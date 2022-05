เว็บเล่นบาคาร่า ให้เชียร์ในซินซินนาติ

เว็บเล่นบาคาร่า ซินซินนาติ (AP) – คาสิโนโอไฮโอแห่งสุดท้ายในสี่แห่งที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งประกาศเปิดตัวอย่างคึกคักในวันจันทร์เนื่องจากดอกไม้ไฟระเบิดเหนือตัวเมือง Cincinnati ดนตรีในคลับดังก้องไปตามถนนและนักพนันที่ตายยากนับพัน .

หลังจากมากกว่าสองปีของการก่อสร้าง – และประมาณสี่ปีหลังจากที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐโอไฮโออนุมัติให้วางคาสิโนในเมืองเพื่อเพิ่มงานและเศรษฐกิจ – คาสิโน Horseshoe Casino Cincinnati มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์เปิดให้ประชาชนทั่วไปพร้อมกับคนงานที่ส่งเสียงเชียร์ผู้อุปถัมภ์ที่เดินทางมาถึง

ฝูงชนเริ่มเข้าแถวในอุณหภูมิที่เย็นยะเยือกและมีฝนตกปรอยๆ นานกว่าสองชั่วโมงก่อนที่คาสิโนจะเปิดขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่จอดรถที่ทรุดโทรม ตอนนี้เป็นคาสิโน 2 ชั้นที่สว่างไสวด้วยทางเข้ากระจกขนาดยักษ์ ร้านอาหารสามแห่งที่หันหน้าออกสู่ภายนอก และพลาซ่าขนาดใหญ่ที่จะเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งและกิจกรรมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามา

“ตื่นเต้นไหม ซินซินนาติ!” นายกเทศมนตรีมาร์ก มัลลอรี่ตะโกนก่อนการแสดงดอกไม้ไฟและคาสิโนจะเปิดขึ้น

Mallory กล่าวว่าเขาต้องการให้คาสิโนของ Cincinnati เป็นคาสิโนแห่งแรกที่เปิดในเมือง “แต่เราเก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้เป็นครั้งสุดท้าย!” เขาบอกกับฝูงชน

หลายคนตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดที่จะได้เป็นแขกคนแรกของคาสิโน โดยบางคนเต้นอย่างชี้นำและเชียร์เมื่อกล้องแสดงให้พวกเขาเห็นบนหน้าจอขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่หน้าคาสิโน คนอื่นบ่นเกี่ยวกับการรอนาน ความหนาวเย็น ที่จอดรถจำกัด และการขนส่งอื่นๆ

“มันเป็นเรื่องยุ่งยากแล้ว” เจอรัลดีน ปาร์คเกอร์ ชาวซินซินนาติวัย 57 ปีที่เกษียณอายุราชการกล่าวซึ่งกล่าวว่าในขณะที่คาสิโน “งดงาม” เธอรู้สึกไม่สบายใจที่ที่จอดรถทั้งหมดในบริเวณที่พักสำหรับคืนเปิดงานถูกสงวนไว้สำหรับวีไอพี

Parker ซึ่งจอดรถฝั่งตรงข้ามถนนด้วยเงิน 10 เหรียญกล่าวว่าเธอไปเล่นที่ Hollywood Casino ประมาณ 25 ไมล์ทางตะวันตกในเมือง Lawrenceburg รัฐ Ind. และใช้เงินไปหลายพันเหรียญที่นั่น คาสิโนของ Cincinnati จะต้องใช้เวลามากในการเอาชนะใจเธอ เธอกล่าว

“พวกเขาต้องปฏิบัติต่อฉันอย่างถูกต้องเพราะฉันใช้เงินเป็นจำนวนมาก” เธอกล่าว

Fatima Shakoor พยาบาลเกษียณที่สวมแจ็กเก็ตยีนส์ที่ประดับประดาด้วยลูกเต๋าประดับเลื่อมและชิปโป๊กเกอร์กล่าวว่าเธอจะเล่นการพนันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่คาสิโนเพียงเพราะว่าไม่มีใครเคยอยู่ใกล้พอสำหรับเธอที่จะเสี่ยงโชคจนถึงตอนนี้ .

“ฉันจะเริ่มต้นด้วยเงิน $50” ชาคูร์ วัย 63 ปี ซึ่งอาศัยอยู่แค่ริมถนนกล่าว “มันเป็นสิ่งที่ต้องทำ ฉันรู้ว่าฉันจะไม่ผิดหวัง”

Mallory ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าคาสิโนจะเป็นบ้านสำหรับเมืองแม้ว่ารายรับที่คาดการณ์ไว้จะต่ำกว่าเมื่อผู้ลงคะแนนโอไฮโออนุมัติคาสิโนใน๒๐๐๙

“คาสิโนแห่งนี้จะมีความสามารถในการดึงดูดผู้คนจากทั่วประเทศ” มัลลอรี่กล่าว

แม้ว่าจะไม่มีโรงแรมติดอยู่ และไม่มีอะไรเทียบได้กับพลังหรือภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของแถบเวกัส มัลลอรี่กล่าวว่าคาสิโน Cincinnati เป็นครั้งใหญ่ คาสิโนมีห้องรับรองสำหรับผู้เล่นวีไอพีพร้อมวงเงินสูงถึง $50,000 ห้องโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ ร้านอาหารของโรงแรมมีทั้งร้าน Margaritaville ของ Jimmy Buffett และร้านเบอร์เกอร์จากเชฟชื่อดัง Bobby Flay ทั้งบัฟเฟตต์และเฟลย์ต่างก็มีด่านหน้าในลาสเวกัส

Flay ซึ่งอยู่ในเมืองเพื่อเปิดร้าน Bobby’s Burger Place แห่งที่ 14 กล่าวว่าคาสิโนรู้สึกเหมือนกับเวกัส

“ฉันคิดว่ามันเหลือเชื่อ” Flay กล่าวภายในคาสิโน “มันเป็นคาสิโนเวกัส ฉันเคยเห็นคาสิโนระดับภูมิภาคอื่น ๆ และพวกเขาก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งนี้”

คาสิโนของ Cincinnati คาดว่าจะดึงรายได้รวมประมาณ 227 ล้านดอลลาร์ในปีแรก นั่นจะนำมาซึ่งภาษีประมาณ 75 ล้านดอลลาร์

คาสิโนในคลีฟแลนด์ โทลีโด และโคลัมบัสทั้งหมดเปิดในปีที่ผ่านมาและสร้างรายได้รวมกันเกือบ 404 ล้านดอลลาร์ จากนั้น ประมาณ 133.2 ล้านดอลลาร์ได้ไปโรงเรียน เทศมณฑล และเมืองต่างๆ ในโอไฮโอ

เดิมทีคาสิโนของโอไฮโอคาดว่าจะสร้างรายได้เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ตอนนี้รายรับต่อปีของพวกเขาคาดว่าจะต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่ารายรับที่ลดลงเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันจากการดำเนินการในรูปแบบการพนันหน้าร้านในรัฐที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

ผู้เยี่ยมชมคาสิโนของ Cincinnati อีกคนในวันจันทร์คือ Sam Cox อายุ 45 ปีซึ่งขับรถจากที่ไกลออกไปประมาณ 25 ไมล์ใน Foster รัฐ Ky. เพื่อลองเล่นสล็อตและเกมบนโต๊ะบางเกม

“เราต้องการดูว่ามันเป็นอย่างไร” ค็อกซ์กล่าวว่าเขาคิดว่าคาสิโนจะดีสำหรับชุมชนโดยการสร้างดอลลาร์ภาษีมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไปที่กองทุนโอไฮโอ

กฎหมายของรัฐเคนตักกี้ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันคาสิโน แม้ว่าผู้ว่าราชการของรัฐนั้นพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 2550

Ebony Box ชาวเมือง Cincinnati วัย 37 ปีซึ่งต้องการเห็นภายในคาสิโน ทิ้งไว้ไม่นานหลังจากที่มาถึงเพราะต่อแถวยาว

เธอบอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับคาสิโน แต่รู้สึกว่าเงินที่ใช้ในการสร้างมันจะดีกว่าถ้านำไปที่ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ยากจนของเมือง เธอยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความใกล้ชิดของคาสิโนกับสำนักงานช่วยเหลือของรัฐบาล โดยบอกว่าบางคนถูกผูกมัดให้เล่นการพนันด้วยเงินที่จำเป็นมากในความพยายามที่จะทำมากขึ้น

ติดตาม Amanda Lee Myers ทาง Twitter ได้ที่https://twitter.com/AmandaLeeAP

PALMER, Mass. (AP) – หัวหน้าผู้บริหารของ Mohegan Sun กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า บริษัท กำลังเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกมากถึง 175 ล้านดอลลาร์ในข้อเสนอเพื่อสร้างคาสิโนนอกสปริงฟิลด์โดยอ้างถึงการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อชนะใบอนุญาตคาสิโนแห่งเดียวของรัฐแมสซาชูเซตส์ตะวันตก

Mitchell Etess จะไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการมูลค่า 775 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้ที่เสนอให้กับ Palmer และเสริมว่าเขาไม่ต้องการให้ทิปกับบริษัทคู่แข่งที่เสนอข้อเสนอที่มีราคาแพงอยู่แล้วเช่นเดียวกัน

“ผมคิดว่าเราทุกคนต้องตระหนัก นี่คือการแข่งขัน” เขาบอกกับผู้อยู่อาศัยมากกว่า 200 คนในฟอรัมสาธารณะในพาลเมอร์

“We’re not just fooling around,” he added, and said residents would know the details well before a planned referendum on the project later this year.

Connecticut-based Mohegan Sun wants to build a luxury hotel, resort and gambling facility on 152 acres in Palmer. Three casino licenses are being granted in Massachusetts, one each for three geographic regions, and Mohegan Sun’s proposal is one of four contenders for the state’s lone casino gambling license for western Massachusetts.

The others are MGM Resorts International and Penn National Gaming, who are competing to win the backing of the city of Springfield, and a proposal by Hard Rock International in West Springfield. Both Springfield proposals carry price tags in the $800 million range, with the West Springfield proposal estimated at $700 million.

“เราทราบมาโดยตลอดว่าแมสซาชูเซตส์จะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง” Etess กล่าว

ชาวพาลเมอร์บางคนบ่นเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับการขาดการเปิดเผยที่ฟอรัมในประเด็นต่างๆ รวมถึงวิธีที่คาสิโนจะส่งผลต่อการจราจรและบริการอื่น ๆ ในเมืองประมาณ 12,000

“มันสำคัญมากที่เราจะต้องไม่ตกที่นั่งลำบากชั่วนิรันดร์ในเมืองนี้” พอล วิสนิวสกี วัย 75 ปี กล่าว

Mary Maloney ได้แลกเปลี่ยนสั้น ๆ กับเจ้าหน้าที่ของ Mohegan Sun หลังจากที่เธอตั้งคำถามว่าพวกเขามีแผนสำหรับทรัพย์สินหรือไม่หากการดำเนินการด้านการพนันล้มเหลว

“ฉันคิดว่า (คาสิโน) อยู่ในสปริงฟิลด์” มาโลนีกล่าวหลังการประชุม “ฉันคิดว่าพาลเมอร์ไม่สามารถควบคุมมันได้”

แต่ Etess กล่าวว่า Palmer เป็นทำเลที่ดีเยี่ยมเพราะลูกค้าจากทั่วนิวอิงแลนด์และนิวยอร์กเข้าถึงได้

พอล โบรดี้ ผู้ประสานงานการพัฒนา Mohegan Sun กล่าวว่าแต่ละขั้นตอนของโครงการ รวมถึงการบรรเทาการจราจรและการบริการเสริมที่จะขยายออกไปโดยคาสิโนใหม่ กำลังมีการวางแผนอย่างรอบคอบ

“เราจะประสบความสำเร็จในแมสซาชูเซตส์ เพราะเราเลือกที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่นี่ ซึ่งในลูกบอลคริสตัลของใครๆ ก็แน่นอนว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณจินตนาการได้” เขากล่าวกับผู้ชม

ผู้อยู่อาศัย Tim Irving วัย 34 ปี กล่าวว่าเขากระตือรือร้นที่จะได้เห็นโครงการนี้ โดยกล่าวว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าที่อยู่อาศัย นำงานทำ และเพิ่มรายได้จากภาษีที่สามารถปรับปรุงโรงเรียนได้

Larry Jasak ผู้อยู่อาศัยประจำบ้านเสริมว่า “มันเป็นเรื่องของงาน มันเป็นเรื่องของงาน งาน งาน งาน และนี่คือสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับมัน”

โครงการ Mohegan Sun นั้นกว้างขวางกว่าข้อเสนออื่น ๆ ของรัฐแมสซาชูเซตส์ทางตะวันตกซึ่งไม่มีแผนสำหรับไซต์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 38 เอเคอร์

โครงการของ Mohegan Sun จะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ชนบทใกล้กับทางด่วนแมสซาชูเซตส์ ในขณะที่โครงการสปริงฟิลด์ทั้งสองโครงการได้รับการเสนอให้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูใจกลางเมืองของเมืองนั้น มีการเสนอโครงการ West Springfield สำหรับส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Eastern States Exposition

CONCORD, NH (AP) – การเรียกเก็บเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก Gov. Maggie Hassan เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนในนิวแฮมป์เชียร์ได้ดำเนินการขั้นตอนแรกไปข้างหน้าในวันอังคารด้วยการรับรองจากคณะกรรมการวุฒิสภาที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ Ways and Means โหวต 4-1 เพื่อเสนอแนะผ่านร่างกฎหมายที่จะทำให้เครื่องสล็อตวิดีโอถึง 5,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 150 เกมถูกกฎหมาย วุฒิสภาฉบับเต็มมีกำหนดจะลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมาย 14 มีนาคม ชัค มอร์ส ประธานฝ่ายการเงินของวุฒิสภา ผู้สนับสนุนร่างกฎหมายคาดการณ์ว่ากฎหมายจะผ่านได้อย่างง่ายดาย

วุฒิสภารัฐ 24 สมาชิกของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ได้ผ่านกฎหมายคาสิโนในอดีต แต่สมาชิก 400 คนไม่เคยรับรองสล็อตวิดีโอ

แม้ว่าที่ตั้งของคาสิโนจะเปิดให้แข่งขันได้ แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะอยู่ที่ชายแดนของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์กับแมสซาชูเซตส์ อาจจะเป็นในเซเลมหรือฮัดสัน

Sen. Lou D’Allesandro ผู้สนับสนุนหลักของร่างกฎหมายเรียกการโหวตของคณะกรรมการว่าเป็น “ก้าวเล็กๆ” ก่อนการลงคะแนนเต็มวุฒิสภา

“มันเป็นคำถามว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ สำหรับฉันดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้ว” D’Allesandro, D-Manchester กล่าว

หากมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ไม่ผ่านร่างกฎหมาย จะสูญเสียรายได้ให้กับเมนและแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีช่องวิดีโอถูกกฎหมาย เขากล่าว เมนมีคาสิโนสองแห่งและแมสซาชูเซตส์พร้อมที่จะเพิ่มคาสิโนสามแห่งและห้องนั่งเล่นสล็อต

Bob Odell ประธาน Ways and Means เป็นผู้โหวตที่ไม่เห็นด้วยเพียงคนเดียว

“ฉันไม่คิดว่านี่เป็นทิศทางที่เหมาะสมสำหรับรัฐนิวแฮมป์เชียร์” Odell, R-Lempster กล่าว

Odell กล่าวว่ารัฐนิวแฮมป์เชียร์ควรวางระเบียบไว้เสียก่อน เขายังกล่าวอีกว่า Hassan ไม่ควรรวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 80 ล้านดอลลาร์ที่เสนอในข้อเสนองบประมาณของเธอก่อนที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะตกลงที่จะทำให้ถูกกฎหมายคาสิโน

“ผมต่อสู้กับแนวคิดที่ว่าแมสซาชูเซตส์ทำบางสิ่งบางอย่าง เราทำบางสิ่งบางอย่าง” เขากล่าว

D’Allesandro กล่าวว่าเขามองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังว่าสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านร่างกฎหมายแม้ว่าจะมีการต่อต้านช่องวิดีโอมายาวนาน

อดีตผู้ว่าการจอห์น ลินช์ กดดันความพยายามของผู้สนับสนุนการพนันในการนำคาสิโนมาสู่นิวแฮมป์เชียร์ในช่วงแปดปีที่เขาดำรงตำแหน่งด้วยการตั้งคำถามว่าจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตหรือไม่ ลินช์ขู่ว่าจะยับยั้งการเรียกเก็บเงินเมื่อปีที่แล้วซึ่งจะทำให้คาสิโนสี่แห่งถูกกฎหมายได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องสล็อตวิดีโอมากถึง 14,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 420 เกม บิลดังกล่าวเสียชีวิตในสภาแม้ว่าผู้สนับสนุนจะโต้แย้งว่านิวแฮมป์เชียร์จะสูญเสียรายได้ให้กับแมสซาชูเซตส์

การสนับสนุนการพนันของฮัสซันทำให้ผู้สนับสนุนหวังว่าปีนี้จะแตกต่างออกไป

“ด้วยการที่แมสซาชูเซตส์ก้าวไปข้างหน้าด้วยการพนันคาสิโน มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์จะสูญเสีย 75 ล้านดอลลาร์ต่อปีหากเราล้มเหลวในการดำเนินการ ความเสี่ยงที่แท้จริงที่เราทุกคนเผชิญคือความเสี่ยงที่จะปล่อยให้เศรษฐกิจของเราล้าหลังและปล่อยให้มีงานดีๆ และธุรกิจที่กำลังเติบโตของเศรษฐกิจนวัตกรรมสามารถพัฒนาในที่อื่นๆ” ฮัสซันกล่าวในแถลงการณ์

Rich Killion โฆษกของ Millennium Gaming Inc. ยกย่องการโหวตของคณะกรรมการสองพรรค Millennium Gaming of Las Vegas มีตัวเลือกในการซื้อสนามแข่ง Rockingham Park ใน Salem และเสนอให้ทุ่มเงิน 450 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามแข่ง

“ประชาชนไม่ต้องการเห็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งของเราเพียงแค่มอบรายรับที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษีให้แก่แมสซาชูเซตส์นับสิบล้าน งานนับพันงาน และโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นที่นี่ในนิวแฮมป์เชียร์” คิลเลียนกล่าวในแถลงการณ์

D’Allesandro กล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังกับข้อเสนอล่าสุดที่อนุญาตให้มีคาสิโนเดียวเท่านั้น ฮัสซันชี้แจงให้ผู้สนับสนุนการพนันทราบอย่างชัดเจนว่าเธอสนับสนุนเพียงคาสิโนระดับไฮเอนด์ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด งบประมาณของเธอนับรายได้จากใบอนุญาตเพื่อจ่ายสำหรับการใช้จ่ายเช่นความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่สูงขึ้นและได้กล่าวว่าบ้านจะต้องลดการใช้จ่ายหากไม่ได้รับการอนุมัติคาสิโน

Morse, R-Salem กล่าวว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับสภาที่จะปฏิบัติตามร่างกฎหมายการพนันของวุฒิสภาก่อนที่สภาจะลงคะแนนเสียงในเวอร์ชันของงบประมาณในวันที่ 3 เมษายน

ข้อเสนอจะเก็บภาษีสำหรับการเล่นสล็อตวิดีโอที่ 30 เปอร์เซ็นต์และเกมบนโต๊ะที่ 14 เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้เงินลงทุน 425 ล้านดอลลาร์

ห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากลอตเตอรีวิดีโอจะไปที่ชุมชนโฮสต์ ชุมชนใกล้เคียง และบริการสำหรับปัญหาการพนัน ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นทุนในการปรับปรุงทางหลวง การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศทางเหนือ รายได้จากการพนันบนโต๊ะทั้งหมดจะไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้น

การศึกษาที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าผลประโยชน์สุทธิของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์อาจเป็นศูนย์หากคาสิโนสร้างขึ้นซึ่งต้องใช้เงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์และอนุญาตช่องวิดีโอ 5,000 ช่องในการแข่งขันกับคาสิโนของแมสซาชูเซตส์ การศึกษาก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่ามลรัฐนิวแฮมป์เชียร์จะสูญเสียเงินประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการขายลอตเตอรีของรัฐหากไม่ได้สร้างคาสิโน

ในขณะเดียวกัน สภาผู้แทนราษฎรจะลงคะแนนเสียงในวันพุธว่าจะขึ้นภาษีน้ำมัน 15 เซนต์เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงทางหลวงหรือไม่

ฟิลาเดลเฟีย (AP) – รายได้รวมจากการเล่นสล็อตแมชชีนที่คาสิโน 11 แห่งของรัฐลดลง 9.2% เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน และแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการแข่งขันในขณะที่เกมขยายตัวในประเทศเพื่อนบ้าน

คาสิโนสร้างรายได้รวม 195.9 ล้านดอลลาร์จากสล็อตในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงจาก 215.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามตัวเลขของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ นั่นเป็นเดือนที่สามติดต่อกันโดยมีรายได้สล็อตรายเดือนลดลงจากปีก่อนหน้า และเป็นครั้งแรกที่ทุกสถานที่แสดงการลดลงในเดือนที่กำหนดตั้งแต่คาสิโนแห่งแรกเปิดในปี 2549 โฆษกคณะกรรมการเกม Richard McGarvey กล่าว

โดยรวมแล้วมันเป็นเพียงรายได้สล็อตที่ลดลงต่อเดือนเป็นครั้งที่เจ็ด แต่การลดลงสามรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยรายได้สล็อตรวมลดลง 2% ในเดือนธันวาคม 1% ในเดือนมกราคม และ 9% ในเดือนที่แล้ว

คาสิโนใหม่ล่าสุดของรัฐ Valley Forge Casino Resort เปิดในเดือนมีนาคมและตัวเลขล่าสุดรวมรายได้สล็อต 5 ล้านดอลลาร์จากการเล่นที่นั่น หากปราศจากสิ่งนั้น คาสิโน 10 แห่งที่เปิดให้บริการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และกุมภาพันธ์ 2556 พบว่าการลดลงมากขึ้นถึงร้อยละ 11.5

“ภูมิทัศน์เปลี่ยนไปจริงๆ” McGarvey กล่าวเมื่อวันอังคาร “เห็นได้ชัดว่ามีการแข่งขันมากกว่านี้”

นับตั้งแต่เปิดคาสิโนแห่งแรก เพนซิลเวเนียได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมคาสิโน และตอนนี้ก็เป็นตลาดการพนันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากลาสเวกัส แต่ในขณะที่ปีที่แล้วเป็นปีอธิกสุรทิน โดยมีวันพิเศษเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ การลดลงรายเดือนล่าสุดอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการเติบโตของช่องสัญญาณกำลังค่อยๆ ลดลง

ขณะนี้รัฐกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการพนันใหม่หรือการพนันที่เพิ่มเข้ามาในรัฐแมรี่แลนด์ นิวยอร์ก โอไฮโอ และเดลาแวร์ เช่นเดียวกับที่เพนซิลเวเนียทำธุรกิจจากแอตแลนติกซิตีเมื่อเกมออนไลน์ ตอนนี้รู้สึกว่าผลกระทบของนักพนันมีตัวเลือกใหม่ๆ ในภูมิภาคอื่นๆ

หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่สามารถพบได้ที่คาสิโน Presque Isle Downs ในเมืองอีรี ซึ่งกำลังเผชิญกับการแข่งขันจากคาสิโนแห่งใหม่ทั่วทั้งรัฐในคลีฟแลนด์ รายรับรวมของสล็อตของ Presque Isle ลดลง 28% ลดลงจาก 13.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็น 10 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว

เว็บเล่นบาคาร่า คาสิโนในตลาดฟิลาเดลเฟียที่แออัด – ซึ่งขณะนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสี่แห่ง – ลดลงอย่างมากเช่นกัน Parx Casino และฟิลาเดลเฟียของ Harrah ทั้งในเขตชานเมืองลดลง 11.5 เปอร์เซ็นต์และ 12 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน Sugarhouse Casino ในฟิลาเดลเฟียลดลง 9.7 เปอร์เซ็นต์

สนามม้าและคาสิโน Meadows ในเพนซิลเวเนียตะวันตกและ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเพนซิลเวเนียลดลงเกือบ 14 เปอร์เซ็นต์

เพนซิลเวเนียรับรองการพนันในปี 2547 และเปิดคาสิโนแห่งแรกในอีกสองปีต่อมา เกมบนโต๊ะได้รับการรับรองในปี 2010 รัฐใช้รายได้จากคาสิโนเพื่อสนับสนุนงบประมาณของรัฐ, โรงเรียนของรัฐ, โครงการพัฒนาพลเมือง, หน่วยดับเพลิงอาสาสมัคร, รัฐบาลท้องถิ่นและอุตสาหกรรมการแข่งม้า

The Pennsylvania Equine Coalition, which represents about 10,000 owners and trainers in the horse racing industry, said slots revenues at the six racetrack casinos were down 14.3 percent for the month.

The coalition attributed the decline to competition and said it led to a corresponding drop of nearly $3.5 million to the Race Horse Development Fund, which supports horse racing and breeding in the state. The declines have led three tracks to implement across the board purse cuts, coalition spokesman Pete Peterson said.

“Unfortunately, the competition is not going away, so we expect these declines to continue,” Peterson said in a statement. He urged legislators to stop the diversion of money from the race horse fund to other budget areas.

A message left with a spokeswoman for Gov. Tom Corbett was not immediately returned.

CEDAR RAPIDS, Iowa (AP) – ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเวลาถึง 20.00 น. ในการตัดสินใจว่าพวกเขาสนับสนุนคาสิโนในตัวเมือง Cedar Rapids หรือไม่

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง Linn County อนุมัติมาตรการในวันอังคาร ผู้พัฒนาจะเริ่มพยายามชักชวน Iowa Racing and Gaming Commission เพื่ออนุมัติใบอนุญาตครั้งแรกของรัฐสำหรับคาสิโนใหม่ตั้งแต่ปี 2010

กลุ่มนักลงทุน Cedar Rapids ให้คำมั่นว่าจะใช้เงิน 80 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างคาสิโนใกล้กับศูนย์การประชุมและกิจกรรมใหม่ของเมือง

ผู้สนับสนุนกล่าวว่าแผนดังกล่าวจะเพิ่มองค์ประกอบอีกประการหนึ่งในการบูรณะเมืองอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2551 สร้างงานและรายได้นับล้านสำหรับการบริการของรัฐบาลและการกุศล นักวิจารณ์กล่าวว่าแผนดังกล่าวจะดูดธุรกิจออกจากคาสิโนในริเวอร์ไซด์ ห่างจากซีดาร์ ราปิดส์ไปทางใต้ 35 ไมล์ และเมืองอื่นๆ ในวอเตอร์ลู ดูบิวก์ และทามา

CEDAR RAPIDS, Iowa (AP) – ผู้ลงคะแนนในเขตที่มี Cedar Rapids เห็นด้วยอย่างท่วมท้นในการอนุญาตให้เล่นการพนันคาสิโน

ราชกิจจานุเบกษา ( http://bit.ly/WOwSNU ) ของ (http://bit.ly/WOwSNU ) รายงานเมื่อคืนวันอังคารว่าผู้ลงคะแนนในเขตลินน์เคาน์ตี้อนุมัติการลงประชามติเกี่ยวกับการพนันคาสิโนด้วยอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 22 ร้อยละ 61 ถึง 39 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มนักลงทุนวางแผนที่จะสร้างคาสิโนมูลค่า 85 ล้านดอลลาร์ข้ามแม่น้ำซีดาร์จากตัวเมืองซีดาร์ ราปิดส์ การอนุมัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความสำคัญเพียงใดเป็นเพียงขั้นตอนแรก ตอนนี้นักลงทุนต้องทำงานเพื่อรับใบอนุญาตจาก Iowa Racing & Gaming Commission หนังสือพิมพ์กล่าว

การลงคะแนนเป็นการพลิกกลับจาก 10 ปีที่แล้วเมื่อผู้ลงคะแนน Linn County ปฏิเสธการพนันคาสิโนเกือบ 6 เปอร์เซ็นต์

SPRINGFIELD, Ill. (AP) – Gov. Pat Quinn กล่าวว่ารายได้ของรัฐจากการพนันควรไปสู่การศึกษา

Quinn แถลงเรื่องงบประมาณเมื่อวันพุธ ซึ่งรวมถึงการตัดเงิน 400 ล้านดอลลาร์สำหรับโรงเรียน

แต่ Quinn กล่าวว่ากฎหมายการพนันใหม่ใด ๆ ต้องมีการคุ้มครองทางจริยธรรม

Quinn คัดค้านการขยายการพนันสองครั้งที่ฝ่ายนิติบัญญัติส่งเขามา ร่างกฎหมายทั้งสองเสนอคาสิโนใหม่เกือบครึ่งโหลในเมือง รวมทั้งอีกแห่งในชิคาโก

Quinn เรียกร้องให้มีการห้ามไม่ให้เงินช่วยเหลือจากอุตสาหกรรมการพนัน แต่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องนี้

คณะกรรมการบริหารของวุฒิสภามีกำหนดจะดูการขยายตัวของการเดิมพันที่เป็นไปได้อีกครั้งในวันพุธ

RALEIGH, NC (AP) – ลอตเตอรีเพื่อการศึกษาของ North Carolina กำลังรักษา “การศึกษา” ไว้ในชื่อ – อย่างน้อยก็ในตอนนี้

ร่างกฎหมายที่อภิปรายเมื่อวันพุธโดยคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรและมุ่งเป้าไปที่การโฆษณาลอตเตอรีที่ดำเนินการโดยรัฐ แต่เดิมสั่งให้ลอตเตอรีหยุดใช้คำว่า “การศึกษา” ในการโฆษณา

แต่หัวหน้าสปอนเซอร์ของร่างกฎหมายกล่าวว่าเขาจะยกเลิกข้อห้ามนั้นเพราะเขาไม่ต้องการเสียค่าปรับโฉมใหม่เช่นนี้ ซึ่งเขากล่าวว่าถูกออกแบบมาเพื่อนำความจริงมาสู่สิ่งที่เสี่ยงมากขึ้นเมื่อผู้คนขูดตั๋วหรือเลือกหมายเลข . ตัวแทน Paul Stam, R-Wake แนะนำว่าฉลาก “การศึกษา” สามารถทบทวนได้ในกฎหมายอื่นในปีนี้

Stam กล่าวว่าฉลาก “การศึกษา” ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเกมดังกล่าวจะแก้ปัญหาความต้องการเงินทุนด้านการศึกษาของรัฐทั้งหมด รัฐใช้เงิน 11 พันล้านดอลลาร์เพื่อการศึกษาของรัฐในปีนี้

ลอตเตอรีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากถึง 8 ล้านดอลลาร์เพื่อขจัด “การศึกษา” ออกจากสื่อการตลาดทั้งหมด รวมถึงป้าย สลิปที่ร้านขายลอตเตอรี 6,700 แห่ง และแม้แต่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อลิซ การ์แลนด์ ผู้อำนวยการบริหารลอตเตอรีกล่าวหลังการอภิปราย คาดว่าจะกลับมาดำเนินการในสัปดาห์หน้า

“ธุรกิจของเราแทบไม่มีชิ้นไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อของเรา” การ์แลนด์กล่าว พร้อมเสริมว่า “วิธีที่ดีที่สุดในการให้พลเมืองนอร์ธแคโรไลนารู้ว่าเงินลอตเตอรีจะไปที่ใดคือต้องมี ‘การศึกษา’ ในชื่อ”

ลอตเตอรีซึ่งเริ่มขายสลากเมื่อเจ็ดปีที่แล้วในเดือนนี้ ขายสลากได้เกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่แล้ว และโอนกำไรสุทธิเกือบ 460 ล้านดอลลาร์

เงินเกือบทั้งหมดถูกใช้ไปกับการลดขนาดชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนต้น โปรแกรมก่อนวัยอนุบาลสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยง การสร้างโรงเรียนของรัฐ และความช่วยเหลือนักศึกษา แต่ลอตเตอรีซึ่งเกิดขึ้นโดยขอบบางเฉียบในสภาและวุฒิสภาในปี 2548 ยังคงมีนักวิจารณ์มากมายรวมถึงบางคนที่โหวตให้เกมนี้ในขณะนั้น

มาตรการในวันพุธยังคงห้ามโฆษณาลอตเตอรีหรือการสนับสนุนกับมหาวิทยาลัย และกำหนดให้โฆษณาต้องมีโอกาสในการชนะรางวัลใหญ่ที่สุดของเกม ไม่ใช่อัตราต่อรองโดยรวมในการถูกรางวัล

“นี่คือรัฐนอร์ธแคโรไลนาที่ทำโฆษณานี้ และฉันคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องบอกตามตรง” สแตมบอกกับคณะกรรมการ

ลอตเตอรีจะต้องลบการอ้างอิงถึงผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือในการวาดภาพทุกคืนเพราะ Stam โต้แย้งการประกาศดังกล่าวทำให้นักพนันประทับใจ “มีบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่” แต่ลอตเตอรีเป็นเดิมพันที่ไม่ดีเขากล่าว

“มันไม่ได้ขึ้นและขึ้น ทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวง” Stam กล่าวเสริมโดยแนะนำว่าอัตราต่อรองจะดีกว่ากับมาเฟีย คาสิโน หรือวิดีโอโป๊กเกอร์

ร่างกฎหมายนี้มีผู้สนับสนุนร่วมมากกว่า 50 รายและได้รับการคัดค้านเพียงเล็กน้อยในคณะกรรมการ ยกเว้นตัวแทน Mickey Michaux, D-Durham ผู้แนะนำว่า Stam พยายามป้องกันไม่ให้ผู้อยู่อาศัยเลือกการใช้จ่ายลอตเตอรีด้วยตนเอง

“คุณคิดว่าคนนอร์ ธ แคโรไลน่าโง่จริงหรือ” มิโชซ์ถามสตัม “สิ่งที่คุณพยายามจะทำในร่างกฎหมายนี้คือการควบคุมการกระทำของผู้คน”

Stam ผู้คัดค้านการจับสลากในปี 2548 และต้องการยกเลิกลอตเตอรีในท้ายที่สุดกล่าวว่าผู้เล่นที่มีศักยภาพควรได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับสิ่งที่มีความเสี่ยง

“หากพวกเขาได้รับข้อมูลจริง พวกเขาจะกระทำการต่างจากที่พวกเขาได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จ” Stam กล่าว “ไม่สำคัญว่าพวกเขาฉลาดหรือโง่แค่ไหน เป็นข้อมูลที่พวกเขาได้รับ”

ร่างกฎหมายดังกล่าวยังชี้นำระบบของมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนาในการพัฒนาสื่อการสอนเสริมสำหรับโรงเรียนของรัฐที่อธิบายความน่าจะเป็นของการชนะเกมและศึกษาผู้ที่เล่นลอตเตอรีของรัฐโดยพิจารณาจากปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจและสถานที่ที่ขายได้มากกว่า

LINCOLN, Neb. (AP) – การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สามารถเปิดประตูสู่การเดิมพันการแข่งม้าในประวัติศาสตร์กำลังเผชิญกับฝ่ายค้านในสภานิติบัญญัติเนแบรสกา

Sen. Scott Lautenbaugh จาก Omaha นำเสนอมาตรการในวันพุธในการอภิปรายระดับกฎหมาย Lautenbaugh กำลังเสนอมาตรการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปปี 2014 ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในการเดิมพันการแข่งม้าที่ดำเนินการก่อนหน้านี้

การแก้ไขได้รับการแนะนำพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินอื่นโดย Lautenbaugh ที่จะอนุญาตให้มีการเดิมพันในการแข่งขันภายในพื้นที่สนามแข่งที่ได้รับอนุญาต

ฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่ามาตรการนี้เป็นความพยายามที่จะขยายการพนันในเนบราสก้า ฝ่ายนิติบัญญัติที่คัดค้านมาตรการดังกล่าวได้สัญญาว่าจะเลื่อนการลงคะแนนเสียงออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

การแก้ไขคือ LR41CA ใบเรียกเก็บเงินคือ LB590

ANNAPOLIS, Md. (AP) – Hollywood Casino Perryville เป็นคาสิโนแห่งแรกในรัฐแมรี่แลนด์ที่มีเกมบนโต๊ะอย่างแบล็กแจ็ก

สตีเฟน มาร์ติโน ผู้อำนวยการสำนักงานลอตเตอรีและควบคุมการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์ลงนามในใบอนุญาตดำเนินการเมื่อวันพุธ อนุญาตให้คาสิโนเปิดเกมบนโต๊ะต่อสาธารณชน

คาสิโนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Penn National เสนอเกมบนโต๊ะ 20 เกม สิบสองรายการมีรูปแบบต่างๆ ของโป๊กเกอร์ แบล็คแจ็ค แคร็ปส์ และรูเล็ต คาสิโน ซึ่งปิด Interstate 95 ใน Cecil County ยังมีห้องโป๊กเกอร์แปดโต๊ะ

คาสิโนซึ่งเป็นคนแรกที่เปิดด้วยเครื่องสล็อตแมชชีนในรัฐแมรี่แลนด์ในเดือนกันยายน 2010 ได้จัดการสาธิตเกมบนโต๊ะในวันอังคารที่ดำเนินการทดสอบ

ฝ่ายนิติบัญญัติได้จัดการประชุมพิเศษเมื่อปีที่แล้วเพื่อขยายการพนันเพื่ออนุญาตให้มีเกมบนโต๊ะ ผู้ลงคะแนนอนุมัติการขยายตัวในเดือนพฤศจิกายน

MONTCLAIR, NJ (AP) – ซีเอได้ยกเลิกการห้ามโรงเรียนในนิวเจอร์ซีย์ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหรือการแข่งขันชิงแชมป์ที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรปกครองของกีฬาวิทยาลัย

NCAA แจ้งโรงเรียนสมาชิกของการตัดสินใจในบันทึกช่วยจำหลังจากที่ Michael Shipp ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐในเมือง Trenton ได้ออกคำสั่งห้ามถาวรในวันพฤหัสบดีที่ยกเว้น New Jersey จากการนำเสนอการพนันกีฬาในรัฐ

ผู้ว่าการคริส คริสตี้ลงนามในกฎหมายการพนันกีฬาเมื่อปีที่แล้ว แต่ซีเอและลีกกีฬาใหญ่สี่ลีกท้าทายเรื่องนี้

ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อบ่ายวันพุธ NCAA กล่าวว่าคำตัดสินของศาลระบุว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามืออาชีพและสมัครเล่นปี 1992 เป็นรัฐธรรมนูญและยังคงผิดกฎหมายการพนันกีฬาทั่วประเทศ ยกเว้นบางรัฐ

“ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนที่เป็นสมาชิกในรัฐนิวเจอร์ซีย์จึงได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน NCAA Championships ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า” แถลงการณ์ของ NCAA ระบุ “ในอนาคต โรงเรียนและการประชุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์อาจได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันชิงแชมป์ในอนาคต เรารู้สึกตื่นเต้นที่นักกีฬานักเรียนจากนิวเจอร์ซีย์สามารถแข่งขันในสนามเหย้าของพวกเขาได้แล้ว”

บันทึกข้อตกลงที่เขียนโดย Mark Lewis รองประธานบริหารของการแข่งขันชิงแชมป์และพันธมิตรกล่าวว่าคำสั่งห้ามของ NCAA จะถูกคืนสถานะหากรัฐสามารถอุทธรณ์คำตัดสินของ Shipp ได้สำเร็จ

“แน่นอนว่าเราไม่ชอบที่จะเปลี่ยนทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้นโยบายและต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการกระทำของรัฐนิวเจอร์ซีย์และการตัดสินของศาลที่ตามมา” ลูอิสเขียน “อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่าในปัจจุบันเราสามารถให้นักเรียน-นักกีฬาแข่งขันใน “สนามเหย้า” ของพวกเขาได้นั้นคุ้มค่าต่อความเป็นไปได้ที่จะมีการหยุดชะงักในอนาคต”

การตัดสินใจของ NCAA มาช้าไปประมาณสองสัปดาห์เพื่อช่วยทีมบาสเกตบอลหญิงที่ไม่แพ้ที่ Montclair State (29-0) ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องเล่นสองเกมแรกในการแข่งขันหญิง Division III ที่ Lebanon Valley ในเพนซิลเวเนีย

Red Hawks ชนะเกมเหล่านั้นและออกเดินทางไปยัง DePauw ในรัฐอินเดียนาในวันพุธเพื่อเล่นเกมรอบที่สามกับ Christopher Newport (28-2) DePauw ทีมไร้พ่ายเพียงทีมเดียวที่เหลืออยู่ในการแข่งขันคือเล่น Washington University (Mo.) ในรอบรองชนะเลิศ

Carol Blazejowski รองรองประธานฝ่ายความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยที่ Montclair State University กล่าวว่าช่วงเวลาของการตัดสินใจยกเลิกการแบนเป็นเรื่องยากที่จะกลืนเพราะผู้เล่นพลาดความตื่นเต้นในการมีเกมในบ้านสำหรับทัวร์นาเมนต์

“ ฉันอ่านข้อความนี้เมื่อวานนี้และรู้สึกว่า ‘ว้าว ช่วงเวลานี้ไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้แล้ว” Blazejowski ซึ่งเมื่อ 35 ปีที่แล้วนำ Montclair State ไปสู่รอบ Final Four ครั้งแรกของการแข่งขัน AIAW โดยแพ้ Ann Myers และ UCLA ในรอบรองชนะเลิศระดับชาติ . “ส่วนที่แย่ที่สุดคือถ้าการอุทธรณ์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ผ่านพ้นไป ฉันจะได้รับอีเมลในอนาคตว่า ‘เดาอะไร คุณไม่สามารถโฮสต์ได้อีกต่อไป’”

ก่อนหน้านี้ การแบนดังกล่าวทำให้ต้องเสียค่าประชุมและโรงเรียนสมาชิกมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรอบแรกและรอบสองในการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง Division I ที่เมืองเทรนตันในปีนี้ วอลเลย์บอล Division III ที่ Stevens Tech; ชายและหญิงของ Division I ว่ายน้ำและดำน้ำที่ Rutgers; และฟุตบอลและลาครอสที่ Montclair State เมื่อต้นปีนี้

ไม่ใช่ทุกทีมในอีเวนต์เหล่านั้นจะมาจากนิวเจอร์ซีย์ แต่บางทีมในลาครอส ฟุตบอล และบาสเก็ตบอลน่าจะมี

เหยื่อรายใหญ่ที่สุดของการห้าม NCAA อาจเป็นพรูเด็นเชียลเซ็นเตอร์ในนวร์ก คนวงในส่วนใหญ่รู้สึกว่าสนามกีฬาน่าจะเป็นที่ตั้งของภูมิภาคตะวันออกในบาสเก็ตบอลชายในปี 2558 แต่มันถูกข้ามไปหลังจากคริสตี้ลงนามในกฎหมายการพนันกีฬาและซีราคิวส์นิวยอร์กได้รับตำแหน่งภูมิภาค

“เรามีความยินดีที่ NCAA เลือกที่จะยกเลิกการแบนและเราตั้งตารอที่จะเสนอราคาในวันถัดไปสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออก” Jeff Vanderbeek เจ้าของ New Jersey Devils และประธาน Devils Arena Entertainment ซึ่ง ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวก

NCAA ยืนยันว่าการแพร่กระจายของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายเป็นภัยคุกคามต่อความสมบูรณ์ของการแข่งขันกีฬาและสวัสดิภาพของนักเรียนและนักกีฬา

“ด้วยเหตุนี้ นโยบาย NCAA ที่สมาชิกสร้างขึ้นระบุว่าการแข่งขันชิงแชมป์ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพในรัฐที่มีการเดิมพันกีฬาเกมเดียวที่ถูกกฎหมาย” NCAA กล่าว “หากรัฐนิวเจอร์ซีย์อุทธรณ์คำตัดสินของศาลแขวงและประสิทธิภาพของกฎหมายที่เปลี่ยนไป เราจะดำเนินการสื่อสารกับโรงเรียนสมาชิกในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของเราต่อไปเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการแข่งขันชิงแชมป์ในอนาคต”

เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ไม่พอใจกับการห้ามของ NCAA โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากไม่มีการพนันกีฬาทางกฎหมายเกิดขึ้นในรัฐอื่นนอกเหนือจากการแข่งม้า

Michael Drewniak โฆษกของ Christie กล่าวว่า “มันเหมือนกับการกลั่นแกล้งนักกีฬาของนักเรียนและไม่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการวางเดิมพันกีฬาที่รับรองโดยรัฐเลย” “นิวเจอร์ซีย์แค่พยายามควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างผิดกฎหมายทุกวันในรัฐของเราและทั่วประเทศด้วยความรับผิดชอบ โดยมักจะมีการจัดองค์ประกอบทางอาญาที่ดำเนินรายการ เป็นการตอบสนองที่มากเกินไปจาก NCAA เพื่อลงโทษนักกีฬานักเรียนและครอบครัวของพวกเขาเช่นนี้”

กฎหมายนิวเจอร์ซีย์ต้องการอนุญาตให้มีการพนันกีฬาที่คาสิโนในแอตแลนติกซิตีและสนามแข่งม้าของรัฐ จะยกเว้นเกมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์หรือเกมของวิทยาลัยที่เล่นในรัฐ