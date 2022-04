เว็บแทงบอล SBOBET การพนันออนไลน์ในเพนซิลเวเนีย

เว็บแทงบอล SBOBET หลังจากหลายเดือน … ไม่นานนัก อุตสาหกรรม การพนันออนไลน์ของเพนซิลเวเนียได้เปิดตัวในที่สุด

จนถึงตอนนี้ เรามีเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์สามแห่งที่ยังมีชีวิตอยู่และในระดับที่แตกต่างกันออกไปด้วย พวกเขาคือ Play SugarHouse, Parx Casino และ Hollywood Casino ไม่มีโป๊กเกอร์ออนไลน์ และไม่มีการกำหนดเวลาสำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

ดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นการเฉลิมฉลองสำหรับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุมกลับกลายเป็นว่าคนไม่เต็มใจและตะโกนโห่ร้อง อย่างไรก็ตาม มีแง่บวกบางประการที่ส่งสัญญาณว่าช่วงเวลาดีๆ อาจเกิดขึ้นในไม่ช้า

เล่น SugarHouse: รากฐานที่แข็งแกร่ง

จากสามไซต์ที่เราทดสอบ — และการทดสอบของเราครอบคลุมมาก — เราพบว่า Play SugarHouse อยู่ในจุดที่ดีที่สุด สิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจเลย เนื่องจากผู้ดำเนินการ Rush Street Interactive มีประสบการณ์มากมายในตลาดนิวเจอร์ซีย์ และสนับสนุนหนังสือกีฬาสองแห่งในเพนซิลเวเนียแล้ว (Play SugarHouse Sports และBetRivers )

Play SugarHouse PA สร้างขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับ NJ อินเทอร์เฟซนั้นสะอาด มีความรับผิดชอบ และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานแบบคาสิโนทางสังคม นอกจากนี้ SugarHouse ยังเสนอตัวเลือกการฝากเงินจำนวนมากทันทีที่ออกจากประตู ซึ่งรวมถึง Online Banking (ACH) ตัวเลือกบัตรเติมเงิน (Play+) และธุรกรรมเงินสดที่กรง SugarHouse Casino ในฟิลาเดลเฟีย

ความงดงามของแคชเชียร์ขยายไปถึงการถอนเงิน โดยที่คำขอการจ่ายเงิน ACH ของเราได้รับการอนุมัติในไม่กี่นาที เราไม่เคยได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว แม้แต่ในตลาดที่เติบโตเต็มที่ในนิวเจอร์ซีย์ มันอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อไซต์ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่เราจะใช้มันตราบเท่าที่เราทำได้

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมความภักดีที่เปลี่ยนเกม: iRush Rewards ซึ่งให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดและอัตราการคืนเงินที่สำคัญที่สุดของคาสิโนออนไลน์ในพื้นที่ควบคุมของสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ต้องสงสัย

ความสามารถในการใช้ข้อมูลรับรองการลงทะเบียนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของเราในการลงทะเบียนก็เป็นข้อดีเช่นกัน เช่นเดียวกับกระเป๋าเงินที่ใช้ร่วมกันกับหนังสือกีฬา

ตอนนี้เชิงลบ ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่าง Play SugarHouse เวอร์ชัน PA และ NJ คือการเลือกเกม การย้ายจากไซต์ที่มีเกมหลายร้อยรายการในรูปแบบต่างๆ ไปเป็นไซต์ที่มีสล็อต 40 หรือมากกว่าและเกมรูเล็ตสองสามเกมนั้นน่าผิดหวัง อย่างน้อยผู้ให้บริการรายเดียวบนเว็บไซต์คือ NetEnt ซึ่งเสนอเกมที่แข็งแกร่งพร้อมผลตอบแทนสูงโดยทั่วไป แต่เรารอเกือบสองปีสำหรับผู้ให้บริการรายเดียวในการเปิดตัว? แน่นอนว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนใช่ไหม

iRush Rewards แม้ว่าจะยังดีอยู่ แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่านิวเจอร์ซีย์ ยังไม่มีเกมบิงโกในขณะนี้ และร้านโบนัสไม่มีตัวเลือกบางอย่าง การไม่สามารถล้างโบนัสในเกมโป๊กเกอร์วิดีโอ (ไม่มีเลย) ซึ่งโดยทั่วไปให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าสล็อตนั้นเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากโบนัสของ SugarHouse ทั้งหมด รวมถึงการจับคู่ 100% สูงถึง $250 โบนัสต้อนรับ ต้องการเพียงข้อกำหนดการเดิมพัน 1x .

แอพมือถือสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงบน Android และผู้ใช้ iOS สามารถใช้วิธีแก้ปัญหาที่อนุญาตให้เล่นบนเบราว์เซอร์มือถือได้ ให้เครดิต Play SugarHouse สำหรับการเดินทางในสภาพแวดล้อมที่กดดันสำหรับแอปการพนันใน App Store

Play SugarHouse PA มีรากฐานที่แข็งแกร่งเพียงแค่ต้องเติบโตบางสาขา

คาสิโนออนไลน์ Parx: สิ่งที่ทำให้คุณไป อืม

เราค่อนข้างตื่นเต้นเกี่ยวกับ Parx Casino ที่นี่เรามีรายได้สูงสุดของเพนซิลเวเนียที่ผลิตคาสิโนควบคู่ไปกับ GAN ซึ่งขับเคลื่อนหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของนิวเจอร์ซีย์ Betfair Casino

สูตรสำเร็จ? ประเภทของ

ด้านบวกคืออินเทอร์เฟซซึ่งออกแบบล้ำสมัยของเว็บไซต์ Parx Casino หลัก (ที่จริงแล้วคาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬาฝังอยู่ในเว็บไซต์หลัก) มีชีวิตชีวา ใช้งานง่าย และเต็มไปด้วยคุณสมบัติการจัดการบัญชี การสำรวจเว็บไซต์เป็นเรื่องน่ายินดี เรายังพูดได้เลยว่าเราชอบอินเทอร์เฟซ Parx มากกว่า Play SugarHouse

ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการสะดุดใดๆ เลย เช่น ซอฟต์แวร์จะเตือนคุณตลอดเวลาว่าคุณเล่นเกมมานานแค่ไหน บางครั้งก็ใช้สองมือ/หมุนติดต่อกัน

ตัวเลือกการฝากและถอนเงินนั้นเทียบเท่ากับ Play SugarHouse โดยมีการละเว้นที่โดดเด่น เช่น PayPal และ Neteller อย่างไรก็ตาม เงินฝาก ACH ของเราได้รับการประมวลผลทันที ดังนั้นจึงไม่มีการร้องเรียน การถอนสามารถดำเนินการได้ด้วย ACH e-Check, เช็คทางไปรษณีย์, เงินสดที่ Parx Casino ใน Bensalem และบัตรเติมเงิน Play+ Parx จัดการคำขอถอนได้ช้า โดยมักใช้เวลา 3-4 วันในการอนุมัติ เราพบว่าค่อนข้างแย่เนื่องจากปริมาณแคชเชียร์ยังค่อนข้างต่ำ

Parx เสนอโบนัสต้อนรับสำหรับผู้เล่นใหม่ และก็ไม่เป็นไร ขีด จำกัด ทางการเงิน $ 500 ในการฝากเริ่มต้น $ 500 นั้นไม่ใช่เรื่องพิเศษหรือน่ากลัว เช่นเดียวกันสำหรับข้อกำหนดการเดิมพัน 20x บนสล็อต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เราพูดลามกอนาจารเล็กน้อยคืออัตราการร่วมเดิมพัน 10% สำหรับเกมบนโต๊ะและวิดีโอโป๊กเกอร์หรือ 200x เดิมพัน 100,000 ดอลลาร์เพื่อล้างโบนัส 500 ดอลลาร์ออกมาเป็นนักล่า

เมื่อพูดถึงเกมแบล็คแจ็คเพียงเกมเดียวของเว็บไซต์นั้นมีคุณสมบัติที่น่าสับสน (ไม่ดี) บางอย่าง เช่น การเสนอประกันเมื่อเจ้ามือแสดงเลขสิบ และไม่มีการเตือนหากผู้เล่นพยายามตีโดยไม่ได้ตั้งใจ สมมติว่าเป็น 20 นอกเหนือจากแบล็คแจ็ค , Parx มีเกมรูเล็ตไม่กี่เกม, Ez Baccarat, เกม 9/6 Jacks or Better ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ Commodore ในปี 1977 และสล็อต NetEnt, GAN และ Konami เพียงเล็กน้อย คลังเกมของ 46 เกมนั้นมีความหลากหลายและผสมผสานเพียงพอสำหรับเราที่จะให้มันเหนือกว่า Play SugarHouse แต่นั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

Parx ซึ่งแตกต่างจาก SugarHouse ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS ได้ แต่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น แอพคาสิโนออนไลน์พร้อมให้ดาวน์โหลดบน Android

ผู้เล่นสามารถเชื่อมโยงบัญชีรางวัล Xclub เว็บแทงบอล SBOBET ของตนกับบัญชีออนไลน์ของตนได้ ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าการเล่นออนไลน์จะส่งผลต่อรางวัลอิฐและปูน

ในบันทึกสุดท้าย เราประทับใจกับโปรโตคอลการพนันอย่างมีความรับผิดชอบของ Parx คุณสมบัติเหนือกว่าเวลามาตรฐาน การเดิมพัน และขีดจำกัดการฝาก โดยมีการจำกัดการเดิมพันสูงสุดและการตรวจสอบความเป็นจริง ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนตามช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งเปิดใช้งานได้ น่าเสียดายที่ผู้เล่นไม่สามารถกำหนดขอบเขตตามแนวตั้งได้ หากมีการใช้ขีดจำกัดการเดิมพัน ตัวอย่างเช่น การจำกัดนั้นจะนับรวมในการเดิมพันคาสิโนออนไลน์และการเดิมพันกีฬา

ด้วยโปรโมชั่นเพิ่มเติมอีกสองสามรายการ ข้อบกพร่องน้อยลง และเกมอีกมากมาย คาสิโนออนไลน์ Parx อาจกลายเป็นผู้เล่นอันดับต้น ๆ ในตลาด

ฮอลลีวู้ดไม่ได้เป็นเพียงความเย้ายวนใจเท่านั้น

ด้วย 71 เกม รวมทั้งชื่อจากทั้ง IGT และ NetEnt และเกมที่ไม่ใช่สล็อตเจ็ดเกม คาสิโนออนไลน์ของฮอลลีวูด (โดย Penn National) ชนะการแข่งขันในช่วงแรกเพื่ออำนาจสูงสุดในคลังเกม

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้เล่นเชื่อมโยงบัญชีออนไลน์ของตนกับรางวัล myChoice ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปลายทางคาสิโนมากกว่า 35 แห่ง ผู้เล่นจะได้รับคะแนนและ myCash ที่สามารถนำไปแลกเล่นฟรีและรางวัลอื่นๆ ได้ที่สถานที่เหล่านี้

นั่นคือข้อดี ประสบการณ์ที่เหลือของเรานั้นปานกลางอย่างแน่นอน

แคชเชียร์ค่อนข้างเป็นคนเดินถนน โดยเสนอตัวเลือกการฝากเงินสี่แบบเท่านั้น: บัตรเครดิต/เดบิต, ACH, Play+ แบบเติมเงิน และ PayNearMe ไม่มี PayPal ไม่มี Skrill/Neteller และไม่มีเงินสด @ กรงคาสิโน อย่างน้อยก็ยังไม่

ในขณะที่เราอยู่ในหัวข้อ “ไม่” ไม่มีโบนัสเงินฝากเช่นกัน ผู้เล่นจะได้รับเงิน 25 ดอลลาร์ในบ้านเมื่อลงทะเบียนบัญชี และเงินสามารถแปลงเป็นเงินสดได้หลังจากผ่านข้อกำหนดการเดิมพัน 1x แล้ว ทั้งหมดนั้นดีและดี แต่เมื่อ Play SugarHouse เสนอเงินโบนัส $250 ใน 1x เงินโบนัส มันก็ไม่ได้ถือเทียนไว้

ปัญหาด้านคุณค่าขยายไปถึงตัวเกมเอง แม้ว่า NetEnt return-to-players (RTP) จะคงที่และโดยทั่วไปแล้วสูง (96%+) IGT ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ปฏิบัติงานในผลตอบแทน เราไม่สามารถระบุ RTP ของสล็อตได้ (ซึ่งอาจต่ำถึง 90% สำหรับบางเกม) แต่เกมวิดีโอโป๊กเกอร์ของ IGT Game King เสนอตารางการจ่ายที่น่าสยดสยอง เช่น 8/5 Jacks or Better, 6/5 โบนัสโป๊กเกอร์ และ 8/5 ดับเบิลดับเบิลโบนัส สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเล่นได้ในความคิดของเราและควรหลีกเลี่ยง หากการคืนวิดีโอโป๊กเกอร์เป็นสิ่งบ่งชี้ การกลับมาของสล็อต IGT อาจถูกปรับไปทางด้านล่างเช่นกัน

ขับเคลื่อนโดย IGT แพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์นั้นแข็งแกร่ง มันไม่ได้เด้งเหมือน Play SugarHouse หรือ Parx อย่างแน่นอน แต่หน้าจอโหลดได้เร็ว เราไม่ได้มีประสบการณ์มากนักในการตัดการเชื่อมต่อ และแอพมือถือ (Android เท่านั้น) เป็นโคลนเสมือนของเว็บไซต์หลัก ความจริงที่ว่าเกือบทุกเกมบนเดสก์ท็อปถูกย้ายไปยังแอพ

โดยรวมแล้ว การขาดโบนัสเงินฝาก ผลตอบแทนต่ำจากวิดีโอโป๊กเกอร์ (และอาจเป็นสล็อต) และการขาดแอป iOS โดยเฉพาะทำให้ Hollywood Casino ขายได้ยากในช่วงเริ่มต้น การเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ครั้งแรกเป็นช่วงเวลาแห่งความเอื้อเฟื้อพิเศษ ไม่ใช่การฉกฉวยเงิน

อะไรต่อไป?

น่าเสียดายที่เราไม่รู้ ยังไม่มีการประกาศใด ๆ ว่าเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์แห่งต่อไปจะเปิดให้บริการเมื่อใด และดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเร่งรีบในการเปิดตัวเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ การตอบสนองต่อข้อซักถามนั้นคลุมเครือและคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของ PA ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการระหว่างรัฐ

การคาดเดาที่ดีที่สุดของเราคือแบรนด์หลักอย่าง Harrah’s จะตามมาด้วยผลิตภัณฑ์การพนันออนไลน์ แต่นั่นก็เป็นเพียงการเก็งกำไร

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม PA ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม เราอาจเรียนรู้เพิ่มเติมในเวลานั้น

ไม่ใช่ SuperContest มันคือ SugarContest

คาสิโน SugarHouse ในฟิลาเดลเฟียร่วมกับริเวอร์สในพิตต์สเบิร์ก (ทั้งคู่ดำเนินการออนไลน์ภายใต้ร่ม Rush Street Interactive) กำลังเปิดตัวการแข่งขัน NFL แบบเต็มฤดูกาลครั้งแรกของ อายุ การพนันกีฬา ที่ถูกกฎหมาย นอกเนวาดา

มันถูกเรียกว่า$500,000 Pennsylvania Pick ‘Em — และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะแยกความแตกต่างนี้จากการแข่งขันการพนันที่มีชื่อเสียงที่สุดที่มีอยู่คือ SuperContest ประจำปีของ Westgate Las Vegas SuperBook’s SuperContest มีมานานกว่า 30 ปีโดยมีค่าใช้จ่าย 1,500 ดอลลาร์ในการเข้าร่วม และตอนนี้ได้มอบรางวัลที่หนึ่งมากกว่า $1 มม. การแข่งขันที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Play SugarHouse และเว็บไซต์ BetRivers มีขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัด

แต่ในขณะที่นิวเจอร์ซีย์ที่อยู่ใกล้เคียงนั่งเฉยโดยทีมเพนซิลเวเนีย Pick ‘Em สามารถแยกแยะตัวเองว่าเป็นการแข่งขันการพนันฟุตบอลที่ก้าวล้ำสำหรับชายฝั่งตะวันออกในยุคหลัง PASPA

ไม่ใช่ SuperContest ของคุณปู่ของคุณ

มีความแตกต่างที่สำคัญสองประการที่แยก PA Pick ‘Em ออกจาก SuperContest หนึ่งคือจุดราคา การแข่งขัน Rush Street มีค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งในสิบของการเข้าประกวด 150 ดอลลาร์ และตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ส.ค. เจ้าของที่พักเสนอราคาส่วนลด 125 ดอลลาร์

SugarHouse รับประกันเงินรางวัลรวม 5 แสนดอลลาร์ ซึ่งที่ราคาเต็ม 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ หมายความว่าต้องมีผลงาน 3,334 รายการเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้อนทับ การจ่ายเงินจะเพิ่มขึ้นหากเงินรางวัลรวมมากกว่า $500k — และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SugarHouse และ Rivers จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ การแข่งขันนี้ไม่มีคราด

สมมติว่าเงินรางวัลรวม $500k การจ่ายเงินจะเป็นดังนี้:

อันดับที่ 1: $125,000

ที่ 2: $40,000

อันดับ 3: $20,000

ที่ 4: $15,000

อันดับที่ 5: $10,000

วันที่ 6-10: $5,000

วันที่ 11-20: $3,000

วันที่ 21-30: $2,000

วันที่ 31-50: $1,000

วันที่ 51-100: $500

วันที่ 101-200: $250

201-400: $200

ลำดับที่ 401-500: $175

นอกจากนี้ยังมีรางวัล $2,500 ในแต่ละสัปดาห์สำหรับคะแนนส่วนบุคคลที่ดีที่สุดที่ Play SugarHouse และ BetRivers (ด้วยคะแนนรวมในเกมสุดท้ายของสัปดาห์ในฐานะไทเบรก) และการจ่ายเงิน $2,500 เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลสำหรับการเลือกที่ไม่ถูกต้องที่สุด ที่ไซต์ใดไซต์หนึ่ง

ความแตกต่างที่สำคัญอื่น ๆ ระหว่าง “SugarContest” และ SuperContest เกี่ยวข้องกับการเลือกรายสัปดาห์ ใน SuperContest ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกเทียบกับสเปรดและเลือกเกมที่พวกเขารู้สึกมั่นใจมากที่สุด 5 เกม ใน Pennsylvania Pick ‘Em ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกทุกวันอาทิตย์ (13:00 น. ET หรือใหม่กว่า) และเกมวันจันทร์ แต่ สเปรดไม่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าแข่งขันเป็นเพียงการเลือกผู้ชนะในเกมที่ตรงไปตรงมา

ข้อพิจารณาเชิงกลยุทธ์

ใน SuperContest ด้วยเส้นที่ออกแบบมาเพื่อแบ่งนักพนันให้เท่าๆ กัน การระบุตัวเลือกที่ตรงกันข้ามอาจเป็นเรื่องยาก ใน PA Pick ‘Em มันจะง่ายกว่ามาก

ดูที่ NFL สัปดาห์ที่ 1 เก้าใน 15 เกมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน (ซึ่งไม่รวมเกมเปิดตัว Packers-Bears ในวันพฤหัสบดี) ในปัจจุบันมีสเปรดที่หนังสือกีฬาของ SugarHouse ที่มีคะแนน4½หรือน้อยกว่า นั่นทำให้หกเกมมีรายการโปรดที่ชัดเจนมาก ผู้เข้าแข่งขันจะเลือกผู้ตกอับรายใหญ่หรือสองคนเพื่อให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งในการประกวดที่มีผลงานนับพันรายการหรือไม่? หรือเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องในฤดูกาล 17 สัปดาห์ที่แทบไม่เคยเลือกทีมรองบ่อนเลย?

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับการแข่งขันในเพนซิลเวเนีย จะเป็นการดีหรือไม่ที่จะเลือกกับ Eagles โดยได้คะแนน 9 แต้มที่บ้านในสัปดาห์ที่ 1 เทียบกับ Washington เพราะคุณคาดว่าผู้เข้าแข่งขันสระว่ายน้ำประมาณ 95% จะเข้าข้าง Philly? หรือการฆ่าตัวตายนั้นเป็นวิธีที่เกือบจะรับประกันได้ว่าคุณทิ้งเกมไว้ข้างหลังฝูงหรือไม่?

(ที่พูดถึงมีกรณีที่จะทำเพื่อตั้งใจแทงค์และเล่นเพื่อรางวัลสุดท้าย $2,500 นั้นหรือไม่ ในอีกด้านหนึ่ง การเลือกแบบตรงไปตรงมามากกว่าการเดิมพันแบบกระจาย ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะได้ส่วนใหญ่ของ เกมผิดทุกสัปดาห์ ในทางกลับกัน มีเพียงจุดเดียวจ่ายที่ด้านล่าง ในขณะที่ 500 จุดจ่ายที่ด้านบน)

การพิจารณาอีกประการหนึ่งคือหลายรายการ นักพนันแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้มากถึง 25 รายการ ผู้ที่ทำเช่นนั้นอาจกระจายการเลือกของพวกเขาในช่วงสัปดาห์แรก ๆ จนกว่าผลงานของพวกเขาจะปรากฎเป็นคู่แข่งที่แท้จริง ผู้ที่เข้ามาเพียงครั้งเดียวต้องเผชิญกับเส้นทางที่ยากขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของกระดานผู้นำ

รายละเอียดอื่น ๆ

ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน เวลา 12:59 น.

ผลงานไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถโอนได้

บัญชีต้องดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป และต้องส่งการเลือกในแต่ละสัปดาห์จากภายในรัฐเพนซิลเวเนีย

หากเกมจบลงด้วยการเสมอกัน หรือหากเกมถูกเลื่อนออกไปและไม่ได้เล่นในคืนวันจันทร์นั้น ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะถือว่าถูกเลือกสำหรับเกมนั้น

ในวันจันทร์ที่คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียออกประกาศสาธารณะในความพยายามที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการของรัฐในการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทระหว่างผู้อุปถัมภ์และคาสิโนออนไลน์

PGCB กล่าวว่าเป็นการ “เตือนสาธารณชนถึงความพร้อมของแบบฟอร์มออนไลน์” ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ภายใต้กฎหมายของรัฐ PGCB จำเป็นต้องตรวจสอบการละเมิดที่ไม่ใช่ทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดจากพระราชบัญญัติการพัฒนาและการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

PGCB มีคำจำกัดความที่ชัดเจนสำหรับ “การร้องเรียน” และ “ข้อพิพาท”

“การร้องเรียนเป็นความเห็นที่แตกต่างระหว่างนิติบุคคลเกมที่ได้รับใบอนุญาตและผู้อุปถัมภ์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเงินหรือสิ่งของมีค่า ข้อพิพาทเป็นการเรียกร้องเงินสดหรือสินค้าจำนวนหนึ่ง” หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐที่ตั้งอยู่ในแฮร์ริสเบิร์กกล่าวเมื่อวันจันทร์

“ผู้อุปถัมภ์ที่มีการร้องเรียนหรือข้อพิพาทกับหน่วยงานการเล่นเกมที่ได้รับใบอนุญาตในเครือจักรภพแห่งเพนซิลเวเนียอาจขอให้คณะกรรมการตรวจสอบการร้องเรียนหรือข้อพิพาทดังกล่าว” PGCB กล่าวในการกด “การร้องเรียนและข้อพิพาทของผู้อุปถัมภ์ทั้งหมดได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังโดยคณะกรรมการ โดยแต่ละข้อร้องเรียนจะกำหนดหมายเลขคดีและผู้สอบสวน การละเมิดทางอาญาใด ๆ ของพระราชบัญญัติ [การเล่นเกม] ที่ถูกกล่าวหาโดยผู้อุปถัมภ์จะถูกส่งต่อไปยังตำรวจรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อสอบสวน”

สำหรับข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การพนัน คาสิโนออนไลน์หรือการพนันกีฬา ออนไลน์ ผู้มีอุปการคุณต้องยื่นเรื่องร้องเรียนหรือโต้แย้งกับผู้ให้บริการเกมแบบโต้ตอบก่อน

“นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากแบบฟอร์มโต้ตอบของ PGCB จะต้องมีการป้อนหมายเลขการร้องเรียนที่สร้างโดยผู้ให้บริการเกมแบบโต้ตอบเมื่อคุณยื่นกับพวกเขา” PGCB กล่าว

ผู้อุปถัมภ์มีเวลา 30 วันตามปฏิทินนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทผ่านทาง เว็บไซต์ ของPGCB หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการ PGCB จะขอให้คุณส่งคำถามไปที่ casinocomplaints@pa.gov เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

PGCB เน้นว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือข้อพิพาทของผู้อุปถัมภ์เป็นความลับ

ระยะเวลาประกาศสาธารณะ

เพนซิลเวเนียเริ่มต้นการพนันสไตล์คาสิโนออนไลน์ในปลายเดือนพฤษภาคมด้วยการเปิดตัวการพนันกีฬาออนไลน์/มือถือ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม คาสิโนออนไลน์แห่งแรกของรัฐเปิดทำการสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรมการพนันคาสิโนออนไลน์ของ Keystone State มีอายุเพียงสองเดือนเท่านั้น

ในขณะที่เพนซิลเวเนียค่อนข้างใหม่สำหรับเกมนี้ รัฐอื่น ๆ มีประวัติการเดิมพันออนไลน์ที่ยาวนานกว่า ประกาศของ PGCB เกิดขึ้นจากเรื่องราวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับเกมออนไลน์ในที่อื่นๆ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์อยู่ผิดด้านของซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดในการแข่งขันโป๊กเกอร์เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ความผิดพลาดเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ออนไลน์ของ WSOP ซึ่งกำลังจะมาถึง PA ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือน เพนซิลเวเนียยังไม่ได้เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์

แพลตฟอร์ม WSOP ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินของลูกค้า ปัจจุบันแพลตฟอร์ม WSOP มีให้บริการในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เนวาดา และเดลาแวร์

นี่เป็นเพียงสองตัวอย่างล่าสุด แต่การร้องเรียน/ข้อพิพาทค่อนข้างหายาก

ตัวอย่างสมมุติฐานของการร้องเรียน/ข้อพิพาทระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ดำเนินการเดิมพันออนไลน์อาจเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอโบนัส ต้องขอบคุณความแปลกใหม่ของเกมออนไลน์ ผู้ให้บริการเสนอโปรโมชั่นมากมายเพื่อให้ผู้เล่นสมัครและฝากเงิน ตามข้อบังคับการพนันออนไลน์ของเพนซิลเวเนีย โปรโมชั่นต้องไม่คลุมเครือ

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะต้องมีความชัดเจนและชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโบนัสหรือโปรโมชั่นถูก จำกัด เฉพาะบางตารางหรือการเล่นที่ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์หรือเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะอื่น ๆ” อ่านเพียงส่วนหนึ่งของ รายการ เพนซิลเวเนียออนไลน์ มากกว่า 100 หน้ากฎการเดิมพัน

ผู้อุปถัมภ์จะต้องพูดคุยกับผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ก่อนเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา และหากไม่สามารถแก้ไขได้ PGCB อาจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ไม่ใช่ทุกสิ่งในโลกของการพนันออนไลน์ในเพนซิลเวเนียจะมารวมกันได้อย่างรวดเร็ว แต่การแข่งขัน NFL Picks ตามฤดูกาลของ Rush Street Interactive ทำได้อย่างแน่นอน

เงิน รางวัล5 แสนเหรียญจากเพนซิลเวเนีย Pick ‘Emไม่ใช่แนวคิดที่แพร่หลายมานานว่ากลุ่มคน Rush Street ได้เล่นกระดานไวท์บอร์ดตั้งแต่ตอนที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าด้วย PASPA Mattias Stetz ซีโอโอของ Rush Street บอกกับPenn Betsว่าเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่การตัดสินใจที่จะเสนอการแข่งขันจนกระทั่งการเปิดตัวของการแข่งขันดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเพียงไม่กี่สัปดาห์

Play SugarHouse กลายเป็นหนังสือกีฬาออนไลน์เล่มแรกที่เปิดตัวในรัฐในวันที่ 28 พฤษภาคม และทรัพย์สินของ Rush Street Bet Riversตามมาในวันที่ 25 มิถุนายน “ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ Bet Rivers เปิดตัว” Stetz กล่าว “ที่เราตระหนักว่า ‘ฉัน คิดว่าเรามีปริมาณมากพอที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเพนซิลเวเนียได้’”

ภายในวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. การแข่งขันจะถ่ายทอดสดและเปิดให้เข้าร่วม (แม้ว่าข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศว่าจะไม่ส่งถึงวันจันทร์ถัดไปก็ตาม)

เช่นเดียวกับนั้น เพนซิลเวเนียกลายเป็นรัฐแรกนอกเหนือจากเนวาดา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ SuperContest ที่มีชื่อเสียงซึ่งดำเนินการโดย Westgate Las Vegas SuperBook เพื่อเสนอการแข่งขัน NFL ที่มีกฎหมายควบคุมและมีฤดูกาลตลอดฤดูกาล

ใช่ แม้กระทั่งก่อนรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นรัฐการพนันกีฬาที่บุกเบิกมากที่สุดของชายฝั่งตะวันออก แต่อาจจะไม่ ไกล เกินนิวเจอร์ซีย์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ในบิต

แต่ก่อนอื่น มาดูภายในว่าPA Pick ‘Emเป็นอย่างไร

การระบุจุดราคา

ข้อพิจารณาหลักประการแรกสำหรับ Rush Street คือการกำหนดราคาการแข่งขัน การแข่งขัน SuperContest มีค่าใช้จ่าย 1,500 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยให้เวสต์เกตสามารถเสนอรางวัลที่หนึ่งได้เจ็ดหลัก แต่ป้องกันไม่ให้การแข่งขันเข้าถึงเงินสำหรับชาวเนวาดาทั้งหมด

อสังหาริมทรัพย์บนที่ดินของ Rush Street เข้ามาเกี่ยวข้องและสำรวจผู้เล่นคาสิโนบางคนด้วยความหวังว่าจะกำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างเงินรางวัลจำนวนมากในขณะที่ให้การต้อนรับมากกว่าแค่ฝูงชนที่เดิมพันสูง

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือการกำหนดราคา Pennsylvania Pick ‘Em ที่ 150 ดอลลาร์ โดยมีราคาพิเศษสำหรับผู้ที่จองล่วงหน้า 125 ดอลลาร์ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้

“เราต้องการให้ผู้เล่นทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเล็กน้อย” Stetz อธิบาย “เราต้องการให้ผู้เล่นรู้สึกว่าใครๆ ก็เข้าร่วมได้ และมีโอกาสชนะรางวัลมากมาย”

สำหรับผู้ที่มีแบ๊งค์มากกว่า พวกเขาสามารถเข้าได้ถึง 25 รายการ รางวัลสูงสุดในการแข่งขัน PA คือ $125k โดยมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงขึ้นหากผลงานเข้าสู่ช่วงกลางปี ​​​​3000 และตรงตามการรับประกัน $ 500,000

ตรงขึ้นหรือกระจาย?

รายการต่อไปที่ผู้จัดงานต้องคิดคือวิธีจัดโครงสร้างองค์ประกอบการเลือกจริง

ใน SuperContest ผู้เข้าร่วมจะเลือกห้าเกมที่พวกเขาเลือกในแต่ละสัปดาห์และเลือกเทียบกับสเปรด Stetz กล่าวว่าพวกเขาเห็นโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างจากการแข่งขันครั้งนั้น

“เราเดินไปมา: เราควรจะมีการแพร่กระจายในนั้นหรือไม่? เราไม่ควรแพร่เชื้อในนั้นหรือ?” สเตตซ์กล่าว “แล้วเราคิดว่า ให้มันง่าย มาเลือกพวกเขา คุณแค่เลือกผู้ชนะ”

เกมทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. ET เป็นต้นไปจะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ (ดังนั้น ไม่มีเกมวันพฤหัสบดี ไม่มีเกมวันเสาร์ และไม่มีเกมในลอนดอนช่วงต้นวันอาทิตย์)

PA Pick ‘Em จะมอบรางวัลไม่เพียงแค่รางวัลปลายฤดูกาลให้กับผู้เข้าเส้นชัย 500 อันดับแรก แต่จะจ่าย 2,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ให้กับผู้จบอันดับสูงสุดที่ลงทะเบียนใน Play SugarHouse และผู้ที่เข้าเส้นชัยใน Bet Rivers เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้คะแนนเสมอที่ด้านบน การคาดการณ์คะแนนรวมในเกมคืนวันจันทร์จะทำหน้าที่เป็นตัวตัดคะแนน

และคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียต้องการเบรกเกอร์ตัวที่สอง Stetz บอกกับPenn Betsดังนั้นหากจำเป็น การส่งการเลือกอย่างเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

ทำให้ถูกต้องในครั้งแรก

แม้ว่าการแข่งขันจะจัดขึ้นตามตารางเวลาที่ เร่งรีบแต่ Rush Street ก็พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง

“แนวคิดคือการทำเช่นนี้ทุกปีในอนาคต” Stetz กล่าว

เป็นความร่วมมือกับ PGCB ซึ่งต้องการเห็นเกมจริงและต้องการให้ Rush Street Interactive ส่งเพื่อ “ทดสอบในห้องปฏิบัติการ”

“มีขั้นตอน มันไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับส่งคำอธิบายเกมเพียงหน้าเดียว” Stetz กล่าว “พวกเขาต้องการเข้าใจ เวลามีคนส่งผลงาน เงินอยู่ที่ไหน? พวกเขาทดสอบมันจริง ๆ และทำให้แน่ใจว่าได้คิดบัญชีอย่างถูกต้องและแยกสระไว้ต่างหาก ในแต่ละวัน เราจำเป็นต้องส่งจำนวนผลงานที่เราได้รับและจำนวนเงินที่เรารวบรวมจากผู้เล่น ดังนั้นจากมุมมองด้านกฎระเบียบจึงแข็งแกร่งกว่าเพียงแค่ส่งเพจเจอร์เพียงหน้าเดียวว่า ‘นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำ’”

(รายละเอียดสำคัญ: ไม่มีเรค ทุกดอลลาร์ที่ป้อนจะรวมเงินรางวัลทั้งหมด)

กี่รายการ?

หาก Rush Street ส่งหมายเลขไปยัง PGCB แสดงว่า Stetz ทราบจำนวนการลงชื่อสมัครใช้อย่างแน่ชัด เขายังไม่เต็มใจที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำบัญชีกับเรา แต่เขาบอกว่าพวกเขาได้รับ “สองร้อย” รายการในช่วงสุดสัปดาห์แรก – ก่อนที่การประกาศอย่างเป็นทางการจะออกไป – และก็มีเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อสิ้นสุด ใกล้เข้ามาแล้ว และเนื่องจากโฆษณาทางทีวีและวิทยุท้องถิ่นสำหรับการแข่งขันเริ่มแสดง

“เรามั่นใจว่าเราจะครอบคลุมการรับประกัน” Stetz กล่าว “และหวังว่าเราจะสามารถเริ่มมีสัญลักษณ์บนไซต์ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของเงินรางวัลเมื่อเกิดขึ้น”

นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่า SugarHouse มีรายการมากกว่าที่ริเวอร์ส หากเป็นเช่นนั้น แสดงว่าผู้เข้าแข่งขัน Rivers มีโอกาสชนะรางวัลประจำสัปดาห์มากขึ้น

Stetz ยังเปิดเผยว่ามีผู้เล่นสองสามคนที่ทำคะแนนได้สูงสุด 25 รายการ

ดังนั้นเกี่ยวกับนิวเจอร์ซีย์ …

แพลตฟอร์ม Play SugarHouse ยังเผยแพร่อยู่ทั่วรัฐในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นรัฐที่มีการกระซิบกระซาบกันมาก แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ เมื่อพูดถึงการแข่งขัน NFL ตลอดฤดูกาล

การรวมผู้เล่นจากทั้งสองรัฐเข้าด้วยกันไม่ใช่ทางเลือกในปีนี้ แต่ Rush Street จัดการแข่งขันที่แยกจากนิวเจอร์ซีย์?

“เราจะทำอย่างอื่นให้กับนิวเจอร์ซีย์” สเตตซ์รับรองกับเรา “จริง ๆ แล้วเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรให้นิวเจอร์ซีย์อย่างแน่นอน แต่จะมีบางอย่าง”

การพิจารณาคดีของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียในวันพุธนั้นค่อนข้างยุ่ง โดยมีการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่สำคัญหลายประการในแฮร์ริสเบิร์ก

ส่วนสำคัญของการพิจารณาคดีนานกว่า2½ชั่วโมงอยู่ในคำร้องสามครั้งเพื่อแก้ไขพื้นที่เล่นเกมโดย Presque Isle Downs Casino, The Meadows Casino และ Rivers Casino ยังขออนุญาตจากรัฐเพื่อลดจำนวนสล็อตทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง กับคุณสมบัติของพวกเขา

PID พยายามที่จะลบ 41 ช่องทำให้รวมเป็น 1,525; The Meadows ต้องการลบช่อง 485 ช่อง ลดยอดรวมเหลือเพียง 2,500 ช่อง; และริเวอร์สก็ขอให้ไฟเขียวนำ 158 ออกไป ทำให้ยอดรวมเหลือเพียง 2,600 เท่านั้น PGCB อนุมัติแผนหลังจากแต่ละคาสิโนนำเสนอการอธิบายวัตถุประสงค์เบื้องหลังการนำเครื่องออก

การพัฒนาที่ ‘น่ากังวลมาก’

รัฐซึ่งชนะสล็อตแมชชีนมากกว่า 50% ในรูปแบบของภาษี ไม่พอใจกับการลดช่องเทอร์มินัลมากเกินไป PA เป็นหุ้นส่วน 50-50 ในธุรกิจการพนันสล็อตแมชชีนโดยเงินจะหักล้างภาษีทรัพย์สินที่ผู้อยู่อาศัยจ่าย เจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวว่า “กังวลมาก” ว่าจะมีสล็อตน้อยกว่า แม้จะเรียกว่าการพนันเป็น “หนทางสู่จุดจบ” สำหรับรัฐก็ตาม เพนซิลเวเนียเก็บภาษีรูปแบบอื่นของการพนันในอัตราที่ต่ำกว่า จำนวนเครื่องสล็อตแมชชีนโดยเฉลี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้ที่คาสิโน 12 แห่งคือ 24,869 เทียบกับ 25,737 ในเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว

คาสิโน 12 แห่งสร้างรายได้รวม 2.37 พันล้านดอลลาร์ในเครื่องสล็อตแมชชีนในปีงบประมาณที่เสร็จสิ้นล่าสุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.1% จากปีก่อนหน้า บันทึกรายได้สล็อต PA ตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2011/12 เมื่อพวกเขาสร้างรายได้ 2.47 พันล้านดอลลาร์ในการชนะสล็อต รายได้จากเครื่องจักรเพิ่มขึ้นและลดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สามคุณสมบัติดังกล่าวทั้งหมดได้รับรายได้จากสล็อตตามลำดับในช่วงปีงบประมาณ 2018/19

แม่น้ำ: $291.1 มม. (+6.15%)

ทุ่งหญ้า: $211.9 มม. (+1.16%)

PID: $114.8 มม. (+0.39%)

PID ต้องการลบเครื่องมากกว่า 66 เครื่อง แต่รัฐไม่ชอบแผนนั้น ภายใต้กฎหมายเพนซิลเวเนีย คาสิโนต้องมีเครื่องอย่างน้อย 1,500 เครื่อง

Rivers แจ้ง PGCB ว่าช่องที่น้อยลงไม่จำเป็นต้องแปลว่ารายได้ของช่องน้อยลง สล็อตบางเกมมีการเล่นน้อยและเก่า คาสิโนกล่าว แม้จะมีคำอธิบายจากอุตสาหกรรม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ยินไม่พอใจกับแนวโน้มล่าสุดในการถอดสล็อตแมชชีน

“โดยทั่วไปแล้ว เพราะฉันมาที่นี่เพื่อเหรัญญิกของรัฐ และเห็นได้ชัดว่ารายได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด และนี่ไม่ใช่แค่สำหรับแม่น้ำ [คาสิโน] เท่านั้น มันเป็นห่วงฉันมาก และเกี่ยวข้องกับเรามาก ที่วิธีแก้ปัญหาสำหรับหลายๆ คน คุณรู้ไหม คาสิโนต้องการใช้หนังสือกีฬาหรือพวกเขาต้องการเปลี่ยน … พวกเขาต้องการลดสล็อตแมชชีน และขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในหมวดหมู่ใด ในบางกรณีขึ้นอยู่กับว่าเงินไปที่ไหน แต่คาสิโนถูกวางในเพนซิลเวเนียเพื่อบรรเทาภาษีทรัพย์สิน พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะเราต้องการเพิ่มธุรกิจใหม่ๆ ในเพนซิลเวเนีย [คาสิโน] เป็นหนทางไปสู่จุดจบ เป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับฉันมากที่ดูเหมือนว่าคาสิโน เมื่อพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง การตอบสนองทันทีของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นการกำจัดเครื่องสล็อต ‘เครื่องสล็อตของเราเก่า … ‘ ฉันไม่รู้ ซื้อใหม่ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ฉันพบว่ามันน่าหนักใจมากที่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางออก”

เพื่อเป็นการตอบโต้ ตัวแทนจากริเวอร์สกล่าวว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีเครื่องจักรประมาณ 2,500 เครื่อง เนื่องจากมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องที่โรงแรม “เราได้เห็นรายรับของเรา [ยังคง] เพิ่มขึ้น … ประเด็นคือและเพื่อพูดสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด คำกล่าวในอุตสาหกรรมนี้คือสล็อตแมชชีนไม่สร้างรายได้ คนทำ”

ริเวอร์สกล่าวว่ามันอาจฟังดูเหมือนเป็น “การเล่นแร่แปรธาตุ” เล็กน้อยที่พื้นเกมที่กำหนดค่าใหม่พร้อมช่องน้อยลงจริง ๆ แล้วสร้างรายได้มากขึ้นสำหรับทรัพย์สิน แต่มีหลักฐานอยู่ที่นั่น

สล็อตคิดเป็น 73% ของรายรับจากการพนันคาสิโนทั่วทั้งรัฐในปีปฏิทิน 2018

การดำเนินการด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

หน่วยงานกำกับดูแลจัดการเรื่องอื่นๆ ในวาระนี้ รวมถึง:

Stadium Casino ซึ่งเป็นหน่อของ Cordish Co. of Maryland ประสบความสำเร็จในการต่ออายุใบอนุญาตห้าปีสำหรับคาสิโนที่กำลังจะมีขึ้นในฟิลาเดลเฟีย สถานที่ให้บริการลูกเหม็นยาวซึ่งมีกำหนดจะเปิดในปลายปี 2020 ได้ยื่นขอ ใบรับรอง การเดิมพันกีฬาเมื่อเดือนที่แล้ว นอกจากนี้ Stadium Casino ได้รับใบอนุญาตสำหรับสิ่งที่เรียกว่า “มินิคาสิโน” นอกเมืองพิตต์สเบิร์ก สนามกีฬายังพยายามที่จะมีการพนันกีฬาขายปลีกที่คาสิโนดาวเทียมเพนซิลเวเนียตะวันตก

หน่วยงานกำกับดูแลยังประกาศด้วยว่าการหยุดรถบรรทุกห้าแห่งในรัฐจะเริ่มเล่นการพนัน VGT ในเดือนหน้า สิ่งอำนวยความสะดวก VGT เหล่านี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายการขยายการเล่นเกมปี 2017 ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเดิมพันกีฬา การพนันคาสิโนออนไลน์ และการเล่น iLottery เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว PGCB ได้เปิดตัวโปรแกรมยกเว้นตนเองสำหรับสถานประกอบการหยุดรถบรรทุก VGT

Evolution New Jersey บริษัทที่อยู่เบื้องหลังเกมออนไลน์ของดีลเลอร์สดใน Garden Stateได้รับการอนุมัติสำหรับใบอนุญาตผู้ผลิตเกมเชิงโต้ตอบแบบมีเงื่อนไข ทำให้สามารถทำธุรกิจกับคาสิโนออนไลน์ PA ได้ Evolution ทำงานร่วมกับคาสิโนออนไลน์หลายแห่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และสามารถทำเช่นเดียวกันใน PA

การดำเนินการของคาสิโนออนไลน์ในเพนซิลเวเนีย เป็น เวลาครึ่งเดือนอยู่ในหนังสือและผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าคาสิโนออนไลน์สามแห่งที่เปิดให้บริการในช่วงครึ่งเดือนกรกฎาคมสร้างรายได้ 812,306 ดอลลาร์จากสล็อตและเกมบนโต๊ะจาก 49,248,072 ดอลลาร์ในการเดิมพันที่ได้รับ โป๊กเกอร์ออนไลน์แบบเพียร์ทูเพียร์ยังไม่มีให้บริการในรัฐคีย์สโตน รายได้จากสล็อตอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 517,712 ดอลลาร์ (63.7%) ในขณะที่เกมบนโต๊ะสร้างรายได้ 294,594 ดอลลาร์

นักพนันออนไลน์เดิมพัน $23,763,885 ที่สล็อตออนไลน์ ในขณะที่เดิมพัน $25,484,187 ที่โต๊ะออนไลน์ เมื่อรวมกับการเดิมพันกีฬาออนไลน์ในเดือนกรกฎาคมที่ 38,998,648 ดอลลาร์ การจัดการการพนันออนไลน์ทั้งหมดของอุตสาหกรรมคาสิโน PA ในช่วงเดือนนั้นอยู่ที่ 88,246,720 ดอลลาร์ หนังสือกีฬาออนไลน์เล่มแรก (ซึ่งขณะนี้มี 4 เล่ม) เปิดตัวในปลายเดือนพฤษภาคม มันได้รับการเปิดตัวช้าเพื่อให้ห่างไกล

รายได้จากภาษีที่เกิดจากการเล่นเกมคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตในช่วงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 326,700 ดอลลาร์ คาสิโนจ่ายอัตราภาษีมากถึง 54% สำหรับสล็อตออนไลน์และ 16% สำหรับเกมบนโต๊ะ (36% สำหรับกีฬา) ทำไมอัตราภาษีสูงเช่นนี้สำหรับสล็อต? รัฐกล่าวอย่างตรงไปตรงมาในการไต่สวนกฎเกณฑ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว : การอนุญาตคาสิโนสำหรับรัฐนั้น “หมายถึงการสิ้นสุด” สุดท้ายคือการลดหย่อนภาษีทรัพย์สิน

ตัวเลือกคาสิโนออนไลน์จนถึงขณะนี้มีจำกัด ตัวอย่างเช่น ที่ SugarHouse Online Casino มีสล็อตประมาณ 40 ช่องและเกมรูเล็ตสองสามเกม Parx Online Casinoมีคลังเกม 46 เกม โดยมีแบล็คแจ็คเพียงตัวเดียวและรูเล็ตสามแบบ Hollywood Online Casino เป็น ผู้นำในปัจจุบันที่มีคลังเกมมากกว่า 70 ข้อเสนอ รวมถึงเกมที่ไม่ใช่เกมสล็อตเจ็ดเกม

เมื่อพิจารณาถึงการขาดเกมบนโต๊ะออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าเกมที่ไม่ใช่สล็อตสามารถจับ iCasino ได้ประมาณ 51.7% และ 36.3% ของรายรับในเดือนกรกฎาคม

รายได้โดยผู้ประกอบการ

SugarHouse ซึ่งมีหนังสือกีฬาออนไลน์/มือถือ รับส่วนแบ่งรายรับจาก iCasino ในเดือนกรกฎาคมที่ 422,796 ดอลลาร์ สล็อตสร้างรายได้ $261,869 ในขณะที่เกมบนโต๊ะคิดเป็น $160,927

รายละเอียดการจัดการของ iCasino อยู่ที่ 10,082,439 ดอลลาร์สำหรับสล็อตและ 5,791,851 ดอลลาร์สำหรับโต๊ะในบ้าน

เช่นเดียวกับ SugarHouse Parx มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์ก่อนที่จะเปิดตัวสล็อต

