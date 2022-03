เว็บจีคลับ ในการเลือกตั้งยูโร GD Third

เว็บจีคลับ โพลใหม่ที่จัดทำขึ้นทั่วประเทศกรีซ โดย Pulse RC ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคมถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ทำให้ SYRIZA มีคะแนนนำ 2% เหนือระบอบประชาธิปไตยใหม่สำหรับการเลือกตั้งยูโร ที่กำลังจะมี ขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การสำรวจของ Pulse เมื่อสัปดาห์ที่แล้วSYRIZAได้เพิ่มความเป็นผู้นำขึ้น 0.5% และคาดว่าจะได้รับคะแนนโหวต 22.5% ในขณะที่ New Democracy ยังคงส่วนแบ่ง 20.5% Golden Dawnทางขวาสุดแพ้ 1% ในการสำรวจความคิดเห็นที่ 9% นอกจากนี้ ฝ่ายซ้ายประชาธิปไตย (DIMAR) ถึงโปตามิ และชาวกรีกอิสระ (ANEL) ยังคงทรงตัวที่ 3%, 7% และ 4% ตามลำดับ

แนวร่วมสังคมนิยมเอเลีย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งกรีซ ( KKE) และนักนิเวศวิทยา Greens เพิ่มส่วนแบ่งการโหวตขึ้น 0.5% โดยการสำรวจ 7%, 6.5% และ 2% ตามลำดับ อีกสามฝ่ายยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับโพลก่อนหน้า: Gefyres ที่ 1.5% และ LAOS และ ANTARSYA ที่ 1% นอกจากนี้ ผู้ลงคะแนน 2.5% เลือกที่จะลงคะแนนให้พรรคอื่น ขณะที่คะแนนโหวตว่างและงดออกเสียงลดลงเหลือ 5% เมื่อเทียบกับ 5.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว และการโหวตแบบสวิงและไม่ทราบ/ไม่มีคำตอบก็ลดลงเหลือ 7.5% จาก 8% ด้วย

เมื่อถามว่าใครจะชนะ ผู้เข้าร่วม 45% กล่าวว่า SYRIZA เทียบกับ 44% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ 36% ไปที่ New Democracy 9% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกล่าวว่าอีกพรรคหนึ่งจะชนะ และ 11% ของผู้เข้าร่วมไม่ตอบคำถาม

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจระบุว่า นายกรัฐมนตรีกรีกคนปัจจุบันและผู้นำประชาธิปไตยใหม่อันโตนิส ซา มาราสดูจะเหมาะกับตำแหน่งสูงสุดมากกว่า โดยทำการสำรวจ 32% เทียบกับ 26% สำหรับAlexis Tsipras ผู้นำของ SYRIZA ซึ่งสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการโหวตได้ 2% นับตั้งแต่โพลครั้งก่อน แม้ว่า 40% พบว่าไม่เหมาะกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ 2 คน % ไม่ตอบ

รถไฟกรีกเปิดเส้นทางสู่สโกเปีย เบลเกรด และโซเฟียอีกครั้ง

รถไฟกรีกเปิดเส้นทางสู่สโกเปีย เบลเกรด และโซเฟียอีกครั้ง

หรือรถไฟTRAINOSE ผู้ดำเนินการรถไฟของกรีซ จะ กลับมาให้บริการทุกวันระหว่าง เทสซาโลนิกิสโกเปียเบลเกรดและโซเฟียตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม

TRAINOSE ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการของ Hellenic Railways Organisation (OSE) ได้ระงับบริการที่เชื่อมโยงเมืองเทสซาโลนิกิกับเมืองหลวงของบอลข่านในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เนื่องจากปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกำลังดีขึ้น จึงได้ ตัดสินใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเทสซาโลนิกิในแผนที่รถไฟด้วยการเปิดตัวบริการระหว่างประเทศอีกครั้ง

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวบริการที่ได้รับการฟื้นฟู TRAINOSE ขอเสนอส่วนลด 30% ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน ค่าโดยสารเที่ยวเดียวจากเทสซาโลนิกิไปยังสโกเปียจะมีราคา 12.20 ยูโร หรือ 17.10 ยูโรสำหรับตั๋วไปกลับ (19.50 ยูโรหลังจากวันที่ 10 มิถุนายน) ในขณะที่เทสซาโลนิกิ ไปเบลเกรดจะมีค่าใช้จ่าย 33.80 ยูโรหรือ 47.30 ยูโรสำหรับตั๋วไปกลับ (54.10 ยูโรหลังจาก 10 มิถุนายน)

ผู้โดยสารที่เดินทางไปและกลับจากเบลเกรดจะสามารถใช้บริการตู้นอนได้ ในช่วงฤดูร้อนที่วุ่นวาย จะมีเกวียนเพิ่มเติมสำหรับขนส่งรถยนต์ของผู้โดยสาร

พรรคประชาธิปัตย์ใหม่นำหน้าการเลือกตั้งนักศึกษา

พรรคประชาธิปัตย์ใหม่นำหน้าการเลือกตั้งนักศึกษา

การเลือกตั้งนักศึกษาผลการเลือกตั้งนักศึกษา ขั้นต้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าฝ่ายนักศึกษาของ New Democracy, DAP ได้รับเลือกเป็นอันดับแรกในมหาวิทยาลัยและสถาบันทางเทคนิคส่วนใหญ่ของกรีซ ปรากฏว่าฝ่ายนักศึกษาของ PASOK หรือ PASP ได้สูญเสียความนิยมไป ในขณะที่ Panspoudastiki ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษาของ KKE ได้ เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในหมู่นักศึกษา ผลิตภัณฑ์คือ 50%

ตามที่ตัวแทนของ DAP ในมหาวิทยาลัยกรีก 60 แห่ง DAP ได้รับ 42.1%, PASP 12.67%, Panspoudastiki 18.38%, EAAK ฝ่ายซ้ายได้รับ 10.31% และ AR.EN ของปีกนักศึกษาของ SYRIZA อยู่ที่ 5.5%

Nikos Stamatopoulos จาก Panspoudastiki กล่าวว่าองค์กรบันทึกการเพิ่มขึ้น 6.5% ในสถาบันทางเทคนิคของกรีกและ 5.44% ในมหาวิทยาลัยกรีก. Panspoudastiki รายงานว่าใน 78 จาก 193 มหาวิทยาลัยได้รับ 22,52% (17.99% ใน 2013), DAP ได้รับ 30.51% (31.06% ใน 2013), PASP 13.71% (17 , 99% ใน 2013), EAAK ได้รับ 12.73% (13.54) % ในปี 2556) และ AR.EN รับ 5.66% (4.57% ในปี 2556)

การเลือกตั้งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงเอเธนส์ประสบกับความรุนแรง บุคคลที่ไม่รู้จักบุกอาคารและเผากล่องลงคะแนนสามใบ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติระหว่างการเลือกตั้งนักเรียน กระบวนการนี้ถือว่ามีความเป็นการเมืองสูง เนื่องจาก พรรคการเมืองกรีกแต่ละพรรคมีปีกนักศึกษาของตนเองในมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์แองโกล-ไซปรัสผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ European Inventor Awards

ศาสตราจารย์แองโกล-ไซปรัสผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ European Inventor Awards

นักประดิษฐ์

European Inventor Awards นำเสนอเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป แก่นักประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์จากทุกสาขาเทคโนโลยี รางวัลนำเสนอในหกประเภท: อุตสาหกรรม ประเทศนอกยุโรป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การวิจัย รางวัลยอดนิยม และความสำเร็จตลอดชีวิต พิธีในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

Mr. Christofer Toumazou ศาสตราจารย์ ชาวไซปรัสชาว อังกฤษ กำลังแข่งขันในประเภทการวิจัยและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ด้วยแนวคิดของเขาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ติด USB ที่สามารถถอดรหัส DNA ของคนๆ หนึ่งได้ภายในไม่กี่นาที มันมีค่าสำหรับชุมชนทางการแพทย์อย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์สามารถระบุ การกลายพันธุ์ของ ยีนซึ่งรับผิดชอบต่อโรคทางพันธุกรรมบางอย่าง

ศาสตราจารย์ Toumazou เกิดในสหราชอาณาจักรโดยพ่อแม่ชาวไซปรัส ในขณะที่เขายอมรับ เขาและครอบครัวรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งกับบ้านเกิดของพวกเขา เขาเป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดที่ Imperial College London อันทรงเกียรติ เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชาวไซปรัสหลายคน ซึ่งเขาเคยเป็นผู้ให้คำปรึกษา ก่อนที่จะหันมาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เขาทำงานเป็นวิศวกรเทคนิค

ผู้คนจะได้รับเชิญให้เยี่ยมชมหน้าเว็บอย่างเป็นทางการของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปเพื่อลงคะแนนให้กับนักประดิษฐ์ที่พวกเขาชื่นชอบและเลือกผู้ชนะรางวัลยอดนิยมจากผู้เข้ารอบสุดท้าย

Troika ต้องการให้ชาวกรีกใช้ยาทั่วไป

Troika ต้องการให้ชาวกรีกใช้ยาทั่วไป

ยาสามัญในขณะ ที่ผู้ให้กู้ระหว่างประเทศของ กรีซกำลังกดดันให้มีการเขียนยาสามัญเพิ่มเติมเพื่อประหยัดเงิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข Adonis Georgiadis กล่าวว่าความพยายามในการทำเช่นนั้นไม่ได้ผล

ชาวกรีกมักสงสัยว่าใช้ยาสามัญ ซึ่งในทางเคมีจะเหมือนกับยาที่จ่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ และแพทย์หลายคนรายงานว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทยาเพื่อเขียนใบสั่งยาสำหรับยาเท่านั้น

ที่รวมค่าใช้จ่ายรัฐบาลไม่ได้คำนวณเงินพิเศษในเงินอุดหนุน Troika แห่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศแห่งสหภาพยุโรป – ธนาคารกลางยุโรป (EU-IMF-ECB) กล่าวว่าแพทย์ควรเขียนใบสั่งยาทั่วไปเพิ่มเติมซึ่งมีราคาถูกกว่าชื่อแบรนด์มาก

Georgiadis กล่าวว่ามีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของยาที่เขียนในกรีซเท่านั้นที่เป็นยาสามัญ การพูดในการประชุมด้านเภสัชกรรมในกรุงเอเธนส์ Georgiadis กล่าวว่ากรีซต้องเพิ่มอัตราการสั่งยาที่ไม่ใช่แบรนด์เนมเป็นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะ จำกัด การใช้จ่ายสาธารณะในด้านยาให้น้อยกว่า 2 พันล้านยูโรต่อปี

“มาตรการที่เรานำมาใช้เพื่อเพิ่มการเจาะยาสามัญล้มเหลว” จอร์เจียดิสกล่าว ตามข้อมูลของ European Generic Medicines Association ยาสามัญมีสัดส่วน 50% ของยาทั้งหมดที่จ่ายในสหภาพยุโรป แต่มีเพียง 18 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายด้านเภสัชกรรมทั้งหมด

โดย Gilda Lyghunis* – ในกรีซการเลือกตั้งในยุโรปและระดับท้องถิ่นจะจัดขึ้นร่วมกัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากยังไม่ตัดสินใจ และจากผลสำรวจพบว่า การก่อตัวทางการเมืองแบบใหม่ To Potami (The River) กำลังเพิ่มขึ้น

ชื่อของเขา? ไม่มีใคร. จะไม่มีใครเป็นนายกฯ ของกรีซคนต่อไป โดยตัดสินจากผลสำรวจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มาพร้อมกับการเลือกตั้งในยุโรปของเดือนพฤษภาคม ซึ่งในกรีซจะจัดร่วมกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น

ถามว่า “คุณคิดว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่เหมาะสมที่สุด หากคุณต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปตอนนี้” ชาวกรีกน้อยกว่า 44% เลือกระหว่าง Antonis Samaras (นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน) หรือ Alexis Tsipras ผู้นำของ หัวรุนแรงซ้าย Syriza Tsipras ซึ่งกำลังรวบรวมการสนับสนุนแม้นอกกรีซในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ยืนยันจุดยืนของเขาเพื่อสนับสนุนให้กรีซอยู่ในเขตยูโร แต่ต่อสู้เพื่อ “สหภาพยุโรปของประชาชน ไม่ใช่ของธนาคาร”

อย่างไรก็ตาม ชาวกรีกส่วนใหญ่จะไม่มีใครลงคะแนนเสียง แต่ตอนนี้ ในเฮลลาสที่ถูกทำลายล้างในปัจจุบัน ไม่มีโอดิสสิอุสเจ้าเล่ห์ใดที่นำทางไปยังทะเลอีเจียนเพื่อสังหารสัตว์ประหลาดที่ตามหลอกหลอนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวกรีก เช่น โพลีฟีมัส ทรอยก้า ตัวแทนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สหภาพยุโรป และธนาคารกลางยุโรป เป็นผู้ที่เข้ายึดครองประเทศอย่างแท้จริง เมื่อไม่เห็นยูลิสซิส คำตอบของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มีแต่ความสิ้นหวังและความท้อแท้ แท้จริงแล้วไม่มีใครสามารถช่วยกรีซให้พ้นจากหนี้สาธารณะ Scylla อันน่าสยดสยองและการลดหย่อนภาษีที่กำหนดโดยบรัสเซลส์และจากแคว้นชาริบดิสแห่ง การว่างงานและความไม่พอใจของประชาชน

แม่น้ำธีโอโดราคิส

พรรคใหญ่ 2 พรรค ได้แก่ New Democracy และ Syriza แข่งขันกันแบบตัวต่อตัวมาหลายเดือนแล้ว จากการทดสอบล่าสุดเกี่ยวกับความตั้งใจในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท Alco และตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ Proto Thema เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม วันนี้ New Democracy ขวากลางจะชนะด้วยหนวด 21.7% รองลงมาคือ Tsipras ที่เหลือด้วย 21.2%

รูปแบบทางการเมืองใหม่ที่นำโดยนักข่าวโทรทัศน์ชื่อดัง Stavros Theodorakis มีแนวโน้มที่จะแทนที่โอกาสของการเลือกตั้งครั้งนี้ – “To Potami” (“แม่น้ำ”) อยู่ที่ประมาณ 9.4% อย่างไรก็ตาม ธีโอโดราคิสได้แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งรัฐสภาสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ ไม่ยอมรับนักการเมืองในรายชื่อของเขา (ศิลปินมีมากมาย) หรือลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

ความฝันของเขาสำหรับยุโรป? ของผู้กำกับวิม เวนเดอร์ส: “ยุโรปที่ฉันใฝ่ฝันเมื่อตอนเป็นเด็กไม่มีความสัมพันธ์กับระบบราชการที่เยือกเย็นของยุโรปในปัจจุบัน” Theodorakis ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกลุ่ม MEPs กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง: “เราจะเห็นข้อเสนอของแต่ละกลุ่มในบางครั้งเกี่ยวกับการจ้างงานเยาวชนและผู้ประกอบการเยาวชน ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป สุดท้ายจะเสนออะไรเพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศเหนือและใต้” สิ่งหนึ่งที่แน่นอน: แม่น้ำจะดึงคะแนนเสียงอันมีค่าจากผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจำนวนมาก ประมาณ 13% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวกรีก ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ขาดในการแข่งขันระหว่างฝ่ายขวากลางกับฝ่ายซ้ายใหม่ของ Tsipras

จากผลสำรวจล่าสุด เราพบว่าพรรคนีโอนาซี Golden Dawn มีจำนวนเกือบ 8,2% แม้ว่าผู้นำจะถูกจำคุก ถูกกล่าวหาว่าสังหารผู้อพยพหลายครั้งและการสังหารผู้ต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์อย่างเลือดเย็น แร็ปเปอร์ Pavlos Fyssas เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว

นักสังคมนิยมของ PASOK ซึ่งขณะนี้อยู่ในรัฐบาลที่มี New Democracy ภายใต้ร่มเงาของ The Olive Tree (“Elijah”) หยุดที่ 5.5% และอาจต้องจ่ายเงินเพื่อดำเนินการ diktat ของ Troika ซึ่ง Tsipras ไม่ต้องการที่จะยอมรับอีกต่อไป .

พรรคต่อต้าน Tsipras

Syriza อย่างน้อยตามการสำรวจดูเหมือนจะไม่มุ่งหน้าไปสู่ชัยชนะครั้งใหญ่ ในการสำรวจของ Gallup กลางเดือนมีนาคม 21% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกใช้ Tsipras ในขณะที่ 20% เลือกที่อยู่ตรงกลาง แม่น้ำที่เกิดใหม่เป็นกำลังที่สามในประเทศแล้วด้วย 9%

นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าแม่น้ำที่มีตำแหน่งไม่ชัดเจนและมีแนวโน้มต่อต้านการเมือง อาจถือกำเนิดขึ้นเพียงเพื่อตัดขาของซีริซา “ความจริงที่ว่า The River ได้รวบรวมฉันทามติก่อนที่จะเปิดเผยแผนเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจเผยให้เห็นการระคายเคืองของผู้ชมจำนวนมากที่แสวงหาช่องทางในการประท้วงต่อต้านการเมืองแบบดั้งเดิม” เขียนหนังสือพิมพ์ Eleftherotypia ในบทบรรณาธิการ เมื่อ 1 เมษายนที่ผ่านมา “ความยินยอมดังกล่าวจะคงอยู่แม้จะไม่มีแผนงานต่อต้านวิกฤตที่ชัดเจนหรือไม่? ธีโอโดรากิสตั้งเป้าไว้ที่ใด – เพียงเพื่อรวบรวมคะแนนการประท้วงที่บริสุทธิ์”

อันที่จริง Eleftherotypia กล่าวต่อว่า “การก่อตั้งพรรคใหม่นี้ไม่ได้เจ็บปวดจากมุมมองทางการเมือง การสำรวจครั้งแรกแสดงให้เห็นแล้วว่า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง การปรากฏตัวของแม่น้ำทำให้ผู้ที่สนับสนุนการปฏิบัติตามการกำหนดของ Troika แข็งแกร่งขึ้น โดยได้รับคะแนนเสียงจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเงินกู้ระหว่างประเทศใหม่” ในเดือนพฤษภาคมที่พิพากษา

นักเขียน Petros Markaris ในเอเธนส์

ในด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น โพลล่าสุดดูเหมือนจะยืนยันการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในสองเมืองใหญ่ของกรีก นั่นคือ George Kaminis ในเอเธนส์ และ Yannis Boutaris ในเมืองเทสซาโลนิกิ ทั้งสองมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: ในปี 2010 ในการหาเสียงในวาระแรก ทั้งสองได้แสดงตนเป็นอิสระจากพรรคการเมืองหลัก

ตัวอย่างเช่น George Kaminis ได้เลือกตำแหน่งสมาชิกสภาจากความเกี่ยวข้องทางการเมืองที่หลากหลายที่สุด แต่ “ผู้ที่มีสิ่งที่สำคัญจะมอบให้กับเมือง” ที่ปรึกษาที่คาดหวัง ได้แก่ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ธานอส เวเรมิส (ซึ่งก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นกระทรวงศึกษาธิการที่มีทั้งกลาง-ขวา และกลาง-ซ้าย) และนักเขียนปริศนาชื่อดังระดับนานาชาติ Petros Markaris ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในเอเธนส์เกือบ การผจญภัยทั้งหมดของชาริโทส นักสืบของเขา

*บทความนี้เขียนขึ้นโดย Gilda Lyghunis สำหรับ Osservatorio Balcani e Caucaso

กรีซเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ Eurovision ด้วย "Rise Up"

กรีซเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ Eurovision ด้วย “Rise Up”

กรีซ_eurovision_Semi_final_Rise_up_2014

หลังจากผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรวิชันในคืนนี้ เพลง “Rise Up” ของ Freaky Fortune และ RiskyKidd จะเป็นตัวแทนของกรีซในรอบชิงชนะเลิศของการประกวดเพลงยูโรวิชันปี 2014 อีกเก้าประเทศผ่านการรับรองสำหรับคืนดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรป

“มันบ้ามาก ฉันกำลังกระโดด” ศิลปิน Nikolaos Raptakis (aka Freaky Forune) กล่าวในงานแถลงข่าว

“เราอยากให้มันเป็นแบบนี้ เราต้องการให้คนหนุ่มสาวของกรีซเต้นทุกปัญหาออกไป เพื่อ ลุกขึ้น ” ศิลปินกล่าวถึงข้อความในเพลงของพวกเขา

“เราต้องการสร้างสถิติการกระโดดสูงสุดของ Eurovision”

รอบรองชนะเลิศครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ B&W Hallerne ในโคเปนเฮเกน ชมวิดีโอการแสดงของศิลปินชาวกรีกในรอบรองชนะเลิศ:

อีกเก้าประเทศผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของการประกวดเพลงยูโรวิชันปี 2014:

สวิตเซอร์แลนด์: Hunter Of Stars ขับร้องโดย Sebalter

Slovenia: Round And Round ร้องโดย Tinkara Kovač

Poland: My Słowianie – We Are Slavic ขับร้องโดย Donatan และ Cleo

Romania: Miracle ร้องโดย Paula Seling & OVI

Norway: Silent Storm ขับร้องโดย Carl Espen ร้องโดย Carl Espen

ร้องโดย Freaky Fortune feat Riskykidd

Malta: Coming Home ร้องโดย Firelight

Belarus: Cheesecake ร้องโดย Teo

Finland: Something Better sung โดย Softengine

Austria: Rise Like A Phoenix ร้องโดย Conchita Wurst

กรีซถูกดึงดูดให้แสดงในครึ่งแรกของรอบชิงชนะเลิศ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศพูดถึงการบรรเทาหนี้ของกรีก แต่กลัวเสถียรภาพทางการเมือง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศพูดถึงการบรรเทาหนี้ของกรีก แต่กลัวเสถียรภาพทางการเมือง

imfเจอร์รี ไรซ์ โฆษก กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าหนี้ของกรีกอยู่ใน “สูง” และเสริมว่าพันธมิตรยุโรปของกรีซได้ตกลงที่จะบรรเทาหนี้

ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ตามกำหนดการ ไรซ์แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความไม่มั่นคงทางการเมืองในกรีซเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับเทศบาลและระดับภูมิภาคที่กำหนดไว้ในปลายเดือนนี้

“ในโครงการของกรีก เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ เสถียรภาพทางการเมืองเป็นประเด็นสำคัญ” ไรซ์กล่าว

เมื่อพูดถึงปัญหาหนี้ ไรซ์กล่าวว่า “ หนี้สาธารณะของกรีกมีอยู่แล้วสูงและคาดว่าจะยังคงสูง” และเสริมว่าหุ้นส่วนและผู้ให้กู้ในยุโรปของกรีซได้ตกลงที่จะบรรเทาหนี้หากจำเป็น โดยที่กรีซยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ปฏิรูปที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

เทสซาโลนิกิ 'เหยื่อวิกฤตเศรษฐกิจ' ฆ่าตัวตาย

เทสซาโลนิกิ ‘เหยื่อวิกฤตเศรษฐกิจ’ ฆ่าตัวตาย

ฆ่าตัวตายชายวัย 57 ปีในเทสซาโลนิกิ เลือกวันเกิดที่จะปลิดชีพตัวเองหลังจากตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเมื่อการตัดผมทรงบอนด์ทำให้เขาต้องสูญเสียเงินออมชีวิต

เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวานนี้ ภรรยาของเขาเห็นเขาแขวนคอตายบนต้นไม้ใกล้บ้านพักตากอากาศของครอบครัวในฮัลกิดิกิ

ตามคำบอกเล่าของภรรยาของเขา ชายผู้นี้รู้สึกหดหู่ใจตั้งแต่ตัดผมทรงบอนด์ และเขาเคยเสียหลายครั้งว่าเขากำลังวางแผนที่จะจบชีวิตของเขา

“ฉันไม่คิดว่าสามีของฉันสามารถทำเช่นนั้นได้… เขาเคยพูดและเล่นมุกเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆ” แอนติโกเน่ คาราซาฟวาส ภรรยาของเขากล่าว

ผู้หญิงคนนั้นบอกข่าวท้องถิ่นว่าสามีของเธอเป็น “เหยื่อของวิกฤตเศรษฐกิจในกรีก ” ด้วยความสงบและความสงบอย่างแท้จริงซึ่งเชื่อในรัฐกรีกและฝากเงินไว้ในรัฐ… เขาเชื่อว่ามันจะปลอดภัยกว่าธนาคาร”

Schäuble ยกย่องส่วนเกินของกรีซ แต่เตือนว่ายังมีงานทำอยู่

Schäuble ยกย่องส่วนเกินของกรีซ แต่เตือนว่ายังมีงานทำอยู่

สะสมได้-

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเยอรมัน Wolfgang Schäuble ยอมรับ ความก้าวหน้าของ กรีซแต่เน้นย้ำว่า หากไม่ดำเนินการตามความพยายามของชาวกรีก พวกเขาจะไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว เขาชี้ให้เห็นว่าชาวกรีกไม่ควรถูกหลอกโดยคำสัญญาที่ขาดความรับผิดชอบจากนักการเมือง

ตามSchäubleกรีซอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเนื่องจาก ส่วนเกินหลัก มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้

“กรีซมีความก้าวหน้าอย่างมาก และหากชาวกรีกยังคงดำเนินต่อไปในเส้นทางเดียวกัน มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะทำมันได้” Schäuble กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ARD ของเยอรมนี

ในขณะเดียวกัน เขาตั้งข้อสังเกตว่าตามวิธีการคำนวณของเขา ยังมีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และส่วนเกินขั้นต้นเป็นเพียงก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

สุดท้าย รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนีกล่าวว่ากรีซและยุโรปยังมีทางอีกยาวไกลจนกว่าพวกเขาจะพ้นอันตราย

พบนักศึกษาชาวกรีกถูกแขวนคอในโรดส์

พบนักศึกษาชาวกรีกถูกแขวนคอในโรดส์

ตำรวจวันนี้ เวลา 07.00 น. พบนักเรียนอายุ 23 ปี ถูกแขวนคอในเมืองโรดส์ประเทศกรีซโดยการส่งต่อประชาชน ตามข่าวกรีก เธอมาจากเอเธนส์และกำลังศึกษาอยู่ที่เกาะครีต

ญาติของเด็กสาวตามหาเธอตั้งแต่วันอังคารที่แล้ว (6 พฤษภาคม 2557) เมื่อแม่ของเธอบอกว่าเธอคุยกับลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย ตามข่าวท้องถิ่น เด็กสาววัย 23 ปีเพิ่งเดินทางมาที่เมืองโรดส์ และได้อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มของเธอ ซึ่งเป็นนักเรียนที่เมืองโรดส์ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา

อัยการในโรดส์ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้สั่งให้มีการสอบสวนคดีนี้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตัดสินว่าการเสียชีวิตของเธอเป็นการฆ่าตัวตายจริงหรือไม่

ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กล่าวว่าพวกเขารู้สึกหนักใจกับเหตุการณ์นี้ ในขณะเดียวกันตำรวจกำลังมองหาแฟนของเด็กสาวที่ต้องการให้การเป็นพยานเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความลึกลับของการเสียชีวิตของเด็กสาววัย 23 ปี

แบบสำรวจพบว่าระบบการศึกษาของกรีซแย่ที่สุดในยุโรป

แบบสำรวจพบว่าระบบการศึกษาของกรีซแย่ที่สุดในยุโรป

เว็บจีคลับ การศึกษาการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยและวิเคราะห์ของสหราชอาณาจักรEconomist Intelligence Unitสำหรับสำนักพิมพ์อังกฤษPearsonพบว่าระบบการศึกษาของกรีกอยู่ในอันดับสุดท้ายทั่วทั้งยุโรป และอันดับที่ 33 ของโลก การจัดอันดับของ

กรีซ นั้นแย่ที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปอื่น ๆ และเหมือนกันเมื่อเทียบกับการจัดอันดับของปีที่แล้ว ในขณะที่ ระบบการศึกษาของกรีก ในระดับโลก จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถือว่า “กำลังพัฒนา” เช่น อินโดนีเซีย เม็กซิโก และบราซิล

การสำรวจซึ่งดำเนินการใน 39 ประเทศและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประเทศจีนเป็นผลจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเรื่อง “The Learning Curve” ซึ่งตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก

การวิเคราะห์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานโยบายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การประเมินจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา, การศึกษา US TIMSS และ PIRLS ของสหรัฐอเมริกา, เช่นเดียวกับการ ทดสอบ PISA , โปรแกรมประเมินการศึกษาระหว่างประเทศโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD )

ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่เกาหลีใต้รองลงมาคือญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และฮ่องกง จากการสำรวจพบว่า การเพิ่มขึ้นอย่างมากของระบบการศึกษาในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียเป็นผลมาจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างครอบครัว นักเรียน และครู ตลอดจนความเคารพที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่การศึกษาในประเทศเหล่านั้น

ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ซึ่งครองอันดับหนึ่งในระดับโลกมาหลายปี ได้ถูกปรับลดอันดับลงมาอยู่ที่อันดับที่ 5 อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ยังคงเป็นที่หนึ่งในประเทศแถบยุโรป

อันดับของโปแลนด์ในอันดับที่ 10 เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เนื่องจากประเทศหลังคอมมิวนิสต์ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาอย่างมากนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ประเทศ 20 อันดับแรกของการจัดอันดับโลก ได้แก่ :

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ฮ่องกง

ฟินแลนด์

ประเทศอังกฤษ

แคนาดา

เนเธอร์แลนด์

ไอร์แลนด์

โปแลนด์

เดนมาร์ก

เยอรมนี

รัสเซีย

สหรัฐอเมริกา

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

อิสราเอล

เบลเยียม

สาธารณรัฐเช็ก

สวิตเซอร์แลนด์

Caryatids ของกรีซได้รับการแปลงโฉมสุดขีด

Caryatids ของกรีซได้รับการแปลงโฉมสุดขีด

วัด Erechtheion บนเนินเขา Acropolis ในเอเธนส์ – แบบจำลอง Caryatid อยู่ทางด้านขวา

วัด Erechtheion บนเนินเขา Acropolis ในเอเธนส์ – แบบจำลอง Caryatid อยู่ทางด้านขวา

Caryatids ที่ โด่งดังของ Acropolis ซึ่งเป็น ความงามแบบโบราณที่โด่งดังที่สุดของ กรีซกำลังได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อทำความสะอาดรูปปั้นอายุนับศตวรรษจากมลภาวะ ควัน และสิ่งอื่นใดที่ตั้งอยู่บนรูปปั้นนี้มานานกว่าศตวรรษ

รูปปั้น Caryatid ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัด Erechtheion Temple บน เนินเขา Acropolisในกรุงเอเธนส์จนถึงช่วงปลายทศวรรษ 1970 ได้รับการทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันภายในพิพิธภัณฑ์ Acropolisซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายและถวาย นักท่องเที่ยวชมขบวนการบูรณะปฏิสังขรณ์ Dimitris Pantermalis ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ กล่าวว่า

“เราต้องการให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็นหลังเวที

งานบูรณะซึ่งเริ่มในปี 2554 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ล้อมรอบด้วยผ้าสีขาวเพื่อป้องกันผู้มาเยือนจากลำแสงเลเซอร์ที่ทำร้ายดวงตา เนื่องจากนักอนุรักษ์ที่สวมแว่นตาสามคนใช้เลเซอร์ที่ออกแบบเองเพื่อขจัดเขม่าและสิ่งสกปรก จากสาวหินอ่อน

“ความจริงที่ว่ามันอยู่ในสายตาซึ่งเกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ นำระดับการดูแลที่แท้จริงที่จำเป็นในการชุบชีวิตพวกเขากลับบ้าน” ผู้เยี่ยมชมที่ประทับใจของพิพิธภัณฑ์กล่าว “มันเหมือนกับการทำศัลยกรรมตกแต่งรูปปั้นใช่ไหม”

ใช้เวลาประมาณเจ็ดเดือนในการทำความสะอาดแต่ละรูปปั้นที่ใหญ่กว่าขนาดจริง ซึ่งแกะสลักไว้เมื่อราว 420 ปีก่อนคริสตกาล นักอนุรักษ์ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับประติมากรรมอะโครโพลิส โดยใช้ความยาวคลื่นอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตสองช่วงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีหรือรอยถลอก โดยปล่อยให้คราบที่ยังคงสภาพเดิมเป็นสีส้มที่รูปปั้นใช้เวลาผ่านไปหลายศตวรรษ

Kostas Vassiliadis หัวหน้านักอนุรักษ์กล่าวว่า “ลำแสงเลเซอร์กระทบกับเปลือกสีดำที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของรูปปั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งดูดซับพลังงานและสลายตัว “เปลือกโลกมีเกณฑ์ความต้านทานต่ำกว่าหินอ่อนมาก ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ”

หนึ่งในหกร่างของ Caryatid ที่Lord Elgin ถอดออก ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ได้รับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อังกฤษในลอนดอน พิพิธภัณฑ์อะโครโพลิสเป็นที่เก็บหุ่นจำลองดั้งเดิมอีกห้ารูป ซึ่งแทนที่ด้วยแบบจำลองในสถานที่

กรีนพีซระเบิดร่างกฎหมายพัฒนาชายฝั่งกรีซ

กรีนพีซระเบิดร่างกฎหมายพัฒนาชายฝั่งกรีซ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์บีบชาวกรีกออกจากชายหาดสาธารณะ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์บีบชาวกรีกออกจากชายหาดสาธารณะ

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซได้เข้าร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายที่อนุญาตให้นักพัฒนาอาละวาดบน ชายฝั่งของ กรีซและสร้างในที่ที่พวกเขาต้องการ ทำให้ถูกกฎหมายการก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย และขัดขวางการเข้าถึงชายหาดสาธารณะของสาธารณะ

“พอคือพอ. ร่างกฎหมายชายฝั่งต้องถูกเพิกถอนโดยไม่ต้องคิดเลย” กรีนพีซกล่าวถึงมาตรการนี้ แต่ออกโดยรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรี อันโตนิส ซามาราส ผู้นำประชาธิปไตยใหม่ และพรรคสังคมนิยม PASOK หุ้นส่วนของเขา

“การปกป้องและแสดงแนวชายฝั่ง [กรีก] เป็นกุญแจสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งก็คือการท่องเที่ยว นั่นควรเป็นเป้าหมายของรัฐบาลในการปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ” องค์กรกล่าว

ร่างกฎหมายซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการคลัง ได้ยกเลิกข้อจำกัดปัจจุบันทั้งหมดเกี่ยวกับพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับสัมปทานชายหาด เช่น บาร์ ร่ม และเก้าอี้อาบแดด ขณะเดียวกันก็ยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงชายฝั่งสำหรับสาธารณะโดยไม่จำกัด

มาตรการที่เสนอจะอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างถาวรบนชายหาดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ขณะเดียวกันก็ทำให้ธุรกิจสามารถจ่ายค่าปรับเพื่อทำให้การก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกกฎหมายได้

กระทรวงอ้างว่ากรอบการทำงานใหม่จะกำหนดแนวชายฝั่งของกรีกและทำให้การก่อสร้างและการจัดการพื้นที่ชายฝั่งง่ายขึ้น

ขยายเวลาการปรึกษาหารือสาธารณะเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ ไปจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม

ก่อนหน้านี้ สาขากรีกของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้เขียนจดหมายถึงสมาชิกรัฐสภาซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาล เพื่อประท้วงข้อเสนอที่ระบุว่าจะกีดกันชาวกรีกในสิทธิ์ในการเดินทางไปยังชายหาดสาธารณะ

ชายฝั่งของเอเธนส์เต็มไปด้วยร้านเหล้าและธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งเรียกเก็บเงินจากผู้คนในการเข้าถึงชายหาดสาธารณะ การดำเนินการหลายอย่างที่ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็นเรื่องปกติในกรีซ ท่ามกลางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเพื่ออนุญาต

นายกเทศมนตรีของย่านชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ในความพยายามที่จะกำจัดธุรกิจที่ผิดกฎหมายในแต่ละด้าน พยายามที่จะรื้อถอนบางส่วน แต่รัฐบาลได้ก้าวเข้ามาและห้ามไว้

WWF กรีซระบุว่าร่างพระราชบัญญัติกระทรวงการคลังเป็น “อาชญากร” และเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติในจดหมายเปิดผนึกที่จะไม่สนับสนุน แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต้องเผชิญกับการขับไล่หากพวกเขาลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับความปรารถนาของผู้นำของพวกเขา ซึ่งได้ตัดสินใจที่จะปล่อยให้ข้อเสนอดำเนินต่อไป

ร่างกฎหมายนี้ยกเลิกข้อจำกัดปัจจุบันทั้งหมดเกี่ยวกับพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับสัมปทานชายหาด เช่น บาร์ ร่ม และเก้าอี้อาบแดด ขณะเดียวกันก็ยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงชายฝั่งสำหรับสาธารณะโดยไม่จำกัด

ในขณะที่มีชายหาดสาธารณะ ชิ้นส่วนสำคัญๆ ได้ถูกยึดครองโดยธุรกิจส่วนตัวมานานแล้ว และร่างกฎหมายดังกล่าวได้เปิดทางสำหรับการพัฒนาแบบกลุ่มที่ทำลายชายหาดของสเปน

มาตรการที่เสนอนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างถาวรบนชายหาดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในขณะเดียวกันก็ทำให้ธุรกิจสามารถจ่ายค่าปรับเพื่อรับรองการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของกรีซ – ชายหาด – ให้ถูกยึดครองและจำกัดการเข้าถึงของสาธารณะ

สถิติโลก นักบิน 'Flight of Ikarus' กลับมาทางครีต

สถิติโลก นักบิน ‘Flight of Ikarus’ กลับมาทางครีต

นักบินของ Flight of Ikarus Challengeนักบินสองคนในการแข่งขัน “Flight of Ikarus” คือ Britons Richard Foster และ Richard Bird ลงจอดในหมู่บ้าน Cretan แห่ง Sitia เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ใน การเดินทางด้วยแสงไมโคร ไลท์ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น นักบินทั้งสองพักอยู่ในเมืองซิเทียเป็นเวลาหนึ่งวัน และเช้าตรู่ของวันนี้ก็ออกเดินทางเพื่อเดินทางกลับไปยังกู๊ดวูด ในสหราชอาณาจักร ซึ่งการเดินทางของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นักบินทั้งสองมีเป้าหมายที่จะทำลายสถิติโลก โดยการเดินทางข้ามยุโรปและแอฟริกาและเดินทางกลับในไมโครไลท์โดยไม่มีการสนับสนุนทางอากาศหรือภาคพื้นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางของพวกเขาพาพวกเขาจากกู๊ดวูดไปยังฝรั่งเศส จากนั้นไปยังอิตาลี โครเอเชียกรีซและครีต,อียิปต์ และซูดาน จากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางต่อไปยังจิบูตี เอธิโอเปีย เคนยา แทนซาเนีย ซิมบับเว และบอตสวานา ก่อนที่จะเดินทางกลับในเคปทาวน์ แอฟริกาใต้ นักบินได้อัปเดตข้อมูลการเดินทางให้ทุกคนทราบอยู่เสมอโดยอัปเดตหน้า Facebook ของพวกเขาด้วยข้อมูลและรูปภาพจากเส้นทางของพวกเขาเป็นประจำ ตอนนี้ ชาวอังกฤษทั้งสองกำลังเดินทางกลับอังกฤษที่ Richard Foster พยายามทำลายสถิติโลก microlight เมื่อปีที่แล้วโดยบินจากลอนดอนไปยัง กรีซเพื่อพยายามสร้างตำนานของ Icarus ขึ้นใหม่ ซึ่งตามตำนานเทพเจ้ากรีกได้บินเข้าไปใกล้เกินไป ดวงอาทิตย์และเสียชีวิต ฟอสเตอร์จัดการสร้างสถิติใหม่ของอังกฤษ แต่เขาไม่สามารถเอาชนะสถิติโลกได้จนถึงปีนี้

นายกรัฐมนตรี อันโตนิส ซามาราส ตลอดจนรองประธานาธิบดีของรัฐบาลและรัฐมนตรีต่างประเทศอีวานเจลอส เวนิเซลอส จะเข้าร่วมพิธีในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม โดยจะมีการลงนาม ในข้อตกลงสำหรับการสำรวจ สำรวจ และสกัด/ผลิตไฮโดรคาร์บอนในสามพื้นที่แยกกันของ กรีซ

สัญญาที่จะลงนามได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยศาลตรวจสอบแล้ว ดังนี้

1.การร่วมทุนของ Energean Oil and Gas/Petra Petroleum จะเป็นผู้รับสัมปทานสำรองในพื้นที่ดินของ Ioannina ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีซ ซึ่งคาดว่าจะผลิตได้มากถึง 100 ล้านบาร์เรล

2.การร่วมทุนของHellenic Petroleum/เอดิสัน/Petroceltic จะเป็นผู้รับสัมปทานสำหรับทุนสำรองนอกชายฝั่งในอ่าว Patras ที่ทางออกด้านตะวันตกของอ่าวคอรินธ์ ปริมาณสำรองคาดว่าจะสามารถเสนอได้ประมาณ 200 ล้านบาร์เรลน้ำมัน

3.บริษัทร่วมทุน Energean Oil and Gas/Trajan Oil & Gas Ltd. จะเป็นผู้รับสัมปทานสำหรับน้ำมันสำรองที่ Katakolo ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Peloponnese ทางตะวันออกของเกาะ Zakynthos นี่เป็นปริมาณสำรองที่ใหญ่ที่สุดในสามแหล่งที่คาดว่าจะผลิตได้มากถึง 3 ล้านบาร์เรล

ข้อตกลงที่จะลงนามรวมถึงอัตราภาษีปกติ 20% บวกภาษีภูมิภาคเพิ่มเติม 5% มูลค่าสุดท้ายของแต่ละข้อตกลงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับการผลิต ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาและพื้นที่อื่นๆ และอัตราส่วนรายได้/ค่าใช้จ่าย

นักลงทุนจะถูกผูกไว้กับระดับการลงทุนขั้นต่ำในแต่ละขั้นตอนการสำรวจ/สำรวจ เช่นเดียวกับมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำที่มีหนังสือค้ำประกัน อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาทั้งสามฉบับจะคงที่ตลอดเวลา เพื่อปกป้องผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวของแต่ละสัมปทาน

การผลิตน้ำมันจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดของยุโรป ในขณะที่ผู้รับสัมปทานจะต้องให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรชาวกรีกในภาคไฮโดรคาร์บอน

ตามการคาดการณ์ของกระทรวงพลังงาน งานตรงทุกงานในภาคไฮโดรคาร์บอนจะส่งผลให้เกิดงานเต็มเวลาใหม่อีก 3.2 งานในเศรษฐกิจที่มากขึ้น นอกจากนี้ มูลค่าเพิ่มทุก 1 ดอลลาร์ในภาคส่วนนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม 1.3 ดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจที่มากขึ้น

(ที่มา: ana-mpa)นายเอวานเจลอส เวนิเซลอส หัวหน้าพรรค PASOK ซึ่งรับราชการในรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีและผู้นำประชาธิปไตยใหม่ อันโตนิส ซามาราส กล่าวว่า เขาไม่เคยเสนอแนะให้พรรคสังคมนิยมควรลาออกจากรัฐบาลในการปราศรัยต่อฝ่ายนิติบัญญัติของเขาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจก่อนการเลือกตั้งที่สำคัญของเทศบาลเมืองกรีกและยุโรปในเดือนนี้ รัฐสภา.

PASOK ซึ่งเดินไปที่ระดับ 3-5 เปอร์เซ็นต์ในการเลือกตั้งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลางซ้ายใหม่ที่เรียกว่า Elia (Olive Tree) ในความพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่หายตัวไปหลังจากชนะการเลือกตั้งในปี 2552 ด้วยการสนับสนุน 44 เปอร์เซ็นต์ แต่กลุ่มใหม่ พันธมิตรแสดงให้เห็นเพียงร้อยละ 7 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่เลวร้ายสำหรับสังคมนิยมที่ครั้งหนึ่งเคยครอบงำ

กลุ่มรัฐสภาของ PASOK ได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการเลือกตั้งในยุโรปที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งจะมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรีซ

“ฉันไม่เคยพูดถึงการถอนตัวจากรัฐบาล” เวนิเซลอสกล่าว “นี่ไม่ใช่รัฐบาล Samaras และเราไม่ใช่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน” เขากล่าว โดยอ้างถึงนายกรัฐมนตรี Antonis Samaras ของกรีก “รัฐบาลดำรงอยู่ได้เพราะเรายกประเด็นเรื่องความร่วมมือของกองกำลังประชาธิปไตยยุโรป”

ในขณะที่เขาเตือนว่ารัฐบาลจะล่มสลายโดยปราศจาก PASOK และไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากการลงคะแนนเสียงของพรรคสังคมนิยมในรัฐสภา เขาปฏิเสธว่าเขาพยายามที่จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตื่นตระหนก

“การอธิบายความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นไม่เคยบังคับ” เขากล่าว “ฉันตั้งคำถามพื้นฐานที่ทุกคนถามขึ้นมา” เขากล่าวเสริม แม้ว่านักวิจารณ์กล่าวว่าเขาเป็นนักสยองขวัญที่พยายามจะรักษาผิวของเขาเอง

เขาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีต่างประเทศของ Samaras หลังจากสนับสนุนการไล่พนักงานสาธารณะออกจากสถานีโทรทัศน์ ERT อดีตโฆษกประจำชาติเมื่อปีที่แล้ว

การสนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัดของเวนิเซลอสอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกร้องโดยผู้ให้กู้ระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มขึ้นในรัฐบาล PASOK ก่อนหน้านี้ที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง ได้ผลักดันให้พรรคของเขาใกล้สูญพันธุ์ แต่ยังคงทำให้เขาอยู่ในความสนใจ

Kostas Skandalidis เจ้าหน้าที่อาวุโสของ PASOK เพิ่งปรากฏตัวในรายการ SKAI ซึ่งเขาเสนอการสนับสนุนอย่างไม่เต็มใจแก่เวนิเซลอส ในขณะที่พูดเป็นนัยว่า “การเดิมพันทั้งหมดปิดอยู่” ใน PASOK หลังจากการเลือกตั้งในยุโรปหาก PASOK มีราคาต่ำ

เมื่อถูกถามว่าจะท้าทายความเป็นผู้นำของพรรคหรือไม่ สคันดาลิดิสตอบว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลย และเวนิเซลอส “ไม่มีอะไรต้องกลัว” จากการประชุมของพรรค