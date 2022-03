เว็บแทงบอล SBOBET ควรถือเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่สุดในลีก

เว็บแทงบอล SBOBET Chargers (vs. NYJ): Joey Bosa ปรากฏตัวบนเส้นทางที่จะกลับมาหลังจากออกจากสัปดาห์ที่ 10 ด้วยการถูกกระทบกระแทก และทีม Jets ได้คะแนน 10 คะแนนหรือน้อยกว่าในสี่เกมจากห้าเกมที่ผ่านมา Browns (vs. PHI): Carson Wentz ถูกไล่ออก 35 ครั้งในฤดูกาลนี้และ Eagles มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 20.7 แต้มต่อเกมสำหรับปี The Browns

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ MIA MIA -3.5 O/U 45

OPP VS เต้

วันที่ 6

โครงการ พีทีเอส

9.1

TE RNK

วันที่ 10

สถิติ YTD

REC

35

ทาร์

53

REYDS

367

TD

2

FPTS/G

10.7

ปลาโลมาอนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้สามครั้งในสองเกมที่ผ่านมากับแอริโซนาและเครื่องชาร์จ แต่ไม่มีจุดจบที่แน่นหนากว่า 44 หลาในปีนี้รวมถึงการจับคู่กับ George Kittle, Higbee และ Henry Fant ไม่ได้ทำทัชดาวน์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 และเขาทำคะแนน PPR ได้เก้าแต้มหรือน้อยกว่าในห้าเกมจากหกเกมที่ผ่านมา ตอนนี้เขากำลังรับมือกับอาการบาดเจ็บซี่โครงที่มุ่งหน้าสู่สัปดาห์ที่ 11 และดรูว์ ล็อค (ซี่โครง) ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน แฟนควรถือเป็นตัวเลือกเริ่มต้นต่ำที่สุดในลีกส่วนใหญ่

เริ่มต้น ‘EM & นั่ง’ EM

DST

เริ่ม ‘EM

ปลาโลมา (ที่ DEN): Dolphins DST นั้นแข็งแกร่งในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่ 11 ด้วยการทำทัชดาวน์สามครั้ง ห้ากระสอบ การสกัดกั้นสามครั้ง และการฟื้นตัวที่ซุ่มซ่ามสามครั้งในสามเกมที่ผ่านมา ไมอามี่ยังรั้ง Jets, Rams และ Chargers ไว้ที่ 21 แต้มหรือน้อยกว่าใน 4 เกมที่ผ่านมา ในห้าเกมที่ผ่านมาของ Drew Lock เขาถูกไล่ออก 10 ครั้งและมีการสกัดกั้น 10 ครั้งในช่วงนั้น และเขาต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงถ้าเขาสามารถเล่นได้ ถ้า Brett Rypien เริ่ม เขามีเซพชั่นสามครั้งในสัปดาห์ที่ 4 ที่เจ็ตส์

ชุดนอน

อนุญาตให้เพียง 23 คะแนนในสองเกมที่ผ่านมากับ Raiders และ Texans

Vikings (vs. DAL):ในสี่เกมที่ไม่มี Dak Prescott (ข้อเท้า) Cowboys อนุญาตให้ 15 กระสอบและทำคะแนนได้ 10 คะแนนหรือน้อยกว่าสามครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ Andy Dalton ลงเล่นและจบเกมคือในสัปดาห์ที่ 6 กับแอริโซนา และเขาได้สกัดกั้นสองครั้ง

นั่ง ‘EM

Colts (เทียบกับ GB): Colts DST ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ แต่นี่ไม่ใช่สัปดาห์ที่จะไว้วางใจหน่วยนี้ แพคเกอร์สเฉลี่ย 30.8 แต้มต่อเกม อารอน ร็อดเจอร์สถูกไล่ออกเพียง 11 ครั้ง และเขาสกัดกั้นได้เพียงสามครั้งเท่านั้น

เริ่มต้น ‘EM & นั่ง’ EM

KICKERS

เริ่ม ‘EM

ฉายภาพขับเคลื่อนโดย สปอร์ตไลน์

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

Jason Sanders K

ไมอามี่ • #7

อายุ: 26 • ประสบการณ์: 5 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ DEN MIA -3.5 O/U 45

OPP VS K

วันที่ 29

โครงการ พีทีเอส

9.8

K RNK

วันที่ 7

แซนเดอร์สพลาดสนามแรกของฤดูกาลในสัปดาห์ที่ 10 กับทีมชาร์จเจอร์ส แต่เขาก็ยังเก็บแต้มแฟนตาซีได้ 13 แต้ม ตอนนี้เขาทำคะแนนได้อย่างน้อย 13 คะแนนในสี่เกมจากหกเกมที่ผ่านมา และ Broncos เป็นอันดับ 2 ในคะแนน Fantasy ที่อนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามเตะในปีนี้ ผู้เล่นสี่คนติดต่อกันได้คะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 10 คะแนนกับเดนเวอร์

ชุดนอน

ฉายภาพขับเคลื่อนโดย สปอร์ตไลน์

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

Greg Zuerlein K

DALLAS • #2

อายุ: 34 • ประสบการณ์: 11 ปี

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ MIN MIN -7 O/U 48.5

OPP VS K

วันที่ 30

โครงการ พีทีเอส

7.7

K RNK

วันที่ 16

แม้ว่าดัลลัสจะต้องดิ้นรนอย่างไร้เรี่ยวแรงโดยไม่มีเพรสคอตต์ แต่ Zuerlein ก็ยังคงสร้างผลงานได้ดีสำหรับผู้จัดการทีมแฟนตาซี เขาเข้าสู่สัปดาห์ที่ 11 โดยทำคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 11 แต้มในสองเกมที่ผ่านมากับฟิลาเดลเฟียและพิตต์สเบิร์ก และพวกไวกิ้งก็ยอมให้แต้มแฟนตาซีมากที่สุดเพื่อฝ่ายตรงข้ามนักเตะสำหรับฤดูกาล

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

Randy Bullock K

รัฐเทนเนสซี • #4

อายุ: 32 • ประสบการณ์: 11 ปี

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ เคยเป็น -1.5 O/U 46.5

OPP VS K

วันที่ 20

โครงการ พีทีเอส

8.1

K RNK

วันที่ 14

Bullock ทำคะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 10 คะแนนในห้าจากเก้าเกมในปีนี้ และวอชิงตันอนุญาตให้ยิงประตูหกครั้งและ PAT ห้าครั้งในสองเกมที่ผ่านมากับ Graham Gano และ Matt Prater

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

Younghoe Koo K

แอตแลนต้า • #7

อายุ: 27 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ ไม่ ไม่ -5 O/U 50.5

OPP VS K

วันที่ 10

โครงการ พีทีเอส

7.5

K RNK

ครั้งที่ 2

ให้ Koo เว็บแทงบอล SBOBET กลับมาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของคุณทันทีที่ Atlanta ผ่านพ้นสัปดาห์ก่อนแล้ว ก่อนสัปดาห์ที่ 10 Koo ได้คะแนนแฟนตาซีอย่างน้อย 12 คะแนนในสี่เกมจากห้าเกมที่ผ่านมา

นั่ง ‘EM

ฉายภาพขับเคลื่อนโดย สปอร์ตไลน์

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

Joey Slye K

วอชิงตัน • #3

อายุ: 25 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ DET​​CAR -1.5

OPP VS K

ครั้งที่ 4

โครงการ พีทีเอส

7.5

K RNK

วันที่ 19

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด นักเตะก็ไม่ประสบความสำเร็จกับสิงโตในปีนี้ ดีทรอยต์อนุญาตให้ทำฟิลด์โกลได้เพียงแปดครั้งในฤดูกาลนี้ และเมสัน ครอสบีในสัปดาห์ที่ 2 เป็นนักเตะคนเดียวที่มีคะแนนแฟนตาซี 10 แต้ม รวมถึงการแมตช์กับวิล ลุตซ์, คู และโรดริโก บลังเคนชิพ Slye ยังทำคะแนนรวม 23 คะแนนแฟนตาซีในสี่เกมที่ผ่านมาของเขาและมีสามประตูที่พลาดในช่วงนั้น

2022 Fantasy Football Dynasty Landing Page: โพสต์อัปเดตการจัดอันดับเอเจนซี่ฟรี แผนภูมิการค้าใหม่ และอีกมากมาย

คุณควรเริ่มใครและใครที่คุณควรนั่งในสัปดาห์ที่ 11 ข้อมูลสรุปรายชื่อผู้เล่นจะรวมการวิเคราะห์แฟนตาซีและการคาดการณ์การไหลของเกมเข้ากับมาตราส่วนความมั่นใจ เพื่อให้คุณได้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกผู้เล่นตัวจริงที่ยากที่สุดของคุณ

มันค่อนข้างง่าย: มาตราส่วนเริ่มจาก 1-10 ยิ่งตัวเลขข้างชื่อผู้เล่นสูงเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมั่นใจที่จะเริ่มต้นเขามากขึ้นเท่านั้น ตัวเลขไม่ใช่การคาดคะเน แต่เป็นเพียงคะแนนความมั่นใจที่จะช่วยให้คุณเลือกผู้ที่จะเริ่มต้น ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องทุกคนในสัปดาห์ที่ 11 อยู่ที่นี่แล้ว ดังนั้นหากผู้เล่นไม่อยู่ในรายชื่อ อย่าเริ่มเขา

หากต้องการค้นหาเครื่องเล่นเฉพาะ ให้ใช้ฟังก์ชันการค้นหาของคุณ — CTRL-F บนพีซี และ Command-F บน Mac หากไม่มีตัวเลือกใดเลย หรือหากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถเลื่อนไปตามเกมได้

หากคุณ ยัง ไม่แน่ใจ เพียงส่งข้อความบน Twitter ( @daverichard ) แล้วฉันจะลองดู เผื่อเวลาไว้ ในขณะที่การไล่ล่าเพลย์ออฟเริ่มร้อนแรง ต่อไปนี้คือวิธีเข้าถึงทุกการเล่นในสัปดาห์ที่ 11 ในลีกที่ไม่ใช่ PPR — แผ่นโกง PPR อยู่ที่นี่แล้ว

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ 11: เริ่ม ‘Em & Sit ‘Em | Starts & Sits, Sleepers & Busts | เริ่ม ‘Em & Sit ‘Em: QB | เริ่ม ‘Em & Sit ‘Em: RB | Start ‘Em & นั่ง’ Em: WR | ลวดสละสิทธิ์ | คำถามที่ใหญ่ที่สุด | มูลค่าการค้า | ตัวอย่าง QB | RB Preview | WR Preview | TE Preview | อันดับในช่วงที่เหลือของฤดูกาล | รายการตัด | เชื่อหรือไม่ | ผู้ชนะและผู้แพ้ | จดหมายข่าว FFT

ทุกบรรทัดจาก William Hill Sportsbook

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

โลโก้ทีม

อริโซนา คาร์ดินัลส์

@

โลโก้ทีม

ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์

พฤ 19 พ.ย. เวลา 20:20 น. ET • SEA -3, O/U 57.5

บรรทัดต้องการให้เราเชื่อว่า: สองเกมที่ผ่านมาของ Seahawksควรถูกลืม มันเป็นจุดที่ยากลำบากสำหรับแอริโซนา – พวกเขากำลังออกมาจากชัยชนะในวินาทีสุดท้ายที่มีอารมณ์สุดยอดในสัปดาห์สั้น ๆ โดยอาจไม่มีการเริ่มต้นสามครั้ง ตอนนี้พวกเขาต้องป้องกันรัสเซล วิลสันแอนด์ โค ฉันสงสัยว่าซีฮอว์กจะพยายามส่งบอลให้มากกว่าที่พวกเขาเพิ่งทำไปเมื่อเร็วๆ นี้ ดังนั้นฉันจึงไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะตีได้ทั้งหมด 30.25 โดยนัย นั่นเป็นปัญหา — แอริโซนาทำคะแนนได้ 30 บวกในห้าติดต่อกัน ฉันคิดว่าเกมที่ใกล้จะไปในทางของพระคาร์ดินัล

ไคเลอร์ เมอร์เรย์ (9.8) รัสเซล วิลสัน (8.7)

Chase Edmonds (6.7) คาร์ลอส ไฮด์ (7.5)

เคนยันเดรก (7.1) DK Metcalf (8.7)

DeAndre Hopkins (9.5) Tyler Lockett (7.0)

คริสเตียน เคิร์ก (7.8) เดวิด มัวร์ (2.5)

พระคาร์ดินัล DST (5.0) Seahawks DST (4.2)

เรากำลังแสดงตัวอย่างทุกเกมตามกำหนดการ โดยจะบอกคุณว่าใครควรเริ่มและใครควรนั่งใน พอดคาสต์ Fantasy Football Today ฟังด้านล่างและสมัครรับข้อมูลที่Apple , Spotifyหรือที่ใดก็ตามที่คุณได้รับพ็อดคาสท์ของคุณ :

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

โลโก้ทีม

ซินซินเนติ เบงกอลส์

@

โลโก้ทีม

ผู้บัญชาการวอชิงตัน

อา. 22 พ.ย. เวลา 13:00 น. ET • เป็น -1.5, O/U 46.5

บรรทัดต้องการให้เราเชื่อ: การขาดทุนในระยะใกล้ล่าสุดของวอชิงตันมีความหมายบางอย่าง ฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเชื่อในวอชิงตันหลังจากที่พวกเขาลงแข่งกับไจแอนต์ ส และไลออนส์ในช่วงต้นสัปดาห์ติดต่อกัน ไม่ใช่ว่าแนวรับของเบงกอลจะดีด้วยซ้ำ แต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ควรจะสามารถแข่งขันกับความผิดที่จำกัดของทีมฟุตบอลได้ ฝ่ายวอชิงตันรู้สึกเหมือนเป็นเดิมพัน

โจ เบอร์โรว์ (7.0) อเล็กซ์ สมิธ (5.2)

จิโอวานี เบอร์นาร์ด (7.9) อันโตนิโอ กิ๊บสัน (7.2)

ที ฮิกกินส์ (8.5) JD McKissic (5.0)

Tyler Boyd (7.3) เทอร์รี่ แม็คลอริน (8.8)

เบงกอล DST (6.5) Cam Sims (2.9)

Logan Thomas (7.0)

วอชิงตันดีเอสที (4.0) โลโก้ทีม

โลโก้ทีม

โลโก้ทีม

แอตแลนต้า ฟอลคอนส์

@

โลโก้ทีม

นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส

อา. 22 พ.ย. เวลา 13:00 น. ET • NO -5, O/U 50.5

บรรทัดต้องการให้เราเชื่อ: นักบุญยังคงดีกว่ามากแม้กับ Tayson Hill ที่กองหลัง ฮิลล์เป็นผู้เล่นที่สนุกที่จะรักษาแนวรับที่ซื่อสัตย์ แต่เกมเต็มกับเขาที่กองหลัง? เขาจะต้องประสบความสำเร็จในฐานะนักวิ่งหรือการป้องกันของนักบุญจะต้องเกิดขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการรุกของฟอลคอนอย่างเต็มกำลัง แนวรับของแอตแลนต้าเล่นได้ดีกว่าตั้งแต่แดนควินน์ยิง พวกเขามีโอกาสที่จะเก็บมันไว้ใกล้ ๆ ถ้าไม่ชนะ

Matt Ryan (8.0) ทายสมฮิลล์ (7.5)

Todd Gurley (7.3) Alvin Kamara (9.7)

จูลิโอ โจนส์ (9.2) ลาตาเวียส เมอร์เรย์ (4.0)

คาลวิน ริดลีย์ (8.65) Michael Thomas (6.9)

เฮย์เดน เฮิร์สต์ (7.3) เอ็มมานูเอล แซนเดอร์ส (4.1)

ฟอลคอน DST (5.4) จาเร็ด คุก (6.8)

นักบุญ DST (7.3) โลโก้ทีม

โลโก้ทีม

โลโก้ทีม

พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส

@

โลโก้ทีม

แจ็กสันวิลล์ จากัวร์

อา. 22 พ.ย. เวลา 13:00 น. ET • JAC +10, O/U 46.5

บรรทัดต้องการให้เราเชื่อ: ความพยายามของแจ็กสันวิลล์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นใคร บางทีนั่นอาจเป็นความจริง และบางทีอาจเป็นความจริงที่Steelersมักจะลงเล่นเพื่อการแข่งขันของพวกเขา แต่ฉันไม่สามารถคาดหวังให้Jaguars จ่าย บอลเพื่อรับมือกับการรุกของ Pittsburgh และไม่ควรคาดหวังให้แนวรับของ Jacksonville จับคู่กับตัวรับของ Steelers พิตต์สเบิร์กชนะ 11 หรือมากกว่าสองครั้งในปีนี้ นี่จะเป็นครั้งที่สาม

Ben Roethlisberger (9.2) เจค ลูตัน (2.8)

เจมส์ คอนเนอร์ (8.0) เจมส์ โรบินสัน (9.2)

JuJu Smith-Schuster (8.6) ดีเจ ชาร์ค (5.8)

ดิออนแท จอห์นสัน (8.3) Chris Conley (3.4)

เชส เคลย์พูล (7.6) คีแลน โคล (2.6)

Eric Ebron (7.5) จากัวร์ DST (2.4)

สตีลเลอร์ส ดีเอสที (8.8)

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

โลโก้ทีม

นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์

@

โลโก้ทีม

ประมวลฮุสตัน

อา. 22 พ.ย. เวลา 13:00 น. ET • HOU +2, O/U 48

บรรทัดต้องการให้เราเชื่อ: Bill Belichick ได้แก้ปัญหาของทีมแล้ว ฉันคิดว่าคุณต้องกล้าที่จะเลือกข้างใดข้างหนึ่ง Patriotsไม่ได้สมบูรณ์แบบและไม่ได้คะแนนมากมาย แต่ปัญหา ของ Texansเกิดขึ้นมากกว่าบุคลากรและในการฝึกสอนของพวกเขา นั่นไม่ใช่ปัญหากับแพท ฉันคิดว่านี่อาจเป็นเกมที่กลับไปกลับมาที่ผู้รักชาติในท้ายที่สุดออกมาข้างหน้า

Cam Newton (7.6) เดชอน วัตสัน (8.1)

ดาเมียน แฮร์ริส (8.5) Duke Johnson (6.1)

เร็กซ์ เบิร์กเฮด (5.5) Will Fuller (7.9)

จาโคบี เมเยอร์ส (6.1) Brandin Cooks (6.95)

ผู้รักชาติ DST (6.9) ประมวล DST (3.8)

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ CIN คือ -1.5 O/U 46.5

OPP VS QB

วันที่ 27

QB RNK

วันที่ 24

บัญชีรายชื่อ

24%

สถิติ YTD

จ่าย

752

RUYDS

5

TD

1

INT

3

FPTS/G

10.2

สมิธมีแต้มแฟนตาซีเพียง 28 แต้มในสองเกมที่ผ่านมากับไจแอนต์สและไลออนส์ แต่เขาผ่านระยะ 715 หลาจากระยะนั้น 87 ครั้ง ตอนนี้เขามีเพียงหนึ่งทัชดาวน์และสามเซพชั่นในเกมเหล่านั้น แต่หวังว่าทัชดาวน์จะมาถึงถ้าเขายังคงจ่ายเฉลี่ย 43.5 ต่อเกมต่อเกม เขามีแมตช์ที่ดีกับซินซินนาติในสัปดาห์ที่ 11 และเบงกอลส์อนุญาตให้กองหลังฝ่ายตรงข้ามสามคนจากสี่ทีมที่ผ่านมาส่งบอลได้อย่างน้อย 297 หลาและสามทัชดาวน์

วิ่งถอยหลัง

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

เร็กซ์ เบิร์กเฮด RB

ฮูสตัน • #28

อายุ: 31 • ประสบการณ์: 10 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ HOU NE -1.5 O/U 48.5

OPP VS RB

วันที่ 29

RB RNK

วันที่ 28

บัญชีรายชื่อ

64%

สถิติ YTD

RUYDS

267

REC

23

REYDS

187

TD

6

FPTS/G

11.6

นี่คือการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมกับการป้องกัน Texans ที่ถูกทำลายโดยฝ่ายตรงข้ามวิ่งกลับทุกฤดูกาล ฮูสตันอนุญาตให้วิ่งได้หลามากที่สุดในเอ็นเอฟแอล และหกหลังได้วิ่งไปแล้วอย่างน้อย 100 หลาในเกมกับประมวล รวมถึงนิค ชับบ์และคารีม ฮันท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเจมส์ โรบินสันห่างไป 1 หลาจากคะแนนนั้นในสัปดาห์ที่ 9 ฮุสตันยังอนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้ห้าครั้งในสี่เกมที่ผ่านมา เบิร์คเฮดมี 37 คะแนน PPR ในสองเกมที่ผ่านมาโดย 18 ถือ 87 หลาและทำทัชดาวน์พร้อมกับเจ็ดจับ 46 หลาและสองทัชดาวน์ในแปดเป้าหมายในช่วงนั้น เขามีความยืดหยุ่นในทุกลีกในสัปดาห์นี้

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

JD McKissic RB

วอชิงตัน • #41

อายุ: 28 • ประสบการณ์: 6 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ CIN คือ -1.5 O/U 46.5

OPP VS RB

วันที่ 10

RB RNK

วันที่ 20

บัญชีรายชื่อ

74%

สถิติ YTD

RUYDS

174

REC

41

REYDS

291

TD

1

FPTS/G

10.2

McKissic มีเป้าหมายที่บ้าคลั่ง 29 ลูกในสองเกมที่ผ่านมากับไจแอนต์สและไลออนส์ และเขาน่าจะเห็นการจ่ายบอลมากมายในทิศทางของเขากับเบงกอลส์ในสัปดาห์นี้จากอเล็กซ์ สมิธ McKissic ได้แปลงเป้าหมายเหล่านี้เป็น 16 จับสำหรับ 108 หลาและเขายังเพิ่ม 11 อุ้มสำหรับ 23 หลาและทัชดาวน์บนพื้นดิน เขาเป็นผู้เล่นระดับล่างในลีก PPR ทั้งหมดและมีตัวเลือกแบบยืดหยุ่นในรูปแบบ 0.5 PPR และไม่ใช่ PPR

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

Giovani Bernard RB

แทมปาเบย์ • #25

อายุ: 30 • ประสบการณ์: 10 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ เคยเป็น -1.5 O/U 46.5

OPP VS RB

วันที่ 9

RB RNK

วันที่ 13

บัญชีรายชื่อ

95%

สถิติ YTD

RUYDS

173

REC

28

REYDS

207

TD

4

FPTS/G

10

เบอร์นาร์ดอยู่ในหมวดนี้เพราะเมื่อโจ มิกซ์สัน ออกมาอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 11 มันควรจะเป็นอีกเกมที่มีคุณภาพ และเบอร์นาร์ดก็เป็นตัวเลือกแฟนตาซีที่ต้องลองในทุกลีก ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับ Steelers เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Bernard ได้คะแนนเฉลี่ย 20.5 PPR ในสองเกมแรกที่ Mixon พลาด เบอร์นาร์ดมีข้อดีแบบนั้นในสัปดาห์ที่ 11 กับวอชิงตัน ซึ่งตอนนี้เขากลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้ง

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

Duke Johnson RB

ควาย • #28

อายุ: 28 • ประสบการณ์: 8 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ NE NE -1.5 O/U 48.5

OPP VS RB

วันที่ 15

RB RNK

วันที่ 26

บัญชีรายชื่อ

91%

สถิติ YTD

RUYDS

149

REC

14

REYDS

109

TD

1

FPTS/G

6.3

จอห์นสันผิดหวังในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนเดวิด จอห์นสัน (การถูกกระทบกระแทก) ในสัปดาห์ที่ 10 ที่คลีฟแลนด์ แต่ผมคาดว่าจะมีเกมดีดแบ็คกับเดอะแพทริออตส์ในสัปดาห์นี้ Duke Johnson เล่น 95 เปอร์เซ็นต์ของสแน็ปช็อตกับทีม Browns และถือได้ 14 ตัว แต่หวังว่าเขาจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในเกมส่งลูกหลังจากจับไม่ได้ ยอดรวมการต้อนรับของเขาน่าจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเขาในสัปดาห์นี้

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

ลามิคัล เพอรีน RB

NY JETS • #22

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 3 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ LAC LAC -9.5 O/U 46

OPP VS RB

ครั้งที่ 21

RB RNK

ครั้งที่ 32

บัญชีรายชื่อ

47%

สถิติ YTD

RUYDS

169

REC

10

REYDS

49

TD

1

FPTS/G

4.7

เครื่องบินเจ็ตส์คาดว่าจะพึ่งพา Perine มากขึ้นโดยลาก่อนในสัปดาห์ที่ 10 และหวังว่าจะเกิดขึ้น Perine มีหนึ่งเกมในฤดูกาลนี้ด้วยเลขคู่ในแครี่ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 7 กับบัฟฟาโล และเขาได้คะแนน PPR ที่ดีที่สุด 13 แต้มในฤดูกาลนี้ นี่อาจเป็นสัปดาห์ที่ดีที่จะพิจารณาว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมชาร์จเจอร์ส ซึ่งอนุญาตให้ทีมวิ่งกลับมาทำคะแนนในสี่เกมติดต่อกัน โดยอนุญาตให้ทำทัชดาวน์ได้ทั้งหมดหกครั้งในช่วงนั้น

ตัวรับกว้าง

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

จาโคบี เมเยอร์ส WR

นิวอิงแลนด์ • #16

อายุ: 25 • ประสบการณ์: 4 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ HOU NE -1.5 O/U 48.5

OPP VS WR

ครั้งที่ 22

WR RNK

วันที่ 31

บัญชีรายชื่อ

70%

สถิติปี 2020

REC

28

ทาร์

38

REYDS

353

TD

1

FPTS/G

10.3

เมเยอร์สเป็นผู้เล่นแนวหน้าใน PPR และตัวรับ No. 3 Fantasy ที่แข็งแกร่งในลีกที่ไม่ใช่ PPR เขายังคงมองหาการได้รับทัชดาวน์ครั้งแรกของเขา แต่เขาได้คะแนน PPR อย่างน้อย 13 คะแนนในสามเกมติดต่อกันก่อนสัปดาห์ที่ 11 และเขามีเป้าหมาย 31 ครั้งในช่วงนั้น

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

ไมค์ วิลเลียมส์ WR

LA CHARGERS • #81

อายุ: 27 • ประสบการณ์: 6 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ NYJ LAC -9.5 O/U 46

OPP VS WR

วันที่ 23

WR RNK

41st

บัญชีรายชื่อ

91%

สถิติ YTD

REC

25

ทาร์

45

REYDS

431

TD

3

FPTS/G

10.8

ก่อนแมตช์ที่ยากในสัปดาห์ที่ 10 ที่ไมอามี่ เมื่อวิลเลียมส์ถูกจับได้สองครั้งในระยะ 38 หลาจากห้าเป้าหมาย เขาได้คะแนนอย่างน้อย 13 คะแนน PPR ในสามเกมจากสี่เกมที่ผ่านมา ฉันคาดหวังให้เขากลับมาตามรอยกับทีมเจ็ตส์ในสัปดาห์นี้ที่บ้าน และนี่ควรจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับวิลเลียมส์และคีแนน อัลเลนในการต่อสู้กับทีมรองที่ขาดแคลนนี้

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

CeeDee Lamb WR

ดัลลาส • #88

อายุ: 22 • ประสบการณ์: 2 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

@ MIN MIN -7 O/U 47.5

OPP VS WR

วันที่ 27

WR RNK

วันที่ 30

บัญชีรายชื่อ

89%

สถิติ YTD

REC

44

ทาร์

68

REYDS

595

TD

3

FPTS/G

13.6

ฉันชอบอมารี คูเปอร์ในฐานะผู้รับ No. 2 Fantasy ในสัปดาห์นี้ และ Lamb ก็อยู่ไม่ไกลหลัง Andy Dalton กลับมาแล้ว ในการออกตัวครั้งแรกที่ดัลตันทำในฤดูกาลนี้และสามารถจบในสัปดาห์ที่ 6 กับแอริโซนาได้ แลมบ์จับได้เจ็ดลูกในระยะ 64 หลาจาก 11 เป้าหมาย คูเปอร์ยังเล่นได้ดีกับดัลตันในเกมนั้นด้วยการจับ 7 ครั้งในระยะ 79 หลา และทัชดาวน์ 10 เป้าหมาย ฉันคาดว่าผู้รับทั้งสองจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันในสัปดาห์นี้กับพวกไวกิ้ง

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

เนลสัน Agholor WR

นิวอิงแลนด์ • #15

อายุ: 28 • ประสบการณ์: 8 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ KC KC -8 O/U 56.5

OPP VS WR

ครั้งที่ 3

WR RNK

NR

บัญชีรายชื่อ

42%

สถิติ YTD

REC

18

ทาร์

29

REYDS

355

TD

5

FPTS/G

9.3

Agholor เล่นปาเป้ากับ Chiefs ได้อย่างสมบูรณ์ในสัปดาห์นี้ และเขาจะต้องทำคะแนนได้ทัชดาวน์เพื่อช่วยรายชื่อ Fantasy ของคุณ ตอนนี้เขาทำคะแนนที่แคนซัสซิตี้ในสัปดาห์ที่ 5 ด้วยสองจับได้ 67 หลาจากสองเป้าหมายและเขาได้ทัชดาวน์ในสี่เกมจากหกเกมที่ผ่านมา แต่เขามีเพียงเกมเดียวในฤดูกาลนี้โดยมีเป้าหมายมากกว่าสี่ประตู และหวังว่าเกมนี้จะกลายเป็นจุดโทษเพื่อช่วย Agholor จาก Derek Carr ฉันชอบ Agholor ในฐานะเครื่องรับแฟนตาซีอันดับ 3 ของ Boom-or-bust ในสัปดาห์นี้

โลโก้ทีม โลโก้ทีม

headshot-image

Curtis Samuel WR

วอชิงตัน • #10

อายุ: 25 • ประสบการณ์: 6 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ DET​​DET -2.5 O/U 46.5

OPP VS WR

วันที่ 11

WR RNK

ครั้งที่ 47

บัญชีรายชื่อ

80%

สถิติ YTD

REC

41

ทาร์

48

REYDS

375

TD

4

FPTS/G

12.6

การจับคู่ของ Panthers เว็บแทงบอล SBOBET นั้นไม่ดีกับ Buccaneers แต่ซามูเอลอาจมองหางานเพิ่มเติมกับ Christian McCaffrey (ไหล่) แคโรไลนาทำอย่างน้อย 3 แครี่ให้กับซามูเอลใน 5 เกมจาก 7 เกมหลังสุดของเขา และเขาทำทัชดาวน์ได้สองครั้งในช่วงนั้น นอกจากนี้เขายังมีเป้าหมายสูงสุดในฤดูกาล (เก้า) จับ (เก้า) หลา (105) และทำคะแนนได้ทัชดาวน์สำหรับเกมที่สองติดต่อกัน เขามีลูกบอลอยู่ในมืออย่างน้อยเจ็ดครั้งในสี่เกมติดต่อกัน และเขามีคะแนน PPR เฉลี่ย 18.3 คะแนนตลอดช่วงนั้น พิจารณาว่าเขามีความยืดหยุ่นในสัปดาห์นี้กับแทมปาเบย์

ปลายแน่น โลโก้ทีม

โลโก้ทีม

headshot-image

Logan Thomas TE

วอชิงตัน • #82

อายุ: 30 • ประสบการณ์: 8 ปี.

รายละเอียดรายสัปดาห์

จับคู่

เทียบกับ CIN คือ -1.5 O/U 46.5

OPP VS เต้

วันที่ 30

TE RNK

วันที่ 12

บัญชีรายชื่อ

55%

สถิติ YTD

REC

28

ทาร์

51

REYDS

302

TD

3

FPTS/G

8.5

โธมัสมีเป้าหมายหกประการในเกมติดต่อกันที่เล่นกับอเล็กซ์ สมิธ และเขาทำคะแนน PPR อย่างน้อย 10 คะแนนในสามเกมจากสี่เกมที่ผ่านมา เบงกอลเข้ามาในเกมนี้อันดับ 2 ในคะแนนแฟนตาซีที่อนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามจบแน่น

โลโก้ทีม

โลโก้ทีม