แทงพนันออนไลน์ สตรีมมิ่ง และทีมออกอากาศ

แทงพนันออนไลน์ ความนิยมของ National Football League ในยุคสุดท้ายในการเป็นกีฬาทางโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอเมริกา ทำให้เครือข่ายโทรทัศน์มีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ชมที่บ้าน ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยกล้อง กราฟิกที่โผล่ออกมาจากหน้าจอ และการเข้าถึงผู้เล่นและโค้ชทั้งในเกมและหลังเกม

เครือข่าย over-the-air หลักสามในสี่เครือข่าย ได้แก่ CBS, NBC และ FOX ล้วนมีเกม NFL อย่างน้อยหนึ่งเกมต่อสัปดาห์และอย่างน้อยหนึ่งเกมในฤดู รายการที่สี่ ABC เป็นเจ้าของโดย Disney แม้ว่า Disney จะเป็นเจ้าของ ESPN และออกอากาศ Monday Night Football ที่สถานีนั้น NFL Network ออกอากาศเกมในวันพฤหัสบดี โดย FOX ให้การผลิตเฉพาะสำหรับเกมที่ออกอากาศในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลไปยัง NFL Network และพันธมิตรที่จัดจำหน่ายผ่าน 2022 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาล่าสุดที่ลงนามในปี 2018

Amazon ได้นำ NFL มาสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลตั้งแต่ปี 2560 และในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมายังเสนอเกมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Twitch อีกด้วย บริการสมัครสมาชิกของ Amazon, Amazon Prime ยังเสนอฟีดคำบรรยายสำหรับการออกอากาศทางเลือกและห้องสนทนา ในขณะที่สตรีม Amazon Fire นำเสนอคุณสมบัติ “X-Ray” ซึ่งให้สถิติและเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อสำรวจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการออกอากาศ Thursday Night Football แล้ว NFL Network ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักพนันต้องจับตามอง เนื่องจากมีการรายงานข่าวในลีกและการเข้าถึงทีมทั้ง 32 ทีมอย่างกว้างขวางเนื่องจากสถานะเป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการของ NFL รายการต่างๆ เช่น “Good Morning Football” และ “NFL Total Access” นอกเหนือจากการรายงานสดแบบติดผนังต่อผนัง – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NFL Scouting Combine และ NFL Draft – ให้ข้อมูลมากมายผ่านการแจกแจงรายละเอียดวิดีโอและสถิติที่สำคัญ เพื่อทำการตัดสินใจเดิมพันอย่างมีข้อมูล

ในวันแข่งขัน มีสองวิธีหลักในการรวมการดูในขณะที่จับตาดูเกมถ่ายทอดสดในตลาดใดก็ตาม หนึ่งคือ NFL Red Zone ซึ่งดำเนินการโดย NFL Network และแจกจ่ายให้กับผู้ให้บริการเคเบิลทั่วประเทศ วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของ NFL Red Zone – ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ – คือการแสดงทุกทัชดาวน์ของทุกเกม และเป้าหมายนั้นทำได้โดยเปลี่ยนไปใช้ฟีดสดของเกมเมื่อทีมไปถึงเส้น 20 หลาของฝ่ายตรงข้ามหรือที่เรียกว่า “ โซนสีแดง”

มุมแหลมของคุณสมบัตินี้คือบางครั้งมากกว่าหนึ่งเกมจะมีทีมในโซนสีแดง ผลลัพธ์ที่ได้คือซิมโฟนีที่วุ่นวายซึ่งจัดโดยเจ้าบ้าน สก็อตต์ แฮนสัน จะนำทางจากการเล่นไปสู่การเล่นในสถานการณ์ดังกล่าว ช่วยลดเวลาตายระหว่างการเล่นเพื่อให้มีกระแสการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่มันส่งผลให้เกิด “กล่องสี่เหลี่ยม” ซึ่งไดรฟ์การให้คะแนนสี่ตัวทำงานพร้อมกันซึ่งทำให้แฮนสันโต้ตอบทางสังคมผ่านภาพหน้าจอสำหรับ Twitter

ในขณะที่ NFL Red Zone จัดให้มีการดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งเป็นเวลาหลายชั่วโมงในวันอาทิตย์ หนึ่งในการตัดสินใจออกอากาศที่สำคัญของลีกคือการสร้าง DirecTV Sunday Ticket ซึ่งนำเสนอเกม NFL ระดับภูมิภาคที่ไม่อยู่ในตลาดทั้งหมดแก่สมาชิก มีการเสนอครั้งแรกในปี 1994 และเป็นวิธีให้แฟน ๆ ที่ได้รับการปลูกถ่ายในเมืองต่าง ๆ สามารถเลือกดูทีม NFL ที่พวกเขาชื่นชอบได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด บาร์และร้านอาหารยังใช้บาร์และร้านอาหารเพื่อส่งเสริมธุรกิจวันอาทิตย์ของพวกเขาและช่วยให้กลุ่มแฟน ๆ รวมตัวกันในเมืองที่ห่างไกลเพื่อเริ่มต้นจากทีมโปรดของพวกเขา และแน่นอน แฟนเอ็นเอฟแอลที่จริงจังและนักพนันเอ็นเอฟแอลประกอบด้วยการสมัครรับข้อมูลจำนวนมาก

ในบูธ

สำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีกล้องในแง่ของการนำภาพมาสู่ผู้ชม NFL การออกอากาศทำได้ดีพอๆ กับผู้ประกาศที่บรรยายภาพเหล่านั้น เมื่อ NFL ได้รับความนิยมในปี 1970 และ 1980 ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงก็กลายเป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือน

แฟนฟุตบอลจะตั้งตารอเกมกับ Pat Summerall และ John Madden สำหรับเกม NFC อันดับต้น ๆ ของ CBS หรือ Dick Enberg และ Merlin Olson ที่ทำเช่นเดียวกันสำหรับเกม AFC บน NBC และในช่วงรุ่งเรืองในทศวรรษ 1970 และ 1980 รายการ “Monday Night Football” ของ ABC กับ Howard Cosell, Frank Gifford และ Don Meredith ได้รับการแต่งตั้งให้ชมในขณะที่ NFL ตั้งหลักที่มั่นคงในโทรทัศน์ช่วงไพรม์ไทม์

แต่ละเครือข่ายที่ถือ NFL ฟุตบอลมี “No. ทีมประกาศขนาด 1” ที่มอบหมายให้กับเกมที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์ และการรู้ว่าผู้ประกาศและนักข่าวข้างสนามกำลังมาที่เมืองของคุณ ช่วยเพิ่มความคาดหมายของเกม

ในฤดูกาลล่าสุด การจับคู่ชั้นนำของ Jim Nantz และ Tony Romo ใน CBS ได้กลายเป็นคู่หูที่ดีที่สุดในบรรดาคู่หู NFL ที่ประกาศบูธ และพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากนักข่าวข้างสนาม Tracy Wolfson Nantz เล่นทีละเกมเป็นเสียงที่คุ้นเคยกับแฟนกีฬามานานแล้วจากผลงานของเขาที่ The Masters และ Final Four of the NCAA Tournament ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่กีฬา CBS ของเขา

ในสองฤดูกาล Romo เป็นคู่หูของ Nantz ตั้งแต่เกษียณอายุ อดีตกองหลังของ Dallas Cowboys ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นและน่าประทับใจจากใต้ศูนย์ไปเคียงข้าง Nantz ผ่าความผิดและทำนายการเล่นด้วยความกระตือรือร้นที่ดูเหมือนจะทำให้ Nantz กระปรี้กระเปร่าในกระบวนการนี้ Romo เป็นหัวข้อของสงครามการเสนอราคาระหว่าง CBS และ ESPN ยุนี้ ในที่สุดได้รับชัยชนะจาก Tiffany Network เมื่อมันเซ็นสัญญากับเขาอีกครั้งในข้อตกลง 10 ปีซึ่งมีมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์

สุนัขตัวท็อป

เครือข่ายแบบ over-the-air ทั้งสามมีทีมออกอากาศอันดับ 1 ที่แข็งแกร่ง FOX มีคู่หูของ Joe Buck และ Troy Aikman ซึ่งเป็นอดีตกองหลังของ Dallas Cowboys พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากนักข่าวข้างสนาม Erin Andrews เช่นเดียวกับ Nantz บั๊กได้กลายเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ FOX ด้วย MLB และหน้าที่ประกาศกอล์ฟนอกเหนือจาก NFL และการเป็นหุ้นส่วนของเขากับ Aikman ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูกาลที่ 19 ใน ปี 2020 คือเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่วิ่งได้อย่างราบรื่น ที่ทั้งคู่เล่นกันอย่างเต็มที่โดยไม่ก้าวข้ามเสียงของกันและกัน

ในขณะที่ CBS และ FOX ตัดสินใจประกาศรายชื่อผู้เล่นตามเกมระดับภูมิภาคที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ NBC มีแพลตฟอร์มระดับชาติที่มี Sunday Night Football นั่นทำให้ Al Michaels ผู้ประกาศข่าวแบบเล่นทีละเกม, นักวิเคราะห์ Cris Collinsworth และนักข่าวข้างสนาม Michelle Tafoya อยู่ในจุดที่คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของสัปดาห์

Michaels เป็นกระบอกเสียงของกีฬาหลายประเภทมาหลายชั่วอายุคน โดยกล่าวว่า “คุณเชื่อในปาฏิหาริย์หรือไม่? ใช่!” จากโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1980 เมื่อสหรัฐอเมริกาเอาชนะสหภาพโซเวียตในฮ็อกกี้น้ำแข็งยังคงเป็นลายเซ็นของเขา เช่นเดียวกับ Buck และ Aikman Michaels และ Collinsworth – อดีตผู้รับช่วงกว้างของ Cincinnati Bengals – เป็น simpatico ในอากาศ แยกแยะช่วงเวลาสำคัญและบทละครได้อย่างเชี่ยวชาญ แต่ก็มีความรู้สึกล้อเล่นที่ขี้เล่นมากขึ้นระหว่างสองคนหลังระหว่างการออกอากาศ

ทั้งคู่เคยเล่นบนโซเชียลมีเดีย โดยที่คอลลินส์เวิร์ธเลื่อนเข้ามาข้างไมเคิล ในการเปิดรายการซึ่งขณะนี้ได้รับชมอย่างมีวิจารณญาณ จังหวะที่ดีที่สุดของ Michaels มักจะมาช้าในการแข่งขันด้วยผลลัพธ์ที่ได้รับการตัดสินมาอย่างดี เสนอวิธีทางอ้อมแก่ผู้ชมในการส่งสัญญาณการเล่นการให้คะแนนที่ส่งผลต่อไลน์การเดิมพันและผลลัพธ์ในขณะที่ Collinsworth เล่นแบบตรงไปตรงมา

สืบเนื่องมาจากฟุตบอลในคืนวันจันทร์จาก ABC แทงพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการของ Disney/Capital Cities ในปี 1996 ในที่สุด MNF ก็ย้ายไปที่ ESPN ในปี 2549 ซึ่งเป็นเวลาที่ NBC กลับเข้าสู่ภาพโทรทัศน์ NFL อีกครั้งด้วย Sunday Night Football อีเอสพีเอ็นมีความสอดคล้องกันในแง่ของมูลค่าการผลิต แต่ไม่มากเท่าในการออกอากาศควบคู่

มีเพลงฮิตอยู่บ้างเช่น Mike Tirico ซึ่งตอนนี้อยู่กับ NBC และ Jon Gruden โค้ชของ Oakland Raiders ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ NFL ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในระหว่างการฝึกสอนของเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการขาดหายไปมากขึ้นเนื่องจาก ESPN แทนที่ Sean McDonough ด้วย Joe Tessitore เป็นเสียงแบบเล่นทีละเกม Jason Witten ใช้เวลาในฤดูกาล 2018 เป็นนักวิเคราะห์ของ Tessitore แต่กลับมาที่สนามแข่งขันในปี 2019 ซึ่งส่งผลให้ Booger McFarland ย้ายจากนักวิเคราะห์ระดับรองมาอยู่เคียงข้าง Tessitore

ในขณะที่อีเอสพีเอ็นมีเรตติ้ง MNF ที่ดีกว่าเมื่อเทียบเป็นรายปีในฤดูกาลที่แล้ว Tessitore และ McFarland มักจะดูไม่ลึกซึ้งเมื่อเทียบกับทีมออกอากาศอันดับ 1 ของเครือข่ายอื่นๆ อีเอสพีเอ็นพยายามแก้ไขปัญหานี้ในช่วงยุ โดยมีรายงานว่าพยายามนำมิคาเอลกลับมาด้วยการค้ากับเอ็นบีซี สปอร์ตส์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้ไมเคิลครบวงจรตั้งแต่เขาได้รับข้อตกลงกับเอ็นบีซีในปี 2549 โดยอีเอสพีเอ็นสำหรับสิทธิ์ทางปัญญาของออสวัลด์ เดอะ ลัคกี้ กระต่าย.

อีเอสพีเอ็นยังพยายามหลอกล่อโรโมจากซีบีเอส แต่ก็ไม่เคยมีโอกาสยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้เขาเลย รายงานล่าสุดระบุว่า ESPN สนใจในอนาคต Hall of Famer Peyton Manning ซึ่งสิ้นสุดอาชีพกองหลังในปี 2559 ด้วยตำแหน่ง Super Bowl กับ Denver Broncos หากมีการทำข้อตกลงดังกล่าว มันจะให้ความน่าเชื่อถือทันทีกับทีมออกอากาศที่อาจเก็บ Tessitore เช่นเดียวกับนักข่าวข้างสนาม Lisa Salters

ตัวเลขสำคัญในการเดิมพันเอ็นเอฟแอล

สเปรดเดิมพัน

ในขณะที่ทุกหมายเลขมีศักยภาพที่จะเป็นตัวกำหนดในการเดิมพัน แต่ก็มีบางหมายเลขที่มีน้ำหนักมากกว่าเนื่องจากสร้างความแตกต่างในแง่ของส่วนต่างของคะแนน ตัวอย่างเช่น ระยะขอบ 4 แต้มในช่วงควอเตอร์ที่ 4 นั้นมีความสำคัญ เนื่องจากทีมตามหลังไม่สามารถเตะบอลได้เพียงอย่างเดียว และหวังว่าแนวรับจะหยุดซึ่งส่งผลให้มีโอกาสครองบอลเป็นครั้งที่สองเพื่อชนะเกม

ตัวเลขที่คุ้มค่าในการเล่นให้คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “3” และ “7” เนื่องจากเป็นตัวเลขที่พบบ่อยที่สุด มักปรากฏเป็นตัวเลขหลักสำหรับการเดิมพัน เมื่อเร็วๆ นี้ “8” กลายเป็นตัวเลขสำคัญเนื่องจากการแปลง 2 จุดได้กลายเป็นตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นสำหรับทีมในการสร้างโอกาสในการขายหรือลดการขาดดุล

ตัวอย่างเช่น เมื่อประมวลฮุสตันรวบรวมเพื่อเอาชนะบัฟฟาโล บิลส์ ในรอบไวลด์การ์ดของเอเอฟซี พวกเขารวบรวมจากการขาดดุล 16-0 และนำ 19-16 ไปสู่ความแข็งแกร่งของการทำทัชดาวน์สองครั้งและการแปลงสองแต้มสองแต้มรอบ ฟิลด์โกล

หมายเลขการแพร่กระจายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ “เบ็ด” เบ็ดคือครึ่งคะแนนที่มีศักยภาพในการเดิมพันผลการสวิงโดยไม่คำนึงถึงจำนวนทั้งหมดที่ตามมา ตัวอย่างเช่น หากทีม A ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 2 ½ แต้ม เอาชนะทีม B 20-17 นักพนันที่วาง 2 ½ แต้มในทีม A จะเป็นผู้ชนะเดิมพัน แต่นักพนันที่คว้าทีม B ได้ 3 ½ แต้มก็วางเดิมพันที่ชนะเช่นกัน

ในบางตัวเลข เบ็ดทำให้การเดิมพันมีความท้าทายมากขึ้น ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างด้านบนที่มีสเปรด 2 ½ และ 3 ½ แต้ม นั่นก็จริงเช่นกันเมื่อสเปรดเป็น 6 ½ หรือ 7 ½ จุด หรือใหญ่กว่านั้น เช่น 9 ½ หรือ 10 ½ จุด

ยอดรวม

เช่นเดียวกับตัวเลขสเปรดคีย์ มีตัวเลขทั้งหมดที่สำคัญที่ต้องจำเมื่อเดิมพันสูง/ต่ำ พื้นฐานที่สุดคือตัวที่หารด้วย “7” ซึ่งมีค่าเท่ากับทัชดาวน์ (14, 21, 28, 35, 42, 49 เป็นต้น) มันทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการวางเดิมพันสูง/ต่ำ ไม่ว่าจะเป็นทีมเดียวหรือสำหรับเกม ทีม A สามารถทำคะแนน “X จำนวนทัชดาวน์” หรือทีม A และ B สามารถทำคะแนน “X จำนวนทัชดาวน์รวมกันได้”

อีกอย่างคือผลรวมแบนที่รวมทัชดาวน์และการยิงประตูเดียว ซึ่งรวมถึงตัวเลขที่เริ่มต้นที่ “10” และเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดจุด (17, 24, 31, 38, 45) โดยปกติจะสูงถึง “52” ซึ่งครอบคลุมเกม NFL ส่วนใหญ่ที่เล่น ทีม NFL มีคะแนนเฉลี่ย 22.8 คะแนนในปี 2019 ซึ่งมาที่ 45.6 เมื่อเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อเป็นตัวแทนของสองทีม

คล้ายกับเมื่อพูดถึงการเดิมพันแบบสเปรด ตะขอก็มีขนาดใหญ่สำหรับนักพนันเมื่อพูดถึงการเดิมพันสูง/ต่ำ ครึ่งคะแนนนั้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมักจะกำหนดผู้ชนะและผู้แพ้ในการเดิมพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นตัวเลขที่หารด้วยทัชดาวน์หรือตัวเลขคงที่ดังกล่าวที่รวมการทำทัชดาวน์และการยิงประตูเดียว นั่นเป็นเพราะมันมักจะต้องมีคะแนนเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นเดิมพันที่ชนะ การแปลงสองคะแนนทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จก็มีบทบาทในสูง/ต่ำเช่นกัน แต่ก็ยากกว่าที่จะพิจารณาสำหรับเกมแต่ละเกมที่เผยออกมาในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และกลยุทธ์การฝึกสอนแตกต่างกันไปในแต่ละเกม

ความสำคัญของ ‘การได้หมายเลขที่ดีที่สุด’

บางครั้ง เวลาคือทุกสิ่งในการวางเดิมพัน ในกรณีของการเดิมพัน NFL นั้นถือเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาระหว่างเกมและระยะเวลาที่สามารถเดิมพันในเกมนั้น ๆ ได้ เนื่องจากมีการจัดตั้งไลน์ในช่วงต้นสัปดาห์และผันผวน

บางครั้ง เวลาที่ดีที่สุดในการวางเดิมพันคือช่วงต้นสัปดาห์ หากเส้นดูเหมือนจะเป็นฝ่ายชนะทีมใดทีมหนึ่ง ซึ่งมักจะสมดุลกันในระดับหนึ่งในช่วงสัปดาห์หากนักพนันรู้สึกว่าพวกเขากำลัง “เอาเปรียบ” จากทิศทางนั้นและเส้นเคลื่อนไหวตามลำดับ

อีกครั้งที่ควรพิจารณาวางเดิมพันคือเมื่อรายงานการบาดเจ็บเบื้องต้นถูกเปิดเผยในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาตะวันออก นี่เป็นครั้งแรกที่ทีมระบุสถานะของผู้เล่นหลักอย่างเป็นทางการ (แม้ว่าโค้ชและ/หรือผู้เล่นอาจพูดถึงเรื่องนี้ในระหว่างการแถลงข่าวก่อนรายงานการบาดเจ็บ) รายงานการบาดเจ็บครั้งที่สองที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ยังมีหน้าต่างซึ่งเส้นการเดิมพันสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สำคัญซึ่งให้ความได้เปรียบที่อาจเกิดขึ้น

สุดท้ายนี้ การให้ความสนใจกับรายงานของสื่อในวันที่มีการแข่งขันนั้นสามารถขยับไลน์ได้อย่างมีนัยสำคัญในบางครั้ง ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับผู้เล่นที่อาจอยู่ในรายชื่อที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับเกมโดยขึ้นอยู่กับสถานะการบาดเจ็บของพวกเขา หลายชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันยังให้ “ไอน้ำ” แก่ทีมหนึ่งหรือ “จาง” กับทีมอื่นในบางครั้งซึ่งมีการวางเดิมพันขนาดใหญ่ที่ย้ายเส้นเดิมพัน

บ่อยครั้งที่ “ไอน้ำ” นั้นมาจากนักพนันที่ “เฉียบแหลม” ซึ่งมักจะแสดงความสามารถในการแยกตัวเองออกจากนักพนันทั่วไปในแง่ของการเลือกที่ประสบความสำเร็จ นั่นส่งผลให้เกิดการตัดสินใจสำหรับนักพนันที่จะ “ไล่” การเดิมพันแบบไอน้ำและอยู่ด้านนั้นหรือเป็นฝ่ายตรงกันข้ามและ “จาง” การเลือกโดยไปในทิศทางตรงกันข้าม

แต้มพิเศษ 33 หลา เปลี่ยนไปอย่างไร

แม้ว่ากฎบางอย่างจะเปลี่ยนไป เช่น สิ่งที่กำหนดอุปสรรคในการส่งบอลป้องกัน สร้างความแตกต่างของการให้คะแนนเสริม ไม่มีใครให้ความแตกต่างกับผลลัพธ์การเดิมพันมากเท่ากับการตัดสินใจของ NFL ในปี 2015 ในการย้าย PAT มาตรฐานจากระยะ 20 หลาเป็น 33 หลา ในช่วงห้าฤดูกาลนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงกฎ อัตราความสำเร็จอยู่ระหว่าง 93.6 เปอร์เซ็นต์ (2016) ถึง 94.3 เปอร์เซ็นต์ (2018) มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับห้าฤดูกาลก่อนที่กฎจะเปลี่ยนไป โดยที่อัตราความสำเร็จต่ำที่สุดในหนึ่งฤดูกาลคือ 99.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2010

จุดพิเศษที่พลาดไปในช่วงต้นมีศักยภาพที่จะขยายใหญ่ในช่วงท้ายเกม เนื่องจากทีมอาจต้องการคะแนนรวมที่แตกต่างกันเมื่อตามหลัง ซึ่งส่งผลต่อกลยุทธ์และการตัดสินใจ ทีมที่ตามหลังได้สามแต้มด้วยการเปลี่ยนตัวที่ประสบความสำเร็จสามารถพบว่าตัวเองตกอยู่สี่ โดยต้องการทัชดาวน์เพื่อชนะเกม ซึ่งต่างจากการเตะในสนามเพื่อบังคับให้ต่อเวลา ทีมที่ตามหลังด้วยการครอบครองสองครั้งและเผชิญกับการขาดดุล 11 แทนที่จะเป็น 10 แต้ม จากนั้นมีความกดดันมากขึ้นในการสร้างการแปลงสองคะแนนที่ประสบความสำเร็จ (ซึ่งมีอัตราความสำเร็จ 50.05% ตั้งแต่ปี 2015) แทนที่จะเพียงแค่เตะจุดพิเศษ

ระยะทางที่เพิ่มขึ้นยังเพิ่มระดับความกดดันให้กับนักเตะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับความพยายามดังกล่าว สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น “ชิพช็อต” แทบไม่เคยพลาด ยกเว้นเมื่อถูกบล็อก ตอนนี้มีข้อผิดพลาดที่ใหญ่ขึ้น และจุดพิเศษนั้นสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการผูกเกมและส่งไปยังช่วงต่อเวลาหรือแม้กระทั่งอาจชนะเกม

ประวัติการเดิมพันในลาสเวกัส ซูเปอร์โบวล์

เดิมพัน ชนะ และถือเปอร์เซ็นต์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา:

ปี เดิมพัน ชนะ/แพ้ ถือ ผลลัพธ์

2020 $154,679,241 $18,774,148 12.1% KC 31, SF 20

2019 $145,939,025 $10,780,319 7.4% NE 13, LAR 3

2018 $158,586,934 $1,170,432 0.7% พี 41, NE 33

2017 $138,480,136 $10,937,826 7.9% NE 34, ATL 28 (OT)

2016 $132,545,587 $13,314,539 10.1% DEN 24, รถ 10

2015 $115,986,086 $3,261,066 2.8% NE 28, SEA 24

2014 $119,400,822 $19,673,960 16.5% SEA 43, DEN 8

2013 $98,936,798 $7,206,460 7.3% BAL 34, SF 31

2012 $93,899,840 $5,064,470 5.4% NYG 21, NE 17

2011 $87,491,098 $ 724,176 0.8% GB 31, PIT 25

*ที่มา: คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา

การจัดการแบ๊งค์

การจัดการ Bankroll เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพลิดเพลินกับการเดิมพันกีฬาในระยะยาว ในขณะที่ทุกคนต้องการชนะและไม่มีใครอยากแพ้การทำเช่นนั้นอย่างมีความรับผิดชอบและชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการมีประสบการณ์ในเชิงบวกโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์

นั่นหมายถึงกฎที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คืออย่าเดิมพันเกินงบประมาณและ/หรือวิธีการของคุณ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่จะไล่ตามสตรีคที่แพ้เพื่อจบหรือขี่สตรีคที่ชนะเพื่อเพิ่มเข้าไปในแบ๊งค์ของคุณ แต่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ นั่นหมายถึงการยึดติดกับงบประมาณและบางครั้งกลืนความภาคภูมิใจของคุณและรับ “the L”

อีกส่วนที่สำคัญของการจัดการคือการเดิมพันกับหนังสือกีฬาที่มีชื่อเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงเงินในบัญชีของคุณได้อย่างเต็มที่

ขนาดหน่วยยังมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับนักพนัน แม้ว่า “หน่วย” มาตรฐานสำหรับแฮนดิแคปที่เสนอตัวเลือกของพวกเขาคือ $100 = 1 หน่วย เนื่องจากเป็นมาตราส่วนที่ใช้สำหรับการเดิมพันกีฬาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น นั่นหมายความว่าการเล่นแบบ 2 หน่วยคือการเดิมพัน $200 หน่วยหมายถึงสิ่งที่แตกต่างสำหรับคนที่แตกต่างกันในระดับต่างๆ ดังนั้นจึงสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่นักพนันปรารถนาให้เป็น เพื่อความสะดวก แม้ว่า จะทำให้หน่วยที่แตกต่างกันนั้นแบ่งออกเป็น 100 อย่างง่าย (เช่น 10, 20, 25, 50) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันและการเก็บบันทึก

ไฮไลท์การเดิมพันของฤดูกาล NFL

เกือบจะในทันทีหลังจากซูเปอร์โบวล์จบลง (กุมภาพันธ์) : ไม่เคยเร็วเกินไปที่จะคิดถึงฤดูกาลหน้า และหนังสือกีฬาต่างกระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากความสนใจของซูเปอร์โบวล์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเพื่อเสนออนาคตสำหรับฤดูกาลต่อไป บางครั้ง มันก็มีค่าที่จะได้รับจากการเลือกอันเป็นเทรนด์ที่มีศักยภาพหรือการเลือกนักบินกับแชมป์ที่ครองราชย์คนใหม่

เริ่มฤดูกาลตัวแทนอิสระ (มีนาคม) : ช่วงฟรีเอเย่นต์ ยกเว้นการอำลาตำแหน่งนักเตะดาวรุ่งอย่างไม่คาดฝัน เป็นโอกาสแรกที่แท้จริงสำหรับฟิวเจอร์สในการเคลื่อนตัวตามการเคลื่อนไหวของบุคลากรในทีม โปรดจำไว้ว่า เนื่องจากทีมหนึ่งอาจจะเก่งขึ้นเมื่อเซ็นสัญญากับทีม อีกทีมหนึ่งก็อาจแย่กว่านั้นเมื่อต้องจากไป

กำหนดการวางจำหน่าย NFL (เมษายน) : ในขณะที่ประชาชนรู้ว่าแต่ละทีมจะเล่นเป็นใครในฤดูกาลถัดไปเกือบจะในทันทีหลังจากสิ้นสุดฤดูกาล การเปิดตัวกำหนดการจริงจะระบุการจับคู่ปะรำในแต่ละสัปดาห์ของฤดูกาล ตามด้วยการเดิมพันเบื้องต้นในสัปดาห์ที่ 1 เส้น

เกม NFL Hall of Fame (สิงหาคม) : เกมแรกของปีในการวางเดิมพัน! เช่นเดียวกับผู้เล่นในแคมป์ฝึกซ้อม มันเป็นโอกาสที่จะขจัดสนิม รวบรวมข้อมูลเพื่อดูใบหน้าใหม่ในสถานที่ใหม่ๆ และมองหาข้อเสนอจากหนังสือกีฬาทั้งหมด รวมถึงการปรับเปลี่ยนและการเคลื่อนไหวของเส้นในอนาคต

NFL Kickoff Game (กันยายน):การเริ่มต้นฤดูกาลอย่างเป็นทางการ ซึ่งมักจะเป็นเกมเหย้าสำหรับแชมป์ Super Bowl ที่ครองราชย์ ยังเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลการพนันของ NFL อย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย การแข่งขัน Superbook ในหนังสือกีฬาต่าง ๆ กำลังดำเนินไปในขณะที่ทุกคนเริ่มต้นฤดูกาลด้วยความเท่าเทียมกันในแง่ของเงินทุนและสถิติ

วันขอบคุณพระเจ้า (พฤศจิกายน) : กระดานชนวนสามเกมประจำปีที่มีเกมเหย้าดีทรอยต์ไลออนส์ เกมเหย้าที่ดัลลาส คาวบอยส์ และแมตช์การแข่งขัน NFL Network ฉายแสงสปอตไลท์ในลีกและเป็นวันเดิมพันที่สำคัญด้วยผู้คนมากมายที่พร้อมให้บริการ วางเดิมพันในขณะที่เพลิดเพลินกับวันหยุดกับครอบครัว

สัปดาห์ที่ 15 และ 16 (ธันวาคม) : สองสัปดาห์นี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้เล่นฟุตบอลแฟนตาซี ซึ่งมักจะอยู่ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของลีก สิ่งเหล่านี้มักเป็นช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเกมซึ่งการสร้างรายการสำหรับการแข่งขัน DFS นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดโดยมีผู้เล่นทีมชุดใหญ่แทบทุกคน

สัปดาห์ที่ 17 (มกราคม) : เปิดศักราชใหม่อย่างมีสไตล์ด้วยการเล่นรอบสุดท้ายของฤดูกาลปกติเพื่อพยายามทำกำไรสำหรับฤดูกาลหรืออาจลดความเจ็บปวดลง บางครั้งอาจมีประโยชน์ในเกมที่เกี่ยวข้องกับทีมที่ไม่มีอะไรจะเล่นสำหรับอันดับในการทำให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับรอบตัดเชือก

รอบตัดเชือก (มกราคม) : ด้วยอีกสองเกมสำหรับฤดูที่จะมาถึง ขณะนี้มีเกมเพลย์ออฟ 12 เกมให้เดิมพันในขณะที่ทีมแข่งขันกันเพื่อไปถึง Super Bowl LV ในแทมปา จะมีความน่าสนใจที่มีเพียงทีมเดียวที่จะลาก่อนรอบแบ่งกลุ่ม อภิปรายว่าทีมที่เจ็ดในแต่ละการประชุมนั้นคู่ควรกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของ NFL หรือไม่ และในแต่ละรอบที่ก้าวหน้า จะทำให้นักพนันเชียร์ทีม และบทละครของตน

ซูเปอร์โบวล์ (กุมภาพันธ์) : ครบเครื่องกับเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในกีฬาอเมริกัน นักพนันสามารถเดิมพันอะไรก็ได้ที่เริ่มต้นด้วยสูง/ต่ำตามความยาวของการร้องเพลงชาติ และจากนั้นทุกอย่างไปจนถึงปืนนัดสุดท้ายและแม้กระทั่งในบางตลาดกับผู้ชนะ MVP

ถึงเวลาเฉลิมฉลองฤดูกาล NFL แล้วหายใจออกชั่วครู่… ก่อนที่หนังสือกีฬาจะโพสต์ฟิวเจอร์สสำหรับฤดูกาลหน้า

ข้อดีของการเดิมพัน NFL ที่หนังสือกีฬา PA ที่ถูกกฎหมาย

ซูเปอร์โบวล์เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดในเนวาดาทุกฤดูกาล – มีการเดิมพันมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับ Super Bowl LIV ของเดือนกุมภาพันธ์ในรัฐซิลเวอร์เพียงอย่างเดียว – และในขณะที่รัฐอื่นๆ ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาเป็นวิธีสร้างรายได้จากภาษี มีโอกาสที่บางรัฐสามารถจับคู่หรืออาจเกินจำนวนนั้นเมื่อตลาดของพวกเขาเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ก่อนที่ศาลฎีกาสหรัฐจะยกเลิกคำสั่งห้ามของรัฐบาลกลางในการเดิมพันกีฬานอกเนวาดา รูปแบบหลักของ การเดิมพันที่ ถูกกฎหมายเกิดขึ้นในเนวาดา หรือผ่านการเดิมพันแบบพาร์เลย์ NFL ในเดลาแวร์ หลายคนมีบัญชีกับหนังสือกีฬานอกชายฝั่งซึ่งดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (และหลายคนยังคงทำอยู่) และมีความเสี่ยงสำหรับนักพนันจากมุมมองด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โชคดีที่เพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในรัฐแรกๆ นอกเนวาดาที่นำการพนันกีฬาออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย

ข้อดีหลักบางประการ ได้แก่ :

การ ซื้อสาย/ราคา:นักพนันจะสามารถเปรียบเทียบร้านค้ากีฬาหลาย ๆ แห่งได้ นักพนันสามารถเปรียบเทียบและเปรียบเทียบสายการเดิมพันระหว่างเจ้ามือรับแทงกีฬา ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เจ้ามือรับแทงคนเดียวสามารถให้ได้

ความปลอดภัยและความมั่นคงของเงินทุน : ด้วยการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายในแต่ละรัฐหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานกำกับดูแลจะเข้ามา นั่นหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับนักพนัน:

กระบวนการออกใบอนุญาตและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กว้างขวางซึ่งจำเป็นสำหรับสิทธิพิเศษในการทำธุรกิจ หมายความว่าคุณจะไม่ถูกหลอกโดยชุดที่คลุมเครือในตอนกลางคืนหรือที่ร่มรื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติในหนังสือกีฬานอกชายฝั่ง

กระบวนการระงับข้อพิพาท

หนังสือกีฬามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการถอนเงิน

ผู้เล่นสามารถหลีกเลี่ยงการโรลโอเวอร์ที่สูงเกินจริงซึ่งทำให้นักพนันไม่สามารถถอนเงินได้

หนังสือกีฬาต้องทำการเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง ดังนั้นคุณจะไม่ถูกปิดบังด้วยเงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียม

การธนาคาร: การฝากและถอนเงินที่เจ้ามือรับแทงกีฬาถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือบนมือถือ ง่ายกว่าการจัดการกับบัญชีในต่างประเทศ และยังดีกว่าในแง่ของการเข้ารหัสสำหรับบัญชีมือถือ การฝากและถอนสามารถทำได้ทางออนไลน์อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น – โดยไม่มีค่าธรรมเนียม “การถอน”! – ในขณะที่การเดิมพันแบบตัวต่อตัวสามารถทำได้กับพนักงานเสิร์ฟหรือที่ตู้บริการตนเองในสถานที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้ PayPal กับเจ้ามือรับแทงกีฬาส่วนใหญ่ได้ !

การส่งเสริมการขายในพื้นที่ : สปอร์ตบุ๊คทุกแห่งต้องการดึงความสนใจของคุณด้วยข้อเสนอที่อย่างน้อยสามารถช่วยให้เงินทุนของคุณเติบโตอย่างพอประมาณในตอนเริ่มต้น หนังสือกีฬาบางประเภททำในลักษณะที่ไม่เหมือนใคร เช่นFanDuel Sportsbookทำในเดือนธันวาคมเมื่อย้ายบรรทัดหนึ่งจุดสำหรับทุกๆ 250 คนที่ลงทะเบียนในอินเดียแนโพลิสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการลงทะเบียนมือถือ หนังสือกีฬาแทบทุกเล่มจะมีข้อเสนอดังกล่าว ดังนั้นการใส่ใจและลงทะเบียนกับหนังสือแต่ละเล่มจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย

การพนันคาสิโนออนไลน์ในเพนซิลเวเนียได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่โลกของกีฬาถูกวางบนน้ำแข็งในเดือนนี้ NBA เป็นโดมิโนตัวใหญ่ตัวแรกที่ล้ม และมีกีฬาอื่นๆ ที่ต้องปิดตัวลง

อุตสาหกรรมคาสิโนค้าปลีกในเพนซิลเวเนียได้รับคำสั่งให้หยุดนิ่งในวันที่ 16 มีนาคม หลังจากที่คาสิโนหกแห่งได้ปิดประตูไปแล้วท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 รายได้คาสิโนอิฐและปูนสำหรับเดือนจะลดลงอย่างน้อย 50% ในการเปรียบเทียบปีต่อปี ในเดือนกุมภาพันธ์ คาสิโนขายปลีก 12 แห่งมีรายได้ประมาณ 277 ล้านดอลลาร์จากสล็อตและเกมบนโต๊ะ รายรับมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2019

การเดิมพันกีฬาออนไลน์/มือถือยังคงแขวนอยู่โดยตลาดบางแห่งยังคงเปิดอยู่ แต่รายรับจะลดลงจาก 11.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากลีกต่างๆ หารือเกี่ยวกับระยะเวลาที่เป็นไปได้สำหรับการกลับมาแข่งขันอีกครั้ง

ในขณะเดียวกันโป๊กเกอร์ออนไลน์แบบ peer-to-peerกำลังเฟื่องฟู PokerStars PA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์แห่งเดียวในเพนซิลเวเนีย ได้เห็นตัวเลขของมันพุ่งสูงขึ้น โดยล่าสุดมีการเข้าชมสูงสุดผู้เล่นมากกว่า 3,000 คนในวันธรรมดา การลงชื่อสมัครใช้ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจาก “การเว้นระยะห่างทางสังคม” ยังคงดำเนินต่อไปและอีกหลายสัปดาห์ผ่านไปโดยไม่ต้องเล่นกีฬา

สุดสัปดาห์นี้ PokerStars จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน PokerStars Spring Championship of Online Pokerโดยเสนอ 50 อีเวนต์ที่ไม่เหมือนใครใน 17 วัน ซีรีส์จะมอบเงินรางวัลรับประกันมูลค่า 2 ล้านเหรียญ โดยการซื้อเข้าที่ต่ำเพียง 5 ดอลลาร์และสูงถึง 500 ดอลลาร์ ด้วยขนาดของมัน รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม ซีรีส์นี้น่าจะสร้างจำนวนการมีส่วนร่วมที่น่าประทับใจมากสำหรับอุตสาหกรรมเพนซิลเวเนีย iPoker ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแบ่งปันสภาพคล่อง?

คำถามที่ปรากฏขึ้นสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์ในเพนซิลเวเนียคือว่ามันอาจเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า “ข้อตกลงซึ่งกันและกันในเกมแบบโต้ตอบ” กับนิวเจอร์ซีย์หรือไม่ มีกรณีของ Wire Act ที่ยังไม่ได้แก้ไข ซึ่งทำให้ความสนใจในข้อตกลงซับซ้อนขึ้นในขณะนี้ แต่เพนซิลเวเนียยังคงมีตัวเลือกในการเข้าร่วมเนวาดา นิวเจอร์ซีย์ และเดลาแวร์ในฐานะรัฐที่มีสภาพคล่องร่วมกัน

PokerStars ไม่ได้ดำเนินการในเนวาดาหรือเดลาแวร์ ดังนั้นความคิดก็คือว่าในตอนแรกเพนซิลเวเนียสามารถเชื่อมโยงกับนิวเจอร์ซีย์เท่านั้นในตอนแรกและเมนูของแพลตฟอร์ม มิชิแกนและเวสต์เวอร์จิเนียเป็นสองรัฐที่มีตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่รอดำเนินการ (และคาสิโน) ซึ่งทั้งสองประเทศได้รับการรับรองในปี 2019

โฆษกของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียบอกกับPenn Betsเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการแบ่งปันสภาพคล่องของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในปี 2020 เป็นไปได้ แต่ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ Doug Harbach ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ PGCB กล่าวว่า “แม้ว่าจะอาจเกิดขึ้นได้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราคาดการณ์ได้เกี่ยวกับกรอบเวลาก่อนเกิดเรื่อง COVID-19 ดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในเรดาร์ในตอนนี้”

เมื่อถึงวันนั้น เพนซิลเวเนียจะเพิ่มประชากรเกือบ 13 ล้านคนเป็น 9 ล้านคนของนิวเจอร์ซีย์ เพื่อเพิ่มตลาดเป็นเกือบ 22 ล้านคน ทำให้เกิดระบบนิเวศที่ดีขึ้นมาก กลุ่มผู้เล่นที่มีศักยภาพจะมีขนาดเท่ากันกับว่าฟลอริด้ามีอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่มีรั้วล้อมรอบเป็นของตัวเอง

ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

PokerStars เปิดตัวในเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 หลังจากการพนันคาสิโนออนไลน์เริ่มขึ้นในฤดูร้อนกับผู้ให้บริการหลายราย PokerStars เริ่มต้นโดยสร้างรายได้ 1.96 ล้านดอลลาร์หรือที่เรียกว่าคราดในระหว่างเดือน ตามมาด้วย 2.47 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2.15 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม และ 1.83 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์

ตัวเลขที่น่าประทับใจนอกประตู แต่รายได้ลดลงเล็กน้อยก่อนการปรับขึ้นกลางเดือนมีนาคม

ตัวเลขนั้นแข็งแกร่งกว่าเว็บไซต์น้องสาวของ PokerStars ในรัฐนิวเจอร์ซีย์มาก Resorts Digital Gaming ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ PokerStars NJ รายงานรายรับจากโป๊กเกอร์ออนไลน์ 1.16 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ ต่อตัวเลขของรัฐ ในรัฐการ์เด้น PokerStars มีการแข่งขันกับ Borgata (Party Poker) และ Caesar Interactive Entertainment (WSOP/888)

CIE รายงานรายรับ 1.52 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ขณะที่ Borgata รายงานรายได้ 933,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้จะมีผู้ประกอบการสามราย แต่ตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์ของนิวเจอร์ซีย์มีมูลค่าน้อยกว่าต่อเดือนเมื่อเทียบกับของเพนซิลเวเนีย กลุ่มผู้เล่นของ Garden State จะได้รับผลตอบแทนจากการแบ่งปันสภาพคล่องกับเพนซิลเวเนียมากขึ้น แต่เพนซิลเวเนียก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างมากเช่นกัน

ทั้ง Caesars (Harrah’s) และ Borgata กำลังมองหารายการโป๊กเกอร์ในเพนซิลเวเนีย Mount Airy Casino Resort ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในเพนซิลเวเนียของ PokerStars เป็นคาสิโนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในรัฐ Keystone PGCB ยังคงจัดการประชุมออนไลน์ในปี 2020 โดยมี กำหนดจัด ขึ้นในวันพุธ