เว็บน้ำเต้าปูปลา คาสิโนในเพนซิลเวเนีย

เว็บน้ำเต้าปูปลา คาสิโนในเพนซิลเวเนียค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมากกว่าในช่วงปีงบประมาณล่าสุดเมื่อต้องแบ่งเครดิตสล็อตฟรีให้กับลูกค้า และนั่นอาจบ่งบอกว่าประชากรการพนันมีการเปลี่ยนแปลง

คาสิโนเพนซิลเวเนียเล่นสล็อตฟรี

แซนด์ส เบธเลเฮมไม่ได้ค่อนข้างเสรีด้วยการเล่นสล็อตฟรีสำหรับเครื่อง 3,000 เครื่องในปีที่แล้ว เนื่องจากคาสิโนในเพนซิลเวเนียลดความเอื้ออาทรของพวกเขาลงเกือบ 59 ล้านดอลลาร์จากระดับที่เห็นเมื่อสี่ปีที่แล้ว (ภาพ: ตำรวจเดลี)

ที่ดิน 12 ชั้นของเพนซิลเวเนียไม่ได้ให้บริการฟรีสปินเพียงแห่งเดียว เนื่องจากคาสิโนในเวสต์เวอร์จิเนียก็ทำเช่นเดียวกัน

การเปิดเผยถูกเปิดเผยในรายงานรายได้ล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานการเล่นเกมของรัฐ เบื้องหลังเพียงเนวาดา เพนซิลเวเนียสร้างรายได้จากคาสิโนมากกว่ารัฐอื่นๆ

ในเพนซิลเวเนีย คาสิโนแจกเงิน 622.4 ล้านดอลลาร์ในการเล่นเพื่อส่งเสริมการขายในช่วงปีงบประมาณ 2016/17 ซึ่งลดลงเกือบเก้าเปอร์เซ็นต์จากระดับสูงสุดของรัฐในปี 2555/56 เมื่อให้เงิน 681.2 ล้านดอลลาร์ ในรัฐเมาน์เทน คาสิโนห้าแห่งของเวสต์เวอร์จิเนียให้รางวัลแก่ผู้เล่น 74.3 ล้านดอลลาร์ ลดลง 21% จากปี 2011/12 เมื่อพื้นที่การพนันทำเงินได้ 93.9 ล้านดอลลาร์

จุดจบของยุค?

ขณะนี้เบบี้บูมเมอร์อายุใกล้จะถึง 70 ปีแล้ว โดยที่หลายคนเกษียณเต็มที่และมีรายได้คงที่ อาจไม่มีคนรุ่นใดที่ชอบเล่นสล็อตแมชชีนมากไปกว่าเบบี้บูมเมอร์ แต่คนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะไม่ค่อยกระตือรือร้นกับเกมแห่งโอกาส

คาสิโนเวสต์เวอร์จิเนียและเพนซิลเวเนียให้การเล่นสล็อตฟรีน้อยลงอาจบอกเป็นนัยว่ารุ่นเบบี้บูมเมอร์กำลังแก่ลงและเยี่ยมชมน้อยลง Vince Manfredi ที่ปรึกษาด้านการเล่นเกมให้ความเห็นต่อTribune-Reviewหนังสือพิมพ์เพนซิลเวเนียที่ครอบคลุมเรื่องราวของสล็อตว่าเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสามารถผลักดันการเล่นสล็อตฟรีลง

Manfredi เชื่อว่าคาสิโนจำเป็นต้องทำอีกสองสามปีย้อนหลังเพื่อหลอกล่อผู้อุปถัมภ์เมื่อเศรษฐกิจถดถอยแทบจะไม่รู้สึก แต่ที่ปรึกษายอมรับว่าเหตุผลระยะยาวที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่านั้นเกิดจากการที่คนรุ่นเบบี้บูมน้อยลง

Generation X และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มมิลเลนเนียลนั้นสนใจเครื่องสล็อตแมชชีนน้อยกว่า แทนที่จะเลือกเกมที่มีองค์ประกอบของทักษะบางอย่าง

“ประสบการณ์สล็อตต้องถูกคิดใหม่เพื่อดึงดูดผู้ชมที่อายุน้อยกว่า” Manfredi ให้ความเห็น “คนที่อายุน้อยกว่านั้นไม่ชอบเล่นในประสบการณ์สล็อตแบบเดิมๆ เพราะมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้ดีกับประสบการณ์การเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ที่มีการแข่งขัน มีการขัดเกลาทางสังคม มีค่าความบันเทิงมากกว่าผ่านแอนิเมชั่น”

ลาสเวกัสตั้งเป้ากลุ่มมิลเลนเนียล

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมการพนัน เนวาดาและลาสเวกัสเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คาสิโนในรัฐซิลเวอร์ได้ค้นหาวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ และสร้างความมั่นใจว่าพื้นของพวกเขาจะยังคงใช้งานได้นานหลายทศวรรษ

ตั้งแต่การแข่งขัน eSports และวิดีโอเกม ไปจนถึงเครื่องเล่นเกมแบบใช้ทักษะที่รวมเอาองค์ประกอบของเครื่องสล็อตแบบดั้งเดิมเข้ากับความถนัด คาสิโนกำลังอยู่ในช่วงเบต้าที่พยายามจะตัดสินว่าอะไรน่าสนใจและอะไรที่ไม่น่าสนใจ

MGM อาจเป็นผู้ให้บริการที่กระตือรือร้นที่สุดที่พยายามพัฒนาแผนสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ นายจ้างรายใหญ่ที่สุดของเนวาดาเพิ่งเปิดห้องเล่นเกม Level Up และความบันเทิงภายใน MGM Grand ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุทิศให้กับกลุ่มคนจำนวน 20 คนและ 30 คน

นอกจากการเพิ่มเลเวลแล้ว MGM ยังอยู่เบื้องหลัง “Fear of the Walking Dead Survival Experience” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเสมือนจริงในธีมซอมบี้ เกมนี้เล่นในห้องขนาด 2,000 ตารางฟุต โดยจะนำผู้เล่นเข้าสู่จักรวาลดิจิทัลด้วยซอมบี้แบบสดๆ ที่นักแสดงเล่น

ร้านอาหารทะเลและเจ้าสัวคาสิโน ทิลมาน เฟอร์ติตตา ตกลงเมื่อวันจันทร์ที่จะจัดสรรหอย 2.2 พันล้านสำหรับฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ของ NBA

ผู้ซื้อ Tilman Fertita Houston Rockets

นักธุรกิจมหาเศรษฐี Tilman Fertitta ตกลงซื้อ Houston Rockets ในวันจันทร์ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ (ภาพ: CNBC)

ราคาซื้อสร้างสถิติสำหรับทีมบาสเกตบอลมืออาชีพ ซึ่งมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่สตีฟ บอลเมอร์จ่ายให้กับลอสแองเจลิส คลิปเปอร์สในปี 2014 นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจเพิ่มเติมจากลีกกีฬาอาชีพรายใหญ่ในการต้อนรับนักการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันคาสิโน

เลสลี่ อเล็กซานเดอร์ เจ้าของทีมร็อคเก็ตส์คนปัจจุบันซื้อทีมด้วยเงิน 85 ล้านดอลลาร์ในปี 2536 ในเดือนกุมภาพันธ์ ฟอร์บส์วางมูลค่าของร็อคเก็ตส์ไว้ที่ 1.65 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ทีมนี้เป็นแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับแปดในเอ็นบีเอ

มหาเศรษฐีร้านอาหาร

Fertitta อายุ 60 ปีเป็นเจ้าของ Landry’s, Inc. ซึ่งเป็นกลุ่มร้านอาหารที่เป็นเจ้าของและดำเนินการร้านอาหารมากกว่า 500 แห่ง และร้านอาหารกว่า 40 แบรนด์ รวมถึง Landry’s Seafood, Morton’s Steakhouse, Rainforest Café และ Bubba Gump Shrimp Co. Landry’s ก็เป็นเจ้าของเช่นกัน คาสิโน Golden Nugget ห้าแห่งในลาสเวกัส แอตแลนติกซิตี ทะเลสาบชาร์ลส์ ลุยเซียนา บิล็อกซี มิสซิสซิปปี้ และลาฟลิน รัฐเนวาดา

เฟอร์ติตตาเกิดและเติบโตในกัลเวสตัน รัฐเท็กซัส โดยถือว่าร็อคเก็ตส์เป็นบ้านเกิดของเขา เขาทำงานเป็นผู้อำนวยการที่ปรึกษากับทีมในช่วงหลายปีที่พวกเขาคว้าแชมป์รายการต่อเนื่องกันในปี 1994 และ 1995 ในขณะที่เขากำลังสร้างอาณาจักรร้านอาหารของเขา

“เป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ @NBA” เขาเขียนบนหน้า Twitter ของเขา “ผมตั้งตารอที่จะให้บริการในเมือง #Houston และสานต่อความสำเร็จของ @HoustonRockets

นี่เป็น ครั้งที่สองที่ เขาพยายามซื้อ Rockets ยี่สิบสี่ปีที่แล้ว เขาเลือกทีม แต่อเล็กซานเดอร์เสนอราคาสูงกว่าเขาโดยอเล็กซานเดอร์ 4 ล้านดอลลาร์

Fertitta เป็นหนึ่งในนักลงทุนดั้งเดิมใน Houston Texans ของ NFL แต่เขาต้องขายหุ้นของเขาในปี 2008 เนื่องจากกฎของลีกห้ามไม่ให้เจ้าของมีความสัมพันธ์กับการพนัน

หนังสือกีฬาแกะสลัก

ความสัมพันธ์ระหว่าง Fertitta กับคาสิโน Golden Nugget จะไม่เป็นปัญหาสำหรับ NBA แต่มีความสับสนเล็กน้อยในลาสเวกัสเกี่ยวกับว่านักพนันจะสามารถเดิมพันกับ Houston ได้ที่ Golden Nugget sportsbook หรือไม่ คาสิโนในตัวเมืองนำการเดิมพัน NBA ในอนาคตทั้งหมดออกจากกระดานในเช้าวันอังคาร เมื่อมีข่าวลือว่าเจ้าของทรัพย์สินได้ซื้อทีม

Tony Miller ผู้อำนวยการ Sportbook บอกกับLas Vegas Review-Journalว่าในที่สุด Golden Nugget อาจจะต้องปิดกั้นการเดิมพันกับ Houston Rockets และกล่าวว่าเขายังคงรอความชัดเจนจาก Nevada Gaming Control Board เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงาน

แต่สำหรับตอนนี้ เขาได้รับไฟเขียวให้เดิมพันกับทีมร็อคเก็ตส์ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

“ทันทีที่การขายได้รับการอนุมัติ พวกเขาจะถูกล็อคจนกว่าฉันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น” เขากล่าว “จนกว่าจะถึงเวลานั้น เรายังคงเดิมพันอยู่”

Fertitta จะไม่ใช่เจ้าของ NBA เพียงคนเดียวที่มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจคาสิโน Gary Loveman อดีต CEO และประธานคนปัจจุบันของ Caesars Entertainment ถือหุ้นส่วนน้อยใน Boston Celticsดังนั้นคุณสมบัติของ Caesars จึงไม่เสนอการเดิมพันในเกมที่เกี่ยวข้องกับทีมของเขา

เจ้าของคาสิโนซิลเวอร์ตัน Ed Roski ยังมีความสนใจใน Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks ของ WNBA และ LA Kings ของ NHL เว็บพนันกีฬาของ Silverton ไม่ยอมรับการเดิมพันในทีมใด ๆ เหล่านั้น

พนักงานประมาณ 150 คนที่คาสิโน Galaxy Macau ประท้วงนอกรีสอร์ท Cotai Strip ที่พวกเขาทำงานในวันอังคาร ประท้วงข้อกำหนดในการทำงานระหว่างและหลังพายุไต้ฝุ่นฮาโตในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้มีการปรับปรุงสภาพแรงงานอื่น ๆ

กาแลคซี่ มาเก๊า สถานที่ประท้วงคนงาน

พนักงานคาสิโนหลายร้อยคนประท้วงหน้ารีสอร์ท Galaxy บนแถบ Cotai ในมาเก๊า โต้แย้งว่านายจ้างของพวกเขาทำร้ายพวกเขาก่อน ระหว่าง และหลังพายุไต้ฝุ่นฮาโต (ภาพ: กลุ่มก็อดดาร์ด)

การสาธิตที่ไม่ธรรมดาดูเหมือนจะจุดประกายโดย Hato ซึ่งเป็นพายุร้ายแรงที่โจมตีมาเก๊าในปลายเดือนสิงหาคม

พนักงานคาสิโนทั่วภาคการพนันของจีน ไม่ใช่แค่จาก Galaxy Macau บ่นว่าพวกเขาถูกคาดหวังให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่แม้จะมีอันตรายจากพายุไต้ฝุ่นที่โหมกระหน่ำ และถูกคุกคามด้วยการหยุดจ่ายเงินสำหรับการมาสายหรือขาดงาน

การสาธิตสาธารณะที่หายาก

สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่าคนงาน Galaxy หลายร้อยคนร้องเรียนต่อสำนักงานกิจการแรงงานของมาเก๊า (DSAL) เกี่ยวกับสภาพการทำงานของพวกเขาในช่วงที่เกิดพายุ โดยอ้างว่าทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างและมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย

จัดโดยกลุ่มแรงงาน (แปลได้ไม่ดี) “Professional for Gaming of New Macau” ผู้ประท้วงแสดงความคับข้องใจหลายประการนอกเหนือจากสภาพการทำงานในช่วงไต้ฝุ่นฮาโต

ความต้องการของพวกเขารวมถึงโบนัสเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น การยกเลิกระบบการจัดอันดับพนักงานภายในที่ไม่เป็นที่นิยม และการสิ้นสุดข้อกำหนดที่ตัวแทนจำหน่ายต้องจัดการรอบของบาคาร่าแม้ว่าจะไม่มีลูกค้าอยู่ที่โต๊ะ

กลุ่มแรงงานกล่าวว่าพวกเขาจะให้เวลา Galaxy Entertainment Group ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงตอบสนองก่อนที่จะให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทางอุตสาหกรรมมากขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง

รัฐบาลของมาเก๊ากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของการแนะนำระบบที่จะเชื่อมโยงระดับบุคลากรของคาสิโนกับระดับความรุนแรงของการเตือนภัยพิบัติในอนาคต ในการประชุมในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ของมาเก๊าได้เสนอแนวคิดในการสร้างมาตรการตอบโต้ที่บังคับโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน

คำเตือนสภาพอากาศของจีน

ประเทศจีนใช้ระบบสัญญาณเตือนของฮ่องกงเพื่อกำหนดความรุนแรงของพายุที่แตกต่างจากระบบ 5 หมวดหมู่ที่ประเมินความแรงของพายุเฮอริเคน

หัวหน้าสำนักอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของมาเก๊าลาออกในวันรุ่งขึ้นหลังจากภัยพิบัติฮาโต ในขณะที่เขาเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการทิ้งสัญญาณเตือนของฮาโตไว้ที่อันดับ 3 เมื่อควรจะเป็นฉบับที่ 10

หากมีสัญญาณที่สูงกว่าอันดับ 3 หน่วยงานของรัฐก็สั่งปิด โรงเรียนปิด เครื่องบินถูกกักบริเวณ และงดให้บริการเรือข้ามฟาก คนงานที่ไม่จำเป็นควรได้รับการปล่อยตัวจากการทำงาน (ในลักษณะที่เซเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของระบบขนส่งสาธารณะ) นายจ้างที่ต้องการให้พนักงานทำงานต่อไปในอันดับที่ 8 ขึ้นไป จะต้องรับผิดชอบในการจัดหาที่พักพิงและความปลอดภัยให้กับคนงาน

แต่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ คณะกรรมาธิการต่อต้านการทุจริตของจีนได้เคลียร์สำนักงานสภาพอากาศของการกระทำผิดหลังจากการสอบสวนว่าความล่าช้าในการออกคำเตือนสูงสุดเกิดจากความสนใจในการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของคาสิโนหรือไม่

หัวหน้าสำนักงานอาจถูกตั้งข้อหาทางอาญาในประเทศจีนเนื่องจากเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

MGM National Harbor ในรัฐแมริแลนด์มีอายุเพียงเก้าเดือน ทว่ามันก็ได้เข้ามาครอบงำภูมิทัศน์คาสิโนของภูมิภาคนี้แล้ว ตามรายงานรายได้ล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานการเล่นเกมของเมือง MGM เป็นผู้นำการเติบโตที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมคาสิโนของรัฐแมรี่แลนด์

National Harbor เติมเชื้อเพลิงให้ Maryland Casino เติบโต

MGM National Harbor กำลังผลักดันการเติบโตของรายรับจากภาคคาสิโนของ Maryland ในทางปฏิบัติด้วยตัวมันเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวดีสำหรับคู่แข่งที่อยู่ใกล้เคียงที่เปิดก่อนที่รัฐจะอนุญาตสำหรับคาสิโนขนาดใหญ่ (ภาพ: Smith Group)

ในเดือนสิงหาคม คาสิโนหกแห่งของรัฐแมรี่แลนด์ให้ผลตอบแทนที่ดี 137.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ เกือบเป็นประวัติการณ์ (มีนาคมมีรายได้จากการพนัน 140.6 ล้านเหรียญ) และเพิ่มขึ้น 37 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2016

เครดิตเกือบทั้งหมดสำหรับการเติบโตดังกล่าวตกเป็นของรีสอร์ทมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ของ MGM ซึ่งเปิดในเดือนธันวาคม บนพื้นที่ 300 เอเคอร์ที่มองเห็นได้ริมฝั่งแม่น้ำโปโตแมค ห่างจากทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประมาณ 10 ไมล์ คาสิโนมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในฤดูร้อน นักวิเคราะห์กล่าว เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของวอชิงตัน ดี.ซี.

คาสิโนใหม่เงางาม

ด้วยพื้นที่คาสิโน 135,000 ตารางฟุต MGM National Harbor สร้างรายได้ 52.8 ล้านดอลลาร์ในการเล่นเกม ทำให้เป็นเดือนที่ห้าจากหกปีที่ผ่านมาเกินกว่า 50 ล้านดอลลาร์

ในการเรียกผลประกอบการไตรมาส 2 ของ MGM เมื่อเร็ว ๆ นี้ Jim Murren ซีอีโอกล่าวว่าNational Harbor “ไม่สามารถทำได้ดีกว่านี้แล้ว”

โดยรวมแล้ว MGM Resorts International รายงานการเติบโตของรายได้ในเชิงบวกที่ 16.3 เปอร์เซ็นต์ (เป็น 2.64 พันล้านดอลลาร์) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และ Murren ระบุว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทส่วนใหญ่มาจากความสำเร็จของ National Harbor ซึ่งเพิ่ม 177.8 ล้านดอลลาร์ให้กับกำไรสุทธิโดยรวมของ MGM ในช่วงนั้น ระยะเวลา.

อย่างไรก็ตาม หากคุณ แยก National Harbor จากผลการเล่นเกมรายรับจากคาสิโนของรัฐลดลง 15.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Live ซึ่งเดิมคือ Maryland Live ได้รับความนิยมสูงสุด โดยเห็นรายได้จากการเล่นเกมในเดือนสิงหาคมที่ 44.7 ล้านดอลลาร์ ลดลง 19.9% เกือกม้ามีการลดลงเพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้ 21.8 ล้านดอลลาร์

คาสิโนขนาดเล็กของรัฐอยู่ห่างจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อย่างไรก็ดีขึ้น คาสิโน Ocean Downs เฉพาะสล็อตเพิ่มรายรับในเดือนสิงหาคม 11.9% สู่ 6.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Rocky Gap Casino Resort ในเวสเทิร์นแมริแลนด์เติบโต 6.1% สู่ 4.8 ล้านดอลลาร์ Hollywood Casino Perryville มีรายรับเพิ่มขึ้น 5.4% เป็นเกือบ 6.3 ล้านดอลลาร์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

Las Vegas Review-Journal ตั้ง ข้อสังเกตว่า National Harbor จะอยู่ในอันดับที่สี่หากเปรียบเทียบผลลัพธ์รายได้กับตัวเลขจากอสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสทั้งเก้าแห่งของ MGM

รัฐแมรี่แลนด์รับรองการพนันคาสิโนโดยการลงประชามติในปี 2551 เพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการการศึกษา เช่นเดียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก แต่กฎข้อบังคับคลื่นลูกแรกอนุญาตเฉพาะร้านสล็อตในห้าแห่งเท่านั้น

ภายในปี 2555 การลงประชามติเพิ่มเติมอนุญาตให้เล่นเกมคาสิโนเต็มรูปแบบ พร้อมด้วยโป๊กเกอร์ แครบส์ รูเล็ต แบล็กแจ็ก และเกมบนโต๊ะอื่น ๆ ในขณะที่ยังให้ใบอนุญาตที่หก ซึ่งอนุญาตให้ MGM กระโดดเข้าสู่รัฐด้วยทรัพย์สินที่เริ่มต้นเมื่อ มากกว่าคุณสมบัติเก่าที่เคยคิดไว้

การประชุม Casino eSports Conference (CEC) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ Westgate ล้มเหลวในการดึงดูดตัวแทนจากรีสอร์ท Strip ที่อยู่ใกล้เคียงให้เข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

eSports คาสิโน Luxor Strip

Luxor Hotel อยู่ในขั้นตอนของการสร้างพื้นที่ eSports โดยเฉพาะ แต่นอกเหนือจากความมุ่งมั่นของ MGM ในการแข่งขันวิดีโอเกมแล้ว Strip ดูเหมือนจะเลิกยุ่งกับรูปแบบการพัฒนา (ภาพ: ESports Arena)

การประชุมสองวันมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผู้นำจากการพนันและ eSports เพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อรวมการแข่งขันวิดีโอเกมเข้ากับชั้นคาสิโน แต่ตามรายงานจากLas Vegas Review-Journalผู้เล่นหลักของ Sin City ไม่ค่อยสนใจ

สื่อรายงานว่าผู้ประกอบการ Strip ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เข้าร่วม CEC แม้ว่าเจ้าหน้าที่รีสอร์ทจากย่านใจกลางเมืองจะเข้าร่วมการประชุมแปดส่วน เบ็น ฟ็อกซ์ ผู้จัดงานดังกล่าว บอกกับวารสารทบทวนว่า คาสิโนในภูมิภาค “มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้เร็วและง่ายขึ้น เพราะพวกเขาไม่ต้องตอบลำดับชั้นของโรงเรียนเก่า”

Fox เสริมว่า “มันยากมากที่จะพลิกเรือประจัญบาน” ที่กล่าวว่า MGM Resorts ประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่ากำลังสร้างสนามกีฬา eSports ที่โรงแรม Luxor ซึ่งเป็นสถานที่แรกบน Strip

หัวใจสำคัญของeSports คือ การแข่งขันวิดีโอเกมและมีเงินมากมายที่เกี่ยวข้อง กระเป๋าเงินรางวัลพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่ารวม 359.7 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรม eSports Earnings ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามการจ่ายเงิน

สร้างรายได้จาก eSports

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า eSports กำลังได้รับความนิยม อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำหรับคาสิโนคือวิธีหาเงินจากรูปแบบเกมที่กำลังพัฒนา

นักเล่นเกมที่มีการแข่งขันสูงมักประกอบด้วยเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ซึ่งหมายความว่ารีสอร์ทต่างๆ ไม่สามารถลองและดึงดูดพวกเขาให้มาเล่นการพนันได้ หรือหาประโยชน์จากการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่พวกเขา กลุ่มประชากรวัยหนุ่มสาวยังไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเงินสองสามร้อยเหรียญต่อคืนสำหรับการเข้าพักในโรงแรมหรือรับประทานอาหารที่ร้านอาหารชั้นเลิศและชมการแสดง

นั่นเป็นเหตุผลที่รีสอร์ทสตริปอาจเข้าร่วมการประชุม CEC แต่ผู้ที่เข้าร่วมเชื่อว่าในที่สุดพวกเขาจะมา

Seth Schorr ประธาน Downtown Grand ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศของ Wynn Resorts ได้คาดการณ์อย่างหนักแน่นกับReview -Journal Schorr เห็นว่า eSports สามารถแข่งขันกับลีกกีฬาอาชีพแบบดั้งเดิมมากขึ้น ซึ่งรวมถึง NFL เมื่อพูดถึงผู้ชมทั่วโลก

เนวาดาขยายการเดิมพัน

หากกลุ่มประชากร eSports ขยายไปสู่กลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า ผู้ให้บริการต่อรองของเนวาดาจะสามารถตอบสนองความต้องการในการเดิมพันของพวกเขาได้ รัฐซิลเวอร์รับรองการเดิมพัน eSportsเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว และผู้ว่าการ Brian Sandoval (R) ได้รับรองการพนันดังกล่าวในเวลาต่อมาโดยลงนามในกฎหมายที่แก้ไขรหัสการเดิมพัน parimutuel ของรัฐ

ในสัปดาห์นี้ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาได้ประกาศว่าขอบเขตของการเดิมพัน eSports กำลังขยายตัว Karl Bennison หัวหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎข้อบังคับของเขตลาสเวกัส เปิดเผยที่ CEC ว่าในไม่ช้าหนังสือกีฬาจะได้รับอนุญาตให้เสนอการเดิมพันในเกม eSports หลายเกม ก่อนข่าวในสัปดาห์นี้ ผู้สร้างโอกาสถูกจำกัดให้เสนอตลาด eSports ครั้งละหนึ่งตลาด

การขยายดังกล่าวบ่งชี้ว่าหน่วยงานเกมของรัฐเริ่มคุ้นเคยกับ eSports มากขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มทัวร์นาเมนต์หลักเพิ่มเติมตามเกมต่างๆ ผู้กำหนดราคาต่อรอง eSports ที่ได้รับอนุญาตจะสามารถเดิมพันได้ทั่วกระดาน

The International ซึ่งเป็นงาน eSports ที่ร่ำรวยที่สุด เพิ่งจะเสร็จสิ้นการ แข่งขัน Dota 2 Championships ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ทีมที่ชนะห้าคนได้รับรางวัลเกือบ 10.9 ล้านดอลลาร์

อัยการฟิลิปปินส์ที่กำลังสืบสวนการปล้นธนาคารบังคลาเทศที่โด่งดังเมื่อปีที่แล้วได้ยกฟ้องนายคิมหว่องหัวหน้าคาสิโนและเว่ยกัง ซูผู้ดำเนินการบ่อนคาสิโน

Maia Deguito อดีตผู้จัดการสาขา Jupiter ของธนาคาร RCBC จะเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวที่ถูกตั้งข้อหาปล้นธนาคารบังคลาเทศมูลค่า 101 ล้านดอลลาร์ ทนายความของเธอกล่าวว่าแนวคิดที่เธอเชี่ยวชาญในการโจรกรรมนั้น “น่าหัวเราะ” (ภาพ: The Philippines Star)

แต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขาแนะนำให้ยื่นฟ้อง Maia Deguito อดีตผู้จัดการสาขาของธนาคาร RCBC ของฟิลิปปินส์ เนื่องจากเธอถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการขโมยเงินจำนวน 101 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ควบคุมโดยรัฐบาลบังคลาเทศที่ Federal Reserve Bank of New York

DOJ แนะนำว่า Deguito และ “คนที่ไม่รู้จัก” สี่คนที่เปิดบัญชีที่สาขาของเธอโดยใช้ชื่อปลอมจะถูกตั้งข้อหา “แปดข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

ความละเอียดของ DOJ ยังยกเลิกข้อกล่าวหาที่ยื่นโดยสภาต่อต้านการฟอกเงินของประเทศต่อ Philrem ซึ่งโอนเงินเข้าเป็นเงิน เปโซของ ฟิลิปปินส์เพื่อนำไปฟอกภายในคาสิโนของประเทศ Philrem ซึ่งยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยอ้างว่ากำลังดำเนินการภายใต้การดูแลของ Deguito

ซึ่งหมายความว่า Deguito ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีอันดับต่ำที่สุดในคดีนี้จะเผชิญหน้ากับศาลเพียงลำพัง

“บทสรุปที่น่าหัวเราะ” ทนายความของ Deguito . กล่าว

เฟอร์ดินานด์ โทปาซิโอ ทนายความของเดกุยโตเรียกสิ่งนี้ว่า “เป็นการเลียนแบบความยุติธรรมที่เลวร้ายที่สุด”

“ DOJ ได้ข้อสรุปที่น่าหัวเราะว่าผู้จัดการธนาคารเพียงคนเดียวขโมยเงิน 81 ล้านดอลลาร์จากธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารแห่งประเทศบังคลาเทศและฟอกเงินผ่านระบบธนาคารของฟิลิปปินส์และคาสิโนที่ซับซ้อนทั้งหมดด้วยตัวเองผู้เดียวดายของเธอ เขาพูดในข้อความถึงนักข่าว

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2016 แฮกเกอร์ได้หลอกใช้ New York Fed ด้วยคำขอธุรกรรมหลายรายการจากบัญชีของรัฐบาลบังคลาเทศเพียงไม่ถึง 1 พันล้านดอลลาร์

101 ล้านดอลลาร์ถูกโอนสำเร็จ: 20 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังศรีลังกาและกู้คืนได้ในเวลาต่อมา ในขณะที่ 81 ล้านดอลลาร์ถูกโอนเข้าบัญชีปลอมที่ RCBC และจากนั้นก็เข้าสู่ภาคคาสิโนของฟิลิปปินส์ผ่านบริษัทโอนเงิน Philrem

ผู้ต้องสงสัยในขั้นต้น Wong และ Xu Off the Hook

Wong และ Xu เป็นผู้ต้องสงสัยหลักหลังจากการโจรกรรมทันที เพราะในขณะที่เงินส่วนใหญ่หายไปในคาสิโนโดยไม่มีใครตรวจสอบ เงินจำนวนมากก็อยู่ในมือของพวกเขา

Wong ประธานรีสอร์ทคาสิโนฮาวายตะวันออกในเขตเศรษฐกิจ Cagayan และหัวหน้าของการดำเนินการ Junket ที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ให้การเป็นพยานโดยสมัครใจในการพิจารณาของวุฒิสภาฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วและได้ชำระคืน 15 ล้านดอลลาร์ที่เขากล่าวว่าได้รับจากสองครั้งสูง ลูกกลิ้ง Gao Shuhua และ Ding Zhize ซึ่งเป็นหนี้เงินเขา ชายสองคนนี้ถือเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ยังคงมีขนาดใหญ่

ในขณะเดียวกัน Xu ได้รับเงิน 30 ล้านดอลลาร์ 29 ล้านดอลลาร์ซึ่งเขาส่งผ่านไปยัง Solaire Casino ของ Bloomberry Resort กระทรวงยุติธรรมของฟิลิปปินส์ (DOJ) ได้แนะนำในเดือนเมษายนว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อ Wong และ Xu ควรถูกยกเลิก แม้ว่าจะไม่ได้ให้เหตุผลเฉพาะเจาะจงในการทำให้เป็นทางการในมติที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้

ผู้สอบสวนของสหรัฐฯ ได้แสดงข้อสงสัยอย่างหนักแน่นว่าการโจรกรรมดังกล่าวเป็นการควบคุมโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ

ความพยายามทางกฎหมายโดย MGM Resorts เพื่อปิดกั้นการก่อสร้างคาสิโนแห่งที่สามในคอนเนตทิคัตได้รับความพ่ายแพ้หลังจากที่ศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯรอบที่ 2 ในแมนฮัตตันปฏิเสธคำขอฝึกซ้อมของผู้ประกอบกิจการเกม

คาสิโน MGM Springfield Connecticut

MGM Springfield ของแมสซาชูเซตส์จะไม่ใช่เกมเดียวในเมืองเมื่อเปิดให้บริการในปี 2018 เนื่องจากเป็นคาสิโนดาวเทียมในอีสต์วินด์เซอร์ที่อยู่ใกล้เคียง คอนเนตทิคัตหมดแต่เริ่มก่อสร้างได้ (ภาพ: Stephan Savoia/ข่าวที่เกี่ยวข้อง)

โต้แย้งว่าคอนเนตทิคัตละเมิดรัฐธรรมนูญของรัฐเมื่อลงนามในแผนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเพื่ออนุญาตให้มีคาสิโนดาวเทียมบนที่ดินที่ไม่ใช่ชนเผ่าในอีสต์วินด์เซอร์ ศาลล่างได้เข้าข้างรัฐ โดยบังคับให้ MGM ต้องขอการตรวจสอบจากศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลาง US Circuit ครั้งที่ 2 ปฏิเสธคำร้องเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

แรงจูงใจของ MGM นั้นชัดเจน: พวกเขาต้องการปกป้องคอมเพล็กซ์รีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ในสปริงฟิลด์ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนคอนเนตทิคัต/แมสซาชูเซตส์ทางเหนือเพียง 13 ไมล์จากอีสต์วินด์เซอร์ โครงการอยู่ใน กำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2018

“อย่างที่เราพูดมาตลอด เราเชื่อว่ากฎหมายใหม่นี้ละเมิดทั้งรัฐธรรมนูญของรัฐและของสหรัฐอเมริกา และเราจะยังคงโต้แย้งกรณีของเราอย่างจริงจัง” Uri Clinton รองประธานอาวุโสของ MGM กล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อกระบวนการอุทธรณ์สิ้นสุดลง คลินตันและเอ็มจีเอ็มจะต้องนำความท้าทายทางกฎหมายใหม่มาใช้เพื่อพยายามระงับโครงการต่อไป

คดีที่ถูกไล่ออก

ใบเรียกเก็บเงินคาสิโนดาวเทียมของคอนเนตทิคัตจัดสรรสถานที่เล่นการพนันสำหรับกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันสองกลุ่มของรัฐคือชนเผ่า Mohegan และ Mashantucket Pequot ซึ่งจะร่วมกันสร้างและดำเนินการโครงการใหม่

เจ้าหน้าที่ของ MGM ยืนยันว่าคอนเนตทิคัตไม่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประมูลที่แข่งขันได้ และกำลังขยายการพนันอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ลงคะแนน นักการเมือง รวมทั้งผู้ว่าการแดนเนล มัลลอย (D) กล่าวว่าไม่เป็นความจริง และดาวเทียมนี้มีไว้เพื่อปกป้องงานและเก็บเงินไว้เล่นเกมในรัฐ

ชนเผ่าจะจ่ายเงินให้คอนเนตทิคัต 1 ล้านดอลลาร์ล่วงหน้าสำหรับคาสิโนดาวเทียมขนาด 200,000 ตารางฟุต และวางแผนที่จะร่วมลงทุน 300 ล้านดอลลาร์ในการก่อสร้าง ทรัพย์สินประเภท III จะแบ่งรายได้รวม 25 เปอร์เซ็นต์กับรัฐ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันกับบริษัท Foxwoods และ Mohegan Sun

คาสิโนจะมีเครื่องสล็อต 2,000 เครื่องและโต๊ะมากถึง 150 โต๊ะ

หนึ่งอุปสรรค์สุดท้าย

เมื่อคดีของ MGM ถูกยกเลิก อุปสรรคเดียวที่เหลืออยู่คือการได้รับการอนุมัติจากสำนักงานกิจการอินเดียแห่งสหรัฐอเมริกา (BIA) หน่วยงานของรัฐบาลกลางได้ให้ความเห็นเมื่อฤดูร้อนที่แล้วว่าไม่เห็นเหตุผลที่ไซต์ East Windsor ไม่ควรได้รับการอนุมัติสำหรับคาสิโนชนเผ่า

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเล่นเกมของรัฐบาลกลางของอินเดีย (IGRA) อนุญาตให้ชนเผ่าต่างๆ ร้องขอให้กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ (DOI) นำที่ดินที่ได้มาเมื่อเร็วๆ นี้ไปใช้ในความไว้วางใจ แต่เพื่อให้บรรลุการจัดประเภทดังกล่าว ชนเผ่าต้องแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าว “รวมหรือปรับปรุงดินแดนของชนเผ่า” และต้องพิสูจน์ว่าพวกเขามีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ไปยังภูมิภาคนี้

กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับส่วนต่างๆ ของนิวอิงแลนด์ และขยายไปถึงคอนเนตทิคัตด้วยเช่นกัน ด้วยองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนจะได้รับการแก้ไข ชนเผ่าจะต้องทำให้กรณีที่คาสิโนอีสต์วินด์เซอร์จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งของชนเผ่า

เมื่อ BIA ออกการอนุมัติ ตามที่คาดว่าจะทำ การก่อสร้างจะเริ่มในไม่ช้าหลังจากนั้นในคาสิโน ทั้ง MGM และชนเผ่าต่างเร่งรีบเพื่อเปิดประตู โดยหวังว่าจะสร้างความภักดีของลูกค้าก่อน

กัมพูชาเป็นประเทศล่าสุดที่จะแนะนำกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนของตน ส่วนหนึ่งเพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่จากผู้ประกอบการต่างประเทศ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่อธิบายภาคคาสิโนของประเทศว่า “ไม่ได้รับการควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุม” การกำหนดที่น่าจะหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ของคาสิโนอเมริกัน

เว็บน้ำเต้าปูปลา คาสิโน Nagaworld ในประเทศกัมพูชา

คาสิโนของกัมพูชากำลังเฟื่องฟู แต่ไม่มีกรอบการควบคุมที่แข็งแกร่งกว่านี้ อุตสาหกรรมนี้จึงพลาดการลงทุนของสหรัฐฯ กฎหมายใหม่หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น (ภาพ: NagaWorld)

แม้ว่าจะมีการพูดคุยถึงการยกเครื่องกฎระเบียบมาหลายปีแล้ว แต่รายงานที่น่าอับอายได้กระตุ้นให้ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศดำเนินการ

The Khmer Timesรายงานว่ามีการเรียกเก็บเงินเพื่อสร้างหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อติดตามการดำเนินงานทางการเงินของคาสิโนและปราบปรามการฟอกเงิน ร่างนี้คาดว่าจะนำเสนอต่อรัฐสภาภายในสิ้นเดือนกันยายน

Swift Passage

รัฐบาลกัมพูชาเก็บภาษี 48 ล้านดอลลาร์จากคาสิโนในปี 2559 เพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี และกระตือรือร้นที่จะเพิ่มตัวเลขเหล่านั้น รส เพียร์รุณ เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กล่าวกับไทม์สว่า ร่างกฎหมายจะผ่านได้อย่างรวดเร็ว

“เราจำเป็นต้องนำกฎหมายนี้ออกไปโดยเร็ว เพราะมันจะช่วยให้เราจัดการอุตสาหกรรมได้ดีขึ้นและเก็บภาษีด้วย” เขากล่าว “นอกจากนี้ยังจะดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่เข้าสู่อุตสาหกรรมและดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ควรล่าช้าในระดับคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติร่างกฎหมาย”

พลเมืองกัมพูชาถูกห้ามไม่ให้เล่นการพนันในคาสิโนในประเทศของตน ลูกค้าส่วนใหญ่ของกัมพูชาดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ 900,000 คนต่อปี และผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยและเวียดนามที่อยู่ใกล้เคียง

คาสิโนของกัมพูชาส่วนใหญ่มีพรมแดนติดกับสองประเทศนี้ ประเทศไทยเช่นเดียวกับกัมพูชาห้ามพลเมืองของตนเองเล่นการพนันที่บ้าน และเวียดนามเพิ่งจะยกเลิกกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน

โค้ชรายวันที่ให้บริการโดยคาสิโนรับส่งผู้คนข้ามพรมแดนไปยังกัมพูชา

ความผิดปกติของเส้นเขตแดน

ประเทศไทยประสบกับการทำรัฐประหารโดยทหารในปี 2557 และรัฐบาลโค่นล้มก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อเมืองคาสิโนชายแดนของกัมพูชา เช่น ปอยเปตและบาเวต รัฐบาลเผด็จการทหารของไทยได้ทุบบ่อนการพนันผิดกฎหมายที่แพร่หลายในประเทศ บังคับให้ประชาชนต้องไปที่อื่นเพื่อเล่นการพนัน

ในเดือนเมษายน Saitaku Resort and Casino ได้เปิดที่จุดผ่านแดนชั่วคราวของ Chong Sai Taku กับประเทศไทย และทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่แปลกประหลาดระหว่างสองประเทศ

ทางการไทยห้ามประชาชนข้ามด่านในคืนที่คาสิโนเปิดอย่างไม่เป็นทางการ ปล่อยให้ไม่มีลูกค้ารายเดียว ในการตอบโต้ เจ้าหน้าที่กัมพูชาสั่งห้ามพลเมืองของตนเองไม่ให้มาเยือนประเทศไทย ทำให้เกิดทางตันที่ทำให้การค้าข้ามพรมแดนตกต่ำ และคุกคามการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

ชะตากรรมของคาสิโนที่สี่ของ Choctaw Nation ในมิสซิสซิปปี้จะถูกตัดสินโดยสมาชิกมากกว่า 10,000 คนและไม่ใช่ผู้นำเผ่า หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายในช่วงสั้นๆ บรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ก็สามารถได้รับการลงประชามติในวันที่ 17 พฤศจิกายน

คาสิโน Choctaw Red Water

Phyliss Anderson หัวหน้า Choctaw กล่าวว่าคาสิโน Mississippi ที่เสนอจะดีสำหรับชนเผ่า แต่สมาชิกฝ่ายค้านได้บังคับให้ลงประชามติ 17 พฤศจิกายน (ภาพ: Mississippi Band of Choctaw Indians)

หัวหน้า Phyliss Anderson ตัดสินใจที่จะไม่อุทธรณ์คำตัดสินของผู้พิพากษาใน Choctaw Tribal Court เมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มหนึ่งมีจำนวนลายเซ็นที่จำเป็นในการบังคับให้ลงคะแนนเสียง

“ฉันยืนหยัดในความมุ่งมั่นของฉันในโครงการนี้และความสำเร็จมากมายที่ฉันเชื่อว่า Red Water Casino สามารถบรรลุได้” เธอกล่าวในแถลงการณ์ “และผมมีศรัทธาในชาวช็อกทอว์ของเราที่จะประเมินโครงการตามข้อดีและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสมากขึ้นในขณะนี้และอนาคตที่สดใสสำหรับลูกหลานของเรา”

รีสอร์ทที่คาดการณ์ไม่เป็นที่นิยม

ผู้อยู่อาศัยในประเทศอธิปไตยต้องการพูดในการพัฒนาตามแผน บางคนคิดว่าคาสิโนที่สี่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอีกสามคนที่อยู่ใกล้เคียง พวกเขายังกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก 70 ล้านดอลลาร์ล่าสุดที่ใช้ไปในการปรับปรุงคาสิโนแห่งอื่น

พวกเขาเริ่มยื่นคำร้องไม่นานหลังจากที่สภาเผ่าเห็นชอบด้วยคะแนน 9-7 ในเดือนมกราคม พวกเขาต้องการลายเซ็น 1,612 รายชื่อจึงจะได้รับบัตรลงคะแนนและนำเสนอ 1,730 ฉบับในต้นเดือนพฤษภาคม

แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งของชนเผ่าได้ปฏิเสธพวกเขามากกว่า 130 คนในจำนวนนั้น ตัดสินพวกเขาเป็นโมฆะในเดือนนั้น กลุ่มอุทธรณ์คำตัดสินว่ากระบวนการนี้มีข้อบกพร่อง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมผู้พิพากษาเผ่าเจฟฟ์ เวบบ์ เห็นด้วยและตัดสินว่ามีการลงชื่อที่ถูกต้อง 1,624 รายชื่อ ซึ่งเพียงพอแล้ว

แอนเดอร์สัน ซึ่งพยายามให้โครงการอนุมัติสองครั้งก่อนแต่ล้มเหลว เลือกที่จะถอนตัวออกจากการต่อสู้ทางกฎหมาย และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกว่าจะสร้างขึ้นหรือไม่

เธอยังต้องเผชิญกับความพยายามเรียกคืนเนื่องจากคาสิโนและค่าใช้จ่ายในการเลือกปฏิบัติ

เหมาะสำหรับชนเผ่า

คาสิโน Red Water ได้รับการประกาศเมื่อปีที่แล้วโดย Anderson และกล่าวว่ามันจะเป็นทรัพย์สินของชุมชน สถานที่เล่นเกมขนาด 35,800 ตารางฟุตจะนำเสนอ 500 ช่องและ 10 เกมบนโต๊ะสด พร้อมด้วยร้านอาหารมากมาย คาดว่าจะสร้างงานใหม่มากกว่า 200 ตำแหน่ง

“เราต้องลงทุนเพื่ออนาคตของเรา โอกาสไม่หยุดนิ่งและรอ” เธอกล่าวในแถลงการณ์เมื่อเดือนมกราคม “ผมรู้สึกขอบคุณมากสำหรับสมาชิกสภาของเราที่สนับสนุนโครงการนี้และเชื่อในการขับเคลื่อนเผ่าของเราไปข้างหน้า”

ชนเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าเดียวที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในรัฐมิสซิสซิปปี้ เป็นเจ้าของ Silver Star Hotel and Casino และ Golden Moon Casino ที่ Pearl River Resort ของ Neshoba County ทางเหนือของ Meridan ประมาณหนึ่งชั่วโมง เช่นเดียวกับ Bok Homa Casino ใน Sandersville ซึ่งอยู่ห่างจากอีกสองสถานประกอบการไปทางใต้ประมาณ 80 ไมล์ เรดวอเตอร์จะอยู่ในคาร์เธจ 20 ไมล์ทางตะวันตกของแม่น้ำเพิร์ล