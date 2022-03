เว็บเล่นบอลสเต็ป คาสิโนจีคลับ แทงบาคาร่า

เว็บเล่นบอลสเต็ป Russian Ivan Demidov จัดการบางสิ่งที่น่าทึ่งมากในปีนี้ เขาจบที่ 2 ที่ World Series of Poker Europe Final Table (WSOPE) และตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในเก้าคนที่จะเผชิญหน้ากันในวันนี้ที่โต๊ะสุดท้ายของ WSOP ในเวกัสหลังจากล่าช้าไปสามเดือน

ถามว่าเขารู้สึกกลัวการปรากฏตัวของ Demidov หรือไม่ Ylon Schwartz ผู้เข้ารอบสุดท้ายกล่าวว่า: “ไม่ไม่มีใครข่มขู่ฉัน คนที่ฉันกลัวที่โต๊ะคือตัวฉันเอง”

ดารุส ซูฮาร์โต ผู้เข้ารอบสุดท้ายอีกคนเสนอสิ่งนี้: “เขาทำตารางสุดท้ายสำหรับ WSOPE ฉันไม่เห็นว่าเขาเป็นภัยคุกคามใหญ่ ฉันคิดว่าเขามีโอกาส ฉันแค่ต้องทำให้ดีที่สุด ที่โต๊ะสุดท้ายและดูว่าเกิดอะไรขึ้น หวังว่าทุกอย่างจะมองหาฉัน”

ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ใครบางคนจบโต๊ะสุดท้ายของ World Series of Poker สองโต๊ะในปีเดียวกัน และแม้ว่า WSOPE จะเป็นเพียงปีที่สองเท่านั้น แต่ความสำเร็จนั้นก็ยังน่าทึ่ง

นักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพวัย 27 ปีจากมอสโก รัสเซียเป็นเศรษฐีเงินล้านที่รับประกันอยู่แล้ว ไม่ว่าเขาจะจบจากตำแหน่งไหนในสัปดาห์นี้ เขายังได้รับการปลูกฝังให้เป็นที่ชื่นชอบโดยเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่เดิมพันผู้ชนะ WSOP ปี 2008

ด้วยชิป 24,400,000 ชิป Demidov เป็นเพียง 2 ล้านชิปหลังผู้นำชิป Dennis Phillips

เขาจะเป็นคนรัสเซียคนแรกที่ชนะการแข่งขันโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์

….คุณสามารถเป็นเศรษฐีโป๊กเกอร์คนต่อไปได้ – เข้าร่วมMillion Dollar Poker Clubวันนี้และมีส่วนร่วมในการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดในโลก

ด้วยการแข่งขันโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ปี 2008 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้ Jenny Woo แห่ง Gambling911.com มีโอกาสได้นั่งคุยกับผู้เข้ารอบสุดท้ายบางส่วน

นี่เป็นตารางสุดท้ายของ WSOP แรกที่จะถูกเลื่อนออกไปสองสามเดือน อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มเรตติ้งสำหรับ ESPN ซึ่งจะทำให้เหตุการณ์ล่าช้าออกไป

ไม่ใช่ทุกคนที่ตื่นเต้นกับความล่าช้า

“ฉันมีความรู้สึกผสมปนเปเกี่ยวกับเรื่องนี้” Ylon Schwartz บอก Ms. Woo ในสุดสัปดาห์นี้ “ในตอนแรกฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้หยุดพัก ฉันเหนื่อยและไม่อยากเข้าสู่วันที่ 8 ที่เหน็ดเหนื่อยโดยสิ้นเชิง ตอนนั้นรู้สึกโล่งใจ แต่ฉันคิดว่าท้ายที่สุดแล้ว ฉันไม่ชอบมันเลย ฉันคิดว่ามันขัดกับประเพณี เรากำลังเล่นมาราธอน

“ใน WSOP บุคคลที่เป็นแชมป์คือคนที่มีความอดทนมากที่สุด แข็งแกร่งและสามารถตื่นตัวและจดจ่อกับการวิ่งมาราธอนทั้งหมด นั่นเป็นการพรากจากกัน มันอาจจะน่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีและตำแหน่ง ที่โต๊ะสุดท้ายถึงระดับทักษะ ฉันคิดว่า มันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดที่ผู้เล่นบางคนถูกดึงออกจากโซนของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เดนนิส ฟิลลิปส์ วิ่งได้ดีมาก เขาแข็งแกร่ง ปีเตอร์ อีสต์เกท กำลังยกตัน และตอนนี้พวกเขา อาจต้องเปลี่ยนแผนเกมของพวกเขาเล็กน้อย แต่นั่นคือแก่นแท้ของโป๊กเกอร์ ซึ่งคุณต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อชนะ ฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเล็กน้อยสำหรับผู้ที่อยู่ในโซนของพวกเขา”

Darus Suharto คิดว่าตารางสุดท้าย WSOP ที่ล่าช้านั้นเป็นแนวคิดที่ดี

“ฉันรักมันเพราะฉันเหนื่อยมากในวันที่ 7 เมื่อถึงระดับสุดท้าย แต่ตอนนี้เราผ่านไปแล้ว 3 เดือนครึ่งและฉันเกลียดมัน ฉันแค่อยากให้มันจบลงด้วย การรอไม่ดี และมันก็นานมากแล้ว ฉันอยู่ในโซนวันที่ 7 การมีเวลาพักนี้ไม่ได้ช่วยให้ฉันกลับเข้าไปในโซนได้ดีที่สุด มันเริ่มจากการเล่นโป๊กเกอร์ที่เข้มข้นและจู่ๆ คุณก็ต้องพัก 3 เดือน มันเป็น ความรู้สึกที่แตกต่าง ใจของคุณไม่อยู่แล้ว แต่คุณต้องเล่นในเดือนพฤศจิกายนและคาดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดความคิดเดียวกับวันที่ 7 มันจะเป็นอะไรที่ยากมาก ฉันไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม แต่ ฉันพร้อมแล้ว ฉันไม่บ่นแล้ว”

ช่วงเวลาพักได้พิสูจน์แล้วว่าเกือบเป็นสิ่งที่น่าปวดหัวสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายบางคน

“คุณคือการสัมภาษณ์ครั้งที่ 151 ที่ฉันทำไปแล้ว” เดนนิส ฟิลลิปส์ หัวหน้าฝ่ายชิปพูดติดตลกกับวู “ฉันเก็บบันทึกของพวกเขาไว้”

นอกจากการสัมภาษณ์หลายครั้งแล้ว ฟิลลิปส์ยังสำรวจโลกอยู่บ้าง

“ฉันสามารถเดินทางไปรอบๆ ได้มากมาย เล่นโป๊กเกอร์ ฉันเคยไปลอนดอน ไปที่บิล็อกซี แอตแลนติกซิตี้ และได้ทำสิ่งต่างๆ มากมายในแบบนั้น และฉันก็มีโอกาสได้รับ มีส่วนร่วมและลงลึกกับงานการกุศลที่ฉันทำงานด้วยมาหลายปี และนั่นก็สนุก”

แง่มุมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ World Series of Poker ปี 2008 คือการแสดงที่โต๊ะสุดท้ายของ World Series of Poker Europe ในปีนี้โดย Ivan Demidov มืออาชีพด้านโป๊กเกอร์ชาวรัสเซียที่จบในอันดับที่สองและเป็นหนึ่งในเก้าที่จะได้นั่ง ตารางสุดท้ายของ WSOP ในวันอังคาร เป็นครั้งแรกที่มีใครบางคนได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของ World Series of Poker สองโต๊ะในปีเดียว

“ไม่มีใครข่มขู่ฉัน” ชวาร์ตษ์กล่าวเมื่อถูกถามว่าเขากังวลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเดมิดอฟและการเล่นที่ร้อนแรงในปีนี้หรือไม่ “คนเดียวที่ฉันกลัวที่โต๊ะคือตัวฉันเอง ทุกคนและใครๆ ก็ถ่ายรูปได้ทุกเมื่อ ฉันเห็นมันนับพันครั้ง ฉันแค่หวังว่าฉันจะรักษาตัวเองได้ ในที่สุดคุณก็ต้องรับผิดชอบชีวิตและการตัดสินใจทั้งหมดของคุณ . การกลัวใครซักคนไม่ดีสำหรับเกมโป๊กเกอร์ของคุณ ดังนั้น การกลัวจึงไม่ถูกต้อง”

ในการตอบสนองต่อคำขอจำนวนมากที่ขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามาลอบสังหาร เจ้ามือรับแทงรายใหญ่อันดับสองของสหราชอาณาจักรได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ว่าจะไม่เสนอทางเลือกดังกล่าว

“หลังจากได้รับคำขอมากกว่าร้อยรายการจากนักพนันที่ต้องการเดิมพันว่าบารัค โอบามาจะเป็นเป้าหมายของการพยายามลอบสังหารหรือการโจมตีของผู้ก่อการร้าย เจ้ามือรับแทงวิลเลียม ฮิลล์ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาจะไม่คิดเสนอราคาดังกล่าว

‘เราไม่มีความสนใจในการเดิมพันเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสของนักการเมืองใดๆ (หรือใครก็ตามสำหรับเรื่องนั้น) ในทุกสถานการณ์’ โฆษกของวิลเลียม ฮิลล์ เกรแฮม ชาร์ปกล่าว’ฉันนึกไม่ออกว่าทำไมเจ้ามือรับแทงที่มีชื่อเสียงคนใดถึงคิดจะทำแบบนั้น การเดิมพันหรือนักพนันคนใดคิดที่จะวางเดิมพัน'”

วิลเลียม ฮิลล์ผู้ซึ่งเคยติดตั้งบารัค โอบามา ให้เป็นที่โปรดปรานของเงินแม้แต่จะชนะอีกครั้งในปี 2555 กล่าวว่ายอดรวมมูลค่า 10 ล้านปอนด์บวกกับการพนันเป็นประวัติการณ์จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

และหลังจากการแต่งตั้งประธานาธิบดีผิวสีคนแรก ฮิลส์กำลังเดิมพันว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการทหารหญิงคนแรกของประเทศ และทำให้ซาร่าห์ ปาลินเป็นที่ชื่นชอบในอันดับที่ 6/1 โดยมิเชลล์ โอบามามีโอกาส 16/1

เจ้ามือรับแทงรายใหญ่ที่สุดของไอร์แลนด์Paddy Powerถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากข้อเสนอโอกาสลอบสังหารโอบามาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา

เจ้ามือรับแทงรายนั้นปฏิเสธการเรียกร้องให้ถอนข้อเสนอที่เป็นข้อขัดแย้ง โดยอ้างว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่จะแนะนำว่าจุดยืนของพวกเขาสามารถกระตุ้นให้ใครก็ตามออกไปและพยายามฆ่านายโอบามา

Shelia Paskman โฆษกสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันในไอร์แลนด์ในดับลินกล่าวเมื่อคืนนี้ว่า “สิ่งนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง”

แต่เจ้ามือรับแทงไม่สำนึกผิดเมื่อคืนนี้ โดยอ้างว่าลูกค้าจำนวนหนึ่งจากไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรได้ขอโอกาสพิเศษที่นายโอบามาจะถูกลอบสังหาร

Paddy Power ไม่รับลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

คริสโตเฟอร์ คอสติแกน, Gambling911.com Publisher

ดิ๊ก อาร์มีย์เป็นผู้นำเสียงข้างมากในสภาของ GOP (พ.ศ. 2538-2546) และเป็นหนึ่งในสถาปนิกของ “การปฏิวัติสาธารณรัฐ” แห่งทศวรรษ 1990 ซึ่งพรรครีพับลิกันได้รับเลือกเข้าสู่เสียงข้างมากของทั้งสองสภาเป็นครั้งแรกในรอบสี่ทศวรรษ และ หัวหน้าผู้เขียนสัญญารีพับลิกันกับอเมริกา

ตอนนี้เขากำลังพูดถึงสิทธิในการพนันทางอินเทอร์เน็ต นาย Armey ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพยายามของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในการบังคับใช้การห้ามเล่นการพนันออนไลน์

—

ในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่ฟุ้งซ่านในการดูการเลือกตั้งประธานาธิบดี กรมธนารักษ์ของสหรัฐฯ กำลังผลักดันกฎใหม่อย่างเงียบๆ ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความเป็นส่วนตัวและอีคอมเมิร์ซ

เป็นการพูดที่น้อยเกินไปที่จะบอกว่าอินเทอร์เน็ตได้ทำอะไรเพื่อหล่อหลอมสังคมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามากกว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงการสื่อสาร ธุรกิจ และความบันเทิง ประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีนั้นขนานกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อนได้อย่างง่ายดาย สิ่งสำคัญคือการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นในยุคที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล น่าเสียดายที่อาจไม่เป็นเช่นนั้น

ดิ๊ก อาร์มีย์ ผู้ซึ่งกล่าวว่ากรมธนารักษ์ควรระมัดระวังในกฎของการพนันทางอินเทอร์เน็ต การบุกรุกทางกฎระเบียบบนอินเทอร์เน็ตกำลังกลายเป็นเรื่องบ่อยมากขึ้น คุกคามไดนามิกแบบเปิดที่สร้างมากมายสำหรับผู้บริโภค หากปราศจากความระมัดระวัง เราเผชิญกับโอกาสที่จะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คล้ายกับที่ทำการไปรษณีย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตที่มันได้กลายเป็น

สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในความพยายามของรัฐสภาในการกำจัดการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปี 2006 ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเท่านั้น แต่คำจำกัดความที่คลุมเครือและเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ดีนั้นบีบให้ธนาคารและศูนย์การชำระเงินอยู่ในสถานะที่รัดกุม

ตอนนี้พวกเขาต้องทำหน้าที่เป็นแขนของรัฐบาล ตรวจสอบธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตส่วนตัว และบล็อกธุรกรรมที่ “ผิดกฎหมาย” ปัญหาคือกฎหมายไม่เคยกำหนด “การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย” ออกจากธนาคารและศูนย์การชำระเงินเพื่อจัดการกับปัญหาที่มีหนามนั้นด้วยตนเอง สิ่งนี้สร้างความสับสนอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องเผชิญกับโอกาสที่แท้จริงของกิจกรรมทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะถูกบล็อกเพียงเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความระมัดระวังในส่วนของธนาคารและศูนย์การชำระเงิน สำหรับการประมวลผลธุรกรรมเหล่านี้ ความกำกวมจะรวมกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระงานด้านเอกสาร

แม้จะมีความสับสนเกี่ยวกับกฎหมาย แต่กรมธนารักษ์กำลังร่างกฎขั้นสุดท้ายซึ่งหวังว่าจะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้โปรแกรมเคลื่อนไหว แต่บางคนในสภาคองเกรสตระหนักดีถึงภาระและความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกฎที่คลุมเครือนี้ เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านกฎหมายที่นำมาใช้โดยตัวแทน Barney Frank (D-Mass.) ซึ่งเสนอวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ

พระราชบัญญัติคุ้มครองระบบการชำระเงินระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถบังคับใช้กฎหมายกับการพนันกีฬาได้ ซึ่งศาลได้กล่าวว่าผิดกฎหมายแล้ว แต่ยังต้องการหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อกำหนดว่า “การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย” คืออะไรก่อนที่จะออกกฎระเบียบที่กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนและต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธนาคารและศูนย์การชำระเงินได้อย่างมาก วุฒิสภาเพิ่งปฏิบัติตามด้วยความพยายามที่จะชี้แจงความคลุมเครือในพระราชบัญญัติปี 2549

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการแก้ไขภาระทางเศรษฐกิจของกฎหมายแล้ว ชาวอเมริกันควรกังวลเกี่ยวกับคำถามใหญ่เกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตในอนาคต เมื่อรัฐบาลกลางเริ่มนำแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกรรมออนไลน์ประเภทต่างๆ มาใช้ อะไรจะป้องกันไม่ให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นในทุกกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการสร้างรัฐบาลที่จะปกป้องสิทธิและเสรีภาพที่เรามอบให้ ไม่จำกัดและติดตามพวกเขา ชาวอเมริกันไม่ต้องการให้รัฐบาลติดตามธุรกรรมส่วนตัวของพวกเขา ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

อินเทอร์เน็ตได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพลังที่ทรงพลังและมีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจของเรา ยอดค้าปลีกอีคอมเมิร์ซประจำปีในสหรัฐอเมริกาแตะ 107 พันล้านดอลลาร์ในปี 2549 เพิ่มขึ้น 22 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า คำสั่งของรัฐบาลที่เข้มงวดจะจำกัดการเติบโตดังกล่าวเท่านั้น ไม่สนับสนุน อาณัติใหม่แต่ละฉบับยังนำมาซึ่งการรุกล้ำของรัฐบาลต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อีกด้วย เป็นเพราะการพัฒนาที่ค่อนข้างเป็นอิสระจากการกำกับดูแลของรัฐบาลว่าอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของเรา

สภาคองเกรสรับทราบถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการจู่โจมทางอินเทอร์เน็ตด้วยพระราชบัญญัติบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย พ.ศ. 2549 และกำลังดำเนินการแก้ไขขอบเขตดังกล่าว กรมธนารักษ์ควรปฏิบัติตามแนวทางนี้ และไม่รีบเร่งด้วยคำสั่งของรัฐบาลที่กวาดล้างซึ่งคุกคามการเติบโตในอนาคตและนวัตกรรมบนอินเทอร์เน็ต

Dick Armey เป็นประธานของ FreedomWorks ซึ่งเป็นองค์กรระดับรากหญ้าระดับชาติที่อุทิศให้กับการลดภาษี รัฐบาลที่น้อยลง และเสรีภาพที่มากขึ้น

ด้วยการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้ของบารัค โอบามา ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จะมีผู้เล่นโป๊กเกอร์ในทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ริชาร์ด นิกสันได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในปี 2511

การเลือกตั้งของโอบามาทำให้ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หลายคนมองว่าตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ต่อกฎหมายสหรัฐฯ ที่ผ่อนปรนมากขึ้นเกี่ยวกับการพนันทางอินเทอร์เน็ต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Poker Players Alliance (PPA) ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ของ Washington, DC ที่วิ่งเต้นเพื่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีข้อจำกัดน้อยกว่าเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ออนไลน์โดยเฉพาะ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ในทางเทคนิค การพนันออนไลน์ รวมถึงโป๊กเกอร์ออนไลน์นั้นไม่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

กฎหมายที่ผ่านโดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในปี 2549 – พระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายของ UIGEA เท่านั้นทำให้ชาวอเมริกันใช้บัตรเครดิตเพื่อเล่นการพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

แต่เนื่องจากบัตรเครดิตเป็นวิธีที่ง่ายและธรรมดาที่สุดในการส่งเงินไปยังเว็บไซต์การพนันออนไลน์ UIGEA จึงป้องกันนักพนันส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจากการพนันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PPA ต้องการเห็น UIGEA กลับรายการหรืออย่างน้อยทำใหม่ เพื่อไม่ให้รวมโป๊กเกอร์ออนไลน์ในข้อจำกัดของการพนันออนไลน์

PPA รักษาโป๊กเกอร์ เนื่องจากเป็นเกมที่ส่วนใหญ่ใช้ทักษะและไม่ใช่โชค ไม่ใช่การพนัน ดังนั้น UIGEA จึงไม่ควรครอบคลุม

ด้วยผู้เล่นโป๊กเกอร์ในทำเนียบขาวในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 PPA หวังว่าประธานาธิบดีโอบามาจะมีความเห็นอกเห็นใจต่อชาวอเมริกันที่ชอบเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์มากกว่าประธานาธิบดีบุชซึ่งลงนาม UIGEA เป็นกฎหมาย

ในระหว่างการหาเสียงของประธานาธิบดีที่เพิ่งเสร็จสิ้น ได้มีการเปิดเผยว่าโอบามาเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ตัวยงในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกในรัฐอิลลินอยส์

เขาและสมาชิกสภานิติบัญญัติคนอื่นๆ พบกันในเกมโปกเกอร์ประจำสัปดาห์ และโอบามาได้รับรายงานว่าเป็นผู้เล่นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งระมัดระวังและเล่นเฉพาะมือชั้นยอดเท่านั้น

ประธานาธิบดีสหรัฐที่เล่นโป๊กเกอร์คนสุดท้ายคือนิกสันเมื่อ 40 ปีที่แล้ว

เขาเริ่มต้นอาชีพทางการเมืองอย่างมีชื่อเสียง ซึ่งประสบความสำเร็จในการลงสมัครรับเลือกตั้งในรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา ด้วยการรณรงค์หาเสียงจากเงินรางวัลโป๊กเกอร์ 3,000 ดอลลาร์ที่เขาได้รับขณะรับใช้ในกองทัพเรือสหรัฐฯ

ก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีสหรัฐคนสุดท้ายที่เล่นโป๊กเกอร์คือ Harry S Truman

ผู้เล่นประจำ เขายังมีโต๊ะโป๊กเกอร์ไม้ทำมือของตัวเองในการพักผ่อนช่วงวันหยุดที่เรียกว่า Little White House ในคีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา ซึ่งเขาเล่นเป็นประจำกับรัฐมนตรีกระทรวง เอกอัครราชทูต และบุคคลสำคัญทางการเมืองอื่นๆ

Gambling911.com ได้เรียนรู้ว่า Microgaming ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับคาสิโนออนไลน์และเว็บไซต์โป๊กเกอร์ในแอฟริกาใต้และเกาะแมน จะเริ่มบล็อกทราฟฟิกทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลในวันจันทร์ เครือจักรภพของรัฐเคนตักกี้ได้ระบุว่า Microgaming เป็นหนึ่งในชื่อโดเมนเว็บที่จะถูกยกเลิกในปลายเดือนนี้

Microgaming Software Systems Ltd เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ โดยมีคาสิโนน้อยกว่า 100 แห่งที่แสดงบนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์เช่น Carmen Media Group, Fortune Lounge Group, Ladbrokes, 32Red, Fairground Gaming, Vegas Partner Lounge และ Golden Star Lounge เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Microgaming

Microgaming ยังมีสาขาย่อยโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่เรียกว่า Microgaming Poker ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้โดย Doyles Room GoDaddy.com ผู้จดทะเบียนโดเมนของ Doyles Room ได้ประกาศไปแล้วว่าได้เปลี่ยนใบรับรองการดำเนินงานของเว็บไซต์ไปยังเครือจักรภพของรัฐเคนตักกี้

รัฐเคนตักกี้อ้างว่าเว็บไซต์การพนันออนไลน์หลายสิบแห่งได้ตัดทอนความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของพวกเขาแล้วและจะรอการพิจารณาคดีในสองสัปดาห์ รายงานดั้งเดิมชี้ให้เห็นว่า Microgaming จะบล็อกเฉพาะผู้อยู่อาศัยในรัฐเคนตักกี้ อย่างไรก็ตาม ระดับความยากในการปิดกั้นรัฐเดียวภาย

ในประเทศนั้นดูล้นหลามเกินไปสำหรับ บริษัท เว็บเล่นบอลสเต็ป ไม่มีข้อบ่งชี้ในทันทีว่า Microgaming ต้องการให้ผู้ได้รับอนุญาตจริงปิดกั้นการรับส่งข้อมูลของสหรัฐฯ ณ เวลากด บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต Microgaming หลายแห่งจำกัดไม่ให้บุคคลเล่นด้วยเงินสดจริงที่มีต้นกำเนิดมาจากบางรัฐ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์จริงจะไม่ถูกบล็อก

จีน สิงคโปร์ และประเทศอาหรับบางประเทศมีส่วนร่วมในความพยายามปิดกั้นในลักษณะเดียวกัน และออสเตรเลียก็กำลังหาทางปฏิบัติตาม

อดีตผู้ว่าการเอเลียต สปิตเซอร์ จะไม่ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมใดๆ สำหรับการอุปถัมภ์วงการค้าประเวณีของเขา อัยการสหรัฐประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี

สปิตเซอร์ประกาศลาออกในเดือนมีนาคมหลังจากที่นิวยอร์กไทม์สรายงานว่าเขาใช้บริการเพื่อนเที่ยวราคาสูง สปิตเซอร์เคยดำเนินคดีกับบริการที่คล้ายคลึงกันในอดีต

คำแถลงจากนายการ์เซียอ่านว่า:

“เอเลียต สปิตเซอร์รับทราบต่อสำนักงานนี้ว่าเขาเป็นลูกค้าของ และจ่ายเงินให้กับ Emperors Club VIP” คำแถลงระบุ “การสอบสวนของเราแสดงให้เห็นว่าหลายครั้ง นายสปิตเซอร์ได้จัดให้ผู้หญิงเดินทางจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งเพื่อค้าประเวณี หลังจากการสอบสวนอย่างละเอียด สำนักงานนี้ไม่พบหลักฐานการใช้เงินสาธารณะหรือกองทุนหาเสียงในทางที่ผิด นอกจากนี้ เราได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องร้องนายสปิตเซอร์สำหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินและการจ่ายเงินให้กับ Emperors Club VIP

“ด้วยนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีและการปฏิบัติอันยาวนานของสำนักงานนี้ ตลอดจนการยอมรับความรับผิดชอบของนายสปิตเซอร์สำหรับความประพฤติของเขา เราได้สรุปว่าผลประโยชน์สาธารณะจะไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้โดย ดำเนินคดีอาญาในเรื่องนี้”

นายสปิตเซอร์กล่าวในแถลงการณ์ว่า: “ฉันเข้าใจดีว่าสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ตัดสินใจว่าจะไม่ฟ้องร้องฉันทางอาญา ฉันซาบซึ้งในความเป็นกลางและความละเอียดรอบคอบของการสอบสวนโดย สำนักงานอัยการของสหรัฐฯ และฉันรับทราบและยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการที่เปิดเผย

“ฉันลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการเพราะฉันตระหนักว่าพฤติกรรมไม่คู่ควรกับการเลือกตั้ง ฉันขอโทษอีกครั้งสำหรับการกระทำของฉัน และสำหรับความเจ็บปวดและความผิดหวัง การกระทำเหล่านั้นทำให้ครอบครัวของฉันและผู้คนมากมายที่สนับสนุนฉันในอาชีพของฉันในที่สาธารณะ ชีวิต.”

สปิตเซอร์ยังมีบทบาทอย่างแข็งขันในการดำเนินคดีกับองค์กรการพนันออนไลน์ในช่วงต้นทศวรรษ

ภายใต้ข้อตกลงยุติคดีกับรัฐนิวยอร์กภายใต้การดำรงตำแหน่งของสปิตเซอร์ในฐานะอัยการสูงสุด PayPal ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการธุรกรรมการพนันออนไลน์ชั้นนำในขณะนั้น ตกลงที่จะไม่ประมวลผลการชำระเงินจากลูกค้าในนิวยอร์กไปยังเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ และจ่ายเงิน 200,000 ดอลลาร์ให้กับนิวยอร์ก ระบุผลกำไรที่แยกส่วน ค่าใช้จ่ายในการสอบสวน และบทลงโทษ

“ข้อตกลงนี้ยังคงทำงานในสำนักงานของฉันเพื่อบังคับใช้กฎหมายห้ามการพนันที่ผิดกฎหมาย ออนไลน์หรือออฟไลน์” สปิตเซอร์กล่าวในขณะนั้น “กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจจะหยุดบริษัทใด ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย”

ก่อนหน้านี้ Spitzer ได้ประกาศข้อตกลงกับ Citibank ซึ่งตกลงที่จะบล็อกธุรกรรมการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่พยายามผ่านบัญชี MasterCard และ Visa

6 พ.ย. (บลูมเบิร์ก) — Las Vegas Sands Corp. บริษัทคาสิโนของเชลดอน อาเดลสัน มหาเศรษฐีพันล้าน ร่วงลงในการซื้อขายในนิวยอร์กหลังจากบอกว่าบริษัทอาจผิดนัดชำระหนี้และเผชิญกับการล้มละลาย

เจ้าของคาสิโนซึ่งมีหนี้ระยะยาว 8.8 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายนกล่าวในการยื่นข้อบังคับในวันนี้ว่าอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสินเชื่อบางประเภทเว้นแต่จะลดการใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเพิ่มรายได้ที่ Las คาสิโนเวกัสสตริปและเพิ่มทุน

การพลิกกลับของโชคลาภเป็นตาสีดำสำหรับ Adelson อายุ 75 ปีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามของอเมริกาจากความแข็งแกร่งของการถือครอง Las Vegas Sands กระแสเงินสดที่ลดน้อยลงของบริษัทในลาสเวกัสกำลังคุกคามการพัฒนามูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์ในมาเก๊า จีน และสิงคโปร์ ที่ลาสเวกัสแซนด์สกำลังสร้างรีสอร์ทเพื่อรองรับนักพนันชาวเอเชียผู้มั่งคั่ง

“พวกเขาต้องการหาเงิน” Keith Foley นักวิเคราะห์จาก New York จาก Moody’s Investors Service Inc. กล่าว “มันถึงจุดที่พวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างในตอนนี้”

หุ้นร่วง 3.21 ดอลลาร์หรือ 27% สู่ 8.81 ดอลลาร์เมื่อเวลา 13:21 น. ก่อนเริ่มการซื้อขายคอมโพสิตในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ลาสเวกัสแซนด์สร่วงลง 91% ก่อนวันนี้เนื่องจากนักลงทุนทิ้งหุ้น กังวลว่าการชนะคาสิโนที่ลดลงและการล่มสลายทางการเงินทั่วโลกจะทำให้บริษัทไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายสำหรับโครงการขยายหรือครอบคลุมเงินกู้

เพิ่มทุน

การใช้จ่ายที่ลดลงในเวกัสสตริปและการจำกัดวีซ่าในมาเก๊าได้ขัดขวางการไหลของเงินสดเข้าสู่ลาสเวกัสแซนด์ส การรับเข้าเรียนในวันนี้เกิดขึ้นหลังจาก Adelson ซึ่งถือหุ้นมากกว่า 64 เปอร์เซ็นต์ ลงทุนเพิ่มอีก 475 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดเงื่อนไขเงินกู้ และจ้างธนาคารเพื่อการลงทุนที่ไม่ปรากฏชื่อเพื่อเพิ่มทุนด้วยความช่วยเหลือของเขา

Las Vegas Sands กล่าวว่าไม่คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดในไตรมาสที่สี่ นั่นจะทำให้เกิดการผิดนัดที่อาจบังคับให้บริษัทระงับโครงการพัฒนาและ “ทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”

“Sheldon ยังมีทรัพยากรอยู่มาก และเราสงสัยว่าเขาจะนั่งข้างสนามและดู LVS ล้มละลาย” Robert LaFleur จาก Susquehanna Financial Group LLLP กล่าวในวันนี้ในบันทึกของลูกค้าว่าเขามีชื่อว่า “Scary Post-Halloween 8-K ยื่น.” “คำถามคือเขามีผงแห้งมากแค่ไหนและเขาทำอะไรได้บ้าง”

กระเป๋าลึก

ในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อเดือนกรกฎาคม Adelson แนะนำให้เขาเข้ามาช่วยบริษัทในด้านการเงินที่จำเป็น โดยบอกว่าเพื่อนคนหนึ่งอธิบายว่าเขาเป็น “คนที่สูงที่สุดที่ฉันรู้จักเมื่อคุณยืนบนกระเป๋าเงินของคุณ”

“และฉันกำลังจะบอกว่าตอนนี้บริษัทจะไม่มีปัญหาสภาพคล่อง” เขากล่าวในขณะนั้น

Las Vegas Sands ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลในวันนี้ เพื่อให้บริษัทขายหุ้นหรือพันธบัตรได้อย่างรวดเร็ว หากพบนักลงทุน

“การถวายแสดงให้เห็นว่าเจตนาของพวกเขาคืออะไร แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จ” โฟลีย์กล่าว “ไม่แน่นอนอย่างไรและเมื่อไหร่ และความสามารถของพวกเขาที่จะทำได้สำเร็จนั้นไม่แน่นอน”

Adelson ก่อตั้ง Comdex computer expo ในปี 1979 ภายหลังขายธุรกิจและใช้เงินที่ได้เพื่อสร้าง Venetian Resort Hotel Casino ในลาสเวกัส

การยื่นฟ้องก่อให้เกิดความกังวลใหม่ว่าลาสเวกัสแซนด์สจะไม่สร้างคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์หรือโรงแรมและคาสิโนจำนวน 20,000 ห้องในมาเก๊าให้เสร็จ ดินแดนของจีนแซงหน้า Vegas Strip เป็นตลาดการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2549

‘ทางเลือกอื่น’

หากแซนด์สล้มเหลวในการระดมทุน “เราจำเป็นต้องระงับโครงการพัฒนาระดับโลกที่กำลังดำเนินการอยู่บางส่วนในทันที หากไม่ใช่ทั้งหมด และพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ” บริษัทกล่าวในการยื่นฟ้อง

Las Vegas Sands เป็นเจ้าของรีสอร์ทคาสิโน Venetian และ Palazzo บน Las Vegas Strip รวมทั้ง Macau Venetian, Sands และ Four Seasons และคาดว่าจะมีรายได้เพียงพอจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายและจ่ายเงินกู้

รายรับจากการพนันคาสิโนในลาสเวกัสสตริปลดลง 6.7% ในปีนี้จนถึงเดือนสิงหาคม ตามการลดลงประจำปีที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสายการบินลดกำลังการผลิตและผู้บริโภค ต่อสู้กับค่าบ้านที่ลดลง การตกงาน และวิกฤตการเงินที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ น้อย.

จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงของมาเก๊าอาจทำให้มาเก๊าและทางการจีนพิจารณาทบทวนข้อจำกัดด้านวีซ่าบางส่วนที่กำหนดไว้ในปีนี้ในความพยายามที่จะจำกัดการเติบโตของการพนันวีไอพี ผู้บริหารคาสิโนรวมถึง MGM Mirage ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Terry Lanni กล่าว

จีนเพิ่มข้อจำกัดเรื่องวีซ่าสำหรับผู้อยู่อาศัยบนแผ่นดินใหญ่บางส่วนที่เดินทางไปมาเก๊า ทำให้รายรับจากการพนันคาสิโนในอดีตอาณานิคมของโปรตุเกสลดลงเหลือ 26 พันล้านปาตากา (3.28 พันล้านดอลลาร์) ในไตรมาสที่สามจาก 28.9 พันล้านปาตากาในวินาที

Adelson วางแผนที่จะขายโรงแรมอพาร์ตเมนต์ Four Seasons ของ Sands ในมาเก๊าในฐานะสหกรณ์และต้องการขายพื้นที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ติดกัน

แม้แต่ความเป็นไปได้ของการจับกุมหรือการประลองระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียไม่ได้จุดประกายความหลงใหลมากพอในขณะที่เราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ WSOP ปี 2008

เป็นงานที่คาดหวังไว้สูงซึ่งผู้คนจำนวนมากดูเหมือนจะลืมไปแล้ว – รอบชิงชนะเลิศ 2008 World Series of Poker ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

นี่เป็นครั้งแรกที่โต๊ะสุดท้ายของ World Series of Poker ถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อให้ ESPN สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ อย่าพลาดเกี่ยวกับ 2008 WSOP รอบชิงชนะเลิศควรเป็นผู้นำการจัดอันดับสำหรับเครือข่ายกีฬาเคเบิลและสามารถให้บริการเพื่อเลิกคิ้วเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแรงของโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายและรายได้พันล้านดอลลาร์บวกกับกระแสรายได้

เจ้าหน้าที่ World Series of Poker ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมว่าตารางสุดท้ายของการแข่งขันจะเกิดขึ้นหลังจากหายไปเกือบสี่เดือนซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 39 ปีของการแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องพูด ผู้เชี่ยวชาญโป๊กเกอร์บางคนไม่ตื่นเต้นกับความล่าช้าเป็นพิเศษ บรรดาผู้ที่ทำตารางสุดท้ายก็แสดงการจองเช่นกัน

“มันทำลายความสมบูรณ์ของการแข่งขัน” Ylon Schwartz ผู้ซึ่งนับชิปใหญ่เป็นอันดับ 5 เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ WSOP กล่าว “ความบริสุทธิ์ของลาสเวกัสในสมัยก่อนหายไป ความเก่าแก่และความบริสุทธิ์ของทัวร์นาเมนต์ถูกชะล้างไปสู่ความโลภและทุนนิยมที่บริสุทธิ์ ความงดงามของโป๊กเกอร์ก็คือไม่ว่าคนโลภจะโลภมากเพียงใด ก็ยังคงรักษาศิลปะและจิตใจไว้ได้ ค่านิยม มันเป็นเกมที่สวยงามและคุณต้องใช้ความทรงจำของคุณ จิตวิญญาณของคุณเข้ามามีบทบาทและคุณต้องอยู่ให้ห่างจากโต๊ะ หากคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจและถูกปกคลุมไปด้วยความมืด คุณก็จะไม่มีวันชนะ”

Jeff Haney แห่งLas Vegas Sun เขียนว่า :

รูปแบบที่แก้ไขได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมรอบโต๊ะสุดท้าย เพื่อเพิ่มความสนใจในโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ครั้งใหญ่ และเพื่อเพิ่มเรตติ้งสำหรับการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ของอีเอสพีเอ็น – ประตูที่คุ้มค่าทั้งหมด

แต่บางทีจุดขายที่น่าดึงดูดใจที่สุดคือความคิดที่ว่าผู้แข่งขันเก้าคนสุดท้ายจะกลายเป็นฮีโร่พื้นบ้านเสมือนจริงในระหว่างนั้น ดาราโป๊กเกอร์หน้าใหม่ที่มีฐานแฟนคลับของตัวเองและโอกาสในการรับรองกระแสหลักร่วมด้วย

World Series โฉมใหม่ไม่สามารถแสดงได้ในพื้นที่นี้ สิ่งที่เรียกว่า “เก้าพฤศจิกายน” ออกจากริโอในเดือนกรกฎาคม โดยส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รู้จักสำหรับสาธารณชนทั่วไป และพวกเขากลับมาในลักษณะเดียวกันสำหรับการเริ่มต้นการแข่งขันใหม่ในวันอาทิตย์ ซึ่งมีมูลค่ารางวัลสูงสุด 9.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกเหนือจากการปรากฏตัวที่จำเป็นในการรายงานข่าว World Series ที่แข็งแกร่งของ ESPN แล้ว ผู้เข้ารอบ 9 คนสุดท้ายยังไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักนอกโลกของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นโป๊กเกอร์แบบฮาร์ดคอร์

“โดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกผิดหวังมากกับระดับการรายงานข่าวของสื่อ” ฟิล กอร์ดอน โฮสต์ของ ESPNRadio.com กล่าวกับฮานีย์ “ฉันคิดว่าจะมีการฉวัดเฉวียนของสื่อและการรายงานข่าวในช่วงเก้าคนสุดท้ายมากกว่านี้”

Gambling911.com ผู้สื่อข่าวอาวุโส Jenny Woo เห็นด้วย

“ในขณะที่ฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เล่น WSOP ‘เก้าพฤศจิกายน’ บางส่วน ส่วนใหญ่เข้าใจยาก” Woo กล่าว “หนึ่งในผู้เล่น – ซึ่งฉันจะไม่เอ่ยชื่อในที่นี้ – เป็น MIA และยืนหยัดกับสื่อส่วนใหญ่”

อุบัติเหตุ บาดเจ็บ การจับกุม….ไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างกาล อย่างน้อยก็ยังไม่

ผู้เล่นเก้าคนสุดท้ายไม่มีข้อโต้แย้ง

David Rheem ซึ่งชนะการแข่งขันโป๊กเกอร์ตลอดชีวิตเกิน 700,000 เหรียญสหรัฐ มีแผ่นแร็พ เขาได้ใช้เวลาสำหรับการลักขโมยครั้งใหญ่

8 ปีที่แล้วใน Broward County Rheem ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการซื้อขายทรัพย์สินที่ถูกขโมยและการลักทรัพย์ ทั้งความผิดทางอาญา การลักขโมย และการครอบครองกัญชา ตามรายงานของ Sun Sentinel เขาถูกตัดสินจำคุกสี่เดือนและคุมประพฤติ 30 เดือน

นอกจากนี้ เขายังล้มเหลวในการปรากฏตัวในศาลในข้อหาล่วงละเมิดทางอาญาในปี 2546 ในฮอลลีวูด ตามประวัติอาชญากรรมของรัฐ ซึ่งนำไปสู่คำสั่งศาลให้จับกุมเขา

สิ่งที่น่ากังวลสำหรับสื่อมวลชนคือ Rheem อาจถูกจับกุมขณะรอรอบชิงชนะเลิศ หรือแย่กว่านั้น (และอาจดีกว่าสำหรับเรตติ้ง) ในระหว่างการเล่นสดจริง

ร.ท. Marino แห่งตำรวจ Hollywood ยืนยันว่าการกระทำความผิด “บุกรุก” Rheem ที่รายงานครั้งแรกใน Sun Sentinel ไม่ใช่สิ่งที่จะนำแผนกของเขาไปจับกุมผู้เล่นโป๊กเกอร์ในระหว่างการถ่ายทอดสด WSOP ข้อกล่าวหาถูกฟ้องไม่นานหลังจากที่นายรีมเสร็จสิ้นการคุมประพฤติในคดีลักขโมยทางอาญาที่ไม่เกี่ยวข้อง

“ไม่มีเหตุผลใดที่ฟลอริดาจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กับเดวิดในความผิดนี้ โดยเห็นว่าถือเป็นความผิดทางอาญา และได้รับ ‘หนังสือแจ้งให้ปรากฏ’ (ตั๋ว) ซึ่งอาจมีค่าปรับบางส่วนที่ต้องเสีย” ร.ท. มาริโนบอกกับเจนนี่ วู แห่ง Gambling911

Marino อธิบายลักษณะที่น่าจะเป็นของความผิด

“มันเป็นความผิดฐานบุกรุกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจขอให้นายรีมออกจากทรัพย์สินและเมื่อนายรีมไม่ได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรียกฮอลลีวู้ดพีดี

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมอาศัยอยู่ในจอร์เจียและได้ตรวจสอบด้วยว่าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา

Tokwiro เรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการคืนเงินอื้อฉาว UltimateBet ให้กับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบเสร็จสมบูรณ์

MONTREAL – Tokwiro Enterprises, ENRG (“Tokwiro”) เจ้าของ Absolute Poker และ Ultimate Bet ได้ยืนยันข้อตกลงการเรียกร้องกับ Excapsa Software (PINK:ECSWF) เจ้าของ UltimateBet คนก่อนแล้ว มาดามผู้พิพากษาผู้มีเกียรติ Sarah E. Pepall แห่งศาลยุติธรรมระดับสูงของออนแทรีโอได้รับรองข้อตกลงเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Excapsa จะจ่ายเงิน 15 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ Blast-Off Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ Tokwiro ควบคุมซึ่ง เดิมที่ได้มา UltimateBet การชำระเงินนี้จะนำไปใช้ในทันทีเพื่อคืนเงินให้กับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวการโกงที่ Tokwiro สืบทอดมาเมื่อซื้อธุรกิจจาก Excapsa

Paul Leggett ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Tokwiro กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้ตกลงทำข้อตกลงกับเจ้าของคนก่อนของUltimateBet.comและเรายินดีที่จะประกาศการคืนเงินขั้นสุดท้ายให้กับผู้เล่น ร่วมกับกฎระเบียบของเรา ร่างกาย, คณะกรรมการการเล่นเกม Kahnawake, เรา

ได้ต่อสู้มาอย่างยาวนานและหนักหน่วงเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการฉ้อโกง, คืนเงินผู้เล่น, และเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก. ตอนนี้ชื่อผู้กระทำผิดหลักได้รับการตั้งชื่อ, ข้อตกลงกับเจ้าของคนก่อน อยู่เบื้องหลังเรา และผู้เล่นได้รับเงินคืนแล้ว ตอนนี้ควรเห็นได้ชัดว่า Tokwiro ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงนี้ และเราได้ต่อสู้เพื่อแก้ไขด้วยเครื่องมือทุกอย่างที่เรามีอยู่

“เรายังคงสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมกับบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขโมยจากเราหรือลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อตกลงนี้ การเรียกร้องของเราต่อ Excapsa เป็นที่พอใจ และการคืนเงินของผู้เล่นทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้ทำให้เรา เดินหน้าอย่างมีนัยสำาคัญในการค้นหาความยุติธรรมภายหลังเรื่องอื้อฉาวเรื่องการโกง” นายเลกเก็ตต์สรุป

ธุรกิจการพนันทางบัญชีของ Churchill Downs Inc. และร้านสล็อตแมชชีนในสนามเดียวช่วยส่งเสริมธุรกิจสนามแข่งที่หย่อนคล้อยในช่วงไตรมาสกรกฎาคม-กันยายน

รายได้ก่อนหักภาษีจากการขยายการพนันที่สนามเชอร์ชิลล์แฟร์กราวด์ในนิวออร์ลีนส์ที่ 4.38 ล้านดอลลาร์เกือบแซงหน้ารายรับ 4.69 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินการแข่งรถที่สนามแข่งสี่สนาม ซึ่งสองแห่งวิ่งเกือบตลอดช่วงเวลา

รายได้ก่อนหักภาษีที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการพนันในหลุยเซียน่าและบริการการพนันบัญชี TwinSpires.com ของเชอร์ชิลล์ชดเชยการลดลงร้อยละ 39 ในรายรับจากการแข่งรถในช่วงเวลาดังกล่าว

กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเป็น 2.47 ล้านดอลลาร์จาก 818,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว เมื่อร้านสล็อตของเชอร์ชิลล์ลุยเซียนาเปิดเพียงส่วนหนึ่งของไตรมาส

รายรับสุทธิลดลง 4% เป็น 99.6 ล้านดอลลาร์จาก 103.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2550

“โดยรวมแล้ว เรามีไตรมาสที่แข็งแกร่ง” Bill Mudd ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Churchill กล่าว “ฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจของเราและความท้าทายที่เรามีในอุตสาหกรรมการแข่งรถ”

การจัดการการเดิมพันสำหรับไตรมาสที่สามที่คุณสมบัติเชอร์ชิลล์และผ่าน TwinSpires ลดลง 12% ซึ่งใกล้เคียงกับการลดลงของอุตสาหกรรม แต่นั่นก็ลดลง 62% ในการจัดการออนไลน์ 56 ล้านดอลลาร์

ในขณะที่การพนันที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลงานของเชอร์ชิลล์ Mudd กล่าวว่าความเท่าเทียมกันในช่วงไตรมาสที่เพิ่งเสร็จสิ้นด้วยตัวเลข pari-mutuel และรายได้จากการแข่งขันอื่น ๆ เป็นหน้าที่ของฤดูกาลและปัจจัยอื่น ๆ

Fair Grounds วางแผนที่จะเปิดห้องนั่งเล่นแบบถาวรในวันที่ 14 พ.ย. เพื่อแทนที่ร้านชั่วคราวที่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2550 และผู้มีสิทธิเลือกตั้งในฟลอริดาได้อนุมัติให้เปิดช่องที่สนามแข่ง Calder Race Course ของ Churchill ใกล้ไมอามี่

รายได้ก่อนหักภาษีประจำปีสำหรับการแข่งรถอยู่ที่ 61.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.8 ล้านดอลลาร์สำหรับการพนันที่ขยายตัว

Mudd ยังกล่าวอีกว่าการพนันที่ขยายออกไปจะแซงหน้าการแข่งขันในช่วงไตรมาสมกราคมถึงมีนาคมเมื่อมีเพียงหนึ่งเส้นทางของ Churchill ที่เสนอการแข่งขันสด การแข่งรถจะยิ่งใหญ่ขึ้นในช่วงควอเตอร์ที่สองเมื่อเชอร์ชิลล์ลงแข่ง Kentucky Derby

“การแข่งรถเป็นหัวใจหลักของเรา และการเล่นเกมก็อยู่ที่นั่นเพราะการแข่งรถ และเกมคือสิ่งที่ทำให้เรามีเงินในกระเป๋าเพื่อให้วิ่งได้ดีขึ้น” Mudd กล่าว โดยอ้างถึงกระเป๋าเงินสำหรับการประชุม Fair Grounds ที่จะมาถึง

รายงานรายได้มาหนึ่งวันหลังจากผู้ลงคะแนนในรัฐแมรี่แลนด์อนุมัติให้สล็อตเพิ่มเงินในกระเป๋าการแข่งรถและให้เงินมากขึ้นเพื่อการศึกษา เชอร์ชิลล์ไล่ตามการขยายการพนันอย่างไม่ประสบความสำเร็จมานานกว่าทศวรรษในรัฐเคนตักกี้

กระเป๋าเงินที่สนามแข่งพันธุ์แท้ของรัฐแมรี่แลนด์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากติดตั้งเครื่องสล็อตมากถึง 15,000 เครื่องในห้าแห่ง ซึ่งอาจรวมถึง Laurel Park ของ Magna Entertainment Corp.

Maryland Jockey Club ซึ่งเป็นนิติบุคคล Magna ที่เป็นเจ้าของ Laurel และ Pimlico Race Course ซึ่งเป็นสนามแข่งม้า Preakness Stakes พันธุ์แท้ Triple Crown ที่สองได้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะขอใบอนุญาตสำหรับสล็อต 4,750 ที่ Laurel

Vegas Affiliates ซึ่งเป็นกลุ่มในเครือคาสิโนออนไลน์ของ Microgaming จะไม่รับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายนตามข้อมูลของCasino City

คาสิโนในเครือ Vegas ได้แก่ Grand Hotel Casino, Colosseum Casino, Vegas Joker Casino, Vegas Country Casino, Vegas Slot Casino และ Vegas 7 Casino ผู้เล่นที่มีอยู่ทั้งหมดที่ลงทะเบียนจากสหรัฐอเมริกาจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบัญชีของตนต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมและบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาจะยังได้รับการยอมรับต่อไป

ข่าวนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจาก Microgaming ประกาศว่าจะปิดกั้นผู้อยู่อาศัยจากรัฐเคนตักกี้ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลกมีนโยบายในการบล็อกรัฐที่เฉพาะเจาะจงมาช้านาน รัฐเคนตักกี้กำลังมองหาที่จะยึดชื่อ Microgaming.com ในการพิจารณาคดีริบในปลายเดือนนี้พร้อมกับลูกค้าของบริษัทหลายรายรวมถึงDoyles Room เป็นวันที่สองที่เว็บไซต์ Microgaming ยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

วิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่ได้ขัดขวางนักพนันชาวออสเตรเลียไม่ให้กระพือปีกในการแข่งม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เมลเบิร์นคัพ ตามที่เจ้ามือรับแทงม้าที่พูดกับข่าวของออสเตรเลีย

สิ่งพิมพ์ดังกล่าวอ้างว่าในขณะที่ผู้จัดงานยอมรับความสนใจขององค์กรในเหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเจ้ามือรับแทงยืนยันว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้ท้าทายความเศร้าโศกที่เกิดจากการล่มสลายทางการเงินก่อนการประชุมที่เรียกเก็บเงินว่าเป็น “การแข่งขันที่หยุดประเทศ”

นีล อีแวนส์ เจ้ามือรับแทงออนไลน์ Centrebet กล่าวว่า “ธุรกิจไปได้สวย การเดิมพันเมลเบิร์น คัพ แสดงให้เห็นว่าไม่มีวี่แววว่าจะชะลอตัว

“ตามเนื้อผ้าแล้ว เราเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิจารณาว่าสามารถกันกระสุนได้เมื่อต้องเผชิญกับช่วงเวลาทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก เพราะเราเป็นความบันเทิงที่ค่อนข้างถูกสำหรับผู้ที่โชคไม่ดี

มีการวางเดิมพันเกือบ 160 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานการพนันนอกสนามในรัฐวิกตอเรียและนิวเซาธ์เวลส์เมื่อปีที่แล้ว แม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อรวมการพนันออนไลน์และการชิงโชคในสำนักงาน

Robert Nason กรรมการผู้จัดการด้านการเดิมพันที่หน่วยงานการพนัน TABcorp กล่าวว่าตัวเลขที่คล้ายคลึงกันนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ โดยอ้างถึงการหมุนเวียนที่แข็งแกร่งในการเป็นผู้นำการแข่งขันใน Melbourne Spring Carnival

“เราไม่ได้คาดหวังว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง” เขากล่าว

Gambling911.com ได้รับเอกสารทางกฎหมายที่ยื่นโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ในคดีฟ้องร้องผู้ก่อตั้ง ZIP Payment Solutions, Edward Courdy และ Michael Gardone ทั้งสองบริษัทดำเนินการชำระเงินซึ่งให้บริการแก่สถานประกอบการการพนันออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดย Bodog Sportsbook ที่โดดเด่นที่สุดคือ ศาลแขวงในแมริแลนด์เปิดตัวการสอบสวนทางอาญา

กล่าวกันว่า Courdy ได้โอนเงินกว่า 2 ล้านเหรียญจากเมืองดับลิน ไอร์แลนด์ไปยังรัฐเนวาดา และจากนั้นไปยังรัฐแมริแลนด์ “โดยมีเจตนาที่จะส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้ซึ่งดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการละเมิดหัวข้อ มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1955”

แหล่งข่าวของ Gambling911.com เปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังดำเนินการฟ้องร้อง Bodog (BodogLife.com) และ Calvin Ayre ผู้ก่อตั้งบริษัท บริษัทนั้นมีเงิน 24 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดผ่าน ZIP Payment Solutions

“พวกเขาต้องการเขา (Calvin Ayre) อย่างมาก” แหล่งข่าวของเราเปิดเผย

บริษัทในเครือของ Bodog และใครก็ตามที่ทำธุรกิจกับบริษัทอาจถูกหมายเรียก

วันที่ 29 ก.ย. การยื่นฟ้อง Courdy และ Garone เกิดขึ้นพร้อมกับวันที่ Courdy และ ZIP Payments ยื่นคำร้องในการดำเนินคดีริบเงิน 9,869,283.05 ดอลลาร์ ซึ่งถูกยึดในเดือนกรกฎาคมจากบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่ผูกกับ Courdy Courdy and ZIP Payments ผ่านทางทนายความของรัฐแคลิฟอร์เนีย Stanley I. Greenberg กำลังมองหาการคืนเงินที่ยึดมาได้ นอกจากนี้ การยื่นคำร้องในวันนั้นคือ 1st Technology, LLC ซึ่งเพิ่งชนะคำพิพากษาศาลเนวาดามูลค่า 46,597,849 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ Bodog และกำลังพยายามรวบรวมเงินส่วนหนึ่งโดยเข้าไปแทรกแซงกระบวนการริบการชำระเงินด้วยไปรษณีย์

Bodog ประสบปัญหาในการจ่ายเงินให้แก่ลูกค้านับตั้งแต่การจับกุม อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ ลูกค้าของบริษัทจำนวนมากได้รายงานว่าได้รับเงินแล้ว