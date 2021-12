เว็บป๊อกเด้งออนไลน์ แทงหวยลาว GetFugu

เว็บป๊อกเด้งออนไลน์ ซานฟรานซิสโก, Sept. 9, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — GetFugu, Inc. (OTCBB:GFGU), www.getfugu.comบริษัทเทคโนโลยีที่เปิดตัว “See It” การรู้จำด้วยสายตา (ARL)

“Say It” ,” การจดจำเสียง (VRL); “ค้นหามัน” การรู้จำตำแหน่ง (GRL); และ “Get It” เครื่องมือค้นหามือถือ Hot-Spotting รายงานในวันนี้ว่าการเปิดตัวครั้งแรกจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Android(tm)

“แอปพลิเคชัน Getfugu ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานบนทุกแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ ในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้า เราจะเปิดตัวบนแพลตฟอร์มมือถือยอดนิยมหลายแห่ง Android เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกของเรา เราเห็นศักยภาพที่ดีใน เทคโนโลยี” Bernie Stolar ซีอีโอของ GetFugu กล่าว

AndroLib http://www.androlib.com/รายงานว่าขณะนี้มีแอปพลิเคชั่นและเกมอย่างน้อย 10,000 รายการhttp://www.androlib.com/appstatsfreepaid.aspxพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม Android แล้ววันนี้

เร็วๆ นี้ เว็บป๊อกเด้งออนไลน์ จะประกาศข้อตกลงการโฆษณาที่มีชื่อเสียงหลายฉบับ เนื่องจากแบรนด์ผู้บริโภคที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกได้ลงนามในการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Getfugu

GetFugu, Inc. (OTCBB:GFGU) เป็นสถาปนิกด้านเทคโนโลยีรายแรกที่จัดหาแพลตฟอร์มการค้นหาบนมือถือที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าของผู้ให้บริการ GetFugu จะเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเข้าถึงเว็บ

ด้วยโทรศัพท์มือถือของตน ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชันโดยเพียงแค่ผสานรวมจุดแข็งหลักของโทรศัพท์มือถือ (การจดจำภาพ การจดจำเสียง การจดจำ

ตำแหน่ง) ลงในแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้เพียงแอปเดียว นอกจากนี้ GetFugu ยังเสนอแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบ Hot-spotting สำหรับมือถือเพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน

แพลตฟอร์ม GetFugu จะพร้อมใช้งานสำหรับ 97% ของโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ (มากกว่า 3.3 พันล้านเครื่อง) ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว getfugu เข้าชม: www.getfugu.com

มินนีแอโพลิส, Sept. 9, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Wireless Ronin Technologies, Inc. (Nasdaq:RNIN) ผู้ให้บริการป้ายดิจิทัลในมินนิอาโปลิสประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับสัญญาจ้างจากทีม Minnesota Wild ของ NHL เพื่อจัดเตรียมเมนูดิจิทัล กระดานทั่วทั้งบ้านที่ St. Paul Xcel Energy Center

เจมส์ (จิม) เกรนเจอร์ ซีอีโอของ Wireless Ronin Technologies กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ใช้เทคโนโลยีของเราเข้ามาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์กีฬาและ

ความบันเทิงที่น่าตื่นเต้นที่ Xcel Energy Center “เราตั้งตารอที่จะได้นำเสนอระบบที่จะนำความตื่นเต้นมาสู่พื้นที่สัมปทานโดยการผสมผสานเนื้อหาที่มีตราสินค้าที่ปรับแต่งสำหรับกิจกรรมเฉพาะ ผู้สนับสนุน และการส่งเสริมการขาย

จอแสดงเมนูดิจิทัลของ RoninCast(r)จำนวน 89 จอจะถูกนำมาใช้ก่อนการเปิดบ้านมินนิโซตาไวลด์ในวันที่ 6 ตุลาคม Xcel Energy Center รักษาชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ดี

ที่สุดในประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร ESPN ได้ประกาศรายชื่อ “Ultimate Standings” เป็น “Ultimate Crib” “Best Stadium Experience” ใน NHL และรองแชมป์ “Stadium Experience” จาก 122 แฟรนไชส์กีฬาในเมเจอร์ลีกของ NHL เอ็นเอฟแอล เอ็นบีเอ และเอ็ม

“ด้วยเทคโนโลยี RoninCast เราไม่เพียงแต่ตั้งใจที่จะเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟน ๆ ของเราเท่านั้น เรายังเห็นประโยชน์ของการจัดการแบ็คเอนด์ด้วยการอนุญาตเนื้อหาที่ปรับแต่งสำหรับการแข่งขันกีฬาและความบันเทิงแต่ละครั้งที่เวที” แจ็คลาร์สันกล่าว รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Xcel Energy Center

จอแสดงผลที่เปิดใช้งาน 89 RoninCast จะถูกติดตั้งในสามระดับของอารีน่ารวมถึงอาคารเทียบเครื่องบินหลักซึ่งจะมีหน้าจอ 43 จอ ระดับรีสอร์ท Treasure Island และคาสิโนคลับที่

19 และระดับบนที่มีหน้าจอ 27 จอ เนื้อหาสำหรับเครือข่ายป้ายดิจิตอลจะได้รับการดูแลผ่านระบบ RoninCast โดย Levy Restaurants พันธมิตรด้านบริการอาหารที่เวที กระดานเมนู

ดิจิทัลจะช่วยให้ Levy และ Xcel Energy Center มีความยืดหยุ่นในการปรับข้อเสนอเมนูและให้ตัวเลือกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันหรือเหตุการณ์ Wireless Ronin จะจัดหาซอฟต์แวร์ RoninCast, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกำหนดเอง, การพัฒนาเนื้อหา, เครือข่าย, โฮสติ้ง และการฝึกอบรม

ศูนย์พลังงาน Xcel พร้อมความสามารถในการกำหนดค่าเพื่อรองรับแขกมากกว่า 20,000 คน ยังเป็นที่ตั้งของทีม Minnesota Swarm National Lacrosse League, ทัวร์นาเมนต์

ครั้งแรกในปี 2550-2551 ขายเกมในบ้านทุกเกมในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ ​​(ทั้งหมด 365 เกม) สร้างสถิติ NHL สำหรับการเข้าร่วมโดยทีมส่วนขยายและสร้างความฮือฮาไปทั่ว “The State of Hockey ” กับรอบชิงชนะเลิศการประชุม Western Conference ปี 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.wild.com

Xcel Energy Center ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ดีที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งของ Minnesota Wild ของ NHL, Minnesota Swarm ของ NLL และกิจกรรมกีฬาและความ

บันเทิงชั้นนำมากมายทุกปี สิ่งอำนวยความสะดวกเอนกประสงค์ที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Saint Paul ซึ่งเป็นเจ้าของโดย City of Saint Paul และบริหารจัดการ

โดย Saint Paul Arena Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Minnesota Sports & Entertainment สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.xcelenergycenter.com

Wireless Ronin Technologies ( www.wirelessronin.com ) เป็นผู้พัฒนา RoninCast(r) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับตลาดป้ายดิจิตอลที่กำลังพัฒนา Wireless Ronin ให้บริการลูกค้าด้วยระบบป้ายดิจิตอลแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการเครือข่ายป้ายดิจิตอลจากที่เดียว ชุดซอฟต์แวร์สำหรับป้ายดิจิตอล

RoninCast(r) ช่วยให้สามารถแจกจ่ายแบบกำหนดเองด้วยการจัดการเครือข่าย การสร้างรายการเล่นและการตั้งเวลา และการรวมฐานข้อมูล Wireless Ronin นำเสนอบริการที่หลากหลาย

เพื่อรองรับซอฟต์แวร์ RoninCast(r) รวมถึงการให้คำปรึกษา การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ การจัดการโครงการ การติดตั้ง และการฝึกอบรม หุ้นสามัญของบริษัทซื้อขายในตลาดโลก NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ “RNIN”

เพลแซนตัน แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 9 กันยายน 2552) Workday, Inc. ผู้นำด้านโซลูชันทรัพยากรบุคคลและการเงินแบบ SaaS ระดับองค์กรได้นำลูกค้ากว่า 60 รายมาใช้

ชีวิตบน Workday HCM และ ขณะนี้เวลาการปรับใช้เฟสแรกมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 120 วัน ลูกค้า Workday มีตั้งแต่องค์กรขนาดกลางไปจนถึงธุรกิจระดับโลกที่ติดอันดับ Fortune 500

บริษัทต่างๆ ที่ใช้โซลูชัน Workday SaaS HR และ Financial Management ไม่จำเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม ติดตั้งและปรับแต่งซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล ติดตั้งซอฟต์แวร์

แอปพลิเคชันทางกายภาพ หรือจัดการกับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย Workday ลูกค้าจะกำหนดค่าระบบมากกว่าปรับแต่งเอง การปรับแต่งระบบภายในองค์กรเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสซอฟต์แวร์พื้นฐาน ทำให้ทุกแพตช์

เซอร์วิสแพ็ค อัปเกรด รายงาน หรือการผสานรวมเป็นโครงการไอทีที่มีราคาแพงและซับซ้อน SaaS แบบหลายผู้เช่าของ Workday ช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดค่าและกำหนดค่าซอฟต์แวร์ใหม่ได้ทุกเมื่อ ตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยไม่มีผลกระทบด้านไอที

— Workday ออกการอัปเดตสามครั้งต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานล่าสุดได้เสมอ เนื่องจาก Workday ไม่ได้รับการกำหนดค่าเอง การอัปเดตจึงใช้เวลาประมาณ 14 วัน แทนที่จะเป็นเดือนหรือปีที่ใช้ในการอัปเกรดในโลกภายในองค์กร

อิสระ ERP บริษัท ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาพาโนรามาเมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษากว่า 1,300 ลูกค้า ผลการศึกษาพบว่ากรอบเวลาการใช้งาน ERP สำหรับองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน

โดยเฉลี่ยมากกว่า 25 เดือน มากกว่าหกเท่าของค่าเฉลี่ยวันทำงานที่ 120 วัน ผู้พัฒนาและนักการตลาดชั้นนำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรม ConvaTec ถูกแยกตัวออกจาก Bristol-Myers Squibb ใน

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 ConvaTec สามารถปรับใช้ Workday Human Capital Management (HCM) เพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนแบบเปิดสำหรับ แรงงานสหรัฐในเวลาเพียง 31 วัน

ตั้งแต่นั้นมา ConvaTec ก็เปิดตัวกับ Workday ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ และอียิปต์ด้วยแผนสำหรับ 25 ประเทศเพิ่มเติมในปี 2552

ทีมทรัพยากรบุคคลของ Savvis, Inc. (NASDAQ: SVVS) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการประมวลผลการจัดการภายนอกและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสำหรับแอปพลิเคชันไอที ต้องการโซลูชัน HR ที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและกระบวนการระดับโลก ในเวลาเพียง 120 วัน Savvis ได้ปรับใช้

Workday HCM ใน 14 ประเทศและ Workday Benefits Network สำหรับพนักงานในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ Workday ทีม HR สามารถกำหนดค่าหรืออัปเดตเวิร์กโฟลว์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ Edwards Angell Palmer & Dodge ต้องการโซลูชัน HR ที่ปรับใช้ได้

อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการดำเนินงานทั่วโลกและใกล้ถึงระยะเวลาการลงทะเบียนเปิดอย่างรวดเร็ว Workday ดำเนินการตรงเวลาตามงบประมาณ ทำให้บริษัทใช้งานได้บน HCM ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฮ่องกงในเวลาเพียง 175 วัน

บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน Fiserv แยกตัวออกมา ได้รับเวลาประมาณ 10 สัปดาห์ในการเปลี่ยนพนักงาน 2,000 คนจากโซลูชันของบริษัทแม่ไปเป็นระบบ HR ที่บันทึกไว้

StoneRiver ปรับใช้ Workday Human Capital Management ใน 38 วัน ( ดู ข่าว ที่เกี่ยวข้อง )(พนักงาน 1,400 คน) — บริษัท Websense ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเว็บ ความปลอดภัยอีเมล และการป้องกันข้อมูลสูญหาย ต้องการโซลูชันที่จะสนับสนุน

ฟังก์ชัน HR และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั่วโลกในขณะที่ขยายไปทั่วโลก ในเวลาเพียง 90 วัน Websense ใช้งานได้บน Workday HCM ใน 38 ประเทศ แทนที่แอปพลิเคชันภายในองค์กรที่มีอยู่สองรายการ ขณะนี้ Websense กำลังใช้งาน Workday Benefits Network เพื่อรอช่วงการลงทะเบียนเปิดฤดูใบไม้ร่วง

“เรากำลังเปลี่ยนเกมในซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ด้วยการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการ ให้บริการ Software-as-a-Serviceทำให้ Workday ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานไปพร้อมกัน โดยนำ

เสนอโซลูชันที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า คุ้มค่ากว่า และง่ายต่อการปรับใช้มากกว่าบน- ระบบภายในองค์กร” Dave Duffield ซีอีโอของ Workday และหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้ากล่าว

“โดยทั่วไป การปรับใช้ในวันทำงานจะมีราคาถูกกว่า ERP ภายในองค์กร 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย ฉันดีใจที่เห็นลูกค้าจำนวนมากได้รับคุณค่าจาก Workday”

Workday เป็นผู้นำในโซลูชันระดับองค์กรที่ใช้ SaaS สำหรับทรัพยากรบุคคลและการจัดการทางการเงิน โดยมอบความคล่องตัวทางธุรกิจในระดับใหม่ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยในการซื้อ ปรับ

ใช้ และบำรุงรักษาระบบภายในองค์กรแบบเดิม ลูกค้ามากกว่า 95 ราย ตั้งแต่องค์กรขนาดกลางไปจนถึงธุรกิจระดับโลกที่ติดอันดับ Fortune 500 ได้เลือก Workday Workday Human

Capital Management และ Workday Financial Management ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเพื่อมอบความคล่องตัว ความสะดวกในการใช้งาน และความสามารถในการบูรณาการในระดับที่ไม่มีใครเทียบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันทำงานกรุณาเยี่ยมชมwww.workday.com

Revenue Management เป็นเครื่องหมายการค้าของ Workday, Inc. แบรนด์อื่นๆ ทั้งหมดและ ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

DALLAS, Sept. 10, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — InvestorSoup.com ประกาศรายงานการลงทุนที่มี GameStop Corp. (NYSE:GME) รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางการเงิน การเปรียบเทียบและการลงทุน และข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีการศึกษา

รายงานการลงทุนของ GameStop Corp. (NYSE:GME) น่าจะเป็นที่สนใจของบริษัทต่างๆ ที่ทำธุรกิจค้าปลีกวิดีโอเกม: Best Buy Co. Inc. (NYSE:BBY), Wal-Mart Stores Inc. (NYSE:WMT), Amazon com Inc. (Nasdaq:AMZN) และ RadioShack Corp. (NYSE: RSH)

GameStop Corp. (NYSE:GME) เป็นผู้ค้าปลีกซอฟต์แวร์วิดีโอเกมและความบันเทิง บริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์วิดีโอเกมทั้งใหม่และที่ใช้แล้ว รวมถึงฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบวิดีโอเกมจาก Sony, Nintendo และ Microsoft นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายซอฟต์แวร์ความบันเทิงสำหรับพีซี อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง และสินค้าอื่นๆ

“ตามข้อมูลของกลุ่มวิจัย NPD Group Inc. ยอดขายในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมของสหรัฐฯ ลดลง 14% ในปี 2552 รวมถึงการลดลง 28% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม

2552 ยอดขายวิดีโอเกมได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และ ขาดการออกเกมใหม่ ผลงานของ GME ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ได้รับผลกระทบจากการเลื่อน

วันวางจำหน่ายของเกมหลักซึ่งรวมถึง ‘Bioshock 2’ ‘StarCraft II’ และ ‘Splinter Cell: Conviction’ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะมียอดขายที่แข็งแกร่งในปี 2553 อันเนื่องมาจากการเปิดตัวชื่อที่ล่าช้าและการออกชื่อใหม่ …

“GME เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่อาจลดราคาได้ เช่น Wal-Mart Stores Inc. (NYSE:WMT), Amazon.com Inc. (Nasdaq:AMZN) และ Best Buy Co.,

Inc. (NYSE) :BBY) ความกังวลหลักคือผู้ค้าปลีกเหล่านี้ได้เริ่มขายเกมที่ใช้แล้วซึ่งเป็นแหล่งขายที่สำคัญและมีกำไรสูงสำหรับ GME เกมที่ใช้แล้วคิดเป็น 45.8% ของกำไรขั้นต้นของบริษัท

ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2552 GME อาจเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากเกมออนไลน์ที่ดาวน์โหลดได้และสตรีมมิง และอาจมาจาก Redbox ของ Coinstar Inc. (Nasdaq:CSTR) ซึ่งปัจจุบันเช่าดีวีดีในราคา 1 ดอลลาร์จากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติและกำลังทดสอบการเช่าวิดีโอเกม”

InvestorSoup.com เป็นผู้ให้บริการความคิดเห็นด้านการวิจัยและการลงทุนขนาดเล็ก InvestorSoup.com มุ่งมั่นที่จะให้มุมมองที่สมดุลของบริษัทขนาดเล็กที่มีแนวโน้มว่าจะตกอยู่ภายใต้

เรดาร์ของนักลงทุนใน Wall Street โดยทั่วไป เราให้ขั้นตอนแรกที่ยอดเยี่ยมแก่นักลงทุนในการวิจัยและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดยเสนอแนวคิดการซื้อขายรายวัน และรวบรวมข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestorSoup.com โปรดไปที่http://www.InvestorSoup.com

InvestorSoup.com ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน และไม่มีสิ่งใดในสื่อใดๆ ที่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ InvestorSoup.com เป็นเว็บไซต์ที่ BlueWave Advisors, LLC เป็นเจ้าของทั้งหมด โปรดอ่านรายงานของเราและเยี่ยมชมเว็บไซต์ InvestorSoup.com สำหรับความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

DALLAS, Sept. 10, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — StockPreacher.com ประกาศรายงานการลงทุนที่มีบริษัทอุปกรณ์เล่นเกม Multimedia Games Inc. (Nasdaq:MGAM) รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน ฉันทามติของนักวิเคราะห์ และข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีการศึกษา

รายงานการลงทุนของ Multimedia Games Inc. (Nasdaq:MGAM) ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบริษัทอุปกรณ์เล่นเกมอื่นๆ: GameTech International Inc. (Nasdaq:GMTC), International Game Technology (NYSE:IGT), Scientific Games Corp. (Nasdaq: SGMS) และ Bally Technologies Inc. (NYSE:BYI)

Multimedia Games Inc. (MGAM) มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดหาระบบ เนื้อหา เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปลายทางสำหรับคาสิโน การกุศล บิงโกระหว่างประเทศ และตลาดลอต

เตอรีวิดีโอในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ บริษัทนำเสนอระบบอินเตอร์แอคทีฟ ระบบเกมบนเซิร์ฟเวอร์ เกมอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ เทอร์มินัลผู้เล่น เทอร์มินัลผู้เล่นแบบสแตนด์อโลน เท

อร์มินัลวิดีโอลอตเตอรี ระบบตั๋วขูดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบลอตเตอรีทันทีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามผู้เล่น ระบบการจัดการเงินสดของคาสิโน บัญชีสล็อต ระบบ ระบบการจัดการสล็อต สกุลเงินรวม และระบบบิงโกอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ

“บริษัทได้รับรายได้จากการเล่นเกมส่วนใหญ่จากข้อตกลงการมีส่วนร่วม (การแบ่งปันรายได้) ตามที่วางระบบ เทอร์มินัลของผู้เล่น เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์และได้รับอนุญาตที่ดำเนินการบนเทอร์

มินัลของผู้เล่น และระบบและอุปกรณ์สำนักงานส่วนหลัง (เรียกรวมกันว่าระบบเกม ) เข้าไปในสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกม ในระดับที่น้อยกว่า บริษัทได้รับรายได้จากการขายหรือการ

วางระบบเกม (เช่น การเปิดคาสิโนใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่อนุญาตให้คาสิโนที่มีอยู่สามารถเพิ่มจำนวนเทอร์มินัลของผู้เล่นที่ได้รับอนุญาต ภายใต้กฎหมายเดิม) ตามเกณฑ์สัญญาเช่าซื้อและจากค่าธรรมเนียมหลังสำนักงานที่สร้างโดยระบบลอตเตอรีวิดีโอ …

“ในเดือนสิงหาคม MGAM ประกาศการติดตั้งระบบการแข่งขัน Class III Casino Commander(R) ครั้งแรกที่คาสิโน WinStar World ของ Chickasaw Nation ในโอคลาโฮมา

บริษัทยังประกาศด้วยว่าได้ทำข้อตกลงในการติดตั้งระบบ Casino Commander ที่ Chumash Casino Resort ในแคลิฟอร์เนียในเดือนหน้าขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านใบอนุญาตและการอนุมัติ

ด้านกฎระเบียบ Chumash Casino Resort เลือกระบบการแข่งขันสล็อตของ MGAM หลังจากการทบทวนผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้จากซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกมชั้นนำอีกสองราย ”

StockPreacher.com เป็นผู้ให้บริการความคิดเห็นด้านการวิจัยและการลงทุนขนาดเล็ก StockPreacher.com มุ่งมั่นที่จะให้มุมมองที่สมดุลของบริษัทขนาดเล็กที่มีแนวโน้มว่าจะตกอยู่

ภายใต้เรดาร์ของนักลงทุน Wall Street โดยทั่วไป เราให้ขั้นตอนแรกที่ยอดเยี่ยมแก่นักลงทุนในการวิจัยและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดยเสนอแนวคิดการซื้อขายรายวัน และรวบรวมข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ StockPreacher กรุณาเยี่ยมชม: http://www.stockpreacher.com

StockPreacher.com ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และไม่มีสิ่งใดในสื่อใดๆ ที่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ StockPreacher.com เป็นเว็บไซต์

ที่ BlueWave Advisors, LLC เป็นเจ้าของทั้งหมด โปรดอ่านรายงานของเราและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา StockPreacher.com สำหรับความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

DENVER, Sept. 10, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Roomlinx, Inc. (OTCBB:RMLX) ซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ทีวีอินเทอร์แอคทีฟในห้องพัก ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำในการนำเสนอสื่อและความบันเทิงในห้องพักในโรงแรม .

ความสำเร็จของบริษัทจากลูกค้าที่มีอยู่ได้นำไปสู่การครอบคลุมสื่อในเชิงบวกและคำอธิบายที่ครอบคลุมถึงวิธีและสาเหตุที่ระบบทำงาน ตัวอย่างเช่น Beth Kormanik แห่ง Buyer

Interactive กล่าวถึง Roomlinx ว่า ​​”ผู้คนต้องการเนื้อหาแบบออนดีมานด์ คุณภาพความคมชัดสูงและความสามารถในการโต้ตอบกับอุปกรณ์พกพาของตนเอง เช่น เครื่องเล่น mp3 ระบบเกม และเครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพา Roomlinx นำสิ่งเหล่านั้นมาไว้ด้วยกัน ในระบบเดียวที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล”

Kormanik สัมภาษณ์ลูกค้าของ Roomlinx Scott Schreiber ประธาน Kessler Enterprise ผู้ซึ่งกล่าวว่าเขากำลังมองหา “นวัตกรรมที่นำความสามารถของลูกค้ามาสู่ห้องพักใน

โรงแรมอื่น ๆ หรือที่ใดก็ตามที่ไม่เคยเห็นมาก่อน Roomlinx โดดเด่นเพราะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุด ในขณะที่ยังคงเป็นมิตรกับผู้ใช้” เขายังให้ความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของแขก

ของเขาด้วย “แขกของเราชอบระบบนี้ และความคิดเห็นของพวกเขาก็เหมือนกับว่า ‘ฉันต้องการสิ่งนี้ที่บ้าน’ ‘ส่วนที่ดีที่สุดของการเข้าพักของเรา’ และ ‘ทุกคนในครอบครัวต่างต่อสู้กันเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งระบบ ‘ ความละเอียดมหาศาลในการทำงานบนเว็บผ่าน HDTV ขนาด 37 นิ้วเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่แขกของเรา และพวกเขาชอบภาพยนตร์ออนดีมานด์ คอนเสิร์ต และรายการทีวี”

Kormanik ยังได้พูดคุยกับ Terry Alexander ผู้จัดการทั่วไปของ Sleep Inn ใน Minot, ND ซึ่งเป็นลูกค้า Roomlinx อีกรายที่กล่าวว่า “เราต้องการกำหนดเฉพาะกลุ่มของเรา

ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง และเพิ่มมูลค่าให้กับห้องพักของเราแทนการลดอัตรา . เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับระบบ Roomlinx นั้นน่าทึ่งมาก ทุกสิ่งที่แขกสามารถทำได้ที่บ้านโดยใช้

คอมพิวเตอร์ พวกเขาสามารถทำมันได้ในห้องพักของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการจองที่ Ruby Tuesday หรือทำงานเกี่ยวกับเอกสาร แขกทั่วไปจะใช้เวลามากขึ้นกับ Roomlinx มากกว่าการใช้เคเบิลทีวีทั่วไป”

ทีวี แทงหวยลาว นำเสนอลูกค้า Roomlinx อีกรายคือ theWit Hotel ในชิคาโก “ผู้คนกำลังมองหาเนื้อหาที่พวกเขาเลือกและเลือกสรร ไม่ใช่สิ่งที่โรงแรมเลือกไว้ล่วงหน้า”

Darrin Pinkham ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ ECD Company เจ้าของ theWit Hotel กล่าว “Roomlinx มีความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตจริง ๆ และพลังของมันในการรับเนื้อหาที่ปรับแต่งเองซึ่งผู้คนต้องการในทันที”

Roomlinx Interactive TV นำเสนอภาพยนตร์ HD แบบออนดีมานด์และเนื้อหาพิเศษ บริการเว็บ เพลงสากล หนังสือพิมพ์ และทีวี เครื่องมือทางธุรกิจ โรงแรม ข้อมูลในท้องถิ่นและการ

เดินทาง การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เกม และอื่นๆ ผ่านทีวีจอแบน LCD ในห้องพัก Roomlinx นำเสนอโซลูชันแบบกำหนดเองที่สามารถปรับขนาดได้ด้วยโมเดลธุรกิจที่ทำกำไรได้สำหรับ

ทั้งแบรนด์ที่จำกัด เต็มรูปแบบ และหรูหรา สำหรับโรงแรม ผลิตภัณฑ์ Roomlinx Interactive TV นำเสนอกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับแหล่งรายได้ใหม่ๆ การเพิ่มมูลค่า ความภักดีต่อแบรนด์ และอีคอมเมิร์ซ สำหรับแขกที่มาพัก ผลิตภัณฑ์สามารถรวมอยู่ในราคาห้องพักได้ ซึ่งทำให้ Roomlinx เป็นผู้ให้บริการวิดีโอออนดีมานด์ฟรีสำหรับแขกรายแรก

การรายงานข่าวของ Roomlinx ครอบคลุมสื่อต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น Forbes, Denver Business Journal ตลอดจนธุรกิจการค้าในท้องถิ่นและในอุตสาหกรรม บทความรวมถึง:

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการรายงานข่าวของสื่อที่เพิ่มขึ้นของ Roomlinx คือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทสู่ตลาดการบริการ บริษัทเพิ่งประกาศว่าได้ติดตั้งโรงแรมเจ็ดแห่งในช่วงเวลาเพียงแปดสัปดาห์

Roomlinx เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการในห้องพักที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทีวีอินเทอร์แอคทีฟภายในห้อง ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มรายได้และความภักดีต่อแบรนด์สำหรับโรงแรม รีสอร์ท และ

ทรัพย์สินอื่นๆ โดยใช้เนื้อหาและแอปพลิเคชันระดับพรีเมียมที่นักเดินทางในปัจจุบันต้องการ กรุณาติดต่อบ๊อบ Wagener สำหรับการสาธิตหรือเยี่ยมชมเราได้ที่www.roomlinx.com

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงข้อความที่เรา “เชื่อ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” หรือคำพูดที่คล้ายคลึงกัน เป็นข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความ

หมายของกฎข้อ 175 ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และ กฎข้อ 3b-6 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้น

โดยกฎเหล่านั้น แถลงการณ์ทั้งหมด นอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริง ที่รวมอยู่ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแผนในอนาคตที่เป็นไปได้ ผลิตภัณฑ์

และบริการใหม่ และวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และ

ผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วง

หน้า ได้แก่ ปัจจัยต่อไปนี้: ความสำเร็จของบริษัทในการดำเนินการผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ความสามารถของบริษัทในการประสบความสำเร็จ

แข่งขันกับคู่แข่งที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสามารถ

ในการขายและผลิตสินค้า; ผลของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง การเปลี่ยนแปลงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล และความสามารถในการจัดหาเงินทุนที่เพียงพอใน

แทงหวยลาว อนาคตhttp://www.sec.govซึ่งคุณควรตรวจสอบอย่างละเอียด Roomlinx ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการพัฒนาใหม่หรืออย่างอื่น

แอตแลนตา, จอร์เจีย–(Marketwire – 10 กันยายน 2009) – ที่งาน CEDIA 2009 ชาร์ปกำลังสร้างตัวเลือกความบันเทิงภายในบ้านระดับไฮเอนด์ให้เป็นจริงสำหรับผู้บริโภคทุกวัน โดย

นำเสนอทีวีจอแอลซีดี AQUOS®จอใหญ่คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่คุ้มค่าและแสดงให้เห็นถึงทีวี LCD แบบ LED-backlitเต็มรูปแบบที่ให้คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมและใช้พลังงานต่ำ

เป็นพิเศษ นอกเหนือจากทีวีซีรีส์ AQUOS LED LCD TV แล้ว ชาร์ปยังแนะนำราคาที่แปลกใหม่สำหรับรุ่น AQUOS LCD ระดับ 60 และ 65 นิ้ว ซึ่งให้บริการทีวีจอใหญ่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจที่ยากลำบากนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพของ AQUOS LCD TV คือ เครื่องเล่น Blu-ray ของ Sharp AQUOSใหม่ที่รองรับ BD-ROM Profile 2.0 สำหรับคุณสมบัติเชิงโต้ตอบ BD Live ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดใช้งานแจ็คอีเทอร์เน็ต โปรแกรมเล่นนี้ยังให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาวิดีโอสตรีมมิ่งระดับพรีเมียม* เพื่อประสบการณ์โฮมเธียเตอร์ระดับเฟิร์สคลาส

“Sharp ยังคงพัฒนาและขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์จอแสดงผลที่มีความละเอียดสูง โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคและข้อจำกัดด้านงบประมาณ” Bob Scaglione รองประธาน

อาวุโสและผู้จัดการกลุ่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์และการตลาดของ Sharp กล่าว “ราคา LCD ระดับ 60 และ 65 นิ้วของเรามอบโซลูชันสำหรับผู้บริโภคที่รอคอยทีวี LCD ขนาดใหญ่มากเพื่อ

ทดแทนทีวีจอฉายหลังรุ่นเก่าหรือทีวีพลาสม่า ชาร์ปมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ความละเอียดสูงคุณภาพดีที่สุดและเรา กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเหล่านี้สู่ผู้บริโภคทั่วไป เช่นเดียวกับ AQUOS LED LCD TV Series ใหม่ ที่ให้ภาพระดับพรีเมียมโดยไม่ต้องมีราคาพรีเมียม”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Sharp ได้ปรับปรุงบริการ AQUOS Net™ ซึ่งให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาบนเว็บที่ปรับแต่งเองได้ทันทีในรูปแบบของวิดเจ็ต ตลอดจนการสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อประสบการณ์ที่

ดีขึ้นของลูกค้า การดูแถบด้านข้างแบบหลายภาพได้รวมอยู่ในทีวี LCD ที่รองรับ AQUOS Net เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการนำทางวิดเจ็ตแถบด้านข้าง ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคดูวิดเจ็ตเนื้อหา

ได้หลายรายการพร้อมกัน เมื่อต้นปีนี้ Sharp ได้เพิ่มเนื้อหาใหม่จาก Rallypoint ลงในบัญชีรายชื่อวิดเจ็ต ซึ่งขณะนี้มีเนื้อหาจาก Weatherbug เพื่อตรวจสอบการคาดการณ์ในท้องถิ่น,

NASDAQ สำหรับราคาหุ้น, Accedo Broadband สำหรับเกมทั่วไป เช่น แบล็กแจ็กและซูโดกุ, UCLICK เพื่อติดตามการ์ตูนประจำวัน , รายงาน NAVTEQ Traffic™ ในพื้นที่รายวัน, แกล

เลอรี AQUOS, ซึ่งให้ภาพทิวทัศน์และธรรมชาติที่มีความละเอียดสูง 1080p ที่สวยงามแก่ผู้ใช้ และเนื้อหาบนเว็บที่หลากหลายจากพอร์ตโฟลิโออันกว้างขวางของ NBCU Rallypoint เป็นผู้

ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการชั้นนำสำหรับ HDTV ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์แบบโต้ตอบ ด้วยบริการของ Rallypoint ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อหากีฬาแฟนตาซีและคุณสมบัติ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ ที่ CEDIA ชาร์ปกำลังประกาศ Sports Score Widget ใหม่จาก Rallypoint สำหรับคะแนน NFL ล่าสุด กำหนดการที่จะเกิดขึ้น การอัปเดตที่กำลังดำเนิน

ผ่าน AQUOS Net ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับโทรทัศน์ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงความสามารถในการให้ที่ปรึกษา AQUOS Advantage (SM) โดยเฉพาะ

เชื่อมต่อจากระยะไกลกับทีวีเพื่อช่วยในการปรับการตั้งค่าของทีวีและปรับคุณภาพของภาพให้เหมาะสมเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด เครื่องมือแบบโต้ตอบนี้เรียกว่า AQUOS Advantage Live(SM) สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโฮมเพจ AQUOS Net AQUOS Net ถูกรวมเข้ากับทีวีซีรีส์ AQUOS LED LCD ขนาด 40 นิ้วและขนาดใหญ่ขึ้น

บูธ CEDIA Sharp Electronics ปี 2552 นำเสนอทีวี LCD AQUOS หลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ทีวีจอกว้างขนาด 19 นิ้ว (18 1/2 นิ้วแนวทแยง) ของบริษัท AQUOS LCD TV ไปจนถึง

65 นิ้ว (64-33/64) ” เส้นทแยงมุม) ขนาดคลาสหน้าจอ รุ่นเหล่านี้มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานและการออกแบบที่ทันสมัย ​​โดยมีรุ่น Full HD 1080p ในขนาดหน้าจอ 6 ระดับ และ

ความพร้อมใช้งาน 120Hz ในหลายรุ่น บูธยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสูงที่เสริมการปฏิวัติทีวีจอแบนและเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ที่ไม่เหมือนใคร นอกเหนือจาก AQUOS LCD TV และ

Blu-ray แล้ว ไฮไลท์ยังมีระบบเชื่อมต่อ iPod® มากมายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ชาร์จอุปกรณ์และเล่นเพลงจากอุปกรณ์ iPod ได้โดยตรง รวมถึง Sound Bar ใหม่ที่ทรงพลังเพื่อการประหยัดพื้นที่รอบทิศทาง เครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์.

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Sharp โปรดดูประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับสื่อ AQUOS LED LCD TV Series (รุ่น LC-52LE700UN, LC-46LE700UN, LC-40LE700UN และ LC-32LE700UN

ทีวีซีรีส์ AQUOS LED LCD TV ของ Sharp มอบคุณภาพและคุณค่าของภาพในระดับสูงสุด ทำให้ผู้บริโภคใช้พลังงานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ LCD TV ใดๆ ที่มีอยู่ LCD TV ซีรีส์ใหม่ที่ผสม

ผสานเทคโนโลยี AQUOS LCD ที่ได้รับรางวัลของ Sharp เข้ากับระบบแบ็คไลท์ LED แบบ Full-Array ทำให้ LE700 AQUOS LED ซีรีส์มอบคุณภาพของภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนและ

ประสิทธิภาพที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม LCD TV ซีรีส์ Full-HD 1080p มีจำหน่ายในขนาดหน้าจอ 52-, 46-, 40- และ 32 นิ้ว (เส้นทแยงมุม 52 1/32″, 45

63/64″, 40″ และ 31 35/64″ ตามลำดับ ) แนะนำจอ LCD Full HD 1080p X-Gen ที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมการควบคุมพิกเซลขั้นสูงสำหรับระดับสีดำที่ลึกมาก แผง X-Gen ยังให้รูรับ

แสงกว้างขึ้นเพื่อให้แสงผ่านแผงได้มากขึ้น ส่งผลให้ความสว่างสูงสุดสูงขึ้น แผงนี้ให้ Spectral Contrast Engine MC สำหรับอัตราส่วน Dynamic Contrast ที่สูงมากที่มากกว่า

2,000,000:1 เพื่อคุณภาพของภาพที่คมชัดและสีสันที่สดใส รวมถึงคุณสมบัติพิเศษของตัวแยกสัญญาณ (ใน LC-52LE700UN และ LC-46LE700UN) ที่ส่งผลให้ การทำสำเนาเนื้อหา

ภาพยนตร์อย่างราบรื่น เทคโนโลยี Fine Motion Enhanced ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Sharp รวมอยู่ในการแปลงอัตราเฟรม 120 Hz UltraBrilliant Full Array LED แบ็คไลท์

ให้ความสว่างที่สม่ำเสมอและความบริสุทธิ์ของสีด้วยความสว่างต่อวัตต์ที่สูงขึ้น จึงต้องการพลังงานน้อยลง ซีรีส์นี้ปราศจากสารปรอท เกินเกณฑ์ ENERGY STAR ของ EPA สำหรับการใช้

พลังงานสูงสุดถึง 67 เปอร์เซ็นต์ และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 100,000 ชั่วโมง ซีรีส์ AQUOS LED ยังมาพร้อมความสามารถ AQUOS Net™ ของ Sharp (ไม่ใช่รุ่น 32 นิ้ว) บริการที่

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บที่ปรับแต่งเองได้ทันที เช่นเดียวกับการสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยูนิตยังมีอินพุต HDMI สี่ช่องและขั้วต่อคอมโพเนนต์ HD แบบคู่ ซึ่ง

ทั้งหมดนี้เข้ากันได้กับสัญญาณ 1080p อุปกรณ์ยังมีพอร์ต RS-232C สำหรับการติดตั้งแบบกำหนดเอง อินพุต PC เฉพาะ และเครื่องเล่นเพลง/ภาพถ่าย USB (ยกเว้นรุ่น 32 นิ้ว) เพื่อ

ความสะดวกในการรับชมภาพถ่ายดิจิตอลความละเอียดสูงและเพลิดเพลินกับเสียงเพลง MP3 บนทีวี LC-52LE700UN, LC-46LE700UN, LC-40LE700UN และ LC-32LE700UN มีวาง

จำหน่ายแล้วในราคาขายปลีกที่แนะนำโดยผู้ผลิต (MSRP) ที่ $2,799.99, $2,199.99, $1,699.99 และ $1,099.99 ตามลำดับ อุปกรณ์ยังมีพอร์ต RS-232C สำหรับการติดตั้งแบบ

และ LC-32LE700UN มีวางจำหน่ายแล้วในราคาขายปลีกที่แนะนำโดยผู้ผลิต (MSRP) ที่ $2,799.99, $2,199.99, $1,699.99 และ $1,099.99 ตามลำดับ AQUOS HDTV E77 รุ่นหน้าจอใหญ่ (รุ่น LC-65E77UM และ LC-60E77UN)

แอลซีดีทีวี AQUOS ราคาประหยัดใหม่สองรุ่นของชาร์ปสร้างหน่วยหน้าจอขนาดใหญ่พร้อมประสิทธิภาพขั้นสูงที่เข้าถึงได้สำหรับผู้บริโภคจำนวนมากขึ้น หน้าจอขนาด 65 นิ้วระดับ LC-

65E77UM (เส้นทแยง 64-33/64 นิ้ว) และขนาดหน้าจอ 60 นิ้ว รุ่น LC-60E77UN (เส้นทแยงมุม 60-1/32 นิ้ว) AQUOS LCD TV เข้าร่วมในซีรีส์ E77 อันเลื่องชื่อ รุ่นต่างๆ ของรุ่น

Full-HD 1080p ที่ยกระดับคุณภาพของภาพในระดับแนวหน้า นอกจากนี้ LC-60E77UN ยังเป็นทีวี LCD ขนาด 60 นิ้วเครื่องแรกในตลาดที่ตอบสนองความต้องการขนาดหน้าจอที่เป็นที่

ต้องการอย่างมาก ซีรีส์ E77 มีแผง Superlucent ขั้นสูง Super View (ASV) ของ Sharp เพื่อภาพที่สว่างสดใสและคมชัดอย่างมาก แผง ASV Superlucent ปรับพื้นผิวของแผงให้

เรียบและควบคุมแสงภายนอก ช่วยเพิ่มความสว่างและคอนทราสต์ของแผง สิ่งนี้ให้ภาพ Full HD ที่มีรายละเอียดมากที่สุด โมเดลดังกล่าวยังมีเทคโนโลยี Fine Motion Enhanced

สำหรับการแปลงอัตราเฟรม 120 Hz เวลาตอบสนองพิกเซลที่รวดเร็ว 4 มิลลิวินาที และมุมมองการรับชมที่กว้างถึง 176 องศา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูโทรทัศน์ได้จากแทบทุกที่ในห้อง

นอกจากนี้ ยูนิตเหล่านี้ยังมีอินพุต HDMI สี่ช่องและขั้วต่อคอมโพเนนต์ HD สองช่อง ซึ่งทั้งหมดนี้เข้ากันได้กับสัญญาณ 1080p จาก Blu-ray และอุปกรณ์ใหม่อื่นๆ นอกเหนือจาก RS-

232C สำหรับการติดตั้งแบบกำหนดเองและอินพุต PC เฉพาะ โมเดลเหล่านี้มีดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมการตกแต่ง ตู้สีดำผสมผสานอย่างหรูหราในโทนสีทองแชมเปญอ่อนๆ ที่เน้นที่ด้านล่างของ

กรอบ เหมาะสมกับรูปแบบการออกแบบทั้งแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม ซีรีส์ E77 เป็นไปตามมาตรฐาน Energy Star ล่าสุด และยังช่วยประหยัดพลังงานผ่านฟังก์ชัน OPC ของ

Sharp เพื่อปรับความสว่างของเครื่องโดยอัตโนมัติตามแสงในห้อง LC-65E77UM และ LC-60E77UN จะวางจำหน่ายในเดือนนี้ในราคา $4,499.99 และ $3,499.99 ตามลำดับ

ซีรีส์จอไวด์สกรีนของทีวี LCD Full HD1080p HDTV AQUOS LCD นำคุณภาพของภาพที่ได้รับการปรับปรุงมาสู่ระดับแนวหน้า ซีรีส์นี้มีรุ่น E77UN ในขนาดระดับหน้าจอ 52- (52 1/32″

ในแนวทแยง), 46- (45 63/64″ ในแนวทแยง) และ 40 นิ้ว (แนวทแยง 40″) (แนวทแยง) (LC-52E77UN, LC-46E77UN และ LC -40E77UN ตามลำดับ) และรุ่น E67U ใน

ขนาดคลาสหน้าจอ 40- (แนวทแยง 40 นิ้ว) (LC-40E67UN) รุ่น E77 มีแผง Superlucent ขั้นสูง Super View (ASV) ของ Sharp เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างและคมชัดอย่างมากพร้อม

หมอกควันและการสะท้อนแสงที่ลดลง โมเดลเหล่านี้ยังมีเทคโนโลยี Fine Motion Enhanced สำหรับการแปลงอัตราเฟรม 120 Hz ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอมในการ

เคลื่อนไหวเบื้องหลังในภาพยนตร์ Blu-ray เวลาตอบสนองพิกเซลที่รวดเร็ว 4 ms และมุมมองกว้าง 176 องศา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูโทรทัศน์ได้จากแทบทุกที่ในห้อง นอกจากนี้ ยูนิต

เหล่านี้ยังมีอินพุต HDMI ห้าช่อง (สี่ช่องในคลาส 40 นิ้ว) และขั้วต่อคอมโพเนนต์ HD สองช่อง ซึ่งทั้งหมดนี้เข้ากันได้กับสัญญาณ 1080p จาก Blu-ray และอุปกรณ์ใหม่อื่นๆ นอกเหนือ

จาก RS-232C สำหรับการติดตั้งแบบกำหนดเองและ อินพุต PC เฉพาะ รุ่น 1080p E67 ใช้เทคโนโลยี ASV Superlucent ของ Sharp เพื่อให้ได้ภาพ Full HD 1080p ที่มีราย

ละเอียดมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีอินพุต HDMI สี่ช่องพร้อมความสามารถในการอินพุต 24p และอินพุตวิดีโอคอมโพเนนต์ 2 ช่อง รองรับ 1080p ทั้งหมด ซีรีส์ E แบบเต็มเป็นไปตาม

มาตรฐาน Energy Star ล่าสุด และยังช่วยประหยัดพลังงานผ่านฟังก์ชัน OPC ของ Sharp เพื่อปรับความสว่างของเครื่องโดยอัตโนมัติตามแสงในห้อง รุ่นต่างๆ นำเสนอการออกแบบใหม่

โดยมีตู้สีดำที่ให้สีแชมเปญอ่อนๆ ที่เน้นที่ด้านล่างของกรอบซีรีส์ E77 และสีทองแดงอันละเอียดอ่อนที่ด้านล่างของตู้ E67 LC-52E77UN, LC-46E77UN, LC-40E77UN และ LC-40E67UN มีจำหน่ายแล้วในราคา $2,199.99, $1,799.99, $1,299.99 และ $1,099.99 ตามลำดับ

Sharp ขยายชุดเครื่องเล่น Blu-ray ด้วยเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ Full HD 1080p AQUOS® Blu-ray Disc™ รุ่น BD-HP52U ที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาวิดีโอสตรีมมิ่งระดับ

พรีเมียม* เมื่อจับคู่กับโทรทัศน์ AQUOS HDTV Liquid Crystal ผู้บริโภคสามารถเพลิดเพลินกับชื่อ Blu-ray Disc ล่าสุด รวมถึงดีวีดีความละเอียดมาตรฐานด้วยความละเอียดสูงสุด BD-

HP52U รองรับ BD-ROM Profile 2.0 สำหรับคุณสมบัติโต้ตอบ BD Live ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดใช้งานแจ็คอีเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและสตรีมเนื้อหาโบนัส เช่น

ฉากเพิ่มเติม, ตัวอย่างสั้น, ตัวอย่างและเกมแบบโต้ตอบสำหรับผู้เล่นหลายคน ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่สามารถบรรลุได้อย่างเต็มที่ BD-HP52U รวมคุณสมบัติเพิ่มเติมหลายอย่างที่ช่วย

ปรับปรุงประสบการณ์โฮมเธียเตอร์ รวมถึงการถอดรหัสเสียงขั้นสูง Deep Color™ สำหรับสีที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มีอยู่ในภาพวิดีโอ และพอร์ต RS-232 สำหรับการจัดการโดยระบบควบคุมภายนอก

BD-HP52U ให้คุณภาพวิดีโอที่เหนือกว่าด้วยเอาท์พุตดิจิตอล HDMI 1.3 อันล้ำสมัยพร้อมสี xv และวิดีโอขนาด 1920 x 1080 ที่เอาต์พุต 24 เฟรมต่อวินาที ซึ่งตรง

กับการเล่นภาพยนตร์ต้นฉบับ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น เครื่องเล่น BD ได้รวมคุณสมบัติ Quick Start ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Sharp สำหรับการโหลดดิสก์อย่างรวดเร็ว เครื่องเล่นจะส่ง

สัญญาณเสียงรอบทิศทางแบบ lossless ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึง Dolby® TrueHD และ DTS HD Master Audio ผ่านเอาต์พุตดิจิตอล HDMI เครื่องเล่นยังถอดรหัส Dolby

Digital Plus ซึ่งให้เสียงเซอร์ราวด์ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องรับที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ผู้บริโภคยังสามารถบันทึกและเล่นไฟล์วิดีโอจากกล้องวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงด้วย AVCHD BD-

HP52U เข้ากันได้กับรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้ง BD-ROM/RE/R, DVD Video, DVD-RW/R, DVD+RW/R, Audio CD และไฟล์เสียง MP3 นอกจากนี้ยังปรับสัญญาณการเล่น DVD

มาตรฐานให้เหมาะสมเพื่อให้ภาพและเสียงมีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงมีโปรแกรมดู jpeg BD-HP52U จะวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมในราคา MSRP ที่ 379.99 ดอลลาร์

ซาวด์บาร์ 3.1 แชนเนลใหม่ของ Sharp รุ่น HT-SB500 นำเสนอเทคโนโลยีเสียงที่ได้รับการปรับปรุงและการตั้งค่าที่ง่ายดายสำหรับประสบการณ์โฮมเธียเตอร์แบบไดนามิก ซาวด์บาร์มีการ

ออกแบบรูปทรงเพรียวบาง ล้อมรอบลำโพงหลักด้านซ้ายและขวา แชนเนลกลาง และซับวูฟเฟอร์ไว้ในซาวด์บาร์แบบติดผนังที่บางและบาง การควบคุมที่แผงด้านหน้าที่ออกแบบใหม่ใช้

เทคโนโลยี Touch Panel ของ Sharp เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดและความรู้สึกไฮเทค แถบนี้ยังสามารถวางบนขาตั้งทีวี (จอ LCD ขนาด 32 นิ้วขึ้นไป) พร้อมแผ่นยึดที่ให้มาด้วย

ซาวด์บาร์ขนาด 32 วัตต์นี้ใช้ SRS TruSurround HD ที่จำลองช่องสัญญาณเสมือน สร้างเอฟเฟกต์เสียงเซอร์ราวด์แบบหลายช่องสัญญาณที่เหนือกว่าพร้อมเสียงเบสที่ทุ้มลึกและการสร้าง

ความถี่สูงที่คมชัด SRS WOW HD Sound มอบประสบการณ์การฟังที่เป็นธรรมชาติและการตอบสนองเสียงเบสที่ลึกและเป็นธรรมชาติ HT-SB500 เพิ่มการถอดรหัสเสียงดิจิทัลด้วย DTS ตัว

ถอดรหัส Dolby® Digital และ Dolby® Pro logic II รวมถึง Dolby® Virtual Speaker เพื่อจำลองเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนเนลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความยืดหยุ่นและการ

ติดตั้งที่ง่ายดาย ซาวด์บาร์มีอินพุตเสียงแบบคู่ แจ็ค RCA ด้านขวาและด้านซ้าย และแจ็คย่อยขนาด 3.5 มม. ซึ่งช่วยให้สามารถใช้แหล่งเสียงที่สอง เช่น เครื่องเล่น MP3 แถบนี้ยังมีรีโมตคอนโทรลที่เพรียวบางพร้อมการควบคุมทีวี LCD ของ Sharp AQUOS อีควอไลเซอร์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ และฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติ HT-SB500 จะวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมใน

ช่อง 2.1 ขนาดเล็กแต่ทรงพลังเหล่านี้สร้างขึ้นสำหรับระบบเสียง iPod® ยังใช้งานได้กับ iPhone® และมีการออกแบบให้พกพาสะดวกเป็นพิเศษสำหรับการฟังเพลงโดยไม่ต้องใช้หูฟังขณะ

เดินทาง รีโมตคอนโทรลแผงสัมผัสแบบไร้สาย IR บน DK-AP8P ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย โดยทำหน้าที่เป็นฝาครอบแม่เหล็กเมื่อไม่ใช้งาน ในขณะที่ DK-AP7P จะปิด

พับ ปกป้องตัวเครื่องจากความเสียหายระหว่างการเดินทาง ระบบเดียวประกอบด้วยส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อประสบการณ์การฟังที่สนุกสนาน รวมถึงไดรเวอร์หลักและซับวูฟเฟอร์ ด้วย

การใช้งานแบตเตอรี่ประมาณหกชั่วโมง พร้อมอะแดปเตอร์ AC และกระเป๋าพกพา ระบบเสียงใหม่เหล่านี้เป็นโซลูชันแบบพกพาอย่างแท้จริงสำหรับการเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูงจากทุกที่

ช่องต่อ iPod ช่วยให้ผู้ใช้สามารถชาร์จและเล่นเพลงได้โดยตรงจาก iPod หรือ iPhone® ผ่านตัวเครื่อง ลำโพงเบสรีเฟล็กซ์เต็มรูปแบบพร้อมเทคโนโลยีเสียง HDSS™ (มาตรฐานเสียงความ

ละเอียดสูง) เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด เครื่องเล่นเหล่านี้นำเสนอ Esound ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเพลงดิจิตอลที่ถูกบีบอัด ทั้งสองรุ่นยัง

มีเอาท์พุตวิดีโอด้วย ดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อกับทีวี ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอและภาพถ่าย iPod ที่ชื่นชอบบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น DK-AP8P และ DK-AP7P จะวางจำหน่ายในเดือนกันยายนในราคา MSRP ที่ 189.99 ดอลลาร์และ 129.99 ดอลลาร์ตามลำดับ

Sharp นำเสนอโปรเจ็กเตอร์หน้าโฮมเธียเตอร์ 1080p DLP ที่แสดงถึงมูลค่าที่โดดเด่นในตลาดโฮมเธียเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ XV-Z15000 รวมอัตราส่วนคอนทราสต์ไดนามิก 30,000:1 อย่าง

ที่ไม่เคยมีมาก่อนและความสว่างสูงในรูปแบบที่แข่งขันกับราคาได้ สร้างประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์อย่างแท้จริง ด้วยดีไซน์สีดำมันวาวสูง XV-Z15000 ใช้ชิป DMD 1080p DLP 0.65″

ตัวเดียวจาก Texas Instruments (TI) เพื่อสร้างหนึ่งในภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดที่มีอยู่ในการฉายในปัจจุบัน โปรเจคเตอร์อัตราส่วนกว้างยาว 16:9 ที่แท้จริง ให้ภาพที่มีคุณภาพระดับ

โรงภาพยนตร์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ในรูปแบบไวด์สกรีนดั้งเดิมจากความสะดวกสบายในบ้านของพวกเขาเอง โหมดฟิล์ม 24 Hz นำเสนออัตราเฟรมที่ตั้งใจไว้ดั้งเดิม

ของภาพยนตร์อย่างแม่นยำทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การรับชมที่สมจริงยิ่งขึ้น ระดับความสว่างสูงถึง 1600 ANSI lumens ให้ภาพที่สวยงามและคมชัด และวงล้อสี 6 Segment 6-

Speed ​​ให้ภาพคุณภาพสูงที่ปราศจากการสั่นไหว และการสร้างสีที่แม่นยำเพื่อภาพที่ไม่มีการรบกวน ฟังก์ชันสวิตช์ม่านตาที่ขับเคลื่อนด้วยไฟช่วยให้ผู้บริโภคควบคุมการตั้งค่าความสว่างและคอ

นทราสต์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยการแตะปุ่มบนรีโมทคอนโทรล ให้ความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมโฮมเธียเตอร์ที่แตกต่างกันด้วยสภาพแสงที่แตกต่างกัน เพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น รุ่นนี้มีขั้วต่อ HDMI™

สองขั้ว (เวอร์ชัน 1.3 พร้อม xvColor) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลที่ปลอดภัยด้วยกล่องรับสัญญาณความละเอียดสูงหรือเครื่องเล่น Blu-ray และอินพุต RS-232C สำหรับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal Televisions เต็มรูปแบบของ Sharp โปรดติดต่อ Sharp Electronics Corporation, Sharp Plaza, Mahwah, NJ 07495-1163 หรือโทร 800-BE-SHARP สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เยี่ยมชม sharpusa.com เป็นแฟนของ Sharp AQUOS ที่www.facebook.com/SharpAQUOS

Sharp Electronics Corporation เป็น บริษัท ย่อยในสหรัฐอเมริกาของ Sharp Corporation ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ความบันเทิงภายในบ้านที่ไม่ซ้ำใคร เครื่องใช้

ไฟฟ้า โซลูชันสำนักงานอเนกประสงค์แบบเครือข่าย โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องมือสื่อสารและข้อมูลเคลื่อนที่ แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ AQUOS® Liquid Crystal Televisions, ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงดิจิตอล 1-Bit™, ผลิตภัณฑ์ฉายภาพ SharpVision®, โปรเจ็กเตอร์มัลติมีเดีย Notevision®, เครื่องใช้ Insight® Microwave Drawer®, เตาอบ

SuperSteam™, เครื่องฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์® และระบบสุริยะ OnEnergy™ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Sharp Electronics Corporation ที่ www.sharpusa.com

