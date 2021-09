เว็บปั่นแปะ แทงบอลสดออนไลน์ Whistler

เว็บปั่นแปะ ลาสเวกัส, 10 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — Whistler Investments, Inc. (OTCBB:WHSL) (การเปลี่ยนชื่ออยู่ระหว่างรอ Global Electric) ประกาศในวันนี้ว่า Editorial Board of Standard and Poor’s (“S&P”) ได้อนุมัติ Whistler สำหรับ รายชื่อบริษัทและคำอธิบายที่สมบูรณ์ใน Standard and Poor’s Corporation Records

นอกจากนี้ Whistler จะเผยแพร่คำอธิบายองค์กรในส่วนข่าวประจำวันของ Standard and Poor S&P จะเริ่มการรายงานทางการเงินของ Whistler โดยเป็นส่วนหนึ่งของ S&P Market

Access Program ซึ่งรวมถึงการรายงานข่าวของ Whistler บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ S&P, www.advisorinsight.comรวมถึง S&P Marketscope และเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ของฐานข้อมูล S&P Stock Guide นอกจากนี้ S&

Standard Corporation Records เป็นคู่มือหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับสำหรับการยกเว้นคู่มือมาตรฐาน “Blue Sky” สำหรับการซื้อขายรองในกว่า 35 รัฐ รายชื่อของ Whistler ใน

Standard Corporation Records ควรช่วยเหลือชุมชนนายหน้าและการลงทุนในการทำตลาดสำหรับหุ้นของ Whistler ขอแนะนำให้นายหน้าตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือที่ปรึกษากฎหมายสำหรับกฎหมายและข้อบังคับ “Blue Sky” ที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

Whistler Investments, Inc. (Global Electric) www.globalelectric.com เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและการตลาดของยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก

วิสต์เลอร์เชื่อว่าเทคโนโลยีที่เหนือชั้นนี้ ประกอบกับแผนการตลาดเชิงรุก จะทำให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่นในเวทีโลก ด้วยการมุ่งเน้นทั่วโลกที่มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษอย่างรวดเร็ว ความ

ต้องการพลังงานที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนจึงเป็นปัจจุบัน ด้วยกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทั่วโลกที่กำหนดให้มีการเคลื่อนไหวไปสู่พลังงานที่ยั่งยืน บริษัทคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมของบริษัทจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในเศรษฐกิจโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้

ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมความบันเทิง การล่องเรือ และการเล่นเกมในเซาท์ฟลอริดา เศรษฐกิจของภูมิภาคโดยทั่วไป ความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนสำหรับความพยายามในการขยายธุรกิจตามแผน และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัท

Nokia Game 2003 สิ้นสุดในวันที่ 29 พฤศจิกายน ในการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วในรอบชิงชนะเลิศ ที่ Nokia Game ในปีนี้ จำนวนผู้เล่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ช่วยนางเอกชื่อ Flo

ขณะที่เธอพยายามเอาชนะตระกูล AnyOne ผู้เล่นได้รับการสนับสนุนให้รวบรวมกลุ่มของตนเองเพื่อช่วย “นักขี่มือถือ” วัย 18 ปี ความพยายามของ Flon ในการแข่งขันทักษะ 10 วัน เกมสวมบทบาท และการผจญภัยแอ็กชัน

เกม Nokia เปิดตัวเมื่อต้นฤดูใบไม้ร่วง และจุดประกายความสนใจจากนักเล่นเกมทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 1 ล้านคนเข้าคิวเพื่อเข้าร่วม Nokia Game 2003 บางคนถึงกับลงทะเบียนล่วงหน้าหลายเดือนเพื่อให้เข้าร่วมได้อย่างปลอดภัย ในปีนี้ เว็บไซต์ Nokia Game มีผู้เข้าชมมากกว่า 6 ล้านคนนับตั้งแต่เปิดตัว

คู่แข่งได้รับคะแนนจากความเร็วและความคล่องแคล่วในเวลาและการแก้ปัญหา แต่พวกเขายังได้รับรางวัลจากการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่น ๆ และใช้กลยุทธ์การทำงานร่วมกัน ในแต่ละประเทศที่เข้าร่วม ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเครื่องเล่นเกม N-Gage

Pekka Rantala ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Nokia Mobile Phones กล่าวว่า “Nokia Game 2003 ดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ และพล็อตเรื่องที่น่าสนใจและความ

สามารถในการเล่นหลายคนทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ใหม่และน่าตื่นเต้น “เราได้ติดต่อกับกลุ่มผู้เล่นที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างชัดเจน ซึ่งต้องการไม่เพียงแต่เล่นกับเพื่อนและคนแปลกหน้า แต่ยังรวมถึงพวกเขาด้วย ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่รอดพ้นจากความท้าทายและการแข่งขันอันดุเดือดมากมาย และในที่สุดก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ”

Nokia Game 2003 เป็นการผจญภัยออนไลน์แบบโต้ตอบ 10 วันที่เริ่มในวันที่ 19 พฤศจิกายนในสิบภาษาใน 35 ประเทศพร้อมกัน คู่แข่งต้องเผชิญในหกเกมที่แยกจากกันซึ่งความเร็ว

ความคล่องแคล่ว ความคล่องแคล่ว และความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ รอบสุดท้ายใช้เวลา 24 ชั่วโมงในขณะที่ผู้เล่นที่ดีที่สุดแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่ออุปกรณ์เล่นเกม N-Gage ที่แปลกใหม่

อลิโซ วีโจ, แคลิฟอร์เนีย, 10 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — BuyServices Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Buy.com ที่ถือหุ้นทั้งหมด ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะจัดหาโซลูชัน

เอาท์ซอร์สอีคอมเมิร์ซสำหรับพื้นที่ช็อปปิ้งออนไลน์บนเพลง MTV Networks สามแห่ง คุณสมบัติ: SHOP.MTV.com, SHOP.VH1.com และ SHOP.CMT.com BuyServices จะช่วยสร้างข้อเสนอผลิตภัณฑ์หลายหมวดหมู่แก่ผู้บริโภคโดยดำเนินการส่วนหลัง ฟรอนต์เอนด์ การกระจาย การชำระเงิน และการสนับสนุนลูกค้าผ่านชุดอินเทอร์เฟซบนเว็บ

SHOP.MTV.com มอบมิติใหม่ให้กับผู้บริโภคในประสบการณ์การเขียนโปรแกรม MTV และ MTV2 โดยนำเสนอสินค้าเพลงและความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากสินค้าที่ได้รับอนุญาตจาก

MTV แล้ว ผู้ใช้จะสามารถเลือกจากแคตตาล็อกเต็มรูปแบบของเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์กว่าหนึ่งล้านรายการ รวมถึงซีดี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม BuyServices BuyServices จะมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่คล้ายกันบน VH1.com และ CMT.com

“ผู้ชมของเราพูดอย่างชัดเจนว่าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินและรายการยอดนิยมของ MTV และ MTV2” Nusrat Durrani รองประธานฝ่ายอีคอมเมิร์ซของ MTV Networks

Music Group กล่าว “SHOP.MTV.COM ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นักช้อปออนไลน์ได้ซื้อสินค้าที่เชื่อมต่อกับแบรนด์ MTV และ MTV2 เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมสินค้าเกี่ยวกับดนตรีและความบันเทิงที่พวกเขาต้องการอีกด้วย”

เชอร์แมน แอตกินสัน ประธาน เว็บปั่นแปะ กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะร่วมมือกับ MTV Networks ในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนและเติมเชื้อเพลิงให้กับไซต์ทั้งสามแห่งนี้

“ขอบเขตของโครงการนี้ช่วยให้เราสามารถเป็นพันธมิตรกับทรัพย์สิน MTVN ต่างๆ เพื่อเสนอสถานที่ใหม่ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งผู้คนสามารถค้นหาสินค้าที่มีให้เลือกมากมายที่เกี่ยวข้องกับรายการ MTV , VH1 และ CMT ที่พวกเขาชื่นชอบ ศิลปิน ดนตรี และความบันเทิง”

นับตั้งแต่แยกตัวออกจาก Buy.com ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 BuyServices ซึ่งนำเสนอโซลูชันอีคอมเมิร์ซรวมถึงโซลูชันเพลงดิจิทัลแก่บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชั่นทีวี

แบบไร้สายและแบบโต้ตอบ ได้สร้างและขับเคลื่อนร้านค้าออนไลน์สำหรับ Linksys, BuyMusic , นิตยสาร Maxim, Stuff and Blender, Fandango, UGO Networks และ The Campus Hub

BuyServices นำเสนอโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่โฮสต์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับผู้ให้บริการเนื้อหา พอร์ทัลข้อมูล ผู้ให้บริการไร้สาย และ e-tailers เฉพาะที่ต้องการขยายการเสนอผลิตภัณฑ์

ของตน โซลูชัน “การค้าในกล่อง” แบบเบ็ดเสร็จของ BuyServices ช่วยให้บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากแบรนด์และลูกค้าปัจจุบันผ่านหน้าร้านของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากความสามารถอีคอมเมิร์ซแบบ

นอกจากนี้ BuyServices ยังเสนอการพัฒนาเว็บไซต์ โฮสติ้ง การประมวลผลธุรกรรม การจัดการเนื้อหา การปฏิบัติตามข้อกำหนด การกระทบยอด การบริการลูกค้า และบริการขายสินค้าผ่านการนำเสนอบริการที่มีการจัดการแบบครบวงจร

BuyServices เป็นแผนกหนึ่งของ BuyNetwork ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย Buy.com(r), BuyMusic.com และ BuyMagazine BuyServices พัฒนาและดำเนินการโซลูชัน

อีคอมเมิร์ซแบบข้ามแพลตฟอร์มที่โฮสต์โดยสมบูรณ์สำหรับผู้ให้บริการเนื้อหา พอร์ทัลข้อมูล และผู้ให้บริการไร้สาย ตลอดจนให้บริการดิจิทัลสำหรับการดาวน์โหลดเพลง ด้วยพรสวรรค์ที่ผสม

ผสานกันของมืออาชีพด้านอีคอมเมิร์ซที่มีประสบการณ์ เป้าหมายของ BuyServices คือการเป็นผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซเอาท์ซอร์สชั้นนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

WESTON, Fla., 10 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — “หุ้นที่น่าจับตามอง” ของ Wall Street News Alert เช้าวันพุธนี้คือ: United Specialties, Inc. (OTCBB:UNSP), CMGI Inc. (Nasdaq:CMGI), Atmel Corp (Nasdaq:ATML) และ International Business Machines (NYSE:IBM)

นักลงทุนที่ก้าวร้าวต้องติดตาม United Specialties, Inc. (Nasdaq:UNSP) ในเช้าวันนี้! เมื่อวานหลังตลาดปิด บริษัทฯ ได้ออกแถลงข่าวประกาศแต่งตั้ง Barry M. Levine เป็น CFO! นี่เป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุน เนื่องจากคุณ Levine มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปีในอุตสาหกรรมการเงิน

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในขณะที่บริษัทนี้อยู่ในช่วงการเติบโตสูง” นายเลวีนกล่าว “อุตสาหกรรมอาหารกูร์เมต์กำลังเติบโตในอัตราที่ยอดเยี่ยมในขณะนี้ และ United Specialties มีช่องทางที่ดีมาก”

“Mr. Levine นำความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และวุฒิภาวะมาสู่บริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทของเรากำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” Rosario Safina ซีอีโอของ United Specialties กล่าว

นักลงทุนต้องจับตาดูบริษัทนี้! ตามข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ซึ่งมีรายได้มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ในปี 2545 เป็นหนึ่งในผู้นำเข้า ผู้บรรจุหีบห่อ และผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุดของรายการ

อาหารพิเศษและอาหารรสเลิศในสหรัฐอเมริกาไปยังร้านอาหารชั้นนำระดับประเทศ เช่น Four Seasons Hotels, Le Cirque และแดเนียล บริษัท ได้มีการพัฒนาเมื่อเร็ว ๆ นี้และทำ

ตลาดสายของตัวเองสินค้า “ดาโรซาริโอ” ซึ่งมีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตภายใต้เว็บไซต์www.shopdarosario.com รายการเหล่านี้รวมถึงทรัฟเฟิล คาเวียร์ และรายการคุณภาพชั้นนำ

อื่นๆ อีก 950 รายการ เช่น เห็ดชนิดพิเศษ เนื้อเกม น้ำมันผสม ฟัวกราส์ ปาเต อาหารทะเลรมควัน เครื่องปรุงรสที่เตรียมไว้ ซอส และอาหารยุโรปจานพิเศษ หุ้นปิดเมื่อวานนี้ที่ห้าเซ็นต์ครึ่งหุ้น

หุ้นที่แสดงกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ ได้แก่ CMGI Inc. (Nasdaq:CMGI) ลดลง 6.2% จากจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย 6.2 ล้านหุ้น Atmel Corporation (Nasdaq:ATML) ลดลง 5.7% จากจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย 14.3 ล้านหุ้น และ International Business Machines (NYSE:IBM) ลดลง 63% จาก 6.9 ล้านหุ้นที่ซื้อขาย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : “สวัสดีรถ สวัสดีคนขับ””Microsoft Corp. ต้องการใส่คอมพิวเตอร์ไว้ในรถทุกคันบนโลก และถ้าเป็นไปได้ รถที่มีคอมพิวเตอร์จะคุยกับคุณเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและความจำเป็นในการบำรุงรักษารถยนต์อื่นๆ และจะเตือนผู้ขับขี่เกี่ยวกับซากรถบนถนน สำรวจเส้นทางทางเลือก

คอมพิวเตอร์ Microsoft มีอยู่แล้วใน 23 รุ่น ได้แก่ BMW 7 series, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Hyundai, Volvo, Fiat, Daimler และ Citroen มันทำให้สปินใหม่

บนวลี “มีเทคโนโลยีจะเดินทาง” ความเห็นในชีวิตประจำวันที่ระบุไว้ Sonja รัดด์ใน Wall Street ข่าวการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องได้ที่: http://www.WallStreetNewsAlert.com

บริการแจ้งเตือนทางอีเมลของ WSNA นั้นฟรีสำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนบนโฮมเพจของ WSNA บริการแจ้งเตือนถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบถึงหุ้นที่มีมูลค่าต่ำและมักถูกมองข้าม

สมาชิกจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับบริษัทในสถานการณ์พิเศษที่มีศักยภาพในการแสดงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น หน้าแรกของ Wall Street News Alert มีผู้เข้าชมมากกว่า 10.7 ล้านครั้ง หาก

ต้องการสมัครรับบริการฟรีนี้ โปรดไปที่หน้าแรกของ Wall Street News Alert ที่http://www.wallstreetnewsalert.comและเลือกปุ่ม “เข้าร่วมทันที Wall Street News Alert ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟกซ์ที่มีชื่อ Wall Street Stock Alert หรือ Wall Street News Alert!***

SYRACUSE, NY, 10 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — ผู้คนหลายพันคนถูกจับเป็นตัวประกันในบริษัทต่างๆ ทั่วอเมริกา และที่น่าประชดคือพวกเขากำลังจมอยู่กับความตาย ผู้เขียน Mary

Beth Deaton-Harris เขียน ในหนังสือเล่มใหม่ของเธอ Waitin’ For Some Chicken: Understanding the Corporate-Hostage Crisis (ตอนนี้มีให้อ่านในเล่มที่ 1) เธอเขียนถึงการปราบปรามพนักงานที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และให้รายละเอียดทางออกสำหรับผู้ที่กล้าที่จะมั่นใจในตนเอง ความสามารถ

ด้วยความมั่นคงในการทำงานที่ต่ำและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ผู้บริหารระดับกลางและคนงานใน “แนวหน้า” จึงต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่อยู่ในระดับสูงซึ่งไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์

ด้วยตนเอง ผู้เขียนเขียน พนักงานถูกจับเป็นตัวประกันโดยผู้นำที่ให้บริการตนเองซึ่งบอกพวกเขาอย่างละเอียดให้เข้ากับรูปแบบและทำให้ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเป็นไปตามวาระส่วนตัวของผู้บริหารซึ่งทั้งพนักงานและพันธกิจของ บริษัท ถูกจับเป็นตัวประกัน เธอเรียกสิ่งนี้ว่า “สมาคมโครงสร้างยุทธศาสตร์ลับสุดยอด”

เมื่อ Deaton-Harris และเพื่อนร่วมงานของเธอลืมตาดูเวลาและความพยายามที่พวกเขาเสียไปกับงานเต็มเวลา พวกเขาตัดสินใจว่าเพียงพอแล้ว พวกเขาเย้ยหยันคำโกหกที่พวกเขาเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองที่ต่ำ คร่าชีวิตด้วยสายบังเหียน และทำลายโซ่ตรวนของสถานการณ์ตัวประกันด้วยการสร้างธุรกิจของตนเองหรือเรียนรู้ที่จะเล่นเกมของบริษัท

หนังสือเล่มใหม่ของ Deaton-Harris ที่สร้างแรงบันดาลใจและตรงไปตรงมาอย่างไร้ความปราณีแสดงให้เห็นว่าระดับที่ต่ำกว่านั้นประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวองค์กรที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งกำลังรออำนาจที่จะ “อวยพร” พวกเขาอย่างสิ้นหวัง กล่าวอีกนัยหนึ่ง พนักงานก็แค่ “รอไก่” เมื่อพวกเขาสามารถทำอาหารเลี้ยงตัวเองได้

Deaton-Harris สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านจิตวิทยาและใช้เวลา 20 ปีในองค์กรในอเมริกา ปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ Total Life Management Consulting

ซึ่งนำเสนอแนวทางปฏิวัติในการกำจัดความเครียดในชีวิตประจำวัน เธอยังเป็นเจ้าของ Harymarris Homes LLC ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และ Clean Out Service ของ MOM ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการยึดสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับ 1STBOOKS บริษัทการพิมพ์ตามสั่งและ eBook ที่เก่าแก่และประสบความสำเร็จมากที่สุดประเภทเดียวกัน 1stBooks ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และได้ช่วยให้ผู้คนกว่า 16,000 คนทั่วโลกตระหนักถึงความฝันในการเป็นนักเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม, www.1stBooks.com

สตอกโฮล์ม สวีเดน 11 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — ด้วยการนำเสนอ Vodafone ใหม่สด! โทรศัพท์มือถือ Sagem My V65 ในราคาที่น่าดึงดูดใจ ตอนนี้ Vodafone Sweden อยู่

ก่อนวันคริสต์มาส ทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถส่งและรับข้อความรูปภาพและเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งสี เสียง และรูปภาพของ Vodafone live! Vodafone ยังช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการกำหนดราคาสำหรับบัตรเติมเงิน

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอโทรศัพท์กล้องที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานจริงในราคาที่น่าดึงดูดใจ เรามั่นใจว่าด้วยความเป็นไปได้ในการสื่อสารแบบสด! ข้อเสนอต่างๆ เช่น บริการข้อความ

รูปภาพและฟังก์ชันอีเมล Sagem My V65 จะดึงดูดผู้ใช้จำนวนมาก Geraldine Wilson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Vodafone Sweden กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากลูกค้าเหล่านี้จำนวนมากดำเนินชีวิตที่กระตือรือร้นด้วยการสื่อสารผ่านมือถือมีบทบาทสำคัญในการติดต่อกับเพื่อนฝูงและการจัดกิจกรรม

Sagem My V65 จะวางจำหน่ายในสัปดาห์นี้ และจะจำหน่ายร่วมกับ Vodafone Prepaid ในราคาขายปลีกที่แนะนำ 1,595 โครนสวีเดนในต้นเดือนมกราคมปีหน้า Vodafone สวีเดนจะนำ

เสนอ Motorola V525 ใน Vodafone live! สำหรับ Sagem My V65 โมโตโรล่า V525 จะวางจำหน่ายในราคาที่น่าสนใจมากพร้อมกับ Vodafone Prepaid ราคาขายปลีกแนะนำ 1,895 โครนสวีเดน

Vodafone ทำให้โลกแห่งการสื่อสารเคลื่อนที่สนุกยิ่งขึ้นด้วยการแนะนำสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นในการถ่ายทอดสด! พอร์ทัล หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักมาในรูปทรงของซิมป์สันที่อาศัยอยู่! ผู้ใช้

สามารถดูเสียงเรียกเข้าของ Simpson และดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวของ Homer และตัวละครอื่นๆ จาก Springfield ได้ นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกเข้าใหม่ใน Vodafone live! อิง

จากเพลงประกอบต้นฉบับ รวมข้อความที่ตัดตอนมาจากเพลงต้นฉบับ – พร้อมส่วนร้องเพลง – ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปยังโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์เสียงให้เลือกมากมาย เพิ่มเติมในไลฟ์! พอร์ทัลมีเกม Java ใหม่ และมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆ มากมายในด้านบริการสภาพอากาศ การอัปเดตตลาดหุ้น และคู่มือความบันเทิง

ตั้งแต่วันนี้ แทงบอลสดออนไลน์ เสนออัตราที่น่าดึงดูดใจเช่นเดียวกันกับลูกค้าบัตรเติมเงินทุกรายไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ซึ่งหมายความว่าขณะนี้ลูกค้าแบบเติมเงินทั้งหมดสามารถใช้

ประโยชน์จากราคาช่วงค่ำต่ำ (19.00-07.00) และวันหยุดสุดสัปดาห์ (รวมวันหยุด) ที่ 0.40 SEK กับโทรศัพท์พื้นฐานและลูกค้า Vodafone รายอื่น นอกจากนี้ ลูกค้าระบบเติมเงิน

ทั้งหมดสามารถส่งข้อความ (SMS) ได้ในราคาเพียง 0.75 SEK ทุกวัน 18.00-20.00 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบชำระล่วงหน้าของ Vodafone โปรดไปที่www.vodafone.se ออสติน รัฐเท็กซัส 11 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — ต่อไปนี้เป็นความเห็นด้านการลงทุนที่ออกโดย Stockwinners.com ตัวเลือกเด่นใน Stockwinners.com

http://www.STOCKWINNERS.comตัวเลือกการโพสต์ล่าสุดจดทะเบียนกำไรระยะสั้น 111 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงสี่เดือนที่สิ้นสุดในวันที่ 5 ธันวาคม บริษัทวิจัยหุ้นได้กล่าวถึงศักยภาพราคาที่

สูงขึ้นของตัวเลือกหุ้น 344 ตัวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยแล้ว ทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้น 111 เปอร์เซ็นต์ใน 11 วัน การโพสต์มีการโทรสองร้อยยี่สิบห้าครั้งและการโทรหนึ่งร้อยเก้าครั้ง

Faye F. Nia โฆษกของบริษัทกล่าวว่า “ในการเลือกทางเลือกของเรา เรามุ่งเน้นที่การค้นหาหุ้นพื้นฐานที่มีโมเมนตัมที่กำลังพัฒนา” “ในบรรดาผู้ที่ได้กำไรมาล่าสุดคือ Novartis

(NYSE:NVS) โทร 40 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 183% ในสิบหกวัน Quest Diagnostics (NYSE:DGX) โทร 70 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 142% ใน 11 วัน และ International Game Technology (NYSE:IGT) โทร 30 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 76% ในเจ็ดวัน”

นอกจากตัวเลือกรายวันแล้ว บริการยังมีหน้า Active Traders ที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง การเลือกหุ้นรายวัน การแจ้งเตือนของตลาดทางอีเมล ราคาแบบเรียลไทม์ แผนภูมิเชิงโต้ตอบ ราคา

ก่อนเปิดตลาด/หลังการขาย และข่าวลือ Nia กล่าวว่า “ในแต่ละสัปดาห์ สมาชิกของเราส่งข่าวลือที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากบริษัทต่างๆ มากมาย เจ้าหน้าที่ของเรา

จะตรวจสอบความเป็นไปได้มากที่สุดของสิ่งเหล่านี้และโพสต์เรื่องราวที่มีคุณภาพดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา” “ในช่วงสี่เดือนที่สิ้นสุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เราเผยแพร่ข่าวลือดังกล่าว 41 รายการ

กลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 26 เปอร์เซ็นต์ใน 27 วัน ในบรรดาผู้ที่ได้กำไรอย่างแข็งแกร่งคือ LCA Vision (NASDAQ:LCAV) เพิ่มขึ้น 47% ในสามสิบ -เจ็ดวัน.” สามารถสมัครทดลองใช้บริการ STOCKWINNERS.com ออนไลน์ฟรีสองสัปดาห์ได้ที่http://www.stockwinners.com/info/first_time.html สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 800/946-7143

Stockwinners.com, Inc. ไม่ใช่ตัวแทนนายหน้าที่ลงทะเบียนหรือที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน Stockwinners.com, Inc. ไม่มีข้อมูลที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์

Stockwinners.com, Inc. หรือลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Stockwinners.com, Inc. ซึ่งถือเป็นคำแนะนำจาก Stockwinners.com, Inc. ให้ซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือที่กล่าวถึงในนั้น ข้อมูลที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้หรือไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดย

อาจหรืออาจไม่ดำรงตำแหน่งในหลักทรัพย์ กำลังหารือในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และ/หรือกล่าวถึงในเว็บไซต์นักลงทุนจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่พวกเขาทำ และการตัดสินใจดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ทางการเงิน

วัตถุประสงค์ในการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความต้องการสภาพคล่องเท่านั้น นักลงทุนควรปรึกษากับโบรกเกอร์ที่ลงทะเบียนและ/หรือที่ปรึกษาการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

คอสตาเมซา แคลิฟอร์เนีย 12 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — เมื่อฤดูกาลชามของวิทยาลัยอยู่ห่างออกไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์และรอบตัดเชือก NFL ใกล้จะถึงแล้ว จึงมีความต้องการ

ข่าวฟุตบอลที่มีคุณภาพและข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ แฟนบอลจึงแห่กันไปที่ Football.com ( www.football.com ) เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลฟุตบอลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเว็บ

เจ้าหน้าที่ของไซต์มีความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีในโลกของฟุตบอลอาชีพและวิทยาลัย และมักมีข่าววงในเกี่ยวกับรายการข่าวก่อนที่เรื่องราวเหล่านั้นจะไปถึงช่องทางอื่นๆ

“ความแตกต่างระหว่างทีมที่ดีที่สุดในลีกกับทีมที่แย่ที่สุดคือนาทีเดียว” ดีเจ บอยเยอร์ บรรณาธิการของ Football.com กล่าว “การบาดเจ็บสองสามรายหรือผู้เล่นที่จู่ๆ ก็ร้อนแรงสามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกได้ Football.com เข้าไปข้างในและเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เราว่าทีมของพวกเขาเป็นอย่างไร”

ตามข้อมูลของ Boyer จะมีข้อมูลและคุณสมบัติมากมายบนเว็บไซต์ในเดือนธันวาคมและมกราคม “Football.com จะเสนอการทำนายชามอีกครั้งในชุดสามส่วนพิเศษซึ่งแต่ละเกมจะถูก

วิเคราะห์จากบนลงล่าง เจ้าหน้าที่ของเราจะประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละทีมและให้การทำนายสำหรับแต่ละเกมชาม “บอยเยอร์กล่าว “สำหรับรอบตัดเชือกของ NFL เจ้าหน้าที่ของเราจะเสนอการคาดการณ์แบบตรงไปตรงมาและเทียบกับการแพร่กระจาย ในขณะที่ให้ผู้อ่านได้รับคำพูดจากภายในห้องล็อกเกอร์”

เมื่อถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความลับที่ดีที่สุดของเว็บ Football.com ได้เห็นการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการบอกปากต่อปากที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากแฟน ๆ ที่พึ่งพาการอัพเดท ผู้คลั่ง

แทงบอลสดออนไลน์ ไคล้ฟุตบอลที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าสามในสี่เข้าเยี่ยมชม Football.com ในแต่ละเดือนเพื่อใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่มีอยู่ ไซต์นี้ใช้งานง่ายและดูน่าดึงดูด ทั้งสองชมเชยชื่อเสียงที่แข็งแกร่งของ Football.com ในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องทุกส่วนในเวลาที่เหมาะสม

“เราตอบสนองความต้องการของแฟนฟุตบอลตัวยงด้วยการนำเสนอทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถขอได้” บอยเยอร์กล่าวเสริม Football.com ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 ดึงดูดผู้ชมจากแฟน ๆ ที่สร้าง

การดูเพจมากกว่าสี่ล้านครั้งต่อเดือนในช่วงฤดูฟุตบอล ไซต์นำเสนอเนื้อหาฟรีที่น่าสนใจแก่ผู้ใช้จากมุมมองที่เป็นอิสระและเป็นกลาง ครอบคลุมทุกระดับของกีฬาตั้งแต่ Pop Warner ไปจนถึงลีกอาชีพองค์ประกอบเชิงโต้ตอบของ Football.com มีกระดานข่าว คลาสสิฟายด์เกี่ยวกับฟุตบอล และลิงก์มากมายไปยังไซต์ทีมและแฟน ๆ

Doug Miller ผู้จัดการทั่วไปของ BigAd.com ซึ่งเป็นหน่วยงานแบบโต้ตอบที่เป็นตัวแทนของ Football.com กล่าวว่า “เนื่องจากการเข้าชมเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มที่ดึงดูดโดยธรรมชาติ

ไปยังโดเมน Football.com พันธมิตรเนื้อหาและผู้สนับสนุนเว็บไซต์จึงสามารถเข้าถึงเป้าหมายและ ดึงดูดผู้ชมด้วยการร่วมมือกับ Football.com” มิลเลอร์กล่าวว่า “เราเสนอแคมเปญที่กำหนดเองและการสนับสนุนแบบบูรณาการแก่ผู้โฆษณาและผู้ให้บริการเนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของพวกเขาโดยเฉพาะ”

Football.com (ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลตลอดเวลา) เป็นเว็บไซต์เดียวบนอินเทอร์เน็ตที่อุทิศให้กับแฟนตัวจริง – ผู้ที่กินดื่มและนอนฟุตบอล แฟน ๆ ที่แต่งแต้มใบหน้าด้วยสีสันของทีมโปรดและอดทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายเพื่อสนับสนุนทีมเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด

BigAd.com เป็นเอเจนซี่การตลาดบนเว็บที่เน้นไปที่เว็บไซต์กีฬาและความบันเทิง และให้บริการการแสดงผลของผู้โฆษณามากกว่า 300 ล้านครั้งต่อเดือนสำหรับลูกค้า นอกเหนือจากการเป็น

ตัวแทนของ Football.com ลูกค้าของ BigAd.com ยังรวมถึง Baseball.com, eWrestling.com, Basketball.com, fftoday.com, Game-revolution.com, Rajahwwf.com และ Keenspot.com

นิวยอร์ก, 15 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — Cyper Media, Inc. (“Cyper”) (OTCBB:CYPM) ยินดีที่จะประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงกับ Mouse Co., Ltd. (“Mouse” ) ของญี่ปุ่นเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่เรียกว่า Digital Dream Entertainment (“DDE”)

DDE จะมุ่งเน้นการให้บริการ OEM แก่สตูดิโอแอนิเมชั่นในญี่ปุ่น และร่วมทำการตลาดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ฝ่ายบริหารคาดว่ารายได้จะเกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงระยะเวลาห้าปี และปริมาณการขายก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่ 20% ต่อปีอันเป็นผลมาจากการร่วมทุนครั้งนี้

“ผมคาดว่า DDE จะทำให้ Cyper Media มีรายได้ที่มั่นคงจาก OEM จากญี่ปุ่นในอีกหลายปีข้างหน้า แต่ที่สำคัญกว่านั้น มันคือโอกาสเพิ่มเติมในการแสดงคุณภาพผลงานของ Cyper ผ่านโครงการร่วมทุนเหล่านี้” Duk Jin กล่าว จาง ซีอีโอของ Cyper

Yauyoshi Kaneko ประธานบริษัท Mouse กล่าวว่า “DDE มีเครือข่ายการตลาดในญี่ปุ่น ตลอดจนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ Cyper ในเกาหลี ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างพันธมิตรทั้งสองนี้ ผมเชื่อว่า DDE จะเป็นผู้เล่นที่มีการแข่งขันในตลาดแอนิเมชั่น .”

ปัจจุบันญี่ปุ่นครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 60% ของตลาดแอนิเมชั่นโทรทัศน์ของโลก ในปี 2546 ตลาดแอนิเมชั่นมีมูลค่ามากกว่า 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ วันนี้ ด้วยความสำเร็จมากมาย

ของภาพยนตร์แอนิเมชัน ความต้องการผลิตภัณฑ์แอนิเมชันจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน รายการทีวีแอนิเมชั่นความยาว 22 นาทีโดยทั่วไปมีราคา 110,600 ดอลลาร์สหรัฐ และเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบ OEM

Cyper ( http://www.cypermedia.com ) เป็นบริษัทผลิตแอนิเมชั่นดิจิทัล 3 มิติ ซึ่งผลิตเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และให้บริการแก่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ การค้า และภาพยนตร์ทั่วโลก บริษัทพัฒนาและผลิตแอนิเมชั่นดิจิทัล 3 มิติสำหรับโทรทัศน์ ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สารคดี CGI มิวสิควิดีโอ และแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอเกม Cyper ตั้งใจ

ที่จะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ในขณะที่สร้างคลังภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ โปรเจ็กต์ปัจจุบัน ได้แก่ “The 5th Glacial Epoch” ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง

ยาวที่มี LOI จัดจำหน่ายที่ลงนามโดยเอ็มจีเอ็ม นอกจากนี้ Cyper กำลังเจรจาเพื่อผลิต “Hobie & Chewby” รายการทีวีที่เป็นกรรมสิทธิ์ 26 ตอน และซีรีส์แอนิเมชั่นอีก 2 เรื่องคือ “Kollang” และ “Q-Pet”

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ถือว่าบริษัทได้รับการคุ้มครองและมีคุณสมบัติสำหรับการป้องกันท่าเรือที่ปลอดภัยโดยกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วน

บุคคลปี 1995 (พระราชบัญญัติ “ปี 1995″) ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ถือหุ้นควรเข้าใจว่ามีหลายปัจจัยที่ควบคุมว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้จะสำเร็จหรือไม่

ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเหล่านี้อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในที่นี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแผนและวัตถุประสงค์ของการจัดการสำหรับการ

ดำเนินงานในอนาคต รวมถึงแผนและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในอนาคตของบริษัท สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันและสภาวะตลาด การตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต และเวลาและเงินที่จำเป็นต่อการทำโครงการพัฒนาให้สำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้ยากหรือเป็นไปไม่

ได้ที่จะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง และหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าสมมติฐานที่เป็นพื้นฐานในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้มีความสม

เหตุสมผล สมมติฐานใดๆ อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ไตร่ตรองไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่มีอยู่ในที่นี้จะเป็น ที่ตระหนักรู้. จากประสบการณ์จริงและการพัฒนาธุรกิจ ผลกระทบที่อาจทำให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการตลาด แผนรายจ่ายฝ่ายทุน หรืองบประมาณอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อบริษัท”

โนเกียจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Totally Board ครั้งที่หกในแอฟริกาใต้ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 งานหนึ่งวันนี้เป็นการรวมเอากีฬาผาดโผน ดนตรี และความคล่องตัวเข้าไว้ในงาน

พิเศษที่ Bloubergstrand ในเมืองเคปทาวน์ ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ชมนักสเก็ตบอร์ดทั้งในและต่างประเทศ นักบีเอ็มเอ็กซ์ นักเล่นสกี นักสโนว์บอร์ด และนักไคท์บอร์ดแสดงกีฬาผาดโผนในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใคร

“งาน Nokia Totally Board นำการผสมผสานระหว่างกีฬาและดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์นี้ไปยังทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรก โดยการเลือกสนับสนุนกีฬาเอ็กซ์ตรีม เช่น สโนว์บอร์ดและ

BMXing นั้น Nokia ได้แสดงค่านิยมร่วมกันของความเป็นเอกเทศและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ โนเกียยังมีชีวิตที่ยืนยาว วิสัยทัศน์ในการเชื่อมโยงผู้คนและความพยายามในการเสริม

ความแข็งแกร่งในแอฟริกาใต้โดยนำเสนอประโยชน์ของการสัญจรสู่ผู้บริโภค Nokia ภูมิใจมากที่ได้จัดงานที่น่าตื่นเต้นนี้ในเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก” Mats Wolontis ผู้จัดการทั่วไปกล่าว , จำหน่ายส่งออก, โทรศัพท์มือถือโนเกีย.

Nokia Totally Board จัดขึ้นที่ Bloubergstrand ชายหาดที่มีชื่อเสียงซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ Table Mountain และเป็นสถานที่จัดงานที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทางลาดยาว 90 เมตรจะถูก

ปกคลุมไปด้วยหิมะ 200 ตันสำหรับการแข่งขันสโนว์บอร์ดและสกี นักกีฬาทั้งหมด 65 คน รวมทั้งนักสเก็ตบอร์ด BMXers อินไลน์สเก็ต และไคท์บอร์ดจะสาธิตทักษะของพวกเขาในลานสเก็ตและที่ริมน้ำ การเล่นไคท์บอร์ดเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเล่นกระดานโต้คลื่น เป็นกีฬาผาดโผนล่าสุดและเป็นหนึ่งในกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในแอฟริกาใต้

บนเวทีแยกต่างหากบนชายหาด วงดนตรีชั้นนำของแอฟริกาใต้ เช่น Brasse Vannie Kaap, One80 และ Tweak จะมาบรรเลงสด และดีเจยอดนิยมจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม ใน

ระหว่างงาน ผู้ชมจะสามารถส่งข้อความด้วยโทรศัพท์มือถือและแสดงข้อความบนกระดานขนาดใหญ่ในพื้นที่ โปรโมเตอร์ของ Nokia จะเดินเตร่ท่ามกลางฝูงชนด้วยโทรศัพท์ที่ถ่ายภาพของ Nokia ถ่ายภาพและส่งไปยังบอร์ด MMS ยักษ์ภายในงานโทรศัพท์ Nokia 3100, Nokia 3200, Nokia 3300 และสำรับเกม N-Gage(TM) จะถูกจัดแสดงในงาน

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือ

และเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ บรอดแบนด์และไอพี การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักห้ารายการ

พรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี วันที่ 16 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — FindProfit ( www.findprofit.com ) ซึ่งเป็นบริการด้านการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นเอกสาร +58% ในปี

2546 ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เปิดให้ทดลองใช้งานและชำระเงินแล้ว สมาชิกครอบคลุมพื้นที่พิเศษของธุรกิจค้าปลีกและให้เช่าวิดีโอและดีวีดี รวมถึงการครอบคลุมของ Hollywood Entertainment (NASDAQ:HLYW) และ NetFlix (NASDAQ:NFLX)

FindProfit พิจารณาถึงผลกระทบที่บริการเช่าดีวีดีออนไลน์ ราคาที่ต่ำลงสำหรับเครื่องเล่นดีวีดี และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) ที่มีต่อภาคส่วนนี้ รวมถึง Blockbuster (NYSE:BBI) และ Wal-Mart (NYSE: วว.ท.).

สมาชิก FindProfit แบบชำระเงินและรุ่นทดลองใช้งานทั้งหมดสามารถเข้าถึงรายงานพิเศษของ FindProfit พร้อมคำวิจารณ์และบทวิเคราะห์ที่กำลังดำเนินอยู่ได้ทันที ในฐานะสมาชิกรุ่น

ทดลองหรือแบบชำระเงิน คุณจะสามารถเข้าถึงการเคลื่อนไหวการลงทุนล่าสุดของเราได้ เริ่มการทดลองใช้ฟรี 30 วันของคุณวันนี้: http://www.findprofit.com/subscribe.php3?refer=zone61

FindProfit.com เป็นผู้จัดพิมพ์ชั้นนำและผู้ให้บริการคำวิจารณ์การลงทุนที่มีชีวิตชีวา สนุกสนาน และให้ผลกำไรสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่รักตลาดหุ้น ในฐานะที่เป็นบริการการลงทุนอิสระ

100% ความลำเอียงเพียงอย่างเดียวของ FindProfit คือการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก บริการการลงทุนแบบเรียลไทม์ “ตามที่มันเกิดขึ้น” ของ FindProfit ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยมีความได้เปรียบในการเอาชนะตลาดอย่างสม่ำเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนตอนนี้เพื่อทดลองใช้ FindProfit ฟรี 30 วัน โปรดไปที่: http://www.findprofit.com/subscribe.php3?refer=zone61

IRVING, TX – Nokia จะผลิตโทรศัพท์เพลง Nokia 3300 รุ่นพิเศษที่เรียกว่า Black Phone โทรศัพท์สีดำมาพร้อมกับอัลบั้มสีดำทั้งหมดบนการ์ดมัลติมีเดียสำหรับการเล่น MP3

เอกสิทธิ์ของ Black Phone คือ Jay-Z True Tones (เสียงเรียกเข้าที่เหมือนเสียงเพลงจริง) และวอลเปเปอร์ เจ้าของ Black Phone ที่ลงทะเบียนจะได้รับข้อความตัวอักษรราย

สัปดาห์และข้อความเสียงรายเดือนจาก Jay-Z ในระยะเวลาจำกัด Black Phone จะวางจำหน่ายในราคาประมาณ 124 ดอลลาร์ (หลังหักส่วนลดทางไปรษณีย์) เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม ที่ Sam Goody และ Media Play บางแห่งทั่วประเทศ

“ขณะนี้เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้เรานำเสนอเพลงในรูปแบบใหม่ Black Phone อยู่ในระดับแนวหน้าของอนาคตซึ่งรวมถึงการซื้อเพลงทันทีและนำติดตัวไปกับคุณทุกที่” Jay-Z กล่าว “การร่วมมือกับ Nokia เพื่อพัฒนา Black Phone ทำให้ฉันได้เชื่อมต่อกับแฟนๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านเพลงและการส่งข้อความผ่านมือถือ”

Jay-Z ผู้ประกอบการที่มีหัวใจสำคัญ ก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของแนวแร็พตั้งแต่เริ่มต้นค่ายเพลง Roc-a-Fella Records ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่เสี่ยงภัยในเวลาที่การซ้อมไม่ได้ทำหรือทำแบบ

นั้น ระดับความทะเยอทะยาน อัลบั้มเปิดตัวของเขาชื่อ Reasonable Doubt กลายเป็นเพลงโปรดและได้รับสถานะซิงเกิลระดับทอง จนกระทั่งถึงอัลบั้มที่ 3 ของเขา Vol. 2: Hard

Knock Life ที่ Jay-Z ก้าวข้ามสถานะที่ได้รับการยกย่องและประสบความสำเร็จในกระแสหลัก ในช่วงปลายยุค 90 เขาเป็นหนึ่งในแร็ปเปอร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยการเปิดตัว Black Album ล่าสุดที่คาดหวังไว้มาก Jay-Z ได้ครองอันดับหนึ่งบนชาร์ต Billboard เป็นเวลาหลายสัปดาห์

“Black Phone แสดงถึงความมุ่งมั่นของ Nokia ในด้านดนตรีและการพัฒนาอุปกรณ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค” Nada Usina ผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจความบันเทิงและสื่อ

ของ Nokia กล่าว “ความสัมพันธ์นี้จับคู่ผู้นำด้านความคล่องตัวกับศิลปินชั้นนำเพื่อส่งมอบดนตรีและประสบการณ์แฟนเพลงเต็มรูปแบบในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร Jay-Z เป็นผู้นำเทรนด์มาโดยตลอดและเขาก็ยังคงเป็นศิลปินคนแรกที่เผยแพร่เพลงและเชื่อมโยง กับแฟนๆ ในสภาพแวดล้อมแบบเคลื่อนที่ นี่คือการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง”

Black Phone จะวางจำหน่ายเฉพาะในร้านค้าที่ Sam Goody และ Media Play ตั้งแต่วันศุกร์ Sam Goody ผู้ค้าปลีกเพลงในห้างสรรพสินค้า และ Media Play ซูเปอร์สโตร์เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ และเกม จะนำ Black Phone ไปจำหน่ายในร้านค้าปลีกประมาณ 400 แห่ง

Eric Weisman ซีอีโอของ Musicland กล่าวว่า “The Black Phone เชื่อมโยงความชอบด้านดนตรีและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ใส่ใจเทรนด์ของเรา นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างสรรค์ในการที่ Musicland จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราได้ทุกที่ทุกเวลา”

Black Phone เป็นดีไซน์พิเศษของโทรศัพท์เพลง Nokia 3300 ซึ่งมีเครื่องเล่นเพลงดิจิตอล (รองรับ MP3 และ AAC) วิทยุ FM สเตอริโอ* และปุ่มลัดสำหรับเล่นเพลงเพื่อเข้าถึงเพลงได้

ทันที มีการออกแบบแนวนอนพร้อมแป้นพิมพ์ข้อความเต็มรูปแบบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการป้อนข้อความอย่างรวดเร็วในการส่งข้อความและการเรียกดู รองรับหลายวิธีในการแชทด้วยข้อความ

รวมถึงการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM), อีเมล, ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และการส่งข้อความตัวอักษร สร้างขึ้นสำหรับผู้รักเสียงเพลงที่มีสไตล์และอินเทรนด์ที่ต้องการส่งข้อความ

ขณะเดินทาง Black Phone มีขึ้นเพื่อแสดงบุคลิกของผู้ใช้ด้วย True Tones เทมเพลตข้อความมัลติมีเดียและวอลเปเปอร์สี โทรศัพท์เพลง Nokia 3300 ดูอัลแบนด์ (850/1900MHz) มีหน้าจอสีความละเอียดสูง (128 x 128)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์เพลง Nokia 3300 โปรดไปที่ www.nokiausa.com/phones/3300 Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์

นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ บริษัทจึงกลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านเครือข่ายมือถือ บรอดแบนด์และไอพี การ

เพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ตทำให้ Nokia สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักห้ารายการ

Musicland Group Inc. เป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะด้านดนตรี ภาพยนตร์ และความบันเทิงชั้นนำระดับประเทศ Musicland ดำเนินการร้านค้าปลีก 970 แห่งและออนไลน์ภายใต้ชื่อ Sam Goody

(samgoody.com), Suncoast Motion Picture Company (suncoast.com) และ Media Play (mediaplay.com) ใน 48 รัฐ เปอร์โตริโก และหมู่เกาะเวอร์จิน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 Musicland ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทในเครือของ Sun Capital Partners, Inc.

ลิขสิทธิ์ © 2003 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์. Nokia และ Nokia 3300 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้

อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติและบริการบางอย่างขึ้นอยู่กับเครือข่าย รูปแบบเนื้อหาดิจิทัลที่รองรับ ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันอื่นๆ และปัจจัย

อื่นๆ โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์ เฉพาะอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมลที่เข้ากันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะของเนื้อหาอาจ

แตกต่างกันไป ไม่สามารถส่งต่อรูปภาพและเสียงเรียกเข้าบางรายการได้ IRVINE, Calif., 15 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — American Home Theater, Inc. (AHT) ได้เปิดตัววิธีใหม่ในการจัดปาร์ตี้ที่บ้าน

“ด้วยค่าเช่าอุปกรณ์เพียง 99.95 เหรียญสหรัฐต่อวัน ขณะนี้ผู้จัดงานปาร์ตี้สามารถเปลี่ยนห้องนั่งเล่นหรือห้องครอบครัวให้เป็นโรงภาพยนตร์เต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดายและทันที พร้อมด้วย

หน้าจอขนาดยักษ์ 9 ฟุต ระบบเสียงรอบทิศทาง โปรเจ็กเตอร์ที่สว่างเป็นพิเศษ เครื่องคาราโอเกะในตัวและอีกมากมาย” Gary Logue ประธานบริษัท Irvine รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าว

เริ่มในสัปดาห์นี้ AHT ได้เปิดตัวระบบเช่า “Giant Screen Party” หรือ “party-in-a-box” ใหม่ทั่วออเรนจ์เคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย โดยใช้เครือข่ายศูนย์วางแผนงานเลี้ยงร้านค้าปลีกในละแวกใกล้เคียงซึ่งแสดงและทำแผนที่ไว้ที่www.AHTrental .com

มีการวางแผนศูนย์ค้าปลีกมากกว่า 10,000 แห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายทั่วประเทศในต้นปีหน้า Logue กล่าวเสริมแต่ละศูนย์มีป้ายสีสันสดใสและ “Party Planner” ที่สร้างสรรค์

ในร้านค้าและนิตยสารสำหรับจัดปาร์ตี้แบบซื้อกลับบ้านซึ่งมีธีมปาร์ตี้มากกว่า 100 ธีมสำหรับทุกกลุ่มอายุ “เจ้าภาพปาร์ตี้สามารถสร้างวิธีการใหม่ในการสานเกมและกิจกรรมร่วมกับความบันเทิงบนจอยักษ์ได้อย่างง่ายดาย” เขากล่าว

ระบบปาร์ตี้ของ AHT ประกอบด้วยโปรเจคเตอร์วิดีโอความสว่าง 3,200 ลูเมน จอขนาดใหญ่เหมือนโรงภาพยนตร์ และระบบเสียง Tru-Theater Sound System (TTSS) แบบมัลติฟัง

ก์ชั่น อุปกรณ์พกพาขนาดกะทัดรัดที่มีเครื่องเล่นดีวีดี VCR , ทีวีจูนเนอร์, เครื่องคาราโอเกะ, แอมพลิฟายเออร์ทรงพลัง, ซับวูฟเฟอร์และลำโพงสเตอริโอพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง SRS

“เด็กเล็ก ๆ ที่รวมตัวกันที่งานเลี้ยงวันเกิด กลายเป็นตาเบิกกว้างในการดูดีวีดีแอนิเมชั่นล่าสุด ในขณะที่เด็กโตสามารถหมกมุ่นอยู่กับการกระทำขนาดใหญ่ของวิดีโอเกมใหม่ที่กำลังมาแรง”

ล็อกกล่าว “วัยรุ่นสามารถกรี๊ดให้กับภาพยนตร์ในคืนที่น่ากลัวได้ ผู้ใหญ่สามารถ ‘เข้าร่วม’ Academy Awards, เพลิดเพลินกับ ‘ที่นั่งแถวหน้า’ ที่ Super Bowl หรือร้องเพลงในกลุ่มเพื่อร้องคาราโอเกะเนื้อเพลงที่แสดงบนหน้าจอยักษ์

“เราลดต้นทุนและความซับซ้อนลงอย่างมากซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการเช่าและการติดตั้งอุปกรณ์ AV ตัวแทนจำหน่ายภาพและเสียงระดับมืออาชีพมักจะเรียกเก็บเงิน 500 ถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อวันเพื่อเช่าระบบโฮมเธียเตอร์เต็มรูปแบบ” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า AHT ช่วยลดความจำเป็นในการ ช่างที่มีประสบการณ์ในการกำหนดค่าและติดตั้งอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าศูนย์ค้าปลีกของ AHT จะจัดส่ง ติดตั้ง และรับระบบในราคา 25 ดอลลาร์ “เป็นความสะดวกสบายต้อนรับในวันปาร์ตี้ที่วุ่นวาย”AHT ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เป็นพันธมิตรกับ Eastech ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมรายใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น Sony, Panasonic, Pioneer, Dell และอื่นๆ

Logue กล่าวว่า AHT พยายามที่จะกลายเป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำของอุปกรณ์โฮมเธียเตอร์ในอุตสาหกรรมโฮมเธียเตอร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“สถานที่เช่าของเราจะนำผู้ซื้อโฮมเธียเตอร์หลายล้านคนมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อสินค้า ประหยัดได้ 15-20 เปอร์เซ็นต์จากราคาที่ผู้ค้าปลีกเรียกเก็บสำหรับโปรเจคเตอร์ หน้าจอ ระบบเสียง และส่วนประกอบอื่นๆ” เขากล่าว “ผู้บริโภคจะสามารถเช่าอุปกรณ์ล่วงหน้าเพื่อพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือสภาพแวดล้อมที่ตั้งใจไว้”

AHT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 18662 MacArthur Blvd., Irvine, Calif. 92612 โทรศัพท์: 949-797-9100 โทรสาร: 949-797-9150 เว็บไซต์: www.AHTrental.com

โนเกียประกาศเปิดตัวAshenซึ่งเป็นเกมที่สามที่เผยแพร่ด้วยตนเองสำหรับเด็คเกมมือถือ N-Gage เฉพาะสำหรับเด็คเกม N-Gage Ashenเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่มีธีมแนวสยองขวัญ

แบบโกธิก 3 มิติ ที่เปิดโอกาสให้นักเล่นเกมมือถือต้องเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวมากมาย นอกเหนือจากแอคชั่นผู้เล่นคนเดียวที่น่าตื่นเต้นแล้ว ผู้เล่นสูงสุดสี่คนสามารถเล่นในโหมดเดธแมตช์ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

Pasi Pölönen ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เกม ความบันเทิงและสื่อของ Nokia Mobile Phones กล่าวว่า” Ashenจะดึงดูดนักเล่นเกมมือถือด้วยรูปแบบการเล่นที่น่าประทับใจและคุณสมบัติ

ที่เป็นเอกลักษณ์ “ด้วยโครงเรื่องที่น่าสนใจ แอ็คชันที่รวดเร็ว และคุณลักษณะเฉพาะAshenจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเล่นเกมต่อสู้กับศัตรูที่น่าทึ่งมากมาย และเพื่อสำรวจและช่วยเหลือชาวเมือง Seven River City”

ในฐานะคุณสมบัติพิเศษ Ashen มีโหมด “การมองเห็นผี” ที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้นักเล่นเกมสามารถตรวจจับและต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งขัดขวางความคืบหน้าผ่านเกม ผู้เล่นสามารถ

เลือกอาวุธได้ถึงแปดประเภท เช่น ปืนพกคู่ ปืน Gatling ปืนไรเฟิลซุ่มยิง และปืนจู่โจมเอเลี่ยนที่ไม่เหมือนใคร มีแผนที่สำหรับผู้เล่นคนเดียวถึงแปดแผนที่ พร้อมด้วยแผนที่เพิ่มเติมอีก

สองแผนที่สำหรับการเล่นเกมเดธแมตช์แบบผู้เล่นหลายคน ด้วย N-Gage Arena ชุมชนเกมออนไลน์บนมือถือผู้เล่นAshenจะสามารถแบ่งปันคะแนนที่ดีที่สุดของพวกเขากับผู้ชื่นชอบเกมคนอื่นๆ

นักเล่นเกมบนมือถือสามารถดำดิ่งสู่โลก 3 มิติที่อุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่สภาพเมืองที่ถูกทำลาย มหาวิหารที่งดงาม และถนนที่มนุษย์ต่างดาวเข้ามารบกวน ด้วยศัตรูแปดประเภทที่มีลักษณะเฉพาะและชาญฉลาด ผู้เล่นจะต้องรักษาไหวพริบเกี่ยวกับพวกเขา ขณะที่พวกเขาพยายามไขเหตุผลเบื้องหลังปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ยึดครอง Seven River City

Ashenคาดว่าจะวางจำหน่ายบนสำรับเกม N-Gage ในช่วงครึ่งแรกของปี 2547 Ashenกำลังได้รับการพัฒนาโดย Torus Games ผู้พัฒนาเกมชั้นนำที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

สำรับเกม N-Gage เป็นอุปกรณ์มือถือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งกำลังสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดสำหรับอุตสาหกรรมเกม แพลตฟอร์ม N-Gage สร้างขึ้นสำหรับนักเล่นเกมที่กระตือรือร้นและไม่ยอมใคร

ง่ายๆ เป็นเด็คเกมมือถือและเชื่อมต่อเครื่องแรกที่นำเสนอการเล่นเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 3 มิติคุณภาพสูงผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth และ GPRS อุปกรณ์ N-Gage ยังนำ

เสนอบริการเกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงแคตตาล็อกเกมที่ครอบคลุมและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากผู้เผยแพร่เกมชั้นนำ Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ Nokia และ N-Gage เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

Torus Games เป็นผู้พัฒนาวิดีโอเกมอิสระที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย Torus พัฒนาวิดีโอเกมมาตั้งแต่ปี 1994 และมีพนักงานมากกว่า 50 คน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: http://www.torus.com.au

PEMBROKE PINES, Fla., 17 ธันวาคม 2546 (PRIMEZONE) — AngelCiti Entertainment (OTCBB:AGEL) ประกาศว่า บริษัท ในเครือ Worldwide Management ได้ทำราย

ได้สุทธิเกิน 50 ล้านดอลลาร์สำหรับปีปฏิทินและเหตุการณ์ในไตรมาสที่สี่นี้มี ปรับปรุงการดำเนินงานของ บริษัท อย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะมีการอธิบายอย่างครบถ้วนมากขึ้นในการประกาศขององค์กรในอนาคต

“เรากำลังมีเดือนธันวาคมที่ยอดเยี่ยม และไม่เคยอยู่ในตำแหน่งที่ดีไปกว่าการได้ประโยชน์จากการขยายบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา” George Gutierrez ประธาน

AngelCiti กล่าว “ในขณะที่เราพิจารณาผลลัพธ์และการเติบโตของเราจนถึงปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จ เราก็ตั้งตารอที่จะดำเนินแผนการขยายธุรกิจต่อไปและให้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นแก่นักลงทุนของเราในปี 2547”

อุตสาหกรรมรายงานของ Bear Stearns สำหรับอุตสาหกรรมตอกย้ำรายได้ประจำปีที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2546 ในขณะที่ Christiansen Capital Advisors คาดการณ์ว่าภาพ

ที่สดใสขึ้นเล็กน้อยชี้ไปที่รายรับประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2545 โดยระบุว่ารายรับในปี 2548 อาจเกิน 10 พันล้านดอลลาร์ InformaMedia Group ซึ่งติดตามการพนันอิเล็กทรอนิกส์คาดการณ์ว่ารายรับจากการเล่นเกมออนไลน์จะสูงถึง 14.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2549

บริษัทWorldwide Management ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AngelCiti ให้บริการซอฟต์แวร์เกมแก่คาสิโนออนไลน์จำนวนมาก รวมถึง SharkCasino.com, SharkPoker.com และ TheHouseWins.com และปัจจุบันให้บริการคาสิโนในภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน จีนและญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ AngelCiti และแผนการดำเนินงานในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของบริษัทประกอบด้วย: การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎระเบียบ

ความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ และการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตช่วง แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าว

ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และ AngelCiti ขอปฏิเสธข้อผูกมัดใด ๆ ในการจัดหาการปรับปรุง การแก้ไข หรือการแก้ไขต่อสาธารณะต่อแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของ AngelCiti หรือเหตุการณ์ในอนาคต

อเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย 17 ธ.ค. 2546 (PRIMEZONE) — บทความแนะนำ — ติดใจกับไอเดียของขวัญวันหยุดในนาทีสุดท้ายใช่ไหม ทำไมไม่ให้ของขวัญแห่งการเรียนรู้? เกมไขปริศนาที่ได้รับรางวัลจาก ThinkFun จะช่วยให้คนที่คุณรักได้ฝึกฝนจิตใจ ไม่ใช่แค่เพียงนิ้วโป้ง และสนุกสำหรับทั้งครอบครัว

แตกต่างจากวิดีโอเกมหลายๆ เกม ปริศนา ThinkFun เป็นเกมที่ท้าทายจิตใจซึ่งสร้างขึ้นและออกแบบมาให้ทั้งสนุกและกระตุ้นสมอง พวกเขาปลุกความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะ และปรับปรุงการพัฒนาจิตใจ และมีราคาไม่แพง เกม ThinkFun มีราคาไม่ถึง 20 เหรียญ

เกม ThinkFun ใหม่ล่าสุดเกมหนึ่งคือ River Crossing เกมสามมิติที่มีสีสันซึ่งผู้เล่นจะต้องเล่นให้ทั่วกระดานในขณะที่เล่นปาหี่สิ่งกีดขวาง River Crossing กำหนดให้ผู้เล่นต้องจำและ

ทดสอบแนวคิดเชิงตรรกะหลายแบบในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงเส้นทางของไม้กระดานเพื่อพานักปีนเขาข้ามแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้ ในแต่ละขั้นตอน ความท้าทายจะยากขึ้น ได้รับการออกแบบ

มาเพื่อให้ใช้สมองได้อย่างเต็มที่ ทั้งสนุกและท้าทายทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ Bill Ritchie และ Andrea Barthello ผู้ก่อตั้ง ThinkFun กล่าวว่า “เรามีเด็กผู้ชายเอง เรายังคงจั๊กจี้เมื่อเพื่อนของเด็กๆ เลือกเล่น River Crossing เหนือวิดีโอเกม”

เกมยอดนิยมอีกเกมหนึ่งคือ Rush Hour ที่มียอดขายมากกว่า 3 ล้านหน่วย มันเป็นปริศนาการจราจรติดขัดที่ผู้เล่นใช้ไหวพริบในการเคลื่อนย้ายรถที่ขวางทางและรถบรรทุกเพื่อหลบหนีการติดขัดในเมือง มูลนิธิ Parents’ Choice ได้เลือกให้เป็นหนึ่งใน 25 ของเล่นที่ดีที่สุดในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา

คุณค่าของการเล่นเกมท้าทายจิตใจคืออะไร? Dr. Lisa Rappaport นักจิตวิทยาเด็กที่สังกัดโรงเรียนแพทย์ Albert Einstein กล่าวว่า “เกมท้าทายจิตใจช่วยเด็กในหลายระดับ พวก

เขาช่วยให้เด็กคิดช้าลง คิดและวางแผน เกมหนึ่งที่ฉันชอบคือ Rush Hour กำลังเล่น มันช่วยให้เด็กๆ เอาชนะความท้าทายในการปฐมนิเทศเชิงพื้นที่ ฉันยังต้องการให้เด็กๆ เล่นเป็นกลุ่มเพื่อ

ให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะโต้ตอบและวางแผนร่วมกันได้ เด็กแต่ละคนผลัดกันและคนอื่นๆ เรียนรู้โดยการดูผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง เกมเหล่านี้ช่วยให้เด็กมอง ในสิ่งที่แตกต่างและคิดอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น”

Dr. Richard Restak ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสมอง 15 เล่ม กล่าวว่า “เกมที่ท้าทายจิตใจจะพัฒนาความสามารถในการจดจ่อ ระบุตัวตน และลงมือทำ ไม่ว่าผู้เล่นจะอายุเท่าไหร่ ทุกครั้งที่

คุณท้าทายสมอง คุณจะเพิ่มโอกาสของ การเติบโตของเซลล์ประสาทและการเชื่อมต่อใหม่ ทั้งหมดนี้ทำให้คุณฉลาดขึ้น พื้นที่กว้างของสมองจะเปิดใช้งานเมื่อเราทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ ในทางกลับกัน สมองส่วนใหญ่จะถูกปิดอย่างแท้จริงเมื่อทำกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร สิ่งต่างๆ ขึ้นและกระตุ้นสมองมากขึ้น”

การเล่นเกมท้าทายสมองกับลูกๆ ของคุณจะสอนทักษะใหม่ๆ ให้พวกเขาและช่วยให้พวกเขานำมันมาประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตประจำวัน เกมที่ท้าทายความคิดเป็นของขวัญที่ไม่ซ้ำใคร ราคาไม่แพง และสนุกสนานสำหรับวันหยุด เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาเป็นเพียงความสนุกธรรมดา

ThinkFun เป็นผู้ผลิตเกมท้าทายจิตใจชั้นนำ ThinkFun ใช้แนวคิดจากนักคณิตศาสตร์ ปรมาจารย์ด้านปริศนา และนักทฤษฎีเกม สร้างสรรค์ของเล่นที่ทำให้การแก้ปัญหาเป็นเรื่องสนุกสำหรับ

ทุกคน ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 ในชื่อ Binary Arts โดย Bill Ritchie และ Andrea Barthello ผลิตภัณฑ์ของ ThinkFun ได้รับรางวัลมากกว่า 150 รางวัล และพบได้ในร้านขาย

ของเล่นและของขวัญพิเศษทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้บนเว็บที่www.ThinkFun.com ( http://www.thinkfun.com ) หรือโทร 703-549-4999 สามารถดูรูปภาพของเกมได้ที่: http://www.thinkfun.com/imagelibrary