เว็บไฮโลออนไลน์ จีคลับเสือมังกร GenArts

เว็บไฮโลออนไลน์ เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์–(Marketwire – 3 พฤศจิกายน 2552) – GenArts Inc.ผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์วิชวลเอฟเฟกต์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์

โทรทัศน์ และวิดีโอ ประกาศในวันนี้ถึงข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการparticleIllusion™และผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากบริษัทWondertouch LLC การซื้อกิจการประกอบด้วย particleIllusion SE, Emitters และ Pro Emitters ทั้งหมด, particleIllusion for AE และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติม

ทั้งหมดจาก wondertouch LLC ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการ Alan Lorence อดีต CEO ของ wondertouch และผู้สร้าง particleIllusion จะเข้าร่วม GenArts ในฐานะนักพัฒนาเต็มเวลา

Wondertouch และ ParticleIllusion จะยังคงดำเนินการในฐานะแบรนด์แบบสแตนด์อโลน แยกจากGenArts Sapphire™, Monsters™ และ Raptors™ ลูกค้ายังคง

สามารถที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ wondertouch และการสนับสนุนตรงตามที่พวกเขาได้ในอดีตที่ผ่านมาโดยการเยี่ยมชมwww.wondertouch.com นอกจากนี้ particleIllusion จะถูกขายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายเช่นเดียวกับเมื่อก่อน และผู้ปล่อยรายใหม่จะยังคงถูกส่งต่อไปตามปกติ

แยกจากกัน เว็บไฮโลออนไลน์ ได้ประกาศว่าปลั๊กอิน wondertouch ที่คาดว่าจะสูงสำหรับ Adobe After Effects จะเรียกว่า particleIllusion สำหรับ After Effects และจะวางจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2552 โปรดไปที่www.wondertouch.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ particleIllusion สำหรับ After Effects

Katherine Hays ซีอีโอของ GenArts กล่าวว่า “ในปี 2008 เราได้วางวิสัยทัศน์ในการเร่งการเติบโตของ GenArts ผ่านการเข้าซื้อกิจการ นวัตกรรม และพันธมิตรเชิงกล

ยุทธ์”เราเลือกเส้นทางนี้เพื่อปรับบริษัทให้สอดคล้องกับลูกค้าของเราที่เปลี่ยนความสำคัญจากการพัฒนาเครื่องมือวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ภายในองค์กร และมุ่งไปสู่การพึ่งพาเครื่องมือที่ได้

มาตรฐานจากผู้ขายที่เชื่อถือได้มากขึ้น การซื้อกิจการครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิสัยทัศน์ การเพิ่ม particleIllusion ไม่เพียงแต่ทำให้ GenArts

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในปัจจุบัน แต่เทคโนโลยี core particle นำเสนอรากฐานที่สำคัญซึ่งเราสามารถพัฒนาประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมที่ลูกค้าของเราต้องการจากผู้ขายที่เชื่อถือได้ของพวกเขาต่อไป เรากำลัง ตื่นเต้นมากกับการซื้อกิจการครั้งนี้ และเรายินดีต้อนรับ Alan สู่ครอบครัว GenArts”

สร้างโดยลอเรนซ์ particleIllusion เป็นแอปพลิเคชั่นเอฟเฟกต์อนุภาคแบบสไปรต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เวิร์กโฟลว์การสร้างเอฟเฟกต์อนุภาคที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด ด้วยการใช้การเรนเดอร์ที่เร่งด้วยฮาร์ดแวร์ ขณะนี้มีการใช้งานทั่วโลกโดยมืออาชีพด้านครีเอทีฟที่ทำงานในขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนตร์และก่อนการแสดงภาพ วิดีโอ

มาตรฐานและวิดีโอ HD การออกอากาศเชิงพาณิชย์ กราฟิกเคลื่อนไหว และการสร้างเนื้อหาเกม ด้วย particleIllusion ศิลปินวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์จะสามารถเข้าถึงพรีเซ็ตหลายพันแบบที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์มากมาย เช่น ควัน ไฟ การระเบิด ระลอกน้ำ ประกายไฟ จินตนาการทางศิลปะที่มีสีสัน และอื่นๆ

“ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมทีมพัฒนา GenArts ระดับโลกและกลับมาสู่ความหลงใหลในการพัฒนา particleIllusion ต่อไป” ลอเรนซ์กล่าว “ผมตั้งตารอที่จะได้รับการ

สนับสนุนและการสนับสนุนจากองค์กรที่สร้างสรรค์ดังกล่าว ในขณะที่เราสำรวจวิธีที่จะพัฒนาศิลปะด้านวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินภาพยนตร์และวิดีโอสร้างสรรค์เรื่องราวของพวกเขาให้เป็นจริง”

จะได้ยินโดยตรงจาก GenArts ซีอีโอแคเธอรีนเฮย์สและซีอีโออลัน wondertouch Lorence เกี่ยวกับการซื้อกิจการครั้งนี้เข้าชม: http://www.youtube.com/watch?v=HNL0a2Pa8x4

GenArts, Inc. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านวิชวลเอฟเฟกต์ดิจิทัลเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การออกอากาศ และวิดีโอ กลุ่มผลิตภัณฑ์ GenArts Sapphire,

Monsters และ Raptors ช่วยให้ศิลปินดิจิทัลมีคอลเลกชันการประมวลผลภาพและเอฟเฟกต์การสังเคราะห์ที่ล้ำสมัย เช่น การเรืองแสง รังสีของแสง แสงแฟลร์ของเลนส์ ฟ้าผ่า

ความเสียหายของฟิล์ม ไฟ และเอฟเฟกต์ของเหลว เอฟเฟกต์นี้รวมเป็นปลั๊กอินซอฟต์แวร์อย่างราบรื่นในระบบการแก้ไขและการจัดองค์ประกอบชั้นนำจาก Adobe, Apple,

Avid, Autodesk, Assimilate, Eyeon, FilmLight, The Foundry, Quantel และ SGO บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ในเคมบริดจ์, Mass. www.genarts.com

MURRIETA, Calif., Nov. 4, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Left Behind Games Inc. (OTCBB:LFBG), dba Inspired Media Entertainmentผู้จัดพิมพ์

วิดีโอเกมคริสเตียนชั้นนำ รายงานว่า Walmart ทดสอบตลาดสำหรับวิดีโอเกมคริสเตียน ในเท็กซัสดูเหมือนจะก้าวหน้าเกินความคาดหมายเดิมของบริษัท ตัวแทนที่ทำการตรวจสอบในสถานที่เพื่อยืนยันการขาย รายงานว่าเพียงสองสัปดาห์หลังจากแสดงสินค้าคงคลังเริ่มต้น มีการขายเกมประมาณ 25%

ทรอย ลินดอน ซีอีโอกล่าวว่า “ด้วยอัตราการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังของ Walmart พวกเขาจะออกจากเกมก่อนวันคริสต์มาส เว้นแต่จะมีการเรียงลำดับใหม่ เราเริ่มส่งจดหมาย

อุทธรณ์ไปยังศิษยาภิบาลในโบสถ์ในเท็กซัสในวันที่ 12 ตุลาคม และวางแผนที่จะเข้าถึงมากขึ้น โบสถ์มากกว่า 10,000 แห่งตลอดแคมเปญ 10 สัปดาห์ตลอดช่วงคริสต์มาส

เหลืออีก 7 สัปดาห์และคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเราใกล้วันหยุดยาว เราเชื่อว่าผลการทดสอบจะออกมาดีซึ่งนำไปสู่ตลาดระดับประเทศที่กว้างขึ้นสำหรับเกมพีซีที่ใช้ศาสนาคริสต์”

เพื่อเพิ่มผลกระทบทางการตลาดของบริษัทและเพิ่มยอดขาย Left Behind Games กำลังแจกจ่าย “ซื้อจาก Walmart แล้วรับอีกอันฟรีจากเรา” ในพื้นที่รอบร้าน Walmart

แต่ละแห่งที่เข้าร่วม โปรโมชั่นพิเศษนี้เปิดได้ทุกที่ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเสนอและ / หรือหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุด Walmart ถือเกมไปwww.inspiredmedia.com/walmart

ผลิตภัณฑ์ของคริสเตียนได้รับการยอมรับในด้านดนตรีและหนังสือของร้านค้าปลีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ร้านค้าของ Walmart ขายเพลงพระกิตติคุณและ

หนังสือคริสเตียนทั้งแบบสวมและไม่ใช่นิยาย รวมถึงหนังสือชุด Left Behind ที่โด่งดังซึ่งมียอดขายมากกว่า 65 ล้านเล่ม กระนั้น วิดีโอเกมทางศีลธรรมหรือตามพระคัมภีร์มีน้อย

(ถ้ามี) สำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ ด้วยการเปิดตัววิดีโอเกมใหม่ล่าสุด Left Behind และ Charlie Church Mouse สำหรับพีซี รวมถึง Keys of the Kingdom ในร้านค้าประมาณ 100 แห่งของ Texas Walmart การตอบสนองทันทีจากผู้บริโภคบ่งบอกถึงระดับความสนใจในผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างมั่นคง

Left Behind Games Inc.หรือที่รู้จักในชื่อ Inspired Media Entertainment ( www.inspiredmedia.com ) ได้กลายเป็นหนึ่งในนักพัฒนาอิสระชั้นนำของโลกและผู้

เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบที่มีคุณภาพซึ่งสร้างคุณค่าเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและดึงดูดผู้ชมกระแสหลักและตามศรัทธา สำหรับตัวอย่างสำหรับคริสตจักรหรือโรงเรียนของคุณคุณสามารถไปที่www.supportgoodgames.comและwww.inspiredmedia.com

ข้อความในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และอาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ”

“ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน ” “มีศักยภาพ” “คาดการณ์” “โครงการ” “แสวงหา” “จะ” หรือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ข้อความเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในอนาคตและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอิงตามความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ

เรา เช่นเดียวกับข้อสันนิษฐานและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก ผลลัพธ์ที่แท้จริงและ

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ รวมถึง: การพึ่งพาผู้บริหารหลักและบุคลากรด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และความสามารถของเราในการพัฒนาชื่อที่ทำกำไรได้อื่นๆ สำหรับแพลตฟอร์มรุ่นปัจจุบัน การเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม และ การยอมรับในตลาดเกมของเรา

อย่างมีนัยสำคัญ ความสามารถในการรักษาระดับราคาที่ยอมรับได้ในเกมของเรา การพึ่งพาผู้ให้บริการจัดจำหน่ายหลักสำหรับส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ของเรา และความสามารถ

ของเราในการระดมทุนหากจำเป็น ปัจจัยและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ มีอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” และเอกสารอื่นๆ ของบริษัทที่ยื่นต่อ SECwww.inspiredmedia.comในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเรา ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ทั้งหมดมีคุณสมบัติตามข้อความเตือนเหล่านี้และมีผลใช้บังคับ ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

LOS ANGELES, BERLIN และ HONG KONG, 4 พฤศจิกายน 2552 (GLOBE NEWSWIRE) — Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) ( http://www.artificial-life.com ) เปิดเผยยอดขายและการดาวน์โหลด iPhone ในปัจจุบัน ตัวเลขและสถิติการจัดอันดับที่สำคัญ

บริษัทประกาศว่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 บริษัทได้ผลิตและวางจำหน่ายเกมสำหรับ iPhone และ iPod touch จำนวน 21 เกมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้

เกมที่ขายดีที่สุดมีการดาวน์โหลดไปแล้วเกือบ 1.8 ล้านครั้ง ครั้งที่สองดีที่สุดมากกว่า 1.4 ล้านครั้ง และเกมที่สามดีที่สุดมากกว่า 0.55 ล้านครั้ง จำนวนการดาวน์โหลดเฉลี่ยต่อเกมประมาณ 0.22 ล้าน

แม้ว่าจะมีเกมจำนวนมากใน Apple App Store แต่เกมของเรา 20 เกม (หรือ 95%) ได้ไต่ขึ้นสู่อันดับที่ดาวน์โหลดมากที่สุด 100 อันดับแรกหรือสูงกว่านั้น 17 เกมได้รับการ

จัดอันดับให้อยู่ใน 50 อันดับแรก; 15 ในการดาวน์โหลด 10 อันดับแรก; และ 11 เกมที่ประสบความสำเร็จใน 5 อันดับแรกหรือสูงกว่า เกมที่ดีที่สุดมีการดาวน์โหลดถึง 10 อันดับแรกใน 56 ประเทศ กล่าวคือ 73% ของทุกประเทศที่จำหน่าย iPhone อย่างเป็นทางการ 8 เกมของเราได้อันดับ 1 ใน 23 ประเทศ

เกมที่ผลิตขึ้น 13 เกมนั้นอิงจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตและมีตราสินค้าจากผู้อนุญาตหลายราย เกม 8 เกมนั้นอิงจาก IP ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Artificial Life

เกมดังกล่าวจำหน่ายใน 72 ประเทศทั่วโลก ประเทศ 5 อันดับแรกในแง่ของจำนวนการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ของเรา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส (มียอดขาย 45.93%, 12.08%, 5.38%, 3.88% และ 3.64% ตามลำดับ)

12 เกมอยู่ใน 100 อันดับแรกมานานกว่า 30 วัน 8 เกมมานานกว่า 90 วันและ 6 เกมมานานกว่า 180 วัน เกมอันดับสูงสุด 100 อันดับแรกที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดอยู่ในอันดับมากกว่า 300 วันแล้ว

หมวดหมู่เกมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ได้แก่ เกมแข่งรถและแข่งรถ รวมถึงเกมจากการ์ตูน ซึ่งเกมของเรา 10 เกมได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรก

จำนวนการดาวน์โหลดเกมบน iPhone คิดเป็นประมาณ 37.8% ของจำนวนเกมทั้งหมดที่บริษัทจำหน่ายในปี 2552 จนถึงขณะนี้ เวลาในการพัฒนาเกม iPhone คุณภาพสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 เดือน

นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศว่าได้กำหนดการเปิดตัวซีรีส์เกม iPhone ใหม่ซึ่งจะเผยแพร่ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งรวมถึงเกมแข่งรถสำหรับ Robbie Williams และเกมเพลงสำหรับผู้เล่นหลายคนเกมแรกสำหรับ Linkin Park

“ตลาด iPhone/iPod touch มีการแข่งขันสูงกับเกมหลายพันเกมที่เสนอให้ดาวน์โหลด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติการจัดอันดับของเราแสดงให้

เห็นชัดเจนว่า Artificial Life ได้พิสูจน์ความสำเร็จในฐานะหนึ่งในผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เนื้อหา iPhone ชั้นนำของโลก ได้รับการสนับสนุนจาก เราจะพัฒนาและเปิด

ตัวเกมที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟน ๆ และลูกค้าของเราต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้า” Eberhard Schoneburg ซีอีโอของ Artificial Life, Inc. กล่าว

(iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.)

Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) เป็นบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่มีสำนักงานใหญ่ในลอสแองเจลิส โดยมีศูนย์การผลิตในฮ่องกงและมีสำนักงานเพิ่มเติมใน

เบอร์ลิน (สำนักงานใหญ่ EMEA) และโตเกียว ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำที่ให้บริการเต็มรูปแบบของเทคโนโลยีโมบายบรอดแบนด์ 3G ทีวีสำหรับมือถือ เกมบนมือถือ และเนื้อหา

และแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ Artificial Life นำเสนอแอพพลิเคชั่นสื่อสมบูรณ์แบบผู้เล่นหลายคนและผู้เล่นเดี่ยว 2D และ 3D สำหรับ 3G, 3.5G และ 4G โทรศัพท์มือถือที่

เปิดใช้งานเครือข่าย Artificial Life ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านคุณภาพเนื้อหาและเทคโนโลยีที่โดดเด่นเหนือกว่าโหมดการสื่อสารเคลื่อนที่แบบดั้งเดิมและการเล่นเกมแบบโต้ตอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.artificial-life.comหรือพอร์ทัล m-commerce ของ บริษัท ที่http://www.botme.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต สถานะ

ทางการเงิน และแนวโน้มทางธุรกิจของเรา ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำศัพท์ต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “ตั้งใจ”

“วางแผน” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” , “คาดการณ์”, “มีศักยภาพ”, “ดำเนินต่อไป” หรือแง่ลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ แม้ว่า

ข้อความดังกล่าวจะอิงตามข้อมูลของเราเองและข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่คุณไม่ควรเชื่อถือเกินควร ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่

แน่นอน และแนวโน้มของตลาดที่แท้จริงหรือผลการปฏิบัติงาน สถานะทางการเงิน หรือโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงของเรา อาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความ

คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการรับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ

และขยายธุรกิจของเรา ศักยภาพที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ของรูปแบบธุรกิจเกมบนมือถือของเรา การเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคและความไม่แน่นอนของการยอมรับผลิตภัณฑ์

ของเราจากตลาด การปรับใช้และความพร้อมของเทคโนโลยีมือถือ 3G ในเวลาที่เหมาะสม การยอมรับของตลาดสำหรับการใช้อุปกรณ์พกพาแบบเคลื่อนที่เพื่อเล่นเกมแบบโต้ตอบ

กำหนดการพัฒนาเกมมือถือที่คาดเดาไม่ได้ ความเชื่อมั่นของเราในจำนวนแบรนด์ที่ค่อนข้างน้อย ความสามารถของเราในการอนุญาตแบรนด์จากผู้อื่น การพึ่งพาตัวแทนจำหน่ายและ

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา ความสามารถของเราในการพัฒนา แนะนำ และขายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง

อย่างประสบความสำเร็จในเวลาที่เหมาะสม และช่วงเวลาของการประกาศหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเราหรือโดยคู่แข่งของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ โปรดดูเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว รวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-KSB ที่ยื่นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เราไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ

SCOTTSDALE, Ariz., Nov. 4, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — มูลนิธิ TASER สำหรับ Fallen Officers ประกาศว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์คนดัง

ประจำปีครั้งที่ 5 กับ Fort McDowell Casino 19-21 พฤศจิกายน 2552 วันหยุดสุดสัปดาห์เริ่มต้นขึ้น กับทัวร์นาเมนต์ทั่วไปในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน ในวันเสาร์

ที่ 21 พฤศจิกายน จะมีงานไฮโรลเลอร์กับเหล่าคนดัง รายได้สุทธิ 100 เปอร์เซ็นต์จากการแข่งขันเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะเล่นและถูข้อศอกกับ World Series of Poker Champions (WSOP) บางส่วนในขณะที่พวกเขาแข่งขันกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อลุ้นรับรางวัลเงินสดและ

หนึ่งในสองที่นั่งในการแข่งขัน WSOP ปี 2010 ที่หนึ่งจะได้ที่นั่ง $10,000 กลับบ้าน และผู้ชนะรางวัลที่สองของเราจะได้ที่นั่ง $5,000 กลับบ้าน ปีที่แล้ว เหตุการณ์นี้ถูกระบุโดยสื่อโป๊กเกอร์ระดับประเทศว่าเป็น “การแข่งขันโป๊กเกอร์การกุศลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศ”

นอกจากกิจกรรมโป๊กเกอร์แล้ว ยังมีนักกอล์ฟคลาสสิกที่มีชื่อเสียงที่ We-Ko-Pa Golf Club ที่ Radisson Fort McDowell Resort and Casino ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 การเข้าร่วมจำกัดให้ผู้เล่น 75 คนแรกเท่านั้นที่ลงทะเบียน

รายชื่อผู้มีชื่อเสียงของ WSOP สำหรับอีเวนต์ได้แก่: แชมป์ WSOP 11 สมัย Phil Hellmuth, Layne Flack, Antonio Esfandiari (“The Magician”), Greg

“Fossilman” Raymer, Jennifer Tilly, Phil Laak, Kenna James, Erica Schoenberg, Jeff Madsen, Roy Winston, Clonie Gowen, Brandon Cantu, Todd และ Pamela Brunson และผู้เล่นที่มีชื่อเสียงของ Arizona, Kevin O’Donnell และ Jim Schneider

รวมถึงดาราจากทีมเพลง โทรทัศน์ และกีฬาอาชีพอีกด้วย ผู้เล่นเหล่านี้รวมถึงศิลปินเพลงคันทรี่ Mark Wills (“Don’t Laugh at Me”) ศิลปินป๊อป MarvinYoung “Young

MC” (“Bust a Move”), Richard Karn (Al on “Home Improvement”), Gordon Klapp (NYPD) บลูส์), Greg Itzin (“24” และ “The Mentalist”),

Kevin Dobson (“Kojak” และ “Knots Landing”), นายอำเภอเกษียณ John Bunnell (COPS และ “World’s Wildest Police Videos”), Karri Turner

(“JAG” ), Paula Trickey (“Pacific Blue”) และอีกมากมาย WWE ยังได้กำหนด WWE Legends, Sargeant Slaughter (Robert Remus) และ Tony Atlas (Tony White) สองรายการสำหรับงานนี้

อย่าพลาดโอกาสในการเข้าร่วมในช่วงสุดสัปดาห์ “Hold’em for Heroes” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ชายหญิง

ผู้กล้าหาญเหล่านี้ได้มอบของกำนัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับชุมชนของเราเพื่อพยายามปกป้องเราให้ปลอดภัยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการลงทะเบียนเพื่อเล่นไปwww.HoldemforHeroes.com

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถช่วยเหลือมูลนิธิ TASER ในพันธกิจในการช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ต้องการ โปรดไป

ที่www.TASERFoundation.orgหรือโทร 1-800-978-2737 ต่อปี 2555 ทุก ๆ ดอลลาร์ที่ระดมได้จะทำให้ ความแตกต่างในชีวิตของพวกเขา และให้ครอบครัวรู้ว่าเรารู้สึก

ขอบคุณสำหรับการเสียสละของพวกเขาเพียงใดคาสิโน Fort McDowell เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด เพียงไม่กี่นาทีจากสกอตส์เดลและเมซ่า พวกเขามีเกมให้เลือกมากมาย อาหารรสเลิศ และความบันเทิง

เปิดตั้งแต่ธันวาคม 2544 หลักสูตร Cholla ที่ We-Ko-Pa ได้รับรางวัลมากมายนับไม่ถ้วนและได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วว่าเป็นหลักสูตรอ้างอิงสำหรับกอล์ฟทะเลทรายที่เป็น

แก่นสาร ออกแบบโดย Scott Miller เลย์เอาต์ 7,225 หลานี้ได้รับการเสนอชื่อโดย Sports Illustrated ให้เป็นหนึ่งใน 10 หลักสูตรสาธารณะใหม่ที่ดีที่สุดในโลกหลัง

จากเปิดตัวได้ไม่นาน ตั้งแต่นั้นมา Zagat Survey 2006-2007 ให้คะแนน Choolla สูงสุดในบรรดาหลักสูตร Arizona ทั้งหมด และ Golfweek อยู่ในอันดับที่ 3 ของราย

ชื่อหลักสูตรสาธารณะที่ดีที่สุดของ Arizona ในปี 2009 สิ่งอำนวยความสะดวกนี้เสริมด้วยคลับเฮาส์ขนาด 21,000 ตารางฟุตที่มีร้านกอล์ฟชื่อสี่ปีติดต่อกันให้เป็นหนึ่งใน “Top

100 Best Golf Shops” โดยนิตยสาร Golfworld Business รวมถึงร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งให้บริการอาหารเช้าและอาหารกลางวันภายในอาคารหรือบนลานกว้างขวางพร้อมทิวทัศน์อันตระการตาของภูเขาโดยรอบ นอกจากนี้ Golfweek ยังจัดอันดับให้โชลลาอยู่ในอันดับที่ 38 หลักสูตรรีสอร์ทที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

สัมผัสเสน่ห์และจิตวิญญาณของภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่ 4-Diamond Radisson Fort McDowell Resort & Casino Radisson Fort McDowell Resort ตั้งอยู่

ท่ามกลางฉากหลังของเทือกเขาแอริโซนาที่งดงาม มีการตกแต่งสไตล์อเมริกันพื้นเมือง สปาที่ให้บริการเต็มรูปแบบ กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ศูนย์ออก

กำลังกาย เตียง Sleep Number สระน้ำอุ่นกลางแจ้ง และเคเบิลทีวีพร้อม HBO และระบบเกม Nintendo รีสอร์ทยังมีพื้นที่จัดประชุมสุดทันสมัยขนาด 25,000 ตารางฟุตที่

ยืดหยุ่นได้สำหรับกลุ่มมากถึง 2,000 ห้องพักทั้ง 246 ห้องมีทัศนียภาพที่โดดเด่นของทะเลทรายโดยรอบหรือภูมิทัศน์ของภูเขาโดยรอบ ห้องพักและห้องสวีททั้งหมดเป็นห้องปลอดบุหรี่

มูลนิธิ TASER แจกจ่ายเงินบริจาคเพื่อรำลึกถึงครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผ่านการบริจาคและการบริจาคเบื้องต้นจำนวน $1,000,000 เงิน

บริจาคเริ่มแรกมากกว่าครึ่งมาจากการบริจาคโดยตรงจากพนักงานของ TASER International โดยมียอดคงเหลือที่บริษัทมอบให้ เงินช่วยเหลือแบบครั้งเดียวจะมีให้เมื่อได้รับ

การร้องขอจากหัวหน้าตำรวจและนายอำเภอ เช่นเดียวกับผู้บริหารบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางในนามของเจ้าหน้าที่สาบานตนที่เสียชีวิตในหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547

ภารกิจของมูลนิธิ TASER คือการให้เกียรติการรับใช้และการเสียสละของ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับท้องถิ่นและระดับรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสูญเสียหน้าที่

การงานโดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ครอบครัวของพวกเขา TASER International เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดของมูลนิธิ TASER เพื่อให้มั่นใจว่าเงิน

บริจาคทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์จะถูกแจกจ่ายให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Kathy Hanrahan ประธานและ CEO ของ TASER

Foundation ที่ Kathy@TASER.com หรือโทร 800-978-2737 ส่วนขยาย 2012 เยี่ยมชมเว็บไซต์ TASER Foundation ได้ที่www.TASERFoundation.orgสำหรับข้อเท็จจริงและวิดีโอ

MINNEAPOLIS, Nov. 4, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Wireless Ronin Technologies, Inc. (Nasdaq:RNIN) ผู้ให้บริการป้ายดิจิตอลในมินนิอาโปลิสประกาศใน

วันนี้ว่าได้เสร็จสิ้นการติดตั้งเครือข่ายบอร์ดเมนูดิจิทัล RoninCast ที่ St . ศูนย์พลังงาน Xcel ของ Paul สามารถรับชมรูปภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ที่http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6801

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการติดตั้งขั้นสุดท้ายที่ Xcel Energy Center” เจมส์ (จิม) เกรนเจอร์ ประธานและซีอีโอของ Wireless Ronin Technologies กล่าว “ระบบนำพื้นที่สัมปทานไปสู่ระดับใหม่โดยผสมผสานเทคโนโลยีแบบไดนามิกที่สะท้อนถึงประสบการณ์สนามกีฬาที่น่าตื่นเต้นผ่านภาพที่สดใสและภาพที่สดใส”

จอแสดงเมนูดิจิทัลของ RoninCast จำนวน 89 จอถูกติดตั้งไว้ทั่วพื้นที่สัมปทานของอาคารสถานที่ รวมถึงอาคารเทียบเครื่องบินหลัก Treasure Island Resort และ

Casino Club Level และบริเวณด้านบนสำหรับฤดูกาลงาน 2009-10 ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย Minneapolis ของ Wireless Ronin โฮสต์เครือข่าย RoninCast Levy Restaurants พาร์ทเนอร์ด้านบริการอาหารของ Xcel Energy Center จะจัดการการอัปเดตโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันหรืองานกิจกรรมที่จัดขึ้น

Jack Larson รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Xcel Energy Center กล่าวว่า “Ronin ไร้สายบรรลุเป้าหมายของเราในการนำเสนอรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยในพื้นที่บริการอาหารของเรา “เราสนุกกับความยืดหยุ่นที่ระบบมอบให้โดยการจัดการการอัปเดตเนื้อหาจากระยะไกลและปรับแต่งข้อความสำหรับกีฬาหรือกิจกรรมบันเทิงเฉพาะ”

วัตถุประสงค์ของ Xcel Energy Center ในการนำระบบไปใช้ไม่ได้เพียงเพื่อรักษาชื่อเสียงให้เป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีสูงสำหรับแฟนกีฬา แต่ยังให้ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับ Levy ในการจัดการเนื้อหาจาก นอกสถานที่

Minnesota Wild เพิ่งเสร็จสิ้นฤดูกาล NHL ที่แปดหลังจากนำฮ็อกกี้ในระดับสูงสุดกลับไปที่มินนิโซตาสำหรับแคมเปญ 2000-01 The Wild คว้าตำแหน่ง Northwest

Division เป็นครั้งแรกในปี 2550-2551 ขายเกมในบ้านทุกเกมในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ ​​และสร้างสถิติ NHL สำหรับการเข้าร่วมโดยทีมส่วนขยาย และสร้างกระแสฮือฮาไปทั่ว “The State of Hockey” สู่รอบชิงชนะเลิศการประชุมภาคตะวันตกประจำปี พ.ศ. 2546 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.wild.com

Xcel Energy Center ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ดีที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งของ Minnesota Wild ของ NHL, Minnesota Swarm ของ NLL และกิจกรรม

กีฬาและความบันเทิงชั้นนำมากมายทุกปี สิ่งอำนวยความสะดวกเอนกประสงค์ที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Saint Paul ซึ่งเป็นเจ้าของโดย City of Saint

Paul และบริหารงานโดย Saint Paul Arena Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Minnesota Sports & Entertainment สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.xcelenergycenter.com

Wireless Ronin Technologies ( www.wirelessronin.com ) เป็นผู้พัฒนา RoninCast(R) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับตลาดป้าย

ดิจิตอลที่กำลังพัฒนา Wireless Ronin ให้บริการลูกค้าด้วยระบบป้ายดิจิตอลแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการเครือข่ายป้ายดิจิตอลจากที่เดียว ชุดซอฟต์แวร์สำหรับป้าย

ดิจิตอล RoninCast(R) ช่วยให้สามารถแจกจ่ายแบบกำหนดเองด้วยการจัดการเครือข่าย การสร้างรายการเล่นและการตั้งเวลา และการรวมฐานข้อมูล Wireless Ronin นำ

เสนอบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับซอฟต์แวร์ RoninCast(R) รวมถึงการให้คำปรึกษา การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ การจัดการโครงการ การติดตั้ง และการฝึกอบรม หุ้นสามัญของบริษัทซื้อขายในตลาดโลก NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ “RNIN”

บอสตัน, แมสซาชูเซตส์–(Marketwire – 4 พฤศจิกายน 2552) – uTest ซึ่งเป็นตลาดทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายงานว่าชุมชนผู้ทดสอบมืออาชีพและฐาน

ลูกค้าของบริษัทยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่สามของปี 2552 uTest ยังเปิดตัว ปรับปรุงรายละเอียดการทดสอบซึ่งจะช่วยให้การจับคู่ที่แม่นยำยิ่งขึ้นของการทดสอบกับสมบูรณ์เว็บ , สก์ท็อปและทดสอบแอพมือถือโครงการและได้รับการชื่นชมจากสมาชิกของสื่อและองค์กรที่ได้รับรางวัล

Doron Reuveni ซีอีโอของ uTest กล่าวว่า “การเติบโตอย่างรวดเร็วของเว็บและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ผลักดัน uTest ไปอีกระดับ การนำแอปคุณภาพสูงออกสู่ตลาด

อย่างรวดเร็วมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาสำหรับสตาร์ทอัพและผู้นำด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก “ด้วยการทำให้แอปสามารถทดสอบได้ภายในเวลาเพียง 48 ชั่วโมง และด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยของการทดสอบภายนอกแบบเดิมๆ uTest ช่วยให้ลูกค้าของเราเจริญเติบโตในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน”

uTest เป็นตลาดกลางสำหรับบริการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทให้บริการทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านชุมชนผู้ทดสอบมืออาชีพกว่า 20,000 คนจาก 158

ประเทศทั่วโลก บริษัทมากกว่า 500 แห่ง ตั้งแต่เว็บไซต์สตาร์ทอัพไปจนถึงผู้นำด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมตลาด uTest เพื่อทำการทดสอบเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่http://www.utest.com หรือบล็อกการทดสอบซอฟต์แวร์ที่http://blog.utest.com

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 4 พฤศจิกายน 2552) – Spectrum Gaming Groupจะให้การสนับสนุน Global Markets Forum ใหม่ทั้งหมดที่งานGlobal

Gaming Expoวันที่ 17-19 พฤศจิกายน Global Markets Forum เป็นเส้นทางการประชุมโดยเฉพาะ ซึ่งจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสามวัน ซึ่งจะให้ข้อมูลล่าสุดแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ

Fredric Gushin กรรมการผู้จัดการSpectrumกล่าวว่า “เรายินดีที่จะสนับสนุน G2E อีกครั้งในปีนี้ และการสนับสนุน Global Markets Forum ของเราสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์ประกอบระหว่างประเทศของธุรกิจของเรา”

นอกจากนี้ สิ่งพิมพ์เรือธงของ Spectrum คือGaming Industry Observerจดหมายข่าวที่ได้รับรางวัลซึ่งอุทิศให้กับการติดตามแนวโน้มในอุตสาหกรรมคาสิโนทั่วโลก ได้

เปิดตัวฉบับเอเชียในเดือนนี้ Gaming Industry Observer Asiaวิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นสำคัญในตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากญี่ปุ่นไปยังมาเก๊าไปยังอินเดีย

Michael Pollock กรรมการผู้จัดการ Spectrum และสำนักพิมพ์ GIOกล่าวว่า ” SpectrumและบริษัทในเครือของเราSpectrum OSO Asiaมีประสบการณ์มากมายทั่วทั้งเอเชีย

Spectrumผู้บริหารจะได้รับการดูแลและการพูดบนแผงหลายG2E ทั้งหมดG2Eผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเชิญให้หยุดโดยสเปกตรัมบูธเลขที่ 527 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับG2Eหรือการลงทะเบียนเยี่ยมชม www.globalgamingexpo.com

Spectrum Gaming Group ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะบริษัทวิจัยเฉพาะด้านเกมระดับแนวหน้าของโลกและบริการระดับมืออาชีพ โดยให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1-609-926-5100 หรือเยี่ยมชม www.spectrumgaming.com

UNCASVILLE, Conn., Nov. 4, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Mohegan Tribal Gaming Authority หรือหน่วยงานจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์พร้อม

กันเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2552 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.00 น. (เวลามาตรฐานตะวันออก)กรุณาโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อก่อนที่จะเริ่มการโทร คำถามและคำตอบจะถูกสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่โทรมา

ฝ่ายที่ต้องการฟังการประชุมทางโทรศัพท์แบบสดทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านลิงก์เว็บบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่www.mtga.comในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์/ข่าวการเงิน” ผู้

ที่สนใจสามารถฟังเทปบันทึกของการประชุมทางโทรศัพท์ทั้งหมดได้ โดยเริ่มตั้งแต่สองชั่วโมงหลังจากการโทรเสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 การเล่นซ้ำนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552

ผู้มีอำนาจเป็นเครื่องมือของชนเผ่า Mohegan ของชาวอินเดียนในคอนเนตทิคัตหรือชนเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางโดยมีเขตสงวนประมาณ 507

เอเคอร์ตั้งอยู่ในคอนเนตทิคัตตะวันออกเฉียงใต้ติดกับ Uncasville รัฐคอนเนตทิคัต ผู้มีอำนาจได้รับอำนาจพิเศษในการดำเนินการและควบคุมกิจกรรมการเล่นเกมบนพื้นที่สงวนที่มี

อยู่ของเผ่า ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของ Mohegan Sun คอมเพล็กซ์เกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 185 เอเคอร์ในการจองของเผ่า ผ่าน บริษัท ย่อย Downs Racing,

LP ผู้มีอำนาจยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ Pocono Downs ซึ่งเป็นสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่นำเสนอเครื่องสล็อตและการแข่งรถเทียมใน Plains Township รัฐเพนซิลเวเนีย และสถานที่เดิมพันนอกสนามหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในเพนซิลเวเนีย

การดำเนินการเล่นเกมของ Tribe ที่ Mohegan Sun เป็นหนึ่งในสองการดำเนินการเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในนิวอิงแลนด์ซึ่งมีเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิม

ปัจจุบัน จีคลับเสือมังกร ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 3.1 ล้านตารางฟุต ซึ่งรวมถึง Casino of the Earth, Casino of the Sky, Casino of the Wind, The

Shops at Mohegan Sun, Mohegan Sun Arena 10,000 ที่นั่ง, คาบาเร่ต์ 350 ที่นั่ง โรงละคร พื้นที่จัดประชุมและการประชุม 100,000 ตารางฟุต และอาคาร Sky

Hotel Tower อันหรูหราประมาณ 1,200 ห้อง Pocono Downs มีเครื่องสล็อตแมชชีนและเกมแบล็คแจ็คอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 2,500 รายการ มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย

รวมถึงบุฟเฟ่ต์ 300 ที่นั่งและพื้นที่รับประทานอาหารแบบเสิร์ฟด่วน ร้านค้าปลีก 6 แห่ง บาร์/เลานจ์ 3 แห่ง ที่จอดรถเพิ่มเติม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรถบัส

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและคุณสมบัติของหน่วยงานได้โดยไปที่www.mohegansun.com , www.mohegansunpocono.comหรือwww.mtga.com

ซิสโก้ (NASDAQ: คสช) ผู้นำระดับโลกด้านการเชื่อมต่อที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกัน วันนี้ได้รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

2553 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 Cisco รายงานยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสแรกที่ 9 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) อยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์หรือ 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์หรือ 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น

สำหรับ John Chambers ประธานกรรมการและ CEO ของ Cisco “จากสิ่งที่เราเห็นในช่วงไตรมาสที่แล้ว ผลประกอบการของไตรมาสนี้ยังคงสะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตต่อ

เนื่องที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นไปตามหรือเกินความคาดหมายของเวลาเศรษฐกิจปกติ การปรับปรุงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ การดำเนินการที่แข็งแกร่งในกลยุทธ์การเติบโตของเรากำลังสร้าง

จีคลับเสือมังกร โอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแกนกลางของเครือข่าย พูดง่ายๆ เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของตลาดในแง่ของการทำงานร่วมกัน มากมายสำหรับทศวรรษหน้า และพวกเขากำลังพัฒนาเร็วกว่าที่คาดไว้ ”

Chambers กล่าวเสริมว่า “ความสามารถของเราในการเสนอการเข้าซื้อกิจการ 4 ครั้ง การร่วมมือกับ EMC / VMware และผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ห้ารายการในช่วงห้าเดือนที่

ผ่านมาเพียงอย่างเดียว ยืนยันได้ในขณะนี้ กังหันนวัตกรรม ‘สร้าง – ซื้อ – คู่ค้า’ ของเรากำลังทำงานอย่างเต็มที่ ในขณะที่เครื่องจักรปฏิบัติการของเราดึงต้นทุนออกจากธุรกิจ

แม้ว่าเราจะขยายโมเดลใหม่ ๆ เพื่อการเติบโต การดำเนินการและผลลัพธ์เมื่อเวลาผ่านไปจะแสดงให้เห็นผลกระทบในระยะยาวต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์นี้ และเราเชื่อว่านี่อาจเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของเราในประวัติศาสตร์ 25 ปีของบริษัท ”

ดัลลาส, 5 พฤศจิกายน 2552 (GLOBE NEWSWIRE) — StockPreacher.com ประกาศรายงานการลงทุนที่มี SanDisk Corp. (Nasdaq:SNDK) รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน ฉันทามติของนักวิเคราะห์ และข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีการศึกษา

รายงานการลงทุนของ SanDisk Corp. (Nasdaq:SNDK) ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่เทียบเคียงได้: Micron Technology Inc. (NYSE:MU), Intel Corp. (Nasdaq:INTC), Texas Instruments Inc. (NYSE:TXN) และเทคโนโลยีซีเกท (NYSE:STX)

SanDisk Corp. (SNDK) ออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์การ์ดจัดเก็บข้อมูลแฟลชแบบ NAND ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคต่างๆ เทคโนโลยี

การจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกะทัดรัดที่เก็บข้อมูลไว้หลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว บริษัทนำเสนอโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ แฟลชไดร์ฟ

Universal Serial Bus โซลูชั่นหน่วยความจำแฟลชในตัวสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและรหัส เครื่องเล่นสื่อดิจิทัลแบบแฟลช และเครื่องเล่น MP3 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกใช้ใน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เล่นเกม คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป อุปกรณ์พกพาอื่นๆ และเครื่องเล่นเสียงและวิดีโอแบบดิจิทัล ตลอดจนในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

“จากมุมมองการผลิตภาคอุตสาหกรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตโลก บริษัทได้ดำเนินการด้านการผลิตอย่างเต็มอัตราตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะรักษาระดับดังกล่าวต่อ

ไป การตัดสินใจของ SNDK เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อเข้าร่วมอย่างจริงจังมากขึ้นในพื้นที่ OEM เริ่มต้นขึ้น เพื่อชำระโดยช่องทาง OEM กลายเป็นผู้สร้างรายได้อันดับ 1 ของบริษัท และเติบโตเป็น 56% ของรายรับผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่สามจาก 41% ในไตรมาสที่สอง

“เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้เปิดตัวการ์ดหน่วยความจำ SanDisk Extreme Pro CompactFlash รุ่นใหม่สำหรับช่างภาพมืออาชีพ การ์ด SanDisk Extreme Pro

CompactFlash มีคุณลักษณะ SanDisk Power Core Controller ใหม่ ซึ่งเป็นตัวควบคุมหน่วยความจำที่ช่วยให้อ่านและเขียนได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบถึง 90MB/ s1

ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสองเท่าจากการ์ดหน่วยความจำกล้องระดับไฮเอนด์ของ SanDisk รุ่นก่อน ขณะนี้การ์ดมีการจัดส่งทั่วโลกด้วยความจุในการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ 16 กิกะไบต์ถึง 64GB”

StockPreacher.com เป็นผู้ให้บริการความคิดเห็นด้านการวิจัยและการลงทุนขนาดเล็ก StockPreacher.com มุ่งมั่นที่จะให้มุมมองที่สมดุลของบริษัทขนาดเล็กที่มีแนวโน้มว่าจะ

ตกอยู่ภายใต้เรดาร์ของนักลงทุน Wall Street โดยทั่วไป เราให้ขั้นตอนแรกที่ยอดเยี่ยมแก่นักลงทุนในการวิจัยและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดยเสนอแนวคิดการซื้อขายรายวัน และรวบรวมข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ StockPreacher กรุณาเยี่ยมชม: http://www.stockpreacher.com

StockPreacher.com ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน และไม่มีสิ่งใดในสื่อใดๆ ที่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ StockPreacher.com เป็น

เว็บไซต์ที่ BlueWave Advisors, LLC เป็นเจ้าของทั้งหมด โปรดอ่านรายงานของเราและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา StockPreacher.com สำหรับความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

ลาสเวกัส, 5 พฤศจิกายน 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Players Network (OTCBB:PNTV) เครือข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่ออินเทอร์เน็ตชั้นนำที่อุทิศให้กับ Las Vegas Entertainment และ Gaming Lifestyle ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการเปิดตัว Players Network Racing เว็บพนันม้าสดถูกกฎหมาย

เครือข่ายผู้เล่นเชื่อว่าไซต์จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากผ่านการเดิมพันแบบเรียลไทม์ Players Network Racing นำเสนอระบบการเดิมพันการแข่งม้าล่าสุดที่พัฒนาโดย

Pro Pick Racing ซึ่งเป็นบริษัทในเนวาดาที่ให้บริการแพลตฟอร์มการเดิมพันการแข่งม้าที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมสตรีมวิดีโอสดจากสนามแข่ง 40 แห่งทั่วอเมริกาเหนือ และคำแนะนำจากผู้พิการมืออาชีพที่ผู้ใช้สามารถทำได้ “ติดตาม” และวางเดิมพัน

“การกระจายและรูปแบบสื่อของ Players Network เหมาะอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์ของเราซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อขยายการแข่งขันสู่ตลาดผู้บริโภคใหม่ การเดิมพันการแข่งม้า

เป็นงานอดิเรกที่ซับซ้อนและท้าทาย ระบบของเราทำให้ผู้เล่นทั่วไปและมือใหม่ สนุกกับการเดิมพันด้วยความมั่นใจมากขึ้นในการชนะ” Tony Fontaine ประธาน Pro Pick Racing อธิบาย

เมื่อเร็วๆ นี้ Players Network ได้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในภาคการแข่งม้า ด้วยวิดีโอความบันเทิงที่มีตราสินค้าสำหรับ Breeders Cup ( www.breederscup360.com ) และการพัฒนาเกมจำลองที่มีตราสินค้าด้วย Horse Racing Simulation, LLC

การกระตุ้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นความเชื่อของ Players Network ว่าการแข่งม้าสามารถกลายเป็นโป๊กเกอร์ใหม่ได้ เนื่องจากเป็นตัวเลือกการพนันออนไลน์ทางเดียวที่เหลืออยู่สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจำกัดโป๊กเกอร์ออนไลน์ และมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่สามารถเสนอให้ตามกฎหมายได้

บริการเกมของ Players Network ให้บริการโดย US Off-Track, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเดลาแวร์ที่มีใบอนุญาต Multi-jurisdictional Simulcasting และ Interactive Wagering Totalizator Hub กับรัฐโอเรกอน

Players Network เป็น บริษัท สื่อดิจิทัลที่มุ่งเน้นไปที่ Las Vegas และ Gaming Lifestyles ผลิตและแจกจ่ายเนื้อหาต้นฉบับสำหรับช่อง VOD ของตัวเองทางโทรทัศน์ใน

กว่า 22,000,000 ครัวเรือนผ่าน Comcast, DirecTV, AT&T, Verizon และ Dish Network และเครือข่ายบรอดแบนด์ของตัวเอง Hulu, Blinkx, Google, YouTube และ Yahoo Video สำหรับดีวีดีโฮมวิดีโอ แพลตฟอร์มมือถือ และผ่านการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทั่วโลก Players Network มีประวัติยาวนานกว่า 12 ปีในการจัดหาเนื้อหา

Gaming และ Las Vegas Lifestyle ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค ตลอดจนบริการพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในลาสเวกัส แอตแลนติกซิตี้ และทั่วทั้งอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.playersnetwork.info

คำชี้แจงภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล: ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เรื่องที่อธิบายไว้ในที่นี้มีแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วง

หน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบเป็นรายบุคคลหรือร่วมกันในเรื่องที่อธิบายไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อ: ความสามารถของบริษัทใน

การเพิ่มรายได้ในอนาคตอันเนื่องมาจากตลาดที่กำลังพัฒนาและคาดเดาไม่ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท, ความสามารถในการบรรลุกระแสเงินสดที่เป็นบวก, ความสามารถในการ

รับคำสั่งซื้อหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์, ความสามารถในการรับลูกค้าใหม่ และความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือรายได้ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คำกล่าวเหล่านี้ไตร่ตรองไว้

CONSHOHOCKEN, Pa., Nov. 5, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Mondo ผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา ได้ลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ระยะเวลาห้าปีกับ Sasho Cirovski โค้ชฟุตบอลชายที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์

Cirovski ซึ่งเป็นผู้นำในรัฐแมรี่แลนด์สู่การแข่งขัน NCAA Championships ในปี 2005 และ 2008 จะสนับสนุน Mondoturf Ecofill Star ซึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมชั้นนำของ Mondo ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการพูดคุย งานแสดงสินค้า และการประชุม

Federico Stroppiana ประธาน Mondo North และ South America กล่าวว่า “ความสำเร็จของ Sasho ในฐานะนักฟุตบอลและโค้ชนั้นน่าประทับใจ และชื่อเสียงที่เป็น

ตัวเอกของเขาในอุตสาหกรรมนี้สมควรได้รับเป็นอย่างดี” “ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านฟุตบอลของเขา เขาเป็นคนในอุดมคติที่จะช่วยให้เราถ่ายทอดประโยชน์ด้านประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของโซลูชั่นสนามหญ้าเทียมของ Mondo ให้กับโค้ชคนอื่นๆ และผู้บริหารด้านกีฬา”

อดีตผู้เล่นมืออาชีพ Cirovski ได้ช่วยเปลี่ยนแมริแลนด์ให้เป็นหนึ่งในโปรแกรมฟุตบอลชั้นนำของประเทศ “ในทุกสิ่งที่ฉันทำ ฉันต้องการจะดีที่สุดหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีที่สุด

และระบบ Mondoturf Ecofill Star เป็นพื้นผิวฟุตบอลชั้นนำของโลก” เขากล่าว “มันเล่นเหมือนสนามหญ้าที่สมบูรณ์แบบมากกว่าพื้นผิวเทียมอื่น ๆ ที่ฉันเคยไป ระบบ

Ecofill Star มอบความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทีมฟุตบอลใด ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้เล่น มองดูมอนโดก่อน”

เกิดในยูโกสลาเวีย Cirovski เติบโตขึ้นมาในมาซิโดเนียก่อนที่จะอพยพไปแคนาดาเมื่ออายุ 8 ขวบ หลังจากอาชีพนักฟุตบอลที่โดดเด่นที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-มิลวอกี

Cirovski เล่นอาชีพมาหลายปีก่อนที่จะมาเป็นโค้ช ครั้งแรกที่โรงเรียนเก่าของเขาและต่อที่มหาวิทยาลัยแห่ง ฮาร์ตฟอร์ดซึ่งเขานำทีมของเขาไปยังท่าเทียบเรือซีเอสองครั้งติดต่อกัน

นับตั้งแต่เป็นหัวหน้าโค้ชที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ในปี 1993 Cirovski ได้นำ Terrapins ไปสู่การแข่งขันระดับชาติสองครั้งและตำแหน่งการประชุมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกสี่ครั้ง Cirovski ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานสมาคมโค้ชวิทยาลัยแห่งชาติในปี 2547 และโค้ชแห่งปีแห่งชาติในปี 2548

Mondoturf Ecofill Star ติดตั้งในโรงงานมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟุตบอล นับตั้งแต่เปิดตัวในอเมริกาเหนือในปี 2549 สนามแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็น

สนามหญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอลเท่านั้นที่วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมหลายแห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยมิสซูรี-แคนซัสซิตี มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นอิลลินอยส์ มหาวิ

ทยาลัยเควส มหาวิทยาลัย ของ Sioux Falls, Southern Illinois University-Edwardsville และโรงเรียนรัฐบาล Albuquerque Mondo เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ National Soccer Coaches Association of America ซึ่งเป็นองค์กรโค้ชที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Ecofill Star ช่องเติมสนามหญ้า ออกแบบมาสำหรับฟุตบอล มันเอาชนะปัญหาการส่งกลับของพลังงานที่มากเกินไป การตีกลับของลูกบอลที่มากเกินไป การกระเซ็นของวัสดุเติม การดูดซับความร้อน และการโยกย้ายของเม็ดเล็ก – การสูญเสียเม็ดเติมระหว่างฝนตก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสนามฟุตบอลที่ทำจากยางในพื้น

Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา โดยผลิตพื้นผิวสำหรับกีฬาแทบทุกประเภท ตลอดระยะเวลา 60 ปีของบริษัท บริษัทได้ลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิต

ผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด มอบสมรรถนะด้านกีฬาที่เหมาะสมที่สุด มีความทนทาน ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มี

การติดตั้งแทร็ก Mondo มากกว่า 1,100 แทร็กและสนามหญ้าเทียม Mondo 800 แห่งทั่วโลก ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเก้าครั้ง

ที่ผ่านมา Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง รวมถึง Collegiate Strength and Conditioning Coaches Association, FIBA, IAAF, NIRSA, US Track Coaches Association และวายเอ็มซีเอ นอกจากนี้ บริษัทยัง

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูพื้นในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ย 450,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine Mondo เป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ

สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบริษัทตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถดูได้ที่ สำนักงานใหญ่ทั่วโลกตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ

ยุโรป และเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถดูได้ที่ สำนักงานใหญ่ทั่วโลกตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถดูได้ที่www.mondousa.com .

นิวอาร์ก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 5 พฤศจิกายน 2552) – SMART Modular Technologies (WWH), Inc. (“SMART” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: SMOD) ผู้

ผลิตโมดูลหน่วยความจำ โซลิดสเตตไดรฟ์ ระบบย่อยการประมวลผลแบบฝัง และผลิตภัณฑ์จอแสดงผล TFT-LCD อิสระชั้นนำ ประกาศว่าบริษัทจะจัดงานวันนักวิเคราะห์ที่ W Hotel Times Square ในนิวยอร์กซิตี้ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552.

สมาชิกอาวุโสของทีมผู้บริหารของ SMART จะนำเสนอชุดการนำเสนอตั้งแต่เวลา 8.00 น. ET จนถึง 13.30 น. ET ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เว็บคาสต์เสียงสดและการ

เล่นซ้ำของงานจะมีให้บริการในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของ เว็บไซต์ของ บริษัท ฯ ที่www.smartm.com เพื่อ RSVP สำหรับเหตุการณ์ที่นักวิเคราะห์วันกรุณาติดต่อซูซานเครกโทรศัพท์: 415-217-4962 หรือทางอีเมล: Suzanne@blueshirtgroup.com

SMART เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และซัพพลายเออร์อิสระชั้นนำของระบบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือ OEM SMART นำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและกำหนดเอง

มากกว่า 500 รายการให้กับ OEM ที่มีส่วนร่วมในตลาดคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ระบบเครือข่าย เกม โทรคมนาคม และแอพพลิเคชั่นแบบฝัง ด้วยการนำนวัตกรรมจากขั้นตอน

การออกแบบไปจนถึงการผลิตและการส่งมอบ SMART ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ

SMART ยังนำเสนอไดรฟ์โซลิดสเตตความจุสูงประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร การป้องกันประเทศ/การบินและอวกาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การแพทย์ และตลาดการ

ขนส่ง SMART’s Display Products Group ออกแบบ, ผลิต, และจำหน่ายโซลูชั่นจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ให้กับลูกค้าที่กำลัง

พัฒนาระบบเกมคาสิโนรวมถึงแอพพลิเคชั่นฝังตัว เช่น ตู้ ATM จุดบริการ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม การมีอยู่ของ SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา

ช่วยให้ SMART สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก ดูwww.smartm.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อ: นักลงทุน ติดต่อ: Suzanne Craig The Blueshirt Group สำหรับ SMART Modular Technologies 415-217-7722 Barry Zwarenstein CFO รองประธานอาวุโส SMART Modular Technologies 510-624-8134

ลาสเวกัส, 5 พฤศจิกายน 2552 (GLOBE NEWSWIRE) — Galaxy Gaming, Inc. (OTCBB:GLXZ) ยื่นผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ในแบบฟอร์ม 10-Q เมื่อวานนี้ รายงานทางการเงินที่มีอยู่ในเว็บไซต์ EDGAR ที่http://www.sec.gov/edgar.shtml บริษัทไม่ได้กำหนดการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับผล

ประกอบการไตรมาสที่สาม แต่ขอแนะนำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโทรติดต่อบริษัทโดยตรงที่ (702) 939-3254 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกาศด้วยว่าเสร็จสิ้นการระดมทุนจากไพรเวทอิควิตี้เมื่อวานนี้

“จากการสมัครรับข้อมูลข้อเสนอล่าสุดของเรามากเกินไป ดูเหมือนว่านักลงทุนจะพอใจกับความก้าวหน้าที่บริษัทของเรากำลังทำอยู่” Robert Saucier ซีอีโอของ Galaxy

ให้ความเห็น “ในขณะที่ไตรมาสที่สามของเรายังเป็นการทำลายสถิติอีกครั้ง ทีมงานของเรายังคงมุ่งเน้นที่จะสร้าง Galaxy Gaming ให้เป็นผู้ริเริ่มหลักในอุตสาหกรรมเกมอย่างต่อเนื่อง”

ในการเสนอขายหลักทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจง บริษัท เดิมตั้งใจที่จะระดมทุน 400,000 ดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการของนักลงทุน การเสนอขายจึงถูกจองเกินและบริษัทสามารถระดมทุนได้ 600,000 ดอลลาร์ ขณะนี้ปิดการเสนอขายแล้ว

“ใครก็ตามที่ติดตามบริษัทไมโครแคปจะรู้ดีว่าการระดมทุนนั้นท้าทายเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน” นายโซเซียร์กล่าว “อย่างไรก็ตาม

เราโชคดีที่มีแกนกลางของผู้สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานของเราที่ลงทุนจำนวนมากในบริษัทของเรา (ของพวกเขา) อีกครั้ง น่าแปลกที่เรายังมีคู่แข่งรายสำคัญที่

ลงทุนสำคัญกับเราด้วยเช่นกัน สิ่งที่ฉันได้ยินมากที่สุดจากนักลงทุนของเราคือพวกเขาชอบความจริงที่ว่าเรากำลังสร้างฐานที่มั่นคงของรายได้ประจำที่มีอัตรากำไรสูง แน่นอนว่า การที่มีสถิติทำลายสถิติติดต่อกัน 3 ไตรมาสตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชนก็ไม่เสียหายเช่นกัน”

CEO ของ Galaxy ยังชี้แจงการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งล่าสุด “ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจำนวนมากจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อชดเชยความสูญเสียหรือปลดหนี้ที่มากเกินไป นั่นไม่ใช่กรณีนี้” นายเซาเซียร์กล่าวเสริม “เงินที่เราระดมทุนได้รับการจัดสรรสำหรับโครงการริเริ่มการเติบโตของรายได้เป็นหลักในช่วงสองไตรมาสข้างหน้า”

Galaxy Gaming ( www.galaxygaming.com ) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลาสเวกัสเป็นผู้พัฒนา ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเกมบนโต๊ะคาสิโนรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมถึง

Lucky Ladies, Texas Shootout และ Emperor’s Challenge นอกจากนี้ มันยังพัฒนาแพลตฟอร์มการเดิมพันอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนวัตกรรมและปรับปรุง เช่น ระบบโบนัสแจ็คพอต Galaxy Gaming จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังคาสิโนทั่วอเมริกาเหนือและบนเรือสำราญทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” หรือการแสดงออกที่คล้ายกัน ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยใดๆ ที่อาจ ทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในที่นี้ตามที่คาดการณ์ไว้ ประมาณการ หรือที่คาดไว้ บริษัทขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า