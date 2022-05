Royal Online Slot เว็บรอยัลสล็อต รอยัลสล็อตออนไลน์ สล็อตรอยัล รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online สล็อต Royal Online V2 สล็อต Royal Online สล็อตรอยัลคาสิโน ทางเข้า Royal Online ทดลองเล่น Royal Vialto Partners เปิดตัวเป็น บริษัท อิสระคล่องตัวและระดับโลกด้วยการสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินงานจาก Clayton, Dubilier & Rice

Vialto Partners วางแผนที่จะนําเสนอโซลูชั่นการขับเคลื่อนแรงงานขั้นสูงให้กับองค์กรข้ามชาติและพนักงานเคลื่อนที่ของพวกเขา

นิวยอร์ก, 2 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — Vialto Partners ประกาศเสร็จสิ้นการขาย PwC ให้กับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเคลย์ตัน, Dubilier & Rice (CD&R) Vialto Partners เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชั่นแบบครบวงจรระดับโลกเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานทั่วโลกรวมถึงการเข้าเมืองภาษีบริการที่มีการจัดการและเทคโนโลยี ก่อนหน้านี้ Vialto Partners ได้ดําเนินการภายในเครือข่าย PwC ในฐานะหน่วยธุรกิจ Global Mobility Services

ด้วยการขายนี้ Vialto Partners กลายเป็นผู้ให้บริการอิสระชั้นนําเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายพนักงานข้ามพรมแดน บริษัทใหม่นี้รวมเอาความเชี่ยวชาญระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนที่ของ PwC เข้ากับความคล่องตัว พลังงาน และทรัพยากรของบริษัทใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก CD&R. Vialto Partners จะเร่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรมากขึ้นสําหรับองค์กรและพนักงานเคลื่อนที่ของพวกเขา

เป็นเวลา 50 ปีที่ Vialto Partners ได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการความคล่องตัวของความสามารถระดับโลกผ่านวิธีการที่เน้นความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง ภายใน บริษัท ใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าเมืองภาษีทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีเกือบ 6,000 คนจะให้การพัฒนาและความเชี่ยวชาญที่เหนือชั้นแก่ลูกค้าเพื่อสนับสนุนความท้าทายด้านการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนที่สุด

พันธมิตร Vialto จะนําโดยซีอีโอปีเตอร์คลาร์กอดีตกรรมการผู้จัดการระดับโลกของ PwC Global Mobility Services นายคลาร์กมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในด้านการขับเคลื่อนทั่วโลก เขาถูกล้อมรอบด้วยทีมผู้บริหารระดับโลกซึ่งประกอบด้วยผู้คนที่มีประสบการณ์หลายสิบปีในการให้บริการลูกค้าและการเติบโต

“เราเชื่อว่าแพลตฟอร์มใหม่ของเราให้ความได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญแก่เรา รวมถึงรูปแบบการดําเนินงานระดับโลกอย่างแท้จริง ข้อจํากัดด้านกฎระเบียบในการตรวจสอบที่น้อยลง และการเข้าถึงความเสมอภาคเอกชน” คลาร์กกล่าว “ขนาดและความเชี่ยวชาญของทีมงานทั่วโลกของเรานั้นไม่มีใครเทียบได้ ตอนนี้ในฐานะ บริษัท แบบสแตนด์อโลนที่ได้รับการสนับสนุนจาก CD&R เราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนระบบนิเวศการเคลื่อนที่เพื่อช่วยให้องค์กรข้ามชาติสร้างประสบการณ์การเคลื่อนที่ที่ดีขึ้น »

“เราเชื่อว่าองค์กรใหม่ของเราได้กลายเป็นนายจ้างทางเลือกสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนที่ชั้นนําที่ตระหนักถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่เรามีในโครงสร้างใหม่ของเรา” Clarke “ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ CD&R ทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความสามารถทุกคนที่ Vialto Partners เพื่อสร้างองค์กรที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างซึ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนความสามารถ”

ตามที่คลาร์กกล่าวว่า “ความคล่องตัวในยุคหลังโควิดมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมและนายจ้างต้องการบริการแบบบูรณาการและเฉพาะทางเพื่อจัดการกับความซับซ้อนหลายเขตอํานาจศาล แม้จะมีความท้าทาย แต่องค์กรต่าง ๆ ก็ตระหนักดีว่าการขับเคลื่อนของพนักงานทั่วโลกยังคงเป็นตัวเปิดใช้งานที่สําคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาความสามารถ การมอบหมายและการปรับใช้ทั่วโลกเกินระดับก่อน COVID-19 เนื่องจากนายจ้างเติมเต็มช่องว่างความสามารถที่สําคัญ »

“ความสามารถเฉพาะของเราที่ Vialto Partners คือการจัดหาโซลูชันแรงงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ลูกค้าจัดการความซับซ้อนของการปรับใช้ข้ามพรมแดนในขณะที่บรรลุประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของพนักงาน” Leo Palazzuoli ผู้อํานวยการฝ่ายลูกค้าและตลาดกล่าว “แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยระบบของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่านายจ้างและพนักงานจะมีข้อมูลที่จําเป็นในการจัดการประสบการณ์การเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสนับสนุนการเปิดตัว Vialto Partners และช่วยให้ตระหนักถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ในฐานะ บริษัท อิสระ” Stephen Shapiro, CD&R Partner กล่าว “เราเชื่อว่าองค์กรข้ามชาติกําลังเข้าสู่บทใหม่ในการจัดการแรงงานทั่วโลกและ Vialto Partners อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการขยายตําแหน่งผู้นําในฐานะผู้ริเริ่มและกลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เลือก ในยุคไดนามิกใหม่นี้ »

เกี่ยวกับพันธมิตรของ Vialto

Vialto Partners เป็นผู้นําตลาดที่ให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานทั่วโลกรวมถึงการเข้าเมืองภาษีบริการที่มีการจัดการและโซลูชั่นดิจิทัล ในฐานะที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการให้คําปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีสําหรับบริษัทข้ามชาติ บริษัท จึงแก้ปัญหาความซับซ้อนและความท้าทายด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าและพนักงานของพวกเขามีประสบการณ์การเคลื่อนที่ทั่วโลกที่สอดคล้องกันและสอดคล้องกัน

เกี่ยวกับเคลย์ตัน ดูบิเลียร์ แอนด์ ไรซ์

Clayton, Dubilier & Rice เป็น บริษัท เอกชนที่มีกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและทํากําไรได้มากขึ้น นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง CD&R ได้จัดการการลงทุนประมาณ $ 40 พันล้านใน บริษัท มากกว่า 100 แห่งสําหรับมูลค่าการทําธุรกรรมรวมมากกว่า $ 175 พันล้าน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกรรมของ CD&R ประมาณครึ่งหนึ่งได้รับการแกะสลัก บริษัทมีสํานักงานในนิวยอร์กและลอนดอน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.cdr-inc.comเอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น ส่งผลประกอบการไตรมาสแรกแข็งแกร่ง และคงแนวโน้มการเติบโตทั้งปี โลโก้ FMC คอร์ปอเรชั่น (พีอาร์นิวส์โฟโต้/เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น) ข่าวโดย เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น 02 พ.ค. 2022, 16:32 ET แชร์บทความนี้ ความแข็งแกร่งในการเกษตรทั่วโลกและมุ่งเน้นไปที่การกําหนดราคามากกว่าชดเชยต้นทุนที่สําคัญและลมพัด FX ไฮไลท์ไตรมาสแรกปี 2022 รายได้ 1.35 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 อินทรีย์1 รายได้สุทธิ GAAP รวม 212 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 355 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2021 กําไร GAAP รวมของ $1.64 ต่อหุ้นปรับลด, เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2021 กําไรต่อหุ้นปรับลด 1.88 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 แนวโน้มทั้งปี2 รักษาแนวโน้มรายได้ไว้ที่ 5.25 ดอลลาร์เป็น 5.55 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตร้อยละ 7 ที่จุดกึ่งกลางเทียบกับปี 2021 รักษาแนวโน้ม EBITDA ที่ปรับแล้วที่ 1.32 ดอลลาร์เป็น 1.48 พันล้านดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโต 6 เปอร์เซ็นต์ที่จุดกึ่งกลางเทียบกับปี 2021 อัปเดตกําไรที่ปรับปรุงต่อแนวโน้มหุ้นที่เจือจางเป็น $ 6.70 เป็น $ 8.00 สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโต 6 เปอร์เซ็นต์ที่จุดกึ่งกลางเทียบกับปี 2021 ไม่รวมผลกระทบใด ๆ จากการซื้อหุ้นคืนที่อาจเกิดขึ้นในปี 2022 รักษาแนวโน้มกระแสเงินสดฟรีที่ $ 515 ถึง $ 735 ล้าน ยังคงคาดว่าจะซื้อหุ้น FMC มูลค่า 500 ดอลลาร์เป็น 600 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 ฟิลาเดลเฟีย, 2 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — FMC Corporation (NYSE: FMC) รายงานรายได้ไตรมาสแรกปี 2022 ที่ 1.35 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก 2021 โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและการดําเนินการด้านการกําหนดราคาทั่วโลก ยอดขายจากอัตราแลกเปลี่ยนปีต่อปีเพิ่มขึ้น 16 เปอร์เซ็นต์จากภาคเกษตรอินทรีย์ บริษัทรายงานกําไรที่ 1.64 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2564 กําไรที่ปรับปรุงในไตรมาสแรกอยู่ที่ 1.88 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2564 กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงในไตรมาสแรกเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2021 +35 เซ็นต์ EBITDA ที่ปรับปรุง +32 เซ็นต์ การตรวจนับที่ใช้ร่วมกัน +5 เซ็นต์ ดอกเบี้ยจ่าย +2 เซ็นต์ ภาษี -1เซ็นต์ ดอกเบี้ยส่วนน้อย -3 เซนต์ “FMC ส่งมอบไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งโดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง, การดําเนินการกําหนดราคาเชิงรุกในทุกภูมิภาคเช่นเดียวกับห่วงโซ่อุปทานที่ตอบสนองของเรา,”มาร์คดักลาส, ประธาน FMC และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร. “ความพร้อมด้านวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์รวมถึงการป้อนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนแรงงานยังคงเป็นลมพัดที่สําคัญซึ่งรุนแรงขึ้นจากการหยุดชะงักของ COVID ที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและสงครามในยูเครน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งในการเกษตรทั่วโลกและการมุ่งเน้นที่การดําเนินการด้านการกําหนดราคาช่วยให้ FMC มากกว่าการชดเชยความท้าทายเหล่านี้” FMC revenue growth was driven by an 8 percent contribution from volume and an 8 percent contribution from price, offset partially by a 3 percent headwind from foreign currencies, especially in EMEA. The strong volume growth was in part due to supply uncertainty in the industry, which resulted in customers placing orders in advance to secure material. North America had a record quarter with broad-based sales growth of 30 percent versus first quarter 2021. Volume and price gains were robust across several crops including tree fruits, nuts, vines, corn and soy. Canada grew a record-breaking 60 percent year-over-year driven by low channel inventories for insecticides and robust demand for selective herbicides. Latin America sales grew 31 percent year-over-year in the quarter, driven by robust volume growth in soybean, corn and sugarcane as well as price increases and a 6 percent currency tailwind. The region’s results were also driven by selective herbicide and insecticide growth along with strong pricing actions in Brazil. Additionally, Argentina and the Andean countries saw double-digit growth in the quarter. In Asia, revenue increased 2 percent year-over-year in the quarter. Growth was driven by price increases and strength in Australia and ASEAN countries offset by reduction in rice acres in India and unfavorable FX of 3 percent for the region in the quarter. Sales in EMEA grew 11 percent organically versus prior year period and was flat including FX impact from the weakening of the Turkish lira, the euro and other European currencies. Sales growth was primarily driven by strong pricing actions across the region as well as demand for products such as Rynaxypyr™ active ingredient for corn and top fruit and herbicides for sunflowers. Globally, Plant Health continued its growth momentum with biological product line sales growing 15 percent in the quarter compared to previous year. FMC Revenue Q1 2022 Total Revenue Change (GAAP) 13% ลดผลกระทบ FX (3%) อินทรีย์1 การเปลี่ยนแปลงรายได้ (ไม่ใช่ GAAP) 16% FMC ไตรมาสแรกที่ปรับปรุง EBITDA อยู่ที่ 355 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากช่วงปีก่อน การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากกําไรจากการกําหนดราคาในทุกภูมิภาคและปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งนําโดยละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือ ราคาและปริมาณที่ดีได้รับมากกว่าการชดเชยอัตราเงินเฟ้อที่สําคัญ, เช่นเดียวกับลมหัวสกุลเงิน. แนวโน้มทั้งปี 2022 และไตรมาสที่สอง2 แม้จะมีสภาพแวดล้อมอุปทานที่ผันผวน แต่ บริษัท ยังคงคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้และ EBITDA และรักษาช่วงคําแนะนําเป็นผลให้ รายได้ทั้งปี 2022 ของ FMC คาดว่าจะอยู่ในช่วง 5.25 พันล้านดอลลาร์เป็น 5.55 พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ที่จุดกึ่งกลางเทียบกับปี 2021 โดยได้แรงหนุนจากปริมาณและการเติบโตของราคาในทุกภูมิภาคชดเชยบางส่วนจากผลกระทบจากสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน EMEA EBITDA ที่ปรับทั้งปีคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.32 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.48 พันล้านดอลลาร์คิดเป็นการเติบโต 6 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนที่จุดกึ่งกลาง อัตราเงินเฟ้อที่ยั่งยืนการหยุดชะงักของอุปทานและ FX ยังคงเป็นความท้าทายที่สําคัญโดยมีศักยภาพเพิ่มเติมสําหรับลมหัวจากการตัดสินใจของ บริษัท ที่จะยุติการดําเนินงานและธุรกิจในรัสเซีย กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในปี 2022 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 6.70 ดอลลาร์เป็น 8.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เจือจางซึ่งคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีณ จุดกึ่งกลาง ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ที่ $ 125 ล้านถึง $ 145 ล้านเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมผลกระทบใด ๆ จากการซื้อหุ้นคืนที่อาจเกิดขึ้นในปี 2022 และถือว่าหุ้นที่เจือจางเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WADSO) ประมาณ 127 ล้านหุ้น กระแสเงินสดฟรีทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ $ 515 ล้านถึง $ 735 ล้าน FMC เห็นความต้องการของลูกค้าก้าวหน้าในไตรมาสแรกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของอุปทานในอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาจากไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งมากรายได้ในไตรมาสที่สองคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.31 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.39 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ที่จุดกึ่งกลางเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองปี 2021 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วง 330 ล้านดอลลาร์เป็น 370 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ที่จุดกึ่งกลาง อัตราเงินเฟ้อต้นทุนที่สําคัญและ FX คาดว่าจะเป็นลมพัดในไตรมาสที่สอง. FMC คาดว่ากําไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วจะอยู่ในช่วง $1.70 ถึง $2.00 ในไตรมาสที่สอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ที่จุดกึ่งกลางเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2021 จุดกึ่งกลางของคําแนะนําในไตรมาสที่ 2 รวมกับผลประกอบการจริงไตรมาสที่ 1 หมายถึงยอดขายครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ EBITDA ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์และเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ใน EPS ครึ่งปีแรกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว “เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 1 ของเราเมื่อรวมกับคําแนะนําในไตรมาสที่ 2 FMC ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะส่งมอบรายได้ครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่งและการเติบโตของ EBITDA แม้จะมีต้นทุนถาวรและลมพัด FX เราคาดว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สอง แต่จะถูกชดเชยด้วยการเติบโตของปริมาณที่แข็งแกร่งและการดําเนินการกําหนดราคา FMC ยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราแม้จะมีห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์หยุดชะงักทั่วโลกผลกระทบของสงครามในยูเครนและความท้าทายของการปิด COVID ใหม่ในประเทศจีน” ดักลาสกล่าว แนวโน้มทั้งปี 2022 2 แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2022 2 มุมมองครึ่งปีแรก2 รายได้ $ 5.25 ถึง $ 5.55 พันล้าน $ 1.31 ถึง $ 1.39 พันล้าน $ 2.66 ถึง $ 2.74 พันล้าน การเติบโตที่จุดกึ่งกลางเทียบกับปี 2021 7% 9% 11% EBITDA ที่ปรับปรุง $ 1.32 ถึง $ 1.48 พันล้าน $ 330 ถึง $ 370 ล้าน $ 685 ถึง $ 725 ล้าน การเติบโตที่จุดกึ่งกลางเทียบกับปี 2021 6% 1% 8% กําไรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว^ $6.70 ถึง $8.00 $1.70 ถึง $2.00 $3.58 ถึง $3.88 การเติบโตที่จุดกึ่งกลางเทียบกับปี 2021 6% 2% 11% ^ ประมาณการกําไรต่อหุ้นถือว่า 127 ล้านหุ้นเจือจางสําหรับทั้งปีและ 127 ล้านหุ้นเจือจางสําหรับไตรมาสที่ 2 Outlook สําหรับกําไรต่อหุ้นและ WADSO ไม่รวมผลกระทบของการซื้อหุ้นคืนที่อาจเกิดขึ้นในปี 2022 การตัดสินใจของ บริษัท ที่จะยุติการดําเนินงานและธุรกิจในรัสเซีย FMC ได้ยุติการดําเนินธุรกิจและธุรกิจในรัสเซีย ในช่วงต้นของสงคราม FMC ใช้มาตรการที่สําคัญเพื่อลดการดําเนินธุรกิจและธุรกิจในรัสเซีย บริษัทระงับการลงทุนการตลาดและการโฆษณาใหม่ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เลิกใช้แล้ว หยุดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และระงับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตามรายงานที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมสงครามที่อาจเกิดขึ้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความโหดร้ายอื่น ๆ ไม่สามารถเพิกเฉยได้ ค่านิยมของเราในฐานะ บริษัท และความเป็นจริงของการคว่ําบาตรที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่อนุญาตให้ FMC ดําเนินการและขยายธุรกิจของเราในรัสเซียอีกต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท จะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บที่ https://investors.fmc.com รวมถึงสไลด์การออกอากาศทางเว็บสําหรับการเรียกรายได้ในวันพรุ่งนี้คําจํากัดความของข้อกําหนดที่ไม่ใช่ GAAP และการปรองดองของตัวเลขที่ไม่ใช่ GAAP ไปยังคํา GAAP ที่มีอยู่ที่ใกล้ที่สุด เกี่ยวกับ FMC FMC Corporation เป็น บริษัท วิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตอาหารสัตว์เส้นใยและเชื้อเพลิงสําหรับประชากรโลกที่กําลังขยายตัวในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โซลูชั่นการป้องกันพืชที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ FMC รวมถึงชีววิทยาโภชนาการพืชการเกษตรดิจิทัลและความแม่นยําช่วยให้เกษตรกรที่ปรึกษาด้านพืชผลและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนามหญ้าและศัตรูพืชสามารถจัดการกับความท้าทายที่ยากที่สุดของพวกเขาทางเศรษฐกิจในขณะที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยพนักงานประมาณ 6,400 คนในกว่า 100 ไซต์ทั่วโลก FMC มุ่งมั่นที่จะค้นพบสารกําจัดวัชพืชยาฆ่าแมลงและสารฆ่าเชื้อราใหม่สูตรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการบุกเบิกที่ดีกว่าสําหรับโลกอย่างต่อเนื่อง เยี่ยมชม fmc.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและติดตามเราได้ที่ LinkedIn® และ ทวิตเตอร์®. อ่านและปฏิบัติตามทิศทางข้อ จํากัด และข้อควรระวังในการใช้งานทั้งหมดเสมอ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ที่นี่อาจไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขายหรือใช้ในทุกรัฐประเทศหรือเขตอํานาจศาล FMC โลโก้ FMC และ Rynaxypyr เป็นเครื่องหมายการค้าของ FMC Corporation หรือบริษัทในเครือ คําแถลงภายใต้บทบัญญัติ Safe Harbor ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์ภาคเอกชนปี 1995: FMC และตัวแทนของ บริษัท อาจทําข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าเป็นครั้งคราวซึ่งเป็น “คาดการณ์ล่วงหน้า” และให้ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์รวมถึงข้อความที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ในการยื่นเอกสารอื่น ๆ ของ FMC กับ SEC และในรายงานหรือจดหมายถึงผู้ถือหุ้น FMC ในบางกรณี FMC ได้ระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยคําหรือวลีดังกล่าวว่า “น่าจะส่งผลให้” “มั่นใจว่า” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ควร” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “จะยังคง” “เชื่อ” “เชื่อ” “เชื่อ” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “การคาดการณ์” “ประมาณการ” “โครงการ” “ศักยภาพ” “ตั้งใจ” หรือการแสดงออกที่คล้ายกันที่ระบุ “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” ภายในความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 รวมถึงเชิงลบของคําและวลีเหล่านั้น แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับมุมมองและสมมติฐานปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตสภาพธุรกิจในอนาคตและแนวโน้มของ บริษัท ตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่รู้จักและไม่รู้จักความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากผลลัพธ์ระดับกิจกรรมประสิทธิภาพหรือความสําเร็จที่แสดงหรือโดยนัยโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ปัจจุบันหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันต่อฐานะการเงินผลการดําเนินงานกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของ FMC ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดใหญ่ของลูกค้าและซัพพลายเออร์ของ FMC และเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ขอบเขตที่ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเราจะขึ้นอยู่กับการพัฒนาในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมั่นใจรวมถึงขอบเขตความรุนแรงและระยะเวลาของการแพร่ระบาดการดําเนินการเพื่อยับยั้งการระบาดใหญ่หรือบรรเทาผลกระทบและผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมของมาตรการการระบาดใหญ่และการกักกันและอื่น ๆ ปัจจัยเพิ่มเติมรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่รวมอยู่ในแบบฟอร์ม 10-K ปี 2021 ของ FMC ที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้นักลงทุนยังระมัดระวังในการตีความปัจจัยหลายประการเหล่านี้ว่าเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์มากมายจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 FMC เตือนผู้อ่านไม่ให้วางใจในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทํา แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ามีคุณสมบัติครบถ้วนโดยคําชี้แจงข้อควรระวังข้างต้น FMC ไม่มีข้อผูกมัดและปฏิเสธหน้าที่ใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ทํายกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อกําหนดทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP” บางอย่างซึ่งกําหนดไว้ในเว็บไซต์ของเรา www.fmc.com/investors เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกําไรที่ปรับปรุงกระแสเงินสดฟรีและการเติบโตของรายได้อินทรีย์ นอกจากนี้เรายังได้ให้การปรองดองบนเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับข้อกําหนดที่ไม่ใช่ GAAP กับคํา GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด การเติบโตของรายได้อินทรีย์ (ไม่ใช่ GAAP) ไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินต่างประเทศ แม้ว่าเราจะให้การคาดการณ์สําหรับกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดฟรี (มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP) แต่เราไม่สามารถคาดการณ์มาตรการที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดที่คํานวณและนําเสนอตาม GAAP องค์ประกอบบางอย่างขององค์ประกอบของจํานวน GAAP ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทําให้เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ องค์ประกอบดังกล่าวรวมถึง Royal Online Slot แต่ไม่ จํากัด เพียงการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการซื้อกิจการและการดําเนินงานที่ยกเลิก เป็นผลให้ไม่มีแนวโน้ม GAAP ให้ เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น งบกําไรขาดทุนรวมแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบเป็นล้านยกเว้นต่อจํานวนหุ้น) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 2021 รายได้ $ 1,350.8 $ 1,195.6 ต้นทุนการขายและบริการ 778.1 683.2 กําไรขั้นต้น $ 572.7 $ 512.4 ค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปและการบริหาร 188.5 174.5 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 71.8 74.0 การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายได้) 9.1 3.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม $ 1,047.5 $ 934.9 รายได้จากการดําเนินงานต่อเนื่องก่อนบํานาญที่ไม่ได้ดําเนินการและค่าธรรมเนียมหลังคลอด (รายได้) ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและภาษีเงินได้ $ 303.3 $ 260.7 เงินบํานาญที่ไม่ได้ดําเนินการและค่าธรรมเนียมหลังคลอด (รายได้) 4.3 4.8 ดอกเบี้ยจ่าย, สุทธิ 29.9 32.4 รายได้ (ขาดทุน) จากการดําเนินการต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้ $ 269.1 $ 223.5 ส่วนบัญญัติ (สวัสดิการ) สําหรับภาษีเงินได้ 42.3 32.2 รายได้ (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง $ 226.8 $ 191.3 การดําเนินงานที่ยกเลิก, สุทธิของภาษีเงินได้ (15.2) (8.1) กําไร (ขาดทุน) สุทธิ $ 211.6 $ 183.2 หัก: กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดจากผลประโยชน์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 4.2 0.6 กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น FMC $ 207.4 $ 182.6 จํานวนเงินที่มาจากผู้ถือหุ้น FMC: รายได้ (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง $ 222.6 $ 190.7 การดําเนินงานที่ยกเลิก, สุทธิของภาษี (15.2) (8.1) กําไร (ขาดทุน) สุทธิ $ 207.4 $ 182.6 กําไร (ขาดทุน) พื้นฐานต่อหุ้นสามัญที่เป็นของผู้ถือหุ้น FMC: การดําเนินการที่ต่อเนื่อง $ 1.77 $ 1.47 การดําเนินงานที่ยกเลิกการผลิต (0.12) (0.06) กําไรพื้นฐานต่อหุ้นสามัญ $ 1.65 $ 1.41 จํานวนหุ้นเฉลี่ยที่คงค้างที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 126.1 129.5 กําไร (ขาดทุน) ที่ปรับลดต่อหุ้นสามัญที่มาจากผู้ถือหุ้น FMC: การดําเนินการที่ต่อเนื่อง $ 1.76 $ 1.46 การดําเนินงานที่ยกเลิกการผลิต (0.12) (0.06) กําไรต่อหุ้นสามัญปรับลด $ 1.64 $ 1.40 จํานวนหุ้นเฉลี่ยที่ใช้ในกําไรต่อหุ้นที่ปรับลด 126.8 130.3 ข้อมูลอื่นๆ: การเพิ่มทุนและกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ $ 54.9 $ 38.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 42.4 42.6 เอฟเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP การกระทบยอดรายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น FMC (GAAP) เพื่อปรับกําไรหลังหักภาษีจากการดําเนินงาน ที่ต่อเนื่อง ซึ่งมาจากผู้ถือหุ้น FMC (NON-GAAP) (ยังไม่ได้ตรวจสอบเป็นล้านยกเว้นต่อจํานวนหุ้น) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 2021 กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น FMC (GAAP) $ 207.4 $ 182.6 ค่าใช้จ่ายพิเศษขององค์กร (รายได้): การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายได้) (ก) 9.1 3.2 เงินบํานาญที่ไม่ได้ดําเนินการและค่าธรรมเนียมหลังคลอด (รายได้) (ข) 4.3 4.8 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (ค) — 0.4 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้สําหรับค่าใช้จ่ายพิเศษขององค์กร (รายได้) (ง) (0.9) (1.6) การดําเนินงานที่ยกเลิกเป็นของผู้ถือหุ้น FMC, สุทธิของภาษีเงินได้ 15.2 8.1 การปรับปรุงภาษี (ฉ) 3.6 2.5 กําไรหลังหักภาษีที่ปรับปรุงจากการดําเนินงานที่ต่อเนื่องที่มาจากผู้ถือหุ้น FMCstock (ไม่ใช่ GAAP) (1) $ 238.7 $ 200.0 กําไรต่อหุ้นสามัญ (GAAP) ปรับลด $ 1.64 $ 1.40 ค่าใช้จ่ายพิเศษขององค์กร (รายได้) ต่อหุ้นที่เจือจางก่อนภาษี: การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายได้) 0.07 0.02 เงินบํานาญที่ไม่ได้ดําเนินการและค่าธรรมเนียมหลังคลอด (รายได้) 0.03 0.04 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้สําหรับค่าใช้จ่ายพิเศษขององค์กร (รายได้) ต่อหุ้นที่เจือจาง (0.01) (0.01) การดําเนินงานที่ยกเลิกที่มาจากผู้ถือหุ้น FMC สุทธิของภาษีเงินได้ต่อหุ้นที่เจือจาง (จ) 0.12 0.06 การปรับภาษีต่อหุ้นปรับลด 0.03 0.02 กําไรหลังหักภาษีที่ปรับลดจากการดําเนินงานต่อหุ้นต่อหุ้นที่ลดลง ซึ่งมาจาก ผู้ถือหุ้น FMC (Non-GAAP) $ 1.88 $ 1.53 จํานวนหุ้นที่คงค้างเฉลี่ยที่ใช้ในกําไรหลังหักภาษีที่ปรับแล้วเจือจางจาก การดําเนินการต่อการคํานวณหุ้น 126.8 130.3 ____________________ (1) บริษัทเชื่อว่ามาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP “ปรับปรุงกําไรหลังหักภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้น FMC” และการนําเสนอต่อหุ้นจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ บริษัท ต่อผู้บริหารนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กําไรที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมผลกระทบของค่าใช้จ่ายพิเศษขององค์กรการปรับที่เกี่ยวข้องกับภาษีและผลลัพธ์ของการดําเนินงานที่ยกเลิกของเรา บริษัทยังเชื่อว่าการยกเว้นผลกระทบของรายการเหล่านี้จากผลการดําเนินงานช่วยให้ฝ่ายบริหารและนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจพื้นฐานได้ง่ายขึ้นในแต่ละช่วงเวลา (ก) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022: การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รายได้) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร $ 8.4 ล้านและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการปิดโรงงานผลิตบางแห่งในช่วงเวลานั้น การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รายได้) ยังรวมถึงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมของ $ 3.3 ล้านเช่นเดียวกับความรุนแรงการปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ $ 2.8 ล้านจากโปรแกรมการปรับโครงสร้างต่างๆและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของ $ 1.2 ล้าน สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021: การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รายได้) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการปรับโครงสร้างบนเครื่องบินบางอย่างจากการรวมธุรกิจคุ้มครองพืช DuPont รวมถึงความรุนแรงค่าเสื่อมราคาเร่งสําหรับสินทรัพย์ถาวรบางอย่างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3.3 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังประกอบด้วยการชดเชยและการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายของ $ 3.0 ล้านจากโปรแกรมการปรับโครงสร้างอื่น ๆ การปรับโครงสร้างที่เหลือและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รายได้) รวมถึงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ด้านสิ่งแวดล้อมของ $ 4.1 ล้านและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ $ 1.0 ล้าน (ข) เงินบํานาญที่ไม่ได้ดําเนินการและค่าใช้จ่ายหลังคลอดของเรา (รายได้) หมายถึงค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยผลตอบแทนที่คาดหวังจากสินทรัพย์ตามแผนกําไรและขาดทุนตามสัญญาที่ตัดจําหน่ายและผลกระทบของการลดทอนแผนหรือการตั้งถิ่นฐานใด ๆ สิ่งเหล่านี้ถูกแยกออกจากกําไรที่ปรับปรุงแล้วของเราและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินของแผนเงินบํานาญซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของตลาดการเงินเป็นหลักและเราพิจารณาค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่นอกผลการดําเนินงานของเรา เรายังคงรวมต้นทุนการบริการและค่าตัดจําหน่ายของต้นทุนการบริการก่อนหน้านี้ในผลประกอบการที่ปรับปรุงแล้วของเราตามที่ระบุไว้ข้างต้น องค์ประกอบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนการดําเนินงานของปีปัจจุบันต่อธุรกิจของเราสําหรับผลประโยชน์การจ้างงานที่มอบให้กับพนักงานที่ใช้งานอยู่ (ค) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อกิจการ (ง) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) ของค่าใช้จ่ายพิเศษขององค์กร (รายได้) จะถูกกําหนดโดยใช้อัตราที่เกี่ยวข้องในเขตอํานาจศาลการจัดเก็บภาษีที่ค่าใช้จ่ายพิเศษขององค์กรหรือรายได้ที่เกิดขึ้นและรวมถึงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทั้งในปัจจุบันและรอการตัดบัญชี (ผลประโยชน์) ตามลักษณะของมาตรการประสิทธิภาพที่ไม่ใช่ GAAP (จ) การดําเนินงานที่ยกเลิกรวมถึงบทบัญญัติสุทธิของการฟื้นตัวสําหรับหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมและทุนสํารองทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้และหนี้สินสะสม (ฉ) เรายกเว้นบทบัญญัติภาษี GAAP รวมถึงรายการที่ไม่ต่อเนื่องจากมาตรการรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP และรวมถึงบทบัญญัติ