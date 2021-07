แทงหวยออนไลน์ Line Royal Online การติดสินบนคาสิโน

แทงหวยออนไลน์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็นสถานที่มหัศจรรย์ มีเครื่องเล่นสนุกๆ มากมาย คอนเสิร์ตที่ใช้แอนิมาโทรนิกส์ที่น่าทึ่งและนักแสดงที่ดูเหมือนไม่เคยเบื่อ ส่วนใหญ่เป็นมาสคอตที่ไม่น่ากลัวซึ่งมีให้ถ่ายรูป และเด็กๆ ที่หายตัวไปอย่างลึกลับจากสวนสาธารณะทุกปี จะไม่มีใครเห็นอีกเลย

เอาล่ะคนสุดท้ายอาจเป็นตำนานเมืองหรือไม่ก็ได้ เช่นเดียวกับสถานที่สาธารณะใด ๆ ที่มีการจราจรหนาแน่นและได้รับความสนใจจากสื่อเป็นอย่างมาก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ดึงดูดส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของตำนานเมือง ตำนานเหล่านี้บางส่วนใช้กับสถานที่ต่างๆ ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก ในขณะที่บางตำนานมีเฉพาะใน TDL มาดูสิ่งที่น่าสนใจ/น่ากลัวกันดีกว่า:

เรื่องมีอยู่ว่า เนื่องจากดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่และแออัดมาก ลุงวอลท์จึงใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถปรากฏตัวในส่วนใดก็ได้ของสวนสนุกราวกับเวทมนตร์ โดยการสร้างอุโมงค์ใต้ดินที่ซับซ้อนสำหรับพนักงานโดยเฉพาะ

ตำนานเมืองในญี่ปุ่นบางเรื่องไปไกลถึงขั้นบอกเป็นนัยว่าบางคนหลงทางในเครือข่ายอุโมงค์อย่างสิ้นหวังจนพวกเขาหาทางออกไม่ได้และน่าจะเสียชีวิตหรือถูกดัดแปลงเป็นมาสคอต Goofy ที่ไม่เต็มใจ

ปรากฎว่าอย่างน้อยก็มีความจริงบางอย่างในตำนานนี้: สวนสาธารณะแห่งใหม่ในตระกูลดิสนีย์แลนด์มีเครือข่ายอุโมงค์จริงๆ ในขณะที่สวนสาธารณะที่เก่ากว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีห้องพักใต้ดินเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและหลีกหนีจากน้ำตาลทั้งหมด- กัดข้อเท้าเสริมสัญจรเหนือพื้นดิน

นานเมืองของญี่ปุ่นกล่าวว่าที่ไหนสักแห่งในโตเกียวดิสนีย์แลนด์มีคาสิโนหรูขนาดใหญ่ที่เปิดให้เฉพาะคนรวยและคนดังเท่านั้น

ถึงแม้ว่าบิตของคาสิโนจะเป็นเพียงแค่ตำนานเท่าที่เราสามารถบอกได้ว่า “Club 33” สโมสรสุดพิเศษที่ Walt Disney สร้างขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับแขกส่วนตัวและผู้สนับสนุนสวนสาธารณะ – และเป็นพื้นฐานของชาวญี่ปุ่น ตำนานคาสิโน – มีอยู่จริง เป็นที่เดียวในสวนสาธารณะที่ลูกค้าสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ดังนั้น หากคุณบังเอิญเห็นใครบางคนกำลังทอผ้าอย่างเมามัน ให้แท็กข้างหลังพวกเขาสักสองสามนาที และบางทีคุณอาจจะพบตู้หนังสือหลอกลวงที่จะเข้าไป

“ตำนาน” นี้ยังคงมีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยที่หลายคนกลัวที่จะเอาคนสำคัญของพวกเขาไปออกเดท TDL เพื่อไม่ให้คำสาปของดิสนีย์กระทบความสัมพันธ์ของพวกเขา

ตำนานเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวกับเอฟเฟกต์นี้ระบุว่าจะใช้เฉพาะกับคู่รักที่ไปดิสนีย์แลนด์ในเดทแรกของพวกเขาเท่านั้น ซึ่งอาจหมายความว่ามีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลอย่างสมบูรณ์สำหรับตำนาน: ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรอคอยโดยไม่มีอะไรทำนอกจากพูดคุยกับแต่ละคน อื่นๆ และคุณอาจพบว่าคนที่คุณเพิ่งพบไม่กี่ครั้งไม่ใช่คนที่คุณคิดจริงๆ

เห็นได้ชัดว่าคุณต้องทำสิ่งนี้ที่หน้าปราสาทของซินเดอเรลล่าระหว่างการแสดงดอกไม้ไฟในยามค่ำคืน แต่การทำเช่นนั้นในวันแรกจะทำให้วิญญาณของ Walt Disney ขุ่นเคือง – ผู้ที่ประสบปัญหาในการสาปแช่งคู่รักใหม่ ๆ แต่ลืมไปโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับช่องโหว่ที่โจ่งแจ้งนี้

ในตำนานเล่าว่ามีมิกกี้สีทองอยู่สามตัวซ่อนอยู่ทั่วทั้งสวน – อย่างน้อยหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากสาธารณะ – และหากคุณพบและบอกเจ้าหน้าที่ในบริเวณใกล้เคียง พวกเขาจะให้รางวัลและบอกคุณ เพื่อรักษาตำแหน่งของไอดอลให้กับตัวคุณเอง

แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะมี Golden Mickeys แทงหวยออนไลน์ อยู่ในสวน แต่เราก็นึกไม่ถึงว่าคุณจะได้รับรางวัลจากการค้นหา พนักงาน – เรียกว่า “สมาชิกนักแสดง” – จำนวนเป็นพัน (อาจเป็นหมื่น) และเช่นเดียวกับการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปิดบังเรื่องนี้กับคนจำนวนมากที่รู้จัก

เคยสังเกตการขาดแคลนแมลง อีกา และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ ในโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือไม่? แม้แต่ตอนกลางคืนและในฤดูร้อน?

มีข่าวลือว่าสวนสาธารณะมีอุปกรณ์พิเศษที่ปล่อยคลื่นวิทยุที่แมลงศัตรูพืชมีความรู้สึกไว ขับไล่พวกมันออกจากสิ่งอำนวยความสะดวก

เราไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดว่านี่เป็นของจริงหรือไม่ แต่เว็บไซต์ทำลายล้างในตำนานหลายแห่งได้ยืนยันอย่างน้อยว่าสวนสาธารณะดิสนีย์แลนด์บางแห่งปล่อยแมวดุร้ายหลังจากสวนสาธารณะปิดทุกคืนเพื่อไล่และ/หรือแทะเล็มกิน หนูที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แอบเข้าไปหาเศษอาหารที่เหลือ วิธีที่พวกเขาปัดเศษขึ้นทุกเช้า อย่างไรก็ตาม เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง…

ไม่ให้ดูเหมือนไร้ความรู้สึก แต่ในสถานที่แออัดที่มีเด็กจำนวนมากสัญจรไปมาโดยแทบไม่มีผู้ดูแล มีความหวาดกลัวเป็นครั้งคราว แต่ตำนานเมืองของญี่ปุ่นเล่าว่าเด็ก ๆ ใน TDL ถูกลักพาตัวเป็นครั้งคราวเพื่อเก็บเกี่ยวอวัยวะ

ตำนานบางคนถึงกับอ้างว่าเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่ในการควบคุม โดยจงใจหลอกลวงพ่อแม่ของเด็กที่หลงทางเพื่อให้เด็กถูกลากออกไปได้อย่างปลอดภัย…

ตำนานเมืองนี้กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนบังเอิญ เครื่องเล่นที่มีหน้าจอภาพยนตร์หลายจอและเสียงมากมายหยุดลงกะทันหัน ต่อมาผู้อุปถัมภ์ที่เป็นกังวลได้ค้นคว้าและเรียนรู้ว่าเวลาที่หยุดนั่งเป็นเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่เครื่องบินที่เพิ่งอยู่เหนือศีรษะชนกับจมูกและชน ตำนานกล่าวพาดพิงว่าความถี่เฉพาะของเสียงเอฟเฟกต์ของการนั่งนั้นขัดจังหวะอุปกรณ์การบินที่สำคัญและทำให้เครื่องบินตกลงมาอย่างกะทันหัน

ตำนานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงในปี 1984 ซึ่งเครื่องบินลำเล็กชนเข้ากับลานจอดรถของ EPCOT ในฟลอริดา ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย

ตามตำนานนี้ แขกจำนวนมากที่สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ซีรายงานว่าเห็น “การตกแต่ง” หลอกหลอนที่แตกต่างกันภายในเครื่องเล่นซึ่งไม่มีอยู่จริง

เรื่องหนึ่งมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งเมื่อสำรวจสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับการนั่งรถนั้น กล่าวว่า “ผู้หญิงที่ยืนนิ่งอยู่ตรงปลายโถงทางเดินนั้นน่ากลัวที่สุดอย่างแน่นอน” ประเด็นคือไม่มีผู้หญิงอยู่ตรงปลายโถงทางเดิน

นานเมืองของญี่ปุ่นอย่างชัดเจนนี้ระบุว่าแขกหลายคนเสียชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบนรถไฟเหาะไซไฟ “Space Mountain” และที่ซ่อนอยู่ในความมืดดำสนิทของภายในเครื่องเล่นเป็นอนุสรณ์สถานทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมสำหรับผู้ที่ ที่เสียชีวิตระหว่างนั่งรถ บางทีด้วยความหวังที่จะระงับความโกรธของวิญญาณ

ต้องการทำให้การเดินทางครั้งนี้น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่? ครั้งต่อไปที่คุณกำลังขี่อยู่ในความมืดสนิทของ “Space Mountain” ลองนึกภาพว่าคนตายบางคนถูกตัดหัวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ด้วยความยินดี!

ตามตำนานเล่าว่า ผู้สร้างบังเอิญค้นพบซากมนุษย์อย่างน้อยหนึ่งชุดเมื่อสร้าง “บ้านต้นไม้ของ Chip and Dale” ในส่วน Toon Town ของสวนสาธารณะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาไม่ใช่ซากศพของชนพื้นเมืองอเมริกันในสมัยโบราณ เพราะในขณะที่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดสุดวิเศษได้สอนเรา เรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อคุณบังเอิญไปรบกวนที่ฝังศพของชนพื้นเมืองอเมริกัน

นอกเหนือจากตำนานเมืองเหล่านี้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ความจริงเป็นส่วนใหญ่ไปจนถึงน่าหัวเราะอย่างยิ่ง มี “เหตุการณ์” ที่น่าขนลุกหรือน่าสนใจอย่างน้อยเกิดขึ้นที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้:

อย่างน้อยครอบครัวหนึ่งถูกค้นพบว่าเข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายเพียงเพื่อที่พวกเขาจะได้เยี่ยมชมสวนสาธารณะ และสมาชิกของลัทธิอั้มที่อันตราย – น่าอับอายสำหรับการโจมตีด้วยแก๊สซารินบนรถไฟใต้ดินโตเกียวในช่วงกลางทศวรรษ 90 – ได้เยี่ยมชมสวนสาธารณะจริงหลายครั้ง แม้ว่าในทางเทคนิคจะยังคงหนีจากทางการก็ตาม

เราหวังว่าตำนานเมืองเหล่านี้จะไม่ทำให้ความสนใจของคุณลดลงในการไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของโตเกียว สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นที่คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กอายุ 5 ขวบอีกครั้ง และในขณะที่คนพลุกพล่าน สวนสาธารณะก็สะอาดและอาการผิดปกติจากการขับขี่ก็ค่อนข้างหายาก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการออกเดท ตราบใดที่คุณอย่าลืมจูบระหว่างจุดพลุ

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมจาก RocketNews24 — นักแสดงของโตเกียวดิสนีย์แลนด์สร้างเวทมนตร์ในอาณาจักร — ตอนนี้คุณสามารถมีงานแต่งงานในเทพนิยายในดินแดนแห่งเวทมนตร์และแฟนตาซี — คุณสามารถรับจดหมายจากตัวละครดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบได้ นี่คือวิธีการ

ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวในมาเก๊าที่หวังโชคที่คาสิโนสังเกตเห็นเหตุการณ์นี้ “นั่นน่ะเหรอ อากิ โฮชิโนะ? พวกเขากำลังเอะอะอะไรกัน?” ชายคนนั้นเห็นผู้หญิงที่กลายเป็นโฮชิโนะเถียงกับพนักงานบางคนที่ทางเข้าคาสิโน

“มันเป็นเวลาหลังเที่ยงไม่นาน ที่คาสิโนแห่งหนึ่งบนถนนสายหลัก เห็นได้ชัดว่าเธอดูเหมือนคนดังที่สวมชุดเซ็กซี่ต่ำ และเธออยู่กับคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้จัดการของเธอ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆ ที่อยู่กับฉันจำเธอได้ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง เธอถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าคาสิโน ฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่โต้แย้งเกี่ยวกับ”

ชายผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเล่าว่าเธอรู้สึกหงุดหงิดมากเพียงใด เธอยังคว้านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง – อาจเป็นเพราะเธอคิดว่าเธอไม่ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่คาสิโน – และอ้อนวอนว่า “คุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครใช่ไหม? ช่วยบอกพวกเขาหน่อยได้ไหม?”

ตามนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่ง “เนื่องจากวิธีการแต่งตัวของเธอ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คาสิโนตัดสินใจว่าเธอเป็นโสเภณี เราทุกคนคิดว่านั่นเป็นเหตุผล”

ในขณะที่โสเภณีเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปในคาสิโนมาเก๊า แต่ขณะนี้ทางการกำลังติดตามพวกเขาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พนักงานคิดว่าโฮชิโนะอายุ 32 ปีเป็นโสเภณีหรือไม่?

หน่วยงานของเธออธิบายว่าไม่ใช่กรณี “เธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เยาว์เพราะเธอดูอ่อนกว่าวัย เธอไม่มีหนังสือเดินทางขณะที่เธออยู่ในสถานที่… เท่าที่เราทราบ เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเล่นการพนัน แต่เพียงต้องการใช้ห้องน้ำในคาสิโน”

การแพร่กระจายของ COVID-19 ทำให้โลกอยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษและท้าทาย ซึ่งหมายถึงการทดลองปฏิบัติการเพื่อวิวัฒนาการด้วย จนถึงตอนนี้ เราได้จัดการกับสถานการณ์ในทางที่ดีและทางการเงิน Evolution ได้เริ่มต้นปี 2020 อย่างแข็งแกร่งมากในแง่ของการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร

รายได้สำหรับไตรมาสแรกอยู่ที่ 115 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2019 EBITDA อยู่ที่ 64 ล้านยูโร โดยมีส่วนต่าง 55.7% ด้วยการเริ่มต้นทางการเงินที่ดีของปี ความมั่นใจอย่างมากก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และโมเมนตัมที่ดีในช่วงเริ่มต้นของไตรมาสที่สอง ผมมีความแน่นอนมากขึ้นในเป้าหมายของเราในปี 2020 ที่จะปรับปรุงระดับมาร์จิ้นเมื่อเทียบกับปี 2019 ทั้งหมด พนักงานทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงไตรมาสแรก ฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างสุดซึ้งสำหรับพลังงานและความมุ่งมั่นที่เราได้รับมือกับความท้าทายนี้ – เราได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีระเบียบทีละขั้นตอนทุกวัน แน่นอนว่างานนี้ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่เราพยายามนำหน้าสถานการณ์ที่กำลังพัฒนา ลำดับความสำคัญหลักของเราในการจัดการกับสถานการณ์ COVID-19 คือการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสและสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของเราตลอดจนการบำรุงรักษาการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานของเรา เรายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศที่เราดำเนินการอยู่ และในหลายกรณี เราได้ริเริ่มโครงการที่กว้างขวางมากขึ้น ด้วยมาตรการที่ครอบคลุมซึ่งได้ดำเนินการในแง่ของการเว้นระยะห่างทางสังคม กระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงและกิจวัตรสำหรับพนักงานของเรา การดำเนินงานของเราสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีผลกระทบด้านลบใดๆ อย่างไรก็ตาม ในสตูดิโอหลายแห่งของเรา เราดำเนินการโดยมีโต๊ะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปกติ และสตูดิโอของเราในจอร์เจียและสเปนปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลาจำกัด ในช่วงเวลาเหล่านี้ การเข้าชมส่วนใหญ่ได้รับการจัดการโดยสตูดิโออื่นๆ ของบริษัท การเป็นบริษัทระดับโลกที่มีไซต์ในหลายพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญในช่วงเวลาเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ สตูดิโอของเราในลัตเวียและมอลตาจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญที่มีการออกอากาศผลงานยอดนิยมของเราหลายเรื่อง

เราได้เห็นความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและแข็งแกร่งตลอดไตรมาสแรก ในช่วงสิ้นไตรมาส การไม่มีเกมการพนันกีฬามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการเติบโตในผลิตภัณฑ์ของเรา เหตุการณ์นี้ส่งผลต่อการเริ่มต้นของไตรมาสที่สองเช่นกัน และตอนนี้เราเห็นผู้เล่นใหม่จำนวนมากเข้าสู่ส่วนสด ทั้งหมดนี้หมายความว่าเราเริ่มต้นปีได้ดีมาก แต่ก็ยังมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเรายังไม่เห็นจุดสิ้นสุดของการพัฒนาของ COVID-19

เรายังคงเดินหน้าลงทุนในทั้งสตูดิโอและเกมใหม่ ระหว่างงาน ICE ในลอนดอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีการประกาศชื่อใหม่ 12 รายการ โดยในจำนวนนี้เปิดตัว 2 รายการในช่วงไตรมาสแรก สปีดแบล็คแจ็คและไลท์นิ่งบาคาร่า วันนี้ 23 เมษายน เรากำลังเปิดตัว Mega Ball – รวมถึงเวอร์ชั่น First Person Mega Ball เป็นเกมแรกของเราในแนวลอตเตอรี ในช่วงเบต้า เกมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากและจะเป็นที่น่าสนใจที่จะติดตามการพัฒนาเกม นอกจากนี้ เราจะขยายพอร์ตโฟลิโอคนแรกของเราด้วยการเปิดตัวอีกสามรายการในไตรมาสที่สอง เกมบนโต๊ะอีกสองเกมจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส ได้แก่ Power Blackjack และ Baccarat Multiplay

การก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่ของเราในเพนซิลเวเนียยังคงดำเนินต่อไป แต่มีกำหนดการเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของเราที่จะเปิดตัวก่อนสิ้นปีจะยังคงอยู่ มิชิแกนได้เร่งกระบวนการควบคุมคาสิโนและเราหวังว่าในไม่ช้ารัฐจะเป็นตลาดควบคุมที่สามในสหรัฐอเมริกา ในแอฟริกาใต้ เราได้รับใบอนุญาตผู้ผลิตระดับประเทศ ใบอนุญาตหมายความว่าตอนนี้ Evolution สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ Ezugi และ บริษัท ย่อยแก่ผู้ให้บริการเกมที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดในแอฟริกาใต้

โดยสรุป ฉันรู้สึกภูมิใจกับการที่เราเริ่มต้นปีจากมุมมองทางการเงิน แต่ถึงกระนั้นก็ภูมิใจที่เราจัดการกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้จากมุมมองด้านการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก พวกเขาสามารถมุ่งความสนใจไปที่เส้นทางที่เรากำหนดไว้ได้ เพื่อเพิ่มช่องว่างในการแข่งขันและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำของเรา

การนำเสนอสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน

CEO Martin Carlesund และ CFO Jacob Kaplan จะนำเสนอรายงานและตอบคำถามในวันพุธที่ 23 เมษายน 2020 เวลา 09:00 น. CET ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์ การนำเสนอจะเป็นภาษาอังกฤษและสามารถติดตามได้ทางออนไลน์ เบอร์สำหรับเข้าร่วมทางโทรศัพท์: +46 8 505 58 369 / +44 3333 00 92 71 / +1 833 823 0589

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สรุปช่วงสิ้นปีที่ดีด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องและผลกำไรสูง รายได้ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 70.2 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 EBITDA อยู่ที่ 31.6 ล้านยูโร โดยมีส่วนต่าง 45% สำหรับทั้งปี อัตรากำไรอยู่ที่ร้อยละ 44 ซึ่งเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากอัตราการขยายที่สูง ในช่วงปลายปี เรามีโต๊ะอยู่ประมาณ 550 โต๊ะ; มากกว่าที่เราวางแผนไว้เมื่อต้นปี 2018 อย่างมาก ในระหว่างปี 2019 เราจะลงทุนในสตูดิโอแห่งใหม่ในมอลตาและขยายสตูดิโอที่มีอยู่ของเราต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ในเวลาเดียวกัน เราเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัวจากปีที่แล้ว และเราคาดว่า EBITDA margin จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 44-46 เปอร์เซ็นต์สำหรับทั้งปี

เรายังคงเติบโตในอเมริกาเหนือ ในช่วงไตรมาสที่สี่ เราได้เริ่มใช้งานจริงกับลูกค้าใหม่หลายรายในสหรัฐอเมริกา และหลังสิ้นปี เราก็ได้ลงนามในข้อตกลงกับลูกค้ารายที่สองในแคนาดาด้วย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเรา เรายังได้ดำเนินการซื้อกิจการครั้งแรกของ Evolution ด้วยธุรกิจของ Ezugi เราขยายขอบเขตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความสามารถและทรัพยากรในสตูดิโอมากขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งในอเมริกาเหนือคือการเปิดตัวเกมเพิ่มเติม Live Infinite Blackjack เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เปิดตัวได้สำเร็จสำหรับผู้ให้บริการในยุโรปของเราในไตรมาสที่ผ่านมา

ในบรรดาตลาดของเรา กลุ่มนอร์ดิกมีการเติบโตที่ดีในไตรมาสนี้ ส่วนที่เหลือของยุโรปก็มีความคืบหน้าในเชิงบวกเช่นกัน ในขณะที่การเติบโตในส่วนที่เหลือของโลกนั้นค่อนข้างต่ำกว่าในไตรมาสก่อน เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ตลาดในสหราชอาณาจักรกำลังชะลอตัวอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบล่าสุด ในช่วงปลายปี กฎระเบียบการเล่นเกมใหม่ของสวีเดนมีผลบังคับใช้ และเราสามารถสังเกตได้ว่าลูกค้าของเราหลายคนเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม

ในการตีพิมพ์รายงานนี้ ICE ฉบับปีนี้เพิ่งเกิดขึ้น และฉันภูมิใจอย่างยิ่งกับ 10 เกมที่ Evolution เปิดเผยในงาน ทีมผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาของเราทุ่มเทเวลานับไม่ถ้วนในการสร้างเกมเหนือความคาดหมาย ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ไฮไลท์หลักคือ MONOPOLY Live ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่พัฒนาขึ้นของ Dream Catcher ที่ประสบความสำเร็จของเรา นอกจากนี้เรายังได้เปิดตัวรายการเกมสดโดยอิงจากรายการทีวียอดนิยม Deal หรือ No Deal ทั้งสองชื่อได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับหมวดหมู่คาสิโนสดทั้งหมดไปอีกระดับ ขยายไปยังประเภทผู้เล่นใหม่ และสร้างมูลค่าทางการค้ามากขึ้นสำหรับผู้ให้บริการของเรา

ในบรรดาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด ฉันยังต้องการเน้นเกมลูกเต๋าใหม่ของเราอย่าง Lightning Dice และ Super Sic Bo เกมลูกเต๋ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก และเราตั้งตารอที่จะแนะนำเวอร์ชันสดที่เป็นนวัตกรรมของเราสำหรับลูกค้าของเราอย่างมั่นใจ

โดยรวมแล้ว เราสามารถมองย้อนกลับไปในปีที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกปีหนึ่งในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการด้วยการขยายออกนอกยุโรปและความสำเร็จมากมายในด้านนวัตกรรมและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ด้วยสตูดิโอใหม่ในมอลตาและเกมทั้งหมดที่จะเปิดตัว ผมมั่นใจว่าเราอยู่ในสถานะที่ยอดเยี่ยมที่จะเพิ่มความเป็นผู้นำในตลาดของเราต่อไปในอนาคต ในบริบทดังกล่าว เราสามารถสรุปได้ว่าไตรมาสแรกเริ่มต้นได้ดี

Evolution เอาชนะบริษัทที่เข้ารอบสิบสามบริษัทอื่นเพื่อคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสตูดิโอเกมหรือผู้ดำเนินการที่สร้างเกมแบบสแตนด์อโลนที่สร้างผลกระทบได้มากที่สุดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Evolution ได้รับรางวัลจากงาน EGR Operator Awards 2019 ที่ Grosvenor House Hotel ในลอนดอน

MONOPOLY Live สร้างขึ้นผ่านใบอนุญาตย่อยจาก Scientific Games และให้บริการเฉพาะจาก Evolution เท่านั้น MONOPOLY Live เป็นรายการเกมออนไลน์สดที่ไม่เหมือนใครโดยอิงจากหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก พร้อมด้วยความเป็นจริงเสริม รอบโบนัส 3D ที่สร้างขึ้นจากการผจญภัยของ MR MONOPOLY และมีโอกาสชนะ ‘ทวีคูณ’ ครั้งใหญ่ Scientific Games ถือสิทธิ์ในแบรนด์ MONOPOLY ผ่านข้อตกลงใบอนุญาตกับ Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS)

Todd Haushalter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Evolution กล่าวหลังพิธีมอบรางวัลว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้จาก MONOPOLY Live และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในแบรนด์ยอดนิยมของโลกเพื่อสร้างเกมที่ไม่เหมือนใคร ”

Haushalter กล่าวต่อ: “การได้รับรางวัล Line Royal Online EGR Game of the Year แบบ back-to-back เป็นสิ่งที่เราไม่เคยฝันถึง เราสร้างเกมที่เราคิดว่าผู้เล่นจะชอบ และเราต้องการเล่นด้วยตัวเอง นั่นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา อย่างไรก็ตาม การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอีกครั้งจากเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมของเราด้วยรางวัลนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากและเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราทุกคนในปี 2020 และปีต่อๆ ไป ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่ Evolution ที่ทำให้สิ่งนี้เป็นจริง”

ผู้ชนะประเภทเกมแห่งปีได้รับการโหวตจากผู้ดำเนินการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรางวัล Operator และกระบวนการลงคะแนนเป็นหน้าที่ของ Deloitte

ชื่อและโลโก้ MONOPOLY การออกแบบที่โดดเด่นของกระดานเกม สี่เหลี่ยมสี่มุม MR. ชื่อและตัวละครของ MONOPOLY รวมถึงองค์ประกอบที่โดดเด่นของกระดานและส่วนการเล่นเป็นเครื่องหมายการค้าของ Hasbro, Inc สำหรับเกมซื้อขายทรัพย์สินและอุปกรณ์เกม ©1935, 2019 Hasbro, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ใช้โดยได้รับอนุญาต

เกี่ยวกับ ฮา

สโบร ฮาสโบร (NASDAQ: HAS) เป็นบริษัทด้านการเล่นและความบันเทิงระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์การเล่นและความบันเทิงที่ดีที่สุดในโลก ตั้งแต่ของเล่นและเกมไปจนถึงโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกมดิจิทัล และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค Hasbro นำเสนอหลากหลายวิธีให้ผู้ชมได้สัมผัสกับแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, MAGIC: THE GATHERING และ POWER RANGERS ตลอดจนแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ผ่านค่ายบันเทิง Allspark Pictures และ Allspark Animation

บริษัทกำลังสร้างแบรนด์ทั่วโลกผ่านการเล่าเรื่องและเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมบนทุกหน้าจอ Line Royal Online ฮาสโบรมุ่งมั่นที่จะทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับเด็กและครอบครัวผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและการกุศลขององค์กร ฮาสโบรอยู่ในอันดับที่ 13 ในรายการ 100 Best Corporate Citizens ประจำปี 2019 โดยนิตยสาร CR ,และได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งของโลกจริยธรรมมากที่สุดCompanies®โดยEthisphere สถาบัน สำหรับที่ผ่านมาแปดปี เรียนรู้เพิ่มเติมที่www.hasbro.com ,และติดตามเราได้ที่

Evolution Gaming Group AB (publ) ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตที่แข็งแกร่งของกลุ่มและรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง Joel Citron ประธานคณะกรรมการคนปัจจุบันได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานแล้ว แต่จะยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการต่อไป Jens von Bahr ซีอีโอและสมาชิกคณะกรรมการได้รับเลือกให้เป็นประธานคนใหม่โดยคณะกรรมการจนถึงการประชุมสามัญครั้งต่อไป ในส่วนที่เกี่ยวข้อง Martin Carlesund รับหน้าที่เป็น CEO ของกลุ่ม และ Johan Nordström ได้รับการว่าจ้างให้เป็น CEO ของหน่วยงานด้านปฏิบัติการ

“จากความสำเร็จของเรา ฉันได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธาน เนื่องจากฉันเชื่อว่าบริษัทต้องการประธานกรรมการบริหารเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตของเรา คณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้งเจนส์เป็นประธานจนถึงการประชุมสามัญครั้งต่อไป บริษัทต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของ Jens เพื่อมุ่งเน้นที่กลยุทธ์เต็มเวลา Jens จะมีส่วนร่วมกับทีมผู้บริหาร ลูกค้า และผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและดำเนินการให้เติบโตในอนาคตของบริษัท Jens เข้ารับตำแหน่งประธานในเวลานี้ยังเปิดโอกาสให้เลื่อนตำแหน่ง Martin เป็น CEO ของกลุ่ม บทบาทของฉันจะเน้นไปที่การแนะแนว การกำกับดูแลทั่วไป และประเด็นด้านการกำกับดูแล ฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Jens, Martin และคณะกรรมการในขณะที่เรายังคงสร้างบริษัทที่โดดเด่นนี้ต่อไป” Joel Citron กล่าว

“นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO มาร์ตินและฉันได้มุ่งเน้นร่วมกันในการสร้างองค์กรที่สามารถนำ Evolution ไปสู่ระดับต่อไปได้ ตอนนี้เรามีสิ่งนั้นแล้ว และมาร์ตินก็เป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำ ซึ่งเขาได้พิสูจน์แล้วในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่ง CEO ของหน่วยงานปฏิบัติการ ในบทบาทของประธานกรรมการบริหาร ฉันสามารถมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนากลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จของเราอย่างเต็มที่ เหนือสิ่งอื่นใด ฉันเห็นความจำเป็นในการเพิ่มเวลาที่เราพิจารณาการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในอนาคต” Jens von Bahr ให้ความเห็น

“บริษัทอยู่ในช่วงที่มีการขยายตัวอย่างมาก ซึ่งลูกค้าปัจจุบันต้องการบริการมากขึ้น มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น เช่น การโยกย้ายออนไลน์ทางบกที่กำลังเกิดขึ้น จากสิ่งนี้ Evolution มีโอกาสที่ดีในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำในตลาดคาสิโนสด และฉันตั้งตารอที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จต่อไป นอกจากนี้ยังรู้สึกดีมากที่ได้รับคัดเลือก Johan Nordström เป็น CEO คนใหม่ของหน่วยงานปฏิบัติการ ด้วยประวัติและภูมิหลังที่น่าประทับใจของ Johan ในการขายแบบ B2B พร้อมบทบาทผู้บริหาร ล่าสุดภายใน EF Education First ฉันแน่ใจว่าเขาจะนำอะไรมากมายมาสู่ Evolution” Martin Carlesund กล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

Jens von Bahr เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Evolution Gaming ตั้งแต่ปี 2549

Joel Citron ได้รับเลือกเข้าสู่คณะกรรมการ Evolution ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทในปี 2558 เขายังเป็น CEO ของ Tenth Avenue Holdings และมีประสบการณ์มากมายจากตำแหน่งผู้บริหารที่หลากหลายในบริษัทด้านการลงทุนและดำเนินงานในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

Martin Carlesund เป็น CEO ของ Evolution Malta ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2015 เขามีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมเกม และเคยร่วมงานกับ Evolution CEO ที่ HighLight Media Group Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือด้านเกมชั้นนำของโลก ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็น CEO ของ Eniro Sweden และ Eniro Finland

ล่าสุด Johan Nordström ดำรงตำแหน่งประธานเอเชียที่ EF Education First บริษัทการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก Johan มีประสบการณ์มากมายจากการจัดการธุรกิจในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่ EF และออริเฟลม

รีลีสใหม่นี้ได้รับการอธิบายว่าเป็น “เกมลูกเต๋าที่เรียบง่ายแต่ให้ความบันเทิงไม่รู้จบพร้อมตัวคูณสุ่มที่น่าตื่นเต้นมากถึง 1,000 เท่า” มาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจาก Evolution เปิดตัวเกมลูกเต๋า Super Sic Bo

พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน Lightning Dice เป็นสมาชิกล่าสุดของตระกูล Lightning ของ Evolution มันติดตามความสำเร็จอย่างหนีไม่พ้นของ Lightning Roulette ซึ่งได้รับรางวัล Game of the Year สามรางวัลในปี 2018 เช่นเดียวกับ Lightning Roulette Lightning Dice ยังมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ‘electrifying’ และตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมอาร์ตเดโคสีดำและสีทองที่สวยงาม

ใน Lightning Dice ลูกเต๋ามาตรฐานสามลูกจะถูกโยนลงใน ‘Lighting Tower’ ที่โปร่งใสโดยผู้นำเสนอเกม กล้องโคลสอัพแล้วติดตามลูกเต๋าขณะที่พวกเขาพังทลายผ่านส่วนที่เหมือนเขาวงกตของหอคอย ผู้เล่นเพียงแค่เดิมพันว่าผลรวมของลูกเต๋าสามลูกจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขามาพักผ่อนที่ฐานของหอคอย ผู้เล่นสามารถเดิมพันทั้งหมด 16 จุดพร้อมกันด้วยปุ่ม ‘เดิมพันทั้งหมด’

ศูนย์กลางของธีมสายฟ้าของเกมคือตัวคูณแบบสุ่มที่ใช้ RNG ซึ่งสามารถเพิ่มเงินรางวัลได้มากถึง 1,000 เท่า หลังจากหมดเวลาเดิมพันแล้ว ‘สายฟ้า’ จะโจมตีระหว่าง ‘Lighting Numbers’ หนึ่งถึงหลายตัวบนตารางการเดิมพัน แต่ละหมายเลขเหล่านี้จะได้รับตัวคูณแบบสุ่ม หากผู้เล่นเดิมพันหมายเลขนั้น เงินรางวัลของพวกเขาจะถูกคูณตามนั้น

Todd Haushalter หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Evolution กล่าวว่า “ทุกคนชอบลูกเต๋า เล่นกับลูกเต๋าที่โตขึ้น และเข้าใจวิธีการทำงาน แต่ไม่มีเกมลูกเต๋าที่สนุกในโลกของเกมออนไลน์ เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นโดยเปิดตัวเกมลูกเต๋าสองเกมในปีนี้ อย่างแรกคือ Super Sic Bo ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และตอนนี้ ‘น้องสาวคนเล็ก’ ของ Lightning Roulette อยู่ที่นี่แล้ว และนั่นคือ Lightning Dice”

Haushalter เสริม: “เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกมเรียบง่ายแต่มองเห็นได้ชัดเจนด้วย Lightning Tower ขนาดยักษ์ที่ลูกเต๋ากลิ้งลงมาเพื่อให้ได้รับเงินก้อนโต ฉันภูมิใจกับทีมที่ได้ทำงานนี้จริงๆ เพราะมันเป็นเกมที่พิเศษจริงๆ และแน่นอนว่าจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นอย่างแน่นอน!”

ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในโซลูชั่นคาสิโนสด Evolution Gaming Group AB (“Evolution” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและปฏิบัติตามในทุกแง่มุมของธุรกิจของเรา สำหรับเรา นี่หมายถึงความมุ่งมั่นในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใสในการติดต่อทั้งหมดของเรา และการดำเนินการอย่างซื่อสัตย์และเป็นมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนต้องการทำงาน ท้าทายตัวเอง ดำเนินการ และพัฒนาอาชีพที่คุ้มค่า

เพื่อให้แน่ใจว่า Evolution ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ ตลอดจนมีการสื่อสารและปฏิบัติตามค่านิยมที่กำหนดไว้และวิธีการทางธุรกิจที่ต้องการของเราทั่วทั้งองค์กร เราได้พัฒนาเอกสารกำกับดูแลจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงหลักจรรยาบรรณนี้ (“หลักจรรยาบรรณ”)

วัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี้คือช่วยให้เรานำค่านิยมหลักในด้านความซื่อสัตย์ นวัตกรรม ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ และการทำงานเป็นทีมไปปฏิบัติในสถานการณ์การทำงานประจำวัน และให้คำแนะนำว่าเราได้รับการคาดหวังให้ทำหน้าที่เป็นบริษัทและพนักงานอย่างไร นอกจากนี้ยังอธิบายสิ่งที่คุณในฐานะพนักงานสามารถคาดหวังได้จาก Evolution

หลักจรรยาบรรณนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการของ Evolution ทั่วโลก นอกจากนี้ เราคาดหวังให้ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามมาตรฐานที่คล้ายกับที่สะท้อนอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง

ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้อง หลักจรรยาบรรณนี้จะอ้างถึงนโยบายที่มีรายละเอียดมากขึ้นในระดับองค์กรและ/หรือระดับท้องถิ่น หากนโยบายท้องถิ่นและเอกสารแนวทางแตกต่างไปจากหรือขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณจะมีผลเหนือกว่า

Evolution Gaming ผู้ให้บริการโซลูชั่นคาสิโนสดชั้นนำได้เปิดตัว Super Sic Bo ดีลเลอร์สดใหม่ทั้งหมด พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน Evolution’s Live Super Sic Bo เป็นเกมลูกเต๋าโบราณที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ซึ่งจะขยายเกมโดยการเพิ่มตัวคูณสุ่มที่น่าตื่นเต้นที่สามารถเพิ่มเงินรางวัลได้มากถึง 1,000 เท่า

เช่นเดียวกับไฮโลทั่วไป Evolution Live Super Sic Bo จะเล่นโดยทำนายผลการทอยลูกเต๋ามาตรฐานสามลูก ผู้เล่นวางเดิมพันบนชุดผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งชุดที่แสดงบนโต๊ะเดิมพันของเกม สิ่งที่ทำให้เกม Evolution แตกต่างไปจากไฮโลมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดคือตัวคูณแบบสุ่มจะถูกนำไปใช้กับจุดเดิมพันระหว่างศูนย์และจุดเดิมพันหลายจุด ก่อนที่ลูกเต๋าจะถูกทอยในเชคเกอร์ลูกเต๋าแบบกำหนดเองของเกม Evolution หากวางเดิมพันของผู้เล่นที่จุดเดิมพันด้วยตัวคูณที่ไฮไลท์ไว้ การจ่ายเงินจะถูกคูณตามนั้น

Todd Haushalter หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Evolution กล่าวว่า “Sic Bo ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา แต่เราได้ทำบางสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องชอบในเกมคลาสสิกนี้ — เพิ่มตัวคูณแบบสุ่มมากถึง 1,000x! นี่เป็นเกมไฮโลที่เป็นมิตรกับผู้เล่นมากที่สุดในโลก และเราคิดว่าผู้เล่นจะต้องชอบมัน”

Haushalter เสริม: “นี่คือ Sic Bo แท้ๆ แต่ด้วยความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เล่นง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่ แต่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ชื่นชอบไฮโล ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมอย่างมากและองค์ประกอบ RNG ที่จ่ายสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดึงดูดผู้เล่นที่หลากหลายที่สุดรวมถึงผู้เล่นสล็อต”

ผู้ให้บริการโซลูชั่นคาสิโนสดชั้นนำได้ประกาศเปิดตัว Side Bet City ซึ่งเป็นห้องโป๊กเกอร์ในธีมทศวรรษ 1980 ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งขยายไลน์ผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ออนไลน์ของดีลเลอร์สดที่มีอยู่มากมาย

สัญญาว่าจะส่งผู้เล่นกลับไปในปี 1985 Side Bet City เป็นห้องโป๊กเกอร์ในธีมลาสเวกัสในบรรยากาศที่สวยงามตระการตาพร้อมแสงไฟนีออนที่สว่างไสวสำหรับค่ำคืนอันเงียบสงบในเมืองใหญ่อย่างแท้จริง

Side Bet City เป็นเกมโปกเกอร์ที่สนุกและรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อไม่ให้เล่นกับเจ้ามือ แต่เล่นกับโต๊ะจ่ายสำหรับผู้เล่นออนไลน์ไม่จำกัดจำนวน ผู้เล่นเพียงแค่เดิมพันว่าพวกเขาจะชนะในมือไพ่ 3 ใบ มือ 5 ใบ หรือไพ่ 7 ใบ หรือตัวเลือก ‘แพ้ทั้งหมด’ ผู้เล่นสามารถเดิมพันแบบผสมกันของการเดิมพันเหล่านี้ได้

มือที่ชนะจะขึ้นอยู่กับมือโป๊กเกอร์ปกติทั้งหมด และผู้เล่นไม่จำเป็นต้องตัดสินใจหลังจากวางเดิมพันที่เลือกไว้ หากเดิมพันของผู้เล่นชนะ ข้อความที่ชนะจะปรากฏบนหน้าจอ นี่คือโป๊กเกอร์ที่ทำได้ง่าย

Todd Haushalter หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Evolution ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวเกมล่าสุดนี้: “เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับศักยภาพของ Side Bet City เพราะมันเพิ่มบางสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นอย่างมากให้กับตัวเลือกโป๊กเกอร์ที่หลากหลายของเรา Side Bet City เป็นเกมโปกเกอร์สดที่รวดเร็วและเรียบง่ายพร้อมการจ่ายเงินจำนวนมาก ทั้งหมดอยู่ในธีมของปี 1980”

Haushalter กล่าวต่อ: “เรารู้สึกว่าเกมนี้จะดึงดูดผู้เล่นที่หลากหลายที่สุดด้วยวิธีการเล่นเกม ผู้เล่นใหม่กับโป๊กเกอร์จะต้องชอบเพราะเป็นการแนะนำเกมที่ง่ายและสนุกสนาน ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีประสบการณ์มากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะพบว่าเกมนี้สนุกอย่างมากเพราะมันนำเสนอความท้าทายโป๊กเกอร์ประเภทต่าง ๆ และเนื่องจากมีการจ่ายเงินจำนวนมากถึง 1,000 ต่อ 1”

ใน Instant Roulette วงล้อรูเล็ตอัตโนมัติที่ซิงโครไนซ์ 12 อันจะหมุนตามลำดับ โดยลูกบอลจะหล่นทีละลูกในวงล้อที่ต่างกัน ผลที่ตามมาก็คือ ผู้เล่นสามารถเล่นด้วยความเร็วเพื่อให้เหมาะกับตัวเอง เพราะความแตกต่างที่สำคัญใน Instant Roulette—นอกเหนือจากจำนวนวงล้อที่อยู่ต่อหน้าผู้เล่น—คือผู้เล่นมีเวลาเดิมพันไม่จำกัดก่อนตัดสินใจกด ‘เล่นเลย’ ‘ ปุ่ม. เมื่อผู้เล่นวางเดิมพัน พวกเขาจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงทันที เนื่องจากวงล้อที่ใกล้กับลูกบอลหยดถัดไปจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเป็นวงล้อที่วางเดิมพันนั้น

ตามวิวัฒนาการ รูเล็ตทันทีปฏิบัติตามกฎรูเล็ตมาตรฐาน แต่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เล่นสามารถควบคุมและอนุญาตให้เล่นตามจังหวะของตนเองในสภาพแวดล้อมแบบสด

Todd Haushalter หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Evolution อธิบายว่า: “ด้วย Instant Roulette เราต้องการให้ผู้เล่นควบคุมจังหวะของเกมได้อย่างแท้จริง คล้ายกับประสบการณ์ RNG แต่ด้วยความน่าเชื่อถือของการถ่ายทอดสด ผู้เล่นแต่ละคนและทุกคนสามารถใช้เวลามากเท่าที่ต้องการในการวางเดิมพัน จากนั้นเมื่อพวกเขาพร้อม พวกเขาจะกดปุ่ม ‘เล่นเลย’ และบูม พวกเขากำลังเล่นอยู่บนวงล้อถัดไปที่มีอยู่!”

การเติบโตที่แข็งแกร่งของปี 2558 ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2559 และในไตรมาสแรกรายรับของ Evolution เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว EBITDA มีมูลค่า 10.3 ล้านยูโร คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 42% การเติบโตของอุปกรณ์พกพายังดำเนินต่อไป โดยการเจาะระบบมือถืออยู่ที่ 34% ในไตรมาสนี้

จนถึงปัจจุบัน ปีนี้มีกิจกรรมระดับสูง เหนือสิ่งอื่นใด เราได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านแพลตฟอร์มใหม่กับ Aspire Global และยังขยายข้อตกลงก่อนหน้านี้กับ BetConstruct การเป็นพันธมิตรด้านแพลตฟอร์มเป็นช่องทางการขายที่ดีและผ่านช่องทางเหล่านี้ เราจึงได้รับผู้ให้บริการรายย่อยที่เริ่มใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่สามารถเติบโตเป็นลูกค้ารายใหญ่ได้เมื่อเวลาผ่านไป ในช่วงไตรมาสดังกล่าว ข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ของปีที่แล้วกับ Microgaming ก็เริ่มสร้างผลลัพธ์ โดยที่ตอนนี้ Betway ได้รวมบริการของเราอย่างสมบูรณ์แล้ว รวมถึงตารางเฉพาะจำนวนหนึ่ง ลูกค้าสามารถคาดหวังเพิ่มเติมได้จากข้อตกลงนี้ตลอดปี โดย 32Red เป็นหนึ่งในกลุ่มเริ่มต้น

เรายังขยายข้อเสนอของลูกค้าที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างไตรมาส วิลเลียม ฮิลล์เริ่มใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเวกัสแห่งใหม่ในริกา ขณะที่เบตส์สันไปใช้ชีวิตร่วมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะใหม่ๆ ทั้งในริกาและมอลตา ลูกค้ารายอื่นๆ ที่เพิ่มจำนวนโต๊ะเฉพาะ ได้แก่ Unibet, Mr. Green, 888 และ GVC ความต้องการอย่างมากสำหรับข้อเสนอเฉพาะนั้นต้องใช้พื้นที่ และเรากำลังขยายพื้นที่สตูดิโอของเราอย่างต่อเนื่องทั้งในริกาและมอลตา เรายังได้ขยายในเบลเยียมด้วยสภาพแวดล้อมเฉพาะสำหรับนโปเลียนเกมส์ ซึ่งสร้างขึ้นในสถานที่ที่โรงงานของลูกค้าในอาลสต์

ในด้านผลิตภัณฑ์ เราได้ทำข้อตกลงกับ Scientific Games สำหรับเวอร์ชันสดของ Ultimate Texas Hold’em ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้ เรากำลังเตรียมการเปิดตัว Double Ball Roulette ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Games Marketing Live Baccarat Squeeze ซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม VIP ที่ผู้เล่นจำนวนมากได้เพิ่มเวลาเล่นเกมอย่างมาก Live Caribbean Stud Poker ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เริ่มได้รับความนิยมเช่นกัน และผู้ให้บริการหลายรายรวมเกมนี้ไว้ในช่วงไตรมาส

นอกเหนือจากการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอเกมที่น่าตื่นเต้นแล้ว ในระหว่างไตรมาส เรายังเริ่มเปิดตัว Live Lobby ใหม่ ซึ่งจะเป็นการแสดงอีกภารกิจหนึ่งของภารกิจของเราในการลดระยะห่างจากการแข่งขัน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับมากกว่าการอัพเกรดเครื่องสำอาง โดยทำให้ผู้ใช้ปลายทางเลือกโต๊ะและตัวแทนจำหน่ายที่ชื่นชอบได้ง่ายขึ้น ฟังก์ชันใหม่ ซึ่งคุณจะเห็นสแน็ปช็อตแบบสดก่อนเข้าร่วมตารางใดตารางหนึ่ง ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์

โดยรวมแล้ว ฉันมองการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทั้งตลาดและ Evolution ด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกับเมื่อก่อน แม้ว่าคาสิโนสดยังคงเป็นส่วนเล็ก ๆ ของตลาดเกมออนไลน์ทั้งหมด โดยมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ แต่ก็มีสิ่งที่จะทำให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับสูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในเวลาเดียวกัน เราจะทำงานต่อไปตามกลยุทธ์ที่ชัดเจนของเราในการสนับสนุนลูกค้าทั้งสองที่มีอยู่เพื่อพัฒนาข้อเสนอสดของพวกเขา ในขณะที่ยังได้รับประโยชน์จากพื้นที่การเติบโตในอนาคต เช่น คาสิโนบนบก

การสูญเสียในการสับเปลี่ยนอาการบาดเจ็บของDak Prescott เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วคือกองหลังที่เล่นได้ดีเพียงใด ในเกมเต็มสี่เกมของเพรสคอตต์ เขาผ่านเฉลี่ย 422.5 หลา ซึ่งคาดว่าจะเกือบ 7,000 หลาตลอดฤดูกาล 16 เกม เขาอาจเป็น MVP ของปีที่แล้ว แต่จะเข้าสู่การจัดอันดับฟุตบอลแฟนตาซีปี 2021แทนพร้อมคำถามเกี่ยวกับความสามารถของเขาในการฟื้นฟอร์มนั้น เพรสคอตต์ได้โยนOTAs ของCowboysและอยู่ในเส้นทางที่จะพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่ 1 แต่คุณจะเข้าหาเขาอย่างไรในระหว่างการเตรียมร่างฟุตบอลแฟนตาซีปี 2021

เพรสคอตต์จะไม่มีปัญหากับผู้เล่นตำแหน่งทักษะคุณภาพสูงที่อยู่รายล้อมเขาด้วยเอเสเคียล เอลเลียต , อมารี คูเปอร์และซีดี แลมบ์แต่ความสำเร็จส่วนใหญ่ของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับว่าเพรสคอตต์จะกลับมาอย่างไร ซึ่งทำให้อันดับแฟนตาซีฟุตบอลในปี 2564 ค่อนข้างผันผวน ก่อนที่จะตั้ง 2,021 แฟนตาซีกลยุทธ์ฟุตบอลร่างของคุณให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบ 2021 แฟนตาซีฟุตบอลแผ่นโกงจากแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพิสูจน์ SportsLine

ปีที่แล้ว โมเดลทำนายอย่างแม่นยำว่าJosh AllenกองหลังของBillsถูกประเมินต่ำเกินไปอย่างมาก แฟนตาซีฟุตบอล ADP ของเขาแทบจะไม่อยู่ใน 70 อันดับแรก แต่โมเดลกำหนดให้เขาเป็นกองหลังแฟนตาซีห้าอันดับแรกซึ่งเป็น QB1 ที่จะจบได้ดีกว่าผู้เล่นอย่างKyler Murray , Tom Bradyและ Drew Brees Allen ลงเอยด้วยการเป็น Fantasy QB ที่ทำคะแนนได้อันดับ 2 โดยทำคะแนนเหนือทั้งสามควอเตอร์แบ็คคนอื่นๆ และยังแซงหน้าแพทริค มาโฮมส์อีกด้วย ผู้เล่นแฟนตาซีที่ทำตามคำแนะนำของ SportsLine ได้รับประโยชน์มากมายจากการเลือกนั้น

โมเดลเดียวกันนี้มีประวัติการพิสูจน์แล้วว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟุตบอลแฟนตาซี และยังระบุAJ Brownเป็นผู้นอนอีกคนหนึ่งในปี 2020 และผู้เล่นอย่างDevin SingletaryและJuJu Smith-Schusterเมื่อฤดูกาลที่แล้ว นอกจากนี้ยังเรียกว่าผู้นอนฟุตบอลแฟนตาซีในอดีตเช่นDerrick Henryในปี 2019, Christian McCaffreyและAlvin Kamaraในปี 2018 และDavante Adamsในปี 2017 ใครก็ตามที่ฝากเงินกับผู้เล่นเช่นพวกเขาทำผลงานในลีกของพวกเขา

โมเดลนี้ขับเคลื่อนโดยคนกลุ่มเดียวกันที่สร้างการฉายภาพสำหรับไซต์แฟนตาซีหลักทั้งสามแห่ง และเอาชนะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเมื่อการจัดอันดับมีความแตกต่างกันมาก การคาดการณ์จะอัปเดตหลายครั้งต่อวัน ดังนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับฟุตบอลแฟนตาซีที่ดีที่สุดเสมอ

ตอนนี้ SportsLine ได้จำลองNFLทั้งซีซัน 10,000 ครั้งและเปิดตัวการจัดอันดับฟุตบอลแฟนตาซีล่าสุดในปี 2564 พร้อมกับผู้นอนหลับรอยแยกและหน้าอกมากมาย มุ่งหน้าไปยัง SportsLine ตอนนี้จะเห็นพวกเขา

นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 แฟนตาซี

หนึ่งใน 2021 แฟนตาซีฟุตบอลหมอนแบบจำลองคาดการณ์: จากัวร์กว้างรับมาร์วินโจนส์ เขาตกลงที่จะทำข้อตกลงกับ Jaguars เป็นเวลา 2 ปีมูลค่า 14.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงยุนี้ และจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้รับจำนวนมากซึ่งรวมถึงDJ Charkและ Laviska Shenault โจนส์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นภัยคุกคามจากการทำทัชดาวน์ โดยบันทึกเก้าคะแนนในสามจากสี่ฤดูกาลล่าสุดของเขาในดีทรอยต์ เขาทำคะแนนได้ 38 คะแนนในลีก PPR ในสัปดาห์ที่ 17 ของปีที่แล้วและติดอันดับ 25 ในเกมอื่นอีกสามเกม

เสือจากัวร์ไม่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งที่จริงจังในฤดูกาลนี้ ซึ่งหมายความว่าแจ็กสันวิลล์น่าจะเล่นตามหลังในการแข่งขันส่วนใหญ่ นั่นเป็นลางดีสำหรับผู้รับอย่างโจนส์ ซึ่งสามารถใช้โครงร่างใหญ่ของเขาในโซนสีแดง โจนส์ซึ่งมีรายชื่อลูกฟุตบอลแนวกว้างแฟนตาซี 2021 ของ SportsLine ที่มี ADP แฟนตาซีฟุตบอลปี 2021 ในรอบที่ 10 นำหน้าผู้รับอย่าง JuJu Smith-Schuster และ Diontae Johnson ซึ่งทั้งคู่ได้รับเลือกก่อนเขา

สุดยอดฟุตบอลแฟนตาซีปี 2021 ฝ่าวงล้อม

โมเดลนี้ยังคาดการณ์ว่าRams จะวิ่งกลับCam Akersเป็นหนึ่งในกลุ่มฝ่าวงล้อม Fantasy Football ในปี 2021 ในฐานะมือใหม่รอบสอง Akers นำทีมด้วยระยะวิ่ง 625 หลาแม้จะเริ่มเพียงห้าเกม เขาได้รับแครี่เพียง 11 เกมและเฉลี่ย 68 หลาจากการแย่งชิงในการแข่งขันเหล่านั้น

Sean McVay โค้ชของ Rams พูดถึง Akers อย่างกระฉับกระเฉงในยุนี้และเรียกเขาว่าทุกขากลับ ดังนั้น Akers จะไม่ต้องยกโทษให้Darrell HendersonหรือMalcolm Brownซึ่งตอนนี้อยู่ในไมอามี Akers แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อได้รับกระดานชนวนเต็มในขณะที่เขาเฉลี่ย 136 หลาและทำคะแนนได้สองทัชดาวน์ในเกมสองฤดูกาลของ Rams เมื่อปีที่แล้ว

เพิ่มการอัพเกรดที่กองหลังของลอสแองเจลิสและเอเคอร์จะไม่เห็นรูปลักษณ์มากมายกับผู้ชายแปดคนในกล่อง เขาควรวิ่งอย่างดุเดือดในความผิดที่ดัดแปลงของ Rams ดังนั้นรุ่น SportsLine จึงมี Akers อยู่ในอันดับที่ 12 ของนักวิ่งหลังจากที่เขาจบปีที่แล้วนอก 40 อันดับแรกในตำแหน่งของเขา

หน้าอกฟุตบอลแฟนตาซีปี 2021 อันดับต้น ๆ

สำหรับผู้เล่นที่ควรหลีกเลี่ยง โมเดลดังกล่าวระบุว่าDiontae Johnsonตัวรับสัญญาณไวด์ของSteelersเป็นหนึ่งในหน้าอกฟุตบอลแฟนตาซีปี 2021 อันดับต้น ๆ อดีตนักเตะยอดเยี่ยมของโตเลโดอยู่อันดับที่ 15 ในเอ็นเอฟแอลเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยทำได้ 88 ครั้งในระยะ 923 หลาและเจ็ดทัชดาวน์ จอห์นสันจับ 11 หลาผ่าน 117 หลาในรอบป่าการ์ดกับบราวน์

แม้ว่าจอห์นสันจะทำผลงานได้ดีในปี 2020 โดยจ่ายบอลได้มากกว่า 29 ครั้งรวม 243 หลามากกว่าฤดูกาลหน้าใหม่ของเขา แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร จอห์นสันนำเอ็นเอฟแอลในการดรอปบอล ทำให้ 16 คนตกไปอยู่ในมือของเขา JuJu Smith-Schuster ที่แข็งแรงและมีแรงบันดาลใจในการเล่นในปีสัญญาจะเป็นปัญหาสำหรับเจ้าของ Johnson ที่หวังว่าเขาจะได้รับการสัมผัสที่เพียงพอเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่รุ่น SportsLine คือลงบน 2021 จอห์นสันที่มีศักยภาพการจัดอันดับให้เขาอยู่เบื้องหลังไพศาลเหมือนTY ฮิลตันและภรรยาสีน้ำตาล

วิธีค้นหาอันดับฟุตบอลแฟนตาซีฟุตบอลปี 2021 ที่พิสูจน์แล้ว

SportsLine นั้นสูงมากในกองหลังที่น่าประหลาดใจที่คุณไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะถูกเกณฑ์ทหารในรอบกลางของดราฟต์ฟุตบอลแฟนตาซีปี 2021 กองหลังนี้ถูกระบุว่าเป็นที่น่าตกใจด้านบนห้าตัวเลือกข้างหน้าของซูเปอร์สตาเช่นแพทริกมาโฮเมส์และลามาร์แจ็คสัน คุณจะเห็นว่าเป็นใครและ 2020 การจัดอันดับของแฟนตาซีฟุตบอลสำหรับผู้เล่นทุกคนที่ SportsLine

คุณควรกำหนดเป้าหมายและจางหายไปใน Fantasy Football ในปี 2021 และ QB ใดที่ทำให้ NFL ตกตะลึงด้วยประสิทธิภาพสูงสุดห้าอันดับแรก? เยี่ยมชม SportsLine ตอนนี้เพื่อรับเอกสารสรุป Fantasy Football 2021 สำหรับทุกตำแหน่ง ทั้งหมดจากโมเดลที่เรียกว่าฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ของ Josh Allenและค้นหาคำตอบ

ข้อตกลงระดับโลกสุดพิเศษนี้ทำให้ Evolution พัฒนาเกมคาสิโนดีลเลอร์สดใหม่ด้วยแบรนด์ Deal หรือ No Deal ซึ่งจะกระจายไปทั่วเครือข่ายที่กว้างขวางของพวกเขา

Jens von Bahr ซีอีโอของ Evolution กล่าวว่า “อย่างที่คุณจินตนาการได้ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับ Endemol ซึ่งเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสร้างสรรค์ และมีแบรนด์ระดับโลกที่ยอดเยี่ยม Deal or No Deal สำหรับตลาดออนไลน์สดเป็นก้าวแรกในสิ่งที่เราคาดว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและมีผล ยังมีแบรนด์อีกมากมายและโอกาสหลายช่องทางให้เราได้สำรวจร่วมกัน”

เขาเสริมว่า: “เนื้อหาที่มีตราสินค้าเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของเราในการก้าวไปข้างหน้า และไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการเริ่มต้นโดยการเปิดตัวแบรนด์รายการโทรทัศน์ที่มีเงินรางวัลใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในเวทีการถ่ายทอดสดออนไลน์”

Jurian VanDerMeer กรรมการผู้จัดการของ Endemol Games กล่าวว่า “Evolution เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในการนำแบรนด์ Deal หรือ No Deal ไปสู่ระดับที่แตกต่างกันในระดับโลก เช่นเดียวกับ Endemol Games Evolution เป็นนวัตกรรมและมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ผู้เล่นปลายทางที่ดีที่สุด”

Richard Hadida ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Evolution กล่าวว่า “เวอร์ชันการพนันสดของ Deal หรือ No Deal จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นของ Evolution ในการนำเสนอเกมที่เป็นนวัตกรรมและทดสอบประสาทในแบบเรียลไทม์ไปยังหน้าจอ PC และ iPad ของผู้เล่น Deal or No Deal เป็นเกมที่ไม่เหมือนใครที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากและมีศักยภาพมหาศาลในการดึงดูดผู้เล่นใหม่ กลุ่มประชากรใหม่ และกระแสรายได้ใหม่ให้กับการดำเนินงานออนไลน์ของผู้ได้รับใบอนุญาตของเรา”

ข่าวดังกล่าวมาจากการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Evolution ที่มีนัยสำคัญอยู่แล้ว ในช่วงเวลาประมาณแปดสัปดาห์ ผู้นำเกมดีลเลอร์สดจะเปิดตัวเกมสล็อตสดเกมแรกของโลก (ซึ่งรวมเอามินิเกมโชว์กับผู้นำเสนอสด) เวอร์ชัน iPad ของรูเล็ตสดและเกมแบล็คแจ็คสด คาสิโนสด Hold’ โป๊กเกอร์และโซลูชั่นรูเล็ตสดออกอากาศทางทีวีอิตาลีสำหรับผู้ให้บริการเกมรายใหญ่ที่สุดของอิตาลี