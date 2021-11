เว็บบอล UFABET สล็อตยูฟ่าเบท WMG ประกาศลาออก

เว็บบอล UFABET นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 24 ตุลาคม 2551) – Warner Music Group Corp. (NYSE: WMG) ประกาศในวันนี้ว่า Jonathan M. Nelson ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2551 คุณเนลสันซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Providence Equity Partners, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำที่เน้นด้านสื่อ

การลงทุนด้านความบันเทิง การสื่อสาร และบริการข้อมูล ระบุกับบริษัทว่าเนื่องจากขนาดที่สัมพันธ์กันของการลงทุนของ Providence ใน WMG เมื่อเทียบกับการลงทุนในพอร์ตอื่นๆ เขาจึงเลือกที่จะยุติการให้บริการในคณะกรรมการของ WMG เพื่อมอบเวลาเพิ่มเติมให้กับผู้อื่น ความรับผิดชอบ

“ความเชี่ยวชาญของโจนาธานมีค่าอย่างยิ่งต่อ WMG และเราจะพลาดคำแนะนำที่ชาญฉลาดของเขา ด้วยความเสียใจ เรายอมรับการลาออกของเขาและขอให้เขาโชคดีในกิจกรรมอื่นๆ ของเขา” Edgar Bronfman, Jr. ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WMG กล่าว

คุณเนลสัน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ WMG ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2547 เป็นผู้อำนวยการของ Bresnan Broadband Holdings, LLC, Hulu, Metro Goldwyn Mayer, Univision Communications, Inc. และ Yankees Entertainment and Sports Network, Inc.

“ผมมีความสุขกับการทำงานร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการ WMG และ Edgar และทีมงานของเขาที่ Warner Music” เนลสันกล่าว “ฉันเสียใจที่ภาระผูกพันอื่น ๆ ของฉันทำให้ฉันไม่สามารถทำหน้าที่ในคณะกรรมการ WMG ต่อไปได้ แต่ฉันหวังว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคตของบริษัท” บริษัทในเครือของ Providence Equity Partners ถือหุ้นอยู่ประมาณ 8% ของหุ้นสามัญของ WMG

Warner Music Group กลายเป็นบริษัทเพลงเดี่ยวเพียงแห่งเดียวที่ซื้อขายต่อสาธารณชนในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม 2548 ด้วยรายชื่อดาราหน้าใหม่และศิลปินในตำนานมากมาย Warner Music Group เป็นที่ตั้งของค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดใน วงการเพลงรวมถึง Asylum, Atlantic, Bad Boy, Cordless, East West, Elektra,

บริษัทชั้นนำด้านละครเพลงระดับชาติและระดับนานาชาติ เว็บบอล UFABET ดำเนินงานผ่านบริษัทในเครือและผู้ได้รับอนุญาตจากต่างประเทศจำนวนมากในกว่า 50 ประเทศ Warner Music Group ยังรวมถึง Warner/Chappell Music ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดพิมพ์เพลงชั้นนำของโลกด้วยแคตตาล็อกลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งล้านรายการทั่วโลก

FINDLAY, โอไฮโอ–(Marketwire – 27 ตุลาคม 2551) Corporate Research International เปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่สามของปี 2551 ของ ซึ่งเป็นแบบสำรวจการบริการลูกค้ารายไตรมาสที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาพลักษณ์ของแบรนด์และการรับรู้ของลูกค้า ได้รับคะแนนสูงสุดในหมวดหมู่นี้ หนึ่งในสี่.

เปิดตัวในปี 2548 โดย Corporate Research International ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดที่เชี่ยวชาญด้านการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทส่งแบบสำรวจรายไตรมาสเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ไปยังกลุ่มผู้ร่วมอภิปราย ผู้ร่วมอภิปราย 3,000 คนเข้าร่วมในการสำรวจของไตรมาสนี้

ผู้ตอบถูกขอให้ให้คะแนนการรับรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าของแต่ละธุรกิจในระดับ 1-10 โดย 10 เป็นคะแนนสูงสุด หากผู้ตอบไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ ผู้ร่วมอภิปรายไม่ได้ให้คะแนนสำหรับสถานประกอบการนั้น

Michael Mallett ซีอีโอของ Corporate Research International กล่าวว่า “ตลาดปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะต้องรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก” “ทุกปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจส่งผลต่อการรับรู้โดยรวม ดังนั้น ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาทุกด้านทำให้คะแนนสูง การดูประสบการณ์ของลูกค้าจากทุกมุมคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขในท้ายที่สุด”

สำหรับรายการคะแนนและอันดับทั้งหมด โปรดติดต่อ Becca Litchfield ที่ 614-224-8114 ต่อ 241 หรือrlitchfield@paulwerth.comวิธีการสำรวจรายไตรมาสผู้ตอบแบบสำรวจเป็นตัวแทนของทุกภูมิภาคของประเทศและกรอกแบบสำรวจอย่างละ 1 แบบเท่านั้น ผู้ตอบแบบสอบถามครอบคลุมทุกเพศทุกวัย รายได้ครัวเรือน ระดับการศึกษา และเชื้อชาติ

คะแนนสะท้อนถึงคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเป็นผลรวมของคะแนนทั้งหมดหารด้วยจำนวนการสังเกตทั้งหมด เกี่ยวกับองค์กรวิจัยนานาชาติCorporate Research International (CRI) เชี่ยวชาญด้านบริการซื้อของที่ลึกลับและแบบโต้ตอบเสียงของลูกค้าและแบบสำรวจการตอบสนองทางเว็บ

บริษัทติดตามแนวโน้มของการบริการและรูปลักษณ์ที่มีคุณภาพ โดยให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าที่มีความสุขและภักดีได้ CRI ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อบริษัทเอกชนที่เติบโตเร็วที่สุดในบริษัท Inc. 500 ในปี 2548 และ 2549 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.corpri.com

แวนคูเวอร์, แคนาดา, Oct. 27, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — Leading Brands, Inc. (Nasdaq:LBIX) บริษัทเครื่องดื่มแบรนด์พรีเมียมครบวงจรเพียงแห่งเดียวในอเมริกาเหนือ ยินดีที่จะประกาศเปิดตัว PureBlue(tm) SuperJuice

สามารถรับชมรูปภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ที่ PureBlue(tm) เป็นน้ำผลไม้ที่ผสมบลูเบอร์รี่ป่า องุ่นพันธุ์ และแบล็คเคอแรนท์เป็นน้ำผลไม้ 100% PureBlue(tm) ขวดละ 10 ออนซ์ (300 มล.) ประกอบด้วยโพลีฟีนอล 750 มก.; ความเข้มข้นสูงสุดของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่มีอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพของคุณ

PureBlue(tm) เป็นส่วนขยายของแฟรนไชส์ ​​TrueBlue(r) ยอดนิยมของบริษัทในด้านน้ำผลไม้บลูเบอร์รี่ป่าระดับพรีเมียม ในขั้นต้น บริษัทจะเปิดตัว PureBlue(tm) ในช่องด้านสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะจำหน่ายในราคาต่ำกว่าตัวเลือกอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

โปรดดูwww.PureBlueSuperJuice.comสำหรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ที่ยอดเยี่ยมนี้จากแบรนด์ชั้นนำ แบรนด์ชั้นนำจะยังคงให้การปรับปรุงการดำเนินงานในจดหมายข่าวรายเดือนในวันแรกของเดือนส่วนใหญ่โพสต์ที่www.LBIX.com

Leading Brands, Inc. (Nasdaq:LBIX) เป็นบริษัทเครื่องดื่มแบรนด์พรีเมียมแบบครบวงจรเพียงแห่งเดียวในอเมริกาเหนือ แบรนด์ชั้นนำสร้าง ออกแบบ ขวด จัดจำหน่ายและทำการตลาดแบรนด์เครื่องดื่มพรีเมียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า คำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “จะ” หรือคำที่เปรียบเทียบกันได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ความเชื่อ ความตั้งใจ แผน วัตถุประสงค์ เหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาอื่นๆ ของบริษัท แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัท ณ วันที่ในที่นี้

ข้อความดังกล่าวใช้เฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการประมาณการและการประมาณการของบริษัทนั้นได้เปิดเผยไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อหลักทรัพย์ของบริษัท และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป สภาพอากาศ

พิตต์สเบิร์ก, เพนซิลเวเนีย–(Marketwire – 27 ตุลาคม 2551) – GNC ประกาศในวันนี้ว่าGNCได้ร่วมมือกับ St. Jude Children’s Research Hospital® อีกครั้งในวันครบรอบ 5 ปีของการขอบคุณและการให้แคมเปญ. ในปีที่สามที่เข้าร่วมในแคมเปญขอบคุณและให้ GNC ขอให้พนักงานและลูกค้าที่ร้านค้าปลีกมากกว่า 4,900 แห่ง “ขอบคุณสำหรับเด็กๆ ที่

มีสุขภาพแข็งแรงในชีวิตของคุณ และมอบให้กับคนที่ไม่ใช่” ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ากับ GNC ระหว่างแคมเปญ ซึ่งเริ่มในวันที่ 31 ตุลาคม จะมีโอกาสบริจาค ณ จุดซื้อเพื่อประโยชน์ของ St. Jude GNC เข้าร่วมกับแบรนด์ชั้นนำของประเทศหลายแห่งและบริษัทที่ได้รับความนับถือมากที่สุดและลูกค้าของพวกเขา ขณะที่พวกเขาช่วย St. Jude ให้บรรลุพันธกิจในการหาวิธีรักษาและช่วยชีวิตเด็กที่เป็นมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ

Tom Dowd รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการสโตร์ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ St. Jude อีกครั้งเพื่อสนับสนุนโครงการขยายงานที่น่าทึ่งนี้ และหลังจากได้เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานใน St. Jude แล้ว ฉันก็ทุ่มเทให้กับการสนับสนุนองค์กรที่ยอดเยี่ยมนี้มากขึ้นไปอีก” & การพัฒนา. “GNC เชื่อว่าการให้เพื่อขอบคุณและให้แคมเปญเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่เราทุกคนสามารถก้าวถอยหลังและทำบางสิ่งที่สำคัญเพื่อช่วยเด็ก ๆ ในเทศกาลวันหยุดนี้”

“ลูกๆ ของเซนต์จูด พ่อแม่ของพวกเขา และฉันตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ GNC กลับมาที่แคมเปญขอบคุณและให้การช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเพื่อการวิจัยเด็กเซนต์จูด” Marlo Thomas ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับชาติของ St. Jude กล่าว “ความทุ่มเทของ GNC ในแคมเปญวันหยุดนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า St. Jude สามารถดำเนินการวิจัยและการดูแลช่วยชีวิตต่อไปได้ซึ่งนำความหวังมาสู่หลายครอบครัว” ขอเชิญลูกค้าเข้าร่วมโดย:

เกี่ยวกับเซนต์จูดโรงพยาบาลเด็กเซนต์จูดเป็นศูนย์วิจัย และรักษาโรคมะเร็งในเด็กชั้นนำของประเทศ และเป็นศูนย์เดียวที่ครอบคลุมค่ายาและการรักษาทั้งหมด เด็ก ๆ เดินทางมาที่เซนต์จูดจากทั่วประเทศและจากทั่วโลก และเซนต์จูดเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร การเดินทาง และที่พักสำหรับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว แปดสิบห้าเซ็นต์ของทุกดอลลาร์ที่ได้รับสนับสนุนการวิจัยและการรักษาที่เซนต์จูด

ผู้บุกเบิกการรักษาที่เซนต์จูดได้ขับเคลื่อนอัตราการรอดชีวิตสำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟบลาสติกเฉียบพลัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งในวัยเด็ก จาก 4% เมื่อโรงพยาบาลเปิดในปี 2505 เป็น 94 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน ผลการวิจัยและรูปแบบการรักษาที่พัฒนาขึ้นที่ St. Jude มีการแบ่งปันกับชุมชนวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วโลกอย่างอิสระ

เกี่ยวกับการขอบคุณและการให้ แคมเปญระดับชาติของ St. Jude Children’s Research Hospital® Thanks and Giving® เป็นการรวมตัวของเหล่าคนดัง สื่อ ร้านค้าปลีกและองค์กรที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ที่ขอให้ผู้บริโภค “ขอบคุณสำหรับเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงในชีวิตของคุณ และมอบให้กับผู้ที่ไม่ใช่ ” ความคิดริเริ่มในการขอบคุณและการให้เกิดขึ้นในปี 2547 โดย Marlo Thomas และพี่น้องของเธอ Terre และ Tony Thomas ลูกของ Danny Thomas ผู้ก่อตั้ง St. Jude

เงินทุนที่ระดมทุนได้จากการรณรงค์สนับสนุนงานช่วยชีวิตของเซนต์จูด เพื่อค้นหาวิธีรักษาเด็กที่เป็นมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ ผ่านการวิจัยและการรักษา เซนต์จูดส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็กในชุมชนทั่วประเทศ ผู้บริโภคจะถูกขอให้ซื้อของในบริษัทที่แสดงโลโก้แว่นขยายสีเขียวของ St. Jude บริจาคออนไลน์ได้ที่www.tg.stjude.orgที่มีรายชื่อพันธมิตรระดมทุน หรือโทร 1-800-4STJUDE เกี่ยวกับ GNC

GNC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย เป็นผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งรวมถึงวิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิเศษอื่นๆ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการกีฬา

อาหารและพลังงาน GNC มีร้านค้าปลีกมากกว่า 4,900 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา (รวมถึงแฟรนไชส์ ​​978 แห่ง และร้าน Rite Aid 1,358 แห่งภายในร้าน) และการดำเนินงานแฟรนไชส์ใน 49 ตลาดต่างประเทศ บริษัท – ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสดดี – นอกจากนี้ยังเสนอผลิตภัณฑ์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่www.gnc.com

เวสต์ ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย 27 ต.ค. 2551 (GLOBE NEWSWIRE) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการซื้อตั๋วให้กับลูกค้าTicketmaster (Nasdaq:TKTM) ได้ประกาศเปิดตัวบริการตรวจสอบความถูกต้องของTicketFast(r)และบริการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกิจกรรมที่เลือกไว้ในตลาดTicketsNowของบริษัท ตัวเลือกการจัดส่งแบบใหม่พิเศษนี้ทำให้แฟนๆ สามารถเลือกที่

จะตรวจสอบตั๋วและจัดส่งผ่านTicketFast(r)ซึ่งเป็นบริการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมการจำหน่ายตั๋ว พัฒนาโดยทิ , TicketFast (R) ช่วยให้ผู้บริโภคในการใช้การควบคุมของตั๋วของพวกเขาและสะดวกพิมพ์พวกเขาอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือที่ใดก็ตามที่พวกเขาอยู่ในเวลาใดก็ได้ การจัดส่งTicketFast (r) ยังถูกกว่าตัวเลือกการจัดส่งมาตรฐานอีกด้วย

ด้วยTicketFast (r) TicketsNow จะสามารถตรวจสอบและออกตั๋วใหม่สำหรับกิจกรรมที่เลือกได้ บริการนี้สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะซื้อตั๋วทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ เมื่อผู้บริโภคเลือกตัวเลือกการจัดส่งTicketFast (r) พวกเขาจะได้รับอีเมลจาก TicketsNow ภายใน 48 ชั่วโมงที่มีลิงก์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังตั๋วที่ซื้อ เพียงคลิกที่ลิงก์ ลูกค้าสามารถพิมพ์ตั๋วของตนเองได้ทุกเมื่อก่อนเริ่มงาน

Eric Kormanรองประธานบริหารของ สล็อตยูฟ่าเบท Ticketmaster กล่าวว่า”ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบและการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของTicketFast (r) ผู้บริโภคTicketsNowมีโซลูชันที่สะดวกและใช้งานง่าย ซึ่งจะมอบตั๋วของแท้ให้ถึงมือพวกเขาได้เร็วกว่าที่เคย” “การเสนอ TicketFast(r) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์การซื้อตั๋วที่ราบรื่นและปลอดภัยให้กับแฟนๆ ในขณะที่มอบเครื่องมือและบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเรา”

ในฐานะบริษัทจำหน่ายตั๋วและการตลาดเพื่อความบันเทิงสดชั้นนำของโลก Ticketmaster เชื่อมโยงโลกเข้ากับความบันเทิงสด Ticketmaster ดำเนินงานในตลาด 20 แห่งทั่วโลก ให้บริการขายตั๋ว บริการขายตั๋ว

การตลาดและการจัดจำหน่ายผ่านwww.ticketmaster.comหนึ่งในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ร้านค้าปลีกประมาณ 6,700 แห่ง; และศูนย์บริการทั่วโลก 21 แห่ง Ticketmaster ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 รายทั่วโลกในหลากหลายประเภทงาน โดยให้บริการจำหน่ายตั๋วเฉพาะสำหรับสนามกีฬาชั้นนำ สนามกีฬา แฟรนไชส์กีฬาอาชีพและลีกต่างๆ ทีมกีฬาของวิทยาลัย

สถานที่แสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และโรงละคร ในปี 2550 บริษัทขายตั๋วมากกว่า 141 ล้านใบ มูลค่ากว่า 8.3 พันล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้า Ticketmaster มีสำนักงานใหญ่ในเวสต์ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ (Nasdaq:TKTM) เกี่ยวกับ TicketsNow

TicketsNowคือการเชื่อมต่อของคุณสู่ความสนุกและความตื่นเต้นของดนตรีสด โรงละคร และกีฬา ตลาดออนไลน์ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกตั๋วพรีเมียมที่มีให้เลือกมากมาย TicketsNow ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงตั๋วงานได้อย่างปลอดภัยและสะดวก ซึ่งมักจะหาได้ยากผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก TicketsNow เป็นบริษัทในเครือของ Ticketmaster (Nasdaq:TKTM) ที่ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง NATB ซึ่งส่งเสริมจริยธรรมระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมจำหน่ายตั๋วเข้าชมงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.ticketsnow.com .

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 28 ตุลาคม 2008) – Cisco (NASDAQ: คสช) ประกาศในวันนี้ว่ามหาวิทยาลัยฮอฟสตราในเมืองเฮมป์สเตด รัฐนิวยอร์ก ได้ปรับใช้เครือข่ายไร้สายแบบครบวงจรของซิสโก้สำหรับสมาชิกมากกว่า 3,000 คนในชุมชนสื่อ ซึ่งครอบคลุมการอภิปรายประธานาธิบดีครั้งที่สามและครั้งสุดท้ายของฤดูกาลเลือกตั้งทั่วไประหว่างบารัค โอบามาและจอห์น แมคเคน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม , 2008.

Hofstra University ได้เปลี่ยน David S. Mack Sports and Exhibition Complex ให้เป็นห้องโต้วาที และ Physical Fitness Center ของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์สื่อสำหรับนักข่าวและบล็อกเกอร์จากทั่วโลก Cisco Unified Wireless Network เป็นเครือข่ายที่มีความพร้อมใช้งานสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้ ตลอดการอภิปรายบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ บล็อก และไมโครบล็อก เช่น Twitter

รวมถึงเผยแพร่ข้อความและวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าบน YouTube แคมเปญประธานาธิบดีของ John McCain และ Barack Obama ยังใช้ Cisco Unified Wireless Network สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

“Cisco มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ Hofstra เตรียมพร้อมสำหรับงานที่มีความสามารถนี้” Robert Juckiewicz รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ Hofstra University กล่าว “ก่อนงาน การอภิปรายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เราต้องติดตั้งเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายแบบรวมศูนย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้หลายประเภทและแอปพลิเคชันการทำงานร่วมกัน

ด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2008 ในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ Hofstra University ภูมิใจที่ได้เป็นสถานที่จัดการอภิปรายของประธานาธิบดีในวันที่ 15 ตุลาคม ด้วยความพยายามที่จะหารือในประเด็นที่สำคัญต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”

ทำงานร่วมกับ Hofstra University และ Cisco เพื่อออกแบบและสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายเฉพาะสำหรับการอภิปราย ซึ่งประกอบด้วยสวิตช์และเราเตอร์แบบมีสาย ตัวควบคุมไร้สาย และจุดเชื่อมต่อ ตลอดจนโซลูชันด้านความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย

Maciej Kranz รองประธานฝ่ายการตลาด หน่วยธุรกิจเครือข่ายไร้สาย กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซิโก้. “ในอดีต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจรอจนถึงวันรุ่งขึ้นเพื่อหาเนื้อหาครอบคลุมและการวิเคราะห์สำหรับการอภิปราย ปัจจุบันนี้

มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างเสรี รวดเร็ว และทั่วโลก โดยส่งผลต่อผู้สมัครและแคมเปญในทันที แคมเปญสามารถบันทึกความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แบบเรียลไทม์เพื่อจัดการกับข้อกังวลและข้อกังวลได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงการส่งข้อความ นี่คือการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงโดยความคล่องตัว”

นอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพการอภิปรายครั้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2008 แล้ว Hofstra University เมื่อต้นปีนี้ได้เปิดตัวEducate ’08 : Dialogue, Democracy and the ’08 Debate

ซึ่งเป็นความพยายามด้านการศึกษาที่ดึงดูดนักศึกษา คณาจารย์ และสาธารณชนในการประชุมและงานต่างๆ ตลอดทั้งปี และการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเมือง และประวัติประธานาธิบดีปี 2551

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์:การอภิปรายประธานาธิบดี 2008, John McCain, Barack Obama, การศึกษาระดับอุดมศึกษา, ไร้สาย, WLAN, ความคล่องตัว, 802.11n, BlueWater เกี่ยวกับซิสโก้

ซิสโก้ (NASDAQ: คสช) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครือข่ายที่เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกัน

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ

ทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้คำว่า partner ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่าง Cisco และบริษัทอื่นๆ เอกสารนี้เป็นข้อมูลสาธารณะของ Cisco สำหรับฟีด RSS โดยตรงของข่าวทั้งหมดของ Cisco โปรดไปที่ “News@Cisco” ที่ลิงก์ต่อไปนี้:

ข้อมูลติดต่อ: สื่อมวลชนสัมพันธ์: Ed Tan Cisco Systems, Inc. 408 421-5132 edgtan@cisco.com นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมสัมพันธ์: Sarita Kincaid Cisco Systems, นักลงทุนสัมพันธ์:

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 28 ตุลาคม 2551) – เมื่ออุตสาหกรรมหรูหราเข้าสู่ปี 2552 ผู้บริหารระดับหรูบางคนดูเหมือนกวางที่พาดหัวข่าว – เป็นอัมพาตจากพาดหัวข่าวที่น่าสะพรึงกลัวและยอดขายที่ลดลง กระนั้น ผู้จัดหาสินค้าฟุ่มเฟือยของแท้ทราบดีว่าความหรูหราเป็นธุรกิจที่หมุนเวียนมาโดยตลอด พวกเขามองว่าปี 2009 และปีต่อๆ ไปเป็นโอกาสทองใน

การส่งมอบบนพื้นฐานความหรูหรา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนข้อเสนอและรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และวางตำแหน่งแบรนด์ของพวกเขาเพื่อความเป็นผู้นำในระยะยาว ต่อไปนี้คือแนวโน้มบางส่วนที่เราคาดการณ์ไว้สำหรับปี 2552 และปีต่อๆ ไป: ความหรูหราแบบดั้งเดิมเร่งกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อนักประดิษฐ์

สถาบันหรูหราได้นำเสนอกรณีเชิงประจักษ์โดยตรงจากเสียงของผู้บริโภคที่ร่ำรวยสำหรับแบรนด์หรูเพื่อทำให้เว็บไซต์ของตนเป็นจุดศูนย์กลางของกลยุทธ์ออนไลน์และออฟไลน์ตั้งแต่ปี 2549 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมหรูหราแบบดั้งเดิมได้ช้าในการนำ Web 2.0 มาใช้ ในขณะเดียวกัน นักประดิษฐ์ เช่น Gilt, Ideeli, A Small World, Portero, Vivre, Couture Lab และผู้เล่นนอกวงการอีกหลายราย เช่น Bespoke Global กำลังได้รับความสนใจทางออนไลน์ผ่านรูปแบบการเป็นสมาชิก

ชุมชนทั่วโลก และด้วยการรวมหมวดหมู่ของสินค้าหรูหราตามสั่ง นักออกแบบและผู้ผลิตในจุดหมายปลายทางแบบครบวงจร เศรษฐกิจของพวกเขาจะมีความน่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้การเปิดร้านและการโฆษณาแบบดั้งเดิมมีความท้าทายทางเศรษฐกิจ มองหาผู้ให้บริการสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยแบบดั้งเดิมทุกประเภทเพื่อเริ่มเลียนแบบเทคนิคของนักประดิษฐ์ที่หรูหราเหล่านี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งพวกเขา

ความหรูหราตื่นตัวต่ออิทธิพลของ Generation X และ Y ต่อการยอมรับเทคโนโลยีและ M-Commerce จากการสำรวจความมั่งคั่งของผู้บริโภคระดับหรูและการใช้อุปกรณ์พกพาของ Luxury Institute ระบุว่า 22% ของผู้บริโภคทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์พกพา ขณะที่ 21% ชำระเงินผ่านมือถือ ผู้ที่ทำเช่นนั้นมักมีอายุต่ำกว่า 45 ปี แต่มีฐานะร่ำรวยกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีมูลค่าสุทธิของ HH อยู่ที่ 5 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป

ความหรูหราควรเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม M-Commerce เนื่องจากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งหมด นักช็อป Generation X และ Y กำลังมีอิทธิพลต่อความเร็วที่ดุจสายฟ้า ซึ่งผู้บริโภคทุกวัย ซึ่งรวมถึงกลุ่มเบบี้บูมเมอร์กำลังใช้เทคโนโลยีมือถือเพื่อความบันเทิง การค้นหา และธุรกรรมระหว่างเดินทาง มองหานักประดิษฐ์ระดับหรูสักสองสามคนเพื่อใช้ความพยายาม

อย่างจริงจังมากขึ้นในการทดลองกับ M-Commerce ในปี 2552 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสากล เนื่องจากความหรูหราได้ค้นพบอย่างรวดเร็วว่าจะต้องตอบสนองความต้องการมือถือขององค์ประกอบที่มั่งคั่งของ Generation X และ Generation Y อย่างจริงจัง ตลอดจน ความต้องการมือถือของ Boomers

ราคาไม่สำคัญ ความหรูหราจะดึงดูดสมองที่มีเหตุผลอีกครั้ง ในช่วงที่เฟื่องฟูเมื่อเร็วๆ นี้ บางคนในอุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือยและกองเชียร์ของพวกเขา หลอกตัวเองให้เชื่อว่ายิ่งสินค้ามีราคาแพงมากเท่าไร ก็ยิ่งดึงดูดคนรวยได้มากเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ ฟังก์ชันการทำงาน และประสบการณ์การบริการ การวิจัยของมหาวิทยาลัยชี้ว่ายิ่งสินค้าที่ผู้บริโภคบอกมีราคาแพงกว่านั้น ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีคุณภาพเหมือนกับสินค้าที่มีราคาต่ำกว่ามาก สารเคมีที่มีความสุขในสมองก็เข้าสู่สภาวะแห่งความสุขมากขึ้น

ในยามวิกฤตเศรษฐกิจ ระดับสูงสุดนั้นคงอยู่ได้นานเท่านั้น คนมั่งคั่งส่วนใหญ่สร้างตัวเองและเสียสละเพื่อให้ได้ทุก ๆ สตางค์ในขณะเดียวกันก็ส่งมอบคุณภาพและบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของพวกเขาเอง เช่นเดียวกับลูกค้า พวกเขาใช้สมองทั้งสองด้านในการตัดสินใจซื้อของฟุ่มเฟือย ตัวอย่างเชิงประจักษ์ตัวอย่างหนึ่ง: แบบสำรวจความมั่งคั่งของสถาบันหรูหราในเดือนตุลาคม 2551 แสดงให้เห็นว่าเมื่อพูดถึงการเดินทางที่หรูหรา

ปัจจัยสองอันดับแรกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางในวันหยุดพักผ่อน ได้แก่ ทิวทัศน์และธรรมชาติ (58%) และราคา (56%) ดังนั้น มันจึงกลับไปสู่พื้นฐานความหรูหราที่มีมูลค่าเพิ่มในปี 2552

การกุศลระดับไฮเอนด์ ระยะที่สาม: การทำความดีกลายเป็นหนทางสู่การกอบกู้ชื่อเสียงสำหรับคนมั่งคั่งที่น่าอดสู ในปี 2550 เราสังเกตเห็นว่าการที่ Bill Gates และ Warren Buffet เข้าสู่การทำบุญใหญ่ในลีกทำให้เกิด “การแข่งขันบิณฑบาต” ที่เราได้คาดการณ์ไว้ มหาเศรษฐีหลายคนติดตาม ในปี 2008 เราสังเกตเห็นว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขา และแนวโน้มที่พวก

เขาเริ่มต้น ได้สร้างระดับใหม่ของการพิจารณาเพื่อการกุศลที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ในขณะที่แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ตอนนี้เรายังคาดหวังให้ผู้บริหารของ Wall Street ที่เสียชื่อเสียงหลายคนเปลี่ยนเส้นทางใหม่ในความพยายามที่จะรักษามรดกและชื่อเสียงของครอบครัวและเข้าสู่เกมการกุศลระดับไฮเอนด์ ไม่ใช่เรื่องสนุกสำหรับเด็กที่จะมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยที่สุดในโรงเรียนเอกชนเมื่อทุกคนรู้ว่าพวกเขาทำเงินได้ในโครงการ Ponzi ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำ

ผู้บริหารผู้มั่งคั่งที่กลับใจได้เริ่มแกะสลักมรดกของครอบครัวใหม่ด้วยการทำบุญอย่างจริงจัง การค้นหาการไถ่ถอนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของมนุษย์ และความพยายามของผู้บริหารที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้จะสร้างความแตกต่างในปัญหาระดับโลก ความหรูหราจะโอบรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในฐานะองค์ประกอบสำคัญของรูปแบบธุรกิจ ไม่ใช่แค่คำขวัญ

หลายปีที่ผ่านมา การวิจัยที่เป็นกลางของ Luxury Institute ได้บันทึกถึงความเกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การสำรวจของ Luxury Institute ระบุว่าผู้บริโภคที่ร่ำรวยได้เพิ่มความพึงพอใจในแบรนด์ที่รับผิดชอบต่อสังคมจาก 51% ในปี 2549 เป็น 57% ในปีที่แล้ว คาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในปี 2552

วิกฤตความเชื่อมั่นทั่วโลกในภาครัฐ การเงิน และสถาบันอื่นๆ จะผลักดันให้ผู้บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยเรียกร้องให้แบรนด์หรูให้บริการไม่เฉพาะพวกเขาเท่านั้น แต่รวมถึงสังคมโดยรวมด้วย พวกเขาต้องการให้แบรนด์หรูมีจริยธรรมกับทุกองค์ประกอบ การกุศลในรูปแบบที่สร้างความแตกต่างให้กับผู้รับผลประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สามารถบันทึกได้ อาจหมายความว่าเราจะเห็นการกลับรายการในกิจกรรมการกุศลสุดหรูที่รายได้ 80% นำไปสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมและ 20% สำหรับผู้รับผลประโยชน์

ข่าวดีก็คือการปฏิบัติที่รู้แจ้งเหล่านี้จะช่วยยกระดับความหรูหราขึ้นไปอีกระดับในสายตาของทุกองค์ประกอบ รวมถึงผู้ใฝ่ฝันรุ่นใหม่ที่อ่อนไหวต่อการปฏิบัติเหล่านี้มากกว่าผู้อาวุโส การใช้จ่ายที่หรูหราแบบคลาสสิกและการอยู่ร่วมกันแบบเลือกได้ตามใจชอบ โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเงินนี้ และกระแสต่อต้านประชานิยมเกี่ยวกับความมั่งคั่งของบริการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับ ผู้บริโภคที่มั่งคั่งจำนวนมากสับสนเล็กน้อยและรู้สึกป้องกันตัวเองเล็กน้อยเกี่ยวกับความหรูหรา แม้ว่าจะมีเงินเหลือใช้ก็ตาม ดังนั้น ผู้บริโภคที่ร่ำรวยจำนวนมากจึงเลือกใช้ความหรูหราคลาสสิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการออกแบบที่วิจิตรงดงาม ฝีมือประณีต และคุณภาพ

พร้อมบริการที่ไร้ที่ติ พวกเขายังคงอยากได้รถสปอร์ต Lamborghini ตัวโปรด กระเป๋าถือ Judith Leiber รองเท้า Christian Louboutin เครื่องประดับ Harry Winston และประสบการณ์ของ Ritz-Carlton เป็นเรื่องที่ดีเพราะการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทวีคูณเชิงบวกและแข็งแกร่งต่อสังคม

ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเลือกมองหาความสนุกสนานในหมวดหมู่ที่พวกเขาชื่นชอบ ซึ่งพวกเขาสามารถเพลิดเพลินอย่างเป็นส่วนตัวกับครอบครัวและเพื่อนฝูง นักช้อปส่วนตัว ตัวแทนท่องเที่ยว นายหน้า ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นักออกแบบภายใน และคนอื่นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา จะได้ประโยชน์จากการดูแลประสบการณ์ของลูกค้าที่ตามใจ แต่อย่าเกินเลย สำหรับลูกค้าประจำของพวกเขา

ความน่าเชื่อถือ การรับรองความถูกต้อง การตรวจสอบ และการรับรองกลายเป็นส่วนหนึ่งของพจนานุกรมที่หรูหรา การล่มสลายทางการเงินมีรากฐานมาจากวิกฤตความเชื่อมั่นที่เริ่มขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2549 เชื่อมั่นในสถาบันจัดอันดับเครดิต เช่น Moody’s และ Standard & Poor’s และในสถาบันกึ่งรัฐบาล เช่น Fannie Mae และ Freddie Mac และ ใน

สถาบันการเงินเช่น AIG, Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley และแม้แต่ Goldman Sachs ต่างก็ตกต่ำลงอย่างมากตามผลประกอบการทางการเงินและราคาหุ้น หลายคนจ่ายราคาสูงสุดสำหรับการขาดความไว้วางใจนี้

ความหรูหราก็ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้จัดหาสินค้าบางรายลืมไปว่าความหรูหราที่แท้จริงมีความหมายต่อลูกค้าอย่างไร ในขณะที่ชุมชนออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และฮับการให้คะแนนได้รับความสนใจจากอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยจะมองหาคำแนะนำอย่างครอบคลุมถึงสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่ไม่ใช่ ความหรูหราที่แท้จริง ผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นในตอนนี้ ซึ่งกำลัง

ท้อถอยจากการสูญเสียมูลค่าสุทธิและรายได้ จะกลั่นกรองแบรนด์หรูอย่างรอบคอบมากขึ้นในอนาคต และจะพึ่งพาการให้คะแนนที่รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบแล้ว และได้รับการรับรองในการตัดสินใจซื้อ พวกเขาจะคาดหวังให้แบรนด์หรูมีความโปร่งใส และตรวจสอบการอ้างสิทธิ์อย่างอิสระ เช่น ประเทศต้นกำเนิด คุณภาพ การแนะนำลูกค้า และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ในที่สุด ในช่วงเวลาที่มีปัญหาเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะประกาศความตายของความฟุ่มเฟือย หากคุณเป็นผู้จัดหาสินค้าที่หรูหราอย่างแท้จริง คุณจะไม่สะดุ้ง คุณจะทำในสิ่งที่ผู้จัดหาสินค้าฟุ่มเฟือยที่แท้จริงทำมาเป็นเวลาหลายร้อยปีในวงจรขึ้นและลง: ดำเนินการพื้นฐานตามที่ได้รับแรงบันดาลใจและกำหนดโดยความต้องการและความต้องการของลูกค้าของคุณอย่าง

สม่ำเสมอและดีเยี่ยม ชายและหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดมักจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสิ่ง นั่นคือเหตุผลที่ความหรูหรามีตราสินค้าที่มีอายุหลายศตวรรษ ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่มี

HARRISBURG, Pa., Oct. 28, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัทให้บริการด้านอุตสาหกรรมทั่วโลก Harsco Corporation (NYSE:HSC) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้รับรางวัลหลายปีเพื่อทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์แต่เพียงผู้เดียวของที่นั่งอัฒจันทร์และการสนับสนุนสำหรับ British Open Golf Championships ในอีกสี่ปีข้างหน้า รางวัลของ Harsco ยังคงสานต่อความสัมพันธ์ 20 ปีกับหนึ่งในกิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดในการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์

รางวัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จาก The R&A องค์กรกฎกติการะดับโลกของกอล์ฟ และผู้จัดงาน The Open Championship ดึงเอาความสามารถเฉพาะด้านของ Harsco ในด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการขนส่งของที่นั่งชั่วคราวสำหรับการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ “นี่เป็นการขยายธุรกิจในสหราชอาณาจักรของเราอันทรงเกียรติ ซึ่งขยายขีดความ

สามารถหลักของเราในด้านการออกแบบนั่งร้าน วิศวกรรม และความปลอดภัยสู่เวทีสาธารณะ” เจฟฟรีย์ ดีเอช บัตเลอร์ ประธานบริษัท Harsco และซีอีโอของ Access Services Group กล่าว ความสัมพันธ์ระยะยาวของ Harsco สำหรับที่นั่งในอีเวนต์มีตั้งแต่ลูกค้าที่มีชื่อเสียง เช่น British Motor Racing Grand Prix ไปจนถึง Cancer Research UK ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านโรคมะเร็งชั้นนำของสหราชอาณาจักร

Harsco Corporation เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายชั้นนำของโลก โดยให้บริการแก่อุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญในการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน โลหะ และการรถไฟ

SPOKANE, Wash., Oct. 28, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — Ambassadors Group, Inc. (Nasdaq:EPAX) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านประสบการณ์การเดินทางเพื่อการศึกษา ประกาศรายได้ต่อหุ้นปรับลดมูลค่า $1.29 สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ลดลง 32 เปอร์เซ็นต์จาก 1.91 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเต็มที่สำหรับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้

สุทธิสำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 อยู่ที่ 25.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 38.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 สำหรับไตรมาสที่สาม กำไรต่อหุ้นปรับลดทั้งหมดลดลง 38% เป็น 0.70 ดอลลาร์ในปี 2551 จาก 1.12 ดอลลาร์ในปี 2550 ; รายรับสุทธิอยู่ที่ 13.3 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เทียบกับ 22.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

บริษัทยังประกาศด้วยว่า ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2551 บริษัทมีรายได้ที่ลงทะเบียนสำหรับการเดินทางในอนาคตเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ที่ลงทะเบียน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2551 สำหรับการเดินทางในปี 2552 อยู่ที่ 173.0 ล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมสุทธิ 29,580 คนสำหรับโปรแกรมการเดินทางในปี 2552 เทียบกับ 157.4 ล้านดอลลาร์ที่

เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนสุทธิ 30,700 คนสำหรับโปรแกรมการเดินทางในปี 2551 ในวันเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ที่ลงทะเบียนประกอบด้วยรายรับรวมโดยประมาณที่จะรับรู้ในอนาคตเมื่อเดินทางของผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน การลงทะเบียนสุทธิประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่ลงทะเบียนในโปรแกรมของบริษัท น้อยกว่าผู้ที่ได้ถอนตัวออกไปแล้ว

เราเห็นว่าการลงทะเบียนเริ่มช้าลงเนื่องจากความวุ่นวายทางการเงินและเศรษฐกิจยังคงพาดหัวข่าวรายวันไปทั่วโลก เราเชื่อว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อความพยายามทางการตลาดอย่างต่อเนื่องของเราและรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในระยะยาว มีเพียงการเน้นย้ำถึงความสำคัญของสังคมโลกาภิวัตน์ของเราและความจำเป็นในการสัมผัสมันโดยตรง”

เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เรามีผู้ร่วมเดินทางประมาณ 38,930 คน ลดลง 22 เปอร์เซ็นต์จาก 49,900 ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เมื่อเทียบกับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 รายรับรวมลดลง 19 เปอร์เซ็นต์ เป็น 214.1 ล้านดอลลาร์จาก 263.8 ล้านดอลลาร์ และ

อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 21% เป็น 73.2 ล้านดอลลาร์จาก 92.3 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละของรายรับรวมอยู่ที่ร้อยละ 34 และร้อยละ 35 ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดปี 2551 และ 2550 ตามลำดับ รายรับรวมและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของผู้ร่วมเดินทางในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2551 เมื่อเทียบกับเก้าเดือนแรกของปี 2550 ประกอบกับค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าเครื่องบินระหว่างประเทศและบางโปรแกรมมีการส่งมอบที่น้อยกว่าความสามารถที่เหมาะสม .

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 อยู่ที่ 38.5 ดอลลาร์และ 38.6 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ การลดลง 0.1 ล้านดอลลาร์มีสาเหตุหลักจากผลกระทบสุทธิของค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับการประชุมการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางในปี 2552 โดยมีบุคลากรลดลงและค่าใช้จ่ายโสหุ้ยจากมาตรการการจัดการค่าใช้จ่าย รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 34.7 ล้านดอลลาร์และ 53.7 ล้านดอลลาร์สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ตามลำดับ

รายได้อื่นอยู่ที่ 2.5 ล้านดอลลาร์และ 3.3 ล้านดอลลาร์ในเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ตามลำดับ รายได้อื่นลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงของเงินสดเฉลี่ยและยอดเงินลงทุนที่ลดลง รายได้อื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลัก ไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2008 เรามีผู้ร่วมเดินทาง 17,680 คน ลดลง 28 เปอร์เซ็นต์จาก 24,475 คนที่เดินทางในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับรวมอยู่ที่ 101.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2551 และ 134.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2550 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 28% เป็น 33.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2551 จาก 46.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2550 เปอร์เซ็นต์ของรายรับรวมลดลงเหลือ 33 เปอร์เซ็นต์

ในไตรมาสที่สามของปี 2551 จาก 34 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2550 รายได้รวมและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงนั้นเกิดจากการที่ผู้แทนเดินทางน้อยลงและต้นทุนทางอากาศระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น รายรับรวมและอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2551 แต่ละรายการรวม 0.6 ล้านดอลลาร์และ 0.5 ล้านดอลลาร์จาก BookRags Inc ซึ่งเราเข้าซื้อกิจการในเดือนพฤษภาคม 2551

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 14.1 ล้านดอลลาร์และ 13.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2551 และ 2550 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านดอลลาร์มีสาเหตุหลักมาจากความพยายามทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับโปรแกรมการเดินทางประจำปี 2552 ของเรา ซึ่งชดเชยด้วยบุคลากรที่ลดลงและต้นทุนค่าโสหุ้ย รายรับจากการดำเนินงานอยู่ที่ 18.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2551 เทียบกับ 32.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2550

บริษัทรับรู้รายได้อื่นที่ 0.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2551 เทียบกับ 1.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2550 รายได้อื่นที่ลดลงนั้นเกิดจากเงินสดเฉลี่ยและยอดเงินลงทุนที่ลดลง และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง รายได้อื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลัก กระแสเงินสดและงบดุล

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 อยู่ที่ 114.7 ล้านดอลลาร์ โดย 56% หรือ 63.9 ล้านดอลลาร์เป็นเงินสดและการลงทุน เงินสดที่ปรับใช้ได้ของเรา (ดูคำจำกัดความตามงบกระแสเงินสดของข่าวประชาสัมพันธ์) อยู่ที่ 37.7 ล้านดอลลาร์และเงินฝากของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 22.0 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปี 2551

เงินสดที่ได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 8.6 ล้านดอลลาร์และ 9.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 การลดลงในปี 2551 เป็นผลมาจากผลกระทบสุทธิของรายได้สุทธิทางบัญชีเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง และต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2551 เงินสดที่ใช้ในการลงทุน กิจกรรมมีมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ และเงินสดได้จากกิจกรรมการลงทุน 6.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการ BookRags ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับผลสุทธิของการซื้อเงินลงทุนระยะสั้นและการก่อสร้างอาคารใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกในปี 2550

เงินสดที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 16.1 ล้านดอลลาร์และ 37.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ตามลำดับ เป็นผลสุทธิของการซื้อหุ้นสามัญคืน 9.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 35.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2551 และ 2550 ตามลำดับ ในแต่ละช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 เราได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 6.6 ล้านดอลลาร์และ 6.7 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราตามลำดับ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นบทสรุปของการดำเนินงานของเราสำหรับไตรมาสและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 (เป็นพัน ๆ ยกเว้นจำนวนต่อหุ้น)รายรับรวมแสดงถึงการชำระเงินทั้งหมดที่เราได้รับสำหรับโปรแกรมที่ส่งตรงและไม่ส่งตรง การขายเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต และรายได้จากการโฆษณา รายรับรวม หักค่าใช้จ่ายส่งผ่านของโปรแกรมสำหรับโปรแกรมที่ไม่

ได้จัดส่งโดยตรง และต้นทุนขายสำหรับโปรแกรมที่จัดส่งโดยตรง และการขายเนื้อหาถือเป็นกำไรขั้นต้นของเรา สำหรับโปรแกรมที่ไม่ได้จัดส่งโดยตรง เราไม่ได้ดำเนินการในแต่ละโปรแกรมอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม สำหรับโปรแกรมที่จัดส่งโดยตรง เราจัดระเบียบและดำเนินกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงวิทยากร ผู้อำนวยความสะดวก งานกิจกรรม ที่พัก และการเดินทาง

การดำเนินงานของเราแบ่งออกเป็นสองส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย (1) บริการการเดินทางเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ และนักกีฬา ผ่านแผนการเดินทางที่หลากหลายภายในโปรแกรมการศึกษาและวัฒนธรรมสี่ประเภท และ (2) การขายเนื้อหาการวิจัยทางอินเทอร์เน็ตจาก BookRags โปรแกรมการเดินทางได้รับการรวมเป็นกลุ่มการรายงานเดียวโดยพิจารณาจาก

ความคล้ายคลึงกันของลักษณะทางเศรษฐกิจตลอดจนบริการที่มีให้ ข้อมูลต่อไปนี้แสดงผลการดำเนินงานตามส่วนงานระหว่างไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งรวม BookRags เข้ากับงบการเงินรวมที่มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551

เงินสดที่นำไปใช้ได้คือการวัดสภาพคล่องแบบ non-GAAP เงินสดที่นำไปใช้ได้คำนวณเป็นผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์เผื่อขายหมุนเวียน และต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการจ่ายล่วงหน้า หักด้วยผลรวมของบัญชีเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินระยะสั้นอื่นๆ (ไม่รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) เงินฝากผู้เข้าร่วมและ ส่วนปัจจุบันของสัญญาเช่าระยะยาว เราเชื่อว่ามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการทำความเข้าใจกับเงินสดที่สามารถนำไปใช้สำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

Ambassadors Group, Inc. เป็นองค์กรการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาออนไลน์ชั้นนำที่จัดและส่งเสริมโปรแกรมการเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศสำหรับนักเรียน นักกีฬา และผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอเนื้อหาออนไลน์เกือบ 6 ล้านหน้า

โปรแกรมการเดินทางของเราเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลายได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รัฐบาล เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนสำหรับนักกีฬาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายที่จะเข้าร่วม ความท้าทายด้านกีฬาระหว่างประเทศ โปรแกรมระดับมือ

อาชีพของเราเน้นการประชุมและสัมมนาระหว่างผู้เข้าร่วมและบุคคลในวิชาชีพที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ เนื้อหาออนไลน์ของเราดึงดูดผู้ใช้และผู้โฆษณาหลายล้านคนในแต่ละเดือน เรามีสำนักงานใหญ่ใน Spokane, Washington, สามารถรับชมโลโก้ Ambassadors Group, Inc. ได้ที่http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3541

โรม อิตาลี และเอสโป ฟินแลนด์ – Nokia เป็นเจ้าภาพให้ผู้นำในอุตสาหกรรมเกมจากทั่วโลกในวันนี้ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อหารืออย่างเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา คิดค้น และร่วมมือกันเพื่อขยายธุรกิจเกมมือถือทั่วโลก

นอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับแนวโน้มของเกมบนมือถือ มุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้เผยแพร่โฆษณาในอนาคต ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ว่าบริการ N-Gage เป็นอย่างไรตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว ฟังว่า Nokia Games Publishing กำลังสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ อย่าง Dance Fabulous อย่างไร และดูแนวคิดของผู้เข้ารอบ 3 อันดับแรกของ Mobile Games Innovation Challenge

Tero Ojanperä รองประธานบริหารและหัวหน้ากล่าวว่า “ด้วยบริการ N-Gage ที่ใช้งานได้เป็นเวลา 6 เดือน เรามีบริการระดับโลกอย่างแท้จริงพร้อมการทำธุรกรรมการขายในกว่า 130 ประเทศและมีอุปกรณ์ที่รองรับ N-Gage หลายสิบล้านเครื่อง” ของธุรกิจความบันเทิงและชุมชนของ Nokia “ผู้เล่นที่กระตือรือร้นที่สุดอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี

ออสเตรเลีย และสเปน แต่เราได้เห็นผู้เล่นที่ใช้งานจริงทั่วโลกด้วยอัตราการซื้อซ้ำมากกว่า 35% ทั่วโลก การทดลองใช้เกมได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญด้วยการดาวน์โหลดเพื่อซื้อ Conversion มากถึง 30%”

“ในขณะที่เราขยายขนาดด้วย N-Gage เกมยังคงเป็นส่วนสำคัญของวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตที่คำนึงถึงบริบทและมีความสำคัญต่อกลยุทธ์การบริการโดยรวมของเรา” Ojanperä กล่าวต่อ “แต่ เรามีความท้าทายสำหรับอนาคต: เราจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่นี้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและบริการได้อย่างไร การประชุมสุดยอดเกม Nokia เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการหารือเกี่ยวกับความท้าทายเหล่านี้รวมถึงโอกาสต่างๆ”

Nokia Games Publishing ได้สร้างสรรค์เกมสำหรับมือถือโดยเฉพาะมาหลายปีแล้ว และเกมล่าสุดที่เปิดให้เล่นเฉพาะใน N-Gage ในปี 2009 คือเกม Dance Fabulous ผู้เล่นสามารถสร้างท่าเต้นของตนเองกับเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือของตนได้ ในขณะที่พวกเขาฝึกฝนทักษะการเต้น ผู้เล่นจะสามารถแบ่งปันท่าเต้นที่ดีที่สุดของพวกเขากับเพื่อน ๆ เพื่อดูว่าใครมีท่าเต้นที่ยอดเยี่ยมที่สุด

โนเกียร่วมกับเดฟ สจ๊วร์ต นักดนตรีในตำนาน ซึ่งร่วมงานกับโนเกียในสภาที่ปรึกษาศิลปินของโนเกีย กำลังแนะนำนักร้องหน้าใหม่ ซินดี้ โกเมซ ผ่านเกมมือถือด้วยเพลงใหม่ล่าสุดรวมถึงเพลงประกอบ “Street Dancing”

ผู้จัดพิมพ์ยังคงนำเกมมาสู่ N-Gage มากขึ้น EA Mobile(TM) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Electronic Arts Inc (NASDAQ: ERTS ) ยังคงให้การสนับสนุน N-Gage ที่งาน Nokia Games Summit ด้วยการประกาศกำหนดการเปิดตัวแพลตฟอร์มดังกล่าวทั่วโลกอย่างครอบคลุม EA จะนำแฟรนไชส์ยอดนิยมบางส่วนมาสู่ N-Gage ในปีหน้า ได้แก่ EA SPORTS(TM) FIFA 09, Need For Speed(TM) Undercover และ The Sims(TM) 3

Asphalt 4: Elite Racing โดย Gameloft กำลังจะมาใน N-Gage ซึ่งจะมีรถยนต์ระดับไฮเอนด์จำนวนมากที่สุดที่เคยมีมาในอุปกรณ์มือถือของคุณ: รถและจักรยานยนต์ในฝันอันทรงเกียรติ 28 คัน รวมถึง Bugatti Veyron, Ferrari F430 Spider, Nissan GT-R และ Ducati 1098. เพลิดเพลินไปกับโหมดผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์เพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือผู้เล่นที่เร็วที่สุด!

N-Gage คือบริการเกมที่สร้างขึ้นสำหรับมือถือซึ่งมีอยู่ใน Nokia Nseries ที่เข้ากันได้ และอุปกรณ์ S60 3rd Edition อื่นๆ จาก Nokia N-Gage ทำให้ง่ายต่อการค้นหา ทดลอง ซื้อ เล่น และจัดการเกมมือถือคุณภาพสูง รวมถึงการเชื่อมต่อกับเพื่อนและผู้เล่นอื่นๆ ใน N-Gage Arena ชุมชนเกมมือถือของ Nokia

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความคล่องตัว ซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน

อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภค ตลอดจนโซลูชันและซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของเรา ถือเป็นประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ เรายังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Nokia Siemens Networks

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 29 ตุลาคม 2008) – เรด ร็อค ฮาร์ลีย์-เดวิดสันกำลังฉลองการเปิดตัวร้านใหม่เอี่ยมในลาสเวกัสขนาด 104,000 ตารางฟุต พร้อมปาร์ตี้สามวันตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน งาน “Rock-Hard, Ride Harder” เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม โดยมีสาวฮาวายทรอปิก, อาหาร, เครื่องดื่ม, ดนตรี, การสาธิต, การจัดหาเงินทุนในสถานที่, รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของ Harley-Davidson ปี 2009 และHoyt Corkins Celebrity Poker การแข่งขัน (กพท . ) .

เล่นกับข้อดีในลาสเวกัสในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนเริ่มต้นที่ 03:00 และการแข่งขันสำหรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของรถจักรยานยนต์ 105 ฉบับครบรอบ Harley-Davidson 2008 รุ่นโลกที่เคอร์ติ & Co นาฬิกา ถ้วยรางวัลคริสตัลตะกั่วที่ออกแบบโดย Legacy Alliance, Inc และสินค้าของ Harley-Davidson รายได้จะเป็นประโยชน์ต่อบทเนวาดาของมูลนิธิวิจัยโรคเบาหวานเด็กและเยาวชน (JDRF) Matt Savage

ผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์คนดังจะเป็นผู้ดำเนินรายการพิเศษ โดยมี Doyle Brunson, Phil Hellmuth, Tiffany Michelle, Cyndy Violette, Todd Brunson, Pam Brunson, Brad “Yukon” Booth, Chip & Karina Jett, Mark Newhouse, Brandon Cantu, Jeff Madsen, Lee Watkinson, James VanAlstyne และ 2008 World Series of Poker ESPN ผู้เล่นโต๊ะสุดท้าย David “Chino”

ทุกคนสามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของวันที่ 8 พฤศจิกายนที่จัดขึ้นที่ร้าน Red Rock Harley-Davidson แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2260 S. Rainbow, Las Vegas, Nevada 89117 ค่าใช้จ่ายในการเล่นในการแข่งขันคือ $500 และNew Pokerซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ลงตัวที่สุด ‘พวกเขาอยู่ในโลก” จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรอบคัดเลือก 60 ดอลลาร์แบบโต๊ะเดียวในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน

ที่ร้าน Red Rock Harley-Davidson เพื่อเข้าสู่ Hoyt Corkins CPT ในวันเสาร์ เริ่มลงทะเบียนหน้างานในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน เวลาเที่ยงวัน ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มฟรีจากโลกที่มีชื่อเสียงหมูและโคสาว Saloon ค่ายฝึก WPTจะจัดสัมมนาโป๊กเกอร์ฟรีตลอดทั้งวัน เริ่มเวลา 14:30 น. ในวันที่มีกิจกรรม สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงเกมหรือเพียงแค่เรียนรู้วิธีการเล่น โป๊กเกอร์ใหม่ยังจะเป็นเจ้าภาพเกมโป๊กเกอร์ด้านข้างในวันที่มีการแข่งขันโป๊กเกอร์

กิจกรรมวันเสาร์จะมีการจับฉลากรางวัลB & B ของซิการ์เลานจ์ , การประมูลเงียบชัยกีฬาและตัวอย่างฟรีของใครเป็นพ่อดื่มพลังงานของคุณ บุคลิกของโป๊กเกอร์ Robert Williamson, III จะเป็นพิธีกรในการประมูลสดซึ่งมีของที่ระลึกเกี่ยวกับโป๊กเกอร์พร้อมลายเซ็น รายได้ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อ JDRF

ที่นั่งสำหรับการแข่งขันมีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับฮอยท์คอร์กินส์ CPT ที่ www.greasiewheels.comหรือเหตุการณ์ประสานงานติดต่อลิซ่าวีลเลอร์ที่ สำหรับการปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรมเยี่ยมชม http://www.doylesroom.com/?refid=gwjdrf Hoyt Corkins CPT คือการผลิต GreasieWheels สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งสามวันของ Red Rock Harley-Davidson โปรดติดต่อ Virgen Advertising Corporation ที่ (702) 616-0644

ข้อมูลติดต่อ: ติดต่อ: David Sheleheda ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ – Virgen Advertising Corporation (702) 616-0624 Lisa Wheeler ประธาน – GreasieWheels, LLC (702) 327-7250

WEST HOLLYWOOD, Calif., Oct. 29, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — Ticketmaster (Nasdaq:TKTM) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่สามของปี 2008 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2008 หลังจากตลาดปิด นอกจากนี้ บริษัทจะจัดถ่ายทอดสดทางเว็บเพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก ผู้เข้าร่วมการประชุมจะรวมถึง Sean Moriarty ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Brian Regan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ในฐานะบริษัทจำหน่ายตั๋วและการตลาดเพื่อความบันเทิงสดชั้นนำของโลก Ticketmaster เชื่อมโยงโลกเข้ากับความบันเทิงสด

ในฐานะบริษัทจำหน่ายตั๋วและการตลาดเพื่อความบันเทิงสดชั้นนำของโลก Ticketmaster เชื่อมโยงโลกเข้ากับความบันเทิงสด Ticketmaster ดำเนินงานในตลาด 20 แห่งทั่วโลก โดยให้บริการจำหน่ายตั๋ว บริการจำหน่ายตั๋ว การตลาดและการจัดจำหน่ายผ่านwww.ticketmaster.comซึ่งเป็นหนึ่งในไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ร้านค้าปลีกประมาณ 6,700 แห่ง; และคอลเซ็นเตอร์ 19 แห่งทั่วโลก Ticketmaster

ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 รายทั่วโลกในกิจกรรมหลายประเภท โดยให้บริการจำหน่ายตั๋วสำหรับสนามกีฬาชั้นนำ สนามกีฬา แฟรนไชส์และลีกกีฬาอาชีพ ทีมกีฬาของวิทยาลัย สถานที่แสดงศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และโรงละคร ในปี 2550 บริษัทขายตั๋วมากกว่า 141 ล้านใบ มูลค่ากว่า 8.3 พันล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้า Ticketmaster มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ West Hollywood, California (Nasdaq:TKTM)

PLACERVILLE, CA–(Marketwire – 29 ตุลาคม 2008) – ด้วยการก่อสร้างแล้วเสร็จ 95 เปอร์เซ็นต์ Red Hawk Casino รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศรายละเอียดทรัพย์สินหลายอย่างที่จะแยกแยะว่าเป็นสถานที่เล่นเกมชั้นนำในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ

เมื่อสถานที่ให้บริการเปิดในปลายปีนี้ Red Hawk Casino จะมีสล็อตแมชชีนประมาณ 2,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 75 เกม ร้านอาหารหกแห่ง บาร์สี่แห่ง ที่จอดรถแบบมีไฟและหลังคามากกว่า 3,000 แห่ง และร้านขายของกระจุกกระจิกที่มีสินค้าที่ไม่เหมือนใคร Red Hawk Casino จะรวมการเล่นเกมและการรับประทานอาหารที่ปลอดบุหรี่ทั้งระดับ

“จากสภาพแวดล้อมการเล่นเกมระดับโลกของเราไปจนถึงตัวเลือกการรับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยม Red Hawk Casino จะมีบางสิ่งสำหรับทุกคน” Peter Fordham ผู้จัดการทั่วไปของ Red Hawk Casino กล่าว “คาสิโน Red Hawk จะดึงดูดผู้เล่นทุกระดับประสบการณ์และผู้ที่มองหาประสบการณ์การรับประทานอาหารและความบันเทิงที่หาที่เปรียบมิได้ เมื่อใกล้ถึงวันเปิดทำการ เราตั้งตารอที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติบางอย่างที่จะทำให้ Red Hawk Casino แตกต่างจากที่อื่นๆ คาสิโนในพื้นที่”

ร้านอาหารซิกเนเจอร์ของ Red Hawk Casino คือ Henry’s Steakhouse ซึ่งเป็นตัวอย่างการรับประทานอาหารที่ดีที่สุด Henry’s จะนำเสนอสเต็กเนื้อไพรม์ เนเชอรัล และวากิว อาหารทะเลท้องถิ่น เนื้อแกะและเนื้อสัตว์ปีก พร้อมไวน์ 60 แก้วและไวน์มากกว่า 400 รายการต่อขวด ไวน์ที่ Henry’s คัดสรรมาอย่างดีจากเทศมณฑล El Dorado, Napa และ Sonoma พร้อมด้วยไวน์จากทั่วโลก

ร้านอาหารอื่นๆ ที่ Red Hawk Casino ได้แก่ Wai Sushi and Seafood ซึ่งเป็นร้านอาหารแนวเอเชียร่วมสมัยที่ผสมผสานอาหารจีน ญี่ปุ่น และเวียดนามอย่างลงตัว Koto Grille ซึ่งเป็นอาหารปิ้งย่างแบบสบาย ๆ แบบชนบทที่ให้บริการอาหารอเมริกันและเม็กซิกันพร้อมรายการเบียร์มากมาย บุฟเฟ่ต์น้ำตกพร้อมอุปกรณ์ทำอาหารสดและอาหารสดให้เลือกมากมาย และ Two Rivers Café สำหรับผู้ที่ต้องการอาหารว่างหรือคอฟฟี่เบรค

“ทั้ง Koto Grille และ Waterfall Buffet จะมีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานพร้อมทิวทัศน์อันตระการตาของเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา” Fordham กล่าวเสริม “คุณจะไม่พบประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบนี้ที่อื่น”

นอกจากร้านอาหารหกแห่งแล้ว Red Hawk Casino จะมีบาร์เพื่อความบันเทิงสี่แห่งรวมถึง Mahogany บาร์หรูหราที่ให้บริการไวน์ท้องถิ่นและสุราแบบพิเศษในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และ Stage Bar ซึ่งจะนำเสนอดนตรีสดทุกค่ำคืน แฟนกีฬาจะได้เพลิดเพลินกับ Sports Bar และลูกกลิ้งสูงสามารถใช้ประโยชน์จาก High-Limits Bar

จะรวมการเล่นเกมและการรับประทานอาหารที่ปลอดบุหรี่ทั้งระดับ ชั้นล่างปลอดบุหรี่รวมถึงเกมโปรเกรสซีฟล้ำสมัย Henry’s, Waterfall Buffet และ Koto Grille

Red Hawk Traders ร้านขายของกระจุกกระจิกอย่างเป็นทางการของ Red Hawk Casino จะมีเครื่องแต่งกายที่มีโลโก้ Red Hawk Casino รวมทั้งหมวก เสื้อยืดและเสื้อสเวตเตอร์ เครื่องประดับและงานศิลปะ นอกจากนี้ยังมีของจิปาถะพื้นฐาน เช่น ของว่าง ลูกอม และหนังสือ เกี่ยวกับ Red Hawk Casino

Red Hawk Casino เป็นเจ้าของโดย Shingle Springs Tribal Gaming Authority ซึ่งเป็นเครื่องมือของวงดนตรี Shingle Springs ของชาว Miwok Indian มีกำหนดจะเปิดในเดือนธันวาคม 2551

ใกล้ปลาเซอร์วิลล์ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งตั้งอยู่นอกทางหลวงหมายเลข 50 ห่างจากแซคราเมนโตไปทางตะวันออกเพียง 30 นาที โครงการนี้ได้รับการจัดการโดย Lakes Entertainment, Inc. และจะผสมผสานความตื่นเต้นในการเล่นเกมเข้ากับความงามตามธรรมชาติของ Northern California

เมื่อเสร็จแล้ว Red Hawk Casino จะมีสล็อตแมชชีน 2,000 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 75 เกม ร้านอาหารหกแห่ง บาร์สี่แห่ง และที่จอดรถในร่มพร้อมไฟส่องสว่าง ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่www.redhawkcasino.com

ข้อมูลติดต่อ: สื่อมวลชน ติดต่อ: Joshua Taustein Dresner Corporate Services 312-780-7219 jtaustein@dresnerco.com Sara DeNio Dresner Corporate Services 312-780-7223 sdenio@dresnerco.com