เว็บคาสิโน SBOBET คดีฟ้องร้องดำเนินคดี

เว็บคาสิโน SBOBET ในออสเตรเลียและThe Star Entertainment Group Limitedถูกฟ้องร้องในคดีฟ้องร้องในข้อหาอ้างว่าผู้ประกอบการคาสิโนในท้องถิ่นมีส่วนใน ‘การกระทำที่หลอกลวงหรือหลอกลวง’

ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่รายงานข่าวและโลกของสหรัฐฯบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในบริสเบนในปัจจุบันกำลัง ถูก สอบสวนโดยรัฐซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ของใบอนุญาตคาสิโนสำหรับทรัพย์สิน ของ The Star Sydney การไต่สวนนี้เริ่มต้นขึ้นโดยเจตนาประมาณแปดเดือนหลังจากผู้ให้บริการคู่แข่งCrown Resorts Limitedถูกปฏิเสธไม่ให้นำการพนันมาที่สถานที่แห่งใหม่ของCrown Sydneyเนื่องจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินจำนวนมาก

การค้นพบที่หลอกลวง:

คดีฟ้องร้องThe Star Entertainment Group Limitedเริ่มต้นโดยสำนักงานกฎหมายSlater และ Gordon ที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์น ในศาลฎีกาของรัฐวิกตอเรียและอ้างว่าบริษัทคาสิโนล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลช่วงต่างๆ การกระทำดังกล่าวยังยืนยันว่าบริษัทที่จดทะเบียนในซิดนีย์ได้ ดำเนินการ ‘ พฤติกรรมหลอกลวงหรือหลอกลวง ‘ ในช่วงหกปีตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 เกี่ยวกับการควบคุม ระบบ การดำเนินงาน และแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบ

สภาพแอบแฝง:

Australian Broadcasting Corporationรายงานเมื่อวานนี้ว่าคดีนี้เปิดตัวในนามของกลุ่มนักลงทุนนิรนามใน The Star Entertainment Group Limited และยังอ้างว่าบริษัทที่จดทะเบียนในซิดนีย์ได้ชักนำผู้สนับสนุนให้เชื่อว่าเป็น ผู้ประกอบการคาสิโนต้นแบบเมื่ออยู่ใน ความเป็นจริงที่ต้องดิ้นรนเพื่อบรรเทาการทุจริต การฟอกเงิน และการติดสินบน

การเปิดเผยที่น่าเศร้า:

มีรายงานว่า Ben Zoccoจาก Slater และ Gordon บอกกับโฆษกว่าการดำเนินการทางกฎหมายเริ่มต้นขึ้นหลังจากการ สอบสวนของ New South Walesใน The Star Entertainment Group Limited ได้ยินว่าผู้ให้บริการคาสิโนอาจซ่อนธุรกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายจำนวน 667 ล้านดอลลาร์จากธนาคารของตน การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนี้ยังเผยให้เห็นหลักฐานว่าบริษัทซึ่งเพิ่งเห็นว่าMatt Bekierก้าวลงจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังคงทำงานร่วมกับSuncity Group องค์กรที่ยุ่งยาก แม้จะบอกตลาดว่าทั้งสองแยกทางกัน

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Zocco…

“เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทจดทะเบียน พวกเขามีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินได้รับการเปิดเผยสู่ตลาดแล้ว The Star Entertainment Group Limited ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตรงไปตรงมาและมีคุณธรรม แต่การสอบสวนของเราจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากหลักฐานพิเศษที่เปิดเผยในการสอบสวนแสดงให้เห็นว่าได้ทำทุกอย่างยกเว้น”

Hippity-hoppity, Easter’s กำลังจะมาถึงและจะมีวิธีใดที่จะเฉลิมฉลองวันหยุดฤดูใบไม้ผลิที่ร่าเริงได้ดีกว่า Magic Eggs สล็อตออนไลน์ล่าสุดของWazdan ! สปินเนอร์ 3 รีล 3 แถว 5 เพย์ไลน์ใหม่มีมากกว่ากระต่ายน่ารักและไข่สีที่เชี่ยวชาญ เกมนี้มาพร้อมกับความสนุกสนานมากมายและของรางวัลมากมาย รวมถึงศักยภาพในการชนะสูงสุด 40x เดิมพัน

ทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่มเป็นที่ตั้งของการเปิดตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฤดูใบไม้ผลินี้ ซึ่งมาพร้อมกับRTP 96.41 เปอร์เซ็นต์สัญลักษณ์กระต่ายพิเศษ และคุณลักษณะเฉพาะ Gamble เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตารางสามรีล

รูปแบบการเล่นและสัญลักษณ์ :

การชนะจะเกิดขึ้นจากห้าช่องจ่ายเงินคงที่โดยเชื่อมโยงสามสัญลักษณ์ที่ตรงกันจากซ้ายสุดไปขวาบนวงล้อที่ต่อเนื่องกัน

สัญลักษณ์การจ่ายเงินที่ต่ำกว่าของเกมซึ่งรวมถึงไข่ที่สร้างขึ้นอย่างมีศิลปะแปดฟองจะทำให้นึกถึงความทรงจำที่ชื่นชอบของอีสเตอร์ในอดีตอย่างไม่ต้องสงสัย ไข่ทั้งแปดแต่ละใบมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยไข่ที่ตกแต่งอย่างประณีตอีกสี่ใบมีมูลค่าสองเท่าของเงินเดิมพัน 16xเทียบกับสี่ใบที่มีรูปแบบที่เรียบง่ายกว่าซึ่งจ่าย8x ของเงินเดิมพันสำหรับชัยชนะสามประเภท ไม่มีสัญลักษณ์เสริมใน Magic Eggs

ณ์ไข่ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่มีสัญลักษณ์กระต่ายอีสเตอร์ระดับพรีเมียมติดอยู่จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์พิเศษ การได้สัญลักษณ์สามตัวบนเพย์ไลน์เดียวกันจะมอบรางวัลสูงสุดของเกมเป็น 40x ของเงินเดิมพัน

คุณสมบัติการพนัน :

นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถ เพิ่มเป็น สองเท่าในแต่ละครั้งที่ชนะได้ถึง 7 ครั้งติดต่อกันหากพวกเขาประสบความสำเร็จในการเลือกไข่อีสเตอร์ที่เหมาะสมในฟีเจอร์ Gamble การชนะที่นี่เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นเลือกไข่ดำหรือไข่แดงและการ์ดแสดงสีที่เลือก คุณจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากการเลือกสีที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้สูญเสียค่าการชนะที่แสดงในตัวนับการชนะปัจจุบัน

ผู้เล่นยังสามารถเลือกรูปแบบเกมที่ต้องการผ่านฟีเจอร์ Unique Waxdanรวมถึงระดับความผันผวนต่ำ มาตรฐาน และสูง โหมดเร็วพิเศษและโหมด จอใหญ่ซึ่งช่วยให้เกมสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการเฉพาะของพวกเขา

Andrzej Hyla, Chief Commercial Officer ของ Wazdan แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลอีสเตอร์ผ่านข่าวของบริษัท ว่า…

“ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว และอะไรจะดีไปกว่าการฉลองการล่าไข่อีสเตอร์ครั้งยิ่งใหญ่?

“ Magic Eggs มอบประสบการณ์ที่สนุกสนานให้กับผู้เล่นของเราตลอดทั้งปี ด้วยการเปิดตัวที่สนุกสนานนี้ เราขออวยพรให้ผู้เล่นของเรามีความสุขในเทศกาลอีสเตอร์ และขอให้โชคดีกับการล่า Magic Eggs!”

ใบอนุญาตมิชิแกน :

เพิ่มจำนวนการเปิดตัวของตลาดที่มีการควบคุมเมื่อต้นเดือนนี้ Wazdan ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐที่สามของสหรัฐอเมริกาที่ผู้จำหน่ายเกมคาสิโนออนไลน์ได้รับใบอนุญาต ตามที่ผู้พัฒนาสล็อตกล่าว เกมเช่นBlack Horse Deluxe , Larry the Leprechaunและ9 Lions ที่ผู้เล่นชื่นชอบ จะวางจำหน่ายในรัฐ Great Lakesในไม่ช้า

มิชิแกนกลายเป็นตลาดควบคุม แห่งที่ 19 สำหรับ Wazdanหลังจากเปิดตัวในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในพื้นที่การพนันออนไลน์ของเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับการควบคุมใหม่

ในเดือนพฤษภาคม 2564 สตูดิโอในมอลตาได้รับการยกเว้นการทำธุรกรรมจากแผนกบังคับใช้การเล่นเกมแห่งนิวเจอร์ซีย์ (NJDGE) และหกเดือนหลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตชั่วคราวลอตเตอรี iGaming ในเวสต์เวอร์จิเนีย

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Wazdan เติบโตขึ้นอย่างมาก รวมถึงการตกลงในข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญกับบริษัท Scientific Games Corporation ยักษ์ใหญ่ด้านการพนันของอเมริกา ซึ่งเพิ่งประกาศการ รีแบรนด์ของกลุ่ม Gaming และ iGamingเป็น Light & Wonder

Play’n GO ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นสล็อตออนไลน์ที่มีธีมดนตรีที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นแก่ผู้เล่น และเกมล่าสุดของพวกเขาได้เพิ่มเข้าไปในส่วนนั้นของพอร์ตโฟลิโอของผู้พัฒนา นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่งเปิดตัว Def Leppard Hysteria โดยให้ผู้เล่นมีโอกาสเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากวงดนตรียอดนิยมในยุค 80 ขณะหมุนวงล้อ เกมดังกล่าวมีเพลงจาก Hysteria ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดของวง

รายละเอียดของ Def Leppard Hysteria

โหลดวงล้อของDef Leppard Hysteriaและฟังในขณะที่วงแนะนำก่อนที่คุณจะเริ่มหมุน ชุด รีลเกม สล็อตออนไลน์มีขนาดค่อนข้างใหญ่และถูกวางไว้บนเวทีที่มีไฟกระพริบไปมาราวกับว่าคุณอยู่ในคอนเสิร์ตจริง เลือกเดิมพันของคุณต่อการหมุนและเริ่มต้นโดยคลิกที่ปุ่มหมุนสีเขียวขนาดใหญ่เพื่อเล่น

คุณสมบัติพิเศษของเกมตรงกับเนื้อเพลงของวงดนตรี ยกตัวอย่างเช่น นี่เป็นเนื้อเพลงจาก Pour Some Sugar On Me คุณลักษณะนี้จะสับเปลี่ยนสัญลักษณ์แบบสุ่มในการหมุนที่ไม่ชนะ หลังจากการสับเปลี่ยน ไวด์สามถึงหกจะถูกเพิ่มในวงล้อเพื่อโอกาสในการชนะที่มากขึ้น

คุณสมบัติFire Me Upเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในเกม สัญลักษณ์จะถูกเลือกและสุ่ม หากสัญลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของชุดค่าผสมที่ชนะ มาตรวัดการชาร์จของเกมจะเต็ม และเมื่อเติมจนเต็มแล้ว ก็จะเพิ่ม wilds สามถึงหกตัวให้กับเกม

หัวหน้าฝ่ายเกม Charlotte Miliziano แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมใหม่โดยระบุว่า:

“ความร่วมมือของเรากับศิลปินที่มีชื่อเสียงเช่น Def Leppard ยังคงได้รับความนิยมจากผู้เล่นทุกหนทุกแห่ง – และความสนุกสนานที่น่าทึ่งของพวกเขาในการทำงานด้วย

“สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟนเพลงและสล็อตเท่านั้น แต่ยังให้แรงบันดาลใจอันน่าทึ่งแก่เราในการผลักดันฟีเจอร์ของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก เช่นเดียวกับฟีเจอร์ Pour Some Sugar on Me ทุกอย่างเกี่ยวกับภาพจริง เป้าหมายที่ชัดเจน และที่สำคัญที่สุดคือความบันเทิง”

เทน้ำตาลใส่ฉัน

เว็บคาสิโน SBOBET หนึ่งในไฮไลท์ของเกมคือคุณสมบัติPour Some Sugar On Me บนตารางเกม คุณจะเห็นตำแหน่งสปอตไลท์ที่ใช้ตัวอักษรของคำว่าSUGAR ชนะในตำแหน่งสปอตไลท์และเปิดใช้งานตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง เปิดใช้งานตัวอักษรทั้งหมดของ SUGAR ในการหมุนครั้งเดียวและคุณจะได้รับการหมุนคาสิโนหนึ่งครั้ง

ในระหว่างการหมุน ไวด์ตัวคูณการดรอปสี่ถึงเจ็ดจะตกลงบนวงล้อ ตัวคูณจะเพิ่มขึ้นทุกๆ แถวที่ลดลง โดยมีข้อเสนอมากถึง 7 เท่า ฟีเจอร์ Play’n GOนี้จะเพิ่มภาพพิเศษให้กับเกม ซึ่งเพิ่มประสบการณ์การหมุนโดยรวม

FSB ผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาแบบธุรกิจสู่ธุรกิจระดับโลกและผู้ให้บริการเกมออนไลน์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาได้ยืนยันการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากคณะกรรมการแอลกอฮอล์และการเล่นเกมแห่งออนแทรีโอ (AGCO) เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการในจังหวัดออนแทรีโอของแคนาดา

เนื่องจากพวกเขากลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับ 1 และ / หรือซัพพลายเออร์การเดิมพันกีฬาเพื่อรับทราบใบอนุญาตผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในจังหวัดออนแทรีโอ ตอนนี้ FSBได้รับใบอนุญาตแล้ว – พร้อมในขณะที่ตลาดออนไลน์ออนแทรีโอเปิดในวันจันทร์ที่เมษายน วันที่ 4 , 2022 .

ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทที่ดูเหมือนจะเคยได้รับรางวัลในอเมริกาเหนือ และข่าวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงการพนันกีฬาที่สำคัญในเซาท์ดาโคตา

FSB จะมอบแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาหลายช่องทางที่ ชนะรางวัล และการรวม i – Casino ให้กับพันธมิตรในการดำเนินงานของพวกเขาทั่วอาณาเขต ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดการเดิมพันกีฬา เช่นเดียวกับความสามารถในการเล่นเกมที่ครอบงำตลาดเป้าหมายของพวกเขา

คำชี้แจงของสื่อ

Dave McDowell ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FSB กล่าวว่า”ข่าวที่น่าตื่นเต้นอย่างมหาศาลนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ FSB และช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กับโมเมนตัมเชิงรุกของเราในภูมิภาคอเมริกาเหนือ การอนุมัติก่อนเปิดตลาดจาก AGCO ถือเป็นการยกย่องคุณภาพของเทคโนโลยี บริการ และบุคลากรของเราอย่างมาก ในขณะที่เราผลักดันตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลกในปี 2565 ”

Bob Akeret รองประธานฝ่ายปฏิบัติการประจำอเมริกาเหนือของ FSB อธิบายว่า”เป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทีมงาน FSB North American ของเราได้เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์รายแรกๆ ที่ได้รับการรับรองจาก AGCO การได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในขณะที่ตลาดเปิดทำให้เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการเป็นผู้นำในออนแทรีโอและสร้างการเติบโตที่สำคัญต่อไปและเร็วขึ้นเราประสบความสำเร็จในอเมริกาเหนือในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นี่เป็นโอกาสที่เรารอคอยที่จะโอบกอด ”

บริษัทซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์Softswissได้เพิ่มจำนวนตลาดที่มีการควบคุมซึ่งสามารถจัดหาเกมได้หลังจากที่ Game Aggregator เพิ่งผ่านการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบที่ดำเนินการโดย Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) บริษัททดสอบที่ได้รับการรับรอง Asensi Technologies ขยาย ข้อเสนอต่อสเปน

การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของซอฟต์แวร์การรวมเนื้อหาเกมโดยAsensiรายงานว่าได้รวมการบูรณาการทางเทคนิคแต่ละรายการที่ได้รับการทดสอบกับหน่วยงานผู้ให้บริการเกม

ด้วยการรับรองโดยบริษัททดสอบของ สเปน และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกฎระเบียบของการพนันทั้งทางบกและทางอินเทอร์เน็ตในประเทศทางตอนใต้ของยุโรป ตอนนี้ Game Aggregator สามารถร้องขอบริการตามความต้องการแก่หน่วยงานเกมที่ได้รับอนุญาตในสเปน

บูรณาการความสะดวก :

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ โดยปกติผู้ให้บริการในพื้นที่ในสเปนที่ต้องการผสานรวมกับสตูดิโอเกมหรือนักพัฒนาจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่เทียบเท่ากันเพื่อที่จะได้รับการรับรอง ซึ่งหมายความว่า แทนที่จะต้องใช้เวลาและทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการผสานรวมทุกครั้งเพื่อเพิ่มผู้ให้บริการเกม ผู้ให้บริการจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยใบรับรองเพียงใบเดียว หนึ่งระหว่าง Game Aggregator และเอนทิตีเกมออนไลน์ของพวกเขา

“การก้าวไปสู่ตลาดที่มีการควบคุมอยู่ในเรดาร์ของเรามาระยะหนึ่งแล้ว Game Aggregator ได้นำเสนอเกมสำหรับตลาดที่มีการควบคุมแล้ว เอสโตเนียกรีซลัตเวีย โรมาเนียเซอร์เบียยูเครน และตลาดต่างประเทศ เช่น คูราเซา เกาะแมน และมอลตา เรายินดีที่จะเพิ่มสเปนลงในรายชื่อนั้น” อ่านคำแถลงจาก Tatyana Kaminskaya หัวหน้าฝ่ายรวบรวมเกมของ Softswiss

Kaminskaya อธิบายว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรอบการกำกับดูแลของสเปนนั้น เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ ตลาดที่มีความต้องการสูง ” สำหรับผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ เช่น Softswiss “สิ่งที่เราต้องการทำคือทำให้ชีวิตของผู้ให้บริการง่ายขึ้นโดยรับเนื้อหาเกมทั้งหมดจากฮับเกมเดียว”

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ เร็วๆ นี้ Game Aggregator จะแบ่งปันข่าวเกี่ยวกับ ลูกค้ารายแรกที่เปิดตัวใน ตลาดเกมภายใต้การควบคุมของสเปน

Crypto-exchange :

การรับรองเป็นไปตามประกาศของบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในคูราเซาว่ากำลังทำให้พอร์ตโฟลิโอเกมทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับ ผู้ให้บริการ และผู้เล่นcrypto ผ่าน การแปลงสกุลเงินในเกมล่วงหน้า ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยคุณสมบัติใหม่ ผู้เล่นที่มีความสมดุลในสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส ซึ่งปกติแล้วจะไม่สามารถสนุกกับเกมที่ไม่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลได้ตามปกติ จะสามารถทำเช่นนั้นได้

ก่อนหน้านี้ ผู้เล่นที่ลงทะเบียนที่คาสิโนออนไลน์โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินหลักจะถูกจำกัดเฉพาะเกมที่มีสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากสกุลเงินเดียวที่ยอมรับได้ในเกม หากผู้ให้บริการเกมไม่ได้เปิดใช้งานสกุลเงินดิจิทัล เช่น mETH หรือ mBTC เป็นสกุลเงินที่รองรับ ผู้เล่นจะต้องรับภาระในการสร้างยอดคงเหลือก่อนจึงจะสามารถเปิดเกมได้

อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทำให้ การลงทะเบียนยอดคงเหลือ Fiat และการฝากเงินเพื่อเล่นสล็อตชื่อเจ้ามือสด หรือเกม บนโต๊ะล้าสมัย

ตอนนี้ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันกับผู้ให้บริการเกมทั้งหมดและเกมที่คาสิโนเสนอได้ จากข้อมูลของ Softswiss หากก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการ เกมที่เป็นมิตรกับ คริปโตมีสตูดิโอเกมมากกว่า 40 แห่ง ตอนนี้ผู้เล่นสามารถสัมผัสกับชื่อเกมจากผู้ให้บริการเกมมากกว่า 170 รายที่เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม Softswiss Casino และ Game Aggregator

เมื่อปล่อยออกมาแล้ว ทุกการเดิมพันใน crypto จะต้องลงทะเบียนเป็นเดิมพัน USD โดยมีการจับคู่สกุลเงิน fiat เพิ่มเติมในภายหลัง

ความพร้อมใช้งานของเกม :

Andrey Starovoitov ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ SOFTSWISS ให้ความเห็นเกี่ยว กับคุณลักษณะใหม่ที่เน้นการเข้ารหัสลับเป็นศูนย์กลาง กล่าวว่าเขา “ยินดี” ที่จะแบ่งปันว่าพวกเขากำลัง “ก้าวไปข้างหน้า” ในการทำให้เกมพร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับผู้เล่นของผู้ให้บริการ

“คุณสมบัติการแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ลูกเต๋า crypto มานานแล้ว ซึ่งรวบรวมผู้ชมจำนวนมากสำหรับเนื้อหาคาสิโนคลาสสิก ด้วยนวัตกรรมล่าสุดในรูปแบบของคุณสมบัติการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเรากำลังเปิดพอร์ตเกมทั้งหมดของเราสำหรับผู้เล่น crypto และผู้ให้บริการ นอกจากนี้เรายังลดความซับซ้อนของการเดินทางของผู้เล่นและประสบการณ์การเล่นเกมทั้งหมด

COO กล่าวว่า Softswiss “มีความเกี่ยวข้องเสมอมาในฐานะแบรนด์ crypto-fist” และพวกเขา “ยินดีที่จะยืนยันตำแหน่งนั้นอีกครั้ง”

โรงแรมแกรนด์เอ็มเพอเรอร์ในมาเก๊ามีแผนที่จะยุติการดำเนินการเล่นเกมคาสิโนในฤดูร้อนนี้ เมื่อไม่กี่วันก่อน สิ่งอำนวยความสะดวกประกาศว่าคาสิโนจะปิดภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 การตัดสินใจขึ้นอยู่กับปัญหาของ COVID-19 และแนวโน้มที่ลดลงสำหรับการเล่นเกมวีไอพี

ข้อตกลงการให้บริการของ SJM Resorts ที่จะยุติ

Emperor Entertainment Hotel Limitedตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงการต่ออายุข้อตกลงการบริการกับ SJM Resorts เกี่ยวกับการเล่นเกมคาสิโน บริษัทได้ดำเนินการเล่นเกมคาสิโนที่โรงแรมแกรนด์เอ็มเพอเรอร์มานานกว่าทศวรรษ ข้อตกลงผู้ดำเนินการได้ลงนามครั้งแรกในปี 2010 และให้บริการคาสิโนตามระบบคาสิโนดาวเทียมในมาเก๊า

ย้อนกลับไปในปี 2020 Emperor Entertainment ได้ตัดสินใจต่ออายุข้อตกลงกับ SJM Resorts เป็นระยะเวลาสองปี วันหมดอายุถูกกำหนดเป็นวันที่ 26 มิถุนายน 2022 และข้อตกลงจะไม่ได้รับการต่ออายุ การตัดสินใจเกิดขึ้นในขณะที่คาสิโนดาวเทียมอื่น ๆ กำลังปิดตัวลง

ตามรายงานของ Inside Asian Gaming, Emperor Entertainment กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยากลำบากในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมามีบทบาทในการปิดกิจการ กลุ่มบริษัทประสบความสูญเสียที่สำคัญในปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และกรอบเวลาหกเดือนสิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

Grand Emperor มีแผนที่จะให้บริการโรงแรมและการต้อนรับต่อไป บริษัทเพิ่งซื้อโรงแรมอีกแห่งในฮ่องกงและอพาร์ทเมนท์สองช่วงตึก

การปิดดาวเทียม Golden Dragon Group

ดังที่ได้กล่าวไว้ ผู้ให้บริการรายอื่นกำลังตัดสินใจที่จะยุติการดำเนินงานผ่านดาวเทียมในมาเก๊า Golden Dragon Group เพิ่งประกาศว่าจะปิดสถานที่ให้บริการดาวเทียมสี่แห่งในปี 2022 Casino Royal Dragon, Casino Million Dragonและ Grand Dragon Casino เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกปิดตัวลง

สถานที่เพิ่มเติมที่คาดว่าจะปิด ได้แก่ President Casino, Rio และ Casino Waldo สถานที่จัดงานจะไม่ให้บริการอีกต่อไปเนื่องจากปัญหารอบ ๆ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเล่นเกมที่คาดหวัง

เจ้าหน้าที่ของมาเก๊ากำลังวางแผนที่จะอนุญาตให้เล่นเกมผ่านดาวเทียมได้ก็ต่อเมื่อสถานที่ดำเนินการในที่ที่ผู้ถือใบอนุญาตเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิ่งนี้จะสร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนดาวเทียมส่วนใหญ่เนื่องจากพวกเขาเสนอบริการภายในอาคารที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ

กฎหมายจะอนุญาตให้ข้อตกลงคาสิโนดาวเทียมใช้ระยะเวลาผ่อนผันสามปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดหากผู้รับสัมปทานปัจจุบันสามารถรับสัมปทานใหม่เมื่อกระบวนการประกวดราคาเกิดขึ้น

ดูเหมือนว่าผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนผ่านดาวเทียมไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้ทำงานต่อไปได้ ปัญหาทางกฎหมายและปัญหาต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ของ COVID-19ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พร้อมที่จะยุติการให้บริการ

Mattress Mack อยู่ที่นี่อีกครั้ง จิม แมคอิงเวล เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังในฮูสตัน ได้ตัดสินใจเดิมพันในเดือนมีนาคม แมดเนส ด้วยความหวังว่าจะทำลายสถิติการแพ้ของเขา แม็คเป็นที่รู้จักจากการวางเดิมพันครั้งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ และเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว เขาตัดสินใจทุ่ม 3.3 ล้านดอลลาร์ให้กับทีม Kansas Jayhawks เพื่อคว้าชัยชนะทั้งหมด เกมสุดท้ายของ March Madness จะมีขึ้นในคืนนี้โดย Jayhawks พบกับ North Carolina Tar Heels

รายละเอียดของ Mack’s Bet

แม็คตัดสินใจใช้แอพ Caesars Sportsbookเพื่อวางเดิมพัน เขาเลือก Jayhawks ที่ +190 โดยการเดิมพันของเขาอาจส่งผลให้ชนะ 6.27 ล้านดอลลาร์ แม็ควางเดิมพันในหลุยเซียน่าและซีซาร์โพสต์เกี่ยวกับการเดิมพันครั้งใหญ่บน Twitter Jayhawks เข้ามามีบทบาท และในเกมล่าสุดของพวกเขาใน Final Four ทีมเอาชนะ Villanova Wildcats ในนิวออร์ลีนส์ด้วยคะแนน 81-65

ตอนนี้ Mack ต้องรอดูว่าคืนนี้ค่าตัวของทีมจะเป็นอย่างไรในเกมการแข่งขันบาสเก็ตบอล NCAA รอบชิงชนะเลิศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาได้สูญเสียการเดิมพันกีฬาไปบ้าง ดังนั้นเขาจึงควรได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน! เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์มักจะเสนอโปรโมชั่นภายใน ร้านใน ฮูสตัน ของเขา ซึ่งเชื่อมโยงกับการเดิมพันครั้งใหญ่ของเขาเพื่อกระตุ้นธุรกิจและให้ประโยชน์แก่ลูกค้าของเขา เขากำลังทำแบบเดียวกันในรอบนี้ ดึงดูดลูกค้าจำนวนมากขึ้นที่หวังว่าการซื้อของพวกเขาจะได้รับเงินคืนหาก Mack จัดการเพื่อชนะการเดิมพัน March Madness นี้

ในช่วงเวลานี้ ลูกค้าต้องซื้อสินค้าเฉพาะในร้านค้าที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ Made in America, Tempur-Pedic, Sealy Sleep หรือ Stearns & Foster

ประวัติการเดิมพันของ Mack

จนถึงตอนนี้ปี 2022 ยังไม่เป็นปีที่ดีสำหรับ Mack เมื่อพูดถึงการเดิมพัน เขาเริ่มเดิมพันมากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐใน Alabama Crimson Tide เพื่อคว้าแชมป์ National Championship ในฟุตบอลวิทยาลัย เขาแพ้เดิมพันนั้นและตัดสินใจเลือก Cincinnati Bengalsในเกม Super Bowl LVI ในการเดิมพันนั้น เขาเดิมพัน 9.5 ล้านดอลลาร์เพื่อให้เบงกอลส์เอาชนะลอสแองเจลีส แรมส์ และโชคไม่ดีที่พวกเขาทำไม่ได้

ในช่วงเวลาของการเดิมพันซูเปอร์โบวล์ เช่นเดียวกับที่เขาทำตามปกติ Mack ได้ทำการส่งเสริมการขายเพื่อคืนเงินให้กับลูกค้าของเขาที่ใช้จ่าย $3,000 ขึ้นไปบนที่นอนและเฟอร์นิเจอร์หากชนะเดิมพัน ในการพูดคุยกับDavid Purdum แห่ง ESPN Mack กล่าวว่าเขาอกหักเมื่อ Bengals แพ้เพราะเขาต้องการเห็นลูกค้าของเขาได้รับเงินคืน แต่ก็ไม่ได้ผล

Fitch Ratings Incorporatedหน่วยงานจัดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ ได้ประกาศการมอบหมายการจัดอันดับเริ่มต้นของผู้ออกตราสาร ‘BB’ เบื้องต้นในหมวด Light & Wonder ใหม่ของScientific Games Corporation

องค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันศุกร์เพื่อดูรายละเอียดว่า บริษัทได้มอบอันดับเครดิตที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาการเล่นเกมและ iGaming ด้วยคะแนน ‘BBB’ ที่คาดหวัง ในขณะที่ให้คะแนน ‘BB/RR4’ ชั่วคราวสำหรับปี 2028 ที่มีอยู่และ พ.ศ. 2572 ธนบัตรที่ไม่มีหลักประกันซึ่งมีแนวโน้ม ‘มั่นคง’

ช่องว่างที่เชื่อมต่อ:

Scientific Games Corporationเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้นำเกมต่างๆ และความสนใจของ iGaming มาใช้อย่างเป็นทางการภายใต้ร่มของ Light & Wonderหลังจากการขายแยกส่วนการเดิมพันกีฬาOpenBet และความสนใจใน ลอต เตอ รีทั่วโลกให้กับ Endeavour Group Holdings IncorporatedและBrookfield Asset Management Incorporatedตามลำดับ Fitch Ratings Incorporatedประกาศว่าคะแนนของบริษัทย่อยใหม่สะท้อนถึง ‘ โปรไฟล์เครดิตที่พัฒนาขึ้น ‘ อันเนื่องมาจากโครงการ ‘ การชำระหนี้ตามแผน ‘ ที่เริ่มต้นขึ้นจากการขายกิจการเหล่านี้

แนวโน้มในเชิงบวก:

Fitch Ratings Incorporated ประกาศว่าธุรกิจ Embryonic Light & Wonderคาดว่าจะเห็นการก่อหนี้ขั้นต้น ‘ ลดลงเหลือระดับต่ำ 3 เท่า ‘ โดยมีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระ ยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินยังยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ ‘ แข็งแกร่งสำหรับซัพพลายเออร์เกมและผู้พัฒนามือถือ ‘ และปฏิบัติตาม ‘ โครงสร้างทุนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น ‘ ซึ่งถูกกำหนดให้ ‘ สนับสนุนการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในการเล่นเกมบนมือถือทั่วไป’

หลักฐานหลัก:

ในการกำหนดคะแนนที่คาดหวังเหล่านี้และ Fitch Ratings Incorporated ระบุว่า บริษัทอาศัย ‘ สมมติฐานหลัก ‘ จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับ Light & Wonder รวมถึงธุรกิจใหม่จะรักษากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ‘ ในช่วง 30% ที่สูง ‘ หน่วยงานระบุด้วยว่า นอกจากนี้ คาดว่าบริษัทจะใช้จ่าย 10% ของรายรับจากรายจ่ายฝ่ายทุนในปีนี้ ก่อนที่จะลดมาตรฐานนี้ ‘ เหลือประมาณ 8% ต่อปีหลังจากนั้น ‘ ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันในการชำระค่าลิขสิทธิ์ใบอนุญาต

สมมติฐานที่ประสบความสำเร็จ:

Fitch Ratings Incorporated ตั้งข้อสังเกตว่ายังคาดว่ารายรับของ Light & Wonder จากกลุ่มเกมจะได้รับประสบการณ์ ‘ การเติบโตหลักเดียวต่ำ ‘ หลังจากปี 2022 โดยมีรายรับจากความสนใจของ iGaming ที่ตอกย้ำ ‘ การเติบโตส่วนเพิ่มในแต่ละปี ‘ สังเกตต่อไปว่าทั้งหมดนี้จะได้รับการสนับสนุนโดย ‘ เสถียรภาพในฐานการติดตั้งโดยรวมของบริษัทในช่วง 58,000 ถึง 60,000 และ ADRPU ที่แข็งแรง ‘ ตลอดจนการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์SciPlay Corporation ‘ ในซิงเกิ้ลสูง -ตัวเลขที่ได้รับการสนับสนุนเป็นประจำทุกปีจากการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและการเข้าซื้อกิจการแบบเหน็บแนม

อ่านแถลงการณ์จาก Fitch Ratings Incorporated…

“บริษัทรักษาตำแหน่งที่แข็งแกร่งในธุรกิจสล็อตแบบดั้งเดิมและเกมบนโต๊ะตลอดจนเกมโซเชียลและ iGaming การแปลงอันดับเครดิตที่คาดหวังเป็นอันดับสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับการปิดธุรกรรมตามที่ไตร่ตรองไว้และการรับเอกสารขั้นสุดท้ายที่สอดคล้องกับเอกสารเบื้องต้นที่ตรวจสอบแล้วรวมถึงการปรับขนาดของตราสารหนี้ใหม่”

บริษัทบันเทิงแห่งเอเชียInternational Entertainment Corporationมีรายงานว่า นักธุรกิจมหาเศรษฐี สแตนลีย์ ชอย ชิว ไฟ (ในภาพ) ลาออกจากตำแหน่งประธานและกรรมการบริหาร

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงใช้การยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์เพื่อเปิดเผยว่าการสละสิทธิ์ที่ดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ho Wong Meng ก้าวขึ้นมาแทนที่ Choi quinquagenarian แหล่งข่าวอธิบายว่าการสั่นคลอนพร้อมกันนั้นเกี่ยวข้องกับการลาออกของกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร Eugene Ha Kee Choy และถูกแทนที่โดย Dan Chung ในขณะที่ Aurelio Dizon Tablante ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริหาร

โครงการจนตรอก:

มีรายงานว่า International Entertainment Corporationกำลังมองหาที่จะนำสถานที่เล่นการพนันที่ไม่มีชื่อใหม่มาสู่ไซต์ของNew Coast Hotel Manila ที่มีอยู่ เพื่อเสนอคอลเลกชัน สล็อตมากถึง 1,600 ให้กับนักพนันนอกเหนือไปจากโต๊ะเกมที่เป็นมิตรกับขยะประมาณ100 โต๊ะ อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ถูกกล่าวหาว่าล่าช้าเนื่องจากการเจรจากับ หน่วยงาน กำกับดูแล ของ Philippines Amusement and Gaming Corporation (PAGCor) เกี่ยว กับข้อกำหนดเฉพาะของใบอนุญาตคาสิโน 15 ​​ปีของสถานที่ในจินตนาการ

เหตุผลที่สมเหตุสมผล:

นอกจากนี้ ผู้ถือสิทธิ์เอเชียสำหรับการแข่งขันโป๊กเกอร์ สด หลายรายการรวมถึงบางรายการที่ดำเนินการภายใต้ แบรนด์ PokerStarsจากFlutter Entertainmentมีรายงานว่า International Entertainment Corporation ประกาศว่าชอยตัดสินใจที่จะยืนลง ‘ เพื่ออุทิศเวลาให้กับภาระผูกพันทางธุรกิจอื่น ๆ ของเขามากขึ้น ‘ สิ่งเหล่านี้ ‘ ต้องการความเอาใจใส่และการอุทิศตนมากขึ้น’ นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศโดยอ้างว่าอดีตเจ้านายของบริษัท ‘ ยืนยันว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการ ‘ และไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของเขา’ ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ทราบ ‘

กลยุทธ์การถ่ายโอน:

Inside Asian Gaming รายงานว่าการจากไปของ Choi เกิดขึ้นประมาณหนึ่งปีหลังจากที่ผู้ประกอบการเริ่มขายหุ้นจำนวน 55.82% ของเขาใน International Entertainment Corporation โดยเริ่มจากการลดราคาเพียง29.34 ล้านดอลลาร์จากสัดส่วนการถือหุ้น 18.99% ให้กับ Meng ผู้บริหารที่เล่นโป๊กเกอร์โดยอ้างว่าทำเงินได้ในภูมิภาค3.15 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนโดยจำหน่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม 4.6% ให้กับนักลงทุนที่ไม่มีชื่อก่อนที่จะทิ้งส่วน 4.8% เป็นเงินประมาณ3.38 ล้านดอลลาร์

แคมเปญที่ตามมา:

มีรายงานว่า Chio ดำเนินการขายในลักษณะเดียวกันในเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของเขาใน International Entertainment Corporation ลดลงเหลือ 4.87%ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 5% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือเป็น ‘ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ‘ ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่บุคคลที่เกิดในฮ่องกงซื้อหุ้นในPlaytechก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรที่ ขัดขวางการเสนอซื้อกิจการ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ โดย Aristocrat Leisure Limitedยักษ์ ใหญ่เครื่องเกมของออสเตรเลีย

FanDuel Groupผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และการ พนันกีฬาของอเมริกา ได้ประกาศว่าผู้สนใจรักในจังหวัดออนแทรีโอ ของแคนาดา อาจเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรกับมือถือเพื่อเพลิดเพลินกับความบันเทิง iGaming ด้วยเงินจริงที่หลากหลาย

behemoth ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อให้รายละเอียดว่าโดเมน FanDuel.com ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการแอลกอฮอล์และการเล่นเกมแห่งออนแทรีโอเมื่อเดือนที่แล้วและได้เผยแพร่ในวันเดียวกับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดารอบปฐมทัศน์ เป็นเจ้าของตลาด iGaming ที่ได้รับการควบคุมใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์:

FanDuel Groupเปิดเผยว่าผู้สนใจรักการเดิมพันกีฬาในออนแทรีโอสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เพื่อดาวน์โหลดแอปเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่รองรับ iOS และ Android และวางเดิมพันเกมเดียวในกิจกรรมกีฬามากมายในเวลาใดก็ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้ดำเนินการยังระบุด้วยว่าความก้าวหน้านี้ขับเคลื่อนโดย แพลตฟอร์ม PlaySportsจากInternational Game Technology (IGT)และ ให้ ‘ คุณสมบัติการเดิมพันขั้นสูง ‘ แก่นักพนัน ซึ่งรวมถึงภาพข้อมูล อัตราต่อรอง และตัวเลือกการสตรีม นอกเหนือจากการเดิมพันSame Game Parlay ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เดินหน้า ‘ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชาวแคนาดากับกีฬาที่พวกเขารัก’

พันธมิตรที่ก้าวหน้า:

นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว FanDuel Group ประกาศว่าแอพเดิมพันกีฬาออนไลน์ยังมี ‘ การจ่ายเงินที่รวดเร็ว ‘ กับ Nuvei ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินที่มีสำนักงานใหญ่ในมอนทรีออล ซึ่ง มอบตัว เลือกการธนาคารที่ปลอดภัยจำนวนหนึ่งแก่ผู้ใช้ตั้งแต่ PayPal และ Interac ไปจนถึง Visa และ MasterCard ยักษ์ใหญ่ยังยืนยันอีกว่าทั้งหมดนี้ได้รับคำชมเชยโดยระบบการจัดการบัญชีผู้เล่น จาก GameAccount Networkผู้สร้างนวัตกรรมชาวอังกฤษที่ให้ผู้ใช้สามารถ ‘ ใช้หนังสือกีฬาและเงินรางวัลจากคาสิโนแทนกันได้’

อ่านแถลงการณ์จาก FanDuel Group…

“FanDuel Group มอบความเสี่ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์และเทคโนโลยีการซื้อขายเพื่อเสนอการเดิมพันฮอกกี้มืออาชีพ, เคอร์ลิง, ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, เบสบอล, กอล์ฟ, ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน, มวย, ฟุตบอลและเทนนิส แอปเดิมพันกีฬาของเราในออนแทรีโอนั้นเรียบง่าย ปลอดภัย และสะดวกสบายด้วยคุณสมบัติหลักหลายประการ”

คาสิโนเริ่มต้น:

FanDuel Group เปิดเผยว่าคาสิโนออนไลน์ ที่เหมาะกับมือถือ ที่FanDuel.comได้เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นในออนแทรีโอด้วยผลงานมากกว่า 250 เกมจากผู้พัฒนาที่โดดเด่นรวมถึงHigh 5 Games , Evolution Gaming Group ABและEveri Holdings Incorporatedว่าพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ของบริการนี้ครอบคลุมดีลเลอร์สดและ ชื่อ สล็อตที่ด้านบนของ ‘ เกมบนโต๊ะที่เป็นที่รู้จักมากมาย เช่น แบล็กแจ็กและรูเล็ต ‘ ที่จะขยายในไม่ช้า ‘ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหายอดนิยมจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง

คำแถลงจาก FanDuel Group อ่าน…

“ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม FanDuel Group เชื่อว่าการเป็นผู้นำจากแนวหน้าในด้านการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและการเล่นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเสียงของเราในอเมริกาเหนือสำหรับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ การเล่นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นจะเป็นแนวหน้าในการเข้าสู่แคนาดา ของ เรา และเราจะสนับสนุนให้ลูกค้าเปิดใช้งานเครื่องมือการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบเพื่อจัดการการเดิมพันออนไลน์ของพวกเขา”