ID Line UFABET ไลน์ MAXBET ส่งผู้เล่นเข้าสู่ World

www.pokertime.comเสนอให้ผู้เล่นทุกวันมีโอกาสได้เปรียบในการแข่งขันหลัก 2006 World Series of Poker (WSOP) ซึ่งเป็นการแข่งขันทางบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก – เพราะมีโอกาสที่ดีในครั้งต่อไป ไอดอลโป๊กเกอร์ยังคงใช้เวลาในคืนวันอาทิตย์เก็บชิปที่บ้าน

ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม เวลา 21:30 น. EST เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัว PokerTime ห้องไพ่ออนไลน์ใหม่จะมีฟรีโรลจำนวนมาก โดยมอบที่นั่ง WSOP หนึ่งที่นั่งให้กับผู้ชนะ สามปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าทุกคนสามารถกลายเป็นแชมป์โลกของโป๊กเกอร์ได้ ปีนี้ PokerTime เข้าซื้อ

ผู้เล่นที่ลงทะเบียนมากถึง 10,000 คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับพรีเมียร์ของโป๊กเกอร์ แชมป์ WSOP สามคนสุดท้ายเล่นออนไลน์ และสองคนในนั้น – Chris Moneymaker และ Greg Raymer – ชนะที่นั่งในกิจกรรมหลักบนอินเทอร์เน็ต การฝึกฝนทักษะของคุณทางออนไลน์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยกระดับเกมของคุณ และ PokerTime นำเสนอบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตร เป็นกันเอง และเป็นกันเอง

ผู้ชนะฟรีโรลจะถูกพาไปที่ลาสเวกัสสำหรับกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม-10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 แพ็คเกจรางวัลมูลค่า 12,500 เหรียญ รวมค่าตั๋วเครื่องบินและที่พักดีลักซ์ ตลอดจนเงินซื้อเข้า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ การแข่งขัน อันดับสองถึง 10 ในรายการฟรีโรลจะแบ่งเงินรางวัลรวม $2,500 ดังนั้นทุกคนที่ทำตารางสุดท้ายจะเดินออกไปพร้อมกับแบ๊งค์เพื่อปรับปรุงเกมของพวกเขาต่อไป

อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโป๊กเกอร์ โดยเปิดให้ผู้ชมจำนวนมากขึ้น PokerTime มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาและการรวมตัวของผู้เล่นใหม่เหล่านี้ เป็นที่ที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกวันสามารถเข้าร่วมกับคู่แข่งที่มีใจเดียวกันได้ ฟรีโรล WSOP จะค้นหาว่าใครมีความสามารถพิเศษเพื่อยกระดับเกมของพวกเขาไปอีกระดับ

หากต้องการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมครั้งเดียวนี้ ลงทะเบียนที่www.pokertime.comวันนี้

เกี่ยวกับ PokerTime

PokerTime www.PokerTime.comเป็นที่ที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกวันยินดีต้อนรับและสนับสนุนให้เล่น ไซต์นำเสนอสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่สนุก ปลอดภัย และปลอดภัย ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเล่นโป๊กเกอร์และทดสอบทักษะของพวกเขาในหมู่เพื่อนฝูง PokerTime เป็นสมาชิกของ Fortune Lounge Group ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคาสิโนออนไลน์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก

LODI, Calif., Dec. 19, 2005 (PRIMEZONE) — Pacific Financial Solutions, Inc. (Pink Sheets:PFUO) ผู้นำด้านการจัดหาอุปกรณ์ Cashless ATM และอุปกรณ์ POS แบบไร้สายที่มีเทคโนโลยีเทอร์มินัล Point-of-Banking (PBT) ของ Pacific , Merchant Processing และบัตรที่มีมูลค่าสะสม ประกาศในวันนี้ว่าเป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทกำลังเปิดตัวโครงการ Major Pro sports affinity program โดยความร่วมมือกับ Silver and Black Fund ( www.silverandblackfund.com ) โปรแกรม Affinity จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นฟุตบอล Pro ที่เกษียณอายุแล้ว และจะทำให้แฟนกีฬาหลายล้านคนตระหนักถึงความต้องการทางกายภาพและการเงินที่ไม่ได้พูดมากมายของผู้ด้อยโอกาสแต่สมควรได้รับผู้เล่นที่เกษียณอายุ

Mark Ehrlich โฆษกการตลาด Affinity ของ Pacific Financial กล่าวว่า “Silver and Black Fund เป็นโอกาสแรกจากหลายโอกาสที่เราได้ดำเนินการในสนามกีฬา Major Pro ในขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งแรกของพวกเขาสร้างรายได้หลายแสนดอลลาร์สำหรับกองทุน ส่วนแบ่งรายได้จากแปซิฟิกจะเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตของความพยายามในการระดมทุน Pacific จะเป็นผู้ให้บริการเฉพาะสำหรับโปรแกรมมูลค่าสะสมและบัตรโทรศัพท์สำหรับการแสดงลายเซ็น ‘Celebration of Heroes’ ประจำปีครั้งที่สองของ Silver and Black ในเดือนเมษายน 2549 ผู้เล่นที่เกษียณอายุแล้วมากกว่า 30 คนซึ่งเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกองทุนเงินและแบล็ค ฟันด์ ได้ให้คำมั่นที่จะเข้าร่วมการแสดงและให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง งานนี้คาดว่าจะดึงดูดแฟนๆ ที่ภักดีและทุ่มเทมากกว่า 10,000 คน”

“แปซิฟิกคาดว่าจะเพิ่มการเข้าร่วมในโครงการ Affinity การแบ่งรายได้ของ Sports Fund อย่างรวดเร็วภายในสถานที่อื่นๆ ของ Major Pro Sport” Fred Rackers ประธานฝ่ายบริการการ์ดของ Pacific กล่าว “ความจริงที่ว่าแฟน ๆ ที่ชื่นชมและภักดีนับล้านสนับสนุนผู้เล่นของสนามกีฬา Pro ทุกประเภทนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง และฉันคาดว่าแฟน ๆ ที่มุ่งมั่นนับหมื่นจะมีส่วนร่วมผ่านบัตรเดบิต ATM แบบเติมเงิน บัตรของขวัญ และการสนับสนุนบัตรโทรศัพท์แบบเติมเงิน โปรแกรมที่จะขึ้นบนเว็บไซต์ในต้นปีหน้า” นายแร็คเกอร์สกล่าวต่อ

โปรแกรม Affinity จะเข้าถึงแฟน ๆ ที่ภักดีนับล้านโดยเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตออนไลน์และการริเริ่มทางการตลาดเฉพาะสถานที่

เกี่ยวกับแปซิฟิก

Pacific Financial Solutions Inc. ID Line UFABET ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก ให้บริการลูกค้าด้วยอุปกรณ์เติมเงินและตู้คีออสก์แบบเติมเงิน แปซิฟิกประกอบด้วยหน่วยงานแบบบูรณาการสามส่วน ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร ณ จุดบริการ (PBT) บริษัท Global Kiosk Corp. และ Pacific Card Services Pacific เป็นผู้ให้บริการตำแหน่ง (LSP) สำหรับร้านค้าปลีกในประเทศและระดับภูมิภาค ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของแปซิฟิกได้รับแรงหนุนจากยอดขายขององค์กร ยอดขายของ ISO รวมถึงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ กลยุทธ์ระดับโลกของแปซิฟิกมุ่งเน้นไปที่การปรับใช้บริการธนาคารเดบิตแบบใช้ครั้งเดียวและหลายแบบ และเปิดใช้งานอุปกรณ์ทั่วโลก

โปรแกรม Turn-around รวมถึงการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของ Salomon และการยกเลิกตำแหน่งสูงสุด 400 ตำแหน่งในฝรั่งเศสเป็นหลัก มาตรการที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การจัดสรรพื้นที่ใหม่ในการผลิตสกีซาโลมอนและรองเท้าสกี Atomic เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกลุ่ม Amer Sports คาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปีได้มากกว่า 40 ล้านยูโรภายในสิ้นปี 2551

ค่าใช้จ่ายของการปรับโครงสร้างองค์กร Salomon ซึ่งเป็นผลมาจากการลดจำนวนพนักงาน การบูรณาการ และมาตรการอื่นๆ อยู่ที่ประมาณ 50 ล้านยูโร ค่าใช้จ่ายจะระบุไว้ในงบการเงินของ Amer Sports 2005 อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างองค์กรของซาโลมอนไม่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรต่อหุ้นของ Amer Sports ในปีงบประมาณปัจจุบัน เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสสี่ของซาโลมอนและการปรับมูลค่างบดุลของซาโลมอนที่เกี่ยวข้องกับ IFRS กำไรต่อหุ้นของ Amer Sports อยู่ที่ประมาณ 0.90-1.00 ยูโรตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

ซาโลมอนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนคนงาน เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานผ่านการฟื้นฟูงานและมาตรการอื่นๆ แผนสังคมนี้คาดว่าจะพร้อมใช้ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2549

Jean-Luc Diard ประธานบริษัท Salomon กล่าวว่า “มาตรการเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถแข่งขันและสร้างฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ผู้ที่ออกจากบริษัทของเราหางานใหม่

ซาโลมอนเป็นผู้นำด้านกีฬากลางแจ้งและฤดูหนาว และเป็นที่ยอมรับในด้านเครื่องแต่งกายและรองเท้าทางเทคนิค นอกจากนี้ แผนกธุรกิจของ Salomon ได้แก่ Mavic, Bonfire, Arc’teryx และ Cliché ล้วนเป็นตัวแทนของแนวทางของผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ธุรกิจของตน ซาโลมอนเป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสูงและเน้นประสิทธิภาพ

ฉันยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้ง Mr. Thomas Ehrnrooth เป็นรองประธาน ฝ่ายขายและการตลาดสำหรับแบรนด์ Salomon ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป ตำแหน่งที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะตอกย้ำความพยายามของเราในการพัฒนายอดขายและภาพลักษณ์ของแบรนด์ Salomon ต่อไป โลก. ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคและแผนกแบรนด์จะรายงานไปยังฟังก์ชันนี้

คุณ Thomas Ehrnrooth สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์มากมายในด้านการขายและการตลาด การสร้างเครือข่ายการขายทั่วโลก เขาจะเข้าร่วมกับซาโลมอนจาก Myllykoski Corporation ผู้ผลิตกระดาษชั้นนำที่มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,5b ยูโร ซึ่งเขาจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทขายทั่วโลกและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสำหรับส่วนกลาง บริษัทขายที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี เขายังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัทอีกด้วย

Thomas Ehrnrooth อายุ 51 ปีเป็นพลเมืองฟินแลนด์ พูดภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ สวีเดน ฟินแลนด์ และเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่ว เขาเป็นคนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในมิวนิก เยอรมนี และใช้เวลา 18 ปีในอาชีพการทำงานในอียิปต์ ฝรั่งเศส แคนาดา และเยอรมนี

โธมัสจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารซาโลมอนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ฉันมั่นใจว่าโธมัสจะเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของซาโลมอน

เชิญร่วมต้อนรับโทมัสสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของซาโลมอน

DEL MAR, 22 ธันวาคม 2548 (PRIMEZONE) — Pacificap Entertainment Holdings, Inc. (OTCBB:PFEH) ( www.pacificaentertainment.com ) ยินดีที่จะประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงกับ Collectible Concepts Group, Inc. (OTCBB) :CCGI) เพื่อขายห้องสมุดกีฬาที่ชวนให้นึกถึงอดีต รวมถึงการ์ตูนวินเทจและคอลเลกชั่นภาพยนตร์คลาสสิก

Collectible Concepts Group, Inc. พัฒนาและทำการตลาดความบันเทิง กีฬา และสินค้าของสะสมที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับการขายปลีกจำนวนมากโดยเฉพาะและการจัดจำหน่ายออนไลน์

Ed Litwak ประธาน Pacificap กล่าวว่า “การขายครั้งนี้จะทำให้เรามีรายได้ในไตรมาสแรกของปี 2549 และทำให้เราสามารถมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจการจัดหาเงินทุนสำหรับภาพยนตร์ซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภาพยนตร์เรื่องแรกของเรา ‘American Cannibal’ น่าจะเสร็จสิ้น ภายในต้นเดือนมกราคม และเราคาดว่าจะขายสิทธิ์ในโรงภาพยนตร์ ต่างประเทศ ทีวี และเคเบิลทีวีในเร็วๆ นี้ในไตรมาสแรกของปี 2549”

แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย 27 ธันวาคม 2548 (PRIMEZONE) — Sports-Stuff.com Inc. (Pink Sheets:SSUF) ผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายข้อความแจ้งเตือนทาง SMS เว็บไซต์บนมือถือ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอเกมบนมือถือสำหรับกีฬาและ วงการบันเทิงประกาศในวันนี้ว่า บริษัท จะให้บริการมือถือและการแจ้งเตือนสำหรับสมาชิก HockeyDraft.ca

สมาชิกของบริการ HockeyDraft.ca ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ประมาณ 75,000 คน จะสามารถเข้าถึงฮอกกี้พูลของพวกเขาบนโทรศัพท์มือถือและดูอันดับ สถิติ การบาดเจ็บ และอื่นๆ ได้เช่นกัน ลูกค้าของ HockeyDraft.ca จะสามารถลงทะเบียนได้ สำหรับการแจ้งเตือนมือถือโดย SSUF การแจ้งเตือนเหล่านี้จะปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และจะทำให้ลูกค้าของ HockeyDraft.ca ทราบคะแนนหรือการแจ้งเตือนข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นในกลุ่มกีฬาของพวกเขา

สมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติมและค่าบริการต่อข้อความเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์บนมือถือและรับการแจ้งเตือนทางมือถือ

Kevin Day ประธาน SSUF กล่าวว่า ไลน์ MAXBET “ผมตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศให้ทราบว่าเรากำลังทำงานร่วมกับ HockeyDraft.ca เพื่อจัดหาโซลูชั่นไร้สายสำหรับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของพวกเขา “บริการที่เราจะมอบให้กับ HockeyDraft.ca จะช่วยให้ลูกค้าของพวกเขามีโอกาสเข้าถึงสระว่ายน้ำกีฬาของพวกเขาได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก การผสมผสานความเชี่ยวชาญของเราในการสร้างเว็บไซต์บนมือถือพร้อมกับโปรแกรมแจ้งเตือนของเราจะ เพิ่มการเปิดเผยของเรากับแฟนกีฬาตัวยง”

เกี่ยวกับ HockeyDraft.ca

http://HockeyDraft.caเป็นผู้จัดการพูลแฟนตาซีฮ็อกกี้อันดับ 1 ของแคนาดา โดยมีฐานผู้ใช้ประมาณ 75,000 คน โซลูชันที่กำหนดเองของ HockeyDraft.ca ช่วยให้ผู้คนสามารถดูสถิติอัพเดทรายวัน รายงานการบาดเจ็บ และอื่นๆ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว HockeyDraft.ca เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการติดตามสระฮอกกี้

เกี่ยวกับ SSUF

SSUF เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิงสำหรับโทรศัพท์มือถือ ผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ผู้พัฒนาเกม นักกีฬามืออาชีพ และผู้ให้บริการข้อมูล บริษัทได้จัดทำการแจ้งเตือนทาง SMS เว็บไซต์บนมือถือ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอเกมบนมือถือที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ ความมุ่งมั่นของ SSUF ในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดแสดงให้เห็นในการได้มาซึ่งสิทธิ์ไร้สายสำหรับนักเล่น NFL ชั้นนำสามคนและผู้เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำของโลกอีกหกคน

มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดของ Amer Sports Corporation จำนวน 10,500 หุ้น อันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิประจำปี 2545 การเพิ่มทุนในหุ้นของบริษัทจำนวน 42,000 ยูโรที่สอดคล้องกันนั้นได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จากการเพิ่มขึ้นนี้ ทุนเรือนหุ้นของ Amer Sports Corporation ในขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 285,870,840 ยูโร และจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดคือ 71,467,710

สิทธิของผู้ถือหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2548 หุ้นใหม่ดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิในวันที่ 30 ธันวาคม 2548

ระยะเวลาการสมัครสมาชิกโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ Amer Sports’ 2002 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2550

แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย 30 ธันวาคม 2548 (PRIMEZONE) — Sports-Stuff.com Inc. (Pink Sheets:SSUF) ผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายข้อความแจ้งเตือนทาง SMS เว็บไซต์บนมือถือ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอเกมบนมือถือสำหรับกีฬาและ วงการบันเทิง ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับสถานะคุณสมบัติโดย Depository Trust Company (DTC) DTC ให้ธนาคาร บริษัทนายหน้า และสถาบันอื่น ๆ มีวิธีการย้ายหลักทรัพย์และชำระการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

“หลักทรัพย์ที่ไม่เข้าเกณฑ์ DTC มักไม่ได้รับการยอมรับสำหรับการซื้อขายในหลายสถาบัน หรือเพียงแค่ถูกจำกัดไม่ให้มีการซื้อขายในแต่ละวันเนื่องจากปริมาณงานเอกสารหรือกำลังคนที่จำเป็นในการวางและดำเนินการซื้อขาย” นายเควิน เดย์ ประธาน SSUF กล่าว “การเป็น DTC ที่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้และเป็นขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลและดึงดูดนักลงทุนรายใหม่มายังบริษัทของเรา”

Depository Trust Company (DTC) เป็นสมาชิกของระบบธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งเป็นบริษัททรัสต์แบบจำกัดวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายการธนาคารของรัฐนิวยอร์ก และหน่วยงานหักบัญชีที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นำประสิทธิภาพมาสู่อุตสาหกรรมหลักทรัพย์โดยคงความดูแลของหลักทรัพย์ประมาณ 2 ล้านฉบับ ส่วนใหญ่ “ลดความสำคัญ” อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีอยู่เพียงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นกระดาษจำนวนนับไม่ถ้วน ศูนย์รับฝากยังให้บริการที่จำเป็นในการบำรุงรักษาหลักทรัพย์ที่อยู่ในความดูแล

SSUF เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิงสำหรับโทรศัพท์มือถือ ผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ผู้พัฒนาเกม นักกีฬามืออาชีพ และผู้ให้บริการข้อมูล บริษัทได้จัดทำการแจ้งเตือนทาง SMS เว็บไซต์บนมือถือ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอเกมบนมือถือที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ ความมุ่งมั่นของ SSUF ในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดแสดงให้เห็นในการได้มาซึ่งสิทธิ์ไร้สายสำหรับผู้เล่นชั้นนำของ NFL สี่คนและผู้เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำของโลกอีก 6 คน

นิวยอร์ก, 3 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — Sports Video Group (SVG) ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นโดยผู้บริหารด้านกีฬาชั้นนำเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมกีฬามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในการใช้วิดีโอและเครื่องมือสื่อใหม่ ๆ กำลังก้าวไปข้างหน้า ด้วยการริเริ่มของอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของคุณสมบัติด้านกีฬาและประสบการณ์ของแฟน ๆ

Sports Video Group จะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง การผลิต และการกระจายเนื้อหากีฬาสำหรับการออกอากาศ บรอดแบนด์ และอุปกรณ์มือถือ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานด้านกีฬาต่างๆ จะช่วยแนะนำแนวความคิดริเริ่มต่างๆ ขององค์กร

Ken Kerschbaumer นักข่าวด้านการออกอากาศและเทคโนโลยีรุ่นเก๋า ซึ่งเคยเป็นนิตยสาร Broadcasting & Cable (B&C) จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาของ SVG Mr. Kerschbaumer ใช้เวลา 15 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีการออกอากาศ เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีผู้บริโภคสำหรับสิ่งพิมพ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงนิตยสาร B&C, Digital Television, Television Broadcast, Government Video และ TVBEurope เขาจะยังคงแก้ไขรายงาน HD รายปักษ์ของ B&C ทุก 2 สัปดาห์ และจะเผยแพร่ข้อมูล SVG ของเขาไปยังบริการข่าวสารด้านอุตสาหกรรมและกีฬาที่หลากหลาย

“SVG เป็นฟอรัมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยลีกและทีมโดยเฉพาะ ผู้จัดจำหน่ายเนื้อหา บุคลากรในสนามและในสนาม และแม้แต่โค้ชและนักกีฬาก็คอยติดตามวิดีโอล่าสุดและเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติด้านสื่อใหม่ๆ” นายเคิร์ชบาวเมอร์กล่าว “สมาชิก SVG จะแบ่งปันความรู้เพื่อช่วยอุตสาหกรรมกีฬาทั้งหมดในทุกระดับ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมได้ดีที่สุด: แฟน ๆ”

Sports TV Summit มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม เวลา 15:00-16:30 น. ในห้อง S226 ของ Las Vegas Convention Center ไฮไลท์จะรวมถึงการนำเสนอจากวิทยากรรับเชิญ Brian Bedol ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง CSTV และ Bryan Burns รองประธาน ESPN การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ SVG และ CEA จะนำเสนอผลการวิจัยจากการศึกษาวิจัยร่วมกัน: “HD Sports: Winning Over the Consumer” ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถ RSVP ได้ที่: ces@sportsvideo.org

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกีฬาในสหรัฐฯ มีลีกอาชีพมากกว่า 50 ลีก ทีมงานมืออาชีพ 300 ทีม และ 75,000 ทีมในระดับวิทยาลัยและระดับมัธยมปลาย ซึ่งทั้งหมดได้จัดตั้งหรืออยู่ในขั้นตอนของการจัดทำวิดีโอแต่ละรายการและกลยุทธ์สื่อใหม่ เพื่อการสื่อสารและการฝึกอบรม

“SVG ไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับ ‘ลีกใหญ่’ เท่านั้น แต่ยังเป็นการรวบรวมผู้บริหารวิดีโอกีฬาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านวิทยาลัยผ่านทางมืออาชีพ เพื่อให้แฟนๆ ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ — กีฬามากขึ้น ข้อมูลมากขึ้น และประสบการณ์กีฬาที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นายเคิร์ชบาวเมอร์กล่าวเสริม

SVG ตั้งอยู่บนเว็บที่www.sportsvideo.orgซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จะให้สมาชิกได้รับข่าวสารล่าสุดและการพัฒนา SVG จะเปิดตัว Sports Video Insider พร้อมกัน ซึ่งเป็นจดหมายข่าวทางอีเมลรายวันสำหรับสมาชิกเท่านั้นเกี่ยวกับข่าวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Sports Video Group จะเผยแพร่ Sports Video Insider ในไม่ช้า การลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวสามารถทำได้โดยเข้าสู่โฮมเพจของ SVG: www.sportsvideo.org

เกี่ยวกับกลุ่มวิดีโอกีฬา

คณะกรรมการที่ปรึกษาของ Sports Video Group ประกอบด้วยผู้บริหารจากเครือข่ายโทรทัศน์และเคเบิลชั้นนำ รวมถึง NBA, ESPN, PGA Tour Productions, CBS และ ABC Sports, ลีกกีฬาอาชีพ และการปฏิบัติงานในสนามกีฬา สามารถดูรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดได้ที่: http://www.sportsvideo.org/artman/publish/advisory_board.shtml

Sports Video Group เป็นแผนกหนึ่งของ Entertainment Technology Partners (ETP) ซึ่งเป็นกิจการใหม่ที่เกิดจากสองผู้นำในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ได้แก่ Paul G. Gallo และ Martin A. Porter อดีตผู้บริหารของ United Entertainment Media และโปรดิวเซอร์ของ 25 นิตยสาร เว็บไซต์ และงานแสดงสินค้าที่ตอบสนองความต้องการข้อมูลทางธุรกิจของผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง วิดีโอ การออกอากาศ เครื่องดนตรี และระบบ

GOLDEN, Colo., 3 มกราคม 2549 (PRIMEZONE) — HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) ประกาศในวันนี้ว่าการควบรวมกิจการกับ Boondoggle Sports เสร็จสิ้นแล้ว

John Humoeller ประธานของ HumWare ให้ความเห็นว่า “การควบรวมกิจการครั้งนี้ทำให้บริษัทได้รับตำแหน่งโดยตรงในการขยายธุรกิจครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมร้านอาหารและการบริการ เราวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการภายใน Boondoggle ในปี 2549 รวมถึงเครือข่ายความบันเทิงแบบโต้ตอบภายในองค์กรที่ให้บริการตลอดทั้งปีสำหรับ สปอร์ตบาร์และร้านอาหาร”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 บุญด็อกเกิลสปอร์ตได้ทุ่มเทให้กับกีฬาแฟนตาซีที่จัดเลี้ยงให้กับร้านอาหารกีฬาทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ “Fantasy DayGame” (ฟุตบอล NFL) ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรของ Boondoggle ช่วยให้ลูกค้าสามารถร่างทีมแฟนตาซีใหม่ได้ทุกสัปดาห์ที่ร้านอาหาร การเลือกของแขกจะปรากฏบนโทรทัศน์ภายในร้านอาหารบนกระดานผู้นำส่วนบุคคล การแข่งขันใช้ฟีดสถิติแบบเรียลไทม์จากเกม NFL และรางวัลร้านอาหารที่มอบให้แก่ผู้ชนะทั้ง DayGame ระยะสั้น 3 ชั่วโมงและการแข่งขันตามฤดูกาล ผู้อุปถัมภ์แข่งขันกับผู้อื่นในสถานที่เดียวกันหรือกับทุกคนในเครือข่ายร้านอาหารทั่วประเทศ

Boondoggle เพิ่มการเข้าชม นำลูกค้ากลับมายังสปอร์ตบาร์ที่พวกเขาชื่นชอบทุกสัปดาห์ และส่งเสริมรายได้ที่สูงขึ้นสำหรับรายชื่อลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของเราจากสปอร์ตบาร์และร้านอาหารต่างๆ กว่า 75 แห่งที่ลงทะเบียนในปี 2548 ได้แก่ Champps Americana, Fox and Hound, Humperdinks, Jillians , Britannia Arms, Legends & Heroes และ Rawlings All-American Grille

เร็วๆ นี้ เครือข่ายความบันเทิงกีฬาเชิงโต้ตอบของ Boondoggle ที่จะเปิดตัวในองค์กรสามารถเชื่อมโยงแบรนด์ต่างๆ กับผู้บริโภคด้วยการส่งข้อความโฆษณาที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือที่ไซต์เฉพาะผ่านเครือข่ายสื่อแบบปิด

เกี่ยวกับ HumWare Media Corporation

HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) มีการดำเนินงานที่หลากหลายซึ่งเผยแพร่นิตยสาร เกมทางอินเทอร์เน็ต และโซลูชันการโฆษณาแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภคสำหรับตลาดแฟนตาซีสปอร์ตที่กำลังขยายตัว รวมถึงอุตสาหกรรมร้านอาหารและการบริการ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 78 Rogers CT Golden, CO 80401 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ John Humoeller ที่ 303-273-9446 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่www.humware.com

LANGHORNE, Pa., 4 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — Cinemaware(r) แบรนด์ในเครือ eGames, Inc. (OTCBB:EGAM) ประกาศเปิดตัว Cinemaware Marquee ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่จะนำเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ โดยผู้พัฒนาเกมอิสระจากทั่วโลก

“Cinemaware Marquee เทียบเท่ากับค่ายภาพยนตร์อิสระที่มีชื่อที่เป็นนวัตกรรมพร้อมรูปแบบเกมที่น่าสนใจอย่างแท้จริง” ลาร์ส บาติสตา รองประธานฝ่ายพัฒนา eGames กล่าว “เป้าหมายของเราคือการนำเสนอเกมที่สุดยอดและน่าทึ่งอย่างต่อเนื่อง มีนักพัฒนาที่มากความสามารถมากมายที่สร้างเกมที่น่าทึ่งในยุโรป เอเชีย และที่อื่นๆ เกมเหล่านี้จำนวนมากไม่เคยเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือ ดังนั้นเราจึงพยายามอย่างหนักในการค้นหาและเผยแพร่ เนื้อหาที่ไม่เหมือนใครซึ่งนักเล่นเกมตัวยงในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะต้องหลงรัก”

Cinemaware Marquee จะไม่เชี่ยวชาญในประเภทใดโดยเฉพาะ แต่สอดคล้องกับฉลาก Cinemaware ดั้งเดิมจะเป็นตัวแทนของมาตรฐานสูงสุดในการผลิตและการเล่นเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โฟกัสเริ่มต้นของฉลากจะอยู่ที่ชื่อพีซีระดับไฮเอนด์ แต่ในไม่ช้าจะย้ายเข้าสู่คอนโซลและโลกมือถือด้วยเกมสำหรับระบบในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น

Richard Siporin รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ eGames กล่าวว่า “แบรนด์ Cinemaware ใหม่ของเรามีความสำคัญต่อกลยุทธ์โดยรวมของ eGames ในการสร้างความหลากหลายให้ไปไกลกว่ากลุ่มเกมทั่วไป และ Cinemaware Marquee ผลักดันวิสัยทัศน์นั้นไปสู่สถานที่ใหม่ๆ “การเผยแพร่เกมที่มีความทะเยอทะยานอย่างแท้จริงสำหรับทุกแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นทั่วโลกจะทำให้ Cinemaware Marquee เป็นแบรนด์ชั้นนำในสิทธิของตนเอง และท้ายที่สุดจะยอดเยี่ยมสำหรับนักเล่นเกมและธุรกิจของเรา”

เกี่ยวกับซีนีมาแวร์:

Cinemaware คือแบรนด์ของเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีรูปแบบการเล่นที่น่าติดตามและนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ขนาดใหญ่ คุณสมบัติเกมที่ได้รับรางวัลของ Cinemaware ได้แก่ Robin Hood: Defender of the Crown(r), Defender of the Crown(r), SDI(tm), The King of Chicago(tm), Sinbad and the Throne of the Falcon(tm), Rocket Ranger(tm), Lords of the Rising Sun(tm), It Came from the Desert(tm), Wings(tm) และแฟรนไชส์ทีวีสปอร์ต ™ ของเกมกีฬา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ Cinemaware สามารถพบได้ที่www.cinemaware.com

เกี่ยวกับ eGames, Inc.:

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย จัดจำหน่ายและทำการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันรวมถึงแบรนด์ eGames(tm), Cinemaware(r) และ Cinemaware Marquee(tm) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc สามารถพบได้ที่www.egames.com

ลาสเวกัส, 5 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — CES 2006 — Memeo, Inc. (เดิมชื่อ Tanagra, Inc.) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันการจัดการไฟล์และสำรองข้อมูลสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) ) ตลาดประกาศในวันนี้ว่า Memeo(tm) iExtend – เวอร์ชัน iPod ที่ได้รับการปรับปรุงของโซลูชันการสำรองข้อมูลหลัก Memeo AutoBackup(tm) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ iPod สามารถเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลได้มากขึ้นในขณะเดินทาง

เช่นเดียวกับรุ่นก่อน Memeo iExtend ขยายขีดความสามารถของ iPod นอกเหนือจากการดาวน์โหลดและเล่นซ้ำไฟล์เพลง วิดีโอ และภาพถ่าย ทำให้เข้าถึงเนื้อหาสำคัญทางธุรกิจล่าสุดจาก iPod ได้ง่ายขึ้น เช่น อีเมล รายชื่อ ปฏิทิน งานนำเสนอ PowerPoint ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถตัดบัญชี iPod ของตนได้ในเวลาที่ต้องเสียภาษี (ดูหมายเหตุ)

ด้วย Memeo iExtend ใหม่ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีดข่าว RSS จาก iPod ของตนได้ ด้วยรายการตรวจสอบ SmartPick(tm) ที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเลือกหัวข้อข่าวที่ต้องการได้ เช่น ข่าวกีฬา บันเทิง หรือการเงิน และดาวน์โหลดข้อมูลนั้นไปยัง iPod และเล่นกลับขณะเดินทาง Memeo iExtend ยังรวมโซลูชันแบบบูรณาการของ Memeo + Shutterfly ที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งมอบวิธีการแชร์ พิมพ์ และปกป้องช่วงเวลาอันมีค่าแก่ผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย โซลูชันจะตรวจจับภาพถ่ายดิจิทัลใหม่ทันทีและจัดการกระบวนการอัปโหลดภาพถ่ายในพื้นหลังโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสำรองภาพถ่ายจำนวนมากหรือเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไปยัง iPod

“ผู้บริโภคและผู้ใช้ทางธุรกิจต่างก็เดินทางอยู่ตลอดเวลา เราอยู่ในยุคสมัยที่จำเป็นต้องสามารถเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลทุกประเภทได้จากทุกที่ทุกเวลา” Hong Bui ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งกล่าว ของเมโม “Memeo iExtend ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลได้มากขึ้นในขณะเดินทาง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดคุณลักษณะที่หลากหลาย Memeo iExtend จึงเป็นอุปกรณ์พกพาที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่กระตือรือร้น”

Memeo เวอร์ชันใหม่ยังมี Memeo iDisk ที่ป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บเนื้อหาอันมีค่าได้ทั้งทางออนไลน์และนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ Windows สามารถกำหนดค่าโฟลเดอร์ด้วย iPod เพื่อให้สามารถเข้าถึงไฟล์และเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันที่สุดได้เสมอ ก่อนหน้านี้ มีเพียงผู้ใช้ Macintosh เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์นี้ นอกจากนี้ยังให้ผู้ใช้สามารถอัปเดต iPod ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าถึงและเชื่อมต่อกับ iTunes

Memeo iExtend ขจัดความยุ่งยากจากการสำรองข้อมูล ประกอบด้วยเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้อมูลแบบ Zero-Touch(tm) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ Memeo จะสำรองการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติ iExtend ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรองข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลจำนวนเท่าใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถสำรองเนื้อหาไป

ยัง iPod ของตนได้ในขณะเดียวกันก็สำรองไฟล์งานไปยังเครือข่ายขององค์กรและอัปโหลดรูปภาพไปยัง Shutterfly Memeo iExtend ยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ iPod ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับพีซี และอัปเดตการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อใหม่

Memeo iExtend นี้สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับ $ 29 จาก download.com และเว็บไซต์ Memeo ที่www.memeo.com

เกี่ยวกับ Memeo

Memeo, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ใน Aliso Viejo รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นการจัดหาโซลูชันที่จัดการและปกป้องไฟล์ข้อมูลดิจิทัลที่สำคัญและไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ด้วยความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสู่โลกดิจิทัลตั้งแต่ทุกอย่างตั้งแต่การเงินไปจนถึงการถ่ายภาพและดนตรี บริษัทได้พัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเรือธงอย่าง Memeo

เพื่อให้ผู้บริโภคและธุรกิจมีวิธีการป้องกัน จัดการ และแชร์ข้อมูลดิจิทัลที่ดีขึ้น , ไฟล์แบบพกพาและทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Memeo และผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.memeo.com

DOUGLAS, Isle of Man, 5 มกราคม 2549 (PRIMEZONE) — The Prima Network ( www.primapoker.com ) เครือข่ายโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำของโลกได้ประกาศว่า PinnacleSports.com ( www.pinnaclesports.com ) จะเปิดตัว เป็นเจ้าของห้องโป๊กเกอร์ในต้นปี 2549 PinnacleSports.com เป็นเว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต โดยเสนอการเดิมพันส่วนต่างที่ลดลงให้กับลูกค้าในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ข้อตกลงดังกล่าวรวบรวมเว็บไซต์เกมชั้นนำของโลกสองแห่งและถือเป็นห้องไพ่ใบที่ 18 ที่จะเข้าร่วม The Prima Network ในปีที่ผ่านมา

Simon Noble จาก PinnacleSports.com กล่าวว่า “การตัดสินใจเซ็นสัญญากับ The Prima Network เป็นเรื่องง่ายเนื่องจากชื่อเสียงและซอฟต์แวร์ที่โดดเด่น ซึ่งผู้เล่นโป๊กเกอร์ชื่นชอบอย่างชัดเจน” “Prima Network มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการรวมห้องไพ่เข้ากับการดำเนินการออนไลน์อื่น ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการเปิดตัวไซต์โป๊กเกอร์ใหม่ของเรา”

เพิ่งได้รับรางวัล 2005 Top Gaming Portal โดย Gambling Online Magazine เครือข่าย Prima Network ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และผู้ประกอบการว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโป๊กเกอร์ออนไลน์ เครือข่ายที่ราบรื่นของมันรวมห้องการ์ดและผู้เล่นหลายพันคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน

เมื่อห้องไพ่เข้าสู่ตลาดวันนี้ พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าเล่น จากการจัดหาผู้เล่นให้เพียงพอเพื่อคงไว้ซึ่งกิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง ไปจนถึงการเสนอเงินรางวัลจำนวนมากที่แข่งขันกับไซต์โป๊กเกอร์มากกว่า 200 แห่งบนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรายใหม่ใน The Prima Network จะได้รับข้อได้เปรียบที่แตกต่างเมื่อเข้าสู่เวทีโป๊กเกอร์ออนไลน์ เครือข่ายให้ห้องบัตรเข้าถึง:

“มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่จะได้ร่วมงานกับ PinnacleSports.com” Roger Raatgever ซีอีโอของ The Prima Network กล่าว “เครือข่าย Prima นั้นสอดคล้องกับหนังสือกีฬา เช่น Pinnacle Sports ที่ตระหนักถึงคุณค่าของการให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์แก่ลูกค้าที่ลงเดิมพันในทันที เราเสนอทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ซ้ำใครและเงินรางวัลมากมายที่สามารถทำการตลาดได้ง่ายสำหรับผู้เล่นที่มีศักยภาพ”

เกี่ยวกับ เดอะ พรีม่า เน็ทเวิร์ค

The Prima Network เครือข่ายโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำของโลก ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ Microgaming ผู้พัฒนาระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตชั้นนำ Prima Network ให้สิทธิ์แก่ผู้ให้บริการมากกว่า 35 รายทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายโป๊กเกอร์ระดับโลก เครือข่ายพรีมาทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์จำนวนมากและเกมและทัวร์นาเมนต์ที่หลากหลายพร้อมให้บริการตลอดเวลา ถูกหาโดยผู้เล่นและผู้ให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ The Prima Network เป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานสูงสุดในการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ ความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.primapoker.com

เกี่ยวกับ PinnacleSports.com

PinnacleSports.com เป็นเว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอินเทอร์เน็ต ให้บริการลูกค้าในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก PinnacleSports.com ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นหนังสือกีฬาเล่มแรกที่นำเสนอการเดิมพันมาร์จิ้นที่ลดลงโดยใช้รูปแบบการกำหนดราคา -105 ที่ให้คุณค่ากับการเดิมพันที่ดีกว่าเจ้ามือรับแทงแบบเดิมถึง 50% ด้วยข้อกำหนดการเดิมพันขั้นต่ำที่ต่ำและขีดจำกัด

สูงสุดบนเว็บ PinnacleSports.com ได้รับชื่อเสียงระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมในการจัดหามูลค่าที่สม่ำเสมอให้กับผู้เล่น การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ และการจ่ายเงินออนไลน์ที่รวดเร็วที่สุด บริษัทได้รับอนุญาตและควบคุมอย่างเต็มรูปแบบในคูราเซาและสหราชอาณาจักร มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเดิมพันกีฬา การแข่งขัน และการเล่นเกมคาสิโน

RIDGEWOOD, NJ, 5 มกราคม 2549 (PRIMEZONE) — ผู้เข้าชมงาน Los Angeles Auto Show ในปีนี้จะเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่จะได้เห็นรถยนต์มากกว่าหนึ่งโหลที่เปิดตัวทั่วโลก ภายในงานยังมีรถยนต์และรถบรรทุกสุดฮ็อตกว่า 1,000 คันที่กำลังจะเข้าสู่โชว์รูมในปี 2549 ตั้งแต่คุณสมบัติด้านความปลอดภัยล่าสุด เช่น C70 แบบเปิดประทุน รุ่นใหม่ของ Volvo พร้อมถุงลมนิรภัยแบบเปิดประทุนและม่านด้านข้าง ( www.Volvo.com ) ไปจนถึง รถสปอร์ตที่มีพื้นที่เหมือน AR ใหม่ของ Audi ( www.audi.com )

อลัน เทย์เลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์กล่าวว่า “เหล่านักคิดที่มีนวัตกรรมมากที่สุดจะมารวมตัวกันที่งานนี้และอวดผลงานล่าสุดของพวกเขา

ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ LA Auto Show เป็นเวทีเพื่อประกาศรถยนต์ใหม่ที่สำคัญที่สุดบางรุ่นก่อนที่จะออกขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน LA Auto Show และยานยนต์ที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับปี 2549 โปรดไปที่www.moreaboutthat.infoคลิกที่ส่วน LA Auto Show ของเราแล้วดาวน์โหลดพอดแคสต์เพื่อดูกลุ่มออนไลน์

หากคุณเป็นสถานีข่าวและสามารถเข้าถึง Pathfire ได้ เรื่องราวนี้มีอยู่ใน Pathfire DMG ด้วย คลิกที่กล้องส่องทางไกล เลือกแท็บค้นหาขั้นสูง ไฮไลท์ DWJ archive และใช้คำสำคัญ: LA Auto Show

ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา – Yahoo! Inc. บริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัว Yahoo! Go Mobile บริการใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคนำเนื้อหาและบริการทางอินเทอร์เน็ตที่พวกเขาชื่นชอบไปไว้ในอุปกรณ์มือถือของตน ยาฮู! Go Mobile จะเปิดตัวพร้อมกับ AT&T และ Cingular Wireless ในสหรัฐอเมริกา และกับ Nokia ในตลาดต่าง

ประเทศหลายแห่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ยาฮู! Go Mobile ผสานรวมพลังของอินเทอร์เน็ตเข้ากับประสบการณ์อุปกรณ์พกพาของผู้บริโภค โดยผสมผสานการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เข้ากับการเข้าถึงชุมชน ข้อมูล และบริการเนื้อหาจากทั่วทั้งเว็บ

บริการใหม่นี้จะเป็นครั้งแรกของ Yahoo! ได้นำชุดผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมของบริษัทที่ครอบคลุมและการเข้าถึงบริการทั่วทั้งเว็บมาไว้ในแอปพลิเคชันมือถือเครื่องเดียว ยาฮู! Go Mobile (http://go.yahoo.com) จะเชื่อมต่อบริการสื่อสารของบริษัทที่คุ้นเคยกับอีเมล การส่งข้อความ สมุดที่อยู่ และปฏิทินในตัวของอุปกรณ์มือถือ ทำให้ผู้บริโภคได้รับแหล่งข้อมูลที่

เชื่อถือได้แหล่งเดียวสำหรับข้อมูลที่พวกเขาพบ ที่สำคัญที่สุด ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ทำอุปกรณ์เคลื่อนที่หาย ข้อมูลติดต่อที่บันทึกไว้จะยังปรากฏอยู่บนเว็บ และซิงค์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ในสหรัฐอเมริกา Yahoo! จะเปิดตัว Yahoo! Go Mobile กับบริษัท AT&T และ Cingular Wireless ในสามตลาดและกับ AT&T และ Cingular ภายในพื้นที่บริการท้องถิ่นของ AT&T 13 แห่งแบบดั้งเดิม บริษัทเหล่านี้ยังวางแผนสร้างแบรนด์ร่วมของ AT&T Yahoo! บริการ Go Mobile ที่ออกแบบมาเพื่ออนุญาต AT&T Yahoo! ใหม่และที่มีอยู่ สมาชิกอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงสามารถใช้ประสบการณ์อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลกับพวกเขาบนอุปกรณ์พกพา Cingular Wireless หลังจากการเปิดตัว ผู้บริโภคจะสามารถซื้อบริการที่ติดตั้งล่วงหน้าบนอุปกรณ์ Nokia 6682 ใหม่จากร้านค้า Cingular Wireless บางแห่งในตลาดออสติน, เท็กซัส, โคลัมบัส, โอไฮโอ และลอสแองเจลิส และผ่านช่องทางการขายของ AT&T ภายใน 13 รัฐของบริษัท พื้นที่ให้บริการในพื้นที่ของ ILEC

ในระดับสากล Nokia และ Yahoo! จะเปิดตัว Yahoo! ก้าวสู่มือถือสู่ผู้บริโภคใน 10 ประเทศทั่วยุโรปและเอเชีย ผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์ Nokia 6630, Nokia 6680, Nokia 6681 และ Nokia N70 จะได้รับ Yahoo! Go Mobile ติดตั้งไว้ล่วงหน้า วันนี้ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลด Yahoo! แอปพลิเคชัน Go Mobile บนอุปกรณ์เหล่านี้โดยตรงจาก http://go.yahoo.com

“Yahoo! Go Mobile เป็นก้าวแห่งการปฏิวัติในการเชื่อมต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับบริการเว็บโปรดบนอุปกรณ์พกพา และยังทำให้ผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล” Marco Boerries รองประธานอาวุโสกล่าว ประธาน Connected Life Yahoo! “ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ AT&T, Cingular และ Nokia, Yahoo! ได้สร้างโอกาสที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงในการเปิดตัวบริการใหม่ที่ไม่มีใครเทียบได้ในตลาด เรารับฟังผู้บริโภคและรู้สึกตื่นเต้นที่จะให้สิ่งที่พวกเขาต้องการ – วิธีเดียวที่จะทำให้ง่าย เชื่อมต่อกับข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในขณะเดินทาง”

“บริการ AT&T Yahoo! Go Mobile เป็นตัวอย่างที่มีพลังของความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในวงกว้างของเราในการขยายประสบการณ์ AT&T Yahoo! นอกเหนือจากพีซีและทำให้ลูกค้าของเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงเนื้อหาความบันเทิงและการสื่อสารส่วนบุคคลจากเกือบทุกที่ด้วยความสอดคล้อง และรูปลักษณ์และประสบการณ์ที่คุ้นเคย” สกอตต์ เฮลบิง ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการตลาดของ AT&T Consumer กล่าว “นี่คือสิ่งที่เราหมายถึงเมื่อเราพูดถึง ‘ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล’ – ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับบริการด้านการสื่อสารและความบันเทิงได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบนท้องถนน ผู้บริโภคต้องการการสื่อสารที่หมุนไปรอบๆ พวกเขาไม่ใช่อย่างอื่น”

Marc Lefar ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Cingular Wireless กล่าวว่า “เรายินดีที่จะเสนอวิธีการเชื่อมต่อกับเนื้อหาและบริการที่ชื่นชอบของ Yahoo! “การประกาศในวันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Cingular ในการให้ลูกค้าของเราเข้าถึงผู้คน ข้อมูล และความบันเทิงที่พวกเขาสนใจได้อย่างง่ายดาย Yahoo! Go Mobile มอบวิธีที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ ไม่เพียงแต่เข้าถึงบริการ Yahoo! ของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ทำให้พวกเขาสามารถรวมและซิงค์เนื้อหานี้กับอุปกรณ์ไร้สายของพวกเขาได้”

“อินเทอร์เน็ตได้ปฏิวัติความพร้อมใช้งานของข้อมูลให้กับผู้คน – และตอนนี้โลกของข้อมูลอยู่ในอุปกรณ์พกพาของพวกเขา เราตื่นเต้นที่จะได้เห็น Yahoo! ใช้ประโยชน์จากความสามารถของสมาร์ทโฟน Nokia อย่างเต็มที่ เราร่วมกันปลดปล่อยผู้คนจากเดสก์ท็อปของพวกเขา โดยทำให้สามารถใช้บริการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่ชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลา” Ilkka Raiskinen รองประธานอาวุโสกลุ่มธุรกิจมัลติมีเดียของ Nokia กล่าว

การเปิดตัวบริการนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ Yahoo! ได้เสนอความสามารถในการลงทะเบียน Yahoo! ID โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงบริการผ่าน Yahoo! ไอคอนไปบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขา

ยาฮู! Go Mobile เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อขยายการเข้าถึงบริการของ Yahoo! ไปไกลกว่าเบราว์เซอร์ ยาฮู! บริการ Go มอบวิธีใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึง Yahoo! บริการทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการ (บรรณาธิการ: ดูข่าวประชาสัมพันธ์แยกต่างหาก)

อดีต SBC Communications Inc. ปัจจุบันคือ AT&T Inc. และ Yahoo! ประกาศพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และได้ขยายพันธมิตรชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการแบบร่วมแบรนด์แก่ผู้บริโภคผ่านพีซี โทรทัศน์ภายในบ้าน และระบบเสียง อุปกรณ์ Cingular Wireless, SBC FreedomLink Wi-Fi และอุปกรณ์ SBC Home Networking

Cingular และ Yahoo! ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ไร้สายสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการโต้ตอบกับ Yahoo! ชุมชนในขณะเดินทาง วันนี้บริษัทต่างๆ นำเสนอ Yahoo! บริการแก่ผู้บริโภคผ่านบริการ MEdia Net ของ Cingular รวมถึงอีเมล แผนที่ เกม ข่าวสาร และสภาพอากาศ

โนเกียและยาฮู! ประกาศความร่วมมือในปี 2548 ส่งผลให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนโนเกียหลายล้านคนสามารถติดตามข่าวสาร ความบันเทิง และการติดต่อผ่านบริการอินเทอร์เน็ตที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วของ Yahoo! ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนั้นเปิดใช้งานผ่านเนื้อหามัลติมีเดียที่หลากหลาย การออกแบบที่มีสไตล์ และความเร็วในการเชื่อมต่อสูงของอุปกรณ์มัลติมีเดียของ Nokia

ยาฮู! มุ่งเน้นไปที่การขยายบริการผู้บริโภคที่สำคัญนอกเหนือจากเบราว์เซอร์ โดยมอบประสบการณ์เว็บไปยังมือถือที่ผสานรวม และช่วยให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์มือถือของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยาฮู! เปิดตัวบริการโทรศัพท์มือถือครั้งแรกในปี 2542 และยังคงปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริโภคอุปกรณ์พกพา และทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่และผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้บริการเหล่านี้แก่ผู้ชมในวงกว้างที่สุด

ยาฮู! Inc. เป็นแบรนด์อินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับโลกและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางอินเทอร์เน็ตที่มีการค้ามนุษย์มากที่สุดในโลก ยาฮู! พยายามที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้ใช้ และนำเสนอเครื่องมือและโซลูชั่นการตลาดแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ยาฮู! มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย

AT&T Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทโฮลดิ้งด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานทั่วโลกภายใต้แบรนด์ AT&T บริษัท AT&T ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการการสื่อสารทาง IP ชั้นนำระดับโลกแก่ธุรกิจและในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต DSL ความเร็วสูงระดับท้องถิ่นและทางไกล และบริการเผยแพร่ไดเรกทอรีและโฆษณาในสหรัฐอเมริกา AT&T Inc.

ถือหุ้นร้อยละ 60 ใน Cingular Wireless ซึ่งเป็นผู้ให้บริการไร้สายอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้าไร้สายมากกว่า 52 ล้านราย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AT&T Inc. และผลิตภัณฑ์และบริการของ AT&T สามารถดูได้ที่ www.TheNewATT.com

เกี่ยวกับ Cingular Wireless

Cingular Wireless เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยให้บริการลูกค้า 52.3 ล้านคน Cingular บริษัทร่วมทุนระหว่าง AT&T Inc. ซึ่งเดิมคือ SBC

Communications Inc. (NYSE: T) และ BellSouth Corporation (NYSE: BLS) มีเครือข่ายเสียงและข้อมูลดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นั่นคือเครือข่าย ALLOVER (SM) – และชุมชนโมบายทูโมบายที่ใหญ่ที่สุดของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายระดับประเทศ Cingular เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายเพียงรายเดียวในสหรัฐฯ ที่เสนอแผนบริการไร้สายแบบโรล

โอเวอร์ (SM) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเก็บนาทีที่ไม่ได้ใช้รายเดือนไว้ได้ รายละเอียดของบริษัทสามารถดูได้ที่ http://www.cingular.com รับข่าวประชาสัมพันธ์ Cingular Wireless ทางอีเมลถึงคุณโดยอัตโนมัติ สมัครได้ที่ http://www.cingular.com/newsroom

เกี่ยวกับ Nokia

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร www.nokia.com

ยาฮู! และ Yahoo! โลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Yahoo! Inc. ชื่ออื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย 9 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — Sports-Stuff.com Inc. (Pink Sheets:SSUF) ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายข้อความแจ้งเตือนทาง SMS เว็บไซต์บนมือถือ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอเกมบนมือถือสำหรับกีฬาและ อุตสาหกรรมบันเทิง ประกาศว่าบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำคัญหลายประการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2548 และขณะนี้พร้อมสำหรับการเติบโตของรายได้อย่างมากในปี 2549

การพัฒนาเหล่านี้รวมถึงการเริ่มซื้อขายแผ่นสีชมพูใหม่ การลงนามในสิทธิ์สำหรับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายคนและผู้เล่นโป๊กเกอร์ เสร็จสิ้น 15c211 รับสิทธิ์ DTC และรับใบเสนอราคาบน PinkSheets.com

Sports-Stuff สร้างรายได้โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้เพื่อดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า คะแนนกีฬา และการแจ้งเตือนข่าวด่วน และโดยการสร้างและรักษารายได้จากเว็บไซต์บนมือถือสำหรับผู้ใช้ปลายทาง การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการ (บริษัทโทรศัพท์) หรือผ่านเว็บพอร์ทัลโดยตรง

ในไตรมาสแรกของปี 2549 Sports-Stuff จะดำเนินการผลิตเสียงเรียกเข้าแบบกำหนดเองสำหรับนักกีฬาและผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ลงนามและบันทึกไว้ในปลายปี 2548 เสร็จสมบูรณ์ เสียงของนักกีฬา/ผู้เล่นจะได้รับการสนับสนุนโดยดนตรีและเอฟเฟกต์เสียงเพื่อสร้างเสียงเรียกเข้าที่พร้อมใช้งานสำหรับ ซื้อโดยผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

ต้นปี 2549 จะเห็น Sports-Stuff เพิ่มจำนวนข้อความ SMS ที่ส่งโดยตรงไปยังโทรศัพท์มือถือ และบริษัทจะขยายการเสนอการอัปเดตคะแนนแบบเรียลไทม์และข่าวกีฬาด่วน การประกาศของ Rotowire.com ในเดือนตุลาคมเป็นตัวอย่างของบริการแจ้งเตือนกีฬาระดับมืออาชีพที่น่าตื่นเต้นซึ่งพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว กีฬา Stuff สร้างบริการสำหรับ Rotowire.com และมีการจัดการและการบำรุงรักษาบริการไร้สายในการแลกเปลี่ยนสำหรับอัตราร้อยละของรายได้ที่ได้มาที่http://www.rotowire.com/wireless

ในอีกสองเดือนข้างหน้า Sports-Stuff วางแผนที่จะเปิดตัวเว็บไซต์บนมือถือสำหรับนักกีฬาและผู้ให้ความบันเทิงรายเดียวกันซึ่งกำลังผลิตริงโทน เว็บไซต์บนมือถือก็เหมือนกับเว็บไซต์เดสก์ท็อปทั่วไป แต่ได้รับการปรับแต่งตามขนาดหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ แฟนๆ สามารถดูสถิติ อ่านข่าวล่าสุด โพสต์ข้อความ และโต้ตอบกับนักกีฬาและผู้ให้ความบันเทิงได้โดยตรง

“ปี 2549 จะเป็นปีแห่งแบนเนอร์สำหรับบริการเว็บบนมือถือ” นายเควิน เดย์ ประธาน SSUF กล่าว “การประกาศล่าสุดเช่นข้อตกลงของ Google – Motorola ยืนยันว่าอุปกรณ์มือถือมักจะเป็นที่ที่ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและรับข้อมูลและการวิจัยของเราได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ SSUF ผลิตจะเป็นเนื้อหาที่พวกเขาต้องการ ตามปี 2548 M :การวิจัยเมตริก 44% ของเบราว์เซอร์มือถือทั้งหมดค้นหาคะแนนกีฬาและข่าวกีฬา”

วัตถุประสงค์ทางการเงินหลักของ SSUF คือการทำกำไรได้ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2549 นอกจากนี้ บริษัทกำลังดำเนินการตามข้อกำหนดในการเป็นบริษัทจดทะเบียน OTC Bulletin Board ที่รายงานอย่างครบถ้วน บริษัทคาดว่าจะย้ายไปที่ OTCBB ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งหรือสองของปี 2549

คริส วิลสัน ซีเอฟโอของ SSUF กล่าวว่า “การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับนักลงทุน ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าสู่ปีใหม่ที่น่าตื่นเต้น” Chris Wilson CFO ของ SSUF กล่าว

เกี่ยวกับ SSUF

SSUF เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิงสำหรับโทรศัพท์มือถือ ผ่านความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงกับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ผู้พัฒนาเกม นักกีฬามืออาชีพ และผู้ให้บริการข้อมูล บริษัทได้จัดทำการแจ้งเตือนทาง SMS เว็บไซต์บนมือถือ เสียงเรียกเข้า และวิดีโอเกมบนมือถือที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ ความมุ่งมั่นของ SSUF ในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดแสดงให้เห็นในการได้มาซึ่งสิทธิ์ไร้สายสำหรับนักเล่น NFL ชั้นนำสามคนและผู้เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำของโลกอีก 6 คน

