แทงบอลสโบเบ็ต iSoftBet ลงนามข้อตกลงการรวมเกม WorldMatch

แทงบอลสโบเบ็ต เกมคาสิโนออนไลน์ของอังกฤษและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์iSoftBetได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสล็อตวิดีโอ ทั้งหมด จากผู้พัฒนาชาวอิตาลีWorldMatchซึ่งถูกเพิ่มลงในแพลตฟอร์มการรวม iGaming

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อดูรายละเอียดว่าพันธมิตรได้เห็นพอร์ตวิดีโอที่น่าประทับใจกว่า 160 ช่องจาก WorldMatch รวมถึง Pussycats ‘Valley, Wicked Reels และ Into the Wilds Megaways ที่รวมเข้ากับ iGaming ห้ารีลของพันธมิตร แพลตฟอร์มที่ได้นำเสนอนวัตกรรมของบุคคลที่สามมาแล้วกว่า 8,000 รายการ

ความบันเทิงที่กว้างขวาง:

Federica Faggianoทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของiSoftBetและเธอใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าแพลตฟอร์มการรวมของบริษัทของเธอทำให้ผู้ให้บริการ iGaming ในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลกมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการที่คิดล่วงหน้ามากที่สุดในอุตสาหกรรมกว่า 90 แห่ง ‘ . ผู้ริเริ่มอธิบายต่อไปว่าความก้าวหน้านี้เต็มไปด้วยช่องวิดีโอทั้งหมดจากWorldMatch รวมถึง เกมNile’s MysteryและSpace Bar Sliderที่เพิ่งเปิดตัวของผู้พัฒนา

อ่านแถลงการณ์จาก Faggiano…

“ข้อเสนอการรวมของเรานำคุณค่าที่พิสูจน์แล้วมาสู่ผู้ให้บริการและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มสตูดิโอที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งอีกแห่งลงในแพลตฟอร์มของเรา เรามั่นใจจริงๆ ว่าผลิตภัณฑ์จาก WorldMatch สามารถสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับพอร์ตโฟลิโอของเราและเรามั่นใจว่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยความกระตือรือร้นอย่างมาก”

ความสุขของนักพัฒนา:

สำหรับบทบาทของเขาและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WorldMatch ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองปาดัวAndrea Borattoประกาศว่าบริษัทของเขาก่อตั้งขึ้นในปี 2000 และ ‘ มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจในการร่วมมือกับแบรนด์เกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกม ‘ เพื่อจัดหา ‘ ความปลอดภัย เหล่านี้’ เนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการสนับสนุนตลอดเวลา .’

คำแถลงจาก Boratto อ่าน…

“iSoftBet เป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องด้วยแพลตฟอร์มที่ทรงคุณค่า และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตกลงเป็นหุ้นส่วนที่จะ เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในฐานะผู้ให้บริการ ชั้นนำในตลาด iGaming เรามั่นใจว่าข้อเสนอการเล่นเกมที่มีชื่อเสียงของเราจะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่รอบด้านและน่าดึงดูดใจให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์ม iSoftBet”

สวิสสแปลช:

พันธมิตรที่สดใหม่ระหว่าง iSoftBet และ WorldMatch ได้รับการลงนามเพียงไม่กี่วันหลังจากที่บริษัทเดิมตกลงที่จะเริ่มจัดหาช่องวิดีโอให้กับคาสิโนออนไลน์ ที่ เผชิญหน้ากับสวิตเซอร์แลนด์ที่StarVegas.ch โดเมนนี้ดำเนินการโดยCasino Interlaken AGในตอนนี้ จะสามารถเสนอโอกาสให้ผู้สนใจรักในประเทศได้เพลิดเพลินกับนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเกมMoriarty Megaways ที่มีสีสันของผู้พัฒนาชาวอังกฤษ และ เกมBrides of Dracula: Hold and Win

ธุรกิจที่กำลังเติบโต:

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ iSoftBet, Lars Kollindได้แถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่าข้อตกลง StarVegas.ch เป็นไปตามที่บริษัทของเขากำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่า ‘ ข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก ‘ กับพันธมิตรที่ มีชื่อเสียง เช่นPokerStars United Remote และSlotegrator

คำสั่งของ Kollind อ่าน…

“การเป็นหุ้นส่วนใหม่ของเรากับ Casino Interlaken AG เพื่อเปิดตัวเนื้อหาของเรากับแบรนด์ออนไลน์ชั้นนำที่ StarVegas.ch เป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษารากฐานของแบรนด์ของเราในเขตอำนาจศาลที่สำคัญ ในฐานะตลาดสวิตเซอร์แลนด์มีศักยภาพมากมายสำหรับเราและเราตั้งตารอที่จะให้ผู้เล่นของ Casino Interlaken AG มีคอลเลกชันที่มีชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์สล็อตของเรา”

ในสวิตเซอร์แลนด์สหพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำได้เรียกร้องให้มีความระมัดระวังในขณะที่สภาล่างของสภานิติบัญญัติของประเทศเริ่มพิจารณามาตรการใหม่ที่จะแนะนำข้อจำกัดในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ของต่างประเทศ

ตามรายงานจากบริการข่าวของ Telecompaper สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและองค์กรแห่งสวิส ได้เตือนว่าการแนะนำอุปสรรคทางอินเทอร์เน็ตใดๆ ก็ตามอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยออนไลน์และเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

กลุ่มรายงานว่าอธิบายว่ามาตรการที่สภาแห่งชาติกำลังพิจารณาจะไม่ได้ผลเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเบราว์เซอร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ให้ผู้ใช้ความสามารถในการแทนที่การล็อกเครือข่าย ในขณะที่เตือนว่ากระบวนการดังกล่าวจะไม่ถูกต้องและ “เกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้” นำไปสู่การบล็อกไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ ผู้ให้บริการ

รายงานของ Swiss Association For Information, Communications And Organization Technology แย้งว่าการล็อกเครือข่ายเปลี่ยนที่อยู่ของแพ็กเก็ตข้อมูล ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของอาชญากรไซเบอร์และทำให้การตรวจจับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตยากขึ้น

สุดท้ายนี้ สหพันธ์ฯ ได้ประกาศว่าการล็อคเว็บยังขัดขวางบริษัทต่างชาติไม่ให้ทำการตลาดบริการของตนไปยังสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีถือเป็นการดึงการ์ดหลักสำหรับการลงทุน

ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการการพนันออนไลน์และค้าปลีก Satellite Information Services Limited ได้ออกจากข้อตกลงใบอนุญาตกับผู้ให้บริการรายอื่นของข้อมูลการแข่งม้าและการแข่งม้าเกรย์ฮาวด์ เพื่อที่จะเป็นผู้จัดหาข้อมูลวันแข่งขันหลักเพียงรายเดียวสำหรับการแข่งม้าของอังกฤษจาก 20 หลักสูตร

Satellite Information Services Limited ซึ่งมีสำนักงานในลอนดอนSalford และ Milton Keynes เปิดเผยว่าการย้ายดังกล่าวจะระบุเฉพาะข้อมูลวันแข่งหลักสำหรับ การแข่งม้า ไอริชและโรงแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ของอังกฤษ 22 แห่ง นอกเหนือจากการแข่งม้าระดับนานาชาติจากดูไบ, ลาติน อเมริกาสิงคโปร์และเยอรมนี _ _

บริษัท ประกาศว่าได้จัดหา “ส่วนใหญ่” ของ อุตสาหกรรม การพนันออนไลน์ด้วยข้อมูลการแข่งม้าและการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์โดยตรงหรือผ่าน “ผู้จัดจำหน่ายข้อมูลที่ทำสัญญาซึ่งมีข้อตกลงใบอนุญาตก่อนหน้านี้”

“Satellite Information Services Limited จะเป็นผู้ให้บริการข้อมูลวันแข่งขันหลักอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการแข่งม้าไอริช การแข่งม้าในสหราชอาณาจักรจาก 20 หลักสูตร และ การแข่งเกรย์ฮาวด์ ของสหราชอาณาจักรจาก 22 สนาม ตลอดจนให้ข้อมูลวันการแข่งขันหลักอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งระดับนานาชาติระดับพรีเมียร์จาก ” อ่านแถลงการณ์จาก บริษัท แซทเทลไลท์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด “ข้อมูลนี้จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปผ่านซัพพลายเออร์ข้อมูลรายอื่น และลูกค้าจะต้องตกลงจัดหาผ่าน Satellite Information Services Limited เพื่อดำเนินการกับบริการข้อมูลหลักเหล่านี้ต่อไป”

ส่วนหนึ่งของแผนการสร้างเนื้อหาในตลาดข้อมูลออนไลน์ ลูกค้าของ Satellite Information Services Limited จะสามารถเข้าถึงบริการกำหนดราคาได้ ซึ่งรวมถึงราคาช่วงแรกพร้อมอนุพันธ์ในเร็วๆ นี้ และบริการข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง เช่น แบบฟอร์มและการให้ทิปในขณะที่ข้อมูลกำลังทำงาน สำหรับการแข่งม้าจะเปิดให้บริการในปี 2560 นอกจากนี้ แทงบอลสโบเบ็ต ลูกค้ายังสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสตรีมของบริษัทที่นำเสนอเนื้อหาจากการแข่งม้าเกรย์ฮาวด์ของอังกฤษ และลาตินอเมริกา สิงคโปร์ และดูไบ การแข่งม้าในไอร์แลนด์เพื่อติดตามในปีใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม SIS Stream .

“นี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับแซทเทลไลท์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด ซึ่งช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าปลายทาง และเปิดประตูสู่บริการใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น” พอล วิทเทน ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของแซทเทลไลท์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าว “เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับความคิดริเริ่ม ทีมงานเชิงพาณิชย์และด้านเทคนิคของเราได้เตรียมพร้อมและพร้อมที่จะเริ่มต้นข้อตกลงเชิงพาณิชย์ฉบับใหม่และการผสานรวมฟีดที่จำเป็น เรากำลังหารือกับผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่นเพื่อตกลงข้อตกลงในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้แน่ใจว่าเราลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และลูกค้าทั้งหมดสามารถโยกย้ายไปยังบริการใหม่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”

GameCo Incorporated ผู้ริเริ่มเกมที่ใช้ทักษะเป็นหลักได้ลงนามในข้อตกลงกับผู้ให้บริการคาสิโนTropicana Entertainment Incorporatedที่จะเห็นเครื่องเกมการพนันที่ติดตั้งที่ Tropicana Casino And Resort Atlantic City

ข้อตกลงคือการเห็น สถานที่ นิวเจอร์ซีย์มีเก้าตำแหน่งผ่านสามของม้าหมุนสามหน่วยที่วางอยู่ในชั้นคาสิโนที่มีการจราจรสูงและที่ตั้งพื้นที่เล่นเกมโดยเฉพาะและจะหมายความว่า GameCo Incorporated มีเครื่องพนันวิดีโอเกมจำนวน 30 เครื่องที่ติดตั้งในสี่คุณสมบัติ ในแอตแลนติกซิตี

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายการใช้งานเครื่องพนันวิดีโอเกมของเราในแอตแลนติกซิตีกับทรอปิคานาคาสิโนและรีสอร์ทแอตแลนติกซิตี้” เบลน กราบอยส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GameCo Incorporated ในนิวยอร์กกล่าว “ในฐานะที่เป็นคนที่ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนในวัยเด็กของฉันบนทางเดินริมทะเลในแอตแลนติกซิตี้ มันน่าตื่นเต้นและอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แพ้กันที่จะเป็นผู้นำในการนำการพนันวิดีโอเกมมาสู่คาสิโน นักเล่นเกมสมควรได้รับประสบการณ์วีไอพีและคาสิโน เช่น ทรอปิคานาคาสิโนและรีสอร์ทแอตแลนติกซิตี้ เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการจัดเตรียมโปรแกรมความบันเทิงและจุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนใคร”

เมื่อเดือนที่แล้วเห็น GameCo Incorporated นำเครื่องพนันวิดีโอเกมไปยังคาสิโนทั้งสามแห่งในแอตแลนติกซิตีที่ดำเนินการโดยCaesars Entertainment Corporationในซีซาร์สแอตแลนติกซิตี้ , Harrah’s Resort Atlantic CityและBally’s Atlantic Cityและบริษัทอธิบายว่ามีแผนจะเปิดให้บริการในUnited รายใหญ่ที่สุด เขตอำนาจศาลการพนันของ รัฐภายในสิ้นปี 2560

“Tropicana Casino And Resort Atlantic City ตื่นเต้นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่ม GameCo [Incorporated]” Steve Callender ผู้จัดการทั่วไปของTropicana Casino And Resort Atlantic Cityกล่าว “GameCo [Incorporated] มอบประสบการณ์การพนันครั้งแรกที่ดึงดูดนักเล่นเกมวิดีโอ มันจะนำความสนุกและความบันเทิงระดับใหม่มาสู่ทรอปิคานาคาสิโนและรีสอร์ทแอตแลนติกซิตี้และเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่เล่นเกม Slots In The Quarter ของเรา”

หนึ่งในผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ชั้นนำ – NetEntเพิ่งประกาศว่าพวกเขาได้เข้าสู่ตลาดการพนันออนไลน์ของบัลแกเรียด้วยความช่วยเหลือจากข้อตกลงกับ National Lottery of Bulgaria (NLB) การเป็นหุ้นส่วนทำให้ NetEnt ได้รับอนุญาตให้ใช้งานและเปิดตัวผลงานเกมส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ของลอตเตอรี (7777.bg) อย่างเป็นทางการ ทำให้ผู้เล่นชาวบัลแกเรียมีโอกาสเพลิดเพลินไปกับเกมยอดฮิตของ NetEnt เช่นDraculaและคลาสสิกป๊อป คัลเจอร์ Jimi Hendrixรวมถึงเกมอื่นๆ .

Milen Ganev ซีอีโอของ NLB ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ว่า National Lottery นำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นนำแก่ฐานผู้ใช้มาโดยตลอด และพวกเขาไว้วางใจ NetEnt ในการมอบการออกแบบเกมระดับแนวหน้าที่ “สมบูรณ์แบบ” กับแนวคิดของพวกเขา ของความบันเทิง iGaming นอกจากนี้เขายังเสริมว่าลอตเตอรีหวังว่าฐานผู้ใช้ 2 ล้านคนของพวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับการเพิ่มล่าสุดในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

ข่าวประชาสัมพันธ์ยังมาพร้อมกับคำพูดจาก Enrico Bradamante หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการการตลาดของ NetEnt และกรรมการผู้จัดการมอลตา ซึ่งกล่าวว่าการขยายสู่ตลาดที่ได้รับอนุญาตเป็นจุดสนใจหลักของกลยุทธ์การเติบโตของ NetEnt และเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พอร์ตโฟลิโอเกมของพวกเขาคือ ตอนนี้ออนไลน์ในบัลแกเรีย พวกเขา [บริษัท] มีความสุขที่ได้สนับสนุน NLB ในการขยายการแสดงตนทางออนไลน์ และพวกเขาคือผู้เล่น NLB บางรายจะเพลิดเพลินไปกับการออกแบบเกมระดับพรีเมียมของพวกเขา

NLB เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรียซึ่งยังคงยึดครองตลาดการพนันที่มีอิฐและปูนในประเทศที่บัตรขูดของพวกเขาเป็นที่นิยมอย่างมาก และตอนนี้ต้องขอบคุณการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในบัลแกเรีย ยักษ์ใหญ่ด้านการพนันจะสามารถแนะนำเกมคาสิโนออนไลน์ได้เป็นครั้งแรกโดยมี NetEnt เป็นพันธมิตรชั้นนำและพิเศษเฉพาะของพวกเขา นี่เป็นอีกหนึ่งรายการในปี 2559 เข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมสำหรับนักออกแบบเกมยอดนิยมซึ่งเพิ่งทำข้อตกลงทางบกในสหราชอาณาจักรและขยายไปสู่ตลาดเกมออนไลน์ของเม็กซิโกเป็นครั้งแรกเช่นกัน

สมาคมส่งเสริมการเล่นเกมและความบันเทิงมาเก๊าได้รายงานว่ามีฐานข้อมูลกลางที่สามารถติดตามเครดิตที่ออกโดยผู้ให้บริการขยะในท้องถิ่นให้กับผู้เล่นแต่ละราย

ตามรายงานจาก GGRAsia การเปิดเผยมาจาก Kwok Chi Chung ประธานสมาคมผู้สนับสนุนการเล่นเกมและความบันเทิงแห่งมาเก๊าในวันอังคารโดยระบบกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลมาเก๊าก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

“เรากำลังดำเนินการนำเสนอฐานข้อมูลสินเชื่อต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” Kwok กล่าวกับ GGRAsia “ระหว่างการตั้งค่าฐานข้อมูลนี้ เราได้สื่อสารกับ Office [สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล] และรู้ว่าระบบของเราทำงานอย่างไร”

รายงาน Kwok อธิบายว่าหน้าที่หลักของฐานข้อมูลจะช่วยผู้สนับสนุนการเล่นเกมระบุผู้เล่นวีไอพีที่อาจถือหนี้ค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่ขยายโดยผู้ประกอบการขยะในมาเก๊า เขาประกาศว่าเขามั่นใจว่านวัตกรรมจะเป็นไปตามกฎการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของอดีตกลุ่มประเทศโปรตุเกสและสามารถเปิดตัวได้ในเดือนมกราคม

“เรากำลังติดต่อกับสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลนี้ด้วย” Kwok กล่าวกับ GGRAsia “การตอบสนองของสำนักงาน [การตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม] ได้รับการสนับสนุนจนถึงขณะนี้”

Paulo Martins Chan ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมบอกกับ GGRAsia ในเดือนพฤษภาคมว่าไม่มีกำหนดการสำหรับการแนะนำฐานข้อมูลเครดิตดังกล่าว

“ก่อนอื่นเราต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกัน [กับอุตสาหกรรม]” ชานกล่าว “จากนั้นเราต้องพบกับ Office For Personal Data Protection [เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้] หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการร่างกฎหมาย ดังนั้นฉันคิดว่ามันจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง”

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดของมาเก๊า Kwok รายงานว่ารายละเอียดว่าลูกกลิ้งระดับสูงจะถูกขอให้ลงนามในแบบฟอร์มอนุญาตเมื่อสมัครสินเชื่อจากผู้ประกอบการขยะที่จะอนุญาตให้เก็บรายละเอียดของพวกเขาในฐานข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลนี้จะจำกัดเฉพาะสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการเล่นเกมและความบันเทิงมาเก๊า เช่นSuncity Group Limited , Tak Chun Groupและ Guangdong Group (Macau ) Limited

“บริษัทขยะใช้ฐานข้อมูลมากขึ้น ความฉลาดที่ใช้ร่วมกันจะช่วยป้องกันหนี้สูญได้ดีขึ้น” Kwok กล่าวกับ GGRAsia “สมาคมของเราจะสนับสนุนให้บริษัทขยะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มของเราเพื่อเข้าถึงและใช้ฐานข้อมูล โดยทั่วไป พนักงานจากบริษัทขยะสามารถใช้ระบบเพื่อตรวจสอบประวัติเครดิตของลูกค้ารายใดรายหนึ่งได้ แต่ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถขโมยข้อมูลลูกค้าจากบริษัทขยะอื่น ๆ ได้”

ในขั้นตอนล่าสุดในการสร้างอำนาจเหนือภาคคาสิโนออนไลน์GVC Holdingsได้เปิดเผยหนึ่งในการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาในปีนี้ – Blackjack Pro และ European Pro สร้างขึ้นภายในโดยคำนึงถึงผู้เล่นมือถือ การเพิ่มใหม่สองรายการในกลุ่มเกมออนไลน์ของ GVC คือการนำ “การรีเฟรชที่สมบูรณ์” มาสู่เกมคาสิโนยอดนิยมสองเกม ตามจดหมายข่าวอย่างเป็นทางการของบริษัท

ทั้งสองเกมจะเปิดตัวพร้อมกันบนแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดของพวกเขา รวมถึงเกมที่เป็นเจ้าของโดยการซื้อกิจการล่าสุดของแบรนด์ B.Winซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์มยอดนิยม Party Casino และParty Poker เกมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ “Pro” ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะประกอบด้วยเกมที่ได้รับการปรับแต่งมาโดยเฉพาะเพื่อให้เล่นได้อย่างเหมาะสมในเบราว์เซอร์มือถือ แอพที่มาพร้อมเครื่อง และเครื่องเดสก์ท็อป

เพื่อจุดประสงค์นี้ GVC ได้พัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ​​ราบรื่นและเป็นมืออาชีพ ซึ่งสามารถเล่นได้ในทุกทิศทาง สิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าทำให้เกมเป็นเพื่อนร่วมทางมือถือที่ “สมบูรณ์แบบ” คุณลักษณะที่ใช้งานง่ายอย่างหนึ่งที่นักพัฒนาเกมสร้างขึ้นในEuropean Roulette รุ่น Proคือตัวเลือก “ลากเพื่อเดิมพัน” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากนิ้วผ่านหน้าจอเพื่อเดิมพันได้

Liron Snir ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ GVC Holdings กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ว่า บริษัทรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัว European Roulette Pro และ Blackjack Pro ใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในแผนกเกมบนโต๊ะของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอเกมบนโต๊ะมือถือของพวกเขา นอกจากนี้เขายังเสริมว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมซึ่งนำเข้ามาเองเพื่อ “กระตุ้น” กระบวนการพัฒนาของพวกเขา ซึ่งการพิสูจน์สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ล่าสุดของพวกเขา

BrainChip Holdings Limited ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ได้ปรับใช้โซลูชัน Game Outcome ที่Mohegan Sun ยักษ์ใหญ่ หลังจากเดือนที่แล้วลงนามข้อตกลงกับผู้ให้บริการ Mohegan Tribal Gaming Authority

BrainChip Holdings Limited ที่จดทะเบียนในซิดนีย์อธิบายว่านวัตกรรม Game Outcome ซึ่งใช้เทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ Spiking Neuron Adaptive Processor ของตัวเองจะช่วยให้Mohegan Tribal Gaming Authorityสามารถตรวจสอบเกมไพ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและติดตั้งทั่ว พื้นเกมของคาสิโน คอนเนตทิคัตโดยร่วมมือกับ SN เทคโนโลยี

“[ของเรา] เทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor สามารถเรียนรู้ จดจำ และติดตามวัตถุที่ซับซ้อนในแบบเรียลไทม์จากแหล่งต่างๆ เช่น กล้องวิดีโอฟีดได้อย่างรวดเร็ว” คำแถลงจาก BrainChip Holdings Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเวสต์เพิร์ทประเทศออสเตรเลียกับสำนักงานในเมือง Aliso Viejo แคลิฟอร์เนีย

BrainChip Holdings Limited ประกาศว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor สามารถให้ “ข้อได้เปรียบที่สำคัญในแอปพลิเคชันที่หลากหลาย” แก่ผู้ใช้ และใช้การเรียนรู้แบบเรียลไทม์แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของแต่ละเกม

“การแก้ปัญหาตระหนักถึงไพ่และกฎของเกมเพื่อให้ผู้ให้บริการคาสิโนมีการวิเคราะห์ตามเวลาจริงซึ่งจะช่วยปรับปรุงการมองเห็นข้อผิดพลาดและการกำกับดูแลของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนที่พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเกม” อ่านคำชี้แจงจาก BrainChip Holdings Limited

ตามรายงานต้นเดือนธันวาคมจากหนังสือพิมพ์ Australian Financial Review เทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor ของ BrainChip Holdings Limited อิงจากความสามารถในการจดจำรูปแบบการมองเห็นและตรวจจับความผิดปกติหรือปัญหา

“ก่อนหน้านี้เราได้แสดงให้เห็นความสำเร็จในลาสเวกัสที่หนึ่งในผู้ให้บริการเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้ให้บริการเกมอิสระรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในอเมริกาเหนือ” Louis DiNardo ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BrainChip Holdings กล่าว ถูก จำกัด. “อุตสาหกรรมเกมทำให้เรา [มี] สภาพแวดล้อมขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยเป้าหมายสำหรับโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตอนนี้”

The Australian Financial Review อธิบายว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะเดียวกับสมองของมนุษย์ และอธิบายว่า Peter Van Der Made ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ BrainChip Holdings Limited ใช้เวลากว่าทศวรรษในการตรวจสอบความฉลาดดังกล่าวและหาวิธี เพื่อสังเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวกนี้แบบดิจิทัล

DiNardo บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า “อุปกรณ์นี้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจดูน่ากลัวเล็กน้อย “สิ่งที่เรามีคือชิปที่สามารถเรียนรู้ได้และมีสิ่งที่เราเรียกว่าปั้น ซึ่งก็คือมันยังคงรักษาความรู้จากเหตุการณ์ก่อนหน้า และเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำ มันก็เหมือนกับเด็กทารกที่กำลังหัดพูด”

นอกจากนี้ The Australian Financial Review ยังได้รายงานว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor จาก BrainChip Holdings Limited อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตในด้านของการเฝ้าระวังทางแพ่งเพื่อหยุดการก่ออาชญากรรมในขณะที่การใช้ในการตรวจสอบด้วยสายตาในอุตสาหกรรมสามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินของผู้ผลิตได้

“เราสามารถรับรู้ได้ว่ามีบุคคลที่เดินเตร่ไปรอบ ๆ ที่ที่พวกเขาไม่ควรอยู่หรือไม่ หากพวกเขากำลังเข้าใกล้เครื่องบิน หรือหากพวกเขาทิ้งกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเป้ไว้โดยไม่มีใครดูแล” ดินาร์โด บอกกับหนังสือพิมพ์ “จนถึงตอนนี้ วิดีโอทั้งหมดนั้นดีสำหรับหลังจากเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น พวกเขามีฟุตเทจให้ลองย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น เป้าหมายของเราคือพยายามและให้การแจ้งเตือนเชิงป้องกันนั้นเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยสามารถกระโดดขึ้นไปบนนั้นและป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น”

หลังจากจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ระหว่างคนกับเครื่องครั้งแรกในเดือนเมษายนปี 2015 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Carnegie Mellon University ในเพนซิลเวเนียจะเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งในปลายเดือนนี้ด้วยงาน Brains Versus Artificial Intelligence: Upping The Ante

เนื่องจากจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 มกราคมที่คาสิโน Riversในพิตต์สเบิร์กการแข่งขัน 20 วันจะมีผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพสี่คนใน Jason Les, Dong Kim, Daniel McAulay และ Jimmy Chou เข้าร่วมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Libratus ในมือ 120,000 คน ไม่จำกัดเท็กซัสโฮลเอ็ม

แม้ว่าผู้เล่นที่ใช้แล็ปท็อปจะต้องแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัล $200,000 แต่เป้าหมายสำหรับนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon คือการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการแสวงหาปัญญาประดิษฐ์

Tuomas Sandholm ศาสตราจารย์จากแผนกวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon กล่าวว่า “นับตั้งแต่วันแรกที่การวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เอาชนะผู้เล่นระดับแนวหน้าของมนุษย์ได้เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพในด้านนี้ “นั่นคือความสำเร็จด้วยหมากรุกในปี 1997 ด้วย Jeopardy! ในปี 2009 และกับบอร์ดเกม Go เมื่อปีที่แล้ว โป๊กเกอร์มีความท้าทายที่ยากกว่าเกมเหล่านี้มาก เนื่องจากต้องใช้เครื่องจักรในการตัดสินใจที่ซับซ้อนอย่างยิ่งโดยอิงจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในขณะที่ต่อสู้กับการบลัฟฟ์ การเล่นช้า และแผนการอื่นๆ”

ใน การแข่งขันระหว่างคนกับเครื่องจักรครั้งก่อนของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งชื่อว่า Clauico รวบรวมชิปน้อยกว่า ผู้เล่น โป๊กเกอร์ที่เป็นมนุษย์สามในสี่ที่ใช้แข่งขันกัน แต่ 80,000 มือพิสูจน์แล้วว่าน้อยเกินไปที่จะสร้างความเหนือกว่าของมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งทำให้แซนด์โฮล์มและทีมของเขาเพิ่มจำนวนมือสำหรับกิจกรรมเดือนนี้ขึ้น 50%

“ผมตื่นเต้นมากที่ได้เห็นปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดนี้เป็นอย่างไร” Les ผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพในคอสตาเมซาแคลิฟอร์เนียกล่าว “ผมคิดว่าคลาวดิโก้เล่นยาก เมื่อทราบทรัพยากรและแนวคิดที่แซนด์โฮล์มและทีมของเขามีในช่วง 20 เดือนนับตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก ฉันคิดว่าปัญญาประดิษฐ์นี้จะยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีก”

The Brains Versus Artificial Intelligence: Upping The Ante ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร่วมทุน GreatPoint Ventures พร้อมด้วย Avenue4Analytics, TNG Technology Consulting, Intel, Optimized Markets Incorporated และสิ่งพิมพ์ปัญญาประดิษฐ์ โอกาสพิเศษนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Pittsburgh Supercomputing Center ผ่านการจัดสรร XSEDE ที่ได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อน, Rivers Casino และห้องปฏิบัติการ Electronic Marketplaces Laboratory ของ Sandholm

เครื่องเล่นเกมในคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นในเวียดนาม ใน ไม่ช้าจะต้องได้รับเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินที่สูงขึ้น

Vietnam Breaking News รายงานว่าพระราชกฤษฎีกา 175/2016/ND-CP ซึ่งออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2016 ได้แก้ไขมาตราบางส่วนที่มีอยู่ในกฤษฎีกาที่ 86/2013/ND-CP ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2013/ND-CP ตามAsia Gaming Briefรายงาน. กฎใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกาฉบับแก้ไข กำหนดให้เครื่องสล็อตต้องเสนออัตราการจ่ายไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ อัตราการจ่ายใหม่จะต้องถูกเพิ่มเข้าไปในซอฟต์แวร์ภายใน เครื่อง สล็อตแมชชีนในขณะที่ยังอยู่ในโรงงาน

จำเป็นต้องมีการรับรองใหม่หากผู้ให้บริการคาสิโนเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินหรือบริการเครื่องสล็อตในลักษณะที่อาจเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเปอร์เซ็นต์ใหม่ของสล็อตไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

ตามรายงาน บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการในประเทศ G7

แม้ว่าจะมีคาสิโนหลายแห่งในประเทศ พลเมืองเวียดนามไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันภายในเขตแดนของตน เว้นแต่จะมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้กับหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดกว๋างนิญ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกประกาศว่าพลเมืองเวียดนามจะได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันที่รีสอร์ทคาสิโนสองแห่ง แห่งหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษแวนดอนที่อ่าวฮาลอง เวียดนามเหนือ และอีกแห่งหนึ่งในเกาะฟู้โกว๊กในเวียดนามใต้ ทดลองใช้งานเป็นเวลาสองปี

Playtech ผู้ผลิตเกมคาสิโนชั้นนำได้ประกาศเปิดตัวสตูดิโอตัวแทนจำหน่ายสดแห่งใหม่ในบูคาเรสต์ เมืองหลวงของโรมาเนีย สตูดิโอใหม่มาเมื่อไม่กี่เดือนหลังจาก Playtech ได้รับใบอนุญาต B2B หลายใบในประเทศ รวมถึงใบอนุญาตในการดำเนินการสตูดิโอตัวแทนจำหน่ายสดและการพนันออนไลน์ ซึ่งเริ่มต้นการเปิดเสรีตามแผนของตลาดการพนันออนไลน์ในโรมาเนียและการขยายตัวของ Playtech

มอร์ ไวเซอร์ ซีอีโอของ Playtech กล่าวถึงการเปิดตัวครั้งนี้ว่า สตูดิโอดีลเลอร์สดแห่งใหม่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับชื่อเสียงของ Playtech ในการเป็นซัพพลายเออร์เกมดีลเลอร์สดระดับแนวหน้า และเป็นเพียงหนึ่งในการเพิ่มและขยายเกมจำนวนหนึ่งที่บริษัทมี ที่วางแผนไว้สำหรับปี 2560

ตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ สตูดิโอใช้กล้อง HD และอุปกรณ์สตรีมมิ่ง และแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดรุ่นต่อไปของ Playtech ซึ่งช่วยให้เล่นเกมได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มมือถือและเดสก์ท็อป สตูดิโอจะนำเสนอเกมสด จำนวนหนึ่ง รวมถึงรูเล็ตสด คาสิโนโฮลเอ็ม และแบล็คแจ็คสด ซึ่งทั้งหมดจะเป็นเจ้าภาพโดยดีลเลอร์ที่เชี่ยวชาญในภาษาโรมาเนีย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Playtech อาจเริ่มต้นได้เร็ว แต่ก็ไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียวที่จับตาดูตลาดออนไลน์ของโรมาเนีย เพียงสี่เดือนที่ผ่านมา Evolution Gaming ประกาศว่าพวกเขาจะเปิดตัวสตูดิโอดีลเลอร์สดแห่งแรกในโรมาเนียโดยร่วมมือกับ iSoftBet ซึ่ง Playtech จะต้องแข่งขันกันอย่างจริงจังสำหรับผู้เล่นชาวโรมาเนีย แต่บางทีการมีรูเล็ตสด HTML5 ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันจะช่วยให้บริษัทดึงดูดนักพนันได้

ใกล้เคียงกับการเปิดตัวสตูดิโอ Playtech ยังได้ประกาศว่า Ron Hoffman ซึ่งเคยร่วมงานกับบริษัทมานานกว่าทศวรรษและดำรงตำแหน่ง CFO กำลังจะย้ายไปที่แผนกการเงินของ Playtech เพื่อเป็น CEO ในขณะที่หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ แอนดรูว์ สมิธ จะเข้ารับตำแหน่งและที่นั่งในคณะกรรมการบริหารของ Playtech

ซัพพลายเออร์เกมบัลแกเรียEuro Games Technology (EGT)ได้ประกาศการขยายตัวอีกครั้งในตลาดโมนาโกขอบคุณอีกครั้งกับสัญญากับ Societe de Bains de Mer (SBM) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งดำเนินกิจการคาสิโนมอนติคาร์โลหลายแห่ง รวมถึงเลอ แกรนด์ คาสิโน เด มอนติคาร์โลในตำนาน ข้อตกลงใหม่มาประมาณหนึ่งปีหลังจากที่ผู้ให้บริการเกมได้จัดหาเครื่อง 18 เครื่องให้กับ Sun Casino และCafé de Paris Casino ที่ SBM เป็นเจ้าของ และจะเห็น EGT จัดสต็อกสถานที่เดียวกันเหล่านั้นใหม่ด้วยสถานีเกมผู้เล่นหลายคนอีก 24 สถานีและสล็อตแมชชีน 42 เครื่อง

ตามข้อตกลงใหม่ เครื่องสล็อต EGT จะให้บริการคาสิโนโดยส่วนใหญ่จะมาจากซีรี่ส์ Premier และรวมถึงเครื่องสล็อตบาง p-27/32H และ 27 St ที่มีหลายหน้าจอ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของแจ็คพอตของ Lady’s Card เงินรางวัลรวม เช่นเดียวกับเกมจากชุดแจ็คพอต Happy Hits 4 รายการและ Fu Gui Rong Hua นอกเหนือจากสล็อตแล้ว EGT ยังให้บริการคาสิโนด้วยเทอร์มินัลผู้เล่นหลายคน ซึ่งจะเป็นเกมรูเล็ต Premier R8 แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งอนุญาตให้มีผู้เล่นสูงสุด 8 คนในแต่ละครั้ง และสามารถปรับแต่งให้เสนอรูเล็ตศูนย์คู่หรือเดี่ยวได้ .

แต่สิ่งที่สำคัญกว่าฟีเจอร์คือ การสั่งซื้อทั้งหมด นอกเหนือจากการเพิ่มคุณค่าคอลเลกชั่นเกมของคาสิโนแล้ว ยังเป็นการติดตั้งที่ใหญ่ที่สุดที่ทำโดยซัพพลายเออร์เกมในมอนติคาร์โลจนถึงตอนนี้ และสิ่งที่จะทำให้ EGT เป็นผู้เล่นหลักในที่เกิดเหตุ

Societe de Bains de Mer ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งรวมถึงผู้ให้บริการคาสิโนในมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd.ก็เป็นเจ้าของในบางส่วนโดยรัฐโมนาโกซึ่งถือหุ้น 34% บริษัทเป็นผู้ดำเนินการหลักของคาสิโน โรงแรม บาร์ และคลับในประเทศ ซึ่งทำให้ EGT มองเห็นได้ชัดเจนในการสร้างอำนาจเหนือตลาดการพนันของโมนาโก

Golden Nugget Casino ในลาสเวกัสเพิ่งประกาศเปิดตัวแอพเดิมพันกีฬาใหม่โดยร่วมมือกับ Miomni Gaming ซึ่งมุ่งเป้าไปที่แฟนกีฬาทั่วเนวาดา แอพตามข่าวประชาสัมพันธ์จะอนุญาตให้เดิมพันกีฬาจากสถานที่ใด ๆ ในรัฐและผู้เล่นที่สนใจจะสามารถลงทะเบียนได้โดยไปที่หนังสือกีฬาของคาสิโนพร้อม ID ภาพถ่ายและ SSN ของพวกเขาและทำการฝากเงินสด

Golden Nugget เป็นหนังสือกีฬาเพียงเล่มเดียวในลาสเวกัสที่เสนอราคาต่อรองโดยอิสระ ทำให้การดำเนินการเดิมพันของคาสิโนมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเล็กน้อย แต่สิ่งที่น่าสนใจที่ควรทราบก็คือข่าวของการเปิดตัวแอพฯ นั้นเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากที่Wynn Gaming ได้ประกาศแอพเดิมพันกีฬาของตัวเองซึ่งได้รับการออกแบบโดยสตูดิโอเกมเดียวกันอย่าง Miomni Gaming ซึ่งอยู่เบื้องหลังแอพพนันอื่นของ Nevada ที่เปิดตัวโดย บอยด์ เกมมิ่ง .

โทนี่ มิลเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแข่งขันและกีฬาของ Golden Nugget เชื่อว่า แอป ของพวกเขาจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกการเดิมพันกีฬาที่ดีที่สุดของเวกัส ต้องขอบคุณ “ไลน์และอัตราต่อรองที่เป็นอิสระ” ที่คาสิโนมีตลอดจนความหลากหลายของการเดิมพันและข้อเสนอ เหตุการณ์ที่หนังสือกีฬาอื่น ๆ ในพื้นที่ขาด กล่าวคือ ความหลากหลายในการเดิมพันจะครอบคลุมตลาดทั้งหมดที่นำเสนอในสมุดการแข่งขันและกีฬาของ Golden Nugget รวมถึงตลาดรวม การเดิมพันแบบสเตรทและมันนี่ไลน์ ตลาดในอนาคต การเดิมพันแบบเสา แมตช์อัพ และพาร์เลย์

Las Vegas Race and Sports Book ของ Golden Nugget ตามเว็บไซต์ของคาสิโนมีหน้าจอทีวีต่อตารางฟุตมากกว่าหนังสือกีฬาอื่น ๆ ในพื้นที่ Nevada พร้อมบูธหรูหราเพื่อเสริมประสบการณ์ และต่อจากนี้ผู้ประจำที่ Golden Nugget จะสามารถเพลิดเพลินกับความหลากหลายในการเดิมพันแบบเดียวกัน ลบด้วยความสะดวกสบายที่หรูหราจากหน้าจอสมาร์ทโฟนของพวกเขา