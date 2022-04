เว็บแทงบาคาร่า การพนันตอนนี้พวกเขาเริ่มหาบ้าน

เว็บแทงบาคาร่า ยอดขายคาสิโนที่ผู้ให้บริการเกมของเกาหลีใต้ Grand Korea Leisure Co Ltd (GKL) เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 เป็นเกือบ 238.62 พันล้านวอน (214.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ยอดขายคาสิโนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีได้รับการสนับสนุนจากยอดขายเกมบนโต๊ะที่เพิ่มขึ้น 7.4% ในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายนเป็น 209.75 พันล้านวอน อย่างไรก็ตาม ยอดขายเกมเครื่องลดลง 14.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ประมาณ 28.86 พันล้านวอน บริษัทกล่าวในการยื่นคำร้องต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลีเมื่อวันจันทร์

GKL เป็น บริษัท ย่อยขององค์การการท่องเที่ยวเกาหลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ หน่วยงานที่ดำเนินการคาสิโนดำเนินการคาสิโนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นสามแห่งในเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Seven Luck: สองแห่งในเมืองหลวงโซลและอีกแห่งในเมืองท่าทางตอนใต้ของปูซาน

มูลค่าการซื้อขายลดลงที่คาสิโนเฉพาะชาวต่างชาติของประเทศในปี 2560 ลดลงประมาณ 5.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2559 ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ

GKL แสดงผลในเชิงบวกมากขึ้นด้วยรายได้คาสิโนของเดือนที่แล้วที่เกือบ 36.56 พันล้านวอนเมื่อเดือนที่แล้ว เพิ่มขึ้น 7.2% จากปีก่อนหน้า แต่ลดลง 9.9% จากเดือนก่อน

รายรับจากเกมบนโต๊ะในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 32.05 พันล้านวอน เพิ่มขึ้น 12.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน GKL บอกกับตลาดหลักทรัพย์ว่ารายรับของเครื่องสล็อตเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่ 4.50 พันล้านวอนซึ่งน้อยกว่าปีก่อนหน้า 20.7%

ผู้ประกอบกิจการคาสิโนประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ายูแทยอลได้รับแต่งตั้งให้ เป็นผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ของบริษัท

Tiger Palace Resort ที่ Bhairahawa ในเนปาล (ในภาพ) อสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์และจัดการด้วยตนเองของ Silver Heritage Group Ltd ผู้ให้บริการคาสิโนบูติกในเอเชีย ได้ผลิตบันทึกหมายเลขชั้นสำหรับเล่นเกมในเดือนมิถุนายน แลกเปลี่ยน.

ในการปรับปรุงธุรกิจในไตรมาสที่สอง – คาสิโนที่ Tiger Palace เปิดเฉพาะในปลายเดือนธันวาคม – บริษัท กล่าวว่ามิถุนายนเห็นรายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) เป็นประวัติการณ์ที่ 571,000 เหรียญสหรัฐเมื่อคาสิโนลดลงในเดือนนั้นรวมเกือบ 2.23 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ผลการเล่นเกมและไม่ใช่เกมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก” บริษัทกล่าวในการยื่นเอกสารอัปเดตหนึ่งในสองรายการในวันพฤหัสบดีที่อ้างถึงธุรกิจทั่วทั้งกลุ่ม Silver Heritage ยังจัดการห้องเล่นเกมอีกแห่งในกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล และอีกแห่งในเวียดนาม

บริษัทไม่ได้ระบุในการอัปเดตว่าปัจจุบันมีโต๊ะและสล็อตจำนวนเท่าใดที่เปิดให้บริการที่ Tiger Palace

แต่มันกล่าวในเชิงอรรถของตัวเลขที่ยังไม่ได้ตรวจสอบที่ให้ไว้ในการอัปเดตการซื้อขาย: “เนื่องจากความผันผวนโดยธรรมชาติของผลลัพธ์ในคาสิโนที่รวมตารางจำนวนค่อนข้างน้อย ตัวเลขเหล่านี้จึงไม่ควรเชื่อถือได้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพสำหรับส่วนที่เหลือ ของปี.”

อย่างไรก็ตาม เดือนมิถุนายนก็มีรายได้จากการไม่เล่นเกมเป็นประวัติการณ์ที่ 240,000 เหรียญสหรัฐที่ Tiger Palace และบันทึกการเข้าพักโรงแรมที่ร้อยละ 79 ตามการตรวจสอบของธุรกิจ

รายรับรวมที่ Tiger Palace เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในช่วงสามเดือนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน การลดลงทั้งหมด กล่าวคือ เงินสดที่แลกเป็นชิป เพิ่มขึ้น 33% ตามลำดับ ที่ 4.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

GGR ในไตรมาสที่สองของ Tiger Palace เพิ่มขึ้น 50% ตามลำดับเป็น 1.35 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายรับรวมที่ไม่ใช่เกมรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส สู่ 548,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Silver Heritage ดำเนินการเล่นเกมบนพื้นฐานการจัดการที่สโมสรเศรษฐีและคาสิโน เมืองกาฐมาณฑุ สิ่งอำนวยความสะดวกมี 15 โต๊ะเล่นเกมบนพื้นหลัก เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ 38 เครื่อง และโต๊ะวีไอพี 3 โต๊ะ ตามการอัพเดททางธุรกิจ

ที่นั่น GGR ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 1.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสแรก และเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ที่ Phoenix International Club, Bac Ninh ในเวียดนาม Silver Heritage มีโต๊ะพื้นหลัก 12 โต๊ะ, เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ 94 เครื่อง และโต๊ะ VIP สามโต๊ะสำหรับลูกค้าที่จัดการโดยตรง

GGR อสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่สองของเวียดนามมีมูลค่า 8.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สำหรับทั้งกลุ่ม GGR ในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 39% ตามลำดับ เป็น 11.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายรับจากการเล่นเกมสุทธิของกลุ่มเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส สู่ 5.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่รายรับจากการขายรวมในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 38% ตามลำดับ เป็น 6.60 ล้านดอลลาร์

Golden State Warriors เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA อีกครั้ง The Warriors ได้ทริปชิงแชมป์สายตรงเป็นครั้งที่ห้าโดยเอาชนะพอร์ตแลนด์ 119-117 ในช่วงเวลาต่อเวลาคืนวันจันทร์เพื่อกวาดล้างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Western Conference ที่ดีที่สุดเจ็ดในเจ็ด

เดรย์มอนด์ กรีน จากโกลเดน สเตท ขึ้นชกกับเทรลเบลเซอร์เมื่อคืนวันจันทร์ ทั้งเขาและสเต็ป เคอร์รี กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมคนแรกที่โพสต์ทริปเปิ้ล-ดับเบิ้ลในเกมเพลย์ออฟเดียวกัน

Steph Curry ทำคะแนน 37 แต้มขณะโพสต์ 13 รีบาวน์และ 11 ผู้ช่วยเพื่อนำ Warriors และ Draymond Green เพิ่ม 18 แต้ม 14 รีบาวน์และ 11 ผู้ช่วยในการชนะ พวกเขากลายเป็นเพื่อนร่วมทีมคนแรกในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟของ NBA ที่โพสต์ทริปเปิ้ล-ดับเบิ้ลในเกมเดียวกัน

ในขณะที่ Warriors ชนะการแข่งขันเทรลเบลเซอร์สี่ครั้งติดต่อกัน โกลเดน สเตทกลับไม่ง่ายเลย ในการชนะสามครั้ง รวมทั้งทั้งสองที่พอร์ตแลนด์ Warriors จำเป็นต้องเอาชนะการขาดดุลอย่างน้อย 17 แต้มจึงจะชนะ พวกเขายังเล่นซีรีส์ทั้งชุดโดยไม่มีเควิน ดูแรนต์ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่น่องขวาในซีรีส์ฮูสตัน และคิดถึงอังเดร อิกัวดาลา ซึ่งพลาดเกมในวันจันทร์ด้วยความรัดกุมที่น่องซ้าย

ทุกคนรู้ว่าความท้าทายนั้นคืออะไร และทุกเกมเรากดปุ่มรีเซ็ตและรู้ว่ามันจะเป็นการต่อสู้กับสุนัข” Curry กล่าว

อย่างไรก็ตาม โกลเดน สเตท ซึ่งเข้าสู่การประชุมรอบชิงชนะเลิศในฐานะทีมโปรด -580 ได้เข้าสู่เกมของวันจันทร์ในฐานะทีมเต็งสองแต้ม ต้องขอบคุณข่าวล่าสุดที่เผยให้เห็นอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงของดาเมียน ลิลลาร์ด ซึ่งการ์ดพอร์ตแลนด์ได้รับความเดือดร้อนในเกมที่ 2 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blazers เป็นทีมเต็ง -2.5 ในเกมที่ 3 ของวันเสาร์ แต่ Lillard พยายามดิ้นรนและยืนยันว่าเขาเล่นโดยแยกซี่โครง

ราคาต่อรอง NBA Finals

แม้กระทั่งก่อนที่เกม 4 จะจบลง oddsmakers ก็เริ่มโพสต์อัตราต่อรองของซีรีส์สำหรับ Warriors ซึ่งเป็นแชมป์ป้องกันแชมป์ลีก 2 สมัยในซีรีส์ถัดไป The Westgate Superbook ระบุว่า Warriors เป็นรายการโปรดที่ -140 เหนือ Milwaukee ซึ่งได้รับโอกาส +120

Bucks ยังคงต้องเอาชนะโตรอนโตใน Eastern Conference Final ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปในคืนวันอังคาร Milwaukee นำทีม Raptors ในซีรีส์ 2-1

ในเช้าวันอังคาร อัตราต่อรองขยับเป็น -180/+150 สำหรับ Warriors over the Bucks ที่ SuperBook

FanDuel เสนอไลน์ให้กับ Warriors กับทั้งสองทีม พวกเขาอยู่ที่ -190/+160 เทียบกับ Bucks และ -250/+210 กับโตรอนโต

บรรทัดฟิวเจอร์สที่ FanDuel เสนอ Warriors ที่ -220, Bucks ที่ +195 และ Raptors ที่ +1000

ยังไม่ชัดเจนว่า Durant และ Iguodala หรือแม้แต่ DeMarcus Cousins ​​​​อาจกลับมาหา Warriors ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม สตีฟ เคอร์ โค้ชของ Warriors ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ในซีรีส์ว่า Cousins ​​​​ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อสี่ส่วนซ้ายขาดในรอบแรกกับ Los Angeles Clippers อยู่ข้างหน้า Durant ในการกลับมา

NBA Finals จะเริ่มในวันที่ 30 พฤษภาคมที่ Oakland เนื่องจาก Golden State จะเป็นเจ้าภาพในสองเกมแรก และเกมที่ 5 และ 7 หากจำเป็น

อัตราต่อรองการประชุมภาคตะวันออก

ในขณะที่มิลวอกีอยู่บนท้องถนนในวันนี้และสูญเสียการทำงานล่วงเวลาสองครั้งในวันเสาร์ที่โตรอนโต Bucks ยังคงเข้าสู่เกม 4 เป็นรายการโปรด

หนังสือกีฬาในลาสเวกัสแตกต่างกันไปเนื่องจาก MGM Mirage มี Milwaukee เป็นรายการโปรด 2.5 จุด ในขณะที่ Superbook, William Hill, Wynn และ Stations แสดงรายการรายการโปรด 3 จุดของ Bucks FanDuel มีสเปรด 2.5 จุด ในขณะที่ PointsBet แสดงสเปรด 3 จุด

บัคส์อยู่ที่ 19-4 เทียบกับสเปรดในฤดูกาลนี้ที่ขาดทุน วันอังคาร นับเป็นครั้งแรกของทุกฤดูกาลที่ Raptors ตกเป็นรองเจ้าบ้าน

มิลวอกียังคงเป็นทีมเต็งที่จะชนะซีรีส์นี้ เนื่องจาก FanDuel เสนอเงินที่ -650 เทียบกับ +430 สำหรับ Raptors รายการ PointsBet -556 และ +400

แม้ว่ามิลวอกีจะแพ้อีกครั้งในวันอังคาร แต่บัคส์ยังมีอีกสองเกมให้เล่นที่บ้านในซีรีส์ พวกเขาอยู่ที่บ้าน 39-9 ตัว

John DeCree นักวิเคราะห์จาก Union Gaming ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนก North America Equity/High Yield Research ในนิวยอร์กอ้างถึงปัจจัยหลายประการ คาดการณ์ว่ารายรับวีไอพีของมาเก๊า จะลดลงอย่างมาก และลดเป้าหมายราคาของเขาใน Las Vegas Sands Corp. ( LVS), MGM Resorts International และ Wynn Resorts, Ltd.

กำลังลง: John DeCree นักวิเคราะห์ของ Union Gaming ได้ลดราคาเป้าหมายของเขาสำหรับผู้เล่นรายใหญ่สามรายในภาคคาสิโนของมาเก๊า

DeCree เปิดเผยการค้นพบของเขาในบันทึกย่อที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้วีไอพีของมาเก๊าจะลดลง 15 เปอร์เซ็นต์ในปี 2019 เมื่อเทียบกับการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ลดลงเพียงแปดเปอร์เซ็นต์ การคาดการณ์สำหรับตลาดมวลชนในมาเก๊าสำหรับปีนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยเรียกร้องให้มีการเติบโต 10 เปอร์เซ็นต์

โดยรวม DeCree คาดว่ารายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ในดินแดนของจีนจะลดลง 2% ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่เรียกร้องให้มีการเติบโตหนึ่งเปอร์เซ็นต์

เราเน้นถึงการบรรจบกันของปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันการคาดการณ์วีไอพีที่ต่ำกว่าของเรา รวมถึงภัยคุกคามจากคาสิโนใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของจีนที่นุ่มนวลขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ/จีน การห้ามสูบบุหรี่วีไอพีของมาเก๊า และการเมืองท้องถิ่น” DeCree กล่าวในบันทึกย่อ

“โดยรวมแล้ว รายการเหล่านี้ทำให้มุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นสำหรับวีไอพีในไตรมาสที่จะมาถึง” เขากล่าวเสริม

ในเดือนเมษายน ผู้ให้บริการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตหกรายของมาเก๊าทำรายได้ GGR ที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นรายเดือนที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบสามปีและร่วงลงมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์จากเดือนมีนาคม

ตัดบิ๊กทรี

อันเป็นผลมาจากการตกต่ำในตลาดวีไอพีของมาเก๊า DeCree ลดการประเมินราคาของเขาใน LVS, MGM และ Wynn นักวิเคราะห์ลดเป้าหมายของเขาในแซนด์ส – ผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐตามมูลค่าตลาด – เหลือ 78 ดอลลาร์จาก 80 ดอลลาร์ แม้จะมีการคาดการณ์ราคาที่ลดลง DeCree ก็ให้เสียงที่ดีบน Sands

“LVS มีเงินทุนการเติบโตที่สำคัญซึ่งถูกนำไปใช้ในตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นมาเก๊าและสิงคโปร์และยังคงเป็นเครื่องเงินสดหมุนเวียน ทำให้ราคารายการต่ำ 60 ดอลลาร์ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับ LVS ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาว” สหภาพกล่าว นักวิเคราะห์เกม

หุ้นของแซนด์สร่วงลง 1.81 เปอร์เซ็นต์ในวันจันทร์ โดยขยายการลดลงของหุ้นตั้งแต่เดือนจนถึงปัจจุบันเป็น 13.19 เปอร์เซ็นต์ แต่หุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 14 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ที่พักในมาเก๊าของ LVS ได้แก่ Parisian, the Plaza และ Sands Cotai Central DeCree มีคะแนน “ซื้อ” ในหุ้น

Wynn Resorts – ซึ่งรวบรวม 75 เปอร์เซ็นต์ของการดำเนินงานในปี 2018 จากมาเก๊า – ถูกแท็กด้วยราคาเป้าหมายที่ 150 ดอลลาร์ ลดลงจาก 165 ดอลลาร์โดย DeCree ในขณะที่นักวิเคราะห์รับทราบว่าตลาดวีไอพีที่ทรุดโทรมในปลายทางการเล่นเกมกระโจมของโลกนั้นเป็นอุปสรรคสำหรับเจ้าของ Wynn Macau เขาสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่นั้นถูกนำเข้ามาในสต็อกแล้ว

สำหรับ WYNN เราตระหนักดีว่าการแชร์จะทำงานในสภาพแวดล้อมวีไอพีเชิงลบได้ยาก แต่ในระดับปัจจุบัน เราเชื่อว่าราคานี้มีอยู่ในส่วนใหญ่”เดครีกล่าว “นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ WYNN ค่อนข้างยุ่งกับการมองหาวิธีสร้างมูลค่า รวมถึงการไล่ตาม M&A (เช่น Crown) การเพิ่มเงินปันผลประจำปี และอาจพิจารณาขาย Encore Boston ”

หุ้นของ Wynn ร่วงลง 1.02% เมื่อวานนี้ ทำให้หุ้นในเดือนพฤษภาคมลดลงเหลือ 15.63% เป้าหมายของ DeCree ที่ 150 ดอลลาร์แม้ว่าจะลดลง แต่ก็แสดงถึง upside ที่สำคัญจากพื้นที่ 120 ดอลลาร์ที่หุ้นปิดในวันจันทร์ นักวิเคราะห์ย้ำอันดับ “ซื้อ” ให้กับ Wynn

รอจนถึงปีหน้าในMGM

DeCree ยืนยันคะแนน “ซื้อ” อีกครั้งใน MGM Resorts ด้วย แต่ด้วยการปรับราคาเป้าหมายเล็กน้อยเป็น $38 จาก $40 เขาคาดว่าหุ้นจะ “ถูกผูกไว้กับช่วง” ในอีกสองไตรมาสข้างหน้า แต่ข้อสังเกตในปีหน้าตั้งค่าไว้อย่างดีสำหรับนักลงทุน MGM ในสหรัฐอเมริกา MGM อยู่ท่ามกลางความพยายามลดต้นทุนที่สำคัญและยังคงเพิ่มทรัพย์สินใน Macau Cotai

“แนวโน้มของเราในปี 2020 ในลาสเวกัสยังคงเป็นที่น่าพอใจ โดยจะมีการประชุม CON/AGG เป็นเวลา 3 ปีกลับมาอีกครั้งในไตรมาส 1/63 ควบคู่ไปกับการแข่งขันที่ง่ายขึ้นสำหรับ MGM และ Raiders ฤดูกาลแรกในฤดูใบไม้ร่วงปี 2020” เขากล่าวในบันทึกของเขา

MGM ลดลง 2.09% ในวันจันทร์และลดลงเกือบ 8 เปอร์เซ็นต์ในเดือนนี้ เป้าหมายของ Union Gaming ที่ 38 ดอลลาร์ต่อหุ้นนั้นสูงกว่าราคาปิดของวันจันทร์ที่ 25.35 ดอลลาร์

สำรวจราคาเป้าหมาย

ราคาเป้าหมายคือระดับราคาหุ้นในอนาคตที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นักวิเคราะห์สามารถและปรับปรุงการประมาณราคาหุ้นในภาคส่วนต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี และการประมาณการเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขเมื่อปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปและมีข้อมูลใหม่ ข้อมูลใหม่นั้นอาจรวมถึงการลาออกของผู้บริหาร การอัปเดตรายได้ของบริษัท การควบรวมกิจการ หรือในกรณีของบริษัทเกมดังกล่าว ความคาดหวังที่แก้ไขใหม่ในตลาดหลัก

[คำเตือน: มีสปอยล์ทันที] ลูกเห็บ Bran the Broken, First of His Name, King of the Andals and the First Men, Lord of the Six Kingdoms, and Protector of the Realm … ฯลฯ เป็นต้น

เกมบัลลังก์

ทั้งหมดที่เราต้องทำคือฟังเจ้ามือรับแทงพนัน ผู้ซึ่งทำนายว่า Bran ไม่น่าจะขึ้นไปเป็นผู้ปกครอง Westeros ได้ ความตายของ Daenerys ด้วยน้ำมือของ Jon และแผนการบิดเบี้ยวอื่นๆ ของ Game of Thrones

ไม่ว่าความรู้สึกของคุณจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับ ตอนจบ ของ Game of Thrones — และมีหลายคนที่เกลียดไม่เพียงแค่ตอนจบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงซีซั่นสุดท้ายด้วย — คุณต้องประหลาดใจกับความสามารถของเจ้ามือรับแทงเพื่อให้ได้ตอนจบที่ถูกต้อง

คำถามที่ว่าใครจะได้นั่งบนบัลลังก์เหล็กเมื่อผู้นำในจินตนาการได้หยุดนิ่งในท้ายที่สุด ได้รับความสนใจจากแฟนๆ มาตั้งแต่สมัยที่หัวของเน็ด สตาร์กยังติดอยู่ที่คอของเขาอย่างมีความสุข

แน่นอน คำตอบคือไม่มีใคร เว็บแทงบาคาร่า เพราะบัลลังก์เหล็กถูกดัดแปลงให้เป็นโลหะหลอมเหลวโดยมังกรที่โศกเศร้า

แต่ถ้าเราตั้งคำถามใหม่ว่าใครจะเป็นผู้ปกครองสูงสุดของ Westeros ? จากนั้นเจ้ามือรับแทงม้าก็มีจุดนั้น

มองเห็นอนาคต

โฆษกของบริษัทรับพนันรายใหญ่ของสหราชอาณาจักร William Hill บอกกับ Casino.org ว่าบริษัทรับเงินออนไลน์ราว 27,000 ดอลลาร์ – และ “อาจเป็นสองเท่า” โดยรวม – สำหรับคำถามนี้เพียงอย่างเดียวในช่วงฤดูกาลสุดท้าย แต่ระงับตลาดด้วยสองตอนที่ยังคงดำเนินอยู่ “เพราะ เราไม่ได้ต้องการที่จะให้มันไป.”

มันไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอลโลก แต่เป็นจำนวนเงินที่ดีสำหรับตลาดการเดิมพันใหม่ในด้านเดียวของรายการทีวี – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่าเจ้ามือรับแทงมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการเดิมพันขนาดใหญ่ในGame of Thronesเนื่องจากมีโอกาสรั่วไหล ท้ายที่สุดนี่คือข้อเสนอการเดิมพันที่ทราบผลลัพธ์แล้ว แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คน – และการแสดงก็มีการรั่วไหลอยู่เสมอ

เจ้ามือรับแทงทำให้ Bran เป็นที่ชื่นชอบสำหรับบัลลังก์ในช่วงกลางฤดูกาลที่แล้ว เมื่อรูปแบบการเดิมพันที่น่าสงสัยที่วุ่นวายทำให้บางคนต้องระงับตลาด

สตาร์คที่อายุน้อยที่สุดที่รอดชีวิตมาก่อนหน้านี้ประมาณ 14/1 และดูเหมือนเป็นทางเลือกที่แปลกในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณคิดว่าเขาไม่ปรากฏเลยในซีซัน 6 บางคนเชื่อว่าเขายังคงเป็นตัวเลือกที่แปลก โดยบังเอิญ รวมถึงกลุ่มของ แฟน ๆ ที่ผิดหวังที่ได้ลงนามในคำร้องให้มีการเขียนใหม่ทั้งซีซันสุดท้าย

ข่าวลือ เจ้ามือรับแทงม้า และของพัง

ไม่ใช่ว่าเจ้ามือรับแทงจำเป็นต้องมีข้อมูลวงในเพียงอย่างเดียว เพียงแต่พวกเขาติดตามรูปแบบการเดิมพันอย่างใกล้ชิด และคลื่นของลูกค้าที่พยายามทำการเดิมพันจำนวนมากกับผู้สมัครที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นก็จะส่งสัญญาณเตือน

แน่นอนว่าไม่มีอะไรรับประกันได้ เพราะแม้แต่รูปแบบที่น่าสงสัยที่สุดก็อาจเป็นผลมาจากข่าวลือเท็จ ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เหมือนกับของเหลวสีเขียวที่ระเบิดได้สูงซึ่งเป็นไฟป่า

แต่ผู้กำหนดอัตราต่อรองจะมองหาข้อมูลนอกเหนือจากรูปแบบการเดิมพันด้วย ตัวอย่างเช่น ใครบางคนใน Reddit ดูเหมือนจะสามารถอธิบายพล็อตเรื่องบิดเบี้ยวมากมายในซีซัน 8 ก่อนเริ่มฤดูกาล ซึ่งรวมถึงชะตากรรมของแบรนในฐานะผู้ปกครองและการเสียชีวิตของเดเนอริสด้วยน้ำมือของจอน สโนว์

การคาดคะเนของ Redditer เป็นเพียงทฤษฎีแฟนพันธุ์แท้อีกกลุ่มหนึ่งท่ามกลางการเก็งกำไรอย่างดุเดือด – จนกระทั่งพวกเขาทั้งหมดเริ่มเป็นจริง

นิวออร์ลีนส์ของ Harrah มีภาษีโรงแรมมากถึง 40 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่มันทำให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายกับกรมสรรพากรลุยเซียนา การต่อสู้ด้านภาษีย้อนหลังไปถึงปี 2544

เมืองนิวออร์ลีนส์ของ Harrah กำลังจับกลุ่มกับแผนกภาษีของรัฐลุยเซียนามากกว่าสิบล้านภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ

Harrah’s ยืนยันว่า — เป็นทรัพย์สินการเล่นเกมเพียงแห่งเดียวใน Crescent City — กฎหมายลุยเซียนาปี 2001 ได้รับการยกเว้นผู้ดำเนินการเล่นเกมจากการชำระภาษีการเข้าพักและภาษีการขายในห้องคอม แต่กรมสรรพากรลุยเซียนามีมุมมองที่ต่างออกไป และต้องการเงินจากกรมสรรพากร

การแย่งชิงกับหลุยเซียน่าเกิดขึ้นเมื่อนิวออร์ลีนส์ของ Harrah ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Caesars Entertainment กำลังตกปลาเพื่อขยายใบอนุญาต 30 ปีเพื่อแลกกับการตกแต่งใหม่หลายร้อยล้านดอลลาร์และรายได้จากภาษีเพิ่มเติมหลายสิบล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะไหลไปสู่ เงินกองทุนลุยเซียนาและบิ๊กอีซี่ ซึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ซีซาร์และรัฐได้พยายามขยายใบอนุญาต

ภายใต้เงื่อนไขของHouse Bill 544ซีซาร์จะขยายเวลา 30 ปีเพื่อแลกกับการอัพเกรดสถานที่ในนิวออร์ลีนส์มูลค่า 325 ล้านดอลลาร์พร้อมกับการรับประกันภาษีประจำปี 60 ล้านดอลลาร์แก่รัฐและอีก 8 ล้านดอลลาร์แก่นิวออร์ลีนส์ใน ภาษีทรัพย์สินและการขาย

บริษัทจะต้องดำเนินการอัปเกรดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นเวลาที่ ใบอนุญาตการเล่นเกม ปัจจุบันหมดอายุ หาก Harrah ขยายเวลาใบอนุญาต ทางบริษัทมีแผนจะเพิ่มอาคาร 340 ห้องให้กับพื้นที่โรงแรมที่มีอยู่ทั้งหมด 450 ห้อง

การต่อสู้ภาษี

House Bill 544 ซึ่งนำเสนอโดย Tyler Barras ซึ่งเป็นพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นตัวแทนของเขตที่ 48 ของรัฐลุยเซียนา กำลังรอการดำเนินการในระดับวุฒิสภาของรัฐ ในกฎหมายมีภาษาที่ระบุว่าเมืองนิวออร์ลีนส์ของ Harrah จะไม่ต้องจ่ายภาษีการเข้าพักและภาษีการขายสำหรับห้อง Comped ในอนาคต โดยถือว่าศาลได้ยินกฎของคดีในความโปรดปรานของบริษัท

“บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงกับ Greater New Orleans Hotel and Lodging Association ลงวันที่เมษายน 2019 จะจัดให้มีข้อจำกัดบางประการ สัมพันธ์กับการโฆษณาราคาตลาดและภาษีห้อง สำหรับห้องที่มีอยู่ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2018 และข้อจำกัดใน เรื่องเดียวกันกับที่ใช้เฉพาะกับห้องเพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตจาก MOU และข้อตกลง” ตามกฎหมาย

ความพยายามนั้นกำลังถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ Superdome และศูนย์การประชุมเออร์เนสต์ เอ็น. มอเรียล เนื่องจากสถานที่เหล่านั้นจะเป็นผู้รับรายได้จากภาษีที่เป็นปัญหา

ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐลุยเซียนากำลังมองหาวิธีที่จะหนุนรายได้จากการเล่นเกมที่ลดลงในนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของรัฐ Harrah’s มีรายได้รวมจากการเล่นเกม (GGR) 288 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2018 ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 419 ล้านดอลลาร์ในทศวรรษก่อนหน้า

อะไรต่อไป

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าศาลในแบตันรูชจะรับฟังคดีกรมสรรพากรของ Harrah’s vs. Louisiana เมื่อใด

ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐลุยเซียนาบางคน รวมถึง Barras ผู้สนับสนุน เชื่อว่าศาลควรตัดสินปัญหาภาษีย้อนหลังและภาษีในอนาคตสำหรับห้อง Comped ภาษีเหล่านั้นอาจเท่ากับ 2 ถึง 3 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับศูนย์การประชุมและ Superdome ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น 4 ถึง 6 ล้านดอลลาร์เมื่อ Harrah’s เปิดหอคอยแห่งใหม่

สถานที่แห่งใหม่นี้สามารถสร้างงานก่อสร้างได้ 600 ตำแหน่ง พร้อมด้วยงานประจำอีก 500 ตำแหน่งเมื่อสร้างเสร็จ Harrah’s กำลังตกปลาเพื่อสนับสนุนข้อเสนอการเข้าพักในนิวออร์ลีนส์: ในปี 2560 เจ้าหน้าที่ดำเนินการปฏิเสธแขก 93,000 คนเนื่องจากไม่มีตำแหน่งว่าง

MGM Resorts จะไม่ลงเอยด้วยการซื้อ Encore Boston Harbour ของ Wynn Resort ที่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

Wynn Resorts และ MGM ประกาศเมื่อวันอังคารว่าพวกเขาหยุดการสนทนาเกี่ยวกับ MGM ที่ซื้อคาสิโนมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ใกล้บอสตันที่เปิดให้บริการในเดือนหน้า

ทั้งสองบริษัทประกาศการตัดสินใจเมื่อคืนวันอังคาร น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่พวกเขาร่วมกันประกาศการเริ่มต้นของการอภิปรายเกี่ยวกับรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ในเมืองเอเวอเร็ตต์ รัฐแมสซาชูเซตส์

การเจรจาที่หายวับไปมีการนัดหยุดงานสองครั้งกับพวกเขา

สำหรับผู้เริ่มต้น Everett นายกเทศมนตรี Carlo DeMaria บอก WBUR-FM ว่าเขาจะใช้อำนาจของเขาในการปิดกั้นการขาย เมืองนี้ได้รับอำนาจนั้นเมื่อ Wynn ทำข้อตกลงเป็นเจ้าภาพกับเมืองทางเหนือของบอสตัน

เราจะไม่ขยับเขยื้อน เราจะไม่อนุญาตให้รีสอร์ทอื่นซื้อสถานที่นี้” DeMaria กล่าวเมื่อวันอังคาร “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพวกเขาไม่ใช่รีสอร์ทระดับ 5 ดาวอย่าง Wynn ซึ่งเป็นบริษัทที่สามารถดึงดูดลูกค้าต่างชาติได้อย่างแท้จริง จะสร้างความรู้สึกของรีสอร์ทปลายทางได้อย่างแท้จริง”

ประการที่สอง และอาจสำคัญที่สุด กฎหมายแมสซาชูเซตส์กำหนดให้บริษัทเกมไม่สามารถถือใบอนุญาตได้มากกว่าหนึ่งใบในรัฐ

MGM ได้ดำเนินการคาสิโนอื่นของรัฐในสปริงฟิลด์ ทางตะวันตกของรัฐแล้ว MGM Springfield เปิดทำการเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว แต่รายงานระบุว่าจะพลาดรายรับที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์

รีสอร์ทของ MGM อาจเผชิญกับการแข่งขันจากชุมชนชนเผ่าของคอนเนตทิคัตซึ่งกำลังพิจารณาที่จะพัฒนาคาสิโนดาวเทียมประมาณ 15 ไมล์ห่างออกไปใกล้ชายแดนของรัฐ

MGM มุ่งมั่นที่จะสปริงฟิลด์

ในแถลงการณ์ของCasino.orgเจ้าหน้าที่ MGM กล่าวว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสปริงฟิลด์

“เราจะสำรวจวิธีที่จะกระชับการมีส่วนร่วมของเราในเครือจักรภพให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การสนทนาของเราเกี่ยวกับเอเวอเร็ตต์รีสอร์ทอยู่ในจิตวิญญาณนั้น” คำแถลงของบริษัทกล่าว “เราได้สังเกตเห็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และสิ่งนี้สร้างปัญหาให้กับเราที่ MGM เราเพียงต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่เราดำเนินการอยู่เท่านั้น เราคิดว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการยุติการสนทนาเกี่ยวกับโอกาสนี้”

ขั้นตอนต่อไปสำหรับ Wynn?

ท่าเรือ Encore Boston Harbor มีกำหนดเปิดในวันที่ 23 มิถุนายนแต่ Matt Maddox ซีอีโอและประธานของ Wynn กล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนว่าวันที่นั้นอาจถูกเลื่อนออกไปประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นั้นไร้ที่ติ

การพัฒนาถูกรุมเร้าด้วยความล่าช้าและการโต้เถียงตั้งแต่ Wynn ได้รับใบอนุญาตในเดือนพฤศจิกายน 2014 คดีฟ้องร้องมากมายจากเมืองใกล้เคียงและแม้แต่บริษัทเกมอื่น ๆ ก็ทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้เริ่มอย่างเด่นชัดจนถึงเดือนสิงหาคม 2016

จากนั้นก็มีการสอบสวนของรัฐหลังจากที่บริษัทล้มเหลวในการเปิดเผยในระหว่างขั้นตอนการประมูลใบอนุญาตการเล่นเกมว่าทราบเกี่ยวกับการเรียกร้องการประพฤติผิดทางเพศต่อสตีฟ วินน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท นั่นนำไปสู่คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์เพื่อเรียกเก็บค่าปรับ 35.5 ล้านดอลลาร์กับบริษัท ซึ่งอาจตัดสินใจอุทธรณ์คำตัดสิน

แม้จะมีข้อโต้แย้งทั้งหมด Wynn Resorts กล่าวในแถลงการณ์ต่อCasino.orgว่าหวังว่าจะเปิด Encore Boston Harbor อย่างไรก็ตาม บริษัทยังกล่าวอีกว่ามีความรับผิดชอบในการพูดคุยกับ MGM เมื่อบริษัทแสดงความสนใจในทรัพย์สิน

“Wynn Resorts ภาคภูมิใจในการออกแบบ การพัฒนา และการดำเนินงานของรีสอร์ทแบบบูรณาการที่ดีที่สุดในโลก” คำแถลงระบุ “ในบางครั้ง ทรัพย์สินระดับโลกดึงดูดความสนใจของผู้อื่น และคณะกรรมการของเราก็มีหน้าที่ในการทบทวนความสนใจดังกล่าวอย่างจริงจัง หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เราได้ตกลงที่จะยุติการเจรจากับ MGM Resorts”

เมื่อเปิดให้บริการ ทางรีสอร์ทจะจ้างคนงานกว่า 5,500 คน หอคอยสูง 27 ชั้นจะมีห้องพัก 671 ห้อง โดยมีคาสิโนขนาด 210,000 ตารางฟุตพร้อมโต๊ะเกม 242 เกมและเครื่องสล็อตมากกว่า 3,100 เครื่อง

สำนักข่าวมาเก๊า (MNA )รายงาน

G2E เอเชีย G2E Asia เต็มไปด้วยความคึกคักที่ Venetian Macao แต่มีส่วนงานมหกรรมเกี่ยวกับ fintech และโดยเฉพาะ blockchain ทำให้ขนผิดหรือเปล่า?

Chan ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักประสานงานการเล่นเกมและการตรวจสอบของมาเก๊า (DICJ) มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดที่ The Venetian Macao ในวันอังคารหลังจากที่ Daisy Ho กรรมการบริหาร SJM Holdings เริ่มดำเนินการ

แต่ชานเป็นคนไม่แสดงตัว เมื่อได้รับการติดต่อ DICJ แจ้ง MNA ว่าเขาถอนตัวออกหลังจากรายงานของ “สมาคมบางแห่งและสาธารณชน” ว่าผู้แสดงสินค้าบางรายถูกสงสัยว่า “ใช้นิทรรศการมาเก๊าเพื่อส่งเสริมการเล่นเกมออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย”

แทนที่จะเข้าร่วม DICJ จะส่งตัวแทนไปตรวจสอบผู้แสดงสินค้าและดำเนินการตรวจสอบบ่อยครั้ง ในขณะที่แจกจ่าย “แผ่นพับการเล่นเกมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายไปยังผู้เข้าร่วมงานเพื่อเตือนพวกเขาเกี่ยวกับกฎหมายของมาเก๊า”

“DICJ เชื่อว่าก่อนที่การสอบสวนโดยละเอียดในเรื่องนี้จะเสร็จสิ้นเพื่อขจัดข้อสงสัยของสาธารณชน สำนักจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยผู้จัดนิทรรศการนั้นเหมาะสมกว่า” กล่าวต่อ

Crypto ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการพนัน เว็บแทงบาคาร่า

งานสามวัน — ตอนนี้ในปีที่ 13 —จัดขึ้นร่วมกันโดย Reed Exhibitions และ American Gaming Association และภูมิใจนำเสนอซัพพลายเออร์อุปกรณ์คาสิโนชั้นนำมากมายให้กับอุตสาหกรรมคาสิโนในเอเชียแปซิฟิก

แต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา รี้ดก็เลิกคิ้วขึ้นเมื่อรี้ดประกาศว่าได้ร่วมมือกับบริษัทบล็อกเชนในฮ่องกงอย่าง Blockchain Labs เพื่อช่วยจัดระเบียบส่วนงานใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Financial Technology Asia

กลุ่มนี้ตั้งใจที่จะเชื่อมต่อ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากคาสิโนและแพลตฟอร์มเกมกับบล็อคเชน คลาวด์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีการชำระเงิน” แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ถูกควบคุมในมาเก๊าในปัจจุบันและไม่ได้รับอนุญาตสำหรับกิจกรรมการเล่นเกม

ในวันพุธ การอภิปรายในหัวข้อ Blockchain & Gaming ถูกจัดขึ้นที่ฟอรัมเทคโนโลยีทางการเงินของ G2E

ขยะดิจิทัล

ปีที่แล้ว Monetary Authority of Macau (AMCM) ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ “กิจกรรมฉ้อโกงและอาชญากรรม” ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน cryptocurrency

บริษัทต่างๆ ในมาเก๊าได้สำรวจแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม รวมถึงDragon Groupซึ่งเปิดตัว Dragon Coin ในปี 2560 สกุลเงินดิจิทัลสามารถใช้ซื้อ Dragon Global Chips ได้ ซึ่งบริษัทหวังว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นชิปเกมจริงได้ ในสถานที่ในเครือโดยพื้นฐานแล้วทำให้อุตสาหกรรมขยะเป็นดิจิทัล

แต่ในสุนทรพจน์ของเขาที่งาน G2E Asia เมื่อปีที่แล้ว Chan เน้นย้ำว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมการเล่นเกมจะไม่ได้รับอนุญาต “ในอนาคตอันใกล้” ในมาเก๊า

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา DICJ ได้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดกับ MNA ว่าการสอบสวนนั้นเน้นไปที่กลุ่มบล็อคเชนของงานเอ็กซ์โปหรือไม่ รีดกล่าวว่าไม่มีงานใดที่ G2E Asia ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น

นักพนันกีฬามืออาชีพ พลิกล็อกอันตราย! ปรากฏการณ์ James Holzhauer คว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่ 24 ในรายการเกมที่ดำเนินมายาวนานเมื่อวันอังคาร โดยทำให้เขาได้รับเงินรางวัลรวมเป็น 1,867,142 เหรียญ

James Holzhauer

James Holzhauer กล่าวว่าประสบการณ์ของเขาในฐานะนักพนันมืออาชีพช่วยให้เขากำหนดกลยุทธ์นอกรีตได้ เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เขาสามารถแข่งขันกับเกมJeopardy ได้ 24 เกม! วิ่ง.

นั่นเป็นสตรีคที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ 55 ปีของรายการ – และด้วยชอล์กยาว Holzhauer แซงหน้านักวิทยาการคอมพิวเตอร์ Roger Craig ผู้ได้รับรางวัล 530,200 ดอลลาร์ในปี 2558 มากกว่าสามเท่า

ระหว่างทางเขาได้ทำลายJeopardy ที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย! บันทึกติดอาวุธด้วยนิ้วกริ่งที่เร็วมาก สมองเต็มไปด้วยข้อเท็จจริง และกลยุทธ์ของนักพนันที่แหวกแนว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นักเตะวัย 34 ปีจากลาสเวกัสสร้างสถิติเกมเดียวเมื่อเขาได้รับรางวัล $131,127 ซึ่งทำลายสถิติของตัวเองเมื่อสัปดาห์ก่อน เงินรางวัลเฉลี่ยต่อวันของ Holzhauer อยู่ที่ 77,798 ดอลลาร์ตอนนี้แซงหน้าระดับสูงสุดในเกมเดียวที่ 77,000 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้

พวกเขาภูมิใจในตัวเขาในลาสเวกัสที่ Clark County Commission ได้มอบกุญแจให้กับ Las Vegas Stripและตั้งชื่อให้เขาเป็น “ทูตสันถวไมตรี” ของเมือง

นั่นคือเมื่อสามสัปดาห์ก่อนและเขายังคงไป – และดูเหมือนว่าเขาอาจทำลายกำแพง 2 ล้านดอลลาร์ก่อนสิ้นสัปดาห์นี้

ความลับของโฮลเซาเออร์

แต่เขาก็ยังมีวิธีที่จะไปจับ All-Time Jeopardy! เคน เจนนิงส์ megalord ที่ชนะ 74 เกมติดต่อกันในปี 2547 รวมมูลค่า 2,520,7000 ดอลลาร์

ในขณะที่ Holzhauer ยังมีเกมให้เล่นมากกว่า 50 เกมก่อนที่จะแซง Jennings ในรูปแบบปัจจุบันเขาสามารถแซงหน้าเขาได้ในแง่การเงินภายในชัยชนะอีกสิบครั้ง

ในการให้สัมภาษณ์กับThe New York Timesเมื่อเดือนที่แล้ว Holzhauer อธิบายว่าอาชีพนักพนันของเขาหล่อหลอมJeopardy อย่างไร! กลยุทธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเบาะแสที่มีมูลค่าสูงสุดก่อนโดยหวังว่าจะได้แต้มคู่รายวัน

“คุณสามารถเปรียบเทียบการเดิมพันกีฬาหรือการแข่งขันโป๊กเกอร์ได้” เขากล่าว “มีข้อได้เปรียบอย่างมากที่จะมีชิปจำนวนมากในช่วงต้นของการแข่งขันโป๊กเกอร์ คุณสามารถสร้างบทละครที่คนอื่นทำไม่ได้

“ตอนที่ฉันเพิ่งเริ่มเล่นกีฬา ฉันไม่ได้มีเงินจำนวนมาก และมีหลายครั้งที่ฉันจะได้เห็นโอกาสในการเดิมพันที่ดีและมีไม่เพียงพอที่จะวางเดิมพัน” เขากล่าวเสริม “การตีคู่รายวันในคำใบ้แรกนั้นดี ฉันเดา แต่คุณสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นถ้าคุณมีเงิน $5,000 ต่อหน้าคุณอยู่แล้ว”

บันไดของจาค็อบ

Holzhauer ไม่ใช่นักพนันมืออาชีพคนแรกที่สาดน้ำในการแสดง ในปี 2559 อดีตแชมป์โป๊กเกอร์ของสหรัฐ อเล็กซ์ เจคอบ ได้รับตำแหน่งอันตราย! Champion of Champions ชนะรอบชิงชนะเลิศหลังจากเพลิดเพลินกับสตรีคหกเกม

จาคอบส์มีรายได้รวมประมาณ 250,000 ดอลลาร์โดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “Forrest Bounce” ซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยชัค ฟอร์เรสต์ อดีตแชมป์เปี้ยน

เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับ “การตีกลับ” จากหัวข้อหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่ง แทนที่จะยึดติดกับสิ่งที่คุณรู้จัก และเลือกเบาะแสที่มีมูลค่าสูงอีกครั้งทุกครั้งที่ทำได้