เว็บแทงบอล SBOBET สโบสล็อต Standard Parking ประกาศ

เว็บแทงบอล SBOBET CHICAGO, March 26, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Standard Parking Corporation (Nasdaq:STAN) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจัดการที่จอดรถชั้นนำของประเทศ ประกาศว่า บริษัทได้รับสัญญาเพื่อให้บริการจัดการที่จอดรถสำหรับปัจจุบันและอนาคต Yankee Stadium ในนิวยอร์ก Washington Square Office Complex ใน Minneapolis, Minnesota และ Columbus City Center ในโคลัมบัส โอไฮโอ

ที่จอดรถสนามกีฬาแยงกี้ Standard Parking ได้รับรางวัลสัญญาหลายปีโดย Bronx Parking Development Company และ New York City Economic Development Corporation เพื่อให้บริการจัดการที่จอดรถและบริการจัดกิจกรรมพิเศษที่โรงจอดรถที่มีอยู่ 10 แห่งซึ่งให้บริการสนามกีฬา Yankee พร้อมโรงจอดรถเพิ่มเติมอีก 3 แห่งที่จะสร้างโดย 2553 ร่วมกับการก่อสร้างสนามกีฬาแยงกี้แห่งใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ 9,500 คัน ส่วนใหญ่ให้บริการทีมเบสบอลในเมเจอร์ลีกของนิวยอร์กแยงกี้ และเป็นตัวแทนของพื้นที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิวยอร์ก Standard Parking วางแผนที่จะอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ทั้งหมดและใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแบบชำระล่วงหน้าที่อุทยาน เพื่อให้ลูกค้าที่จัดงานสามารถซื้อที่จอดรถออนไลน์ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ยังมีบริการรับจอดรถที่งาน Yankee Stadium

Steven Aiello รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการของ Standard Parking ในนิวยอร์ก กล่าวว่า “รางวัลนี้ตอกย้ำบทบาทของ Standard Parking ในฐานะผู้เล่นหลักในตลาดที่จอดรถด้านกีฬาและความบันเทิงในนิวยอร์ก โดยอาศัยตำแหน่งผู้นำของเราในตลาดนี้ทั่วประเทศ” “เราตั้งตารอที่จะพบกับความท้าทายในการให้บริการที่จอดรถชั้นหนึ่งแก่แฟนบอลและผู้ร่วมงานของแฟรนไชส์ที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมเจอร์ลีกเบสบอล”

วอชิงตัน สแควร์ ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ National เว็บแทงบอล SBOBET Office Partners ได้ทำสัญญาจ้าง Standard Parking เพื่อบริหารจัดการการจอดรถที่ Washington Square Office Complex ใน Minneapolis การดำเนินการจอดรถครอบคลุมพื้นที่จอดรถกว่า 1,600 คันในโรงรถสองแห่งและลานจอดสามแห่ง นอกจากการรองรับความต้องการที่จอดรถของอาคารสำนักงานแล้ว ที่จอดรถยังให้บริการที่จอดรถสำหรับอาคาร ธุรกิจ และร้านอาหารอื่นๆ ในพื้นที่อีกด้วย

โรงจอดรถในใจกลางเมืองโคลัมบัส บริษัทโคลัมบัส ดาวน์ทาวน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัล Standard Parking สัญญาหลายปีเพื่อจัดการสถานที่จอดรถสองแห่งของโคลัมบัส ซิตี้ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีที่จอดรถ 4,400 แห่ง Standard Parking จะติดตั้งเทคโนโลยี pay-in-lane อัพเกรดซอฟต์แวร์ควบคุมที่มีอยู่ ปรับปรุงความสามารถของบัตรเครดิต และเพิ่มโปรแกรมอำนวยความสะดวกที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Standard Parking

เพื่อให้มีแพลตฟอร์มปฏิบัติการที่เป็นมิตรกับลูกค้าและคุ้มค่า Thomas L. Hagerman รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Standard Parking กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ Columbus Downtown Development Corporation เพื่อปรับปรุงอนาคตของเมืองโคลัมบัส

Standard Parking Corporation ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 12,500 คน บริหารจัดการโรงจอดรถประมาณ 2,100 แห่ง ที่มีที่จอดรถมากกว่าหนึ่งล้านคันในกว่า 330 เมืองทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับที่จอดรถและรถรับส่งที่ให้บริการสนามบินประมาณ 60 แห่ง

อังกฤษ ) ในตลาดใหม่สี่แห่ง: ออสติน เท็กซัส; ฟลินท์ มิช.; ออร์แลนโด ชั้น; และเวสต์ปาล์มบีช ชั้น การเพิ่มเติมเหล่านี้ทำให้ DISH Network นำเสนอ HD ในพื้นที่ 39 ตลาด เข้าถึงมากกว่า 54 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนโทรทัศน์ในสหรัฐฯ ที่มีช่อง HD ในท้องถิ่น

“เราได้ประกาศเมื่อต้นปีนี้ว่าเราจะบรรลุเป้าหมายของตลาด HD ในท้องถิ่น 100 แห่งและช่อง HD ระดับประเทศ 100 ช่องภายในสิ้นปี 2551 และในอีกสองเดือนข้างหน้า เราจะมุ่งสู่เป้าหมายนี้โดยเพิ่มบริการ HD ในพื้นที่ของเรามากกว่า 60 รายการ

เปอร์เซ็นต์” Eric Sahl รองประธานอาวุโสฝ่ายการเขียนโปรแกรมสำหรับ DISH Network กล่าว “เราเข้าใจดีว่าลูกค้าของเราดูรายการทีวีที่พวกเขาชื่นชอบผ่านเครือข่ายท้องถิ่นของพวกเขา และด้วยการเพิ่มตลาดเหล่านี้ เราแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปรับปรุงวิธีที่ลูกค้าของเราดูทีวี”

ลูกค้า DISH Network ในตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่เหล่านี้สามารถเพิ่ม HD ลงในแพ็คเกจการเขียนโปรแกรมของพวกเขาได้ในราคาเพียง $10 ต่อเดือน ในการดูโปรแกรม HD พวกเขาจะต้องอัปเกรดเป็นเครื่องรับ DishHD ด้วย ViP722 ที่ได้รับรางวัลของ DISH Network

ซึ่งเป็นเครื่องบันทึกภาพแบบ dual-tuner dishDVR สามารถบันทึกโปรแกรม HD ได้นานถึง 55 ชั่วโมง และโปรแกรมความคมชัดมาตรฐาน (SD) สูงสุด 350 ชั่วโมง ซึ่งเป็นกล่องรับสัญญาณส่วนใหญ่ในตลาด

ลูกค้า DISH Network ใหม่ที่ผ่านการรับรองซึ่งลงทะเบียนด้วยข้อผูกพัน 24 เดือนจะได้รับการเขียนโปรแกรมฟรีสามเดือน (มูลค่า 120 ดอลลาร์) ฟรี DishDVR และติดตั้งฟรี (มูลค่า 49.99 ดอลลาร์)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอ HD หรือเทคโนโลยี DVR ของ DISH Network โทร 1-800-333-DISH (3474) ไปที่www.dishnetwork.comหรือเยี่ยมชมร้านค้าปลีก DISH Network ในพื้นที่ของคุณ เกี่ยวกับ ดิช เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น

DISH Network Corporation (Nasdaq:DISH) ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่ลูกค้ามากกว่า 13.78 ล้านรายด้วยความพึงพอใจของลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งแซงหน้าบริษัทเคเบิลรายใหญ่มาเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน ลูกค้า DISH Network ยังเพลิดเพลินกับการเข้าถึงเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล (DVR) ที่ได้รับรางวัล), ช่องวิดีโอและเสียงหลายร้อยช่อง, ช่องต่างประเทศส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา,

แอปพลิเคชั่นทีวีอินเทอร์แอคทีฟชั้นนำของอุตสาหกรรม, รายการลาตินและกีฬาที่ดีที่สุด และภาพยนตร์ในรูปแบบ HD DISH Network นำเสนอแพ็คเกจและราคาที่หลากหลาย รวมถึงราคาดิจิทัลที่ต่ำที่สุดในอเมริกา แพ็คเกจ DishDVR Advantage บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการอัพเกรดฟรีเป็น HD DVR ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เครือข่าย DISH รวมอยู่ในดัชนี Nasdaq-100 (NDX) และเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 300 เยี่ยมwww.dishnetwork.com/aboutusหรือโทร 1-800-333-DISH (3474) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เดนเวอร์, 27 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ Dyer & Berens LLP ( www.berenslaw.com ) ได้สนับสนุนผู้ที่ซื้อหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของ Michael Baker Corporation (AMEX:BKR) ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2550 ถึง 22 กุมภาพันธ์ , 2008 (“ช่วงชั้นเรียน”) เพื่อติดต่อ Jeffrey A. Berens, Esq. ที่ 1-888-300-3362, 303-861-1764 หรือทางอีเมลที่ jeff@dyerberens.com หรือที่ปรึกษาที่เลือก เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเขาในคดีฟ้องร้องกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เพิ่งยื่นฟ้อง

หากคุณเป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์ของ Michael Baker Corporation ในช่วงระยะเวลาของชั้นเรียน คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อแต่งตั้ง “โจทก์หลัก” คำขอดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและจะต้องดำเนินการภายในหรือก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

คดีความของผู้ถือหุ้นกล่าวหาว่าจำเลยละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยการให้ข้อมูลเท็จแก่ตลาดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของ Michael Baker Corporation ซึ่งทำให้ราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์พองตัวเกินจริง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 บริษัทได้สร้างความตกตะลึงให้กับตลาดเมื่อมีการประกาศว่าจะปรับปรุงงบการเงินฉบับก่อนหน้า จากข่าวนี้ หุ้นของบริษัทร่วงลงกว่า 20% จากปริมาณการซื้อขายที่มากผิดปกติ

Dyer & Berens LLP เชี่ยวชาญในการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่ซับซ้อนในนามของนักลงทุนที่ได้รับบาดเจ็บทั่วประเทศ ประสบการณ์ที่กว้างขวางของบริษัทในการดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อยู่ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล มีส่วนในการฟื้นตัวหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุนที่ได้รับความเดือดร้อน ทนายความของบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักหรือผู้ประสานงานในการดำเนินการกลุ่มการฉ้อโกงหลักทรัพย์หลายอย่าง

ซึ่งรวมถึง: ในส่วนที่สองของ Qwest Comm’ns Int’l Sec คดี.; Croker v. Carrier Access Corp.; กองทุนบำเหน็จบำนาญร่วม UFCW Local 880-Retail กับ Newmont Mining Corp.; Rasner v. FirstWorld Comm’ns, Inc.; ใน ICG Comm’ns Sec. คดี.; Angres v. Smallworldwide, PLC; ใน Ultimate Electronics, Inc. วินาที คดี.; Kerns v. SpectraLink Corp.; Queen Uno Ltd. v. Coeur d’Alene Mines Corp.; ทูธแมน วี. One-Stop Wireless ของอเมริกา; Gregg v. Sport-Haley, Inc.; และในการสื่อสารทางไกล, Inc. ก.ล.ต. ลิติก.

อังกฤษ เครือข่ายกีฬาที่มีคนดูมากที่สุดของอังกฤษในรูปแบบความคมชัดสูง (HD) NESN มีให้บริการในรูปแบบความคมชัดมาตรฐาน (SD) บน DISH Network ช่อง 434 และเกม HD พร้อมใช้งานบนช่อง 434 HD สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจโปรแกรมโปรแกรม Top 100 Plus หรือสูงกว่าของอเมริกา

“การเพิ่ม New England Sports Network สโบสล็อต ในรูปแบบ HD ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Regional Sports Networks ที่มีอยู่ทำให้แฟนกีฬาใน New England มีเหตุผลมากขึ้นในการสมัคร DISH Network” Eric Sahl รองประธานอาวุโสฝ่ายการเขียนโปรแกรมสำหรับ DISH Network กล่าว “การรวมโปรแกรมกีฬา HD ล่าสุดและเป็นที่นิยมที่สุดเข้ากับฟังก์ชันและเทคโนโลยีของ DishDVR ชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรา ลูกค้าจะได้พบกับหลายวิธีในการปรับปรุงประสบการณ์การรับชมของพวกเขา”

“เรามีความยินดีที่สมาชิก DISH Network จะมีเกม Red Sox และ Bruins ที่มีความคมชัดสูงใน NESN HD” Sean McGrail ประธาน NESN กล่าว “NESN เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยนำเสนอรายการกีฬา HD มากกว่า RSN อื่น ๆ ในประเทศ”

NESN ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับโปรแกรมกีฬาของนิวอิงแลนด์ เป็นเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคที่ได้รับคะแนนสูงสุดในประเทศ โดยให้การรายงานข่าวจากทีม Red Sox และ Bruins ที่ได้รับรางวัล รายการข่าวกีฬายอดนิยมและไฮไลท์ NESN SportsDesk และรายการอภิปรายเกี่ยวกับกีฬาและการอภิปราย The Globe 10.0 . NESN ยังเป็นเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคแห่งแรกในประเทศที่สร้างทุกเกมและการแสดงในสตูดิโอในรูปแบบ HD

DISH Network นำเสนอโปรแกรมกีฬา HD ที่หลากหลายแก่ลูกค้ารวมถึง 22 HD Regional Sports Networks สมาชิกใหม่สามารถเพลิดเพลินกับ ViP722 ที่ได้รับรางวัลจาก DISH Network ซึ่งเป็นเครื่องบันทึกภาพ HD แบบดูอัลจูนเนอร์ เครื่องรับ ViP722 สามารถบันทึกรายการสดทางทีวี ให้แฟนกีฬาสามารถหยุดชั่วคราว กรอกลับ และกรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และสร้างรายการย้อนหลังของตนเองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DISH Network โทร 1-800-333-DISH (3474) ไปที่www.dishnetwork.comหรือเยี่ยมชมร้านค้าปลีก DISH Network ในพื้นที่ของคุณ เกี่ยวกับ ดิช เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น

เคิร์กแลนด์ รัฐวอชิงตัน 27 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Qwest Field ซึ่งเป็นบ้านของ Seattle Seahawks ของ National Football League จะติดตั้ง FieldTurf เวอร์ชันล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูใบไม้ผลินี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาล 2008 รายการส่วนขยายใหม่ของซีแอตเทิลในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์จะเล่นเกมในบ้านของพวกเขาบนพื้นผิว FieldTurf ใหม่ที่ Qwest Field

นอกจากนี้ Seahawks จะติดตั้ง FieldTurf ในสนามฝึกซ้อมหลักแห่งหนึ่งที่ศูนย์ฝึก/สำนักงานแห่งใหม่ของทีมซึ่งมีกำหนดจะเปิดในปลายปีนี้ในเคิร์กแลนด์ การประกาศนี้ร่วมกันทำโดย Joe Fields ซีอีโอของ FieldTurf Tarkett และ Tim Ruskell ประธานฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของ Seahawks

เมื่อ Seahawks เล่นที่ Husky Stadium ของมหาวิทยาลัย Washington ก่อนหน้านี้ พวกเขากลายเป็นทีม NFL แรกที่เล่นเกมในบ้านที่ FieldTurf Seahawks พอใจกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได้ติดตั้ง FieldTurf ที่ Qwest Field เมื่อพวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในโรงงานอันล้ำสมัยเมื่อหกปีที่แล้ว นอกจากนี้ สโมสรได้ซื้อสนาม FieldTurf สำหรับศูนย์ฝึกอบรมในเคิร์กแลนด์ ตอนนี้ ทั้งสนามกีฬาและสถานที่ฝึกซ้อมแห่งใหม่จะได้รับสนามใหม่จากผู้นำระดับโลกด้านพื้นผิวเทียม

Qwest Field เป็นหนึ่งในเก้าสเตเดียมของ NFL ที่ใช้ FieldTurf ร่วมกับจอร์เจียโดมของแอตแลนตา, สนามกีฬา Paul Brown ของ Cincinnati, Ford Field ของดีทรอยต์, RCA Dome ของอินเดียแนโพลิส, เมโทรโดมของมินนิโซตา, สนามกีฬา Gillette ของนิวอิงแลนด์, สนามกีฬาไจแอนต์สของนิวเจอร์ซีย์ และเอ็ดเวิร์ด โจนส์ของเซนต์หลุยส์ โดม. โดยรวมแล้ว 21 ทีมจาก 32 ทีมของ NFL ใช้ FieldTurf ที่สนามกีฬาและ/หรือสถานที่ฝึกซ้อม

“ทุกคนที่ FieldTurf รู้สึกเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับ Seattle Seahawks” Fields กล่าว “พวกเขาเป็นทีม NFL แรกที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของเรา และเรารู้สึกขอบคุณพวกเขาตลอดไป ความเชื่อมั่นในช่วงแรกๆ ที่ Seahawks แสดงใน FieldTurf มีบทบาทสำคัญในการต้อนรับอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับตลอดทั้ง NFL อย่างแน่นอน

เราภูมิใจมากที่ทั้งทีม MLS ใหม่ของ Seahawks และ Seattle ได้เลือก FieldTurf เป็นทางเลือกของพวกเขาอีกครั้ง ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของทีมคือผู้เล่น และเราซาบซึ้งอย่างยิ่งกับความไว้วางใจที่มอบให้ใน FieldTurf โดย Qwest Field , Seahawks และ Seattle MLS”

“การเลือกพื้นผิวการเล่นที่ Qwest Field และสถานที่ฝึกซ้อมของเราเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่ทีมสามารถทำได้” Ruskell กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ใช้ FieldTurf เวอร์ชันล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุด เนื่องจากผู้เล่นยังคงวางพื้นผิวของ Qwest ไว้ในหมู่ชนชั้นสูงของ NFL อย่างต่อเนื่อง”

“แปดปีที่แล้วเราเป็นทีม NFL แรกที่เล่นเกมในบ้านของเราที่ FieldTurf” Mike Holmgren หัวหน้าโค้ช Seahawks กล่าว “ความได้เปรียบในสนามเหย้าไม่ใช่แค่ Qwest Field หรือเสียงของชายคนที่ 12 เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นผิวที่เราเล่นด้วย”

ในการสำรวจสมาคมผู้เล่นเอ็นเอฟแอลล่าสุด (เผยแพร่ในปี 2550) สนามที่มีอยู่แล้วที่สนามคเวสต์ฟิลด์ FieldTurf ได้รับการจัดอันดับโดยผู้เล่นลีกในฐานะผู้เล่นที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองในบรรดาสนามเอ็นเอฟแอลทั้งหมด คิวเวสต์ตามรอยสนามเรย์มอนด์ เจมส์ของแทมปาเพียงแห่งเดียว และอันดับที่สูงกว่าสนามหญ้าธรรมชาติทั้ง 19 แห่งของเอ็นเอฟแอลคือ 18 แห่ง ซึ่งเป็นผลงานที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริง

นอกจากทีม NFL ของ FieldTurf แล้ว มหาวิทยาลัย NCAA รายใหญ่กว่า 40 แห่งก็มีมหาวิทยาลัยในสนามกีฬาของพวกเขาแล้ว รวมถึง Washington, Washington State, Oregon, Oregon State, Ohio State, West Virginia, Nebraska, Michigan, Wisconsin, Boston College, Rutgers, Kansas State, ลุยวิลล์และมิสซูรี นอกจากนี้ Tampa Bay Devil Rays ของ MLB, Minnesota Twins และ Toronto Blue Jays มี FieldTurf ที่สนามกีฬาของตน

ด้วยการติดตั้งมากกว่า 2,500 แห่งในเกือบ 50 ประเทศ FieldTurf Tarkett เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพื้นผิวกีฬาและให้ความสามารถในการเช่าที่ไม่มีใครเทียบ วิศวกรรม และทรัพยากรการผลิต นอกเหนือจากแบรนด์สนามหญ้าเทียม FieldTurf และ Prestige ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว FieldTurf Tarkett ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ซึ่งรวมถึงบาสเก็ตบอลไม้สังเคราะห์และไม้เนื้อแข็ง พื้นวอลเลย์บอลและโรงยิม

สนามสควอชและแร็กเก็ตบอล ระบบป้องกันพื้นและระบบปิด และพื้นห้องยกน้ำหนัก . นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FieldTurf Tarkett ยังมีลู่วิ่งในร่มและกลางแจ้ง ซึ่งรวมถึงระบบลู่วิ่ง ‘Le Monde’ ที่มีประสิทธิภาพสูง พื้นผิวสนามเด็กเล่น และพื้นผิวเทนนิสและกอล์ฟแบบครบวงจร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FieldTurf กรุณาเยี่ยมชมwww.fieldturf.com.

แอตแลนตา, 27 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Premier Exhibitions, Inc. (Nasdaq:PRXI) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ MGR Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าด้านความบันเทิงเต็มรูปแบบ MGR Entertainment จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายสินค้าภายในบริษัทที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวโดยรวมเพื่อสร้างและเพิ่มรายได้จากการขายปลีกอย่างยั่งยืนสำหรับหน่วยงานนิทรรศการในปัจจุบันและอนาคตของ Premier

“การเข้าซื้อกิจการ MGR Entertainment เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทในการเพิ่มองค์ประกอบการค้าปลีกและสร้างกระแสรายได้เสริมสำหรับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของเรา” Bruce Eskowitz ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Premier Exhibitions Inc. กล่าว “MGR เป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วใน การขยายการรับรู้ถึงแบรนด์ และเราหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ Premier ในระดับโลก”

“ด้วยความสามารถในการขายสินค้าภายในองค์กรแบบมืออาชีพ Premier คาดว่าจะเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ผ่านรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อผู้เข้าชม และเพิ่มรายได้ต่อตารางฟุต ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงานของเราในการขายสินค้าที่สถานที่จัดนิทรรศการที่มีอยู่และใหม่” Bud Ingalls กล่าวเสริม , Chief Financial Officer ฝ่ายนิทรรศการระดับพรีเมียร์. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31/12/50 MGR มีรายได้รวมประมาณ 9.3 ล้านดอลลาร์

MGR Entertainment ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2539 มีประสบการณ์ในการพัฒนาแบรนด์ที่ทำกำไร คนดัง และไลฟ์สไตล์ โดยมีประวัติว่ามีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น MGR จัดการการขายสำหรับงานมากกว่า 1100 รายการทั่วโลกและจัดการการจัดการแบรนด์สำหรับลูกค้ารวมถึง; Michael Buble, เทศกาลดนตรีแจ๊ส Monterey, Los Lonely Boys, The Black Crowes, Ozomatli และ The Red Letters Project MGR จะทำงานร่วมกับ Premier

เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านภูมิหลังที่แข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมบันเทิง ความสามารถในการขายสินค้าหลักของบริษัท ได้แก่: การขายสินค้ากิจกรรมสด, การขายสินค้าตรงไปยังลูกค้า, การจัดจำหน่ายสินค้าขายปลีก, การให้ใบอนุญาตแก่บุคคลภายนอก, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, พรีเมี่ยมและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย, ประสบการณ์วีไอพีที่มองเห็น

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Premier Exhibitions, Inc. และพัฒนาบริการที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อบรรลุผลการขายปลีกที่สำคัญและทันที” Dean Gelfand จาก MGR Entertainment กล่าว “ปัจจุบันเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการค้าปลีกชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และเราได้สร้างชื่อเสียงในการสร้างแบรนด์ที่ครอบคลุมผ่านโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม

เราตั้งตารอที่จะเข้าร่วม Premier Exhibitions และตอบสนองความต้องการด้านการขายสินค้าทั้งหมด ในขณะที่ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริการเพื่อเพิ่มแบรนด์ของตนให้สูงสุดทั่วโลก” เกี่ยวกับพรีเมียร์ เอ็กซิบิชั่นส์ อิงค์:

Premier Exhibitions, Inc. (Nasdaq:PRXI) เป็นผู้ให้บริการนิทรรศการคุณภาพระดับพิพิธภัณฑ์รายใหญ่ทั่วโลก Premier เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อการศึกษาและความบันเทิง รวมถึง Titanic: The Artifact Exhibition, BODIES…The Exhibition, Bodies Revealed, Dialogue in the Dark and Sports Immortals the Traveling Exhibition

นิทรรศการของบริษัทนำเสนอโอกาสพิเศษในการได้สัมผัสเรื่องราวที่น่าสนใจโดยใช้วัตถุและสิ่งประดิษฐ์ของแท้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นิทรรศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ศูนย์นิทรรศการ และสถานบันเทิงอื่นๆ RMS Titanic, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัททั้งหมดเป็นหน่วยงานเดียวที่กฎหมายอนุญาตในการกู้คืนวัตถุจากซากเรือไททานิค ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่ในความหมายของคำในมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม Premier Exhibitions

ได้ใช้แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตามความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจรวมถึงแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ของ Premier Exhibitions โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาใหม่ กลยุทธ์ และเรื่องที่คล้ายกัน

ปัจจัยบางประการที่อธิบายไว้ในนิทรรศการระดับพรีเมียร์ เอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงส่วนของรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง “ปัจจัยเสี่ยง” อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตของพรีเมียร์ เอ็กซิบิชั่น และทำให้ผลลัพธ์เหล่านั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า PremierExhibitions ขอปฏิเสธข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ลอสแองเจลิส, 28 มีนาคม 2551 (PRIME NEWSWIRE) — Tix Corporation (OTCBB:TIXC) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะออกผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สี่และประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551

มิทช์ ฟรานซิส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแมตต์ นาตาลิโซ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันเดียวกัน เวลา 08.30 น. ตามเวลาแปซิฟิก เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์การเติบโต และคำแนะนำสำหรับปี 2551

โดยจะเปิดให้นักลงทุนที่สนใจทุกท่านสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านเว็บทางอินเทอร์เน็ตที่www.tixcorp.comหรือโทร (877)-627-6566 (ภายในประเทศ) หรือ (719)-325-4934 (ระหว่างประเทศ) . สำหรับผู้ที่ไม่สามารถฟังการถ่ายทอดสด การโทรจะถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์ของ Tix Corporation เกี่ยวกับ TIX Corporation

Tix Corporation เป็นองค์กรด้านความบันเทิงแบบบูรณาการที่ให้บริการจำหน่ายตั๋ว การขายสินค้าในงาน การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงละคร ปัจจุบันมีสถานที่ตั้งหลักห้าแห่งในลาสเวกัสภายใต้ Tix4Tonight Marquee ซึ่งมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับการแสดง คอนเสิร์ต สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมกีฬาในวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ลดราคาสำหรับกอล์ฟและรับประทานอาหารที่ร้านจำหน่ายในลาสเวกัส

บริษัทยังเสนอตั๋วพรีเมียมสำหรับคอนเสิร์ต โรงละคร และการแข่งขันกีฬาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินการจัดแสดงสินค้าเกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ การพัฒนาสินค้า และกิจกรรมการขายที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมอื่น ๆ – รวมถึงทัวร์ King Tutankhamen และ Real Pirates การขายโปสเตอร์ของที่ระลึกตามธีม

ของที่ระลึก และนักสะสม รายการในร้านค้าพิเศษร่วมกับกิจกรรมและสถานที่เฉพาะ แผนกใหม่ล่าสุดของบริษัททุ่มเทให้กับการแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงละครและการผลิตงานต่างๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป

NORTH BERGEN, NJ, March 28, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Vitamin Shoppe Industries, Inc. ผู้ค้าปลีกเฉพาะทางชั้นนำและผู้ทำการตลาดโดยตรงของวิตามิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ในวันอังคารที่ 1 เมษายน , เวลา 15.00 น. ตามเวลาตะวันออก ในระหว่างการโทร สมาชิกของฝ่ายบริหารจะรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่สี่และสิ้นปี 2550 ของบริษัท

ในการเข้าร่วมการประชุมทางไกล ขอเชิญผู้ถือหุ้นกู้โทรมาที่ 800-573-4842 และอ้างอิงรหัสผู้เข้าร่วม 32009649 การบันทึกการโทรจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 1 เมษายน หากต้องการเข้าถึงการบันทึก โปรดโทร 888-286-8010 และอ้างอิงรหัสผู้เข้าร่วม 43775231 การบันทึกจะถูกเก็บถาวรจนถึง 8 เมษายน 2008 เกี่ยวกับวิตามิน Shoppe Industries, Inc.

Vitamin Shoppe เป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะทางชั้นนำและผู้ทำการตลาดโดยตรงของผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ตั้งอยู่ในเมืองเบอร์เกน รัฐนิวเจอร์ซีย์ บริษัทจำหน่ายวิตามิน เกลือแร่ อาหารเสริม สมุนไพร สูตรโภชนาการการกีฬา ยาชีวจิต และอุปกรณ์ช่วยด้านสุขภาพและความงามอื่นๆ ให้กับลูกค้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

บริษัทดำเนินการผลิตภัณฑ์แบรนด์ระดับประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์พิเศษภายใต้แบรนด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Vitamin Shoppe, BodyTech, MD Select และ VS Basics วิตามิน Shoppe ดำเนินธุรกิจผ่านมากกว่า 350 บริษัท ที่เป็นเจ้าของร้านค้าปลีก, แคตตาล็อกสั่งซื้อทางไปรษณีย์แห่งชาติและสองเว็บไซต์www.vitaminshoppe.comและwww.Bodytech.com

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 28 มีนาคม 2008) – The Venetian Resort-Hotel-Casino รีสอร์ทห้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโป๊กเกอร์การกุศล Jennifer Harman ประจำปีครั้งที่สองในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน ไม่มี- การแข่งขันโป๊กเกอร์แบบจำกัดเท็กซัส

โฮลเอ็มจะจัดขึ้นที่ห้องเดอะเวเนเชียนโป๊กเกอร์ เริ่มเวลา 15.00 น. รายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันและการประมูลแบบสดและแบบเงียบจะเป็นประโยชน์ต่อ Nevada Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) ที่พักพิงสัตว์ที่ไม่มีการฆ่าสัตว์

การบริจาคที่แนะนำเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคือ $300+30 จะมีตัวเลือกการบริจาคซ้ำ $200 สำหรับชิปการแข่งขันเพิ่มเติมตลอดสามรอบ 20 นาทีและส่วนเสริมสำหรับโอกาสสุดท้าย $200 รางวัลที่หนึ่งคือ $10,000 ที่นั่งในการแข่งขันหลักของ Poker Main Event ปี 2008

ที่พักพิงแบบไม่ฆ่าสัตว์ Nevada SPCA ในลาสเวกัสมอบความสะดวกสบาย อาหาร และการดูแลสัตวแพทย์แก่สัตว์หลายพันตัวทุกปี สัตว์เหล่านั้นจำนวนมากเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีกรง

“ปีที่แล้วเราระดมทุนได้ 130,000 ดอลลาร์ ทำให้ Nevada SPCA สามารถขยายโรงงานได้” Harman กล่าว “ห้อง Venetian Poker เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบ และพนักงานมืออาชีพของพวกเขาก็มีน้ำใจมาก งานในปีนี้สัญญาว่าจะใหญ่ขึ้นและดีขึ้น และเพื่อนของฉันหลายคนจะอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนสาเหตุอันยิ่งใหญ่นี้”

ก่อนการแข่งขัน จะมีการจัดงานต้อนรับบนพรมแดงภายใน The Venetian Poker Room ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยืนยัน ได้แก่ Daniel Rousso, ลินเนตต์ ชาน, เมล็ดพันธุ์ฮักเคิลเบอร์รี่,

เจนนิเฟอร์ “เจโนซิด” ลีห์, โจ เซบอค, เอริก มิซราชี,John Phan, Jeff Madsen, Scotty Nguyen, Dan “Who’s Your Daddy” Fleishman, Men “The Master” Nguyen, Steve Zolotow, ผู้พิทักษ์แชมป์ Kirk Morrison และอีกมากมาย

การแข่งขันเปิดให้ประชาชนทั่วไป ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและไปอย่างรวดเร็ว กรุณาเยี่ยมชมwww.nevadaspca.orgเพื่อจองที่นั่งการแข่งขันโป๊กเกอร์ของคุณวันนี้ หรือโทรติดต่อ Lisa Wheeler ที่ (702) 327-7250

ผู้มีชื่อเสียงด้านกีฬาที่ได้รับการยืนยันอื่น ๆ ได้แก่ ผู้บรรยาย ESPN Lon McCarron, Shaun King กองหลัง NFL, David Driscoll ของ Burton Snowboards, นักเล่นสโนว์บอร์ดระดับโลก Jeff Brushie, นักเล่นสโนว์บอร์ดมืออาชีพ Keir Dillon, Ross Powers ผู้ชนะเลิศการแข่งขันสโนว์บอร์ดโอลิมปิก และ Jimmy Button นักขี่วิบากมืออาชีพ ผู้มีชื่อเสียงและผู้ให้ความบันเทิงที่ได้รับการยืนยัน ได้แก่ สตีฟ ไซร์ ผู้เขียน “Whale Hunt in the Desert”,

นักแสดงตลกท้องถิ่น Carrot Top, นักอุตุนิยมวิทยา KVBC John Fredericks, พิธีกรรายการทอล์คโชว์ของ KXNT, Alan Stock, Heidi Harris แห่ง KDWN และ Frank Frisina ผู้สร้างการ์ตูนเรื่อง Life’s A Bluff

Matt Savage ผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์คนดังและผู้ก่อตั้ง Tournament Director Association (TDA) จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน TV Poker และ FoxSportsNet เป็นเจ้าภาพ Robert Justin Huxley และ Kyle Morris เป็นผู้ดำเนินรายการ Robert Williamson III จะจัดการประมูลสดในช่วงพักระหว่างรอบการแข่งขัน ซึ่งรวมถึง Burton Snowboards อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยนักกีฬาที่เข้าร่วม

ของที่ระลึก “The Simpsons Movie” ที่บริจาคโดย Nancy Cartwright (พากย์เสียงโดย Bart Simpson) และของใช้ส่วนตัวที่ลงนามโดย Jennifer Harman ผู้เชี่ยวชาญด้านโป๊กเกอร์ , Howard Lederer, TJ Cloutier และ Doyle Brunson

การประมูลแบบเงียบซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Triumph sports รวมถึงแพ็คเกจอาหารค่ำ “Pete Rose & Jennifer Harman” พร้อมรายได้ทั้งหมดไปที่ Nevada SPCA, ภาพพิมพ์จั๊กจั่นรุ่น Joe Montana “Stephen Holland” จำนวนจำกัด, รูปภาพในกรอบจำนวนจำกัด Muhammad Ali & Joe Frasier ลายเซ็นเบสบอลอย่างเป็นทางการของ “ฉันขอโทษที่ฉันเดิมพันเบสบอล”

โดย Pete Rose ตลอดจนหมวกกันน็อคอย่างเป็นทางการและของที่ระลึกที่ลงนามโดย Dan Marino, Dick Butkus, Peyton Manning, Eli Manning, Emmit Smith, Bill Parcels, Phil Simms, LT Adams, Joe Montana, Joe Namath, John Elway, Ladainian Tomlinson, Fred Biletnikoff และ Jim Plunkett

ผู้สนับสนุนและผู้สนับสนุนการแข่งขันโป๊กเกอร์การกุศล Jennifer Harman ได้แก่ ขณะนี้กำลังรับการสนับสนุนกิจกรรม การประมูลแบบเงียบ และการบริจาคจากการประมูลสด ติดต่อ Lisa Wheeler ที่lisa@greasiewheels.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจสปอนเซอร์และผลประโยชน์ หรือคลิกที่นี่เพื่อดูชุดโปรโมชั่นของเรา

ทัวร์นาเมนต์ Jennifer Harman Charity Poker ที่ได้รับประโยชน์จาก Nevada SPCA คือการผลิต GreasieWheels กดบรรณาธิการและภาพส่งเสริมการขายที่มีอยู่ตอนนี้ฟรีค่าใช้จ่ายที่http://www.gwphotostore.com

ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเรื่องพรมแดงนี้ แต่ต้องการที่จะทำให้การบริจาคเพื่อ SPCA ไปที่http://nevadaspca.org/donate.htm สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอื่น ๆ คุณโดยตรงสามารถรองรับเนวาดา SPCA ไม่มีการฆ่าสัตว์จรจัดติดต่อดั๊กดุ๊กที่ (702) 873-7722 หรืออีเมล์ NevadaSPCA@aol.com เกี่ยวกับ The Venetian Resort-Hotel-Casino

Venetian Resort-Hotel-Casino ผู้ได้รับรางวัล Five Diamond Award และ Mobil Four-Star ของ AAA ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในโลกและจุดหมายปลายทางสำหรับการประชุม สร้างขึ้นใหม่สถานที่สำคัญในตำนานของเวนิส รีสอร์ทให้บริการและคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบสำหรับแขกที่มาพักผ่อนและองค์กร The Venetian ตั้งอยู่ในใจกลาง Las Vegas Strip มี The Grand Canal Shoppes

ทิวทัศน์ถนนในร่มพร้อมเรือกอนโดลาและเรือกอนโดเลียร้องเพลง Canyon Ranch SpaClub® เกมระดับโลก ร้านอาหารชั้นเลิศ พิพิธภัณฑ์ Guggenheim-Hermitage และ ความบันเทิงที่หลากหลาย เช่น Phantom-The Las Vegas Spectacular, Blue Man Group และ Wayne Brady ในสถานที่นั้น รวมถึงงานประชุมที่กว้างขวางและบริการขององค์กร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ The Venetian ที่www.venetian.

เกี่ยวกับ กศน Nevada SPCA ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินกิจการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ที่ไม่มีการฆ่า ส่งเสริมการศึกษาอย่างมีมนุษยธรรม ส่งต่อบริการสเปย์/ทำหมันและฉีดวัคซีนในราคาประหยัด และท้าทายผู้คนให้เป็นผู้พิทักษ์ที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงในความดูแลของพวกเขา เกี่ยวกับ GreasieWheels

GreasieWheels, LLC ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านการผลิต ความสามารถ และการประสานงานในอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ ด้วยประสบการณ์ด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ กองบรรณาธิการ และการประสานงานกิจกรรมพิเศษมากว่า 40 ปี เป้าหมายของเราคือยกระดับโป๊กเกอร์ สร้างแบรนด์ และส่งเสริมการรายงานข่าว ผู้เล่น และกิจกรรมในสื่อกระแสหลัก ผู้คนในอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์รู้จัก ไว้วางใจ และพึ่งพาบริการของเรา ทีมงานมืออาชีพของเราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดมาเกือบทศวรรษ

ข้อมูลติดต่อ: ติดต่อ: Lisa Wheeler ประธาน GreasieWheels, LLC 702-327-7250 LeAnn Tinch The Venetian Resort-Hotel-Casino 702.414.2423 Lara Miller Talent Publicist GreasieWheels (702) 379-1825 สื่อมวลชนอื่น ๆ ทั้งหมด: Terpin Communications Elina Heng 310-821 -6100 x108

ELK GROVE, Calif., March 28, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — ALLDATA LLC มีความยินดีที่จะประกาศเพิ่มข้อมูลโรงงานของ Honda(r) และ Acura(r) ให้กับ ALLDATA(r)diy.com

ขณะนี้ ALLDATAdiy.com ช่วยให้ผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์สามารถเข้าถึงคอลเลกชั่นข้อมูลของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมที่ครบถ้วนที่สุดสำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2525 ถึง 2549 โดยขณะนี้มีกลุ่มผู้ผลิตและรุ่นที่เลือกไว้ในปี 2550

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะรวมแบรนด์ยอดนิยมทั้งสองนี้ไว้ใน ALLDATAdiy.com เจ้าของ Honda และ Acura จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการวินิจฉัย การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาออนไลน์ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่เจ้าของรถคนอื่นๆ เห็นว่ามีค่ามาก” Paul Marshall กล่าว ALLDATAdiy.com ผู้จัดการโปรแกรม

ข้อมูลใน ALLDATAdiy.com มีการอัปเดตเป็นประจำตลอดทั้งปี สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในทุกสถานที่ นอกจากนี้ การสมัครรับข้อมูลเฉพาะรถยนต์แต่ละคันยังประกอบด้วยการเรียกคืนโรงงานล่าสุด กระดานข่าวบริการทางเทคนิค (TSB) ข้อมูลรหัสปัญหาการวินิจฉัย (DTC) หมายเลขชิ้นส่วนโรงงานและเวลาแรงงาน และไดอะแกรมรายละเอียดนับพันรายการ

เกี่ยวกับ ALLDATA . ของ AutoZone

ALLDATA ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลการบริการและการซ่อมแซมของผู้ผลิต ซอฟต์แวร์การจัดการร้านค้า และเครื่องมือลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอุตสาหกรรมการซ่อมยานยนต์และการชนกัน ร้านซ่อมรถยนต์มืออาชีพทั่วอเมริกาเหนือต้องพึ่งพา ALLDATA สำหรับความต้องการข้อมูลการซ่อมยานยนต์ และซื้อชิ้นส่วน AutoZone(r) จากที่ตั้งโครงการ AutoZone Commercial มากกว่า 2,000 แห่ง

การสมัครสมาชิก ALLDATA(r) Repair(sm) ซึ่งมีให้ทางออนไลน์และในรูปแบบดีวีดี ให้ข้อมูลการซ่อมที่ครอบคลุมและถูกต้องจากโรงงาน นอกจากนี้ยังมี: ALLDATA Manage(sm) ระบบการจัดการร้านค้าเชิงกลยุทธ์; ALLDATA Market(sm) เครื่องมือการตลาดร้านค้าบนเว็บเพื่อนำธุรกิจใหม่และทำซ้ำ ALLDATA Collision(sm) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเดียวของข้อมูลการชนกันของ OEM ที่ส่งข้อมูลที่ถูกต้องจากโรงงาน

ไม่มีการแก้ไข และอัปเดตเป็นประจำสำหรับการซ่อมแซมโครงสร้างและอื่นๆ และ AutoZone Aftermarket Parts Catalog และโปรแกรม AZ PartsConnect(sm) สำหรับการประมาณค่าชิ้นส่วนหลังการขายและการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ALLDATA(r)diy.com ให้บริการบทความการซ่อมแก่ผู้บริโภค กระดานข่าวบริการทางเทคนิคของโรงงาน และภาพประกอบสำหรับยานพาหนะเฉพาะ พร้อมลิงก์ไปยังร้านซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก ALLDATA เยี่ยมชมwww.alldata.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. เกี่ยวกับโซนอัตโนมัติ:

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 AutoZone จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมผ่านร้านค้า 4,000 ร้านใน AutoZone ใน 48 รัฐ เขตโคลัมเบียและเปอร์โตริโกในสหรัฐอเมริกา และร้านค้า 128 แห่งในเม็กซิโก

AutoZone เป็นผู้ค้าปลีกชั้นนำและผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมยานยนต์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ร้านค้าแต่ละแห่งมีสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับรถยนต์ รถยนต์เอนกประสงค์ รถตู้และรถบรรทุกขนาดเล็ก รวมถึงชิ้นส่วนแข็งสำหรับยานยนต์ที่ผลิตใหม่และผลิตซ้ำ รายการบำรุงรักษา อุปกรณ์เสริม และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานยนต์ ร้านค้าหลายแห่งยังมีโปรแกรมการขายเชิงพาณิชย์ที่ให้สินเชื่อทางการค้าและจัดส่งชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ไปยังอู่ซ่อมรถ ตัวแทนจำหน่าย และสถานีบริการในท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ AutoZone ยังจำหน่ายซอฟต์แวร์วินิจฉัยและซ่อมแซมแบรนด์ ALLDATA บนเว็บ AutoZone ขายวินิจฉัยและการซ่อมแซมข้อมูลและชิ้นส่วนรถยนต์และรถบรรทุกแสงผ่านwww.autozone.com AutoZone ไม่ได้รับรายได้จากการซ่อมแซมหรือติดตั้งรถยนต์

STUDIO CITY, Calif., March 31, 2008 (PRIME NEWSWIRE) — TIX Corporation (OTCBB:TIXC) ได้รายงานผลประกอบการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของยอดขายอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการจำหน่ายตั๋วลดราคาหลักในลาสเวกัสและ ประโยชน์ของการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์สองครั้งเพื่อขยายธุรกิจบันเทิง

รายรับสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2550 เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าเป็น 6.4 ล้านดอลลาร์จาก 1.6 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 1.1 ล้านดอลลาร์หรือ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับขาดทุนสุทธิ 177,000 ดอลลาร์หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว ปัจจัยที่ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นและขาดทุนสุทธิได้อธิบายไว้ด้านล่าง

รายรับในช่วงสิบสองเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเป็น 18.6 ล้านดอลลาร์จาก 5.4 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจลดราคาและจำหน่ายตั๋วพรีเมียม และเงินสมทบจากการเข้าซื้อกิจการ Exhibit Merchandising ของบริษัท ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2550 สำหรับปี บริษัทรายงาน ขาดทุนสุทธิ 16.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับกำไรสุทธิ 39,000 ดอลลาร์ หรือ 0.0 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ในปีก่อนหน้า ผลประกอบการทางการเงินสำหรับปี 2550 ประกอบด้วย 14.2 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด โดย 10.9 ล้านดอลลาร์ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด และส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ปรึกษา 2-4 ปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับผู้ผลิต ผู้นำเสนอ และ งานบันเทิงเพื่อรองรับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ส่วนที่เหลืออีก 3 เหรียญ

“การเติบโตของรายได้สำหรับปี 2550 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจาก Tix4Tonight ของบริษัทในวันเดียวกัน การดำเนินการขายตั๋วลดราคาในตลาดลาสเวกัส ตลอดจนผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมของการให้บริการใหม่แก่ลูกค้า เช่น การจองอาหารพร้อมส่วนลดและสนามกอล์ฟลดราคา Mitch Francis ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tix Corporation กล่าว

เขาสังเกตเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการของบริษัทในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ของ John’s Tickets ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายตั๋วพรีเมียมระดับประเทศ ได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน ทำให้ Tix Corporation สามารถขยายบริการด้านตั๋วไปนอกตลาดลาสเวกัส โดยดำเนินการภายใต้แบนเนอร์ Tix4AnyEvent.com

Tix Productions แผนกใหม่ล่าสุดของบริษัทประกอบด้วย Magic Arts and Entertainment ซึ่งเข้าซื้อกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2008 และ New Space Entertainment ที่เข้าซื้อกิจการในเดือนมีนาคม 2008 แผนกนี้ผลิตและส่งเสริมการแสดงสดทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา “Tix Corporation ได้พัฒนาเป็นบริษัทด้านความบันเทิงแบบบูรณาการ โดยดำเนินงานหน่วยธุรกิจเสริมสามหน่วย ได้แก่ Tix4Tonight, Exhibit Merchandising และ Tix Productions

เราเริ่มต้นอย่างจริงจังในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ซึ่งได้รับจากธุรกิจเสริมเหล่านี้ เพื่อปรับปรุงแต่ละแผนกและผลประโยชน์ให้ดียิ่งขึ้น ศักยภาพในการเติบโตขององค์กรทั้งหมดของเรา” ฟรานซิสกล่าว

เขาตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่าของตั๋วลดราคาที่ขายผ่านการดำเนินการตั๋วลดราคาในลาสเวกัสเพิ่มขึ้น 45% เป็น 33.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2550 โดยจำนวนตั๋วที่ซื้อเพิ่มขึ้น 24% เป็น 714,000 คิดเป็นค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชัน 7.5 ล้านดอลลาร์ของบริษัท เขาเสริมว่าบริษัทได้เปิดสถานที่จำหน่ายตั๋วแห่งที่ห้าในลาสเวกัสในปี 2550 ใกล้โรงแรมเอ็มจีเอ็มแกรนด์และอยู่ด้านหลังขวดโค้กแก้วยักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ Exhibit Merchandising ซึ่งดำเนินการร้านค้าปลีกเฉพาะทางสำหรับการชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ โดยกล่าวถึงความสำเร็จในการเปิดร้านกิฟต์ชอปต่างประเทศแห่งแรกสำหรับการท่องเที่ยวตุตันคามุมและยุคทองของฟาโรห์ที่โดมโอทู ในลอนดอนและนิทรรศการ King Tut ครั้งที่สองเพิ่งเปิดขึ้นในกรุงเวียนนา

แอตแลนตา, 31 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Premier Exhibitions, Inc. (Nasdaq:PRXI) เพิ่งประกาศแต่งตั้ง Bob Sirmans เป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ Matthew Ringel เป็นรองประธานฝ่ายขายและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และ Bud Ingalls เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Bruce Eskowitz ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Premier Exhibitions แสดงความคิดเห็นว่า “เราเชื่อว่าขณะนี้เรามีทีมผู้บริหารที่พร้อมจะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท เรามีทีมงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงที่ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของเรา ฉันเชื่อว่าจะช่วยให้เราบรรลุศักยภาพสูงสุดในนิทรรศการ Titanic และ BODIES นิทรรศการ Sports Immortals(r) และ Dialogue in the Dark

ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆ นี้ และนิทรรศการอื่นๆ ในขณะที่เรายังคงขยายธุรกิจหลักของเราต่อไป นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารของบริษัทยังเป็น พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของข้อตกลงการเช่าที่เพิ่งประกาศของเรากับลักซอร์รีสอร์ทแอนด์คาสิโนในลาสเวกัส”

เมื่อพวกเขาเข้าร่วมกับบริษัท และเพื่อจูงใจให้พวกเขาเติบโตธุรกิจของบริษัทและช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด Premier ได้จัดหาสมาชิกใหม่ในทีมผู้บริหาร รวมถึง James Yaffe กรรมการที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งและ Jonathan F. มิลเลอร์ พร้อมรางวัลจูงใจส่วนผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ พรีเมียร์เชื่อว่าการมอบรางวัลจูงใจด้านผู้ถือหุ้นจะช่วยปรับผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยให้ฝ่ายจัดการมีส่วนได้เสียในบริษัทอย่างเหมาะสม

นาย Sirmans ได้รับสิทธิซื้อหุ้น 40,000 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4.78 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 70,000 หุ้นในหุ้นจำกัด นายริงเกลได้รับสิทธิซื้อหุ้น 25,000 หุ้นในราคาใช้สิทธิเท่ากับ 6.22 ดอลลาร์ต่อหุ้นและหุ้นจำกัดจำนวน 30,000 หุ้น อาจารย์ รางวัลของ Sirmans และ Ringel เป็นเวลาสามปี

รางวัลจูงใจส่วนได้เสียของบริษัทแก่ Messrs มีการอธิบาย Eskowitz, Ingalls, Yaffe และ Miller ในแบบฟอร์ม 8-Ks ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2550 และ 21 กุมภาพันธ์ 2551 ตามลำดับและสรุปได้ดังนี้ : Mr. Eskowitz – สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 625,000 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 15.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น และหุ้นจำกัด 625,000 หุ้น

ซึ่งได้รับสิทธิในระยะเวลาห้าปี Mr. Ingalls – สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 45,000 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ $4.93 ต่อหุ้น และหุ้นจำกัดจำนวน 75,000 หุ้น ซึ่งให้รางวัลเป็นเวลาสามปี และผู้ก่อการแต่ละคน Yaffe และ Miller – สิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 15.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น มีอายุมากกว่า 5 ปี และหุ้นสามัญ 25,000 หุ้น

ออปชั่นและรางวัลจำกัดทั้งหมดทำขึ้นที่ราคาปิดหุ้นสามัญในวันที่แต่ละรางวัลทำโดยคณะกรรมการค่าตอบแทน Premier Exhibitions, Inc. เป็นผู้ให้บริการหลักด้านการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั่วโลก ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่ในความหมายของคำในมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม Premier Exhibitions, Inc.

ได้ใช้แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตามความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจรวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ของ Premier Exhibitions, Inc. โอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์ และเรื่องที่คล้ายกัน ปัจจัยบางประการที่อธิบายไว้ใน Premier Exhibitions, Inc.’

เอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงส่วนของรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง “ปัจจัยเสี่ยง” อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตของ Premier Exhibitions, Inc. และทำให้เกิดผลดังกล่าว แตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า Premier Exhibitions, Inc. ขอปฏิเสธข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ลอสแองเจลิส, 31 มีนาคม 2008 (PRIME NEWSWIRE) — Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc. (Pink Sheets:MZTI) ผู้นำเข้าขายส่งล้ออัลลอยคุณภาพสูง เข้าร่วมงาน Hot Import Nights (HIN) ที่ศูนย์การประชุม LA ต่อหน้าฝูงชนที่บันทึก

แคมเปญการรับรู้แบรนด์ของ Mizati ครอบคลุมทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับตลาดเป้าหมาย และไม่จำกัดเฉพาะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์หรือล้อเท่านั้น บริษัทฯ เข้าถึงทั้งผู้ที่ชื่นชอบรถและผู้รักเสียงเพลงที่ HIN แบรนด์ Mizati จัดแสดงบนเวทีหลักโดย MC ฮิปฮอปในท้องถิ่น หนึ่งในนางแบบของ Mizati ได้แจกจ่ายรายการส่งเสริมการขายให้กับผู้ชมจำนวนมาก เนื่องจากชื่อ Mizati ได้รับการถักทออย่างสร้างสรรค์ในเนื้อเพลงโดยนักแสดง นอกจากนี้ Mizati ยังได้ประกาศผู้ชนะของการแจกขอบล้อส่งเสริมการขายบนเวทีอีกด้วย

“เราได้พัฒนากลยุทธ์การรับรู้ถึงแบรนด์ในเชิงรุกและตรงเป้าหมาย” เฮเซล ชู ซีอีโอกล่าว “HIN Los Angeles นำเสนอโอกาสพิเศษให้กับเราในการปรับปรุงแบรนด์ Mizati ต่อหน้าผู้คน 2 หมื่นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายของเรา เราใช้หลายช่องทางเพื่อโปรโมตแบรนด์และเชื่อว่านี่เป็นความคิดริเริ่มที่ดำเนินการอย่างดี” เกี่ยวกับ Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc.

Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc. (“Mizati”) คือผู้ออกแบบและนำเข้าขายส่งล้ออัลลอยแบบคัสตอมที่มีนวัตกรรมและเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เอนกประสงค์ รถตู้ และรถบรรทุกขนาดเล็ก ปัจจุบัน Mizati ทำการตลาดและจัดจำหน่ายล้อหรูหราสามยี่ห้อที่แยกจากกันและมีเอกลักษณ์ ได้แก่ Mizati(c), Hero(tm) และ Zati(tm) ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่าย 425 ราย ภารกิจของ Mizati คือการเป็นแบรนด์ชั้นนำและเป็นแหล่งผลิตล้อคุณภาพสูงราคาคุ้มค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Mizati หรูหราล้อแม็กซ์อิงค์ (แผ่นสีชมพู: MZTI) เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่เว็บhttp://www.mizatiwheels.com โลโก้ Mizati Luxury Alloy Wheels, Inc. มีอยู่ที่ http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3904

แถลงการณ์ “ท่าเรือปลอดภัย” ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538: ข้อความใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 เป็นไปได้ว่า ข้อสมมติของผู้บริหารสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อความดังกล่าวอาจไม่เป็นจริง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ

ข้อความดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การยอมรับของตลาด ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้

ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ของความพยายามทางการเงิน , ความสามารถในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น, และปัจจัยอื่น ๆ ที่กล่าวถึงเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ MZTI MZTI ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ สำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ที่มีการทำคำแถลงดังกล่าว