Royal Online V2 Royal Online Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online เล่น Royal Online V2 เกมส์รอยัลคาสิโน ทางเข้า Royal Online V2 ทางเข้า Royal Online ทดลองเล่น Royal สล็อตรอยัลคาสิโน รอยัลสล็อต เว็บรอยัลสล็อต รอยัลสล็อตออนไลน์ สมัครรอยัลสล็อต สมัครสล็อตรอยัล สล็อต Royal Online V2 สล็อต Royal Online John Hennigan หนึ่งในนักพนันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผู้เล่นในโรงเรียนเก่าที่น่าสนใจที่สุด เอาชนะ David “Bakes” Baker ในวันศุกร์ที่มุ่งหน้าไปเพื่อชนะการแข่งขัน WSOP $10,000 HORSE สำหรับสร้อยข้อมือที่ห้าของเขา ชัยชนะเกิดขึ้นในขณะที่เขาถูกกล่าวถึงว่าเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของ Poker Hall of Fameและเกิดขึ้นในลักษณะที่เน้นย้ำถึงพลังพิเศษของเขาที่จะไม่ต้องก้มหน้า

John Hennigan 2018 WSOP

หัวเย็น: John Hennigan ชนะสร้อยข้อมือ WSOP $ 10,000 HORSE (ภาพ: WPT)

เฮนนิแกนเป็นที่รู้จักในชื่อ “จอห์นนี่ เวิร์ล” โดยรักษาตำแหน่งผู้นำชิป 4-1 ให้เบเกอร์เพื่อจบเกมอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ ผู้เล่นสองคนสุดท้ายนี้ถือเป็นมือโปรเกมผสมที่ดีที่สุดในโลก ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะได้เจอกัน

ในวันที่สามของงาน HORSE มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ผู้บรรยายสดของ PokerGo Ali Nejad และ Norman Chad วิจารณ์ผู้เล่นที่โต๊ะสุดท้ายอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Iraj Parvizi ที่เล่นโดยประมาทตลอดทั้งคืน

WSOP Event #27, $10,000 HORSE Final Table Results

1 John Hennigan $414,692

2 David Baker $256,297

3 Laith Salem $179,216

4 Iraj Parvizi $127,724

5 Randy Ohel $92,808

6 Albert Daher $68,783

7 Dan Zack $52,016

8 Michael Noori $40,155

เย็นภายใต้ความกดดัน

Parvizi ปกติในเกมเงินสดผสม 400/800 ดอลลาร์ ถูกจับได้ว่าบลัฟหลายครั้ง และในสองสามครั้ง คนตาบอดถูกเลี้ยงไว้ใต้ปืน — การเคลื่อนไหวที่เนจาดและชาดพบว่าไม่น่าประทับใจ

เฮนนิแกน ผู้ซึ่งเล่นเกมโป๊กเกอร์โดยพื้นฐานแล้ว มีความสามารถพิเศษในการเลือกจุดที่ถูกต้องในการบลัฟฟ์ และรู้วิธีสร้างมูลค่าจากมือใหญ่ของเขา และตามปกติ เขาไม่อนุญาตให้การเล่นโดยประมาทของ Parvizi ส่งผลต่อเกมของเขา

พิจารณาว่าเป็น Throwback ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากการเล่น HORSE ของ Hennigan ชวนให้นึกถึง WSOP ปี 2004 เมื่อเขาแสดงให้เห็นว่าท่าทางที่สงบ เยือกเย็น และรวบรวมได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากเงื้อมมือและคว้าชัยชนะได้อย่างไร

เป็นงานโฮลเอ็มมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ และ รูปแบบการเล่นที่คาดเดาไม่ได้ของ Elix Powersทำให้โต๊ะหงุดหงิด โดยเฉพาะจิม แมคมานัส นักเขียนผู้ฉาวโฉ่ที่ชื่อว่า Powers on the river ระดับราชินีเพียงเพื่อจะรู้ว่าการอ่านของเขาถูกปิด เมื่อเขาสูญJoe McKeehen จบที่ 3 ใน WSOP Millionaire Maker ในวันพุธ โดยเพิ่มอีก 538,276 ดอลลาร์ให้กับอาชีพการงานของเขาที่ชนะ และอีกหนึ่งตารางสุดท้ายในหมวกโป๊กเกอร์ของเขา ด้วยคะแนนที่ลึกซึ้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล CardsChat ได้พบว่าแชมป์โลกปี 2015 จะเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในบรรดาอดีตผู้ชนะ World Series of Poker Main Event ในยุคหลังการทำเงิน

Joe McKeehen แชมป์ WSOP

รักเขาหรือเกลียดเขา Joe McKeehen เป็นหนึ่งในแชมเปี้ยน WSOP Main Event ที่ดีที่สุดในศตวรรษนี้ (ภาพ: sportingnews.com)

ชาวพื้นเมืองในฟิลาเดลเฟียมีชิปเป็นผู้นำตลอดตารางสุดท้ายของงาน Main Event ปี 2015 แต่ไม่มีโชคเหมือนกันเมื่อคืนนี้ สแต็คของ McKeehen ผันผวนตลอดทั้งเย็นจากใหญ่ไปเล็กด้วยจังหวะที่แย่เล็กน้อย แค่ถามเขา

“ไม่สามารถชนะทัวร์นาเมนต์ได้ คุณถูกไล่ออก 4 ครั้งในตารางสุดท้าย” McKeehen บ่นบน Twitter หลังจากตกรอบ “ปีนี้ฉันวิ่งมาก [efing] เปรี้ยวในสตรีมสด”

WSOP $1,500 NLH Milly Maker ดึงผลงานเข้า 7,361 รายการ สร้อยข้อมือตกเป็นของมือโปรชาวเยอรมัน Arne Kern (1,173,223) ดอลลาร์ และ Samad Razavi ได้อันดับ 2 ด้วยเงิน 724,756 ดอลลาร์ พวกเขาเป็นผู้เล่นเพียงสองคนที่ยืนหยัดอยู่ได้นานกว่า McKeehen ซึ่งอ้างว่าโชคร้ายอย่างยิ่ง

วิบัติคือโจ?

Joe McKeehen ได้พูดผิดเกี่ยวกับชุมชนโป๊กเกอร์มากมายนับตั้งแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับบทบาทของเขาในฐานะทูตโป๊กเกอร์เมื่อชนะการแข่งขันหลักในปี 2015 เขามักจะต่อสู้ในโซเชียลมีเดียพูดโจมตีผู้ที่มีความเห็นตรงกันข้าม และปิดกั้นผู้เล่นโป๊กเกอร์ สื่อและแฟน ๆ ที่เขาไม่ชอบหรือไม่สนใจที่จะทำความรู้จัก

ไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดเขา คุณก็ไม่สามารถปฏิเสธความสามารถของเขาในการซ้อนชิปในโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ แต่เขาเก่งที่สุดในบรรดาอดีตแชมป์ Main Event หรืออย่างน้อยก็ตั้งแต่ Chris Moneymaker ชนะในปี 2003 หรือไม่?

CardsChat ดูข้อมูลจาก 15 แชมป์โลกที่ผ่านมาและบดตัวเลขเพื่อจัดอันดับตามการแสดงทัวร์นาเมนต์สดตลอดชีพเมื่อไม่รวมคะแนนกิจกรรมหลัก WSOP ของพวกเขา การวิเคราะห์ของเราเปิดเผยว่า McKeehen อยู่เหนือ

ข้อมูล: ผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในโลก

CardsChat Poker อันดับของผู้ชนะ 15 WSOP Main Event ที่ผ่านมา

เราได้ออกแบบการจัดอันดับของ CardsChat Poker Rankings (CCPR) ให้เป็นระบบเพื่อจัดอันดับประสิทธิภาพของแชมป์ WSOP Main Event ที่ผ่านมา โดยอิงจากข้อมูลวัตถุประสงค์จาก Hendon Mob และ WSOP.com การจัดอันดับถูกกำหนดโดยเงินสดของทัวร์นาเมนต์ ตำแหน่ง WSOP และ WPT และตารางสุดท้าย และเงินในอาชีพที่ได้รับลบด้วยชัยชนะของกิจกรรมหลัก WSOP เงินสด Royal Online V2 ตารางสุดท้าย และตำแหน่งในกิจกรรม WSOP และ WPT มีน้ำหนักมากกว่าการจบทัวร์นาเมนต์อื่นๆ

การประเมินเชิงปริมาณ

ตัวเลขไม่ได้โกหก แต่อาจทำให้เข้าใจผิดได้

ประวัติการแข่งขันอาชีพของ McKeehen นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในผู้ชนะการแข่งขัน Main Event ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาอย่างไม่ต้องสงสัย เขามี 145 เงินสดในอาชีพการงาน รวมถึงการปรากฏตัวบนโต๊ะสุดท้ายของ WPT สี่ครั้ง, สร้อยข้อมือ WSOP สองอัน และรายรับ 15.5 ล้านดอลลาร์ตลอดชีพ

แต่คนอื่นๆ ในรายการอาจมีพรสวรรค์มากกว่านี้ หรืออาจจะไม่

ยกตัวอย่าง เกร็ก เมอร์สัน CCPR ของผู้ชนะปี 2012 อยู่ในอันดับที่ 8 ในบรรดาแชมป์รายการหลักตั้งแต่ปี 2546 แต่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้านแทนที่จะบดขยี้วงจรการแข่งขัน ซึ่งแตกต่างจาก McKeehen ที่เล่นในหลายกิจกรรมในแต่ละเดือน รวมถึงกำหนดการ WSOP แบบเต็ม

ประวัติย่อของ Merson จะมีลักษณะอย่างไรหากเขาได้เข้าแข่งขันในรายการต่างๆ มากมายเช่น McKeehen? เราอาจไม่เคยรู้ แต่มีเหตุผลที่เขาจะเข้าใกล้อันดับต้น ๆ ของรายการของเรา

แล้วก็มี Pius Heinz แชมป์ปี 2011 ซึ่งส่วนใหญ่หายตัวไปจากเกมหลังจากทำคะแนนได้ 8.7 ล้านเหรียญ เขาจบอันดับสุดท้ายในการจัดอันดับ CCPR ของเรา ด้วยเงินสดในการแข่งขันอาชีพเพียง 11 รายการ ประวัติย่อของเขาไม่น่าประทับใจ แต่เรายังไม่เห็นจากเขามากพอที่จะประเมินความสามารถโป๊กเกอร์ของเขาอย่างเหมาะสม

เหมือนกันสำหรับ Peter Eastgate แชมป์ปี 2008 ที่เลิกเล่นโป๊กเกอร์เต็มเวลาภายในสองปีหลังจากชนะสร้อยข้อมือ WSOP เพียงชุดเดียวของเขา — และนั่นก็นานก่อนที่อดีตแชมป์รายการหลักจะเริ่มละทิ้ง PokerStars

ปิดการโทร

ผู้เล่นสองคนที่บางคนอาจคิดว่าจะท้าทาย McKeehen ใน CCPR ของเขาคือ Jonathan Duhamel แชมป์ปี 2010 และ Joe Cada ในปี 2009 ทั้งคู่ได้รับรางวัลกำไลหลายอันตั้งแต่เหตุการณ์หลักของพวกเขาชนะ

Cada เพิ่งชนะครั้งที่สามของเขาในปีนี้ด้วยการยิง NLH 3,000 ดอลลาร์ แต่ด้วยเงินจากการแข่งขันเพียง 12 รายการนอกเหนือจากชัยชนะในอีเวนต์หลักของเขา (สี่ในนั้นได้มาที่ WSOP ของฤดูร้อนนี้) เขาขาดปริมาณเงินสด 122 ของ McKeehen แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยของพวกเขาจะไม่เกินสองสามพันดอลลาร์

Cada อยู่ในอันดับที่ 7 ตามมาตรฐาน CCPR ของเรา

หากใครเข้าใกล้อันดับสูงสุดของ McKeehen ก็คือ Duhamel ซึ่ง CCPR ทำให้เขาอยู่ในอันดับที่ 2 เขาเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ชนะมากที่สุดในบรรดาแชมป์ Main Event ล่าสุดด้วยเงินรางวัล 9 ล้านดอลลาร์ กำไล 2 อัน และตารางสุดท้าย WSOP หรือ WPT 11 รายการ แต่เงินรางวัลของเขาเกือบ 4 ล้านดอลลาร์มาจากสร้อยข้อมือเส้นเดียว เมื่อเขาได้รับรางวัล Big One for One Drop มูลค่า 111,111 ดอลลาร์ในปี 2558

ฟอสซิลแมนที่ประเมินค่าต่ำเกินไป?

Greg Raymer อาจไม่ได้รับความสนใจจากชุมชนโป๊กเกอร์ในฐานะผู้ชนะเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เขาได้รวบรวมอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ที่น่าประทับใจนอกเหนือจากชื่อกิจกรรมหลักในปี 2547 ของเขา

บางทีการเลือกเกมเครดิต แทนที่จะบดขยี้ลูกกลิ้งสูงและรายการโทรทัศน์ระดับนานาชาติ เขาเลือกตำแหน่งของเขาอย่างชาญฉลาด ส่วนใหญ่แข่งขันในทัวร์นาเมนต์เช่น Heartland Poker Tour และ Venetian Deepstacks

และไม่ใช่ว่าเขากำลังข้าม WSOP เขาได้เข้าสู่ตาราง WSOP เพิ่มเติมอีกแปดโต๊ะ — นำหน้า McKeehen, Jacobson และ Cada และตามหลัง Jonathan Duhamel ผู้ชนะในปี 2010 เท่านั้น (ซึ่งมี 10 ตารางสุดท้าย)

การเลือกเกมที่ชาญฉลาดนั้นช่วยให้ Raymer สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง – 125 ในอาชีพของเขา ผู้เล่นหลายคนไปเพื่อความรุ่งโรจน์และสูญเสียมันไปทั้งหมดในขณะที่ฟอสซิลแมนมีแผนทางการเงินที่ดีกว่าอย่างชัดเจน

ประวัติศาสตร์ในการสร้าง

อาจเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าผู้เล่นเช่น Jerry Yang, Jamie Gold และ Qui Nguyen ชนะการแข่งขันโป๊กเกอร์อันทรงเกียรติที่สุดในโลก เหตุการณ์ดังกล่าวยังชนะโดยตำนานโป๊กเกอร์เช่น Doyle Brunson, Phil Hellmuth และ Stu Ungar แต่ในยุคปัจจุบันที่มีผู้เล่นมากกว่า 6,000 คน โชคเป็นปัจจัยหลักในการชนะการแข่งขัน บางคนมองว่าเป็น “ลอตเตอรี”

แชมป์โลกเพียงสี่คนจาก 15 คนที่ผ่านมา — McKeehen, Cada, Duhamel และ Merson — ได้รับรางวัลสร้อยข้อมือนอกกิจกรรมหลัก Joe Hachem และ Ryan Riess เป็นผู้ชนะ WPT เพียงคนเดียว เมื่อเปรียบเทียบแล้ว Daniel Negreanu ได้รับรางวัลสร้อยข้อมือที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก (หก) และชื่อ WPT (สองรายการ) จากผู้ชนะกิจกรรมหลัก 15 รายการที่ผ่านมารวมกัน

แต่ถึงแม้ว่ากลุ่มโดยรวมจะไม่ได้เป็นตัวเอกนอกชื่อกิจกรรมหลักของพวกเขา แต่ McKeehen ซึ่งเกือบจะได้รับรางวัลสร้อยข้อมือ WSOP ที่สามของเขาในวันจันทร์ ได้รวบรวมประวัติย่อที่น่าประทับใจซึ่งน้อยคนจะสามารถทำได้

คุณสามารถโต้แย้งได้ว่า McKeehen เป็นแชมป์ Main Event ยุคหลังทำเงินที่มีความสามารถมากที่สุดหรือไม่ บางที คุณคิดว่าคนอย่าง Duhamel หรือ Jacobson ทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่มีทักษะอย่างปฏิเสธไม่ได้ดีกว่า แต่สถิติไม่ได้โกหก — Joe McKeehen ไม่ใช่แค่หนึ่งในแชมป์ Main Event ล่าสุดที่ดีที่สุดเท่านั้น เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำของโลกเสียหม้อใหญ่

https://www.youtube.com/watch?v=0mh0gqFbj5s

พลังดึงฝ่ายตรงข้ามของเขาหลังจากชนะมือ หัวเราะร้องไห้ “เขาเรียกฉันด้วยแจ็คไฮ! เขาเรียกฉันด้วยแจ็คไฮ!” (จริงๆแล้วมันเป็นราชินีสูง แต่การอ่านผิดนั้นไม่ได้สร้างความแตกต่าง) อำนาจส่ง McManus ไปบน uber-tilt แต่ Hennigan ก็ไม่สะทกสะท้าน

“ผู้ชายคนนี้มันบ้าไปแล้ว” เฮนนิแกนพูดอย่างเฉียบขาดในเวลาที่ผู้คนยังไม่เคยได้ยินชื่อเกร็ก เรย์เมอร์ด้วยซ้ำ อย่าว่าแต่เจอร์รี่ หยาง “เขาดีสำหรับโป๊กเกอร์”

เขาจะชนะการแข่งขันด้วยสร้อยข้อมือที่สองในวันนั้นที่ Binion’s Horseshoe ในเวลาที่ ESPN กำลังแนะนำโลกให้รู้จักกับโป๊กเกอร์Joe McKeehen จบที่ 3 ใน WSOP Millionaire Maker ในวันพุธ โดยเพิ่มอีก 538,276 ดอลลาร์ให้กับอาชีพการงานของเขาที่ชนะ และอีกหนึ่งตารางสุดท้ายในหมวกโป๊กเกอร์ของเขา ด้วยคะแนนที่ลึกซึ้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล CardsChat ได้พบว่าแชมป์โลกปี 2015 จะเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในบรรดาอดีตผู้ชนะ World Series of Poker Main Event ในยุคหลังการทำเงิน

Joe McKeehen แชมป์ WSOP

รักเขาหรือเกลียดเขา Joe McKeehen เป็นหนึ่งในแชมเปี้ยน WSOP Main Event ที่ดีที่สุดในศตวรรษนี้ (ภาพ: sportingnews.com)

ชาวพื้นเมืองในฟิลาเดลเฟียมีชิปเป็นผู้นำตลอดตารางสุดท้ายของงาน Main Event ปี 2015 แต่ไม่มีโชคเหมือนกันเมื่อคืนนี้ สแต็คของ McKeehen ผันผวนตลอดทั้งเย็นจากใหญ่ไปเล็กด้วยจังหวะที่แย่เล็กน้อย แค่ถามเขา

“ไม่สามารถชนะทัวร์นาเมนต์ได้ คุณถูกไล่ออก 4 ครั้งในตารางสุดท้าย” McKeehen บ่นบน Twitter หลังจากตกรอบ “ปีนี้ฉันวิ่งมาก [efing] เปรี้ยวในสตรีมสด”

WSOP $1,500 NLH Milly Maker ดึงผลงานเข้า 7,361 รายการ สร้อยข้อมือตกเป็นของมือโปรชาวเยอรมัน Arne Kern (1,173,223) ดอลลาร์ และ Samad Razavi ได้อันดับ 2 ด้วยเงิน 724,756 ดอลลาร์ พวกเขาเป็นผู้เล่นเพียงสองคนที่ยืนหยัดอยู่ได้นานกว่า McKeehen ซึ่งอ้างว่าโชคร้ายอย่างยิ่ง

วิบัติคือโจ?

Joe McKeehen ได้พูดผิดเกี่ยวกับชุมชนโป๊กเกอร์มากมายนับตั้งแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับบทบาทของเขาในฐานะทูตโป๊กเกอร์เมื่อชนะการแข่งขันหลักในปี 2015 เขามักจะต่อสู้ในโซเชียลมีเดียพูดโจมตีผู้ที่มีความเห็นตรงกันข้าม และปิดกั้นผู้เล่นโป๊กเกอร์ สื่อและแฟน ๆ ที่เขาไม่ชอบหรือไม่สนใจที่จะทำความรู้จัก

ไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดเขา คุณก็ไม่สามารถปฏิเสธความสามารถของเขาในการซ้อนชิปในโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ แต่เขาเก่งที่สุดในบรรดาอดีตแชมป์ Main Event หรืออย่างน้อยก็ตั้งแต่ Chris Moneymaker ชนะในปี 2003 หรือไม่?

CardsChat ดูข้อมูลจาก 15 แชมป์โลกที่ผ่านมาและบดตัวเลขเพื่อจัดอันดับตามการแสดงทัวร์นาเมนต์สดตลอดชีพเมื่อไม่รวมคะแนนกิจกรรมหลัก WSOP ของพวกเขา การวิเคราะห์ของเราเปิดเผยว่า McKeehen อยู่เหนือ

ข้อมูล: ผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในโลก

CardsChat Poker อันดับของผู้ชนะ 15 WSOP Main Event ที่ผ่านมา

เราได้ออกแบบการจัดอันดับของ CardsChat Poker Rankings (CCPR) ให้เป็นระบบเพื่อจัดอันดับประสิทธิภาพของแชมป์ WSOP Main Event ที่ผ่านมา โดยอิงจากข้อมูลวัตถุประสงค์จาก Hendon Mob และ WSOP.com การจัดอันดับถูกกำหนดโดยเงินสดของทัวร์นาเมนต์ ตำแหน่ง WSOP และ WPT และตารางสุดท้าย และเงินในอาชีพที่ได้รับลบด้วยชัยชนะของกิจกรรมหลัก WSOP เงินสด ตารางสุดท้าย และตำแหน่งในกิจกรรม WSOP และ WPT มีน้ำหนักมากกว่าการจบทัวร์นาเมนต์อื่นๆ

การประเมินเชิงปริมาณ

ตัวเลขไม่ได้โกหก แต่อาจทำให้เข้าใจผิดได้

ประวัติการแข่งขันอาชีพของ McKeehen นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในผู้ชนะการแข่งขัน Main Event ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาอย่างไม่ต้องสงสัย เขามี 145 เงินสดในอาชีพการงาน รวมถึงการปรากฏตัวบนโต๊ะสุดท้ายของ WPT สี่ครั้ง, สร้อยข้อมือ WSOP สองอัน และรายรับ 15.5 ล้านดอลลาร์ตลอดชีพ

แต่คนอื่นๆ ในรายการอาจมีพรสวรรค์มากกว่านี้ หรืออาจจะไม่

ยกตัวอย่าง เกร็ก เมอร์สัน CCPR ของผู้ชนะปี 2012 อยู่ในอันดับที่ 8 ในบรรดาแชมป์รายการหลักตั้งแต่ปี 2546 แต่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้านแทนที่จะบดขยี้วงจรการแข่งขัน ซึ่งแตกต่างจาก McKeehen ที่เล่นในหลายกิจกรรมในแต่ละเดือน รวมถึงกำหนดการ WSOP แบบเต็ม

ประวัติย่อของ Merson จะมีลักษณะอย่างไรหากเขาได้เข้าแข่งขันในรายการต่างๆ มากมายเช่น McKeehen? เราอาจไม่เคยรู้ แต่มีเหตุผลที่เขาจะเข้าใกล้อันดับต้น ๆ ของรายการของเรา

แล้วก็มี Pius Heinz แชมป์ปี 2011 ซึ่งส่วนใหญ่หายตัวไปจากเกมหลังจากทำคะแนนได้ 8.7 ล้านเหรียญ เขาจบอันดับสุดท้ายในการจัดอันดับ CCPR ของเรา ด้วยเงินสดในการแข่งขันอาชีพเพียง 11 รายการ ประวัติย่อของเขาไม่น่าประทับใจ แต่เรายังไม่เห็นจากเขามากพอที่จะประเมินความสามารถโป๊กเกอร์ของเขาอย่างเหมาะสม

เหมือนกันสำหรับ Peter Eastgate แชมป์ปี 2008 ที่เลิกเล่นโป๊กเกอร์เต็มเวลาภายในสองปีหลังจากชนะสร้อยข้อมือ WSOP เพียงชุดเดียวของเขา — และนั่นก็นานก่อนที่อดีตแชมป์รายการหลักจะเริ่มละทิ้ง PokerStars

ปิดการโทร

ผู้เล่นสองคนที่บางคนอาจคิดว่าจะท้าทาย McKeehen ใน CCPR ของเขาคือ Jonathan Duhamel แชมป์ปี 2010 และ Joe Cada ในปี 2009 ทั้งคู่ได้รับรางวัลกำไลหลายอันตั้งแต่เหตุการณ์หลักของพวกเขาชนะ

Cada เพิ่งชนะครั้งที่สามของเขาในปีนี้ด้วยการยิง NLH 3,000 ดอลลาร์ แต่ด้วยเงินจากการแข่งขันเพียง 12 รายการนอกเหนือจากชัยชนะในอีเวนต์หลักของเขา (สี่ในนั้นได้มาที่ WSOP ของฤดูร้อนนี้) เขาขาดปริมาณเงินสด 122 ของ McKeehen แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยของพวกเขาจะไม่เกินสองสามพันดอลลาร์

Cada อยู่ในอันดับที่ 7 ตามมาตรฐาน CCPR ของเรา

หากใครเข้าใกล้อันดับสูงสุดของ McKeehen ก็คือ Duhamel ซึ่ง CCPR ทำให้เขาอยู่ในอันดับที่ 2 เขาเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ชนะมากที่สุดในบรรดาแชมป์ Main Event ล่าสุดด้วยเงินรางวัล 9 ล้านดอลลาร์ กำไล 2 อัน และตารางสุดท้าย WSOP หรือ WPT 11 รายการ แต่เงินรางวัลของเขาเกือบ 4 ล้านดอลลาร์มาจากสร้อยข้อมือเส้นเดียว เมื่อเขาได้รับรางวัล Big One for One Drop มูลค่า 111,111 ดอลลาร์ในปี 2558

ฟอสซิลแมนที่ประเมินค่าต่ำเกินไป?

Greg Raymer อาจไม่ได้รับความสนใจจากชุมชนโป๊กเกอร์ในฐานะผู้ชนะเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เขาได้รวบรวมอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ที่น่าประทับใจนอกเหนือจากชื่อกิจกรรมหลักในปี 2547 ของเขา

บางทีการเลือกเกมเครดิต แทนที่จะบดขยี้ลูกกลิ้งสูงและรายการโทรทัศน์ระดับนานาชาติ เขาเลือกตำแหน่งของเขาอย่างชาญฉลาด ส่วนใหญ่แข่งขันในทัวร์นาเมนต์เช่น Heartland Poker Tour และ Venetian Deepstacks

และไม่ใช่ว่าเขากำลังข้าม WSOP เขาได้เข้าสู่ตาราง WSOP เพิ่มเติมอีกแปดโต๊ะ — นำหน้า McKeehen, Jacobson และ Cada และตามหลัง Jonathan Duhamel ผู้ชนะในปี 2010 เท่านั้น (ซึ่งมี 10 ตารางสุดท้าย)

การเลือกเกมที่ชาญฉลาดนั้นช่วยให้ Raymer สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง – 125 ในอาชีพของเขา ผู้เล่นหลายคนไปเพื่อความรุ่งโรจน์และสูญเสียมันไปทั้งหมดในขณะที่ฟอสซิลแมนมีแผนทางการเงินที่ดีกว่าอย่างชัดเจน

ประวัติศาสตร์ในการสร้าง

อาจเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าผู้เล่นเช่น Jerry Yang, Jamie Gold และ Qui Nguyen ชนะการแข่งขันโป๊กเกอร์อันทรงเกียรติที่สุดในโลก เหตุการณ์Joe McKeehen จบที่ 3 ใน WSOP Millionaire Maker ในวันพุธ โดยเพิ่มอีก 538,276 ดอลลาร์ให้กับอาชีพการงานของเขาที่ชนะ และอีกหนึ่งตารางสุดท้ายในหมวกโป๊กเกอร์ของเขา ด้วยคะแนนที่ลึกซึ้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล CardsChat ได้พบว่าแชมป์โลกปี 2015 จะเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในบรรดาอดีตผู้ชนะ World Series of Poker Main Event ในยุคหลังการทำเงิน

Joe McKeehen แชมป์ WSOP

รักเขาหรือเกลียดเขา Joe McKeehen เป็นหนึ่งในแชมเปี้ยน WSOP Main Event ที่ดีที่สุดในศตวรรษนี้ (ภาพ: sportingnews.com)

ชาวพื้นเมืองในฟิลาเดลเฟียมีชิปเป็นผู้นำตลอดตารางสุดท้ายของงาน Main Event ปี 2015 แต่ไม่มีโชคเหมือนกันเมื่อคืนนี้ สแต็คของ McKeehen ผันผวนตลอดทั้งเย็นจากใหญ่ไปเล็กด้วยจังหวะที่แย่เล็กน้อย แค่ถามเขา

“ไม่สามารถชนะทัวร์นาเมนต์ได้ คุณถูกไล่ออก 4 ครั้งในตารางสุดท้าย” McKeehen บ่นบน Twitter หลังจากตกรอบ “ปีนี้ฉันวิ่งมาก [efing] เปรี้ยวในสตรีมสด”

WSOP $1,500 NLH Milly Maker ดึงผลงานเข้า 7,361 รายการ สร้อยข้อมือตกเป็นของมือโปรชาวเยอรมัน Arne Kern (1,173,223) ดอลลาร์ และ Samad Razavi ได้อันดับ 2 ด้วยเงิน 724,756 ดอลลาร์ พวกเขาเป็นผู้เล่นเพียงสองคนที่ยืนหยัดอยู่ได้นานกว่า McKeehen ซึ่งอ้างว่าโชคร้ายอย่างยิ่ง

วิบัติคือโจ?

Joe McKeehen ได้พูดผิดเกี่ยวกับชุมชนโป๊กเกอร์มากมายนับตั้งแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับบทบาทของเขาในฐานะทูตโป๊กเกอร์เมื่อชนะการแข่งขันหลักในปี 2015 เขามักจะต่อสู้ในโซเชียลมีเดียพูดโจมตีผู้ที่มีความเห็นตรงกันข้าม และปิดกั้นผู้เล่นโป๊กเกอร์ สื่อและแฟน ๆ ที่เขาไม่ชอบหรือไม่สนใจที่จะทำความรู้จัก

ไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดเขา คุณก็ไม่สามารถปฏิเสธความสามารถของเขาในการซ้อนชิปในโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ แต่เขาเก่งที่สุดในบรรดาอดีตแชมป์ Main Event หรืออย่างน้อยก็ตั้งแต่ Chris Moneymaker ชนะในปี 2003 หรือไม่?

CardsChat ดูข้อมูลจาก 15 แชมป์โลกที่ผ่านมาและบดตัวเลขเพื่อจัดอันดับตามการแสดงทัวร์นาเมนต์สดตลอดชีพเมื่อไม่รวมคะแนนกิจกรรมหลัก WSOP ของพวกเขา การวิเคราะห์ของเราเปิดเผยว่า McKeehen อยู่เหนือ

ข้อมูล: ผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในโลก

CardsChat Poker อันดับของผู้ชนะ 15 WSOP Main Event ที่ผ่านมา

เราได้ออกแบบการจัดอันดับของ CardsChat Poker Rankings (CCPR) ให้เป็นระบบเพื่อจัดอันดับประสิทธิภาพของแชมป์ WSOP Main Event ที่ผ่านมา โดยอิงจากข้อมูลวัตถุประสงค์จาก Hendon Mob และ WSOP.com การจัดอันดับถูกกำหนดโดยเงินสดของทัวร์นาเมนต์ ตำแหน่ง WSOP และ WPT และตารางสุดท้าย และเงินในอาชีพที่ได้รับลบด้วยชัยชนะของกิจกรรมหลัก WSOP เงินสด ตารางสุดท้าย และตำแหน่งในกิจกรรม WSOP และ WPT มีน้ำหนักมากกว่าการจบทัวร์นาเมนต์อื่นๆ

การประเมินเชิงปริมาณ

ตัวเลขไม่ได้โกหก แต่อาจทำให้เข้าใจผิดได้

ประวัติการแข่งขันอาชีพของ McKeehen นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในผู้ชนะการแข่งขัน Main Event ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาอย่างไม่ต้องสงสัย เขามี 145 เงินสดในอาชีพการงาน รวมถึงการปรากฏตัวบนโต๊ะสุดท้ายของ WPT สี่ครั้ง, สร้อยข้อมือ WSOP สองอัน และรายรับ 15.5 ล้านดอลลาร์ตลอดชีพ

แต่คนอื่นๆ ในรายการอาจมีพรสวรรค์มากกว่านี้ หรืออาจจะไม่

ยกตัวอย่าง เกร็ก เมอร์สัน CCPR ของผู้ชนะปี 2012 อยู่ในอันดับที่ 8 ในบรรดาแชมป์รายการหลักตั้งแต่ปี 2546 แต่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้านแทนที่จะบดขยี้วงจรการแข่งขัน ซึ่งแตกต่างจาก McKeehen ที่เล่นในหลายกิจกรรมในแต่ละเดือน รวมถึงกำหนดการ WSOP แบบเต็ม

ประวัติย่อของ Merson จะมีลักษณะอย่างไรหากเขาได้เข้าแข่งขันในรายการต่างๆ มากมายเช่น McKeehen? เราอาจไม่เคยรู้ แต่มีเหตุผลที่เขาจะเข้าใกล้อันดับต้น ๆ ของรายการของเรา

แล้วก็มี Pius Heinz แชมป์ปี 2011 ซึ่งส่วนใหญ่หายตัวไปจากเกมหลังจากทำคะแนนได้ 8.7 ล้านเหรียญ เขาจบอันดับสุดท้ายในการจัดอันดับ CCPR ของเรา ด้วยเงินสดในการแข่งขันอาชีพเพียง 11 รายการ ประวัติย่อของเขาไม่น่าประทับใจ แต่เรายังไม่เห็นจากเขามากพอที่จะประเมินความสามารถโป๊กเกอร์ของเขาอย่างเหมาะสม

เหมือนกันสำหรับ Peter Eastgate แชมป์ปี 2008 ที่เลิกเล่นโป๊กเกอร์เต็มเวลาภายในสองปีหลังจากชนะสร้อยข้อมือ WSOP เพียงชุดเดียวของเขา — และนั่นก็นานก่อนที่อดีตแชมป์รายการหลักจะเริ่มละทิ้ง PokerStars

ปิดการโทร

ผู้เล่นสองคนที่บางคนอาจคิดว่าจะท้าทาย McKeehen ใน CCPR ของเขาคือ Jonathan Duhamel แชมป์ปี 2010 และ Joe Cada ในปี 2009 ทั้งคู่ได้รับรางวัลกำไลหลายอันตั้งแต่เหตุการณ์หลักของพวกเขาชนะ

Cada เพิ่งชนะครั้งที่สามของเขาในปีนี้ด้วยการยิง NLH 3,000 ดอลลาร์ แต่ด้วยเงินจากการแข่งขันเพียง 12 รายการนอกเหนือจากชัยชนะในอีเวนต์หลักของเขา (สี่ในนั้นได้มาที่ WSOP ของฤดูร้อนนี้) เขาขาดปริมาณเงินสด 122 ของ McKeehen แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยของพวกเขาจะไม่เกินสองสามพันดอลลาร์

Cada อยู่ในอันดับที่ 7 ตามมาตรฐาน CCPR ของเรา

หากใครเข้าใกล้อันดับสูงสุดของ McKeehen ก็คือ Duhamel ซึ่ง CCPR ทำให้เขาอยู่ในอันดับที่ 2 เขาเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ชนะมากที่สุดในบรรดาแชมป์ Main Event ล่าสุดด้วยเงินรางวัล 9 ล้านดอลลาร์ กำไล 2 อัน และตารางสุดท้าย WSOP หรือ WPT 11 รายการ แต่เงินรางวัลของเขาเกือบ 4 ล้านดอลลาร์มาจากสร้อยข้อมือเส้นเดียว เมื่อเขาได้รับรางวัล Big One for One Drop มูลค่า 111,111 ดอลลาร์ในปี 2558

ฟอสซิลแมนที่ประเมินค่าต่ำเกินไป?

Greg Raymer อาจไม่ได้รับความสนใจจากชุมชนโป๊กเกอร์ในฐานะผู้ชนะเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เขาได้รวบรวมอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ที่น่าประทับใจนอกเหนือจากชื่อกิจกรรมหลักในปี 2547 ของเขา

บางทีการเลือกเกมเครดิต แทนที่จะบดขยี้ลูกกลิ้งสูงและรายการโทรทัศน์ระดับนานาชาติ เขาเลือกตำแหน่งของเขาอย่างชาญฉลาด ส่วนใหญ่แข่งขันในทัวร์นาเมนต์เช่น Heartland Poker Tour และ Venetian Deepstacks

Joe McKeehen จบที่ 3 ใน WSOP Millionaire Maker ในวันพุธ โดยเพิ่มอีก 538,276 ดอลลาร์ให้กับอาชีพการงานของเขาที่ชนะ และอีกหนึ่งตารางสุดท้ายในหมวกโป๊กเกอร์ของเขา ด้วยคะแนนที่ลึกซึ้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล CardsChat ได้พบว่าแชมป์โลกปี 2015 จะเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดในบรรดาอดีตผู้ชนะ World Series of Poker Main Event ในยุคหลังการทำเงิน

Joe McKeehen แชมป์ WSOP

รักเขาหรือเกลียดเขา Joe McKeehen เป็นหนึ่งในแชมเปี้ยน WSOP Main Event ที่ดีที่สุดในศตวรรษนี้ (ภาพ: sportingnews.com)

ชาวพื้นเมืองในฟิลาเดลเฟียมีชิปเป็นผู้นำตลอดตารางสุดท้ายของงาน Main Event ปี 2015 แต่ไม่มีโชคเหมือนกันเมื่อคืนนี้ สแต็คของ McKeehen ผันผวนตลอดทั้งเย็นจากใหญ่ไปเล็กด้วยจังหวะที่แย่เล็กน้อย แค่ถามเขา

“ไม่สามารถชนะทัวร์นาเมนต์ได้ คุณถูกไล่ออก 4 ครั้งในตารางสุดท้าย” McKeehen บ่นบน Twitter หลังจากตกรอบ “ปีนี้ฉันวิ่งมาก [efing] เปรี้ยวในสตรีมสด”