แทงบอลผ่านเว็บ เว็บบอลสเต็ป นายกรัฐมนตรีคริสตี้กล่าว

แทงบอลผ่านเว็บ เพอร์รี คริสตี้ นายกรัฐมนตรีบาฮามาสและฝ่ายบริหารของเขาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลที่ไม่สามารถสร้างรีสอร์ทคาสิโนบาฮา มาร์ คาสิโนที่มีมูลค่าสูงถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์จนเสร็จได้ คริสตี้ยังคงสัญญากับประชาชนในบาฮามาสว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (EXIM) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสำหรับโครงการนี้กำลังมองหาผู้ซื้อรายใหม่ แต่ผู้ซื้อรายนั้นไม่ได้รับการสรุป

คริสตี้จัดงานแถลงข่าวในสัปดาห์นี้และยืนยันว่ารัฐบาลของเขาและธนาคาร EXIM ได้ลงนามในข้อตกลงโดยที่ EXIM จะดำเนินการสร้างรีสอร์ทคาสิโน Baha Mar ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วขายทรัพย์สินให้กับผู้ให้บริการคาสิโนและโรงแรมระดับโลก ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยศาลฎีกาของประเทศบาฮามาส

นายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นว่าในช่วงยี่สิบเดือนที่ผ่านมาฝ่ายบริหารของเขากำลังพยายามหาทางแก้ไขที่จะแก้ไขวัตถุประสงค์เฉพาะสามประการ ประการแรกคือเพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนบาฮามาร์จะเริ่มขึ้นโดยไม่ชักช้า ประการที่สองต้องแน่ใจว่าคาสิโนและโรงแรมคาสิโน ศูนย์การประชุมและโรงแรม สนามกอล์ฟจะเปิดก่อนสิ้นปี 2559-2560 ฤดูหนาวและครั้งที่สามคือการที่ผู้รับเหมาและเจ้าหนี้ชาวบาฮามาสทั้งหมดจะได้รับการเรียกร้องและชำระเงิน คริสตี้ชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงใหม่ในขณะนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามนี้แล้ว

หลายฝ่ายต่างมารวมตัวกันเพื่อเจรจาข้อตกลงและทำข้อตกลงขั้นสุดท้าย ทีมเทคนิคจากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง อัยการสูงสุด ที่ปรึกษานโยบายอาวุโสของคริสตี้ แกรนท์ ลียง ที่ปรึกษาการชำระบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงกิจการกฎหมาย และเอกอัครราชทูตจีนประจำ บาฮามาสเป็นฝ่ายสำคัญบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา

ในแถลงการณ์คริสตี้กล่าวว่า “ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า ดังนั้น อดีตพนักงานบาฮามาสหลายพันคนของบาฮา มาร์ จะได้รับยอดค้างชำระต่อไปนี้เนื่องจากพวกเขา: เงินเดือนที่ยังไม่ได้ชำระ ค่าชดเชย ค่าลาพักร้อนค้างจ่าย และเงินแจ้งที่ต้องชำระ เพื่อยุติ นอกจากนี้ จำนวนเงินที่หักจากพนักงานและอดีตพนักงานลูกจ้างจะได้รับเงินสมทบและเงินบำเหน็จบำนาญ”

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากรัฐบาลของเขายอมรับกระบวนการล้มละลายในบทที่ 11 ในศาลเดลาแวร์ ชาวบาฮามาสจะต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เงินทุนคืน ข้อตกลงใหม่นี้จะทำให้เป็นไปได้สำหรับเจ้าหนี้ท้องถิ่นที่จะได้รับการชำระเงินและสำหรับผู้รับเหมาในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อสัญญาและดำเนินการรีสอร์ทคาสิโน Baha Mar ให้เสร็จสมบูรณ์

คริสตี้ยืนยันว่างานก่อสร้างในโครงการจะเริ่มในต้นเดือนกันยายน แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะใด ๆ เกี่ยวกับราคาขายของรีสอร์ทคาสิโน Baha Mar ชื่อของผู้ซื้อที่คาดหวังสำหรับรีสอร์ทคาสิโนหรือการรับประกันขั้นสุดท้ายสำหรับเจ้าหนี้ท้องถิ่น เพื่อรับการชำระเงิน นายกรัฐมนตรีได้ให้สัญญาว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะของข้อตกลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในบาฮามาสเป็นโครงการที่สำคัญมากสำหรับประเทศ เนื่องจากคาดว่าจะสร้างงานหลายพันตำแหน่ง สร้างภาษีการพนันหลายล้านสำหรับรัฐบาล และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว โครงการล้มเหลวหลังจากนักพัฒนา Sarkis Izmirlian ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ในศาลสหรัฐ

รัฐบาลในบาฮามาสยื่นคำร้องต่อศาลสหรัฐฯ ในเมืองเดลาแวร์ เนื่องจากต้องการให้ทรัพย์สินถูกชำระบัญชี นายกรัฐมนตรีเพอร์รี คริสตี้สนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้และสัญญาว่าจะหาผู้ซื้อรายใหม่สำหรับรีสอร์ทคาสิโน Bahar Mar ที่หยุดชะงัก ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม นายกรัฐมนตรีระบุว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (EXIM) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสำหรับโครงการนี้ กำลังเจรจากับผู้ซื้อรายใหม่ คริสตี้สัญญาว่าจะประกาศชื่อผู้ซื้อในไม่ช้า แต่เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนตั้งแต่นั้นมา และคริสตี้ก็ยังไม่ได้ประกาศ

รายงานล่าสุดระบุว่าคาสิโนที่หยุดชะงักทำให้บาฮามาสสูญเสียรายได้ 315 ล้านดอลลาร์ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาและคริสตี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากมายโดยเฉพาะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้อำนวยการบาฮามาร์ Dionisio D’Aguilar รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคริสตี้ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนผู้ให้บริการจากจีน และให้ผลประโยชน์ของบาฮามาสเป็นที่สอง ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รัฐบาลปฏิเสธทันที

ในแถลงการณ์ D’Aguilar กล่าวว่า แทงบอลผ่านเว็บ “มันเป็นความผิดพลาดทางยุทธวิธีและชาวบาฮามาสกำลังทุกข์ทรมานจากการตัดสินใจครั้งนั้น พวกเขาแค่ต้องยอมรับว่าพวกเขาทำผิดและพยายามทำให้มันถูกต้อง แต่พวกเขาภูมิใจมาก ตอนนี้พวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการติดต่อกับชาวจีนและชาวจีนไม่สนใจบาฮามาสหรือบาฮามาส พวกเขาจะรอรัฐบาลจนกว่าพวกเขาจะได้สิ่งที่ต้องการ นั่นคือเหตุผลที่คุณจะไม่ได้ยินว่าข้อตกลงคืออะไร พวกเขารู้ว่าเมื่อสิ่งนั้นออกมา มันจะน่าอายสำหรับพวกเขา”

คริสตี้ระบุว่า EXIM จะสามารถคัดเลือกผู้ซื้อที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขามีความสามารถทางการเงินในการระดมเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อให้ส่วนที่เหลือของรีสอร์ทคาสิโน Baha Mar เสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ นายกรัฐมนตรียืนยันอีกครั้งว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังคืบหน้าและวันที่ดีกว่าอยู่ข้างหน้าสำหรับรีสอร์ทคาสิโนที่ปิดตัวลง

พรรคฝ่ายค้านยังได้เฆี่ยนตีฝ่ายบริหารของคริสตี้และกล่าวว่าพวกเขามีความเข้าใจผิดและไร้ความสามารถในการจัดการโครงการที่ล้มเหลว ฝ่ายค้านต้องการให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อค้นหาความจริงที่แท้จริง Ray Winder หุ้นส่วนผู้จัดการของ Deloitte & Touche และผู้จัดการฝ่ายรับของ Baha Mar กล่าวว่ายังไม่มีการอัปเดตใหม่สำหรับโครงการในขณะนี้

Sarkis Izmirlian และกลุ่มนักลงทุนทางการเงินของเขาทุ่มเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาBaha Mar Casino Resortในบาฮามาสและในขั้นต้นคาดว่ารีสอร์ทคาสิโนจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2014 รีสอร์ตคาสิโนขนาดใหญ่คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างคาสิโนหลายพันแห่ง โอกาสในการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก และสร้างรายได้ภาษีจำนวนมากให้กับรัฐบาล

รีสอร์ทคาสิโน Baha Mar เผชิญกับความท้าทายมากมายระหว่างทางและยังไม่ได้เปิดให้บริการ รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาได้รับการเปิดเผยโดยเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่ารัฐบาลสูญเสียรายได้มากถึง 315 ล้านดอลลาร์เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดคาสิโน การศึกษาคาดการณ์ว่ารีสอร์ทแห่งนี้สูญเสียผู้เยี่ยมชมไปราว 800,000 ครั้งในช่วงเวลานี้ โดยที่ผู้เยี่ยมชมแต่ละคนจะใช้จ่ายเฉลี่ย 576 ดอลลาร์ต่อวัน

รัฐบาลสูญเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจ 16 ล้านดอลลาร์ 30 ล้านดอลลาร์ในการชนะภาษีคาสิโน ค่าธรรมเนียมการขนส่งแสตมป์ 25 ล้านดอลลาร์ในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์; ภาษีขาออก 13 ล้านดอลลาร์; เงินสมทบคณะกรรมการประกันแห่งชาติ 33 ล้านดอลลาร์; 81 ล้านดอลลาร์สำหรับการเข้าพักและภาษีมูลค่า และ 114 ล้านดอลลาร์ในภาษีนำเข้า การศึกษายังระบุด้วยว่ารัฐบาลสูญเสียเงิน 48 ล้านดอลลาร์ในการชำระค่าสาธารณูปโภคของรัฐบาล เงินเดือนและค่าจ้าง 451 ล้านดอลลาร์สำหรับพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1.9 ล้านดอลลาร์

หนึ่งในสาเหตุหลักของความล่าช้านั้นเกิดจากการที่ผู้พัฒนา Sarkis Izmirlian ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ศาลเดลาแวร์ บาฮามาสตรงข้ามกับการย้ายครั้งนี้ระบุว่ามันเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศและขอศาลฎีกาไปยังสถานที่ทรัพย์สินชำระหนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการค้นหาต่อไปเพื่อค้นหาผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันใดๆ

อดีตอัยการสูงสุดและวุฒิสมาชิกการเคลื่อนไหวระดับชาติอิสระ Carl Bethel ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสูงต่อนายกรัฐมนตรี Perry Christie และการบริหารของเขาเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาจัดการกับรีสอร์ทคาสิโน Baha Mar เบเธลกล่าวหาว่าคริสตี้ชอบชาวจีนเนื่องจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM) แห่งประเทศจีนเป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้และบาฮามาสของ China Construction America (CCA) เป็นผู้รับเหมาทั่วไปของรีสอร์ท เบเธลกล่าวว่าหากพรรคของเขาชนะการเลือกตั้งครั้งหน้า เขาจะขอให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบในเรื่องนี้

ในแถลงการณ์ Bethel กล่าวว่า “ฉันแนะนำว่า FNM เมื่อเรากลับมาที่สำนักงาน ควรมีคณะกรรมการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ล่มสลายนี้ ฉันคิดว่าอย่างที่คุณทราบในตอนนี้ ประมาณการทางเศรษฐกิจ (ความสูญเสีย) ของประเทศนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอาย แต่การละทิ้งตัวเลขและตัวเลขของโครงการ ต้นทุนในทุนมนุษย์และความคาดหวังที่สูญเสียไปนั้นเป็นเรื่องที่น่าวิตกสำหรับประเทศนี้”

นายกรัฐมนตรีคริสตี้กล่าวในเดือนกรกฎาคม 2559 ว่ารัฐบาลของเขาใกล้จะสรุปผู้ซื้อที่เป็นไปได้สำหรับรีสอร์ทคาสิโน Baha Marและการเจรจากำลังดำเนินการอยู่

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมEl San Juan Hotel & Casinoที่เป็นสัญลักษณ์จะปิดชั่วคราวในขณะที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์จะรวมถึงพื้นที่จัดประชุมและกิจกรรม 35,000 ตารางฟุตของรีสอร์ท รวมถึงการอัปเกรดห้องพักและห้องสวีท 387 ห้องของที่พักริมชายหาด บาร์ 15 แห่ง ร้านอาหาร 9 แห่ง สปา และฟิตเนส

ในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาก็มีการประกาศโดยผู้บริหาร บริษัท สินทรัพย์พื้นฐานที่ปรึกษา LP ที่ร่วมกับหุ้นส่วนเลออนเมเยอร์ & Co. และ Aimbridge Hospitality, มันได้กลายเป็นสถานที่ให้บริการรีสอร์ทตั้งอยู่ในเปอร์โตริโกอำเภอ Isla Verde ‘s ในซานฮวนจาก บริษัทในเครือแบล็คสโตน หลังจากประกาศดังกล่าว เจฟฟ์ เลสเกอร์ ผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ของที่พักกล่าวในเดือนตุลาคม 2558 ว่าเจ้าของรายใหม่จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงและรีแบรนด์มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนเมษายนปีนี้และจะแล้วเสร็จภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้

ในขณะนั้นLesker กล่าวว่าสถานที่ให้บริการจะยังคงเปิดดำเนินการอยู่ในระหว่างการสร้างใหม่เพื่อให้แล้วเสร็จโดยบริษัทออกแบบในนิวยอร์ก เจฟฟรีย์ เบียร์ส ที่จะรวมอยู่ในการปรับปรุงคือคาสิโนขนาด 7,500 ตารางฟุตซึ่ง Lesker กล่าวว่าเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ แต่น่าจะรวมเข้ากับการออกแบบใหม่

Andro Nodarse-León จาก León, Mayer & Co. ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงปัจจุบันของอดีตทรัพย์สินของ Hilton ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในเจ้าของแล้วยังเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ของรีสอร์ทด้วย กล่าวว่าพวกเขาตั้งตารอที่จะฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ ของชนิดคุณสมบัติและ“การปรับปรุงจะสักการะสถานะทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ให้บริการนี้เป็นวิถีชีวิตที่หรูหราและความบันเทิงรีสอร์ทที่โดดเด่นในขณะที่ผสมผสานความรู้สึกสง่างามสนุกสนานกับการตั้งค่าที่ทันสมัย” ตามที่ประชุมและการประชุม

ออกแบบโดยมอร์ริสและแม็กซ์ Lapidus Borges, โรงแรมสถานที่สำคัญซึ่งสามารถมองเห็นวิวสองไมล์ของชายหาด, เปิดในปี 1957 ที่ 11,000 ตารางฟุตโรงแรมแห่งแกรนด์บอลรูมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในซานฮวน และนอกเหนือจากคาสิโนแล้ว สระว่ายน้ำ 3 แห่ง ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล บาร์ เลานจ์ และไนท์คลับ อ้างว่ามีพื้นที่ 12 เอเคอร์ริมชายหาด ที่พักตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติของเปอร์โตริโกเพียง 2 ไมล์ และอยู่ในย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่สวยงาม ร้านบูติกสุดหรู และสถานที่แสดงดนตรีสด ร้านอาหาร และบาร์ที่ครึกครื้น

ในข่าวอื่น ๆ ของเปอร์โตริโก Victor Pizarro ผู้ช่วยเลขานุการสรรพากรของกรมธนารักษ์ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่ากรมธนารักษ์ระงับแผนการที่จะทำให้ถูกกฎหมายถึง 100,000 เครื่องตรวจหวยวิดีโอ (VLTs) จนกว่าจะถึงเวลาฟ้องร้องโดยสมาคมแห่ง เจ้าของเครื่องสล็อตและสมาคมการโรงแรมและการท่องเที่ยวเปอร์โตริโกได้รับการแก้ไขแล้ว

นักแสดง Robert De-Niro และมหาเศรษฐี James Packer มีแผนจะสร้างคาสิโนสุดหรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทBarbudaมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศชื่อ Paradise Found

De-Niro อายุ 72 ปีเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Forbes ว่าเขาเคยมาเยี่ยมเยียนแอนติกาและบาร์บูดาเป็นประจำตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆ นักแสดงอธิบายว่าทั้งสถานที่และผู้คนมีความพิเศษและชี้ให้เห็นว่าเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีมากจากรัฐบาล ตามรายงานของ De-Niro นายกรัฐมนตรี Gaston Browne และเอกอัครราชทูต Gilbert Boustany ต่างก็สนับสนุนและผลักดันให้พัฒนาโครงการนี้

ตามรายงานข่าว รีสอร์ทจะรวมวิลล่าเหนือน้ำหกหลัง โดยแต่ละหลังมีท่าเทียบเรือส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีวิลล่าและกระท่อมหลักทั้งหมด 50 หลัง ซึ่งจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัว ตามข้อมูลที่ให้ไว้ โครงการนี้ยังมาพร้อมกับท่าจอดเรือยอทช์ระดับสุดยอด ซึ่งจะมีให้เฉพาะเจ้าของและแขกของ Paradise Found เท่านั้น หาดปริ๊นเซสไดอาน่าที่รู้จักกันดีจะมีท่าจอดเรือหกแห่งติดตั้งอยู่ข้างหน้าเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกว่ายังมีข้อตกลงการกุศลพิเศษอีกด้วย ซึ่งรับประกันโครงการตกแต่งสำหรับทั้งเกาะ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้พัฒนาจะต้องรื้อถอนอาคารที่ถูกประณามและลดมลพิษทางสายตา ยิ่งไปกว่านั้น ครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะได้รับการจัดหาบ้าน ในขณะที่อาคารทางการแพทย์และคลินิกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

หลังจากประสบความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากพายุเฮอริเคนแมทธิวในเดือนตุลาคม พื้นที่รอบ ๆ หาดลูกายันในบาฮามาสได้เปิดให้บริการอีกครั้งพร้อมกับผู้ค้าทุกรายที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นอีกครั้ง

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Freeport News พื้นที่รอบ ๆ หาด Lucayan เป็นที่ตั้งของ Grand Lucayan Resort complex พร้อมกับMemories Grand Bahama All-Inclusive Beach Resortและเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์หลังจากได้รับความนิยมโดยตรงจากหมวดหมู่ พายุสี่ลูกและลมแรง 140 ไมล์ต่อชั่วโมงในวันที่ 7 ตุลาคม

“เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่แขกผู้เข้าพักไม่สามารถเข้าใช้ชายหาดสาธารณะได้ชั่วคราว ไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังให้เวลาสำหรับพันธมิตรต่างๆ ในการดำเนินการตามความสามารถต่างๆ ของพวกเขา” Elaine Smith ผู้ประสานงานแผนกวางแผน Grand Bahama ของประเทศเกาะกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยว.

หลังเกิดพายุทันที Smith บอกกับ The Freeport News ว่านักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์บนชายหาด Grand Bahama ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งยังคงอยู่ในสภาพดี รวมทั้งหาด Taino หาดฟอร์จูน บานาน่าเบย์ และหาดโกลด์ร็อคในอุทยานแห่งชาติลูกายัน นอกจากนี้ เธอยังกล่าวขอบคุณพันธมิตรในอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ให้บริการขนส่งที่ระงับการนำแขกไปยังพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินและซ่อมแซมที่จำเป็นได้

“กระทรวง [การท่องเที่ยว] ยังคงขอให้ผู้ที่ใช้พื้นที่นี้ทราบว่ามีงานต่อเนื่องเกิดขึ้นที่ชายหาดในขณะที่เจ้าของบ้านทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของพวกเขา” สมิ ธ บอกกับหนังสือพิมพ์

เพื่อช่วยด้านความปลอดภัยโดยรวม สมิ ธ ประกาศว่าได้มีการสร้างป้ายที่เหมาะสมเพื่อสร้างความตระหนักในการซ่อมแซมใด ๆ และกระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้หาดฟรีพอร์ต

Clement Pinder ตัวแทนของ Grand Bahama Taxi Union บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าเขามีความสุขที่ในที่สุดการเข้าถึงชายหาดได้รับการฟื้นฟู

“เป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่รู้ว่าคนขับรถ ผู้ขาย และที่จริงแล้ว ทุกคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้” Pinder กล่าวกับ The Freeport News

หนึ่งในผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบาฮามาสได้รับรายงานว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถเริ่มซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องหลังจากเกิดพายุเฮอริเคนแมทธิวในเดือนตุลาคมแม้จะได้รับสัมปทานภาษีจากรัฐบาลหลายล้านดอลลาร์

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Tribune บริษัท Hutchison Whampoa Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง ยังไม่ได้เริ่มงานบูรณะที่ Grand Lucayan Resort complex ในฟรีพอร์ตแม้จะเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวในฤดูหนาวที่สูงสุด สิ่งนี้นำไปสู่ห้องพักประมาณ 1,000 ห้องในโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ Grand Bahama ที่ยังไม่ได้ดำเนินการในขณะที่บริษัทยังไม่ได้ซ่อมแซมMemories Grand Bahama All-Inclusive Beach Resortซึ่งหมายถึงพันธมิตร TUI Group และ Sunwing Travel Group ไม่สามารถระบุวันเปิดใหม่ได้

KP Turnquest รองหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านเสรีแห่งชาติ วิพากษ์วิจารณ์ Hutchison Whampoa Limited ที่ไม่เริ่มต้นการซ่อมแซมที่มีความหมายแม้จะได้รับ “ผ้าห่ม” ขยายเวลา 20 ปีในการยกเว้นภาษีทรัพย์สิน รายได้ และกำไรจากการขาย

“ได้รับการขยายเวลาโดยไม่มีการรับประกันการลงทุนใดๆ เว็บบอลสเต็ป และได้ลดหย่อนภาษี” เทิร์นเควสต์ สมาชิกรัฐสภาของประเทศหมู่เกาะแคริบเบียน ซึ่งเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งอีสต์ แกรนด์ บาฮามา กล่าวกับหนังสือพิมพ์ “หลังของเราพิงกำแพงและไม่มีทางแก้ไขได้ คุณจะให้สิ่งจูงใจแบบเดียวกันแก่ทุกคนหรือผูก [Hutchison Whampoa Limited] กับผลลัพธ์ที่วัดผลได้ รัฐบาลไม่รู้ว่าจะรับผลดีจากมันสำหรับเศรษฐกิจในวงกว้างได้อย่างไร”

The Tribune รายงานว่าการลดหย่อนภาษีที่มอบให้กับ Hutchison Whampoa Limited ในช่วงฤดูร้อนเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Perry Christie พยายามปรับโครงสร้างความสัมพันธ์กับ Grand Bahama Port Authority ในขณะที่นักลงทุนใน Freeport รายอื่นๆ ยังคงต้องสมัครเพื่อรับ สิ่งจูงใจเดียวกันซึ่งสามารถทบทวนได้ทุกห้าปี

“พวกเขาทำให้ธุรกิจทำได้ยากขึ้นในแกรนด์บาฮามาโดยไม่มีผลลัพธ์” เทิร์นเควสต์บอกกับหนังสือพิมพ์ “ไม่มีแรงจูงใจสำหรับ Hutchison Whampoa Limited และการท่าเรือ Grand Bahama ที่จะพัฒนา สิ่งที่พวกเขาทำคือเพิ่มภาระให้กับชาวบาฮามาส และสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนมาที่แกรนด์บาฮามา”

หลังจากเกิดพายุเฮอริเคนแมทธิวขึ้นมาทันทีคริสตี้ประกาศว่าเขาได้เขียนจดหมายถึงฮัทชิสัน แวมโป ลิมิเต็ด และเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทนานาชาติเริ่มดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินในแกรนด์บาฮามาทันที ทริบูนรายงานว่าบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนได้ยื่นเคลมประกัน 120 ล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมา และวางแผนที่จะเริ่มซ่อมแซมทรัพย์สิน แต่อธิบายว่าความคืบหน้าจนถึงตอนนี้ “ช้าอย่างเจ็บปวด”

เนื่องจากคอมเพล็กซ์ Grand Lucayan Resort เปิดขายมาหลายเดือนแล้ว Turnquest รายงานว่าได้แสดงความกังวลว่าสถานที่ให้บริการอาจเห็นสถานการณ์ของ Royal Oasis Resort ซ้ำในปี 2547 เมื่อเจ้าขององค์กรนั้นปิดกิจการและออกไปพร้อมกับเงินประกัน

“ตั้งแต่วันแรก นั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวล” เทิร์นเควสต์บอกกับ เว็บบอลสเต็ป The Tribune “เดอะ แกรนด์ ลูกายัน รีสอร์ท ปิดให้บริการ และใครจะรู้ว่าจะเปิดเต็มที่เมื่อไหร่ คาสิโนถูกปิด [และ] มีการเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรม มันไม่เป็นผลดีต่ออนาคตอันใกล้ของฟรีพอร์ต”

มีรายงานว่า Turnquest ยังชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการจ่ายเงินให้กับพนักงานกว่า 100 คนที่ตกงานโดยการปิดTreasure Bay Casinoแม้จะตกลงที่จะรับหน้าที่การจ่ายเงินเดือนทั้งหมดในการประมูลเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกเปิดอยู่

ฮ่องกงตามกลุ่ม บริษัท ในเครือทั่วโลก Chow Tai Fook เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( CTFE ) ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงที่จะเป็นเจ้าของและดำเนินBaha มี.ค. รีสอร์ทในNew Providenceเกาะในประเทศแคริบเบียนของบาฮามาส สัญญาซื้อขายหุ้นจะช่วยให้ CTFE เข้าซื้อกิจการรถเอนกประสงค์พิเศษของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีน (EXIM) ทั้งหมดPerfect Luck Assets Limitedได้โอนกรรมสิทธิ์และความสามารถในการดำเนินงานทั้งหมดให้กับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัญญาซื้อขายหุ้นรวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดของ Baha Mar Resort ที่โอนให้กับบริษัทก่อนหน้านี้

Graeme Davis อดีตรองประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Rosewood Hotels & Resorts และประธานปัจจุบันของ บริษัท ย่อยในบาฮามาสของ CTFE กล่าวในแถลงการณ์ในวันนี้ว่า: “CTFE จะทุ่มเทการลงทุนและทรัพยากรที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อการเปิดและเปิด Baha Mar Resort ก่อนเปิด นอกจากนี้ เราจะทำให้แน่ใจว่าชาวบาฮามาสและภูมิภาคได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการนี้ ซึ่งจะสร้างงานมหาศาลและโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการบริการระดับโลกของเราเข้ากับวัฒนธรรมบาฮามาสที่มีชีวิตชีวาและแท้จริง เราจะสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่มีใครเทียบได้สำหรับแขกที่ชาวบาฮามาสทุกคนสามารถภาคภูมิใจได้”

การเปิดเผยดังกล่าวรายงานต่อไปว่า CTFE กำลังหารือกับแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเพื่อดำเนินการโรงแรมระดับไฮเอนด์ที่ Baha Mar รวมถึง Grand Hyatt, SLS Hotels และ Rosewood Hotel Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CTFE ทีมผู้นำซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากแบรนด์เหล่านี้กำลังถูกนำตัวขึ้นเรือเพื่อเตรียมเปิดแบรนด์หรูที่รีสอร์ทที่มีมาช้านาน

CTFE วางแผนที่จะเริ่มรับสมัครพนักงานคาสิโนหลังจากวันหยุดและกำลังทำงานร่วมกับบริษัทเกมชั้นนำระดับโลกเพื่อสร้างพันธมิตรที่ยาวนานสำหรับความสำเร็จของโครงการตามการเปิดเผย

Chow Tai Fook Enterprises มีรอยเท้าทางการเงินในด้านอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนา การต้อนรับ การขนส่ง และการเล่นเกมคาสิโนในมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้การควบคุมของ CTFE ได้แก่ บริษัท นิว เวิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ NWS Holdings Ltd บริษัทโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเกินกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Chow Tai Fook Jewellery Group Limited ซึ่งอาจเป็นผู้ค้าปลีกเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าตลาดกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

CTFE มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ Baha Mar ผ่านบริษัทในเครือ Rosewood Hotel Group Rosewood ลงนามในโปรเจ็กต์ในปี 2011 และถึงจุดหนึ่งของการล่มสลายที่สะกดจุดสิ้นสุดของการควบคุมของผู้พัฒนาดั้งเดิมของโปรเจ็กต์ ในปี 2015 มีรายงานว่า Rosewood ฟ้องเพื่อขอยกเลิกข้อตกลงใบอนุญาตกับ Baha Mar เมื่อโปรเจ็กต์หยุดชะงักโดยไม่มีกำหนดโดย ความพยายามในการป้องกันการล้มละลายผ่านแล้วผ่านขั้นตอนการชำระบัญชีที่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการโรงแรมกับกระเป๋าลึกมากและการเชื่อมต่อการเป็นเจ้าของ

Rosewood Hotel Group เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการโรงแรม 55 แห่ง ใน 18 ประเทศ ภายใต้สามแบรนด์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ The Carlyle, A Rosewood Hotel ในนิวยอร์ก, Rosewood London และ Rosewood Beijing Rosewood ยังดำเนินการ Jumby Bay, Rosewood Tucker’s Point ในเบอร์มิวดาและ Rosewood Little Dix Bay ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน Little Dix Bay คาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งในปี 2560

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเล่นเกมรวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นเล็กน้อยใน STDM ของมาเก๊า, Queen’s Wharf Brisbaneซึ่งเป็นโครงการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในออสเตรเลีย และการพัฒนาโรงแรมคาสิโนแบบดีลักซ์ในเมโทรมะนิลาในฟิลิปปินส์ และชื่อใหม่ว่าHoianaการพัฒนารีสอร์ทคาสิโนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเวียดนาม

เฟสหนึ่งของการพัฒนา Baha Mar ของ CTFE คาดว่าจะเปิดในเดือนเมษายน 2017 และจะรวมถึงโรงแรมคาสิโน คาสิโน ศูนย์การประชุมและสนามกอล์ฟ

มีปัญหาในบาฮามาสถูกล้อมรอบด้วยความขัดแย้งและประสบกับความพ่ายแพ้หลายประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของที่เกิดจากปัญหาทางการเงิน ผู้พัฒนาดั้งเดิม Sarkis Izmirlian ไม่เกี่ยวข้องกับรีสอร์ทคาสิโนอีกต่อไปเนื่องจากศาลและรัฐบาลในบาฮามาสได้ให้ผู้ซื้อรายใหม่ Chow Tai Fook Enterprises (CTFE) มีโอกาสได้รับคาสิโนและดำเนินการก่อสร้างขั้นตอนสุดท้ายให้เสร็จสิ้น

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ คณะผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลบาฮามาสบินไปฮ่องกงเพื่อพบกับ CTFE และดูการดำเนินงานของคาสิโนในเอเชีย คณะผู้แทนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สี่คนจากคณะกรรมการการเล่นเกม อัยการสูงสุด Allyson Maynard-Gibson; Sir Baltron Bethel ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว Obie Wilchcombe

ในแถลงการณ์วิลช์คอมบ์กล่าวว่า “เราจะมาดูแบบจำลองการดำเนินงานของพวกเขาและวิธีการที่เข้ากับรูปแบบของเรา นี่คือคาสิโนชั้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในทะเลแคริบเบียน ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าพวกเขาตั้งใจจะทำอะไร เกมอะไรที่พวกเขาตั้งใจจะวางบนพื้น เน้นที่ตลาดใดที่พวกเขาจะจัดไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับต่ำ หรู พวกเขาจะพัฒนาเฟสอย่างไร”

เพอร์รี คริสตี้ นายกรัฐมนตรีบาฮามาสต้องเผชิญกับแรงกดดันและการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านที่เชื่อว่ารัฐบาลของเขามีส่วนทำให้เกิดความล่าช้าของรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานหลายพันงานสำหรับประชากรในท้องถิ่น จำเป็นต้องส่งเสริมเศรษฐกิจของเกาะอย่างมาก คริสตี้ได้ยืนยันแล้วว่ารีสอร์ทบาฮามาร์คาสิโนจะมีการเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยมีกำหนดเปิดเฟสแรกในไตรมาสที่สองของปี 2560

เฟสแรกของโครงการมีกำหนดจะเปิดในเดือนเมษายน 2017 และ 700 จาก 1800 ห้องพักของโรงแรมจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป คริสตี้ยืนยันที่งานล่าสุดของสมาคมโรงแรมบาฮามาสว่าCTFEจะลงทุนเกือบ 200 ล้านดอลลาร์เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างและสำหรับการเฉลิมฉลองก่อนเปิดรีสอร์ทคาสิโน นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่า CTFE คาดว่าจะจ้างพนักงาน 1,500 คนในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ และจะเพิ่มการจ้างงานในช่วงปีใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้มีพนักงานเกือบ 4,300 คนภายในสิ้นปี 2560

มีการกล่าวหาต่อนายกรัฐมนตรีเพอร์รี คริสตี้และรัฐบาลของเขาว่าเขาได้ติดตามการอนุมัติจำนวนหนึ่งอย่างรวดเร็วเพื่อให้รีสอร์ทคาสิโนบาฮา มาร์เปิดก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป ข้อกล่าวหาเหล่านั้นถูกหักล้างโดย Wilchcombe ซึ่งระบุว่ารัฐบาลพอใจกับความคืบหน้าของรีสอร์ทคาสิโน Baha Mar ซึ่งต้องการอีก 3 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนที่จะสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้

รัฐบาลบาฮามาสเปิดเผยว่าอยู่ในการเจรจาหวังว่าจะช่วยงานส่วนใหญ่ที่Treasure Bay Casinoบนเกาะ Grand Bahama หลังจากที่เจ้าของคนใหม่ของสถานที่ให้บริการประกาศแผนการที่จะรีแบรนด์อสังหาริมทรัพย์

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Nassau Guardian คาสิโน Treasure Bay ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอมเพล็กซ์ Grand Lucayan Resort ของFreeportครั้งหนึ่งเคยดำเนินการโดยIsle Of Capri Casinos Incorporatedจนกระทั่งผู้ให้บริการรายนี้ถอนตัวออกในเดือนตุลาคมปี 2009 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ การซื้อในขณะนั้นเจ้าของใหม่ได้ให้คำมั่นว่าจะจ้างพนักงานที่มีอยู่ต่อไป แต่ตอนนี้ต้องการรีแบรนด์เพื่อปรับปรุงบริการ

ในที่สุดสินทรัพย์ก็ถูกซื้อกิจการโดย Cheung Kong Property Holdings ซึ่งวางทรัพย์สินของคาสิโนเพื่อขายโดยการประมูลในเดือนมีนาคมของปีนี้ HVS Capital Corp. จัดการกระบวนการขายและในเดือนกรกฎาคมได้ประกาศว่าพวกเขามีการประมูลที่หลากหลายซึ่งพร้อมที่จะนำเสนอต่อบริษัทฮ่องกงที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน ไม่มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายในโดเมนสาธารณะ

“เรากำลังพยายามทำให้แน่ใจว่าพนักงานส่วนใหญ่จะยังคงอยู่กับพวกเขา” โอบี วิลช์คอมบ์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศหมู่เกาะแคริบเบียนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ “พนักงานอาจยังคงอยู่กับพวกเขา แต่เราต้องทำงานให้ละเอียดทั้งหมด คุณกำลังจะเลิกจ้างกับบริษัทเดิม จากนั้นคุณต้องเจรจากับบริษัทเพื่อให้พนักงานทำงานต่อไป”

Treasure Bay Casino ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งฟลอริดาเพียง 55 ไมล์และมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 20 ล้านคน แต่สถานที่ให้บริการได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางจากพายุเฮอริเคนแมทธิวเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านเกาะแกรนด์บาฮามาโดยตรงเพื่อสร้างความเสียหายทั่วทั้งเกาะโดยประมาณ สูงถึง 600 ล้านเหรียญ

“เราต้องการได้รับคาสิโนที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น” วิลช์คอมบ์บอกกับ The Nassau Guardian “เราต้องการให้มีการแสดงมากขึ้นที่นั่น เราต้องการให้มันน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในการไล่ตามตลาดต่างๆ”

ประเทศเกาะแฝดขู่ที่จะเปิดตัวเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเพลงโดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ เว้นแต่บริษัทยักษ์ใหญ่จะปฏิบัติตามคำสั่งขององค์การการค้าโลกในตอนท้าย ของปี.

เมื่อวานนี้ เห็นแอนติกาและบาร์บูดาสร้างภัยคุกคามโดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนออย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอายุสิบสองปีว่านโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการพนันกีฬาเป็นการละเมิดภาระผูกพันภายใต้นายพล ความตกลงว่าด้วยการค้าและบริการ

เรื่องนี้สามารถสืบย้อนถึงรากเหง้าของมันย้อนกลับไปในปี 1997 เมื่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเริ่มเรียกเก็บเงินจากบุคคล รวมถึง Antiguans หลายรายที่เสนอบริการการพนันออนไลน์แก่ผู้บริโภคชาวอเมริกัน คำฟ้องเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนในภายหลังโดยความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นใช้เครื่องมือทางการเงินเช่นบัตรเครดิต

แอนติกาและบาร์บูดารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการกีดกันทางการค้า เนื่องจากสหรัฐฯ อนุญาตให้อุตสาหกรรมการแข่งม้าในประเทศของตนเสนอบริการการพนันออนไลน์ระหว่างรัฐ และต่อมาได้นำเรื่องนี้ไปแสดงต่อหน้าองค์การการค้าโลก หน่วยงานการค้าระหว่างประเทศเห็นด้วยกับประเทศแคริบเบียนขนาดเล็กและในปี 2546 สั่งให้สหรัฐอเมริกาจ่ายเงิน21 ล้านดอลลาร์ต่อปีจนกว่าจะเลิกอุตสาหกรรมการพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตในประเทศหรืออนุญาตให้ไซต์ที่ได้รับใบอนุญาตแอนติกาเข้าถึงตลาด โทษนี้ได้ถึงตอนนี้มีรายงานว่ากว่า $ 250 ล้านโดยไม่ต้องเงินหนึ่งเคยถูกส่งไป

“ในกรณีนี้ สหรัฐฯ ไม่เคยปฏิบัติตามคำตัดสินที่เราได้เปรียบ” อ่านคำแถลงจากแฮโรลด์ โลเวลล์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เศรษฐกิจ และการบริหารรัฐกิจของแอนติกาและบาร์บูดา “นอกจากนี้ หลายปีของการเจรจาต่อรองอย่างอดทนไม่ได้ส่งผลอะไรนอกจากความคับข้องใจ เจ้าหน้าที่อเมริกันได้เพิ่มความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่ปกครองโดยองค์การการค้าโลกเป็นโมฆะ อุตสาหกรรมที่ครั้งหนึ่งเคยจ้างคนแอนติกวนประมาณ 4,000 คน ปัจจุบันมีพนักงานเพียงไม่กี่ร้อยคน”

ที่คาดการณ์ไว้โดยดื้อแพ่งสหรัฐอเมริกาปกครองจากองค์การการค้าโลกให้แอนติกาและบาร์บูดาสิทธิที่จะใช้วิธีทางเลือกที่เป็นวิธีการจัดเก็บภาษีเงินทุนโทษเหล่านี้รวมทั้งนำเสนอบริการที่มีให้สำหรับการดาวน์โหลดค่าภาคหลวงฟรี

“แม้หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว รัฐบาลของแอนติกาและบาร์บูดายังคงหาทางเป็นกลางกับสหรัฐอเมริกา โดยส่งคณะผู้แทนไปหลายครั้งโดยหวังว่าจะบรรลุข้อตกลง” อ่านคำแถลงปี 2013 จากโลเวลล์ “ความพยายามเหล่านี้ล้มเหลว เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา ในแอนติกา รัฐบาลมีหน้าที่ให้พลเมืองของตนปกป้องและบังคับใช้สิทธิของตน เราตัดสินใจระงับการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของอเมริกาอย่างไม่เต็มใจ หวังว่าการรักษาจะได้ผลตามที่ออกแบบไว้ และผลประโยชน์ทางธุรกิจของอเมริกาสามารถโน้มน้าวให้ฝ่ายบริหารของโอบามาปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศได้”

ถือเป็นความพยายามครั้งสุดท้าย การย้ายจากรัฐบาลของแอนติกาและบาร์บูดาอาจส่งผลให้โดเมน “เมกาวิเดโอ” เปิดตัวทันทีในเดือนมกราคม หาก “ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ไม่ถึงกับสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปีนี้”

“สำหรับเหตุใด ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาต้องทนทุกข์เพียงเพื่อให้รัฐบาลกลางสามารถปกป้องการผูกขาดผลประโยชน์ด้านการพนันรายใหญ่ของอเมริกาได้ต่อไป” โลเวลล์ถามในคำแถลงของเขา

ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงได้ยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลบาฮามาสเพื่อเสนอซื้อรีสอร์ท Baha Mar ที่มีมูลค่าถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ที่นั่น รายงานระบุว่าข้อเสนอนี้รวมถึงรายชื่อผู้ประกอบการที่คาดหวังภายใต้การพิจารณาของ CTFE เพื่อดำเนินการด้านต่างๆ ของการพัฒนา

ตามรายงานของ Tribune242 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว Obie Wilchcombe ได้ยืนยันว่าหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มกระบวนการตรวจสอบสถานะผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนที่มีศักยภาพเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

“[CTFE] ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลของข้อเสนอบาฮามาสสำหรับโรงแรมและคาสิโน และรัฐบาลของบาฮามาสกำลังดูสิ่งที่พวกเขาส่งมา เราได้รับในสัปดาห์ที่แล้ว” เขากล่าว

“พวกเขาจะทำตามสิ่งที่พวกเขาได้ทำในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่พวกเขามีผู้ประกอบการคาสิโนรายใหญ่จากทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรม เรากำลังดูองค์ประกอบทั้งหมด เราต้องดูว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ พวกเขาได้ให้รายชื่อผู้เล่นที่เรากำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด” วิลช์คอมบ์กล่าว

ฝ่ายค้านต่อข้อตกลงที่เสนอมานั้นแข็งกระด้างจากพรรคการเมืองที่แข่งขันกันและคนอื่น ๆ ผิดหวังกับการกระทำของรัฐบาลและบางครั้งเอกสารการพิจารณาคดีที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารจีนของรัฐที่ควบคุมโครงการเนื่องจากเจ้าของเดิมและผู้พัฒนาได้รับการปลดทรัพย์สินและการตัดสินใจ .

อดีตผู้อำนวยการ Baha Mar และผู้สมัครฝ่ายค้าน Dionisio D’Aguilar กล่าวก่อนหน้านี้ว่า CFTE ไม่เหมาะที่จะลงทุนใน Baha Mar เนื่องจากการเชื่อมโยงกับนักธุรกิจในมาเก๊า Stanley Ho Chow Tai Fook ลงทุน แต่ไม่มีการควบคุมการปฏิบัติงานหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของ Ho’s Sociedade de Turismo e Diversões de Macau ( STDM ) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทย่อยด้านเกมSJM Holdings Ltd.ซึ่งถือใบอนุญาตสัมปทานคาสิโนหนึ่งในหกใบในอดีต วงล้อมโปรตุเกส . CTFE ระบุว่า STDM จะไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแต่อย่างใด

ในการแถลงข่าวเมื่อเดือนตุลาคม Chow Tai Fook กล่าวว่า: “ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทต่อโครงการและบาฮามาสในระยะใกล้นี้ CTFE จะลงทุนหลายล้านเหรียญก่อนการบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการผ่านกิจกรรมก่อนการเปิดและการจ้างงาน ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้ว และจะขยายออกไปในอีกไม่กี่สัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้า”

ในเดือนสิงหาคม เพอร์รี คริสตี้นายกรัฐมนตรีบาฮามาสกล่าวว่าเป็นเวลาเกือบสองปีที่เป้าหมายของเขาคือการหาทางแก้ไขและดำเนินการก่อสร้างต่อเพื่อให้คาสิโน โรงแรม ศูนย์การประชุม และสนามกอล์ฟ “จะเปิดก่อนสิ้นปี 2559- ฤดูหนาวปี 2560” รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหนี้และผู้รับเหมาในท้องที่ “เราได้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว” เขากล่าว

ในวันจันทร์สภาผู้แทนราษฎรของเบอร์มิวดาผ่านการแก้ไขกฎหมายการเล่นเกมซึ่งในที่สุดจะอนุญาตให้คาสิโนเปิดได้ หลังจากการโต้วาทีที่ยืดเยื้อและโกลาหล พระราชบัญญัติการแก้ไขการเล่นเกมคาสิโน 2016 ได้ผ่านไปพร้อมกับคำสั่งไซต์กำหนดการเล่นเกมคาสิโนสำหรับโรงแรมเซนต์รีจิสในเซนต์จอร์จและแฮมิลตันปริ๊นเซสแอนด์บีชคลับที่ท่าเรือแฮมิลตัน

เล่นเกมการแก้ไขดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการกระทำของฝ่ายนิติบัญญัติในหลายธันวาคม 2015 รวมทั้งเกณฑ์การคัดเลือกเว็บไซต์ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายค้าน แต่ก่อนหน้านี้สมาชิกฝ่ายค้านของรัฐสภาและกลุ่มพันธมิตรเบอร์มิวดาก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

พระราชบัญญัติแก้ไขและ ‘ปรับปรุง’ การกระทำที่ผ่านใน 2014 รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินเป็นการเลื่อนการชำระหนี้สองปีสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมในธุรกิจเกม รัฐมนตรีบางคนแย้งว่าบทบัญญัตินี้ฟุ่มเฟือยในแง่ของกฎหมายต่อต้านการให้สินบนที่เข้มงวดอยู่แล้ว

ประโยคหนึ่งที่มีการถกเถียงกันอย่างหนักจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมเซนต์รีจิสในเซนต์จอร์จได้รับใบอนุญาตชั่วคราว Desarrollos Group จะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมด้วยใบอนุญาตชั่วคราว แต่เพียงพอที่จะยืนยันคุณสมบัติและเริ่มการก่อสร้าง รัฐมนตรีคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับข้อนี้ต้องการทราบว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะใด ๆ หรือไม่ในการดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว ในขณะที่คนอื่นๆ โต้แย้งว่าข้อนี้อาจจำเป็นเพื่อให้การพัฒนาก้าวหน้าต่อไป เดวิด เบิร์ต ผู้นำฝ่ายค้านอ้างคำพูดของราชกิจจานุเบกษาว่า “ถ้าเรากำหนดแบบอย่างนี้ในวันนี้ นักพัฒนาทุกคนจะขอสิ่งเดียวกัน – และพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้ดี”

PLP MP Wayne Furbert ต้องการทราบว่าเหตุใดผู้พัฒนารายอื่นที่มีคาสิโนที่วางแผนไว้สำหรับ Morgan’s Point ไม่รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน

คณะกรรมการการเล่นเกมคาสิโนเบอร์มิวดาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากผู้ประกอบการรายใดได้รับใบอนุญาต คณะกรรมการได้รับการสร้างขึ้นในกุมภาพันธ์ 2015 ต่อมาในปีนั้น Richard Schuetz กรรมาธิการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียได้ลาออกจากตำแหน่งในสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของเบอร์มิวดาเมื่อวันที่ 1 กันยายน ตามรายงานข่าวคาสิโนโลกในขณะนั้น ประวัติย่อของ Mr. Schuetz ระบุว่ามีประสบการณ์ในฐานะประธานและซีอีโอของ Stratosphere Hotel and Casino ในลาสเวกัส รองประธานบริหารของ Frontier Hotel & Casino และในฐานะเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาเกมชื่อ Schuetzinc ท่ามกลางตำแหน่งอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามการเล่นเกมคาสิโนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 2016 ไม่ได้เป็นอุปสรรค์เพียงหันหน้าไปทางพัฒนาคาสิโนในเบอร์มิวดา ราชกิจจานุเบกษารายงานเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนว่าไม่มีธนาคารใดในสามแห่งของประเทศใดที่ยินดีให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คาสิโน Alan Dunch ประธานคณะกรรมการการเล่นเกมคาสิโนเบอร์มิวดาแจ้งกับกลุ่มผู้นำธุรกิจที่นั่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าอุตสาหกรรมนี้อาจไม่หลุดพ้นจากพื้นหากธนาคารในท้องถิ่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง “ไม่มีใครบอกฉันเมื่อฉันรับงานนี้ว่าธนาคารสามแห่งในประเทศนี้บอกรัฐบาลว่าพวกเขาจะไม่ธนาคารคาสิโน” Dunch บอกกับสมาคม บริษัท ระหว่างประเทศเบอร์มิวดา เขาเสริมว่าหากพวกเขาไม่สามารถให้ธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องได้ ก็จะไม่มีคาสิโนมาที่เบอร์มิวดา

มีรายงานว่าวุฒิสมาชิก Michael Fahy รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวกับราชกิจจานุเบกษาว่า “รัฐบาลเบอร์มิวดาตระหนักดีถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารรายได้จากการเล่นเกม เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อแสดงให้ทั้งธนาคารในท้องถิ่นและธนาคารตัวแทนในต่างประเทศของธนาคารทราบว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ลูกค้าของคุณและการป้องกันการฟอกเงินที่เพียงพอ ในขณะที่เราเข้าใกล้การเล่นเกมในเบอร์มิวดามากขึ้นผ่านการจัดสรรใบอนุญาตการเล่นเกมคาสิโนผ่าน Casino Gaming Commission เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อกำหนดที่แข็งแกร่งดังกล่าวเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่พันธมิตรของเราว่าระบอบการปกครองของเรามีมาตรฐานระดับเฟิร์สคลาส”

นักพัฒนาและรัฐมนตรีมืออาชีพหวังว่ากฎหมายทั้งหมดจะได้รับการสรุปและคาสิโนจะดำเนินการก่อนเริ่มการแข่งขัน America’s Cup ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤษภาคม 2017 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายนั้นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

รายงานก่อนหน้านี้ที่อ้างเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพลเมืองในท้องถิ่นจะได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันในคาสิโนใหม่ของเบอร์มิวดา e-gaming จากโทรศัพท์มือถือและการพนันกีฬาได้รับการอนุมัติโดยพระราชบัญญัติ

ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนแมทธิวในเดือนตุลาคมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอันยิ่งใหญ่เพื่อโรงแรมรีสอร์ทและสถานที่ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดของบางส่วน 700 เกาะในหมู่เกาะ Lucayan ซึ่งบังคับให้มากที่สุดของผู้ประกอบการที่จะปิดธุรกิจของพวกเขาสำหรับการซ่อมแซม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงักเนื่องจากเที่ยวบินและการล่องเรือไปยังเกาะถูกระงับ และโรงแรมหลายแห่งก็ปิดตัวลงเช่นกัน

เกาะที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเร่งกระบวนการกู้คืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่จำนวนหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กระทรวงการท่องเที่ยวจัดงานแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและให้ข้อมูลล่าสุดกับสื่อเกี่ยวกับความพยายามในการฟื้นฟู และยืนยันว่าสิ่งต่างๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี ที่รัก Obie Wilchcombe ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวยังแสดงความพึงพอใจในการพยายามฟื้นฟู

Betty Bethel ผู้อำนวยการกระทรวงการท่องเที่ยวเกาะ Grand Bahama ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเที่ยวบินและการล่องเรือไปยังเกาะ ในแถลงการณ์ Bethel กล่าวว่า “เที่ยวบินมาถึงทุกวันผ่าน American Eagle ซึ่งมีต้นทางในไมอามี่ บาฮามาสแอร์และซิลเวอร์แอร์เวย์ออกจาก Ft. Lauderdale พร้อมด้วยเที่ยวบินรายสัปดาห์ของ Delta Connection จากแอตแลนตา นอกจากนี้ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ/นอกสหรัฐฯ ยังใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สายการบิน Sunwing Airlines จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินจากเกตเวย์ของแคนาดาทั้ง 8 แห่ง โดยขึ้นอยู่กับการเปิดให้บริการของที่พักแม่ Memories Grand Bahama Beach Resort อีกครั้ง”

Balearia Bahamas Express กลับมาเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม และขนถ่ายผู้โดยสารแบบวันออกจาก Ft. Lauderdale ในขณะที่ Carnival Cruise Lines เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนRoyal Caribbean Cruise Lineเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนและ Norwegian Cruise Lines คาดว่าจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน

เบเธลยังยืนยันอีกว่าอุตสาหกรรมโรงแรมบนเกาะก็มีแนวโน้มเป็น Pelican Bay Hotel and Suites ซึ่งมี 184 ห้อง, โรงแรม Flamingo Bay ริมน้ำ 68 ห้อง, โรงแรม Royal Islander ในตัวเมืองที่มี 100 ห้อง, Sunrise Resort และ Marina ด้วยห้องพักจำนวน 31 ห้อง และ Bell Channel Inn จำนวน 31 ห้อง เปิดให้บริการแล้วสำหรับธุรกิจ Castaways Resort ได้เปิดให้บริการ 80 ห้องสำหรับธุรกิจ แต่ยังอยู่ในโหมดการกู้คืนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่ช้า

จุดผจญภัยที่สำคัญบางแห่งบนเกาะ Grand Bahamaเช่น สวนน้ำ Pirates Cove, ตลาด Port Lucaya, กีฬาทางน้ำ Ocean Motion, Bahamas Adventures และ Paradise Cove ก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเช่นกัน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น Garden of the Groves, Grand Bahama Nature Tours, Ruby Golf Course, Perfume Factory และ Dive In Bar and Grill ก็เปิดให้บริการเช่นกัน

ผู้อำนวยการเบเธลกล่าวว่าในขณะที่เกาะแห่งนี้กำลังสร้างขึ้นใหม่ “กระทรวงการท่องเที่ยวจะใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาชุดทักษะของบุคลากรของเราในอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากการฝึกอบรมทักษะการบริการลูกค้า”

ในสาธารณรัฐโดมินิกันผู้พิพากษาได้เลื่อนการดำเนินการตามคำสั่งกับฮาร์ดร็อคและแผนการที่จะสร้าง 38 หอเรื่องโรงแรมที่มีคาสิโนฟุต 23,000 ตารางในเมืองหลวงของซันโตโดมิงโก

ตามรายงานจาก G3Newswire คำสั่งห้ามถูกยื่นโดยผู้อยู่อาศัยในย่าน Piantini ระดับบนและเขตโดยรอบกับแผนกการวางผังเมืองของเขตแห่งชาติของประเทศซึ่งรับผิดชอบในการอนุญาตอาคารสำหรับโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนที่วางแผนไว้ซานโตโดมิงโก .

มีรายงานว่าการดำเนินการดังกล่าวให้เหตุผลว่าโครงการละเมิดบทบัญญัติการวางแผนในท้องถิ่นและเต็มไปด้วยความผิดปกติในขณะที่ทนายความท้องถิ่น Miriam Paulino ซึ่งทำงานในนามของโจทก์กล่าวว่า David Collado นายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งคนใหม่ของ National District ก็ถูกขอให้ ระงับใบอนุญาตก่อสร้างชั่วคราวเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงความกังวลได้

มีรายงานว่า Paulino ประกาศว่าการก่อสร้างละเมิดกฎหลายข้อรวมถึงกฎที่ควบคุมความสูงของอาคารในพื้นที่ ซึ่งอนุญาตให้มีได้ไม่เกิน 23 ชั้นเท่านั้น พร้อมอธิบายว่าโครงการกำหนดให้ต้องใช้ที่จอดรถ 500 คันที่วางแผนไว้เป็นสองเท่าและ จะนำไปสู่ระดับความแออัดที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม Manuel Fermin Cabral ทนายความที่ว่าจ้างโดย Nivar บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าโครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่จำเป็นทั้งหมดที่กำหนดโดยรัฐบาลของเขตแห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศ , กระทรวงโยธาธิการ และ กระทรวงสิ่งแวดล้อม.

Hard Rock International เปิดเผยเมื่อต้นปีนี้ว่า Hard Rock Hotel And Casino Santo Domingo ซึ่งจะเป็นคาสิโนแห่งที่สองในประเทศแคริบเบียนพร้อมกับHard Rock Hotel And Casino Punta Canaเนื่องจากมีบาร์สองแห่งรวมถึงหนังสือกีฬา 400 สล็อตและโต๊ะเกมอีก 40 โต๊ะ แต่การต่อต้านการพัฒนาได้เติบโตขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โรงเรียนในท้องถิ่นและผู้อยู่อาศัยได้ขอให้กระทรวงการคลังปฏิเสธใบอนุญาตคาสิโนในสถานที่ ตามมาในอีกหนึ่งเดือนต่อมาเมื่อมีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนซานโตโดมิงโกและลงนามโดยครอบครัวประมาณ 3,000 ครอบครัวถึงไซมอน ลิซาร์โด รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐโดมินิกัน ในขณะที่เดือนกรกฎาคมเห็นสภาพื้นที่ใกล้เคียงหลายแห่งย้ำคำคัดค้านของพวกเขา ในการพัฒนา

Hard Rock International เป็นเจ้าของโดยSeminole Tribe Of Floridaด้วยผลงานที่ประกอบด้วยสถานที่ 212 แห่งใน 69 ประเทศรวมถึงร้านอาหาร 162 แห่งโรงแรม 23 แห่งและคาสิโน 11 แห่ง

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าChow Tai Fook Enterprises (CFTE) ผู้เป็นที่รักของBaha Marได้บอกกับพวกเขาว่า Stanly Ho ราชาแห่งการพนันในมาเก๊าจะไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ Bahamian หากกลุ่มบริษัทยอมรับการเสนอราคาเพื่อซื้อรีสอร์ทมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ที่จนตรอก

คำแถลงนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อกล่าวหาของอดีตผู้อำนวยการบาฮา มาร์ ดิโอนิซิโอ ดากีลาร์ ที่ดูหมิ่นชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฮ่องกง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นาย D’Aguilar ได้สั่งการให้นางสาวแบรดลีย์ โรเบิร์ตส์ ประธานพรรคเสรีนิยมก้าวหน้าของบาฮามาส ยืนยันอย่างไม่ถูกต้องว่า CTFE ถูกปฏิเสธใบอนุญาตคาสิโนในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเนวาดา เนื่องจาก “การเชื่อมต่อที่มีเอกสารประกอบอย่างดีต่อการก่ออาชญากรรมในเอเชีย”

ความสับสนที่น่าจะเป็นเพราะความจริงที่ว่าครอบครัวของเฉิงผู้ควบคุม CTFE เป็นนักลงทุนในSociedade เด Turismo อีDiversõesเดอมาเก๊า (STDM) ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัท ย่อยเกม, SJM Holdings Ltd STDM และ SJM ถูกควบคุมโดย Stanley Ho Hung Sun ซึ่งซินดิเคทได้รับการผูกขาดการพนันในปี 1962 โดยรัฐบาลโปรตุเกสมาเก๊า มาเก๊ากลายเป็นเขตปกครองพิเศษ (SAR) ของรัฐบาลจีนในปลายปี 2542 และการผูกขาดของโฮสิ้นสุดลงในปี 2544 การประมูลแบบเปิดสำหรับใบอนุญาตคาสิโน 3 ใบ (ต่อมากลายเป็น 6 โดยรวม) เริ่มขึ้นในปีเดียวกัน

ในบรรดาผู้ให้บริการคาสิโนในมาเก๊าในปัจจุบัน ได้แก่ Sands China Limited, Wynn Resorts, MGM China Holdings Limited, Galaxy Entertainment Group, Melco Crown และ SJM

มาเก๊าที่เรารู้จักในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับหลุมนรกในสมัยก่อนเพียงเล็กน้อย ตามรายงานทั้งหมด มาเก๊าเป็นสถานที่ที่ขรุขระและทรุดโทรมในสมัยของโฮมีศักดินา โดยมีการยิงบนถนนเกี่ยวกับหนี้สนามหญ้าและการพนัน และหลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่ากลุ่มสามกลุ่มหรือกลุ่มอาชญากรชาวจีนยังคงปฏิบัติการในเงามืดของ SAR ในปัจจุบัน .

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์อ้างถึงหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐหลายแห่งและคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐในปี 2552 เกี่ยวกับอิทธิพลของสามกลุ่มที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพวกเขาสอบสวน MGM ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในมาเก๊ากับ Pansie Ho ลูกสาวของ Dr. Ho MGM และ Ms. Ho ปฏิเสธว่าไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใดๆ กับอาชญากรชาวจีน และในปี 2010 MGM ได้เลือกที่จะวางหุ้นของตนในทรัสต์และขายหุ้นใน Borgata ของ Atlantic City แทนที่จะตัดสัมพันธ์กับหุ้นส่วนธุรกิจในเอเชีย

ความกังวลของผู้ควบคุมมีศูนย์กลางอยู่ที่ความเป็นไปได้ของห้องวีไอพีของมาเก๊าที่เสี่ยงต่อการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสามกลุ่มผ่านการดำเนินการขยะ ในปี 2014 หน่วยงานกำกับดูแลอนุญาตให้ MGM เรียกคืนสัดส่วนการถือหุ้น 50% ในทรัพย์สินซึ่งไม่เคยพบผู้ซื้อ และเมื่อต้นปีนี้MGM ได้ซื้อ Ballysเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 100% ในขณะที่ยังคงทำธุรกิจกับ Ms. Ho ผ่านMGM China Holdings Limited .

การสืบสวนของเราไม่ได้เปิดเผยว่า CTFE หรือผู้บริหารหรือบริษัทในเครือของ CTFE ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มอาชญากร

ยังไม่ชัดเจนว่า CTFE เริ่มสนใจหรือมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อซื้อกิจการของ Baha Mar เมื่อใด และพวกเขาไม่ได้ระบุแผนการของพวกเขาจนถึงการแถลงข่าว 27 ตุลาคมที่ประกาศว่าพวกเขากำลังเจรจาและพวกเขา “อยู่ในการเจรจากับโรงแรมแล้ว แบรนด์ที่เคยมีส่วนร่วมในโครงการ Baha Mar รวมถึง Hyatt และ SLS Hotels CTFE ยังตั้งใจที่จะว่าจ้างบริษัทในเครือ Rosewood Hotel Group อีกครั้งในฐานะผู้ดำเนินการโรงแรมหรูที่ Baha Mar” Rosewood Hotels มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Baha Mar ตั้งแต่ปี 2011

ในช่วงต้นพัฒนาเดิมตุลาคม Sarkis Izmirlian แจ้งจีน EXIM Bank ว่า บริษัท ของเขาได้เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้ดีกว่าข้อเสนอที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยถูกความบันเทิงและว่าเขาจะเปิดรีสอร์ทเร็วกว่าหน่วยงานอื่น ๆ

ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีการประกาศว่า Perfect Luck Holdings Limited ซึ่งเป็น “ยานพาหนะสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ” ของ CEXIM ได้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าว

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 CTFE ได้ประกาศในการแถลงข่าวว่าพวกเขากำลังเจรจาซื้อ Baha Marโดยการได้มาซึ่ง Perfect Luck