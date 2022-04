Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online เกมส์ Royal Online V2 เว็บรอยัล เว็บรอยัลคาสิโน Royal V2 Royal Online Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online เล่น Royal Online V2 ข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ เหตุการณ์หรือผลการปฏิบัติงานในอนาคต และข้อสมมติและข้อความอื่นที่ไม่ใช่ คำแถลงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เมื่อบริษัทใช้คำเช่น “อาจ “จะ “ตั้งใจ” “ควร” “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “โครงการ” “ประมาณการ” หรือสำนวนที่คล้ายกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เท่านั้น ที่สำคัญก็คือการทำแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาด OTC Pink และการปิดการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้นเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ของบริษัทที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาธุรกิจของบริษัทในอนาคต ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความต้องการและการยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ ชื่อเสียงและตราสินค้า ผลกระทบของการแข่งขันและราคา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎระเบียบของรัฐบาล ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไปใน ความคาดหวังที่กล่าวถึงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาธุรกิจของบริษัทในอนาคต ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความต้องการและการยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ ชื่อเสียงและตราสินค้า ผลกระทบของการแข่งขันและราคา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎระเบียบของรัฐบาล ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไปใน ความคาดหวังที่กล่าวถึงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาธุรกิจของบริษัทในอนาคต ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ความต้องการและการยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ ชื่อเสียงและตราสินค้า ผลกระทบของการแข่งขันและราคา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎระเบียบของรัฐบาล ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไปใน ผลกระทบของการแข่งขันและราคา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎระเบียบของรัฐบาล ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไปใน ผลกระทบของการแข่งขันและราคา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎระเบียบของรัฐบาล ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไปในประเทศจีนและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีอยู่ในรายงานที่บริษัทยื่นต่อ SEC ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อย่างไม่เหมาะสม มีการกล่าวถึงปัจจัยเพิ่มเติมในการยื่นเอกสารของบริษัทต่อ SEC ซึ่งสามารถอ่านได้ที่www.sec.gov บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในที่นี้

ไทเป , 15 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Global Organization of Smart Cities ( GO SMART ) ซึ่งก่อตั้งโดยรัฐบาลกรุงไทเปในปี 2019 มุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันความสามารถและการจับคู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อค้นหาโครงการ PoC ระหว่างเมืองที่มีค่าตั้งแต่ก่อตั้ง GO SMARTได้เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาและกำลังจะมีรุ่นที่ 4 ในปีนี้ 2022 GO SMART Award ดึงดูด 42 โครงการจากกว่า 20 เมือง เราสนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งแบบข้ามพรมแดนและข้ามโดเมนจากทั่วทุกมุมโลก หลังจากการทบทวนอย่างมืออาชีพและหลากหลาย ในปีนี้ GSA มีผู้ชนะ 3 คน ได้แก่ “I3 Systems and the City of Los Angeles” จากสหรัฐอเมริกา “Taipei Urban Intelligence Center” จากไทเป ไต้หวันและ “Qlue Smart City Project: Alam Sutera Intelligent Mobility System” จากอินโดนีเซียเป็นผู้ชนะ นี่คือการบรรยายสรุป

ศูนย์ข่าวกรองเมืองไทเป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รัฐบาลต้องเผชิญกับข้อมูลเมืองที่หลากหลาย วิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นปัญหาใหญ่ ตั้งแต่ปี 2020 ศูนย์ข่าวกรองเมืองไทเป (TUIC) ในฐานะหน่วยงานในรัฐบาลเมืองไทเปได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวก ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองแบบสหวิทยาการของเมือง ไทเปและการประยุกต์ใช้เพื่อการกำกับดูแลเมืองที่ดีขึ้น TUIC วางแผนแพลตฟอร์มสำหรับแหล่งข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง ไปจนถึงข้อมูล IoT และทำงานเป็นทีมวิจัยและออกแบบ (R&D) ให้กับรัฐบาลเมืองไทเปในการรวบรวมพลังงานนวัตกรรมภายในและภายนอกโดยใช้แอปพลิเคชันข้อมูล เป็นวิธีการตัดสินใจที่สร้างสรรค์ในการบูรณาการการปฏิรูปเทศบาล

ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการสตรีมไปยังข้อมูลสถิติเมือง TUIC สร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของรัฐบาลและกำหนดมาตรฐานเนื้อหาข้อมูลเมืองและโปรโตคอลของเมืองไทเป เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของพลเมือง ดังนั้นจึงสร้างสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมของแอปพลิเคชันข้อมูลซึ่งนำไปสู่แอปพลิเคชันหลัก: แดชบอร์ดในเมืองและการวิเคราะห์ข้อมูล แดชบอร์ดในเมืองคือการผสานรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์หลายรายการสำหรับการประเมินความเสี่ยง เช่น แดชบอร์ดของเมือง ไทเปและแดชบอร์ดเกี่ยวกับโควิด-19 และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการศึกษาที่นำไปสู่กลยุทธ์การกำกับดูแลใหม่ๆ เช่น แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดแท็กซี่ และการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลบัตรสวัสดิการพลเมือง

TUIC กำลังสร้างกลไกใหม่ของการกำกับดูแลเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเหมือนกับเป็นเวทีของรัฐบาลเมืองไทเปที่จะทำให้แผนกต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแลกเปลี่ยนข้อมูลและโต้ตอบกับความรู้ความชำนาญของพวกเขา เป็นกลไกการตัดสินใจของเทศบาลที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้ขอบฟ้าใหม่ของข้อมูลเมืองและนำไปสู่การกำกับดูแลเมืองใหม่

DELRAY BEACH, Fla. , 15 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — UpHealth, Inc. (NYSE: UPH ) ประกาศในวันนี้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2022 จะจัดเป็นการประชุมเสมือนจริงในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565เวลา9 โมงเช้า 00 น . ปตท. ผู้ถือหุ้นที่มีบันทึกเมื่อปิดทำการใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมประจำปี 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บคาสต์การประชุมเสมือนจริงและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมในการประชุมประจำปี 2022 จะถูกรวมไว้ในหนังสือมอบฉันทะขั้นสุดท้ายที่จะยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะมีอยู่ในส่วน “นักลงทุน” ของเว็บไซต์ UpHealth ที่https://uphealthinc.comในวันนั้น

เกี่ยวกับ UpHealth

UpHealth เป็นบริษัทด้านสุขภาพด้านดิจิทัลระดับโลกที่ให้บริการเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านดิจิทัล เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดส่งและการจัดการด้านการดูแลสุขภาพอย่างมาก โซลูชั่นของ UpHealth แบบองค์รวมช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งมอบราคา การเข้าถึง คุณภาพ ผลลัพธ์ และเป้าหมายประสบการณ์ของผู้ป่วย แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ UpHealth ช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงการเข้าถึง ประสานงานทีมดูแล และบรรลุผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ด้วยโซลูชันการจัดการการดูแล การวิเคราะห์ และเครื่องมือ telehealth ที่ให้บริการผู้ป่วยไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในภาษาของตนเอง นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานและบริการการดูแลเสมือนจริงของ UpHealth ที่ใช้เทคโนโลยีของ UpHealth ช่วยปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลเบื้องต้นและเฉียบพลันที่มีคุณภาพ บริการด้านพฤติกรรม และบริการร้านขายยา ลูกค้าของ UpHealth ได้แก่ แผนสุขภาพ รัฐบาลทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://uphealthinc.com และติดตามเราได้ที่ @UpHealthInc บน Twitter และ UpHealth Inc บน LinkedIn

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ข้อความใดๆ ในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในอดีตอาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความใด ๆ ที่อ้างถึงการคาดการณ์ การคาดการณ์ หรือลักษณะอื่น ๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงสมมติฐานพื้นฐานใดๆ ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำว่า “คาดหวัง” “เชื่อ” “ดำเนินต่อไป” “อาจ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “อาจ” “วางแผน” “เป็นไปได้” “มีศักยภาพ” “ทำนาย” “โครงการ” “ควร” “จะ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันอาจระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แต่การไม่มีคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อิงตามสมมติฐานและการวิเคราะห์บางอย่างที่ทำโดยคณะกรรมการของ UpHealth ในแง่ของประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต เงื่อนไขปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตที่คาดหวังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ UpHealth ตามลำดับ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่พวกเขาเชื่อว่าเหมาะสมในสถานการณ์ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการพัฒนาในอนาคตที่ส่งผลต่อ UpHealth จะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอนหลายประการ (ซึ่งบางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งสองฝ่าย) หรือข้อสันนิษฐานอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทจะเปลี่ยนแปลงวันที่ของการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่ เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น ยกเว้นที่อาจจำเป็นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้

แหล่งข่าว: UpHealth, Inc.

เซินเจิ้น , 15 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ –เมื่อวันที่ 15 เม.ย. XPPen ผู้นำด้านการวาดภาพดิจิทัล ได้เปิดตัวการประชุมรีแบรนด์ออนไลน์ผ่าน metaverse ท่ามกลางกระแสคนเจนเนอเรชั่น Z

XPPen ซึ่ง มีสถานที่พิเศษในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว ได้นำเสนอสโลแกนใหม่ล่าสุดของ “Dream. Brave. True” สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มี Gen Z เป็นแกนหลักและปรัชญาแบรนด์ใหม่ของ “Boundless Inspiration for Authentic Creation ”

การเปิดตัวแคมเปญรีแบรนด์ XPPen ทางออนไลน์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เปิดตัวการประกาศรีแบรนด์ทางออนไลน์และโลโก้ใหม่ของ อัตลักษณ์ภาพ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การประชุมที่จัดโดย Fenix ​​​​ซึ่งเป็นมาสค็อตของ XPPen ในครั้งนี้ ได้ตีความวิสัยทัศน์ของแบรนด์และปรัชญาหลักใหม่เพิ่มเติม

ตามที่ผู้ประกาศอย่างเป็นทางการของ XPPen ระบุ บริษัทได้ค่อย ๆ สร้างเลย์เอาต์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการเตรียมการรีแบรนด์ตั้งแต่ปี 2564 ปัจจุบัน XPPen มี 2 หมวดหมู่และ 5 ซีรีส์ รวมถึงแท็บเล็ตปากกา Deco และจอแสดงผลพร้อมปากกา Artist

ปีที่แล้ว XPPen ได้ก้าวกระโดดอย่างก้าวกระโดดในเทคโนโลยีหลักของชิปอัจฉริยะ X3 ด้วยการวิจัยและพัฒนาตนเอง เพื่อสัมผัสประสบการณ์การวาดภาพที่โดดเด่นของ “ความคมชัด เสถียร และแม่นยำ”ทำลายการผูกขาดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยการยิงแบบเรื้อรัง จุดปวดของ “การล้าหลัง ล่าช้า จังหวะหนัก เส้นขาดความไม่เสถียรและการรบกวนของความถี่” และทำให้ได้ประสบการณ์การวาดภาพด้วยปากกาและกระดาษที่สมจริงอย่างเต็มที่

จากสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่า XPPen ทำงานอย่างลึกซึ้งกับแบรนด์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาอย่างยาวนานสำรวจแรงบันดาลใจที่แท้จริงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับแบรนด์ดังระดับโลก เช่นLINE FRIENDSสมาคมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติศิลปินหรือการมีส่วนร่วมในงานนิทรรศการแอนิเมชั่นต่างๆ XPPen ตั้งอยู่บนจุดบรรจบกันของทั้งเทคโนโลยีและศิลปะ และตระหนักดีว่าชะตากรรมของมันเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับการเติบโตของคนรุ่นใหม่

โปรแกรมฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้าน CG “Art Star” ชุมชนการสื่อสาร ทางศิลปะที่ครอบคลุม Xfans, CG CAMP และแพลตฟอร์มอื่นๆ และข้อเสนอร่วมกับการแข่งขันการออกแบบงานศิลปะการโฆษณาระดับชาติสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยทั้งหมดนี้จัดทำโดย XPPen เพื่อสนับสนุนให้ผู้สร้างงานศิลปะและผู้ที่ชื่นชอบการติดตาม ความฝันและการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา ด้วยความพยายามที่ไม่รู้จบเหล่านี้ XPPen ได้ผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศ CG โดยรวมอย่างต่อเนื่องโดยการสำรวจความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องของศิลปะดิจิทัลที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ผู้ผลิตที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สำหรับ XPPen ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีอายุ 17 ปี ที่เลือกรีแบรนด์ตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการอัปเกรดโดยรวมในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้ถือเป็นโอกาสและยังเป็นความท้าทายอีกด้วย ในอนาคต XPPen จะเก็บเกี่ยวผลผลิตและความประหลาดใจอะไรอีกบ้าง สุดท้ายแล้ว เวลาจะเป็นตัวตัดสิน

ที่มา XPPen

CryptoTRUMP Club – Drop 2, ดำเนินการต่อคอลเลกชัน NFT Iconic Limited-Edition พร้อมให้ใช้งานแล้วใน DeepRedSky Marketplace เท่านั้น (สนับสนุนโดย Parler)

ข่าวโดย

พาร์เลอร์

15 เม.ย. 2022, 17:00 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

แนชวิลล์, เทนเนสซี , 15 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ –CryptoTRUMP Club – Drop 2 คอลเลกชั่น พิเศษ NFT ( โทเค็นที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้) รุ่นลิมิเต็ด พร้อมให้ซื้อเฉพาะในตลาด DeepRedSky NFT โดยมีจำนวน 750 รายการ NFTs รวมอยู่ในข้อเสนอใหม่ในวันนี้

สโมสร CryptoTRUMP อย่างเป็นทางการ / DeepRedSky.io

CryptoTRUMP Club – Drop 2 เป็นความต่อเนื่องที่น่าตื่นเต้นของการแสดงครั้งแรกของ DeepRedSky (DRS) ของ CryptoTRUMP Club ซึ่งเป็นคอลเล็กชั่น NFT ยูทิลิตี้ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ซึ่งมีภาพที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ของอดีตประธานาธิบดีDonald Trumpในการตั้งค่าต่างๆ โดยเน้นและให้เกียรติหนึ่งในนั้น บุคลิกดีของประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา CryptoTRUMP NFT แต่ละรายการก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกัน และนำเสนอประธานาธิบดีทรัมป์ควบคู่ไปกับองค์ประกอบ NFT ที่มีความหายากในระดับที่แตกต่างกันสำหรับการสะสม เช่น การแสดงออกและการจัดสไตล์ พื้นหลังและเบื้องหน้า เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ฯลฯ

George Farmer CEO ของ Parler อธิบายว่าคอลเลกชันและ NFT drop ในวันนี้มีให้เพื่อตอบสนองความต้องการที่ได้รับความนิยม “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอ CryptoTRUMP Collection ล่าสุดไปยังตลาด DeepRedSky และชุมชน Parler สำหรับแฟน ๆ ของประธานาธิบดีคนที่ 45 ของอเมริกาซึ่งมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ ความคงอยู่และประสิทธิภาพการผลิตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในความนิยม”

เจ้าของ CryptoTRUMP Club Collection จะสามารถเข้าถึงช่อง Discord พิเศษที่เข้าร่วมโดยผู้มีอิทธิพลของ MAGA และประสบการณ์ที่รวมถึงการแชทส่วนตัว คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และการเข้าถึง MAGAverse ซึ่งเป็นชุมชน metaverse ที่ผู้ถือสามารถอยู่ท่ามกลาง MAGA ที่พวกเขาชื่นชอบ คนดังและเข้าร่วมกิจกรรมเสมือนจริง CryptoTRUMP Club Collection ได้รับการตรวจสอบและพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนในตลาดรองของ NFT เช่นMagic Edenซึ่งเสนอคอลเลกชัน Solana NFT

ข้อเสนอ NFT เริ่มต้นใน CryptoTRUMP Club Collection ลดลงเมื่อเดือนที่แล้วเฉพาะในตลาด DRS ซึ่งจะยังคงเพิ่มงานศิลปะสุดพิเศษและประสบการณ์ที่ระลึกในสัปดาห์และเดือนข้างหน้า DRS จะสนับสนุนทั้งโครงการริเริ่มการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่นเดียวกับคอลเลกชัน NFT ที่เฉลิมฉลองช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในด้านการเมือง วัฒนธรรมป๊อป และกีฬาอาชีพ หากต้องการดูหรือซื้อหนึ่งใน CryptoTRUMP Club Collection NFTs โปรดไป ที่ https://deepredsky.io/collections

ปัจจุบัน DeepRedSky กำลังเสนอ 3D NFTs ที่สร้างขึ้นใหม่จาก ‘The Banned Bee Collection’ และข้อเสนอแรกของพวกเขา ‘ The Bee’s Last Tweet ‘ จนกว่าของจะหมด

เกี่ยวกับศิลปิน: CryptoTRUMP Club (CTC) เป็นผู้สร้างงานแสดง NFT เริ่มต้นของ DeepRedSky นั่นคือCryptoTRUMP Club Collectionซึ่งเปิดตัว NFTs ครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว CryptoTRUMP Club กำลังสร้างชุมชน America-First Web 3.0 และสนับสนุนให้แฟน ๆ ที่มีอายุสี่สิบห้าเข้าร่วม MAGAverse จะมีการเสนอ CryptoTRUMPS ทั้งหมด 10,000 รายการ โดยแต่ละรายการในคอลเลกชันจะมีสไตล์และคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

เกี่ยวกับ DeepRedSky (DRS):ตลาดระดับพรีเมียมมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมแต่เรียบง่าย และเชื่อมโยงแฟน ๆ และนักสะสมกับบุคคลและแบรนด์ระดับโลกในด้านการเมือง สื่อ กีฬา และศิลปะ DeepRedSky นำเสนอผู้สร้างที่แบ่งปันคุณค่าของเสรีภาพในการแสดงออกและการปกป้องจาก Big Tech, Big

สื่อและรัฐบาลขนาดใหญ่ DeepRedSky นำเสนอ NFT แบบผู้สร้างถึงเพื่อนในระดับความหายากที่แตกต่างกัน DeepRedSky กำลังขยายประสบการณ์การซื้อแบบดิจิทัลผ่านการประมูล แพ็คและวาง สคีมาเครื่องกัมบอล และการซื้อทันที นักสะสมสามารถซื้อ NFT ผ่านบัตรเครดิตและรับทรัพย์สินผ่านกระเป๋าเงินใดก็ได้บนบล็อคเชน Solana เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่: https://DeepRedSky.io

เกี่ยวกับ Parler Inc.: Parler มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการทำให้เสรีภาพในการแสดงออก ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวเป็นจริงผ่านโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีบล็อกเชน ผู้ใช้มากกว่า 16 ล้านคนได้เลือก Parler เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อปกป้องอำนาจเผด็จการของ Big Tech, Big Government และยกเลิกวัฒนธรรม Parler ใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรกของสหรัฐฯ เป็นแนวทาง ทำให้ผู้คนสามารถพูดได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกระงับหรือระบุว่า ‘อันตราย’ และถูกแบน Parler เป็นศาลากลางสาธารณะที่ทุกคนยินดีต้อนรับและสนับสนุนการอภิปรายทางแพ่งในหัวข้อที่หลากหลาย Parler ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซีและมีชุมชนผู้สร้างเนื้อหาทั่วโลกที่กำลังเติบโต หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttps://parler.com หรือดาวน์โหลดบน iOS App Storeได้เลย

กด:

press@DeepRedSky.io

เมืองเอลพาโซ รัฐเท็กซัสวันที่ 15 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — วิทยาเขต David L. Carrasco Job Corps พร้อมให้บริการในทันทีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยในวิทยาเขต สุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี และให้ความรู้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และทำให้พวกเขาได้รับการจ้างงานในชุมชนของเราโดยตรง

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาการเชื่อมจาก David L. Carrasco Job Corps ในเอลพาโซได้เข้าร่วมการแข่งขันทั่วทั้งรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Sun City Welding Academy, Outlaw Leather และ Northern Tool + Equipment Job Corps เข้าร่วมการแข่งขันทั้งแบบทีมและรายบุคคล และที่จริงแล้ว Carrasco ได้กวาดรางวัลชนะเลิศด้วยการคว้าอันดับที่หนึ่ง สอง และสามในการประกวดเครื่องเชื่อมแก๊สโลหะอาร์ค

ที่ David L. Carrasco Job Corps วิทยาเขตสามารถรองรับนักเรียนได้ 379 คนที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี ในสาขาต่างๆ เช่น ช่างเทคนิคยานยนต์ การเชื่อม การทำความร้อน การระบายอากาศและการปรับอากาศ และช่างเทคนิคการฟื้นฟู นอกจากนี้ วิทยาเขตยังทำงานโดยตรงกับนายจ้างในท้องถิ่นและระดับประเทศเพื่อช่วยเติมเต็มตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการและได้ค่าตอบแทนดี ซึ่งรวมถึงการบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวเชิงรุก La Quinta Inn และ Fox Toyota

น่าเสียดายที่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้จำนวนนักศึกษาที่วิทยาเขต David L. Carrasco Job Corps Royal Online V2 รับใช้ชาติลดลงอย่างมากในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา แต่ด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง วิทยาเขตก็พร้อมที่จะขยายโอกาสในการฝึกอบรม

Doe Attipoe ผู้อำนวยการศูนย์ที่วิทยาเขต David L. Carrasco Job Corps กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อที่วิทยาเขตของเราได้ [เปิดใหม่/ขยายโอกาสในการฝึกอบรมของเรา] และกระตือรือร้นที่จะนำคนหนุ่มสาวที่สมควรได้รับและช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นอาชีพของพวกเขา” “ด้วยประวัติอันยาวนานในการส่งผู้สำเร็จการศึกษาของเราไปสู่อาชีพที่มีความหมายในEl Pasoเราต้องการให้ชุมชนของเรารู้ว่า Job Corps เป็นตัวเลือกแรกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนหนุ่มสาวที่สนใจ”

วิทยาเขต David L. Carrasco Job Corps ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถจัดหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี และให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพแม้มีโควิด-19 โปรแกรมมีโปรโตคอลและนโยบายในการติดตามอาการของ COVID ทดสอบและป้องกันการระบาด

“สองปีที่ผ่านมาได้พยายามเพื่อพวกเราทุกคน ครั้งนี้ยังแสดงให้เราเห็นว่า Job Corps อุทิศตนเพื่อสอนการค้าขายให้กับคนหนุ่มสาวได้สร้างความแตกต่างอย่างมากไม่เพียง แต่ในชีวิตของนักเรียนและครอบครัวของพวกเขาเท่านั้น แต่ในชีวิตของพวกเขาด้วย ของชาวอเมริกันที่พึ่งพางานของศิษย์เก่า Job Corps ได้รับการฝึกอบรมให้ทำ” Byron V. Garrettซีอีโอและประธาน National Job Corps Association กล่าว “ด้วยความพร้อมให้บริการแก่นักศึกษาในทันที เราจึงทราบถึงศักยภาพของวิทยาเขตในการเปลี่ยนแปลงชีวิต และต้องการให้ทุกคนรู้ว่า Job Corps เปิดขึ้นใหม่และพร้อมที่จะช่วยเหลือ”

เกี่ยวกับ ODLE Management

ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยLisa S. Odleประธานและ CEO ของ ODLE Management Group, LLC เป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ ODLE เป็นผู้รับเหมาหลักและจัดการการดำเนินงานประจำวันของวิทยาเขต Job Corps หลายแห่งเพื่อรวมบริการขยายงาน การรับเข้าศึกษา และบริการจัดหางาน สัญญาหลักอยู่ในหลุยเซียน่า ( นิวออร์ลีนส์ ), เพนซิลเวเนีย ( พิตต์สเบิร์ก ), เวอร์จิเนีย ( โอลด์โดมิเนียนในมอนโร ), เท็กซัส ( เอลพาโซ ) และโอกลาโฮมา ( ทัลซา ) นอกจากนี้ Odle ยังเป็นผู้รับเหมาช่วงในนิวเม็กซิโก ( Albuquerque), ฟลอริดา ( Pinellas County ) และWashington, DC (โปโตแมค)

ODLE ได้รับรางวัลอันโดดเด่นจาก Small Business Administration, Arizona Small Business Administration และ Arizona Small Business Development Center ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ODLE ได้เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการกับ Eckerd Connects ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรระดับประเทศ 501(c)(3) ODLE ยังคงเป็นองค์กรที่แยกจากกันและเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด

media@parler.com

เมืองคาตี้ รัฐเท็กซัสวันที่ 15 เมษายน 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — US Silica Holdings, Inc. (NYSE: SLCA ) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสแรกปี 2565 ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะเปิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 .

การประชุมทางโทรศัพท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะตามมาด้วยการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับนักลงทุนในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:30 น. ตามเวลาภาคกลางเพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ไบรอัน ชินน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดอน เมอร์ริล รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอเชิญนักลงทุนร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมทางโทรศัพท์โดยไปที่หัวข้อ “นักลงทุน- กิจกรรมและการนำเสนอ” ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ussilica.com. เว็บคาสต์จะถูกเก็บถาวรเป็นเวลาหนึ่งปี นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงการโทรสดทางโทรศัพท์โดยกด (877) 869-3847 หรือสำหรับการโทรระหว่างประเทศ (201) 689-8261 การเล่นซ้ำจะสามารถใช้ได้หลังจากการโทรไม่นาน และสามารถเข้าถึงได้โดยกด (877) 660-6853 หรือสำหรับผู้โทรระหว่างประเทศ (201) 612-7415 รหัสการประชุมสำหรับการเล่นซ้ำคือ 13728925 การเล่นซ้ำจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2022

เกี่ยวกับ US Silica

US Silica Holdings, Inc. เป็นบริษัทด้านวัสดุที่มีประสิทธิภาพระดับโลกและเป็นสมาชิกของ Russell 2000 บริษัทเป็นผู้ผลิตชั้นนำของซิลิกาเชิงพาณิชย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซและในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลา 122 ปีของบริษัท US Silica ได้พัฒนาความสามารถหลักในด้านการทำเหมือง การแปรรูป การขนส่ง และวัสดุศาสตร์ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่า 600 รายการให้กับลูกค้าในตลาดปลายทางของเราได้อย่างคุ้มค่า บริษัทในเครือของ US Silica ที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ EP Minerals และ SandBox Logistics™ EP Minerals เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากดินเบา เพอร์ไลต์ ดินเหนียววิศวกรรม และดินเหนียวที่ไม่เปิดใช้งาน SandBox Logistics™ เป็นผู้นำที่ล้ำสมัยในด้านการจัดเก็บ การจัดการ และการส่งมอบในสถานที่ ทุ่มเทเพื่อทำให้โลจิสติก proppant สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทดำเนินการเหมืองและโรงงานผลิต 24 แห่ง และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Katyเท็กซัส .

ติดต่อนักลงทุน:

Patricia Gil

Vice President, Investor Relations

(281) 505-6011