เว็บแทงบอลยูฟ่า บวกกับรับโปรดักชั่นอย่างต่อเนื่อง

เว็บแทงบอลยูฟ่า คุณไม่สามารถพึ่งพา Bills หรือ 49ers ที่เป็นกองหลังได้Devin Singletary เป็นผู้นำของ Bills แต่แครี่ 18 ตัวของเขาอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งเนื่องจากการซุ่มซ่ามของ Zack Moss ในช่วงแรกๆที่มี ค่าใช้จ่ายสูง อย่าคาดหวัง 18 แต้มทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ Bills ดูเหมือนจะยอมรับสถานะของพวกเขาในฐานะทีมที่ผ่าน

ในขณะเดียวกัน 49ers ยังคงแยกงานระหว่างRaheem Mostert (เก้าคน) และJeff Wilson (เจ็ดคน) ซึ่งทำให้ยากสำหรับทั้งคู่ที่จะโดดเด่น และด้วยการใช้เกมที่จำกัดการส่ง คุณจะต้องหมดหวังที่จะเริ่มต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในตอนนี้

นี่คือข่าวที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องรู้ตั้งแต่วันจันทร์:

ดีเจมัวร์เคอร์ติส ซามูเอลอยู่ในรายชื่อแปดทีมสำรอง/โควิด-19 สำหรับแพน เธอร์ ส ตามรายงานจากรายงาน มัวร์มีผลตรวจเป็นบวก ขณะที่ซามูเอลเป็นคนใกล้ชิด ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถเคลียร์ให้เล่นในสัปดาห์ที่ 14 ได้ แน่นอนว่าเราจะ จะติดตามตลอดทั้งสัปดาห์ ฉันเกลียดที่จะเห็นการกลับมาของChristian McCaffrey (ไหล่) ล่าช้า

Jon Gruden ไม่คิดว่าJosh Jacobs (ข้อเท้า) จะเล่นในสัปดาห์ที่ 14 — ฉันรู้Devontae Bookerผิดหวังในวันอาทิตย์ แต่เขายังคงได้รับ 16 ตัวและเป้าหมายอีกคู่ ถ้าเขาเริ่มกับColtsเขาจะกลับมาในการอภิปราย No. 2 RB

Cam Akersมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ – The Ramsไม่ได้ฝึกซ้อมในวันจันทร์ แต่เขาคงไม่มีถ้าพวกเขามี นั่นเป็นข่าวร้ายกับเกมคืนวันพฤหัสบดีที่จะมาถึง และเป็นจังหวะที่เลวร้ายสำหรับ Akers หลังจากที่เขาปรากฏตัวขึ้นเป็น Rams No. 1 กลับมา หาก Akers ไม่อยู่ Darrell Hendersonจะอยู่ในอันดับที่ 2 RB mix สำหรับสัปดาห์ที่ 14

Todd Gurleyกำลังมีปัญหาหัวเข่า เรารู้ว่าเมื่อเขาพลาดสัปดาห์ที่ 12 แต่เขาถูกจำกัดให้ลงได้เพียงอันดับสามและโซนแดงทำงานในวันอาทิตย์ นี่อาจเป็นทางแยกสามทางที่ก้าวไปข้างหน้าโดยที่ Gurley, Brian Hill หรือ Ito Smithไม่เห็นงานมากพอที่จะเป็นมากกว่าทางเลือก

Lamar Jackson เปิดใช้งานจากรายการ Reserve/COVID-19 ซึ่งหมายความว่าเขาจะเล่นในวันอังคาร ยกเว้นสิ่งที่ไม่คาดคิด คงจะดีถ้าเห็นเขาลงเล่นในแมตช์ง่ายๆ ใช่ไหม?

ดังนั้นใครที่คุณควรเริ่มต้นและนั่งในสัปดาห์นี้? และกองหลังที่น่าประหลาดใจคนไหนที่จะพาคุณไปสู่ชัยชนะได้? เยี่ยมชม SportsLine เลยเพื่อรับการจัดอันดับสัปดาห์ที่ 14 สำหรับทุกตำแหน่ง และดูว่า QB ใดจะหลุดพ้นจากตำแหน่ง 10 อันดับแรก ทั้งหมดจากรุ่นที่ทำได้เหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญครั้งใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว

โคลท์สยังไม่ได้ปลดปล่อยเทย์เลอร์อย่างเต็มที่ และพวกเขาอาจจะไม่เคย แต่เขากลับมาอยู่ในจุดที่ดี เขานำทีมด้วยนักเตะ 13 คน จากทั้งหมด 24 คนแยกกันระหว่างสามหลังวิ่ง และเพิ่มเป้าหมาย 3 เป้าหมาย จบด้วยระยะ 91 หลาบนพื้นดิน และ 44 หลาในอากาศ บวกกับรับทัชดาวน์เป็นเวลานาน ถ้าเทย์เลอร์จะได้วิ่งแบ็คมากกว่าครึ่งบวกกับรับโปรดักชั่นอย่างต่อเนื่อง เขาอาจจะเป็นตัวเลือกแฟนตาซีที่ดีเลยทีเดียว ด้วยการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมกับ Raiders และ Texans ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า สัปดาห์ที่ 16 กับทีม Steelers อาจเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเขาช่วยคุณไปถึงที่นั่น ภารกิจก็สำเร็จ

David Montgomery RB

ชิคาโก • #32

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 4 ปี.

เราตั้งตารอกำหนดการช่วงปลายฤดูกาลของมอนต์กอเมอรี แต่ฉันจะยอมรับว่าฉันค่อนข้างระแวดระวัง ด้วยประวัติผลงานที่อยู่ในระดับปานกลางและการต่อสู้ที่ดุเดือดของ Bears คุณสามารถพึ่งพามอนต์โกเมอรี่ได้จริงหรือไม่ที่จะช่วยพาคุณไปสู่การแข่งขันชิงแชมป์? เขาทำหน้าที่ของเขาในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทำได้ 143 หลาและทำทัชดาวน์ในสัปดาห์ที่ 12 จากนั้น 111

และอีกสองคะแนนในวันอาทิตย์ มอนต์โกเมอรี่มีผลงานสูงตลอดทั้งฤดูกาลด้วยภาระงานที่สม่ำเสมอทั้งในเกมวิ่งและจ่ายบอล แต่เขาแสดงให้เห็นว่าเขามีเพดานสูงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณสามารถจัดเขาให้อยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงและลืมเขาไปได้เลยสำหรับการจับคู่ที่จะเกิดขึ้นกับ Texans, Vikings และ Jaguars เพื่อปิดฤดูกาลแฟนตาซี

นั่นคือเกมระยะ 100 หลาที่เกือบจะเหมือนกันสองเกมสำหรับโธมัสในสามเกมกับ Hill ที่ QB ทั้งกับฟอลคอน ในขณะที่ส่วนหลังนั้นอาจเป็นเครื่องหมายดอกจันสำหรับพวกคุณหลายคน แต่การป้องกันของ Falcons นั้นดีขึ้นมากในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล ดังนั้นคุณไม่ควรตัดทิ้งทั้งหมด อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม นั่นคือ Michael Thomas! เขาดีจริงๆ เขามี 29 เป้าหมายในสามเกมกับ Hill ที่ QB ซึ่งเป็นส่วนแบ่งเป้าหมายขนาดใหญ่ 38.2% นั่นเป็นลางดีในช่วงที่เหลือของฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Drew Brees ที่คาดว่าจะกลับมาในสัปดาห์ที่ 15

คอรีย์ เดวิส WR

NY JETS • #84

อายุ: 27 • ประสบการณ์: 6 ปี.

หนึ่งในความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เว็บแทงบอลยูฟ่า ของฉันในฤดูกาลนี้คือการไม่คว้าตัว Davis ในลีกต่างๆ มาเก็บสะสมในช่วงท้ายเกม เขาเป็นคนนอนหลับสบายหลังจากโฆษณาเกินจริง อดีตผู้เล่นหมายเลข 5 โดยรวมที่ยังไม่ได้ร่างในลีกส่วนใหญ่ เขามีอย่างน้อย 67 หลาในเจ็ดจาก 10 เกมและเขามีทัชดาวน์ในอีกสองเกม น่าตื่นเต้นที่จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดวิสในฐานะตัวแทนอิสระ แต่ฉันรอคอยที่จะได้เห็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้เพื่อปิดฤดูกาลก่อน

จาร์วิส แลนดรี้ WR

คลีฟแลนด์ • #80

อายุ: 29 • ประสบการณ์: 9 ปี.

นั่นคือสองเกมติดต่อกันสำหรับ Landry ที่ยิงได้แปดครั้งและสามในห้าเกมโดยไม่มี Odell Beckham โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 10 ประตู จะมีเกมที่ Browns ไม่ต้องทุ่มมาก แต่ Landry เห็นว่าเป้าหมายในคลีฟแลนด์มีส่วนแบ่งสูงจนเขานั่งได้ยาก แม้แต่ในสัปดาห์ที่ 14 กับ Ravens และหากคุณยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้น เขาจะปิดฤดูกาลกับไจแอนต์สและเจ็ตส์ และสามารถช่วยให้คุณคว้าแชมป์กลับบ้านได้

ดาร์เรน วอลเลอร์ TE

ลาสเวกัส • #83

อายุ: 29 • ประสบการณ์: 6 ปี.

ไม่ใช่ฤดูกาลที่เราคาดหวังจาก Waller แม้ว่าเขาจะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 13 ในตำแหน่งที่ 2 ใน Fantasy ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เขาเหนือกว่าเมื่อวันอาทิตย์ โดยจ่ายบอลได้ 13 ครั้งจากทั้งหมด 17 ครั้งในระยะ 200 หลาและทัชดาวน์ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นผลงานที่คว้าชัยชนะมาหนึ่งสัปดาห์ และเขาก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่จบแน่น ๆ ที่สามารถเล่นเกมประเภทนั้นได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องเริ่มเกมที่คับคั่งแม้ในยามที่ไม่ค่อยสบาย

Dallas Goedert TE

ฟิลาเดลเฟีย • #88

อายุ: 27 • ประสบการณ์: 5 ปี.

แม้ว่า Zach Ertz จะกลับมาจาก IR แล้ว Goedert ก็ยังเป็นตัวเลือกในการจ่ายบอลอันดับต้น ๆ ของ Eagles โดยได้รับเจ็ดเป้าหมายในการแพ้ให้กับ Packers เป้าหมายทั้งเจ็ดนั้นไม่ได้มากมายนัก แต่มันมาจากการจ่ายบอลเพียง 27 ครั้ง ส่วนแบ่งเป้าหมายที่แข็งแกร่งถึง 26% แม้ว่า Ertz จะได้รับส่วนแบ่ง 15% ของเขาเองก็ตาม ตัวเลขสองตัวนี้น่าจะใกล้เคียงกันมากขึ้นเมื่อ Ertz ถูกรวมเข้ากับเกมรุกมากขึ้น แต่ Eagles จะขว้างบอลมากกว่า 27 ครั้งในสัปดาห์ส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะมากกว่านั้นมาก เพิ่มเข้าไป และ Goedert ควรยังคงเป็นตัวเลือกที่ต้องเริ่มในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

Mike Gesicki TE

ไมอามี่ • #88

อายุ: 26 • ประสบการณ์: 5 ปี.

ภูมิปัญญาดั้งเดิมคือเมื่อ Tua Tagovailoa เริ่มต้น ความคาดหวังควรลดลงสำหรับตัวเลือกเกมการส่งบอลของ Miami ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่ Tagovailoa ออกมายิงกับ Bengals เขาพยายามส่งบอลสูงถึง 39 ครั้งในอาชีพ โดย 11 ในนั้นจะไปที่ Gesicki ซึ่งจับได้ 9 จาก 88 ครั้งบวกกับทัชดาวน์ คุณยังคงไม่สามารถไว้วางใจให้ Gesicki ผลิตทุกสัปดาห์ แต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดี สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเขาเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ทำทัชดาวน์หรืออกหักในอันดับที่ 5 ถึง 15 ที่ แนบท้าย.

เรามาถึงหน้าประตูของรอบตัดเชือกแฟนตาซีแล้ว และลีกนี้ก็ยากที่จะจดจำได้ Deshaun Watsonมีตัวรับสัญญาณไวด์อันดับ 1 ใหม่และChicago Bears อาจมีแบ็คฟิลด์ที่ น่าดึงดูดมากกว่าKansas City Chiefs 10 อันดับแรกที่วิ่งกลับมาและหกอันดับแรกที่แน่นแฟ้นดูเหมือนหนี้สินต่อบัญชีรายชื่อแฟนตาซีของคุณ

ชาเนีย ทเวนร้องเพลง คุณควรเต้นรำกับคนที่พาคุณมา แต่จากหลักฐานล่าสุดที่พูดง่ายกว่าทำ มาลองดูกันทั้งหมดได้ใน Believe It or Not ของสัปดาห์นี้

Kareem Huntมีความยืดหยุ่นที่สุดในสัปดาห์ที่ 14

แฟนตาซีมากขึ้น

การสละสิทธิ์ก่อนกำหนด

ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13 ผู้แพ้

การผลิตของฮันท์ลดลงจริงๆ นับตั้งแต่นิค ชับบ์กลับมา วันอาทิตย์เป็นเกมที่ 3 ติดต่อกันของเขาด้วยระยะ 62 หรือน้อยกว่า และเขาทำแต้มได้เพียงแต้มเดียวในช่วงนั้น เขาทำคะแนนแฟนตาซีเป็นเลขสองหลักได้เพียงครั้งเดียวตั้งแต่สัปดาห์ที่ 7 ด้วยการจับคู่สัปดาห์ที่ 14 กับRavens ที่ใกล้เข้า มา คุณควรพยายามหาตัวสำรองสำรองสองตัว

คำตัดสิน: เชื่อเถอะ

นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับคู่และบทบาทมากกว่าผู้เล่น แต่ผู้เล่นก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเช่นกัน ฮันท์ต้องดิ้นรนในโซนสีแดงและตามหลังชับบ์ในด้านประสิทธิภาพที่เร่งรีบในช่วงที่ผ่านมา

กาน่าจะหายดีจากการระบาดของโควิดในวันอาทิตย์หน้าเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อพวกเขาแข็งแรงดี ก็เป็นหนึ่งในตัวป้องกันที่ดีที่สุดในลีก คุณจะไม่เริ่มวิ่งกลับที่คาดว่าจะได้รับ 10 ต่อ 14 หากพวกเขาไม่ได้มีบทบาทสม่ำเสมอในเกมส่ง ฮันท์จับได้สามครั้งในสัปดาห์ที่ 13 แต่เขาจับได้หนึ่งครั้งในสัปดาห์ที่ 11-12

หาก Hunt เป็นทักษะของคุณ ก็ไม่เป็นไร และคุณแค่หวังว่าเขาจะทำคะแนนได้ทัชดาวน์ หากเขาคือผู้เริ่มวิ่งของคุณ ทีมของคุณอาจประสบปัญหาในสัปดาห์นี้

เรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ QB ที่น่าผิดหวังของสัปดาห์ที่ 13 ที่จะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 14 สรุปวันอาทิตย์และมองไปข้างหน้าใน พอดคาสต์ Fantasy Football Today ฟังด้านล่างและสมัครรับข้อมูลที่Apple , Spotifyหรือทุกที่ที่คุณได้รับพอดแค สต์ของคุณ :

Keke Couteeเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในสายการสละสิทธิ์

เกมแรกของ Deshaun Watson ที่ไม่มีWill Fullerไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ แต่ Coutee นั้นเป็นซับเงินอย่างแน่นอน การเปิดกว้างปีที่สามจับแปดในเก้าเป้าหมายสำหรับอาชีพที่ได้รับสูงถึง 141 หลา Coutee เป็นผู้นำทีมในการกำหนดเป้าหมาย จับและระยะขณะขยายเส้นทางของเขาเพื่อรวมลูกบอลลึก อย่างน้อยที่สุด เขาเป็นผู้รับหมายเลข 2 ของวัตสันและหมายเลข 3 ในแฟนตาซี

คำตัดสิน: เชื่อเถอะ

ส่วนที่เลวร้ายที่สุดของเกมสำหรับประมวลผลคือความจริงที่ว่าBrandin Cooksได้รับความกระทบกระเทือนจากการถูกกระทบกระแทก พ่อครัวมีประวัติได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และเราหวังว่าเขาจะหายดีโดยเร็ว

จนกว่า Cooks จะกลับมา Coutee จะเป็นผู้รับหมายเลข 1 ของ Watson และหมายเลข 2 อาจเป็นChad Hansenที่เพิ่งจับNFL ครั้งแรกของเขา ในวันอาทิตย์ Coutee ควรเห็นส่วนแบ่งเป้าหมาย 30% ซึ่งทำให้เขาไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องเพิ่มเท่านั้น แต่ยังใกล้จะต้องเริ่มในสัปดาห์ที่ 14

David Montgomeryเป็น 12 อันดับแรกในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

การเริ่มต้นหรือสัปดาห์จ่ายออกไปอย่างยิ่งใหญ่ในสัปดาห์นี้ด้วยระยะ 111 หลาและสองทัช ดาวน์กับสิงโต มันเป็นการแสดงสัตว์ประหลาดครั้งที่สองในหลายสัปดาห์สำหรับมอนต์โกเมอรี่ และตารางงานของเขาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาก ในอีกสามสัปดาห์ข้างหน้า Bears จะเผชิญหน้ากับ Texans , VikingsและJaguars Montgomery กำลังจะได้รับตำแหน่งมากมายสำหรับผู้จัดการ Fantasy เนื่องจากต้องเริ่มวิ่งกลับเข้าไปในรอบตัดเชือกแฟนตาซี

คำตัดสิน:เชื่อเถอะ

ใกล้พอแล้วที่คุณจะสามารถโต้เถียงกับคน 12 คนในมอนต์โกเมอรี่ได้ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นจริงๆ หากคุณผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกร่วมกับเขาในรายชื่อของคุณ คุณควรตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ประมวลและจากัวร์เข้ามาในสัปดาห์ทั้งที่สี่ด้านล่างของลีกในแง่ของคะแนนแฟนตาซีที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งกลับ จากนั้นพวกเขาก็ปล่อยให้ Jonathan Taylor , Nyheim Hines และDalvin Cookทำทัชดาวน์ได้ประมาณ 300 หลาและทำทัชดาวน์ได้ สองลูก

มอนต์โกเมอรี่มี 16 ชั้นในแต่ละสัปดาห์และตามกฎแล้วสี่ครั้งถูกจับได้ เขาเป็นหนึ่งในคนงานไม่กี่คน และเขากำลังเผชิญกับการป้องกันที่แย่ที่สุดในลีก ไปคว้าแชมป์กับเขา

คุณควรนั่งให้หัวหน้าของคุณวิ่งกลับในรอบตัดเชือกแฟนตาซี

ผู้จัดการทีมแฟนตาซีได้รับความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์ในคืนวันอาทิตย์โดยClyde Edwards-Helaireใช้เวลาช่วงเย็นบนม้านั่งในขณะที่Le’Veon BellและDarrel Williamsแบ่งการทำทัชดาวน์วิ่งกลับ Edwards-Helaire ต่อสู้กับความเจ็บป่วยมาตลอดทั้งสัปดาห์ แต่นี่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมาก สิ่งที่ไม่ควรแปลกใจมากนักก็คือทั้งเบลล์หรือวิลเลียมส์ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก

เกมวิ่งของ Chiefs มีค่าเฉลี่ยพอๆ กัน จัดอันดับให้อยู่ตรงกลางของกลุ่มในการพยายามเร่ง ระยะในการวิ่ง และการทำทัชดาวน์อย่างเร่งรีบ นั่นคงจะดีสำหรับ Fantasy ถ้าผู้ชายคนหนึ่งได้งานส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากพวกเขาเซ็นสัญญากับ Bell Edwards-Helaire มีเพียงเกมเดียวที่มีมากกว่า 12 สัมผัสและศูนย์ที่มีมากกว่า 15 แห่ง ในรอบตัดเชือกแฟนตาซีเขาจะเผชิญหน้าปลาโลมานักบุญ และฟอลคอน คุณไม่ต้องการที่จะเริ่มต้นเขา (หรือหัวหน้าคนใดคนหนึ่งวิ่งกลับ) โดยฤดูกาลของคุณอยู่ในสาย

คำตัดสิน: อย่าไปเชื่อมัน

น่าผิดหวังอย่างที่ควรจะเป็น เอ็ดเวิร์ด-เฮแลร์ยังคงมีสี่ทัชดาวน์ในห้าเกมโดยไม่มีเบลล์ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วฉันไม่ชอบนับทัชดาวน์ แต่มันช่วยได้ถ้าคุณเพิ่งเล่นในแนวรุกที่ดีที่สุดในฟุตบอล แม้หลังจากข้ามสัปดาห์ที่ 13 ไปแล้ว Edwards-Helaire ก็ยังอยู่ในอันดับที่ 13 ในบรรดานักวิ่งหลังในคะแนน PPR Fantasy จากสัปดาห์ที่ 7-12 (สัปดาห์ที่เขาเล่นกับเบลล์) เอ็ดเวิร์ดส์-เฮแลร์เป็นแบ็คหมายเลข 20

นี่ไม่ใช่แบ็คฟิลด์ดั้งเดิมของ Andy Reid แต่ถ้าคุณรอดชีวิตในสัปดาห์ที่ 13 คุณยังคงเริ่ม Edwards-Helaire กับ Dolphins

Hunter Henryสามารถดรอปได้สำหรับสตรีมเมอร์อันดับสูงสุดสัปดาห์ที่ 13

เราได้เห็นสองเกมที่มีAustin Ekelerกลับมา และชัดเจนว่าไม่มีเป้าหมายเพียงพอสำหรับทุกคนในChargers เป็นที่ชัดเจนว่า Ekeler และKeenan Allenกำลังจะคว้าตัวพวกเขามา นั่นหมายความว่าMike Williamsและ Henry จะถูกทิ้งให้ต่อสู้เพื่อสิ่งที่เหลืออยู่ และในวันอาทิตย์ นั่นหมายถึงสองเป้าหมายของ Henry เขามีการผลิตที่ดี แต่เขามีเพียงหนึ่งเกมที่มีมากกว่า 50 หลาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 และจัสตินเฮอร์เบิร์ตดูเหมือนว่าเขาอาจจะชนกำแพงมือใหม่ หากคุณสามารถคว้าสตรีมเมอร์ที่คุณรู้สึกดีได้ คุณควรเคลื่อนไหว

คำตัดสิน: อย่าไปเชื่อมัน

ก่อนอื่น คุณจะโกรธเคืองถ้าคุณยอมแพ้ในทุก ๆ ด้านหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ที่เลวร้าย ที่สำคัญกว่านั้น เฮนรี่เผชิญหน้ากับฟอลคอนในสัปดาห์ที่ 13 เมื่อการฉายภาพเสร็จสิ้น เฮนรี่เกือบจะแน่ใจว่าจะได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในห้าอันดับแรก คุณกำลังเริ่มต้นเขาในสัปดาห์ที่ 15 กับRaidersเช่นกัน เขาอยู่ในอันดับที่สี่ในหลาและที่หกในการจับและคะแนนแฟนตาซี Henry เป็นจุดเริ่มต้นตราบเท่าที่ทีมของคุณยังมีชีวิตอยู่

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ร่างKyler Murrayให้กับทีม Fantasy Football ของคุณ ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ต้องกังวลกับการพลาดรอบตัดเชือกอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับลามาร์ แจ็กสันเมื่อปีที่แล้ว เมอร์เรย์เริ่มต้นประวัติศาสตร์ด้วยการก้าวผ่าน 4,000 ผ่าน 1,000 หลา ด้วย 27 ทัชดาวน์ทั้งหมดจากเก้าเกม อย่างไรก็ตาม เขาได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ในสัปดาห์ที่ 11 และไม่ได้ดูเหมือนเดิม ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์ที่ 13 ที่พ่ายแพ้ให้กับแรมส์

เมอร์เรย์จ่ายบอลสำเร็จเพียง 21 จาก 39 ครั้งในระยะ 173 หลา ทำให้เขาส่งผ่านเพียง 612 หลาจาก 5.3 หลาต่อครั้งในการพยายาม 3 ครั้งที่ผ่านมา แม้จะทำทัชดาวน์ได้ 3 ครั้งในวันอาทิตย์ เขามีคะแนนคนเดินถนน 22.4 แต้มในลีก 6 แต้มต่อ TD และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็ค่อนข้างชัดเจน: เขาไม่ได้วิ่งบอลอีกต่อไป

แฟนตาซีมากขึ้น

ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 13

การสละสิทธิ์ก่อนกำหนด

เชื่อหรือไม่

ตลอดเก้าเกมแรกก่อนได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ เมอร์เรย์เฉลี่ย 67.1 หลาจากความพยายาม 9.7 ในสัปดาห์ที่ 13 โดยมี 10 ทัชดาวน์ รวมถึงอย่างน้อยหนึ่งในแปดจากเก้าเกม ในสามเกมตั้งแต่? เขามีทั้งหมด 61 หลา 15 แครี่โดยไม่มีทัชดาวน์ เมอร์เรย์ยืนยันว่าไหล่ไม่มีปัญหา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาอธิบายว่าเขาขาดความพยายามอย่างเร่งด่วนอันเป็นผลมาจากสิ่งที่การป้องกันทำให้เขา อาจเป็นเช่นนั้น และอย่างน้อยคุณก็รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนั้น หากเป็นกรณีนี้ เพราะเขาสามารถตัดสินใจที่จะเริ่มวิ่งอีกครั้งเมื่อใดก็ได้

แต่เมอร์เรย์จะไม่ใช่ผู้เล่นคนแรกที่มองข้ามอาการบาดเจ็บที่จู้จี้ และมันก็ยากที่จะไม่ต้องกังวลหลังจากสามเกมตรงของเมอร์เรย์ที่ต้องดิ้นรนและไม่ได้ใช้จุดแข็งที่ดีที่สุดของเขาในฐานะเพลย์เมคเกอร์

บางทีเขาอาจจะออกมาในสัปดาห์ที่ 14 กับพวกไจแอนต์และวิ่งหนีพวกเขา บรรเทาข้อกังวลใดๆ และเคลียร์ทางไปสู่การแข่งขันชิงแชมป์แฟนตาซีที่มีศักยภาพ มันจะดีมาก.

แต่กลับไม่มั่นใจเหมือนเมื่อเดือนก่อน

เรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ QB ที่น่าผิดหวังของสัปดาห์ที่ 13 ที่จะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 14 สรุปวันอาทิตย์และมองไปข้างหน้าในพอดคาสต์ Fantasy Football Today ฟังด้านล่างและสมัครรับข้อมูลที่Apple , Spotifyหรือทุกที่ที่คุณได้รับพอดแค สต์ของคุณ :

นี่คือผู้เล่นอีก 10 คนที่ลูกศรแฟนตาซีชี้ลงหลังจากสัปดาห์ที่ 13 ของ ฤดูกาล NFL :

สัปดาห์ที่ 13 ผู้แพ้

Justin Herbert QB

LA CHARGERS • #10

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 3 ปี

ไม่ควรแปลกใจเลยที่เฮอร์เบิร์ตเริ่มต่อสู้ดิ้นรน เพราะมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะรักษาจุดเริ่มต้นอาชีพของเขาไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ เฮอร์เบิร์ตกำลังรวบรวมหนึ่งในฤดูกาลหน้าใหม่ที่ดีที่สุดที่เราเคยเห็นจากกองหลัง และโดยทั่วไปคุณควรเดิมพันกับประวัติศาสตร์ เฮอร์เบิร์ตยังคงอยู่ที่ 7.1 หลาต่อเป้าหมาย อัตราทัชดาวน์ 5.1% และอัตราการสกัดกั้น 2.0% สำหรับฤดูกาล เป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมสำหรับมือใหม่ แต่ทันใดนั้น คุณอาจมีทางเลือกที่ยากลำบากหากคุณพึ่งพาเขา เป็นผู้เริ่มต้นรายสัปดาห์ของคุณที่ QB โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมระหว่างทางในสัปดาห์ที่ 14 กับฟอลคอน

Carson Wentz QB

วอชิงตัน • #2

อายุ: 29 • ประสบการณ์: 7 ปี.

เราจะเห็นว่า Eagles ตัดสินใจทำอะไรกับจุด QB ที่ก้าวไปข้างหน้า แต่จะเป็นการยากที่จะตำหนิพวกเขาหากพวกเขาติดอยู่กับ Hurts ณ จุดนี้ ฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาจะกลับไปที่ Wentz ในสัปดาห์ที่ 14 กับ Saints แต่ไม่มีทางที่คุณสามารถไว้วางใจเขาสำหรับผู้เล่นตัวจริงแฟนตาซีของคุณกับการจับคู่นั้นหลังจากที่เขาล้มลงกับคู่ต่อสู้ที่ง่ายกว่ามากใน Packers QB ไม่ใช่ปัญหาเดียวในความผิดของ Eagles ในตอนนี้ แต่ Wentz ก็ไม่ยกระดับเช่นกัน

Miles Sanders RB

ฟิลาเดลเฟีย • #26

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 4 ปี.

หากการรุกโดยรวมไม่ได้ผล นั่นทำให้สิ่งที่ยากอย่างเหลือเชื่อสำหรับการวิ่งกลับทำมาก และนั่นคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ แซนเดอร์สทำได้แค่ 16 ตัวในระยะ 46 หลาจากสองเกมล่าสุด และอาจกังวลมากที่สุดคือแค่ 7 หลาจากสี่เป้าหมาย มันเป็นบทบาทในเกมที่ส่งบอลซึ่งควรจะทำให้แซนเดอร์สอยู่เหนือในฐานะผู้เล่นแฟนตาซี แต่เขาและเวนซ์ไม่สามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้ทุกจุดในฤดูกาลนี้ เราเห็นสิ่งนั้นอีกครั้งในวันอาทิตย์เมื่อแซนเดอร์สพลาดเป้าหมายเดียวของเขา Jalen Hurts สามารถช่วยให้ Sanders หาช่องทางเพิ่มเติมในเกมที่กำลังวิ่งอยู่ ถ้า Eagles เลือกที่จะเริ่มเขาและใช้เกมแบบอ่านตัวเลือกมากขึ้น แต่นั่นก็ไม่ใช่ข่าวดีเสมอไปหาก Hurts บนมือถือมองหา Sanders น้อยลงใน ผ่านเกมจึงมี’

คารีม ฮันท์ RB

คลีฟแลนด์ • #27

อายุ: 26 • ประสบการณ์: 6 ปี.

ฮันท์ไม่เคยขาดแคลนโอกาสตลอดทั้งฤดูกาล และเขาได้สัมผัสอีก 17 ครั้งในวันอาทิตย์ ปัญหาคือ เขาไม่ได้ทำอะไรกับพวกเขามากนัก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ พวกเขาก็ไม่ได้รับการสัมผัสที่เหมาะสมเช่นกัน Ben Gretch อดีตนักวิเคราะห์ของ CBS Fantasy ได้แนะนำให้เรารู้จักกับแนวคิดของ High-Value Touch ซึ่งอิงตามแนวคิดที่ว่าการผลิตแฟนตาซีสำหรับการวิ่งแบ็คส่วนใหญ่มาจากเกมที่จ่ายบอลและภายในเส้น 10 หลาของฝ่ายตรงข้าม — “The Green Zone “. ฤดูกาลที่แล้ว Hunt เฉลี่ย 4.9 HVT ต่อเกม; ฤดูกาลนี้มันก็แค่ 3.3 ฮันท์มีคะแนน PPR เฉลี่ย 10.1 แต้มต่อเกมตั้งแต่นิค ชับบ์กลับมาในสัปดาห์ที่ 10 และมันก็ยากที่จะตื่นเต้นเกี่ยวกับเขาในตอนนี้

Todd Gurley RB

แอตแลนต้า • #21

อายุ: 27 • ประสบการณ์: 7 ปี.

Gurley กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่เข่า ดังนั้นบางทีนั่นอาจอธิบายการใช้งานที่จำกัด แต่เขาก็จับคู่กับ Ito Smith ในการเป็นผู้นำทีมในการถือครองโดยมีเพียงแปดเกมที่ Falcons ไม่เคยออกจากเกมจริงๆ เนื่องจากเขามีบทบาทเพียงเล็กน้อยในเกมส่งลูกตลอดทั้งฤดูกาล เกอร์ลี่ย์จึงแทบจะไม่สามารถครองแครี่ได้ หากคุณกำลังมองหาสัญญาณเชิงบวกสำหรับ Gurley เขาเป็นคนเดียวที่วิ่งกลับไปดูสนามในเขตสีแดงสำหรับ Falcons Sunday และเขานำทีมในไตรมาสที่สี่ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่พวกเขาทำให้เขาสด ในช่วงต้นเกมและนั่นอธิบายถึงบทบาทที่จำกัด ถึงกระนั้น นี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับคนที่มีขอบเล็กน้อยสำหรับข้อผิดพลาดตามที่เป็นอยู่

ลาตาเวียส เมอร์เรย์ RB

บัลติมอร์ • #28

อายุ: 32 • ประสบการณ์: 10 ปี.

เมื่อ Taysom Hill มีเกมที่มี 14 แครี่ บางคนจะมาในรูปแบบของ QB Keeper ในการออปชั่นรัน แต่นั่นไม่ได้อธิบายจริงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Murray ซึ่งอยู่ในสนามแค่สองคน ลู่วิ่งที่ออกแบบโดยฮิลส์ หลังจากดู Murray ครองบอลเพื่อปิดการชนะในสัปดาห์ที่ 12 ก็มีความหวังว่าบางทีการทำผิดกฏของ Saints ที่มีความสุขอาจสร้างโอกาสเพียงพอสำหรับเขาที่จะเป็นตัวเลือก Fantasy ที่มีประโยชน์สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า ปรากฎว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น เมอร์เรย์สามารถเป็นตัวเลือกแฟนตาซีที่มีประโยชน์สำหรับความผิดนี้ แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจแม้แต่ตอนนี้

Michael Pittman WR

อินเดียแนโพลิส • #11

อายุ: 24 • ประสบการณ์: 3 ปี.

Pittman เล่นสแน็ปช็อตมากมายและวิ่งเกือบทุกเส้นทางสำหรับ Colts แต่ก็ไม่ได้แปลเป็นการผลิตที่เพียงพอเมื่อเร็ว ๆ นี้ นับตั้งแต่การบุก 7 ครั้ง ระยะ 101 หลาในสัปดาห์ที่ 10 พิตต์แมนทำได้ 10 ครั้งจาก 18 เป้าหมายในระยะ 140 หลา และได้ทัชดาวน์ในสามเกม ปัญหาคือ โคลท์ต้องการวิ่งบอลและพวกเขาต้องการที่จะโยนไปที่หลังวิ่งและปลายแคบของพวกเขาซึ่งทำให้เป้าหมายสำหรับผู้รับที่กว้างน้อยกว่าทีมส่วนใหญ่ เพิ่มการฟื้นตัวของ TY Hilton ในช่วงปลายปีและ Pittman อาจไม่มีที่ว่างที่จะรวบรวมการฝ่าวงล้อมช่วงปลายฤดูที่เราหวังไว้

จาโคบี เมเยอร์ส WR

นิวอิงแลนด์ • #16

อายุ: 25 • ประสบการณ์: 4 ปี.

เป็นเวลาสองสามสัปดาห์ที่นั่น เว็บแทงบอลยูฟ่า ดูเหมือนว่า Meyes อาจเป็นผู้สร้างความแตกต่างในฐานะเป้าหมายโปรดของ Cam Newton เขาเพิ่มเป้าหมายเป็นตัวเลขสองหลักในเกมต่อเนื่องกัน รวมถึงการจับ 12 ครั้ง 169 หลาในสัปดาห์ที่ 9 กับทีมเจ็ตส์ ซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ต้องสละสิทธิ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ค่อนข้างจะขาดความดแจ่มใส และวันอาทิตย์เป็นเกมที่แย่ที่สุดของเขา เมื่อเขาทำได้สองลูกในระยะ 16 หลา เขายังคงนำทีมโดยมี 6 เป้าหมาย แต่การเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของทีมที่มีความสุขมากกว่าที่จะจ่ายบอล 43 ครั้ง ทำให้มันค่อนข้างยากที่จะโดดเด่น หากคุณกำลังมองหาผู้สร้างความแตกต่าง ไม่ใช่เลย เมเยอร์ส

เฮย์เดน เฮิร์สต์ TE

ซินซินเนติ • #81

อายุ: 28 • ประสบการณ์: 5 ปี.

เฮนรี่เป็นคนเดียวในความผิดของชาร์เจอร์ส ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการปรากฏตัวของเฮอร์เบิร์ตในฐานะตัวจริง เนื่องจากเขาสร้างตัวเลขที่แย่ที่สุดในอาชีพเป็นหลาต่อเกม หลาต่อการรับ และหลาต่อเป้าหมาย พร้อมกับอัตราการทำทัชดาวน์ต่ำที่สุด ในอาชีพการงานของเขา เห็นได้ชัดว่าเฮอร์เบิร์ตดิ้นรนจะไม่ดีสำหรับเขา อองรีตกเป็นเป้าหมายแค่สองครั้งในวันอาทิตย์ โดยจ่ายบอลครั้งเดียวได้ 5 หลาในฟอร์มที่แย่ที่สุดของฤดูกาล คุณคงไม่อยากแสดงปฏิกิริยามากเกินไปและเอาเปรียบเฮนรี่หรืออะไรก็ตาม แต่ถ้าเฮอร์เบิร์ตต้องดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรน สิ่งนั้นจะส่งผลกระทบต่อเฮนรี่อย่างแน่นอน