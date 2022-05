เว็บพนันบอลออนไลน์ นักพนันกีฬาในรัฐอิลลินอยส์เดิมพันหนัก

เว็บพนันบอลออนไลน์ (เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – ดูเหมือนว่าชาวอิลลินอยส์จำนวนมากมีความสนใจทางการเงินในเดือนมีนาคม Madness ในปีนี้

ตามPlayIllinois.com $ 286.2 ล้านถูกเดิมพันในการแข่งขันบาสเก็ตบอล NCAA ทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นั่นคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากปีที่แล้วเมื่องาน March Madness อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์

เกือบ 96% ของการเดิมพันวางเดิมพันออนไลน์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของรัฐเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่อนุญาตให้หนังสือกีฬาออนไลน์ได้ลูกค้าใหม่จากระยะไกล การเดิมพันกับทีมวิทยาลัยของรัฐอิลลินอยส์ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกนั้นถูกกฎหมาย แต่นักวิเคราะห์ โจ บูเซลล์กล่าวว่ามันไม่ส่งผลกระทบมากนัก

“เห็นได้ชัดว่า อิลลินอยส์และโลโยลาทำได้ไม่ดีนัก” บูเซลล์กล่าว

ยอดรวมการแข่งขันกีฬาอิลลินอยส์ทำเงินได้ 14.3 ล้านดอลลาร์ในรายรับรวมที่ปรับแล้วโดยรัฐได้รับรายรับภาษีประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์

หนังสือกีฬาถือเพียง 5% ของที่จับทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวเลขที่มักจะใกล้ถึง 10%

“หนังสือกีฬาทำเงินได้มากกว่าซูเปอร์โบวล์เพียง 5 ล้านดอลลาร์ แต่มีเดิมพันมากกว่านั้นใน March Madness ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าอย่างไรสาธารณะก็ออกมาค่อนข้างดี” Boozell กล่าว

DraftKings เป็นหนังสือกีฬาออนไลน์อันดับต้น ๆ ที่ทำเงินได้กว่า 105 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการแข่งขัน ตามด้วย FanDuel และ BetRivers

Boozell คาดว่าตัวเลขการเดิมพันกีฬารายเดือนในรัฐอิลลินอยส์จะเข้าใกล้ 900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้รัฐแข็งแกร่งขึ้นซึ่งอาจเป็นตลาดการพนันกีฬาอันดับ 2 ในประเทศมาในฤดูกาลฟุตบอลรองจากนิวยอร์กเท่านั้น

ในการเมืองฟลอริดา ผู้สมัครระดับรัฐและ PAC ใช้เงิน 302.3 ล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565 มากกว่า 165.9 ล้านดอลลาร์หรือ 54.9% ของค่าใช้จ่ายทางการเงินของแคมเปญทั้งหมดตกเป็นของผู้รับเงิน 10 รายที่อยู่ในอันดับต้นๆ .

ผู้รับเงินคือนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับเงินจากบัญชีแคมเปญ ผู้สมัครและ PAC ต้องรายงานค่าใช้จ่ายของแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินให้กับผู้ขาย การบริจาคให้กับบัญชีแคมเปญอื่นๆ และการโอนเงินผ่านธนาคาร ไปยังกระทรวงการต่างประเทศฟลอริดา

ผู้รับเงิน 10 อันดับแรกในฟลอริดา (1/1/2021 – 28/2/2022)

นี่คือผู้รับเงินหาเสียง 10 อันดับแรกของฟลอริดาในรอบการเลือกตั้งปี 2022 ตามรายงานล่าสุด

อันดับ ชื่อผู้รับเงิน รับทั้งหมด

1. Game Day Strategies LLC $72,575,200.00

2. Cornerstone Solutions Florida LLC $39,136,985.83

3. การกำหนดเป้าหมายขนาดเล็กขั้นสูง $23,864,574.58

4. ยืนหยัดเพื่อ Florida Inc $10,000,000.00

5. Election Management Solutions Inc $5,769,973.30

6. ธนาคาร Suntrust 5,665,286.99

7. SGS Incorporated $3,073,896.28

8. เผด็จการบัญชี $2,363,972.53

9. Cap Fin LLC $1,893,391.26

10. SRH Media Inc $1,525,000.00

รายจ่ายทั้งหมดในเก้ารัฐระหว่างรอบการเลือกตั้งปี 2565

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของแคมเปญแตกต่างกันอย่างมากในหมู่ผู้สมัครระดับรัฐและ PAC ปัจจัยหลายประการ รวมถึงกฎระเบียบด้านการเงินของการหาเสียงเฉพาะรัฐ มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ นี่คือค่าใช้จ่ายด้านการเงินของแคมเปญทั้งหมดในฟลอริดาเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐอื่นๆ อีกแปดรัฐที่มีข้อมูลจาก Transparency USA สำหรับรอบการเลือกตั้งปี 2022:

เปรียบเทียบรายจ่ายทั้งหมดโดยรัฐ

อันดับ สถานะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ระยะเวลาการรายงาน

1 เท็กซัส $337,432,351 1/1/2022 – 2/19/2022

2 เพนซิลเวเนีย $319,374,389 1/1/2022 – 3/9/2022

3 ฟลอริดา $302,254,134 1/1/2022 – 28/2/2022

4 มิชิแกน $71,971,787 1/1/2022 – 4/20/2022

5 แอริโซนา 63,716,617 1/1/2565 – 31/3/2565

6 โอไฮโอ $59,240,397 1/1/2022 – 4/13/2022

7 วิสคอนซิน $34,706,022 1/1/2022 – 3/21/2022

8 อินดีแอนา $32,159,398 1/1/2022 – 4/8/2022

9 นอร์ทแคโรไลนา $22,543,037 1/1/2022 – 31/12/2021

ข้อมูลข้างต้นอิงตามรายงานการเงินของแคมเปญที่ Florida PAC ที่ใช้งานอยู่ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศฟลอริดา Transparency USA เผยแพร่ข้อมูลการเงินของแคมเปญตามกำหนดเวลาการรายงานที่สำคัญ กฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางอาจกำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องยื่นรายงานเพิ่มเติม

ชื่อรายงาน รายงานวันครบกำหนด

ข้อมูล Q4 ปี 2565 (2021 M12) 1/10/2022

2022 M3 4/11/2022

2022 ระดับประถมศึกษา 2 7/8/2022

2022 ระดับประถมศึกษา 5 8/5/2022

2022 ทั่วไป 1 9/2/2022

2022 ทั่วไป 3 9/30/2022

บทความนี้เป็นการเผยแพร่ร่วมกันจาก Ballotpedia และ Transparency USAซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินของแคมเปญสำหรับการเลือกตั้งระดับรัฐ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเราที่นี่

(เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) — คำของบประมาณใหม่ของเมโทรแนชวิลล์รวมถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับสนามกีฬาเทนเนสซีไททันส์แห่งใหม่

โครงการนี้จะไม่ได้รับเงินทุนจากพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไป แต่จะได้รับการสนับสนุนผ่านพันธบัตรรายได้ตามภาษีการขายและภาษีการใช้ 500 ล้านดอลลาร์จากรัฐเทนเนสซีและการระดมทุนที่ไม่มีชื่อจากการเป็นเจ้าของไททันส์ซึ่งจะมีมูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์

งบประมาณการปรับปรุงทุนเป็นรายการที่ต้องการของโครงการที่ยื่นโดยนายกเทศมนตรีเมืองแนชวิลล์ จอห์น คูเปอร์ และต้องได้รับการอนุมัติจากสภานครหลวง

เอกสารงบประมาณระบุว่าแหล่งเงินทุนจะรวมถึงเงินสมทบจากรัฐและทีม และพันธบัตรรายได้จากการกีฬา หนี้ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากภาษีการขายที่ผู้ใช้สร้างขึ้น แหล่งที่มาที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยว เช่น ภาษีการเข้าพักในโรงแรม และกองทุนที่เกี่ยวข้อง

เงินจำนวน 2.2 พันล้านดอลลาร์นั้นตรงกับประมาณการโครงการ ระดับสูง ที่แจกจ่ายภายในสมัชชาใหญ่ในเดือนเมษายนบนสนามกีฬาขนาด 1.7 ล้านตารางฟุต ซึ่งจะพร้อมสำหรับฤดูกาลเอ็นเอฟแอลปี 2026

Cooper เพิ่งเขียน op-ed ในรัฐเทนเนสเซียนเกี่ยวกับเงินทุนสำหรับโครงการนี้ โดยอ้างว่า “ไม่ว่าในกรณีใดๆ ภาษีทรัพย์สินหรือภาษีการขายจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการก่อสร้างสนามกีฬาหรือการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงสนามกีฬาในอนาคต แหล่งเงินทุนหลักสำหรับการก่อสร้างสนามกีฬาจะเป็นไททันส์ และผู้มาเยือนแนชวิลล์และวิทยาเขตสนามกีฬา ผู้เสียภาษีจะได้รับการคุ้มครองในกรณีที่การก่อสร้างล้นเกิน”

เจซี แบรดบิวรี นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเคนเนซอร์ (จอร์เจีย) อธิบายว่าการใช้ภาษีการขายเฉพาะก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้ดอลลาร์ของกองทุนทั่วไปจากเมือง เพราะจะมีผลกระทบต่องบประมาณของเมืองเช่นเดียวกัน เว็บพนันบอลออนไลน์ การวิจัยพบว่าการเปลี่ยนสนามกีฬาไททันส์ในปัจจุบันด้วยสนามกีฬาแห่งใหม่และการสร้างการพัฒนาแบบผสมผสานรอบ ๆ สนามกีฬานั้นจะไม่เพิ่มการใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษีโดยรวมในเมือง

แต่จะเปลี่ยนการใช้จ่ายจากส่วนอื่น ๆ ของแนชวิลล์ไปสู่การพัฒนาใหม่แทน

“มันเป็นแค่การใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมือนกับการสาดน้ำในถัง” แบรดเบอรีอธิบาย “ด้านหนึ่งลึกขึ้น อีกด้านหนึ่งตื้นขึ้น”

นอกจากนี้ เขายังคัดค้านการอธิบายภาษีในเอกสารงบประมาณด้วย

“การอธิบายกองทุนเหล่านี้ว่ามาจากภาษีที่ ‘ผู้ใช้สร้างขึ้น’ นั้นไม่สมเหตุสมผล” Bradbury กล่าว “มีการเก็บภาษี 8 หรือ 365 วันต่อปีหรือไม่? มีการเรียกเก็บภาษีโรงแรมเฉพาะกับลูกค้าเกมนอกเมืองเท่านั้นหรือไม่ ถ้อยคำดังกล่าวเป็นการจงใจหลอกลวง

“นี่ไม่ใช่ภาษีตั๋ว และแน่นอนว่าพวกเขาไม่เสนอภาษีตั๋ว เพราะนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับทีมที่เรียกเก็บราคาที่สูงขึ้นด้วยตัวมันเอง เหตุผลที่ใช้ภาษีอื่นๆ เป็นเพราะพวกเขาต้องการไม่ใช่ลูกค้า ให้ผู้เสียภาษีอุดหนุนสนามกีฬา”

แบรดเบอรีเรียกรายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้ในขณะที่ผลักดันเงินทุนของรัฐให้ถึง 500 ล้านดอลลาร์และภาษีโรงแรมแห่งใหม่ของเดวิดสันเคาน์ตี้ “ขยะร้อน” “ไม่น่าเชื่อถือแต่อย่างใด” และ “การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์กินเนื้อ” เพราะไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและเป็น ดำเนินการโดย “บริษัทที่ปรึกษาด้านนักล่า” ที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งเขากล่าวว่าได้รับค่าตอบแทนเพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของสนามกีฬาแห่งใหม่และสนามกีฬานิสสันในปัจจุบัน

หากสนามที่มีศักยภาพมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ได้รับเงินทุนเพียง 700 ล้านดอลลาร์จากการเป็นเจ้าของไททันส์ ก็จะรวมเงินทุนสาธารณะ 1.5 พันล้านดอลลาร์ด้วย

“ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย “ดังนั้น มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่สิ่งที่ทำให้ข้อตกลงนี้แย่ลงไปอีกคือคุณกำลังเปลี่ยนสนามกีฬาที่ค่อนข้างใหม่”

Cooper เขียนในความคิดเห็นของเขาว่า “ทั้งแนชวิลล์และทั้งรัฐได้รับประโยชน์อย่างมากจากการมีไททันส์ที่นี่ และตอนนี้ เรามีโอกาสที่จะขยายผลประโยชน์เหล่านั้นด้วยการนำเมืองออกจากธุรกิจบำรุงรักษาสนามกีฬา”

จากนั้นคูเปอร์ชี้ให้เห็นว่าสัญญาเช่าที่ลงนามโดยเมืองสำหรับสนามกีฬาแห่งนั้นรวมถึงการบำรุงรักษาสนามกีฬาที่ได้รับทุนจากผู้เสียภาษีจนถึงปี 2581

แบรดบูรี่ ค้าน นิสสัน สเตเดี้ยม ถือว่าประสบความสำเร็จ

“มันไม่ประสบความสำเร็จหรอก ถ้ามันทำให้คุณเสียเงินไปแล้วหลังจาก 25 ปี” แบรดเบอรี่กล่าว “คุณไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้”

(เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – นักกีฬาระดับไฮสคูลในโอไฮโอจะไม่สามารถทำกำไรจากการใช้ชื่อ ภาพลักษณ์ และความคล้ายคลึงกันอย่างที่นักกีฬาระดับวิทยาลัยเพิ่งสามารถทำได้

โรงเรียนที่เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาโรงเรียนมัธยมแห่งรัฐโอไฮโอลงคะแนนเสียงลงอย่างท่วมท้น 538-254 ข้อเสนอของสมาคมที่จะอนุญาตให้นักเรียนนักกีฬาลงนามในข้อตกลงการรับรอง

ข้อเสนอนี้สะท้อนกฎของวิทยาลัย – NIL ล่าสุด อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของทีม โรงเรียน หรือ OHSAA นอกจากนี้ การรับรองจะไม่ได้รับอนุญาตในทรัพย์สินของโรงเรียนหรือในชุดนักเรียน และจะห้ามบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคาสิโน การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และยาสูบ

“ทุกปี กระบวนการลงคะแนนเสียงประชามติแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของเรามีเสียงในกระบวนการประชาธิปไตยนี้” Doug Ute กรรมการบริหาร OHSAA กล่าว “หาก NIL กำลังจะเข้าสู่เขตการศึกษาระหว่างโรงเรียนของรัฐโอไฮโอ เราต้องการให้โรงเรียนต่างๆ เป็นผู้กำหนดการตัดสินใจนั้น ไม่ว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร จะรวมถึงการอภิปรายในประเด็นนี้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำของสมาคมกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอื่นๆ ของรัฐ”

หากมาตรการดังกล่าวผ่านพ้นไป นักกีฬาอาจได้รับอนุญาตให้ขายภาพดิจิทัลหรือเสื้อผ้าที่มีชื่อหรือรูปภาพของตน หรืออาจสามารถเก็บลายเซ็นหรือจัดค่ายได้

สมัชชาใหญ่แห่งรัฐโอไฮโอได้ประกาศใช้ชื่อ ภาพลักษณ์ และความเหมือนของวิทยาลัยเมื่อปลายปีที่แล้ว มันถูกเพิ่มเข้าไปในใบเรียกเก็บเงินทหารผ่านศึกที่รวมการเล่นเกมกีฬาและข้อจำกัดด้านกีฬาของเพศ

OHSAA เป็นตัวแทนของโรงเรียน 817 แห่งทั่วรัฐ

แผนการของนายกเทศมนตรี Eric Adams ในการรักษาการศึกษาแบบเร่งรัดในนิวยอร์กซิตี้จากนักวิจารณ์ที่ก้าวหน้าเริ่มต้นด้วยนักเรียนเช่นลูกสาวของ Cassy Thime: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผิวดำที่จะเติบโตในห้องเรียนที่มีพรสวรรค์ซึ่งปัจจุบันมีเด็กผิวสีไม่กี่คน

“เธอเป็นนักเรียนชั้นยอดและโครงการที่มีพรสวรรค์จะทำให้เธอได้รับการศึกษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและผลักดันให้เธอก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ” Thime ผู้ซึ่งจบปริญญาเอกด้านการศึกษาและอาศัยอยู่ในควีนส์กล่าว “ตอนนี้เธอมีเพื่อนร่วมชั้นที่อ่านหนังสือไม่ออก”

อดัมส์ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมกำลังพุ่งเข้าสู่การโต้เถียงเรื่องโรงเรียนคัดเลือกทางวิชาการที่แบ่งชุมชนจากซานฟรานซิสโกไปยัง Fairfax County รัฐเวอร์จิเนีย

นายกเทศมนตรีคนผิวดำคนที่สองของนิวยอร์กปฏิเสธคำวิจารณ์ที่ว่าการเรียนรู้แบบเร่งรัดนั้นเป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติและต้องถูกรื้อถอนเนื่องจากมีนักเรียนผิวสีจำนวนน้อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เขาเชื่อว่าพวกเขาควรมุ่งมั่นเพื่อการศึกษาที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน เพื่อช่วยพวกเขา Adams และ David Banks อธิการบดีโรงเรียนคนใหม่ของเขากำลังวางรากฐานที่รวบรวมทั้งนักวิชาการที่มีการแข่งขันและความหลากหลาย หากกลยุทธ์ระยะยาวนี้ได้ผล นิวยอร์กอาจมีอิทธิพลต่อเขตต่างๆ ทั่วประเทศ

ดังที่ Banks เห็นว่า ปัญหาของโรงเรียนที่คัดเลือกมานั้นใกล้จะถึงจุดขาดแคลนแล้ว มีที่นั่งน้อยเกินไปสำหรับนักเรียนระดับสูงในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมปลายสำหรับทุกคนที่ได้รับเกียรติ ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาจึงค่อนข้างชัดเจน: สร้างโรงเรียนและโปรแกรมชั้นยอดมากขึ้น

นิวยอร์กเริ่มต้นด้วยการเพิ่มที่นั่ง 1,100 ให้กับโปรแกรมพรสวรรค์และความสามารถ (G&T) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงนี้ การระบุนักเรียนผิวดำและลาตินที่ก้าวหน้ามากขึ้นจากการไปเรียนหมายความว่าพวกเขาจะพร้อมมากขึ้นที่จะมีคุณสมบัติสำหรับโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายชั้นนำของนิวยอร์กเช่น Stuyvesant, Bronx Science และ Brooklyn Tech ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องจากผู้ก้าวหน้าเพราะยอมรับเพียง กำมือของคนผิวดำและลาติน

เพื่อให้แน่ใจว่าคนผิวสีและชาวละตินจะเต็มที่นั่งในโปรแกรม G&T ที่กำลังขยายตัว อดัมส์ยังต้องเปลี่ยนกระบวนการรับสมัคร การทดสอบทั่วเมืองซึ่งนักเรียนทุกคนทั่วนิวยอร์กแข่งขันกันเองเพื่อการรับเข้าเรียนนั้นเป็นอุปสรรค นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย (ไม่รวมชาวเอเชีย) รับที่นั่งที่มีพรสวรรค์เพียง 16% ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ ขณะที่คิดเป็น 63% ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมด โดยที่คนผิวขาวและชาวเอเชียครอบครองพื้นที่ประมาณ 75% ของที่นั่งที่มีพรสวรรค์ ตามข้อมูลของเมือง

ด้วยเหตุผลนี้ ธนาคารจึงยกเลิกการสอบข้อเขียนทั่วเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนผิวขาวและชาวเอเชียที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ ตอนนี้นักเรียนก่อนวัยเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินโดยครูสำหรับการรับสมัคร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนดีในโรงเรียนประถมศึกษาแต่ละแห่งจะได้รับเชิญให้สมัครด้วย แนวทางนี้ใช้สิ่งที่นักวิชาการเรียกว่า “บรรทัดฐานในท้องถิ่น” หมายความว่านักเรียนจะแข่งขันกับคนอื่นๆ ในกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะช่วยลดความได้เปรียบทางวิชาการใดๆ ที่เติบโตขึ้นในเขตการศึกษาที่มั่งคั่งขึ้น

ผลที่ตามมาก็คือ เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นของคนผิวสีและชาวลาติน รวมทั้งคนผิวขาวและชาวเอเชียที่น้อยลงจะเข้าร่วมโปรแกรมที่มีพรสวรรค์ ซึ่งเป็นการปรับสมดุลทางเชื้อชาติที่ก่อให้เกิดการฟันเฟืองในเขตการศึกษาอื่นๆ พ่อแม่ชาวเอเชียในแฟร์แฟกซ์เคาน์ตี้ รัฐเวอร์จิเนีย ฟ้องข้อหาปรับสมดุลทางเชื้อชาติที่โรงเรียนมัธยมโทมัส เจฟเฟอร์สัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแพ้ที่ศาลฎีกาในเดือนเมษายน

แต่ผู้สนับสนุนของ G&T ในนิวยอร์กเปิดรับการปรับสมดุล ตราบใดที่พายยังขยายออกไปสำหรับทุกคน และกระบวนการรับสมัครได้มาตรฐานและโปร่งใส Chien Kwok แห่ง Parent Leaders for Accelerated Curriculum and Education ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียส่วนใหญ่ ยกย่องแผนของ Adams ในการยอมรับแนวคิดที่ว่าเด็กที่มีพรสวรรค์ในทุกชุมชนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาที่เข้มงวด

“ในอดีต เราทิ้งเด็กที่มีพรสวรรค์ไว้เบื้องหลัง” กว็อกกล่าว “ตอนนี้โปรแกรมกำลังขยายตัว มันไม่ใช่เกมที่ไม่มีผลรวมอีกต่อไป ดังนั้นฉันจึงสนับสนุน”

ชัยชนะสำหรับมาตรฐานวิชาการระดับสูง

ธนาคารยังให้คำมั่นที่จะขยายขอบเขตที่คล้ายกันไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนกลางและมัธยมศึกษาตอนปลายของเมืองในอนาคต หากเป็นเช่นนั้น มันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนหลายหมื่นคนในระบบโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และส่งข้อความไปทั่วประเทศว่ามาตรฐานทางวิชาการที่สูงและความเสมอภาคทางเชื้อชาติไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องโง่เขลา

Jonathan Plucker ศาสตราจารย์จาก Center for Talented Youth แห่งมหาวิทยาลัย Johns Hopkins กล่าวว่า “ผู้คนจำนวนมากจะจับตาดูอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเพียงใด “และฉันมั่นใจมากว่าในที่สุดมันจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่จะเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับประเทศและชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับความเป็นเลิศด้านการศึกษา”

นั่นอาจเป็นมุมมองรั้นเมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคข้างหน้า แบ๊งส์วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงศึกษาธิการที่เขาเป็นผู้นำโดยเรียกมันว่าระบบราชการที่พังทลายและหนักหน่วงซึ่งพยายามดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาในงานพื้นฐานที่สุดเช่นการสอนนักเรียนให้อ่านในระดับชั้นประถมศึกษา

เพื่อปรับปรุงโปรแกรมที่มีพรสวรรค์ ครู ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองให้สอนนักเรียนที่มีพรสวรรค์ จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม ทั้งเมืองก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกับหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างดีและเป็นปัจจุบันเพื่อท้าทายนักเรียนที่มีพรสวรรค์ ในปัจจุบัน การสอนแบบมีพรสวรรค์แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน และมักจะไม่ได้ไปไกลเกินกว่าหลักสูตรการศึกษาทั่วไปที่รัฐกำหนด

นายกรัฐมนตรียังต้องต่อสู้กับกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ปกครองหลายสิบกลุ่มในหลายเขตของ 32 เขตของนิวยอร์กซึ่งไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์กับโปรแกรมการศึกษาที่แข่งขันกันซึ่งแยกนักเรียนตามความสามารถ กลุ่มเหล่านี้ เช่น New York Appleseed ได้กล่อมให้เลิกโรงเรียนเร่งรัด และวางนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลาย – แยกจากเกรดหกระดับ – ในห้องเรียนการศึกษาทั่วไปเดียวกันเพื่อลดการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ นักเรียนระดับสูงจะช่วยเหลือผู้ที่ล้าหลังในด้านวิชาการ ทฤษฎีดำเนินไป และทุกคนชนะ

ผู้ก้าวหน้าใกล้จะบรรลุเป้าหมายที่เรียกว่า Brilliant NYC เมื่อสิ้นสุดการบริหารของ Bill de Blasio ในฐานะนายกเทศมนตรีเมื่อปีที่แล้ว พวกเขา “ตกใจ” ที่อดัมส์ปฏิเสธเพราะต้องการให้ออกแบบ G&T ใหม่ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นผู้สูงศักดิ์โดยเนื้อแท้และไม่มีค่าสำหรับนักเรียนคนใด

Allison Roda ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาที่ Molloy College ผู้ช่วยพัฒนา Brilliant NYC กล่าวว่า “โครงการที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถเป็นที่ถกเถียงกันมากและการบริหารใหม่นี้กำลังถอยหลังด้วยการขยายโครงการ “พรสวรรค์และพรสวรรค์มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแยกนักเรียนออกและหลีกเลี่ยงการบูรณาการ”

เที่ยวบินจากโรงเรียนนิวยอร์ค

การเสริมสร้างการศึกษาที่มีพรสวรรค์ของนายกเทศมนตรี ซึ่งประกาศเมื่อเดือนเมษายน เป็นหนึ่งในการตัดสินใจเชิงนโยบายครั้งสำคัญครั้งแรกของเขา ซึ่งสะท้อนถึงความเร่งด่วนที่จะเปลี่ยนครอบครัวที่ร่ำรวยกว่าออกจากระบบโรงเรียน

แม้กระทั่งก่อนเกิดโรคระบาด ตามข้อมูลของ Banks ครอบครัวต่างๆ ออกจากระบบที่มีปัญหา ซึ่งนักเรียนผิวดำและลาติน 65% ไม่เคยมีความสามารถในการอ่าน การลดลงของการลงทะเบียนนั้นรุนแรงที่สุดในหมู่นักเรียนที่อายุน้อยกว่า คนผิวขาว และผู้มีฐานะร่ำรวย โดยระบบสูญเสียนักเรียนเกือบ 5% ในชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2020-2021 นั่นหมายถึงเงินทุนของรัฐน้อยลงสำหรับโรงเรียนในเมือง

“หนึ่งแสนสองหมื่นครอบครัวตัดสินใจลงคะแนนเสียงด้วยเท้าของพวกเขา และบอกว่าเราจะหาทางเลือกอื่นให้ลูกหลานของเรา” แบงส์กล่าวในการปราศรัยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม “นั่นเป็นข้อกล่าวหาของงานที่เราทำ”

แต่เมืองนี้ไม่มีจุดไหนที่ใกล้กับความต้องการด้านการศึกษาแบบเร่งรัด แม้ว่าโปรแกรม G&T โดยทั่วไปจะไม่แพงกว่าชั้นเรียนการศึกษาทั่วไปก็ตาม วันนี้ โครงการเข้าถึงนักเรียนเพียงส่วนน้อย โดยมีครอบครัวอนุบาลที่เพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 จาก 65,000 ครอบครัวที่แย่งชิงที่นั่ง 2,400 ที่นั่ง ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนที่ร่ำรวยกว่าของเมือง ด้านตะวันตกและตะวันออกตอนบนของแมนฮัตตันอุดมไปด้วยโครงการต่างๆ ในขณะที่เขตที่มีรายได้น้อยในบรองซ์และบรูคลินมีน้อยมากหรือไม่มีเลย

ระยะทางไกลที่เด็กเล็กๆ ที่มีรายได้น้อยหรือพื้นที่ห่างไกลต้องเดินทางเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม G&T เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนผิวสีและชาวละตินไม่เข้าร่วม Cassy Thime ซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวของเธอใน Rockaway Beach, Queens อยู่ห่างจากโครงการที่ใกล้ที่สุด 8 ไมล์

ด้วยการนำโปรแกรมไปใช้กับทุกเขตการศึกษา และเพิ่มที่นั่งในโรงเรียนอนุบาล G&T ใหม่ 100 ที่นั่ง อดัมส์กำลังก้าวแรกเล็กๆ ในสิ่งที่จำเป็นต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นมาก หากเขาหวังว่าจะตอบสนองความต้องการได้ เมืองนี้ยังได้สร้างที่นั่งใหม่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,000 ที่นั่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกเขต ซึ่งเป็นยุคที่พรสวรรค์ของเด็กมีมากขึ้น แบ๊งส์กล่าวว่าที่นั่งเพิ่มเติมเป็นพื้นฐานไม่ใช่เพดานของโปรแกรมที่เขาคาดว่าจะเติบโต

การคัดกรองการรับสมัครใหม่

เด็กก่อนวัยเรียนอายุสี่ขวบต้องได้คะแนนสูงสุดในการสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายในการอภิปราย G&T ถือว่าไม่เหมาะสม เด็กก่อนวัยเรียนไม่มีประสบการณ์ในการสอบข้อเขียน และพวกเขายังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่านี่เป็นประตูสู่การศึกษาที่ดีขึ้นในวิทยาลัย

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือครอบครัวชาวผิวดำและชาวลาตินมีโอกาสน้อยกว่าคนผิวขาวและชาวเอเชียที่จะลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการที่มีพรสวรรค์ไม่มีอยู่ในละแวกใกล้เคียงที่ยากจนกว่าหลายแห่ง และผู้ปกครองอาจไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน

Banks กล่าวว่าการตรวจคัดกรองเด็กทุกคนในวัยก่อนเรียนช่วยแก้ปัญหาได้ แทนที่จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบ ครูก่อนวัยเรียนจะมองหาสัญญาณของการมีพรสวรรค์ในการที่เด็กๆ วาด อ่าน พูด หรือบวกและลบ แล้วจึงแนะนำผู้ที่มีผลงานดีที่สุดสำหรับโปรแกรม

แต่การคัดกรองครูมาพร้อมกับปัญหาของตัวเอง สำหรับผู้เริ่มต้น ครูอนุบาลในปัจจุบันขาดการฝึกอบรมเพื่อระบุคุณลักษณะที่มีพรสวรรค์ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษในตัวเอง ขณะที่พวกเขาประเมินเด็กสำหรับโปรแกรมฤดูใบไม้ร่วง นี่เป็นการเปิดประตูสู่กระบวนการคัดเลือกที่เต็มไปด้วยอคติ จากความคิดเห็นส่วนตัวของครูเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดพรสวรรค์ ไปจนถึงแรงกดดันจากผู้บริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย

Elissa Brown อดีตผู้อำนวยการ Hunter College Gifted Center and ประธานร่วมของ GiftedNYS “ดังนั้น คุณจะได้รับคะแนนครูที่มีอคติเกี่ยวกับผู้ที่มีพรสวรรค์”

เส้นทางที่แยกจากกันในโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นั้นแทบจะนำเด็กผิวดำและลาตินเข้ามาอีกมากมาย นักเรียน 10% อันดับต้น ๆ ในทุกโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งในเมืองจะได้รับเชิญให้สมัครเข้าเรียน ไปป์ไลน์จะดึงโรงเรียนที่มั่งคั่งขึ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยมีนักเรียนผิวขาวจำนวนมากในสถานที่เช่น Park Slope, Brooklyn และโรงเรียนสกปรกที่มีเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่เช่น Harlem

แนวทางบรรทัดฐานในท้องถิ่นนี้ได้เพิ่มความหลากหลายอย่างมากในโครงการที่มีพรสวรรค์ในสถานที่ต่างๆ เช่น Montgomery County, Maryland และ Houston ในโรงเรียนเทศบาลออโรราในโคโลราโด โครงการนำร่องที่ดึงดูดนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา 10 แห่งให้เข้าร่วมโครงการที่มีพรสวรรค์ได้ลดจำนวนการเป็นตัวแทนของชาวลาตินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงลงเหลือ 7% จาก 17% และคนผิวดำเหลือ 2% จาก 6% ความสำเร็จของโครงการนำร่องนี้กระตุ้นให้เขตขยายไปยังโรงเรียนอีก 10 แห่ง ตามที่สกอตต์ ปีเตอร์ส ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-ไวท์วอเตอร์ ผู้ร่วมเขียนบทความเกี่ยวกับการใช้กระบวนการรับสมัครตามบรรทัดฐานในท้องถิ่นกล่าว

The Gifted Mishmash ทั่วประเทศ

การโต้เถียงกันเกี่ยวกับ G&T ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของอเมริกาที่จะให้การศึกษาแก่เด็กที่มีพรสวรรค์ นิวยอร์กเป็นหนึ่งในแปดรัฐที่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอนแบบมีพรสวรรค์ ซึ่งหมายความว่าเมืองทางตอนเหนือหลายแห่ง เช่น บิงแฮมตันและบัฟฟาโลไม่สนใจเรื่องนี้ บราวน์กล่าว

นิวเจอร์ซีย์เป็นหนึ่งใน 25 รัฐที่กำหนดให้โรงเรียนต้องเสนอโปรแกรมที่มีพรสวรรค์สำหรับนักเรียน มีเพียง 16 รัฐเท่านั้น รวมถึงนอร์ธแคโรไลนา ที่ให้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการดังกล่าว

ความกังวลในหมู่นักวิจัยคือแนวทางที่ได้รับความนิยม เช่น การสอนแบบแยกส่วนไม่ได้ให้เด็กที่มีพรสวรรค์ในที่ใดใกล้กับความท้าทายที่พวกเขาต้องการเพื่อให้เจริญเติบโต ช่องว่างระหว่างความสามารถของนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีพรสวรรค์นั้นกว้างเกินไปสำหรับครูที่จะสอนพวกเขาทั้งหมดอย่างเพียงพอในเวลาเดียวกัน

พิจารณา IQ: คะแนนเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 100; นักเรียนที่มีพรสวรรค์ส่วนใหญ่ให้คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอย่างน้อยสองถึงสามค่าที่สูงกว่านั้น หรือ 120 ถึง 130

“นักเรียนเหล่านี้อยู่ข้างหน้าอย่างน้อยหนึ่งหรือสองระดับชั้นในอย่างน้อยหนึ่งวิชา” เธอกล่าว “มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สามารถสอนพีชคณิตได้ เหตุใดพวกเขายังทำการคำนวณอย่างง่าย ๆ อยู่”

การขยายตัวของการศึกษาแบบมีพรสวรรค์ในนิวยอร์กเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการของเมืองที่มีมูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์ต่อปี แบ๊งส์ อดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงเรียน ครู และอาจารย์ใหญ่ที่เคยเป็นหัวหน้างานระบบราชการมาก่อน แทบจะตัดตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารในแผนกออกแทบจะในทันที ทำให้ประหยัดเงินได้หลายล้าน นอกจากนี้ เขายังวางแผนที่จะปรับใช้ข้าราชการของ DOE อีกครั้งในห้องเรียนที่พวกเขาสามารถช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนได้

เพื่อถ่ายทอดความท้าทายที่อยู่ข้างหน้า Banks เล่าเรื่องสุนทรพจน์ที่เขากล่าวที่ Tweed Courthouse อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นอาคารสไตล์โรมาเนสก์อันยิ่งใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของแผนก ขณะที่แบ๊งส์กำลังเริ่มพูดคุย เครื่องส่งโทรเลขก็หยุดทำงาน ทำให้เขาต้องโฆษณา

“เป็นตัวอย่างที่คลาสสิก ซึ่งมีมูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์ และเราใช้งานเครื่องส่งโทรสารไม่ได้ด้วยซ้ำ” เขากล่าวในเดือนมีนาคมที่ The Forum ที่ St. Bart’s “มีชิ้นส่วนของระบบที่ผิดปกติมากมาย เป็นการพลิกกลับครั้งใหญ่”

(เดอะ เซ็นเตอร์ สแควร์) – สถิติการเริ่มต้นธุรกิจของโอไฮโอสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน และแฟรงก์ ลาโรส รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โทษอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่ท้อแท้จากการสร้างธุรกิจใหม่

LaRose ในวันพฤหัสบดียังเรียกร้องให้ผู้นำในวอชิงตันเลิกยุ่งการเมืองและทำงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

LaRose กล่าวว่า “เราเคยเห็นชาวโอไฮโอที่ทำงานอยู่ต้องจ่ายราคาให้กับรัฐบาลปัจจุบันที่ขาดความเป็นผู้นำในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ “ตอนนี้ เป็นธุรกิจขนาดเล็กในโอไฮโอที่ต้องทนทุกข์ทรมาน หมดเวลาสำหรับเกมการเมืองแล้ว ถึงเวลาสำหรับการกระทำ ข้อความของฉันถึงผู้ประกอบการในโอไฮโอ – ฉันจะยังคงต่อสู้กับความไร้ความสามารถในระบบราชการในวอชิงตันและทำงานร่วมกับผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของเราเพื่อให้แน่ใจว่า Buckeye State ยังคงเป็นรัฐปลายทางสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่”

มีการยื่นขอธุรกิจใหม่ 15,488 รายการในเดือนเมษายน ลดลง 20% จากเดือนมีนาคม และลดลง 30% จากเดือนเมษายน 2564

ในการแถลงข่าว LaRose ชี้ให้เห็นว่าดัชนีการมองโลกในแง่ดีของธุรกิจขนาดเล็กของสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติถึงจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ 48 ปีโดยอ้างว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาสำคัญ

การสำรวจดังกล่าวพบว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาต้องขึ้นราคาเพียงเพื่อความอยู่รอด

ปีปฏิทินนี้มีการสร้างธุรกิจใหม่ 65,884 ธุรกิจในโอไฮโอ เฉลี่ย 16,471 ต่อเดือน

เมื่อต้นเดือนนี้ National Business Week ในรูปแบบของ Client Giant ได้จัดอันดับเมืองโคลัมบัสให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับห้าของประเทศในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก

การจัดอันดับดังกล่าวระบุว่าเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐโอไฮโอมีค่าครองชีพต่ำและเป็นแหล่งรวมของคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัยซึ่งมีรายได้แบบใช้แล้วทิ้ง กลุ่มนี้ยังปรบมือให้กับราคาบ้านราคาไม่แพงของเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

ซานฟรานซิสโกได้รับเลือกให้เป็นเมืองชั้นนำ รองลงมาคือออสติน รัฐเท็กซัส มินนิอาโปลิส; และซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย

ผู้สังเกตการณ์ของสปริงฟิลด์ที่รู้จักกันมานานกล่าวว่าอาคารว่างที่รัฐเป็นเจ้าของซึ่งอยู่ทางเหนือของศาลากลางรัฐอิลลินอยส์นั้นเป็นของเสียร้ายแรงและกำลังเรียกร้องให้มีการดำเนินการบางอย่าง

Tony Leone นักประวัติศาสตร์ที่อธิบายตนเอง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเสมียนหัวหน้าของ Illinois House กล่าวว่า ขณะนี้คลังอาวุธรัฐอิลลินอยส์มีพื้นที่ 315,000 ตารางฟุต ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากอาคารศาลากลางเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเวทีขนาดใหญ่สำหรับการบรรยายและพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ แต่ “มันอยู่ใน [ต้องการ] การซ่อมแซมอย่างสิ้นหวังจนถึงหลังคา”

“ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำอะไร” ลีโอนกล่าว “เลือดต้องหยุดไหล”

คณะกรรมการพัฒนาเมืองหลวงในปี 2556 ประมาณการว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารทั้งหมดจะอยู่ที่ 108 ล้านดอลลาร์ แต่กรมบริการการจัดการกลางของรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งดูแลทรัพย์สิน กล่าวว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ลีโอนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนงานฉลองครบรอบ 200 ปีของรัฐอิลลินอยส์ เขากล่าวว่าคลังอาวุธที่พังทลายเป็นตัวอย่างของการวางแผนที่ไม่ดี

“พวกเขาสามารถอุทิศให้กับคลังอาวุธของรัฐ และ [มัน] แค่นั่งอยู่ที่นั่นก็สูญเปล่า” ลีโอนกล่าว “และบางทีนั่นอาจเป็นสัญลักษณ์ของการขาดการวางแผนที่เรามี”

CMS กล่าวว่าหน่วยงานสุดท้ายของรัฐที่ใช้อาคารนี้คือตำรวจรัฐอิลลินอยส์ แต่นั่นเป็นมากกว่าเจ็ดปีที่ผ่านมา ตอนนี้ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์เล็กๆ ที่ชั้นล่างเท่านั้น

CMS กล่าวว่าค่าสาธารณูปโภคนั้นผูกติดอยู่กับศาลากลางและมีน้อย เนื่องจากไม่มีระบบควบคุมสภาพอากาศในอาคาร

Amory สร้างขึ้นในปี 1936 และติดตั้งหอประชุม โรงยิม และชั้นล่างที่สามารถจัดที่นั่งชั่วคราวได้หลายพันคน ตามข้อมูลของเว็บไซต์ประวัติศาสตร์ Sangamon County Historical Society นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นสนามกีฬา

อาคารนี้มีขบวนแห่ของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เข้าเยี่ยมชมในสมัยรุ่งเรือง ได้แก่ ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์, มูฮัมหมัด อาลี และอดีตประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี, ริชาร์ด นิกสัน และแฮร์รี่ ทรูแมน

อิลลินอยส์อาจเป็นรัฐต่อไปที่จะรับประกันว่าเด็กนักเรียนมีสิทธิใช้ครีมกันแดด

เจ็ดรัฐมีกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการทาครีมกันแดดในหนังสือของพวกเขา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่าในปี 2560 มีอีกเจ็ดคนกำลังดูพวกเขาอยู่

รัฐอิลลินอยส์เป็นประเทศล่าสุดที่ได้เห็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการใช้ครีมกันแดด State Rep. Margot McDermed, R-Mokena เป็นผู้สนับสนุน

McDermed กล่าวว่าในฐานะคนผมแดง เธอมักมีครีมกันแดดเสมอ และทุกคนก็ควรเช่นกัน แต่เธอกล่าวว่ากฎของรัฐบาลกลางห้ามไม่ให้เด็กนักเรียนมีและใช้ครีมกันแดดเพราะครีมกันแดดถูกควบคุมโดยองค์การอาหารและยา

McDermed กล่าวว่า “เป็นกฎของรัฐบาลกลางว่าหากมีบางสิ่งที่มีส่วนผสมของ FDA นักเรียนจะมีไม่ได้หากไม่มีขั้นตอนการบริหารและได้รับอนุญาต “ปรากฎว่าครีมกันแดดมี ‘ส่วนผสมของ FDA'”

แผนของ McDermed จะระบุว่าเด็กนักเรียนสามารถมีและใช้ครีมกันแดดได้ และหากพวกเขาไม่สามารถทาครีมกันแดดด้วยตนเองได้ พนักงานของโรงเรียนก็สามารถอาสาที่จะทาครีมกันแดดให้พวกเขาได้

“มันเป็นสามัญสำนึก” McDermed กล่าว “ฉันพนันได้เลยว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่และโรงเรียนและครูหลายแห่งเชื่อว่า [ใช้ครีมกันแดด] ได้รับอนุญาตแล้ว และฉันคิดว่านักเรียนหลายคนมีครีมกันแดดโดยไม่รู้ว่าไม่จำเป็น”

McDermed ยอมรับว่าสิทธิในการใช้ครีมกันแดดไม่สำคัญเท่ากับความต้องการเร่งด่วนอื่น ๆ ของรัฐอิลลินอยส์ แต่เธอบอกว่ามันสำคัญไม่น้อยไปกว่านั้น

“ใช่ เราควรจะมีการปฏิรูปเงินบำนาญ ใช่ เราควรจะมีงบประมาณที่สมดุล” McDermed กล่าว “สิ่งนี้อยู่ในหมวดหมู่ที่น่ามีมาก เมื่อเทียบกับสิ่งที่จำเป็น แต่ฉันก็ยังคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ดี”

การจัดการเรื่องอื้อฉาวของ Larry Nassar ของ Michigan State University ได้สร้างคลื่นลูกใหม่ในการสนับสนุนสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเพื่อความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยของรัฐ

ฝ่ายนิติบัญญัติให้เหตุผลว่าความโปร่งใสเกี่ยวกับการสืบสวนของ MSU เกี่ยวกับอดีตคณาจารย์จะทำให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเร็วขึ้น ซึ่งอาจช่วยหญิงสาวจากการถูกล่วงละเมิดและจำกัดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย

Nassar แพทย์เวชศาสตร์การกีฬาซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์ที่ MSU ถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 175 ปีในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนและนักกีฬาตลอดระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการฟ้องร้องมากกว่า 100 คดีจากโจทก์ที่อ้างว่ามหาวิทยาลัยมีส่วนรับผิดชอบบางส่วนจากการถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดอยู่ในมือของนัสซาร์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐสามแห่งที่มีคณะกรรมการผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน มหาวิทยาลัยมิชิแกน และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวย์น ถือเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลและไม่สามารถถูกบังคับให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางกฎหมายแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐได้

House Bill 5488 ซึ่งเปิดตัวในสัปดาห์นี้โดยตัวแทนของรัฐ Jim Runestad, R-White Lake จะใช้อำนาจการจัดสรรของสภานิติบัญญัติเพื่อกำหนดให้มหาวิทยาลัยของรัฐรายงาน “ค่าใช้จ่ายทั้งหมด … ที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งหรือคดีอาญาใดๆ ที่ยื่นฟ้องหรือที่คาดการณ์ไว้” มหาวิทยาลัยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบสวนของ Nassar ภายในของ MSU มหาวิทยาลัยจะต้องรายงานจำนวนคำพิพากษาหรือการตั้งถิ่นฐานของศาลต่อโรงเรียนด้วย

“เราซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติให้ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยเหล่านี้” Runestad ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตุลาการของสภากล่าว “มีความเป็นไปได้ที่ความล้มเหลวนี้จะทำให้ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นพันล้านดอลลาร์ มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดำเนินการนี้และเงินออมที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้เวลา.”

ความสนใจครั้งแรกของเขาในการใช้จ่ายทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาพยายามตรวจสอบการบังคับใช้รหัสคำพูดที่อาจจำกัดสิทธิ์การแก้ไขครั้งแรกของนักเรียน เขาเป็นกังวล เกี่ยวกับรายงานเล็กๆ น้อยๆ จากมูลนิธิเพื่อสิทธิส่วนบุคคลในการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ต่อสู้กับการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อกับนักเรียนของพวกเขาเอง แม้ว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จในศาลจะมีน้อยก็ตาม

Runestad กล่าวว่าเขามาเชื่อว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางคนมีความคิดเหมือนที่เขาอธิบายว่า “ถ้าพวกเขาฟ้องเรา เราจะปกป้องมัน และถ้าเราแพ้ เราจะจ่ายให้ มันคือดอลลาร์ของผู้เสียภาษี แล้วใครจะสนล่ะ”

ผู้เชี่ยวชาญกำลังเริ่มกระบวนการประเมินค่าใช้จ่ายทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของรัฐ และผลกระทบอาจเกิดในวงกว้าง บริการจัดอันดับ Moody’s ประกาศเมื่อวันที่ 30 ม.ค. ว่ากำลังจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ MSU ซึ่งขณะนี้สูงเป็นอันดับสองที่เป็นไปได้ อยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับลดรุ่นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบทางการเงินของเรื่องอื้อฉาว Nassar ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนของหนี้ระยะยาวที่มีอยู่ของ MSU จำนวน 975 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งทำให้การกู้ยืมในอนาคตมีราคาแพงขึ้น

“การพิจารณาของเราจะรวมถึงผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ชดเชยด้วยเงินสำรองที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยและความคุ้มครองการประกันภัย” มูดี้ส์อธิบาย ในขณะที่ไม่ได้คำนึงถึงความรับผิดทางกฎหมายมากกว่า “ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับความต้องการและการระดมทุนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้รับการประเมินในช่วงระยะเวลาการพิจารณา”

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ และกฎหมายของ Runestad มีผู้ให้การสนับสนุน 24 คนซึ่งเขามองว่าเป็น “การสนับสนุนทั้งสองฝ่ายที่ดีมาก” ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดสรรเพื่อพิจารณา

นอกจากรายงานการใช้จ่ายทางกฎหมายแล้ว เรื่องอื้อฉาวของ Nassar ยังได้ผลักดันข้อเสนออื่นๆ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยของรัฐในมิชิแกน

อัยการสูงสุดและผู้สมัครผู้ว่าการรัฐ Bill Schuette เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไม่เป็นทางการที่จะกำหนดให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ “ดำเนินชีวิตตามพระราชบัญญัติการประชุมแบบเปิดและกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงข้อมูลที่ใช้กับสถาบันของรัฐส่วนใหญ่”

ตัวแทนแห่งรัฐ James Lower, R-Cedar Lake ได้เสนอมติร่วมกันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐเพื่อกำจัดคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ MSU, UM และ WSU และแทนที่ด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ

“ผมถือว่ากระบวนการสรรหาและการเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งเหล่านี้เป็นปัญหามานานแล้ว ผู้ลงคะแนนมักจะเลือกใช้ชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด หรือไม่ก็สุ่มเลือกเอง” โลเวอร์กล่าว “สถานการณ์นี้ ประกอบกับระยะเวลาแปดปี นำไปสู่ความรับผิดชอบที่น้อยมาก และขาดการตรวจสอบอย่างละเอียด”

ผู้สนับสนุนของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 15 แห่ง ยังไม่ได้รับตำแหน่งในข้อเสนอเหล่านี้

“ตอนนี้ เรากำลังดูสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ได้รับการเสนอ และกำลังพิจารณาว่าจะสามารถปรับปรุงการรายงานและความโปร่งใสที่จะมีผลกระทบที่มีความหมายหรือไม่” แดเนียล เฮอร์ลีย์ ซีอีโอของสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนกล่าว