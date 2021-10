เว็บพนันบอลออนไลน์ เว็บคาสิโนออนไลน์ ปั่นสล็อต SBOBETG8

เว็บพนันบอลออนไลน์ เว็บคาสิโนออนไลน์ ปั่นสล็อต (PRESS RELEASE) — กลุ่มเกมมือถือรายแรกและผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมCasumoประกาศการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกในขณะที่ลงนามในข้อตกลงในการซื้อCasino Secretคาสิโนออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบการรักษาที่ชัดเจนและความเชี่ยวชาญทางการตลาดที่ไม่เหมือนใคร ผลงานที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มภายในพื้นที่เกมออนไลน์

CasinoSecret ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาต MGA ผู้ให้บริการที่อยู่ในมอลตาซึ่งมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้เล่น นำความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดมาสู่กลุ่มในตลาดต่างๆ

“เราได้พัฒนาความร่วมมือที่ทะเยอทะยานและน่าตื่นเต้นกับทีมที่ CasinoSecret ซึ่งทำให้การควบรวมกิจการเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนจากทุกมุมมอง” Shelly Suter-Hadad ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ? ?คาซูโม่?. “การเข้าซื้อกิจการจะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งและทิศทางร่วมกันของทั้งสองธุรกิจ ในขณะที่นำพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มของเราไปสู่ระดับต่อไป”

“การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องของเราในการส่งมอบประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดผ่านนวัตกรรมและความเกี่ยวข้องในท้องถิ่นสูงนั้นเหมาะกับภารกิจของ Casumo เป็นอย่างดี” Nadir Ounissi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ? ?คาสิโนความลับ?. “ตอนนี้เราเปิดประตูใหม่สู่การแบ่งปันความเชี่ยวชาญและโอกาสที่น่าตื่นเต้นทั่วทั้งแบรนด์”

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเป็นการซื้อครั้งแรกของ Casumo ในสัดส่วนการถือหุ้น 40% ใน CasinoSecret เมื่อสิ้นปี 2019 และการพัฒนาความร่วมมือที่เฟื่องฟูระหว่างทั้งสองบริษัท เมื่อการเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณ กลยุทธ์การเติบโตของ Casumo นั้นรวมถึงการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดของแบรนด์ที่มีอยู่ การสร้างและการแนะนำแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการเพิ่มสินทรัพย์ที่มีคุณค่าไปยังพอร์ตโฟลิโอผ่านการเข้าซื้อกิจการ

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — โชคของมังกรพร้อมที่จะสาดใส่ผู้เล่นที่คาสิโนซาน มานูเอลเนื่องจากเกมสล็อต Dragon Cash ใหม่ของ Aristocrat Technologies เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ที่ชายฝั่งตะวันตกที่คาสิโนไฮแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

“San Manuel Casino เป็นพันธมิตรมายาวนานของ Aristocrat’s และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ผลิตภัณฑ์ Dragon Cash ใหม่ของเราเปิดตัวที่ชายฝั่งตะวันตกในสถานที่นี้” Jon Hanlin รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์เชิงพาณิชย์และการวิเคราะห์ธุรกิจกล่าว “ที่ Aristocrat นักออกแบบของเรามีความหลงใหลในการเล่นอย่างไม่น่าเชื่อ และ Dragon Cash เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดของสิ่งที่ทำให้ทีมสร้างสรรค์ของเราแตกต่างออกไป”

Dragon Cash เป็นเกมล่าสุดในแฟรนไชส์ ​​Dragon Link ที่ได้รับรางวัลของ Aristocrat ซึ่งตอนนี้เสนอชุดระดับกลางและระดับสูงที่เริ่มต้นด้วยตัวเลือก $0.05, $0.10 และ $1.00 Dragon Cash มีให้ในตู้ Arc Single และ Helix+ มีโครงสร้างการเดิมพันและการกำหนดค่าแจ็คพอตที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งทั่วทั้งพื้นและในพื้นที่จำกัดสูง

(ข่าวประชาสัมพันธ์) เว็บพนันบอลออนไลน์ ผู้พัฒนาเกมมือถือที่ได้รับรางวัลอย่าง PlayStudious กำลังยกระดับประสบการณ์เสมือนจริงในลาสเวกัสขึ้นอีกระดับด้วยการอัปเกรดเกมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแฟรนไชส์ ​​myVEGAS Slots ฟีเจอร์ mySTRIP ที่เพิ่งเปิดตัวจะแนะนำกลไกเกมใหม่ ขยายเวลาความท้าทายหลายวัน ตัวกระตุ้นเหตุการณ์ และโอกาสมากขึ้นในการโต้ตอบกับองค์ประกอบในเกม

mySTRIP ให้ผู้เล่นได้สำรวจโลกเสมือนจริงจากมุมมองระดับทางเท้าในขณะที่ทำภารกิจประจำวันให้สำเร็จ เปิดใช้งานความท้าทายใหม่ๆ ของเกม รวบรวมไอเท็มที่มีค่าในเกม และแข่งขันเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมใน “Spotlight Events” พิเศษ ตลอดประสบการณ์การเล่นเกม ผู้เล่นยังสามารถ “เยี่ยมชม” ทรัพย์สินที่เป็นสัญลักษณ์ของ MGM Resorts และโต้ตอบกับคนเดินถนน “เฉพาะในเวกัส” ที่นำเสนอ “ภารกิจรายวัน” ได้ในขณะที่ดำดิ่งไปกับภาพ เสียง และแม้แต่การจราจรของ The Strip

“ด้วย mySTRIP เรากำลังเพิ่มระดับความลึกใหม่ให้กับประสบการณ์ myVEGAS และเรากำลังวางมันไว้ในมือคุณ” แอนดรูว์ ปาสกาล ผู้ก่อตั้ง PLAYSTUDIOS ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “คุณสมบัติ mySTRIP ของเราทำให้ผู้เล่นมีวิธีใหม่ในการ ‘เดินเล่น’

ในฐานะที่เป็นฟีเจอร์ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ภายในสล็อต myVEGAS ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับ mySTRIP จะได้รับรางวัลในโลกแห่งความเป็นจริงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักในโรงแรม อาหารค่ำ เครื่องดื่ม ตั๋วชมการแสดง และอื่นๆ จากจุดหมายปลายทางของ MGM Resorts International

Ann Hoff ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ MGM Resorts กล่าวว่า “การให้ผู้เล่น myVEGAS มีวิธีการใหม่ๆ และสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเรามีความสำคัญมากกว่าที่เคย พันธมิตรของเราที่ PLAYSTUDIOS ได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการสร้างถนนที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก ลาส เวกัส บูเลอวาร์ด”

ฤดูกาล Grand Opening ของ mySTRIP เปิดตัวในวันที่ 13 สิงหาคมในแอปมือถือ myVEGAS Slots และมีเวอร์ชันเสมือนจริงของExcalibur Hotel and Casino , Luxor Hotel and CasinoและMGM Grand Hotel & Casino Las Vegas. ซีซั่นที่สองซึ่งจะเปิดตัวในเดือนกันยายน 2020 จะขยายรายชื่อรีสอร์ทคาสิโน ภารกิจ ตัวละคร และกิจกรรมที่น่าสนใจ

J. Todd วิจารณ์สล็อตออนไลน์Anderthalsเกมห้ารีลพร้อมช่องจ่ายเงิน 40 ช่องจาก Microgaming

มาเขย่าวงล้อบนสล็อต Anderthals ซึ่งเป็นกลุ่มนักสัญจรโบราณที่น่ายินดีที่รู้วิธีจัดการกับไดโนเสาร์อันยิ่งใหญ่เหล่านั้น สล็อตนี้มาพร้อมกับฟรีสปิน ตัวคูณไวด์ รีสปิน ไวด์แบบขยายและอีกมากมาย

สล็อตออนไลน์ของ Anderthals มีรอบโบนัส ฟรีสปิน สัญลักษณ์ไวด์และสัญลักษณ์กระจาย และอีกมากมาย

เติมพลังด้วยไฟและอนิเมชั่นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว สล็อต Anderthals มองเห็นคู่รักในถ้ำที่มีเสน่ห์ Andy และ Annie Anderthal พาผู้เล่นไปสู่การเดินทางที่ร้อนแรงซึ่งเต็มไปด้วยงานศิลปะที่มีสีสัน เพลงประกอบที่มีชีวิตชีวา และงานเลี้ยงของคุณสมบัติเพื่อเสริมจังหวะที่รวดเร็วและมีชีวิตชีวาของเกม ธีมที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับ Microgaming โดย Just For The Win

หลังจาก 16 ชั่วโมงของการเล่นที่หนักหน่วงในวันสุดท้ายของกิจกรรม #63: กิจกรรมหลักขนาดเล็ก 500 ดอลลาร์ ทัวร์นาเมนต์ได้จบลงด้วย Ivan “zufo16” Zufic อ้างสิทธิ์สร้อยข้อมือWSOPแรกของเขา$843,460 และแพ็คเกจ World Series of Poker Europe ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ระหว่างGGPoker WSOP Online Bracelet Events ซึ่งมาพร้อมกับการรับประกันและก็ไม่สำคัญเช่นกัน เงินรางวัลรวมที่รับประกัน 5,000,000 ดอลลาร์ถูกบดขยี้เมื่อผู้เล่น 15,205 คนยิงส่วนแบ่ง 7,222,375 ดอลลาร์ซึ่งถูกรวบรวมได้ในตอนท้าย

Zufic มีเงินสดอยู่หนึ่งเงินสดก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปถึงฤดูร้อนปี 2019 ตาม The Hendon Mob และมาที่ 60 ในกิจกรรม #4: $500 NLHE – Super Turbo ในราคา $1,432 แต่เมื่อคุณเงยหน้าขึ้นชื่อผู้ใช้ของเขา เงินสดออนไลน์จำนวนมากปรากฏขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นคนเดียวกัน แต่เงินสดที่ใหญ่ที่สุดของผู้เล่นรายนั้นบนออนไลน์รู้สึกว่าอยู่ที่ 93,756 ดอลลาร์ Zufic แพ้ราจ “M26GreenWood” Mishra หัวขึ้นที่ไม่ได้มี cashes สดใด ๆ แต่ไม่เสร็จสิ้นในสถานที่ 218 ในเหตุการณ์ # 55: HK $ 8,000 NLHE แชมป์เอเชีย

การเข้าร่วมผู้เล่นสองคนในตารางสุดท้ายคือผู้เล่นเดิมพันสูงออนไลน์ Fedor Kruse, Daniel “BaccaratKing” Neilson และ Oleksii “Cold_play” Kravchuk เป็นชื่อที่คุ้นเคยมากขึ้น

จาก 15 เที่ยวบินเริ่มต้น 2,055 มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้เพื่อส่วนแบ่งของรางวัลรวมเนื่องจาก 1,600 ของพวกเขาจะได้รับเงิน ต้องใช้เวลา 90 นาทีก่อนที่ฟองสบู่จะเข้ามาใกล้ และเจสซี “แซมส์ฮอฟเบรา” วิลเชซเป็นเด็กเป่าฟองสบู่ที่โชคร้ายเมื่อเขาได้ราชินีของเขาต่อสู้กับ “ไอโลเวซูบิน” ห้าสี่คน Vilchez ที่อยู่ข้างหน้า แต่ ace- ผี -eight- แต้ม -King วิ่งออกมาจากคณะกรรมการให้ “ilovesoobin” ล้อที่เปิดออกมาฟอง

เอกอัครราชทูต GGPoker Daniel Negreanu, Bertrand “ElkY” Grospellier และ Felipe Ramos ต่างได้รับเงินอีกครั้ง Joao Vieira, Daniel Dvoress, Chance Kornuth, Michael Addamo, Hun Wei Lee, Preston Lee, Sam Higgs และ Asi Moshe เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ชนะสร้อยข้อมือหลายคนที่รับเงินแต่ทำไม่ได้’

The Road to Victory

ต้องใช้เวลาเกือบ 11 ชั่วโมงนับจากที่ฟองสบู่แตกเพื่อให้ทัวร์นาเมนต์ไปถึงสองโต๊ะสุดท้าย และอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ฟองสบู่ของโต๊ะจะจบลงเมื่อ Peng “FxxXp” Yang ถูกกำจัดโดย Zufic เมื่อชิปเข้าสู่พรีฟล็อป Yang ล้มคู่หนึ่ง แต่ Zufic หันหลังให้สูงกว่าเพื่อให้สนามลงไปที่โต๊ะสุดท้าย

Zufic เริ่มการต่อสู้ด้วยหัวหน้าชิปแต่ Mishra เข้ายึดครองเมื่อเขากำจัด Kruse ไม่นานหลังจากที่เขาเอาคืนจน Neilson จับ Troy “iLOVEfantaxo” Mclean ได้ ขณะที่ Royal “BlackPapayaa” Pek ออกจากโต๊ะสุดท้ายไปแล้ว แต่ด้วยระดับตาบอดที่ส่ายเพิ่มขึ้นเป็นล้าน ชิปยังคงบินไปมา

เขาหยิบ Derek “XrayEyes” Miller ออกมาเพื่อให้ได้ชิปก้อนใหญ่ แต่มันก็อยู่ได้ไม่นานในขณะที่ชิปยังคงดำเนินต่อไป สี่สิบนาทีต่อมา Kravchuk ถูกกำจัดโดย Mishra เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เร็วขึ้นเมื่อ Daniel “GiveUp1905” Saugspier จับสองสามมือในภายหลัง ไม่ถึง 5 นาทีหลังจากนั้น ราชาคนเก่งของ Neilson โดน Mishra ผู้ซึ่งถือ ace-ten อยู่ตอนตีทางตรง

หัวขึ้นเล่นเริ่มต้นด้วยรักแม้กระทั่งกอง แต่ Zufic อย่างรวดเร็วขยายความเป็นผู้นำของเขามากกว่าสองมือใหญ่ก่อนที่จะผลัก Mishra ช่วงเก้าผ้าม่านใหญ่ด้วยเป็ด Zufic โทรหา ace-nine และพบ ace อีกคนบน flop เพื่อเชื่อมต่อเพื่อชัยชนะในการแข่งขัน

อีกหนึ่งการแข่งขันผสม 2020 GGPoker World Series of Poker สร้อยข้อมือออนไลน์เหตุการณ์ได้มาถึงข้อสรุปที่น่าตื่นเต้นและมันก็เป็นแบรดลีย์ “DrStrange7” รูเบนคนที่ออกมาอยู่ด้านบนของเขตของ 990 รายการในเหตุการณ์ # 62: $ 1,500 หม้อ จำกัด โอมาฮา ในช่วงเวลาสั้น ๆหัวขึ้นดวลกับ Dorel “DorelEl” Eldabach รูเบนอ้างสิงโตของหุ้นของสระว่ายน้ำรางวัล $ 1,410.750 ขณะที่เขาเดินออกไปด้วยได้รับรางวัลสูงสุด $ 220,160 และแพคเกจสำหรับ WSOPE

มาจากเมืองเฮอร์นันโด รัฐฟลอริดา รูเบนมีWSOP . 13 รายการเงินสดและเงินเซอร์กิตสองใบก่อนเทศกาลออนไลน์และส่วนใหญ่อยู่ใน Pot Limit Omaha หรือ Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 หรือดีกว่า หลังจากหายไปนานกว่าสองปี Ruben ได้เงินแปดครั้งในช่วงเทศกาลต่อเนื่องบน GGNetwork และทำให้นับผลการแข่งขันที่เก้าของเขาเมื่อเขาได้รับสร้อยข้อมือ WSOP ครั้งแรกในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตัวแปรโป๊กเกอร์ที่เขาชอบ

Ruben มีเงินสดเกือบ 370k ในการบันทึกสดตามข้อมูลของ The Hendon Mob และชัยชนะครั้งนี้เป็นคะแนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาจนถึงปัจจุบัน Eldabach รองชนะเลิศไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเกมที่ยอดเยี่ยมของ PLO เนื่องจากเขาเคยเข้าร่วมการแข่งขัน PLO ที่ King’s Resort and Casino ใน Rozvadov ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน World Series of Poker Europe

บนโต๊ะสุดท้ายอันยากลำบากพร้อมผู้เล่นที่มีชื่อเสียงหลายราย รูเบนเดินหน้าสู่ชัยชนะหลังจากส่งคู่ต่อสู้สี่คนสุดท้ายไปทีละคนในเวลาเพียง 40 นาที ในบรรดาชื่อที่รู้จักกันดีของการประลองครั้งสุดท้ายได้แก่ Patrick “NeatDad1971” Serda, Sami “YrttiDekaani” Kelopuro, Blaz “Sc4rm4k3r” Zerjav และ Jens “Tankanza” Lakemeier ฟองสบู่ตารางสุดท้ายเห็น Simon “FiestaPagana” Mattsson และ Adam “MikePrice82” Hendrix โค้งคำนับบนโต๊ะแยกกันเพื่อลดฟิลด์จากสิบเป็นแปด

การแข่งขัน Pot Limit Omaha ครั้งที่เจ็ดของเทศกาลบน GGNetwork ดึงดูดผู้สนใจรักเกมแบบผสมจากทั่วทุกมุมโลกอีกครั้ง และขนาดของสนามก็เพิ่มขึ้นทุกนาทีในช่วงการลงทะเบียน ซึ่งกินเวลาสามชั่วโมงครึ่งแรก การสังหารในช่วงต้นที่มีการกลับเข้ามาใหม่มากมายทำให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงหนึ่งในสามของสนามเท่านั้นที่ยังคงอยู่เมื่อข้อมูลกลุ่มรางวัลได้รับการสรุป

ผู้มีชื่อเสียงหลายคนมาถึงและจากไปโดยไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็น เช่น Alex Foxen, Roberto Romanello, Manig Loeser, Erik Seidel, Isaac Haxton, Fedor Holz, Hun Wei Lee, Yuri Dzivielevski, GGPoker ambassador Felipe Ramos, Sean Winter, Farid Jattin, Brandon Adams และ Juha Helppi เพียงไม่กี่ชื่อเท่านั้น อีกชื่อหนึ่งที่ขาดเงินคือ Daniel Negreanu เอกอัครราชทูต GGPoker

Daniel Negreanu ถูกคัดออกก่อนฟองสบู่การเงินโดย Kamal “hki23” Huseynov

เมื่อปิดการลงทะเบียน ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงในการตัดสนามที่เหลือเป็นมากกว่าครึ่งและปล่อยให้ฟองสบู่แตก ในบรรดาผู้ที่พลาดเงินสดขั้นต่ำอย่างหวุดหวิด ได้แก่ Pascal Hartmann และ Joshua “thefreshest” Mccully ตอนนั้นเป็นเคนเน็ธ “Forrest_Li” เอ็ดเบิร์กที่เข้าได้กับราชาที่สวมชุดคู่ ต่อสู้กับเอซ-คิง-ควีน-เก้าแห่งเดวิด “Mclovin86” Mzareulov และเอซบนความล้มเหลวปล่อยให้ฟองสบู่แตก

ไม่นานนักที่จะเห็นผู้เล่นหลายสิบคนมุ่งหน้าไปที่รางรถไฟและเก็บเงินสดขั้นต่ำของพวกเขา จนกระทั่งถึงช่วงพักตามกำหนดเวลาถัดไป การจ่ายเงินครั้งแรกก็พุ่งสูงขึ้นอย่างโดดเด่น เช่น Mike McDonald, Rainer Kempe, Chris Brewer, Mohsin Charania และ Ludovic Geilich ชิปหมด Ronny Kaiser เป็นคนแรกที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากความพยายามของเขา และในไม่ช้าผู้เล่นเดิมพันสูงชาวสวิสก็ได้เข้าร่วมโดย Shankar Pillai, Ami Barer, Gavin Cochrane และ Stephen Chidwick

แม้จะมีความจริงจังของเวทีการแข่งขัน ผู้เล่นหลายคนใช้ฟีเจอร์สแน็ปแคมเพื่อแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีหลังจากยกมือใหญ่ไปทั่วทั้งโต๊ะ ซึ่งมักจะได้รับจากการแชทบนโต๊ะหรือการใช้อีโมจิต่างๆ ที่มีให้

โปรโป๊กเกอร์ชาวโปรตุเกส Rui Ferreira และ Joao Vieira ก็จากไปอย่างรวดเร็วและ Sami “YrttiDekaani” Kelopuro อย่างช้าๆ แต่ก็สร้างตัวเองที่ด้านบนสุดของกระดานผู้นำเมื่อถึงหกตารางสุดท้าย Thai Ha แอมบาสเดอร์ Natural8 และผู้ชนะ WSOP Online Bracelet ปี 2020 ไซม่อน ลอฟเบิร์ก มองเห็นความหวังของพวกเขาในการวิ่งให้ลึกกว่าเดิม เช่นเดียวกับ Mark Herm, Stefan Huber และ Benjamin Juhasz

การกำจัดของมาร์ค “Beanboozled” Herm มาในแฟชั่นที่งดงามของเขาเมื่อบ้านเต็มในแม่น้ำถูกตีด้วยหันล้างตรง

Patrik Antonius เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บล้มตายที่มีชื่อเสียงในช่วงท้ายของการแข่งขัน และผู้ชนะสร้อยข้อมือ PLO Craig Varnell ก็ตกรางในสามตารางสุดท้ายเช่นกัน การกระทำนี้แทบจะไม่ช้าลงเลย เนื่องจากสตรีมเมอร์ GGPoker Michiel “Easterdamnz” Van Elsacker ถูก Christian Rudolph เดินตามขึ้นไปบนรางอย่างรวดเร็ว Andriy “smbcall911” Lyubovetskiy ตกเป็นเหยื่อของ Dorel “DorelEl” Eldabach ที่ร้อนแรงและการคัดออกสองครั้งบนโต๊ะแยกกันจากนั้นจึงตั้งโต๊ะสุดท้ายแปดมือ

แบรดลีย์ “DrStrange7” รูเบนใกล้จะตกรอบในสองโต๊ะสุดท้าย แต่ได้ดับเบิ้ลสำคัญก่อนที่จะรวมเป็นหนึ่งโต๊ะ เขายังคงอยู่ที่ด้านล่างของลีดเดอร์บอร์ดในขณะที่แพทริค “NeatDad1971”

รูเบ็นเสริมเกโลปูโรเป็นสองเท่าเมื่อเขาล้มชุดหลักสิบและจากนั้นก็บิ่นโดยไม่ต้องประลองเพื่อขึ้นนำ สำหรับ Finn ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับไปที่ Blaz Zerjav

มันเป็นการคัดออกครั้งสุดท้ายบนโต๊ะสุดท้ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูเบนโดยตรงในขณะที่เขาเปลี่ยนเกียร์และชนะเกือบทุกหม้อใหญ่ที่สำคัญ Ruben เพิ่ม Naman “pokermafiaa” Madan เป็นสองเท่าเพียงเพื่อชดเชยหลังจากล้ม Zerjav อย่างไรก็ตาม Madan มอบชิปทั้งหมดของเขาให้กับ Ruben ในหม้อสามเดิมพันเมื่อกษัตริย์ของเขาวิ่งเข้าไปในชุดของราชินี ไม่ถึง 20 นาทีต่อมา Ruben ก็สะสมชิปของ Lakemeier และ Eldabach ทั้งหมดเพื่อรับสร้อยข้อมือ WSOP ครั้งแรกของเขา

(PRESS RELEASE) — การดำเนินงานด้านการเล่นเกมทั้งสี่ของ Navajo Nation Gaming Enterprise ยังคงปิดอย่างน้อยจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2020 ควบคู่ไปกับสำนักงาน Navajo Nation ของประธานาธิบดีและรองประธานในการล็อกดาวน์ช่วงสุดสัปดาห์และเคอร์ฟิวในวันธรรมดา “เราคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ OPVP ในแผนการเปิดใหม่และโปรโตคอลที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข Navajo Nation และศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา” Brian Parrish ซีอีโอชั่วคราวกล่าว

เนื่องจากคาสิโนชนเผ่าจำนวนมากได้เปิดขึ้นอีกครั้งในแอริโซนาและนิวเม็กซิโก Navajo Nation Gaming ตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านั้นในการดำเนินการและประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัย “ในฐานะที่เป็นคาสิโนชนเผ่าแรกที่ปิดให้บริการในวันที่ 17 มีนาคม 2020 และอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเปิดใหม่ Navajo Nation Gaming จะเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยที่ “ดีที่สุดในประเภทเดียวกัน” และสภาพแวดล้อม “พื้นที่ที่น่าเชื่อถือ” สำหรับผู้อุปถัมภ์และสมาชิกในทีมของเราเมื่อ กลับมาเปิดใหม่ได้อย่างปลอดภัย” เพิ่ม Quincy Natay ประธานคณะกรรมการ Navajo Nation Gaming

การปิดคาสิโนที่เป็นเจ้าของโดยชนเผ่าทั้งสี่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมได้วางภาระทางการเงินที่รุนแรงในการดำเนินงานที่บังคับให้เลิกจ้างสมาชิกทีมชั่วคราว 88 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2020 น่าเสียดายที่การเลิกจ้างส่งผลกระทบต่อกว่า 900 ครอบครัว อย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้นำของ Navajo Gaming และ Navajo Nation มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพทั่วไปของชาวนาวาโฮ สมาชิกในทีม และแขกรับเชิญ “เราไม่ต้องการที่จะสูญเสียสมาชิกในทีมของเรา – มันขัดกับทุกสิ่งที่เรายืนหยัด ภารกิจของเราคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาวาโฮผ่านเศรษฐกิจเกมที่ประสบความสำเร็จ” เพิ่มพาร์ริช “เราถูกท้าทายจากการระบาดใหญ่นี้ แต่ยังคงหวังว่าเราจะเปิดให้บริการอีกครั้งในเร็วๆ นี้ และทำให้ตระกูล Navajo Gaming ของเรามีเสถียรภาพอีกครั้ง”

(PRESS RELEASE) — ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการตลาดแบบ B2B BlueRibbon Software มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับ The Stars Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระดับเทียร์หนึ่งระดับนานาชาติรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง

ข้อตกลงกับ BlueRibbon จะทำให้เกมของแคนาดาและการพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่ใช้โปรโมชั่นใหม่ที่อิงกับแจ็คพอตที่ล้ำสมัยทั่วสินทรัพย์คาสิโนออนไลน์ทั่วทั้งเขตอำนาจศาลข้ามชาติ

สอดคล้องกับแนวกฎข้อบังคับทั่วโลก แพลตฟอร์ม BlueRibbon และโครงสร้างพื้นฐานเกมที่ปรับแต่งมาอย่างมีประสิทธิภาพ จะเปิดใช้งานแอปพลิเคชันข้ามช่องสัญญาณ สร้างความมั่นใจว่า The Stars Group ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง โดยนำเสนอประสบการณ์ผู้เล่นตามความต้องการ ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ผู้ให้บริการด้วยเลเยอร์ใหม่ ความตื่นเต้นและความคาดหมายระหว่างการเล่นเกมเพื่อขับเคลื่อนประสบการณ์ของผู้เล่นและความภักดีต่อแบรนด์

“การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ The Stars Group ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของ BlueRibbon ในการนำเสนอโซลูชั่นการตลาดที่เป็นนวัตกรรมในระดับสูงสุด และมอบความไว้วางใจในการมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่ออย่างสมบูรณ์ในแนวดิ่งของผู้ปฏิบัติงานระดับหนึ่ง ด้วยเครื่องมือเกมมิ่งแบบเรียลไทม์ที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าในเนื้อหา แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้เล่น BlueRibbon ได้รับการตั้งค่าเพื่อเพิ่มความภักดีของผู้เล่น The Stars Group และการสร้างความแตกต่างของแบรนด์ พร้อมเพิ่มความสามารถในการจูงใจผู้เล่นในเขตอำนาจศาลที่มีการควบคุมจำนวนมาก” Amir Askarov ผู้ร่วมก่อตั้งและ ซีอีโอของ BlueRibbon

การเป็นพันธมิตรกับ The Stars Group ถือเป็นข้อตกลงที่สำคัญสำหรับ BlueRibbon ซึ่งเป็นการพิสูจน์เพิ่มเติมว่าผู้ให้บริการระดับหนึ่งเข้าใจคุณค่าทางธุรกิจที่ BlueRibbon มีให้

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – Yggdrasil มีความยินดีที่จะประกาศว่าสล็อตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและเนื้อหาที่คาสิโนในขณะนี้สามารถพบได้ที่PokerStars ลูกค้าของ

PokerStars Casino UK สามารถเข้าถึง เว็บคาสิโนออนไลน์ Sahara Nights ที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แล้ว ด้วยเกมยอดนิยมอย่างValley of the GodsและMultifly! กำหนดติดตาม. เกมอื่นๆ ในพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาคาสิโนที่มีประสิทธิภาพสูงของ Yggdrasil จะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์และเดือนต่อจากนี้ในตลาดดอทคอม เช่นเดียวกับในเขตอำนาจศาลที่มีการควบคุม เช่น สวีเดน เดนมาร์ก อิตาลี สเปน และโรมาเนีย

PokerStars Casino เป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกจากฐานผู้เล่น โดยมีเกมที่ใหญ่ที่สุดและใหม่ล่าสุดบางเกมที่มีให้บริการ

Fredrik Elmqvist ซีอีโอของ Yggdrasil กล่าวว่า “นี่เป็นข้อตกลงด้านเนื้อหาที่สำคัญสำหรับ Yggdrasil และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ PokerStars

“เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในอุตสาหกรรม และข้อตกลงนี้จะช่วยให้พอร์ตโฟลิโอของเราสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางทั่วเขตอำนาจศาลหลักที่มีการควบคุม”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Casino Days ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ได้เลือก Playson ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์คาสิโนเพื่อจัดหาเกมยอดนิยมมากมายให้กับเว็บไซต์ยอดนิยม

CasinoDays.com เป็นแบรนด์คาสิโนแห่งแรกที่สร้างขึ้นโดย Rhino Entertainment กลุ่มเกม B2C igaming ใหม่ที่ก่อตั้งโดยทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมและนำโดย Ross Parkhill กรรมการผู้จัดการ ให้บริการลูกค้าในหลายภูมิภาค โดยมีตัวเลือกหลายภาษาและหลายสกุลเงินควบคู่ไปกับเกมระดับบนมากมาย

ผู้ดำเนินการจะรวมเกมยอดนิยมของ Playson เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงSolar Queen , Vikings Fortune: Hold and WinและSolar Templeตลอดจนซีรีส์ Funky Fruits ที่ดื่มด่ำของสตูดิโอและผลงานสล็อต Timeless Fruits Slots

Casino Days ยังตั้งค่าให้ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ไม่มีการผสานรวมของ Playson ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการรักษาผู้เล่นได้อย่างมาก

Lars Kollind ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Playson กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรที่น่าตื่นเต้นนี้เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับเราในการขยายฐานผู้ชมชาวเยอรมันของเราให้มากขึ้น และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Rhino Entertainment

“เรากำลังตั้งตารอโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ และสานต่อความสัมพันธ์ของเราในขณะที่แบรนด์ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

Ross Parkhill MD ที่ Casino Days กล่าวว่า: “เกมของ Playson เป็นที่เคารพอย่างสูงในอุตสาหกรรมการพนัน และมันวิเศษมากที่มีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่มีอยู่ใน CasinoDays

“การมอบประสบการณ์คาสิโนที่สมบูรณ์แบบคือเป้าหมายของเรา และเรารู้ว่าข้อเสนอคุณภาพของ Playson จะได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้เล่นของเรา”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Habanero ผู้ให้บริการสล็อตและเกมบนโต๊ะระดับพรีเมียมได้เปิดตัวกับผู้ให้บริการ Marathonbet ชั้นนำผ่านทางเว็บไซต์ .com ของบริษัท

ด้วยหนังสือกีฬาและคาสิโนยอดนิยมที่จัดไว้ให้กับผู้เล่นในตลาดทั่วโลกที่น่าประทับใจMarathon Betเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการจะรวมการมีส่วนร่วม 150 + แคตตาล็อกเกม Habanero ในอย่างครบถ้วนรวมถึงเพลงฮิตเช่นเทคโน Tumble , Hey ซูชิและดื่มด่ำคลาสสิกScopa

ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมการสืบทอดพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่ลงนามโดยซัพพลายเออร์ในขณะที่ยังคงดำเนินต่อไปจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งหลังจากทำลายสถิติในปี 2019

Arcangelo Lonoce หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจยุโรปของ Habanero กล่าวว่า “Marathonbet เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุตสาหกรรมของเรา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่เกมของเราได้เผยแพร่ร่วมกับผู้ให้บริการแล้ว

“ข้อตกลงนี้ช่วยตอกย้ำความน่าเชื่อถือของ Habanero ในฐานะผู้ให้บริการระดับหนึ่ง และเราตั้งตารอที่จะสร้างการเติบโตในระดับสากลของเราในวงกว้างด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นต่อไป”

Natalia Zavodnik ซีอีโอของ Marathonbet กล่าวเสริมว่า: “ชุดเกมคุณภาพระดับพรีเมียมของ Habanero ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วโลก ดังนั้นเราจึงตื่นเต้นที่จะเปิดตัวบนเว็บไซต์ของเรา

“เราภาคภูมิใจในการนำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงที่น่าตื่นเต้นในแนวดิ่ง ดังนั้นพอร์ตโฟลิโอชั้นนำในตลาดของซัพพลายเออร์จึงนำเสนอข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบ”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – BetGames.TV ที่เจ้ามือจัดจำหน่ายเกมการพนันได้ขยายต่อไปการเข้าถึงละตินอเมริกาในการจัดการกับDorado เดิมพัน

เกมที่มีความเสถียรของ BetGames.TV ซึ่งรวมถึง Baccarat และ Wheel of Fortune นั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการในเปรูและอเมริกากลาง โดยมีตลาดระดับภูมิภาคเพิ่มเติมที่จะตามมา

VirtualSoft แพลตฟอร์มไวท์เลเบลชั้นนำของ Doradobet จะผสานรวมชุดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นและกลุ่มผู้ให้บริการบุคคลที่สามจากทั่วทวีปเพลิดเพลินไปกับเกมยอดนิยม

ข้อตกลงนี้จำกัดช่วงเวลาที่ยุ่งสำหรับซัพพลายเออร์ ตามข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญกับผู้ให้บริการระดับภูมิภาคที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนับการเดิมพันสามเท่าใน LatAm ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

Eddie Morales ผู้อำนวยการฝ่ายขาย LatAm ของ BetGames.TV แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัว Doradobet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่น่าตื่นเต้นซึ่งมีผลิตภัณฑ์ไวท์เลเบลระดับโลกใน VirtualSoft

“การเป็นพันธมิตรทำให้เราก้าวจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งทั่วทั้งพื้นที่ที่น่าตื่นเต้นของ LatAm ด้วยข้อเสนอที่มีชื่อเสียงและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้”

Lorenzo Johnson ซีอีโอของ Virtualsoft และ DoradoBet กล่าวเสริมว่า: “ที่ Vistualsoft เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอแนวโน้มล่าสุดในเนื้อหาเกมแก่พันธมิตรและผู้ร่วมงานของเรา

“ด้วยเหตุนี้ เราจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Betgames.TV ซึ่งนำเสนอโหมดเกมที่ไม่ซ้ำใครและรวดเร็วซึ่งจะดึงดูดลูกค้าที่หลากหลายอย่างแน่นอน ทั้งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นการพนันกีฬาและเกมคาสิโน”

(PRESS RELEASE) — สตูดิโอสร้างสรรค์ของ Salsa Technology กลับมาฉายอีกครั้งด้วยการเปิดตัว Video Bingo ล่าสุด Crystal Monsters

เกมใหม่จากสตูดิโอสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี้เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนของการอุทิศให้กับเกมที่สมจริงอย่างเหลือเชื่อของ Salsa Technology Crystal Monsters ท้าให้ผู้เล่นสำรวจถ้ำลึกลับในการตามล่าคริสตัลล้ำค่าซึ่งได้รับการปกป้องโดยสัตว์ประหลาดที่ดุร้าย

Crystal Monsters เป็นเกมวิดีโอบิงโก 90 ลูกคลาสสิกพร้อมไพ่ 5×3 ที่ผู้เล่นสามารถเดิมพันเป็นรายบุคคลได้ เกมดังกล่าวมีสี่รูปแบบพร้อมรางวัลที่เพิ่มขึ้นตามการเดิมพันครั้งสุดท้ายและสามารถเข้าถึงด่านโบนัสที่ผู้เล่นสามารถเลือกคริสตัลได้มากถึง 12 คริสตัลพร้อมรางวัลที่ซ่อนอยู่เพื่อเพิ่มเงินรางวัล

เกมวิดีโอบิงโกนี้เป็น HTML5 ที่ออกแบบมาสำหรับมือถือเป็นหลัก และตอบสนองได้ 100% สำหรับผู้เล่นเพื่อเพลิดเพลินอย่างราบรื่นบนเดสก์ท็อป มือถือ และแท็บเล็ต

Peter Nolte ซีอีโอของ Salsa Technology กล่าวว่า “เป็นที่ชัดเจนว่าเกม Video Bingo ล่าสุดของเราจากสตูดิโอสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของเราจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า Crystal Monsters ผสมผสานการเล่นเกมระดับมหากาพย์ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น และโอกาสของรางวัลมากมาย เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของเราใน Video Bingos ว่าคนอื่น ๆ ในตลาดพยายามทำซ้ำผลลัพธ์ในเชิงบวกของเราไม่สำเร็จ”

(PRESS RELEASE) — OneTouch ผู้พัฒนาเกมมือถือรายแรกได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่แสดงพอร์ตโฟลิโอเกมโต๊ะและสล็อตชั้นนำในตลาดทั้งหมด ทั้งหมดนี้พร้อมให้ค้นพบและสาธิตที่ www.onetouch.io

ไซต์ที่ง่ายต่อการนำทางเต็มไปด้วยไหวพริบและสไตล์กราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ของ OneTouch และรวมถึงส่วนเกมแบบโต้ตอบที่มีรายละเอียดซึ่งผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถคลิกและเล่นเนื้อหาที่เน้นอุปกรณ์พกพาได้ทันที

ซึ่งรวมถึงสล็อตผีล่าสุดTiki Terrorชื่อแห่งอนาคตNeon 2077เกมQueens of Gloryที่โด่งดังและเกมบนโต๊ะวีไอพียอดนิยมทุกเกมเช่น No Commission Baccarat Supreme และ Blackjack Supreme Multihand

ทั้งลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อค้นหาแคตตาล็อกเนื้อหาเกมพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครของ OneTouch ซึ่งทำงานได้อย่างไม่มีที่ติบนอุปกรณ์พกพาและเดสก์ท็อปทั้งหมด

เกม OneTouch มีการเล่นเกมมากกว่า 800 นาทีต่อเดือนต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 70% ที่สร้างขึ้นผ่านมือถือ

Ollie Castleman หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ OneTouch กล่าวว่า “เราได้ทำงานอย่างหนักกับการออกแบบ เลย์เอาต์ และประสิทธิภาพของไซต์ใหม่ เพื่อให้ชัดเจนและใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และฉันก็พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งแตกต่างจากไซต์คู่แข่งหลายๆ ไซต์ตรงที่มีทุกสิ่งที่ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันต้องการ รวมถึงการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของเราในทันที

“ไปป์ไลน์ใหม่ของโต๊ะและเกมสล็อตสำหรับมือถือเป็นอันดับแรกของเรานั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ เรากำลังก้าวหน้าอย่างยอดเยี่ยมทั้งในตลาดที่มีการควบคุมและตลาดเกิดใหม่ด้วยใบอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตรายใหม่และเว็บไซต์ใหม่มาในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วในขั้นต่อไปของเรา ”

(PRESS RELEASE) — SportCaller ผู้ให้บริการเกมกีฬาฟรีชั้นนำได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทเกมระดับโลกอย่าง Scientific Games เพื่อขยายขอบเขตการจัดจำหน่าย

ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ SportCaller ส่งมอบพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ FTP ที่ครอบคลุมไปยังเครือข่ายใหม่ของผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม OpenMarket ซึ่งเป็นรูปแบบการรวมกลุ่มแรกของอุตสาหกรรมสำหรับการเดิมพันกีฬาของ Scientific Games

ตลาดซื้อขายกีฬาที่ก้าวล้ำนี้ช่วยให้ซัพพลายเออร์ที่เป็นนวัตกรรมมีเส้นทางสู่ตลาดที่เรียบง่าย ซึ่งในทางกลับกัน ก็ให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการทั่วโลกในการสร้างมูลค่ามหาศาลในแนวดิ่งกว้างๆ ของหนังสือกีฬาจากการผสานรวมที่ราบรื่นเพียงครั้งเดียว

SportCaller มีเกมเกือบ 100 เกมใน 36 ประเทศและใน 20 ภาษา (ผ่าน API หลายภาษา) ในยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสตราเลเซีย และอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา อันที่จริงแล้ว ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการ FTP ที่ได้รับรางวัลหลายรายการได้เปิดตัวเกมใหม่ประมาณ 50 เกม มากกว่าสองเท่าของจำนวนทั้งหมดที่มีให้ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นสองเท่าจากพันธมิตรผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่ .

โดยทั่วไปแล้ว SportCaller อนุญาตให้พันธมิตรเปิดตัวการทำนาย FTP แจ็คพอตและรูปแบบเกมไฮเปอร์แคชชวลที่หลากหลายด้วยความเร็วที่ไร้รอยต่อในกีฬา ภาษา หรือดินแดนใดๆ ผ่านเว็บ, iOS, Play Store, Facebook Instant Games หรือส่วนขยาย Twitch

Cillian Barry, MD ที่ SportCaller กล่าวว่า: “แม้จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่คุณไม่ควรพักผ่อนในอุตสาหกรรมนี้ นั่นคือเหตุผลที่การทำงานร่วมกันของบุคคลที่สามกับผู้ให้บริการหนังสือกีฬาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเกมทางวิทยาศาสตร์จึงมีเหตุผลในเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว

“หนังสือกีฬาทั่วโลกสามารถขยายพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาผ่าน OpenMarket ได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มการรวมเนื้อหาการพนันกีฬานี้ทำให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาดได้อย่างง่ายดาย โดยมี FTP และแนวดิ่งอื่นๆ เกมวิทยาศาสตร์ยังคงเป็นหนึ่งในชื่อชั้นนำของโลกในการเล่นเกมดิจิทัล ดังนั้นเราจึงตั้งตารอที่จะขยายอิทธิพลระดับโลกของเราและเห็นว่าเกมที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของเราทำงานอย่างไรในพื้นที่ที่หลากหลาย ซึ่งในบางกรณีก็สร้างรากฐานใหม่ให้กับเรา”

Keith O’Loughlin, SVP Sportsbook, Digital for Scientific Games กล่าวเสริมว่า: “ในฐานะผู้นำตลาดในกลุ่ม Free-to-Play ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ SportCaller เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลในฐานะพันธมิตรของ OpenMarket พวกเขามอบเกมที่เล่นฟรีมากมายสำหรับผู้ให้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่แจ็คพอตแบบดั้งเดิมและเกมที่มีรางวัลตอบแทนสำหรับการรักษาผู้เล่นและการเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ ไปจนถึงแบบทดสอบสั้นๆ และเกมทั่วไป OpenMarket ได้รวบรวมสินทรัพย์หลักที่เป็นนวัตกรรมสำหรับเจ้ามือกีฬาไว้มากมาย ตั้งแต่ข้อมูลไปจนถึงการสตรีม สกอร์บอร์ด CRM และแน่นอน เกมเล่นฟรีที่นำโดย SportCaller สินทรัพย์เหล่านี้สร้างรายได้ให้กับผู้ให้บริการของเราอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นกับการต้อนรับระดับนานาชาติในช่วงต้นจากสมาคมพันธมิตรการพนันระดับโลกที่กำลังเติบโตของเรา”

(PRESS RELEASE) — Bazaar Meat การเฉลิมฉลองการกินเนื้อของเชฟ José Andrés ที่SAHARA Las Vegasประกาศเปิดตัวเมนูอาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษ ซึ่งรวมถึง Wagyu และ Brisket Burger ที่เสื่อมโทรม

ทุกวันอาทิตย์ แขกสามารถเพลิดเพลินกับไวน์บางขวดที่คัดสรรมาแล้วครึ่งหนึ่ง รวมทั้งค็อกเทลและอาหารเรียกน้ำย่อยพิเศษสำหรับสองคนที่ Bar Centro เท่านั้น ซึ่งมีแซงเกรียสีแดงหรือสีขาว 2 แก้ว และคร็อกเก้ราคา 30 ดอลลาร์

นอกจากนี้ เชฟอเล็กซ์ พิตต์ส ยังได้พัฒนาเบอร์เกอร์ที่ไม่อาจต้านทานได้ โดยผสมผสานระหว่างซี่โครงสั้น Wagyu และเนื้อหน้าอก ราดด้วยภูเขาน้ำแข็งหั่นฝอย ซอสพิเศษ และผับชีส บนขนมปังโฮมเมด เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งทอดและซอสมะเขือเทศที่ทำเอง เบอร์เกอร์นี้มีจำหน่ายในราคา 22 ดอลลาร์ทั้งในร้านอาหารและบาร์ Centro ในช่วงเวลาทำการ คือ 17.00 น. ถึง 22.00 น. ในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

นับตั้งแต่ต้อนรับแขกของรีสอร์ทกลับมา SAHARA Las Vegas ได้ปฏิบัติตามโครงร่างที่ครอบคลุมของโปรโตคอลด้านสุขภาพและความปลอดภัยภายใต้โปรแกรม SAHARA Cares ของรีสอร์ท ภายใต้โครงการนี้ ได้มีการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาแบบไร้สัมผัสจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แขกควรจองคาบาน่า เตียงนอนเล่น และแม้แต่เกมบนโต๊ะสำหรับงานเลี้ยงของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้จัดการประสบการณ์บูติกอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

(PRESS RELEASE) — Australian Communications and Media Authority (ACMA) ได้รับการตั้งค่าให้ขอให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลีย (ISP) บล็อกเว็บไซต์การพนันนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายเพิ่มเติม

ขอแนะนำให้ผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านี้ในออสเตรเลียถอนเงินทันที

เว็บไซต์ที่จะถูกบล็อกคือ:

– Planet 7 Oz

– Ace Pokies

– NordiCasino

– Reeltastic

– Spintropolis

– Enzo Casino

– TS Casino

– Royal Spinz

หลังจากการร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ รวมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับการหักเงินรางวัลและการปฏิบัติต่อผู้เล่นที่ไม่ดี ACMA ได้ทำการตรวจสอบซึ่งพบว่าพวกเขาดำเนินการโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการพนันเชิงโต้ตอบ พ.ศ. 2544

การบล็อกเว็บไซต์เป็นหนึ่งในตัวเลือกการบังคับใช้เพื่อปกป้องชาวออสเตรเลีย การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจาก ACMA ได้ร้องขอการบล็อกครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2019 เว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมาย 92 แห่งจึงถูกบล็อก

บริการที่ผิดกฎหมายมากกว่า 100 รายการได้ดึงออกจากตลาดออสเตรเลียตั้งแต่เราเริ่มบังคับใช้กฎการพนันนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายใหม่ในปี 2560

การบล็อกเว็บไซต์ให้โอกาสอันมีค่าในการแจ้งเตือนสาธารณะถึงบริการการพนันที่ผิดกฎหมายแม้ว่าข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการพยายามเข้าถึง งาน.

(PRESS RELEASE) — Automated Cashless Systems, Inc. และ Station Casinos LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Red Rock Resorts, Inc. ประกาศว่าหลังจากการทดลองภาคสนามที่ประสบความสำเร็จที่Red Rock Casino, Resort & Spaบริษัทต่างๆ ได้ตกลงที่จะเปิดตัว โซลูชันเกมบนโต๊ะเงินสดของ PlayOn ทั่วทั้งเครือข่าย Station Casinos ของอสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัส

PlayOn เป็นเทคโนโลยีการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดที่อนุญาตให้ผู้เล่นซื้อชิปคาสิโนโดยใช้บัตรเดบิตในเกม

“เรามองหาวิธีการสร้างสรรค์และปรับปรุงประสบการณ์ของแขกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวิธีที่แขกเข้าถึงเงินทุน ผ่าน PlayOn เราสามารถเสนอทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับแขกในการซื้อชิปในเกมโดยตรง” จอห์นกล่าว Pourciau ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการคลังของ Station Casinos

“Station Casinos เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในลาสเวกัส และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขยาย PlayOn ด้วยคุณสมบัติอื่นๆ ของพวกเขา Red Rock เป็นไซต์สำหรับการทดลองใช้สนามเนวาดาของเรา และเราหวังว่าจะสร้างความสำเร็จและการยอมรับผู้อุปถัมภ์ที่รับรู้ เรดร็อค” สตีฟ วอร์เนอร์ ผู้ก่อตั้ง ACS PlayOn กล่าว “เราได้ใช้เวลาอย่างมากในการทำงานกับ NGCB เพื่อให้เป็นไปตาม MICS ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานทางเทคนิค และระเบียบการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ และเห็นความสนใจอย่างมากในการปรับใช้ PlayOn ทั่วทั้งรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความกังวลเกี่ยวกับสกุลเงินและ COVID-19 PlayOn นั้นปลอดภัยและมั่นคง และสะดวก”

นอกจากเกมบนโต๊ะแล้ว ACS PlayOn ยังมีโซลูชั่นแบบไร้เงินสดและแบบไร้สัมผัสที่ครบครัน ซึ่งรวมถึงสล็อต หนังสือกีฬา และห้องโป๊กเกอร์

“เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับล่าสุดที่คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาและคอมมิชชันได้ทำเพื่อความก้าวหน้าของระบบการเดิมพันแบบไม่ใช้เงินสดและการเล่นเกมแบบไม่ใช้เงินสดทั้งหมด และหวังว่าเขตอำนาจศาลอื่นๆ จะเช่นกัน ข้อบังคับที่แก้ไขแล้วจะอนุญาตให้ ACS PlayOn นำเสนอนวัตกรรมเพิ่มเติมของเรา แนวคิดและชุดโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรม” Shawn Quick, CTO ของ ACS PlayOn กล่าว

(PRESS RELEASE) — Clarion Gaming ประกาศในวันนี้ว่างานนิทรรศการและการประชุมการพนันชั้นนำของแอฟริกาครั้งที่สามของแอฟริกา ICE Africa จะย้ายข้อมูลออนไลน์เริ่มตั้งแต่ 27 ถึง 29 ตุลาคม

โดยได้รับการสนับสนุนจากชุดรายงาน คุณลักษณะ และเนื้อหาวิดีโอในช่วงก่อนงาน แพลตฟอร์มการประชุมทางดิจิทัลและเครือข่ายจะให้โอกาสผู้ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ มีส่วนร่วม และอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดที่สำคัญ เป็นครั้งแรกที่เนื้อหาจะเผยแพร่ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งสะท้อนถึงประชากรชาวฝรั่งเศสจำนวนมากในแอฟริกา

ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถใช้ประโยชน์จาก MATCH ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพซึ่งตรงกับผู้เข้าร่วม นำเสนอการประชุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเพิ่ม ROI ที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์

Totally Gaming Academy แผนกฝึกอบรมของ Clarion Gaming จะดำเนินการฝึกอบรมตามสั่ง เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่ Covid-19 ก่อให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวดิ่งที่ประสบความสำเร็จตามประเพณีทั่วแอฟริกา

แคมเปญ ICE Africa, Women in Gaming จะทำงานแบบดิจิทัลหลังจากเปิดตัว Pan-African ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2019 โดยรวมแล้ว ผู้หญิงทุกคนที่เข้าร่วมในแคมเปญและเข้าร่วม WIG Breakfast ครั้งแรกที่ ICE Africa 2019 ขอแนะนำอย่างยิ่ง แคมเปญ. แพลตฟอร์ม WIG จะยังคงเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่หลากหลายและเป็นปรากฎการณ์ที่ทำโดยผู้หญิงทั่วทั้งภาคเกมในแอฟริกา

รายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมและคุณสมบัติเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี้

ICE Africa กลายเป็นงานแสดงครั้งที่สามในพอร์ตโฟลิโอ ICE ของ Clarion Gaming ที่จะย้ายออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อ Covid-19 หลังจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของ ICE North America Digital และ ICE Asia Digital

Greg Saint ผู้อำนวยการกลุ่มงานอีเวนต์

กล่าวว่า “สิ่งสำคัญสำหรับเราในฐานะผู้จัดงานคือการที่เรายังคงช่วยเหลือผู้ชมของเราในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา – ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่ครั้งล่าสุดใน ฉบับบุคคลของ ICE แอฟริกา” นักบุญอธิบาย

“เราปฏิบัติต่อแต่ละกิจกรรมเป็นของตัวเอง ดังนั้นในขณะที่กิจกรรมดิจิทัลทั้งสองครั้งล่าสุดของเราทำงานได้ดีมากในการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม เราไม่ได้ถือเอาว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุเป็นผล เราได้พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความต้องการใช้งาน ICE Africa 2020 เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของพวกเขาในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่ง คราวนี้ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเหมือนเมื่อก่อน แต่ออนไลน์”

Richard Stubbs ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Clarion Events: แอฟริกากล่าวเสริมว่า: “แอฟริกาได้เห็นความท้าทายของตนเองทั่วทั้งทวีปเนื่องจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่ลูกค้าของเราสามารถทำงานและบรรลุเป้าหมายได้

“เรามุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยผู้ชมของเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ และเนื่องจากสถานที่จริงในปัจจุบันไม่ใช่ทางเลือกสำหรับการจัดงานในแอฟริกาใต้ เรายินดีที่จะสามารถริเริ่มและส่งมอบดิจิทัลได้ รุ่นของ ICE แอฟริกาซึ่งจะดำเนินการเรียนรู้ต่อไปว่าอุตสาหกรรมเกมต้องการมากขึ้นกว่าเดิม”

ICE Africa Digital จะจัดขึ้นทางออนไลน์ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 ตุลาคมถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม (PRESS RELEASE) — Golden Nugget Online Gaming, Inc. รายงานผลประกอบการทางการเงินที่เลือกไว้สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2020 สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 GNOG ได้รายงานสิ่งต่อไปนี้สำหรับการดำเนินงานในรัฐนิวเจอร์ซีย์:

รายได้จากการเล่นเกมรวม 28.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 15.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019 เพิ่มขึ้น 85%

รายได้สุทธิ 24.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เพิ่มขึ้น 78%

รายได้จากการดำเนินงาน 8.5 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 4.9 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2562 เพิ่มขึ้น 74%

“เราพอใจกับการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องในรัฐนิวเจอร์ซีย์และการทำกำไรของเราอย่างต่อเนื่อง” Tilman J. Fertitta เจ้าของ GNOG กล่าว

Thomas Winter รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ GNOG กล่าวว่า “ไตรมาสที่สองของเราเอาชนะเป้าหมายได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมผู้เล่นแผ่นเสียงและรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) การเล่นออนไลน์ของเรายังคงแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคมและถึงเดือนสิงหาคม และเรา มั่นใจว่าเราจะมีรายได้และรายได้จากการดำเนินงานเกินคาดในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในปีนี้ เราตั้งตารอที่จะขยายการดำเนินงานของเราไปยังรัฐเพนซิลเวเนียและมิชิแกน ซึ่งกระบวนการออกใบอนุญาตของเรายังดำเนินต่อไป เรากำลังติดตามโมเมนตัมทางกฎหมายในรัฐอื่นๆ อย่างใกล้ชิด และด้วย การเข้าถึงเงินทุนจากการทำธุรกรรมที่เสนอกับ Landcadia เราจะพยายามขยายธุรกิจเกมออนไลน์ในสหรัฐฯ ของเรา ไม่ว่ากฎข้อบังคับจะเอื้ออำนวยต่อโอกาสในการเติบโตที่ทำกำไรได้”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2020 GNOG ได้ลงนามในข้อตกลงการทำธุรกรรมกับ Landcadia Holdings II, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (“Landcadia”) โดยที่ GNOG จะกลายเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ Landcadia ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น Golden Nugget Online เกมมิ่งอิงค์

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — วันนี้FanDuelและ MTN DEW พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ NBA ประกาศ MTN DEW NBA Free Play Contest Series ซีรีส์นี้จะมีการแข่งขัน 17 รายการตลอดทั้งรอบตัดเชือกของ NBA เพื่อมอบรางวัลและประสบการณ์ให้กับแฟน ๆ การแข่งขันครั้งแรกถ่ายทอดสดทางFanDuelและซีรีส์จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 กันยายน 2020

ในฐานะที่เป็นสุดยอดประสบการณ์หน้าจอที่สองสำหรับแฟน ๆ MTN DEW NBA Free Play Contest Series บน FanDuel เปิดโอกาสให้แฟนกีฬาได้ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ ซึ่งรวมถึง ที่นั่งในงานเสมือนกับตำนาน NBA สินค้า เครดิต NBA Store และบัตรกำนัล FanDuel

“หลังจากเป็นพันธมิตรกับ MTN DEW สำหรับ NBA All-Star Weekend เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สนับสนุน NBA คนแรกของเราในขณะที่เราเฉลิมฉลองการกลับมาของกีฬา” Alyssa Zeleznik รองประธานฝ่ายขายโฆษณาและผู้สนับสนุน FanDuel กล่าว . “เราเป็นสองแบรนด์ที่มีความเชื่อเหมือนกันว่าแฟนกีฬาสมควรได้รับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต แม้ว่าเราไม่สามารถส่งแฟน ๆ ไปที่ NBA Finals ได้ แต่เราต้องการรับรู้การกลับมาของบาสเก็ตบอลโดยเสนอโอกาสให้แฟน ๆ ชนะรางวัลพิเศษในช่วงรอบตัดเชือก

“การเป็นพันธมิตรกับ FanDuel นั้นน่าตื่นเต้นเพราะช่วยให้เราสามารถนำเสนอสิ่งที่โต้ตอบและน่าตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ของเราในขณะที่ขยายประสบการณ์การรับชมเกม การแข่งขันเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่ทำให้ดีอกดีใจที่สุดของฤดูกาลด้วยรางวัลและอุปกรณ์” Erin Chin ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดของ MTN DEW กล่าว

ในช่วง 17 วันของการแข่งขัน FanDuel และ MTN DEW จะมอบโบนัส 3 แต้มให้กับผู้ใช้ที่เล่นในซีรีส์ “King of the Mountain” ตามแบบฉบับของ King of the Mountain ที่แท้จริง ใครก็ตามที่มีผู้เล่นตัวจริงที่มี 3 พอยน์เตอร์มากที่สุดในแต่ละคืนจะได้รับตำแหน่ง “ราชา” แต่ผู้ทำคะแนนสูงสุดคนต่อไปจะล้มลงเมื่อใดก็ได้ รายชื่อที่มีตัวชี้ 3 ตัวมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน 17 คืนจะได้รับรางวัลชนะเลิศและแบ่งเงินโบนัสจำนวน $15,000

ความร่วมมือระหว่าง FanDuel และ MTN DEW เริ่มต้นขึ้นที่ NBA AllStar 2020 แบรนด์ต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อขยายการแข่งขัน NBA Saturday Night 3-Point Props Pick’Em บน FanDuel

Ute Mountain Casino Hotelได้ตัดสินใจที่จะเปิดประตูอีกครั้งในวันที่ 20 สิงหาคมต่อสาธารณชน ในวันที่ 19 สิงหาคม รีสอร์ทในโคโลราโดจะเปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับสมาชิกชนเผ่า Ute Mountain Ute อย่างเคร่งครัด

Ute Mountain Casino Hotel ปิดตัวลงเกือบห้าเดือนเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส

ชั้นคาสิโน โรงแรม 90 ห้องและร้านขายของกระจุกกระจิกจะเริ่มดำเนินการเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ที่ความจุ 30 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 8.00 น. – เที่ยงคืน

(PRESS RELEASE) — Empire City Casinoโดย MGM Resorts และ Standardbred Owners Association of New York ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของพลม้าที่ Yonkers Raceway ประกาศข้อตกลงที่จะขยายการแข่งขันที่สนามเทียมแห่งประวัติศาสตร์จนถึงวันเสาร์ที่ 12 กันยายน

การดำเนินการนี้จะช่วยให้งาน New York Night of Champions ดำเนินไปตามกำหนดการในวันที่ 12 กันยายน ซึ่งจะจัดแสดงสัตว์ตีนเป็ดและฝีเท้าที่เพาะพันธุ์ได้ดีที่สุดในรัฐนิวยอร์ก Ed Domingo รองประธานอาวุโสของ Empire City กล่าวว่า “ในความร่วมมือกับ SOA เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถดำเนินการควบคุมการแข่งรถต่อไปได้แม้ว่าจะมีการปิดกิจการอย่างต่อเนื่องและสูญเสียรายได้จากการดำเนินงานคาสิโนของเรา”

“ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการเล่นกีฬาและต่อผู้ชายและผู้หญิงที่ทำงานในอุตสาหกรรมแข่งม้า”

เงินรางวัลจากการแข่งรถนั้นได้รับทุนจากรายได้จากการเล่นเกมรวมที่สร้างโดย Empire City Casino และการดำเนินการของคาสิโนยังคงถูกระงับเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ด้วยเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดในกลุ่มเงินรางวัลและไม่มีกระแสเงินทุนต่อเนื่องเนื่องจากการปิดคาสิโน การดำเนินการแข่งคาดว่าจะยุติในเดือนสิงหาคม

อย่างไรก็ตาม MGM Resorts ได้ตกลงที่จะดำเนินการแข่งต่อไปและ SOA จะบริจาคเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ให้กับเงินจากกองทุนสำรองของพวกเขาเพื่อให้กีฬาสามารถดำเนินการได้ต่อไปจนถึง 12 กันยายน

“เราตระหนักดีถึงความยากลำบากที่ทหารม้าของเราได้รับระหว่างการระบาดใหญ่” โจ ฟารัลโด ประธาน SOA กล่าว “เราได้เลือกที่จะรับเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์จากคลังของเราเพื่อเสริมบัญชีกระเป๋าเงินและอนุญาตให้เราแข่งต่อไปได้จนถึงงาน NYSS Night of Champions วันที่ 12 กันยายน”

แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้รักษาการแข่งขันของ New York Sire Stakes แต่การแข่งขันสเตคอื่นๆ อีกหลายรายการที่กำหนดไว้สำหรับช่วงปลายปีจะถูกยกเลิกเนื่องจากเงินในกระเป๋ามีจำกัด การยกเลิกดังกล่าวรวมถึง Yonkers Trot และ Messenger Stakes

ตารางการแข่งขันที่ Yonkers Raceway ถูกขัดจังหวะเมื่อต้นฤดูกาลด้วยการปิดสนามชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การดำเนินการแข่งแบบสดกลับมาดำเนินต่อในวันที่ 22 มิถุนายน โดยมีโปรโตคอลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่กว้างขวาง ตามแนวทางของรัฐและสุขภาพ ผู้เข้าชมไม่ได้รับอนุญาตที่ Yonkers Raceway แต่การแข่งขันเป็นแบบซิมัลคาสท์และสามารถรับชมและเดิมพันออนไลน์ได้

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ในช่วงเวลาที่วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ผสมผสานกัน ลาสเวกัสต้องการให้ผู้มาเยือนรู้ว่าที่นี่ ทุกวันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ รีสอร์ทได้รวบรวมข้อเสนอสุดพิเศษในช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงดีลโรงแรม ราคาพิเศษ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ด้วยข้อเสนอที่หลากหลาย ผู้เข้าชมจะได้รับราคาที่ดีที่สุดสำหรับแผนการเดินทางช่วงกลางสัปดาห์ในขณะนี้ และมั่นใจได้ว่าวันอังคารจะน่าตื่นเต้นกว่าวันเสาร์

ข้อเสนอการเดินทางช่วงกลางสัปดาห์มีดังนี้ (อาจมีข้อจำกัด รวมถึงวันที่ปิดให้บริการและขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ): ผู้เข้าชม

Caesars Entertainment ที่

กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงกลางสัปดาห์จะได้รับอัตราค่าเดินทางที่ดีที่รีสอร์ท Caesars Entertainment

– Bally’s – ลาสเวกัส

พักสามคืนในราคา $75

ต้องจองพักสามคืนกลางสัปดาห์ใน Resort King หรือ Queen Room ภายในวันที่ 30 กันยายน 2020

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2020

รหัสการจอง: ST3Y

– ฟลามิงโก ลาสเวกัส

พักสามคืนในราคา $87

ต้องจองพักสามคืนกลางสัปดาห์ในห้อง GO King หรือ Queen Room ภายในวันที่ 30 กันยายน 2020

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2020

รหัสการจอง: ST3Y

– คาสิโนและโรงแรมลาสเวกัสของ Harrah

พักสามคืนในราคา $75

ต้องจองพักสามคืนกลางสัปดาห์ในห้องดีลักซ์เตียงคิงไซส์หรือควีนไซส์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2020

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2020

รหัสการจอง: ST3Y

– โรงแรมโนบุ ลาสเวกัส

พักสามคืนในราคา $240

ต้องจองพักสามคืนกลางสัปดาห์ในห้องดีลักซ์เตียงคิงไซส์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2020

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2020

รหัสการจอง: STAY3

– ปารีส ลาสเวกัส

พักสามคืนในราคา $135

ต้องจองพักสามคืนกลางสัปดาห์ในห้อง Burgundy King หรือ Queen Room ภายในวันที่ 30 กันยายน 2020

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2020

รหัสการจอง: STAY3

MGM Resorts International

– Bellagio / Aria Resort & Casino

Viva Las Office

ผู้เข้าชมสามารถรับผลงานที่ดีที่สุดจากประสบการณ์เวกัสด้วยข้อเสนอระดับต่างๆ

ขั้นต่ำสามคืนใช้ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี

ต้องจองภายใน 28 กันยายน 2020 สำหรับการเข้าพักจนถึง 30 กันยายน 2020

The Associate

ผู้เข้าพักสามารถจอง Bellagio Resort King หรือ ARIA Deluxe King พร้อมเช็คอินก่อนเวลา 8.00 น. และเช็คเอาท์ล่วงเวลา 18.00 น. รวมถึงผู้ช่วยผู้บริหารเพื่อประสานงานรายละเอียดตามที่จำเป็นผ่านการเยี่ยมชม เครดิตอาหารและเครื่องดื่ม $50 ต่อคืน และ $75 ปิดเที่ยวบินไปกลับกับ JSX

ผู้จัดการ

ผู้เข้าพักสามารถจอง Bellagio Fountain View หรือ ARIA Deluxe Strip View โดยเช็คอินก่อนเวลา 8.00 น. และเช็คเอาต์หลังเวลา 18.00 น. รวมถึงผู้ช่วยผู้บริหารเพื่อประสานงานรายละเอียดตามที่จำเป็นผ่านการเยี่ยมชม เครดิตอาหารและเครื่องดื่ม $50 ต่อคืน ส่วนลด 100 ดอลลาร์สำหรับเที่ยวบินไปกลับกับ JSX บัตรผ่านสระ VIP สองวัน และบริการนวดริมสระน้ำ

ผู้บริหาร

ผู้เข้าพักสามารถจองห้อง Bellagio Salone Suite หรือ ARIA City Corner Suite พร้อมเช็คอินก่อนเวลา 8.00 น. และเช็คเอาท์ล่วงเวลาได้ถึง 18.00 น. รวมถึงผู้ช่วยผู้บริหารเพื่อประสานงานรายละเอียดตามความจำเป็นตลอดการเยี่ยมชม เครดิตค่าอาหารและเครื่องดื่ม 75 ดอลลาร์ต่อคืน ส่วนลด $ 125 สำหรับเที่ยวบินไปกลับพร้อม JSX เช่าคาบาน่าเต็มวันและบริการนวดริมสระน้ำ

– OYO Hotel & Casino

Stay More, Play More

รับส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับค่าที่พักหนึ่งคืน ส่วนลด 20% สำหรับค่าที่พักสองคืนขึ้นไป และส่วนลด 30% สำหรับสามคืนขึ้นไป

ข้อเสนอรวมถึง $5 สำหรับการเล่นสล็อตฟรีและ $10 สำหรับการเล่นเกมบนโต๊ะ, บัตรกำนัลเครื่องดื่มฟรีซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง, ส่วนลด 10% ของ Hooter ระหว่างเวลา 17.00 น., ส่วนลด 10% สำหรับร้านอาหารและบาร์ริมสระน้ำ Splash Cantina แบบขวด น้ำในห้องพักและชุดความปลอดภัยในห้องพัก

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2021 ต้องจองภายใน 31 ธันวาคม 2020

ส่วนลดสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

รับส่วนลด 30% พร้อมรหัสรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกต้อง ข้อเสนอประกอบด้วยมาการิต้าแช่แข็งฟรี 2 ชิ้น จ่ายสล็อตฟรี 5 ดอลลาร์ และเล่นเกมบนโต๊ะ 10 ดอลลาร์ บัตรกำนัลเครื่องดื่มฟรีซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ส่วนลด 10% สำหรับนกก่อนใครของฮูเตอร์ ระหว่าง 14.00 น. – 17.00 น. ส่วนลด 10% ริมสระน้ำ Splash Cantina ร้านอาหารและบาร์

ต้องจองภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2020 สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2021

ส่วนลดผู้อยู่อาศัยในรัฐแอริโซนา

รับส่วนลด 15% พร้อมรหัสรัฐแอริโซนาที่ถูกต้อง ข้อเสนอนี้รวมค่าสล็อตฟรี 5 ดอลลาร์และการเล่นเกมบนโต๊ะ 10 ดอลลาร์ บัตรกำนัลเครื่องดื่มฟรีซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ส่วนลด 10% สำหรับร้านอาหารและบาร์ริมสระน้ำของ Splash Cantina

ต้องจองภายในเดือนมีนาคม 2564 สำหรับการเข้าพักระหว่างวันนี้ถึงมีนาคม 2564

– โรงแรมพลาซ่าและคาสิโน

Old School Fun

สำหรับการพักผ่อนในตัวเมือง ผู้เข้าชมสามารถจองการเข้าพักด้วยราคาห้องพักต่ำสุดที่มี เครดิตอาหารและเครื่องดื่มรายวัน $25 การเล่นบิงโกแมตช์รายวัน 75 ดอลลาร์ การเล่นสล็อตฟรี 10 ดอลลาร์ อัปเกรดห้องพักในโรงแรมฟรี เช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอาต์หลังเวลาที่กำหนด และฟรี ที่จอดรถ

ต้องจองภายใน 31 สิงหาคม 2020 และอยู่ได้ถึง 29 ธันวาคม 2020

– SAHARA Las Vegas

Good Neighbor พิเศษ

พิเศษเฉพาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแอริโซนา ยูทาห์ โคโลราโด และเท็กซัสที่มีบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง

ผู้เข้าชมสามารถรับค่าธรรมเนียมรีสอร์ทครึ่งหนึ่ง อัพเกรดห้องพักฟรีเป็น Marra Tower ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก่อนเช็คอิน 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม รับหนังสือสนุกเสมือนจริงเมื่อเช็คอิน และที่จอดรถฟรี

ต้องจองภายใน 31 สิงหาคม 2020 สำหรับการเดินทางจนถึง 31 มีนาคม 2021

แคลิฟอร์เนียถึงเวกัสสเปเชียล

ผู้เข้าพักสามารถรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรีสอร์ต อัปเกรดเป็น Marra Tower ฟรี เช็คเอาต์หลังเวลา 13.00 น. ที่จอดรถฟรี หนังสือสนุกเสมือนจริงที่รวมคาบาน่าและเตียงนอนเล่นครึ่งราคา กาแฟ Starbucks ฟรี และอีกมากมาย

ต้องแสดงบัตรประจำตัวรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกต้องเมื่อเช็คอิน

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021

สเตชั่นคาสิโน

– Green Valley Ranch Resort, Spa and Casino / Red Rock Casino, Resort & Spa

Summer Dreamin’ Package

ผู้เข้าชมสามารถรับราคาพิเศษสูงสุดถึง 25% พร้อมเครดิตอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า $50 ต่อการเข้าพัก

ขั้นต่ำสองคืนเป็นสิ่งจำเป็น

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2020

ต้องจองภายใน 30 กันยายน 2020

– The Cosmopolitan of Las Vegas

Ditch ทุกวัน

นักเดินทางลาสเวกัสสามารถกำหนดฤดูร้อนใหม่ด้วยส่วนลด 20% สำหรับห้องพักในโรงแรมพร้อมเครดิตสระว่ายน้ำ 50 ดอลลาร์พร้อมการเข้าพักขั้นต่ำสองคืน

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2020

ต้องจองภายในวันที่ 3 กันยายน 2020

– The STRAT Hotel, Casino และ SkyPod

Stay & Dine Package

ผู้เข้าชมสามารถจองสองคืนในห้อง Elevate ที่ปรับปรุงใหม่ด้วยเครดิตรีสอร์ท $100 ใช้ได้ที่ร้านอาหาร Top of the World ยกเลิกฟรีสูงสุด 72 ชั่วโมงก่อนเช็คอิน บริการรับจอดรถฟรีและจอดรถด้วยตนเองในราคาเริ่มต้นที่ $209

ต้องพักสองคืนตั้งแต่วันอาทิตย์ – วันพุธ

แพ็คเกจใช้ได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2020

ต้องจองภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

รหัสการจอง: TOWSD20