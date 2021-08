เว็บพนันบอลออนไลน์ สมัครสโบเบ็ต สมัครเล่นจีคลับ SBOBETG8

เว็บพนันบอลออนไลน์ สมัครสโบเบ็ต อาชีพของ Tom McEvoy น่าประทับใจจนคุณไม่คิดว่าเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้เล่นโป๊กเกอร์ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสิ่งที่สงวนไว้สำหรับผู้เล่นระดับแนวหน้าหรือผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลสร้อยข้อมือ ไม่ใช่อดีตแชมป์ World Series of Poker Main Event

แต่ในความคิดของ McEvoy เขาต้องการและต้องการเกียรตินิยมมากกว่านี้จากประวัติย่อที่น่าประทับใจอยู่แล้วของเขา เขาต้องการเพิ่มมรดกของเขาอย่างยิ่ง แม้ว่าเขาจะได้รับรายได้มากกว่า 2 ล้านเหรียญในอาชีพการงาน เงินสดใน 38 World Series of Poker เหตุการณ์และได้รับรางวัลกำไลทองคำสี่อัน รวมถึงชื่อกิจกรรมหลักปี 1983 นั้นด้วย ดังนั้นเมื่อเขาได้รับข่าวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับ World Series of Poker Champions Invitational ที่สร้างขึ้นใหม่ McEvoy รู้ว่างานนี้จะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการ “สถาปนา” ข้อมูลประจำตัวของเขาในฐานะ “เป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำในเกม” เช่น เขาวางไว้

Tom_McEvoy

Tom McEvoy กับถ้วยรางวัล Binion Cup อันล้ำค่าของเขาหลังจากชนะChampions Invitational ของWSOP

“ทันทีที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันก็เริ่มเตรียมตัวและทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสชนะมากที่สุด” เขากล่าวถึงงานใหม่ที่เชิญแชมป์เก่าที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ละคนมาเล่นในรายการพิเศษ การแข่งขันที่ไม่ใช่สร้อยข้อมือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการครบรอบ 40 ปีของ WSOP “ฉันรู้ว่าในแง่ของศักดิ์ศรีและการเอาชนะในสนามระดับโลก มันจะไม่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว”

เมื่อมันปรากฏออกมา McEvoy พูดถูก อดีตแชมป์ 20 คนเข้าร่วมเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นตัวแทนของสี่ทศวรรษที่แตกต่างกัน และเมื่อพูดและทำเสร็จแล้ว การเตรียมของ McEvoy ก็สำเร็จลุล่วง นักเตะวัย 64 ปีรายนี้ทำในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้อย่างแท้จริง โดยเอาชนะแชมป์ปี 2002 อย่าง Robert Varkonyi ไปเล่นในคืนวันจันทร์เพื่อคว้าแชมป์ Binion Cup สมัยแรก

“ทอมเขียนตัวเองลงในหนังสือประวัติศาสตร์อีกครั้งและเป็นแชมป์แห่งแชมเปี้ยนอย่างแท้จริง” เจฟฟรีย์ พอลแล็ค ผู้บัญชาการ WSOP กล่าวหลังชัยชนะของ McEvoy “สนามสำหรับการแข่งขันนี้คือ Mount Rushmore แห่งโป๊กเกอร์ และ Tom ได้สลักชื่อของเขาไว้บนก้อนหิน เดินจากไปพร้อมกับ Binion Cup และสิทธิในการโอ้อวดอันทรงพลังบางอย่าง”

McEvoy เป็นคนที่มีความสุขในขณะที่เขายอมรับ Binion Cup สุดหล่อจาก Pollack และ Jack Binion ผู้เฒ่าโป๊กเกอร์ และลื่นไถลไปที่เบาะหน้าของ 1970 Corvette สีแดงคลาสสิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจรางวัลที่หนึ่งเช่นกัน แต่จากอารมณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขา มีความคิดหนึ่งที่เด่นชัดอยู่ข้างหน้า

“เข้าสู่หอเกียรติยศ [โป๊กเกอร์]” McEvoy ยอมรับโดยไม่ลังเล “ฉันต้องการได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังสำหรับเรื่องนี้ในปีนี้ และค่อนข้างตรงไปตรงมา ฉันคิดว่าฉันสมควรได้รับมัน”

มันคงเป็นเรื่องยากที่จะโต้แย้งในประเด็นของเขา แม้กระทั่งก่อนชัยชนะของ Champions Invitational แต่ตอนนี้ McEvoy รู้สึกว่าเขาได้ทำ “ทุกอย่างที่สามารถทำได้ในอาชีพโป๊กเกอร์” และกล่าวว่าการเข้าร่วม Hall of Fame จะเป็น “เปลือกน้ำrostาลบนเค้ก”

“ฉันไม่ใช่คนที่มีสีสันที่สุด ฉันไม่แสดงออกมาเมื่อกล้องทีวีจับจ้องมาที่ฉัน และแน่นอนว่าฉันไม่ใช่ ‘แบดบอย’” McEvoy หัวเราะ ซึ่งได้อันดับที่ 20 ของ WSOP ตลอดกาล รายการเงินสด “แต่ฉันพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอเมื่อฉันอยู่ที่โต๊ะโป๊กเกอร์และเป็นตัวแทนที่ดีของเกม ฉันไม่เคยได้รับโทษเลยตลอดอาชีพค้าแข้งของฉัน และฉันได้รับคำเตือนเพียงครั้งเดียว ฉัน คิดว่าฉันทำได้ดีกับเกมและเป็นการตอบแทนที่ดีกับฉัน”

McEvoy มาไกลจากวันนั้นในปี 1979 เมื่อเขาเก็บของและออกจาก Grand Rapids รัฐมิชิแกน และย้ายไปที่ลาสเวกัสเพื่อเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพ น้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่เขาถูกไล่ออกจากงานในฐานะนักบัญชี สร้อยข้อมือของเขาได้รับชัยชนะมาในหลากหลายเหตุการณ์ – Limit Hold’em (1983), Main Event (1983), Limit Razz (1986) และ Limit Omaha (1992) – และนอกเหนือจากความสำเร็จของเขาในความรู้สึก เขายังได้รับการพิสูจน์อายุยืนของเขาอีกด้วย เขาเล่นใน World Series ครั้งแรกของเขาในปี 1980 และได้เข้าแข่งขันในรายการ Main Event ทุกรายการตั้งแต่ปี 1983 และเมื่อเขาได้รับรางวัล Main Event ในปีนั้น เขาก็กลายเป็นแชมป์คนแรกที่ชนะการแข่งขันผ่านทางดาวเทียม. ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากที่เผชิญหน้ากับ Eastgate และแชมป์ปี 2007 อย่าง Jerry Yang ในอีเวนต์ Champions ตอนนี้ McEvoy ได้เล่นที่โต๊ะเดียวกันกับแชมป์ Main Event ทุกคน ไม่ว่าจะตายหรือยังมีชีวิตอยู่ ยกเว้น Hal Fowler ที่เลิกเล่นก่อนที่ McEvoy จะย้ายไป ลาสเวกัส.

นอกจากนี้ McEvoy ยังทำหน้าที่เป็นผู้สอนโป๊กเกอร์ ประพันธ์หนังสือ 13 เล่มและทำงานการกุศลมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบปลอดบุหรี่ครั้งแรกในเนวาดา และเขาช่วยเปลี่ยน WSOP ให้กลายเป็นงานปลอดบุหรี่ที่เริ่มต้นในปี 2002 และเมื่อ 7 ปีที่แล้ว McEvoy เป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาในกีฬานี้เมื่อเขาเป็นมืออาชีพคนแรก ผู้เล่นที่จะลงนามกับPokerStars

แต่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จทั้งหมดเหล่านั้น McEvoy กล่าวว่าชัยชนะของเขาใน Champions Invitational เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพนี้ นอกเหนือไปจากการชิงแชมป์ Main Event ของเขา

“นี่มีความหมายกับฉันมาก” McEvoy เว็บพนันบอลออนไลน์ ผู้ซึ่งกล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้รับการร้องขอจาก Pollack ให้ประกาศ “Shuffle Up and Deal!” แบบดั้งเดิม ก่อนที่ WSOP จะเล่นที่ริโอในวันพุธ “ฉันไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยจริงๆ ประมาณสี่ปี ชัยชนะครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของฉันคือในปี 2005 ที่ Bay 101 Casino ในซานโฮเซ เมื่อการเสนอชื่อเข้าชิง Hall of Fame กำลังจะเริ่มขึ้น ช่วงเวลานี้ก็สมบูรณ์แบบ”

สิ่งแรกที่ McEvoy ทำในการเตรียมงานคือเลิกน้ำตาลก่อนการแข่งขัน เขาบอกว่าเขาเป็น “คนติดน้ำตาล” นิดหน่อย แต่เขาไม่อยากเจอ “สูงและต่ำ” ระหว่างการแข่งขัน เขาลดไอศกรีมที่เขาโปรดปรานลงครึ่งแกลลอน – Baskin Robbins Oregon Blackberry – สามวันก่อนการแข่งขันและจากนั้นก็ไปไก่งวงเย็น นอกจากนี้ เขายังหลีกเลี่ยงการเล่นในสามอีเวนต์ที่เริ่มต้นก่อนการแข่งขัน Champions Invitational ซึ่งรวมถึงอีเวนต์ No Limit มูลค่า 40,000 ดอลลาร์

Champions_Invitational

ทอม แม็คอีวอยได้โต๊ะสุดท้ายที่เต็มไปด้วยดาราที่ Champions Invitational ในที่สุด

“มันช่วยได้แน่นอน” เขากล่าว “ฉันรู้สึกสดชื่นเมื่อได้ลงเล่น และนั่นก็สำคัญ ฉันคิดว่าผู้เล่นคนอื่นบางคนยังเหนื่อยจากเงิน $40K แต่ฉันก็จดจ่ออยู่กับแชมเปี้ยน”

สำหรับการแข่งขันนั้น McEvoy พยายามทำบางสิ่งที่เขาสอนนักเรียนของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับคู่ต่อสู้ของเขา และเขาพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกองใหญ่ ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเล่นทัวร์นาเมนต์ เขากล่าวว่าจุดเปลี่ยนมาสำหรับเขาเมื่อมีเหตุการณ์ลดลงถึง 12 ผู้เล่นและเขาแตก Huck Seed ของกระเป๋าเอซโดยการกดปุ่มสองคู่เมื่อล้มเหลว เขาได้รับรางวัลหม้อมูลค่า 22,000 และทำให้เขาเป็นผู้นำที่โต๊ะของเขา

McEvoy กล่าวว่า”Huck ถูกสร้างมาเพื่อตัวเองเพราะเขากำลังมองหาโบนัสอ้วนที่ดีจาก Full Tiltถ้าเขาทำตารางสุดท้ายและแพ้หม้อนั้นทำให้เขาต้องเสียเหงื่อ” McEvoy กล่าว

ในที่สุด Seed ก็ทำตารางสุดท้ายพร้อมกับ McEvoy, Doyle Brunson , Robert Varkonyi, Dan Harrington, Jim Bechtel, Carlos Mortensen, Berry Johnston, Phil Hellmuth และ Peter Eastgate ผู้พิทักษ์แชมป์

“เมื่อ Hellmuth และ Eastgate เป็นคนแรกที่กำจัด Doyle เงยหน้าขึ้นและพูดว่า ‘พวกหนุ่ม ๆ ไปไหนกันหมด’” McEvoy กล่าวพร้อมกับหัวเราะอย่างร่าเริง “มันเป็นการต่อสู้รุ่นต่อรุ่นและฉันคิดว่าพวกเราคนเก่าชนะ”

เขาผ่านเข้าสู่รอบ 3 คนสุดท้ายพร้อมกับ Harrington และ Varkonyi ทั้งสามคนเล่นสามมือนานกว่าสามชั่วโมงก่อนที่แฮร์ริงตันจะถูกกำจัด และเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น McEvoy เป็นผู้นำ ชิป 3 ต่อ 1

“ ฉันมีความสุขกับ Varkonyi เพราะเขามีสิ่งที่ต้องพิสูจน์มากมายเพราะผู้คนมักพูดว่าการชนะ [กิจกรรมหลัก] ของเขานั้นเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรบางอย่าง” McEvoy กล่าวถึงแชมป์ปี 2002 “เขาต้องการมันแย่ แต่ฉันก็ทำเช่นกัน ฉันไม่คิดว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งจะมีโอกาสเข้ามามาก ดังนั้นมันจึงยอดเยี่ยมที่เราทั้งคู่เล่นได้ดีมาก”

McEvoy เฉลิมฉลองชัยชนะของเขากับกลุ่มเพื่อนเล็กๆ ที่ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ที่ริโอ จากนั้นจึงกลับบ้านและชน เขาบอกว่าเขาอาจจะลงเอยด้วยการขาย Corvette อย่างไรก็ตาม รถยนต์อยู่ในสภาพบริสุทธิ์และเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Imperial Palace Auto Collection ได้รับเลือกเนื่องจาก “หายาก ดึงดูดสายตาสากล และเชื่อมโยงกับปีแรกของ WSOP ซึ่งจัดขึ้นในปี 1970″

“ตอนที่ผมยังเด็ก ผมต้องการ Corvette มาตลอด และนี่คือรถที่สวยงามคันหนึ่ง บอกเลย” เขากล่าว “แต่ยิ่งฉันคิดเกี่ยวกับมันมากขึ้น ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าหนึ่งในสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าฉันเก็บไว้และไม่มีใครดี อย่างแรก ฉันอาจจะสูญเสียใบอนุญาตของฉันเพราะตั๋วเร่งฉันจะกองพะเนินเทินทึก หรืออย่างที่สอง ฉันอาจจะทำของพังและจบลงด้วยการฆ่าตัวตาย ฉันไม่อยากเสี่ยงกับทั้งสองอย่าง ดังนั้นฉันจะขายมันและนั่นจะช่วยฉันหาเงินทุนสำหรับการแข่งขัน World Series ที่เหลือ”

เมื่อพูดถึง WSOP ที่เหลือ McEvoy กล่าวว่าเขาอาจจะเล่นในอีก 10 ถึง 12 กิจกรรม ขึ้นอยู่กับเวลา ปริมาณการพักผ่อนที่เขาได้รับ และสภาพจิตใจของเขา เขาจะอยู่ใน Main Event อีกครั้งแน่นอน ซึ่งเขากำลังมองหาเงินสดเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2006 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของเขายังคงทำให้เป็น Hall of Fame

“มันจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของฉัน และหวังว่า PokerStars จะช่วยให้ฉันได้รับการสนับสนุนบ้าง” เขากล่าว “ฉันรู้ว่าไมค์ เซกซ์ตันได้รับการสนับสนุนมากมายและเขาสมควรได้รับมัน พวกเขามักจะลงคะแนนเสียงในผู้เล่นสองคนต่อปีและหากมีวิธีที่ไมค์และฉันจะได้รับในปีนี้ด้วยกันนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ฉัน รู้จักไมค์มาเกือบ 30 ปีแล้ว เขาเป็นผู้สมัครที่คู่ควร และฉันเองก็เช่นกัน ฉันหวังว่าจะมีคนอีกมากมายที่รู้สึกแบบเดียวกัน”

สล็อต Mega Fortune มีให้บริการที่คาสิโนออนไลน์รายใหญ่ของ Net Entertainment ซูเปอร์สตาร์โป๊กเกอร์ Daniel Negreanu เพิ่งพลาดโต๊ะแรกของ World Series of Poker รอบชิงชนะเลิศในปี 2009 แต่การพูดคุยของงานนี้เกี่ยวกับผู้ชนะวัย 74 ปี

เฟรดดี้ เอลลิส นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เอาชนะคู่แข่งคนอื่นๆ ได้ 141 คนในการแข่งขัน Seven-Card Stud มูลค่า 10,000 ดอลลาร์เพื่อคว้าสร้อยข้อมือทองคำ มีอายุมากกว่า Negreanu ถึงสองเท่า ชาวบรูคลินกำลังเล่นในกิจกรรม WSOP ครั้งแรกของเขา

Negreanu ถูกจับในอันดับที่สิบและนำเงินกลับบ้าน 36,267 ดอลลาร์สำหรับความพยายามของเขา

เอลลิสเป็นประจำที่คาสิโน Borgata ในแอตแลนติกซิตีใน “เกมผสม” ที่จำกัด $600-$1,200 ซึ่งเป็นการรวมกันของ Seven-Card Stud, Eight-or-Better และ No-Limit Hold’em

“นี่คือเหตุผลหลักที่ฉันมาที่ลาสเวกัสเพื่อเล่นใน World Championship of Seven-Card Stud” เขากล่าว

เอลลิสเป็นหนึ่งในตัวละครที่ยอดเยี่ยมที่ออกมาระหว่าง WSOP เขาเป็นอดีตนักร้องในไนต์คลับในปี 1950 ที่แม้กระทั่งตัดแผ่นเสียงจำนวนหนึ่งในค่ายเพลง Decca เมื่อเขาตัดสินใจที่จะปักหลัก เขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์ก

เขาทำการสังหารและขณะนี้กึ่งเกษียณ หลังจากจบโต๊ะ 13 ชั่วโมง เห็นได้ชัดว่าเขาเหนื่อยและมีอารมณ์เมื่อพูดถึงภรรยาที่เสียชีวิตของเขา

“มีบางอย่างที่ยากสำหรับฉันที่จะพูดถึง” เอลลิสพูดทั้งน้ำตา “คุณเห็นไหม ภรรยาของฉันมักจะไปกับฉันเสมอเมื่อฉันไปที่ไหนสักแห่งและเล่นโป๊กเกอร์ – ไม่ว่าจะเป็นแอตแลนติกซิตีหรือลาสเวกัสหรือที่ใดก็ตาม เธอเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อน และตอนนี้ฉันทำไม่ได้…ชื่อของเธอคือ บาร์บาร่า เอลลิส เข้าใจไหม ถ้าฉันพูดถึงเธอ…ฉันยังไม่เข้าใจมันเลย”

เอลลิสเก็บเงิน 373,751 ดอลลาร์สำหรับการชนะการแข่งขัน

ผลงานเด่นอื่นๆ ที่โต๊ะสุดท้าย ได้แก่ Eric Drache ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์ของ WSOP ตั้งแต่ปี 1973-1987 เขาจบที่สอง เชื่อกันว่าอายุรวมกันของ Ellis (74) และ Drache (66) สูงที่สุดสำหรับการแข่งขันแบบเฮดอัพในการแข่งขันแบบเปิด WSOP

ผู้ชนะสร้อยข้อมือสองครั้ง Max Pescatori เสร็จในอันดับที่สี่ Hasan Habib อยู่ในอันดับที่ห้าและ Jeffrey Lisandro อยู่ในอันดับที่เก้า

ต่างจาก Negreanu โป๊กเกอร์เฮฟวี่เวท Phil Ivey ทำตารางสุดท้ายของเขาใน WSOP และต่างจาก Negreanu ตรงที่ Ivey สามารถได้รับชัยชนะในกิจกรรมของเขา

Ivey หยิบสร้อยข้อมือทองคำเส้นที่หกของเขาที่งาน Deuce to Seven Draw Lowball (ไม่จำกัด) เขาเอาชนะ John Monnette ในการเล่นเฮดอัพที่โต๊ะสุดท้ายซึ่งกินเวลาเกือบหกชั่วโมง

Ivey ครองตำแหน่งผู้มีชื่อเสียงด้านโป๊กเกอร์จำนวนมากในงานนี้ Layne Flack เพิ่งพลาดจากตารางสุดท้ายโดยจบที่แปด ผู้เล่นชื่อดังคนอื่นๆ ที่รับเงินในงานนี้ ได้แก่ Antanas ‘Tony G’ Guoga (10), David Gray (11), Freddy Deeb (12), Vanessa Rousso (17), Barry Greenstein (18) และ Erick Lindgren (20) .

โป๊กเกอร์แบดบอย Phil Hellmuth อยู่ห่างออกไปสองจุดจากการถอนเงินในขณะที่เขาจบในอันดับที่ 23 ในขณะที่เขาพูดจาฉะฉานในบัญชี Twitter ของเขาหลังจากหลุดพ้น “ฉันหมดสิทธิ์ใน 23! jurt (sic) พลาดเงินไป!”

World Series of Poker เป็นงานใหญ่ เป็นเทศกาลโป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และนำเสนอผู้เล่นที่ดีที่สุดของเกมบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ยาวนานมากเช่นกัน และโดยยาวฉันหมายถึง ในตอนท้ายของการแข่งขัน 56.85 ของ WSOP (ต้องคำนึงถึงช่วงพักในกิจกรรมหลัก) ผู้เล่นที่เติมริโอเป็นเวลา 50 วันดูเหมือนซอมบี้พร้อมที่จะกระดูกงูจากความอ่อนล้า และแฟนๆ และสื่อที่ติดตามพวกเขาก็บ้าๆ บอๆ เหมือนกัน

ดังนั้นคำถามใหญ่คือทำอย่างไรจึงจะยังคงมีส่วนร่วมใน WSOP และไม่เสื่อมคลายจากการเจียร ในกีฬา โดยทั่วไปมีสองวิธีที่แฟน ๆ จะต่อสู้กับปัญหาประเภทนี้ วิธีหนึ่งคือการเดิมพันกับมัน อีกอย่างคือการไปเส้นทางแฟนตาซีลีก อันที่จริง เหตุผลเดียวที่ฉันสนใจในฤดูกาล 162 เกมของเบสบอลเพราะฉันอยู่ในลีกเบสบอลแฟนตาซี ถ้าฉันไม่ใช่ ทัศนคติของฉันที่มีต่อเบสบอลก็คือ “ปลุกฉันให้ตื่นในเดือนกันยายนเพื่อดูการไล่ล่าชายธง”

ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการของ Casino City จึงตัดสินใจมีลีกWSoPแฟนตาซี ทั้งสามคนลีกประกอบด้วยVin Narayanan , แกรี่ราสก์และแดน Igo แต่ละทีมมีผู้เล่น 10 คน และแต่ละทีมต้องร่างผู้หญิง ผู้เล่นต้องจ่ายเงินเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับคะแนนแฟนตาซี หลังจากนั้นผู้เล่นจะได้รับคะแนนมากขึ้นโดยอยู่ได้นานขึ้น คะแนนโบนัสยังได้รับจากการแข่งขันแบบบายอิน $10,000

เราจัดการร่างของเราในวันพุธ ดังนั้นเราจึงเริ่มลีกด้วยกิจกรรม #4 ก่อนเริ่มร่าง เราตกลงที่จะเดิมพัน — $10 — และรูปแบบร่าง — เส้น S นั่นหมายถึงร่างคำสั่งกลับตัวในแต่ละรอบ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของการเลือกครั้งแรกในร่าง ในการตัดสินร่างคำสั่ง ฉันถือเหรียญสามเหรียญไว้ในมือ หนึ่งเพนนี หนึ่งเหรียญ และนิเกิล คนที่เลือกเพนนีจะได้เลือกคนแรก และคนที่เลือกนิเกิลจะเลือกเป็นคนสุดท้าย ฉันลงเอยด้วยการเลือกครั้งแรกและ Trask ก็จบลงด้วยการเลือกครั้งสุดท้าย นั่นหมายความว่า Trask จะเลือกรอบสุดท้ายในรอบคี่และตัวเลือกแรกในรอบคู่ และฉันจะเลือกรอบแรกในรอบคี่และรอบสุดท้ายในรอบคู่ Igo มักจะเลือกตรงกลาง

เมื่อเข้าสู่ร่าง Trask เป็นโอกาสที่ดีในการคว้าแชมป์ลีก เขาได้ตอกย้ำการเดิมพัน WSOP สองครั้งในปีนี้และเขาได้เลือกPeter Eastgate เพื่อชนะการแข่งขันหลักเมื่อปีที่แล้ว

“ด้วยการร่างแบบสามคน ฉันรู้ว่าจะมีตัวเลือกที่ดีทุกครั้งที่ฉันเลือก” Trask กล่าว “ดังนั้น กลยุทธ์เดียวจริงๆ ที่ฉันใช้คือเลือกผู้หญิงคนสุดท้ายตั้งแต่ฉันให้คะแนน (วาเนสซ่า) เซลบ์สท์, (วาเนสซ่า) รูสโซ และ (เจน) ฮาร์มาน เหมือนกันหมด และรู้ว่าหนึ่งในนั้นจะพร้อมใช้งาน อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันทำ ต้องแน่ใจว่าได้พาแบรนดอน คันทู ในบางช่วงของรอบต่อๆ ไป เพราะเขาเป็นผู้เลือกของฉันที่จะชนะในกิจกรรมหลัก และฉันคิดว่าเขาจะไม่ถูกเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ”

อิโก้เป็นน้องใหม่ในกลุ่มนี้ แต่อย่างที่เราทุกคนทราบจากกลุ่ม NCAA มักจะเป็นมือใหม่ (หรือแฟนของมือใหม่) ที่ชนะเสมอ

“ในฐานะมือใหม่ในสระว่ายน้ำ กลยุทธ์ของฉันคือพาผู้เล่นที่ฉันรู้จัก” Igo กล่าว “นั่นอาจกลับมากัดฉันด้วยการเลือก Gus Hansen ของฉัน ฉันได้รับแจ้งหลังจากร่างว่ากัสอาจจะเล่นในประมาณห้าเหตุการณ์”

สำหรับฉัน กลยุทธ์ของฉันคือร่าง Daniel Negreanu (เช็ค) Allen Cunningham (เช็ค) และ Barry Greenstein (เช็ค) เพราะพวกเขาเล่นกิจกรรมมากมายและเก่งในหลายเกม พวกเขาเป็นผู้เล่นสามอันดับแรกบนกระดานของฉัน ดังนั้นเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไร การเข้าถึงที่ยิ่งใหญ่ของฉันคือ Chau Giang ในรอบที่เก้า

รายชื่อทีมด้านล่าง และตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป สมัครสโบเบ็ต เราจะอัปเดตคะแนนอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอข้อมูลเชิงลึก (ที่จริงแล้ว มันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากกว่า แต่เราจะเก็บข้อมูลเชิงลึกไว้สำหรับตอนนี้) ว่าทีมของเราเป็นอย่างไร แต่ก่อนที่เราจะนำเสนอทีมของเรา เราจะฝากความคิดสุดท้ายจากนักพยากรณ์ชั้นนำของเรา Gary Trask:

“สิ่งเดียวที่ฉันเสียใจคือฉันทำมือใหม่ผิดพลาดในรอบที่สี่เมื่อฉันคิดว่า Erik Seidel ไปแล้วและเอา Bertrand Grospellier หวังว่าความประมาทของฉันจะกลายเป็นพรที่ปลอมตัวกับ ‘ElkY’ ที่จะมีสัตว์ประหลาด WSOP และฉันคิดว่า Vin ได้ขโมยดราฟต์โดยได้ Greenstein ด้วยการเลือกโดยรวมที่ 7 มันเกิดขึ้นได้ยังไง”

ทีม Narayanan

1. Daniel Negreanu

2. Allen Cunningham

3. Barry Greenstein

4. Howard Lederer

5. JC Tran

6. Gavin Smith

7. Jeffrey Lisandro

8. Alex Jacob

9. Chau Giang

10. Jen Harman (ผู้หญิงคนสุดท้ายที่ถูกเกณฑ์ทหาร)

ทีม Igo

1. Phil Ivey

2. Erick Lindgren

3. Scotty Nguyen

4. Erik Seidel

5. Huck Seed

6. Ted Forrest

7. Vanessa Rousso (ผู้หญิงคนแรกที่ถูกเกณฑ์ทหาร)

8. Gus Hansen

9. David Pham

10. Freddy Deeb

ทีม Trask

1. Phil Hellmuth

2. Chris “Jesus” Ferguson

3. Betrand Grospellier

4. Michael Binger

5. Andy Bloch

6. John Juanda

7. Robert Mizrachi

8. Justin Bonomo

9. Brandon Cantu

10. Vanessa Selbst (ผู้หญิงคนที่สองร่าง)

ไฮไลท์การแข่งขัน:

ผู้ชนะ

• 2009 World Series of Poker “Stimulus Special” แชมป์เปี้ยนโฮลเด็มแบบไม่จำกัดมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ที่ซื้อได้คือ Steven Sung

• สูงเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพอายุ 24 ปี เขาอาศัยอยู่ในทอร์แรนซ์ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งอยู่ในเซาท์เบย์ของลอสแองเจลิส

• ซุงเกิดที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เขาอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับพ่อแม่ของเขาตอนอายุเจ็ดขวบ

• ซึงเคยทำงานที่ร้าน In-and-Out Burger ในสมัยวัยรุ่น

• ซองเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่ซานดิเอโกและใกล้สำเร็จการศึกษา แต่เขาออกจากโรงเรียนโดยเหลือหน่วยกิตเหลืออีกหนึ่งในสี่ เขาตั้งใจที่จะกลับไปเรียนที่วิทยาลัยในอนาคตและสำเร็จการศึกษา เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่เขาคาดว่าจะได้รับปริญญา ซองพูดติดตลกว่า “เมื่อฉันตัดสินใจ ฉันจะแจ้งให้คุณทราบ” คำตอบที่เปิดเผยซึ่งเป็นแบบอย่างของชายหนุ่มที่มีความสนใจมากมายและทางเลือกในอนาคต

• ซุงกล่าวว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งของเขาในการรักษาพลังงานให้เพียงพอเพื่อให้เขาสามารถเล่นไพ่โป๊กเกอร์ได้นานหลายวันคือการกินผลไม้สดในช่วงพัก

• ก่อนเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ ซุงลงเล่นในการแข่งขันชิงแชมป์โฮลเด็มแบบไม่จำกัดจำนวน 40,000 เหรียญที่ซื้อในวันครบรอบพิเศษ เขาไม่ได้เงินสด ดังนั้นซองจึงติดยอดรวม $40,000 เพียงสองวันใน WSOP ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม เขามากกว่าชดเชยการขาดดุลด้วยการชนะการแข่งขันครั้งนี้

• “ฉันรู้สึกมหัศจรรย์” ซองกล่าวในการให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขัน “ฉันรู้สึกว่าลิงตัวใหญ่ตัวนี้ไม่อยู่ รู้สึกดีมากที่ชนะ”

• “ฉันรู้สึกแย่จริงๆ หลังจากทำเงินได้ 40,000 เหรียญ ฉันบอกตัวเองว่าฉันต้องเริ่มเล่นให้ดีขึ้น” ซองกล่าว “ผมตีกลับได้”

• เมื่อเป็น ked เมื่อเขาเริ่มเชื่อจริงๆ เขาอาจจะเอาชนะสนามขนาดใหญ่ที่มีผู้เล่นมากกว่า 6,000 คนและชนะสร้อยข้อมือทองคำเส้นแรกของเขา ซองคิดอยู่หลายวินาทีและสุดท้ายก็ตอบไปว่า “ฉันไม่รู้ บางทีเมื่อฉันได้หัวขึ้น . แต่ก็ยังไม่จมลงไปจริงๆ ”

• “เป้าหมายของฉันคือการชนะสร้อยข้อมือทองคำ” ซองระบุตามความเป็นจริง ดูเหมือนจะลืมรางวัลเงินสดที่เขาเก็บมาได้ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าสามในสี่ของล้านดอลลาร์

• “ฉันจะทำอย่างไรต่อไป” ซุงกล่าว. “พรุ่งนี้กลับมาลองใหม่นะ!”

• “ตอนนี้ฉันพูดไม่ออก” ซองกล่าว “บางทีในหนึ่งสัปดาห์มันอาจจะตีฉันว่าฉันชนะจริงๆ แต่ตอนนี้ ฉันไม่เชื่อเรื่องนี้เลย”

• ซองเล่นได้ดีพอที่จะทำตารางสุดท้ายได้มากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาเป็นรองแชมป์เมื่อ 2 ปีที่แล้วที่ทัวร์นาเมนต์ Shooting Stars ของ Bay 101 ในเมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซองยังจบอันดับสามในอีเวนต์ Seven-Card Stud ในปี 2550 ซึ่งเป็นการจบ WSOP สูงสุดของเขาก่อนชัยชนะครั้งนี้

• ซุงเก็บเงินได้ 771,106 ดอลลาร์สำหรับอันดับหนึ่ง เขายังได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ตัวแรกของเขาอีกด้วย

• เงินสดในการแข่งขันรายการแรกของ Sung มาในปี 2549 ในเวลาเพียงสามปี เงินรางวัลในการแข่งขันอาชีพของเขามีมูลค่าถึง $2,701,514 แล้ว

ผู้เล่น

• ตารางสุดท้ายประกอบด้วยสองอดีตผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP – Dan Heimiller และ Peter “the Greek” Vilandos

• รองชนะเลิศคือ Peter “the Greek” Vilandos จากเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส มีพื้นเพมาจากเอเธนส์ เขาเป็นวิศวกรเกษียณอายุ 69 ปี และอดีตผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ผู้ซึ่งคว้าแชมป์ Pot-Limit Hold’em ในปี 1995

• หมัดเด็ดที่สามคือ James Adam Matz, III เขาเป็นบาร์เทนเดอร์อายุ 25 ปีจาก King of Prussia, PA

• จบอันดับที่สี่คือ Larry Sidebotham, Jr. จาก Grand Rapids, MI เหลือเชื่อ นี่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ Sidebotham เคยเล่น จนถึงตอนนี้ Sidebotham เป็นเพียงผู้เล่นเงินสดเท่านั้น เขาสามารถอยู่ได้นานกว่าผู้เล่นอื่น 6,009 คน

• อันดับที่ห้าตกเป็นของ Nathan Mullen จากซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

• อันดับที่ 6 ได้แก่ Dan Heimiller อดีตผู้ชนะสร้อยข้อมือทอง WSOP จากลาสเวกัส รัฐเนวาดา เขาได้รับชัยชนะในการแข่งขัน WSOP ปี 2545 ตอนนี้เขามี 33 เงินสด WSOP และตอนนี้เหลือเพียง 13,886 ดอลลาร์ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ล้านดอลลาร์ในการชนะ WSOP

• Jeff Oakes เข้าเส้นชัยเป็นที่เจ็ด เขาคือมือโปรเกมเงินสดจากแชนด์เลอร์ แอริโซนา

• Phong Huynh จาก Atlanta, GA จบในอันดับที่แปด

• อันดับที่ 9 ได้แก่ Daniel J. Fuhs จาก Long Beach, CA

• ผู้ที่ทำเงินสำเร็จที่โดดเด่น ได้แก่ อดีตผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ได้แก่ Lee Watkinson (36), JC Tran (68), Andre Boyer (222), Hieu “Tony” Ma (ที่ 358) และ Brett Jungblut (ที่ 367)

• Nikolay Evdakov (มอสโก รัสเซีย) รับเงินเป็นครั้งแรกที่ WSOP (ที่ 382 ของปีนี้) ในปี 2008 WSOP Evdakov สร้างสถิติจากเงินสดส่วนใหญ่ในปีเดียวที่ WSOP โดยทำเงินสำเร็จ 10 รายการ

• ไม่มีแชมป์ตั้งรับ (ผู้ชนะในปี 2008) เนื่องจากทัวร์นาเมนต์ No-Limit Hold’em ที่ซื้อ 1,000 ดอลลาร์เป็นกิจกรรมครั้งแรก หมายเหตุ: เหตุการณ์บายอิน $1,000 เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ตาม มีการซื้อซ้ำ

อัตราต่อรองและสิ้นสุด

• Jack Binion เป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโป๊กเกอร์ และมีเหตุผลที่ดี ครอบครัว Binion ก่อตั้ง World Series of Poker เมื่อสี่สิบปีที่แล้ว ในช่วงสามทศวรรษแรกของ WSOP Jack Binion มีส่วนรับผิดชอบต่อการเติบโตและความนิยมของการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโป๊กเกอร์ Jeffrey Pollack ประธานและข้าราชการ WSOP และเจ้าหน้าที่ของเขามุ่งมั่นที่จะรักษามรดกของ Jack Binion ให้คงอยู่ต่อไป และทำให้แน่ใจว่าเขาจะได้รับเกียรติและให้เครดิตในฐานะผู้เฒ่าของโป๊กเกอร์ ในการกล่าวเปิดงานทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ WSOP พอลแล็คกล่าวว่า: “ยินดีต้อนรับ ผู้เล่นและแฟน ๆ สู่การแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับโลกครั้งที่ 40 ผมขอต้อนรับแจ็ค บินเนียนขึ้นเวทีด้วยเกียรติและความเคารพอย่างสูง แจ็คในนามของทุกคนที่นี่ขอขอบคุณ ขอบคุณสำหรับ World Series of Poker ทั้งหมดที่เราทำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา — ทั้งหมดที่เคยทำกับ WSOP ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า — เป็นเพียงการปรุงแต่งบนมรดกของคุณและมรดกของครอบครัวของคุณ คุณแต่งเพลงนะ แจ็ค เราก็แค่ปิดบัง ขอบคุณอีกครั้ง” ด้วยคำพูดเหล่านั้น Jack Binion หยิบไมโครโฟน ต้อนรับฝูงชนและพูดคำที่โด่งดังที่สุดในโป๊กเกอร์ “สับเปลี่ยนและตกลง!”

• ในกิจกรรม WSOP ก่อนหน้านี้ ทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่รวมทางเลือก นโยบายนี้อนุญาตให้ผู้เล่นเข้าเล่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นๆ เกิดขึ้นในวันเดียวกัน จึงจำเป็นต้องเพิ่มตารางให้เร็วขึ้น “มันเป็นการทรงตัวขนาดยักษ์” แจ็ค เอฟเฟล ผู้อำนวยการการแข่งขัน WSOP กล่าว การแข่งขันที่เริ่มต้นตรงเวลาและปราศจากเหตุการณ์ใดๆ ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงการวางแผนและการดำเนินการที่ไม่ธรรมดาของเอฟเฟลและทีมงานทั้งหมดของเขา

• WSOP ปีนี้เริ่มต้นด้วยความปัง สองสามวันแรกรวมการซื้อ “Stimulus Special” มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ อีกด้านหนึ่งของการแข่งขันคือการแข่งขัน No-Limit Hold’em Championship มูลค่า 40,000 ดอลลาร์ “เราคิดว่านี่เป็นงานที่ยอดเยี่ยมที่จะแนะนำผู้เล่นให้รู้จักกับ WSOP มากขึ้น” แจ็ค เอฟเฟลกล่าว “เราต้องการให้ทุกคนมาที่นี่ในสัปดาห์แรกและต้องการเสนอกิจกรรมสองประเภทที่แตกต่างกันมาก แม้ว่ามันจะเป็นเกมเดียวกัน เราก็ทำสำเร็จแล้ว”

• การแข่งขันโฮลเด็มแบบไม่จำกัดจำนวน 1,500 ดอลลาร์เป็นการแข่งขันหลักรายการแรกตามกำหนดการที่มีการอุทธรณ์จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การเปิดตัว “กระตุ้นพิเศษ” ได้รับการเสนอชื่ออย่างเหมาะสมโดยอ้างอิงถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ตลาดยังคงไม่แน่นอนในหลายประเทศ ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเศรษฐกิจโป๊กเกอร์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง – อย่างน้อยที่ WSOP

• ตารางสุดท้ายมีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตบน ESPN 360 นี่เป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์ครั้งแรกของ WSOP ปี 2552 มีกำหนดการจัดกิจกรรมอีกอย่างน้อย 24 รายการ ซึ่งแยกระหว่าง ESPN 360 และ Bluff Media สำหรับตารางการออกอากาศที่สมบูรณ์ของกิจกรรมทั้งหมด ไปที่:

http://www.wsop.com/tourney/tourneydetails.asp?groupID=607

• ทัวร์นาเมนต์นี้สิ้นสุดในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 ในวันนี้ มีการแข่งขัน WSOP เจ็ดรายการพร้อมกัน นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สิ่งนี้เคยเกิดขึ้น ปีที่แล้ว มีหลายวันที่มีการแข่งขันหกรายการ แต่เจ็ดพร้อมกันนั้นเป็น WSOP ก่อน

เหตุการณ์

• งานโฮลเด็มไม่ จำกัด การซื้อ $1,000 ดึงดูดผู้เข้าร่วม 6,012 คน สิ่งนี้สร้างเงินรางวัลรวมมูลค่ารวม $5,410,800 ผู้เข้าเส้นชัยสูงสุด 621 คนได้เงินรางวัล

• บันทึกอื่นถูกบดขยี้: นี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่ WSOP Main Event ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์ สถิติก่อนหน้านี้ถูกกำหนดไว้ที่ WSOP ปี 2008 เมื่อการแข่งขัน No-Limit Hold’em ครั้งแรก (การซื้อ 1,500 ดอลลาร์ในเหตุการณ์ #2) ดึงดูดผู้เข้าร่วม 3,929 คน จำนวนผู้เล่นในการซื้อ “Stimulus Special” มูลค่า $1,000 – 6,012! – ทำลายเครื่องหมายก่อนหน้าและมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นถึง 53 เปอร์เซ็นต์จากสถิติก่อนหน้านี้ซึ่งหลายคนคิดว่าจะไม่ถูกทำลายในบางครั้ง!

• เหตุการณ์ WSOP ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์: นี่คือการจัดอันดับการแข่งขันโป๊กเกอร์สดที่ใหญ่ที่สุดห้ารายการในประวัติศาสตร์:

ผู้เล่น 8,773 คน — 2006 WSOPเหตุการณ์หลัก

6,844 ผู้เล่น — 2008 WSOP เหตุการณ์หลัก

6,358 ผู้เล่น — 2007 WSOP เหตุการณ์หลัก

6,012 ผู้เล่น — 2009 WSOP เหตุการณ์ 4

3,929 ผู้เล่น — 2008 WSOP เหตุการณ์2

• การแข่งขันมีขนาดใหญ่มากจนจำเป็นต้องมีการเริ่มต้นสองวัน เนื่องจาก WSOP เติบโตขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เช่น กิจกรรมหลัก จะต้องทำให้วันเริ่มต้นเริ่มสะดุดด้วยการเริ่มหลายครั้ง สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมมากขึ้น ห้องบอลรูมขนาดใหญ่สามห้องอัดแน่นเต็มความจุ – รวมถึง Amazon, Miranda และ Brasilia – รวมถึงห้อง Rio Poker Room ที่ตั้งอยู่ในคาสิโน ร้านอาหารทะเลของ Buzio และส่วนหนึ่งของพื้นที่เล่นเกมของคาสิโน มีผู้เล่นคนหนึ่งพูดติดตลกว่า “ทำไมไม่มีโต๊ะโป๊กเกอร์ในลานจอดรถ”

• ตามการประมาณการที่ไม่มีเงื่อนไข บางทีอาจมีผู้เล่นเข้ามามากกว่า 800-1,000 คน หากมีโต๊ะและพื้นที่ว่างมากขึ้น ผู้เล่นบางคนเดินทางไปที่ WSOP จากนอกรัฐและนอกประเทศ และรู้สึกผิดหวังที่เห็นการขายหมดเกลี้ยง สิ่งนี้แสดงให้เห็นจุดที่ในอนาคต ผู้เล่นควรพยายามลงทะเบียนล่วงหน้า (ซึ่งสามารถทำได้ล่วงหน้า ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ WSOP อย่างเป็นทางการ)

• การแข่งขันมีการเล่นในช่วงระยะเวลาห้าวัน เหตุการณ์เดิมกำหนดไว้เป็นเวลาสี่วัน ต้องการวันพิเศษเนื่องจากขนาดของฟิลด์บันทึก การแข่งขัน WSOP เกือบทั้งหมดจะสิ้นสุดในวันที่กำหนด แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะใช้เวลาเพิ่มอีกวันเนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่สิ้นสุดในเวลาเที่ยงคืน

• ผู้นำชิปวันที่ 1-A สิ้นสุดคือ Jeremiah DeGreef เขาจบลงด้วยอันดับที่ 466

• หัวหน้าชิป End of Day 1-B คือ JC Tran เขาจบลงด้วยอันดับที่ 68

• Dan Heimiller มาถึงโต๊ะสุดท้ายในฐานะหัวหน้าชิป อย่างไรก็ตาม เขาทำแต้มได้ช้าและจบลงด้วยการเข้าเส้นชัยอันดับที่หก

• ตารางสุดท้ายเริ่มต้นด้วยการนับชิปดังนี้:

Dan Heimiller 4,155,000

Steve Sung 3,395,000

Peter Vilandos 1,940,000

James Matz III 1,885,000

Jeff Oakes 1,680,000

Larry Sidebotham 1,500,000

Phong Huynh 1,310,000

Nathan Mullen 1,210,000

Danny Fuhs 965,000

• ตารางสุดท้ายกินเวลา 8 ชั่วโมง 45 นาที

• มือสุดท้ายมาถึงเมื่อ Sung ได้รับการจัดการกับ Pocket Kings กับ Pocket Eight ของ Vilandos มือที่ดีกว่ายกขึ้นทำให้ Sung ได้รับชัยชนะ WSOP ครั้งแรกที่คาดหวังไว้มาก

• การแข่งขันเริ่มอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม เวลา 12:01 น. การแข่งขันสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 3 มิถุนายน เวลา 11:45 น.

• นี่เป็นทัวร์นาเมนต์ WSOP ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ (วัดตรงเวลาตั้งแต่ต้นจนจบ) นอกเหนือจากกิจกรรมหลัก

สถิติ WSOP

• เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม #6 WSOP ประจำปี 2552 ได้ดึงดูดผู้เข้าประกวด 8,948 รายการ เงินรางวัล $ 16,948,855 มอบให้กับผู้ชนะ

ไฮไลท์การแข่งขัน:

ผู้ชนะ

· แชมป์เปี้ยนชิพ Lowball ที่ซื้อใน World Series of Poker $2,500 ไม่จำกัด Deuce-to-Seven คือ Phil Ivey จากลาสเวกัส รัฐเนวาดา

· Ivey เป็นหนึ่งในผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพมากที่สุดในโลก นี่เป็นสร้อยข้อมือทองคำ WSOP อันที่หกของเขา ทำให้เขามีผู้เล่นห้าคนติดต่อกันเป็นลำดับที่เจ็ดในรายชื่อผู้ชนะตลอดกาล Ivey เข้าร่วมกับ Layne Flack, Men “the Master” Nguyen, Jay Heimowitz และ TJ Cloutier ซึ่งแต่ละคนมีอาชีพที่ชนะหกครั้ง นี่เป็นชัยชนะ WSOP ครั้งแรกของเขาในรอบกว่าสี่ปี ชัยชนะครั้งสุดท้ายของ Ivey เกิดขึ้นในปี 2548

· ไอวี่ย์อายุ 32 ปี เขาแต่งงานกับภรรยา Luciaetta

· Ivey กลายเป็นบุคคลในตำนานที่ใกล้เคียงในโลกโป๊กเกอร์และเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบุคลิกลึกลับที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย หลายคนมองว่าเป็นดาราโป๊กเกอร์ที่ขี้อายที่สุดในโลก เขาไม่ค่อยให้สัมภาษณ์หรือเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของเขามากนัก ทว่ายิ่งไอวี่ย์วิ่งหนีจากสปอตไลท์มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดูเหมือนว่าจะส่องแสงมาที่เขามากขึ้นเท่านั้น การหาประโยชน์จากการพนันจำนวนมากของ Ivey ซึ่งคนทั่วไปไม่อาจหยั่งรู้ได้จำนวนมาก ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านยอดนิยมในยุคปัจจุบัน ทำให้ยากต่อการแยกข้อเท็จจริงออกจากนิยาย

· Ivey ทำการเดิมพันกีฬาและกีฬาขนาดสตราโตสเฟียร์เป็นประจำ มีรายงานว่าเขาเดิมพัน 1 ล้านเหรียญสหรัฐในซูเปอร์โบวล์ปีที่แล้ว

· Ivey เกิดในแคลิฟอร์เนีย และย้ายไปนิวเจอร์ซีย์ตั้งแต่อายุยังน้อย เขาเริ่มเล่น Seven-Card Stud ทุกวันในคาสิโนแอตแลนติกซิตี เมื่อถึงเวลาที่ Ivey อายุ 20 ต้นๆ เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นเงินสดที่ดีที่สุดในชายฝั่งตะวันออก ในขณะนั้น ฝ่ายตรงข้ามใช้คำว่า “อัจฉริยะ” และ “เมธี” เพื่ออธิบายไอวีย์

· “สำนักงานโป๊กเกอร์” ของ Ivey คือ Trump Taj Mahal จนถึงอายุ 24 เมื่อเขาย้ายไปลาสเวกัส จากนั้นเขาก็เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์และค่อยๆ บรรลุสถานะซุปเปอร์สตาร์ ในชัยชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ครั้งแรกของเขาในปี 2000 และอาจเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในรุ่นและวัฒนธรรมของโป๊กเกอร์ Ivey เอาชนะตำนาน “Amarillo Slim” Preston ในการเล่น heads-up นั่นถือเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของโต๊ะอาหารครั้งแรกของไอวีย์ และการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของสลิม

· หลังจากชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ Ivey ก็รีบหนีไปโดยไม่ถูกสัมภาษณ์โดยสอดคล้องกับลักษณะลับของเขา ในการสัมภาษณ์หลังการแข่งขันครั้งก่อนหลังจากชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP หมายเลขห้า (2005) Ivey กล่าวว่า: “ฉันคิดว่าฉันสามารถชนะสามสิบ (กำไลทอง) ทัวร์นาเมนต์ยากกว่ามากที่จะชนะในตอนนี้เพราะสนามใหญ่มาก ฉัน อย่าเล่นหลายทัวร์นาเมนต์ด้วยเหตุนั้น แต่ฉันก็ยังคิดว่าฉันสามารถไปถึง 30 ได้”

· เพื่อให้ได้กำไลทองคำ 30 อัน โดยพิจารณาจากอายุขัยเฉลี่ยของชายชาวอเมริกันที่มีสุขภาพดีอายุ 32 ปี (ตามตารางคณิตศาสตร์ประกันภัย) เขาจะต้องชนะการแข่งขัน WSOP ทุกๆ 1.5 ปี

· Ivey ยืนยันว่าเขาไม่ต้องการที่จะมีชื่อเสียง เขาไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นคนดัง Ivey บอกกับผู้ที่รู้จักเขาดีที่สุดว่าสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือการแข่งขันและชัยชนะ เขาถูกขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลอย่างแรงกล้าที่จะเอาชนะและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เขาทำ กิจกรรมอื่นๆ ของ Ivey ได้แก่ กอล์ฟ เขาเริ่มเล่นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีรายงานว่าใกล้จะเป็นนักกอล์ฟมือใหม่

· เพียงครู่เดียวหลังจากชัยชนะของเขา Ivey ถูกพบเล่นในทัวร์นาเมนต์อื่นที่เริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวัน ในช่วงพัก Ivey ถูกถามคำถามสองสามข้อในการสัมภาษณ์พิเศษ การแลกเปลี่ยนสั้น ๆ เป็นดังนี้ (หมายเหตุ: สื่ออาจเสนอราคาได้อย่างอิสระจากข้อความต่อคำที่บันทึกโดย Nolan Dalla):

คำถาม: สร้อยข้อมือทองคำที่ชนะหมายเลข 6 หมายถึงอะไร?

Ivey: มันหมายความว่าฉันเข้าใกล้เลขเจ็ดเข้าไปอีกก้าวหนึ่ง

คำถาม: คุณคิดอย่างไรเมื่อมองย้อนกลับไปที่งาน Deuce-to-Seven?

ไอวี่: ฉันไม่รู้ มันเป็นเหตุการณ์ที่ทรหด เมื่อเราได้เฮดอัพ เราเล่นเฮดอัพเป็นเวลานาน ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะนานขนาดนั้น ฉันคาดว่ามันจะแตกไปทางใดทางหนึ่ง มันเป็นตารางสุดท้ายที่ยากลำบาก ฉันไม่ได้เล่น Deuce มากขนาดนั้น ฉันจึงภูมิใจมากที่ได้สร้อยข้อมือในงานนี้เพราะว่าฉันไม่เคยชนะเกมนี้มาก่อน มันมีความหมายมากจริงๆ ทุกครั้งที่คุณชนะสร้อยข้อมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ มันคือความสำเร็จครั้งสำคัญ

คำถาม: คู่ต่อสู้คนสุดท้ายของคุณ John Monnette เล่นเกมที่ยอดเยี่ยม เห็นด้วย?

Ivey: ใช่ เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม ฉันเห็นด้วย – เขาเล่นได้ยอดเยี่ยม

คำถาม: คุณมองดูผู้เล่นที่อยู่เหนือคุณในการชนะ – ชื่ออย่าง Hellmuth, Brunson, Chan และคนอื่นๆ หรือไม่? คุณคาดหวังว่าจะแซงหน้าพวกเขาหรือไม่?

Ivey: ใช่ แน่นอน ฉันต้องการจับพวกเขา ฉันจะทำ.

คำถาม: คุณให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ทำไมคุณถึงชอบอยู่เงียบ ๆ ?

Ivey: ฉันแค่ชอบที่จะอยู่กับตัวเองและทำสิ่งของฉันเอง ฉันชอบเป็นตัวของตัวเอง ถ้าฉันสามารถทำเงินได้ก็เยี่ยมมาก ถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็สามารถเล่นโป๊กเกอร์ได้เสมอ มีคนอยู่แถวๆ นั้นที่ฉันสามารถเดิมพันได้หรือสองคน

· ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากชัยชนะของเขา ฮาวเวิร์ด เลเดอเรอร์ มือโปรโป๊กเกอร์ก็เดินผ่านและจับไอวี่ย์ “อย่ารายงานว่าเขาชนะการแข่งขัน” Lederer เรียกร้องอย่างกล้าหาญ “เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ว่าโปกเกอร์เป็นเกมแห่งทักษะ และการชนะของ Ivey จะทำลายทุกสิ่ง” Ivey ยิ้มและตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่า Lederer พูดเล่น

· Ivey เก็บเงินได้ $96,361 สำหรับอันดับแรก เขายังได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ที่หกของเขาอีกด้วย ชัยชนะครั้งก่อนของ Ivey มาจาก:

2000 — $2,500 Pot Limit Omaha

2002 — $1,500 Seven Card Stud

2002 — $2,500 Seven Card Stud High/Low Split

2002 — $2,000 SHOE

2005 — $5,000 Pot Limit Omaha

· Ivey เป็นหนึ่งในสี่ผู้เล่นที่คว้ากำไลทองคำ WSOP สามรางวัลในปีเดียว คนอื่นๆ ได้แก่ Puggy Pearson, Ted Forrest และ Phil Hellmuth

· ตอนนี้ Ivey มีเงินสด WSOP 31 ใบ และลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ 19 รายการ

ผู้เล่น

· ตารางสุดท้ายประกอบด้วยสองอดีตผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP – Phil Ivey และ Eric Kesselman

· รองชนะเลิศคือ John Monnette เขาเป็นมือโปรโป๊กเกอร์จากเมืองปาล์มเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเข้าร่วม UC-San Diego Monnette ไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนอย่าง Ivey อย่างแน่นอน แต่คนวงในโป๊กเกอร์ฮาร์ดคอร์บางคนแนะนำว่า Monnette อาจใกล้เคียงกับ Ivey ในด้านความสามารถดิบ และอาจจะดีกว่า Deuce-to-Seven Lowball เนื่องจากต้องเล่นเกมหลายครั้งต่อสัปดาห์ (Ivey ยอมรับว่าเขาไม่ค่อยเล่นเกม – เสียเปรียบแน่นอน) รู้จักกันในแวดวงโป๊กเกอร์บางวงในชื่อ “Crazy John” เนื่องจากธรรมชาติที่กล้าหาญของเขาที่โต๊ะ Monnette เริ่มเล่นเกมแปลก ๆ ที่ Oceans 11 Casino ในโอเชียนไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และมุ่งความสนใจไปที่เกมที่ใหญ่กว่าที่จัดขึ้นที่ Commerce Casino ในลอสแองเจลิส เขาเล่น Lowball No-Limit No-Limit Deuce-to-Seven Lowball มูลค่า 200-400 ดอลลาร์เป็นประจำด้วยเงินเดิมพัน 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะใช้มาตรการใดก็ตาม

· ด้วยอันดับที่สองของเขา ตอนนี้ Monnette มีเงินสด WSOP สิบเหรียญ แต่การเก็บเงินดูเหมือนจะเป็นสิ่งสุดท้ายในใจของเขาหลังจากที่ได้อันดับสอง Monnette คุ้นเคยกับการแกว่งเงินรางวัลที่หนึ่งในแต่ละวัน

· หยาน เฉิน จากเออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย จบอันดับสาม Chen เป็นผู้เชี่ยวชาญ Deuce-to-Seven ที่เดิมพันสูงอีกคนหนึ่ง เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นออนไลน์ Deuce-to-Seven ที่น่ากลัวที่สุดในโลก มีรายงานว่าเฉินได้ท้าทายใครก็ตามที่เขาจะเล่น Deuce-to-Seven สำหรับเดิมพันใดๆ “เขาเป็นเจ้าของเกมนั้น” โปรโป๊กเกอร์ จอห์น-โรเบิร์ต เบลแลนเด้ กล่าว

· ตำนาน Lowball และพ่อมด Billy Baxter ได้รับการติดต่อระหว่างการแข่งขันระหว่างผู้เล่นสามคนสุดท้าย “ฉันรู้จักพวกเขาทั้งหมดดี” แบ็กซ์เตอร์กล่าว “พวกเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม ฉันคิดว่าผู้เล่นสามคนที่เข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จ” Baxter ยอมรับจากบ้านในลาสเวกัสว่าเขากำลังติดตามการแข่งขันทางออนไลน์ในขณะที่กำลังเล่นอยู่

· อันดับที่สี่ตกเป็นของ Eric Kesselman ผู้ได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำใน Pot-Limit Hold’em ในการแข่งขัน WSOP ปี 2549

· Raphael Zimmerman จาก Missoula, MT จบด้วยอันดับที่ 5 ซิมเมอร์แมนเป็นกวีตัวยง เขาได้เขียนหนังสือหกเล่มเต็มไปด้วยบทกวี

· หมัดเด็ดที่หกคือ Rondeen Talebi จากลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย

· อันดับที่เจ็ดตกเป็นของ Elia Ahmadian จาก Fairfax, VA นี่เป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของตาราง WSOP ครั้งที่สองของเขา

· Layne Flack ผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ห้าสมัย จากลาสเวกัส รัฐเนวาดา จบด้วยอันดับที่แปด

· อดีตผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP อีกห้ารายได้รับเงินในงานนี้ ได้แก่ David Gray (อันดับ 11), Freddy Deeb (อันดับ 12), Chris Bjorin (อันดับ 13), Barry Greenstein (อันดับ 18) และ Erick Lindgren (อันดับ 20)

· หมัดเด็ดอันดับ 20 Erick Lindgren ได้รับรางวัล WSOP “ผู้เล่นแห่งปี” เมื่อปีที่แล้ว

· โปรโป๊กเกอร์ยอดนิยม Vanessa Rousso จ่ายเงินเป็นครั้งที่สองที่ WSOP ของปีนี้ จบในวันที่ 17 เธอยังได้รับเงินรางวัล $40,000 No-Limit Hold’em Championship เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รุสโซมีปีที่ดีจนถึงตอนนี้ เนื่องจากเธอได้อันดับสองรองจาก Huck Seed ในรายการ National Heads-Up Championship ของ NBC เมื่อสามเดือนก่อน

· ผู้ชนะ 2 สมัย Jon Phan เป็นแชมป์ป้องกันจากการแข่งขัน Deuce-to-Seven ของปีที่แล้ว ซึ่งเล่นเป็นเกม Limit ปีนี้จัดทัวร์นาเมนต์ Deuce-to-Seven สามรายการ มากที่สุดในประวัติศาสตร์ WSOP งานนี้เล่นแบบไม่จำกัด รุ่น Limit ของเกม Deuce-to-Seven Lowball Draw ฉบับเดียวกันพร้อมการซื้อ 2,500 ดอลลาร์จะเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน การบายอิน No-Limit Deuce-to-Seven World Championship มูลค่า 10,000 ดอลลาร์จะเริ่มขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน

· ราชาแห่งเกม Lowball ที่ไม่มีปัญหายังคงเป็น Billy Baxter จากลาสเวกัส รัฐเนวาดา ผู้ได้รับคัดเลือก Poker Hall of Fame เข้าร่วมงานนี้ แต่ไม่ได้เงินสด Baxter ชนะรายการ Deuce-to-Seven สี่รายการที่น่าประหลาดใจในช่วงชีวิตของเขา และถือสร้อยข้อมือทองคำ WSOP เจ็ดรายการ ทั้งหมดอยู่ในรูปแบบบอลต่ำหลากหลายรูปแบบ สถิติความเป็นเลิศในโป๊กเกอร์รูปแบบหนึ่งไม่น่าจะถูกท้าทายจากใครๆ เลย นอกจาก Phil Hellmuth ที่อาจได้รับกำไลทองคำ 11 อันของเขาที่ Hold’em ชนะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโฮลเด็มมีการจัดการแข่งขันมากขึ้นทุกปี อำนาจสูงสุดของ Baxter จึงไม่มีใครเทียบได้

อัตราต่อรองและสิ้นสุด

· ทัวร์นาเมนต์ Deuce-to-Seven ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ WSOP ตั้งแต่ปี 1973 ในอดีต Deuce-to-Seven ถูกเล่นโดยมือโปรเกมเงินสดที่เดิมพันสูงโดยเฉพาะ และที่ WSOP เกมนี้ไม่ค่อยแพร่หลายในห้องบัตรสาธารณะ – ไม่ว่าจะเป็นเกมเงินสดหรือการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในฐานะเกมออนไลน์

· Deuce-to-Seven Lowball หมายถึงมือที่แย่ที่สุดหรืออันดับต่ำสุดชนะเงินกองกลาง มือโลว์บอล 2-7 ที่ดีที่สุดคือ 2-3-4-5-7 ของชุดผสม เอซนับเป็นไพ่สูง ฟลัชและสเตรทนับรวมผู้เล่น ในขณะที่วงล้อ (A-2-3-4-5) เป็นมือที่สมบูรณ์แบบในการเล่นโลว์บอลมาตรฐาน ใน Deuce-to-Seven มักจะเป็นมือที่เสียไปเพราะการนับสเตรทกับผู้เล่น

· มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างว่าเกมที่ผิดปกตินี้เกิดขึ้นเมื่อใดและที่ใด นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 รูปแบบของโลว์บอลได้แพร่กระจายไปทั่วแคลิฟอร์เนียและเนวาดา David Sklansky นักทฤษฎีโป๊กเกอร์กล่าวว่า Limit “Double-Draw” Lowball ถูกแพร่กระจายครั้งแรกที่ Vegas World (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 คนอื่น ๆ อ้างถึงเกมที่เรียกว่า “Ten-Handed Triple-Draw Lowball” เป็นผู้พิทักษ์ Triple Draw ซึ่งเล่นที่การแข่งขันโป๊กเกอร์ Super Bowl ของ “Amarillo Slim” ใน Reno และ Lake Tahoe ในช่วงปี 2522 ถึง 2527 โป๊กเกอร์สามารถรองรับผู้เล่นได้มากที่สุดสามหรือสี่คนเท่านั้น เนื่องจากจำนวนไพ่ที่จำเป็นในการทำให้มือสมบูรณ์ การลดจำนวนไพ่ (เหลือห้าใบ) ทำให้ผู้เล่นสามารถนั่งในเกมได้มากขึ้น ดังนั้นเกมที่เรารู้ว่ามีอยู่ในปัจจุบัน

· ทัวร์นาเมนต์นี้ดึงดูดแกลเลอรีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมเกือบอย่างแน่นอน ตอนจบเล่นที่เวทีหลัก ESPN เฉพาะฝูงชนในห้องยืนดูการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ว่าผู้เล่นแต่ละคนจะมีส่วนการรูท แต่ก็ชัดเจนว่าไอวี่ย์เป็นดาวเด่น การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเขารับประกันได้ว่าจะมีบ้านเต็มรูปแบบซึ่งดูเหมือนจะเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ของโป๊กเกอร์กำลังถูกสร้างขึ้น

· Bluff Media ดำเนินการถ่ายทอดสดเป็นการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต นี่เป็นการแสดงสดออนไลน์ครั้งที่สองจาก 2009 WSOP มีกำหนดการจัดกิจกรรมอีกอย่างน้อย 23 รายการ ซึ่งแยกระหว่าง ESPN 360 และ Bluff Media สำหรับตารางการออกอากาศที่สมบูรณ์ของกิจกรรมทั้งหมด ไปที่:

http://www.wsop.com/tourney/tourneydetails.asp?groupID=607

เหตุการณ์

· การแข่งขัน Lowball ไม่จำกัดจำนวน $2,500 ที่ซื้อใน Deuce-to-Seven ดึงดูดผู้เข้าแข่งขัน 147 คน สิ่งนี้สร้างเงินรางวัลรวมรวม $388,100 ผู้ที่เข้าเส้นชัย 21 อันดับแรก (สามโต๊ะ) เก็บเงินรางวัล

· การแข่งขันมีระยะเวลาสามวัน ตารางสุดท้ายเล่นบนเวทีหลักของอีเอสพีเอ็น

· ณ จุดหนึ่งระหว่างการเล่นสามมือ Ivey มีชิปทั้งหมดน้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ในการเล่น เขามาอยู่ในมือข้างหนึ่งของการจับกุม แต่ Ivey กลับเข้าสู่การต่อสู้และเอาชนะคู่ต่อสู้ทีละคน เครดิตของเขา John Monnette รองชนะเลิศตกลงไป 7 ต่อ 1 มาร์จิ้น ณ จุดหนึ่งและสามารถฟื้นความเป็นผู้นำชิปได้ แต่ Ivey ชนะใน pot ส่วนใหญ่ในช่วงท้ายและได้ชัยชนะ

· มือสุดท้ายของคืนลงมาเป็นไพ่ใบเดียวเมื่อผู้เล่นค่อนข้างใกล้ชิป Ivey ถูกแจก 7-6-4-2 และย้ายเข้าทั้งหมด Monnette เรียกการเพิ่มและแสดง 9-7-5-2 Ivey เป็นที่ชื่นชอบอย่างชัดเจน แต่ Monnette ยังมีชีวิตอยู่มาก แต่เขาจับ 7 ซึ่งจับคู่มือของเขา (ไม่ดีใน lowball) ไอวีย์จับได้ 5 ซึ่งทำให้เขาแข็งแกร่งมาก 7-6-5-4-2 – และชัยชนะ

· การแข่งขันเริ่มอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน เวลา 17.00 น. การแข่งขันสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน เวลา 22:45 น.

สถิติWSOP

· เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม #8 WSOP ประจำปี 2552 ได้ดึงดูดผู้เข้าประกวด 11,892 รายการ มีการมอบเงินรางวัลมูลค่า 21,146 ดอลลาร์แก่ผู้ชนะ

· ผ่านกิจกรรม #8 ชาวอเมริกันเจ็ดคนได้รับรางวัลกำไลทองคำ หนึ่งรัสเซียได้รับชัยชนะ ไม่มีประเทศอื่นเข้าร่วมในพิธีสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ซึ่งจะมีขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากชัยชนะของผู้ชนะ