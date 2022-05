แทงพนันออนไลน์ บ่อนปอยเปต

แทงพนันออนไลน์ รักษาความปลอดภัยสำหรับบรูซอารีน่าซึ่งเป็นหน่วยที่จะล็อคสิ่งต่าง ๆ ลงในขณะที่การโจมตีพัฒนาเคมี สิ่งที่เราเห็นในวันเสาร์คือการโจมตีที่มีปัญหาบางอย่างที่เราคาดหวัง แต่ยังเป็นกลุ่มที่สร้างโอกาสจำนวนมาก สำหรับการป้องกันนั้นควรจะเป็นจุดแข็งของทีมหรือไม่? มันดูสั่นคลอนบ่อยเกินไปบังคับ

ให้แบรดกูซานต้องช่วยชีวิตครั้งใหญ่หลายครั้งและให้ชีวิตการโจมตีของปานามาบ่อยกว่าที่อารีน่าหรือแฟน ๆ สหรัฐฯคาดหวัง การให้คะแนนผู้เล่น: Dwyer, Guzan ส่องแสง ระหว่างการเซฟห้าครั้งของ Guzan และการจบสกอร์ที่สิ้นเปลืองของปานามาสหรัฐฯได้รับความสูญเสียจากการเปิดโกลด์คัพที่

น่าอับอาย แต่อารีน่าไม่พอใจกับการแสดงโดยรวมของการป้องกันที่มีทหารผ่านศึกฟุตบอลโลกสามคน ในความเป็นธรรมการตีคู่กันของ Omar Gonzalez และ Matt Besler ได้ปักหลักเพื่อขัดขวางช่วงเวลาอันตรายในช่วง 15-20 นาทีสุดท้าย แต่ตลอดการแข่งขันพวกเขาแต่ละคนมีช่วงเวลาที่คุณไม่คาดคิด

สำหรับการจับคู่ที่เล่นใหญ่มากมาย จับคู่กัน กอนซาเลซเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าของทั้งสองและคุณต้องคิดว่าเขายังคงสลัดคราบสนิมออกจากช่วงพักร้อนในขณะที่เบสเลอร์อยู่ในช่วงกลางฤดูและต้องทนกับการยืดตัวที่สั่นคลอนก่อนที่จะก้าวขึ้นมาพร้อมกับการหยุดการป้องกันที่สำคัญในภายหลัง ในการแข่งขัน

เทนเนสซี กองหลังเป็นปัญหาที่แท้จริงโดย Jorge Villafana และ Graham Zusi ต้องดิ้นรนกับความรับผิดชอบในการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกมดำเนินไป Zusi เล่นเกมรับได้ดีในช่วงต้น ๆ แต่เมื่อเกมเคลื่อนเข้าสู่ช่วงหลังเขาพยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับมิเกลคามาร์โกของปานามาซึ่ง

พบว่ามีที่ว่างอยู่เสมอเพื่อคุกคามดาวของสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้ Arena ไม่น่าจะเสียเวลานอนมากไปกว่าประสิทธิภาพโดยรวมของ Zusi เขารู้ดีว่าการปรับตัวของอดีตกองกลางไปยังตำแหน่งแบ็คขวาเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการแสดงที่ไม่น่าตื่นเต้นของ Villafana

จากสี่กองหลังในแนวรับสหรัฐมีเพียงวิลลาฟาน่าเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในฝั่งสหรัฐที่เต็มกำลัง แต่แบ็คซ้ายคนอื่น ๆ ในกลุ่มผู้เล่นที่เฝ้าดูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องรู้สึกเหมือนอยู่ในตำแหน่งนี้ ยังคงลอยอยู่ในอากาศ

จิมบราวน์ มันไม่ได้อยู่ที่แบ็คโฟร์ทั้งหมด กองกลางตัวรับของ Dax McCarty และ Kellyn Acosta พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เกมนี้และดูไม่มีอะไรที่เหมือนกับคู่ที่น่าประทับใจที่เราเห็นกับกานา ให้เครดิตกับปานามาที่ทำได้ดีในการหลีกเลี่ยงพวกเขาบนเคาน์เตอร์ทำให้ผู้โจมตีเข้ามาที่สีข้างและบังคับให้

สหรัฐแบ็คโฟร์ดับไฟบ่อยกว่าที่ส่วนใหญ่คาดไว้ ที่กล่าวว่าการป้องกันของสหรัฐฯไม่ได้เล่นกับทุกที่ที่อยู่ใกล้จุดที่คุณคาดหวังเมื่อปานามาเริ่มกดดันกลางการแข่งขัน ข่าวดีสำหรับสหรัฐฯคือปานามามักจะเป็นผู้ท้าชิงที่ยากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่ม มาร์ตินีกและนิการากัวจะไม่เป็นอันตราย ที่กล่าวว่าชาวอเมริกัน

อยู่ในถ้วยทองเพื่อคว้าแชมป์และการป้องกันที่เราเห็นเมื่อวันเสาร์ไม่ได้ดูเหมือนกลุ่มที่จะสู้กับทีมโปรดของโกลด์คัพเม็กซิโกและคอสตาริกาได้เป็นอย่างดี Arena มีตัวเลือกให้ใช้งานโดยเฉพาะในการป้องกันส่วนกลาง เขาอาจจะหมุนเวียนในกองหลังใหม่ ๆ สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สอง

กับมาร์ตินีกในวันพุธนี้ ผู้เล่นอย่าง Matt Hedges และ Matt Miazga ไม่ได้มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับ Gonzalez และ Besler แต่หลังจากวันเสาร์พวกเขาทั้งคู่อาจรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถเล่นในบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ สำหรับตัวเลือกของกองหลังในกลุ่มคุณต้องสงสัยว่า Eric Lichaj

ต้องทำอะไรเพื่อเริ่มต้น เป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าลิชาจเล่นอย่างแพร่หลายในถ้วยทองปี 2011 ก่อนที่เจอร์เก้นคลินส์มันน์จะสูญเสียหมายเลขของเขาหรือตัดสินใจเพิ่มเขาในรายชื่อผู้เล่นแชมป์ลีกอังกฤษที่เขาจะเพิกเฉย (อลาแดนนี่วิลเลียมส์) เช่นเดียวกับกอนซาเลซลิชาจกำลังจะมาในช่วงพักร้อนของเขา

แต่ด้วยความที่เขาเล่นให้น็อตติงแฮมฟอเรสต์ได้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและด้วยความสามารถในการเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กคุณต้องคิดว่าโอกาสของเขากำลังจะมาถึง รายงานการแข่งขัน: USA 1-1 ปานามา สิ่งหนึ่งที่ไม่ทราบในสนามกีฬาคือการแสดงปฏิกิริยามากเกินไปและไม่น่าเป็นไปได้ที่เขา

จะฝังกองหลังสี่คนของเขาเนื่องจากการต่อสู้ใด ๆ ในวันเสาร์ หากมีสิ่งใดเขาอาจถูกล่อลวงให้เก็บสี่คนนั้นไว้ด้วยกันสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปกับมาร์ตินีกหวังว่าพวกเขาจะหาจังหวะและฟื้นความมั่นใจก่อนที่เขาจะให้คนที่ชอบ Hedges, Miazga และ Lichaj ได้พบกับนิการากัวในรอบชิงชนะเลิศของกลุ่ม

ความจริงก็คือการป้องกันของสหรัฐที่เราเห็นเมื่อวันเสาร์นั้นโดยพื้นฐานแล้วสำหรับสหรัฐฯไม่มีปืนใหญ่รออยู่ที่ปีกในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่อารีน่าสามารถเรียกเข้ามาแทนในรอบน็อคเอาท์ได้ ไม่มี Geoff Cameron หรือ John Brooks หรือ DeAndre Yedlin ที่สามารถก้าวเข้ามาและเริ่มต้นเมื่อคนชอบ

คอสตาริกาและเม็กซิโกมาเรียกร้องในภายหลังในการแข่งขัน แน่นอนว่า Arena สามารถเรียก Greg Garza หรือแม้แต่ดูสิ่งที่ Jonathan Spector หรือ Steve Birnbaum สามารถนำมาที่โต๊ะได้ แต่ไม่มีใครที่ Arena สามารถเรียกได้นั่นเป็นตัวเลือกการป้องกันที่พลาดไม่ได้

แบ็คโฟร์ของ Villafana-Besler-Gonzalez-Zusi มีความเป็นไปได้มากกว่าที่สังเวียนควอเตตหวังว่าจะสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโกลด์คัพได้และเขามั่นใจว่าจะให้โอกาสพวกเขาทุกครั้งเพื่อแสดงว่าพวกเขาสามารถทำงานให้ลุล่วงได้ ที่กล่าวว่าหากพวกเขาไม่ปรับปรุงในการแสดงที่น่าเบื่อใน

วันเสาร์หรือหากผู้เล่นอย่าง Hedges, Miazga หรือ Lichaj ไม่ก้าวเข้ามาและพิสูจน์ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสหรัฐฯจะไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะบาร์เซโลนาไม่สามารถถูกแทนที่ได้ที่คัมป์นูโดยเธียร์รีเฮนรี่เปรียบเทียบสถานที่ของผู้โจมตีกับโมนาลิซาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

เมสซี่วัย 30 ปีดูเหมือนจะจบอาชีพที่บาร์ซ่าหลังจากขยายสัญญาจนถึงปี 2021 ในวันพุธ เล่น Xabi Alonso ยกเลิกการเชื่อมโยงของ Gladbach โดยเซ็นนามสกุล Sociedad 0:10 น ทีมชาติอาร์เจนตินาพัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเฮนรี่ซึ่งเล่นให้กับยักษ์ใหญ่ลาลีกา

ตั้งแต่ปี 2550-10 – รู้ว่าเมสซี่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ เมสซี่ไปเยี่ยมซัวเรซในช่วงฮันนีมูนวิดีโอนี้จะเริ่มใน 0:14 ชาวฝรั่งเศสเปรียบเทียบสถานที่ของเมสซีกับภาพวาดโมนาลิซาที่มีชื่อเสียงของเลโอนาร์โดดาวินชีซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีส

ถามในวิดีโอโปรโมตของ Gatorade ว่าเมสซี่จะถูกแทนที่ที่บาร์เซโลน่าหรือไม่เฮนรี่กล่าวว่า: “คุณคิดว่าจะมีการเปลี่ยนโมนาลิซาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์หรือไม่” เฮนรี่และเมสซีเล่นสามฤดูกาลด้วยกันที่บาร์ซ่าคว้าแชมป์ลาลีกา 2 รายการและแชมเปี้ยนส์ลีกท่ามกลางถ้วยรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

Kellyn Acosta กองกลางชาวสหรัฐฯพาไปที่โซเชียลมีเดียเพื่อทำการประเมินที่รุนแรงหลังจากเสมอกับปานามา 1-1 สหรัฐอเมริกาเปิดโกลด์คัพ 2017 ที่แนชวิลล์กับชาติอเมริกากลางและสามารถขึ้นไปได้ 1-0 สำหรับคาถาสั้น ๆ ในครึ่งหลังด้วยประตู Dom Dwyer

อย่างไรก็ตามมิเกลคามาร์โกตีเสมอได้ในนาทีที่ 60 และปานามาสามารถเดินหนีผู้ชนะได้อย่างง่ายดายหากไม่ใช่เพราะการจบสกอร์ที่ไม่ดีและการรักษาประตูที่ยอดเยี่ยมจากแบรดกูซานผู้หยุดยิงของสหรัฐอเมริกา Guzan, Dwyer เปล่งประกายในที่เปิดสหรัฐอเมริกา

Acosta ซึ่งเล่น 90 นาทีเต็ม แต่ถูกจับได้ว่าดูบอลในอีควอไลเซอร์ปานามาไปที่ Twitter หลังจากการแข่งขันเพื่อระเบิดการแสดงและขอบคุณแฟน ๆ ที่ให้การสนับสนุน “ ประสิทธิภาพการทำงานห่วย…ต้องดีกว่านี้” อคอสตากล่าว “ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเช่นเคย!”

จากนั้นเขาก็ติดตามว่า“ มีงานต้องทำมากมาย… แต่วันข้างหน้าจะดีกว่า เกมใหญ่ในวันพุธนี้!” แม้ว่าจะไม่ชัดเจนนักว่ามิดฟิลด์กำลังอ้างถึงผลงานของเขาหรือของทีมโดยทั่วไป แต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คืนที่จะต้องจดจำสำหรับชายชาวเอฟซีดัลลัส

สหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสแสดงได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับมาร์ตินีกในแทมปาในวันพุธและ Acosta น่าจะหวังว่าผู้จัดการบรูซอารีน่าจะไม่ต้องการหมุนเวียนทีมเพื่อที่เขาจะได้ทำสิ่งต่างๆได้ถูกต้อง ดิเอโกมาราโดนาแสดงความยินดีกับอาร์เจนติโนสจูเนียร์สที่พวกเขากลับสู่เที่ยวบินชั้นนำโดยบอกว่าที่นี่เคยเป็น

สโมสรเก่าของเขา ชัยชนะเหนือ Gimnasia Jujuy 1-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพบกับการเลื่อนชั้นของอาร์เจนติโนสจูเนียร์สจากระดับสอง เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน Henry เปรียบเทียบ Messi กับ Mona Lisa

ภายใต้การแนะนำของกาเบรียลไฮน์เซ่อดีตกองหลังของเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเลื่อนชั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งฤดูกาลหลังจากที่พวกเขาตกชั้น มาราโดน่าเปิดตัวอย่างมืออาชีพกับสโมสรเมื่ออายุ 15 ปีและรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของพวกเขาโลโก้ เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน

ดาวเตะท็อตแนมจะเหลือการตัดสินใจครั้งใหญ่ในช่วงท้ายฤดูกาล “ผมอยากแสดงความยินดีกับผู้เล่นของ Argentinos Juniors, ‘Gringo’ Heinze หน่วยงานด้านเทคนิคของเขาและผู้จัดการในการส่งคืน ‘Bug’ ไปยังที่ที่เป็นของมัน” เขาเขียนบน Facebook “กอดแฟน ๆ ทุกคน !!!”

อาร์เจนติน่าแพ้เกมลีกเพียงหกเกมในฤดูกาลนี้โดยมี 13 แต้มที่ชัดเจนในอันดับต้น ๆ โดยได้รับการกลับมาสู่กองอาร์เจนติน่าไพรม์รา ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศว่าสโมสรได้ตกลงทำข้อตกลงกับเอฟเวอร์ตันเพื่อนำโรเมลูลูกากูไปที่โอลด์แทรฟฟอร์ดกองหน้าได้นำ

ไปที่อินสตาแกรมเพื่อยืนยันการย้ายทีมของเขาในสหรัฐอเมริกา เรื่องราวในอินสตาแกรมของเบลเยียมเปิดขึ้นพร้อมกับภาพของเขาในห้องรอและมีคำว่า “Medicals .. ” เขียนอยู่ด้านล่าง เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน อินสตาแกรม

อินสตาแกรม รูนีย์มาถึงแพทย์ของเอฟเวอร์ตัน เรื่องราวยังคงแสดงให้เห็นกองหน้าที่มีสายไฟติดอยู่และมีอีโมจิหน้าหัวเราะร้องไห้อยู่ด้านบนโดยมี “โปรดมาช่วยฉัน” เป็นคำบรรยายใต้ภาพ อินสตาแกรม กรอบปิดทั้งสองแสดงให้ Lukaku เซ็นชื่อเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้แฟนหนุ่มพร้อม

คำบรรยายใต้ภาพว่า “แฟนคนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฉันเคยเจอ .. #Blessed #Thankful” และกรอบสุดท้ายของเขายกนิ้วให้พร้อมคำบรรยาย “Finito” อินสตาแกรม อินสตาแกรม การรักษาพยาบาลของเขาเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันว่าเขาถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่

แล้วจากการร้องเรียนเรื่องเสียงดังและมีกำหนดจะปรากฏตัวในศาลสหรัฐอเมริกาในวันที่ 2 ตุลาคม คำแถลงที่ออกโดยกรมตำรวจ Beverly Hills มีรายละเอียดว่า Lukaku ได้รับการอ้างถึงความผิดทางอาญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ตำรวจกล่าวว่าการอ้างอิงดังกล่าวหลังจากที่ Lukaku ไม่ได้ถูกจับ

ทางร่างกายมาจากคำเตือนด้วยวาจาหลังจากมีข้อร้องเรียนอีกห้าข้อเกี่ยวกับระดับเสียงในที่พักที่เช่าของเขา การฝึกอบรมด่างไปข้างหน้านอกจากนี้ยังได้รับแล้วกับ Man Utd กองกลางพอล Pogba ใน Los Angeles ในสัปดาห์ก่อนหน้าและในวันเสาร์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสยินดีเบลเยียมไปที่คลับ

โพสต์ที่แบ่งปันโดย Paul Labile Pogba (@paulpogba)เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2017 เวลา 00:20 น. PDT Solskjaer ให้การปรับปรุงสัญญาของ Pogba Man United Lukaku วัย 24 ปีจะกลับมารวมตัวกับ Jose Mourinho อดีตผู้จัดการทีมเชลซีที่ Old Trafford ด้วยค่าตัว 75 ล้านปอนด์

ยูไนเต็ดตั้งเป้าไปที่อัลบาโรโมราต้ากองหน้าของเรอัลมาดริดเพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างที่เหลือโดยซลาตันอิบราฮิโมวิชผู้ทำประตูสูงสุดในฤดูกาลที่แล้ว เมสซี่ไปเยี่ยมซัวเรซในช่วงฮันนีมูน ตอนนี้มูรินโญ่หันไปหาทีมชาติเบลเยี่ยมเพื่อพยายามแก้ไขและโจมตีที่พบเพียงด้านหลังของตาข่ายจาก 54 ครั้ง

ในพรีเมียร์ลีกระยะที่แล้วซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดในบรรดาเจ็ดทีมชั้นนำ Lukaku ตัวเองทำประตูได้เกือบครึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือ 25 คนในลีกระหว่างฤดูกาล 2016-17 มากกว่าอิบราฮิโมวิชแปดคน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อทัวร์ช่วงฤดูร้อนของสโมสรในวันอาทิตย์

เนย์มาร์จอมถล่มบาร์เซโลน่าดีใจลิโอเนลเมสซีขยายสัญญาโดยบอกว่ามันจะ “ซับซ้อน” สำหรับทีมของเขาหากไม่มีสตาร์ ตามที่คาดไว้เมสซี่วัย 30 ปีเซ็นสัญญากับยักษ์ใหญ่ลาลีกาอีกครั้งในวันพุธโดยวางปากกาลงกระดาษเพื่อทำข้อตกลงจนถึงปี 2021

เนย์มาร์ต้องการเปาลินโญ่ที่บาร์ซ่า เนย์มาร์รู้สึกตื่นเต้นกับการต่อแถวของทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งทำให้เมสซี่สามารถจบอาชีพของเขาที่บาร์ซ่าได้ “ฉันมีความสุขมากที่ได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกกับเรา” เขากล่าว “มันซับซ้อนที่จะคิดเกี่ยวกับฟุตบอลโดยไม่มีเขา”

logo Bale will return to Real, but future remains unclear ภายใต้โค้ชคนใหม่ใน Ernesto Valverde Barca กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แน่นอนว่าจะเป็นอีกครั้งในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างเรอัลมาดริดในปี 2017-18 เนย์มาร์กล่าวว่าเขาประทับใจกับสิ่งที่เขาได้ยินจากอดีตนาย

ใหญ่ของแอ ธ เลติกบิลเบา “เราจะมีโค้ชที่ยอดเยี่ยม” เขากล่าว “ฉันเคยได้ยินเขาพูดดีมากขอให้เรามีความสุข” มันเป็นความปั่นป่วนตลอด 12 เดือนสำหรับ Anthony Martial กองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แท้จริงแล้วหลายแง่มุมในปีแรกของโชเซ่มูรินโญ่ที่รับผิดชอบที่โอลด์แทรฟฟอร์ด

ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยากแม้ว่าเครื่องเงินที่เกิดขึ้นจะโน้มน้าวให้สรุปได้ว่าประสบความสำเร็จ การลุยทะเลของแผนการย่อยจากการรณรงค์ครั้งแรกของโปรตุเกสในแมนเชสเตอร์แม้ว่าการถดถอยของ Martial ในช่วงปี 2016-17 เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สนับสนุนมีรสเปรี้ยว

เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน Lukaku ยืนยันทางการแพทย์ของ Man Utd ค่าธรรมเนียมการโอนที่มากของ Martial ในตอนแรกบดบังผลกระทบของชาวฝรั่งเศสหลังจากที่เขามาจากโมนาโกแม้ว่า 17 ประตูภายใต้ Louis van Gaal ทำให้เขาได้รับความเคารพและชื่นชมจากผู้ที่

อยู่บนอัฒจันทร์ ปรีซีซั่นที่หยุดชะงักเนื่องจากการมีส่วนร่วมเล็กน้อยกับฝรั่งเศสในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปซึ่งในที่สุดเขาก็ต้องเสียตำแหน่งให้กับดิมิทรีปาเยต์การเปลี่ยนผู้จัดการสโมสรและปัญหานอกสนามมากมายที่ถูกส่งไปยังสื่อมวลชน ยับยั้งโมเมนตัมของการก้าวไปข้างหน้าก่อนฤดูกาล 2016-17

หลังจากล้มเหลวในการจำลองความสำเร็จในช่วงต้นของเขาตอนนี้ชาวฝรั่งเศสพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลม มูรินโญ่ยังคงเป็นแฟนตัวยงของนักเตะและทำไมเขาถึงไม่? ฝีเท้าของการต่อสู้ยังคงชัดเจนพลังของเขายังคงมากเกินไปสำหรับคู่ต่อสู้และความสามารถในการโจมตีกองหลังไม่เคย

ทำให้เขาล้มเหลว อย่างไรก็ตามความมั่นใจของเขาทำให้เขาละทิ้งไปและความหิวโหยสำหรับเกมนี้ได้ถูกระงับแล้ว มูรินโญ่ไม่แปลกใจเลยที่พบว่ามันยากที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากแข้งวัย 21 ปี “ฉันคิดว่าแอนโธนี่เป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมใช่หรือไม่” มูรินโญ่กล่าวกับสื่อมวลชนในช่วงฤดูกาลที่แล้ว

“ฉันคิดว่าเขาสามารถเล่นให้ฉันประสบความสำเร็จได้หรือไม่ใช่ แต่เขาต้องการให้สิ่งที่ฉันชอบมากเราอยู่ด้วยกันเกือบ 10 เดือนและฉันรู้จักนักเตะดีขึ้นมากตอนนี้พวกเขาน่าจะรู้จักฉันดีขึ้นมากแล้วในตอนนี้ เก็ตตี้ Solskjaer ให้การปรับปรุงสัญญาของ Pogba Man United “นักเตะต้องมาในทิศทางของฉัน

และนั่นคือประเด็นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมาร์คัสแรชฟอร์ดถึงแม้จะทำประตูไม่ได้ก็ตามแรชฟอร์ดมักจะดึงทิศทางของฉันแอนโธนี่ต้องมอบสิ่งที่ฉันชอบให้ฉัน” รูนีย์มาถึงแพทย์ของเอฟเวอร์ตัน ความจริงก็คือ Martial ไม่จำเป็นต้องยืนและแกว่งไปมากับปีศาจของเขาที่ Old Trafford อาร์เซนอลได้รับ

การขนานนามว่าเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวฝรั่งเศสหากเขาตัดสินใจว่าการต่อสู้ไม่คุ้มค่าที่จะสู้ในแมนเชสเตอร์และการกลับไปสู่ลีกเอิงก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน แฟน ๆ ของ United จะได้รับความมั่นใจจากลักษณะที่การคาดเดาขยะการต่อสู้โดยทุกอย่างชี้ไปที่การต่อสู้ที่แข็งกระด้างเมื่อเขากลับมา

“ฉันรักสโมสรนี้ฉันรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉันรักแฟน ๆ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” Martial กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อฤดูกาลที่แล้ว “พวกเขาทำให้ฉันมีความสุขมากและฉันก็สนุกกับการที่พวกเขาคอยหนุนหลังฉันฉันพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้พวกเขามีความสุขตอบสนองพวกเขา

สิ่งที่ฉันต้องการคืออยู่ที่สโมสรนี้ให้นานที่สุด” มันเป็นการสนับสนุนจากทั้งผู้สนับสนุนและจากมูรินโญ่ซึ่งทำให้ Martial เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างตัวเองใหม่ตั้งแต่ต้น หากเขาพัฒนาระดับวินัยตามที่ผู้จัดการของเขาเรียกร้อง Martial จะเป็นผู้เล่นหลักของปีศาจแดงในฤดูกาลหน้า ยิ่งไปกว่านั้นหลัง

จากช่วงพักร้อนและปรีซีซั่นอย่างเต็มรูปแบบ ชาวฝรั่งเศสจะตระหนักได้ว่าการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในฤดูกาล 2017-18 เป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่าจะต้องรักษาความเชื่อนั้นไว้และมีโอกาสยืนหยัดในการฟื้นฟูระดับการแสดงที่เห็นภายใต้ Van Gaal การต่อสู้มีโลกที่จะให้เขาแสดงให้เห็นแล้ว นับตั้งแต่เดินทางมาถึงโอลด์แทรฟ

Samatta กลายเป็นแทนซาเนียคนแรกที่เล่นในพรีเมียร์ลีกและเขาได้รับมอบหมายให้ช่วยทีมของเขาจากการตกชั้นในฤดูกาลนี้เนื่องจากตอนนี้พวกเขานั่งที่ 19 บนโต๊ะด้วย 25 แต้มจาก 28 แมตช์ เอ็มเร ชาน มิดฟิลด์ของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ออกมายกย่องเจอร์เก้น คล็อปป์

ผู้จัดการทีมคนเก่าของเขา โดยยืนยันว่ากุนซือลิเวอร์พูล “ทุ่มเททุกอย่างเพื่อนักเตะของเขา” คล็อปป์ได้เปลี่ยนลิเวอร์พูลให้กลายเป็นผู้ชนะแชมเปียนส์ลีกและผู้แข่งขันในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่แอนฟิลด์ในปี 2558 ไรเดอร์คัพ – วันที่ 1 รีวิว

นักเตะวัย 52 ปีไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้สโมสรที่ประสบความสำเร็จบนเวทีใหญ่กลับมาพลิกฟื้นในทันทีทันใด แต่เขาก็ค่อยๆ เริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับทีม ความคืบหน้าของลิเวอร์พูลนั้นชัดเจนสำหรับทุกคน และในที่สุดคล็อปป์ก็ได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของเขาเมื่อทีมของเขาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อ

ปีที่แล้วหลังจากเอาชนะท็อตแนมในรอบชิงชนะเลิศภาษาอังกฤษทั้งหมด ความสำเร็จของยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ และฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ตามมาในไม่ช้า โดยแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เข้าใจยากก็ถูกกำหนดให้มุ่งหน้าไปยังแอนฟิลด์เมื่อฤดูกาลกลับมาเริ่มต้นใหม่หลังจากวิกฤตโคโรนาไวรัส หงส์แดงมีคะแนนนำ 25 แต้ม

อย่างไม่มีใครทำได้ที่จ่าฝูงเหนือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เก่า โดยเหลือเพียงเก้าเกมที่เหลือ โดยชนะ 27 จาก 29 เกมจนถึงปัจจุบัน สามารถออกจากแอนฟิลด์ก่อนที่ถ้วยรางวัลใหญ่จะเริ่มขึ้น แต่เขาไม่มีอะไรนอกจากความชื่นชมใน Klopp ผู้ซึ่งให้ “ครอบครัว” อยู่เหนือฟุตบอลเสมอ

อดีตนักเตะลิเวอร์พูลกล่าวระหว่างการพูดคุยในบ้านของ DFB บนอินสตาแกรมว่า “ทุกคนที่รู้จักเขา (คล็อปป์) รู้ว่าเขาเจ๋งแค่ไหน เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น เขามอบทุกอย่างให้กับผู้เล่นของเขา สำหรับเขา มนุษย์ สิ่งสำคัญคือสิ่งสำคัญ ฟุตบอลคือสิ่งสำคัญสำหรับเขา แต่ครอบครัวคือที่หนึ่ง”

สามารถเสร็จสิ้นการย้ายไปยังยูเวนตุสในช่วงฤดูร้อนปี 2018 หลังจากสี่ปีในหนังสือของลิเวอร์พูล แต่ยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในตูรินได้ นักเตะทีมชาติเยอรมันรายนี้ถูกส่งให้ดอร์ทมุนด์ยืมตัวไปเมื่อเดือนมกราคม หลังจากที่ถูกลดบทบาทในทีมของเมาริซิโอ ซาร์รี่

และมีรายงานว่าเตรียมย้ายไปเวสต์ฟาเลนสตาดิโอนอย่างถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ “ฉันมีความสุขมากเพราะฉันกลับมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม” ชานพูดถึงการกลับมาสู่บุนเดสลีกา “ผมชอบมันมากในดอร์ทมุนด์ ผมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและผมสนุกกับการเป็นส่วนสำคัญของทีม”

ด้วยมือของบียาร์เรอัลหลังจากแพ้แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกให้ปอร์โต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Gonalons มั่นใจว่าตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางของ Roma ซึ่งรวมถึง Radja Nainggolan และ Daniele De Rossi นั้นแข็งแกร่งที่สุดในอิตาลี

“ผมเชื่อว่าโรม่ามีกองกลางที่ดีที่สุดในเซเรียอา” เขากล่าวในงานแถลงข่าว “เราสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมร่วมกันได้ผมรู้จากการเผชิญหน้ากับโรม่ากับลียงในยูโรป้าลีกว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากผมรู้สึกมั่นใจมาก Darmian ผู้ชนะการแข่งขัน ‘ล้ำค่า’ ของ Conte ยกย่อง Darmian ขณะที่ Inter

ดำเนินการต่อ Scudetto “เซเรียอาเป็นเรื่องยากมาก แต่ฉันจะพยายามแสดงคุณสมบัติของฉันในสนามฉันจะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างดานิเอเล่เดรอสซีอยู่เคียงข้างฉันชื่นชมเขามานานแล้ว “เราทราบดีว่ายูเวนตุสยากที่จะเอาชนะสคูเด็ตโต้ แต่โรม่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและผมมาที่นี่เพื่อคว้าถ้วยรางวัล”

Gonalons ใกล้จะย้ายไป Napoli ในเดือนมกราคมเพียงเพื่อให้ข้อตกลงนี้ล้มเหลวโดยมีรายงานบางฉบับบอกว่าเขาถูกไล่ออกจากการใช้ชีวิตในเมืองโดยละครโทรทัศน์เรื่อง Gomorrah ซุปเปอร์เอเย่นต์ป็อกบายินดีต้อนรับลูกากู อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าการตัดสินใจของเขาเป็นเพียงเพราะเขา

รู้สึกว่า “ธุรกิจยังไม่เสร็จ” ในลีกเอิง “ ผมยังไม่พร้อมที่จะออกจากลียงเนื่องจากมีธุระที่ยังไม่เสร็จ” เขากล่าว “ มีข่าวลือเกี่ยวกับการร้องเรียนของฉันเกี่ยวกับเมืองนี้ แต่นั่นไม่เป็นความจริง “นี่เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับผมและผมหวังว่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลก”

เปาลินโญ่กองกลางของกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ Taobao ยังคงมั่นใจเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบาร์เซโลนาในกรอบการโอน แมนฯ ยูไนเต็ดประกาศดีล Lukaku เล่น Hasenhüttl หวังว่านักบุญจะทำผลงานได้ใน FA Cup ‘พิเศษ’ ทีมชาติบราซิลวัย 28 ปีตกเป็นเหยื่อของการเสนอราคา

จากคาตาลันที่ถูกปฏิเสธโดยสโมสรไชนีสซูเปอร์ลีก เปาลินโญ่อ้างว่าข้อเสนอเริ่มต้นของ Barca คือ 20 ล้านยูโรซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเงื่อนไขการปล่อยตัวที่รวมอยู่ในสัญญาของเขา แต่เขาเชื่อว่าพวกเขายังสามารถกลับมาพร้อมกับการเสนอราคาใหม่ที่จะเห็นเขาย้ายไปสเปนในที่สุด

เขาบอกกับวงดนตรีของบราซิลว่า”ฉันไม่ใช่คนหน้าซื่อใจคดและฉันเป็นคนโปร่งใสฉันคิดถึง Barca เงื่อนไขในสัญญาของฉันคือ€ 40m และฉันเชื่อว่า Barca เสนอ 20 ล้านยูโรและกวางโจวปฏิเสธข้อเสนอ “ตัวแทนของฉันบอกฉันว่ามีบทสนทนาใหม่ ๆ ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่เคยพูดจนกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

แต่ฉันยืนยันได้ว่าความสนใจนั้นเป็นเรื่องจริง กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน “สิ่งที่ฉันรู้คือมีข้อเสนออย่างเป็นทางการและประธานบาร์เซโลนาได้พูดคุยกับกรรมการแม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงก็ตาม

“เป็นไปได้ที่ฉันจะเล่นที่บาร์เซโลนาท่ามกลางผู้เล่นระดับสตาร์หลายคนฉันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่เต็มไปด้วยดารา “ยังคงมีการสนทนากันอยู่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตกลงระหว่างสโมสรและถ้านั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการมันจะเกิดขึ้น”

เปาลินโญ่ยิงไป 10 ประตูจาก 23 เกมให้กวางโจวในทุกรายการในฤดูกาลนี้และมีสัญญากับพวกเขาจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2020 ลูก้าโมดริชกล่าวว่านี่คือ “ความฝัน” ของเขาที่จะเกษียณตัวเองในฐานะผู้เล่นเรอัลมาดริดหลังจากห้าปีที่มีผลงานที่ Santiago Bernabeu

ทีมชาติโครเอเชียย้ายไปสเปนจากท็อตแนมด้วยราคา 30 ล้านปอนด์ในช่วงฤดูร้อนปี 2555 หลังจากเริ่มต้นชีวิตอย่างเชื่องช้าในลาลีกาโมดริชได้กลายเป็นบุคคลสำคัญในมาดริดด้วยอิทธิพลเชิงสร้างสรรค์ของเขาที่ได้รับจากผู้จัดการที่สืบทอดต่อกันมา

ตอนนี้เขาอายุ 31 ปี แต่มีสัญญาจนถึงปี 2020และหวังว่าจะใช้เวลาที่เหลือในการเล่นกับ Blancos คำเตือนการออกจาก Modric สำหรับ James & Morata โมดริชบอกกับMarca : “ฉันยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ถ้าฉันยังคงทำงานแบบนี้และดูแลตัวเองได้มีหลายสิ่งที่ฉันสามารถปรับปรุง

ได้แน่นอนว่าฉันต้องการ [เกษียณที่เรอัล] มันเป็นของฉัน ฝัน แต่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น “ ในมาดริดความต้องการมีมากที่สุดและคุณต้องอยู่ในอันดับต้น ๆ เสมอ ถ้าคุณไม่สงสัยก็มา “ ถ้าฉันทำงานกับตัวเองต่อไปในแต่ละประเด็นฉันคิดว่าฉันมีเวลาพอสมควรในระดับนี้ เพราะอยากอยู่ในระดับนี้.

“ ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนทำให้ฉันสนุกกับทุกวันทุกการฝึกซ้อมทุกเกม และฉันไม่อยากพลาดสิ่งนี้ ฉันจะต่อสู้เพื่ออยู่ที่นี่ให้มากที่สุด ผมมีแค่มาดริดอยู่ในหัว ” กำลังเล่น Surface กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน

โมดริชมีความสุขกับเวลาที่มาดริดมากเพราะเขาได้เห็นเวลาเล่นเกมเป็นประจำและหยิบเครื่องเงินจำนวนมาก แคมเปญ 2016-17 เห็นเขาทะลุ 200 ปรากฏตัวจริงในขณะที่การส่งมอบเป็นครั้งแรกชื่อลาลีกาและหนึ่งในสามแชมเปี้ยนส์ลีกมงกุฎ กางเกงของ Ronaldo กลายเป็นกระแสในโฆษณาใหม่

โมดริชซึ่งเคยคว้าแชมป์โกปาเดลเรย์และคลับเวิลด์คัพกล่าวเสริมว่าเขายังคงหิวกระหายความสำเร็จมากกว่านี้:“ เมื่อคุณชนะบางสิ่งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งและคุณมีความรู้สึกนั้นมันจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง คุณต้องการที่จะชนะมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ๆ

“ คุณไม่เคยเบื่อที่จะชนะ เราอยู่ในสโมสรที่ต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอต้องการชนะทุกสิ่งที่เป็นไปได้และนักเตะก็มีความคิดเช่นเดียวกัน ” โมดริชเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับมาดริดในเดือนตุลาคม 2559 โดยซีเนอดีนซีดานกระตือรือร้นที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องทางออกโดยการรักษาความปลอดภัย

บริการของทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับอนาคตอันใกล้ ซาอูลนิเกซยืนยันการเซ็นสัญญากับธีโอเฮอร์นันเดซคนใหม่ของเรอัลมาดริดไม่สำคัญกับแอตเลติโกมาดริดหากเขาไม่ต้องการอยู่ที่สโมสร แชมป์ยุโรปบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาฟูลแบ็กธีโอจากแอตเลติโกคู่แข่งร่วมเมืองในข้อตกลงหกปีเมื่อสัปดาห์ที่

แล้วมีรายงานว่าการโอนมีมูลค่า 26 ล้านยูโร กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี แมนฯ ยูไนเต็ดยืนยันลูกากูจัดการกับเอฟเวอร์ตัน ในขณะเดียวกันซาอูลได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปโดยลงนามในการต่ออายุสัญญาที่ผูกมัดเขาไว้กับฝั่งของ Diego Simeone จนถึงปี 2026

กองกลางชาวสเปนไม่ขมขื่นกับการเลือกของธีโอตราบใดที่เด็กอายุ 19 ปีซึ่งไม่เคยปรากฏตัวในการแข่งขันแอตเลติโกเคารพสโมสรเก่าของเขา “ มันเป็นการตัดสินใจของธีโอและเขาจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่” ซาอูลกล่าวกับผู้สื่อข่าวในงานเพื่อทำเครื่องหมายการต่ออายุของเขา

“เขาเป็นผู้เล่นที่ออกมาจากสถาบันการศึกษาของเราและเขาต้องเคารพใน แทงพนันออนไลน์ ที่ที่มาและหากเขาเคารพพวกเราทุกคนอย่างแท้จริงโดยที่ผมไม่สนใจว่าเขาจะไปที่ไหน กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน “ ถ้าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่กับเราเราก็ไม่เก็บเขาไว้

“เราจะมอบความรักทั้งหมดให้กับคนที่อยากอยู่ที่นี่และคนที่ไม่อยากอยู่กับเราก็ไม่สำคัญสำหรับเรา” ผู้เล่น Ajax Abdelhak Nouri ได้รับการรักษาในสนามหลังจากล้มลงในช่วงกระชับมิตรกับแวร์เดอร์เบรเมนในออสเตรียเมื่อวันเสาร์โดยสโมสร Eredivisie ชี้แจงในภายหลังว่าเขาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตีบ แต่อยู่ในสภาพที่มั่นคง ซัวเรซ ‘ไม่เคยคิดฝัน’ ถึงการย้ายทีมของลิเวอร์พูล กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี ในนาทีที่ 72 ของเกมที่ Lindenstadion ใน Hippach มิดฟิลด์วัย 20 ปีนอนหงายภายในครึ่งหลังของเบรเมนด้วยความรู้สึกไม่สบายอย่างชัดเจน

จากนั้นรถพยาบาลและแพทย์ก็มีแนวโน้มที่จะไปที่ Nouri ในสนามโดยมีหน้าจอล้อมรอบตัวเขา “บริการฉุกเฉินยังคง [การรักษา] นูรีผู้เล่นดูกังวล” อาแจ็กซ์ทวีต “เป็นเรื่องร้ายแรงเรา [จะแจ้งให้คุณ] ทราบทันทีหากมีความชัดเจนมากขึ้น”

จากนั้นเฮลิคอปเตอร์บาดเจ็บก็ลงจอดบนพื้นเพื่อช่วยแพทย์ในการรักษานูรีและแฟน ๆ ถูกขอให้ออกจากสนามโดยที่การแข่งขันถูกยกเลิก ไม่นานหลังจากที่ Nouri เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Ajax ได้ส่งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าอาการของเด็กดีขึ้นแล้ว

“[Nouri] มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเขาอยู่ในสภาพที่คงที่มีการเต้นของหัวใจและกำลังนอนหลับ” ฟีด Twitter อย่างเป็นทางการของสโมสรแจ้ง “ตอนนี้ Nouri ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขอบคุณสำหรับข้อความสนับสนุนทั้งหมดของคุณ”

ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลเอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์กล่าวในภายหลังว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านมาสำหรับนูรีซึ่งเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของอาแจ็กซ์ “มันจะได้รับที่เลวร้ายยิ่ง. ในบางจุดมันใช้เวลานานมากคุณกำลังความคิดของบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายจริงๆตั้งแต่ขาของเขาไม่ได้ย้ายที่

ทุกคน” อดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอก NOS “ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขาจะมาในวันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์) เราจะสนับสนุนพวกเขาในทุก ๆ ทางที่เป็นไปได้” ลูก้าโมดริชยืนยันว่าเขาไม่เคยได้ยินคริสเตียโนโรนัลโดพูดว่าเขาต้องการออกจากเรอัลมาดริดและมั่นใจว่าสตาร์ชาวโปรตุเกสจะอยู่ต่อ

การเก็งกำไรอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วในอนาคตของเด็กวัย 32 ปีโดยมีรายงานในท้องถิ่นอ้างว่าเขารู้สึกผิดหวังจากการขาดการสนับสนุนจากมาดริดตามข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงภาษีโดยอัยการสเปน กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี

โรนัลโดปฏิเสธที่จะเสนอเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับอนาคตของเขาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศกับโปรตุเกสที่คอนเฟเดอเรชันส์คัพและมีรายงานว่าการที่เขาเงียบต่อแผนการของเขาทำให้บางคนไม่พอใจกับสโมสร ยูไนเต็ดมีสิทธิ์ดูแคลนโมราต้าเกินราคา อย่างไรก็ตามโมดริชรู้สึกว่าความผูกพันระหว่าง

สโมสรและอดีตสตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะแตกหักได้ “ฉันไม่เคยได้ยินคริสเตียโนพูดว่าเขาต้องการไป” โมดริชบอกกับมาร์ก้า “ในวงการฟุตบอลทุกอย่างเป็นไปได้ แต่ผมคิดว่าความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างมาดริดกับโรนัลโด้แข็งแกร่งมากจนผมคิดว่าเขาจะยัง

เป็นนักเตะของเรอัลมาดริดต่อไป” อีกคนหนึ่งของมาดริดที่จะเชื่อมโยงกับการย้ายทีมคือแกเร็ ธ เบลโดยยูไนเต็ดให้เครดิตกับความสนใจในทีมชาติเวลส์ มีข้อเสนอแนะว่าแข้งวัย 27 ปีที่ต่อสู้กับปัญหาอาการบาดเจ็บเมื่อฤดูกาลที่แล้วล้มเหลวในการรวมตัวเข้ากับทีมดังนั้นจึงควรพิจารณาย้ายทีม

แต่โมดริชซึ่งเล่นเคียงข้างกับเบลที่สเปอร์สไม่เชื่อว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในถิ่นซานติอาโกเบร์นาเบว กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน “แกเร็ธ เป็นแบบนั้นมาตลอด” เขากล่าว “ที่ท็อตแน่มเช่นกันมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครของเขาเขาจะทำ

ทุกอย่างเพื่อทีมและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาไม่ต้องการอยู่เหนือทีมและถ่อมตัวมากเราจะไม่เปลี่ยนแปลง แกเร็ ธ นั่นคือสิ่งที่เขาเป็นและเราต้องยอมรับมัน “เขามีปีที่ยากลำบากมากมีอาการบาดเจ็บมากมาย แต่เขาเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีมากและเขาก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเราสำหรับเขามันเป็นเรื่อง

สำคัญที่จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและผมหวังว่าเราจะได้เห็นแกเร็ ธ ที่ดีที่สุดในปีนี้” Guido Pizarro ใกล้จะย้ายไปเซบีย่าหลังจากที่สโมสรยืนยันว่ากองกลางของ Tigres มีกำหนดเข้ารับการรักษาพยาบาลในอันดาลูเซีย ปิซาร์โรทีมชาติอาร์เจนติน่าจะเปลี่ยนตำแหน่งกองกลางโดยตรงให้กับบิเซนเต้อิบอร์รา

ซึ่งออกเดินทางไปเลสเตอร์ซิตี้ในสัปดาห์นี้ กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี Pizarro เข้าร่วมกับ Tigres จาก Lanus ในปี 2013 และคว้าแชมป์ Liga MX สองรายการและ Copa MX แม้ว่าเขาจะเป็นรองแชมป์ CONCACAF Champions League ถึงสองครั้ง

และประสบความพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ Copa Libertadores 2015 เปาลินโญ่รอการเสนอราคาใหม่ของบาร์เซโลนา “กองกลางชาวอาร์เจนไตน์ของติเกรสกุยปิซาร์โรจะเดินทางไปเซบีย่าเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ” แถลงการณ์ของเซบีย่าอ่าน

ท็อตแนม 1-3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – ความหวังสี่อันดับแรกบนเชือก “หากสัญญาของเขาได้รับการยืนยันกับเซบีย่าเขาจะก้าวกระโดดไปค้าแข้งในยุโรปหลังจากช่วงเวลาแห่งความสำเร็จที่ลานุสและติเกรส” ปิซาร์โรเปิดตัวในอาร์เจนตินาในนัดชิงชนะเลิศของเอ็ดการ์โดบาอูซาที่หางเสือในเดือน

มีนาคมโดยเอาชนะโบลิเวียไป 2-0 ในฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก นักเตะวัย 27 ปีหวังว่าจะสร้างความประทับใจในลาลีกาต่อไปและได้รับการเรียกคืนจากต่างประเทศจากอดีตนายใหญ่ของเซบีย่า Jorge Sampaoli Romelu Lukaku จะปรากฏตัวในศาลสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมหลังจาก

ถูกจับกุมในลอสแองเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากการร้องเรียนเรื่องเสียงดัง แมนฯ ยูไนเต็ดยืนยันดีล Lukaku กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี กองหน้าเอฟเวอร์ตันซึ่งใกล้จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยราคา 75 ล้านปอนด์ได้พักร้อนในสหรัฐอเมริกาและได้รับ

“การอ้างถึงความผิดทางอาญา” หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม คำแถลงของตำรวจ Beverly Hills กล่าวว่า Lukaku ได้รับการปล่อยตัวในที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องเสียงอื่น ๆ อีกห้าข้อในสถานที่เดียวกัน

คำแถลงฉบับเต็มอ่าน:“ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2017 เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่กรมตำรวจเบเวอร์ลีฮิลส์ได้จับกุมชายอายุ 24 ปีชื่อโรเมลูลูกากูโบลิงโกลี รูนีย์มาถึงเอฟเวอร์ตันเพื่อรับการรักษาพยาบาล “ Bolingoli ได้รับการอ้างถึงความผิดทางอาญาสำหรับการละเมิดรหัสเทศบาล

Beverly Hills 5-1-104 – เสียงดังมากเกินไป “ การอ้างอิงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตอบข้อร้องเรียนเรื่องเสียงอื่น ๆ อีก 5 เรื่องจากสถานที่เดียวกันซึ่งส่งผลให้มีการเตือนด้วยวาจา “ การละเมิดเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านพักในเบเวอร์ลีฮิลส์ที่ซึ่งโบลิงโกลีอาศัยอยู่ชั่วคราว

Bolingoli ได้รับการปล่อยตัวในที่เกิดเหตุพร้อมกับการอ้างอิงและไม่ได้ถูกจับทางร่างกาย “ Bolingoli มีกำหนดจะปรากฏตัวที่ศาลสนามบินลอสแองเจลิสในวันที่ 2 ตุลาคม 2017” Man Utd จะเข้าร่วมกับ Lukaku ได้อย่างไร

ยูไนเต็ดเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าพวกเขาได้ตกลงบรรลุข้อตกลงกับเอฟเวอร์ตันเพื่อเซ็นสัญญากับลูกากูในข้อตกลงเงินมหาศาล ลูกากูซึ่งยิงไป 25 ประตูจาก 37 เกมพรีเมียร์ลีกสำหรับท็อฟฟี่เมื่อฤดูกาลที่แล้วยังเป็นเป้าหมายสูงสุดของเชลซี แต่แชมป์ลีกจะพลาดโอกาสในการแข่งขัน

ตอนแรกยูไนเต็ดกระตือรือร้นที่จะได้อัลบาโรโมราต้ากองหน้าของเรอัลมาดริดแต่ย้ายไปหาลูกากูหลังจากเริ่มหงุดหงิดกับการเจรจากับชุดลีกา การครองแชมป์เม็กซิโกเริ่มต้นการแข่งขันชิงถ้วยทองปี 2017 กับเอลซัลวาดอร์เมื่อทีมเผชิญหน้ากันที่ Qualcomm Stadium ในซานดิเอโก

ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเม็กซิโกตั้งเป้าที่จะเพิ่มตำแหน่งที่แปดเป็นประวัติการณ์ในรายชื่อเกียรติยศของพวกเขา แต่พวกเขาจะต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงในกลุ่ม B ซึ่งมีแชมป์จาเมกาและแคริบเบียนรองแชมป์ปี 2015 คูราเซา

กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี ถ้วยทอง: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เม็กซิโกถูกจัดการก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นหลังจากที่โค้ชJuan Carlos Osorio ถูกแบนหกนัดหลังจากที่เขาทำเกมระหว่างการแข่งขันรอบเพลย์ออฟที่สามของ Confederations Cup กับโปรตุเกส

การหยุดชั่วคราวหมายความว่า Osorio ที่อยู่ใต้ไฟจะพลาดการมีส่วนร่วมทั้งหมดของประเทศในทัวร์นาเมนต์แม้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ หลุยส์ปอมปิลิโอแปซผู้ช่วยของเขาจะยังคงเป็นประธานในทีมต่อไปหากเขาไม่อยู่

เอลซัลวาดอร์ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในปีนี้หลังจากคว้าอันดับสามใน Copa Centroamericana 2017 และจะเป็นครั้งที่ 10 ของพวกเขาที่เข้าร่วม มันจะเป็นทัวร์นาเมนต์หลักครั้งแรกสำหรับโค้ชของLa Selecta Eduardo Lara ซึ่งประสบความสำเร็จจาก Ramon Maradiaga เมื่อปลายปี 2016

เกม เม็กซิโก vs เอลซัลวาดอร์ วันที่ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม เวลา 18:00 น., 22:00 น. ET ช่องทีวีและสตรีมสด Yuri Kadobnov ในสหรัฐอเมริกาการแข่งขันจะมีให้รับชมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทาง FOX Sports 1 และสตรีมผ่าน Fox Sports Go

นอกจากนี้ยังสามารถรับชมในภาษาสเปนได้ที่ Univision ช่องทีวีของสหรัฐฯ สตรีมออนไลน์ FOX / Univision ฟ็อกซ์สปอร์ตโก ในสหราชอาณาจักรการแข่งขันจะเกิดขึ้นในเวลา 02.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคมและจะไม่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์

ทีมและทีมข่าว ตำแหน่ง ผู้เล่นเม็กซิโก ผู้รักษาประตู Corona, Fraga, Munoz กองหลัง โรดริเกซ, เปเรร่า, อายาลา, อัลวาเรซ, มอนเตส, มาริน, โลเปซ, เรเยส, มายอร์กา กองกลาง โมลินา, ปิเนดา, กูเตียร์เรซ, อีเฮอร์นันเดซ, ปิซาร์โร่, เจเฮอร์นันเดซ, กัลลาร์โด, ดูเอนาส

ส่งต่อ Torres, Barragan, Sepulveda ทีมเม็กซิโกสำหรับถ้วยทองเป็นแผงสำรองอย่างมากโดยผู้เล่นตัวเลือกอันดับหนึ่งอนุญาตให้หยุดพักหลังจากการแข่งขันคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ

อลันพูลิโดถูกบังคับให้ถอนตัวออกจากทีมหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บแขนหักในทัวร์นาเมนต์ของเอลทรีเกมอุ่นเครื่องกับปารากวัยที่ซีแอตเทิลและคาดว่ากองหน้ากวาดาลาฮาราจะพลาดการซ้อมไป 4 เดือนเนื่องจากอาการบาดเจ็บ

เอริกตอร์เรสกองหน้าวัย 26 ปีถูกแทนที่โดยฮุสตันไดนาโมกองหน้าเอริกตอร์เรสซึ่งหวังว่าจะได้รับสิทธิในการวิ่งต่อไปในทีมหากเขาถูกเรียกร้องให้เป็นผู้นำแนวหน้าของเม็กซิโกในระหว่างการแข่งขัน

หากไม่มี Guillermo Ochoa และ Alfredo Talavera ผู้รักษาประตู Cruz Azul Jose de Jesus Corona ควรเข้ามาทำประตูแทนในขณะที่ Tigres เป็นศูนย์หลัง Hugo Ayala เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากกว่าในทีมทดลองโดยมี 31 แคปตามชื่อของเขา

ศักยภาพในการเริ่มต้น XI: Corona; เปเรย์ร่า, มาริน, โรดริเกซ, อายาล่า; โมลิน่า, ดูเอนาส, อีเฮอร์นันเดซ, ปิซาร์โร่, ปิเนด้า; ตอเรส ตำแหน่ง ผู้เล่นเอลซัลวาดอร์ ผู้รักษาประตู Arroyo, Carrillo, Villalobos กองหลัง โมลินา, โดมิงเกซ, โรเมโร่, มานเซีย, ลาริน,

ทามาคัส, มาร์โรควิน กองกลาง Menjivar, D. Ceren, Pineda, Mayen, Orellana, Flores, Burgos, O. Ceren, Garcia ส่งต่อ Bonilla, Zelaya, Sanchez, อนิจจา La Selectaจะถูกนำออกไปในซานดิเอโกโดยดาร์วินเซเรนกองกลางของ San Jose Earthquakes

และพวกเขาจะมองหานักเตะวัย 27 ปีเป็นแรงบันดาลใจกลางสวนสาธารณะในขณะที่พวกเขาพยายามทำให้ผู้ถือไม่พอใจ โรดอลโฟเซลายาเป็นผู้เล่นที่มีผลงานมากที่สุดของเอลซัลวาดอร์ในการแข่งขันครั้งนี้โดยยิงไปแล้วแปดประตูโกลด์คัพในอาชีพของเขาและชายอลิอันซ่าจะกระตือรือร้นที่จะเพิ่ม

การนัดหยุดงานระดับนานาชาติ 20 ครั้ง ในขณะที่ทีมส่วนใหญ่เป็นทีมเหย้า แต่เนลสันโบนีญากองหน้าก็มีประสบการณ์ในการเล่นในยุโรปโดยมีสโมสรในโรมาเนียโปรตุเกสตุรกีและอาเซอร์ไบจานในขณะที่เดนิสปิเนดากองกลางยืมตัวไปเล่นที่ซานตาคลาราระดับสองของโปรตุเกส

ศักยภาพในการเริ่มต้น XI: Villalobos; โมลิน่า, โรเมโร่, โดมิงเกซ, ลาริน; เมนจิวาร์, ฟลอเรส, ปิเนดา; D. Ceren, Zelaya, Bonilla การเดิมพันและอัตราต่อรองของเกม ดั๊กเพนซิงเกอร์ เม็กซิโก 1/4 รายการโปรดที่จะชนะเอลซัลวาดอร์ในเกมของพวกเขาเปิดการแข่งขันตาม

Oddschecker เอลซัลวาดอร์อยู่ในอันดับ 19/2 เพื่อชัยชนะและเสมอกันที่ 9/2 ผู้เล่นเม็กซิโกห้าคนที่น่าจับตามองในถ้วยทอง เอริคตอร์เรสกองหน้าฮุสตันไดนาโมเป็นทีมเต็ง 15/4 ในการเปิดการให้คะแนนตามด้วยมาร์ตินบาร์ราแกนจาก Club Necaxa ซึ่งได้รับเมื่อ 10/3

ดูตัวอย่างเกม Erich Schlegel เม็กซิโกเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันโกลด์คัพเม็กซิโกมีชื่อเสียงในการรักษาและพวกเขาเข้ามาในทัวร์นาเมนต์ด้วยการอุ่นเครื่องที่ชนะปารากวัยและกานาภายใต้เข็มขัดของพวกเขา อย่างไรก็ตามด้วยทีมสำรองที่ไม่ได้รับ

การพิสูจน์ส่วนใหญ่และหัวหน้าโค้ชของพวกเขาถูกแบนเป็นเวลาหกเกมมันอาจพิสูจน์ได้ยากที่จะป้องกันตำแหน่งของพวกเขาได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามแผง Gold Cup ของEl Triจะมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยให้สิ่งรบกวนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพวกเขาในขณะที่พวกเขาเสนอราคาเพื่อบังคับให้พวกเขา

เข้าสู่การพิจารณาก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2018 ในขณะที่เอริกตอร์เรสเป็นหนึ่งในกองหน้านอก – คนเดียวในทีม แต่การเพิ่มในนาทีสุดท้ายของเขาหมายความว่าเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเริ่มต้นกับเอลซัลวาดอร์ แต่มี 12 ประตูจาก 18 เกมเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ให้กับฮุสตัน ไดนาโมเขา

อยู่ในรูปแบบที่แน่นอน โรดอลโฟปิซาร์โรและอีเลียสเฮอร์นันเดซเป็นหัวหน้าฝ่ายคุกคามการโจมตีของเม็กซิโกโดยทั้งคู่ทำประตูได้ในชัยชนะนัดกระชับมิตรก่อนการแข่งขันเหนือปารากวัยและกานา ช่องว่างของ 87 แห่งระหว่างเม็กซิโกและเอลซัลวาดอร์ในการจัดอันดับฟีฟ่าล่าสุดแสดงให้เห็นอย่างเหมาะเจาะ

ว่าช่องว่างระหว่างทีมและชาวเอลซัลวาดอร์จะต้องทำงานหนักมากเพื่อรักษาผลการแข่งขันแม้จะอยู่ในอันดับที่สองก็ตาม ทีมของ Eduardo Lara ได้ลิ้มรสชัยชนะครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคมเมื่อพวกเขาเอาชนะนิการากัว 1-0 ใน Copa Centroamericana ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาเสมอสองครั้ง

(เทียบกับคูราเซาและฮอนดูรัสที่มีอันดับสูงกว่า) และแพ้หนึ่งครั้ง (ให้กับเอกวาดอร์) แต่พวกเขาสามารถรับผลบวกมากมายจากการแสดงของพวกเขาในการปะทะกับเม็กซิโก ยูเวนตุสใกล้ที่จะถึงข้อตกลงกับบาเยิร์นมิวนิคในช่วงการถ่ายโอนของดักลาสคอสตา, เป้าหมายเข้าใจ

ซาร์รี่ ของนาโปลีเปิดใจที่จะ ย้ายไป ต่างประเทศ กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี Bianconeri เสนอ€ 10m ให้กับ Costa ในข้อตกลงเงินกู้เริ่มต้นโดยมีข้อผูกมัดที่จะซื้อเขาอย่างถาวรในราคา€ 30m เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ 2017/18

และตอนนี้ยักษ์ใหญ่ในกัลโช่เซเรียอาต่างก็มีความหวังที่จะสรุปข้อตกลงในสัปดาห์หน้าขณะที่พวกเขาสรุปรายละเอียดของแพ็คเกจทางการเงินกับแชมป์บุนเดสลีกาบาเยิร์น ทั้งสองสโมสรกำลังเปิดเผยรายละเอียดล่าสุดโดยยูเวนตุสได้ตกลงเงื่อนไขกับคอสต้าแล้ว แข้งวัย 26 ปีจะได้รับ 6 ล้านยูโรต่อฤดูกาลในตูริน

นอกจากนี้ยูเวนตุสยังเชื่อมโยงกับเซอร์เกออริเยร์กองหลังปารีสแซงต์ – แชร์กแมงและดานิโลของเรอัลมาดริด แต่สโมสรสามารถเซ็นสัญญากับผู้เล่นนอกสหภาพยุโรปได้เพียงคนเดียวในช่วงซัมเมอร์นี้ ดังนั้นหญิงชราจึงเลือกที่จะเซ็นสัญญากับคอสตาระดับนานาชาติของบราซิล แต่พวกเขาจะต้องรอ

จนกว่าดานีอัลเวสสตาร์ที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปคนปัจจุบันจะเปลี่ยนมาเล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้กฎ แต่ในขณะที่ยูเวนตุสยุติความสนใจในตัว Aurier และ Danilo พวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับฟิออเรนติน่าและชายชาวอิตาลี Federico Bernardeschi และ Costa

เป้าหมายรายงานก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมว่ายูเวนตุสสามารถเสนอราคา 40 ล้านยูโรสำหรับเบอร์นาร์เดสชีและได้ตกลงเงื่อนไขกับผู้เล่นแล้ว เจอร์เมนเดโฟได้โพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกถึงแฟนหนุ่มชาวซันเดอร์แลนด์แบรดลีย์โลเวอรีผู้เสียชีวิตหลังจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งเมื่อวันศุกร์

แบรดลีย์อายุหกขวบได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคประสาทอักเสบในปี 2556 และครอบครัวโลเวอรีได้รับแจ้งว่าลูกชายของพวกเขามีอาการป่วยในเดือนธันวาคม 2559 กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี หลังจากข่าวนี้เขาปรากฏตัวในฐานะตัวนำโชคสำหรับซันเดอร์แลนด์อันเป็นที่รัก

ของเขาหลายต่อหลายครั้งและสำหรับทีมชาติอังกฤษในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเดือนมีนาคมกับลิทัวเนียเมื่อเขาลงสนามพร้อมกับเดโฟผู้เล่นคนโปรดของเขา เป้าหมาย เดโฟสร้างความผูกพันที่น่าทึ่งกับแบรดลีย์เยี่ยมเขาเป็นประจำและทำอย่างต่อเนื่องหลังจากย้ายจากซันเดอร์แลนด์ไปบอร์นมั ธ

34 ปีเล่าว่าแบรดลีย์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาในข้อความไว้อาลัยที่โพสต์บนทวิตเตอร์ “ลาก่อนเพื่อนของฉันจะคิดถึงคุณมาก” เดโฟเขียนเมื่อวันเสาร์ “ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่พระเจ้าได้นำคุณเข้ามาในชีวิตของฉันและมีช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ร่วมกับคุณและฉันรู้สึกขอบคุณมาก

“ฉันจะไม่มีวันลืมวิธีที่คุณมองฉันเมื่อฉันพบคุณเป็นครั้งแรกความรักที่แท้จริงในดวงตาที่น่ารักคู่นั้น “มันยากที่จะหาคำพูดที่จะแสดงความหมายสำหรับฉันวิธีที่คุณพูดชื่อฉันยิ้มน้อย ๆ เมื่อกล้องออกมาเหมือนซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยและความรักที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับคุณ

“ ความกล้าหาญและความกล้าหาญของคุณจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันไปตลอดชีวิตคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณทำอะไรกับฉันในฐานะคน ๆ หนึ่ง “พระเจ้ามีคุณอยู่ในอ้อมแขนของเขาและฉันจะแบกคุณไว้ในใจตลอดไปนอนให้ดีเจ้าตัวเล็กเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน”

กาเบรียลบาร์โบซาจะกลับสู่อินเตอร์ “เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น” และหวังว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับยุโรปในปี 2017-18 หลังจากการย้ายเงินครั้งใหญ่จากซานโตสฤดูกาลเปิดตัวที่น่าผิดหวังซึ่งเขาเริ่มการแข่งขันเพียงนัดเดียวและยิงได้เพียงหนึ่งประตูเท่านั้นที่มาถึงจุดต่ำสุดในสุดสัปดาห์สุดท้ายของเซเรียอา

กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี หลังจากโค้ชชั่วคราว Stefano Vecchi ใช้ตัวสำรองคนที่สามของเขาในช่วงปิดเกมชัยชนะ 3-1 เหนือลาซิโอเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมกาเบรียลบุกประท้วงที่ต้องดูการแข่งขันอื่นจากม้านั่ง

ข้อตกลงการเปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดของฟุตบอล ทีมชาติบราซิลวัย 20 ปีออกมาขอโทษต่อการกระทำของเขาและสาบานว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จแม้ว่าอนาคตของเขาที่ซานซิโรจะยังคงไม่แน่นอนด้วยการยืมตัวจากสโมสรที่มีข่าวลือว่าจะปิดผนึกก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน ฤดูกาล