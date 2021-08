Royal Online เว็บ Sa Gaming ไปที่ Zedan

Royal Online Luis Zedan เพิ่งได้รับรางวัล $1,000 Pot-Limit Omahaเหตุการณ์ราคา $ 236,673 และสร้อยข้อมือทองคำ World Series of Poker เขาเป็นชาวเอลซัลวาดอร์คนแรกที่ชนะสร้อยข้อมือ WSOP

“ผมเชื่อว่าใครๆ ก็สามารถชนะได้ ตราบใดที่คุณมุ่งมั่นที่จะเล่น เรียนรู้” เขากล่าว

“ฉันอยากจะกล่าวขอบคุณ Phil Hellmuth, Jonathan Little และ Daniel Negreanu สำหรับข้อมูลที่ดีที่พวกเขาแบ่งปันอย่างไม่เห็นแก่ตัว”

Zedan กล่าวว่าข้อมูลนี้แปลได้ดีพอสำหรับ PLO ซึ่งเป็นเกมที่เขาชื่นชอบ เขาเข้าสู่วันด้วยตะกั่วชิปขนาดใหญ่และเขาเป็นผู้นำและทำงานอย่างรวดเร็วของผู้เล่นที่เหลือในวันนี้ เขาบอกว่าเช้านี้เขาใช้เวลาพักผ่อน ไปสปา และดื่มกาแฟ เขาบอกว่าเขารู้สึกมีสมาธิมาก โดยกลับมาพร้อมกับหัวหน้าชิป

“ฉันคิดว่ามันเป็นของฉันที่จะสูญเสีย? ไม่ฉันคิดว่ามันเป็นของฉันที่จะชนะ”

Zedan เก่งมาก และใช้เวลาสองสามวันที่ผ่านมาเพลิดเพลินกับตัวเองที่โต๊ะและจับมือผู้เล่นที่ตกรอบ เขายังสนับสนุนให้โต๊ะสุดท้ายถ่ายเซลฟี่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มเล่น

“ไม่มีอะไรที่เหมือนกับการเล่นโป๊กเกอร์กับเพื่อน นั่นคือคำพูดของฉัน ไม่ว่าฉันจะตีหรือไม่โดน ฉันก็ยิ้มและฉันก็สนุก นั่นคือสิ่งที่โป๊กเกอร์ควรจะเป็น” เขากล่าว

“แน่นอน เราต้องการเงิน เราต้องการสร้อยข้อมือ และผมยอมตายเพื่อมันได้ แนวคิดคือการมีความสนุกสนานและทำให้เกมสนุกสำหรับชุมชนโป๊กเกอร์ทั้งหมด ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน”

Zedan วางแผนที่จะบริจาค 35% ของเงินที่ได้มาเพื่อการกุศล

ทัวร์นาเมนต์ดึง 1,526 รายการและเงินรางวัลรวม $1,374,300

ผู้เล่นห้าคนกลับมาในวันสุดท้ายและ Zedan เป็นผู้นำชิปเกือบสามต่อหนึ่งเหนือผู้เล่นที่ใกล้ที่สุดคนต่อไป ผลงานที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้ของ Zedan คืออันดับที่ 208 ในปี 2017 Crazy Eights เขาอบไอน้ำในวันสุดท้ายของการเล่นเพื่อรับสร้อยข้อมือแรกและจบ WSOP ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Thomas Cazayous เป็นผู้ชนะของ $3,000 6-Max เขาชนะสร้อยข้อมือทองคำเวิลด์ซีรีส์ของโป๊กเกอร์และรางวัลที่หนึ่งมูลค่า 414,766 ดอลลาร์ นี่คือสร้อยข้อมือชุดแรกของ Cazayous ในการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายบนโต๊ะของเขา โปรโป๊กเกอร์อายุ 24 ปีอาศัยอยู่ในลอนดอน แต่มีพื้นเพมาจากปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ด้านสุดท้าย นิโคลัส ฮาวเวิร์ด ได้ตรวจสอบทุกอย่างที่แม่น้ำ Cazayous ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะโทร

“คุณจะชนะการแข่งขันด้วยการโทรนั้น” ฮาวเวิร์ดกล่าว

Cazayous มีคู่สองคู่กับราชินีที่สูงของ Howard และได้รับรางวัลสร้อยข้อมือ WSOP แรกของเขา Cazayous กล่าวว่าเขาเล่นเกมเงินสดออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เขาเข้ามาที่โต๊ะสุดท้ายพร้อมกับนำชิปและรู้สึกมั่นใจตลอดทาง

“ฉันไม่ต้องการที่จะพูดว่าฉันคิดว่าฉันดีที่สุด ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันต้องทำอะไร และผู้คนไม่ได้ทำให้ฉันต้องตัดสินใจที่ยากลำบาก” เขากล่าว

Cazayous เงียบมากระหว่างการเล่น ราวของเขามีเสียงดังเล็กน้อยด้วยเสียงเชียร์และร้องเพลงในบางครั้ง แต่เขาบอกว่าเขาต้องการโต๊ะสุดท้ายที่เงียบกว่านี้

“ในโลกที่สมบูรณ์แบบ ฉันจะไม่ต้องการเสียงรบกวน” เขากล่าว

“เวลาที่เราลงเล่นและถึงแม้ว่าผมจะไม่อยู่ในมือ ผมต้องดูว่าผู้คนกำลังทำอะไร ขนาดที่พวกเขาใช้ วิธีที่พวกเขาแสดง” เขากล่าว

ทัวร์นาเมนต์มีผู้เข้าร่วม 754 รายการและเงินรางวัลรวม $2,035,800 Cazayous และ Howard เข้าสู่ตารางสุดท้ายอย่างไม่เป็นทางการของผู้เล่นเจ็ดคนด้วยกองชิปสองอันดับแรก

Cazayous เป็นผู้นำชิปขนาดใหญ่หลังจากส่ง De Silva ไปที่รางรถไฟ เขาลงเล่นโดยนำชิปเจ็ดต่อหนึ่งและฮาวเวิร์ดได้รับคะแนนเล็กน้อย แต่ในที่สุดก็ล้มลงกับชายหนุ่มชาวฝรั่งเศส

สิ่งนี้ทำให้ Cazayous ชนะการแข่งขัน WSOP ทั้งหมดเป็น $439,102 ในขณะที่เขานำสร้อยข้อมือชุดแรกกลับบ้าน เขาบอกว่าเขาวางแผนที่จะเล่นกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้มากกว่าปีก่อนๆ ปีที่แล้วเขาพาแฟนสาวออกไปและบอกว่าปีนี้เธออยู่บ้านซึ่งจะทำให้เขามีสมาธิกับการแข่งขันมากขึ้น

Howard Mash ชนะการแข่งขัน $1,000 Seniors Championship ที่ 2019 World Series of Poker ในคืนวันอาทิตย์ เขาได้รับสร้อยข้อมือ WSOP ครั้งแรกและ 662,594 ดอลลาร์ การจ่ายเงินนี้มากกว่าสองเท่าของรายได้รวมในอาชีพก่อนหน้าของเขา

“ไม่น่าเชื่อ” Mash กล่าวหลังจากเหตุการณ์ “ฉันไม่รู้จะพูดอะไรเลย Royal Online ฉันช็อคไปเลยจริงๆ” Mash ที่ปรึกษาทางการเงินจากฟลอริดาแทบไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานนี้ เขาเพิ่งอายุ 50 ปี และใช้โอกาสแรกในการเล่นงานรุ่นพี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อเหลือผู้เล่นไม่กี่คน Mash ก็ดูเหมือนตกอับ เมื่อฟิลด์ลงไปสี่มือ, Mash เป็นกองสั้นและมีการอยู่รอดสามทั้งหมดในสถานการณ์ที่สองมาจากข้างหลัง “ฉันแค่มีชีวิตอยู่แทบจะไม่ขาดมือ ได้สามเดิมพันเยอะและต้องหมอบ. และฉันโชคดีในสองจุดสำคัญ ในทุกทัวร์นาเมนต์ที่มีผู้เข้าร่วม 5,900 คน คุณต้องโชคดีเล็กน้อยที่จะชนะ ฉันมีคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างแกร่งและฉันก็พยายามรักษาสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

เมื่อถึงเวลาที่ Mash กำลังเผชิญหน้ากับ Jean-René Fontaine สถานการณ์ก็ต่างออกไป Mash ถือชิปจำนวนมากเพื่อเริ่มเล่นแบบเฮดอัพอย่างไรก็ตาม , Fontaine ชนะ All-in Pot อย่างรวดเร็วจนเกือบจะได้คะแนน Mash นำหน้าอีกครั้ง แต่ Fontaine ก็ชนะ All-in Pot อีกครั้งเพื่อขึ้นนำ รูปแบบนั้นยังคงดำเนินต่อไป – การเล่น heads-up ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง และ มันเป็นการต่อสู้ไปมา แต่เมื่อใดก็ตามที่ Mash ล้มลง ในไม่ช้าเขาก็จะกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้ง

“ฉันเปลี่ยนกลยุทธ์” เขาอธิบาย “และฉันพยายามเล่นหม้อเล็กๆ กับเขาเพราะฉันรู้สึกว่าได้เปรียบ ฉันพยายามเก็บหม้อให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้และบดและบดมัน จากนั้น ฉันทำผิดพลาดไปสองสามอย่าง ฉันก้าวร้าวเกินไปเล็กน้อยที่พยายามจะจบมัน แต่ฉันรู้ว่าฉันมีข้อได้เปรียบ ตราบใดที่ฉันมีชิป ฉันก็ยังอยู่ในสภาพดี”

Fontaine ได้รับเงิน 409,249 เหรียญสำหรับรองชนะเลิศ

นี่คือการแข่งขัน WSOP Seniors ที่ใหญ่เป็นอันดับสองตลอดกาล มีผู้เข้าแข่งขันถึง 5,916 ผลงาน ซึ่งแทบจะไม่มีสถิติเป็นประวัติการณ์เลย ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในปีที่แล้วด้วยจำนวน 5,918 รายการ

การแข่งขันเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน และสนามที่ใกล้สถิติลดลงเหลือ 1,786 ในวันแรก หลังจากวันที่ 2 ในวันศุกร์ 252 ยังคงอยู่

ผลลัพธ์จำนวนมากหมายความว่าวันสุดท้ายใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้ กำหนดการเดิมเรียกร้องให้สนามเล่นถึงผู้เล่นหกคนสุดท้ายในวันที่ 3 แต่หลังจากเล่นโป๊กเกอร์เต็ม 10 ชั่วโมง ผู้เล่น 19 คนยังคงอยู่ และพวกเขาทั้งหมดกลับมาตอนเที่ยงของวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้าย พวกเขามาถึงโต๊ะสุดท้ายอย่างเป็นทางการในเวลาเก้าโมงประมาณ 15.00 น.

ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมา Mansour Alipourfard กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ตกรอบจากตารางสุดท้าย เขาได้รับเงิน 59,044 ดอลลาร์จากการจบอันดับเก้าของเขา Alipourfard มีเงินสด WSOP ก่อนหน้านี้สามใบ ทั้งหมดอยู่ในงาน Seniors หรือ Super Seniors และนี่คือการปรากฏตัวบนโต๊ะสุดท้าย WSOP ครั้งแรกของเขา ผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนงานแสดงดนตรีครั้งต่อไป Mike Lisanti จบในอันดับที่แปด (76,165 ดอลลาร์) Lisanti ก็จบด้วยอันดับที่แปดในงานนี้ในปี 2016

หลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมง ผู้เล่นที่เหลือทั้งเจ็ดคนหยุดพักรับประทานอาหารเย็น และเมื่อพวกเขากลับมา พวกเขาก็กระโดดเข้าสู่สนามทันที หลังจากพวกเขากลับมาเพียง 20 นาที Samir Husaynue ได้อันดับที่เจ็ด (98,981 ดอลลาร์) นี่เป็นเงินสด WSOP ครั้งแรกของเขา จากนั้นประมาณ 20 นาทีหลังจากนั้น Farhad Jamasi ถูกกำจัดในอันดับที่หกด้วยเงิน 129,582 ดอลลาร์ และเพียงครึ่งชั่วโมงต่อมา Donald Matusow ก็ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 5 โดยมีรายได้ 170,887 ดอลลาร์

James McNurlan สี่มือนำใหญ่หลังจากมือสำคัญกับ Adam Richardson McNurlan ล้มฉากและยกแม่น้ำใหญ่ หลังจากที่ริชาร์ดสันโทรมาและเห็นข่าวร้าย แมคเนอร์แลนพบว่าตัวเองถือชิปอยู่ประมาณ 60% ในการเล่น

การกระทำไม่ได้ช้าลง แต่อัตราการคัดออกช้าลงอย่างมาก ไม่มีใครถูกจับได้เกือบสามชั่วโมง ในระหว่างนี้ มีการเผชิญหน้าแบบ all-in ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยผู้เล่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยปกติแล้วจะเป็นผู้แพ้

จากนั้นก่อนเวลา 23.30 น. อดัม ริชาร์ดสันก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับสี่ โดยมีรายได้ $226,996 ตามมาด้วย James McNurlan ในตำแหน่งที่สาม McNurlan ได้รับ $ 303,705 นี่เป็นคะแนนการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้ในอาชีพของเขา ก่อนหน้าวันนี้ เขามีรายได้ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดมาจากเงินสดจำนวนเล็กน้อยในเหตุการณ์นี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

หลังจาก McNurlan กำจัด Howard Mash และ Jean-René Fontaine ก็ถูกทิ้งให้ต่อสู้กับสร้อยข้อมือ

Robert Campbell เป็นผู้ชนะของ $1,500 2-7 Triple Draw Lowballการแข่งขัน เขาจะได้รับเงินรางวัล 144,027 ดอลลาร์ และสร้อยข้อมือทองคำ World Series of Poker นี่คือสร้อยข้อมือชิ้นแรกของแคมป์เบลล์ ผลงานที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้ของเขาคืออันดับที่สองในปี 2015 ที่ 1,500 ดอลลาร์ HORSE นี่เป็นโต๊ะสุดท้ายที่แปดของเขา

การแข่งขันมี 467 รายการและเงินรางวัลรวม 630,450 ดอลลาร์ ฮันห์ ทราน แชมป์ป้องกันตัวได้มาถึงอันดับที่เจ็ดก่อนจะตกรอบในการป้องกันตำแหน่ง เขาเอากลับบ้าน 13,593 ดอลลาร์

นี่คือตารางอันดับสองของแคมป์เบลล์ในฤดูร้อน เขาจบอันดับที่ห้าใน 10,000 ดอลลาร์Omaha Eight or Better เมื่อสิบวันก่อน เขาจบอันดับที่สี่และรองชนะเลิศ แต่ในที่สุดก็ผ่านเข้ารอบเพื่อคว้าสร้อยข้อมือแรกของเขา

“ฉันรู้สึกแย่เมื่อฉันมีชิปตัวโตสแต็คที่จุดเริ่มต้นของตารางสุดท้าย จากนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนฉันกลับมาอยู่ในแพ็ค ฉันมีบิตของ ‘โอ้ นี้เราไปอีกครั้ง’ แต่ทันทีหลังอาหารเย็นเหมือนสามคนเพิ่งถูกจับเทอร์โบ จากนั้นฉันก็ไม่เป็นไร ฉันจะไปที่โหมดเงินสดและดูว่าเกิดอะไรขึ้น” แคมป์เบลล์กล่าวหลังจากชนะ

แคมป์เบลล์เล่นผู้ชนะสร้อยข้อมือสามครั้ง David Bach มุ่งหน้าเพื่อคว้าสร้อยข้อมือหมายเลขหนึ่ง แคมป์เบลล์ไม่มีเฟส

“เขาเป็นผู้เล่นนอกรีต ดังนั้นเหมือนกับที่คุณต้องทำบางสิ่งที่อาจแตกต่างไปเล็กน้อยกับเขา แต่เปล่า ฉันไม่เคยรู้สึกอึดอัด”

แคมป์เบลล์กล่าวว่าเขาสนุกกับการมีเพื่อนบนรางรถไฟระหว่างชัยชนะ รางรถไฟของเขารวมถึงแชมป์เหตุการณ์หลักปี 2548 Joe Hachem และผู้ชนะสร้อยข้อมือ James Obst

“ฉันตื่นเต้นมาก อย่างที่เห็น. ฉันไม่ได้ทำในสิ่งที่ James Obst ทำและพยายามที่จะลงทะเบียนการแข่งขัน $ 500” แคมป์เบลล์กล่าวซึ่งดึงเสียงหัวเราะจากรางรถไฟเพื่อรอฉลองกับแชมป์ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่

Campbell อายุ 35 ปีเป็น CEO ของ Neon Esports และอดีตนักเล่นเกมมืออาชีพ ตารางสุดท้ายของเขาเมื่อต้นฤดูร้อนนี้ไม่ได้ให้ความมั่นใจกับเขาอย่างที่คิด

“ถ้ามีอะไรที่มันจะเป็นมากกว่านั้น ‘โอ้ ไม่’ ฉันตื่นเต้นมากที่ได้มาที่นี่อีกครั้ง แต่จริงๆ แล้วฉันแค่อยากจะเล่นให้ดีที่สุด”

ตารางสุดท้ายของผู้เล่นหกคนเต็มเป็นเวลานานของการเล่น ในที่สุด Aron Demer ก็ขึ้นรางในอันดับที่หก เขาได้รับ 18,875 ดอลลาร์สำหรับการจบของเขา

Jesse Hampton เป็นผู้เล่นคนต่อไปที่จะไป เขาแพ้ Bach เมื่อเขาดึงหนึ่งอันและต้องทำวงล้อ เขาพลาดและเอาเงินกลับบ้าน 26,855 ดอลลาร์เพื่อเป็นการปลอบใจ

Kyle Miaso ถูกจับในอันดับที่สี่ของ Campbell ทั้งคู่ยืนตบมือในการจับฉลากรอบสุดท้าย และแปดที่สมบูรณ์แบบของ Miaso ก็ไม่ดีพอที่จะทำให้เขาอยู่ในการแข่งขัน

จาเร็ด เบลซนิค รั้งอันดับ 3 เขาเอากลับบ้าน 58,343 ดอลลาร์หลังจากถูกกำจัดโดยแคมป์เบลล์

ตอนนี้แคมป์เบลล์มุ่งหน้ามองหาสร้อยข้อมือแรกของเขากับผู้ชนะสร้อยข้อมือสามครั้ง Bach บาคเป็นผู้นำชิปสามต่อหนึ่ง แคมป์เบลล์พยายามหาทางกลับไปให้ได้ ในที่สุดแคมป์เบลล์ก็ชนะการแข่งขันเพื่อเรียกร้องเงิน 144,027 ดอลลาร์และสร้อยข้อมือแรกของเขา

เป็นเวลาสองสามเดือนแล้วตั้งแต่เกมสล็อตออนไลน์ใหม่ล่าสุดของเรา ตั้งแต่นั้นมา ผู้ให้บริการสล็อตได้ออกเกมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน ดังนั้นที่นี่เรามาดูเกมใหม่ 10 อันดับแรกในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา0. 5 สิงโตทอง

สัปดาห์ที่ผ่านมาเน้นเล่นเปิดตัว5 สิงโตทอง สล็อตวิดีโอขนาด 3×5 นี้มี 243 วิธีในการชนะและสัญลักษณ์สีทอง รวมถึงกบเต่าและมังกร

การเข้าถึงโหมดฟรีสปินหรือเกมโบนัสไทล์ที่เขียนสคริปต์สามารถชนะได้ด้วยการหมุนใดๆ ในเกมหลัก

. Lucky Lucky

Habanero เวอร์ชันล่าสุดLucky Luckyมีสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ต้นบอนไซสีทองและถุงเงินสีแดงนำโชค

เกมสล็อตเล่นในวินไลน์เดียว แต่มีไวด์หม้อทองคำที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการชนะของผู้เล่น

Toni Karapetrov หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Habanero กล่าวว่า “Lucky Lucky เป็นตัวเตือนว่าสล็อตอาจไม่ซับซ้อน รวดเร็วและเรียบง่าย ในขณะที่ยังคงสนุกสนานและมีส่วนร่วม มีเพียงเพย์ไลน์เดียว เกมนี้เล่นง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว และสัญลักษณ์ที่มีธีมเหมาะสม กราฟิกระดับแนวหน้า และเสียงที่สมจริง หมายความว่าผู้เล่นจะต้องหลงรักเสน่ห์ของมันอย่างแน่นอน”

. Dragon Shard

ในสล็อตแนวแฟนตาซีล่าสุดที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Microgaming Dragon Shards เป็นสล็อต 5×5 รีล 40 เพย์ไลน์

การได้รับสัญลักษณ์กระจายสามตัวขึ้นไปจะมอบรางวัลให้ผู้เล่น 10 ฟรีสปิน ในระหว่างคุณลักษณะโบนัส จะมีการแจกฟรีสปินมากขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์กระจายเพิ่มเติมปรากฏขึ้น

การแสวงหาDragon Shardเริ่มขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม เฉพาะผู้ให้บริการ Microgaming

พัฒนาเกมMystery Spin Deluxe Megaways Slots Blueprint Gaming ได้เปิดตัวเกมMystery Spin Deluxe Megaways เมื่อสองสัปดาห์ก่อน โดยเสนอวิธีชนะ 117,649 วิธี

คุณลักษณะการจับคู่ในเกมนี้หมายความว่าจำนวนสัญลักษณ์ที่อยู่บนวงล้อแรกที่ขยายออกไปจะกำหนดจำนวนในห้าวงล้อถัดไป สิ่งนี้ช่วยให้มีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นมากขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะ

Jo Purvis ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและความสัมพันธ์ของ Blueprint Gaming กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะปล่อย Mystery Spin Deluxe Megaways เกมแนวผลไม้ที่มีกลไกยอดนิยมที่ผู้เล่นชอบที่จะสัมผัส ด้วยวิธีการชนะที่น่าประหลาดใจ 117,649 วิธี รวมกับวงล้อที่ประสานกันและคุณสมบัติ Megaways ที่ตรงกัน ผู้เล่นจะต้องตั้งเป้าเพื่อให้ได้ชัยชนะอย่างป่าเถื่อนในการหมุนใดๆ ก็ตาม”

6. โรลเลอร์สเวกัสสูงผู้ให้บริการซอฟแวร์คาสิโนออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ iSoftBet ได้แนะนำRoller สเวกัสสูงเกมสล็อต 5 รีล 10 ไลน์จะรวบรวมประสบการณ์ของสล็อตลาสเวกัส

เมื่อสัญลักษณ์กระจายสามตัวขึ้นไปกระทบวงล้อ ผู้เล่นจะได้รับฟรีสปินและมีโอกาสได้รับเงินในชิปรวมอยู่ในเกมนี้ด้วย High Roller Lounge นี่คือที่ที่ผู้เล่นมีโอกาสชนะมากถึง 15,000 เหรียญด้วยการหมุนรอบที่ยอดเยี่ยม

5. Super 12 Stars

Supers 12 Stars สล็อตวิดีโอขนาด 5×3 ประกอบด้วย 30 ไลน์ที่ชนะและแจ็คพอตสามประเภทและการชนะทันทีเมื่อสัญลักษณ์โบนัสสามตัวปรากฏบนวงล้อ ผู้เล่นจะได้รับฟรีสปิน

ตลอดคุณสมบัติหลักของเกม ผู้เล่นยังสามารถสะสมชัยชนะในแจ็กพอตรอง ใหญ่ และใหญ่ได้ผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมJackpot Raiders Yggdrasil ได้แนะนำสล็อตล่าสุดJackpot Raidersในวันที่ 23 พฤษภาคม

สล็อตวิดีโอห้ารีลประกอบด้วยโหมดหมุนฟรีสองโหมด เกมโบนัสสองเกม และแจ็คพอตห้ารางวัล

ผู้เล่นไม่เพียงแต่สามารถชนะรางวัลแจ็คพอตขนาดใหญ่และหมุนฟรีในเกมหลักเท่านั้น แต่ยังสามารถปลดล็อกรางวัลเงินสดจำนวนมากได้ด้วยการรวบรวมอัญมณีในรอบการหมุนฟรี

Jonas Strandman นักยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์อาวุโสของ Yggdrasil กล่าวว่า “เกมนี้เป็นเกมที่สุดยอดสำหรับนักล่าแจ็คพอต! แจ็กพอตที่เล็กกว่าจะหล่นไปทางซ้ายและขวา และแจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ เกมโบนัสจะรักษาสมดุลของผู้เล่น และคอลเลกชันรับประกันโอกาสแจ็คพอตที่ยุติธรรม แม้กระทั่งสำหรับผู้เล่นที่โชคไม่ดี”

Kalamba เกมส์ได้เปิดตัวใหม่ ’80s แกนสล็อตของโจ๊กเกอร์ 3600

เกมดังกล่าวมีเลย์เอาต์ของรีลที่ไม่เหมือนใครโดยมีหกคอลัมน์ แถว 5-4-3-3-4-5 และเตียงรีลสามมิติ ประกอบด้วยคุณสมบัติ HyperBonus ที่ให้ทางลัดไปยังรอบการหมุนฟรี

เสนอวิธีชนะ 3,600 วิธีและการชนะสูงสุดคือ 13,000x เกมดังกล่าวเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Oryx Gaming เท่านั้น

Alex Cohen ซีโอโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Kalamba Games กล่าวว่า “Joker 3600 ให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่คุ้นเคย แต่ในเวอร์ชันที่อัปเดตและทันสมัยด้วยกลิ่นอาย 3-D ใหม่ทั้งหมด อินเทอร์เฟซผู้เล่นใหม่ที่ลื่นไหล และแน่นอนว่าการสู้รบที่ได้รับความนิยมของเรา และเครื่องมือเก็บรักษา เส้นสายที่เรียบง่ายและสะอาดตาจะช่วยให้ทั้งผู้เล่นเริ่มต้นและผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการนำทาง และเรามั่นใจว่าเกมจะโดนใจผู้ให้บริการและผู้เล่นในตลาดต่างๆ”

2. Spinsane

Spinsaneซึ่งเป็นรีลีสล่าสุดจาก NetEnt ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บนบกและมีศักยภาพในการจ่ายเงินก้อนโต

เป็นสล็อตวิดีโอห้ารีล สามแถว 27 ไลน์ที่มีห้ารีล สามแถว ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์เสริม กระจาย ปกติและพิเศษ

สำหรับแต่ละแถวที่ชนะ สัญลักษณ์พิเศษสามารถแทนที่สัญลักษณ์ปกติประเภทเดียวกันเพื่อจ่ายชุดค่าผสมที่ชนะสูงสุด ในรอบการหมุนฟรี ผู้เล่นจะได้รับฟรีสปินเพิ่มเติมเมื่อสัญลักษณ์กระจายปรากฏขึ้น

1. ออสซี่ผจญภัย

เกมที่สมจริงซึ่งเป็นผู้พัฒนาคาสิโนเนื้อหาที่จะนำเสนอผู้เล่นมีโอกาสที่จะชนะที่ยิ่งใหญ่กับการเปิดตัวใหม่ล่าสุดออสซี่ผจญภัย

สล็อตห้ารีลประกอบด้วยจิงโจ้เด้ง กุ้งบนตุ๊กตาบาร์บี้ โคอาล่าโต้คลื่นบนหาดบอนไดและดิเจอริดูส

ในรอบฟรีสปิน ผู้เล่นจะได้รับการต้อนรับด้วยวงล้อกลับหัว โอกาสรีเทิร์นได้ทุกเมื่อ และแจ็กพอตที่มีมูลค่าสูงถึง 250x ของเงินเดิมพันเดิม

Robert Lee ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Reality Games เว็บ Sa Gaming กล่าวว่า “Aussie Adventure เป็นเกมที่สวยงามมาก และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะวางจำหน่ายเกมนี้ ด้วยคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นและ Down Under ในโหมดฟรีสปิน มันจะทำให้คุณอยากเพลิดเพลินไปกับความสุขทั้งหมดของชนบทห่างไกล”

Bragg Gaming Group ประกาศในวันนี้ว่า CEO Dominic Mansour จะนำเสนอที่ VirtualInvestorConferences.com ในวันที่ 20 มิถุนายน 2019 การนำเสนอของ Mr. Mansour จะถูกแชร์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ตลอดจนที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสดจะสามารถเข้าถึงการนำเสนอผ่านเว็บคาสต์ที่เก็บถาวร ซึ่งจะให้บริการหลังกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเชิญให้ถามคำถามกับ Mr. Mansour แบบเรียลไทม์ และจะได้รับมุมมองของ Bragg ในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ทั่วโลก ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่พุ่งสูงขึ้นของบริษัทในปี 2019 และแนวโน้มของ Bragg สำหรับปี

Computerworld ของ IDG ประกาศในวันนี้ว่า Caesars Entertainment Corporation หนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโนและความบันเทิงที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก เป็นหนึ่งใน “100 สถานที่ที่ดีที่สุดในการทำงานด้านไอที” บริษัทต่างๆ ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสามารถในการท้าทายสมาชิกในทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในขณะที่ให้ประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม อันดับที่ 26 ในรายการสำหรับองค์กรขนาดกลาง Caesars Entertainment ได้รับเลือกสำหรับการฝึกงาน โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ การยกย่องสมาชิกในทีม การเข้าถึงความเป็นผู้นำ และตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น

“แผนกไอทีของ Caesars Entertainment เป็นผู้นำบริษัทผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีสมาชิกในทีมที่มีนวัตกรรมของเราซึ่งหลงใหลในการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการบริการ เกม และความบันเทิง” Les Ottolenghi รองประธานบริหารและ หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ “ในฐานะทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา มันเป็นสิ่งสำคัญที่ Caesars จะต้องลงทุนในสมาชิกทีมที่มีค่าของเราและเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขา การยอมรับจาก Computerworld จะตรวจสอบทุกสิ่งที่เรา แผนกไอทีของ Caesars ทำงานให้ และรางวัลนี้พูดถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่บริษัทของเรา ”

การดำรงตำแหน่งของสมาชิกในทีมไอทีของ Caesars Entertainment บ่งบอกถึงความสำเร็จของวัฒนธรรมของบริษัท ด้วยอายุเฉลี่ย 9.5 ปี สมาชิกในทีมมีโอกาสที่จะเติบโตในอาชีพการงานผ่านบทบาทและการให้คำปรึกษาที่หลากหลาย นี่เป็นผลโดยตรงของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และความสามารถของ Caesars Entertainment ในการรับรู้และยกย่องพนักงานว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของบริษัทมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนประสบการณ์ใหม่ๆ ของแขกที่บริษัทนำเสนอ ความพยายามเหล่านี้ได้เปิดเผยให้สมาชิกในทีมไอทีของ Caesars ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเส้นทางสู่การได้รับความเชี่ยวชาญที่หาตัวจับยากในสาขาที่เกิดใหม่

Ken Mingis บรรณาธิการบริหารของ Computerworld กล่าวว่า “ตลาดสำหรับผู้มีความสามารถด้านไอทียังคงตึงตัวอยู่มาก และนายจ้างยังคงให้ความสำคัญกับการค้นหาและยึดมั่นในบุคลากรที่ดีที่สุด” Ken Mingis บรรณาธิการบริหารของ Computerworld กล่าว “แบบสำรวจปี 2019 ของเราแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าสถานที่ที่ดีที่สุดในการทำงานด้านไอทีเป็นองค์กรที่มีพลวัตรที่ให้ค่าตอบแทนสูง มีโปรแกรมและผลประโยชน์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อทำให้พวกเขาเป็นสถานที่ทำงานที่น่าดึงดูด หลายคนแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมเพื่อความหลากหลาย และเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม”

SafeEnt ซึ่งดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาสิโนNinja Casinoสูญเสียใบอนุญาตของสวีเดนสำหรับเกมและการพนันออนไลน์เชิงพาณิชย์ เหตุผลก็คือ Spelinspektionen ได้ค้นพบข้อบกพร่องร้ายแรงในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบในการเล่นเกมที่บังคับใช้และมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน การตัดสินใจนำไปใช้ทันที

โดยรวมแล้ว การตรวจสอบของ Gaming Inspectorate แสดงให้เห็นว่า SafeEnt ได้ละเมิดส่วนที่สำคัญที่สุดหลายประการของกฎหมายเกม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผู้เล่นจากการพนันที่มากเกินไป ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถใช้จ่ายเงินจำนวนมากได้โดยที่บริษัทไม่ตอบสนองต่อหน้าที่การดูแลที่เรียกร้อง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเล่นได้ดีเกินขีดจำกัดการฝากของตัวเอง

การตรวจสอบการกระทำของบริษัทต่อการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายยังแสดงให้เห็นข้อบกพร่องที่ร้ายแรงและเป็นระบบอีกด้วย การละเมิดเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและมาตรการความรู้ของลูกค้า

นอกจากนี้ การตรวจสอบแคมเปญและข้อเสนอแสดงให้เห็นว่า SafeEnt ได้เสนอโบนัสมากกว่าหนึ่งครั้ง และข้อเสนอบางอย่างก็เป็นลอตเตอรีที่ไม่อยู่ในใบอนุญาตของบริษัทด้วย

SafeEnt ได้อธิบายว่ามาตรการใดที่ตั้งใจจะใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ผู้ตรวจสอบการเล่นเกมเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอและสังเกตว่า SafeEnt ขาดความเข้าใจในส่วนที่สำคัญของกฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติงาน Gaming Inspectorate เพิกถอนใบอนุญาต SafeEnts โดยมีผลทันทีเนื่องจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่คาดหวังของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบหากธุรกิจได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อ

SafeEnt ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียน Global Gaming 555 ได้รับใบอนุญาตจากสวีเดนเพื่อให้บริการเกมบน ninjacasino.com และเว็บไซต์ spellandet.com

Gaming Inspectorate ได้ประกาศใช้กฎหมายการเล่นเกมฉบับใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 หลายครั้ง ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อสังเกต คำเตือน และค่าธรรมเนียมการลงโทษกับผู้ถือใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่มีกรณีใดก่อนหน้านี้ที่ถือว่าร้ายแรงถึงขนาดที่ใบอนุญาตถูกเพิกถอน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ Gaming Inspectorate ทำการประเมินนี้

Gaming Inspectorate จะยังคงให้ความสำคัญกับงานของผู้ได้รับอนุญาตในเรื่องความรับผิดชอบในการเล่นเกมและมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน ในกรณีที่มีการละเมิดอำนาจจะดำเนินการอย่างแข็งขันต่อไป

บทตลกใหม่ล่าสุดของ Las Vegas Strip ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในความร่วมมือกับ Caesars Entertainment คลับตลกของ Jimmy Kimmel ที่ The LINQ Hotel & Casino Promenade ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในคืนวันศุกร์ด้วยการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีการแสดงจากเพื่อนสนิท ครอบครัว และนักแสดงตลกชื่อดังของ Kimmel แขกผู้มีชื่อเสียงที่เห็นในค่ำคืนพิเศษ ได้แก่ Sarah Silverman, เพื่อนสนิท Guillermo Rodriguez, นักวิเคราะห์กีฬา, podcaster และผู้ก่อตั้ง The Ringer, Bill Simmons, Gordon Ramsay เชฟมิชลินสตาร์หลายรางวัล, Mark Davis เจ้าของ Las Vegas Raiders, ลูกพี่ลูกน้อง Sal, ป้า Chippy และอีกหลายคน มากกว่า.

โทนี่ โรดิโอ ประธานและซีอีโอของ Caesars Entertainment กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เฉลิมฉลองในสิ่งที่ผมมั่นใจว่าจะเป็นความร่วมมือที่ยาวนานกับจิมมี่ คิมเมลที่ The LINQ Promenade “ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าสถานที่จัดงานสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงระหว่างจิมมี่ ทีมและเพื่อนของเขา รวมถึงซีซาร์ เพื่อสร้าง Comedy Club ที่มีบรรยากาศในอุดมคติและเป็นกันเองสำหรับนักแสดงและผู้ชม”

Kimmel ยังได้รับของขวัญจาก Rodio และ Caesars Entertainment ซึ่งเป็นแหวนที่กำหนดเองและเป็นของแท้ UNLV 1990 Runnin’ Rebels NCAA National Championship Kimmel แสดงความขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนี้ และเขาพูดอย่างสง่างามต่อฝูงชนที่กระตือรือร้น ขอบคุณพวกเขาที่ให้การสนับสนุนและแบ่งปันขอบคุณทีมงาน Caesars Entertainment ที่ช่วยทำให้วิสัยทัศน์ของเขาเป็นจริง

“ส่วนที่ดีที่สุดคือตอนที่ฉันมาที่ลาสเวกัส ฉันมีที่ที่ดีที่จะแขวนและเห็นนักแสดงตลกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ” คิมเมลจากพรมแดงกล่าว “คลับนี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านของฉันแล้ว เนื่องจากพื้นที่บาร์ได้รับการออกแบบให้ดูเหมือนบาร์ที่บ้าน ฉันตื่นเต้นมากที่แขกของเราจะได้ลองค็อกเทลและอาหารที่คัดสรรมาอย่างดี เนื่องจากหลายๆ คนได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนและครอบครัวของฉัน”

ภายในคลับที่มีชื่อเดียวกัน จิมมี่ คิมเมลเริ่มต้นขึ้นในตอนเย็นด้วยคำกล่าวเปิดงานและขนมปังปิ้ง ด้วยการแสดงเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่เปิดตัวโดยน้องสาว Jill Kimmel Kimmel ได้ต้อนรับ Gina Brillon ดาราดัง รวมถึงฉากเซอร์ไพรส์จาก Sarah Silverman, Pete Holmes และ Chris Tucker

Comedy Club ของ Jimmy Kimmel ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งเวกัสคลาสสิกด้วยการแสดงยามดึก เซอร์ไพรส์แขก อาหารระดับไฮเอนด์แบบสบายๆ และของที่ระลึก สโมสรจะจัดแสดงนักแสดงตลกตั้งแต่ชื่อในครัวเรือนไปจนถึงความสามารถที่กำลังมาแรงซึ่งดูแลโดย Kimmel และทีมงานของเขาในสถานที่ที่ออกแบบโดยจิมมี่โดยเฉพาะ สถานที่สองชั้น 8,000 ตารางฟุตมีโชว์รูมที่ขยายได้ซึ่งรองรับแขกได้ถึง 300 คน

Comedy Club ของ Jimmy Kimmel นำเสนอเมนูเต็มรูปแบบของอาหารระดับไฮเอนด์แบบสบาย ๆ ซึ่งประกอบด้วยพิซซ่าช่างฝีมือ อาหารเรียกน้ำย่อย แซนวิชย่าง และของหวาน นอกจากนี้ ยังมีการคิดค้นคราฟต์ค็อกเทลและม็อกเทลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องดื่มได้รับการตั้งชื่อตามผู้คนและสถานที่ในชีวิตของจิมมี่ เช่น ป้าชิปปี้จากเบอร์เบินและเตกีลาที่ได้แรงบันดาลใจจากกิลเลอร์โม ด้วยห้องครัวเต็มรูปแบบและพนักงานบริการ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับอาหารกัดและเครื่องดื่มก่อน ระหว่าง และหลังการแสดง ชั่วโมงแห่งความสุขทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. พร้อมเบียร์ 3 ดอลลาร์ ช็อต 5 ดอลลาร์ เครื่องดื่มและไวน์อย่างดี และ 7 ดอลลาร์สำหรับอาหารและค็อกเทลซิกเนเจอร์

งานเฉลิมฉลองในช่วงเย็นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก LG Business Solutions, Ciroc และ Jet Suite X โดยเปิดโอกาสให้แฟนๆ และแขกของ Jimmy ได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดเพื่อเข้าชม The LINQ Promenade ก่อนใคร

ด้วยบาร์ที่เปิดทุกวันเวลา 16.00 น. Comedy Club ของ Jimmy Kimmel จะจัดแสดงการแสดงตลกในวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. โดยมีการแสดงเพิ่มเติมเวลา 22.00 น. ในวันศุกร์และวันเสาร์

สล็อต International Game Technology PLC Wheel of Fortune สานต่อตำนานการสร้างเศรษฐีด้วยการมอบรางวัลให้กับผู้เล่นสล็อตผู้โชคดีสองคนที่มีเงินรางวัลล้านพร้อมแจ็กพอตในเดือนพฤษภาคม

ผู้เล่นสล็อตที่โชคดีได้รับรางวัลแจ็กพอตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตดังต่อไปนี้:

– ในวันที่ 11 พฤษภาคม ผู้เล่นสล็อต Wheel of Fortune ถูกรางวัล $1,883,896 ที่The Venetian Las Vegasในลาสเวกัส รัฐเนวาดา

– เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ผู้เล่นสล็อต Wheel of Fortune ได้รับรางวัล $3,684,483 ที่Margaritaville Resort Casino Bossier Cityใน Bossier รัฐลุยเซียนา แจ็กพอตนี้ถือเป็นแจ็กพอตวงล้อแห่งโชคลาภที่ใหญ่ที่สุดที่มอบให้ในปี 2019

Estars แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมใหม่สำหรับการแข่งขัน esports ทั่วโลก กำลังเข้าร่วม World Series of Poker ( WSOP ) ซึ่งเป็นรายการทัวร์นาเมนต์ที่ดำเนินมายาวนานที่สุด ร่ำรวยที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เพื่อนำ Estars Lounge มาสู่ การแข่งขันประจำปีครั้งที่ 50 เป็นครั้งแรกที่Rio All-Suite Hotel & Casino (Rio) Estars Lounge ตั้งอยู่ภายในห้องพาวิลเลี่ยนที่ศูนย์การประชุมริโอ มีพื้นที่พิเศษและมีชีวิตชีวาซึ่งสมาชิก Estars สามารถเล่นเกมต่างๆ ได้หลากหลาย พบปะกับเพื่อนฝูง และโต้ตอบกับนักสตรีมวิดีโอเกมชั้นนำ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ WSOP สำหรับการเปิดใช้งานสดครั้งแรกของ Estars” เจฟฟ์ ลิบูน ประธานของ Estars กล่าว “Estars จะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับแฟน Esports ที่จะเพิ่มประสบการณ์การรับชมของพวกเขา และเราตั้งตารอที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ Estars Lounge ยังมีเครื่องดื่ม Guayakí Yerba Mate เก้าอี้เล่นเกม RESPAWN Products และเกมหลายเกมที่สามารถเล่นได้บนพีซี, Nintendo Switch, PlayStation4 และ Xbox One X พื้นที่นี้เปิดให้สมาชิก Estars ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 21.00 น. จนถึง 10 กรกฎาคม 2019

World Series of Poker ถูกตั้งค่าให้ทำงานจนถึง 16 กรกฎาคม 2019 ที่ Rio ในลาสเวกัส แฟนโป๊กเกอร์สามารถติดตามการแข่งขัน World Series of Poker ได้ตลอดฤดูร้อนที่ PokerGO

Gaming Laboratories International มีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมสมาคมเกมแห่งแคนาดา ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกมของแคนาดาให้ก้าวหน้า

“เรามีความยินดีที่จะต้อนรับ Gaming Laboratories International สู่สมาคมการเล่นเกมของแคนาดา” Paul Burns ประธานและซีอีโอของ CGA กล่าว “GLI เข้าร่วมกับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และสมาคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ครอบคลุมและหลากหลายซึ่งมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมของแคนาดา พวกเขาจะนำคุณค่าอันยิ่งใหญ่มาสู่สมาคมของเรา ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของ GLI ในแคนาดาและบริการระดับโลก”

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสมาชิกสมทบของสมาคมการเล่นเกมของแคนาดา” Salim L. Adatia รองประธาน GLI ของ iGaming และ Canadian Services กล่าว “นี่เป็นอีกก้าวที่สำคัญในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราต่อภูมิทัศน์การเล่นเกมของแคนาดาที่กำลังเติบโต เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานชาวแคนาดามาหลายปีแล้ว และเราตั้งตารอที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จกับการเล่นเกมของแคนาดา ลอตเตอรี และหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการ และซัพพลายเออร์ของ First Nations ผ่านการเป็นสมาชิกใน CGA ของเรา”

CGA เป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับการเล่นเกมในแคนาดาและเป็นเจ้าของร่วม Canadian Gaming Summit ซึ่ง GLI ให้การสนับสนุนและพูดอีกครั้งในปีนี้ และนิตยสาร Canadian Gaming Business สมาชิก CGA จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นขององค์กรกับผู้บริหารระดับสูงด้านลอตเตอรีและเกม หน่วยงานกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสนับสนุนประเด็นสำคัญและกฎหมายที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการเล่นเกมและลอตเตอรีของแคนาดา และการเข้าถึงการวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงทัศนคติและความคิดเห็นของสาธารณชน การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

หลังจาก 30 ปีในธุรกิจ GLI ไม่เคยลืมว่าทำไมเราถึงเปิดประตูตั้งแต่แรก ทั้งในแคนาดาและทั่วโลก: เพื่อเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยนำเสนอบริการที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างการเล่นเกมของแคนาดา สิ่งแวดล้อม. ตอนนี้ การเป็นสมาชิกของ GLI ใน CGA ได้ตอกย้ำถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของแล็บสำหรับอุตสาหกรรมเกมและลอตเตอรีที่กำลังเติบโตของแคนาดา เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่ GLI ได้เปิดห้องปฏิบัติการทดสอบบริการเต็มรูปแบบในเมือง Burnaby รัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งได้ทำการ

ทดสอบสำหรับภาคส่วนภาคพื้นดิน ออนไลน์ การกุศล ปาริ-มูตูเอล และลอตเตอรีทั่วประเทศและกลุ่มลอตเตอรีทั่วโลก ตั้งอยู่ในเมืองมองก์ตัน รัฐนิวบรันสวิก นอกจากนี้ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และบริการระดับมืออาชีพของ GLI: Bulletproof Solutions, Inc. – A GLI Company มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเฟรดริกตัน รัฐนิวบรันสวิก และในปี 2559

หน่วยงานด้านการเล่นเกมของมอลตาขอแจ้งให้ทราบว่า ASAP Italia SRL, ใบอนุญาตการเล่นเกม MGA/B2C/380/2017 ได้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2019

ASAP Italia SRL จึงได้รับคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนการยกเลิก ของการอนุญาต และเพื่อระงับการดำเนินการเล่นเกมทั้งหมดโดยมีผลทันที นอกจากนี้ จะต้องมีการแสดงคำบอกกล่าวบนเว็บไซต์ของผู้มีอำนาจเพื่อแจ้งให้ผู้เล่นทุกคนทราบว่าการอนุญาตถูกยกเลิก

นอกจากนี้ หน่วยงานขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์ใดๆ ที่ดำเนินการโดย ASAP Italia SRL หรือที่เกี่ยวข้องกับ ASAP Italia SRL และเว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงหน่วยงานหรือใบอนุญาตที่เสนอข้างต้นจะไม่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโดยหน่วยงาน เนื่องจากการยกเลิกใบอนุญาต ASAP Italia SRL จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเล่นเกมต่อไปโดยใช้การสื่อสารทางไกลภายใต้ใบอนุญาตผู้มีอำนาจ

Global Gaming 555 AB ได้รับแจ้งว่าหน่วยงานด้านการเล่นเกมของสวีเดนตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาต การตัดสินใจจะถูกอุทธรณ์

บริษัทในเครือ Global Gaming 555 ABs SafeEnt Ltd ซึ่งดำเนินธุรกิจคาสิโนอินเทอร์เน็ตNinja Casinoสูญเสียใบอนุญาตของสวีเดนสำหรับการพนันและการพนันออนไลน์เชิงพาณิชย์ การตัดสินใจที่แจ้งแก่เราเมื่อเช้านี้มีผลทันที ดังนั้นบริษัทจึงขอยุติการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในสวีเดนเป็นการชั่วคราว

SafeEnt Ltd อยู่ภายใต้ช่วงเวลาที่มีการเจรจากับหน่วยงานการเล่นเกมของสวีเดนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการดำเนินการและอยู่ภายใต้ความประทับใจว่าการดำเนินการได้ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง การตัดสินใจของ Gaming Authority จึงจะอุทธรณ์ทันที

ข้อมูลในเช้าวันนี้จาก Gaming Authority มาโดยไม่คาดคิดเนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้ความรู้สึกว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายใหม่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้ให้บริการเกมในสวีเดน การที่พวกเขามาพร้อมกับการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องแปลก Tobias Fagerlund รักษาการ CEO ที่ Global Gaming 555 AB กล่าว

เป็นความเห็นของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในการถือใบอนุญาต ทีมกฎหมายของบริษัทอยู่ภายใต้ความประทับใจที่แน่วแน่ว่าการตัดสินใจของ Gaming Authority ขาดการสนับสนุนในกฎหมายการเล่นเกม ดังนั้นการตัดสินใจจะถูกอุทธรณ์

แน่นอนว่าเราจะอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว และมีเหตุผลที่ดีที่จะเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จในการอุทธรณ์ การที่ใบอนุญาตถูกเพิกถอนในขณะนี้ ขาดการสนับสนุนทางกฎหมายและก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่สมส่วนซึ่งจะทำให้บริษัทเสียหายอย่างมาก Tobias Fagerlund กล่าว

วันนี้partypokerได้ปล่อยตัวอัปเดตการดาวน์โหลดล่าสุดสำหรับไคลเอ็นต์ dotcom ทั่วโลก ซึ่งนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาสู่แพลตฟอร์มเกม

ที่สำคัญที่สุด การอัปเดตนี้กำหนดให้ผู้เล่นทุกคนต้องเลือกนามแฝงใหม่ (ชื่อผู้เล่น) ตั้งแต่วันนี้ 17 มิถุนายน 2019 ผู้เล่นจะได้รับหน้าต่างป๊อปอัปเมื่อเข้าสู่ระบบไคลเอนต์ กระตุ้นให้พวกเขาเลือกนามแฝงใหม่ ชื่อผู้เล่นอยู่ภายใต้กฎปกติของเว็บไซต์เกี่ยวกับ ‘ภาษาที่เหมาะสม’ โดยจะมีการบล็อกคำและวลีบางคำ และจะพร้อมใช้งานตามลำดับก่อนหลัง

เพื่อให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่เลือกนามแฝงใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการอัปเดต (ยกเว้นผู้เล่นในสาธารณรัฐเช็กและสวีเดน) ขณะนี้ไซต์กำลังโฮสต์การแจก ‘Race to Alias’ มูลค่า $500K เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น

เปิดสำหรับบัญชีเงินจริงเท่านั้น โปรโมชั่นแบ่งออกเป็นสามสายแยกกัน ‘Login Click Cards’ จะสุ่มรางวัลมูลค่าสูงถึง $10,000 เป็นเงินสดแก่ผู้เล่นหลังจากเลือกนามแฝงใหม่ ในขณะที่ไซต์ยังแจก ‘บัตรคลิกรายชั่วโมง’ ระหว่าง 10,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์ เพื่อรับคะแนนสะสมอย่างน้อย 0.10 ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ‘$10K Freerolls’ จำนวนหนึ่งถูกกำหนดให้เรียกใช้เฉพาะสำหรับผู้เล่นที่ได้รับตั๋วที่เข้าเงื่อนไขผ่านข้อเสนอ ‘เข้าสู่ระบบ’ หรือ ‘รายชั่วโมง’ ของการ์ดคลิก

การส่งเสริมการขายจะจ่ายเงินรางวัลฟรีมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่เลือกชื่อผู้เล่นใหม่ภายในหน้าต่างโปรโมชัน 24 ชั่วโมงที่กำหนด

ผู้เล่นปาร์ตี้โป๊กเกอร์ในสาธารณรัฐเช็กสามารถรับรางวัลร่วม $25,000 ผ่านแคมเปญ Race to Alias ​​เวอร์ชันเฉพาะของพวกเขา

ในความคาดหมายของการเปลี่ยนแปลงและเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นในการทบทวนการเล่นเกมของพวกเขา partypoker ได้เปิดตัวโปรแกรมเล่นซ้ำประวัติมือใหม่

ขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะ ผู้เล่นสามารถตรวจสอบมือล่าสุดที่เล่นผ่านแดชบอร์ดขนาดเล็ก ซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไพ่โฮล ไพ่บนกระดาน และขนาดพอต

ไอคอนผู้เล่นซ้ำจะเปิดโปรแกรมเล่นซ้ำประวัติมือที่ออกแบบใหม่ โดยที่แดชบอร์ดขนาดเล็กจะแสดงมือก่อนหน้าจากตารางเงินสดปัจจุบัน พูล Fast Forward หรือทัวร์นาเมนต์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นชื่อฝ่ายตรงข้ามและคราดที่ถือต่อมือ ในขณะที่เด็คสี่สีใหม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นของผู้เล่นโดยตรง

partypoker ได้อัปเดต ‘Hand History Office’ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากล็อบบี้หลัก สำนักงานประวัติมือเสนอการนำทางระหว่างมือต่างๆ อย่างง่ายดาย และแสดงจุดข้อมูลจำนวนมากบนมือที่เล่นภายในสามเดือนก่อนหน้า เช่น ไพ่โฮลและกระดาน ตลอดจนเวลา วันที่ และขนาดหม้อ

ผู้เล่นสามารถสลับไปมาระหว่างการตรวจสอบเกมเงินสดหรือมือทัวร์นาเมนต์ได้อย่างลงตัว ในขณะที่ตัวกรองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้เล่นกรองตามช่วงวันที่ ขนาดพอต หรือแม้แต่ไพ่โฮล จาก Hand History Office ผู้เล่นสามารถเข้าถึงตัวเล่นประวัติมือแบบเดียวกับที่เปิดตัวจากตารางเกม อย่างไรก็ตาม ที่นี่ชื่อของคู่ต่อสู้ทั้งหมดจะไม่เปิดเผยชื่อ

การอัปเดตที่กว้างขึ้นอื่น ๆ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกฎในการสังเกตตารางในขณะที่ปาร์ตี้โป๊กเกอร์ได้ย้ายเพื่อลบบันทึกผู้เล่นทั้งหมดที่บันทึกไว้ก่อนการอัปเดต

นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขรายการซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตซึ่งสามารถใช้ขณะเล่นบนไซต์ได้ ณ วันนี้ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพียงตัวเดียวที่อนุญาตคือคำบรรยายของปาร์ตี้และ StackAndTile การใช้โปรแกรมอื่นใดจะส่งผลให้บัญชีถูกปิด และการริบเงินและการแจกจ่ายเงินในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มระดับสนามเด็กเล่นที่ปาร์ตี้โป๊กเกอร์ตามความคิดเห็นของผู้เล่น ทำให้ผู้เล่นทุกระดับสามารถเริ่มต้นใหม่ด้วย ‘กระดานชนวนที่สะอาด’ เพื่อทำให้ไซต์ปลอดภัยและยุติธรรมยิ่งขึ้นในการเล่น

Patrick Leonard สมาชิก partypoker Player Panel กล่าวว่า “partypoker รับฟังชุมชนโป๊กเกอร์อย่างต่อเนื่องและยังคงดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เล่น ฉันยินดีกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ซึ่งช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของปาร์ตี้โป๊กเกอร์ในการปรับปรุงประสบการณ์การเล่น และจะช่วยทำให้ไซต์เป็นสถานที่ที่ยุติธรรมและสนุกสนานยิ่งขึ้นในการเล่นโป๊กเกอร์”

Tom Waters กรรมการผู้จัดการของ partypoker กล่าวว่า “การอัปเดตไคลเอนต์นี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้ผู้เล่นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งพวกเขาสามารถเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้

“ด้วยการเปิดตัวครั้งนี้ เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของเราที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องมือติดตามของบุคคลที่สามทำงาน เราต้องการให้ผู้เล่นของเราเริ่มต้นใหม่ ดังนั้นเราจึงขอให้ผู้เล่นทุกคนเลือกนามแฝงใหม่ เพื่อให้การติดตามเครื่องมือของบุคคลที่สามทั้งหมดหายไปสำหรับผู้เล่นของเรา ในเวลาเดียวกัน เรามีโปรโมชั่นดีๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ และฉันแน่ใจว่าผู้เล่นจะต้องเร่งรีบเพื่อให้ได้ชื่อหน้าจอที่ต้องการ!”

เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในรัฐนิวยอร์กในปีนี้ ซึ่งจะรวมถึงความสามารถในการวางเดิมพันจากอุปกรณ์มือถือ – วุฒิสมาชิก NYS โจเซฟ พี. แอดแอบโบ จูเนียร์ และสมาชิกสภาเจ. แกรี่ Pretlow ได้แก้ไขกฎหมายเพื่อจัดการกับข้อกังวลที่แสดงเกี่ยวกับข้อเสนอเบื้องต้น

“ฉันยังคงเชื่อต่อไปว่าการทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย และทำให้ผู้คนสามารถวางเดิมพันจากโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ของพวกเขา มีศักยภาพมหาศาลในการสร้างงานและระดมทุนจำนวนมากเพื่อการศึกษาและโครงการสาธารณะที่สำคัญอื่นๆ ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ขยายขอบเขตว่าบุคคลสามารถวางเดิมพันกีฬาได้ที่ไหนและอย่างไร” แอดดับโบกล่าว “ร่วมกับ Assemblymember Pretlow ฉันตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการนำการพนันกีฬาทางกฎหมายมาสู่นิวยอร์ก เราไม่สามารถนั่งดูธุรกิจการพนันกีฬาผิดกฎหมายของนิวยอร์กที่เฟื่องฟูได้ในขณะที่เงินไหลออกจากรัฐของเราและเข้าสู่นิวเจอร์ซีย์”

“เงินหลายพันล้านดอลลาร์ของชาวนิวยอร์กถูกนำไปเดิมพันกับกีฬาในตลาดมืด ด้วยการเปิดใช้องค์ประกอบการเดิมพันกีฬาบนมือถือ เราจะสามารถจับการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ได้ในขณะที่ปกป้องผู้บริโภคของเราต่อไป Assemblyman Pretlow กล่าว “วุฒิสมาชิกแอดดับโบ เจ้าหน้าที่ของเรา และฉันทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่างกฎหมายที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมด”

การแก้ไขทำให้ OTBs และสิ่งอำนวยความสะดวกของ New York Racing Association (NYRA) เริ่มการเดิมพันกีฬาบนมือถือผ่านคีออสก์ได้ในเวลาเดียวกับที่คาสิโนสี่แห่งตอนเหนือที่ได้รับอนุญาตให้เสนอการเดิมพันตามกฎหมาย VLTs, Racinos และ arenas จะถูกแบ่งระยะในภายหลัง นอกจากนี้ การแก้ไขยังเสริมการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

พรีเมี่ยมของนักพัฒนาเกมมือถือตาราง OneTouch ได้เปิดตัวมือสูง Hold’em, เกมโป๊กเกอร์มือถือครั้งแรกกับ sidebet ที่ไม่ซ้ำกันให้ผู้เล่นเพิ่มแรงจูงใจที่จะหลุมปัญญาของพวกเขากับตัวแทนจำหน่าย

High Hand ใช้การเล่นเกมโหมดแนวตั้งที่ลื่นไหลอย่างราบรื่นของเกม Texas Hold’em ของ OneTouch ที่มีกราฟิกและเสียงล่าสุด แต่ด้วยเดิมพันข้างเคียงและโบนัสที่รวดเร็ว การจ่ายเงินหากมูลค่าในมือของผู้เล่นเป็นสามในหนึ่ง -ชนิดหรือดีกว่า

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นก็คือแม้ว่าพวกเขาสูญเสียเดิมพันหลักของพวกเขาไปยังตัวแทนจำหน่ายที่พวกเขายังคงได้รับการจ่ายเงินออกใน sidebet ของพวกเขาตัวอย่างเช่นถ้าพวกเขามีความตรงและตัวแทนจำหน่ายที่มีชักโครก

ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์สำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์บนมือถือที่กำลังเดินทาง High Hand ยังทำงานได้อย่างราบรื่นบนเดสก์ท็อป โดยผสมผสานเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล่าสุด

Ollie Castleman ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ OneTouch กล่าวว่า “เกม Texas Hold’em บนมือถือของเราเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเกมหนึ่งของเรา และ High Hand สร้างระดับของการมีส่วนร่วมและความตื่นเต้นที่ผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ออนไลน์อื่น ๆ ไม่สามารถนำเสนอได้

“โป๊กเกอร์เป็นเกมที่ผสมผสานทักษะกับโอกาส และ High Hand จะเพิ่มเงินเดิมพันมากยิ่งขึ้นด้วยตัวเลือกไซด์เบตที่น่าตื่นเต้นที่เรามั่นใจว่าผู้เล่นจะนำไปใช้อย่างรวดเร็วและกลับมาเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีก”

สล็อตใหม่ของ BF Games Cosmic Dreamนำผู้เล่นเข้าสู่อวกาศเพื่อสำรวจจักรวาลและดวงดาวพร้อมการรวบรวมชัยชนะทางดาราศาสตร์

เกมดังกล่าวตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ในฝันและมีกลุ่มดาวของสัญลักษณ์จักรวาลและลึกลับ เช่น ดวงจันทร์ นักล่าฝัน เพชรและเอลฟ์ที่กระตุ้นการหมุนฟรีและรอบโบนัส

สล็อตวิดีโอขนาด 5×3 มีความผันผวนปานกลาง ให้โอกาสมากมายสำหรับผู้เล่นที่จะได้รับรางวัลเมื่อพวกเขาหมุนรีลลึกลับ

Piotr Szpoton ซีอีโอของ BeeFee กล่าวว่า “ด้วยสัญลักษณ์ที่แสดงถึงกลุ่มดาวจักรวาล ประสบการณ์ภาพและเสียงที่น่าทึ่ง และรางวัลทางกาแล็กซี่ ผู้เล่นสามารถสร้างความฝันของตนให้เป็นจริงได้ด้วย Cosmic Dream

“หมุนรีลในขณะที่ชื่นชมดวงดาวที่สวยที่สุดและรับรางวัลจักรวาลของคุณ”

Cosmic Dream™ เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในพอร์ตโฟลิโอเกมคุณภาพสูงของ BF Games ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเกมที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตาม

BF Games จะจัดแสดงที่ iGB Live! ในอัมสเตอร์ดัม 16-19 ก.ค. เยี่ยมชมสแตนด์ L10 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของ BF Games

Bet.Works ผู้ให้บริการ iGaming ในสหรัฐอเมริกาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหนังสือกีฬา ประกาศในวันนี้ว่า Mr. Jay Rood ได้เข้าร่วมกับบริษัทในตำแหน่ง Chief Risk Officer

Mr. Rood เป็นผู้บริหารเกมในตำนานในลาสเวกัสและเป็นผู้ริเริ่มการเดิมพันกีฬาด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือกีฬา

Mr. Rood มีอาชีพที่เป็นเรื่องราวในการเล่นเกมและการพนันกีฬาซึ่งเริ่มต้นใน Lake Tahoe ที่ทำงานให้กับ Caesars ย้อนกลับไปในปี 1992

Mr. Rood เข้าร่วม MGM เมื่อเปิดทำการในเดือนธันวาคม 1993 ในตำแหน่งนักเขียนตั๋วและทำงานให้กับผู้ประกอบการมานานกว่า 25 ปี ท้ายที่สุดดูแลหนังสือกีฬาของ MGM ทั้งหมดรวมถึง 10 แห่งในเนวาดาสองแห่งในมิสซิสซิปปี้และอีกหนึ่งแห่งในนิวเจอร์ซีย์เนื่องจากการขยายตัวของการเดิมพันกีฬาได้กวาดไปทั่วสหรัฐอเมริกาหลังจากการยกเลิก PASPA ในปี 2561

Mr. Rood เข้าร่วม Bet.Works ในช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์การเดิมพันกีฬาของสหรัฐฯ เนื่องจากกว่า 30 รัฐคาดว่าจะทำให้ Sportsbooks ถูกกฎหมายในอีก 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า

สิบหกรัฐได้ผ่านกฎหมายแล้วเนื่องจากแปดรัฐอาศัยอยู่กับแปดรัฐที่รอการเปิดตัว ตลาดการเดิมพันกีฬาในสหรัฐฯ คาดโดย Morgan Stanley ประมาณ 400 พันล้านดอลลาร์และประกอบด้วยพลเมืองสหรัฐฯ ประมาณ 44 ล้านคนที่เดิมพันทุกปี

David Wang ผู้ก่อตั้ง/CEO ของ Bet.Works กล่าวว่า “ในอดีตฉันเคยได้รับสิทธิพิเศษในการทำงานร่วมกับ Jay และการดำเนินงานด้านหนังสือกีฬา 25 ปีของเขาจะช่วยพาบริษัทไปสู่ระดับต่อไป

“ไม่มีใครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำองค์กรของเราแล้ว ในขณะที่เราปรับใช้ในหลายรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Jay และทีมซื้อขายและความเสี่ยงในลาสเวกัสของเราจะดูแลแบรนด์ทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม Bet.Works โดยเน้นที่การเดิมพันขั้นสูงในการเล่นผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของเรา”

Jay Rood หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงของ Bet.Works กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความสามารถอย่างมากที่ Bet.Works โดยมุ่งเน้นที่การบริการอุตสาหกรรมการพนันกีฬาที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์และทรงพลัง และทีมงานที่มี ความรู้ที่กว้างขวางในตลาดการเดิมพันของสหรัฐ

“วิสัยทัศน์และแรงผลักดันของ David Wang เป็นโรคติดต่อได้ และฉันเชื่อว่าเขาได้วางตำแหน่ง Bet.Works ให้เป็นผู้ให้บริการทางเลือกสำหรับผู้ให้บริการเกมที่ต้องการปรับปรุงข้อเสนอของพวกเขาต่อแขกของพวกเขา”

Adam Friedman ประสบความสำเร็จในการป้องกันตำแหน่งของเขาในหนึ่งในกิจกรรม WSOP ที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์มือเก๋าได้รับความเคารพสูงสุด $10,000 Dealers Choice 6-Handed การชนะซ้ำของฟรีดแมนซึ่งมาในอีเวนต์ #35 ของ World Series of Poker ในฤดูร้อนนี้ มีมูลค่า 312,417 ดอลลาร์ และทำให้เขาได้รับสร้อยข้อมือทองคำ WSOP อันที่สามในอาชีพทองคำของเขา

วันจ่ายเงินเดือนครั้งใหญ่ทำให้อาชีพ WSOP ของฟรีดแมนได้รับเงินรางวัลเป็น 1,801,773 ดอลลาร์ ฟรีดแมน วัย 37 ปี จากเมืองกาฮันนา รัฐโอไฮโอ ได้บันทึกเงินสด WSOP และ Circuit ทั้งหมด 31 รายการ โดยเป็นเงินสดที่ใหญ่ที่สุดเพียงรายการเดียว

ฟรีดแมนมาถึงวันที่สี่และวันสุดท้ายของการแข่งขันนี้ด้วยอันดับที่สองรองชนะเลิศอันดับสองคือ Shaun Deeb ซึ่งกำลังมองหาสร้อยข้อมือ WSOP อาชีพที่ห้าของเขาเอง ฟรีดแมนดึงไปข้างหน้าด้วยระยะขอบ 3:2 เมื่อถึงเวลาที่เขาและดีบเริ่มเล่นแบบเฮดอัพจากนั้นปิดการชนะซ้ำ

Deeb ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ WSOP ประจำปี 2018 และมือโปรผู้มีประสบการณ์ซึ่งขณะนี้อาศัยอยู่ในลาสเวกัส ได้รับเงินรางวัลที่สอง 193,090 ดอลลาร์ นั่นผลักดันอาชีพ WSOP ของ Deeb ให้ชนะเหนือ 4.5 ล้านดอลลาร์

Matt Glantz แห่ง Philadephia ซึ่งทำเงินได้มากกว่า 3 ล้านเหรียญในอาชีพ WSOP ของเขาเอง ก็กลับมาอีกครั้งในการค้นหาสร้อยข้อมือเส้นแรกที่ตามหามานาน การวิ่งระยะยาวของ Glantz มีมูลค่า 139,126 ดอลลาร์

ผู้เล่นจากแคลิฟอร์เนียสองคนคือ David Moskowitz และ Michael McKenna จบอันดับที่สี่ ($ 100,440) และที่ห้า ($ 72,653) ตามลำดับ Nick Schulman จากนิวยอร์กได้รับเงินสดอันดับที่ 6 มูลค่า 52,656 ดอลลาร์

ฟรีดแมนที่นำเสนอรายละเอียดในรายละเอียดของมือสุดท้ายของเหตุการณ์ที่เขาทำบ้านเต็มที่เปิดและเหนี่ยวนำให้เกิด Deeb จะเรียกออกมาจาก stack ที่เหลือของเขากับสองคู่ ,เอซมากกว่าแจ็ค “ฉันนาทียกปุ่มที่ฉันต้องการได้รับนาทีเพิ่มทุกปุ่ม ฌอนวางเดิมพันสามมือในหลากหลายมือ บ้างก็แข็งแกร่ง บ้างก็ไม่แข็งแกร่งนัก ฉันเพิ่งตัดสินใจว่าเมื่อฉันอยู่ในตำแหน่ง ฉันจะปกป้องมือที่อ่อนแอกว่าของฉัน

“ฉันคิดว่าตัวเชื่อมต่อขนาดกลางดูดีพอที่จะป้องกันด้วย ล้มเหลวไป 8-7-4 รุ้ง . เขานำออกมาเล็กน้อยและฉันคิดว่ามันดูแข็งแกร่งถ้าฉันโทร สมมติว่าฉันมีกระดาน ดังนั้นฉันคิดว่าถ้าฉันยกขึ้นฉันสามารถเป็นตัวแทนของมือทุกประเภท – ลำไส้เล็กส่วนต้น, คู่ล่าง – มือข้างน้อยในจุดเหล่านั้น

“เขาโทรมา และฉันก็เปลี่ยนบ้านที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองด้วยเจ็ดคน ตอนนี้ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเขาจะโทรมา สมมติว่าเขาต้องฝ่าฟันบลัฟฟ์หลายๆ ครั้งของฉัน ถ้าเทิร์นนั้นเป็นผีฉันคงจะเดิมพันที่ใหญ่กว่าที่ฉันทำเพื่อให้เขาอยู่กับคู่ที่มากเกินไป, แปด, ผู้ที่เปิดกว้างใด ๆ ดังนั้นฉันจึงเดิมพัน 650,000 โดยประมาณ

“แม่น้ำ” แจ๊กโพดำ “ทำมือเฉพาะเจาะจงมากมาย ในกรณีที่เขามีมือข้างหนึ่งที่มีแม่แรงตี ฉันคิดว่าเขาน่าจะโทรได้ ฉันย้ายเข้ามาทั้งหมดแล้วเขาก็โทรมาประมาณ 1.5 ล้าน และนั่นคือมัน”

เมื่อถูกถามถึงวิธีการชนะซ้ำในรายการนี้เมื่อเทียบกับชัยชนะของเขาในปี 2018 ฟรีดแมนกล่าวว่า “ปีนี้มีความหมายมากกว่านั้นแน่นอน แน่นอนว่าเป็นความสำเร็จอันดับสองของโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุด ความสามารถในการเล่นซ้ำในสิ่งที่ผมเชื่อว่ายากที่สุดในการเล่น $10,000

“ฉันยังคิดว่าม้ามูลค่า 10,000 ดอลลาร์เป็นอัญมณีมงกุฎของเงิน 10,000 ดอลลาร์ที่เวิลด์ซีรีส์ เพียงเพราะมันเป็นม้าที่คนเล่นมากที่สุด [แต่] นี่เป็นเหตุการณ์ที่ยากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย 10,000 ดอลลาร์ คุณต้องสามารถเล่นได้ทั้งหมด 20 เกม และเกมที่คุณไม่มีประสบการณ์ คุณต้องมีการ์ดพื้นฐาน [ความรู้สึก]”

ฟรีดแมนกล่าวว่าความรู้เชิงลึกของโป๊กเกอร์ที่จำเป็นในการเล่นเกมที่เป็นไปได้ทั้งหมด 20 เกมทำให้ไม่น่าเป็นไปได้มากที่ผู้เล่นที่ไม่ชำนาญจะ “หลงทาง” ไปที่โต๊ะสุดท้าย “เพียงเพราะเมื่อคุณมีผู้เล่นที่อ่อนแอกว่าสองสามคน ทุกคนก็เป็นกลุ่มหมาป่า พวกเขาแค่เหยื่อผู้อ่อนแอ เมื่อพวกเขาเห็นใครบางคนที่อ่อนแออย่างยิ่ง [ในเกม] ทุกคนจะยิงเกมนั้นอย่างไม่หยุดหย่อนจนกว่าบุคคลนั้นจะหายไป”

ฟรีดแมนตัวเองคิดว่า Deeb หนึ่งของโลกที่ดีที่สุดในรูปแบบเสมือนจริงใด ๆ ก็จะยังคงเห็นชอบในเกมใหญ่เดิมพันเช่นโฮลด์ ทว่าฟรีดแมนยังคิดว่า Deeb อาจมีความได้เปรียบน้อยกว่าที่เขาหวังไว้ เนื่องจากฟรีดแมนทำงานเกี่ยวกับโฮลเอ็มอย่างกว้างขวางในช่วงสองปีที่ผ่านมา

และสำหรับ “ความสำเร็จอันดับสองของโป๊กเกอร์” นั้นฟรีดแมนยังคงภาคภูมิใจที่สุดที่ไม่เคยล้มเหลวในเกม แม้ว่าจะมีขึ้นๆ ลงๆ ของอาชีพอาชีพ 14 ปี

ผู้เล่นห้าคนกลับมาเพื่อสรุปวันที่ 4 ของเหตุการณ์ทางเลือกดีลเลอร์นี้ ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนจะเลือกรูปแบบโป๊กเกอร์ที่แตกต่างกัน 20 แบบซึ่งจะเล่นเพื่อหมุนโต๊ะเต็ม Deeb เป็นผู้นำผู้เล่นห้าคนสุดท้ายหลังจากที่ Nick Schulman ถูกจับในอันดับที่หก ($ 52,656) ในวันที่ 3 แม้ว่า Schulman ยังคงให้เครดิตกับการปรากฏตัวในตารางสุดท้ายอย่างเป็นทางการ

น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 4 Michael McKenna ออกจากอันดับที่ห้า ($ 72,653) การแย่งชิงของ McKenna มาจากการจับสามเท่าถึงเจ็ด ซึ่งเริ่มต้นด้วย Deeb เลี้ยงจากใต้ปืนและ McKenna เรียกจากปุ่ม Deeb ดึงไพ่สามใบให้ McKenna สองใบ; จากนั้น Deeb เช็ค Raise, McKenna เดิมพัน 100,000 และ Deeb เช็คเพิ่มเป็น 500,000 จากนั้น McKenna ก็พยายามที่จะย้ายเข้าไปทั้งหมด แม้ว่าเขาจะได้เงินเดิมพันเกินขีดจำกัดสูงสุด แต่ Deeb ก็ย้ายทั้งหมดเข้าไปอยู่ในตัวของเขาเอง ทำให้ McKenna มีอายุเกินกำหนดได้ดี

Deeb ยังคงตบเบา ๆ ในขณะที่ McKenna ดึงหนึ่งในการจับครั้งที่สอง Deeb ยังคงตบเบา ๆ อีกครั้ง McKenna โยนทิ้งสิบครั้งแล้วดึงอีกครั้ง จากนั้น Deeb ก็เปิดมือของเขา McKenna ยังมีชีวิตอยู่ แต่เขาไม่ได้ดึงสิ่งที่เขาต้องการ

อันดับที่สี่และ 100,400 ดอลลาร์ตกเป็นของ David Moskowitz เพียงไม่กี่มือในภายหลัง Moskowitz ลดลงเหลือเพียง 192,000 ในชิปเมื่อเขาได้พวกเขาทั้งหมดในกับฟรีดแมนในมือของหม้อ จำกัดโอมาฮา มือของ Moskowitz ตามหาของฟรีดแมน คณะกรรมการเสนอความหวังแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีการปรับปรุง โดยที่กษัตริย์ของฟรีดแมนดีพอสำหรับการน็อกเอาต์

แมตต์ แกลนท์ซ มือเก๋ารุ่นเก๋ารอดจากเกมอื่นในช่วงต้นเกม โดยดูแลสแต็คสั้นของตัวเองไปจนถึงการเล่นสามทาง แม้ว่าเขาไม่สามารถปีนขึ้นไปได้สูงกว่านี้ และจับได้ 183,000 แต้มสุดท้ายในมือของ Deuce-to-seven สามแต้มต่อ Deeb ทั้งสองอยู่ในข้อตกลงเบื้องต้นหลังจากสงครามการเดิมพันช่วงสั้นๆ และในการเสมอกันครั้งแรก Glantz นำสามแต้มให้กับ Deeb’s two ผู้เล่นทั้งสองดึงหนึ่งในรอบที่สอง และเมื่อเสมอก่อน Glantz ก็จับได้อีกครั้งหนึ่งในการจับฉลากครั้งสุดท้ายในขณะที่ Deeb ยังคงตบอยู่ Deeb แสดงให้เห็นในขณะที่ Glantz จำเป็นต้องเชื่อมต่อ แต่เขาจับผีอีกตัวหนึ่งและออกไปที่สาม

นั่นทำให้เวทีสำหรับการปะทะกันปิดระหว่างฟรีดแมนกับดีบ ซึ่งฟรีดแมนเป็นผู้นำตลอดทางจนกระทั่งการจบคู่เต็มบ้านมากกว่าสองคู่

กิจกรรม #35, $10,000 Dealers Choice 6-Handed, ดึง 122 รายการเพื่อสร้างเงินรางวัลรวม $1,146,800 ผู้เล่น 19 คนได้รับเงินสดและเงินสดขั้นต่ำมีมูลค่า 14,818 ดอลลาร์

คนอื่นๆ ทำเงินในกิจกรรม #35, $10,000 Dealers Choice 6-Handed, รวมถึง Phil Hui (อันดับที่ 7, $36,238), Bryce Yockey (อันดับที่ 8, $36,238), Jeff Lisandro (10th, $27,823), Matthew Schreiber (อันดับที่ 12, $20,285), Max Pescatori (อันดับ 13, 14,818) และ Chris Klodnicki (อันดับที่ 16, 14,818)