เว็บ SaGame กลายเป็นกฎหมาย

เว็บ SaGame TOPEKA, Kan. (AP) – Gov. Sam Brownback ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับรัฐในการนำคาสิโนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Kansas แม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการขยายการพนันที่ถูกกฎหมาย

Brownback ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าเขาอนุญาตให้ใบเรียกเก็บเงินคาสิโนกลายเป็นกฎหมายโดยไม่มีลายเซ็นของเขา มาตรการที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมจะลดการลงทุนที่จำเป็นสำหรับผู้พัฒนาคาสิโนที่คาดหวังเป็น 50 ล้านดอลลาร์จาก 225 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะลดลงเหลือ 5.5 ล้านดอลลาร์จาก 25 ล้านดอลลาร์

กฎหมายของรัฐปี 2550 อนุญาตให้มีคาสิโนแห่งเดียวในเขตเชอโรคีหรือครอว์ฟอร์ด ลอตเตอรีแคนซัสจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการเล่นการพนัน แต่ทำสัญญากับนักพัฒนาเอกชนเพื่อสร้างและดำเนินการคาสิโน โดยมีรายได้ 22 เปอร์เซ็นต์ไปยังรัฐ กฎหมายยังอนุญาตให้มีคาสิโนแห่งเดียวใน Dodge City, Kansas City และพื้นที่ Wichita และพวกเขากำลังดำเนินการอยู่

ผู้บัญญัติกฎหมาย GOP บางคนคัดค้านการพนันด้วยเหตุผลทางศีลธรรมหรือเชื่อว่าเป็นการทำร้ายธุรกิจในท้องถิ่น และพวกเขาได้ปิดกั้นการเปลี่ยนแปลง แต่การเรียกเก็บเงินของปีนี้จัดการกับคาสิโนทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคนซัสเท่านั้นและไม่ได้นำเครื่องสล็อตมาสู่สนามแข่งสุนัขและม้าตามข้อเสนอที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวผ่านสภานิติบัญญัติเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง

“ในขณะที่ฉันมีการจองเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของรัฐของคาสิโนโดยทั่วไปและคุณภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมคาสิโน หลายคนในแคนซัสตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงความปรารถนาของพวกเขาสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้” บราวน์แบ็คกล่าวในแถลงการณ์ประกาศการตัดสินใจของเขา

สมาชิกสภานิติบัญญัติของแคนซัสตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้สนับสนุนกฎหมายปี 2007 ที่แข็งแกร่งและหวังว่าคาสิโนในพื้นที่ของพวกเขาจะสร้างงานและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากรัฐอื่นๆ แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่ากฎหมายกำหนดเกณฑ์การลงทุนสูงเกินไปที่จะดึงดูดความสนใจจากนักพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะถดถอยครั้งใหญ่

“นี่จะเพิ่มงานหลายร้อยตำแหน่งในพื้นที่” ส.ว. เจค ลาเทอร์เนอร์ พรรครีพับลิกันในพิตต์สเบิร์ก ซึ่งผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว กล่าว “ในที่สุดพวกเราก็ทำให้เรือถูกต้อง”

ลอตเตอรีสามารถเจรจาสัญญาในฤดูใบไม้ร่วงนี้กับนักพัฒนาหลายคน และคณะกรรมการอิสระจะเลือกผู้พัฒนา โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการแข่งรถและการเล่นเกมของรัฐซึ่งควบคุมคาสิโน LaTurner เชื่อว่าการก่อสร้างสามารถเริ่มต้นได้ในปี 2558

เจ้าหน้าที่พื้นที่มีความหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพวกเขาดูคาสิโนที่เป็นเจ้าของลอตเตอรีอื่นเปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากกฎหมายปี 2550 กำหนดให้มีรายได้บางส่วนไปที่เมืองและเคาน์ตี ลอตเตอรีรายงานว่าตลอดเดือนมีนาคม คาสิโนสร้างรายได้เกือบ 195 ล้านดอลลาร์สำหรับรัฐและเกือบ 27 ล้านดอลลาร์สำหรับรัฐบาลท้องถิ่น

มีเพียงบริษัทเดียวในตอนแรกที่แสดงความสนใจในคาสิโนทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคนซัส: Penn National Gaming Inc. แห่ง Wyomissing, Pa อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เดินออกจากสัญญากับลอตเตอรีในปี 2008 โดยอ้างถึงการแข่งขันจากคาสิโนที่เปิดโดยเผ่า Quapaw ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโอคลาโฮมา . คาสิโนตั้งอยู่ใกล้กับแนวของรัฐที่ลานจอดรถอยู่ในแคนซัส

คาสิโนของชนเผ่ามีเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของโอคลาโฮมา ซึ่งทำให้ความสนใจในโครงการแคนซัสตะวันออกเฉียงใต้ขนาดใหญ่ลดลง

“จริงๆ แล้ว มันกลายเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ว่าคุณสามารถลงทุนได้มากแค่ไหนและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น” อดีตตัวแทนของรัฐ Ed McKechnie แห่ง Arcadia ผู้บริหารรถไฟสายสั้นและสมาชิก Kansas Board of Regents กล่าว ดำรงตำแหน่ง 10 ปีในสภาในฐานะพรรคประชาธิปัตย์ “ตัวเลขเพียงบ่งบอกว่ามันจะไม่ได้ผลสำหรับการลงทุนมากขนาดนั้น”

___

นักเขียน Associated Press John Milburn สนับสนุนรายงานนี้

___

ออนไลน์:

ข้อมูลบิลโปรคาสิโน: http://bit.ly/1mtVLcT

สภานิติบัญญัติแคนซัส: http://www.kslegislature.org

บอสตัน (AP) – ผู้บริหารของมาร์ติน เจ. วอลช์นายกเทศมนตรีเมืองบอสตันได้เรียกร้องให้ผู้ควบคุมการพนันชั้นนำของรัฐถอนตัวจากกระบวนการออกใบอนุญาตคาสิโนในแมสซาชูเซตส์ตะวันออก

ในจดหมายที่มีถ้อยคำรุนแรงส่งเมื่อวันพฤหัสบดี ฝ่ายบริหารกล่าวหาว่า Stephen Crosby ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมแห่งแมสซาชูเซตส์จากการทำคำแถลง “อคติ” หลายประการที่วิพากษ์วิจารณ์คำขอของเมืองที่จะประกาศเป็น “ชุมชนเจ้าภาพ” สำหรับคาสิโนที่เสนอในชุมชนใกล้เคียงของ Everett และ Revere

ฝ่ายบริหารของ Walsh ยังคัดค้านการพิจารณาคดีในวันที่ 1 พฤษภาคมหลังจากที่คณะกรรมการคาดว่าจะปกครองตามคำขอของเมือง

สำนักงานนายกเทศมนตรีกล่าวว่าการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิ์ในกระบวนการที่เหมาะสมของเมือง เนื่องจากเป็นการจำกัดความสามารถของเมืองในการรับและนำเสนอหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผล

“มันเป็นการขจัดโอกาสของเมืองในการเรียกพยาน สอบปากคำพยาน และสร้างบันทึกหลักฐานที่เหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบทางกฎหมาย” เมืองกล่าวในจดหมาย “โดยสรุป กระบวนการที่เสนอนั้นแสดงถึงความพยายามในการ ‘ซ้อนดาดฟ้า’ กับเมืองแบบปิดบังไว้”

โฆษกคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของรัฐ Elaine Driscoll กล่าวในแถลงการณ์ว่าค่าคอมมิชชั่นยังคงเน้นไปที่การใช้กฎหมายคาสิโนของรัฐในปี 2011 ในลักษณะที่ “โปร่งใสและยุติธรรม”

“บทบาทของคณะกรรมาธิการไม่ใช่การมีส่วนร่วมหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากการเมืองในบางแง่มุมของกระบวนการนี้” เธอกล่าว

Crosby กล่าวในที่ประชุมเมื่อต้นเดือนเมษายนว่าคณะกรรมาธิการกำลัง “ก้มหน้า” เพื่อรองรับคำขอของเมือง

เขายังกล่าวอีกว่าการจัดการกับคำขอของบอสตันหมายความว่ารัฐจะไม่ออกใบอนุญาตให้คาสิโนในภูมิภาคตะวันออกจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคมเป็นอย่างน้อย ในขั้นต้นคณะกรรมการหวังว่าจะได้รับรางวัลใบอนุญาตในเดือนมิถุนายน

จดหมายของบอสตันเป็นหนึ่งในจำนวนที่ยื่นภายในวันพฤหัสฯ เพื่อส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการพิจารณาคดีในวันที่ 1 พฤษภาคม บุคคลหรือกลุ่มสามารถส่งบทสรุปตอบกลับภายในวันที่ 24 เมษายน

ยักษ์ใหญ่คาสิโน Mohegan Sun และ Wynn ซึ่งต่างไม่เห็นด้วยกับการให้สถานะชุมชนโฮสต์ของบอสตัน ได้ส่งบทสรุป เช่นเดียวกับ “No Eastie Casino” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ใน East Boston ที่ไม่เห็นด้วยกับความพยายามในการสร้างคาสิโนในพื้นที่บอสตัน

ผู้บริหารของ Revere Mayor Daniel Rizzo ได้ยื่นคำโต้แย้งสั้น ๆ ว่าควรได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนเจ้าภาพเพียงแห่งเดียวสำหรับคาสิโนที่เสนอโดย Mohegan Sun

หากได้รับสถานะชุมชนโฮสต์ ชาวบอสตันจะมีโอกาสลงคะแนน – และอาจปฏิเสธ – ข้อเสนอคาสิโนโดย Mohegan Sun ใน Revere และ Wynn ใน Everett

Wynn และ Mohegan Sun แย้งว่าโครงการของพวกเขาอยู่ใกล้กับแนวเมือง แต่ไม่ใช่ในบอสตันที่เหมาะสม

พวกเขากล่าวว่าทำให้บอสตันมีสิทธิ์ได้รับสถานะ “ชุมชนโดยรอบ” ซึ่งจะให้สิทธิ์แก่เมืองในผลกำไรคาสิโนบางส่วน แต่ไม่อนุญาตให้มีการลงประชามติทั่วทั้งเมือง

20 เมษายน 2014 (สปริงฟิลด์, อิลลินอยส์) — “รายการยกเว้น” ที่เสนอซึ่งออกแบบมาเพื่อกันอาชญากรให้ห่างจากอุตสาหกรรมการพนันวิดีโอกำลังถามคำถามจากผู้ที่ต้องการการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อช่วยนักพนันที่มีปัญหา

อิลลินอยส์มีรายการยกเว้นตนเองโดยสมัครใจสำหรับผู้ที่ระบุว่าเป็นนักพนันที่มีปัญหา พวกเขาอาจถูกจับกุมหากพบในคาสิโน

กฎหมายการพนันวิดีโอที่เสนอกล่าวว่าหากคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐอิลลินอยส์พบว่ามีผู้ยื่นขอใบอนุญาตมีประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันพวกเขาจะถูกจัดอยู่ในรายชื่ออื่น แต่ไม่มีสิ่งใดสำหรับนักพนันที่มีปัญหาและการพนันวิดีโอ

ผู้สนับสนุนต่อต้านการพนันบางคนต้องการให้อุตสาหกรรมตรวจสอบ ID กับรายการดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาการพนัน

Gene O’Shea แห่งกระดานเกมบอกกับ (Springfield) State Journal-Register ว่าไม่ควรทำเช่นนั้นในเว็บไซต์การพนันวิดีโอหลายพันแห่งในรัฐอิลลินอยส์

(ลิขสิทธิ์ ©2014 โดย The Associated Press. All Rights Reserved.)

21 เมษายน (บลูมเบิร์ก) — Pinnacle Entertainment Inc. เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบห้าเดือนหลังจากนักลงทุนกิจกรรม Orange Capital LLC เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น 4.5% และกระตุ้นให้เจ้าของคาสิโนแยกทรัพย์สินออกเป็นความไว้วางใจการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

หุ้นเพิ่มขึ้น 7.9% เป็น 23.83 ดอลลาร์เมื่อเวลา 12:20 น. ในนิวยอร์กหลังจากปีนขึ้นไปมากถึง 8.8% ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันมากที่สุดนับตั้งแต่ 6 พ.ย.

Orange Capital กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ร่วมก่อตั้งโดย Daniel Lewis กำลังเจรจากับคณะกรรมการและผู้บริหารของ Pinnacle ในลาสเวกัส และกำลังผลักดันให้มีการทำธุรกรรมที่จะแจกจ่าย REIT ที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในการทำธุรกรรมปลอดภาษี การยื่นข้อบังคับในวันนี้

Pinnacle เป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโน 14 แห่งในโคโลราโด อินดีแอนา ไอโอวา ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี้ มิสซูรี และเนวาดา ตลอดจนสนามแข่ง Orange Capital ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์ก ซึ่งกล่าวว่าบริษัทถือหุ้น 2.64 ล้านหุ้นใน Pinnacle ก็มีบริษัทเป้าหมายเช่นกัน เช่น Strategic Hotels & Resorts Inc., a hotel REIT และ PHH Corp. ผู้จัดการฝ่ายจำนองและกองยานพาหนะ

Penn National Gaming Inc. ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Pinnacle เมื่อปีที่แล้วได้แยกอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ออกเป็น REIT คล้ายกับที่ Orange Capital เสนอโดยสร้าง Gaming & Leisure Properties Inc. ซึ่งเป็นความไว้วางใจการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์คาสิโนแห่งแรก

หากต้องการติดต่อนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้: Beth Jinks ในนิวยอร์กที่ bjinks1@bloomberg.net หากต้องการติดต่อบรรณาธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้: Mohammed Hadi ที่ mhadi1@bloomberg.net; Anthony Palazzo ที่ apalazzo@bloomberg.net John Lear, Ben Livesey

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – หลังจาก 11 ปีในลาสเวกัส การแข่งขันชิงแชมป์ของ World Poker Tour ได้เริ่มขึ้นในแอตแลนติกซิตี

งานหนึ่งสัปดาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปาร์ตี้โป๊กเกอร์จะจัดขึ้นที่ Borgata Hotel Casino & Spa ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการพนันออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

Tom Ballance ประธาน Borgata กล่าวว่าการย้ายการแข่งขันชิงแชมป์ไปที่ Atlantic City แสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจที่เพิ่มขึ้นของโป๊กเกอร์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รัฐเริ่มเสนอการพนันทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

“ด้วยการเล่นเกมออนไลน์และความนิยมของแบรนด์ Borgata ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงของโป๊กเกอร์กำลังย้ายไปที่นิวเจอร์ซีย์” เขากล่าว

ผู้เล่นสิบคนผ่านเข้ารอบในการแข่งขันผ่านอินเทอร์เน็ต อีก 30 รายการผ่านการคัดเลือกทางออนไลน์สำหรับกิจกรรมใน Borgata Spring Open ซึ่งเริ่มเมื่อต้นปีนี้

“ความจริงที่ว่าหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ เรามีคนที่มีคุณสมบัติออนไลน์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโป๊กเกอร์อย่างมาก” บาลานซ์กล่าว

จำนวนผู้เข้าแข่งขันชิงแชมป์ WPT ไม่สามารถใช้งานได้ทันทีในวันจันทร์

ผู้ชนะรับประกันอย่างน้อย 1.3 ล้านดอลลาร์จากเงินรางวัลรวมที่รับประกัน 5 ล้านดอลลาร์

หนึ่งในผู้ที่มีความหวังในการไล่ล่ารางวัลนั้นคือ Ken “Teach” Aldridge ผู้เล่นโป๊กเกอร์จาก Pleasant Gardens, NC ซึ่งขับรถไปนิวเจอร์ซีย์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

“ฉันสนุกกับทัวร์นาเมนต์เหล่านี้และฉันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จ” Aldridge ผู้ได้รับรางวัลมากกว่า 1 ล้านเหรียญจากการแข่งขันสดตาม bluff.com กล่าว “ฉันกำลังใช้โป๊กเกอร์เพื่อท่องเที่ยวรอบโลก ฉันเพิ่งกลับมาจากชิลี”

ไฮไลท์ทางโทรทัศน์จะออกอากาศทั่วประเทศในเดือนหน้า

Adam Pliska ประธาน World Poker Tour กล่าวว่าการย้ายมาที่ New Jersey ได้ดำเนินการไปส่วนหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากและเน้นย้ำถึงความพร้อมของโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่นี่ นิวเจอร์ซีย์เป็นหนึ่งในสามรัฐที่ให้บริการการพนันทางอินเทอร์เน็ต ร่วมกับเนวาดาและเดลาแวร์

___

สามารถติดต่อ Wayne Parry ได้ที่ http://twitter.com/WayneParryAC

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ (AP) – นิวเจอร์ซีย์ได้ปรับคาสิโนแอตแลนติกซิตีสองแห่งมากกว่า $107,000 สำหรับการละเมิดหลายครั้งรวมถึงการใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างไม่เหมาะสม อนุญาตให้ผู้ที่ห้ามตนเองจากคาสิโนเพื่อเล่นการพนัน และการละเมิดอื่นๆ

เว็บ SaGame ในการตัดสินใจที่เปิดเผยต่อสาธารณะในวันจันทร์ หน่วยงานของรัฐในการบังคับใช้การเล่นเกม ปรับ Harrah’s Resort Atlantic City $70,000 สำหรับระดับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสม

มันยังออกค่าปรับสี่จำนวนรวมเป็นเงิน 37,500 ดอลลาร์ต่อ Revel Casino Hotel สำหรับการอนุญาตให้นักพนันที่ไม่รวมตัวเองทำการเดิมพัน การล้มเหลวในการรวบรวมไพ่อย่างเหมาะสมหลังจากเกมแบล็คแจ็ค และการละเมิดกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บเงินกล่องเงินสด

คาสิโนปฏิเสธความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าปรับ; พวกเขามาถึงการตั้งถิ่นฐานกับแต่ละรัฐ

Harrah’s ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบุคลากรขั้นต่ำในหลายโอกาสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงพฤษภาคม 2556 ตามหน่วยงานกำกับดูแลของคาสิโนของรัฐ Harrah’s ให้หน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอกเหนือจากสิ่งที่พวกเขาควรจะทำและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเร่ร่อนไปยังสถานที่คงที่ คาสิโนยังล้มเหลวในการแทนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โทรมาป่วย

Revel ถูกกล่าวหาว่ายอมให้คนสองคนเข้าร่วมการพนันในรายการยกเว้นตนเองของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในคาสิโนในปี 2556 รัฐอนุญาตให้ผู้ที่เกรงกลัวว่าตนเองมีปัญหาเรื่องการพนันสามารถลงชื่อสมัครใช้รายการที่ห้ามไม่ให้พวกเขาเล่นการพนันที่คาสิโน 11 แห่งของเมือง

ในวันที่หกระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคมถึง 3 ส.ค. ปีที่แล้ว นักพนันรายหนึ่งถูกระบุว่าเป็น “PY” เท่านั้นที่สามารถเล่นการพนันที่ Revel ได้เป็นเวลา 27 ชั่วโมง “PY” ได้ลงทะเบียนสำหรับรายการยกเว้นตนเอง แต่ Revel สะกดชื่อของเขาผิดเมื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับนักพนันที่แยกตัวเองลงในคอมพิวเตอร์

ในอีกกรณีหนึ่ง Revel ถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้ผู้มีอุปถัมภ์ที่ระบุว่าเป็น “โฆษณา” เล่นแบล็คแจ็คในวันที่ 13 กรกฎาคม 2013 เป็นเวลาเกือบสามชั่วโมงก่อนที่จะถูกตรวจพบ

Revel ยังถูกปรับสำหรับการเคลียร์และรวบรวมไพ่อย่างไม่เหมาะสมหลังจากเกมแบล็คแจ็คที่ผู้อุปถัมภ์เล่นสามมือในแต่ละครั้ง โดยเดิมพัน $2,000 ในแต่ละมือ เมื่อลูกค้าโต้แย้งผลลัพธ์ของมือข้างหนึ่ง ตัวแทนจำหน่ายประกอบมือที่มีปัญหากลับเข้าไปใหม่อย่างไม่ถูกต้อง นั่นทำให้ผู้อุปถัมภ์ได้รับชัยชนะแทนที่จะเป็นการสูญเสีย

___

สามารถติดต่อ Wayne Parry ได้ที่http://twitter.com/WayneParryAC

ออลบานี, นิวยอร์ก (AP) – เจ้าของ Saratoga Casino และ Raceway ได้ลดแรงผลักดันที่จะนำการพนันสไตล์ลาสเวกัสมาสู่เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการแข่งม้า โดยประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างคาสิโนให้ใกล้กับออลบานี

เจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกกำลังมองหาใบอนุญาตเพื่อดำเนินการคาสิโนใน East Greenbush ใน Rensselaer County เพียงข้าม Hudson จากเมืองหลวงของรัฐตามคำแถลงจากโฆษกของ Casino และ Raceway

การตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่และผู้อยู่อาศัยในซาราโตกาสปริงส์คัดค้านแผนสำหรับคาสิโนเต็มรูปแบบ โดยบอกว่าจะสร้างความเสียหายให้กับตัวละครของเมืองและทำร้ายธุรกิจในท้องถิ่น

การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐผ่านปีที่แล้วอนุญาตให้คาสิโน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ของซาราโตกาเคาน์ตี้คัดค้านมาตรการนี้ ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอีสต์กรีนบุชสนับสนุน

Joanne Yepsen นายกเทศมนตรีเมือง Saratoga Springs กล่าวในแถลงการณ์ว่าเจ้าของ Saratoga Casino และ Raceway “ตระหนักว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของเราแสดงความคัดค้านต่อรีสอร์ทคาสิโนเต็มรูปแบบในเมืองของเรา”

Yepsen ตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายคาสิโนใหม่ของเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเมืองที่ต้องดิ้นรนทางเศรษฐกิจและกล่าวว่า Saratoga มี “ตัวเมืองที่เจริญรุ่งเรือง, ใจกลางเมืองที่ประสบความสำเร็จ, สนามแข่งม้าสองแห่งและความมั่งคั่งของความงามตามธรรมชาติและทรัพย์สินทางวัฒนธรรม”

คาสิโนและสนามแข่งมีเครื่องสล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากการแข่งรถเทียม เจ้าของสถานที่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับไซต์ที่เสนอใหม่ในวันจันทร์ Keith Langley หัวหน้างาน East Greenbush กล่าวว่าเขาอยากฟังเพิ่มเติม คณะกรรมการเมืองลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อสนับสนุนการนำคาสิโนเข้ามาในเมือง

“ดูเหมือนว่าเราอาจมีข้อเสนอที่มั่นคงซึ่งสามารถเสนอให้เมืองตรวจสอบได้” แลงลีย์กล่าวในอีเมล “ยังเร็วอยู่ และเรากำลังมองหารายละเอียดและแผนการที่จะนำเสนอ”

กลุ่มที่สนใจในการชนะหนึ่งในสี่ใบอนุญาตคาสิโนตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กมีเวลาจนถึงวันพุธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 ล้านดอลลาร์ การคัดเลือกจะทำในฤดูใบไม้ร่วง

นอกจากภูมิภาคออลบานี-ซาราโตกาแล้ว ไซต์อื่นๆ สำหรับคาสิโนที่มีศักยภาพ ได้แก่ Catskills และ Southern Tier

Empire Resorts ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้ส่งค่าธรรมเนียม 1 ล้านดอลลาร์ไปยัง New York State Gaming Commission สำหรับข้อเสนอในการสร้างคาสิโนใน Catskills โครงการนี้ยังรวมถึงโรงแรม 391 ห้อง ร้านอาหาร ศูนย์การประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิง

Muss Development และ Foxwoods Resort Casino ยังได้แสดงความสนใจในการสร้างคาสิโนใน Catskills โฆษกจอห์น กัลลาเกอร์ ยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มมีแผนจะยื่นค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 ล้านดอลลาร์ภายในกำหนดเวลาของรัฐ

ลาสเวกัส (AP) – กลุ่มหนึ่งรวมถึงบริษัทคาสิโน MGM Resorts ประกาศแผนการเมื่อวันจันทร์ที่จะสร้างสถานที่แสดงดนตรีกลางแจ้งขนาด 33 เอเคอร์ (13.35 เฮกตาร์) บนลาสเวกัสสตริปเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลร็อคสี่วันในริโอสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นใน พฤษภาคม 2558

เจ้าหน้าที่ MGM Resorts International กล่าวว่าการพัฒนา “City of Rock” ที่สร้างขึ้นระหว่างรีสอร์ท Circus Circus และ Sahara Avenue จะทำหน้าที่เป็นบ้านของสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในงานคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Rock in Rio เริ่มต้นในปี 1985 ในบราซิล โดยที่บัตรเข้าชมงาน 600,000 ใบเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ขายหมดเกลี้ยงภายใน 4 ชั่วโมง ตามข้อมูลของผู้จัดงาน นักแสดงนำได้แก่ จัสติน ทิมเบอร์เลค, บียอนเซ่, เมทัลลิกา และบรูซ สปริงสตีน องค์กรยังผลิตเทศกาลในโปรตุเกสและสเปน

Roberto Medina ผู้ก่อตั้ง Rock in Rio กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงาน Rock in Rio USA ครั้งแรกในใจกลางลาสเวกัสกับ MGM Resorts ยักษ์ใหญ่คาสิโน, Cirque du Soleil โปรดิวเซอร์รายการลาสเวกัสหลายคน และ Ron Burkle ผู้พัฒนาจาก Yucaipa ในแคลิฟอร์เนีย บริษัท แอลแอลซี

Bill Hornbuckle ประธาน MGM Resorts International สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมบันเทิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกล่าวว่าเขาเชื่อว่าเทศกาลดนตรีสี่วันในลาสเวกัสจะดึงดูดผู้คนมากกว่า 300,000 คน

เลย์เอาต์นี้คาดว่าจะรวมห้าขั้นตอน ถนนตามธีมที่มีภาพ เสียง และอาหารของบราซิล สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร รวมทั้งเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวและแหล่งช้อปปิ้ง

ตัวเลขต้นทุนและแผนไซต์สำหรับการพัฒนาเมืองร็อคไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติของคลาร์กเคาน์ตี้ ตั๋วคาดว่าจะวางจำหน่ายในเดือนมกราคม

งานนี้จะแยกจากเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ Electric Daisy Carnival เป็นเวลา 3 คืน ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ Las Vegas Motor Speedway บริษัทแม่ Insomniac เปิดเผยว่า บริษัทแม่ของบริษัทดึงดูดผู้คนได้มากกว่า 100,000 คน

22 เมษายน (บลูมเบิร์ก) — สวนสนุกในธีมดัตช์ของ HIS Co. ตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาซื้อเกาะนอกชายฝั่งที่รกร้างในการขยายเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดใจในฐานะเว็บไซต์ที่เป็นไปได้สำหรับรีสอร์ทคาสิโน

“เรากำลังวางแผนที่จะซื้อที่ดินใหม่เพื่อนำเสนอเกมมากขึ้นในสวนสนุก Huis Ten Bosch” ฮิเดโอะ ซาวาดะ ประธานบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสนุกในโตเกียว กล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 เมษายน “มีผู้คนจำนวนมากที่รกร้างว่างเปล่า เกาะใกล้เคียง” เขากล่าวว่าต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 100 พันล้านเยน (974 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับรีสอร์ทการพนันที่สวนสาธารณะ

Huis Ten Bosch และเว็บไซต์ทั่วประเทศญี่ปุ่นกำลังเตรียมที่จะแข่งขันเพื่อการพัฒนารีสอร์ทการพนันที่เป็นไปได้ก่อนที่ประเทศจะยุติการห้ามคาสิโนด้วยกฎหมายเบื้องต้นที่คาดว่าจะผ่านไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการระดับโลกจาก Las Vegas Sands Corp. ถึง Melco Crown Entertainment Ltd. กล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์หากพวกเขาได้รับใบอนุญาตสำหรับคาสิโนในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

ตลาดคาสิโนของญี่ปุ่นในที่สุดสามารถสร้างรายได้ $40 พันล้านต่อปี ตามหลังเฉพาะมาเก๊าของจีนที่เป็นศูนย์กลางการพนัน, CLSA Asia-Pacific Markets ประมาณการ

การเพิ่มคาสิโนสามารถเพิ่มยอดขายเป็นสองเท่าที่ HIS ในขณะที่ผลกระทบต่อผลกำไรจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริษัทลงทุน Sawada กล่าว รายรับเพิ่มขึ้นเป็น 480 พันล้านเยน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่อย่างน้อยปี 1994 ในปีสิ้นสุดเดือนตุลาคม และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% เป็น 536 พันล้านเยนในปีงบประมาณนี้ ตามค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ 7 ฉบับที่รวบรวมโดย Bloomberg

ให้เช่าที่ดิน

HIS ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวจดทะเบียนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ วางแผนที่จะเช่าที่ดินให้กับผู้พัฒนาคาสิโนที่ Huis Ten Bosch ในเมืองนางาซากิ ทางฝั่งตะวันตกของเกาะคิวชูของญี่ปุ่น ซาวาดะซื้อการพัฒนาในปี 2553 หลังจากการล้มละลายในปี 2546 และได้คืนทรัพย์สินเพื่อผลกำไร ส่วนหนึ่งโดยการจัดทัวร์ที่รวมสวนสาธารณะและโรงแรมในสถานที่ต่างๆ

บริษัทท่องเที่ยวกำลังเจรจากับผู้ผลิตวิดีโอเกมในญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อเป็นพันธมิตรในการสร้างสิ่งที่ซาวาดะเรียกว่า “อาณาจักรเกม” ที่ Huis Ten Bosch เขาปฏิเสธที่จะตั้งชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา สิ่งอำนวยความสะดวกจะนำเสนอเกมแบบโต้ตอบที่หลากหลาย รวมถึงการจำลองการต่อสู้แบบเพนท์บอลที่รู้จักกันในชื่อ “เกมเอาชีวิตรอด” ในญี่ปุ่น

นอกจากนี้ HIS ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Japan Racing Association ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐบาลที่ดูแลการแข่งม้า เพื่อใช้โรงละคร 1,800 ที่นั่งใกล้กับสวนสนุก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายเพื่อเพิ่มสถานบันเทิง ซาวาดะกล่าว

ไดรฟ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ร่างกฎหมายชาวญี่ปุ่นจากพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ปกครอง พรรคฟื้นฟูญี่ปุ่น และกลุ่มอื่นๆ ได้ยื่นร่างกฎหมายเพื่อให้คาสิโนถูกกฎหมายต่อรัฐสภาในเดือนธันวาคม ฝ่ายนิติบัญญัติที่สนับสนุนกล่าวว่าพวกเขาจะผลักดันให้มีการดำเนินการในปีนี้ ใบเรียกเก็บเงินที่ตามมาซึ่งมีรายละเอียดกฎของการดำเนินการคาสิโนจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

Houdou Nakamura ผู้ว่าการนางาซากิกล่าวในเดือนมีนาคมว่าจังหวัดจะพยายามแนะนำรีสอร์ทคาสิโนที่มีพื้นที่ Huis Ten Bosch เป็นเว็บไซต์ที่มีศักยภาพ

รัฐบาลท้องถิ่นในเมืองใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เช่น โตเกียว โอซาก้า และโยโกฮาม่า ได้กล่าวว่าพวกเขาตั้งใจที่จะดำเนินการพัฒนาคาสิโนรีสอร์ท เช่นเดียวกับตัวแทนของจังหวัดที่มีประชากรน้อย เช่น นางาซากิ มิยาซากิ ฮอกไกโด และมิยางิ

Huis Ten Bosch มีพื้นที่ 1.52 ล้านตารางเมตร (376 เอเคอร์) ประมาณสองเท่าของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ตามเว็บไซต์

กำไรจากการดำเนินงานของ Huis Ten Bosch เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็นประมาณ 5 พันล้านเยนสำหรับปีสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2556 HIS กล่าวในแถลงการณ์เมื่อเดือนธันวาคม ธุรกิจคิดเป็น 38% ของกำไร HIS ในปีงบประมาณที่แล้ว ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg

สวนสนุกขาดทุนสุทธิ 2.1 พันล้านเยนเป็นเวลา 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2552 หนึ่งปีก่อนที่ HIS จะซื้อ

ผู้เยี่ยมชม Huis Ten Bosch เพิ่มขึ้น 29% เป็น 2.48 ล้านคนในปีงบประมาณที่แล้ว แถลงการณ์ระบุในถ้อยแถลง

“เราจะเป็นคนที่เร็วที่สุดในการสร้างคาสิโน เมื่อมีไฟเขียว” ซาวาดะกล่าว “ไม่มีเมืองอื่นในญี่ปุ่นที่สามารถทำกำไรจากคาสิโนอื่นได้นอกจากพวกเรา ยกเว้นโตเกียวและโอซาก้า”

หากต้องการติดต่อนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้: Yuki Yamaguchi ในโตเกียวที่ yyamaguchi10@bloomberg.net ติดต่อบรรณาธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้: Stephanie Wong ที่ swong139@bloomberg.net Dave McCombs, Lena Lee

เซนต์. PAUL, Minn. (AP) – ฝ่ายนิติบัญญัติของมินนิโซตากำลังถูกลอตเตอรีดอง: ปล่อยให้การขายตั๋วเสมือนจริงดำเนินต่อไปผ่านการคัดค้านสองฝ่ายหรือถูกบังคับให้หาเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อปิดกิจการ

กฎหมายเรียกร้องให้ลอตเตอรีมินนิโซตาละทิ้งระบบการเล่นทันทีและดึงตั๋วเกมที่ขายทางอินเทอร์เน็ตกำลังมุ่งหน้าไปที่ศาลากลาง แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติได้รับแจ้งเมื่อวันอังคารว่า การทำเช่นนี้อาจทำให้บัญชีที่จ่ายค่าบำรุงรักษาอุทยาน การอนุรักษ์สัตว์ป่า และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ขาดหายไป รวมทั้งปล่อยให้มีช่องโหว่ในคลังทั่วไปเนื่องจากการแบ่งกำไรจากลอตเตอรี

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น 8 ล้านดอลลาร์เนื่องมาจากการสูญเสียยอดขายภายในไม่กี่ปีข้างหน้าและสัญญาผู้ขายที่จะถูกละเมิดหากสภานิติบัญญัติหยุดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีกำลังเริ่มต้นเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการเปิดตัวตั๋วขูดขีดเสมือนจริงซึ่งทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติไม่พอใจเพราะพวกเขาไม่ได้ให้ทิศทางที่ชัดเจนแก่หน่วยงาน

“ลอตเตอรีอยู่ไกลเกินขอบเขตที่นี่ และเราต้องควบคุมพวกเขาและบอกพวกเขาว่ามันจะเป็นอย่างไร” ตัวแทน Greg Davids, R-Preston กล่าวเมื่อวันอังคารที่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสองคนแรกของสัปดาห์นี้

Ed Van Petten ผู้อำนวยการลอตเตอรียืนยันว่าหน่วยงานของเขามีอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อดำเนินการต่อ โดยอ้างความเห็นทางกฎหมายที่ดำเนินการสำหรับผู้ขายรายหนึ่งซึ่งเขากล่าวว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัว เกมใหม่มีความสำคัญต่อการรักษาลอตเตอรีให้มีชีวิตชีวาในช่วงเวลาที่ยอดขายอิฐและปูนแบบดั้งเดิมลดน้อยลง Van Petten กล่าว

“เรากำลังใช้เทคโนโลยีนี้ในการพัฒนา” Van Petten กล่าวกับ House Taxes Committee ซึ่งจัดให้มีการไต่สวนข้อมูลก่อนการลงคะแนนเสียงในวันพฤหัสบดีที่คณะกรรมการการพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎร “สภาพแวดล้อมการค้าปลีกต้องพัฒนา”

หลายรัฐอนุญาตให้ขายสลากออนไลน์สำหรับเกมการออกรางวัล เช่น Powerball ตราบใดที่ผู้เล่นอาศัยอยู่ในเขตแดนของตน มินนิโซตาผลักดันให้ดำเนินต่อไปเมื่อเริ่มเสนอเกมประเภทขูดบนเว็บไซต์ของตนในเดือนกุมภาพันธ์

ใบเรียกเก็บเงินร่วมรอการลงคะแนนเสียงในชั้นวุฒิสภาหลังจากคณะกรรมการหักบัญชี และผู้ร่างกฎหมายระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้สนับสนุนร่วม

สำนักงานของรัฐบาล Mark Dayton กำลังติดตามความคืบหน้าของการเรียกเก็บเงิน แต่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งต่อสาธารณะ เดย์ตันกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาเคารพข้อกังวลของผู้ร่างกฎหมาย แต่กังวลว่าพวกเขากำลังจัดการลอตเตอรี

การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์ในมินนิโซตาจะต่อยอดที่ 50 ดอลลาร์ต่อผู้เล่น มีการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบอายุและการชนะหรือแพ้จะเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนล่วงหน้าของผู้ใช้ นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2010 ภาพวาดออนไลน์ทำเงินได้ 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เกมที่เล่นทันทีทำเงินได้ 170,000 ดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่าสองเดือน

Van Petten กล่าวว่าจุดประสงค์หลักของเกมที่เล่นทันทีคือการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของข้อเสนอลอตเตอรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เล่นอายุต่ำกว่า 40 ปีที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

แต่ฝ่ายค้านก็โผล่ออกมา คาสิโนและองค์กรการกุศลที่ขายแถบดึงในบาร์และร้านอาหารกลัวว่าเกมออนไลน์ของลอตเตอรีจะลดยอดขายลง ร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงบางแห่งกังวลเกี่ยวกับการซื้อที่ลดลง และกลุ่มที่ต่อสู้กับการพนันแบบบังคับบอกว่าเป็นการเชิญชวนให้เกิดปัญหา

“ฉันไม่เชื่อว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเคยคาดการณ์ล่วงหน้าว่านี่จะกลายเป็นจุดตรวจลอตเตอรี” Brian Rusche ผู้ซึ่งโบก iPhone จากสภานิติบัญญัติทางศาสนาร่วมกล่าว ซึ่งคัดค้านเกมใหม่เพราะกลัวค่าใช้จ่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด

Jake Grassel จาก Citizens Against Gambling Expansion เสริมว่า: “เราค่อนข้างเชื่อว่ามันคือสล็อตแมชชีนออนไลน์”

ลอตเตอรีมินนิโซตาก่อตั้งขึ้นหลังจากผู้ลงคะแนนผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 1988 ซึ่งกำหนดว่าอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิจะฝากไว้ในกองทุนทรัสต์ทรัพยากรธรรมชาติ ตอนนี้สร้างรายได้รวมมากกว่า $500 ล้านต่อปี ซึ่งประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์จะกลับไปเป็นรางวัล ในปีงบประมาณ 2555 124 ล้านดอลลาร์ไปในโครงการของรัฐต่างๆ

หากการห้ามขายทางอินเทอร์เน็ตที่เสนอมีชัย Van Petten กล่าวว่าลอตเตอรีอาจถูกอ้างสิทธิ์ในการละเมิดสัญญาโดยผู้ขายรายสำคัญที่อาจเสียค่าใช้จ่าย 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจและกล่าวว่าผู้เสียภาษีไม่ควรจะเบ็ดเสร็จสำหรับข้อตกลงที่น่าสงสัย

“เรามีความสามารถในการบอกว่าเราจะไม่จ่ายคืนจำนวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ” ตัวแทน Ann Lenczewski จาก DFL-Bloomington กล่าว “ลอตเตอรีสามารถกินสิ่งนั้นได้”

TALLAHASSEE, Fla. (AP) – อดีต Lt. Gov. Jennifer Carroll ล้มเหลวในการรายงานเงินหลายพันดอลลาร์ที่เธอได้รับจากองค์กรการกุศลทหารผ่านศึกที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการการพนันที่ผิดกฎหมาย เอกสารที่ออกใหม่แสดง

แคร์โรลล์ลาออกอย่างกะทันหันในเดือนมีนาคม 2556 หลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐตั้งคำถามกับงานที่เธอทำเพื่อทหารผ่านศึกฝ่ายพันธมิตรของโลก ก่อนที่เธอจะไปร่วมกับผู้ว่าการริก สก็อตต์ เธอปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใดๆ แต่เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่ไม่มีการอธิบายต่อสาธารณะว่าทำไมเธอจึงถูกสัมภาษณ์ครั้งแรกโดยผู้สอบสวน

เอกสารที่ได้รับจาก The Associated Press จากแผนกบังคับใช้กฎหมายของ Florida แสดงให้เห็นว่าบริษัทของ Carroll ได้รับเงินเกือบ 100,000 ดอลลาร์จาก Allied Veterans ในปี 2009 และ 2010 สำหรับการทำงานของเธอในฐานะที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ เงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเธอ

แต่แคร์โรลซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐในขณะนั้น ไม่ได้รายงานว่ามีรายได้มากขนาดนั้นจากแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นที่เธอยื่นต่อรัฐหรือในการยื่นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง เธอเปลี่ยนพวกเขาหลังจากที่เธอถูกสอบสวนโดยผู้ตรวจสอบของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้น

ระหว่างการสอบสวน ทนายความของแคร์โรลล์ ยื่นเรื่องยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2553 ของเธอ ผู้สืบสวนตั้งข้อสังเกตว่าเธอรายงานต่อ IRS ว่ามีรายได้ 48,000 ดอลลาร์ แต่บันทึกของทหารผ่านศึกฝ่ายพันธมิตรระบุว่าพวกเขาจ่ายเงิน 72,000 ดอลลาร์ให้กับบริษัทของแครอลในปีนั้น

ในที่สุดตัวแทน FDLE ก็สรุปว่าแครอลไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆ แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ขอให้คณะกรรมการจริยธรรมของรัฐตรวจสอบกรณีนี้เพื่อดูว่าแคร์โรลละเมิดกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือไม่

แคร์โรลล์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าไม่ได้บันทึกเช็คสองสามรายการที่เธอได้รับสำหรับงานที่เธอทำเพื่อฝ่ายพันธมิตร

“It was an oversight, so it was corrected,” said Carroll, who also said she returned some “overpayments” to Allied.

FDLE documents also show that Carroll was asked about other items, including the transfer of $6,000 from her 2010 campaign account to her personal bank account.

The transaction was not reported as a campaign expense. Carroll told investigators she would review her records but said it could have been related to closing her campaign account.

Carroll was also asked about filing a bill that could have affected Allied Veterans.

She told investigators that it was not her intent to sponsor the bill but that it was supposed to be a “placeholder.” She blamed her aide for mistakenly filing the bill and said she withdrew it.

เธอกล่าวว่าฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนร่างกฎหมาย แต่แคร์โรลล์บอกผู้สอบสวนว่าเธอไม่มีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับฝ่ายพันธมิตร เพราะเธอ “ไม่เห็นพวกเขาเป็นการดำเนินการด้านการพนัน” และไม่เชื่อว่ามีความขัดแย้งในงานให้คำปรึกษาและงานของเธอในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ

การสอบสวนทั่วทั้งรัฐเกี่ยวกับทหารผ่านศึกฝ่ายพันธมิตรของโลก ส่งผลให้มีผู้ถูกจับกุม 57 คน การออกกฎหมายที่ห้ามร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และการดำเนินคดีกับทนายความทหารผ่านศึกฝ่ายพันธมิตรอย่าง Kelly Mathis ที่ประสบความสำเร็จ

ผู้ต้องสงสัยทหารผ่านศึกพันธมิตร 57 คนหลายคนได้บรรลุข้อตกลงกับอัยการที่จะช่วยพวกเขาให้ถูกจำคุก

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทางการได้จับกุมรอบที่สองและดำเนินการหมายค้นเพื่อพยายามเลิกกิจการร้านอินเทอร์เน็ต 2 แห่งที่พวกเขากล่าวว่าส่งเสริมการพนัน