เว็บบาคาร่า UFABET กำไรจากการดำเนินงานคาสิโน

เว็บบาคาร่า UFABET แอตแลนติกซิตี้ — อุตสาหกรรมการพนันของแอตแลนติกซิตี้เอาชนะการปิดคาสิโนสี่แห่งในปีที่แล้วเพื่อโพสต์ผลกำไรจากการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 45 เปอร์เซ็นต์และอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นสำหรับห้องพักในโรงแรม

การเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก Golden Nugget Atlantic City, Tropicana Casino and Resort, Resorts Casino Hotel และ Borgata Hotel Casino & Spa ทำให้ตลาดมีกำไรจากการดำเนินงานรวม 341.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2557 เทียบกับ 235.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 ตามตัวเลขสิ้นปีที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร

ในบรรดาคาสิโนแปดแห่งที่รอดพ้นจากคลื่นของการปิดเมื่อปีที่แล้ว เจ็ดแห่งรายงานผลกำไรจากการดำเนินงานที่เป็นบวก มีเพียงทรัมป์ทัชมาฮาลคาสิโนรีสอร์ทที่มีปัญหาทางการเงินเท่านั้นที่ประสบความสูญเสียจากการดำเนินงานในปี 2557 ท่ามกลางผู้รอดชีวิต กองบังคับการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ รายงาน

ในอีกตัวชี้วัดที่สำคัญ อัตราการเข้าพักโรงแรมโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสำหรับปีคือ 80.2 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์จากปี 2013 อัตราห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 99.30 ดอลลาร์ในปี 2556 เป็น 100.83 ดอลลาร์ในปี 2557 ทำให้คาสิโนเพิ่มขึ้นอีก

สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2014 อุตสาหกรรมพลิกผันโชคชะตาโดยเปลี่ยนจากขาดทุน 5.8 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 เป็นกำไรจากการดำเนินงานรวม 72 ล้านดอลลาร์

กำไรจากการดำเนินงานเป็นกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พวกเขาถือเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดของสุขภาพทางการเงินโดยรวมของอุตสาหกรรมการพนัน

Matthew Levinson ประธานคณะกรรมการควบคุมคาสิโนนิวเจอร์ซีย์กล่าวว่าผลกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทำให้คาสิโนมีแรงจูงใจพิเศษในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและงานใหม่

“ผลกำไรเหล่านั้นทำให้คาสิโนมีทุนที่พวกเขาต้องการในการลงทุนซ้ำในสิ่งอำนวยความสะดวก ขยายสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดลูกค้าใหม่ ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน และที่สำคัญที่สุดคือทำให้พวกเขาสามารถสร้างงานใหม่ให้กับผู้คนที่นี่” เลวินสันกล่าว

Tom Pohlman ผู้จัดการทั่วไปของ Golden Nugget กล่าวว่าเหตุผลที่ทำให้กำไรโดยรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในผลกำไรจากการดำเนินงานโดยรวมนั้นง่าย: ด้วยคาสิโนน้อยกว่าสี่แห่งในฐานะคู่แข่ง ผู้รอดชีวิตได้รับประโยชน์

“ตัวเลขบอกได้ด้วยตัวเอง” Pohlman กล่าว

Golden Nugget ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเดือนแล้วปีเล่าในด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น ยังบันทึกกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับปี 2014 ด้วย ผลลัพธ์ของ Golden Nugget เปลี่ยนไปอย่างมาก จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 10.4 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 เป็นเกือบ 4.6 ล้านดอลลาร์ กำไรในปี 2557

Pohlman ตั้งข้อสังเกตว่าการปรับปรุงพื้นที่คาสิโน ห้องพักในโรงแรม ร้านอาหาร และส่วนอื่นๆ ของ Golden Nugget มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า

“มันคือการลงทุนของเรา มันเป็นทรัพย์สินใหม่อย่างสมบูรณ์” Pohlman กล่าวถึงการปรับปรุงโฉมของคาสิโนซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในปี 2555 “เรายังก้าวร้าวกับการตลาดของเราด้วย ผู้คนมาที่นี่และประสบกับ Golden Nugget และเราสามารถรักษาพวกเขาไว้ได้”

กุญแจสำคัญในการเพิ่มรายได้และผลกำไรล่าสุดของ Golden Nugget คือความสามารถในการดึงดูดลูกค้าที่เคยภักดีต่อคาสิโนที่ปิดไปแล้ว — Atlantic Club, Showboat, Revel และ Trump Plaza

“เรามีไตรมาสแรกที่โดดเด่น เรายังคงทำได้ดี” Pohlman กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับ ’15 และเราคาดว่าจะมีขึ้นในปี ’15 เช่นเดียวกับที่เราอยู่ใน ’14”

การปิดสโมสรแอตแลนติก โชว์โบ๊ท เรเวล และทรัมป์ พลาซ่า ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วตลาดและทำให้คนงาน 8,000 คนต้องตกงาน แต่เมื่ออุตสาหกรรมลดขนาดลง คาสิโนที่รอดตายได้คว้าลูกค้าที่เรียกว่า “เด็กกำพร้า” จากคุณสมบัติที่ปิดตัวลง

“คาสิโนที่ดำเนินการแปดแห่งรายงานการเล่นเกมที่สูงขึ้นและรายได้รวมในปีที่แล้วรวมทั้งการขายของบุคคลที่สามที่เพิ่มขึ้นและการเข้าพักโรงแรม” เลวินสันกล่าว “เจ็ดในแปดรายงานผลกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นที่เป็นบวก คาสิโนสองแห่งที่รายงานการสูญเสีย 10 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่าในปี 2556 รายงานผลกำไรในปี 2557”

การเข้าร่วม Golden Nugget โดยมีกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2557 ได้แก่ ทรอปิคานาและรีสอร์ท รายรับของ Borgata เพิ่มขึ้น 30% ในปีนี้ ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงานรวม 158.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผู้นำตลาด

แม้ว่าคาสิโนที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ Revel กำลังจะฟื้นคืนชีพในฐานะโรงแรมคาสิโน Glenn Straub ผู้พัฒนาจากฟลอริดา เสร็จสิ้นการซื้อ Revel เมื่อวันอังคารด้วยเงิน 82 ล้านดอลลาร์ และวางแผนที่จะรีแบรนด์เป็น Polo North จนกว่าจะปิดตัวลงเมื่อวันที่ 2 กันยายน Revel ขาดทุนจากการดำเนินงานรวม 48.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2557

Galloway Township, NJ – Stockton University และ Polo North Inc. มีความภูมิใจที่จะประกาศความสำเร็จของสองขั้นตอนแรกของแผนแปดส่วนซึ่งครอบคลุมการลงทุนใหม่กว่า 500 ล้านดอลลาร์ภายในพื้นที่แอตแลนติกซิตี

ด้วยการอนุมัติของศาลในวันพฤหัสบดีของการขาย Revel ให้กับ Straub’s Polo North ในราคา 82 ล้านดอลลาร์และการทำงานร่วมกันระหว่าง Stockton University และ Revel ซึ่งเป็นโรงแรมสองปีและคอมเพล็กซ์คาสิโนที่สร้างขึ้นด้วยราคา 2.4 พันล้านดอลลาร์ Polo North และ Stockton เป็น ในทางที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติทั้งสองจากคาสิโนเป็นมหาวิทยาลัยและรีสอร์ทรุ่นต่อไป

Herman Saatkamp อธิการบดีมหาวิทยาลัย Stockton และ Glenn Straub ประธานและ CEO ของ Polo North มองโลกในแง่ดีว่าแผนปัจจุบันที่รู้จักกันในชื่อ Phoenix Project กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

Mr. Straub กล่าวว่า “ขอขอบคุณชาวแอตแลนติกซิตีอย่างอบอุ่นที่ให้โอกาสคณะกรรมการทั้งสองได้ทำงานในโครงการเปลี่ยนผ่าน ตามชื่อของโปรเจ็กต์ที่ส่งสัญญาณ ฟีนิกซ์ลุกขึ้นจากเถ้าถ่านเพื่อไปเกิดใหม่ และจะพัฒนาเพื่อรวมคอลเล็กชั่นโปรเจ็กต์ที่หลากหลาย รวมถึงแปดส่วนที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าความฝันแบบอเมริกันยังมีชีวิตอยู่และดี “

รัฐบาล การจัดการ ความเฉลียวฉลาด และความร่วมมือจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงการศึกษา การสร้างงาน และการให้ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เรียบง่ายแต่ท้าทายมากที่จะคงอยู่ต่อไปตามประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วสำหรับเมืองนี้ การให้บริการลูกค้า การให้โอกาสทางการศึกษา การรักษาเพื่อนบ้านของเรา และการสร้างฐานภาษีที่แข็งแกร่ง ล้วนเป็นลำดับความสำคัญของระบบอเมริกันที่คนทั้งโลกอิจฉา

โครงการฟีนิกซ์คาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก RFP สำหรับ Bader Field ในช่วงสามปีแรก และจะรวมถึงโครงการสนามบิน ศูนย์กีฬาเอ็กซ์ตรีม (เอ็กซ์เกมทางโทรทัศน์) ท่าจอดเรือสองแห่งที่มีขีดความสามารถในการรองรับเรือยอชท์ขนาดใหญ่ ศูนย์ขี่ม้าอเนกประสงค์ระดับโลก สวนน้ำในร่มและกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยสองแห่ง โครงการท่าเรือที่มีการแสดงแสงเลเซอร์ ตลอดจนเรือข้ามฟากความเร็วสูงและบริการเฮลิคอปเตอร์ที่เชื่อมระหว่างแมนฮัตตันและแอตแลนติกซิตี้ นอกจากนี้ การวางแผนยังรวมถึงศูนย์การแพทย์ที่เน้นคุณภาพชีวิต การพักอาศัยระดับไฮเอนด์ และศูนย์รวมความบันเทิง

การฝากเงิน 26 ล้านดอลลาร์กับตัวแทนเอสโครว์ทำให้มหาวิทยาลัยสต็อกตันมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย การเข้าร่วมโครงการฟีนิกซ์ช่วยเพิ่มรากฐานและวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูเมืองแอตแลนติกซิตี และแสดงให้เห็นว่าแอตแลนติกซิตีอยู่ในโหมดกลับมาเป็นเมืองตากอากาศที่มีกิจกรรมสูงอย่างที่เคยเป็นมา

การนำวิทยาเขต Island ของมหาวิทยาลัย Stockton ซึ่งเป็นอดีตคาสิโน Showboat ภายใต้โครงการ Phoenix ที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ เป็นก้าวแรกในความมั่นคงระยะยาวที่มีความรับผิดชอบสำหรับชุมชนของเราด้วยโครงการที่ได้รับทุนเต็มจำนวนและปลอดหนี้

“ผมเชื่อว่าข้อตกลงกับ Mr. Straub นี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทั้งมหาวิทยาลัย Stockton และในเมือง” ประธานาธิบดี Herman Saatkamp กล่าวในข้อตกลงกับ Polo North Inc. ของ Glenn Straub ซึ่งจะฝากเงิน 26 ล้านดอลลาร์ในสัญญาสำหรับ Stockton- ที่พักวิทยาเขต Island เดิมชื่อโรงแรม Showboat Casino

“เป็นความรับผิดชอบของฉันในฐานะประธานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสต็อกตัน ข้าพเจ้าไม่ถือเอาความรับผิดชอบนั้นอย่างไม่ใส่ใจและเชื่อว่าข้าพเจ้าได้สำรวจหาหนทางที่สมเหตุสมผลที่มีอยู่ ความเสี่ยง และการขยายสาขา” ประธานซัตแคมป์กล่าว

“ในการทำเช่นนั้น ฉันได้ปรึกษากับคณะกรรมาธิการของเรา สมาชิกในครอบครัวสต็อกตัน ทนายความที่เหมาะสม ผู้นำธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง”

“เราคาดหวังว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันภายใต้แผนที่จะฟื้นฟูเมืองแอตแลนติก รวมถึงการเปลี่ยนแปลง Revel ซึ่งบริษัทของ Mr. Straub ซื้อเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยราคา 82 ล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับ Showboat จากคาสิโนสู่มหาวิทยาลัยและรีสอร์ทรุ่นต่อไป” กล่าว ประธานาธิบดีสัตคัมป์.

ภายใต้ข้อตกลงกับ Straub สต็อกตันมีสิทธิในการซื้อหรือเช่าทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเวลา 18 เดือนก่อนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

กรณีฉุกเฉินที่สำคัญทำให้สต็อกตันมีระยะเวลา 90 วันซึ่งสต็อกตันสามารถยุติสัญญาได้ เว็บบาคาร่า UFABET สิ่งนี้ทำให้สต็อกตันสามารถดำเนินการตามแผนในการเปิดวิทยาเขตที่อยู่อาศัยในแอตแลนติกซิตีได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2015 ในขณะที่ประเมินความท้าทายทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจาก Trump Entertainment

“เราเชื่อว่าแผนเขตพัฒนาขื้นใหม่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวางแผนเมืองแอตแลนติกซิตี และอยู่ภายใต้การอ่านกฤษฎีกาครั้งที่สองโดยสภาเมืองแอตแลนติกจะแก้ปัญหาได้” ประธาน Saatkamp กล่าว “ฉันมั่นใจโดยคำแนะนำและคนอื่น ๆ ที่เราอยู่มาก

รากฐานที่มั่นคงควรมีความท้าทายทางกฎหมายโดยคาสิโนใด ๆ เกี่ยวกับพันธสัญญาปี 1988 ฉันได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตี, แฟรงค์ กิลเลียม จูเนียร์, ประธานสภาเมือง และสภาเทศบาลเมืองรวมถึงหน่วยงานพัฒนาการลงทุนซ้ำของคาสิโนเพื่อดำเนินการที่จำเป็นซึ่งจะป้องกันเราจากความท้าทายทางกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ”

“สต็อกตันมีความยินดีที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากมายในเป้าหมายร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแอตแลนติกซิตี้และภูมิภาค” ประธานซาตแคมป์กล่าวสรุป

ATLANTIC CITY, NJ (AP) — ผู้พัฒนาฟลอริดาที่ซื้อคาสิโน Revel เดิมของแอตแลนติกซิตีได้ทุ่มเงิน 26 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อคาสิโนปิดประตูถัดไป

แต่ข้อตกลงดังกล่าวประสบปัญหาทางกฎหมายแบบเดียวกับที่ล่มหลังจากสต็อกตันซื้ออาคาร

Glenn Straub กล่าวว่าการย้ายของเขาในวันศุกร์เพื่อซื้อคาสิโน Showboat อดีตจากมหาวิทยาลัย Stockton เป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอราคา 500 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาเมืองแอตแลนติกซิตีที่เรียกว่า The Phoenix Project

Straub และ Stockton ออกแถลงข่าวร่วมเมื่อวันศุกร์ว่าการย้ายครั้งนี้นำแผนของ Stockton สำหรับวิทยาเขตดาวเทียมที่ Showboat ภายใต้การอุปถัมภ์ของโครงการ The Phoenix

แต่ Trump Entertainment Resorts บอกกับ Associated Press ว่าจะยังคงบังคับใช้ข้อ จำกัด ทางกฎหมายที่กำหนดให้อาคาร Showboat ทำงานเป็นคาสิโนเท่านั้น

ทุกคนสามารถหยุดเอาชนะ Stockton University และประธานาธิบดี Herman Saatkamp ได้แล้ว

แน่นอนว่าเขาควรได้รับคำแนะนำทางกฎหมายที่ดีกว่านี้ ไม่ควรคิดเอาเองว่าสัญญาโฉนดกำลังได้รับการดูแล ไม่ควรซื่อบื้อในการซื้อเรือ Showboat ในอดีตสำหรับวิทยาเขต Island ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยเขาก็หลงผิดในการไว้วางใจมากเกินไป ไม่น่าสงสัยมากพอ ซึ่งอาจมีลักษณะนิสัยที่น่าชื่นชม แต่ไม่ใช่เมื่อทำข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ในแอตแลนติกซิตี้

Stockton ภายใต้ Saatkamp ได้รับประโยชน์จากภูมิภาคนี้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น Seaview Resort and Golf Club, Dante Hall, พิพิธภัณฑ์ Noyes, พิพิธภัณฑ์ Azeez, ศูนย์นโยบายสาธารณะ Hughes, Kramer Hall, สถาบัน Levenson การสะดุดล้มในความพยายามอย่างสูงสุดแต่ในนามของพื้นที่นั้นง่ายที่จะให้อภัย

นอกจากนี้เรายังมีความหวัง เกือบจะมั่นใจว่าแผนของวิทยาเขตเกาะจะดำเนินต่อไปแม้จะมีการจำกัดการกระทำที่ลำบาก เราไม่คิดว่าศาล (ถ้าเป็นเรื่องนั้น) จะรักษาข้อตกลงเก่าที่มีผลบังคับใช้จะส่งผลให้อาคาร Boardwalk ขนาดใหญ่ว่างอยู่อย่างน้อยหลายปี ข้อตกลงของ Stockton ในวันศุกร์กับ Polo North ของ Glenn Straub จะทำให้มีเวลามากขึ้นในการดำเนินการต่างๆ

มีการผิดพลาดมากมายในการฟื้นตัวของแอตแลนติกซิตีและจะมีมากขึ้น

ตรงไปตรงมา ความพยายามที่ผิดพลาดของ Brookfield US Holding ในการซื้อโรงแรมคาสิโน Revel ในอดีตเป็นกรณีที่แย่กว่าของความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะ นั่นทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งน่าจะรู้ดีกว่านี้ ซึ่งอยู่ในธุรกิจคาสิโนในลาสเวกัสแล้ว — มีเงินฝาก 11 ล้านดอลลาร์

นี่เป็นความผิดพลาดอีกประการหนึ่ง: ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ได้ชำระเงินแทนข้อตกลงภาษีอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับรายได้จากภาษีทรัพย์สินที่ลดลงของแอตแลนติกซิตี แต่ไม่ได้สนใจที่จะรวมการบริหารของคริสตี้ไว้ในกระบวนการ ตอนนี้กฎหมาย PILOT ที่สำคัญยังคงติดขัด รอให้พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันตกลงกัน

แม้แต่แผนพัฒนาที่มีแนวโน้มดีในสัปดาห์นี้ที่ประกาศสำหรับ The Pier Shops at Caesars เกือบสะดุดล้ม เมื่อปรากฎว่าผู้พัฒนา Bart Blatstein และเจ้าของที่ดิน Caesars Entertainment ไม่ได้ตกลงกันก่อนที่เขาจะซื้อท่าเรือ

วิศวกรรมการฟื้นตัวของแอตแลนติกซิตีจะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือราบรื่น แผนบางอย่างจะล้มเหลว จะเกิดความผิดพลาดขึ้น นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อจำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่อย่างเร่งด่วน

ขอให้ทุกคนมีสมาธิจดจ่อ อดทนและให้อภัยผู้ที่พยายามโดยสุจริตใจ และก้าวไปข้างหน้า

นักพัฒนา Glenn Straub ได้ตกลงที่จะซื้อโรงแรม Showboat Casino ในอดีตจากมหาวิทยาลัย Stockton ในราคา 26 ล้านดอลลาร์ แต่วิทยาลัยมีเวลา 90 วันในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่ไซต์และยกเลิกข้อตกลง

ข้อตกลงดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยมีห้องหายใจเพื่อแก้ไขพันธสัญญาปี 1988 กับทรัมป์ ทัชมาฮาลคาสิโนรีสอร์ท ซึ่งกำหนดให้ไซต์ต้องดำเนินการในฐานะคาสิโน แต่ยังปกป้องวิทยาลัยทางการเงินหากปัญหาทางกฎหมายยังคงมีอยู่ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยกล่าว

“ฉันเชื่อว่าข้อตกลงกับ Mr. Straub นี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทั้งมหาวิทยาลัยสต็อกตันและเมืองนี้” เฮอร์แมน ซาตแคมป์ ประธานของสต็อกตันกล่าวในแถลงการณ์

ข้อตกลงนี้ยังช่วยให้สต็อกตันสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนการที่จะเปิดวิทยาเขต Island ให้กับนักเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เช่าหรือซื้อพื้นที่คืนจาก Straub ที่ไซต์หากเขาเข้าครอบครองทรัพย์สิน

“พวกเขาเป็นลูกค้า พวกเขาเป็นลูกค้าที่ดี” Straub กล่าวถึงสต็อกตัน

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเมื่อนักศึกษาสต็อกตัน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งประมาณ 50 คนรวมตัวกันเป็นวันที่สองนอกทัชมาฮาลเพื่อสนับสนุนวิทยาเขต Island

ตามคำแถลงของ Stockton และบริษัท Polo North Country Club Inc. ของ Stockton และ Straub บริษัทได้ทุ่มเงิน 26 ล้านดอลลาร์ในข้อตกลงนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยกล่าวว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อ 18 ล้านดอลลาร์บวกกับต้นทุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การซื้อในเดือนธันวาคม

Straub ประธานและซีอีโอของ Polo North กล่าวในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าการซื้อดังกล่าวช่วยให้เขาเชื่อมต่อ Revel Casino Hotel กับกริดพลังงานของเมืองผ่าน Showboat โดยไม่ต้องพึ่งพา Inlet District Energy Center ที่ขับเคลื่อน Revel ในปัจจุบัน ผู้พิพากษาล้มละลายได้อนุมัติการซื้อ Revel ของ Straub ในวันพฤหัสบดีและโรงไฟฟ้ายังคงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

หลักสูตรภาคฤดูร้อนที่วางแผนไว้ที่วิทยาเขต Island ถูกยกเลิก และแผนสำหรับโรงแรมเอกชนก็ถูกระงับด้วยเช่นกัน ชารอน ชูลแมน ซีอีโอฝ่ายกิจการภายนอกของสต็อกตันกล่าว เธอกล่าวว่ายังคงมีคำถามว่าพวกเขาพร้อมที่จะเริ่มเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือไม่

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Straub เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาเรียกว่า “Phoenix Project” อีกชิ้นหนึ่ง

ตามคำแถลงที่ออกโดย Stockton และ Polo North เมื่อวันศุกร์ว่าจะรวมถึงโครงการสนามบินที่ Bader Field ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาผาดโผน ท่าจอดเรือสองแห่งที่สามารถรองรับซุปเปอร์ยอทช์ได้ ศูนย์ขี่ม้าเอนกประสงค์ระดับโลก น้ำในร่มและกลางแจ้ง สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัยสองแห่ง โครงการท่าเรือ และเรือข้ามฟากความเร็วสูงและบริการเฮลิคอปเตอร์ที่เชื่อมระหว่างแมนฮัตตันและแอตแลนติกซิตี แผนแปดส่วนจะนำเงินลงทุนใหม่จำนวน 500 ล้านดอลลาร์มาสู่พื้นที่แอตแลนติกซิตี

“ตามชื่อของโครงการที่ส่งสัญญาณ ฟีนิกซ์ลุกขึ้นจากเถ้าถ่านเพื่อไปเกิดใหม่และจะวิวัฒนาการเพื่อรวมโครงการที่หลากหลาย” Straub กล่าวในแถลงการณ์

สภาเมืองคาดว่าจะอนุมัติแผนพัฒนาขื้นใหม่ในวันที่ 8 เมษายนที่จะห้ามคาสิโนที่ไซต์ Showboat สต็อกตันได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ใหม่

“อย่างไรก็ตาม เราจะก้าวไปข้างหน้าและรักษา Showboat ให้เป็นมหาวิทยาลัย” ประธานสภา Frank M. Gilliam กล่าวเมื่อวันศุกร์ “เราเป็นผู้เสนอรายใหญ่และเป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ”

Chris Filiciello เสนาธิการของนายกเทศมนตรี Don Guardian กล่าวว่า “เราทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่ามหาวิทยาลัยเหมาะที่สุดสำหรับทรัพย์สินนั้นและสำหรับ Atlantic City”

แผนพัฒนาขื้นใหม่อาจทำให้พันธสัญญาเป็นโมฆะ แต่ทัชมาฮาลสามารถท้าทายในศาลได้

Saatkamp กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าแผนเขตพัฒนาขื้นใหม่จะช่วยแก้ปัญหาได้

“ฉันมั่นใจโดยที่ปรึกษาและคนอื่น ๆ ว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคงมากหากมีความท้าทายทางกฎหมายจากคาสิโนใด ๆ เกี่ยวกับพันธสัญญา 1988” เขากล่าว “ฉันได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตี, แฟรงค์ กิลเลียม จูเนียร์ ประธานสภาเมืองและสภาเทศบาลเมืองรวมถึงหน่วยงานพัฒนาการลงทุนซ้ำของคาสิโนเพื่อดำเนินการที่จำเป็นซึ่งจะป้องกันเราจากความท้าทายทางกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ”

หาก Straub เข้าครอบครอง Showboat เขากล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขาจะเข้าควบคุมการต่อสู้ทางกฎหมายตามพันธสัญญา

“นั่นเป็นภาระหน้าที่ของฉัน” Straub กล่าวเมื่อวันศุกร์ “ฉันจะดูแลมัน ฉันเป็นเด็กโต”

เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทัชมาฮาลน่าจะทำข้อตกลงกันมากกว่าส่งเรื่องขึ้นศาล

ทัชมาฮาลระบุว่าจะบังคับใช้พันธสัญญา แต่ Schulman กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าพวกเขาไม่ได้รับการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ

หาก Straub เข้ายึดพื้นที่ดังกล่าว สต็อกตันจะมีสิทธิ์แรก 18 เดือนในการซื้อหรือเช่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตามคำแถลงที่ออกโดย Saatkamp

“เป็นความรับผิดชอบของฉันในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ Stockton” Saatkamp กล่าว “ฉันไม่ถือว่าความรับผิดชอบนั้นเบา ๆ และเชื่อว่าฉันได้สำรวจเส้นทางที่สมเหตุสมผลที่มีอยู่ ความเสี่ยงและการแตกสาขา”

นักศึกษาที่ชุมนุมทัชมาฮาลเมื่อวันศุกร์ยื่นคำร้องพร้อมลายเซ็น 1,200 รายชื่อและความคิดเห็น 400 ฉบับต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสด้านความมั่นคง ซึ่งสัญญาว่าจะส่งไปให้คาร์ล อิคาห์น คำร้องเรียกร้องให้ Trump Entertainment และ Icahn ละเว้นพันธสัญญาปี 1988 และอนุญาตให้ Stockton ดำเนินการตามแผนสำหรับวิทยาเขต Island

Carl Archut Jr. ประธานของ Stockton Student Senate กล่าวว่านักเรียนแปดคนได้พบกับ Robert Griffin CEO ของ Taj และทนายความของเขาในเช้าวันพฤหัสบดี

Archut อธิบายว่าการประชุมไม่เกิดผล โดยกล่าวว่า Griffin เบี่ยงเบนความสนใจต่อ Saatkamp และแนะนำให้ Stockton ย้ายเข้าไปอยู่ในอดีต Trump Plaza

“เขาพยายามทำให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนที่ดีขึ้น” อาร์ชุต จูเนียร์กล่าว “เมื่อเราจากไป เราก็แบบ ‘เกิดอะไรขึ้น’”

เจ้าหน้าที่ทัชมาฮาลไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมหรือประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับ Showboat ในคืนวันศุกร์

ก่อนหน้านี้ Saatkamp กล่าวว่าพวกเขาพิจารณาสถานที่อื่น ๆ ในเมืองและ Trump Plaza ต้องการงานมากเกินไปที่จะเป็นวิทยาเขตของวิทยาลัย

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสต็อกตันได้เรียกประชุมพิเศษเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อรับคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการที่มีปัญหาของโรงเรียนสำหรับวิทยาเขต Island ในแอตแลนติกซิตีและหารือว่าพวกเขาควรตอบสนองอย่างไร

วุฒิสภาคณะสต็อคตันและสหพันธ์ครูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ออกแถลงการณ์เพื่อประกาศการประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของวิทยาลัย ความสามารถทางการเงินของโครงการ และวิธีการบรรลุพันธกิจของวิทยาลัย

การประชุมเกิดขึ้นในขณะที่โครงการ Island Campus ยังคงอยู่ในบริเวณขอบรก ข้อตกลงในวันศุกร์กับนักพัฒนา Glenn Straub และบริษัท Polo North ของเขาในการซื้อโรงแรม Showboat Casino ในอดีตในแอตแลนติกซิตีจากสต็อกตัน ทำให้เกิดอีเมลจำนวนมากจากคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และพฤติกรรมของ Straub

ศาสตราจารย์ร็อดเจอร์ แจ็กสัน ประธานวุฒิสภาของคณะกล่าวว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะจัดการประชุมหลังจากที่ความกังวลของคณาจารย์ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เขากล่าวว่าประธานมหาวิทยาลัยสต็อกตัน Herman Saatkamp ตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุม

ในวันจันทร์ที่มหาวิทยาลัยยังออกจดหมายที่แสดงว่า Robert Griffin CEO ของ Trump Entertainment ได้แจ้ง Saatkamp และคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินในวันที่ 13 มีนาคมว่าจะบังคับใช้พันธสัญญาที่กำหนดให้ Showboat ดำเนินการเป็นโรงแรมคาสิโนชั้นหนึ่ง

จดหมายของกริฟฟินซึ่งได้รับจากสื่อมวลชนแห่งแอตแลนติกซิตีผ่านคำขอของพระราชบัญญัติบันทึกสาธารณะแบบเปิด กล่าวว่าตั้งแต่ปิดโชว์โบ๊ท อันเป็นการละเมิดพันธสัญญา ทรัมป์ ทัชมาฮาล “ได้คงไว้ซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจจำนวนมากและจะถูกบังคับให้ต้องดำเนินการทั้งหมด การเยียวยาที่มีอยู่ในกฎหมายและความยุติธรรม”

มันระบุว่าสต็อกตันซื้อทรัพย์สินโดยตระหนักถึงข้อ จำกัด โฉนดและทัชได้ปฏิเสธคำขอของซีซาร์ที่จะสละสิทธิ์

กริฟฟินยังตำหนิ Saatkamp ในจดหมายที่ไม่ได้ให้โทรศัพท์กับเขาเป็นการส่วนตัวก่อนที่วิทยาลัยจะซื้อ Showboat ในเดือนธันวาคม

“เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันที่ก่อนที่จะปิด เราถูกเรียกตัวเพื่อขอให้เรายกเว้นข้อจำกัดนี้” จดหมายกล่าว “เราตอบว่าไม่ แต่ยังระบุด้วยว่าเรายินดีที่จะหารือเรื่องนี้เพิ่มเติม คุณไม่ได้โทรหาฉันจนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้ว แต่ด้วยสติปัญญาของคุณ คุณตัดสินใจปิดธุรกรรมของคุณและเพิกเฉยต่อสิทธิ์ของเรา”

Stockton ซื้อ Showboat จาก Caesars Entertainment ในเดือนธันวาคมด้วยราคา 18 ล้านดอลลาร์ และวางแผนที่จะเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตและเป็นโรงแรมของเอกชน โครงการถูกระงับเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ Saatkamp ประกาศว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงแล้ว

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ทนายความ Paul T. Fader จากบริษัท Florio, Perrucci, Steinhardt และ Fader ได้แจ้งแก่ Caesars Entertainment ว่า “มีการอ้างสิทธิ์ของทรัมป์แล้ว และมหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ผู้ขายและผู้ปกครองของผู้ขายปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชดใช้ตามกติกา” ซึ่ง เรียกร้องให้ซีซาร์จัดการกับปัญหาพันธสัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Stockton ประกาศว่ามีข้อตกลงในการขาย Showboat ให้กับ Straub ในราคา 26 ล้านดอลลาร์ มหาวิทยาลัยมีเวลา 90 วันในการยกเลิกสัญญาหากปัญหาพันธสัญญาสามารถแก้ไขได้ หรือวิทยาลัยสามารถเช่าไซต์จาก Straub ได้

สภาเมืองแอตแลนติกคาดว่าจะลงคะแนนเสียงในสัปดาห์นี้สำหรับแผนพัฒนาขื้นใหม่ที่จะห้ามคาสิโนบนไซต์ Showboat แต่ทัชมาฮาลสามารถท้าทายแผน

ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขายและการมีส่วนร่วมของ Straub ความกังวลของคณะรวมถึงความสนใจที่แสดงออกของ Straub ในการสร้างมหาวิทยาลัยที่เน้นไปที่ “ชนชั้นสูง” และความคิดเห็น Straub ที่ทำในสื่อว่านักเรียนในอุดมคติของเขาจะเป็น “อิสระ, ขาวและ 21” ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจากต้นศตวรรษที่ 20 ที่อ้างถึงใครบางคน ไม่มีภาระผูกพันทางการเงิน แต่เป็นการดูถูกความหลากหลายของนักศึกษาในปัจจุบัน

นักเรียนจากสต็อกตันจำนวน 100 คนรวมตัวกันที่ไซต์ Showboat เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเริ่มยื่นคำร้องขอให้ Taj ปล่อยพันธสัญญา คนอื่นๆ กำลังตั้งคำถามถึงการตัดสินใจของ Saatkamp ในการซื้อเว็บไซต์แล้วขายให้กับ Straub

ไซต์ดังกล่าวควรจะจัดหาที่พักเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในฤดูใบไม้ร่วงปีหน้า และนักเรียนจำนวนมากขึ้นอาจเลิกเข้าพักในโรงแรมในท้องถิ่นในปีหน้า

“ฉันรู้จักนักเรียนจำนวนมากที่ไม่ชอบแนวคิดเรื่อง Showboat ตั้งแต่แรกเริ่ม” Ian Angotti สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จาก Mays Landing กล่าว เขากล่าวว่านักเรียนไม่พอใจที่ Saatkamp รู้เกี่ยวกับพันธสัญญา แต่ยังซื้อเว็บไซต์

“มันเพิ่งเสร็จเร็วมาก” เขากล่าว “และวิกฤตที่อยู่อาศัยทำให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้น”

การสำรวจโดยสุ่มของนักเรียนพบว่าที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาหลัก แต่หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมวิทยาลัยจึงซื้อเว็บไซต์โดยรู้ว่ายังมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการจำกัดโฉนดที่ดิน

Tim Chivalette ผู้อาวุโสจาก Galloway Township กล่าวว่าเขายังไม่พอใจที่วิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งแยกเชื้อชาติ

“เขาสามารถพูดได้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ” Chivalette กล่าว โดยอ้างถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่ส่งโดย Straub อธิบายคำพูดของเขา “แต่ฉันไม่ต้องการให้เงินค่าเล่าเรียนผสมกับสิ่งนั้น”

เขากล่าวว่าเขายังกังวลด้วยว่าพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ห่างจาก Showboat เพียงไม่กี่ช่วงตึกจะไม่ปลอดภัยมากนัก