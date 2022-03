เว็บแทงบอล UFABET สำหรับผู้จัดการทีมแฟนตาซี

เว็บแทงบอล UFABET เขาจะกลับมาเล่นในวันศุกร์หรือไม่ เขาเป็นเพียงตัวเลือกเริ่มต้นที่ต่ำถ้าเขาเล่น แต่ … Mark Ingram (ข้อเท้า) — ไม่ได้ฝึกซ้อมในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีและดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่จะหายไปในเกมนี้

Rams at Dolphins , 13:00 น. วันอาทิตย์

ไลน์: MIA +3.5; o/u 46.0

ยอดรวมโดยนัย: แรมส์ 24.75, ปลาโลมา 21.25

บรรทัดต้องการให้เราเชื่อว่า: ชัยชนะของแรมส์ในวันจันทร์นั้นไร้ความหมาย คำสำคัญที่นั่น? วันจันทร์เหมือนอย่างในเดอะแรมส์ที่เล่นในตอนนั้น จากนั้นก็ซ้อมสองสามวันก่อนบินไปไมอามี่ ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ดีแต่เหนื่อยกับทีม Dolphins ที่พักผ่อนเต็มที่และกระปรี้กระเปร่าพร้อมกองหลังหน้าใหม่ ไม่มีทางที่ปลาโลมาจะทำสิ่งนี้ได้หากTua Tagovailoaไม่พร้อม คุณกำลังติดกับดักตัวเองถ้าคุณเลือกแรมส์

การตัดสินใจรายชื่อผู้เล่นที่ยากที่สุด: Darrell Henderson / Malcolm Brown — Start The Rams ต้องการเล่นแบบอนุรักษ์นิยม โดยมีงานมากมายสำหรับกองหลัง ซึ่งทำให้ทั้งคู่มีตัวเลือกที่เป็นไปได้ในแต่ละสัปดาห์ เราต้องการเห็นCam Akersทำงานมากขึ้น และ Brown ได้น้อยลง แต่นั่นยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นให้คาดหวัง Henderson ต่อไปที่จะเป็นผู้เล่นหลัก โดย Brown เห็นว่ามีคนแครี่ประมาณ 60-70% มากกว่า แต่ด้วยการผ่านที่มากกว่า งาน.

กอฟฟ์ทำคะแนนแฟนตาซี 20 แต้มหรือน้อยกว่าในสามจากสี่เกมที่ผ่านมา และฉันคาดว่าเขาจะลงได้อีกเกมในสัปดาห์นี้กับโลมา แนวรับของไมอามี่เล่นได้ดีนอกเหนือจากสองเกมใหญ่จากจอช อัลเลน และรัสเซล วิลสัน และดอลฟินส์อนุญาติให้ส่งบอลได้เพียง 7 ครั้ง เมื่อเทียบกับการสกัดกั้น 5 ครั้งในฤดูกาล ลาก่อนสัปดาห์ ฉันคาดว่าแนวรับของไมอามีจะพร้อมสำหรับแมตช์นี้ และกอฟฟ์ควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เริ่มเล่นระดับล่างในลีกที่ลึกกว่าอย่างดีที่สุด

แดเนียล โจนส์ QB

NY GIANTS • #8

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ TB TB -10.5 O/U 46

OPP VS QB

ครั้งที่ 4

โครงการ พีทีเอส

15.1

QB RNK

วันที่ 24

สถิติ YTD

จ่าย

1410

RUYDS

296

TD

5

INT

7

FPTS/G

13.8

นี่สำหรับผู้จัดการทีมแฟนตาซีในลีกสองควอเตอร์แบ็กและซูเปอร์เฟล็กซ์ และฉันจะไม่เริ่มโจนส์ในรูปแบบเหล่านั้นในสัปดาห์นี้ เขาแย่ขนาดนั้น และการจับคู่กับไฮเวย์ครั้งนี้ยากขนาดนั้น ในขณะที่แทมปาเบย์อนุญาตให้คาร์ทำคะแนนแฟนตาซี 22 แต้มในสัปดาห์ที่ 7 และควอเตอร์แบ็คสามคนทำทัชดาวน์ได้หลายครั้งกับบัคคาเนียร์ส (บรีส เฮอร์เบิร์ต และคาร์) ฉันไม่เห็นว่าโจนส์ประสบความสำเร็จมากนัก มันไม่ได้ช่วยอะไรที่เขามีสองเกมที่มีอย่างน้อย 21 Fantasy points ในฤดูกาลเมื่อเทียบกับสี่เกมที่มีเก้าแต้มหรือน้อยกว่า อยู่ห่างจากโจนส์ในลีกสองควอเตอร์แบ็คและซูเปอร์เฟล็กซ์ในสัปดาห์นี้

การแจ้งเตือนหน้าอก

Roethlisberger เข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 ด้วยเกม Fantasy Outing สองครั้งกับคลีฟแลนด์และเทนเนสซี ซึ่งเขารวมกันได้เพียง 28 แต้ม เขามีสามทัชดาวน์และสามเซพชั่นในช่วงนั้น และเขาควรต่อสู้กับกาที่กำลังลาจากลา หลายอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ Roethlisberger เผชิญหน้ากับ Ravens ในปี 2018 แต่เขาไม่มีประวัติในการเล่นที่ดีในบัลติมอร์ ในทริปก่อนหน้านั้น 5 ครั้งของเขา เขาจ่ายบอลเฉลี่ย 237.4 หลาต่อเกม และทำทัชดาวน์ได้ทั้งหมด 6 ครั้งและสกัดกั้น 5 ครั้ง ฉันจะหลีกเลี่ยง Roethlisberger ในทุกลีกถ้าทำได้ในสัปดาห์ที่ 8

ดังนั้นใครที่คุณควรเริ่มต้นและนั่งในสัปดาห์นี้? และกองหลังที่น่าประหลาดใจคนไหนที่จะพาคุณไปสู่ชัยชนะได้? เยี่ยมชม SportsLine เลยเพื่อรับการจัดอันดับในสัปดาห์ที่ 8 สำหรับทุกตำแหน่ง และดูว่า QB ใดจะหลุดพ้นจากตำแหน่ง 10 อันดับแรก ทั้งหมดจากรุ่นที่ทำได้เหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญครั้งใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว

สัปดาห์ที่ 8 ยังคงเป็นกระแสที่น่าวิตกสำหรับผู้จัดการและนักวิเคราะห์แฟนตาซี มือใหม่วิ่งกลับดูเหมือนจะผลัดกันสร้างคะแนนแฟนตาซี สัปดาห์นี้ Zack Moss และ JK Dobbins ปฏิบัติหน้าที่ Clyde Edwards-Helaire , Jonathan Taylor และD’Andre Swiftเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ ใช่ ทั้งหมดนี้ค่อนข้างจะพูดจาไม่สุภาพ ยกเว้นส่วนที่น่าหงุดหงิด

พูดถึงเรื่องน่าผิดหวัง มันไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีที่จะจ่ายบอลจากตัว ตาโกไวโลอาและเบเกอร์ เมย์ฟิลด์ แล้วเราจะทำอย่างไรกับมัน? มาดู Believe It or Not ของสัปดาห์นี้กัน

Clyde Edwards-Helaire และ Jonathan Taylor ไม่ต้องวิ่งหนีอีกต่อไป

แฟนตาซีมากขึ้น

สัปดาห์ที่ 8 ผู้ชนะและผู้แพ้

การสละสิทธิ์ก่อนกำหนด: RB breakouts

เทย์เลอร์และเอ็ดเวิร์ด-เฮแลร์เป็นนักวิ่งสำรอง 2 คนแรกที่ดราฟท์ในลีกแฟนตาซี และตลอดเจ็ดสัปดาห์แรก การแสดงของพวกเขาไม่สม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ในสัปดาห์ที่ 8 พวกเขาส่วนใหญ่แย่มาก

Edwards Helaire มีระยะ 31 หลาในเกมที่ทีมของเขาทำคะแนนได้ 35 แต้มกับNew York Jets Le’Veon Bellจับคู่เขาในแครี่และเป้าหมาย และจริงๆ แล้วมีอีกเจ็ดหลา เทย์เลอร์สร้างตัวเองได้ 31 หลาจากการแตะ 11 ครั้งกับสิงโต ที่แย่ไปกว่านั้น ทั้งJordan WilkinsและNyheim Hinesมีวัน Fantasy ที่ยิ่งใหญ่ รวมระยะ 175 หลาและสามทัชดาวน์

สิ่งที่เราเห็นในสัปดาห์ที่ 8 นั้นไม่สมเหตุสมผลนัก แต่มันยากที่จะไว้ใจมือใหม่ในสัปดาห์ที่ 9 ในสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขา

คำตัดสิน:อย่าไปเชื่อมัน

บางทีสำหรับเทย์เลอร์ แต่เพียงเพราะเขาเผชิญหน้ากับกาในสัปดาห์ที่ 9

หลังเหล่านี้เป็นทั้ง 20 อันดับแรกที่กลับมาในสัปดาห์ พวกเขาไม่ได้สูญเสียพรสวรรค์ที่ทำให้พวกเขาได้รับดราฟท์ระดับสูงหรือสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขาเป็นแฟนตาซีที่ยอดเยี่ยม การเปรียบเทียบผู้เล่นแบบนี้หลังจากเกมแย่ๆ ของพวกเขามักจะหมายถึงการพลาดเกมใหญ่ของพวกเขา สำหรับ Edwards-Helaire โดยเฉพาะ เขามีคู่ต่อสู้ที่ดีกับPanthersและ Bell ก็เปลี่ยน 6 ตัวของเขาให้กลายเป็น 7 หลา สถานการณ์เลวร้ายที่สุดควรเป็นคณะกรรมการที่เปิดกว้างซึ่งน่าจะทำให้หัวหน้า ทั้งสอง สำรองตัวเลือก 20 อันดับแรกในสัปดาห์ที่ 9 นั่นไม่ใช่กรณีสำหรับเทย์เลอร์กับเรเวนส์ แต่ฉันก็ไม่เชื่อว่ามี โอกาสที่แท้จริงที่เทย์เลอร์จะสูญเสียบทบาทนำของจอร์แดน วิลกินส์

ทีมงาน FFT แบ่งสัปดาห์ที่ 8 และสรุปแต่ละเกมใน พอดคาสต์ Fantasy Football Today ติดตาม พอดแคสต์ทั้งหมดของเราและสมัครรับข้อมูลที่นี่

คุณไม่จำเป็นต้องรั้งใครไว้จากเกมส่ง ลูกของ Browns

เมื่อOdell Beckhamออกมาในปีนี้ มีความหวังว่าตัวเลือก Fantasy ที่สอดคล้องกันสามารถเกิดขึ้นได้กับ แนวรับของ Raidersนี้ สัปดาห์ที่ 8 กับ Raiders ไม่ใช่เกมแรกที่ให้กำลังใจหากไม่มีเบ็คแฮม ทีมไม่ได้ทำแต้มทัชดาวน์และจาร์วิสแลนดรีเป็นบราวน์เพียงคนเดียวที่ได้รับมากกว่า 25 หลา Rashard Higginsว่างจนถึงช่วงปลายไตรมาสที่สี่ในขณะที่Harrison BryantและDavid Njokuรวมกันเพื่อจับสี่ครั้งและ 44 หลา The Browns ลาก่อนในสัปดาห์ที่ 9 และการวิ่งกลับของพวกเขาเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ควรค่าแก่การถือครอง

คำตัดสิน:เชื่อสิ

คุณสามารถแก้ตัวสำหรับเกมนี้ มีลมกระโชกแรงสูงถึง 40 ไมล์ต่อชั่วโมง และทีม Raiders ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการขว้างลูกบอลเช่นกัน แต่สัปดาห์ที่ 8 ไม่ใช่ความผิดปกติ นี่เป็นเกมที่หกของพวกเขาจากแปดเกมโดยผ่านน้อยกว่า 220 หลา Baker Mayfield มีเกมหนึ่งเกมที่มีคะแนนแฟนตาซีมากกว่า 20 คะแนน The Browns ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเบ็คแฮม มีความผิดในการผ่านบอลที่แย่ที่สุดในลีก แม้ว่าจะมีการจับคู่ที่ดีกับTexansในสัปดาห์ที่ 10 คุณไม่จำเป็นต้องถือ Browns ใดๆ ยกเว้น Kareem HuntและNick Chubb

Myles Gaskinเป็น Dolphin ที่สามารถสตาร์ทได้เพียงตัวเดียว

ในแง่ดี การเริ่มต้นครั้งแรกของตัว เว็บแทงบอล UFABET ตาโกไวโลคือชัยชนะเหนือแรมส์และโลมามีมากกว่า .500 แต่สำหรับสิ่งที่เราสนใจ นี่ไม่ใช่การเริ่มต้นที่น่ายินดี มือใหม่มีค่าเฉลี่ยเพียง 4.2 หลาต่อครั้ง และปลาโลมาไม่มีตัวจับบอลโดยได้รับมากกว่า 16 หลา Myles Gaskin, Preston Williams และDurham Smytheเป็นปลาโลมาเพียงตัวเดียวที่สามารถจับได้มากกว่าหนึ่งตัวในเกม Devante Parkerมีเพียงสองเป้าหมายและ 3 หลาที่ได้รับ

คำตัดสิน: อย่าไปเชื่อมัน

นี่เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกของ Tagovailoa เทียบกับทีม Rams ที่เก่งมาก และมันก็เป็นสคริปต์เกมที่แปลกมาก ปลาโลมามีเกมรับทัชดาวน์และการเตะลูกถ่อเพื่อทัชดาวน์ ซึ่งช่วยอธิบายว่าพวกเขาลงเล่นในเกมรุกเพียง 48 นัดเท่านั้น ในสัปดาห์ที่ 9 พวกเขาจะเดินทางไปยังแอริโซนา และ น่าจะไล่ตามคะแนนกับKyler Murray ปาร์คเกอร์จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องเริ่ม แต่เขาก็ไม่ใช่การเริ่มต้นที่แย่เช่นกัน ท้ายที่สุด แม้แต่ในเกมที่ไม่ค่อยระมัดระวังในฤดูกาลนี้ เขามักจะพบทางเข้าสู่โซนท้าย

Zack Moss คือBills ที่ดีที่สุดในช่วงที่ เหลือของฤดูกาล

ทั้ง Moss และDevin Singletaryได้รับ 14 ตัวในสัปดาห์ที่ 8 และทั้งคู่ก็มีประสิทธิภาพอย่างมากกับพวกเขา Singletary เฉลี่ย 6.1 หลาต่อการพกพาและ Moss อยู่ข้างหลังเขาที่ 5.8 แต่มอสมีวันแฟนตาซีที่ดีกว่ามาก เพราะเขาไปถึงโซนท้ายสองครั้ง นี่เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ Moss ได้คะแนน Singletary ใน Fantasy และนั่นควรเป็นความคาดหวังที่จะก้าวไปข้างหน้า

คำตัดสิน: เชื่อสิ

อย่าเชื่อว่าการกลับมาจะสอดคล้องกัน ตอนนี้พวกเขาเล่นด้วยกันห้าเกมแล้ว การสัมผัส 14 ครั้ง ที่มอสได้รับในสัปดาห์ที่ 8 เป็นจำนวนสูงสุดที่เขาได้รับในเกม Singletary มีการแตะ 10-15 ครั้งในทุกเกมที่พวกเขาทั้งคู่เล่น ด้วยระดับเสียงดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่จะลงมาทำทัชดาวน์ และมอสเป็นตัวเลือกที่ต้องการในเขตสีแดง ดังที่กล่าวไว้ Singletary มีค่าเฉลี่ย 4..8 หลาต่อการแครี่ 244 อาชีพ ดังนั้นคุณคงคาดหวังว่าเขาจะทำลายทัชดาวน์ที่ยาวนานได้บ่อยกว่าหลังโดยเฉลี่ย คาดว่า Moss และ Singletary จะมีความยืดหยุ่นสูง โดย Moss เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเล็กน้อยบ่อยกว่าไม่

Travis Fulghamเป็นตัวรับที่ต้องมีไม่ว่าใครจะแข็งแรงสำหรับEagles

มันง่ายที่จะสงสัย Fulgham เมื่อทีมไม่มีอาวุธทั้งหมด แต่ในคืนวันอาทิตย์ พวกเขาได้Jalen ReagorและDallas Goedertกลับมา และ Fulgham ก็ทำหน้าที่โปรดิวซ์ต่อไป เขานำทีมในเป้าหมาย การรับ และหลา และทำคะแนนทัชดาวน์ที่สี่ของเขาในห้าเกมอาชีพ อย่าคาดหวังว่าการกลับมาของZach Ertz , Miles Sanders หรือAlshon Jefferyจะเปลี่ยนบทบาทของเขาในฐานะผู้รับหมายเลข 1 ที่แท้จริงของทีมและตัวเลือกที่ต้องเริ่ม

คำตัดสิน:เชื่อเถอะ

มีตัวบ่งชี้สำคัญสองประการสำหรับการผลิตแฟนตาซีของผู้รับช่วงกว้าง ประการแรกคือการได้รับเป้าหมาย Fulgham เป็นผู้นำทีม Eagles ในแต่ละเกมที่ผ่านมาสี่เกม อย่างที่สองคือสิ่งที่คุณทำกับเป้าหมายของคุณ และฟูลแฮมนำผู้รับช่วงกว้างของฟิลาเดลเฟียทั้งหมดที่ 9.9 หลาต่อเป้าหมาย เขาได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากCarson Wentzและก็ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไม เริ่มต้นเขาด้วยความมั่นใจในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

เป้าหมายสูงสุดสำหรับการสละสิทธิ์ในสัปดาห์ที่ 9 อาจจะกลับมาอีกครั้ง แม้ว่าครั้งนี้จะไม่ใช่เพราะอาการบาดเจ็บก็ตาม การบาดเจ็บที่ใหญ่ที่สุดในสัปดาห์ที่ 8 อยู่ที่ตัวรับที่กว้างและสิ้นสุด – ดาร์เรลล์เฮนเดอร์สัน (ต้นขา) เป็นอาการบาดเจ็บที่สำคัญเพียงอย่างเดียวที่อาจเกิดขึ้นจากการวิ่งกลับ – ดังนั้นเป้าหมายการสละสิทธิ์เป็นเพราะประสิทธิภาพและบทบาทที่อาจเปลี่ยนแปลง

แฟนตาซีมากขึ้น

สัปดาห์ที่ 8 ผู้ชนะและผู้แพ้

เชื่อหรือไม่

แน่นอนว่าอาการบาดเจ็บของเฮนเดอร์สันนั้นคุ้มค่าที่จะพูดถึง Cam Akersถูกผลักไสให้นั่งสำรองหลังจากที่ Henderson โผล่ขึ้นมาเป็นผู้นำของRamsโดยที่ ดูเหมือน Malcolm Brownจะถูกขังอยู่ในบทบาทของเขาในฐานะแบ็คหมายเลข 2 และส่งต่อทางเลือกของนักเตะ อย่างไรก็ตาม เมื่อเฮนเดอร์สันออกจากเกมในวันอาทิตย์ด้วยอาการบาดเจ็บ Akers ได้วิ่งจริงครั้งแรกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 เขาดูแข็งแกร่ง วิ่งไป 35 หลาด้วยเก้าลูก และเพิ่มแผนกต้อนรับ 19 หลาให้กับเป้าหมายคนเดียวของเขา แน่นอนว่าปัญหาเดียวคือแรมส์ต้องจากลาในสัปดาห์ที่ 9 ทำให้เฮนเดอร์สันมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกสัปดาห์หนึ่งเพื่อให้มีพละกำลังอย่างเต็มที่ และอาจปล่อยให้ Akers กลับมาทำหน้าที่หมายเลข 3 อีกครั้งหากเขาทำได้

นั่นอาจทำให้ Akers มีความสำคัญน้อยลงสำหรับการสละสิทธิ์ในสัปดาห์ที่ 9 แต่ก็อาจทำให้เขาเป็นคนที่คุณสามารถเสนอราคาต่ำและอาจได้รับประโยชน์อย่างมากหากบทบาทของเขาเพิ่มขึ้นหลังจากลาก่อน – เช่นGus Edwardsและ JK ดอบบินส์ สัปดาห์นี้ หากคุณไม่มีความต้องการในทันทีและสามารถจ่ายได้ มันก็ไม่อยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้ที่ Akers จะเป็นหนึ่งในรถปิคอัพที่มีค่าที่สุดของสัปดาห์ที่ 9

ทีมงาน FFT แบ่งสัปดาห์ที่ 8 และสรุปแต่ละเกมใน พอดคาสต์ Fantasy Football Today ติดตาม พอดแคสต์ทั้งหมดของเราและสมัครรับข้อมูลที่นี่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในทันที Gus Edwards, Jordan Wilkins , Damien HarrisและZack Mossต่างก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในการใช้งานในสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเริ่มต้นได้ — สำหรับสัปดาห์ที่ 9 เป็นต้นไป

นี่คือสิ่งที่คนเหล่านั้นและตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่เหลือจากสัปดาห์ที่ 8 มีให้:

สัปดาห์ที่ 9

เป้าหมายการสละสิทธิ์ก่อนกำหนด

ต้นสัปดาห์ที่ 9 การสละสิทธิ์ WIRE

แซ็ค มอส RB

ควาย • #20

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 3ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ SEA SEA -3 O/U 51.5

OPP VS RB

วันที่ 8

บัญชีรายชื่อ

71%

สถิติสัปดาห์ที่ 8

RUYDS

81

REC

0

REYDS

0

TD

2

FPTS

20.1

Moss มีรายชื่อค่อนข้างกว้างกว่าที่เรามักจะชอบสำหรับคอลัมน์ Waiver-wire เหล่านี้ แต่เขาควรเพิ่มเขาทุกที่ที่เขาว่างหลังจากสัปดาห์ที่ 8 ที่มีแนวโน้มมาก Moss แยกตัวกับ Devin Singletary ตรงกลาง 14-14 — Josh Allen มี 10 คน แต่ Moss มีบทบาทที่มีค่ามากกว่า และหนึ่งในสามของไตรมาสที่สามเน้นย้ำเรื่องนั้นจริงๆ Singletary เริ่มไดรฟ์และช่วยให้ตั๋วเงินได้รับลูกบอลในแนวผู้รักชาติ 15 หลา; จากจุดนั้นเป็นต้นมา มอสได้วิ่งจากเส้น 19-, 17-, 5 และ 4 หลา ในที่สุดไดรฟ์นั้นจบลงด้วย Josh Allen ที่ทำทัชดาวน์ได้ แต่ Moss ทำคะแนนได้สองทัชดาวน์จากภายในเส้น 10 หลา ถ้า Moss แยกแครี่แต่ถูกจัดลำดับความสำคัญใกล้เส้นประตู เขาจะเป็นตัวเลือกแฟนตาซีที่ดีกว่า และตัวเลือกที่คุณไม่อยากทิ้งเอาไว้บนเส้นลวดถ้าเขา

headshot-image

จอร์แดน วิลกินส์ RB

รัฐเทนเนสซี • #33

อายุ: 27 • ประสบการณ์: 5 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ BAL BAL -3 O/U 45.5

OPP VS RB

5th

บัญชีรายชื่อ

0%

สถิติ YTD

RUYDS

89

REC

1

REYDS

24

TD

1

FPTS

18.3

แผนเกมของ Colts ไม่คาดว่าจะนำเสนอในวันอาทิตย์ที่ Wilkins สิ่งที่ Frank Reich ออกมาและพูดหลังเกม อย่างไรก็ตาม Colts เลือกที่จะขี่มือร้อนกับ Jonathan Taylor ที่พยายามทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จ และ Wilkins เป็นมือที่ร้อนแรงในวันอาทิตย์ เขานำทีมในการวิ่งและวิ่งหลาและทำแต้มทัชดาวน์เพียงครั้งเดียวโดยวิ่งกลับ – หลังจากที่เทย์เลอร์ล้มเหลวในการเข้าไปไม่มีการรับประกันว่าวิลกินส์จะเป็นผู้เริ่มต้นในสัปดาห์หน้า แต่เขาเริ่มครึ่งหลังและเพิ่มเทย์เลอร์ขึ้นเกือบสองเท่า แบก ดังนั้นคุณต้องสมมติว่าวิลกินส์จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก้าวไปข้างหน้า เขาแน่ใจว่าได้รับมัน

headshot-image

Damien Harris RB

นิวอิงแลนด์ • #37

อายุ: 25 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ NYJ NE -7.5 O/U 41.5

OPP VS RB

วันที่ 28

บัญชีรายชื่อ

61%

สถิติสัปดาห์ที่ 8

RUYDS

102

REC

0

REYDS

0

TD

1

FPTS

16.2

แบ็คฟิลด์สามหัวของผู้รักชาติ อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ มีเพียงหัวเดียวเท่านั้น Harris วิ่งบอล 16 ครั้ง ขณะที่ James White และ Rex Burkhead รวมกันเพียง 11 ครั้งระหว่างพวกเขา ไม่ได้หมายความว่าแฮร์ริสจะเป็นผู้นำในสัปดาห์ที่ 9 เขาติดตามการฝ่าวงล้อมในสัปดาห์ที่ 4 โดยมีเพียงหกคนในเกมถัดไป แต่เขาเป็นนักวิ่งที่ดีที่สุดของกลุ่มนี้ และเขาได้เจ็ตส์ในวันจันทร์หน้า คุณจะต้องการเริ่มต้นเขา

Gus Edwards RB

บัลติมอร์ • #35

อายุ: 26 • ประสบการณ์: 5 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

OPP VS RB

ครั้งที่ 3

บัญชีรายชื่อ

39%

สถิติสัปดาห์ที่ 8

RUYDS

87

REC

0

REYDS

0

TD

1

FPTS

14.7

หาก Mark Ingram ไม่สามารถกลับมาในสัปดาห์ที่ 9 กับ Colts ได้ Edwards จะเป็นการยากที่จะไม่อยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของคุณ JK Dobbins เป็นนักวิ่งที่ดีกว่าในวันอาทิตย์ แต่ Edwards ทำได้ดีทีเดียว โดยเฉลี่ย 5.4 หลาต่อการพกพาหนึ่งครั้ง และทำประตูในโอกาสทำประตู แบ็คทั้งสองข้างจะเป็นตัวเลือกในการออกสตาร์ทได้ตราบเท่าที่อินแกรมไม่อยู่ และเอ็ดเวิร์ดส์น่าจะได้รายชื่อในสัปดาห์นี้มากกว่าที่เขาเคยเป็น

คอรีย์ เดวิส WR

NY JETS • #84

อายุ: 27 • ประสบการณ์: 6 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ CHI TEN -6 O/U 46.5

OPP VS WR

วันที่ 6

บัญชีรายชื่อ

67%

สถิติสัปดาห์ที่ 8

REC

8

ทาร์

10

REYDS

128

TD

1

FPTS

26.8

การเล่นในจังหวะที่ส่งลูกต่ำด้วยผู้รับหมายเลข 1 ที่เป็นที่ยอมรับ เดวิสถูกมองข้ามเมื่อเข้ามาในฤดูกาลนี้ แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยเขาได้อีกต่อไป เดวิสที่เข้าสู่สัปดาห์ที่ 7 ด้วยคะแนน PPR อย่างน้อย 11.9 คะแนนในแต่ละเกมสี่เกมแรกของเขา รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของเขาในวันอาทิตย์ นำทีมในทุกหมวดการรับ AJ Brown ยังคงเป็นผู้รับหมายเลข 1 ที่นี่ แต่ด้วย Jonnu Smith ที่เห็นเพียงหกเป้าหมายในสองเกมที่ผ่านมา Davis ดูเหมือนว่าเขาจะมีพื้นที่เพียงพอที่จะคง Fantasy ไว้ได้ในสิ่งที่ยังคงเป็นความผิดของ Titans ที่มีประสิทธิภาพมาก

Darnell Mooney WR

ชิคาโก • #11

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 3 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ เท็น เท็น -6 O/U 46.5

OPP VS WR

วันที่ 25

บัญชีรายชื่อ

7%

สถิติสัปดาห์ที่ 8

REC

5

ทาร์

6

REYDS

69

TD

1

FPTS

17.9

Mooney เล่นบทบาทที่น่าสนใจให้กับ Bears มาระยะหนึ่งแล้ว และในที่สุดเขาก็จ่ายเงินให้กับมันในสัปดาห์ที่ 8 Mooney จับห้าจากหกเป้าหมายในระยะ 69 หลาและทำทัชดาวน์กับ Saints ซึ่งเป็นอันดับสามของทีมในระยะหลา จับได้และตั้งเป้าอยู่เบื้องหลังอัลเลน โรบินสันและแอนโธนี่ มิลเลอร์ โดยปกติจะมีที่ว่างไม่เพียงพอสำหรับความผิดนี้สำหรับเครื่องรับที่เกี่ยวข้องกับ Fantasy สามคน แต่ Mooney กำลังเล่นสแนปจำนวนมากและเห็นเป้าหมายในดาวน์ฟิลด์ และจริง ๆ แล้วเขาตกเป็นเป้าหมายมากกว่ามิลเลอร์ในฤดูกาลนี้

จาโคบี เมเยอร์ส WR

นิวอิงแลนด์ • #16

อายุ: 25 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ NYJ NE -7.5 O/U 41.5

OPP VS WR

วันที่ 19

สถิติสัปดาห์ที่ 8

REC

6

ทาร์

10

REYDS

58

TD

0

FPTS

11.8

เมเยอร์สนำทีมแพทริออตส์เข้าเป้า จับและหลาในสัปดาห์ที่ 7 และเมื่อจูเลียน เอเดลมาน (เข่า) และเอ็นคีล แฮร์รี่ (การถูกกระทบกระแทก) ออกตัวในวันอาทิตย์ เขาทำได้อีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 โดยผ่านบอลหกจากทั้งหมด 10 ครั้ง 58 หลา. เมเยอร์สเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่มีเป้าหมายมากกว่าสี่เป้าหมายในเกม ดังนั้นเขาจึงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 อย่างแท้จริงโดยปริยาย แต่นั่นอาจไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าแฮร์รี่จะกลับมา — เอเดลมานน่าจะพลาดอย่างน้อยสองสามสัปดาห์หลังจากเข้ารับการผ่าตัด . เมเยอร์สไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมาย แต่เขามีบทบาทที่มั่นคงและอาจเป็นตัวสำรองก่อนสัปดาห์หรืออาการบาดเจ็บ

พิจารณาด้วย:จอร์แดน รีด, TE, ซานฟรานซิสโก — 4%

เมื่อจอร์จ คิ ตเทิ ล ออกจากเกมในวันอาทิตย์ด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า49ersอาจจะมีช่องโหว่ขนาดใหญ่อีกหลุมในการรุกของพวกเขาในสัปดาห์ที่ 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัปดาห์สั้นก่อนเกมวันพฤหัสบดีกับPackers ข่าวดีก็คือ รี้ดกลับมาซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้า IR ด้วยข้อเข่าแพลง และสามารถกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์ที่ 9 เนื่องจากประวัติอาการบาดเจ็บของเขา มันเสี่ยงที่จะเชื่อใจเขา แต่รี้ดทำได้ 9 ครั้ง 73 หลาและสองทัชดาวน์ใน 14 เป้าหมายในหนึ่งเกมครึ่งโดย Kittle ออกไป Reed จะเป็นตัวเลือกการสตรีมที่ใช้งานได้จริงและแทนที่ Kittle ถ้าเขาสามารถเล่นได้

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ MIA LAR -3.5 O/U 46

OPP VS QB

ครั้งที่ 4

โครงการ พีทีเอส

22.4

QB RNK

วันที่ 19

สถิติ YTD

จ่าย

1789

RUYDS

40

TD

14

INT

4

FPTS/G

21.9

แดเนียล โจนส์ QB

NY GIANTS • #8

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ TB TB -10.5 O/U 46

OPP VS QB

ครั้งที่ 4

โครงการ พีทีเอส

15.1

QB RNK

วันที่ 24

สถิติ YTD

จ่าย

1410

RUYDS

296

TD

5

INT

7

FPTS/G

13.8

การแจ้งเตือนหน้าอก

ฉายโดย สปอร์ตไลน์

Ben Roethlisberger QB

พิตต์สเบิร์ก • #7

อายุ: 40 • ประสบการณ์: 18 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ BAL BAL -3.5 O/U 46.5

OPP VS QB

วันที่ 12

โครงการ พีทีเอส

15.8

QB RNK

วันที่ 17

สถิติ YTD

จ่าย

1446

RUYDS

6

TD

13

INT

4

FPTS/G

21.8

Roethlisberger เข้าสู่สัปดาห์ที่ 8 ด้วยเกม Fantasy Outing สองครั้งกับคลีฟแลนด์และเทนเนสซี ซึ่งเขารวมกันได้เพียง 28 แต้ม เขามีสามทัชดาวน์และสามเซพชั่นในช่วงนั้น และเขาควรต่อสู้กับกาที่กำลังลาจากลา หลายอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ Roethlisberger เผชิญหน้ากับ Ravens ในปี 2018 แต่เขาไม่มีประวัติในการเล่นที่ดีในบัลติมอร์ ในทริปก่อนหน้านั้น 5 ครั้งของเขา เขาจ่ายบอลเฉลี่ย 237.4 หลาต่อเกม และทำทัชดาวน์ได้ทั้งหมด 6 ครั้งและสกัดกั้น 5 ครั้ง ฉันจะหลีกเลี่ยง Roethlisberger ในทุกลีกถ้าทำได้ในสัปดาห์ที่ 8

เริ่มต้น ‘EM & นั่ง’ EM

วิ่งหลัง

เริ่ม ‘EM

ฉายโดย สปอร์ตไลน์

Myles Gaskin RB

ไมอามี่ • #37

อายุ: 25 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ LAR LAR -4 O/U 46

OPP VS RB

วันที่ 15

โครงการ พีทีเอส

14.3

RB RNK

วันที่ 13

สถิติ YTD

RUYDS

340

REC

27

REYDS

182

TD

1

FPTS/G

14.2

หวังว่า Gaskin จะเริ่มต้นจากจุดที่เขาทำค้างไว้ก่อนการจากลาในสัปดาห์ที่ 7 ด้วยแมตช์นี้กับทีม Rams เขาทำคะแนน PPR ได้อย่างน้อย 16 คะแนนในเกมที่พบกับซานฟรานซิสโกและทีมเจ็ตส์ติดต่อกัน และเราจะได้เห็นว่าเขาทำได้อย่างไรกับตัวทาโกวาอิลัวที่ตอนนี้เป็นกองหลังตัวจริง การป้องกันการวิ่งของ Rams นั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล และพวกเขาไม่อนุญาตให้วิ่งกลับมาทำคะแนนในห้าเกมติดต่อกัน แต่เหตุผลที่ฉันชอบ Gaskin ในสัปดาห์นี้คือ Rams ได้ต่อสู้กับการวิ่งไล่จับ กองหลังห้าคนในห้าเกมที่ผ่านมามีอย่างน้อยสี่จับกับแรมส์และ Gaskin จับได้เฉลี่ย 4.5 ครั้งต่อเกม เขาควรจะเป็นเลิศใน PPR

Giovani Bernard RB

แทมปาเบย์ • #25

อายุ: 30 • ประสบการณ์: 10 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ TEN TEN -6 O/U 53.5

OPP VS RB

วันที่ 9

โครงการ พีทีเอส

11.3

RB RNK

วันที่ 10

สถิติ YTD

RUYDS

81

REC

21

REYDS

174

TD

2

FPTS/G

8.4

Joe Mixon (เท้า) เว็บแทงบอล UFABET คาดว่าจะออกมาอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 เบอร์นาร์ดเริ่มต้นสำหรับ Mixon ในสัปดาห์ที่ 7 กับคลีฟแลนด์และมีคะแนน PPR 19 คะแนนจาก 13 อุ้มในระยะ 37 หลาและห้าครั้งสำหรับ 59 หลาและทัชดาวน์ในห้าเป้าหมาย . ตอนนี้เบอร์นาร์ดทำคะแนนได้อย่างน้อย 12 คะแนน PPR ในเจ็ดเกมที่ผ่านมาเขามีการสัมผัสสองหลักย้อนหลังไปถึงปี 2017 และกาลส์ได้ให้ผู้นำของพวกเขากลับมาอย่างน้อย 18 ครั้งในทุกเกมในปีนี้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ไททันส์อนุญาตให้วิ่งกลับมาทำคะแนนในทุกเกมในฤดูกาลนี้

บอสตัน สก็อตต์ RB

ฟิลาเดลเฟีย • #35

อายุ: 26 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ DAL PHI -7.5 O/U 43.5

OPP VS RB

วันที่ 26

โครงการ พีทีเอส

10.7

RB RNK

วันที่ 16

สถิติ YTD

RUYDS

113

REC

10

REYDS

94

TD

1

FPTS/G

5.2

ลีโอนาร์ด โฟร์เน็ตต์ RB

แทมปาเบย์ • #7

อายุ: 27 • ประสบการณ์: 6 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ NYG TB -10.5 O/U 46

OPP VS RB

วันที่ 25

โครงการ พีทีเอส

9.8

RB RNK

วันที่ 20

สถิติ YTD

RUYDS

173

REC

13

REYDS

81

TD