค่าต่างๆ จาก 40 ตร.ม. สามารถจัดวางได้อย่างยืดหยุ่น ตั้งอยู่บนแกลเลอรีและสามารถขยายออกไปได้พร้อมระเบียง ผู้อยู่อาศัยสามารถซื้อยูนิตได้ตั้งแต่หนึ่งยูนิตขึ้นไปในภายหลังและปรับบ้านให้เข้ากับความต้องการที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป

บ้านเริ่มต้นสามารถรับรู้ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทศบาล เช่น ศูนย์กีฬาหรือศูนย์วัฒนธรรม และด้วยเหตุนี้จึงมีส่วนช่วยในการจัดหาเงินทุนและการใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคม นอกจากเขตเทศบาลแล้ว Heijmans ยังมองว่าสมาคมที่อยู่อาศัยเป็นพันธมิตรที่น่าสนใจสำหรับบ้านเริ่มต้นเหล่านี้

แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในระหว่างการแข่งขันการออกแบบภายในระหว่างพนักงานของไฮจ์มันส์ซึ่งตัวเองอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ‘ผู้เริ่มต้นในตลาดที่อยู่อาศัย’ คณะลูกขุนภายนอกของผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าแนวคิดนี้เป็น ‘การค้นพบที่สร้างสรรค์อย่างยิ่ง’

ตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เริ่มต้น

ตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เริ่มต้นนั้นตึงตัวทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและราคาไม่แพงน้อยเกินไป Guus Hoefsloot ประธานคณะกรรมการบริหาร Heijmans: “ปัญหาของบ้านสำหรับผู้เริ่มต้นคือต้องมีราคาไม่แพง ซึ่งหมายความว่าบ้านมักจะเรียบง่าย โดยมีความเสี่ยงที่บ้านจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพในอีก 15 ถึง 20 ปี” เวลา ความยืดหยุ่นและคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เริ่มต้นไม่ต้องการขนาดเดียว Heijmans ได้พัฒนาช่วงที่สมบูรณ์ซึ่งให้แนวคิดที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในตลาดเริ่มต้น”

ข้อเสนอที่หลากหลาย

ประเภทที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันตอบสนองต่อความต้องการเริ่มต้นที่เลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวก การเข้าถึง คุณภาพและความสามารถในการจ่าย ซึ่งสามารถทำได้ผ่านบ้านที่ปรับเปลี่ยนได้แบบแยกส่วน อพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางเพิ่มเติม บ้านเดี่ยว หรือแม้แต่บ้านเดี่ยว

บ้านเริ่มต้นประเภทหนึ่งที่ Heijmans ต้องการสร้างนั้นขึ้นอยู่กับบ้านที่เติบโตไปพร้อมกับผู้อยู่อาศัยและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของครอบครัว บ้านระดับพื้นดินสามารถขยายได้ทีละขั้นด้วยห้องหรือชั้นเพิ่มเติม แนวคิดนี้สอดคล้องกับ WensWonen ซึ่งให้อิสระแก่ผู้บริโภคในการเลือกบ้านเมื่อจัดแต่งบ้าน ราคาเริ่มต้นที่ 70,000.= ยูโร ภายในแนวคิดเดียวกันนี้ ยังสามารถเลือกบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดได้อีกด้วย

Heijmans พัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดกะทัดรัดจาก 42 ตร.ม. สำหรับพื้นที่ในเมือง (ด้านใน) บ้านสามารถจัดวางและขยายได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อมต่อกับสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง โดยการสร้างในเมืองต่าง ๆ ตามแนวคิดนี้ บ้านสามารถแลกเปลี่ยนได้ ราคาอยู่ระหว่าง 85,000 ยูโรสำหรับ 42 ตร.ม. และ 180,000 ยูโรสำหรับบ้านขนาด 126 ตร.ม.

การแข่งขันออกแบบภายใน

ในเดือนกรกฎาคม Heijmans เรียกร้องให้พนักงานทุกคนท้าทายการพัฒนาแนวคิดใหม่สำหรับตลาดสตาร์ทอัพ งานที่มอบหมายมีดังนี้: พัฒนาแนวคิดที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่เป็นไปได้และเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับ Heijmans สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความเป็นไปได้ในการสมัครระดับชาติ ทีมสิบเจ็ดทีมที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 75 คนเข้าร่วมในห้องทดลองแนวคิดภายใน ซึ่งตั้งชื่อว่า Startlab

คณะลูกขุนประกอบด้วย Piet IJssels (นายกเทศมนตรีเมือง Gorinchem), Frank Bijdendijk (สมาคมที่อยู่อาศัย Het Oosten), Jan Fokkema (Neprom), Will Reijnders (TiasNimbas) และ Jeanine Peek (Dell Computers) ตามคำตัดสินของคณะลูกขุน ทั้งสองทีมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นอย่างดีเยี่ยม Heijmans สามารถใช้ธีมและแนวคิดทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นได้ แนวคิดที่ชนะรางวัลมีความโดดเด่นเนื่องจากการนำไปใช้ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้างใหม่ และโซลูชันที่ชาญฉลาดสำหรับราคาที่ดินและความพร้อมของที่ตั้ง

แนวคิดดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมและจะนำไปใช้ในบ้านสำหรับผู้เริ่มต้นแบบครบวงจรของ Heijmans

LOS ANGELES, Dec. 19, 2006 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ Tank Sports (OTCBB:TNSP) ประกาศแต่งตั้ง Dealer Services Corporation เป็นแหล่งเงินทุนหลักสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการจัดไฟแนนซ์ (“พื้น”) สินค้าคงคลังของพวกเขา Dealer Services Corporation (DSC) ตั้งอยู่ในเมืองคาร์เมล รัฐอินดีแอนา เป็นบริษัทการเงินด้านสินค้าคงคลังที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ด้วยการสร้างรอยเท้าทั่วประเทศด้วยสาขา 33 แห่ง DSC ได้เติบโตขึ้นเป็นกว่า 60 แห่งที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ นำโดย John Fuller ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม DSC นำเสนอโซลูชันการจัดหาเงินทุนสำหรับสินค้าคงคลังที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าแก่การดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของ Salvage, Automotive, Rental, RTO (Rent To Own), Powersports และ Recreational Marine เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ตัวแทนจำหน่าย DSC จะได้รับการจัดหาเงินทุนสำหรับสินค้าคงคลังด้วยอัตราที่แข่งขันได้ ปัจจุบัน,

“สิ่งนี้สร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับตัวแทนจำหน่ายของเราจะขยายสินค้าคงคลังโดยไม่ใช้ทรัพยากรทางการเงินตามปกติ” ไมค์ เทอร์เบอร์ ผู้จัดการฝ่ายขายระดับชาติและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Tank Sports กล่าว โดยการลงนามในข้อตกลงและได้รับการอนุมัติจาก DSC ตัวแทนจำหน่าย TANK อาจใช้เวลาถึง 365 วันในการจัดเรียงสินค้าคงคลังด้วยตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นซึ่งหาไม่ได้ด้วยวิธีอื่นในการจัดหาเงินทุน Turber กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับ DSC เรากำลังแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเราสนใจที่จะพัฒนากลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวเพื่อช่วยสร้างธุรกิจของพวกเขา”

Tank Sports เป็นบริษัทชั้นนำที่พัฒนา วิศวกร และทำการตลาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์บนถนนที่มีประสิทธิภาพสูง รถออฟโรด (ATV) จักรยานสกปรก และโกคาร์ทผ่าน OEM ในประเทศจีน ใช้รูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า “แนวคิดจีน” เพื่อเข้าร่วมในตลาดรถจักรยานยนต์/รถเอทีวีมูลค่า 31.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี (ข้อมูล: สภาอุตสาหกรรมยานยนต์)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tank Sports, Inc. (OTCBB:TNSP) คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่http://www.tank-sports.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ภัณฑ์และการยอมรับที่ประสบความสำเร็จ การแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่ไม่พึงประสงค์ การกระทำ บริษัท’ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังในปัจจุบัน ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร บริษัทขอปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรือด้วยเหตุผลอื่นใด

อินเดียนาโพลิส, Dec. 19, 2006 (PRIME NEWSWIRE) — Verizon Wireless ได้ขยายการเปิดตัวระดับชาติของเครือข่ายบริเวณกว้างของ Evolution-Data Optimized (EV-DO) รุ่นที่สาม (3G) ไปยัง Anderson, Evansville, Fort Wayne, Lafayette, มันซีและเซาท์เบนด์ บริษัท จะสร้างรายงานข่าวอินเดียแนโพลิสในปัจจุบันภายในสิ้นสัปดาห์นี้

การขยายตัวของเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายทำให้ลูกค้า Verizon Wireless ในรัฐอินเดียนาสามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงของบริษัทและเพลิดเพลินกับบริการหลักสองอย่าง: BroadbandAccess ซึ่งเป็นบริการไร้สายความเร็วสูงของบริษัท โดยมีความเร็วผู้ใช้เฉลี่ย 400-700 กิโลบิตต่อวินาที (kbps) มุ่งสู่มืออาชีพบนมือถือและลูกค้าธุรกิจ และ V CAST ซึ่งเป็นบริการมัลติมีเดียสำหรับผู้บริโภคที่นำเสนอเพลงและเนื้อหาสั้น ๆ ตามต้องการ รวมถึงเกม 3 มิติที่ทันสมัย ​​มิวสิควิดีโอ ข่าว สภาพอากาศ และกีฬา

การขยายเครือข่ายจะช่วยให้ลูกค้าธุรกิจของ Verizon Wireless ได้สัมผัสกับประสบการณ์สำนักงานบนมือถือที่ไม่มีการผูกมัดอย่างแท้จริง ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงปฏิทิน อินเทอร์เน็ต อีเมล และข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ซ่อนอยู่หลังไฟร์วอลล์ของบริษัทได้แบบไร้สาย ด้วยประโยชน์เพิ่มเติมของ V CAST ผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงเพลงดาวน์โหลด วิดีโอคุณภาพสูง และเกม 3D ที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้จากทุกที่

BroadbandAccess ช่วยให้พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่เข้าถึงข้อมูลองค์กรได้อย่างเต็มที่ ราวกับว่าพวกเขาถูกแนบมากับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสายความเร็วสูง แต่มีอิสระในการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริง บริการนี้พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่หลากหลาย ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์พกพาสามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาในพื้นที่ครอบคลุม BroadbandAccess ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงที่ปลอดภัยและแท้จริง

ลูกค้าธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อพวกเขาอยู่บนท้องถนน – ที่สถานที่ตั้งของลูกค้า ที่ไซต์งาน หรือในรถแท็กซี่ – ด้วย BroadbandAccess ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบอีเมลขนาด 1 เมกะไบต์ (เช่น งานนำเสนอ PowerPoint(r) ขนาดเล็กหรือไฟล์ PDF ขนาดใหญ่) หรือรับรูปภาพดิจิทัล 3 ภาพ (แต่ละภาพ 400 x 600 พิกเซล) ในเวลาน้อยกว่า 20 วินาที นอกจากนี้ ลูกค้าที่เดินทางนอกพื้นที่ครอบคลุม BroadbandAccess ด้วยอุปกรณ์ EV-DO จะสลับไปใช้เครือข่าย NationalAccess ที่มีอยู่ของ Verizon Wireless ได้อย่างราบรื่น และสัมผัสประสบการณ์ความเร็วในการส่งข้อมูลเฉลี่ยระหว่าง 60 ถึง 80 kbps โดยมีความเร็วสูงสุด 144 kbps

“บริการ BroadbandAccess ของเราช่วยให้ลูกค้าระดับองค์กรได้เปรียบในการสื่อสารไร้สายสามประการ ได้แก่ ความเร็ว ความคล่องตัว และความปลอดภัย” Greg Haller ประธานภูมิภาคอินเดียน่า/เคนตักกี้/มิชิแกนของ Verizon Wireless กล่าว “ด้วยข้อได้เปรียบเหล่านี้ทำให้เพิ่มผลผลิตและผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านล่าง”

วี แคสต์

เครือข่ายความเร็วสูงของบริษัทยังเปิดใช้งานบริการมัลติมีเดีย V CAST ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแทร็กเพลงแบบเต็ม เล่นเกม 3 มิติที่ล้ำสมัย และสตรีมวิดีโอคลิปตรงไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด ด้วยเนื้อหาที่อัพเดททุกวัน ลูกค้าสามารถรับชมวิดีโอตามความต้องการได้หลายสิบรายการ รวมถึงข่าวด่วน สภาพอากาศ ไฮไลท์กีฬา และคลิปความบันเทิงที่ร้อนแรงที่สุด

V CAST Music มีให้สำหรับลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ V CAST Music เป็นบริการเพลงบนมือถือแบบ over-the-air ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก ลูกค้าที่มี V CAST Music สามารถดาวน์โหลดแทร็กเพลงไปยังโทรศัพท์มือถือ Verizon Wireless หรือพีซีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ Windows(r) XP ได้โดยตรง บริการ V CAST Music on Demand รวมการเข้าถึงแคตตาล็อกเพลงมากกว่า 1.5 ล้านเพลง

การลงทุน

การขยายตัวหลายล้านดอลลาร์ทำให้เกิดการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไร้สายที่มีเทคโนโลยีสูงในไซต์การส่งสัญญาณไร้สาย เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดย Verizon Wireless ซึ่งมีมูลค่ารวม 35 พันล้านดอลลาร์ทั่วประเทศในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุน 680 ล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาในเครือข่ายอินเดียน่า

Verizon Wireless เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายระดับประเทศรายแรกที่เปิดตัวเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงในเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้พื้นที่ครอบคลุมเครือข่าย EV-DO ของบริษัทพร้อมให้บริการแก่ประชากรกว่าครึ่งของประเทศแล้ว

เครือข่ายบรอดแบนด์ของ Verizon Wireless เปิดตัวใน Gary และ Indianapolis ในเดือนมิถุนายน 2548

BroadbandAccess มีให้บริการในราคา $ 79.99 ต่อเดือนพร้อมข้อตกลงลูกค้าใหม่หนึ่งหรือสองปี ในช่วงเวลาจำกัด ลูกค้า Verizon Wireless ที่มีแผนบริการเสียงอยู่แล้วสามารถรับบริการ BroadbandAccess ได้ไม่จำกัดในราคา $59.99 ต่อเดือน จำเป็นต้องมีข้อตกลงลูกค้าใหม่สองปี บริการ BroadbandAccess ยังมีให้บริการในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแล็ปท็อปบางรุ่นอีกด้วย

การ์ดพีซีไร้สายสำหรับลูกค้า BroadbandAccess ได้แก่ Verizon Wireless PC 5740, Verizon Wireless V620 และ Kyocera KPC 650 การ์ด Novatel Wireless V640 ใหม่มีให้สำหรับเจ้าของแล็ปท็อปที่มีสล็อต ExpressCard/34 หรือ ExpressCard/54 แทนที่จะเป็นสล็อต PCMCIA แบบเดิม

นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือหลายรุ่นยังสามารถ “เชื่อมต่อ” กับพอร์ต USB ของแล็ปท็อปด้วยการซื้อ Mobile Office Kit พีดีเอที่ขับเคลื่อนด้วย BroadbandAccess นำเสนอโดย Verizon Wireless ได้แก่ Motorola QTM, Palm(r) Treo(tm) 700w และ Palm Treo 700p ตัวเลือก BlackBerry(r) ยอดนิยม ได้แก่ 8703e, 7250 และ 7130e ใหม่

ในการเข้าถึง V CAST เพลง วิดีโอ และเกม ลูกค้าต้องมีเครื่องโทรศัพท์ที่เปิดใช้งาน V ​​CAST และต้องอยู่ในแผนการโทรของ Verizon Wireless ปัจจุบัน มีโทรศัพท์มือถือที่รองรับการฟังเพลงเกือบ 20 เครื่อง รวมถึง Chocolate ยอดนิยมของ LG, Motorola RAZR V3m และ MOTOKRZR K1m

ลูกค้าที่มีโทรศัพท์ที่รองรับ V CAST Music และแผนการโทรสามารถชำระเงินเมื่อไปดาวน์โหลดเพลงไปยังโทรศัพท์โดยตรงในราคา $1.99 ต่อเพลงพร้อมเวลาออกอากาศ ดาวน์โหลดเพลงไปยังพีซีในราคา $0.99 และโอนคอลเลกชั่นเพลงดิจิทัลที่เข้ากันได้ไปยัง V CAST โทรศัพท์มือถือหรือการ์ดหน่วยความจำที่เปิดใช้งานเพลงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากพีซี การซื้อจากโทรศัพท์มือถือประกอบด้วยเพลงทุกเพลงสองชุด ชุดหนึ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือและอีกชุดสำหรับเครื่องพีซี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Verizon Wireless, เยี่ยมชมท้องถิ่น Verizon Wireless ร้านสื่อสารหรือไปwww.verizonwireless.com

เกี่ยวกับ Verizon Wireless

Verizon Wireless ดำเนินการเครือข่ายเสียงและข้อมูลไร้สายที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศ โดยให้บริการลูกค้า 57 ล้านราย Verizon Wireless บริษัทไร้สายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐและผู้ให้บริการข้อมูลไร้สายรายใหญ่ที่สุด โดยอิงจากรายได้ Verizon Wireless มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบาสกิงริดจ์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยมีพนักงาน 60,000 คนทั่วประเทศ บริษัทนี้เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Verizon Communications (NYSE:VZ) และ Vodafone (NYSE:VOD) (LSE:VOD) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บที่www.verizonwireless.com เพื่อดูตัวอย่างและขอออกอากาศภาพวิดีโอที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงของการดำเนินงานภาพนิ่ง Verizon Wireless, เข้าสู่ระบบห้องสมุดมัลติมีเดีย Verizon Wireless ที่www.verizonwireless.com/multimedia

SCOTTSDALE, Ariz., Dec. 19, 2006 (PRIME NEWSWIRE) — Rudy Beverage, Inc. (RBI) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Global Beverage Solutions, Inc. (OTCBB:GBVS) มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ผลิตภัณฑ์ Rudy Beverage ที่ดีต่อสุขภาพในสูตรแพ็คเก็ตแบบผงใหม่ที่ผลิตด้วยไซลิทอล สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและในสถาบัน

การมีจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แบบผงของ Rudy Beverage ช่วยขยายการเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและขยายศักยภาพการเจาะตลาดสถาบัน กลุ่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนั้นให้อิเล็กโทรไลต์ในปริมาณที่มากขึ้นพร้อมกับเกลือทะเล คาร์โบไฮเดรตที่เผาผลาญได้นานขึ้นด้วยมอลโทเดกซ์ทริน และระดับน้ำตาลที่ต่ำกว่าที่พบในแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ นอกเหนือจากประโยชน์ต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไซลิทอล

“โภชนาการที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของทหารให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศที่กองกำลังของเรามีส่วนร่วม นอกจากนี้ สูตรผงเหล่านี้ยังตรงตามข้อกำหนดด้านลอจิสติกส์บางประการสำหรับบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นที่มาพร้อมกับ MRE (มื้ออาหารพร้อมรับประทาน) ในขณะที่ขนาดสถาบัน บรรจุภัณฑ์บางส่วนเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

(แกลเลอรี่)” Rudy Beverage, Inc. ตัวแทนผลิตภัณฑ์ Admiral Jerry Johnson อดีตหัวหน้าหน่วย Navy and Marine Dental Corps ที่เกษียณอายุราชการกล่าว “แพ็คเก็ตแบบผงของ Rudy Revolution(tm) เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานโดยกองทหารของเรา และบรรจุหีบห่อเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งกองกำลังในประเทศและกำลังประจำการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองพันและกองทหารภาคพื้นดินระดับกองร้อยตลอดจนเรือและ ส่วนตัวทางอากาศ”

Drew Carver ประธานบริษัท Rudy Beverages, Inc. กล่าวด้วยว่า “หลังจากได้พัฒนาเครือข่ายการขายและการจัดจำหน่ายในประเทศที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในปีที่ผ่านมา เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยสายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของเรา เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหนือกว่าของ Rudy Beverage อย่างมีนัยสำคัญ ในปีใหม่”

หากคุณต้องการที่จะได้รับการประกาศอีเมลเกี่ยวกับรูดี้เครื่องดื่ม, Inc. ข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อตัวแทนโดยตรงกรุณาเยี่ยมชมเราบนเว็บได้ที่: http://www.avcg.net/profile/gbvs

เกี่ยวกับรูดี้ เบเวอเรจ อิงค์

ก่อตั้งโดยตำนานฟุตบอลนอเทรอดาม แดเนียล “รูดี้” รูเอ็ตติเกอร์ และดรูว์ คาร์เวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและลูกเขยของแดน เดวีน อดีตโค้ชทีมไฟต์ติ้งไอริช รูดี้ เบเวอเรจ อิงค์ มุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์และจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีรสชาติยอดเยี่ยม และทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ปกครอง เด็ก นักกีฬา และผู้ที่กระตือรือร้นที่กำลังมองหาสิ่งพิเศษ

เกี่ยวกับ Global Beverage Solutions, Inc.

Global Beverage Solutions, Inc. (OTCBB:GBVS) ลงทุนในกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม บริษัท หลักทรัพย์ของ บริษัท ได้แก่ กัปดื่ม Group, Inc และรูดี้เครื่องดื่ม, Inc สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.globalbeveragesolutions.com

ท่าเรือปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ของธุรกิจของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผันผวนในผลประกอบการทางการเงิน ความพร้อมใช้งานและการยอมรับของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ บริการและการกำหนดราคา แนวโน้มและเงื่อนไขทั่วไปของตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในรายงานของ SEC ของบริษัท

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย — (MARKET WIRE) — 19 ธันวาคม 2549 — วันนี้ Planetwide Media ประกาศเปิดตัว Marvel Heroes Comic Book Creator™ ในรูปแบบขายปลีก http://www.mycomicbookcreator.com/marvelheroes/ซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบทั่ว สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในร้านค้าปลีกรายใหญ่และผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ ซอฟต์แวร์ Marvel Heroes Comic Book Creator ให้ผู้ใช้สร้างหนังสือการ์ตูนส่วนบุคคลที่มีตัวละคร Marvel ที่พวกเขาชื่นชอบ ได้แก่ Spider-Man, X-Men with Wolverine และ Elektra

Marvel Heroes Comic Book Creator ของ Planetwide เป็นแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบสำหรับพีซีที่ช่วยให้แฟน ๆ Marvel สามารถใช้จินตนาการและเนื้อหา “MARVEL Heroes” จริง ๆ เพื่อสร้างการ์ตูนและหนังสือการ์ตูนส่วนบุคคล ซึ่งสามารถโพสต์ในบล็อก ส่งอีเมลถึงเพื่อน หรือพิมพ์ ออกไปและแบ่งปันกับผู้อื่น ผู้ใช้ผู้สร้างหนังสือการ์ตูน MARVEL Heroes สามารถลากและวางภาพ ไอคอน แท็กไลน์ สัญลักษณ์ และงานศิลปะของ Marvel Heroes ลงในเลย์เอาต์และเทมเพลตการออกแบบที่หลากหลายกว่า 100 แบบ ผู้ใช้สามารถสร้างด้วยเนื้อหา Marvel มากกว่า 300 ชิ้น จากนั้นรวมผลงานของพวกเขา และโครงเรื่องเพื่อสร้างการ์ตูน “MARVEL Heroes” ของตัวเอง

เวอร์ชันกล่องขายปลีกของซอฟต์แวร์ MARVEL Heroes Comic Book Creator มีวางจำหน่ายแล้วผ่าน GameStop, EB Games, FAO Schwarz New York, EB Games Canada, Wal-Mart Canada, ร้านหนังสือการ์ตูน ตลอดจนตลาดมวลชน อิเล็กทรอนิกส์ และร้านค้าปลีกออนไลน์ทั่ว สหรัฐอเมริกาและแคนาดา รุ่นกล่องค้าปลีกจะขายราคา $ 29.99 และขณะนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของร้านค้าปลีกและhttp://www.mycomicbookcreator.com/marvelheroes/ เวอร์ชันเพิ่มเติมของ Marvel Comic Book Creator และเนื้อหา “Booster Packs” จะถูกจำหน่ายและจำหน่ายแยกต่างหาก Marvel Comics Retro Comic Book Creator สำหรับนักสะสมหนังสือการ์ตูน, Marvel Spider-man และ Friends Comic Book Creator และ Marvel Ghost Rider Comic Book Creator เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในอนาคตและกำลังจะวางจำหน่าย

“ซอฟต์แวร์ MARVEL Heroes Comic Book Creator ให้พลังแก่ศิลปินหนังสือการ์ตูนในตัวเราทุกคนที่ปรารถนาจะได้รับการปล่อยตัวและมีอิสระในการแสดงพลังและความกล้าหาญของตนเองผ่านการเล่าเรื่องนิยายภาพกับจักรวาลของ Marvel” Kevin Donovan กล่าว ประธานแพลนเน็ตไวด์มีเดีย “ตั้งแต่ฉันยังเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่วาดภาพ Incredible Hulk บนแป้นบาสเก็ตบอลของพ่อแม่ฉัน ฉันใฝ่ฝันและปรารถนาที่จะเป็นผู้สร้างหนังสือการ์ตูนของ Marvel วันนี้ได้มาถึงแล้ว โดยเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของเราช่วยให้ฉันได้พบกับสิ่งใหม่และยาวนานนับล้าน ให้แฟนๆ Marvel Comic Book มีโอกาสสร้างสรรค์การ์ตูนในแบบฉบับของตัวเองด้วยตัวละคร Marvel ของแท้”

เกี่ยวกับ Planetwide Media

Planetwide Media (แผนกหนึ่งของ Planetwide Games, Inc.) ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อแบบโต้ตอบและเผยแพร่ด้วยตนเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอยู่ระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตรสำหรับผู้ชมกลุ่มใหญ่ของผู้บริโภคที่เกิดใหม่ในพื้นที่สื่อดิจิทัล บริษัทจัดหาเครื่องมือที่เปิดใช้งานเว็บ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกมที่ให้การโต้ตอบส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์

อันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท Comic Book Creator™ เป็นแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลที่ดีที่สุดซึ่งรวบรวมเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (UGC) และช่วยให้ผู้ใช้ผสมผสานการสร้างสรรค์ของพวกเขาเข้ากับเครือข่ายสังคม บล็อก และทั่วทั้งเว็บ Comic Book Creator เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลเชิงโต้ตอบที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค Planetwide Media กำลังออกใบอนุญาตเทคโนโลยี Comic Book Creator และร่วมมือกับความบันเทิงระดับโลก วิดีโอเกม กีฬา

ด้วยคลังตัวละครมากกว่า 5,000 ตัว Marvel Entertainment Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทด้านความบันเทิงตามตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในโลก การดำเนินงานของ Marvel มุ่งเน้นไปที่การใช้แฟรนไชส์ของตัวละครในการออกใบอนุญาต ความบันเทิง การเผยแพร่ และของเล่น เนื้อหาที่เน้น ได้แก่ ภาพยนตร์สารคดี ดีวีดี/โฮมวิดีโอ สินค้าอุปโภคบริโภค วิดีโอเกม แอ็คชั่นฟิกเกอร์

และของเล่นสวมบทบาท โทรทัศน์และการส่งเสริมการขาย จากความสำเร็จเชิงสร้างสรรค์กว่าหกสิบปีของการเผยแพร่หนังสือการ์ตูน กลยุทธ์ของ Marvel คือการใช้ประโยชน์จากแฟรนไชส์ตัวละครในโอกาสที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมwww.marvel.com

ยกเว้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใดๆ ที่มีอยู่ แถลงการณ์ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับแผนการของ Marvel เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

บางประการ ซึ่งรวมถึงระดับการเปิดเผยของสื่อหรือความนิยมของตัวละคร Marvel ที่ลดลง ปัญหาทางการเงินของ ผู้ได้รับใบอนุญาตของ Marvel การเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภค ความล่าช้าและการยกเลิกการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ ความล่าช้าหรือความขาดแคลนในการผลิตของเล่น การกระจุกตัวของร้านค้าปลีกของเล่นอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงในการจัดเก็บของ

เล่น การกำหนดโควตาหรือภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจีนและการลดลง ในกระแสเงินสดแม้ว่า Marvel ยังคงเป็นหนี้ผู้ถือธนบัตร ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้และอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในเอกสารที่ Marvel ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง Marvel’ รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K Marvel ถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ

TM & © 2006 Marvel Entertainment, Inc. และบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ Super Heroes เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนร่วม

ข้อมูลติดต่อ: สื่อมวลชน ข้อมูลติดต่อ: Planetwide Media Mark Politi รองประธานฝ่ายการตลาด, สื่อมวลชนสัมพันธ์ 949.421.0488 ต่อ 4212 Office 310.409.5938 อีเมลมือถือ ติดต่อ Terpin Communications Group Jennifer Fader 310.821.6100 Ext. 112 สำนักงาน 310.922.7507 มือถือ อีเมล ติดต่อ