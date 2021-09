เว็บแทงบอลสโบเบ็ต เว็บยูฟ่าเบท โดย Spinomenal

เว็บแทงบอลสโบเบ็ต เล่นบน888Starz.betเข้าร่วมการแข่งขัน May Madness และรับส่วนแบ่ง 60,000 ยูโร การแข่งขัน Spinomenal นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน

การแข่งขันสล็อตที่888Starzดำเนินไปเป็นเวลาสามสัปดาห์และประกอบด้วย 3 ขั้นตอนพร้อมเงินรางวัลรวมรายสัปดาห์จำนวน 20,000 ยูโรที่จะมอบให้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน คุณจะต้องแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อรับคะแนนสูงสุดในแต่ละด่าน ในตอนท้ายของแต่ละด่าน คะแนนทั้งหมดที่ผู้เล่นได้รับจะถูกสรุป เป้าหมายหลักคือการได้รับคะแนนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และปีนขึ้นไปบนกระดานผู้นำ

ระยะที่ 1 เริ่มวันที่ 11 พฤษภาคม และสิ้นสุดในวันที่ 17 พฤษภาคม

การชนะในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องง่าย สิ่งที่คุณต้องทำคือเล่นเกมที่เข้ารอบ (หนังสือ Demi Gods II , Aztec Spellและเรื่องราวของ Medusa ) และรวบรวมคะแนน คุณได้รับคะแนนขึ้นอยู่กับตัวคูณที่ชนะ ตัวอย่างเช่น หากคุณเดิมพัน 1 ยูโรและชนะ 10 ยูโร คุณจะได้รับ 10 แต้ม

การแข่งขันรอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม

เกมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ Queen of Fire, Egyptian Rebirth II และ Magical Amazon คุณจะได้รับ 1 แต้ม เมื่อสัญลักษณ์โบนัส 1 อันปรากฏบนวงล้อระหว่างการเล่นเกม จำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับจำนวนสัญลักษณ์โบนัสที่ได้รับในช่อง ยิ่งคุณเล่นมากเท่าไร คุณก็จะได้รับสัญลักษณ์โบนัสมากขึ้นเท่านั้น

ระยะที่ 3 เริ่มในวันที่ 25 พฤษภาคม และสิ้นสุดในวันที่ 1 มิถุนายน

คุณต้องเล่นหนึ่งในสามช่อง (Book of Rebirth, Origins of Lilith และ 4 Horsemen II) เพื่อให้ผ่านเข้ารอบในการแข่งขันรอบนี้ ในการชนะด่านที่ 3 คุณต้องได้รับตัวคูณการชนะที่สูงขึ้นในสล็อตเหล่านี้

ทุกคนมีโอกาสลองเสี่ยงโชคและรับชัยชนะครั้งใหญ่ คุณสามารถเป็นหนึ่งในผู้ชนะ 150 คนในแต่ละด่านของทัวร์นาเมนต์ May Madness ได้ เนื่องจากโอกาสในการชนะนั้นสูงมาก

Wynn Resorts, Limited และ Austerlitz Acquisition Corporation I ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใต้การที่ Austerlitz I จะรวมกับ Wynn Interactive Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Wynn Resorts เพื่อสร้างบริษัทมหาชนอิสระ เมื่อปิดธุรกรรมที่เสนอแล้ว บริษัทที่ควบรวมกันจะรักษา “Wynn Interactive, Ltd.” ชื่อและจดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อใหม่ “WBET”

Wynn Interactive แผนกเกมออนไลน์ของ Wynn Resorts เสนอคอลเลกชันคาสิโนระดับโลกและตัวเลือกการเดิมพันกีฬาบนมือถือแก่ผู้บริโภคทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรผ่านWynnBet , BetBullและแบรนด์ WynnSLOTS บริษัทมอบประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใครในการเล่นเกมดิจิทัลที่ขับเคลื่อนการได้มาซึ่งผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นและการรักษาผู้ใช้ผ่านกลไกการเดิมพันทางสังคมที่ไม่ซ้ำใคร สแต็คเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้คุณภาพสูง ปัจจุบัน Wynn Interactive มีการเข้าถึงตลาดใน 15 รัฐซึ่งครอบคลุมประมาณ 51% ของประชากรสหรัฐ และคาดว่าจะสามารถเข้าถึงรัฐเพิ่มเติมได้ในระยะใกล้ ส่งผลให้พื้นที่ครอบคลุมประมาณ 77% ของประชากรสหรัฐ

“เรามั่นใจว่าธุรกรรมนี้จะปลดล็อกศักยภาพมหาศาลของ Wynn Interactive เพื่อเร่งการเติบโตต่อไป และทำให้ธุรกิจสามารถคว้าโอกาสมหาศาลในอเมริกาเหนือได้ บิล โฟลีย์เป็นพันธมิตรในอุดมคติที่รับประกันความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง – ประวัติการทำงานของเขาด้วยการรวมธุรกิจ ประสบการณ์ที่กว้างขวางในการเติบโตของแบรนด์ผู้บริโภคปะรำ และการเป็นพันธมิตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดในธุรกิจแบบเดียวกับเรา จะเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้ในขณะที่เรายังคงขยายขนาดต่อไป” Matt Maddox ซีอีโอของ Wynn Resorts กล่าว และประธาน Wynn Interactive

“Wynn Interactive กำลังสร้างตำแหน่งผู้นำอย่างรวดเร็วในสิ่งที่จะเป็นการเดิมพันกีฬาออนไลน์ในอเมริกาเหนือมูลค่า 45 พันล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและตลาด iGaming ผ่านการมุ่งเน้นอย่างไม่ลดละของเราที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ผู้ใช้ และการบริการลูกค้า เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ Bill Foley และ Austerlitz I เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของ Wynn Interactive” Craig Billings ประธานและกรรมการบริหารของ Wynn Interactive กล่าว

William P. Foley, II ผู้ก่อตั้ง Austerlitz I เว็บแทงบอลสโบเบ็ต ให้ความเห็นว่า “ฉันตื่นเต้นที่จะได้เป็นหุ้นส่วนและเป็นเจ้าของ Wynn Interactive ในอนาคต Wynn เป็นแบรนด์ชั้นนำในการเล่นเกมและรีสอร์ทหรู และเราเชื่อว่าการลงทุนของเราใน Wynn Interactive นั้นเหมาะสมกับเกณฑ์สำหรับประเภทของบริษัทและทีมผู้บริหารที่เราต้องการร่วมลงทุน ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ

อนาคตของการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาของสหรัฐฯ และมั่นใจในความสามารถของ Matt และทีม Wynn Interactive ในการดำเนินการตามแผนธุรกิจและเกินประมาณการทางการเงินของพวกเขาเมื่อเทียบกับตลาดที่สามารถระบุได้”

การรวมธุรกิจจะช่วยให้ Wynn Interactive มีเงินทุนและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อเร่งวิสัยทัศน์ในฐานะบริษัทแบบสแตนด์อโลน นอกเหนือจากฐานการดำเนินงานสดในหกรัฐของสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Austerlitz I และ Wynn Resorts แล้ว บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการขยายตลาดการพนันกีฬาออนไลน์และ iCasino ที่เสริมและ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว ซึ่งโบรกเกอร์คาดหวังว่าจะเติบโต ที่ CAGR 10 ปีที่ประมาณ 32% ถึง 45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 โดยได้แรงหนุนส่วนหนึ่งจากแรงผลักดันทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา Wynn Interactive วางแผนที่จะเร่งการเติบโตผ่านการริเริ่มการได้มาซึ่งลูกค้า ดำเนินการแคมเปญการตลาดระดับชาติและการสร้างแบรนด์ในวงกว้าง รวมถึงการลงทุนในสื่อมวลชนและการเป็นหุ้นส่วน และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ BetBull

Spin Games LLC ผู้นำในอเมริกาเหนือด้านเทคโนโลยี Remote Gaming Server และเนื้อหาเชิงโต้ตอบ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เนื้อหากับ Galaxy Gaming, Inc. เพื่อปรับใช้เนื้อหาเกมบนโต๊ะยอดนิยมของ Galaxy ผ่าน ROC ของ Spin แพลตฟอร์ม Remote Gaming Server ให้กับลูกค้าในอเมริกาเหนือ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Spin จะรวมชื่อเกมบนโต๊ะระดับพรีเมียมของ Galaxy เพื่อใช้งาน “เล่นเพื่อเงิน” ในตลาด iGaming ในอเมริกาเหนือ

“เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Galaxy Gaming เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาของเราด้วยเนื้อหาเกมบนโต๊ะระดับพรีเมียม” Kent Young ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานของ Spin Games ให้ความเห็น “ในขณะที่ i-Gaming ยังคงขยายตัวไปทั่วอเมริกาเหนือ เราจึงมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวเลือกเกมที่เรามอบให้กับลูกค้าของเรา และตั้งตารอที่จะรวมเกมของ Galaxy เข้ากับ RGS ของเรา”

Todd Cravens ประธานและซีอีโอของ Galaxy Gaming กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเสนอการเดิมพันข้างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสองรายการ ได้แก่ 21+3 และ Lucky Ladies บนแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์การเล่นเกมระยะไกล ROC ของ Spin “นี่เป็นครั้งแรกที่ 21+3 และ Lucky Ladies ปรากฏเป็นการเดิมพันคู่ในตลาด การเป็นพันธมิตรกับ Spin Games นี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของเราในการมีส่วนร่วมและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นด้วยเนื้อหาที่พิสูจน์แล้วของเราไม่ว่าจะอยู่ที่คาสิโนหรือออนไลน์”

Pronet Gaming ผู้ให้บริการ iGaming ชั้นนำ ได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ Tenlot Group ซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมให้บริการแก่ซัพพลายเออร์ลอตเตอรีรายใหญ่

ข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญนี้จะทำให้ลอตเตอรีของ Tenlot Group ทั่วโลก รวมถึงสมาชิก World Lottery Association มีโอกาสใช้โซลูชัน Omni-channel แบบเบ็ดเสร็จของ Pronet Gaming

นับเป็นก้าวสำคัญของ Pronet Gaming ซึ่งกำลังขยายตัวในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง โดยถือเป็นข้อตกลงฉบับแรกกับผู้ประกอบการลอตเตอรี่ระดับชาติและระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ ตลอดจนองค์กรการกุศลที่น่านับถือ

Bobby Longhurst หัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของ Pronet Gaming กล่าวว่า “TENLOT เป็นชื่อที่สำคัญทั้งในลอตเตอรีและเขตอำนาจศาลที่เราตั้งเป้าไว้ และข้อตกลงนี้เน้นย้ำถึงการอุทธรณ์ของแนวทางที่ปรับให้เหมาะกับพันธมิตรและเทคโนโลยีของเรา

“เป็นข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่โอกาสมากมายในการเดินทางของเราในการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุตสาหกรรมต้องการ”

Yossi Abadi ซีอีโอของ TENLOT กล่าวว่า “เรายินดีที่จะต้อนรับ Pronet Gaming เข้าสู่ตระกูล TENLOT โดยเปิดตลาดใหม่และโอกาสสำหรับแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของพวกเขา ในขณะที่ขยายข้อเสนอของ Tenlot Group ไปยังพันธมิตรที่ดำเนินงานอย่างมีค่าของเราในตลาดโลก

“ด้วยความร่วมมือนี้ Tenlot Group จะช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและความบันเทิง ในขณะเดียวกันก็ขยายการสนับสนุนโครงการพัฒนาในตลาดเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางสังคมของเรา”

Blueprint Gaming ผู้พัฒนาสล็อตชั้นนำมีความยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้ง Annemarie Reedijk เป็นผู้บริหารบัญชีอาวุโส

Reedijk นำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากมายมาสู่บทบาทใหม่ของเธอ ซึ่งจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่แข็งแกร่งของบริษัทในการขยายธุรกิจในตลาดใหม่ๆ ทั่วโลก

เธอจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ Blueprint พัฒนาตำแหน่งผู้บังคับบัญชาในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะเปิดตลาดที่มีการควบคุมในปลายปีนี้ ตลอดจนสร้างสัดส่วนในสเปนและภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรปต่อไป

ในช่วงบทบาทการพัฒนาธุรกิจ 12 ปีของเธอกับซัพพลายเออร์อุปกรณ์คาสิโน TCS John Huxley ทางบก Reedijk สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ให้บริการคาสิโนทั่วยุโรป เธอมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้ Blueprint พัฒนาและรักษาความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม

Jo Purvis ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีหลักและการตลาดในสหราชอาณาจักรที่ Blueprint Gaming กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับ Annemarie ในภาคคาสิโนบนบก ฉันดีใจที่ได้นำเธอเข้าสู่ภาคออนไลน์ด้วย Blueprint

“เธอมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมนี้ และไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมพิมพ์เขียว เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการเจาะตลาดใหม่ในยุโรปและดำเนินการตามแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศของเรา”

Annemarie Reedijk ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเธอว่า: “ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วม Blueprint ทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำใน iGaming และสัมผัสกับภาคออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโต

“ประสบการณ์จากบทบาทก่อนหน้านี้ทำให้ฉันพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่นี้อย่างสมบูรณ์แบบ และฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้น เนื่องจากเนเธอร์แลนด์กำลังจะเปิดประตูในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในการเข้าร่วมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และฉันจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ในแนวหน้าของดินแดนที่ได้รับการควบคุมใหม่นี้”

iSoftBet ซัพพลายเออร์เกมออนไลน์ชั้นนำและผู้รวบรวมเนื้อหา ได้ร่วมมือกับSuperSevenแบรนด์ออนไลน์เพื่อรวมเนื้อหาที่บุกเบิก สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ผู้ประกอบการจะเสนอชื่อผู้เล่นยอดนิยมจากแคตตาล็อกที่เติบโต iSoftBet ของ Megaways ที่มีคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์การจองและ Win รวมทั้งเพลงฮิตแอซเท็กทอง: เสริมทอง Megaways , ทะเลแห่งความร่ำรวยและสมเด็จพระราชินีแห่งแดนมหัศจรรย์ Megaways

SuperSeven เปิดตัวในต้นเดือนเมษายน 2021 โดยมีเป้าหมายที่จะพลิกโฉมตลาดด้วยโซลูชันเกมอันยอดเยี่ยม SuperPots ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเล่นเกมและเพิ่มความตื่นเต้นที่อาจได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ เมื่อรวมกับโซลูชันการมีส่วนร่วมของผู้เล่นชั้นนำของ iSoftBet ที่พาดหัวโดย iNgame ความร่วมมือนี้จะทำให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับโซลูชั่นเกมที่เป็นผู้นำตลาดที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้น

นอกเหนือจากการผนึกพันธมิตรใหม่หลายรายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา iSoftBet ยังได้เปิดตัวแถลงการณ์แบรนด์ใหม่เมื่อต้นปีนี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะให้ผู้คน พันธมิตร และผู้เล่นเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่ทำ โดยยังคงสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดหาและผู้รวบรวมเนื้อหาชั้นนำ

ใช้งานอยู่ใน 19 ตลาดทั่วโลกที่มีการควบคุม iSoftBet มอบเกมคาสิโนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดและเส้นทางสู่ตลาดที่รวดเร็วที่สุดผ่าน Game Aggregation Platform (GAP) ซึ่งเพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับพันธมิตรทั้งหมด

Lars Kollind หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ iSoftBet กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอ SuperSeven ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา พวกเขาสอดคล้องกับค่านิยมของเราในการมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานอย่างมืออาชีพ และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขา”

Emilie Zamponi หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ SuperSeven กล่าวว่า “ที่ SuperSeven เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือแก่ผู้เล่นของเรา และการร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่มีสัดส่วนของ iSoftBet เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้

“ด้วยเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้เล่นทุกรสนิยม เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นผลงานที่น่าประทับใจของซัพพลายเออร์ที่สะท้อนถึงผู้เล่นของเรา”

FunFair Games ได้ประกาศเปิดตัว AstroBoomers: To the Moon ที่มีผู้เล่นหลายคนได้เงินจริงทั่วทั้งเครือข่าย

เกมที่น่าตื่นเต้นทางดาราศาสตร์นำชุมชนของผู้เล่นที่มีความคิดเหมือนกันไปผจญภัยในอวกาศ โดยมีรางวัลจากโลกอื่นมากถึง 2,500 เท่าสำหรับผู้ที่พุ่งออกจากจรวดในเวลาที่เหมาะสม

AstroBoomers: สู่ดวงจันทร์! จะจัดจำหน่ายผ่านเซิร์ฟเวอร์ เว็บยูฟ่าเบท ‘นอกกรอบ’ ของ RGS Matrix ตามข้อตกลงเชิงพาณิชย์ที่มีชื่อเสียงร่วมกับ EveryMatrix ที่ลงนามโดย FunFair Games ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

การเปิดตัวทั่วทั้งเครือข่ายของชื่อแบบแครชนั้นได้รับความนิยมอย่างมากจากการเปิดตัวสุดพิเศษกับ Betsson Group ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่หน้าแรกของแบรนด์สำคัญๆ ของบริษัทหลายแห่ง รวมถึง Betsson, Betsafe, Nordicbet และ Casinoeuro

Lloyd Purser ซีโอโอของ FunFair Games กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศเปิดตัวเกม AstroBoomers: To the Moon!

“ชื่อเกมแครชที่น่าดึงดูดใจจะนำนักพนันเข้าสู่การผจญภัยแบบอินเทอร์แอคทีฟซึ่งเรียบง่ายแต่น่าดึงดูด โดยนำเสนอประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่งต้องการโดยผู้เล่นรุ่นใหม่ที่หันหลังให้กับการเล่นเกมสล็อตแบบพาสซีฟ เรามั่นใจว่าจะยังคงได้รับความนิยมอย่างมหาศาล”

Mathias Larsson กรรมการผู้จัดการของ RGS Matrix กล่าวว่า “FunFair Games เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาที่ก้าวล้ำเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในตลาดสำหรับเกมที่มีผู้เล่นหลายคนด้วยเงินจริง และเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะได้รับรางวัลมากมาย ผู้เล่นรุ่นเกิดใหม่

“ดังนั้นเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัว AstroBoomers: To the Moon! ทั่วทั้งเครือข่ายหุ้นส่วนของเราที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และหวังว่าจะได้นำเสนอให้กับลูกค้าของเรา”

Design Works Gaming ท้าทายผู้เล่นให้ค้นพบโชคที่หายไปนานในบัตรขูดออนไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติสองอย่างที่ออกแบบมาสำหรับนักผจญภัยผู้กล้าหาญ

บัตรขูดในธีมอียิปต์โบราณสร้างขึ้นจากเกมหลักที่ผู้เล่นต้องจับคู่หมายเลขที่ชนะเพื่อรับรางวัล

ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อกคุณสมบัติหนังสือเพื่อรับรางวัลใหญ่ และคุณสมบัติการหมุนวงล้อที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับตัวคูณจำนวนมาก

บัตรขูดรุ่นต่อไปเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในสหราชอาณาจักรด้วยคาสิโนชั้นนำอย่าง William Hill และขณะนี้พร้อมให้บริการแก่ผู้ให้บริการทุกราย

Brant Frazee หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ Design Works Gaming กล่าวว่า “Book of Giza Gold เป็นบัตรขูดออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆ เราได้สร้างคุณสมบัติบุกเบิกสองอย่างนอกเหนือจากการเล่นเกมปกติเพื่อเพิ่มความรู้สึกของการผจญภัยและความลึกลับที่เหมาะสมกับปิรามิดที่ยิ่งใหญ่

“เกมนี้เปิดให้ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักรแล้ว ซึ่งเราพบว่าเกมขูดบัตรออนไลน์ที่ทันสมัยของเราได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่น”

Pragmatic Play ผู้ให้บริการเนื้อหาชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเกม ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อตกลงกับ Kaizen Gaming หนึ่งในผู้ให้บริการที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรปในข้อตกลงที่จะจัดหาสองแนวดิ่งให้กับกลุ่มชั้นนำของยุโรป .

ในบรรดาแบรนด์ Stoiximan และ Betano ยอดนิยมที่ Kaizen Gaming ดำเนินการอยู่นั้น ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์คาสิโนสดที่น่าประทับใจของ Pragmatic Play ซึ่งมีพาดหัวด้วย Mega Wheel สไตล์เกมโชว์และ ONE Blackjack ที่น่าตื่นเต้น

การขยายความร่วมมือนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์สล็อตของ Pragmatic Play พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า Stoiximan ผ่านการผสานรวมโดยตรง ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสเพลิดเพลินไปกับข้อเสนอ Drops and Wins ของ Pragmatic Play รวมถึงเครื่องมือส่งเสริมการขายอื่นๆ ในชุดเครื่องมือ Enhance

ข้อตกลงนี้นับเป็นการขยายเชิงพาณิชย์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ให้บริการในตลาดที่มีการควบคุมในยุโรป โดยใช้ประโยชน์จากการปรากฏตัวของ Kaizen Gaming ในกรีซ โปรตุเกส โรมาเนีย เยอรมนี ไซปรัส และบราซิล

Lena Yasir รองประธานฝ่ายปฏิบัติการมอลตาของ Pragmatic Play กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของยุโรปใน Kaizen เนื่องจากเรานำเสนอธุรกิจแนวดิ่งสองแห่งในสองแบรนด์ชั้นนำ

“นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของข้อเสนอของเราที่ว่าเราสามารถขยายความร่วมมืออย่างรวดเร็วและราบรื่น และเราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันเป็นเวลานาน”

Dimokratis Papadimos ผู้จัดการ RNG Casino ที่ Kaizen Gaming กล่าวว่า “การเสนอสล็อตของ Pragmatic Play ทำได้ดีสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงมีความยินดีที่ไม่เพียงแต่นำเกมของพวกเขาผ่านการบูรณาการโดยตรง แต่ยังเพิ่มข้อเสนอคาสิโนสดที่โดดเด่นอีกด้วย การให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่ไว้วางใจเราในด้านความบันเทิงคือวัตถุประสงค์หลักสำหรับแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการทำงานร่วมกันกับ Pragmatic Play ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นผลดีในอีกหลายปีข้างหน้า”

Christos Mavridis ผู้จัดการคาสิโนสดที่ Kaizen กล่าวเสริมว่า: “พอร์ตโฟลิโอคาสิโนสดของ Pragmatic Play เพิ่มมูลค่าที่น่าเหลือเชื่อด้วยเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นและการอุทิศตนเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจ ดังนั้นเราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มสิ่งนั้นสำหรับลูกค้าของเรา”

Enteractive ผู้นำระดับโลกด้านการเปิดใช้งานและการรักษาผู้เล่นใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เปิดตัวในตลาดสหรัฐฯ ด้วยการยืนยันใบอนุญาตบริการจากแผนกบังคับใช้การเล่นเกมแห่งนิวเจอร์ซีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของผู้เล่นซึ่งได้รับการจัดอันดับทั่วโลกในสี่อันดับแรกที่สร้างรายได้สำหรับภาค iGaming จะเริ่มแคมเปญการแปลงสำหรับ RND ของสหรัฐอเมริกาและ RNF กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

ใบอนุญาตอนุญาตให้ Enteractive สามารถนำเสนอ CRM เฉพาะบุคคลด้วยการสนทนาแบบสองทางจริงกับการพนันกีฬาและผู้เล่นคาสิโนตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2021 บริษัทยืนยันว่าพวกเขากำลังระดมกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาสำหรับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว โดยมีผู้ประกอบการที่กระตือรือร้นมากขึ้นในเร็วๆ นี้ เพื่อใช้บริการของสหรัฐฯด้วย

ใบอนุญาตใหม่ของสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ Enteractive แสดงบริการที่ปรับขนาดได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากแพลตฟอร์มนวัตกรรม (Re) Activation Cloud ของบริษัท ซึ่งเปิดตัวในปี 2560 เพื่อรวมฐานข้อมูลผู้ให้บริการที่เลือกไว้กับองค์ประกอบของมนุษย์ในการโทรหาผู้เล่นโดยตรง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในแคมเปญการโทรที่ขยายได้สำหรับตลาดใดๆ ทั่วโลก โดยใช้อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ API เพื่อปรับใช้กลุ่มฐานข้อมูลกับทีมของ Enteractive เพียงคลิกปุ่ม

Mikael Hansson ซีอีโอ Enteractive กล่าวว่า “ใบอนุญาตนี้เป็นเครื่องยืนยันการดำเนินงานของเราในรัฐนิวเจอร์ซีย์ นับเป็นการล่มสลายของเราในสหรัฐอเมริกา และเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากและกระตือรือร้นที่จะดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ สำหรับพันธมิตรผู้ให้บริการของเรา ในขณะที่เราเติบโตและขยายไปสู่รัฐใหม่และตลาดสหรัฐ เราตั้งตารอที่จะหาบ้านหลังที่สองบนดินของสหรัฐสำหรับธุรกิจของเรา”

นอกเหนือจากบริการเปิดใช้งานใหม่ การสนทนาแบบตัวต่อตัวของ Enteractive กับผู้เล่นยังทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการป้องกันปัญหาการพนัน โดย RG เป็นองค์ประกอบหลักของทุกการโทรที่ส่งถึงผู้เล่น

Hansson กล่าวเสริมว่า “การเข้าสู่ตลาดใหม่เช่นสหรัฐอเมริกาต้องการการมองเห็น 20:20 ในการรักษาผู้เล่นให้ปลอดภัยและเพลิดเพลินกับความบันเทิง iGaming อย่างมีความรับผิดชอบ หากไม่มีผู้เล่น อุตสาหกรรมของเราก็ไม่มีอะไร ดังนั้นเราต้องแน่ใจว่าพวกเขายังคงเป็นจุดสนใจของกิจกรรมของเราด้วยแนวทางที่ยั่งยืน”

Metric Gaming แพลตฟอร์ม B2B sportsbook และผู้ให้บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ได้ขับเคลื่อนการเปิดตัวหนังสือกีฬาที่สมบูรณ์อีกครั้งหลังจากการเปิดตัวบริการเดิมพันกีฬาSnabbis .com ที่ประสบความสำเร็จ หนังสือกีฬาของยุโรปซึ่งมาสองปีหลังจากการเปิดตัวคาสิโนออนไลน์จะพร้อมใช้งานและแปลเป็นภาษาท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในแต่ละประเทศที่แบรนด์ดำเนินการอยู่หนังสือกีฬาของ

Snabbisจะมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้เล่นผ่านเครื่องมือปรับแต่งส่วนตัวในขณะเล่นของ Metric Gaming ในขณะที่ แบ็คเอนด์ที่ปรับให้เหมาะสมสามารถดำเนินการเดิมพันมากกว่า 2,000 ต่อวินาที

“เรามีความยินดีที่ Sportsbook ของเราถ่ายทอดสด และมั่นใจว่าเรามีแพลตฟอร์มที่นำผลิตภัณฑ์ซึ่งเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ ทำให้เราสามารถแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้” Max Falkman กรรมการผู้จัดการของ Snabbis กล่าว

“แผนในอนาคตของเราสอดคล้องกับ Metric และเรามีความมั่นใจในเทคโนโลยีระบบคลาวด์ของ Metric และเรารอคอยที่จะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและประสบความสำเร็จ”

ผลิตภัณฑ์หนังสือกีฬาฉบับสมบูรณ์ของ Metric Gaming เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้เช่าหลายราย ซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรายในขณะที่ทำให้พวกเขาสามารถรักษาความเป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ตั้งค่าอัตราต่อรองและความเสี่ยงเป็นรายบุคคลสำหรับผู้เช่าแต่ละรายโดยการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองมากกว่า 20 รายการและสามารถจัดเตรียมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่กำหนดเองหรือเทมเพลต

หนังสือกีฬาอนุญาตให้มีการกำหนดราคาสำหรับทุกตลาดและทุกการเลือก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเนื่องจากแบรนด์ต่างประเทศพิจารณาแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นและกฎการเก็บภาษี

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่พันธมิตรของเราที่ Snabbis ได้มอบความไว้วางใจให้เราเข้าสู่ธุรกิจกีฬาประเภทแนวดิ่ง Snabbis จะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอหนังสือกีฬาที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ตีตลาดมาสู่ผู้เล่นของพวกเขา” Jim Supple ซีอีโอของ Metric Gaming ซึ่งได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักรและมอลตากล่าว

“ผลิตภัณฑ์หนังสือกีฬาฉบับสมบูรณ์ของ Metric Gaming ประสานได้อย่างลงตัวกับแผนการขยายของพวกเขาในหลายพื้นที่ ความสามารถในการโลคัลไลเซชันจะทำให้พวกเขาได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญเหนือคู่แข่ง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะมีโอกาสมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ Snabbis”

Exacta Systems ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคนิคการใช้หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อสร้างผลการเดิมพัน สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกสิทธิบัตรให้กับ Exacta สำหรับ “ระบบและวิธีการเดิมพันในเหตุการณ์ที่หลากหลาย” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Jeremy Stein ซีอีโอของ Exacta Systems กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่สำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐฯ ได้ให้สิทธิบัตรของเราในการใช้กิจกรรมจำนวนมากเพื่อสร้างผลลัพธ์ในการเดิมพัน “นวัตกรรมของเราเปิดโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สนุกสนาน มีส่วนร่วม และแข่งขันได้สำหรับอุตสาหกรรมการแข่งม้าในอดีต เราภูมิใจที่นวัตกรรมของเราครอบคลุมวิธีการทำงานของระบบการแข่งม้าในอดีต ในยุคแรก ๆ ของ HHR การแข่งขันเดียวคือ ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ แม้ว่าจะเป็นนวัตกรรม แต่วิธีการนั้นก็จำกัดการเล่นเกมอย่างมากและทำให้ศักยภาพของ HHR ลดลงอย่างมากในการเติบโตและแข่งขันในตลาดที่กำลังขยายตัว Exacta เป็นผู้บุกเบิกระบบและวิธีการใช้การแข่งม้าที่ผ่านมาหลายครั้งเพื่อสร้างผลการเดิมพัน และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ นวัตกรรมของเราได้รับการคุ้มครองโดยสำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา”

Gala Bingoระดมทุนได้เกือบ 450,000 ปอนด์สำหรับ 52 Lives ซึ่งเป็นพันธมิตรเพื่อการกุศล หลังจากบริจาคเงินและเล่นเกมบิงโกเพื่อการกุศลมาเป็นเวลา 4 ปี

52 ชีวิตเป็นองค์กรการกุศลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนๆ หนึ่งให้ดีขึ้นทุกสัปดาห์ของปี ไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น

GalaBingo.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์บิงโกออนไลน์ยอดนิยมของสหราชอาณาจักรพร้อมลูกค้าผ่านกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ได้ระดมทุนถึง 448,841 ปอนด์ที่น่าประทับใจ ซึ่งช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คนทั่วสหราชอาณาจักรใน

ปีที่แล้ว มีเกมบิงโกพิเศษ 52 เกม โดยที่รายได้ 100% จะส่งตรงไปยังองค์กรการกุศล นอกจากนี้ Gala Bingo ยังบริจาคเงินอีก 52,000 ปอนด์เพื่อช่วยเหลือ 52 ชีวิตเข้าถึงผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น

เงินที่ระดมได้ช่วยให้องค์กรการกุศลเพิ่มการสนับสนุนของบุคคลและชุมชนในท้องถิ่น ตั้งแต่บ้านพักคนชราไปจนถึงผู้ที่ประสบปัญหาการแยกตัว

เมื่อเร็วๆ นี้ 52 ชีวิตได้ช่วยเหลือชาร์ลี จากบอร์แฮมวูด ซึ่งล้มลงเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีอาการเลือดออกในสมอง ชาร์ลีอยู่ในการช่วยชีวิตได้สองเดือนและตอนนี้เป็นอัมพาตที่ซีกขวาของร่างกาย เขาจึงไม่สามารถเดินโดยลำพังได้อีกต่อไป

หลังจากออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนด เขาต้องหันไปทำกายภาพบำบัดแบบส่วนตัว แต่นี่มีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยเงินทุนที่ระดมทุนโดย Gala Bingo ทำให้ 52 Lives สามารถซื้ออุปกรณ์การฟื้นฟูบางอย่างให้กับ Charlie ที่เขาต้องการอย่างมาก ช่วยลดแรงกดดันทางการเงินในครอบครัวของเขา

การบริจาคของ Gala Bingo ยังช่วยให้องค์กรการกุศลสามารถช่วยเหลือ Liam ชายวัย 58 ปีที่มีโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อาการตึงและปวดกล้ามเนื้อทำให้เขาไม่สามารถใช้รถเข็นได้อีกต่อไป ส่งผลให้ความรู้สึกเป็นอิสระลดลงอย่างมาก ลอร่า ภรรยาของเลียม ทำหน้าที่ดูแลเขาอย่างเหลือเชื่อ แต่เขาอยากที่จะสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้อีกครั้ง

น่าเสียดายที่ Liam ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฟื้นฟูอย่างเข้มข้นใน NHS ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด นั่นคือตอนที่ 52 Lives ก้าวเข้ามา โดยให้ทุนสนับสนุนการทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยให้ Liam ปรับร่างกายของเขาใหม่และลดความเจ็บปวดของเขา ทำให้เขาสามารถใช้รถเข็นได้อีกครั้ง

ภรรยาของเลียมกล่าวว่า “สิ่งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเราไปทั้งชีวิต และทำให้ความเจ็บป่วยที่เลวร้ายนี้ทนได้มากขึ้น ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจของเรา”

Karina Adrian หัวหน้าฝ่ายการตลาดแบรนด์ที่ GalaBingo.com กล่าวว่า “เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ 52 ชีวิต และรู้สึกอบอุ่นใจที่เห็นพวกเขาใช้การระดมทุนของเราเพื่อสนับสนุนผู้คนจำนวนมาก ปีที่แล้วงานการกุศลไม่เคยสำคัญเท่านี้มาก่อน”

Jaime Thurston ซีอีโอของ 52 Lives กล่าวว่า “การบริจาคของ Gala Bingo ช่วยให้เราพัฒนาชีวิตมากขึ้นทั่วทั้งสหราชอาณาจักร เราอยากจะขอบคุณพวกเขาและลูกค้าทั้งหมดที่ช่วยเราทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับผู้ที่ต้องการมากที่สุด”

ทีมงานของ Megapartner มีความภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวCocos Casinoซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการเลือกแบรนด์ที่เน้นในระดับสากล

ที่โปรแกรมพันธมิตร Megapartners iGaming แบรนด์ต่างๆ ได้รับการรับรองให้ดำเนินการเกมการพนันออนไลน์ภายใต้ใบอนุญาต Curacao (Megapari) และ MGA (Megaslot) การรักษาความปลอดภัย การสนับสนุนลูกค้าชั้นยอด และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำคัญหลักที่ทีมงานของ Megapartner ตั้งเป้าไว้อย่างต่อเนื่อง

Megapari และ Megaslot เปิดตัวระหว่างปี 2019 ถึง 2020 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับบนสุด ได้แก่ Endorphina, Iron Dog Studios, Play’n GO, Pragmatic Play, Evoplay Entertainment และ Habanero แชทสดหลายภาษาและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นสาเหตุหลักบางประการที่ทำให้วงดนตรีเหล่านี้มีอายุยืนยาวและประสบความสำเร็จ Cocos Casino กำลังเดินตามรอยเท้าของแบรนด์น้องสาวของเธอ เพิ่มมูลค่าพิเศษให้กับโปรแกรมพันธมิตรและพันธมิตรของ Megapartners ทำให้คู่ค้าของพวกเขามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและปลอดภัย

การเลือกเกมของ Cocos Casino รวมถึงรูเล็ต เกมตามธีม ทัวร์นาเมนต์ บาคาร่า แบล็กแจ็ก เกมดีลเลอร์สด การเดิมพันสด/ระหว่างการแข่งขัน ขูดบัตร หนังสือกีฬาและวิดีโอโปกเกอร์ คุณจะพบวิธีการชำระเงินยอดนิยม เช่น Visa, Master Card, Cryptopay, Neteller, EcoPayz และอีก 25 วิธี ซอฟต์แวร์ Cocos Casino ได้รับอนุญาตในคูราเซา

คาสิโน Cocos มีให้บริการในประเทศต่อไปนี้: ตุรกี แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น โปรตุเกส และอินเดีย

Megapartners เสนอข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้ให้กับพันธมิตรสูงสุดถึง 50% และมีข้อเสนอแบบไฮบริด หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน นี่เป็นเวลาที่ดีในการเริ่มรับรายได้และเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์และ Cocos Casino โปรดติดต่อ Megapartners Svetlana – skype: sveti092

อีเมล: svetlana@megapartners.io

รายรับจากการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ สูงถึง 11 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ตรงกับไตรมาสที่ 3 ปี 2019 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ทำรายได้สูงสุดของอุตสาหกรรมเท่าที่เคยมีมา ตามรายงานของ American Gaming Association’s Commercial Gaming Revenue Tracker รายได้รวมเพิ่มขึ้น 4.1% จากประสิทธิภาพก่อนเกิดโรคระบาดของอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 ปี 2019 และเพิ่มขึ้น 17.7% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2020 เมื่ออุตสาหกรรมเกมทั้งหมดปิดตัวลงในเดือนมีนาคมเนื่องจาก COVID-19

ตัวเลขรายรับจากการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 บ่งบอกถึงการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม โดยรายรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 เพิ่มขึ้น 21.1% จากไตรมาสที่ 4 ปี 2020 รายได้จากการเล่นเกมส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับการค้าในสหรัฐฯ การเล่นเกม

มากกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองที่มีคาสิโนเชิงพาณิชย์เห็นรายได้จากการเล่นเกมรายไตรมาสเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2019 โดยมีหลายรัฐรายงานไตรมาสที่บันทึก

“รายงานของวันนี้แสดงให้เห็นว่าการกลับมาของการเล่นเกมนั้นมาก่อนกำหนด” Bill Miller ประธานและซีอีโอของ AGA กล่าว “ตลอดช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อุตสาหกรรมของเราเผชิญกับความท้าทายมากมายในขณะที่ยังคงเปิดใหม่อย่างมีความรับผิดชอบและมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าตื่นเต้นให้กับลูกค้า”

แม้จะมีข้อ จำกัด ที่สำคัญของ COVID เกี่ยวกับความจุของคาสิโนและสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วประเทศ เกมคาสิโนอิฐและปูนแบบดั้งเดิมสร้างรายได้ 90 เปอร์เซ็นต์ของรายรับไตรมาส 1 ปี 2019 ของพวกเขา โดยรายได้ในเดือนมีนาคม 2021 สำหรับสล็อตและเกมบนโต๊ะมาภายในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมในเดือนมีนาคม 2019

รายรับจากการเดิมพันกีฬาสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทำสถิติรายไตรมาสในสหรัฐฯ ที่ 961 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 270% จากไตรมาสที่ 1 ปี 2020 และสูงกว่ายอดรวมทั้งปีของ 2019 ที่ 909 ล้านดอลลาร์ ด้วยแรงหนุนจากการเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในมิชิแกนในเดือนมกราคม iGaming สร้างรายได้ 784 ล้านดอลลาร์ทั่วประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มากกว่ารายรับจาก iGaming ของสหรัฐสามเท่าจากไตรมาสที่ 1 ปี 2020

“อุตสาหกรรมเกมสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเหล่านี้ด้วยมือข้างเดียวที่ผูกด้านหลังของเราในด้านความจุและสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อจำกัดยังคงมีอยู่ทั่วประเทศ” มิลเลอร์กล่าว “นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างหนักของการเล่นเกมเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของเรามีความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ซึ่งทำให้เราสามารถเปิดใหม่ได้อย่างปลอดภัย เราใช้มาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าของเรา ซึ่งอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบของเราตอบสนองความต้องการที่ถูกกักไว้อย่างชัดเจน”

ในข่าวการพนันในสัปดาห์นี้ คาสิโนในลาสเวกัสบางแห่งได้รับอนุญาตให้เปิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีข้อ จำกัด ของ coronavirus หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม และเนวาดาไม่ได้อยู่คนเดียวในขณะที่รัฐอื่น ๆ ก็เปิดประตูด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การพนันออนไลน์อาจจะขยายตัวครั้งใหญ่ในไม่ช้า

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาได้อนุญาตให้คาสิโนลาสเวกัสหลายแห่งเริ่มเปิดให้บริการโดยไม่มีข้อจำกัดการเว้นระยะห่างทางสังคม The Cosmopolitan of Las Vegas , Encore ResortและWynn Las Vegasจะเริ่มดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพในสัปดาห์นี้ ที่พักทั้งสามแห่งมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการที่จะเปิดได้ 100% โดยมีพนักงานอย่างน้อย 60% ที่ได้รับการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ คุณสมบัติดังกล่าวยังสามารถลบข้อจำกัดใดๆ เช่น พลาสติกกั้นระหว่างเกมและที่โต๊ะเกม ซึ่งมีไว้สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม William McBeath CEO ของ Cosmopolitan กล่าวว่า “… เส้นทางที่ชัดเจนสู่สภาวะปกติและนำพนักงานทั้งหมดของเรากลับมาคือผ่านการฉีดวัคซีน” โดยเสริมว่าการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับอุตสาหกรรมเกมทั้งหมด Steve Sisolak ผู้ว่าการรัฐเนวาดายังกล่าวถึงความสำเร็จนี้ด้วยขอบคุณสำหรับความร่วมมือในอุตสาหกรรมเกมเพื่อให้คนงานคาสิโนและครอบครัวของพวกเขาได้รับวัคซีน

ไม่เพียงแค่นั้น แต่การพนันออนไลน์ในเนวาดาอาจขยายออกไปเพื่ออนุญาตให้มีเกมคาสิโน… ไม่ใช่แค่โป๊กเกอร์และการพนันกีฬา แม้ว่ารัฐจะมีความหมายเหมือนกันกับการพนัน แต่การพนันออนไลน์ของเนวาดายังล้าหลังรัฐอื่นๆ อยู่เล็กน้อย คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมกำหนดไว้สำหรับการพิจารณาคดีในวันที่ 13 พฤษภาคม และจะมีการหารือเพื่อรวมการขยายการพนันทางอินเทอร์เน็ต การขยายดังกล่าวสามารถขจัดข้อจำกัดในปัจจุบันและปูทางสำหรับการเล่นเกมแบบ ‘peer-to-peer’ และ ‘non peer-to-peer’

หนังสือกีฬาของรัฐเทนเนสซีได้รวบรวมการเดิมพันมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่อุตสาหกรรมเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าการเดิมพันจะลดลงในเดือนเมษายนก็ตาม PlayTenn ซึ่งติดตามตลาดเกมในรัฐเทนเนสซีระบุว่าขณะนี้ด้วยเงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ในหกเดือนกลายเป็นเขตอำนาจศาลด้านกีฬาทางกฎหมายที่เร็วที่สุดที่จะไปถึงเป้าหมาย 1 พันล้านดอลลาร์ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

นิโคล รุสโซ นักวิเคราะห์ของ PlayTenn.com กล่าวว่า “ด้วยการเปิดตัวทางออนไลน์เท่านั้นในช่วงฤดูกาล NFL และต้นเดือน เทนเนสซีเริ่มต้นอุตสาหกรรมการพนันกีฬาภายใต้สถานการณ์ที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ” “ สถานการณ์ทำให้รัฐมีขาขึ้น แต่เทนเนสซียังคงทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีเพียงไม่กี่คนที่คาดการณ์ว่ารัฐอาสาสมัครซึ่งเป็นรัฐที่ไม่มีประวัติการเดิมพันทางกฎหมายจะยอมรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์ได้เร็วเพียงใด”

หนังสือกีฬารับเงินเดิมพัน 172.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ตามข้อมูลที่เผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อวันอังคาร ซึ่งลดลง 13.6% จาก 205.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 176.3 ล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

คาดว่าจะลดลงทุกเดือน เนื่องจากหนังสือกีฬาเปลี่ยนไปใช้เบสบอลประจำฤดูกาลและบาสเก็ตบอล NBA มากกว่า NFL และ NCAA Tournament เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักพนัน แต่การดำเนินการดังกล่าวยังเพียงพอที่จะสร้างรายได้ภาษี 2.8 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ ที่อัตราภาษีในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าหนังสือกีฬาสร้างรายได้รวมที่ปรับแล้วประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 16.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม ตามข้อมูลของ PlayTenn.com

ด้วยการเดิมพันในเดือนเมษายน สปอร์ตบุ๊กของรัฐเทนเนสซีได้สร้างรายได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในการเดิมพันตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน นั่นทำให้เทนเนสซีเป็นประเทศที่เร็วที่สุดในการทำเครื่องหมาย เติมนิวเจอร์ซีย์ซึ่งทำรายได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนที่เจ็ด

การเติบโตไม่ได้มาโดยปราศจากความท้าทาย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่าสภาที่ปรึกษาการเดิมพันกีฬาจะเข้ามาแทนที่การจับสลากเพื่อการศึกษาของรัฐเทนเนสซีในการดูแลอุตสาหกรรมการพนันกีฬา

“รัฐเทนเนสซีประสบกับความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อพิจารณาว่ารัฐมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในการควบคุมการพนันทางกฎหมาย” เจสสิก้า เวลแมน นักวิเคราะห์ของ PlayTenn.com กล่าว “แม้จะมีความท้าทาย แต่รากฐานก็ถูกกำหนดไว้สำหรับสิ่งที่ควรเติบโตเป็นระยะเวลานาน ตามหลักการแล้วการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลจะช่วยให้ตลาดเจริญรุ่งเรืองต่อไป”

ในระหว่างการโทร เจ้าหน้าที่ยังประกาศว่าผู้ประกอบการเดิมพันใหม่สี่รายมีการสมัครที่รอดำเนินการ BetMGM เป็นผู้นำตลาดเทนเนสซีสำหรับปี 2564 แต่FanDuelและDraftKingsอยู่ไม่ไกลหลัง PlayTenn กล่าว

แต่ผู้ประกอบการรายใหม่จะยังคงสร้างแรงกดดันต่อผู้นำ เนื่องจากแต่ละคนยังคงจ็อกกิ้งเพื่ออำนาจสูงสุดในตลาด

“ตลาดเทนเนสซียังห่างไกลจากการเติบโต” รุสโซกล่าว “ผู้ประกอบการรายใหม่จะช่วยให้ตลาดมีความสดใหม่และเติบโต ในขณะที่ผู้เล่นที่มีอำนาจเหนือกว่ายังคงเข้าถึงลูกค้าใหม่ต่อไป สิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐเทนเนสซียังไม่ถึงเพดานเลย”

MGM Resorts International และ MGM Growth Properties ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายโดย MGP จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับMGM Springfieldในรัฐแมสซาชูเซตส์ตะวันตก MGM Resorts จะเช่าทรัพย์สินจาก MGP และดำเนินการทรัพย์สินต่อไปหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้ขาย ลูกค้า และชุมชน

MGP จะจ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นเงินสดประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ (ซึ่งอาจรวมถึงเงินสดในมือหรือเงินสดจากการจัดหาเงินทุน รวมถึงการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของ MGP)

MGM Springfield จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Master Lease ที่มีอยู่ระหว่าง MGM Resorts และ MGP และการจ่ายค่าเช่าให้กับ MGP จะเพิ่มขึ้น 30 ล้านดอลลาร์ โดยที่ 27 ล้านดอลลาร์จะเป็นค่าเช่าพื้นฐาน และ 3 ล้านดอลลาร์จะเป็นค่าเช่าแบบเปอร์เซ็นต์ การขายคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติด้านกฎระเบียบและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ

“เรายินดีที่จะประกาศการทำธุรกรรมกับ MGM Growth Properties ในวันนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะให้บริการผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท และทำให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราก้าวหน้าไปอีก” บิล ฮอร์นบัคเคิล ซีอีโอและประธานของ MGM Resorts กล่าว “MGM Springfield ได้แสดงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในขณะที่มันโผล่ออกมาจากการแพร่ระบาด และทรัพย์สินส่งบันทึก EBITDAR ทรัพย์สินที่ปรับปรุงในไตรมาสแรกของปี 2564”

เจมส์ สจ๊วร์ต ซีอีโอของ MGM Growth Properties กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่ม MGM Springfield ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์รีสอร์ทเกมคุณภาพสูงของเรา และได้รับการสนับสนุนโดยผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของบริษัท ธุรกรรมนี้สะท้อนถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของการเติบโตของเรา กลยุทธ์จะช่วยเพิ่ม AFFO ต่อหุ้นทันทีเมื่อปิดการขาย และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสัญญาเช่าหลักของเรากับ MGM”

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 MGM Resorts ถือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร้อยละ 42 ในการเป็นหุ้นส่วนในการดำเนินงานของ MGP

Evercore ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคณะกรรมการความขัดแย้งของคณะกรรมการ MGP

Medina Spirit ของ Zedan Racing Stables ซึ่งทำให้คู่แข่ง 18 คนไม่พอใจในการแข่งขัน Kentucky Derby (G1) 1 พฤษภาคมที่ Churchill Downs เวลา 12-1 น. ได้รับการติดตั้งเป็นรายการโปรดในช่วงเช้า 9-5 สำหรับเดิมพัน Preakness ครั้งที่ 146 ของวันเสาร์ (G1) ดังต่อไปนี้วันอังคารวาดโพสต์สถานะที่สนามแข่ง Pimlico

ลูกชายของ Protonico ที่ดึง Post หมายเลข 3 มีกำหนดจะเผชิญหน้ากับเด็กอายุ 3 ขวบอีกเก้าคนใน Middle Jewel ของ Triple Crown ระยะทาง 1 3/16 ไมล์

ผู้จัด Hall of Fame John Velazquez ซึ่งอยู่บนเรือสำหรับการตัดสินใจครึ่งทางด้านหน้าของ Medina Spirit ที่ Churchill Downs ได้รับรางวัลการขี่ม้าคืนวันเสาร์โดย Bob Baffert ผู้ฝึกสอน Hall of Fame ผู้ซึ่งได้รับรางวัล Preakness เจ็ดครั้ง ที่สะดุดตาที่สุด กับแชมป์ Triple Crown American Pharoah (2015) และ Justify (2018)

ทัวร์คอนเสิร์ตของ Gary และ Mary West ที่เกิดการสูญเสียครั้งแรกในสี่รอบในขณะที่จบที่สามใน Arkansas Derby (G1) ที่ Oaklawn ครั้งสุดท้ายจะเป็นตัวแทนของ Baffert ใน Preakness หลังจากข้าม Kentucky Derby ลูกชายพันธุ์แท้ของ Street Sense ซึ่งจะถูก Mike Smith ขี่เป็นครั้งแรก ได้รับการจัดอันดับที่สองในสายตอนเช้าที่ 5-2 หลังจากดึง Post ลำดับที่ 10

Preakness มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐจะเป็นหัวข้อของโปรแกรมที่มี 10 สเตค 6 เกรด มูลค่า 2.25 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋า

Midnight Bourbon ของ Winchell Thoroughbreds LLC จะยังคงอยู่บน Triple Crown Trail ในวันเสาร์หลังจากจบอันดับที่หกที่มีปัญหาใน Kentucky Derby ซึ่งมีความยาว 8 ½หลัง Medina Spirit ลูกชายของ Tiznow ได้รับการจัดอันดับที่สามในบรรทัดตอนเช้าที่ 5-1 และจะแตกจากโพสต์หมายเลข 5

Midnight Bourbon จบอันดับที่สองใน Louisiana Derby (G2) ที่ Fair Grounds ก่อนการวิ่ง Derby ของเขา Steve Asmussen ผู้ฝึกสอน Hall of Fame ประสบความสำเร็จใน Preakness Stakes สองครั้ง ควบม้า Curlin และ Rachel Alexandra ตัวเมียเพื่อชัยชนะในปี 2550 และ 2552 ตามลำดับ Irad Ortiz Jr. ผู้ชนะ Eclipse Award การป้องกันสามครั้งมีกำหนดจะขี่ Midnight Bourbon เป็นครั้งแรก

ผู้ฝึกสอน Chad Brown ผู้ชนะการแข่งขัน Preakness with Cloud Computing ปี 2017 จะแบกรับการค้าและความเสี่ยงที่แออัดของ Klaravich Stables Inc. เพื่อค้นหาความสำเร็จครั้งที่สองของเขาใน Middle Jewel of the Triple Crown Crowded Trade ซึ่งจบอันดับสามใน Wood Memorial (G2) ที่ Aqueduct ครั้งล่าสุดได้รับการจัดอันดับที่ 10-1 ในช่วงเช้า ขณะที่ Risk Taking ผู้ชนะ Withers (G3) ก่อนที่จะจบอันดับที่ 7 ที่น่าผิดหวังใน Wood Memorial , ได้รับการจัดอันดับที่ 15-1 Crowded Trade ดึงโพสต์ที่ 4 ในขณะที่การรับความเสี่ยงจะแตกจากโพสต์ที่ 9

Rombauer ของ John และ Diane Fradkin ซึ่งเพิ่งจบที่สามใน Blue Grass (G2) ที่ Keeneland ถูกส่งมาจาก Southern California เพื่อทำ Preakness ลูกชายของ Twirling Candy ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 12-1 ในบรรทัดตอนเช้า ได้รับที่นอนที่ชำระค่าธรรมเนียมในเดิมพัน Preakness โดยจับ ‘Win & In’ El Camino Real Derby ที่ Golden Gate Fields 13 กุมภาพันธ์ Rombauer จะ

พ้นจากตำแหน่งเทรนเนอร์หมายเลข 6 Todd Pletcher ซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ Hall of Fame ในปีนี้ จะแสวงหาชัยชนะใน Preakness Stakes ครั้งแรกของเขาด้วย Unbridled Honor ของ Whisper Hill Farm LLC ลูกชายของ Honor Code ซึ่งจบอันดับสองใน Lexington (G3) ที่ Keeneland ครั้งล่าสุดได้รับการจัดอันดับที่ 15-1 ในช่วงเช้าหลังจากวาดโพสต์หมายเลข 8

Cypress Creek Equine, Arnold Bennewith และ Spendthrift Farm LLC’s Keepmeinmind จะเข้าร่วม Medina Spirit และ Midnight Bourbon ในฐานะม้าเพียงตัวเดียวในประตูเริ่มต้น Preakness ที่วิ่งใน Kentucky Derby ลูกชายเหลาบันตามรอยสนามดาร์บี้ก่อนปิดบ่อน้ำไปจบที่เจ็ด เด็กหนุ่มที่ได้รับการฝึกฝนจาก Robertino Diodoro ซึ่งไม่ชนะในสามเริ่มต้นในปีนี้หลังจากชนะ Kentucky Jockey Club (G2) ที่ Churchill เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วได้รับการจัดอันดับที่ 15-1 ในช่วงเช้าและจะแตกจากโพสต์ ลำดับที่ 2

France Go de Ina ของ Yuji Inaida ซึ่งวิ่งสามครั้งในญี่ปุ่นก่อนจบที่หกในวันที่ 27 มีนาคม UAE Derby (G2) ในดูไบ ได้รับการจัดอันดับที่ 20-1 ในสาย Preakness ตอนเช้าและจะแตกจากโพสต์หมายเลข 7 ลูกชาย Will Take Charge จะไปโพสต์ใน Middle Jewel of the Triple Crown ห้าปีหลังจากที่ Lani ที่พำนักในญี่ปุ่นจบอันดับที่ห้าในปี 2559

เทรนเนอร์ D. Wayne Lukas ผู้ซึ่งเคยคุมผู้ชนะ Preakness หกคนในอาชีพ Hall of Fame ของเขาจะเป็นตัวแทน ใน Preakness 146 โดย Ram ซึ่งมีกำหนดจะเปิดตัวเดิมพันของเขาหลังจากชัยชนะแบบ back-to-back ในหญิงสาวมูลค่า 50,000 ดอลลาร์ที่อ้างสิทธิ์การแข่งขันที่ Oaklawn Park และการแข่งขันค่าเบี้ยเลี้ยงที่ Churchill Downs บน Undercard ของ Kentucky Derby Christina Baker และลูกชายของ American Pharoah ของ William Mack ได้รับการจัดอันดับที่ 30-1 ในช่วงเช้าหลังจากวาดโพสต์หมายเลข 1

iSoftBet ผู้ให้บริการสล็อตชั้นนำและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรวม ได้เปิดตัว Gem Roulette สุดคลาสสิกของคาสิโน

ตามเวอร์ชั่น American Wheel ของไอคอนบนบก Gem Roulette ได้เพิ่มนวัตกรรมให้กับเกมบนโต๊ะที่เป็นสัญลักษณ์โดยการวางจุดทองคำสองจุดสำหรับ Gem Bet ที่น่าตื่นเต้น แทนที่พื้นที่ศูนย์แบบดั้งเดิม

Gem Bet ครอบคลุมช่องว่างใหม่สองช่องบนวงล้อ อันหนึ่งมีเพชรและอีกอันเป็นรูบี้ โดยวงล้อโบนัสพิเศษจะทำงานเมื่อลงจอด Gem Bet ที่ประสบความสำเร็จ

เช่นเดียวกับการเพิ่มเดิมพันใหม่ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ Gem Roulette มีการเดิมพันหลายด้านให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ดื่มด่ำกับอินเทอร์เฟซรูเล็ตคลาสสิกที่ใช้งานง่ายและคุ้นเคย

ข้อเสนอเกมโต๊ะและสล็อตของ iSoftBet ได้หายไปจากความแข็งแกร่งสู่ความแข็งแกร่งในปีที่แล้ว ผสมผสานผลิตภัณฑ์ Megaways™ และ Hold & Win ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมากมาย

iSoftBet เพิ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล EGR B2B Awards หกรางวัล โดยเน้นที่จุดสนใจและขอบเขตของข้อเสนอ เนื่องจากดูเหมือนว่าจะใช้แนวทางการคิดล่วงหน้าเพื่ออนาคตของ igaming ตามที่ได้อ้างถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเอกสารรายงานวิสัยทัศน์ 7 ปีที่เป็นนวัตกรรมใหม่

Mark Claxton หัวหน้าฝ่ายเกมของ iSoftBet กล่าวว่า “Gem Roulette นำคาสิโนคลาสสิกและเพิ่มโบนัสที่เป็นนวัตกรรมและร่ำรวยด้วย Gem Bet ให้ผู้เล่นมีวิธีการชนะมากยิ่งขึ้น

“เรามองหาวิธีที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอของเราอยู่เสมอและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเพิ่มล่าสุดของเราที่ให้ผู้เล่นรูเล็ตมีความแปลกใหม่ในเกมบนโต๊ะที่เป็นสัญลักษณ์”

Bill Hornbuckle ซีอีโอและประธานของ MGM Resorts กล่าวว่า “นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการฟื้นตัวอย่างเหลือเชื่อของลาสเวกัส และเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนในการพยายามเปิดชุมชนของเราให้กลับมาอีกครั้ง “เราจะยังคงดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยังคงระมัดระวังด้วยโปรโตคอลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องพนักงาน แขก และชุมชนของเรา งานที่สำคัญนี้ต้องดำเนินต่อไปเพื่อเอาชนะไวรัสนี้ และ MGM Resorts มุ่งมั่นที่จะทำ ส่วนที่ต้องทำ”

การสละสิทธิ์ได้รับตามงานของ MGM Resorts เพื่อฉีดวัคซีนให้กับพนักงานและใช้กับพื้นที่เล่นเกมเท่านั้น ข้อจำกัดการเข้าพัก 80 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันและนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมสามฟุตยังคงมีผลบังคับใช้นอกพื้นที่เล่นเกม รวมถึงที่ร้านอาหาร สระว่ายน้ำ และพื้นที่และกิจกรรมที่ไม่ใช่เกมอื่นๆ โปรโตคอลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติมจะดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับหน้ากากที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

MGM Resorts ได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนแก่พนักงาน พันธมิตร และชุมชนโดยรอบเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุด และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ความพยายามในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องของบริษัท ได้แก่:

ON-SITE VACCINATIONS: MGM Resorts นำร่องคลินิกวัคซีนในสถานที่แห่งแรกของลาสเวกัสสตริปสำหรับพนักงาน โดยใช้รถพยาบาลชุมชนเป็นผู้ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน คลินิกของ MGM Resorts ตั้งอยู่ภายในศูนย์การประชุมมั ณ ฑะเลย์เบย์ ได้ให้วัคซีนแก่พนักงานหลายพันคน ครอบครัวของพวกเขา พันธมิตรบุคคลที่สาม และผู้ให้ความบันเทิง MGM Resorts ยังได้ร่วมมือกับ Community Ambulance เพื่อทำคลินิกวัคซีนแบบป๊อปอัปในทุกคุณสมบัติของลาสเวกัสเพื่อขจัดอุปสรรคที่มากขึ้นสำหรับพนักงานในการรับวัคซีน

แคมเปญกระตุ้นวัคซีน: เพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน MGM Resorts ได้เปิดตัวแคมเปญจูงใจ “Show Your Vaxx” ภายใน ด้วยการอัพโหลดบัตรฉีดวัคซีน CDC ลงในพอร์ทัลภายในของ MGM Resorts พนักงานจะเข้าสู่ภาพวาดเพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย รวมถึงตั๋วชมการแสดง บัตรกำนัลร้านอาหาร บัตรกำนัลสปา การเข้าพักในโรงแรม/ประสบการณ์ และเงินสด โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้รางวัลแก่พนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเงินรางวัลและโอกาสที่จะได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดที่ MGM Resorts มอบให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แคมเปญการศึกษาวัคซีน: เมื่อพนักงานมีสิทธิ์ได้รับวัคซีน MGM Resorts ได้เปิดตัวแคมเปญการศึกษาภายใน “Get the Facts About the Vaxx” – แคมเปญที่เน้นพนักงานที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนเพื่อสุขภาพของชุมชนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แคมเปญนี้มีเนื้อหาวิดีโอและคำรับรองจากผู้นำชุมชนและบริษัทที่ส่งเสริมประโยชน์ของการฉีดวัคซีนและบทบาทของวัคซีนในฐานะเครื่องมือสำคัญในการเอาชนะโควิด-19

LPGA ประกาศในวันนี้ถึงข้อตกลงหลายปีกับBetMGMบริษัท เดิมพันกีฬาและเกมดิจิทัลชั้นนำเพื่อเป็นผู้ดำเนินการเดิมพันอย่างเป็นทางการและเป็นพันธมิตรของ LPGA Tour

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงBetMGMจะนำเสนออัตราต่อรองของ LPGA ในเมนูการเดิมพันที่หลากหลายของ BetMGM ควบคู่ไปกับ PGA Tour, European Tour และลีกระดับโลกและการแข่งขันกีฬาอื่นๆ นอกจากนี้ BetMGM จะมีสิทธิ์ใช้โลโก้พันธมิตรทัวร์อย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการการเดิมพันกีฬาของพวกเขา

“ในฐานะบริษัทกีฬาและความบันเทิงชั้นนำ และผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟหญิงอยู่แล้ว BetMGM อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการเข้าร่วมครอบครัว LPGA ในฐานะผู้ดำเนินการเดิมพันอย่างเป็นทางการ” Brian Carroll รองประธานอาวุโสฝ่ายจัดจำหน่ายสื่อทั่วโลกของ LPGA กล่าว “การเดิมพันกีฬาและเกมดิจิทัลเป็นองค์ประกอบสำคัญของอนาคตของกีฬา และ BetMGM อยู่ในแนวหน้าของโอกาสทั้งสอง เรายินดีที่จะร่วมมือกับพวกเขาในขณะที่เรามองหาโอกาสเพิ่มเติมสำหรับแฟน ๆ ของเราในการโต้ตอบกับ LPGA และเรียนรู้เกี่ยวกับ นักกีฬาที่น่าทึ่งของเรา”

“เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ LPGA และมีส่วนร่วมกับฐานแฟนๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาดของเรา” Matt Prevost หัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรของ BetMGM กล่าวเสริม “เทคโนโลยีการเดิมพันขั้นสูงของ BetMGM มอบประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับแฟน LPGA และตัวเลือกการเดิมพันมากมายให้เลือก”

ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ MGM Resorts BetMGM สามารถเข้าถึงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนที่มีอยู่กับสมาชิก LPGA Tour ชั้นนำหลายคนรวมถึง Natalie Gulbis, Danielle Kang, Cristie Kerr, Alison Lee, Anna Nordqvist และ Michelle Wie West

“ความมุ่งมั่นของ MGM Resorts ในการเล่นกอล์ฟนั้นไม่มีใครเทียบได้และแข็งแกร่งขึ้นอีกโดยความร่วมมือใหม่ของเรากับ LPGA Tour” Lance Evans รองประธานอาวุโสฝ่ายกีฬาและการให้การสนับสนุนของ MGM Resorts กล่าว “LPGA มีนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกหลายคน ซึ่งหลายคนเป็นทูตกอล์ฟของ MGM Resorts ด้วยความร่วมมือกับ BetMGM เราตั้งตารอที่จะสร้างเนื้อหาและประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับแฟนกีฬาและแขกของเรา”

ก่อนหน้านี้ในปี 2564 MGM Resorts ได้ร่วมมือกับ LPGA Tour for the Bank of Hope LPGA Match-Play ซึ่งจัดโดย Shadow Creek ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบแมตช์เพลย์ครั้งแรกของ LPGA Tour นับตั้งแต่ปี 2017 ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเป็นอาสาสมัครสำหรับการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 26-30 มีให้ที่ bankofhopelpgamatchplay.com

ในขณะที่ BetMGM ยังคงขยายไปสู่พื้นที่ใหม่ การศึกษาการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบยังคงเป็นจุดสนใจหลัก BetMGM ภูมิใจนำเสนอทรัพยากรเพื่อช่วยให้ลูกค้าเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BetMGM ติดตาม @BetMGM บน Twitter