แทงบอลสดออนไลน์ แทงบอลชุด สนับสนุนขบวนพาเหรด

แทงบอลสดออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม ชุมชนลาสเวกัสจะมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมงาน Dr. Martin Luther King, Jr. Parade ประจำปีครั้งที่ 39 MGM Resorts International จะเป็นผู้สนับสนุนขบวนพาเหรดเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน

Dr. Martin Luther King, Jr. Committee ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่วางแผนและเป็นเจ้าภาพจัดขบวนพาเหรด ให้คำมั่นว่าขบวนพาเหรดเสมือนจริงในปีนี้จะมอบความบันเทิงที่หลากหลาย รวมทั้งดีเจ วงโยธวาทิต นักเต้น และอื่นๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐและตัวแทนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในพื้นที่ก็คาดว่าจะเข้าร่วมในงานนี้ด้วย MGM Resorts ได้เข้าร่วมใน Dr. Martin Luther King, Jr. Parade ตั้งแต่ปี 2003

“ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เราได้ใช้โอกาสนี้มาร่วมกับภูมิหลังที่หลากหลายของเราในฐานะเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเราในช่วงเวลาที่ทำลายล้างนี้ ฉันคิดว่าเป็นการกระทำ ดร. คิงน่าจะสนับสนุนให้เราดำเนินการ Jyoti Chopra หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล การรวมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ MGM Resorts International กล่าว “เขามีวิสัยทัศน์ ความฝัน ว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรหากเราร่วมมือกันเพื่อยืนหยัดเพื่อความเท่าเทียมและเสรีภาพสำหรับทุกคน และนั่นเริ่มต้นที่ตัวเรา ในชุมชนท้องถิ่นของเรา”

พนักงาน MGM Resorts หลายสิบคนทั่วประเทศจะให้เกียรติมรดกของ Dr. King ผ่านการเข้าร่วมในโครงการบริการต่างๆ ตลอดเดือนมกราคม การทำหน้ากากให้เด็กๆ ต่อสู้กับโรคมะเร็ง ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะเพื่อระลึกถึงผู้ประสบภัย COVID-19 การเขียนจดหมายถึงผู้สูงอายุ และการให้อาหารแก่ผู้ยากไร้ เป็นหนึ่งในโครงการที่อาสาสมัครของเราวางแผนจะสนับสนุน

การรับเงินรางวัลอย่างรวดเร็วและง่ายดายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับนักพนันกีฬาในสหรัฐอเมริกาเมื่อเลือกหนังสือกีฬาออนไลน์ และจัดลำดับความสำคัญโดย 37% ของผู้เล่น ตามการวิจัยที่เผยแพร่ในวันนี้โดย Paysafe แพลตฟอร์มการชำระเงินแบบบูรณาการชั้นนำ รายงาน All the Ways Players Pay ล่าสุดยังชี้ให้เห็นว่าการเสนอกระเป๋าเงินดิจิทัลและวิธีการชำระเงินทางเลือกอื่น ๆ ช่วยให้หนังสือกีฬาสามารถเอาชนะความท้าทายของการปฏิเสธบัตรได้

จากการสำรวจผู้บริโภคที่ได้รับมอบหมายจาก Paysafe ในเดือนธันวาคม 2020 ในตลาด iGaming ที่ได้รับการควบคุมทั้งแปดแห่ง ได้แก่ โคโลราโด อิลลินอยส์ อินดีแอนา ไอโอวา เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย และเวสต์เวอร์จิเนีย การวิจัยเผยให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการชำระเงินที่ราบรื่นเพื่ออนาคตของตลาด ความสำเร็จ. เมื่อเลือกแบรนด์ออนไลน์ ผู้เล่นให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินอย่างรวดเร็ว และพิจารณาสิ่งนี้สำคัญกว่า: ชื่อเสียงของแบรนด์ (32%) การส่งเสริมการขาย (28%) อัตราต่อรองการแข่งขัน (27%) และตลาดกีฬาที่เสนอ (11%)

การรับเงินอย่างถูกต้องยังปรากฏเป็นพื้นฐานในการรักษาลูกค้า โดย 79% ของนักพนันกีฬาเหลือด้วยความประทับใจในเชิงลบของหนังสือกีฬาออนไลน์ หากพวกเขารอนานกว่าที่คาดไว้เพื่อรับเงินหลังจากทำการถอนเงิน

การมุ่งเน้นของผู้เล่นในการจ่ายเงินเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างทางออนไลน์ในพื้นที่เล่นเกมของสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นักพนันกีฬามากกว่าสองในสาม (68%) เห็นด้วยว่าการระบาดใหญ่ทำให้พวกเขาสบายใจกับการเดิมพันออนไลน์มากขึ้น ประสบการณ์ของพวกเขาดูเป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก โดย 61% วางแผนที่จะเดิมพันออนไลน์บ่อยขึ้นในปี 2564

แม้ว่าตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ความท้าทายที่สำคัญยังคงอยู่ในภาคส่วนนี้ เช่น ธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าถูกปฏิเสธเมื่อพวกเขาพยายามฝากเงิน และตัวเลขนี้ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น โดย 14% ของนักพนันกีฬาลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ 10% ที่รายงานในรายงาน All the Ways Players Pay ครั้งแรกของเดือนมกราคม 2019 ซึ่งบ่งชี้ว่าปัญหาน่าจะแย่ลงไปอีก

การลดลงของบัตรส่งผลกระทบต่อการรักษาลูกค้าของแบรนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และท้ายที่สุดก็คือการเข้าซื้อกิจการ ผู้เล่นเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) ตำหนิหนังสือกีฬาโดยตรงสำหรับการลดลง 45% จะออกจากแบรนด์เนื่องจากการปฏิเสธบัตรอย่างต่อเนื่องและ 65% จะไม่แนะนำหนังสือกีฬาให้คนรอบข้าง

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมในทันทีของผู้เล่นเมื่อต้องเผชิญกับการปฏิเสธบัตร บ่งบอกถึงคุณค่าของวิธีการชำระเงินทางเลือกในการช่วยให้เจ้ามือกีฬาเอาชนะความท้าทายนี้ แม้ว่าการปฏิเสธบัตรจะทำให้ผู้เล่น 19% ออกจากเกมกีฬา แต่ 73% จะพยายามทำธุรกรรมต่อไป โดยกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงินที่ต้องการ (35%) หนึ่งในสิบ (8%) จะใช้ eCash

มูลค่าที่กว้างขึ้นสำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินทางเลือก แทงบอลสดออนไลน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าเงินดิจิทัล ถูกระบุโดยการวิเคราะห์นักพนันที่มีปริมาณมาก (ผู้ที่เดิมพันมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์) ในขณะที่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นวิธีการชำระเงินที่ต้องการสำหรับผู้เล่นทุกคน (29%) เมื่อมุ่งเน้นไปที่นักพนันที่มีปริมาณมากเท่านั้น สิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล (ได้รับการสนับสนุนจาก 35%)

ความสามารถของกระเป๋าเงินดิจิทัลในการโอนเงินอย่างรวดเร็วและง่ายดายระหว่างบัญชีกีฬาหลายบัญชีดูเหมือนจะเป็นเหตุผลสำหรับการตั้งค่านี้ โดย 84% ของผู้เล่นดังกล่าวพิจารณาว่ามีความสำคัญเมื่อทำการเดิมพัน

eCash เป็นวิธีการชำระเงินทางเลือกที่สำคัญอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้เล่น ความมั่นใจในความปลอดภัยของธุรกรรมออนไลน์กำลังดีขึ้น โดย 64% ของนักพนันกีฬากล่าวว่าพวกเขามีความมั่นใจในการฝากเงินมากกว่าปีที่แล้ว แม้ว่าความกังวลยังคงมีอยู่ และผู้ให้บริการอาจสร้างความมั่นใจให้กับข้อกังวลดังกล่าวด้วยข้อเสนอการชำระเงินที่มีโซลูชัน eCash ซึ่งปฏิเสธความจำเป็นในการแบ่งปันบัญชีธนาคารหรือรายละเอียดบัตรทางออนไลน์ โดย 54% พิจารณาว่าวิธีนี้เป็นวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยที่สุด

Philip McHugh ซีอีโอของ Paysafe ให้ความเห็นว่า: “ตั้งแต่ศาลฎีกาสหรัฐยกเลิกคำสั่งห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางในปี 2018 ตลาดได้แสดงให้เห็นการเติบโตอย่างไม่น่าเชื่อ ล่าสุดในพื้นที่ออนไลน์และมือถือในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เมื่อเทียบกับฉากหลังของรัฐเพิ่มเติมที่ควบคุม iGaming การวิจัยของเราระบุว่าตลาดออนไลน์จะยังคงขยายตัวในปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป – และการชำระเงินจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนการเติบโตนั้น

เขากล่าวเสริมว่า: “การจ่ายเงินเป็นการพิจารณาขั้นพื้นฐานเมื่อผู้เล่นเลือกและอยู่กับเจ้ามือกีฬา ดังนั้นมันจึงสำคัญที่ผู้ประกอบการและตลาดที่กว้างขึ้นจะปรับปรุงวิธีการฝากเงิน เดิมพัน และรับรางวัลของผู้เล่น การปฏิเสธบัตรยังคงเป็นปัญหาสำคัญ และในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากกระเป๋าเงินดิจิทัลและ eCash เพื่อมอบทางเลือกอื่นให้กับผู้เล่นที่ดำเนินการเสนอการชำระเงินได้สำเร็จ”

Hard Rock International ประกาศในวันนี้ว่าแบรนด์ความบันเทิงและการบริการที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้รับใบอนุญาตคาสิโนจาก The Ritz Club ในลอนดอนสหราชอาณาจักร การทำธุรกรรมนี้จะทำให้ Hard Rock สามารถค้นหาและสร้างสถานที่ตั้งคาสิโนแห่งใหม่ได้ ลอนดอน ต่อด้วยการขยายฮาร์ดร็อคสู่เมืองเกตเวย์สำคัญๆ ทั่วโลก

Jim Allen ประธาน Hard Rock International กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะขยายการนำเสนอแบรนด์ของเราในลอนดอน และนำการต้อนรับ การเล่นเกม และความบันเทิงที่ได้รับรางวัลมาสู่แหล่งกำเนิดของ Hard Rock

ในฐานะหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคาสิโนที่จะเติมเต็มข้อเสนออื่นๆ ของบริษัทในเมืองเกตเวย์ระหว่างประเทศ เช่น ฮอลลีวูด ฟลอริดา นิวยอร์ก ปารีส อัมสเตอร์ดัม มาดริด และอีกมากมาย

TwinSpiresซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการแข่งม้า กีฬา และ iGaming มีความภูมิใจที่จะประกาศว่ากองหลัง Pro Football Hall of Fame Brett Favre จะแสดงในแคมเปญแบรนด์ใหม่ของบริษัท

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะเวลาหลายปีกับแชมป์ซูเปอร์โบวล์ Favre จะแสดงเป็นใบหน้าของแคมเปญ Bet Dedicated ใหม่ของ TwinSpires ซึ่งเฉลิมฉลองการขยายตัวของแบรนด์จากการนำเสนอการเดิมพันออนไลน์ในการแข่งม้า รวมไปถึงการเดิมพันกีฬาออนไลน์และคาสิโน เกม.

Michiganders จะเป็นคนแรกที่เห็นแคมเปญใหม่เมื่อ TwinSpires เปิดตัวหนังสือกีฬาออนไลน์ฉบับใหม่ในรัฐ Wolverine ในต้นสัปดาห์หน้าโดยรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย

นอกเหนือจากการโฆษณาแบบสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลแล้ว แคมเปญนี้ยังสร้างขึ้นจากโฆษณาวิดีโอ โดย Favre ถูกท้าทายให้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพนันต่างๆ

ผลิตร่วมกับ Creative House BOC Agency และ Stept Studios โฆษณาแสดงความเคารพต่อความเชี่ยวชาญด้านการพนันของ TwinSpires โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการเชื่อมโยงกับ Churchill Downs ซึ่งเป็นบ้านของ Kentucky Derby ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและประวัติศาสตร์การพนันเกือบ 150 ปีในสหรัฐอเมริกา

Sean Phinney รองประธานฝ่ายการตลาดของ TwinSpires กล่าวว่า “แนวคิดของแคมเปญ Bet Dedicated ไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของมรดกของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่เราทำกับผู้เล่นของเราด้วย “เบรตต์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความหมายของการอุทิศตน และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เขาเป็นดาราในแคมเปญนี้ ขณะที่เราเปิดตัวเกมกีฬาออนไลน์ TwinSpires และแพลตฟอร์ม iGaming ในรัฐมิชิแกนและรัฐอื่นๆ”

“ฉันรู้ว่านี่เป็นแคมเปญที่ฉันสามารถทำได้ทันทีที่ได้รับการแนะนำให้รู้จัก” Favre กล่าว “ฉันไม่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดหรือเร็วที่สุด แต่ตลอดอาชีพการงานของฉัน ฉันได้เอาชนะคนที่มีความฝันแบบเดียวกัน เพราะฉันเป็นคนที่ทุ่มเทที่สุด”

Churchill Downs Incorporated บริษัทแม่ของ TwinSpires เพิ่งประกาศว่าหนังสือกีฬาของ BetAmerica ทั้งหมดจะเปลี่ยนโฉมเป็น TwinSpires ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 การผสมผสานระหว่างหนังสือกีฬาค้าปลีกและออนไลน์ที่จะเปลี่ยนเป็นแบรนด์ TwinSpires มีจำหน่ายแล้วในรัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐเพนซิลเวเนีย , อินดีแอนา, มิสซิสซิปปี้, มิชิแกน และโคโลราโด

QTech Games ผู้จัดจำหน่ายเกมอันดับหนึ่งทั่วเอเชียและตลาดที่มีการเติบโตทั้งหมด ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญครั้งล่าสุดกับ Evolution ผู้ให้บริการคาสิโนสดชั้นนำ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ชุดเนื้อหาที่ชนะรางวัลหลายรางวัลของ Evolution ได้เปิดให้ใช้งานสำหรับลูกค้า QTech Games และผู้เล่นของพวกเขา โดยเพิ่มความสามารถให้มากขึ้นกับแพลตฟอร์มอันทรงพลังที่กำหนดจังหวะในการนำเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดออกสู่ตลาดในภูมิภาคที่เกิดใหม่

สตูดิโอถ่ายทอดสดที่ล้ำสมัยของ Evolution มอบประสบการณ์เสมือนจริงที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับผู้เล่น ซึ่งตอนนี้สามารถเพลิดเพลินกับเกมบนโต๊ะแบบเรียลไทม์ที่น่าดึงดูดเหล่านี้ (ตั้งแต่คลาสสิกอย่างแบล็คแจ็ค รูเล็ตต์ บาคาร่า และโป๊กเกอร์สามใบไปจนถึงรายการโปรดระดับภูมิภาค เช่น Andar Bahar ของอินเดีย) ผ่าน แพลตฟอร์ม QTech ที่ยืดหยุ่นซึ่งให้การบูรณาการที่เร็วที่สุดในตลาด

สายการผลิตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยเสริมแคตตาล็อกโดเมนเกมที่ครอบคลุมของ QTech Games ซึ่งมีร้านค้าครบวงจรสำหรับผู้ให้บริการทั่วโลก

ข้อตกลงดังกล่าวช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทั่วโลกของ Evolution โดยเปิดตลาดเกิดใหม่มากมายเพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มของ QTech ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับแต่ละภูมิภาคด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์พกพา เครื่องมือการรายงานและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนในภาษาท้องถิ่นทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Ulf Norder, CCO ของ QTech Games กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมทีมกับ Evolution โดยธรรมชาติแล้ว พอร์ตโฟลิโอดีลเลอร์สดที่น่าทึ่งของพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำ แพลตฟอร์ม QTech Games ถูกรวมเข้ากับเกมที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการชั้นนำของโลก – และตอนนี้ Evolution ยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของภูเขานั้นด้วยเกมที่ประดับประดา

“แน่นอนว่ามีโอกาสสร้างรายได้มหาศาลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากคาสิโนสดยังคงเป็นภาคเกมออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นในสิทธิของตนเอง การผสานรวมอย่างราบรื่นช่วยให้ลูกค้าของเรามีเกมสดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ โต๊ะเฉพาะ และตัวแทนที่พูดโดยเจ้าของภาษา ยังช่วยให้ปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้นมาก การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในแนวดิ่งของคาสิโนยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ และเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นว่าเกมเหล่านี้ทำงานอย่างไรในตลาดใหม่ๆ มากมาย”

โฆษกของ Evolution กล่าวเสริมว่า: “ข้อตกลงนี้ขยายขอบเขตระหว่างประเทศของ Evolution อย่างราบรื่น โดยปลดล็อกตลาดที่ไม่ได้ใช้จากเอเชียไปยังยุโรปตะวันออกและละตินอเมริกาเพื่อการเติบโตที่หลากหลาย ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของ Evolution ในการมอบประสบการณ์ผู้เล่นสดที่มีส่วนร่วมทำให้ลูกค้าที่รักเกมเหล่านี้ ความตื่นเต้นจากการเล่นในคาสิโนในโลกแห่งความเป็นจริง ในขณะที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ QTech ทำให้พวกเขาเหมาะสมที่สุดสำหรับเรา

“QTech Games เป็นผู้จัดจำหน่ายผู้บุกเบิกทั่วเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ที่บางครั้งถูกมองข้าม ดังนั้นเราจึงตั้งตารอที่จะเห็นว่าเกมของเราเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกันและหลากหลายได้อย่างไร วิวัฒนาการสร้างเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมและน่าตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เล่นได้ผจญภัยในการเล่นเกมขั้นสูงสุด – มันคือนิยามใหม่ของความบันเทิง”

Americas Cardroomกำลังร้อนแรงในฤดูหนาวด้วยงวดต่อไปของซีรีย์การแข่งขันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่เผชิญหน้ากับสหรัฐฯ ประกาศในวันนี้ว่า OSS Cub3d เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ถึง 14 มีนาคม มีการรับประกัน $ 13 ล้านและใช้งานได้ห้าสัปดาห์ ซึ่งเป็น OSS Cub3d ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวของพวกเขา

Michael Harris โฆษกของ Americas Cardroom แทงบอลชุด กล่าวว่า “ด้วยเงินค้ำประกัน 13 ล้านดอลลาร์ สิ่งต่างๆ กำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ” “เราได้รวบรวมการค้ำประกันที่ไร้สาระไว้มากมายภายใน 5 สัปดาห์ รวมถึงรายการโปรดและเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ เราหวังว่าคุณจะเข้าร่วมกับเรา”

OSS Cub3d เป็นซีรีย์ทัวร์นาเมนต์ 3 ส่วนของ Americas Cardroom ซึ่งประกอบด้วยเดิมพันขนาดเล็ก Mini Online Super Series (MOSS) ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-21 กุมภาพันธ์ เรือธง Online Super Series (OSS) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม และสูง Roller Bigger Online Super Series (BOSS) ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม

ซีรีส์การแข่งขันเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ อย่างงดงามด้วยการแข่งขัน $125k GTD ในราคา $16.50 นอกเหนือจากทัวร์นาเมนต์อื่นๆ อีกหลายร้อยรายการในช่วง 5 สัปดาห์ OSS Cub3d ยังมีกิจกรรมหลักสามรายการ หนึ่งรายการสำหรับแต่ละซีรีส์ ซึ่งรวมถึง

ในขณะที่โลกเตรียมส่งเสียงก้องในปีวัวจีนIntertops Poker ได้เปิดตัวเกมสล็อตGolden Hornsใหม่ เกมล่าสุดในแนวเกมแนวเอเชีย Red Dragon ของ Betsoft นั้น Golden Horns นำเสนอ Ox สีทองอนิเมชั่นที่สามารถกระตุ้นการจ่ายเงินที่เหลือเชื่อ

สุดสัปดาห์นี้ ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ 10 ฟรีสปินในเกมสล็อตจีนใหม่ “คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อรับสิทธิ์หมุนฟรีเหล่านี้” ผู้จัดการคาสิโนของ Intertops Poker อธิบาย “เพียงเข้าสู่ระบบและเริ่มเล่น 10 สปินแรกของคุณฟรี!”

Golden Horns มีเพียงสามวงล้อและหนึ่งเพย์ไลน์คงที่ ต้นเงินที่งดงาม ก้อยประดับด้วยเพชรพลอยและกบหยกฟุ่มเฟือยหมุนบนรีลสีทองของมัน วัวทองคำเป็นสัตว์ป่า สัญลักษณ์ Golden Ox สามตัวทำให้เกิด Charge of the Wild Ox: การจ่ายเงินทันที 288x ของการเดิมพันพร้อมตัวคูณสูงถึง 88X

คอลเลกชันเกม Red Dragon ของเกมจีนรวมถึงรางวัลติ่มซำที่น่ารับประทานด้วยขนมปังเหนียวและ Wilds เหนียว ๆ และการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ทางทิศตะวันตกด้วย “Walking Wilds” ใหม่

สุดสัปดาห์นี้ ผู้เล่นทุกคนที่ฝากเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งสามารถรับ 10 ฟรีสปินบน Golden Horns ใหม่ หมุนฟรีสิบครั้งจะมีผลทันทีที่เปิดเกม (เงินรางวัลขึ้นอยู่กับข้อกำหนดโรลโอเวอร์มาตรฐาน 30x) ผู้เล่นสามารถชนะรางวัลสูงถึง $250 ด้วยการหมุนฟรีของพวกเขา

สัปดาห์นี้เราได้รับข่าวว่า Sheldon Adelson ประธาน Las Vegas Sands ถึงแก่กรรม เช่นเดียวกับ Siegfried Fishbacher ตำนานบันเทิงของลาสเวกัส สองคนนี้ทิ้งร่องรอยไว้ที่ Sin City ด้วยวิธีที่ต่างกันมาก แต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้น เรามีข่าวอื่นๆ มาบอก

หนังสือกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์พบว่าตัวเองกำลังทำลายสถิติอีกครั้ง ในขณะที่ผู้ประกอบการในรัฐจำเป็นต้องทำความสะอาดการกระทำของตนเมื่อต้องจ่ายเงินตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ เราได้รับรางวัลแจ็คพอตหลายครั้งที่Treasure Islandที่ลาสเวกัสสตริป และดูครั้งแรกที่สถานที่เล่นเกม Nebraska แห่งใหม่

5. แจ็กพอต Treasure Island ผู้เล่นสล็อตถูกแจ็กพอตใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วที่ Treasure Island Las Vegas

4. ผู้ดำเนินการในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับคำเตือนสำหรับความล่าช้าในการถอนเงินผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับคำเตือนจากกองบังคับการเล่นเกมเกี่ยวกับเวลาดำเนินการสำหรับการถอนเงินจากบัญชีเกมออนไลน์ มีการร้องเรียนจำนวนมากโดยผู้อุปถัมภ์ที่กล่าวถึงในกระดานข่าวคำแนะนำของผู้อำนวยการจาก David Rebuck ผู้อำนวยการกองบังคับการเล่นเกม

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าบ่นว่าหลังจากขอถอนเงิน อาจต้องใช้เวลาถึงสองสัปดาห์กว่าเงินจะถึงมือพวกเขา” Rebuck เขียน

มีบางกรณีที่มีการเสนอโบนัสเพื่อยกเลิกคำขอถอนเงิน

“มีรายงานจากผู้อุปถัมภ์บางคนว่าพวกเขาได้รับเงินโบนัสเพื่อย้อนกลับคำขอถอนเงินที่รอดำเนินการ” Rebuck กล่าวเสริมในกระดานข่าว

3. คาสิโนลินคอล์นนำเสนอภาพเคลื่อนไหวของคาสิโนใหม่มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ WarHorse Gaming ได้เผยแพร่ภาพแอนิเมชั่นสามมิติของคาสิโนในอนาคตที่สนามแข่งลินคอล์นในลินคอล์น รัฐเนบราสก้า

อนิเมชั่นเป็นภาพภายนอกและภายในของคาสิโนและสนามแข่งม้าหลังจากเสนอการลงทุน 200 ล้านดอลลาร์ในคอมเพล็กซ์เพื่อขยายการเล่นเกมคาสิโน

WarHorse Gaming จะรับผิดชอบการจัดการคาสิโนและการดำเนินการเล่นเกมที่ Lincoln Race Course, Horsemen’s Parkใน Omaha และAtokad Parkใน South Sioux City

2. การจากไปของ Sheldon G. Adelson ประธานและซีอีโอของ Las Vegas Sands ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่เล่นการพนันออนไลน์มาอย่างยาวนาน มีอายุ 87 ปี และเสียชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์นี้จากอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอก Hodgkin’s Lymphoma

ข่าวนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการประกาศว่า Adelson ลาออกจากบทบาทของเขาในบริษัทหลังจากกลับมารักษาโรคมะเร็งได้ไม่นาน

แม้จะเป็นผู้ต่อต้านการพนันออนไลน์ แต่ Adelson ก็มีบริษัท Las Vegas Sands ซึ่งเป็นบริษัทของเขาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชื่อเสียงมากมาย ในเดือนสิงหาคม บริษัทได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้อยู่ในรายชื่อนายจ้างที่ดีที่สุดในอเมริกาประจำปีที่สองของ Forbes “บริษัทของเราได้สร้างชื่อเสียงที่ยืนยาวในฐานะผู้นำธุรกิจการบริการและธุรกิจระดับโลก อันเนื่องมาจากความทุ่มเทของสมาชิกในทีมและทีมผู้นำของเรา การรวมรายชื่อนายจ้างที่ดีที่สุดในรัฐช่วยตอกย้ำและยืนยันว่าชื่อเสียงนั้นดี -ได้รับ” อเดลสันกล่าว

ในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ COVID-19 หลายคนต้องเลิกจ้างและเลิกจ้างพนักงานในช่วงเวลาที่ยากลำบาก Las Vegas Sands ประกาศว่าจะจ่ายเงินให้กับพนักงาน 10,000 คนที่The Venetian Las VegasและThe Palazzo Resort Hotel Casino นอกเหนือจากพนักงาน 1,200 คนที่ทำงานในร้านอาหารบุคคลที่สาม 14 แห่งของรีสอร์ท

ในคืนวันพุธ วงการบันเทิงสูญเสียหนึ่งในไอคอนไปเมื่อซิกฟรีด ฟิชบาเคอร์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน Fishbacher เป็นที่รู้จักจากการแสดงดูโอ้ซิกฟรีดและรอยกับรอย ฮอร์นซึ่งเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนจากโควิด-19 ในเดือนพฤษภาคม

ซิกฟรีดและรอยร่วมกันกำหนดเวทมนตร์ที่มีชีวิตโดยผสมผสานการแสดงละครที่น่าทึ่งกับสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ ในการทำเช่นนั้น ทั้งคู่ได้สร้างยุคใหม่สำหรับความบันเทิงในลาสเวกัส

1. นิวเจอร์ซีย์ทำเงินเดิมพันกีฬาได้ถึง 6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 นิวเจอร์ซีย์ร่วงลงในเดือนธันวาคมเพียงเล็กน้อยจากการกลายเป็นรัฐแรกที่ยอมรับการเดิมพันกีฬามูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเดียว แต่ยังคงขยายสถิติของเดือนในขณะที่ทำสถิติสูงสุด เดิมพัน 6 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี

หนังสือกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์รวบรวมเงินเดิมพัน 996.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมตามข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ซึ่งเกินสถิติการเดิมพัน 931 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน และเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันที่รัฐได้สร้างสถิติใหม่ทั้งหมด

ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงเรื่องของเวลาที่ Garden State จะถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในการเดิมพันในเดือนเดียว

การเดิมพันในเดือนธันวาคมสร้างรายได้ 66.4 ล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบเป็นรายปี การจัดการเพิ่มขึ้น 78.6% จากเดิมพัน 557.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2019 และรายรับเพิ่มขึ้น 125.6% จาก 29.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2019

WynnBET แอพคาสิโนและการพนันกีฬาชั้นนำจากผู้นำระดับโลกในด้านการต้อนรับที่หรูหรา Wynn Resorts ประกาศในวันนี้ว่าได้เพิ่มการเข้าถึงตลาดในเจ็ดรัฐ ล่าสุด WynnBET ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการเข้าถึงตลาดเป็นเวลาหลายปีกับ Elite Casino Resorts ซึ่งเป็นบริษัทรีสอร์ทแบบบูรณาการชั้นนำในไอโอวา การเป็นหุ้นส่วนจะทำให้แฟนกีฬาตัวยงในรัฐฮ็อคอายสามารถเข้าถึง WynnBET สำหรับการเดิมพันกีฬาบนมือถือที่ได้รับอนุญาตจาก Elite’s Riverside Casino and Golf Resort

ปัจจุบัน WynnBET มีให้บริการในรัฐนิวเจอร์ซีย์และโคโลราโด และจะเปิดประตูเสมือนจริงในมิชิแกนในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ WynnBET ยังสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างปลอดภัยในรัฐอินเดียนา ไอโอวา เนวาดา และแมสซาชูเซตส์ และได้ยื่นขอใบอนุญาตในรัฐเทนเนสซีและเวอร์จิเนีย เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม iGaming ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว WynnBET ได้ดำเนินการอภิปรายอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดในเขตอำนาจศาลขนาดใหญ่อื่น ๆ มากกว่าหนึ่งโหลที่จะประกาศ เมื่อรวมกันแล้ว การเข้าถึงตลาดที่ปลอดภัยและในอนาคตของบริษัทจะทำให้ WynnBET เข้าถึงนักพนันออนไลน์ที่อยู่ได้ประมาณสองในสามในสหรัฐอเมริกา

ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Wynn Resorts ในการบริการลูกค้า แอพ WynnBET นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตอบสนองสูง ซึ่งมีตัวเลือกการเดิมพันกีฬาหลายร้อยแบบเพื่อสร้างความสุขให้กับทั้งผู้สนใจรักและผู้เริ่มต้น ด้วยการเข้าซื้อกิจการของ BetBull ในปี 2020 WynnBET ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของเทคโนโลยีการเดิมพันกีฬาทางสังคมขั้นสูงและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้การเดิมพันและการชนะสามารถเป็นประสบการณ์ที่เฉลิมฉลองและแบ่งปันได้

ผู้นำตลาดในธุรกิจเจ้ามือรับแทงที่ให้บริการออนไลน์ที่ 1xBet.com ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสามประเภทในงาน EGR Nordics Virtual Awards ปี 2021 ซึ่งให้เกียรติบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีนวัตกรรมมากที่สุดที่ดำเนินงานในด้าน การพนันออนไลน์ในสแกนดิเนเวีย

1xBet มีโอกาสชนะในหมวด “แคมเปญการตลาด” “ผู้ให้บริการมือถือ” และ “ผู้ประกอบการเดิมพันกีฬา”

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในหมวดหมู่อันทรงเกียรติหลายรายการในคราวเดียว เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมาแล้วมากมายแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง” ตัวแทนจาก 1XBet กล่าว “การยอมรับนี้แสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นเลิศของบริษัทและปริมาณงานที่ทำในปีที่ผ่านมา เรามั่นใจว่าในปี 2564 เราจะสร้างโมเมนตัมต่อไป ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในการเสนอชื่อรางวัลเพิ่มเติม”

รางวัล EGR ดำเนินการโดยนิตยสาร EGR ที่มีชื่อเสียง (eGaming Review) เนื่องจากสถานะในฐานะผู้จัดงานจึงถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุตสาหกรรมการพนัน ในปีนี้ ผู้ชนะจะถูกตัดสินใน 28 หมวดหมู่ ผู้ชนะของรางวัลจะได้รับการประกาศในระหว่างพิธีออนไลน์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021

สิ่งที่ดีที่สุดจะถูกเลือกโดยคณะลูกขุนที่มีอำนาจ ซึ่งรวมถึงตัวแทนที่มีชื่อเสียงของอุตสาหกรรมการเดิมพัน ทีมผู้ตัดสินอิสระของ EGR ได้รับการอัปเดตทุกปี และความเป็นกลางของการลงคะแนนจะมั่นใจได้โดยการรักษาความลับของรายชื่อผู้ตัดสินจนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น การตรวจสอบผลการลงคะแนนและขั้นตอนการคัดเลือกผู้ชนะนั้นดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง Deloitte

1xBet เป็นบริษัทชั้นนำด้านเกมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์หลายปี เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมการพนันที่มีสำนักงานในยุโรป เอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา

1xBet นำเสนอการแข่งขันกีฬาแบบอินไลน์หลายหมื่นครั้งแก่ลูกค้าทุกเดือน ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ ในบรรดาพันธมิตรของบริษัท ได้แก่ สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา เช่นเดียวกับเซเรียอาอิตาลี ลาลีกาสเปน และซีเอเอฟ

Chilli Partnersเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษและผู้โฆษณาโดยตรงของDuxCasino , HeySpinและGetSlotsยินดีที่จะประกาศว่าวันนี้ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนระดับเงินของ Gambling Portal Webmasters Association

เครือข่ายพันธมิตร Chilli Partners รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้เล่นหลักในแวดวงการตลาดพันธมิตรระดับนานาชาติ เป็นที่ทราบกันดีว่าทราฟฟิกเป็นราชาในธุรกิจนี้ ดังนั้น Chilli Partners จึงทำงานอย่างหนักเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่พันธมิตร: การเชื่อมต่อ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นไปได้ที่จะได้รับทราฟฟิกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มการคาดการณ์ LTV เชิงวิเคราะห์

เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2020 เครือข่ายพันธมิตรให้พันธมิตรเข้าถึงคาสิโนออนไลน์ยอดนิยมระดับสากลโดยตรง: HeySpin, GetSlots และ DuxCasino พอร์ตโฟลิโอของข้อเสนอสุดพิเศษยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเพิ่มแบรนด์ iGaming คุณภาพสูง

บริษัทกำลังได้รับโมเมนตัมอย่างรวดเร็วและมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับพันธมิตรจากแผนค่าคอมมิชชั่นที่ยืดหยุ่นพร้อมส่วนแบ่งรายได้ตลอดอายุสูงสุดถึง 50% สำหรับผู้เล่นทุกคนหรืออัตรา CPA ที่กำหนดไว้ ผู้จัดการพันธมิตรเฉพาะ ช่องทางภายในที่ผ่านการทดสอบแล้ว Facebook แอป การหมุนเวียนการขาย ข้อกำหนดเฉพาะและการชำระเงินสัปดาห์ละครั้งสำหรับพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย และไม่มีผลเสียในเชิงลบ

ด้วยสมาชิกที่ลงทะเบียนมากกว่า 27,000 รายทั่วโลก GPWA มุ่งมั่นที่จะช่วยให้สมาชิกประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ GPWA ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อให้สมาชิกในเครือสามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรเกมออนไลน์อื่น ๆ ทั่วโลกและเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับโปรแกรมพันธมิตร

การสนับสนุน GPWA อนุญาตให้โปรแกรมต่างๆ โปรโมตแบรนด์ของตนกับบริษัทในเครือหลายพันแห่งที่มีการแสดงเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ ที่เน้นไปที่พันธมิตรและฟอรัมเฉพาะ ผู้สนับสนุนยังได้รับตราประทับการอนุมัติของ GPWA เพื่อแสดงบนเว็บไซต์ของพวกเขา โดยแสดงให้บริษัทในเครือเห็นว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ GPWA และอุทิศตนเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมพริกพาร์ทเนอร์กลายเป็น GPWA เงินสปอนเซอร์ จะถูกตีพิมพ์ซ้ำจากGPWA.org

ในขณะที่คู่แข่งการพนันกีฬาออนไลน์อื่น ๆ “ชะลอการถอน” หรือเสนอ “โบนัสสำหรับผู้เล่นในการยกเลิกการถอนเงิน” การดำเนินการ 24/7, เทนเนสซีเป็นเจ้าของและดำเนินการกีฬา ยังคงเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยแนวทางปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมเช่นการจ่ายเงินในวันเดียวกัน และการถอนเงินสด

“เมื่อชาวเทนเนสเซียถูกรางวัลใหญ่ พวกเขาต้องการเงินอย่างรวดเร็ว ในฐานะมือใหม่ ฉันไม่เห็นด้วยมากนัก – ชาวเทนเนสเซียควรได้รับเงินอย่างรวดเร็วและง่ายดาย” ทีน่า ฮอดเจส ซีอีโอของ Tennessee Action 24/7 กล่าว “ที่ Action 24/7 การถอนเงินแบบดิจิทัลของเราใช้เวลาเพียง 15 วินาที และการถอนเงินสดสามารถทำได้ด้วยตนเองและทันที นั่นเป็น

สาเหตุที่ Tennesseans ดาวน์โหลด Action 24/7 และใช้แอปของเรามากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาสนุกกับการรับเงินในวันเดียวกัน ความยืดหยุ่น ไม่ต้องใช้บัญชีธนาคารและพูดคุยกับชาว Tennessean ตัวจริงที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา แนวทางปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมและบริการในท้องถิ่นเหล่านี้ทำให้ Action 24/7 แตกต่างจากบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ”

Genius Sports Group Limited ผู้ให้บริการข้อมูลกีฬาและเทคโนโลยีชั้นนำที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านกีฬา การเดิมพัน และสื่อ ได้ประกาศการยื่นคำร้องผ่าน Galileo NewCo Limited ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่สร้างขึ้นใหม่ ของคำชี้แจงการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F -4 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอเมื่อเร็วๆ นี้กับ dMY Technology Group, Inc. II ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในตลาดหลักทรัพย์ การรวมธุรกิจที่เสนอจะมีผลผ่าน NewCo โดยที่ dMY II จะกลายเป็นบริษัทย่อยของ NewCo แม้ว่าคำชี้แจงการจดทะเบียนจะยังไม่มีผลบังคับใช้และข้อมูลที่อยู่ในนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ GSG, NewCo,

หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ Class A ของ dMY II มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ “DMYD” และ “DMYD WS” ตามลำดับ เมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม NewCo คาดหวังให้หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อขายใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ใหม่ “GENI” และ “GENI WS” ตามลำดับ การทำธุรกรรมซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2020 ได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของทั้ง GSG และ dMY II และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดหลายประการ รวมถึงการอนุมัติการทำธุรกรรมโดยผู้ถือหุ้นของ dMY II การจดทะเบียน คำชี้แจงที่ประกาศโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และเงื่อนไขตามธรรมเนียมอื่นๆ จำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ยืนยันการคาดการณ์ทั้งปี 2020 และคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 145 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับแล้วประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ มาร์ค ล็อค ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ GSG กล่าวว่า “ท่ามกลางการแพร่ระบาดทั่วโลก เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในปี 2020 และกำลังอยู่ในเส้นทางสำหรับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในปี 2564” “มองไปข้างหน้า การควบรวมกิจการกับ dMY II และ NYSE ที่คาดการณ์ไว้จะทำให้สถานะของเราแข็งแกร่งขึ้นในฐานะพันธมิตรที่แท้จริงสำหรับลีกกีฬา หนังสือกีฬา และกลุ่มสื่อทั่วโลก”

Soft2Bet ผู้ให้บริการคาสิโนและแพลตฟอร์มกีฬา ได้รับการรับรองโดยมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน

บริษัทได้รับการรับรองด้วยใบรับรองหลังจากผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยตระหนักถึงความสามารถในการปกป้องการถ่ายโอนข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการชำระเงินอย่างปลอดภัย

ข่าวดังกล่าวแสดงข้อมูลรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งของ Soft2Bet ซึ่งแสดงให้เห็นโดยใบอนุญาต SGA, MGA และ Curacao ที่ถือโดยผู้ให้บริการคาสิโนชั้นนำของตลาดและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหนังสือกีฬา

การรับรองล่าสุดของบริษัทบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องข้อมูลของผู้เล่นโดยใช้แบรนด์ผู้ให้บริการมากกว่า 30 แบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงด้วยหนังสือกีฬารุ่นเรือธงใหม่ในช่วงต้นปี 2564 และปัจจุบันรวมถึง Wazamba ที่ได้รับรางวัล SBC

Ivan Piorischin เจ้าของผลิตภัณฑ์ของ Soft2Bet กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลเป็นอย่างมากที่ Soft2Bet และเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้รับการยอมรับด้วยการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน

“ในขณะที่เราตั้งตารอที่จะเข้าสู่ดินแดนใหม่และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพิ่มเติมในปีต่อ ๆ ไป การปฏิบัติตามกฎระเบียบจะยังคงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเรา”

Habanero ผู้ให้บริการสล็อตพรีเมียมและเกมบนโต๊ะได้รับหลักสำคัญด้านกฎระเบียบที่สำคัญอย่างมหาศาลผ่านการซื้อใบอนุญาต Critical Gaming Supply License จาก Malta Gaming Authority

ด้วยการเติบโตและการพัฒนาที่โดดเด่นตลอดระยะเวลาสามปีสำหรับผู้ให้บริการรายนี้ Habanero ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะสตูดิโอที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของยุโรปแล้ว

ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นเกมที่น่าดึงดูด กราฟิกที่ไร้ที่ติ และเสียงที่เพอร์เฟ็กต์ – เกมมากกว่า 100 รายการของผู้พัฒนาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและรายได้ที่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ให้บริการใน 14 ตลาดยุโรปที่มีการควบคุม

ใบอนุญาตล่าสุดของ Habanero ช่วยให้สตูดิโอสามารถนำเสนอเนื้อหาแก่ผู้ให้บริการในมอลตา โดยมีแบรนด์ระดับหนึ่งจำนวนหนึ่งที่เรียกเก็บเงินสำหรับการประกาศในอนาคตอันใกล้นี้

การรับรองใหม่ของซัพพลายเออร์ยังช่วยให้สามารถพัฒนาความร่วมมือเบื้องต้นกับผู้ให้บริการสแกนดิเนเวียในมอลตาได้ต่อไป รวมถึงหน่วยงานที่ต้องเผชิญกับเยอรมันในช่วงระยะเวลาผ่อนผันของเขตอำนาจศาล

Arcangelo Lonoce หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจยุโรปที่ Habanero ให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตการเล่นเกมที่สำคัญจาก MGA กล่าวว่า:

“การเติบโตของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในตลาดต่างๆ เช่น อิตาลี ทำให้ Habanero เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่เติบโตเร็วที่สุดของยุโรป ดังนั้นเราจึงตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าสู่ขั้นต่อไปในการพัฒนาบริษัทของเราด้วยการรับรองที่ต้องมีในอุตสาหกรรม

“ต้องขอบคุณการทำงานที่โดดเด่นของทีมระดับโลกทั้งหมดของเรา โลกมหัศจรรย์ของ Habanero พร้อมที่จะเข้าถึงผู้เล่นชาวยุโรปมากกว่าที่เคยเป็นมา เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นพันธมิตรและตลาดใหม่ของเราจะทำอะไรจากเนื้อหาของเรา และเราตั้งตารอที่จะประกาศความร่วมมือใหม่ๆ เพิ่มเติมเร็วๆ นี้!”

ด้วยคอลเล็กชั่นชื่อที่โดดเด่น Habanero ยังคงยึดถือการรับรองระดับหนึ่งตลอดปี 2020 โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการชั้นนำในอุตสาหกรรมเช่น bet365, LeoVegas และ Playtech

นอกจากจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล SBC และ EGR Awards หลายรางวัลจากแนวทางที่สร้างสรรค์แล้ว Habanero ยังเสนอเครื่องมือส่งเสริมการขายในเกมแก่พันธมิตรด้วยชื่อเสียงที่ยากจะหาได้จากแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดวิธีหนึ่งในอุตสาหกรรม

เพิ่มเนื้อหาSlingo ที่เน้นอุปกรณ์พกพาของ Gaming Realms ลงในพอร์ตโฟลิโอชั้นนำของตลาดของVideoslots

ข้อตกลงเห็นว่าVideoslotsเพิ่มชื่อ Slingo รวมถึง Slingo Originals ที่ได้รับความนิยม Slingo Fluffy Favourites, Slingo Lucky Streak และ Slingo Ante Up ไปจนถึงรายการสล็อตที่ครอบคลุมผ่าน Relax Gaming ซึ่งเป็นพันธมิตรการรวมกลุ่มของ Gaming Realms

Slingo Originals ซึ่งมีกลไกกริดอันเป็นสัญลักษณ์และฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นมากมาย ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมในหลายพื้นที่ทั่วโลก ในขณะที่การร่วมมือแบรนด์ใหญ่ของ Slingo ได้แก่ Slingo Rainbow Riches, Slingo Deal หรือ No Deal และ Slingo Monopoly

William Ahlberg หัวหน้าฝ่ายโฆษณาของ Videoslots กล่าวว่า: “การรักษาความปลอดภัยประเภท Slingo อันโด่งดังของ Gaming Realms เป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับไซต์ของเราและนำเสนอเนื้อหาที่สดใหม่และน่าตื่นเต้นแก่ผู้เล่นมากมาย

“ระบบกริดของ Slingo นั้นได้รับความนิยมอย่างมาก และลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินไปกับโอกาสที่จะได้เพลิดเพลินกับพอร์ตโฟลิโอที่กำลังเติบโต ซึ่งรวมเอาชื่อใหม่ที่เป็นต้นฉบับ รวมถึงการร่วมมือกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในทันที”

Mark Segal, CFO ของ Gaming Realms กล่าวว่า: “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Videoslots เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงเนื้อหาของเราภายในแค็ตตาล็อกเกมที่ไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรม

“เรามาถึงจุดที่น่าตื่นเต้นในการเดินทางของ Slingo แล้ว และเรามั่นใจว่าผู้เล่น Videoslots จะเพลิดเพลินไปกับเกมที่น่าดึงดูด สร้างสรรค์ และสนุกสนานมากมาย”

หนังสือกีฬาและผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์เป็นหนึ่งในไม่กี่รายที่ให้บริการชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วนแก่ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มที่โฮสต์ด้วยตนเอง การปรับการควบคุมให้เข้ากับการเบราส์สมาร์ทโฟนเป็นขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ผู้ให้บริการมีความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้โซลูชั่น BetConstruct

อยู่ในปรัชญาเก่าแก่ของ BetConstruct ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ดำเนินการใดๆ ผลิตภัณฑ์ บริการ การสนับสนุน เครื่องมือในการดำเนินงาน ทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานที่ปราศจากความเร่งรีบและมอบความเป็นอิสระและอำนาจของนักธุรกิจ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังเว็บไซต์ iGaming นั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่สามารถเข้าถึงธุรกิจได้อย่างเต็มที่ผ่านทางแบ็คออฟฟิศของตน ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเวลาอันมีค่า BetConstruct ได้เปิดตัว backoffice เวอร์ชันมือถือซึ่งนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของหนังสือกีฬา คาสิโน มูลค่าการซื้อขาย การเดิมพัน รายงาน และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายที่ผู้ให้บริการตรวจสอบทุกวัน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแต่รวมทุกอย่างนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านการนำทางที่ใช้งานง่ายจากสมาร์ทโฟนทุกเครื่อง

การผนวกรวม backoffice เข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างราบรื่นนั้น สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือส่วนหนึ่งของการตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการและเชื่อมช่องว่างความคล่องตัว

เราเห็นมันมาเกือบปีแล้ว คาสิโนกำลังประสบปัญหาจากความจุที่จำกัด สิ่งอำนวยความสะดวกที่ลดลง และในบางครั้ง จำเป็นต้องปิดการดำเนินการทั้งหมด

แม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ คุณสมบัติของคาสิโนยังคงทำงานเพื่อเพิ่มและปรับปรุงสิ่งที่พวกเขาสามารถเสนอให้กับลูกค้าได้ ที่นี่เราจะดูที่หลายช่องและการขยายตัวที่ได้รับการประกาศตั้งแต่สุดท้ายของเราคาสิโนเปิดและขยายฉบับ

10. Martorano’s Prime เปิดตัวที่ Rivers Casino ใน Pittsburgh เชฟชื่อดัง Steve Martorano ได้เปิดแนวคิดร้านสเต็กอิตาเลียน-อเมริกันร้านแรกของเขาที่Rivers Casino Pittsburghเมื่อวันที่ 8 มกราคม

Martorano’s Prime นำเสนออาหารอิตาเลียน-อเมริกันชั้นดี เนื้อวัวและสเต็กเฮาส์ระดับไฮเอนด์อื่นๆ ในบรรดารางวัลด้านอาหารมากมายนิตยสารGourmetเรียกลูกชิ้นของ Martorano ว่า “ดีที่สุดในโลก”

9. The Cosmo ที่จะแนะนำ Bang Bar The Cosmopolitan of Las Vegasจะเปิดตัว Bang Bar ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมจาก Momofuku และ David Chang สู่ตลาดลาสเวกัสเมื่อเปิดที่ Block 16 Urban Food Hall ภายในคาสิโนในฤดูใบไม้ผลินี้

Bang Bar จะเสิร์ฟอาหารกลางวันและอาหารเย็นแบบสั่งกลับบ้านในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับแขกของรีสอร์ท

“The Cosmopolitan of Las Vegas ภาคภูมิใจที่ยังคงเป็นผู้นำเทรนด์และแนวคิดด้านการรับประทานอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา” Patrick Nichols ผู้จัดการทั่วไปและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ The Cosmopolitan of Las Vegas กล่าว

8. พื้นที่สล็อตที่มีขีดจำกัดสูงของ Ocean Resort Casino คาสิโนรีสอร์ทในแอตแลนติกซิตีได้เปิด The Cove ซึ่งเป็นประสบการณ์สล็อตแบบใหม่ที่มีขีดจำกัดสูง

The Cove มีเครื่องสล็อตมากกว่า 140 เครื่องจาก Aristocrat, IGT, Konami, Scientific Games, Everi และ Ainsworth ด้วยการผสมผสานระหว่างเกมคลาสสิกและเกมใหม่ รวมถึง Lightning Cash, Dragon Cash, Dollar Storm, Wheel of Fortune และ Jeopardy

The Cove ยังมีบริการค็อกเทลโดยเฉพาะพร้อมเครื่องดื่มที่ได้รับการคัดสรร ห้องน้ำส่วนตัว และกรงสำหรับแขกที่เล่นในส่วนนี้โดยเฉพาะ

7. Barstool Sportsbook ที่ Greektown Casino Hotel เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมGreektown Casino Hotel ได้เปิดหนังสือกีฬา Barstool

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิด Barstool Sportsbook เล่มใหม่ของเรา” John Drake รองประธานและผู้จัดการทั่วไปที่ Greektown Casino ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ Penn National Gaming กล่าว “การออกแบบใหม่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของแบรนด์ Barstool Sports ส่งผลให้เกิดประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่โดดเด่นซึ่งเราคาดหวังว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินอย่างทั่วถึง”

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยพื้นที่ดูกีฬาและพื้นที่รับประทานอาหาร เคาน์เตอร์เดิมพันที่มีกระดานอัตราต่อรองขนาดใหญ่ ตู้เดิมพันกีฬาจำนวนมาก และสถานีเขียนตั๋ว

แขกจะได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเดิมพันระดับเฟิร์สคลาสใกล้กับร้านอาหารและโทรทัศน์จำนวนมากที่จัดแสดงการแข่งขันกีฬาจากทั่วประเทศและทั่วโลก

6. โรงแรม Plaza และโซนสล็อต Wheel of Fortune Slots ของคาสิโนเมื่อวันที่ 7 มกราคมPlaza Hotel and Casino ได้ประกาศเปิดตัวโซน Wheel of Fortune Slots ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีตราสินค้าภายในโรงแรม Downtown Las Vegas ที่อุทิศให้กับเกมสล็อต Wheel of Fortune เท่านั้น

โซนสล็อต Wheel of Fortune ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,900 ตารางฟุต และตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เล่นเกมของ Plaza Casino อย่างสะดวกสบาย พื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของเกมสล็อต IGT Wheel of Fortune มากกว่า 40 เกม รวมถึงธีมใหม่และคลาสสิกในรูปแบบรีลแบบกลไกและรีลวิดีโอ

“เมื่อแขกของ Plaza Casino เข้าสู่โซน Wheel of Fortune Slots ใหม่ของเรา จะเห็นได้ทันทีว่าพวกเขาอยู่ในศูนย์กลางความสนุกของสล็อต Wheel of Fortune ของลาสเวกัส” Casey P. Adras ผู้อำนวยการ Plaza Hotel & Casino ฝ่ายปฏิบัติการสล็อตกล่าว .

5. The Londoner Macao ที่จะเปิดในปี 2564 Londoner Macao มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์จะเปิดให้บริการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดปี 2564 ด้วยโรงแรมห้องสวีทใหม่ทั้งหมด 2 แห่ง ขณะนี้แขกมีทางเลือกจากแบรนด์หรูชั้นนำ 5 แบรนด์ ตัวเลือกการรับประทานอาหารแบบผสมผสาน พื้นที่ค้าปลีกและการประชุมที่ปรับปรุงดีขึ้น ซึ่งรวมถึง สนามกีฬาขนาด 6,000 ที่นั่ง ความบันเทิงตามธีม และสถานที่ท่องเที่ยว

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนแรก, แซนด์ประเทศจีนจะเปิดตัวทุกห้องสวีทลอนดอนโรงแรมเอเทรียมคริสตัลพาเลซ, ตัวเลือกร้านอาหารใหม่และการโต้ตอบสถานที่สำคัญในกรุงลอนดอนแกนในไตรมาส 1 ปี 2021 พิธีอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2021

Londoner โรงแรมมีห้องสวีทหรูหราประมาณ 600 ห้อง ได้แก่ ห้อง Louis Suites และ Victoria Suites ขนาด 75 ตารางเมตร และห้อง Windsor Suites ขนาด 113 ตารางเมตร

Shoppes ที่รีแบรนด์และขยายเพิ่มเติมที่ห้างสรรพสินค้า Londoner มีร้านบูติกและร้านค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์มากกว่า 150 แห่ง

4. FanDuel Sportsbook ที่ Bally’s Atlantic City FanDuel Sportsbook ชั่วคราวซึ่งจะใช้ความเสี่ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FanDuel และเทคโนโลยีการซื้อขายที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม IGT PlaySports เป็นการดำเนินการเดิมพันกีฬารายย่อยครั้งแรกสำหรับ FanDuel ในแอตแลนติกซิตี

ในขั้นต้น FanDuel Sportsbook จะมีกระดานอัตราต่อรองแบบสดหกกระดาน ตู้เดิมพัน IGT PlaySports แบบบริการตนเอง 10 แห่ง และหน้าต่างเดิมพันสดสามหน้าต่างพร้อมผู้ดูแลที่พร้อมให้บริการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในกระบวนการเดิมพันกีฬา อนุญาตให้วางเดิมพันกีฬาสำคัญๆ ของสหรัฐฯ ทั้งหมด รวมทั้งเบสบอลอาชีพ ฟุตบอล ฟุตบอล บาสเก็ตบอล กอล์ฟ มวย แข่งรถมอเตอร์สปอร์ต และอีกมากมาย

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะประกาศเปิดตัว FanDuel Sportsbook ที่ Bally’s AC นี่เป็นโครงการแรกจากหลายโครงการที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาเงินทุนที่Bally’s Atlantic Cityและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะลงทุนซ้ำในพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ทางกายภาพของเรา” George Papanier กล่าว ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bally’s Corporation

การออกแบบและการก่อสร้างกำลังดำเนินการอยู่ในสถานที่ถาวรของ FanDuel Sportsbook ซึ่ง Bally’s – Atlantic City คาดว่าจะเปิดให้บริการในฤดูใบไม้ผลิ

3. Silver Legacy at THE ROW การปรับปรุงใหม่ THE ROW Reno ทรัพย์สินหรูหราของ Caesars Entertainment อย่างSilver Legacy at THE ROWกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง 47 ล้านดอลลาร์สำหรับห้องพักและห้องสวีทของรีสอร์ต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในฤดูร้อนปี 2564

โครงการปัจจุบันจะรวมถึงการปรับปรุงชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 25 ของโรงแรม โดยมีห้องพักออกแบบใหม่ทั้งหมด 1,199 ห้อง ห้องพักจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รวมทั้งการตกแต่งใหม่ การปรับปรุงหน้าต่างและผ้าม่าน การปรับปรุงห้องน้ำ การเปลี่ยนพรมและพื้น และการเพิ่มชิ้นงานศิลปะและการตกแต่ง

การปรับปรุงห้องพักซึ่งเริ่มในปี 2019 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2021 ห้องพักใหม่จะช่วยเสริมโครงการปรับปรุงล่าสุดมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ล่าสุด ซึ่งรวมถึงห้อง Top Golf Swing Suite และ The Spa at Silver Legacy ซึ่งเป็นโรงแรมที่ออกแบบใหม่ ห้องพักที่รีโนรีสอร์ททั้งสามแห่ง ปรับปรุง The Carnival Midway ที่ Circus Circus เพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารและอื่น ๆ อีกมากมาย

2. อาคารโรงแรมแห่งใหม่ของ Circa Resort and Casino และห้องรับรองบนชั้นดาดฟ้าเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมาCirca Resort & Casino – รีสอร์ทคาสิโนแห่งใหม่ล่าสุดในตัวเมืองลาสเวกัส– เปิดอาคารโรงแรม 777 ห้องและห้องรับรองบนชั้นดาดฟ้าอย่าง Legacy Club อย่างเป็นทางการ สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เหล่านี้ถือเป็นความสำเร็จอย่างเป็นทางการของการก่อสร้างของ Circa

Derek Stevens ซีอีโอของ Circa กล่าวว่า “พวกเขาบอกว่าต้องเก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้เป็นครั้งสุดท้าย และเมื่อคุณเห็นอาคารโรงแรมของเราและ Legacy Club คุณจะเห็นนั่นคือสิ่งที่เราทำ” “ตอนนี้ Circa เป็นที่ตั้งของห้องพักและห้องสวีทที่สวยงามที่สุดในเมืองทั้งหมด และการชมลาสเวกัสสว่างไสวต่อหน้าต่อตาคุณจาก Legacy Club เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ ‘ว้าว’ ที่คุณต้องสัมผัสด้วยตัวเอง”

ห้องพักมาตรฐานของ Circa มีพื้นที่ตั้งแต่ 403 ถึง 752 ตารางฟุต ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มากที่สุด ประเภทห้องพักประกอบด้วยเตียงเดี่ยวคิงไซส์ ดับเบิลคิง และเฟล็กซ์คิงไซส์

Founders Suites แบบสองห้องนอนมีพื้นที่เฉลี่ย 1,831 ตารางฟุต มีบาร์หรูหราพร้อมตู้เย็นของตัวเองและทีวีจอแบนตั้งอยู่ติดกับหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน รวมถึงพื้นที่บันเทิงพร้อมที่นั่งกว้างขวาง แฟลตที่สอง – โทรทัศน์และเตาผิงไฟฟ้า

Legacy Club ในร่ม/กลางแจ้งขนาด 8,400 ตารางฟุตตั้งอยู่บนชั้น 60 ของอาคารโรงแรมของ Circa ให้ทัศนียภาพ 360 องศาของลาสเวกัส พร้อมคราฟต์ค็อกเทล เลานจ์สุดหรู ระเบียงกลางแจ้งที่กว้างขวางพร้อมเตาผิง และการผสมผสานอย่างลงตัว เพลง “สวิงไฟฟ้า”

1. สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียเปิดตัวสด! Casino & Hotel Philadelphiaประกาศปลายทางการเล่นเกมและความบันเทิงแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตสเตเดียมจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้เวลา 16.00 น. พร้อมชุดวันแสดงตัวอย่างสำหรับการจองเท่านั้นสำหรับ Live! สมาชิกรางวัลคลับ วันแสดงตัวอย่างจะตามมาด้วยการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนทั่วไปในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ศูนย์จัดงานหกห้องที่มีพื้นที่จัดประชุมขนาด 15,000 ตารางฟุตที่ปรับแต่งได้เพื่อรองรับกลุ่มแขกตั้งแต่ 12 ถึง 1,000 คนเข้าถึงที่จอดรถสะดวกด้วยที่จอดรถที่มีโครงสร้างหลายชั้นและที่จอดรถบนพื้นผิวที่อยู่ติดกัน

“เราตื่นเต้นมากที่จะได้ถ่ายทอดสด! ในฟิลาเดลเฟียและนำปลายทางการเล่นเกมและความบันเทิงระดับโลกมาสู่ใจกลางย่านสนามกีฬา” Joe Billhimer รองประธานบริหาร Cordish Gaming Group กล่าว “สิ่งที่เราสร้างขึ้นที่นี่ไม่มีใครเทียบได้ในประเทศ แฟนกีฬา นักชิม ผู้ชื่นชอบการเล่นเกม และใครก็ตามที่กำลังมองหาค่ำคืนแห่งความสนุกและความตื่นเต้น ต้องแวะที่เดียวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมด”

เมื่อคุณนึกถึงศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศชั้นนำ Kahnawake อาจไม่ใช่คนแรกที่นึกถึง บางคนอาจยากจะอธิบายว่ามันอยู่ที่ไหน แต่ในโลกของผู้ให้บริการการพนันและคาสิโนออนไลน์ Kahnawake เป็นเขตอำนาจศาลที่สำคัญมาก

ตั้งแต่ช่วงปลายยุค 90 Mohawk Territory of Kahnawake ได้ออกใบอนุญาตผ่าน Kahnawake Gambling Commission ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ต้องการดำเนินการคาสิโนออนไลน์ ตั้งแต่นั้นมา เขตอำนาจศาลได้กลายเป็นหนึ่งในหน่วยงานออกใบอนุญาตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลก ผู้ที่มีใบอนุญาตการพนันออนไลน์จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบุคคลที่สามมากกว่าและถือว่าปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูง

มันเริ่มต้นอย่างไร?

Kahnawake เป็นเขตสงวนแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเมืองควิเบกประเทศแคนาดา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 48.05 ตารางกิโลเมตร มีที่อยู่อาศัยประมาณ 8,000 คน หลายปีที่ผ่านมา แหล่งรายได้หลักของเศรษฐกิจคือการขายยาสูบและแอลกอฮอล์ จากนั้นในปี 1996 ในฐานะเขตอำนาจศาลที่เกือบจะปกครองตนเองที่มีอยู่ภายในแคนาดา คณะกรรมการการพนัน Kahnawake ได้ก่อตั้งขึ้น ทำให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำกับดูแลคาสิโนออนไลน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

กิจกรรมดั้งเดิมของคณะกรรมาธิการรวมถึงการอนุญาตและดูแลคาสิโนอิฐและปูน ในปี 1999 ขอบเขตของพวกเขาขยายไปถึงคาสิโนออนไลน์ ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นในขณะนี้ Kahnawake คว้าโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าของเกม นับจากนั้นเป็นต้นมา พวกเขาเริ่มออกใบอนุญาตให้กับผู้สมัครเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการที่น่าพอใจ

วันนี้ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการการพนันออนไลน์ชื่อดังหลายราย นอกจากนี้ จรรยาบรรณที่ครอบคลุมของคณะกรรมาธิการยังมีชื่อเสียงในด้านความเข้มงวดแต่ยุติธรรม ในขณะที่คณะกรรมาธิการยังคงดูแลคาสิโนบนบกบางแห่ง โฟกัสอยู่ที่การดูแลและพัฒนาภาคออนไลน์

คณะกรรมการการพนัน Kahnawake คือใคร?

คณะกรรมาธิการคือกลุ่มพลเมือง Kahnawake ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลกิจกรรมการพนันออนไลน์ทั้งหมดจากภายในเขตอำนาจศาล พวกเขายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตการพนันออนไลน์ให้กับผู้สมัครตลอดจนดำเนินการต่ออายุ แต่ความรับผิดชอบของพวกเขาไปไกลกว่านั้น

Kahnawake ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเล่นเกมที่ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงมีบทบาทเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในส่วนนี้อย่างจริงจัง เป็นเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Kahnawake เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร ผู้เยาว์ไม่ได้รับการกำหนดเป้าหมายหรือได้รับอนุญาตให้เล่น และผู้เล่นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ พวกเขาบังคับใช้กฎเกี่ยวกับเวลาการชำระเงิน การรักษาความลับ และความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจว่าลูกค้ามีข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขามีสิทธิ์ได้รับ ก่อนวางเดิมพัน

ค่าคอมมิชชันจะออกใบอนุญาตที่เรียกว่า Client Provider Authorization หรือ CPA สิ่งนี้ออกให้ผู้ดำเนินการแต่ละรายพร้อมกับใบอนุญาตบุคคลสำคัญอย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ จนถึงตอนนี้ มีไซต์การพนันอย่างน้อย 250 แห่งที่ได้รับอนุญาตใน Kahnawake

เช่นเดียวกับการดูแลอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ระงับข้อพิพาทซึ่งมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เล่นและแพลตฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการแก้ไขโดยทันที

ตั้งแต่ยุค 90 คณะกรรมาธิการมาไกลและได้เสริมความแข็งแกร่งในฐานะหนึ่งในหน่วยงานออกใบอนุญาตการพนันออนไลน์ชั้นนำของโลก คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งและรักษาปฏิกิริยาที่ดีกับเขตอำนาจศาลการพนันอื่น ๆ รวมถึงบันทึกความเข้าใจอย่างเป็นทางการกับมอลตา ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาลที่เคารพนับถือมากที่สุด

ใบอนุญาตการพนัน Kahnawake มีประโยชน์อย่างไร?

การได้มาซึ่งใบอนุญาตการพนันออนไลน์ของKahnawakeนำมาซึ่งประโยชน์มากมายสำหรับผู้รับใบอนุญาต ดังที่ได้กล่าวมาแล้วใบอนุญาต Kahnawake และคณะกรรมการที่ออกใบอนุญาตเป็นที่รู้จักสำหรับความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานที่สูง ดังนั้นบริษัทหรือแพลตฟอร์มใดๆ ที่ถือใบอนุญาต Kahnawake ถือเอาศักดิ์ศรีนั้นไปด้วย

นอกจากชื่อเสียงที่มาพร้อมกับมันแล้ว บริษัทการพนันออนไลน์ใดๆ ใน Kahnawake สามารถเพลิดเพลินกับภาษี 0% และอัตราภาษี 0% นี่เป็นโบนัสมหาศาลสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและบริษัทที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากเป็นการประหยัดทางการเงินในขณะที่ยังสอดคล้องกับกฎภาษีระหว่างประเทศ

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตไม่ซับซ้อนเป็นพิเศษ แม้ว่าจะยากและใช้เวลานานกว่าคูราเซาแต่ก็ไม่ใช่ภาระเทปแดงมากเท่ากับมอลตา. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ำ ต้องใช้เอกสารจำนวนปานกลาง และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไม่กี่เดือน นี่เป็นประโยชน์ที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กหรือสตาร์ทอัพที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานและทำกำไรได้โดยเร็วที่สุด

ข้อกำหนดคืออะไร?

เช่นเดียวกับเขตอำนาจศาลอื่น ๆ คณะกรรมการการพนัน Kahnawake ต้องการสร้างตัวตนของผู้สมัครและแหล่งที่มาของเงินทุนก่อน ซึ่งดำเนินการผ่านกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ซึ่งรวมถึงการส่งเอกสารประจำตัว หลักฐานที่อยู่ หลักฐานแสดงรายได้ เอกสารอ้างอิงทางวิชาชีพ และแบบฟอร์มใบสมัคร

หลังจากเสร็จสิ้น ผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองความประพฤติ สูติบัตร งบการเงิน ข้อมูลอ้างอิงจากธนาคาร และรายละเอียดของคุณสมบัติทางวิชาชีพ คณะกรรมาธิการยังต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเสนอเกม ซอฟต์แวร์เกมที่จะใช้ และการยืนยันแอปพลิเคชัน RNG และความเป็นธรรม รวมถึงการรับรองจากบุคคลที่สาม

ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าภาพบริการใน Kahnawake และต้องแสดงหลักฐาน

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักการสำคัญของคณะกรรมาธิการ สิ่งเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทั้งหมดดำเนินการอย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ป้องกันไม่ให้การพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและปลอดภัย และเพื่อปกป้องผู้เยาว์และบุคคลที่เปราะบางจากการพนันออนไลน์

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ Kahnawake ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในช่วงเวลาสั้นๆ ให้เป็นหนึ่งในระบบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก วันนี้ถือใบอนุญาต Kahnawakeหมายถึง ผู้ดำเนินการมีจริยธรรม เป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการสำคัญของคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ ใบอนุญาต Kahnawake ยังให้ประโยชน์มากมายแก่สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับซึ่งกำลังมองหาเขตอำนาจศาลที่มีชื่อเสียง ยืดหยุ่น และคุ้มค่าใช้จ่ายเพื่อรับใบอนุญาต

ผู้เล่นIntertops Pokerกำลังเดินเล่นในป่าด้วยการหมุนฟรีในช่องPrimal HuntและStampedeจาก Betsoft 18-23 มกราคม 2021 ผู้เล่นที่ฝากเงินเพียง $ 25 จะได้รับ 40 ฟรีสปินในเกม Primal Hunt ใหม่ . เงินฝาก $50 มีสิทธิ์ได้รับ 70 ฟรีสปินบน Stampede พวกเขาสามารถชนะสูงถึง $250 ด้วยการหมุนฟรี

ผู้เล่นเดินทางกลับไปยังยุคหินใน Primal Hunt เกมที่รวดเร็วพร้อมการทวีคูณ Wilds และโบนัสฟรีสปิน Cave Lion ยุคก่อนประวัติศาสตร์สามารถกระตุ้นการหมุนฟรีได้ถึง 20 ครั้งด้วย Wild ที่ทวีคูณชนะ 2x หรือ 3x ตัวคูณคูณตัวคูณอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการจ่ายเงินจำนวนมาก

แตกตื่นเป็นเครื่องบรรณาการอันน่าทึ่งสำหรับสัตว์ตระหง่านของทุ่งหญ้าสะวันนาในแอฟริกา มันคือสล็อตแมชชีนที่ “จ่ายทุกทาง” โดยมีโอกาส 1,024 ที่จะชนะชุดค่าผสมที่ชนะในทุกสปิน Acacia Trees สามารถกระตุ้นการหมุนฟรีได้ถึง 20 ครั้งด้วย Wilds ที่ชนะสองเท่าหรือสามเท่า

FunFair Technologies แพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มีชื่อเสียงและผู้พัฒนาเกม ได้เปิดตัวชื่อสล็อตบล็อคเชนที่ได้รับความนิยมสูงสุด Shamrock Treasures ในเกมออนไลน์แนวดิ่ง

ผู้เล่นที่เพลิดเพลินกับเกมติดตาม Leprechaun Fergus O’Fun ที่มีเสน่ห์ในการแสวงหา Shamrock Treasures ภายในชื่อ 3×3 ที่แสดงธีมไอริชคลาสสิกซึ่งดึงดูดทั้งผู้ที่ชื่นชอบสล็อตและผู้มาใหม่ทั้งหมด

นักพนันที่ตามล่าโคลเวอร์สี่แฉกจะค้นพบสัญลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจของสล็อต ตั้งแต่หม้อทองคำไปจนถึงท่อ Leprechaun รวมถึงคุณสมบัติการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นและเพลงประกอบที่ชวนดื่มด่ำ

การลงสัญลักษณ์ Shamrock Scatter สามอันบนวงล้อจะกระตุ้นโบนัสวงล้อหลายระดับ ซึ่งสร้างรางวัลที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นหลังจากหมุนสามครั้งติดต่อกัน ให้โอกาสชนะมากกว่า 6,000 เท่า

เกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นของ FunFair Technologies จะเผยแพร่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ ‘แกะกล่อง’ ของ RGS Matrix หลังจากความร่วมมือทางการค้าครั้งสำคัญกับ EveryMatrix ที่ลงนามในเดือนตุลาคม 2020

เช่นเดียวกับการพัฒนาเกม บริษัทยังคงเดินหน้าจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็ง ตลอดปี 2020 โดยการพัฒนาโซลูชันแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ทันสมัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบ iGaming ที่รับประกันได้สำหรับผู้เล่น บริษัทในเครือ และผู้ประกอบการ

Lloyd Purser ซีโอโอของ FunFair Technologies กล่าวว่า:

“เรามีความยินดีที่จะเปิดตัว Shamrock Treasures การผจญภัยของชาวไอริชทั้งหมดตาม Fergus O’Fun ที่ชื่นชอบในการสืบเสาะเพื่อค้นหาทองคำที่ปลายรุ้งภายในตาราง 3×5 ที่เรียบง่าย แต่น่าดึงดูด

“ด้วยชุดสัญลักษณ์ที่สมจริงปรากฏขึ้นพร้อมกับรอบโบนัสที่ทำให้ดีอกดีใจของเรา มันเป็นสล็อตที่ไร้สาระที่ผู้เล่นที่รักสนุกจะไม่อยากพลาด”

Mathias Larsson กรรมการผู้จัดการของ RGS Matrix กล่าวว่า

“การแสดงคุณสมบัติเกม RNG แบบคลาสสิกมากมายที่ผู้เล่นรู้จักและชื่นชอบ Shamrock Treasures เป็นชื่อที่น่าดึงดูดใจที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนการรักษาลูกค้าในปีต่อ ๆ ไป

“ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงไม่สงสัยเลยว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางของเรา”