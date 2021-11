เว็บ BALLSTEP2 สมัครสมาชิกคาสิโน Nitro Lube, Inc. ประกาศอัพเดต

เว็บ BALLSTEP2 แลงลีย์ รัฐบริติชโคลัมเบีย 23 ส.ค. 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Nitro Lube, Inc. (Pink Sheets:NLUB) ประกาศในวันนี้ว่าโครงการ Canadian Golden Hawk ที่ได้รับการสนับสนุนของ Nitro Lube Canada เป็นไปตามกำหนดการในวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ

พบได้ที่http://goldenhawkproject.blogspot.com/ ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ Nitro Lube, Inc. ได้จัดหาน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ Golden Hawk ที่พยายามทำลาย “สถิติความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล” GOLDENHAWK Cummins (CMI) ดีเซลขับเคลื่อน Land Speed ​​Streamliner จะมีโลโก้ Nitro Lube ให้คนทั้งโลกได้เห็น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Nitro Lube ช่วย Sports Racer ที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งขับเคลื่อนโดย Steven Ross ชนะการแข่งขัน King of the Road Endurance Race ในเมืองเรซ เมืองคาลการี

การยอมรับทั่วโลกเกี่ยวกับสารหล่อลื่นสมรรถนะสูงและผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเหตุการณ์ต่างๆ เช่น โครงการ Golden Hawk ที่เพิ่มโมเมนตัมของ Nitro Lube ฝ่ายบริหารคาดว่ายอดขายในช่วงที่เหลือของปีและมุ่งหน้าสู่ปี 2551 จะขยายตัวตามไปด้วย

เกี่ยวกับ โกลเด้น ฮอว์ก Golden Hawk คือ “Proud Canadian Project” ที่อุทิศให้กับการทำลายสถิติความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล องค์กรที่ดำเนินการเว็บไซต์ที่http://www.goldenhawk.ca เกี่ยวกับ Nitro Lube, Inc.

Nitro Lube, Inc. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและทำการตลาดทั่วโลกสำหรับน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะพิเศษและสารปรับสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ออกแบบมาเพื่อทำงานในอุณหภูมิที่รุนแรง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตและจำหน่ายโดย NLUB มีสูตร “PMF 2000”

ที่ปฏิวัติวงการ Nitro Lube, Inc. เว็บ BALLSTEP2 มีสำนักงานอยู่ที่ Langley, BC; ลาสเวกัส เนวาดา; และปาล์มดีเซิร์ท แคลิฟอร์เนีย Nitro สารหล่อลื่น, อิงค์รักษาเว็บไซต์ได้ที่: http://www.nitrolube.comและhttp://www.nitrolubeusa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่อาจประกอบเป็น “ข้อความคาดการณ์อนาคต” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 ข้อความเหล่านั้นรวมถึงข้อความเกี่ยวกับเจตนา

ความเชื่อหรือความคาดหวังในปัจจุบันของ Nitro Lube, Inc. และสมาชิกของฝ่ายบริหารตลอดจนข้อสมมติที่เป็นพื้นฐานของข้อความดังกล่าว นักลงทุนที่คาดหวังจะได้รับคำเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต

และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณาโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง ความผันผวนของราคาตลาด ความต้องการผลิตภัณฑ์

ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงิน 2550 อยู่ที่ 93,823,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31% จากยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้วที่ 71,744,000 ดอลลาร์ รายได้สุทธิของไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2550 อยู่ที่ 6,961,000 ดอลลาร์ (สถิติ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น) เพิ่มขึ้น 56% จาก 4,453,000 ดอลลาร์ (0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น) ที่รายงานในปีที่แล้ว

ในช่วงเวลาเดียวกัน ยอดขายสุทธิของส่วนแสงสว่างเพิ่มขึ้น 1% เป็น 51.3 ล้านดอลลาร์ (ยอดขายในตลาดการค้า/อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 12%) และยอดขายสุทธิของส่วนกราฟิกเพิ่มขึ้น 102% เป็น 39.9 ล้านดอลลาร์ ยอดขายสุทธิของกลุ่มเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการของ SACO Technologies, Inc. ในเดือนมิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ LED แบบโซลิดสเตตชั้นนำ อยู่ที่ 2.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงิน 2550 กำไรต่อหุ้นแสดงถึงการปรับลด กำไรต่อหุ้น ผลประกอบการปีงบประมาณ 2550

ยอดขายสุทธิในปีงบประมาณ 2550 อยู่ที่ 337,453,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% จากยอดขายสุทธิของปีที่แล้วที่ 280,470,000 ดอลลาร์ รายได้สุทธิประจำปีงบประมาณ 2550 ที่ 20,789,000 ดอลลาร์ (สถิติ 0.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น) เพิ่มขึ้น 44% จาก 14,443,000 ดอลลาร์ (0.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น)

ที่รายงานเมื่อปีที่แล้ว ยอดขายสุทธิของส่วนแสงสว่างเพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 196.5 ล้านดอลลาร์ (ยอดขายในตลาดการค้า/อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 9%) และยอดขายสุทธิของส่วนกราฟิกเพิ่มขึ้น 48% เป็น 123.8 ล้านดอลลาร์ ยอดขายสุทธิของ

กลุ่มเทคโนโลยีอยู่ที่ 17.1 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2550 ผลประกอบการปีงบประมาณ 2550 รวมถึงการกลับรายการในไตรมาสที่สามของเงินสำรองฉุกเฉินที่ขาดทุน 590,000 ดอลลาร์ (0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีสิทธิบัตรของคณะกรรมการเมนูซึ่งไม่จำเป็นอีกต่อไป ความคิดเห็นของบริษัท

โรเบิร์ต เจ เรดดี้ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “เรายินดีและสนับสนุนให้โมเดลธุรกิจของเราที่ผสานรวมโซลูชันแสง กราฟิก และเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดสร้างผลงานบันทึกตลอดเวลาสำหรับทั้งไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 30 ต.ค. 2550

เรามีโมเมนตัมอย่างมากเมื่อเราเข้าสู่ปีงบประมาณ 2551 และตั้งตารอความสำเร็จอีกปีหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่บันทึกไว้ด้วย “ในขณะที่ปีงบประมาณ 2551 คลี่คลาย เราคาดว่าจะรายงานเกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่สำคัญจำนวนหนึ่งที่กำลังดำเนินไปได้ดี

ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวไฟ LED สีขาวแบบโซลิดสเตตขั้นสูงสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มของเรา นำ “ในกระแส” ป้ายโฆษณาดิจิทัลของเราเข้ามา ซินซินนาติ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการได้ส่วนแบ่งในตลาดการค้า / อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกำลังเติบโต

โปรแกรมสร้างภาพใหม่ระดับประเทศสำหรับธุรกิจกราฟิกชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและอุตสาหกรรมของเรา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประสิทธิภาพโดยรวมและการยกระดับการดำเนินงานที่ดีอันเป็นผลจากยอดขายที่สูงขึ้น

“ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเริ่มผลิตป้ายโฆษณากลางแจ้งแบบโซลิดสเตต LED ในอัตราปัจจุบันประจำปีประมาณ 50 หน่วย โดยมีการเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มเติมตลอดปีงบประมาณ เราคาดว่ากำลังการผลิตต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 100 หน่วยภายในสิ้นปีงบประมาณ เรา

เชื่อว่าตลาดนี้แสดงถึงโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมสำหรับ LSI จากความสามารถด้านการผลิตและเทคโนโลยีของเรา ด้วยกำลังการผลิตนี้ เราจึงมุ่งเน้นความพยายามของเราในการพัฒนาการขายสำหรับสายผลิตภัณฑ์นี้

“อีกครั้งที่เราได้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่ระบุไว้ โดยเพิ่มขึ้น 15% จาก 0.52 ดอลลาร์เป็น 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งที่สิบห้าของเรานับตั้งแต่เราใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเป็นประจำในปี 2532 นอกเหนือจากปกติ 0.13 ดอลลาร์ต่อหุ้นทุกไตรมาส เงินสดปันผล เราได้ประกาศเงินสดจ่ายเงินปันผลพิเศษสิ้นปีที่ 0.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ต่อหุ้นซึ่งสัมพันธ์กับผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2550 ของเรา เราเชื่อว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งซึ่งมีการบันทึกการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายเงินปันผลของเราได้รับการขยายโดยการเพิ่มขึ้น อัตราการจ่ายเป้าหมายอยู่ในช่วง 50% ถึง 70% จึงให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อกับการจ่ายเงินปันผลทั้งแบบปกติและแบบพิเศษ

“เรายังคงให้ความสำคัญกับงบดุลแบบอนุรักษ์นิยม และ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 เรามีสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สิน วงเงินสินเชื่อที่ไม่ได้ใช้ และสถิติส่วนของผู้ถือหุ้น การริเริ่มใหม่ที่แข็งแกร่งสำหรับปีงบประมาณ 2551 คือการเพิ่มการเติบโตผ่านหนึ่ง หรือการซื้อกิจการที่คัดสรรมาอย่างดี เรามีผู้สมัครหลายคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

“โดยสรุป ธุรกิจดี แนวโน้มเป็นบวก และเรามีการพัฒนาและโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายในขณะที่เราเข้าสู่ปีงบประมาณ 2551 ฉันหวังว่าจะได้รายงานความคืบหน้าของเราเมื่อปีงบประมาณคลี่คลาย” งบดุล

งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 123.4 ล้านดอลลาร์ หนี้สินหมุนเวียน 55.0 ล้านดอลลาร์ และเงินทุนหมุนเวียน 68.4 ล้านดอลลาร์ อัตราส่วนปัจจุบันคือ 2.24 ต่อ 1 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 176.1 ล้านดอลลาร์ ไม่เป็นหนี้ระยะยาว และมีกำลังการกู้ยืมในวงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ที่ 57 ล้านดอลลาร์

ด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง งบดุลที่มีเงินทุนที่มั่นคงและระมัดระวัง และวงเงินสินเชื่อ 57 ล้านดอลลาร์ สถานะทางการเงินของ LSI Industries อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถสนับสนุนการเติบโตตามแผนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การดำเนินการปันผลเงินสด

คณะกรรมการบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเป็นประจำที่ 0.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจ่ายในวันที่ 11 กันยายน 2550 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสถิติสูงสุด ณ วันที่ 4 กันยายน 2550 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษเป็นเงินสดส่งท้ายปีจำนวน 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในเดือนกันยายนเช่นกัน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด ณ วันที่ 4 กันยายน 2550 นอกจากนี้

การเพิ่มอัตราเงินปันผลประจำไตรมาสจาก 0.13 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นได้รับการอนุมัติให้มีผลบังคับโดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลต่อจากไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2551 นี้

อัตราใหม่ประจำปีที่ระบุที่ 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 15% จากอัตราประจำปีงบประมาณ 2550 ที่ 0.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น LSI Industries ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเป็นประจำตั้งแต่ปี 1989 และเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุตามปกติ 15 เท่าในช่วงเวลาดังกล่าว

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการประกาศจ่ายเงินปันผลแบบประจำและแบบพิเศษ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลแบบเงินสดระยะยาวของบริษัท โดยเพิ่มช่วงการจ่ายเงินปันผลเป้าหมายจาก 40% – 60% เป็น 50% – 70% ของที่คาดไว้

กำไรสุทธิสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันในขณะนั้น นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของบริษัทได้ระบุไว้ในย่อหน้าถัดไป นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคืออัตราเงินปันผลประจำปีที่ระบุจะถูกกำหนดระหว่าง 50% ถึง 70% ของกำไรสุทธิที่คาดหวังสำหรับปีบัญชีปัจจุบัน

คณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษสิ้นปีหรือหุ้นปันผล การประกาศและจำนวนเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากการประเมินรายได้ ข้อกำหนดของกระแสเงินสด และการพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ คำชี้แจง “Safe Harbor” ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538:

เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางส่วนที่อยู่ภายใต้สมมติฐาน ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนมากมาย พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 จัดให้มีการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจถูกระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “ประมาณการ” “คาดการณ์” “โครงการ” “แผน” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “เชื่อ” “แสวงหา” “อาจ” “จะ ” “ควร” หรือรูปแบบเชิงลบของคำเหล่านั้นและสำนวนที่คล้ายกัน และตามบริบทที่ใช้

ข้อความดังกล่าวอิงตามความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและพูดเฉพาะ ณ วันที่จัดทำเท่านั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่หลากหลาย

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการที่แข่งขันได้ ความต้องการผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงในการรับของตลาด การพึ่งพาลูกค้ารายสำคัญ

ปัญหาทางการเงินที่ลูกค้าประสบ ความเพียงพอของเงินสำรองและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ความผันผวนใน ผลการดำเนินงานหรือต้นทุน ปัญหาที่ไม่คาดคิดในการรวมธุรกิจที่ได้มา

LSI Industries เป็นบริษัท Image Solutions ที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเทคโนโลยี LED แบบโซลิดสเตตและแอพพลิเคชั่นด้วยแสง กราฟิก และเทคโนโลยี เราผสมผสานเทคโนโลยี การออกแบบ และการผลิตเข้าด้วยกันเพื่อจัดหาอุปกรณ์ส่องสว่างและองค์ประกอบกราฟิกคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในตลาดเชิงพาณิชย์ การขายปลีก และเฉพาะกลุ่มเฉพาะ กลุ่มผลิตภัณฑ์แสงสว่างของ LSI ผลิตผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้งานกลางแจ้ง

สถาปัตยกรรมกลางแจ้ง ในร่ม สถาปัตยกรรมในร่ม และเน้น/ดาวน์ไลท์ ส่วนกราฟิกออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และจัดการโปรแกรมกราฟิกในร่มและกลางแจ้งแบบกำหนดเองที่หลากหลาย รวมถึงป้าย ระบบแผงเมนู อุปกรณ์ตกแต่ง จอ LED และป้ายดิจิตอล

นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนการออกแบบ วิศวกรรมและการจัดการโครงการสำหรับโปรแกรมที่กำหนดเองสำหรับสภาพแวดล้อมการค้าปลีกในปัจจุบัน กลุ่มเทคโนโลยีของบริษัทออกแบบ ผลิต และสนับสนุนเครื่องยนต์น้ำหนักเบาประสิทธิภาพสูงและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และหน้าจอกีฬาโดยใช้เทคโนโลยี LED แบบโซลิดสเตต

ตลาดหลักของ LSI ได้แก่ ปิโตรเลียม/ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกหลายแห่ง (รวมถึงตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ร้านอาหาร และบัญชีค้าปลีกระดับประเทศ) และตลาดแสงสว่างเพื่อการพาณิชย์/อุตสาหกรรม LSI

มีพนักงานประมาณ 1,800 คนในโรงงาน 15 แห่งที่ตั้งอยู่ในโอไฮโอ แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก นอร์ทแคโรไลนา แคนซัส เคนตักกี้ โรดไอแลนด์ เทนเนสซี เท็กซัส และมอนทรีออล แคนาดา หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายใน NASDAQ Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ LYTS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Bob Ready ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน หรือ Ron Stowell รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเหรัญญิกที่ (513) 793-3200

หมายเหตุเพิ่มเติม: ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้พร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาจาก LSI Industries มีอยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบริษัทที่www.lsi-industries.comหรือทางอีเมลหรือโทรสาร โดยโทรติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ (513) 793-3200

เสิ่นหยาง ประเทศจีน 23 ส.ค. 2550 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ Great China International Holdings, Inc. (OTCBB:GCIH) รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับงวดสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550

สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2550 บริษัทบันทึกรายได้รวม 2.9 ล้านดอลลาร์ บวกกับรายได้อื่นรวม 3.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงรายได้ 4.5 ล้านดอลลาร์สำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์ภายใต้ข้อตกลงการรวมที่ดินและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการขายโครงการ Galaxy Bay ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ รายได้สุทธิรวม 996,122 ดอลลาร์ เท่ากับ 0.08 ดอลลาร์

ต่อหุ้นปรับลด สำหรับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้รวม 4.4 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายอื่นรวม 905,383 ดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 942,486 ดอลลาร์ เท่ากับ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 สมัครสมาชิกคาสิโน Great China มีรายรับรวม 4.5 ล้านดอลลาร์ บวกรายได้อื่นๆ 5.0 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงรายได้ 6.5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Galaxy Bay รายได้สุทธิรวม 1.8 ล้านดอลลาร์ เท่ากับ 0.16 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทรายงานรายได้รวม 7.1 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายอื่นรวม 2.1 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 2.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Great China จะได้รับเงินประมาณ 13.3 ล้านดอลลาร์สำหรับเป็นผู้พัฒนาโครงการ Galaxy Bay ซึ่งจ่ายไปแล้ว 7.0 ล้านดอลลาร์และบันทึกเป็น “รายได้อื่น” ในเดือนธันวาคม 2549 และครึ่งแรกของปี 2550 คาดว่าจะแล้วเสร็จงานพัฒนาประมาณหนึ่งปี

“เรามีไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากรายได้ค่าเช่าที่สม่ำเสมอและค่าธรรมเนียมการจัดการทรัพย์สิน” แฟรงค์ เจียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว “ในช่วงกลางปี ​​เราประสบความสำเร็จในการระบุโอกาสที่อยู่อาศัยใหม่ที่สำคัญ และกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ด้วยการแบ่งเขตและการเตรียมการสำหรับโครงการศูนย์กีฬาโอลิมปิกใน Hunnan New Zone

เราเชื่อว่าไซต์ระดับพรีเมียมนี้มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดบางประการของ เสิ่นหยางและศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าสูงเราคาดว่าการพัฒนานี้จะสร้างผลกำไรมากขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า

“ในช่วงไตรมาสดังกล่าว เรายังเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินด้วยการซื้อคืนและยกเลิกภาระหนี้ที่ค้างชำระจำนวน 22.8 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Chenglong Garden ของเรา” Jiang กล่าว “มองไปข้างหน้า

เป้าหมายของเราคือการกำหนดตารางเวลาสำหรับขั้นตอนแรกของการก่อสร้างสำหรับโครงการศูนย์กีฬาโอลิมปิก และเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ระดับเฟิร์สคลาส ซึ่งจะทำให้ Great China อยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน” เกี่ยวกับ Great China International Holdings

Shenyang Maryland International Industry Co., Ltd. ซึ่งก่อตั้งในปี 1989 เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาและการจัดการที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมระดับพรีเมียม

ปัจจุบันเป็นเจ้าของและบริหารจัดการอาคารประธานาธิบดี ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2545 โดยมีผู้เช่า 25 รายที่ประกอบด้วยบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 รวมถึง General Electric (China) Co., Ltd., Johnson & Johnson, Kodak และ Philip Morris การพัฒนาก่อนหน้านี้ของบริษัท ได้แก่ Maryland Building, Roma Resort Garden, Qiyun New Village, Peacock Garden, University Campus of Shenyang Teacher’s University และ Chenglong Garden ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเสิ่นหยาง

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสมบูรณ์ของข้อตกลงโครงการ Galaxy Bay ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบัน , ประมาณการและประมาณการเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

บางส่วนตามสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่คาดเดาได้ยาก ดังนั้นผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจและอาจจะแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงที่อธิบายข้างต้นและความเสี่ยงที่กล่าวถึงเป็นครั้งคราวในบริษัท’

WELLINGTON, Fla., Aug. 23, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ Ken Weiner ผู้จัดพิมพ์ Shazamstocks.com ได้ประกาศรายงานโปรไฟล์ของ CoMedia Corporation (Pink Sheets:CMTN) โปรไฟล์เป็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มในการเติบโตของบริษัท ท่านสามารถดูรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโคมีเดีย คอร์ปอเรชั่น ( www.thecommediacorp.com )

CoMedia Corporation ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลักสองกลุ่ม: การรวมและสร้างชุมชนทางสังคมและสมาคมของศิษย์เก่าเฉพาะด้านกีฬา โดยกลุ่มเริ่มต้นคือศิษย์เก่าอเมริกันฟุตบอล ซึ่งรวมผู้เล่นฟุตบอลและโค้ชทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เล่นและ/หรือเป็นโค้ชในทุกระดับ

การกระจายคำขอมุ่งเน้นไปที่ตลาดหนังสือเสียงและเพลง ดีวีดีและสินค้า Request มีห้องสมุดหนังสือเสียงและชื่อเพลงที่มียอดขายสูงสุดกว่า 100 รายการ และจัดการการจัดจำหน่ายสำหรับชุมชนโซเชียลของเราผ่านทางออนไลน์ การขายตรง ตลอดจนการจัดวางสินค้าผ่านความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับผู้ค้าปลีกรายใหญ่และร้านค้าขนาดใหญ่ เกี่ยวกับ Shazamstocks.com

Shazamstocks.com เป็นบริษัท Shazamstocks Inc. Shazamstocks.com เป็นบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ชั้นนำที่มีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการรับรู้ในหมู่โบรกเกอร์ นักลงทุน และคนอื่นๆ ในชุมชนการลงทุนที่สนใจบริษัทขนาดเล็กและขนาดเล็ก Shazamstocks Inc. มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้รับการเปิดเผยที่พวกเขาต้องการเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาแผนธุรกิจของพวกเขา

เป้าหมายของ Shazamstocks.com คือการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดเล็กที่มีศักยภาพสำหรับการแข็งค่าในระยะยาว Shazamstocks.com ให้นักลงทุนทุกคนได้รับข่าวสารล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็นการลงทุน และรายงานการวิจัยสำหรับบริษัททั้งหมดที่เน้นบนเว็บไซต์ การแจ้งเตือนหุ้นเสนอจดหมายข่าวการเงินฟรี

สมัครสมาชิกหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมโฮมเพจของเราที่ราเสนอโครงการนักลงทุนสัมพันธ์มากมายให้กับบริษัทมหาชน หากต้องการนำเสนอบริษัทบนเว็บไซต์ของเราหรือในจดหมายข่าวรายวันหรือการแจ้งเตือนสต็อกสินค้าในช่วงกลางวัน โปรดติดต่อ Ken Weiner ที่ 561-793-2665 หรือทางอีเมลที่ editor@shazamstocks.com

การเปิดเผยข้อมูล: Shazamstocks Inc ได้รับการชดเชยจากบุคคลที่สาม Avondale Capital Partners II, Inc., 80,000 หุ้นซื้อขายฟรีของ CMTN สำหรับการเผยแพร่โปรไฟล์นี้

คำชี้แจงการปกปิดข้อมูลภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่ไม่ใช่คำอธิบายของข้อเท็จจริงในอดีตเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งให้ไว้ภายใต้การคุ้มครอง “ท่าเรือที่ปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เข้าใจธุรกิจของเราได้ดีขึ้น แต่เนื่องจากการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน การพัฒนาในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ มากมาย

ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว ตัวอย่างของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ได้แก่ ข้อความเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ไว้ การคาดการณ์ทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในอนาคตและเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความดังกล่าวมักประกอบด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “วางแผน” “ประมาณการ” หรือสำนวนที่คล้ายกัน

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน และความคาดหวังและสมมติฐานที่เราเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ เวลาที่แถลงการณ์ดังกล่าว เราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในรายงานนี้หรือในการสื่อสารอื่น ๆ ของเรา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวทั้งหมดควรอ่าน ณ เวลาที่จัดทำแถลงการณ์ และ ด้วยการยอมรับว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจไม่สมบูรณ์หรือถูกต้องในภายหลัง

AMHERST, NY, Aug. 23, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — HealthSport, Inc. (OTCBB:HSPO) ยินดีที่จะประกาศเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ Enlyten(tm) SportStrips(tm) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เติมอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ ความไม่เพียงพอโดยธรรมชาติของการดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้ในลักษณะที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทำให้ผลิตภัณฑ์แถบฟิล์มบางนี้เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเครื่องดื่มเกลือแร่และยาเม็ดอิเล็กโทรไลต์และผง เทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการจะจัดแสดงในโทรทัศน์เรื่อง “มุมนวัตกรรมอาหารเสริม: ดาวรุ่งในเทคโนโลยีการจัดส่งฟิล์มบางที่กินได้” ในรายการ Business and Beyond, การผลิตรายการออกอากาศระดับแพลตตินัม Business & Beyond นำเสนอข่าวสารล่าสุด การวิจัย และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่ๆ แก่ผู้ชม

ด้วยจำนวนชาวอเมริกันที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟมากขึ้นเรื่อยๆ การดื่มน้ำที่เหมาะสมจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ชาวอเมริกันที่เคลื่อนไหวร่างกายให้เข้ากับตารางงานที่ยุ่งๆ ของพวกเขาต้องการวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเติมสารอาหารที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงอิเล็กโทรไลต์จำนวนมากที่สูญเสียไประหว่างการออกกำลังกายที่หนักหน่วง ปัญหา

ความเหนื่อยล้าและตะคริวที่มักเกี่ยวข้องกับการขาดน้ำมักเป็นผลมาจากการสูญเสียอิเล็กโทรไลต์และแร่ธาตุ ทุกวันนี้ คนอเมริกันส่วนใหญ่ไว้วางใจกีฬาและเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของอิเล็กโทรไลต์เหล่านี้ แต่ความจริงก็คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเจือปนเหล่านี้ทำหน้าที่ค่อนข้างไม่ดีในการเติมอิเล็กโทรไลต์และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของเส้นประสาทและกล้าม

เนื้อที่เหมาะสม โดยเฉพาะในระหว่างการออกกำลังกาย HealthSport จากนิวยอร์กได้เปิดตัววิธีการใหม่ที่ปฏิวัติวงการในการส่งอิเล็กโทรไลต์เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง ซึ่งเป็นกระบวนการของการดูดซึมผ่านเนื้อเยื่ออ่อนของแก้มชั้นใน พูดง่ายๆ ก็คือ แผ่นอิเล็กโทรไลต์ระหว่างแก้มและเหงือกจะเร่งความเร็วของอิเล็กโทรไลต์เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาความชุ่มชื้นขั้นพื้นฐานที่สุด นั่นคือความจำเป็นที่อิเล็กโทรไลต์จะมีอยู่ในเซลล์ของคุณก่อนที่เซลล์เหล่านั้นจะดูดซับน้ำได้จริง

Dan Kelly ประธานและซีอีโอของ HealthSport กล่าวว่า “Enlyten SportStrips ใช้เทคโนโลยีแถบใหม่ที่มีการใช้งานที่แตกต่างกันมากมาย และปรับปรุงวิธีการจัดส่งที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน” Dan Kelly ประธานและซีอีโอของ HealthSport “เรามีวิธีการใหม่ที่ปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงในการเร่งกระบวนการจัดส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะสองประการของผลิตภัณฑ์แถบของเราที่ผู้บริโภคจะยอมรับอย่างแน่นอน”

SportStrips ซึ่งมาในกลิ่นวานิลลาเบอร์รี่ องุ่น และรสส้ม ได้รับความสนใจจากทีมนักกีฬามืออาชีพมากมาย รวมถึงบัฟฟาโล บิลส์ ไมอามี่ ดอลฟินส์ นิวยอร์กไจแอนต์ส และพิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส เป็นต้น แถบนี้ยังถูกใช้โดยผู้เล่น NBA หลายคนในทีมเช่น Houston Rockets และ New Jersey Nets Enlyten ยังมีรายชื่อผู้รับรองที่น่าประทับใจที่ได้ลงนามเพื่อเป็น

โฆษกของ Enlyten SportStrips Miami Dolphins Defensive End และ NFL Defensive Player of the Year เจสัน เทย์เลอร์ร่วมงานกับ JP Losman ควอเตอร์แบ็กของ Buffalo Bills, แบรนดี้ แชสเทน นักฟุตบอลหญิงของสหรัฐฯ, ผู้รักษาประตูของบัฟฟาโล เซเบอร์ ไรอัน มิลเลอร์ และปีเตอร์ กิลมอร์ นักวิ่งมาราธอนของสหรัฐฯ

“ขณะนี้เรากำลังทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่จะมีประสิทธิภาพสูงในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสำหรับโรคและเงื่อนไขอื่น ๆ อีกมากมาย” เคลลี่กล่าว “เราเพิ่งประกาศผลิตภัณฑ์แฮงค์โอเวอร์ใหม่ นั่นคือ Fix และจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้นี้” เกี่ยวกับ HealthSport, Inc.

HealthSport ( http://www.healthsportinc.com ) เป็นผู้พัฒนา ผู้ผลิต และผู้ทำการตลาดแบบครบวงจรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งมีตราสินค้าและฉลากส่วนตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นกรรมสิทธิ์ บริษัทเป็นเจ้าของบริษัทย่อยสองแห่ง ได้แก่ Enlyten, Inc. และ InnoZen, Inc. Enlyten ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการตลาดและจัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ HealthSport อินโนเซน ( http://www.innozen.com) เป็นผู้คิดค้นสูตร ผู้พัฒนา และผู้ผลิตแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้ซึ่งส่งตัวยาผ่านการดูดซึมทางกระพุ้งแก้ม (ระหว่างแก้มและเหงือก) เทคโนโลยีการจัดส่งแถบฟิล์มที่รับประทานได้ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ InnoZen นั้นเหนือกว่าแผ่นฟิล์มที่บริโภคได้ในตลาดอื่น ๆ ที่มีการแข่งขันกันในปัจจุบัน

InnoZen มีสิทธิบัตรที่รอดำเนินการอยู่ 5 ฉบับ และได้พัฒนาความลับทางการค้ามากมาย ซึ่งรวมอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและการผลิตแถบฟิล์มที่รับประทานได้ Enlyten(tm) SportStrips(tm) ของบริษัท ( http://enlytenstrips.com )

ซึ่งเป็นแถบฟิล์มอิเล็กโทรไลต์ที่รับประทานได้ เพิ่งผ่านการทดสอบก่อนวางตลาดซึ่งดำเนินการร่วมกับแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ การค้นพบเบื้องต้นของการทดสอบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแถบอิเล็กโทรไลต์ Enlyten ส่งอิเล็กโทรไลต์ในปริมาณที่มีความหมายไปยังร่างกายในลักษณะที่ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการที่จะได้รับการประกาศอีเมลเกี่ยวกับ HSPO กรุณาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: www.Directstocknews.com/HSPO

หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์อนาคต: ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับรายได้หรือการเติบโตที่คาดการณ์หรือในอนาคต หรือการแสดงออกของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับแผนปัจจุบันที่จะเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่มีอยู่ของบริษัท ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใน ความหมายของ

กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในข่าวเผยแพร่นี้อิงตามข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัทในวันที่เผยแพร่ฉบับนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถเติบโตหรือเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจได้เนื่องจากขาดเงินทุนหรือไม่สามารถระบุผู้สมัครเข้าซื้อกิจการได้ และบริษัทอาจไม่ตระหนักถึงการประหยัดต้นทุนที่คาดการณ์ไว้หรือโอกาสในการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการใดๆ ที่วางแผนไว้หรืออย่างอื่น .

นอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทจะขึ้นอยู่กับสภาวะและความเสี่ยงของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้จากผลจากเหตุการณ์ด้านกฎระเบียบ การแข่งขันหรือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร

TORONTO, Aug. 23, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Impact E-Solutions Corp. ( http://www.impactesolutions.com ) (Pink Sheets:IESO) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทในเครือ Get Tickets E-Solutions Canada Inc. . ได้รับการว่าจ้างจาก Insight Sports Ltd. เพื่อให้บริการจองตั๋วสำหรับการแข่งขัน Major League Gaming (MLG) Canadian Open ปี 2007 ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤศจิกายนที่ Direct Energy Center ในโตรอนโต

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Get Tickets E-Solutions จะพัฒนาและสนับสนุนอินเทอร์เฟซแบบสดไปยังเว็บไซต์การลงทะเบียนของ MLG และให้ความสามารถในการซื้อธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับการลงทะเบียนทีมสำหรับ 2007 MLG Canadian Open รวมถึงบริการ e-ticketing

Michael Smith ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IESO กล่าวว่า “กิจกรรมพิเศษในพื้นที่ประเภทงานแสดงสินค้า เช่น Major League Gaming เป็นจุดสนใจหลักของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่าง Insight Sports”

การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับ MLG Canadian Open 2007 จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ดูการอัปเดตที่www.mlgcanada.com เกี่ยวกับ Insight Sports Ltd.

Insight Sports Ltd. เป็นบริษัทสื่อกีฬาและความบันเทิงชั้นนำ ซึ่งสร้างและจัดจำหน่ายเนื้อหากีฬาและความบันเทิงในหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงการออกอากาศทางโทรทัศน์ ดีวีดี ออนไลน์ มือถือ ในสนามกีฬา และวิดีโอออนดีมานด์

Insight Sports ดำเนินการเครือข่ายโทรทัศน์พิเศษสามเครือข่าย: CGTV คาสิโนและโทรทัศน์สำหรับเล่นเกม GOLTV แคนาดา เครือข่ายฟุตบอลตลอด 24 ชั่วโมง; และ WFN: World Fishing Network ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวในอเมริกาเหนือที่อุทิศให้กับการตกปลาโดยเฉพาะ บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการ Grand Slam of Curling ซึ่งเป็นงานที่มีชื่อ

เสียงที่สุดใน World Curling Tour และ Major League Gaming Canada ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Major League Gaming และลีกที่ใหญ่ที่สุดและองค์กรลงโทษระดับนานาชาติสำหรับวิดีโอเกมระดับมืออาชีพ Insight Sports ยังมีความสนใจอย่างมากใน NHL Network ซึ่งเป็นช่องกีฬาฮอกกี้ตลอด 24 ชั่วโมง

Insight Aquila Productions Inc. ผู้นำด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับกีฬา เป็นบริษัทในเครือของ Insight Sports ในโตรอนโต ผู้ถือหุ้นหลักของ Insight Sports ได้แก่ Larry Tanenbaum (Kilmer Enterprises Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Kilmer Van Nostrand Co. Limited) และ MWI & Partners สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่www.insightsports.com เกี่ยวกับเกมเมเจอร์ลีก

เมเจอร์ลีกเกมมิ่ง (MLG) เป็นลีกที่มีการจัดระเบียบที่ใหญ่ที่สุดและองค์กรระหว่างประเทศสำหรับการแข่งขันกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก: วิดีโอเกมระดับมืออาชีพ การแข่งขันวิดีโอเกมระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องของ MLG

ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกสำหรับนักเล่นเกมนับล้านทั่วโลก ดึงดูดคู่แข่งจากกว่า 28 ประเทศ Major League Gaming Canada – ทรัพย์สินของ Insight Sports – เป็นส่วนขยายแรกสำหรับลีกวิดีโอเกมระดับมืออาชีพนอกสหรัฐอเมริกา และจะถูกเน้นโดยทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ต่างๆ ตลอดฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง รวมถึง MLG Canadian Open ปี 2007 ซึ่งจะ จะจัดขึ้นที่ศูนย์พลังงานโดยตรงในโตรอนโตตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤศจิกายน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่www.mlgcanada.com

เกี่ยวกับ โมเดล Get Tickets คือการจัดหาเครื่องมือจัดการตั๋วและจัดการงานอีเวนต์แบบออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้เจ้าของงานและสถานที่จัดงานสามารถควบคุมเพื่อสร้าง จัดการ แก้ไข และตรวจสอบยอดขายของตนเองได้ทางออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม เกี่ยวกับอิมแพ็ค อี-โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

Impact E-Solutions (www.impactesolutions.com — อื่นๆ OTC:IESO) มีแผนกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากวิธีการในปัจจุบันและอนาคตที่ธุรกิจ สมาคม ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง สถานที่ และผู้บริโภคสื่อสารกัน สร้างพันธมิตร และพัฒนาการสร้างรายได้ กิจกรรมและการทำธุรกรรมภายในจักรวาลออนไลน์

ภารกิจของ Impact E-Solutions คือการคิดค้น – นำพลัง ความสะดวกในการใช้งาน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก ร่วมกับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น บริการที่กำหนดเอง และโซลูชันทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร วันนี้ Impact E-Solutions นำเสนอโซลูชั่นการจองตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ปรับขนาดได้ให้กับลูกค้าในอเมริกาเหนือและแคริบเบียนด้วยความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเราให้กับลูกค้าและผู้บริโภคในระดับโลก

LOS ANGELES, Aug. 23, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน นักกีฬาจากทั่วประเทศจะมารวมตัวกันที่ Zuma Beach เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Nautica Malibu Triathlon ประจำปีครั้งที่ 21 ที่นำเสนอโดย Toyota ทุกปีงานกีฬาที่สนุกสนานนี้จะรวบรวมนักกีฬามืออาชีพ คนดัง และผู้ที่ชื่นชอบไตรกีฬามาทดสอบความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งของพวกเขา นอกจากนี้

ผู้จัดการแข่งขันไตรกีฬาในปีนี้มีความภูมิใจที่จะต้อนรับการเป็นพันธมิตรด้านการกุศลครั้งใหม่กับ Childrens Hospital Los Angeles โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะส่งตรงไปยังโครงการวิจัยมะเร็งในเด็กของโรงพยาบาลเด็ก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการระดมเงินกว่า 2 ล้านเหรียญเพื่อการกุศล

ชาวมาลิบูและผู้มาเยือนต่างตั้งหน้าตั้งตารองานกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงในทุกๆ ฤดูร้อน เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ ผู้ชมหลายพันคนจะเข้าแถวเพื่อเชียร์นักกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบเมื่อเริ่มการแข่งขันเวลา 07:15 น. นักแข่งจะสำรวจเส้นทางที่เริ่มต้นด้วยการว่ายน้ำในมหาสมุทร 1/2 ไมล์ ตามด้วยปั่นจักรยาน 18 ไมล์ และสิ้นสุดด้วยการวิ่ง 4 ไมล์ตามทางหลวง Pacific Coast Highway

“ยี่สิบเอ็ดปีที่แล้ว ตอนที่ฉันยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการแข่งขันครั้งแรก ฉันทำได้เพียงฝันว่าไตรกีฬานี้จะกลายเป็นงานที่ประสบความสำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือจากนักกีฬาที่ทุ่มเทอย่างมากและองค์กรที่มุ่งมั่นอย่างจริงใจ เช่น Nautica(r) และโตโยต้า เราตั้งตารอที่จะระดมทุนที่จำเป็นอย่างมากสำหรับ Childrens Hospital Los Angeles และสร้างความทรงจำที่จะคงอยู่ตลอดไป” Michael Epstein จาก Michael Epstein Sports Productions, Inc. (MESP) กล่าว

“เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนการแข่งขันไตรกีฬา Nautica Malibu” Denise Seegal ประธานและซีอีโอของ Nautica กล่าว “การได้ดูนักกีฬาที่ทุ่มเทฝึกซ้อมสำหรับงานนี้ หาเงินบริจาคให้ Childrens Hospital Los Angeles และพยายามทำให้การแข่งขันจบลงเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง”

โครงการวิจัยมะเร็งในเด็กที่โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสช่วยให้เด็กๆ ในลอสแองเจลิส ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกได้รับประโยชน์จากการรักษาแบบใหม่ที่ประสบความสำเร็จสำหรับมะเร็งในเด็กที่ร้ายแรงที่สุดบางชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว เนื้องอกในสมอง เรติโนบลาสโตมา และ นิวโรบลาสโตมา

Stuart E. Siegel, MD, ผู้อำนวยการ Childrens Center กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Nautica Malibu Triathlon ในการเป็นพันธมิตรในความพยายามวิจัยของเราในการหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ต่อสู้กับโรคมะเร็ง”

สำหรับโรคมะเร็งและโรคเลือดที่โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิส และศาสตราจารย์และรองประธานด้านกุมารเวชศาสตร์ที่โรงเรียนแพทย์ Keck แห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย “ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยอดเยี่ยมนี้ เรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดใหม่ ๆ ที่เราหวังว่าจะเติบโตไปสู่ความก้าวหน้าในการช่วยชีวิตสำหรับคนหนุ่มสาวที่เป็นมะเร็งในแคลิฟอร์เนียตอนใต้และทั่วโลก”

ผู้เข้าร่วมสามารถแข่งขันแบบเดี่ยวหรือทีมวิ่งผลัด นักกีฬาเกือบครึ่งจะแข่งขันในหนึ่งในสองความท้าทาย: ความท้าทายในอุตสาหกรรมบันเทิงหรือความท้าทายขององค์กร การแข่งขัน Entertainment Industry Challenge เป็นการรวมสตูดิโอชั้นนำ บริษัทโปรดักชั่น และเอเจนซี่ที่มีความสามารถมาแข่งขันกันเพื่อชิง Studio Cup ซึ่งมอบให้กับทีมที่เร็วที่สุดในหมวดหมู่นี้ ทีมบันเทิงในปีนี้ ได้แก่ Disney, Warner Bros, DreamWorks และ Lions Gate Entertainment เป็นต้น

Corporate Challenge เปิดโอกาสให้บริษัทที่ไม่ใช่บันเทิงได้แข่งขันกัน ทีม Corporate Challenge ประจำปีนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Nestle, Herbalife, Amgen, Yahoo!, Neutrogena, Men’s Health และ Bosley รางวัลจะมอบให้กับทีมในแต่ละประเภทที่ระดมเงินได้มากที่สุดสำหรับโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิส

เพื่อเพิ่มความสนุกสนานของวันหยุดสุดสัปดาห์ เทศกาลผู้ชมจะจัดขึ้นในวันก่อนการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 กิจกรรมจะรวมถึงการสาธิตปราสาททราย งาน Expo บนชายหาดพร้อมบูธแบบโต้ตอบ การสาธิตจักรยาน และคลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2444 ได้ให้การรักษาเด็กที่ป่วยและบาดเจ็บสาหัสที่สุดในลอสแองเจลิสมานานกว่าศตวรรษ และเป็นที่ยอมรับทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกในด้านความเป็นผู้นำด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่น Childrens Hospital เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของอเมริกา ร่วมกับ Keck School of Medicine ของ University of Southern California ตั้งแต่ปี 1932 เป็นผู้นำระดับประเทศในด้านการวิจัยเด็ก

โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสดูแลผู้ป่วย 62,000 คนต่อปีในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรับเด็กเข้าโรงพยาบาลมากกว่า 11,000 คนต่อปี โดยเกือบ 50% ของเด็กที่เข้ารับการรักษานั้นมีอายุต่ำกว่า 4 ปี มีการเยี่ยมชมคลินิกผู้ป่วยนอก 29 แห่งมากกว่า 287,000 ต่อปี; การเยี่ยมชมไซต์ชุมชนเกือบ 5,000 ครั้งผ่านทางแผนกเวชศาสตร์วัยรุ่น โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสสามารถให้บริการดูแลสหสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมที่สุดด้วยบริการเฉพาะทางสำหรับเด็กมากกว่า 100 แห่ง

ศูนย์มะเร็งและโรคเลือดเด็กที่โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสเป็นหนึ่งในโครงการโลหิตวิทยา/เนื้องอกวิทยาในเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นักวิทยาศาสตร์แพทย์ผสมผสานประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการของพวกเขาเข้ากับความเชี่ยวชาญทางคลินิกในแนวทางการแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถย้ายจาก “ม้านั่งไปข้างเตียง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งในวัยเด็ก ซึ่งหลายคนเป็นผู้บุกเบิกในโรงพยาบาลเด็กในลอสแองเจลิส เสนอการรักษาที่ล้ำหน้าที่สุดแก่เด็ก วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวในทุกที่

ตั้งแต่ปี 1990 US News & World Report และคณะกุมารแพทย์ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการได้ยกให้โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลเด็กชั้นนำของประเทศ

เกี่ยวกับนอติกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกที่มีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เครื่องแต่งกายสำหรับบุรุษ ผู้หญิง และเด็ก ไปจนถึงคอลเลกชั่นสำหรับใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์ มีสไตล์การออกแบบที่เหนือกาลเวลาและคุณภาพระดับพรีเมียมที่ช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงของผู้บริโภค

แต่ยังตระหนักถึงความต้องการของพวกเขาในความสมดุล ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทถูกซื้อกิจการโดย VF Corporation ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเครื่องแต่งกายที่มีตราสินค้า รวมทั้งกางเกงยีนส์ ชุดกีฬา ผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง และชุดทำงาน แบรนด์หลักของบริษัท ได้แก่ Lee(r), Wrangler(r), John Varvatos(r), Jansport(r), Eastpak(r), และแนวปะการัง(r). สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่www.nautica.com

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 23 สิงหาคม 2550) – Women Against Cancer (WAC) เป็นเจ้าภาพจัดงาน Pink and White Party ประจำปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับการต่อสู้กับมะเร็งเต้านม ปาร์ตี้สีชมพูและสีขาวปี 2550 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 16:00 ถึง 21:30 น. ที่ BLVD/Crash Mansion, 199 Bowery, NYC งานนี้มีทั้งอาหาร ความสนุก ความบันเทิง ดีเจ และการเต้นรำ ตลอดจนการประมูลปริญญาตรี/ปริญญาตรีแบบเงียบๆ ผู้ถือตั๋วจะเข้าสู่การจับฉลากโดยอัตโนมัติเพื่อลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษ

100% ของรายได้ที่ระดมทุนได้ในปีที่แล้ว บริจาคให้กับ Avon Walk for Breast Cancer ในแต่ละปี WAC จะอำนวยความสะดวกในการประมูลแบบเงียบสำหรับบุคคลตรี/ปริญญาตรี ไฮไลท์ของการประมูลแบบไร้เสียงในปีนี้คือโอกาสในการประมูลคริส

การ์ดเนอร์ (ผู้แต่งเรื่อง “The Pursuit of Happyness”) “การมีส่วนร่วมของ Chris Gardner แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะสนับสนุนการแสวงหาของเรา” Lisa Bland เหรัญญิก WAC กล่าว Lamman Rucker ซึ่งเป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ Half & Half

เข้าร่วมงานเมื่อปีที่แล้ว “เราระดมเงินได้ค่อนข้างมากจากการมีส่วนร่วมของ Lamman การบริจาคสูงสุดของเรา (การบริจาค) สำหรับเขา ด้วยความสำเร็จของงานปีที่แล้วและด้วยการมีส่วนร่วมของ Gardner งานปี 2550 ของเราจะประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างแน่นอน” แบลนด์กล่าว

Erica Ford กรรมการบริหารของ LIFECAMP, INC. กล่าวว่า “WAC นำเสนอกิจกรรมที่สนุกสนานมากมายแก่ผู้เข้าร่วมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่คุ้มค่า” Erica Ford กรรมการบริหารของ LIFECAMP, INC. กล่าว “ไม่ต้องพูดถึงการแจกของรางวัล

ปีที่แล้ว WAC มอบของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาและลายเซ็นต์จากศิลปิน ” ฟอร์ดกล่าวต่อ ในแต่ละปีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนโปรแกรมและเพลิดเพลินกับความบันเทิงและซื้อของที่บูธขายปลีก “งาน Women Against Cancer เป็นสถานที่สำหรับบุคคลที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลายทางวัฒนธรรมให้มีช่วงเวลาที่ดี” ฟอร์ดกล่าวเสริม

ตั๋วสำหรับ 2007 สีชมพูและสีขาวพรรคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถซื้อได้โดยการติดต่อกับสมาชิกของผู้หญิงต่อต้านมะเร็งใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างหรือทาง e-mail ที่WeAreWAC@aol.com สามารถซื้อตั๋วด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายให้กับ Women Against Cancer การบริจาคให้กับ Women Against Cancer ควรส่งทางไปรษณีย์ไปที่ 5 Mehrman Avenue, Valley Stream, NY 11580

Women Against Cancer เป็นบริษัท 501(c)(3) ที่ก่อตั้งโดยผู้หญิง 6 คนที่มุ่งมั่นที่จะระดมทุนและสร้างความตระหนักในการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับโรคมะเร็ง และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว สมาชิก Women Against Cancer สองคนได้เข้าร่วมกิจกรรม Avon Walk for Breast Cancer เป็นเวลา 2 วันในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา และ Women Against Cancer ระดมเงินได้มากกว่า 30,000 ดอลลาร์สำหรับสาเหตุอันมีค่านี้ นอกเหนือจากการเรียกร้องเงินบริจาคจากครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมงานแล้ว Women Against Cancer ยังเป็นเจ้าภาพจัดงาน Pink and White Party With A Purpose ประจำปีอีกด้วย

ENGLEWOOD, Colo., Aug. 24, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — EchoStar Communications Corporation (Nasdaq:DISH) และบริการทีวีดาวเทียม DISH Network(r) ประกาศในวันนี้ว่าตารางการออกอากาศฟุตบอลวิทยาลัย Big Ten ล่าสุดสามารถดูได้ที่www. dishnetwork.com/big10ซึ่งจะมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ DISH Network จะดำเนินการเกือบทั้งหมดของ Big Ten และเกมการประชุมฟุตบอลและบาสเก็ตบอลอื่น ๆ ของ NCAA ซึ่งกำหนดไว้ในปัจจุบันใน CSTV, CBS และ NBC เช่นเดียวกับ ABC, ESPN, ESPN2 และ ESPNU

มีเกมที่ไม่ใช่การประชุมใหญ่สองสามเกม (เช่น Citadel vs. Wisconsin) ที่ออกอากาศทาง Big Ten Network (BTN) เป็นเวลาหลายเดือนที่ DISH Network ได้ดำเนินการเจรจาอย่างขยันขันแข็งกับ BTN เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงการขนส่งที่สอดคล้องกับเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคอื่นๆ แต่ BTN

ต้องการการชำระเงินที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกันจากลูกค้าทั้งหมดของเรา ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นแฟนตัวยงของ Big Ten หรือไม่ก็ตาม ข่าวดีก็คือลูกค้าของ DISH Network ที่เป็นแฟนตัวยงของ Big Ten จะได้รับเกมส่วนใหญ่ของพวกเขาด้วยช่องทางปัจจุบันที่มีอยู่ใน DISH Network

DISH Network ตระหนักดีว่าเกมเหล่านี้มีความสำคัญต่อลูกค้าของเราเพียงใด (เราเป็นแฟนตัวยงด้วย!) และจะทำงานต่อไปเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดในวิทยาลัยและกีฬาทั้งหมด ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด ในระหว่างนี้ เรากำลังเปิดประตูด้วยความหวังว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงที่สมเหตุสมผลกับ BTN ได้ เกี่ยวกับ EchoStar Communications Corporation

EchoStar Communications Corporation (Nasdaq:DISH) เป็นผู้นำด้านการขายและการสนับสนุนอุปกรณ์ทีวีดาวเทียมทั่วโลกมากว่า 26 ปี DISH Network ของบริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศตั้งแต่ปี 2543 และปัจจุบันให้บริการลูกค้าทีวีดาวเทียมมากกว่า 13.585 ล้านราย DISH Network นำเสนอเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล (DVR) ชั้นนำของอุตสาหกรรม และช่องวิดีโอและเสียงหลายร้อยช่อง

รวมถึงช่อง HD และช่องต่างประเทศส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รายการโทรทัศน์แบบโต้ตอบ ละติน และรายการกีฬา DISH Network ยังมีแพ็คเกจและราคาให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงราคาดิจิตอลที่ต่ำที่สุดในอเมริกาและ DishDVR Advantage Package EchoStar รวมอยู่ในดัชนี Nasdaq-100 (NDX) และเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 300 เยี่ยมชมwww.echostar.com หรือโทร 1-800-333-DISH (3474) เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ONTARIO, Calif., Aug. 24, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — SOYO Inc. (OTCBB:SOYO) ผู้ให้บริการนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมบรอดแบนด์ ได้ประกาศในวันนี้ว่าจะสนับสนุน Thales Leites

ในการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงของเขา กับ Ryan Jensen ใน UFC 74 นอกจากนี้ที่ UFC 74 ไม่ว่าก่อนชกหรือหลัง Randy “The Natural” Couture จะเป็นแขกรับเชิญของ KnockOut Radios ซึ่งสนับสนุนโดย SOYO, TV Give Away ผู้ชนะจะได้รับโทรทัศน์จอแอลซีดีขนาด 42 นิ้ว

Edward O’Brien ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ SOYO กล่าวว่า “เราตั้งตารอการต่อสู้ครั้งนี้ เนื่องจากจะทำให้ SOYO ได้รับความสนใจอย่างมาก จนถึงปัจจุบัน SOYO มีเวลาออกอากาศสดมากกว่า 140 นาทีและมีผู้ชมนับล้าน ของผู้ชมแบบสดและจากที่บ้านทั่วโลก เราตั้งตารอที่จะแสดงต่อในการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นนี้ต่อไป”

Thales Leites กล่าวว่า “ฉันคิดว่ามันเยี่ยมมากที่มีบริษัทอย่าง SOYO ที่ให้การสนับสนุนนักสู้ และฉันมีความสุขมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก SOYO นี่จะเป็นการต่อสู้ที่ดีและฉันรู้สึกพร้อมสำหรับมัน ฉันกำลังวางแผนที่จะออกมาและทำสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อชนะ”

การต่อสู้จะออกอากาศสดบน IN Demand, Dish Network และ Direct TV Pay-Per-View เวลา 22:00 น. ทางตะวันออกและ 19:00 น. Pacific ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ์ด Couture vs. Gonzaga เกี่ยวกับ The Ultimate Fighting Championship

แบรนด์ Ultimate Fighting Championship(r) เป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานชั้นนำของโลกและนำเสนอการแข่งขันกีฬา MMA ระดับพรีเมียร์ เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Zuffa, LLC และมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา องค์กร UFC(r) ผลิตกิจกรรมแบบจ่ายต่อการชมสดประมาณสิบสองถึงสิบสี่รายการต่อปี ซึ่งแจกจ่ายผ่านผู้ให้บริการเคเบิลและดาวเทียม

นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายในสหรัฐฯ แล้ว โปรแกรมต่อสู้ UFC ยังเผยแพร่ไปทั่วโลก รวมถึงการออกอากาศทาง WOWOW, Inc. ในญี่ปุ่น ในรายการ MAIN EVENT ในออสเตรเลีย Globosat ในบราซิล และ Bravo และ Setanta PPV ในสหราชอาณาจักร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือกระแสข่าวการต่อสู้ UFC เยี่ยมชมwww.ufc.comหรือ uk.ufc.com หรือwww.ufcespanol.com เกี่ยวกับโซโยอิงค์

SOYO Inc. เป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น จอภาพ LCD โทรทัศน์ LCD บลูทูธ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา เฟอร์นิเจอร์ LCD และผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคมบรอดแบนด์ SOYO Group มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออนแทรีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานขายเพิ่มเติมในอเมริกาใต้ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ผู้ค้าปลีก ผู้วางระบบ VAR ผู้ค้าปลีก

แคตตาล็อกสั่งซื้อทางไปรษณีย์ และ e-tailers ผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายใต้ชื่อตราสินค้า SOYO, Dragon, Onyx, Dymond, Honeywell, Le Vello และ Prive สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.soyogroup.com แถลงการณ์ “Safe Harbor”

ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าบางฉบับที่มีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่าในอนาคตอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญ รวมทั้งแถลงการณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตของบริษัท คำว่า “แผน” “มั่นใจว่า” “เชื่อว่า” “มีกำหนด” “คาดหวัง” หรือ “ตั้งใจที่จะ” และนิพจน์เงื่อนไขที่คล้ายกัน

มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม แถลงการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าการคาดการณ์ที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล

แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวหรือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบและการผลิตที่ประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของบริษัท การยอมรับโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัท ประสิทธิภาพของแผนภายในที่ประสบความสำเร็จ

การพัฒนาและการยอมรับผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของ บริการและราคาที่แข่งขันได้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และข้อมูลอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา

บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในที่นี้ โปรดดูเอกสารที่บริษัทยื่นต่อที่ คำชี้แจงจากบุคคลภายนอกในที่นี้และข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้รับการรับรองโดยหรือนำไปใช้โดยบริษัท และไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องโดยบริษัท

มอนทรีออล, Aug. 24, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — FieldTurf Tarkett ได้เพิ่มแผนกติดตามที่โด่งดังอยู่แล้วด้วยการว่าจ้าง Matt Law เพื่อช่วยเหลือด้านการปฏิบัติงานและการขนส่ง แมตต์นำประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการจัดการโครงการและการบริการลูกค้าตลอดจนความเข้าใจและความรู้อย่างมากเกี่ยวกับธุรกิจพื้นผิวถนน

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่ม Matt เข้ามาในทีมของเรา” David Moszkowski ซีอีโอของ FieldTurf Tarkett กล่าว “เราทราบมาระยะหนึ่งแล้วว่า Matt เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งนอกเหนือจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และเราตั้งตารอทักษะและคุณภาพที่เขานำเสนอ”

Matt Law จะเข้าร่วมแผนกสนามแข่ง Le Monde ซึ่งนำโดย Kevin Swank ผู้สร้างสนามที่ผ่านการรับรอง ด้วยความเชื่อมั่นที่อยู่เบื้องหลังระบบลู่วิ่ง Le Monde ขั้นสูงที่ผลิตขึ้นล่วงหน้า เควินมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในธุรกิจลู่และลาน

การจ้างงานเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดโดย FieldTurf Tarkett เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการติดตามและลงพื้นที่ ในปีที่ผ่านมา บริษัทสนามหญ้าเทียมชั้นนำของโลกได้ยึดตำแหน่งการเป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับพื้นผิวกีฬาคุณภาพสูงด้วยการซื้อ Defargo Sports Surfacing และได้สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Atlas Track & Tennis ยักษ์ใหญ่ในการปูพื้นผิวลู่วิ่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ FieldTurf Tarkett ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Le Monde www.runonlemonde.comเพื่อจัดหาทรัพยากรที่ทันสมัยและให้ข้อมูลแก่องค์กรต่างๆ ที่มองหาระบบติดตามประสิทธิภาพสูงและสม่ำเสมอ

FieldTurf Tarkett เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพื้นผิวกีฬาและให้ความสามารถในการเช่าซื้อ วิศวกรรม และทรัพยากรการผลิตที่ไม่มีใครเทียบได้ นอกเหนือจากแบรนด์สนามหญ้าเทียม FieldTurf และ Prestige ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว FieldTurf Tarkett ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ซึ่งรวมถึงบาสเก็ตบอลไม้สังเคราะห์และไม้เนื้อแข็ง พื้น

วอลเลย์บอลและโรงยิม สนามสควอชและแร็กเก็ตบอล ระบบป้องกันพื้นและระบบปิด และห้องยกน้ำหนัก พื้น นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FieldTurf Tarkett ยังมีลู่วิ่งในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงระบบลู่ Le Monde ประสิทธิภาพสูง พื้นผิวสนามเด็กเล่น และพื้นผิวเทนนิสและกอล์ฟแบบครบวงจร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม