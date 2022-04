ไอดีไลน์ จีคลับ ทดลองเล่น GClub GClub Login GClub Link GClub ผ่านเว็บ GClub V2 จีคลับ V2 สมัครสล็อตจีคลับ จีคลับสล็อตมือถือ สล็อต GClub จีคลับสล็อต สล็อตรอยัลจีคลับ เล่นสล็อตจีคลับ

งคนหนึ่งถือบุหรี่ขณะเล่นการพนันบนเครื่องสล็อตในแอตแลนติกซิตี การสูบบุหรี่ในคาสิโนยังคงถูกระงับในเมืองริมชายหาดนิวเจอร์ซีย์ แต่ความพยายามที่จะห้ามสูบบุหรี่บนพื้นเกมอย่างถาวร (ภาพ: AP )

เมื่อคาสิโนทั้งเก้าแห่งของแอตแลนติกซิตีได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว การสูบบุหรี่ในร่มยังคงถูกระงับ โควิด-19 เป็นไวรัสทางเดินหายใจ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กล่าวว่าควันบุหรี่มือสองสามารถแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสได้

แต่ตอนนี้ ในขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ผู้สนับสนุนการต่อต้านการสูบบุหรี่ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการทำให้คาสิโนในแอตแลนติกซิตีปราศจากควันบุหรี่ในร่ม รวมถึงการสูบไอ กฎหมายได้รับการแนะนำในวุฒิสภานิวเจอร์ซีย์ที่จะยุติการยกเว้นของคาสิโนจากกฎหมายที่ห้ามสูบบุหรี่ในร่มในสถานที่ทำงานและพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่

ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ ฟิล เมอร์ฟี (D) ยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นนี้

“ไม่มีความเห็น” เมอร์ฟีกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากถูกถามว่าควรระงับการสูบบุหรี่อย่างถาวรภายในคาสิโนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าผู้สนับสนุนต่อต้านการสูบบุหรี่เป็น “กรณีที่น่าสนใจมาก”

สอบถามเรื่องการกรองอากาศ

คาสิโนได้ปกป้องระบบกรองอากาศตลอดการระบาดใหญ่ รีสอร์ทสำหรับเล่นเกมเป็นธุรกิจสุดท้ายที่เมอร์ฟีได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่คาสิโนกล่าวว่าไร้เหตุผล เนื่องจากธุรกิจของพวกเขาหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์เป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การระบายอากาศไม่ได้ปกป้องผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสองอย่างมีประสิทธิภาพ

“ควันบุหรี่มือสองมีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด สารเคมีเหล่านี้หลายร้อยชนิดเป็นพิษ และประมาณ 70 ชนิดสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้” CDC กล่าว

“ควันบุหรี่มือสองไม่มีระดับที่ปราศจากความเสี่ยง และแม้การสัมผัสเพียงชั่วครู่ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ในทันที การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นวิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสองอย่างเต็มที่”หน่วยงานกล่าวเสริม

อุตสาหกรรมโต้เถียงว่าจำเป็นต้องสูบบุหรี่

CANJ กล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะห้ามการสูบบุหรี่ในคาสิโนในร่ม คาสิโนแอตแลนติกซิตีมีรายได้จากการเล่นเกมลดลงเกือบร้อยละ 44 ในปี 2020 และวิกฤตสุขภาพทำให้ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงมากกว่าร้อยละ 80

คาสิโนในแอตแลนติกซิตีรองรับแขกผู้มาพักที่หลากหลายและมีชีวิตชีวา รวมทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่อย่างถาวรจะส่งผลกระทบทางการเงินในระยะยาวต่ออุตสาหกรรมและภูมิภาค”แถลงการณ์ของ CANJ ระบุ

“การไม่สูบบุหรี่อย่างสมบูรณ์จะทำให้คาสิโนแอตแลนติกซิตี้เสียเปรียบในการแข่งขันกับคาสิโนใกล้เคียงอื่น ๆ ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแอตแลนติกซิตี ส่งผลให้ลูกค้าลดลงซึ่งอาจทำให้ตกงาน และทำให้รายรับภาษีลดลงในที่สุด” สมาคมกล่าวต่อ

เพนซิลเวเนียอนุญาตให้คาสิโนเชิงพาณิชย์ ไอดีไลน์ จีคลับ กำหนดพื้นที่เล่นเกมมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ให้สูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ห้ามสูบบุหรี่ภายในคาสิโนทั้งในรัฐแมรี่แลนด์และเดลาแวร์

การ สูบบุหรี่ในคาสิโนแอตแลนติกซิตีสามารถกลับมาได้เร็วที่สุดในเดือนนี้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของเมอร์ฟีจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ เว้นแต่ผู้ว่าการจะขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน ก็จะต้อนรับการสูบบุหรี่กลับในวันนั้น

เก็นติ้งสิงคโปร์ Melco Resorts ก้าวหน้าอย่างเป็นทางการในกระบวนการประมูลคาสิโนโยโกฮาม่า

โพสต์เมื่อ: 1 มิถุนายน 2021, 09:25น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2021, 01:32น.

ความเชี่ยวชาญ: การเงินธุรกิจ เกมการ ควบ รวม กิจการ

ตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง Genting Singapore และ Melco Resorts & Entertainment (NASDAQ:MLCO) เป็นผู้ให้บริการเกมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมในแผนการขอข้อเสนอ (RFP) ของ Yokohama

คาสิโนโยโกฮาม่า

โยโกฮาม่าสกายไลน์และภูเขาไฟฟูจิดังภาพด้านบน Genting และ Melco ได้เข้าสู่รอบ RFP คาสิโนของเมือง (ภาพ: เดอะเจแปนไทม์ส )

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อวานนี้ ในท้ายที่สุด บริษัทหนึ่งจะได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรกับเมืองในแนวทางของรัฐบาลกลางในความพยายามที่จะลงจอดหนึ่งในสามใบอนุญาตการเล่นเกมของญี่ปุ่น

ภายหลังการจากไปของ Galaxy Entertainment Group จากการแข่งขันประมูลโยโกฮาม่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ผู้เข้าแข่งขันสี่รายยังคงอยู่ แต่ผู้สังเกตการณ์ตลาดมักมองว่าเป็นการแข่งขันแบบสองม้าระหว่างเก็นติ้งและสิงคโปร์

Japanese Shotoku Corp. ก้าวเข้าสู่ RFP แต่การยื่นข้อเสนอถูกปฏิเสธ

หนึ่ง โยโกฮาม่า เซอร์ไพรส์

แม้ว่าจะไม่น่าแปลกใจที่ Genting และ Melco เป็นคู่แข่งขันคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในการต่อสู้ที่โยโกฮาม่า แต่ก็มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ในการยืนยันว่าเก็นติ้งสิงคโปร์เข้าสู่รอบ RFP เมืองยังเปิดเผยว่าบริษัทเกมกำลังร่วมมือกับ บริษัท ท้องถิ่น Sega Sammy Holdings และ Kajima Corp. Sega Sammy ก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในบริษัทสุดท้ายที่ตกปลาเพื่อไปที่ RFP

อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องปาจิงโกะรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการประมูลของโยโกฮาม่าและดำเนินการเพียงลำพัง นอกจากนี้ยังกล่าวว่าอาจสมเหตุสมผลที่จะร่วมมือกับ บริษัท ต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักพนันชาวจีนให้มาที่ญี่ปุ่น

การผสมผสานระหว่าง Genting, Kajima และ Sega Sammy นั้นอาจมีศักยภาพ เพราะมันไม่เพียงแต่รวมถึงบริษัทในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์การเล่นเกมในเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย เก็นติ้งเป็นหนึ่งในบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ขณะที่ Sega Sammy เป็นหุ้นส่วนส่วนน้อยในรีสอร์ทแบบบูรณาการของเกาหลีใต้

ในส่วนของ Melco กำลังทำงานร่วมกับ Taisei Corporation ในประเทศญี่ปุ่น

อะไรต่อไปสำหรับโยโกฮาม่า

โยโกฮาม่าเปิดเผยแผนการที่จะออกใบอนุญาตการเล่นเกมในเดือนสิงหาคม 2019 และเริ่มขอรอบแนวคิด (RFC) ในเดือนธันวาคมของปีนั้น

ในขั้นต้น มีคู่แข่งมากมายที่แย่งชิงสิทธิในการเป็นพันธมิตรกับเมือง แต่ความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการขาดความชัดเจนในกรอบนโยบายนำไปสู่การถอนตัวของ Las Vegas Sands (NYSE:LVS), Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) และล่าสุดคือ Galaxy

Genting และ Melco มีเวลาถึงวันที่ 11 มิถุนายนในการยื่นข้อเสนอต่อโยโกฮาม่า จากที่นั่น เมืองจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกโดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลกลางในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 คู่แข่งรายอื่นๆ ในการแข่งขันรีสอร์ทแบบบูรณาการของญี่ปุ่น ได้แก่ จังหวัดนางาซากิและวาคายามะ และเมืองโอซากะ

ไม่น่าเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของโยโกฮาม่าจะแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะว่ากลุ่มใด – เก็นติ้งหรือเมลโก – เป็นผู้นำ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเก็นติ้งจะแพ้การแข่งขัน วิทยานิพนธ์ดังกล่าวสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมโดยบริษัทเกม ที่ ร่วมมือกับ Kajima และ Sega Sammyริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย เสนอคาสิโนลดภาษีการเล่นเกม โครงการเพิ่มขึ้นเป็น $562.5M

โพสต์เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2021, 09:04น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 7 กรกฎาคม 2564, 00:59น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

เจ้าหน้าที่ในริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย เมื่อต้นเดือนนี้ได้เลือกสนามคาสิโนจาก Urban One ในฐานะผู้ชนะใบอนุญาตการเล่นเกมที่มีศักยภาพเพียงแห่งเดียวในเมืองหลวง กลุ่มสื่อกำลังร่วมมือกับผู้ให้บริการคาสิโนและรีสอร์ทที่มีประสบการณ์ Peninsula Pacific Entertainment (P2E) ในการพัฒนา

ริชมอนด์คาสิโน Urban One Casino Resort

ริชมอนด์เมืองหลวงของเวอร์จิเนียได้เลือกแผน ONE Casino + Resort ของ Urban One แล้ว ตอนนี้ โครงการต้องการการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น (ภาพ: ริชมอนด์ Times-Dispatch)

ก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จะตัดสินใจว่าจะอนุญาตโครงการเกมเชิงพาณิชย์ผ่านการลงประชามติระหว่างการเลือกตั้งฤดูใบไม้ร่วงหรือไม่ สภาเมืองริชมอนด์กำลังสรุปรายละเอียดของการดำเนินการกับ Urban One

ในระหว่างนี้ สภาเทศบาลเมืองกำลังดำเนินการพิมพ์แบบละเอียด หน่วยงานของรัฐได้ตกลงที่จะสร้างแรงจูงใจเล็กๆ น้อยๆ ให้ Urban One ดำเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงนามในโครงการนี้

ใน “ข้อตกลงชุมชนโฮสต์คาสิโนรีสอร์ท” ที่เพิ่งเปิดตัว เมืองกล่าวว่าจะลดภาษีเมืองจากรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ที่สร้างขึ้นที่คาสิโนในปีแรก แต่นั่นเป็นเฉพาะในกรณีที่สถานที่ให้บริการเปิด “ในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2023” หากONE Casino + Resort — ในขณะที่กำลังพัฒนา — ยินดีต้อนรับนักพนันในหรือก่อนเส้นตายนั้น ภาษี GGR ในปีแรกจะถูกเฉือนจาก 3.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.875%

การวิเคราะห์ทางการเงินอิสระของคาสิโนในริชมอนด์สรุปว่าส่วนแบ่งภาษีประจำปีของเมืองจากการเล่นเกมจะอยู่ระหว่าง 19 ล้าน-22 ล้านดอลลาร์

ต้นทุนคาสิโนเพิ่มขึ้น

Urban One พบความโปรดปรานในริชมอนด์เนื่องจากตั้งเป้าไปที่รีสอร์ทคาสิโนที่สำนักงานใหญ่ของ Philip Morris และพื้นที่การผลิตตาม I-95 ทางใต้ของเมือง ผู้เข้ารอบสุดท้ายคาสิโนอีกสอง คน — Bally’s และ บริษัท Cordish — ต้องการสร้างในพื้นที่ชานเมืองมากขึ้นและรวบรวมฟันเฟืองที่แข็งแกร่งจากละแวกใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม Urban One เป็นตัวแทนของการลงทุนโดยรวมที่เล็กที่สุดที่ 517 ล้านดอลลาร์ Bally’s เสนอราคาสร้าง 650 ล้านดอลลาร์ และ Cordish 600 ล้านดอลลาร์

แต่เนื่องจากได้รับเลือกจากเมือง งบประมาณ ONE Casino + Resort ก็พุ่งสูงขึ้น แผ่นงานคำศัพท์ระบุว่าเงินลงทุนทั้งหมด “จะต้องไม่ต่ำกว่า 562,534,705 ดอลลาร์” ซึ่งรวมถึงการชำระเงินล่วงหน้าครั้งเดียวจำนวน 25 ล้านดอลลาร์แก่เมือง

รายละเอียดคาสิโน ONE

แผ่นคำศัพท์สำหรับรีสอร์ทคาสิโนให้รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทุกด้านที่อาจสนใจที่จะรู้

คอมเพล็กซ์โดยรวมต้องมีอย่างน้อยหนึ่งล้านตารางฟุต โดยพื้นคาสิโนมีขนาดขั้นต่ำ 85,500 ตารางฟุต คาสิโนประกอบด้วยเครื่องสล็อต , เกมโต๊ะ, ห้องโป๊กเกอร์, หนังสือกีฬา และพื้นที่เล่นเกมที่มีข้อจำกัดสูง

โรงแรมจะรวมห้องพัก 250 ห้องขึ้นไปในหอคอยสูงอย่างน้อย 12 ชั้น พื้นที่การประชุมจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ตารางฟุต และโรงละครควรมีที่นั่งประมาณ 3,000 คน

มีร้านอาหารและบาร์ทั้งหมด 15 แห่งในสถานที่ และครึ่งหนึ่งควรดำเนินการโดยผู้ให้บริการในท้องถิ่น Urban One จะจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างและที่พักพิเศษสำหรับสถานประกอบการร้านอาหารที่ดำเนินการโดยร้านอาหารในริชมอนด์

ในด้านการเงิน Urban One ต้องบริจาคเงิน 16 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่นในอีก 10 ปีข้างหน้า มอบเงิน 30,000 ดอลลาร์ต่อปีเป็นเวลาห้าปีให้กับโรงเรียนของรัฐในริชมอนด์ และจัดสรร 200,000 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับการแก้ปัญหาการพนันที่มีปัญหา

แน่นอนว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ของริชมอนด์ที่สนับสนุนโครงการคาสิโนในเดือนพฤศจิกายนอดีตพนักงานของ Caesars Entertainment ฟ้องบริษัทและบริษัทการลงทุนเกี่ยวกับแผนการเกษียณอายุ

โพสต์เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2021, 02:24น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2021, 10:30น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

Caesars Entertainment และ Russell Investments ผู้จัดการเงินเกษียณอายุของพนักงานของคาสิโนยักษ์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นจำเลยในคดีความของรัฐบาลกลางที่นำโดยอดีตพนักงาน

Caesars Entertainment 401 (k) คดีความ

Caesars Palace บนลาสเวกัสสตริป Caesars Entertainment เจ้าของรีสอร์ทกำลังถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 401(k) ของบริษัท (ภาพ: Shutterstock/ Casino.org )

ทนายความที่เป็นตัวแทนของแม็กกี้ ธอมสันอ้างว่าซีซาร์และรัสเซลล์ละเมิดความรับผิดชอบที่ได้รับความไว้วางใจและต้องเสียค่าใช้จ่ายพนักงานที่เข้าร่วมในโครงการ 401(k) ของบริษัทมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ การร้องเรียนทางกฎหมายระบุว่าเมื่อซีซาร์จ้างการจัดการเงินของโครงการเกษียณอายุโดยนำรัสเซลเข้ามา บริษัทด้านการลงทุนได้รับประโยชน์จากการโอนตัวเลือกการลงทุนเกือบทั้งหมดไปยังกองทุนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

รัสเซลได้รับการควบคุมจากเมนูการลงทุนของแผนในปี 2560 และเติมเต็มแผนด้วยกองทุนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองที่มีประสิทธิภาพต่ำ กลเม็ดของรัสเซลเป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับกองทุนที่กำลังดิ้นรนและนำเงินลงทุนใหม่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาวิกฤติเมื่อผู้สนับสนุนแผนรายอื่นออกจากกองทุนของรัสเซล” คดีฟ้องร้องในรัฐศาลแขวงสหรัฐของเนวาดา

“ข้อตกลงนี้ไม่ได้ส่งเสริมความสนใจของผู้เข้าร่วมแผน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนดังกล่าวมีรายการกองทุนชั้นนำที่ทำได้ดีกว่ากองทุนของรัสเซลอย่างต่อเนื่องในระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่า ไม่น่าแปลกใจเลยที่การแลกเปลี่ยนแบบบริการตนเองของรัสเซลเป็นหายนะสำหรับแผนนี้ และทำให้ผู้เข้าร่วมต้องเสียรายได้จากการลงทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน” การร้องเรียนในชั้นเรียนระบุ

คำแถลงจาก Russell Investments ปฏิเสธคดีความ

“เราเชื่อว่าคดีนี้ไม่มีมูล และเราตั้งใจที่จะปกป้องบริษัทอย่างจริงจังจากข้อกล่าวหาเหล่านี้” บริษัทกล่าว

ซีซาร์หยุดการแข่งขัน

401 (k) เป็นโครงการเกษียณอายุที่ต้องเสียภาษีโดยทั่วไปที่เสนอโดยนายจ้าง พนักงานสามารถบริจาคเงินอัตโนมัติให้กับบัญชี 401(k) ของพวกเขาได้ และบริษัทมักจะจับคู่ส่วนหนึ่งของการบริจาค รายได้จาก การลงทุนใน 401 (k)จะไม่ถูกหักภาษีจนกว่าจะถูกถอนออก

Thomson กล่าวว่าเมื่อ Caesars จ้างโปรแกรม 401(k) ให้กับ Russell ในปี 2560 ในปีเดียวกับที่บริษัทล้มละลาย กองทุนตามอายุของเธอก็ถูกโอนโดยอัตโนมัติ Thomson พอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุน State Street ซึ่งเป็นบริษัทจัดการด้านการเงินอีกแห่งหนึ่งที่ Caesars ใช้ก่อนหน้านี้ รัสเซลโอนเงินของเธอจากกองทุน State Street ไปยังกองทุนตามอายุที่จัดการได้

ซีซาร์หยุดการจับคู่เงินสมทบ 401 (k) เป็นเวลาสามปีหลังจากการล้มละลาย ทนายความของ Thomson กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องทำสัญญากับ Russell เนื่องจากโครงการเกษียณอายุครั้งก่อนของ Caesars ได้เสนอ “กองทุนการลงทุนชั้นนำที่มีต้นทุนต่ำ รวมถึงตัวเลือกที่สมดุลตามอายุซึ่งจัดการโดย State Street พร้อมประวัติความสำเร็จที่ยาวนาน”

โปรแกรม Caesars 401(k) มี คะแนน BrightScope 60 จาก 100 คะแนน BrightScope Ratingอิงตามอัลกอริธึมที่มีจุดข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 200 จุดต่อแผน ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์อิสระ อาจารย์ด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญ 401(k) .

คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มเพียร์คาสิโนคือ 63 คะแนน BrightScope 401 (k) สำหรับผู้ให้บริการคาสิโนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Wynn Resorts (61), MGM Resorts (62) และ Las Vegas Sands (66)

ตามเอกสารทางการเงิน โปรแกรม 401 (k) ของรัสเซลสำหรับพนักงานซีซาร์มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50,000 คนและมีทรัพย์สินมากกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์

โจทก์คือใคร?

จากข้อมูลของLinkedIn Maggie Thomson เข้าร่วม Caesars Entertainment ในปี 2014 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์การตลาดในลาสเวกัส

เธออยู่กับบริษัทคาสิโนจนกระทั่งออกเดินทางในเดือนกรกฎาคมปี 2019 เมื่อเธอกลับไปยังอิลลินอยส์บ้านเกิดของเธอและทำงานที่ Discover Financial Services ในชิคาโกถูกรางวัล $731.1M ตั๋ว Powerball แลกโดยไม่ระบุชื่อในแมรี่แลนด์

โพสต์เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2021, 10:54น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2021, 10:06น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

แจ็กพอต Powerball มูลค่า 731.1 ล้านดอลลาร์ที่โดนระหว่างการออกรางวัลงวดวันที่ 20 มกราคมถูกอ้างสิทธิ์แล้ว แต่ถ้าคุณสงสัยว่าใครเป็นผู้โชคดี ไม่ต้องเสี่ยงโชค

แจ็คพอตลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ แมรี่แลนด์

ด้านนอกของตลาด Coney ใน Lonaconing, Md. ร้านสะดวกซื้อในรัฐแมรี่แลนด์ขายตั๋ว Powerball มูลค่า 731.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2564 เมื่อเดือนมกราคม 2564 (ภาพ: Google)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม สลาก Powerball หนึ่งใบตรงกับหมายเลขที่ออกคือ 40-53-60-68-69 และ Powerball 22 อย่างถูกต้อง ตั๋วถูกขายที่ร้านสะดวกซื้อ Coney Marketในเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบของ Lonaconing รัฐแมริแลนด์

ลอตเตอรีแมริแลนด์ให้เวลาผู้ถูกรางวัลหกเดือนในการรับรางวัล ซึ่งหมายความว่าจะต้องส่งสลากที่ชนะรางวัล 731.1 ล้านดอลลาร์ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม

สัปดาห์นี้ ตั๋วถูกแลกไปแล้ว แต่ผู้ชนะจะไม่เปิดเผยตัว กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “The Power Pack” เลือกตัวเลือกเงินสดแบบครั้งเดียวที่ 546.8 ล้านเหรียญ หลังจากภาษีของรัฐบาลกลางและของรัฐแล้ว แจ็กพอตจะอยู่ที่ประมาณ 366.6 ล้านดอลลาร์

ลอตเตอรี่เล่นใน 45 รัฐ รวมทั้งดีซี เปอร์โตริโก และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา

บันทึกสลากกินแบ่ง

การชนะ Powerball 20 มกราคมเป็นเหตุการณ์ที่สร้างสถิติให้กับ ลอต เตอรีแมริแลนด์ แจ็กพอตขึ้นรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลอตเตอรีแมริแลนด์ โดยก่อนหน้านี้มาจากแจ็กพอต Mega Millions มูลค่า 656 ล้านดอลลาร์ในปี 2555

แมริแลนด์เป็นหนึ่งใน 11 รัฐที่อนุญาตให้ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และ “The Power Pack” จะไม่เปิดเผยชื่อของพวกเขาหรือจำนวนที่อยู่ในทีมที่ร่ำรวย แต่ผู้อยู่อาศัยในเมืองเล็กๆ ของ Georges Creek Valley ซึ่งมีประชากรประมาณ 1,200 คน อาจสามารถระบุได้ว่าใครรวยมากในชั่วข้ามคืน

Jack Coburb นายกเทศมนตรีเมือง Lonaconing บอกกับWashington Postว่าเขารู้ว่าใครเป็นผู้ชนะ และพวกเขาเป็น “ผู้อยู่อาศัยที่ดีในชุมชน”

Richard Ravenscroft เจ้าของ Coney Market ได้รับเงิน 100,000 ดอลลาร์จากการขายตั๋วที่ชนะ

ฉันไม่เคยเห็นความตื่นเต้นมากขนาดนี้ที่ Lonaconing ในช่วงชีวิตของฉัน” Ravenscroft กล่าวในเดือนมกราคม

การถูกรางวัล 731.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินรางวัล Powerball ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่เท่าที่เคยมีมา และแจ็กพอตที่ใหญ่เป็นอันดับหกในประวัติศาสตร์ลอตเตอรี่ของสหรัฐอเมริกา โอกาสในการถูกแจ็กพอต Powerball อยู่ที่ประมาณหนึ่งใน 292 ล้าน

ผู้ชนะพูด

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ระบุตัวตน แต่ผู้ถูกรางวัล Powerball บอกเจ้าหน้าที่ลอตเตอรีว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะยกเครื่องชีวิตของพวกเขาในทันที

การออกรางวัลจากลอตเตอรีกล่าวว่าผู้ชนะวางแผนที่จะลงทุนเงินเพื่อดูแลครอบครัวของพวกเขาและส่งผลกระทบต่อชุมชนของพวกเขา “สำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป” นอกจากผู้ถูกรางวัลแล้ว แจ็กพอตที่โดนมอบภาษีให้รัฐเกือบ 49 ล้านดอลลาร์

“ทุกคนในแมริแลนด์ชนะ” แคโรล เจนทรี กรรมการผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารของลอตเตอรีแมริแลนด์ประกาศ

แจ็คพอตลอตเตอรีสหรัฐที่ใหญ่ที่สุด 6 อันดับแรก

1.586 พันล้านดอลลาร์ — Powerball — มกราคม 2016

1.537 พันล้านดอลลาร์ — Mega Millions — ตุลาคม 2018

1.05 พันล้านดอลลาร์ — Mega Millions — มกราคม 2021

768.4 ล้านดอลลาร์ — Powerball — มีนาคม 2019

758.7 ล้านดอลลาร์ — Powerball — สิงหาคม 2017

731.1 ล้านดอลลาร์ — Powerball — มกราคม 2021

แจ็กพอตสำหรับการออกรางวัล Powerball คืนนี้อยู่ที่ประมาณ 253 ล้านดอลลาร์ แจ็กพอต Mega Millions วันที่ 1 มิถุนายน อยู่ที่ประมาณ 34 ล้านดอลลาร์

Mohegan Sun Pocono Eye in the Sky สกัดกั้นการโกงคาสิโนที่ถูกกล่าวหา

โพสต์เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2021, 09:46น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2021, 10:00น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ Mohegan Sun Pocono เพิ่งตรวจพบชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเกมบนโต๊ะของคาสิโน

การโกงคาสิโน Mohegan Sun Pocono

ชั้นคาสิโน Mohegan Sun Pocono เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สำรวจพื้นที่เล่นเกมเพิ่งตรวจพบสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นนักพนันโกง (ภาพ: Wikimedia Commons)

ตามเอกสารการเรียกเก็บเงิน ตำรวจกล่าวว่า Wengui Hu วัย 42 ปีจาก Duryea, Pa. ถูกสอดส่องโดยใช้เทคนิคการใช้มืออันคล่องแคล่วขณะเล่นเกมบนโต๊ะที่ไม่ระบุรายละเอียด หลังจากแจกไพ่แล้ว Hu ถูกกล่าวหาว่าลื่นไพ่จากแขนเสื้อของเขาบนโต๊ะเพื่อให้มือของเขาดีขึ้น

ความปลอดภัยของคาสิโนเข้าหา Hu เมื่อวันที่ 12 เมษายนหลังจากสแกนพื้นหลุมและสังเกตเห็นการเล่นของเขา Hu ตกลงที่จะมอบเงินรางวัลจำนวน 5,425 ดอลลาร์ในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการเยี่ยมชมคาสิโนของ Hu บ่อยครั้ง Mohegan Sun ระบุว่าการเล่นของ Hu เมื่อวันที่ 12 เมษายน ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว กล้องวงจรปิดจับภาพเขาโดยใช้เทคนิคเดียวกันอย่างน้อย 10 ครั้ง

ค่าใช้จ่ายจำนวนมากยื่น

Mohegan Sun เรียกตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียและสำนักงานสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเพื่อช่วยในการสอบสวน Hu หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสรุปว่า Hu ชนะรางวัลอย่างผิดกฎหมายมากกว่า $13,000 ในการเดินทาง 10 ครั้ง ซึ่งกล้องรักษาความปลอดภัยจับเขาได้โดยใช้ระบบมือที่คล่องแคล่ว

รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับโครงการยังไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ในศาลแขวงมาจิสเตอเรียล หูถูกตั้งข้อหา 10 กระทงฐานความผิดทางอาญาในการโกงคาสิโนหนึ่งข้อหาโจรกรรมโดยการหลอกลวง และอีกหนึ่งข้อหาทางอาญาในการรับทรัพย์สินที่ถูกขโมย

การเรียกร้อง รวบรวม หรือรับ หรือพยายามที่จะเรียกร้อง รวบรวม หรือรับ เงินหรือสิ่งของมีค่าในหรือจากสล็อตแมชชีน โต๊ะเกม หรืออุปกรณ์เกมบนโต๊ะอื่นๆ เกมแบบโต้ตอบ หรือการเล่นเกมแบบโต้ตอบจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อุปกรณ์โดยมีเจตนาที่จะฉ้อโกง หรือเรียกร้อง รวบรวม หรือรับจำนวนเงินที่มากกว่าจำนวนเงินที่ชนะ หรือเพื่อจัดการกับเจตนาที่จะโกง ส่วนประกอบใด ๆ ของสล็อตแมชชีน เกมบนโต๊ะ หรืออุปกรณ์เกมบนโต๊ะ เกมแบบโต้ตอบ หรืออุปกรณ์เล่นเกมแบบโต้ตอบในลักษณะที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ออกแบบและใช้งานได้ตามปกติ” อ่านประมวลกฎหมายอาญาของเพนซิลเวเนียเกี่ยวกับรัฐคาสิโน

การพนันที่ถูกกล่าวหาของ Hu ที่พยายามหลอกลวง Mohegan Sun Pocono เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับจำนวนมากและต้องติดคุก

จากข้อมูลของ Worgul, Sarna & Ness ทนายจำเลยคดีอาญาในพิตต์สเบิร์ก บุคคลที่พบว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์โดยการหลอกลวงต้องโทษจำคุกสูงสุดเจ็ดปี และปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์ บทลงโทษเดียวกันนี้เป็นไปได้สำหรับความผิดทางอาญาในการรับทรัพย์สินที่ขโมยมา

Hu ยังคงถูกควบคุมตัวหลังจากล้มเหลวในการประกันตัว $25,000

ประวัติคาสิโน Pocono

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2006 Mohegan Sun Pocono กลายเป็นคาสิโนสล็อตแรกที่เปิดให้บริการในเพนซิลเวเนียหนึ่งปีหลังจากที่รัฐออกกฎหมายให้การพนันดังกล่าว ปัจจุบัน พื้นที่ขนาด 82,000 ตารางฟุตมีเครื่องสล็อต 1,900 เครื่องและเกมโต๊ะ 50 เกม Unibet Sportsbook ที่ Mohegan Sun Pocono เปิดในเดือนตุลาคม 2019

คาสิโนเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยMohegan Gaming & Entertainmentหน่วยงานคาสิโนและการบริการของเผ่า Mohegan แห่งคอนเนตทิคัต นบันทึกใหม่ถึงลูกค้า Steven Wieczynski นักวิเคราะห์ของ Stifel ย้ำอันดับ “ซื้อ” ของผู้ดำเนินการ Sam’s Town ขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายในชื่อเป็น 82 ดอลลาร์จาก 80 ดอลลาร์ นั่นหมายถึง upside ประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์จากการปิดวันที่ 27 พฤษภาคม รายงานของนักวิเคราะห์ติดตามการประชุมวันนักลงทุนกับผู้บริหารของ Boyd รวมถึง CFO Josh Hirsberg

เราเดินจากไปอย่างประทับใจกับการดำเนินการของ BYD และสำหรับเรา ดูเหมือนว่าแนวโน้มทั่วทั้ง Las Vegas Locals (LVL) และส่วนภูมิภาคจะยังคงแข็งแกร่ง” Wieczynski กล่าว

บริษัทในลาสเวกัสดำเนินการสถานที่เล่นเกม 28 แห่งใน 10 รัฐ รวมถึง 11 แห่งในเมืองบ้านเกิด สถานที่ Sin City ของ Boyd หลายแห่งยังคงปิดให้บริการ แต่ข้อจำกัดของคาสิโนในเนวาดา COVID-19 จะกลายเป็นอดีตในวันที่ 1 มิถุนายนและแนวโน้มการจราจรในตัวเมืองลาสเวกัสก็ดีขึ้น โดยที่ Boyd เป็นผู้ดำเนินการอันดับต้นๆ

Wieczynski กล่าวว่าคำถามสำคัญที่ต้องตอบคือจำนวนลูกค้าที่ได้รับใหม่ของ Boyd นั้นเหนียวแน่นเพียงใด และธุรกิจนั้นมีความยั่งยืนเพียงใด เป็นคำถามที่ตอบยากในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ แต่ผู้บริหารบอกกับนักวิเคราะห์ว่าผู้เล่นที่ได้รับการจัดอันดับของบริษัทหลายคนยังไม่กลับมา และเมื่อพวกเขากลับมา ก็สามารถชดเชยการสูญเสียในหมู่นักพนันหน้าใหม่และหายวับไป

ช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณา Boyd Stock

กำไรเพิ่มขึ้น 9.57% ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม หุ้น Boyd เพิ่งเข้าร่วมกับชื่อเกมอื่น ๆ ที่ด้านลบ โดยร่วงเกือบเก้าเปอร์เซ็นต์จากจุดสูงสุดในเดือนเมษายน

ถึงกระนั้น หุ้นของผู้ดำเนินการออร์ลีนส์ก็ได้รับความนิยมในวอลล์สตรีทเป็นส่วนใหญ่ โดยนักวิเคราะห์เน้นที่การขยายมาร์จิ้นชั้นนำของอุตสาหกรรม ความแข็งแกร่งในตลาดระดับภูมิภาค ความต้องการที่ถูกกักไว้จากกลุ่มประชากร 55+ และเรื่องราวการพนันกีฬาที่มักถูกมองข้าม เมื่อรวมกันแล้ว ปัจจัยเหล่านั้นอาจทำให้เป็นเวลาที่เหมาะในการทบทวนหุ้น Boyd โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปิดระดับสูงสุดล่าสุด

“เราเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทำงานกับเรื่องนี้ สิ่งที่เรายังคงชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องราวของ BYD ในระยะเวลาอันใกล้คือมันไม่มีความเสี่ยงมากเท่ากับการพนันกีฬา/iGaming euphoria” Wieczynski กล่าว

Boyd เป็นเจ้าของ FanDuel ห้าเปอร์เซ็นต์ ทำให้เป็นช่องทางที่มีความเสี่ยงต่ำในการเพิ่มจำนวนการเดิมพันกีฬาในสหรัฐอเมริกา และเครื่องมือการสร้างรายได้ที่เป็นไปได้ควรFlutter Entertainment แยกตัวดำเนินการหนังสือกีฬา

เหตุผลเพิ่มเติมที่จะชอบ Boyd

ในขณะที่หุ้นคาสิโนในภูมิภาคจำนวนมากได้รับเสียงไชโยโห่ร้องสำหรับการปรับปรุงอัตรากำไรจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ปัญหาตอนนี้กลายเป็น: ผู้ประกอบการสามารถรักษาระยะขอบที่สูงส่งเหล่านั้นและเก็บไว้ที่หรือเหนือระดับ 2019 หรือไม่

Wieczynski เชื่อว่า Boyd สามารถทำสิ่งนั้นได้ และแม้กระทั่งต่อยอดจากการปรับปรุงระยะขอบล่าสุด เมื่อรวมกับผู้สูงวัยที่ได้รับการฉีดวัคซีนและกลับไปคาสิโนและ FanDuel “ตัวเลือกการโทร” และ Boyd ยังคงเป็นหนึ่งในชื่อที่มีตัวเร่งปฏิกิริยามากที่สุดในอุตสาหกรรมเกม

“ตัวเร่งปฏิกิริยาทุกตัวที่เราชี้ให้เห็นควรช่วยขับเคลื่อนกระแสเงินสดให้สูงขึ้น” นักวิเคราะห์กล่าว “เราเชื่อว่าบีวายดีสามารถสร้างเงินได้ประมาณ 4 ดอลลาร์/หุ้นต่อปีในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเริ่มซื้อหุ้นคืนหรือนำเงินปันผลกลับมาได้ เราเชื่อว่าบีวายดีจะสิ้นสุดปีด้วยเลเวอเรจสุทธิประมาณ 4 เท่า”laware North ยืนยันข่าวว่าได้ขายโรงแรมคาสิโน Islandia, NY ให้กับ Suffolk Off-Track Betting Corporation (Suffolk OTB) การขายซึ่งประกาศครั้งแรกในเดือนเมษายนเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้

การเป็นเจ้าของและจัดการ Jake’s 58 จะทำให้ Suffolk OTB ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สามารถส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ของเราในรัฐและเคาน์ตี” Jim LaCarrubba ประธานและ CEO ของ Suffolk OTB กล่าว “เรารู้สึกขอบคุณ Delaware North สำหรับการเป็นพันธมิตรกับเราเพื่อทำให้ Jake’s 58 ประสบความสำเร็จและเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่น”

Delaware North ร่วมมือกับ Suffolk OTB ในปี 2559 เพื่อซื้อโรงแรม Marriott Islandia เดิมที่มีห้องพัก 227 ห้องในราคา 40.41 ล้านดอลลาร์ Suffolk ซึ่งอยู่ในช่องแคบทางการคลังในขณะนั้น เพิ่งได้รับเส้นชีวิตจากรัฐเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติอนุญาตให้สนามแข่งม้าและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันแบบ pari-mutuel เพื่อใช้งานเครื่องเล่นเกมวิดีโอ (VGTs)

VGT นั้นคล้ายกับสล็อตแมชชีน โดยมีข้อยกเว้นสำคัญประการหนึ่ง คือ ผลการสปินจะขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่เชื่อมโยงเทอร์มินัลทั้งหมด บนสล็อตแมชชีนแบบดั้งเดิม แต่ละอุปกรณ์จะสุ่มตัดสินว่าการเดิมพันเป็นผู้ชนะหรือไม่ และไม่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของแมชชีนอื่น

Suffolk ประหยัดเงินค่าเช่า

Suffolk OTB ได้เช่ากิจการเกมของ Jake’s 58 จาก Delaware North ตั้งแต่คาสิโนเปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 สถานที่ให้บริการมีเครื่อง VGT มากกว่า 1,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์

ในฐานะบริษัทเอกชน Suffolk OTB และ Delaware North ไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขการเช่า แต่ในแถลงการณ์ในสัปดาห์นี้ Suffolk อธิบายว่าการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของคาสิโนจะช่วยประหยัดค่าเช่าของบริษัทได้ประมาณ 13 ล้านดอลลาร์ต่อปี

Suffolk OTB ทำสัญญา 50 ปีเพื่อจัดการธุรกิจเกมของ Jake แต่เงื่อนไขเริ่มต้นของบริษัทกับเดลาแวร์นอร์ทยังทำให้ซัฟโฟล์คมีหนทางในการซื้อเดลาแวร์นอร์ธเมื่อเป็นไปได้

Suffolk ยืนยันว่าได้จ่ายราคาซื้อ 120 ล้านดอลลาร์ให้กับ Delaware North โดยการกู้ยืม

การเงินของเจค

นับตั้งแต่เปิดเมื่อสี่ปีที่แล้ว Jake’s Casino ได้สร้างรายได้มากมายให้กับ Delaware North และ Suffolk OTB

คาสิโนรายงานรายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ที่ 158.26 ล้านดอลลาร์ในปีเต็มแรก 209 ล้านดอลลาร์ในปีที่สองและ 218.7 ล้านดอลลาร์ในปีที่สาม ปีที่แล้ว โควิด-19 ส่งผลให้เจคถูกสั่งปิดตามคำสั่งของรัฐตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ GGR มีมูลค่ารวมเพียง 104.2 ล้านดอลลาร์

GGR หรือการชนะสุทธิ — เงินที่คาสิโนเก็บไว้หลังจากจ่ายรางวัลให้กับผู้เล่น — แบ่งออกเป็นหลายวิธี คาสิโนยังคงรักษา 45 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่อีก 45 เปอร์เซ็นต์ไปที่กองทุนการศึกษาแห่งรัฐนิวยอร์ก อีก 10 เปอร์เซ็นต์จะถูกจัดสรรให้กับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย VGT และ New York Lottery

Jake’s เป็นหนึ่งในเก้าคาสิโน VGT ในนิวยอร์ก แต่มันมีการผูกขาดครั้งใหญ่ในลองไอส์แลนด์ส่วนใหญ่ เนื่องจาก Resorts World New York Cityในจาเมกา ควีนส์เป็นคาสิโนที่ใกล้ที่สุด