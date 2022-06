เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด ในที่สุด! 

เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด เรียนทุกท่าน! แอตแลนติกซิตีกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้งตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว Boardwalk นั้นไม่บุบสลายและเปิดอยู่ คาสิโนทั้ง 12 แห่งเปิดให้บริการแล้ว ธุรกิจในพื้นที่ส่วนใหญ่เปิดทำการ

และพวกเราส่วนใหญ่ที่นี่ในภูมิภาคแอตแลนติกซิตี-โอเชียนซิตี้ก็พร้อมสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์วันแห่งความทรงจำและฤดูร้อนที่น่าตื่นเต้นที่จะมาถึง

แต่อย่าก้าวไปข้างหน้า มันยังคงเป็นฤดูใบไม้ผลิเกือบตลอดเดือนมิถุนายน

อย่างไรก็ตาม มันเป็นฤดูหนาวที่ยาวนานและโหดร้ายซึ่งดูเหมือนจะยาวนานตั้งแต่พายุหิมะที่เราได้ตกลงมาที่นี่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงอุณหภูมิที่เกือบจะเย็นยะเยือกที่เราประสบเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อน

ตลอดทั้งฉบับนี้ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นที่ Jersey Shore จากด้านหน้าไปด้านหลัง ( ดูปฏิทินกิจกรรมออนไลน์ของ acweekly.com ให้มากขึ้น ) มองหา Summer Guide ประจำปีของเราที่จะเผยแพร่ทางออนไลน์และพิมพ์เป็นฉบับวันที่ 13 มิถุนายน สำหรับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้ .

นอกจากข้อมูลป้ายชายหาดสำหรับหาดทรายที่สวยงามของภูมิภาคแล้ว ด้านล่างนี้ยังมีการพัฒนาใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน รวมถึงตัวเลือกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ก่อนที่ฤดูร้อนที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้น

สำหรับผู้เริ่มต้น ทางเดินริมทะเลแอตแลนติกซิตีอันเลื่องชื่อเปิดให้เข้าชมฟรีแล้วดูว่ายังคงมีอยู่! การแสดงแสงสีใหม่จะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ นำเสนอโดย Atlantic City Alliance เรียกว่า “Boardwalk Beat”; เป็นการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ดนตรีของรีสอร์ท และจะแสดงที่ด้านหน้าของ Boardwalk Hall ทุกคืนตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น. ทุกครึ่งชั่วโมง

มีคลับเต้นรำแห่งใหม่ที่ Golden Nugget เรียกว่า Haven สุดสัปดาห์แรกของบริษัทจะมีงาน After-party สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของ Ke$ha/Pitbull ที่ Nugget ในขณะเดียวกัน mur.mur ของ Borgata ได้รับการปรับปรุง HQ Beach Club ที่ Revel จะเปิดตัวในช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดนี้ และนักสู้ตัวจริงจะต่อสู้กันภายในล็อบบี้ของ Caesars โอ้ใช่ สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Margaritaville ของ Jimmy Buffett และ LandShark Bar & Grill จะเปิดที่รีสอร์ทเช่นกัน

หากคุณต้องการจอดรถในเครื่องปรับอากาศ มีโรงจอดรถแห่งใหม่ – The Wave – ตั้งอยู่ใกล้ Tanger Outlets (เดิมคือ The Walk) และย่านศิลปะในอนาคตที่วางแผนไว้ที่ Mississippi Avenue เมื่อพูดถึงศิลปะ ถ้าคุณมองไปรอบๆ Boardwalk และ Pacific Avenue คุณจะเห็นการติดตั้งงานศิลปะสาธารณะใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ARTlantic ที่กำลังดำเนินอยู่ในเมือง ในวันที่ 24 พฤษภาคม Revel จะจัดงานแสดงดอกไม้ไฟอันยิ่งใหญ่ และจะมีการจราจรบนทางด่วนเป็นระยะทางหลายไมล์

และหากสภาพอากาศเป็นใจ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าชายหาดจะเต็มไปด้วยผู้คนทั้งขึ้นและลงที่ชายฝั่งเจอร์ซีย์ งานกิจกรรมที่คุณอาจสนใจนอก AC คืองานAppel Farm Arts & Music Festival (Elmer, 1 มิถุนายน, appelfarm.org ); เทศกาลJersey Gumbo Cookoff and Music (Somers Point, 15 มิถุนายน, tonymart.com ) และShopRite LPGA Classic (Galloway, 27 พฤษภาคม-1 มิถุนายน, shopriteclassic.com )

สุขสันต์วันหยุดสุดสัปดาห์วันแห่งความทรงจำ “Jersey Comeback” มีผลเต็มที่

เวลาแท็กชายหาด

แน่นอนว่าคุณสามารถพยายามหลบเลี่ยงตำรวจป้ายชายหาด — เด็กเหล่านั้นในกางเกงขาสั้นสีขาวที่มีกระบังหน้าและกระเป๋าคาดเอว — โดยวิ่งลงไปในคลื่น แต่จริงๆแล้วทำไมต้องรำคาญ? ค่าธรรมเนียมรายปีเป็นแบบจ่ายครั้งเดียวและค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชอร์ และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แท็กตามฤดูกาลมักจะลดราคาหากซื้อก่อนวันที่ 1 มิถุนายน ชุมชนบางแห่งยังมีแท็กรายสัปดาห์และรายวันระหว่างฤดูกาลอีกด้วย ชายหาดที่ว่างเหลืออยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ในแอตแลนติกซิตี, ไวลด์วูดส์ และสแตรธเมียร์ วันพุธเป็นวันชายหาดฟรีในเมือง Sea Isle ด้านล่างเป็นรายการราคาป้ายชายหาด ซึ่งส่วนใหญ่มีจำหน่ายสำหรับช่วงพรีซีซันที่ศาลากลางของแต่ละเมือง บางเมืองมีส่วนลดสำหรับผู้อาวุโส และในบริกันทีน ถ้าคุณอายุเกิน 65 ปี ชายหาดฟรีสำหรับคุณ

แอตแลนติกเคาน์ตี้

แอตแลนติกซิตี: ฟรี – ไม่ต้องใช้ป้ายชายหาด

Brigantine: ตามฤดูกาล 18 เหรียญ (15 เหรียญก่อน 1 มิถุนายน); รายสัปดาห์ 15 ดอลลาร์; รายวัน $8 ผู้สูงอายุ 60-64, $8 ตามฤดูกาลก่อนวันที่ 1 มิถุนายน; หลังจากนั้น 18 ดอลลาร์ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีและเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีฟรี 264-7350. bb-nj.com

Longport: ตามฤดูกาล 30 เหรียญ; $ 15 (ผู้อาวุโส $ 5) หากซื้อภายในวันที่ 16 มิถุนายน 823-2731 ต่อ 100. longport-nj.us

Margate: ตามฤดูกาล $ 15; $ 7 (ผู้อาวุโส $ 3.50) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม รายสัปดาห์ $ 10 แท็กยังดีใน Ventnor 822-2285. margate-nj.com/

Ventnor: ตามฤดูกาล 15 ​​เหรียญ; $ 7 ($ 3.50 สำหรับผู้สูงอายุ) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม; รายสัปดาห์ $10 แท็กยังดีใน Margate 823-7904. ventnorcity.org

เทศมณฑลเคปเมย์

อวาลอน: ตามฤดูกาล 26 ดอลลาร์ ($21 ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม); รายสัปดาห์ $12; รายวัน $6. ยังดีในสโตนฮาร์เบอร์ 967-8200. avalonboro.net

Cape May: ตามฤดูกาล 28 เหรียญ; รายสัปดาห์ (8 วัน) $15; สามวัน $10; รายวัน $6. 884-9525. Capemaycity.com

Cape May Point: ตามฤดูกาล $27 ($22 ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน) 884-1732. cmpnj.com

Ocean City: ตามฤดูกาล $25 ($20 ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน); รายสัปดาห์ 10 เหรียญ; รายวัน $5 399-6111. ocnj.us

Sea Isle City: ตามฤดูกาล 25 เหรียญ; รายสัปดาห์ 10 เหรียญ; รายวัน $5 ชายหาดฟรีสำหรับทุกคนในวันพุธ 263-1771. sea-isle-city.nj.us

Stone Harbor: ตามฤดูกาล 26 เหรียญ ($ 21 ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม); รายสัปดาห์ $12; รายวัน $6; ยังดีในอวาลอน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ของแอตแลนติกซิตีพยายามรีแบรนด์รีสอร์ทเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับครอบครัว โดยกิจกรรมและสถานที่สำหรับครอบครัวมีความสำคัญสูงสุดในการช่วยเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเมือง คนอื่นๆ ก็กำลังตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เสียหายจากเรื่องราวในเมือง อดีต: เซ็กส์. “การขายเซ็กส์” เป็นสิ่งที่คุณนึกถึงเมื่อคุณขับรถเข้าไปในเมือง ด้วยป้ายโฆษณาริมถนนสุดเซ็กซี่ บางร้านถึงกับโฆษณาเซ็กซ์คลับในเมือง เช่น โรลเพลย์ (“สนามเด็กเล่นสำหรับคู่รัก”) รวมถึงคลับของสุภาพบุรุษมากมายในเมือง (สโมสร Diving Horse ที่เพิ่งเปิดใหม่ได้นำดาราหนังโป๊มาดึงดูดลูกค้าให้มาที่สถานที่หรูหรา หลายระดับ และอเนกประสงค์บนถนนเคนตักกี้) คาสิโนกำลังเข้าสู่ฉากเซ็กซี่ครั้งใหญ่ในฤดูร้อนนี้ โดยให้เครื่องดื่ม” เซ็กซ์ออนเดอะบีช” บิดใหม่Boardwalk Empire — ยังคงอยู่แม้ในขณะที่คาสิโนมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ต่างออกไป ที่อื่นในช่วงซัมเมอร์นี้จะได้เห็นเป็นครั้งแรกเมื่อทรัมป์ทัชมาฮาลเปิดคลับเปลื้องผ้าเพียงแห่งเดียวในคาสิโนที่เคยมีคะแนน ในขณะที่ทัชมาฮาลมีการ เต้นรำและการแสดงเพลง เกือบเทวดาสุดเซ็กซี่ที่เลานจ์ Ego มาระยะหนึ่งแล้ว Scores จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม ฤดูร้อนนี้ยังมีการแสดงตลก ใหม่ ที่ Borgata การแสดงชุดที่ Golden Nugget ชื่อ Spank: The 50 Shades Parodyและนางแบบ Playboy ปรากฏตัวที่ Revelในวันหยุดสุดสัปดาห์จนถึงวันที่ 31 ส.ค. ใน DigiPit Revel ยังเป็นที่ตั้งของสโมสรล้อเลียน Royal Jelly ของ Ivan Kane และในขณะที่คลับคาสิโนเช่น mur.mur ของ Borgata และ Casbah ของ Taj ได้นำเสนอ “นักเต้นในคลับ” มาหลายปีแล้ว – แม้แต่ Toga Bar ของ Caesars ก็มี “Toga Dancers” ในคืนวันเสาร์ในขณะที่ Rumba Lounge ของ Tropicana มีนักเต้นในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ – สถานที่ท่องเที่ยวที่ล้อเลียนและเร้าอารมณ์ดูเหมือนจะแพร่หลายมากขึ้นในฤดูร้อนนี้ในแอตแลนติกซิตี และไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่ตกเป็นเป้าหมาย การแสดง ชายของ Savage Menเปิดและปิดเป็นรายการหลักในแอตแลนติกซิตีมาหลายปีแล้ว และจะมีขึ้นในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ในบ้านใหม่ที่ Blue Martini ภายใน Bally’s ฤดูร้อนนี้ ในขณะเดียวกัน Royal Jelly club ของ Revel กำลังเสนอLe Male Burlesqueในคืนวันพุธ เป็นเวลา 100 ปี ที่แอตแลนติกซิตีได้ดำเนินไปตามเส้นแบ่งระหว่างการดึงดูดครอบครัวและการเสนอเพื่อเติมเต็มจินตนาการสำหรับผู้ใหญ่ บางทีสิ่งที่เมืองต้องการมากกว่านี้ก็คือพี่เลี้ยงเด็ก

จูดิธ ฮิลล์ แอท เรเวล

โดย Jeff Schwachter

จูดิธ ฮิลล์ได้เกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังถึงจุดสิ้นสุดของการสร้างป๊อปซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคนใหม่ Hill, อายุ 29 ปี, จะไปปรากฏตัวที่ Revel’s The Social Friday, 12 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม สำหรับการแสดงพิเศษสองรายการ (20:00 น., $ 25) ฮิลล์ซึ่งกำลังบันทึกอัลบั้มเปิดตัวของเธอมาจากซานตาโมนิกากล่าวว่าในขณะที่เธอกำลังแสดงบางส่วนที่กระจัดกระจายในฤดูร้อนนี้ แผนอยู่ระหว่างการเดินทางสำหรับทัวร์ร่วมกับอัลบั้ม ซึ่งเธอบอกว่าจะลดลงในต้นปีหน้า เธอหวังว่าจะออก EP ภายในสิ้นปีนี้ ราวกับว่ากำลังร้องเพลงแบ็คอัพให้กับ Stevie Wonder และ Michael Jackson (เธอร้องเพลงในภาพยนตร์เรื่องThis Is Itและร้องเพลงในงานศพของ MJ) ทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องRed Hook Summer ของ Spike Lee ในปี 2012 ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องใหม่20 Feet From Stardomและเพิ่งปรากฏบนThe Voiceไม่เพียงพอ ฮิลล์เขียนเพลงทั้งหมด (บางเพลงร่วมกับผู้เขียนร่วม) สำหรับอัลบั้มเปิดตัวของเธอ “เรามีบันทึกมากมาย” เธอกล่าว “ฉันจะบอกว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของอัลบั้มถูกบันทึกไว้ เรายังคงเขียนมากขึ้นและพยายามค้นหาเพลงที่ดีที่สุด [เพื่อใช้] ฉันคิดว่าในปีที่ผ่านมาฉันได้เขียนเพลงที่ยอดเยี่ยมจริงๆ” ฮิลล์ ซึ่งเติบโตมากับพ่อแม่ที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพ กล่าวว่า การทำงานกับแจ็คสันและวันเดอร์ยังคงน่าตกใจ “คนเหล่านี้คือคนที่ฉันโตมากับการฟัง พวกเขาเป็นไอดอลของฉัน ดังนั้นการได้เจอพวกเขาและร่วมงานกับพวกเขา มันช่างวิเศษจริงๆ” เมื่อยังไม่มีอัลบั้มออกมา แต่มีความสามารถทางดนตรีที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว เธอกล่าวว่า “เส้นทางของทุกคนแตกต่างกัน [วันนี้] คุณต้องหาวิธีใหม่ในการขายเพลงและโปรโมตตัวเอง โทรทัศน์เป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันด้วยThe Voice. องค์ประกอบภาพทั้งหมด [ของการแสดง] มีความสำคัญต่อฉัน ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับแฟนๆ ในระดับที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น พวกเขาเห็นคุณ รู้สึกถึงคุณ และจากนั้นพวกเขาสามารถตามหลังเพลงของคุณได้”

ดูเมืองแอตแลนติกจากทะเลบนเรือ ‘Cruisn 1’

โดย Ray Schweibert

เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด เป็นเวลากว่า 25 ปี มุมมองที่สดใหม่และทางเลือกที่สนุกสนานในการเยี่ยมชมชายหาดในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีได้กระโดดขึ้นเรือ Cruisn 1 ซึ่งเป็นเรือสำหรับจัดปาร์ตี้ขนาด 60 ฟุต ซึ่งออกจากท่าเรือทุกวันจากลุ่มน้ำ Gardner’s Basin (800 N. New Hampshire Ave.) ตลอดมา ในช่วงฤดูร้อน. กัปตันเจฟฟ์ จอร์จและทีมงาน Cruisn 1 นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายสำหรับทัวร์เดินบนน้ำ เช่นเดียวกับการเช่าเหมาลำและงานเลี้ยงส่วนตัวสำหรับผู้โดยสาร 100 คนขึ้นไป นอกจากการล่องเรือชมโลมาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งออกทุกวันเวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 29 กันยายน (จากนั้นจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์จนถึงวันที่ 19 ต.ค.) และมีการบรรยายโดยนักธรรมชาติวิทยาทางทะเลบนเรือ Crusin 1 ยังมีตัวเลือกอื่นๆ อีก 3 แบบ รวมทั้ง Happy เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง Hour Cruise ออกเดินทางทุกวัน เวลา 18.00 น. แขกสามารถจิบค็อกเทลสุดโปรดจากบาร์ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ในขณะที่เรือสองระดับแล่นไปตามอ่าวด้านหลังและท่าจอดเรือ แต่ละดาดฟ้าให้ทัศนียภาพรอบด้าน นอกจากนี้ยังมีการล่องเรือ Morning Skyline Cruise ที่บรรยายเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง (ออกเดินทางเวลา 11:00 น.) ซึ่งนำทางไปยังชายหาดด้านหน้าและเส้นขอบฟ้าของ AC และล่องเรือสำราญ Afternoon Delight Cruise ที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งออกเดินทางเวลา 16:00 น. และรวมทัวร์ชายหาดด้านหน้า ทางเข้า Absecon และด้านหลัง อ่าว การล่องเรือตอนเช้าและตอนบ่ายเหมาะสำหรับทั้งครอบครัว โดยราคาเริ่มต้นเพียง 8.50 ดอลลาร์สำหรับเด็ก (ฟรีสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 4 ปี) และ 17 ดอลลาร์สำหรับผู้ใหญ่ มีส่วนลดสำหรับนักเรียน ผู้สูงอายุ และสมาชิกของกองทัพ เยี่ยม การล่องเรือตอนเช้าและตอนบ่ายเหมาะสำหรับทั้งครอบครัว โดยราคาเริ่มต้นเพียง 8.50 ดอลลาร์สำหรับเด็ก (ฟรีสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 4 ปี) และ 17 ดอลลาร์สำหรับผู้ใหญ่ มีส่วนลดสำหรับนักเรียน ผู้สูงอายุ และสมาชิกของกองทัพ เยี่ยม การล่องเรือตอนเช้าและตอนบ่ายเหมาะสำหรับทั้งครอบครัว โดยราคาเริ่มต้นเพียง 8.50 ดอลลาร์สำหรับเด็ก (ฟรีสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 4 ปี) และ 17 ดอลลาร์สำหรับผู้ใหญ่ มีส่วนลดสำหรับนักเรียน ผู้สูงอายุ และสมาชิกของกองทัพ เยี่ยมatlanticcitycruises.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือโทร 347-7600 ดูโฆษณา Atlantic City Cruises ในฉบับนี้ในราคา $2 จากตั๋วแต่ละใบ

งานระดมทุน ‘Sundaes on Sunday’ สำหรับ Alcove Center

โดย Lori Hoffman

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสนุกสุดแสบท้องในขณะที่เด็ก ๆ (และผู้ใหญ่) เพลิดเพลินไปกับจินตนาการอันเยือกแข็งสุดขีด — ไอศกรีมทั้งหมดที่คุณกินได้ รวมถึงเกม สวนสัตว์ที่ให้สัตว์เลี้ยง การเพ้นท์ใบหน้า ดนตรี และอื่นๆ ในราคาเพียง $5 กับเด็กๆ สองและต่ำกว่าฟรี งานประจำปีนี้สนับสนุนภารกิจและโครงการต่างๆ ของ The Alcove Center for Grieving Children and Families ซึ่งตั้งอยู่ใน Northfield นอกจากไอศกรีมที่คุณสามารถกินได้และท็อปปิ้งทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ยังมีงานฝีมือและแผงขายอาหารมากมาย เงินที่ระดมได้ในงานนี้จะไปที่ Alcove ภารกิจของ Alcove คือการจัดเตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขาที่กำลังเสียใจกับการเสียชีวิตของผู้เป็นที่รักสามารถได้รับการปลอบโยนและการสนับสนุนผ่านกระบวนการบำบัดรักษา งานในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคมที่ Kennedy Park ใน Somers Point ตั้งแต่เที่ยงวันถึง 18:00 น. (วันที่ฝนตก: 21 กรกฎาคม)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกตาที่สุดแห่งหนึ่งที่ฉันเคยเห็นที่ชายหาดมาเป็นเวลานาน สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหลายสิบคนหรือมากกว่านั้นที่เดินข้ามผืนทรายด้วยผ้าที่สว่างสดใสเป็นคลื่น ทันทีที่ออกจากทะเลทรายซาฮารา ดูเหมือนพวกมันโผล่ออกมาจากด้านหลังเนินทรายของหาด Albany Avenue ของแอตแลนติกซิตี ผ้าคลุมผมหลากสีสันของผู้หญิงหมุนวนไปทุกทิศทุกทาง

ฉันได้เห็นส่วนท้ายของกลุ่มขณะที่พวกเขาข้าม Boardwalk – ชายชราและเด็กชายวัยรุ่นกลิ้งพื้นเรียบบางประเภทที่เต็มไปด้วย congos และ bongos – และหายตัวไปหลังเนินทราย ฉันหัวเราะและกลับไปที่หนังสือของฉัน

จากนั้นฉันก็เห็นทั้งครอบครัวที่ริมน้ำ ผู้หญิงที่โตแล้วแต่ละคนแต่งตัวตามความเข้าใจหรือประเพณีของเธอเอง

คนหนึ่งมุ่งตรงไปยังมหาสมุทรพร้อมกับกลุ่มเด็กที่ส่งเสียงแหลม เธอคลุมผมและขาของเธอไว้ แต่ไหล่ของเธอเปลือยเปล่าในเสื้อที่สวมหลังมีดโกน อีกสองคนซึ่งถูกปิดบังใบหน้า เริ่มเล่นว่าวสีรุ้ง

เด็กสาววัยรุ่นสองคนใน Nikes และกางเกงยีนส์จากไปเกือบจะในทันทีเพื่อเดินไปตาม Boardwalk ฉันเดาและตรวจดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ คุณยายสองคนสวมผ้าโพกหัวเริ่มทำอาหาร

เด็กชายวัยรุ่นมุ่งหน้ากลับไปที่ลานจอดรถ และชายสูงอายุเริ่มตีกลองอย่างมีความสุข โดยสวมหมวกฟางขนาดใหญ่ป้องกันใบหน้าของเขาจากแสงแดด

ข้าพเจ้าคิดในใจว่า “ตื่นเถิด อเมริกา นี่แหละคือตัวเราในวันนี้” ในขณะที่คนอเมริกันคนอื่นๆ อาบแดดและสนุกสนานไปรอบๆ ตัวพวกเขาแทบจะเปลือยเปล่า ชุดว่ายน้ำและบิกินี่ทุกประเภทก็โฆษณาชุดชายหาดล่าสุด ครอบครัวนี้จัดปาร์ตี้กันราวกับกำลังตกเทรนด์ สนุกสนานและสนุกสนานกับการอยู่ร่วมกันของกันและกันอย่างดังและอึกทึก

ฉันละสายตาจากพวกเขาไม่ได้เลย

หลังจากนั้นไม่นาน ชายหนุ่มที่ดูเหมือนเป็นคนอเมริกันผิวขาวก็เข้าร่วมชายชราและเริ่มตีกลองตามเขา

เขาถูกประดับประดาด้วยรอยสักจำนวนมากและมีเดรดล็อกสีบลอนด์ไหลลงมาที่หลังของเขา

จากที่ที่ฉันนั่ง ดูเหมือนเขาจะชวนตัวเองไป เริ่มการสนทนาแล้วเข้าร่วมกับชายชราที่เล่นเครื่องเพอร์คัชชัน

ข้าพเจ้านึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประเทศของเราในวันนี้

ไม่มีใครสามารถเพิกเฉยได้ กลุ่มที่มีชีวิตชีวานี้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทำสิ่งตามธรรมเนียมราวกับว่าย้อนกลับไปในประเทศแอฟริกาเหนือหรือที่ไหนสักแห่งในตะวันออกกลาง

ผู้คนต่างชำเลืองมอง จ้องเขม็ง มองและเบือนหน้าหนี (พยายามไม่จ้องมอง) และพวกเขาก็ทำอาหาร รับประทานอาหาร ว่ายน้ำ และเล่นอย่างมีความสุข เด็กๆ กรีดร้องและวิ่งเข้าและออกจากคลื่น

ถ้าใครเข้าไปใกล้พอก็เชิญไปทานอาหาร มิฉะนั้น เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันราวกับว่าเป็นการกลับมาพบกันที่วางแผนไว้นานแล้ว

เสียงเพลงดังขึ้นระหว่างการรับประทานอาหารและช่วงเวลาพักผ่อน จนในที่สุดเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ชายชราก็ชะลอการตีกลอง

เด็กวัยรุ่นมาถึงพร้อมกับพื้นเรียบ ทุกคนช่วยกันบรรจุถัง พลั่ว ผ้าขนหนู เสื้อผ้า ตู้เย็น จาน อาหาร และภาชนะเปล่า แล้วบรรทุกลงบนพื้นเรียบพร้อมล้อลาก

เด็กสาววัยรุ่นกลับจากการเดินและช่วยเด็กเล็ก หญิงชรานำขยะและใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษไปที่ถังขยะที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อพวกเขาออกจากชายหาด ไม่มีผ้าพันคอหรือชุดเดรสสีสันสดใสสวยงามอีกแล้ว ทุกอย่างและทุกคนดูชื้นและเหนียวด้วยทรายและน้ำ เด็กเล็กๆ ส่วนใหญ่ถูกยกขึ้นบนไหล่ของใครบางคน

ชายชรายังคงเล่นอยู่และมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆ

ไม่กี่นาทีหลังจากที่ทุกคนหายตัวไปหลังเนินทรายและเดินข้ามทางเดินริมทะเล เด็กชายวัยรุ่นก็กลับมาอีกครั้ง

เขาหยิบกลองของชายชราและซุกไว้ใต้แขนข้างหนึ่ง ขณะที่ชายชรายกหญิงชราขึ้นยืน

ขณะที่เด็กชายมุ่งหน้าออกจากชายหาด สามีภรรยาสูงอายุยืนครู่หนึ่งและจ้องมองไปที่มหาสมุทร ชี้ไปที่ดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดิน จากนั้นหันหลังเดินจูงมือกันไปหาครอบครัวที่รออยู่

Turiya SA Raheem เกิดและเติบโตในแอตแลนติกซิตี ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยชุมชนแอตแลนติกเคป เธอชอบที่จะอธิบายละแวกบ้านของเธอว่าเป็น “เมืองแอตแลนติกอื่น ๆ” เพราะมันไม่ใช่เมกกะคาสิโน-รีสอร์ทที่คนส่วนใหญ่รู้จักในปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่มี “บ้านชั้นล่างแสนสบาย ความรู้สึก” ตามที่เธออธิบายไว้ในหนังสือของเธอในปี 2010 ชื่อGrowing Up in the Other Atlantic City: Wash’s and the Northside

“Woodstock on the Water” ประจำปีของแอตแลนติกซิตี (หรือ “Woodstock Without the Mud” เลือก) กลับไปที่ The Deck ที่ Golden Nugget ในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (12-14 กรกฎาคม) เนื่องจากโรงแรมคาสิโนยินดีต้อนรับแปดแห่ง บรรณาการชั้นนำในธุรกิจกลับไปที่ FakeFest

แนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อ 13 ปีที่แล้วเมื่อผู้อำนวยการด้านความบันเทิงของคาสิโนเสนอแนวคิดสำหรับเทศกาลดนตรีที่ลดขนาดลงเหมือนวูดสต็อกบน The Deck และพบว่าการนำวงดนตรีบรรณาการมาแทนของจริงจะเป็นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ใช้งบประมาณเกินล้าน กลุ่มบรรณาการทั้งหมดที่ FakeFest เป็นนักดนตรี/นักร้องรุ่นเก๋าที่แสดงเพลงของวงเบบี้บูมเมอร์ที่หย่านม สนับสนุนด้วยระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัย

คืนวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม จะได้เห็นวงดนตรีสองวงที่เลียนแบบวงดนตรีที่อยู่ท่ามกลางแนวหน้าของ “British Invasion” แห่งทศวรรษ 1960 ได้แก่ เดอะบีทเทิลส์และโรลลิงสโตนส์ วง Long Live The Beatles ของพี่น้องตระกูล Mahoney (แสดงเวลา 19:00 น. และ 21:40 น. วันศุกร์) มีความเกี่ยวข้องกับไนท์คลับในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่เฟื่องฟูในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ความร่วมมือกับการผลิตบรอดเวย์ของBeatlemaniaและระยะเวลาห้าปี กับสวนสาธารณะ Six Flags ที่ซึ่งทั้งสี่คนแสดงต่อหน้าผู้คนประมาณสามล้านคนตั้งแต่ปี 2522 ถึง พ.ศ. 2527 Long Live The Beatles จะกลายเป็นการแสดงบรรณาการครั้งแรกของ Beatles ในรายการLegends In Concert ที่ได้รับความนิยม ทั้งในลาสเวกัสและแอตแลนติกซิตี ตามเว็บไซต์ (ดูกล่องข้อมูลด้านล่าง)

ความพอใจ (20:20 น. และ 23:10 น. ในวันศุกร์) ได้ส่งส่วยให้โรลลิงสโตนส์ตั้งแต่ปี 2544 และมีการแสดงมากกว่า 1,600 เครดิต รายการทัวร์เต็มเวลาของ Stones แห่งเดียวทั่วโลก Satisfaction นำเสนอ “นักแสดงและนักแต่งตัวที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยพบเห็น”

ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 Beginnings (14:00 น. และ 20:00 น. วันเสาร์) เกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อหนึ่งในผู้สร้างเพลงฮิตที่มีผลงานมากที่สุดในโลกดนตรีชิคาโก ประกอบด้วยนักดนตรีมืออาชีพแปดคน (และจ้างนักร้องนำห้าคน) ที่เกิดจากฉากดนตรีในนิวยอร์กซิตี้ Beginnings คือ “การผจญภัยอันไพเราะที่เป็นมิตรกับครอบครัวซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้รักเสียงเพลงทุกวัย”

Dookie ทหารผ่านศึก FakeFest (17:40 น. และ 23:10 น. ในวันเสาร์) – ตั้งชื่อตามสตูดิโออัลบั้มที่สามของ Green Day ในตำนานพังค์ร็อก – ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 ในนิวอิงแลนด์และได้แสดงดนตรีของ Green Day ทั่วประเทศเช่นกัน ในเปอร์โตริโก หมู่เกาะเวอร์จิน เม็กซิโก และสาธารณรัฐโดมินเซียน

New York’s Finest (13:00 น. และ 19:00 น. Sun.) คือกลุ่มพลังสามคนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ผู้ซึ่งเคยชินกับคำพูดที่เลื่องลือและเติบโตขึ้นมาจากดนตรีของนักร็อคชาวอังกฤษ The Police ทั้งสามเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยเด็กในย่านโลเวอร์อีสต์ไซด์ของนิวยอร์กและทำซ้ำเพลงของ The Police ในรูปแบบดั้งเดิมของทั้งสามคน “ดุร้าย แต่มีไหวพริบ – พวกที่ทิ้งทุกอย่างไว้บนเวทีด้วยความยุ่งเหยิง” ตามเว็บของวงดนตรี เว็บไซต์.

Completely Unchained (14:50 น. และ 20:35 น.) เป็นวงที่สร้างสรรค์ผลงานการผลิตของ Van Halen ขั้นสุดยอดขึ้นมาใหม่ — “ทัศนคติ เสียง ความตื่นเต้น พลังงาน และความสนุกสนานที่ Van Halen ผลิตขึ้นในฐานะหนึ่งในวงดนตรีร็อคที่ดีที่สุดในโลก”

รายการ FakeFest ในปีนี้คือ EagleMania (4:40 น. และ 22:10 น. วันอาทิตย์) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และได้แสดงต่อผู้ชมที่จำหน่ายหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตามเว็บไซต์ของวง “เพลงของ Eagles ดึงดูดกลุ่มอายุที่หลากหลายและการผสมผสานของเพลงบัลลาดที่จริงใจ เพลงร็อคที่เต็มไปด้วยความสามัคคีของกีตาร์ และเสียงร้องที่ประสานกันอย่างไม่มีที่ติอย่างที่ Eagles ทำได้เท่านั้น ขับเคลื่อนวงดนตรีมาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรี” น

การเริ่มต้นใหม่ของอุตสาหกรรมร้านอาหารคาสิโนในแอตแลนติกซิตี – ตอนนี้เอียงไปทางค่าโดยสารระดับหรู – ซึ่งเริ่มต้นด้วยการซื้อ Trump Marina (ตอนนี้คือ Golden Nugget) โดย Landry’s Inc. และดำเนินการต่อโดยการเพิ่มธีมใหม่ของ Jimmy Buffet ของรีสอร์ท ผู้ประกอบการด้านอาหาร จะถึงจุดสุดยอดอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม

ในวันนั้น Tropicana Casino & Resort จะเปิดตัวร้านอาหารที่ทะเยอทะยานที่สุดในเมืองนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีร้านอาหารหกแห่งที่เปิดตัวพร้อมกัน

ไม่เป็นไรหรอกว่าส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด) ได้เริ่มเปิดช่อง “de rigeur” ​​หรือ “soft” แล้ว ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 11.00 น. ผู้บริหารของทรอปิคานาได้วางแผนงานเฉลิมฉลองต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับผู้มาใหม่ (ดูแถบด้านข้าง)

ร้านที่ใหญ่ที่สุดคือร้าน Chickie’s & Pete’s ที่มีพื้นที่ 2 ชั้นและกินพื้นที่ถึง 16,000 ตารางฟุต ผู้เข้าชมจะพบกับบาร์สามแห่งที่แยกจากกัน อันหนึ่งอยู่หน้าชั้นเกม อีกอันเรียกว่า “Play2” ซึ่งซ่อนตัวไว้อย่างดีและพร้อมสำหรับกิจกรรมส่วนตัว และอีกแห่งที่สามเป็นอาคารสูงตระหง่านกลางที่มองเห็น Boardwalk

Pete Ciarrocchi ประธาน/ซีอีโอของ Chickie’s & Pete บอกเราว่าการร่วมทุนครั้งใหม่นี้ใหญ่เป็นอันดับสองในอาณาจักรของเขา แคระแกร็นเพียงแมมมอธที่ตั้ง South Philly ใจกลางย่านกีฬาฟิลาเดลเฟียที่สร้างขึ้นในปี 1998 (ร้าน Chickie’s & Pete’s เดิมคือ โรงจอดรถขนาดเล็กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ Philly ย้อนหลังไปถึงปี 1977

การทำให้ร้านนี้แตกต่างและเป็นของแท้ในระดับภูมิภาคเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่มาจากผู้ให้บริการชายฝั่งเจอร์ซีโดยเฉพาะ หอยโดยการประมง Clam Daddy ของ Brigantine และหอยนางรม Cape May ในท้องถิ่น

“สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือหอย และรสชาติของปูเปลือกแข็งที่อยู่ติดกับมหาสมุทรนั้นแตกต่างจากที่ถนนแฟรงก์ฟอร์ด (ในฟิลาเดลเฟีย)” Ciarrocchi กล่าว

Crabby Ale ซึ่งเป็นเครื่องดื่มประจำบ้านที่สร้างสรรค์โดย Victory Brewing Company ที่มีชื่อเสียงของ Downingtown และมีรสชาติที่ Ciarrocchi อธิบายว่าเป็น เรานับเบียร์และเอลได้ไม่ต่ำกว่าสองโหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสปอร์ตบาร์ Play2

แนวคิดโดยรวมของ Play2 ก็ดูเท่เช่นกัน เนื่องจากยูนิต “ฝักสวนสนุก” ที่เช่าช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างความบันเทิงแบบโต้ตอบได้ ซึ่งรวมถึงเกมกีฬาหรือทางการทหาร และ “Dance Revolution” ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง จึงทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถ “เป็นหนึ่ง” ได้อย่างแท้จริง กีฬาหรือกิจกรรมผ่านวิดีโอแบบโต้ตอบ

ภายใน The Quarter ซึ่งครั้งหนึ่งจัตุรัสแดงเคยตั้งอยู่คือ Broadway Burger Bar and Grill ซึ่งเป็นเจ้าของโดยองค์กร ARK Restaurant แอตแลนติก ซิตี้ ได้รับความโดดเด่นจากการเป็นสถานที่แห่งที่สองของบริษัท หลังจากที่ร้านลาสเวกัสตั้งอยู่ในนิวยอร์ก-นิวยอร์ก-โฮเต็ล-คาสิโน เบอร์เกอร์มีให้เลือกมากกว่า 15 ท็อปปิ้ง และสัตว์กินเนื้อที่กล้าหาญต้องพิจารณาท้าทายเมนูพิเศษของร้าน “Hub Cap” ซึ่งมีราคาสมเหตุสมผลที่หนึ่งดอลลาร์สำหรับ 24 ออนซ์ขนาดมหึมา

ที่บรอดเวย์เบอร์เกอร์บาร์ยังมีของอื่นๆ อีกมาก โดยเฉพาะสี่เวอร์ชันที่แตกต่างกันของสไตล์อเมริกันคอมฟอร์ทคลาสสิก เช่น มักกะโรนีและชีส และมันฝรั่งบดหวานหรือทองยูคอนที่ตกแต่งด้วยเกรวี่สีน้ำตาล ซาวร์ครีม และกุ้ยช่าย เบคอน เนยแข็งชนิดหนึ่ง กระเทียม หรืออบเชยและวอลนัทหวาน

รายการจานขนาดใหญ่มีให้บริการเช่นเนื้อตัดกลางกับกะหล่ำปลีย่าง ไก่ย่างออร์แกนิกกับมันบดและผักโขมผัด เนื้อสันในหมูในแอปเปิ้ลไซเดอร์รีดิวซ์พร้อมโคลสลอว์โฮมเมด ซี่โครงสั้นตุ๋น และแซลมอนย่าง

ที่น่าแปลกใจที่สุดคือรายการไวน์สามโหลข้างแก้วของบรอดเวย์เบอร์เกอร์ที่ครอบคลุมรายการไวน์และเบียร์เกือบ 20 ชนิดเมื่อแตะ ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะของผู้ผลิตเบียร์จะยินดีที่ได้เห็นเบียร์เอลดริชหลากหลายสายพันธุ์ เช่น Blue Point Toasted Lager, Guinness Stout, Newcastle Nut Brown Ale และ North Coast Old Rasputin Russian Imperial Stout การออกแบบภายในของสถานประกอบการนี้ ซึ่งจัดทำโดย Nancy Mah ที่ปรึกษาในนครนิวยอร์กนั้นฉายแสงด้วยสีฟ้าและสีทองสดใส เพดานสูงและรายละเอียดที่กำหนดเอง เช่น เก้าอี้โลหะมันวาวและบูธที่กว้างขวาง

Donna McCarthy ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ ARK Atlantic City กล่าวว่า “ฉันคิดว่าเราเข้าใจข้อมูลประชากรเป็นอย่างดีแล้ว

ทางเลือกใหม่อีกสี่ตัวเลือกมาถึงโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Siganos Group ซึ่งเป็นที่รู้จักมานานสำหรับศูนย์อาหารระดับไฮเอนด์และการรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า ที่โด่งดังที่สุดคือ Tony Luke’s ร้านแซนด์วิชโอเรกอนอเวนิวที่ต่ำต้อยได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในสถาบันที่โดดเด่นที่สุดของ Philly

Tony Luke’s ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดยบิดา Tony Sr. และลูกชายของ Tony Jr. และ Nicky มีการอธิบายตัวเองในเอกสารส่งเสริมการขายว่า “ไม่ใช่แค่ร้านสเต็กชีสอีกร้านหนึ่งเท่านั้น” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แซนวิชที่ทำให้กระดูกของพวกเขาเป็นหมูย่างอิตาเลียนที่ชุ่มฉ่ำ เต็มไปด้วยโพรโวโลนที่แหลมคมและผักชนิดหนึ่งหรือผักโขม โดยส่วนตัวแล้ว เราตั้งตารอที่จะได้ลองชิมเบอร์เกอร์สองชิ้นของ TL ซึ่งมีมูลค่าจริงเพียง 7.59 ดอลลาร์