เล่นสล็อต เทศกาลภาพยนตร์

เล่นสล็อต Joe Fedison เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ตัดสินใจว่าเทศกาลภาพยนตร์สามารถทำงานได้ในแอตแลนติกซิตี้ แม้ว่าเมืองนี้จะไม่มีโรงภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วก็ตาม เขาเริ่มงานรื่นเริงในปี 1997 ด้วยเทศกาลภาพยนตร์แอตแลนติกซิตีครั้งแรกและดำเนินต่อไปจนถึงปี 2548

ตอนนี้ความคิดของเขาถูกนำไปใช้โดยองค์กรสองแห่งที่นำภาพยนตร์จากทั่วโลกมาสู่แอตแลนติกซิตี การนำเสนอครั้งที่สามโดย Downbeach Film Festival เทศกาลภาพยนตร์แอตแลนติกซิตีปี 2010 จะมีขึ้นในวันที่ 15-17 ต.ค.

เทศกาลภาพยนตร์และดนตรีนานาชาติแอตแลนติกซิตี ซึ่งนำความสามารถทางดนตรีมาผสมผสาน และจะมีขึ้นในวันที่ 8-12 กันยายน โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณสมบัติของ Harrah’s Entertainment, Bally’s Atlantic City, Caesars Atlantic City, Harrah’s Resort และ Showboat คาสิโน-โรงแรม.

เทศกาลนี้มีภาพยนตร์มากกว่า 80 เรื่องและการแสดงดนตรี 16 เรื่อง ในบรรดาภาพยนตร์ ได้แก่Ice Grill สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดย Mark Bernardi และ Greg Santarsiero อดีตชาว Brigtine ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในฤดูใบไม้ผลิปี 2008 ในแอตแลนติกซิตี รวมถึง Resorts และ Tony’s Baltimore Grill และเข้าฉายในปีที่แล้วที่งานภาพยนตร์แอตแลนติกซิตี Cinefest ซึ่งเมืองแอตแลนติกซิตีแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัล Audience Award สำหรับ “Best of the Fest”

เทศกาลภาพยนตร์และดนตรีนานาชาติแอตแลนติกซิตีจะนำเสนอภาพยนตร์อิสระ 20 เรื่องและเรื่องสั้น 60 เรื่อง ภาพยนตร์จะนำเสนอในวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์ที่ 9-11 กันยายนที่โรงละคร Claridge และ Lucky’s Lounge และห้องบอลรูม Caesars Apollo/Zeus และ Mars/Venus

ชื่อเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่มีกำหนดการคือGreetings From The Shoreซึ่งเป็นละครที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางเหนือของเจอร์ซีย์ นักแสดงประกอบด้วยนักแสดงชื่อดัง Paul Sorvino ( Goodfellas, Nixon ) และ Jay O. Saunders ผู้มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ ( Glory, The Day After Tomorrow ) ตามเนื้อเรื่องโดยย่อ “ยังคงโศกเศร้าจากการตายของพ่อของเธอ เด็กสาวคนหนึ่งใช้เวลาช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วที่ชายฝั่งเจอร์ซีย์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปเรียนที่วิทยาลัย แต่เมื่อแผนของเธอพังทลาย เด็กสาวก็สะดุดเข้าสู่โลกลึกลับของทหารเรือรัสเซีย การพนันเดิมพันสูง และความรักที่คาดไม่ถึง”

การแสดงดนตรีประกอบด้วย Lushlife ผู้กำกับเสียงจากฟิลาเดลเฟีย; วงดนตรีจากนิวเจอร์ซีย์ Bender และวงดนตรีเต้นรำที่มีพลังสูง Belikos เพลงจะนำเสนอในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 9-10 กันยายนใน House of Blues และวันเสาร์ที่ 11 กันยายนที่ Caesars Circus Maximus

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามราตรีและการอภิปรายแบบวีไอพีจะประกาศในภายหลัง

ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ใกล้ตายสำหรับ Tony Orlando ที่จะเห็นชีวิตของเขาแวบวับต่อหน้าต่อตา

ใช้เวลาเพียง 50 ปีในธุรกิจการแสดง

Paley Center For Media ในเบเวอร์ลีฮิลส์ให้เกียรติออร์แลนโดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการหวนกลับในอาชีพที่คล้ายกับละครโทรทัศน์ A&E ที่มีจิตวิญญาณ Inside The Actor’s Studio

ทีละคน ออร์แลนโดและผู้ชมต่างเฝ้าดูช่วงเวลาสำคัญในช่วงครึ่งศตวรรษของเขาในฐานะผู้ให้ความบันเทิงที่เล่นบนจอขนาดใหญ่ เช่น การเปิดตัวครั้งแรกของเขาในปี 1961 กับดิ๊ก คลาร์กบนAmerican Bandstand ; ปรากฏตัวร่วมกับจอห์นนี่ คาร์สันในรายการ The Tonight Show ; บทบาทนักแสดงรับเชิญของเขาในซิทคอมยุค 80 ที่โด่งดังของ Bill Cosby; บรอดเวย์เปิดตัวในปี 1982 ในละครเพลง Barnum; และภาพสเก็ตช์ที่เขาแสดงในซีรีส์วาไรตี้ทางโทรทัศน์ร่วมกับฮีโร่ในวัยเด็กที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขากลายเป็นผู้ให้ความบันเทิง เช่น แจ็กกี้ กลีสันและจอร์จ เบิร์นส์

“พวกเขามีทุกอย่างอยู่ที่นั่น” ออร์แลนโดบอกแอตแลนติกซิตี้รายสัปดาห์ “พวกเขาไม่ได้พลาดอะไร ฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดตลก แต่มันเหมือนหนังชีวิตฉันเลย มันเคลื่อนไหวมากในวิธีที่พวกเขาทำ มันทำให้ฉันมีน้ำตา ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก และฉันก็ไม่ค่อยรู้สึกแบบนั้น”

เป็นค่ำคืนแห่งการไตร่ตรองและครุ่นคิดของนักร้องวัย 66 ปี ผู้ซึ่งแยกทางกับชีวิตในสายงานธุรกิจมาแล้วสี่ตอน: ในวัย 16 ปีที่ก้าวข้ามผ่านเพลง “Halfway To Paradise” ใน ค.ศ. 1961 ในฐานะ A&R ชายวัย 19 ปีของ CBS Records ซึ่งช่วยชี้แนะแนวทางการทำงานในยุคแรกๆ ของศิลปินอย่าง Carole King และ James Taylor; ในฐานะผู้นำของกลุ่มป๊อปปี 1970 Tony Orlando และ Dawn; และสุดท้ายในฐานะนักแสดงเดี่ยวที่ยังคงเติมเต็มโชว์รูมและโรงภาพยนตร์ทั่วโลก

“การมีช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองเป็นเรื่องหนึ่ง” เขากล่าวในตอนเย็น “แต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระลึกว่างานทั้งหมดทำไปมากเพียงใด และความสุขที่ฉันได้รับจากมันมากเพียงใด และฉันรู้สึกขอบคุณมากเพียงใด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจยังคงเป็นพาดหัวข่าวและยังคงทำงานให้มากที่สุดเท่าที่ฉันทำ”

แม้ว่าปีของเขาในฐานะศิลปินแผ่นเสียงที่มีภาระผูกพันโดยพื้นฐานแล้วจะใช้เวลาไม่ถึงทศวรรษ ออร์แลนโดและอดีตคู่หูของเขา Telma Hopkins และ Joyce Vincent Wilson ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกในวัฒนธรรมป๊อปด้วยซิงเกิ้ลฮิตที่มีเพลง “Knock Three Times”, “Candida” ,” “เขาไม่รักคุณ” และ “ยิปซีโรส” โอ้ และมีเพลงเล็กๆ น้อยๆ ในปี 1973 ที่เรียกว่า “ผูกโบว์สีเหลือง (‘Round the Old Oak Tree)” ซึ่งยังคงเป็นเพลงสากลเพื่ออิสรภาพ และเป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกปิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเพลงที่บันทึก

โทนี่ ออร์แลนโดและดอว์นยังทิ้งร่องรอยไว้ทางโทรทัศน์ด้วยรายการซีบีเอสยอดนิยมในช่วงต้นทศวรรษ 70 ซึ่งเป็นซีรีส์วาไรตี้หลากหลายเชื้อชาติชุดแรกในประวัติศาสตร์ของสื่อ

แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้เป็นเพียงเตียงของริบบิ้นสีเหลืองสำหรับเทศกาลออร์ลันโดเสมอไป อาชีพของเขามีช่วงเวลาที่มืดมนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของเพื่อนรัก เฟรดดี้ พรินซ์ นักแสดงตลกจากบาดแผลกระสุนปืนโดยอุบัติเหตุหรือจากบาดแผลเอง

หลังจากการเสียชีวิตของ Prinze ในปี 1977 ออร์แลนโดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อเลิกเสพโคเคน และเมื่อธุรกิจดนตรีและการบันทึกเสียงเริ่มแปรสภาพเป็นอุตสาหกรรมที่ดูเหมือนจะผ่านพ้นเขาไปในปลายทศวรรษ 1980 เขาก็ถือว่าเกษียณอายุโดยสังเขป

แต่ด้วยการขยายตัวของคาสิโนชนพื้นเมืองอเมริกันในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ออร์แลนโดพบว่าตัวเองมีงานมากเท่าที่เขาต้องการ และเขายังคงสร้างชื่อเสียงให้กับการแสดงสดที่มีพลังและไม่ตกเป็นเหยื่อของเขา

ออร์แลนโดที่พาดหัวข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ต.ค. ที่แอตแลนติกซิตี้ ฮิลตัน รู้ดีว่าทุกครั้งที่ขายหมด เขาจะท้าทายหลักการของวงการบันเทิงแบบเก่าที่บอกว่านักแสดงทำได้ดีพอๆ กับสถิติเพลงฮิตล่าสุดของเขา จิมมี่ คาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีเป็นครั้งสุดท้ายที่เขามีเพลงฮิตที่มีความหมายในชาร์ตเพลงป็อป และออร์แลนโดก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงสามารถรักษาอาชีพการงานไว้ได้นานหลังจากที่นักแสดงคนอื่นๆ ที่มีประวัติคล้ายคลึงกันหายไปจากสายตา

แต่เขามีทฤษฎี

“คำตอบเดียวที่ฉันสามารถให้คุณได้คือฉันไม่เคยหยุดงานแสดงเลย” เขากล่าวระหว่างคุยโทรศัพท์ก่อนทำการแสดงที่บัตรหมดเกลี้ยงในวันเสาร์ที่แล้วที่เมือง Zanesville รัฐโอไฮโอ “และผู้คนก็รู้ พวกเขารู้ว่าฉันจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง”

การสร้างสายสัมพันธ์อันอบอุ่นกับผู้ชมแต่ละคนในขณะที่เขาขึ้นเวทีอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ความนิยมของเขาไม่เคยลดลง

“ฉันคิดว่าพวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับฉันเหมือนกับที่ฉันทำกับพวกเขา” เขาคาดเดา “ฉันคิดว่ามีมิตรภาพที่แท้จริงที่นั่น ไม่ใช่แฟนคลับ แต่เป็นมิตรภาพ”

นอกจากนี้ แม้จะอยู่ในธุรกิจมา 50 ปีแล้ว ออร์แลนโดก็ยังสนุกกับการเดินทาง ซึ่งแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆ ที่ต้องถูกลากไปกับการทัวร์และกรีดร้อง

“ฉันชอบเห็นสถานที่ใหม่ๆ และชอบที่จะกลับไปในที่ที่ฉันเคยไปมาแล้วหลายร้อยครั้ง” เขากล่าว “ฉันชอบพักในโรงแรม ฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้า แต่ฉันชอบถนน”

ฤดูใบไม้ร่วงทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นเวลาสำหรับเทศกาล การแสดง Boardwalk การวิ่งมาราธอนในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตี และงานเลี้ยงวันฮาโลวีน และนั่นไม่ได้พูดถึงแม้แต่นักแสดงหน้าใหม่อย่าง Phish และ Justin Beiber ที่แสดงที่ Boardwalk Hall ของแอตแลนติกซิตี นี่คือรายการกิจกรรมที่เฉลิมฉลองฤดูกาลและควรช่วยให้คุณลืมว่าฤดูหนาวกำลังมาถึง

ตุลาคม

• สัปดาห์วิคตอเรียประจำปีครั้งที่ 38 , 8-14 ต.ค., สถานที่ต่างๆ, Cape May

ทัวร์และกิจกรรมสุดอลังการ 10 วันของ Cape May ที่เฉลิมฉลองไลฟ์สไตล์วิคตอเรียน Capemaymac.org

• Smithville Irish Festival , 9 ต.ค. , Smithville อันเก่าแก่และ Village Greene

มีตลาดไอริชซึ่งมีสินค้าหลากหลาย รวมถึงดนตรีในสองสถานที่และงานเต้นรำที่เป็นมิตร Feis นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 9–31 ต.ค. สมิธวิลล์จะนำเสนอรถไฟฮัลโลวีนทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. – 18.00 น. smithvillenj.com

• เทศกาล อาหารทะเลและดนตรีเสาร์ที่ 9 ต.ค. The Wildwoods

เทศกาลฟรีที่ถนนแอตแลนติก พร้อมการแสดงดนตรีสด คนทำงานฝีมือ ผู้ขายอาหาร Kidz Korner การแข่งขันกินพายและซุปข้น gwcoc.com

• Indian Summer Weekend and Fall Block Party วัน ที่9-11 ต.ค. Ocean City

ช่างฝีมือ ผู้ขายอาหาร ดนตรี และอื่นๆ กว่า 400 ราย ocnj.us

• เทศกาลแสดงฟักทอง South Jersey 9-10 ต.ค. Egg Harbor City

จัดขึ้นเวลา 10.00 น. – 18.00 น. ที่ลานแสดงนิทรรศการ 4-H Atlantic County งานแสดงสำหรับศิลปินและช่างฝีมือท้องถิ่น การแสดงสด และการประกวด Pumpkin Dessert Baking sjpumpkinshow.com

• เหตุการณ์ฤดูใบไม้ร่วงที่ลี้ภัยสัตว์ป่าแห่งชาติ Edwin B. Forsythe

Bird Walksในวันเสาร์ถึง 30 ต.ค.; Campfire Sing-Alongวันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 22 & 29; และBig Sit Day วันที่ 10 ต.ค. ซึ่งผู้เข้าร่วมจะยังคงอยู่ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 ฟุต พร้อมระบุนกทั้งหมดที่มองเห็นหรือได้ยิน โทร 748-1535 หรือ 652-8657 ต่อ 10 สำหรับเหตุการณ์และข้อมูลเพิ่มเติม

• Fab ’50s Weekend , 15-17 ต.ค. The Wildwoods

วันหยุดสุดสัปดาห์ประจำปีเพื่อยกย่อง Oldies สีทองในสถานที่ต่างๆ ด้วยผู้ขาย เล่นสล็อต งานแสดงรถคลาสสิก ผู้ขายอาหาร ดนตรีสด และ Chubby Checker หนึ่งเดียวเท่านั้น gwcoc.com _

• Wildwoods Country Music Weekend , 22-23 ต.ค. The Wildwoods

วันศุกร์: ปาร์ตี้เต้นรำ Starlight Roadhouse เวลา 20.00 น. 12 เหรียญ วันเสาร์: 11.00 น. – 17.00 น. เทศกาลในประเทศฟรีที่ Fox Park โดยมีนักดนตรีสดขายเครื่องแต่งกายคันทรี ของที่ระลึก งานฝีมือ อาหาร และอื่นๆ เย็นวันเสาร์: 19.00 น. Sawyer Brown ที่ Oceanfront Arena ของ Wildwoods Convention Center $42.95 สำหรับที่นั่งในอารีน่า และ $52.95 สำหรับที่นั่งบนพื้น เยี่ยมชมWildwoodsCountry.com

• Sea Isle Oktoberfest , 23 ต.ค. เมือง Sea Isle

หอการค้าเมือง Sea Isle จัดงาน Oktoberfest ประจำปี seaislecitynj.us

• AC Cinefest วัน ที่15-17 ต.ค. ห้องฉายภาพยนตร์ที่ Resorts Casino Hotel, Atlantic City

เทศกาลประจำปีครั้งที่สามจะฉายภาพยนตร์สั้นและสารคดี 40 เรื่อง รวมถึงเรื่องราวความสำเร็จในภาพยนตร์ เช่น Chris Mulkey ผู้เล่น Boss Frank Hague ในBoardwalk Empire downbeachfilmfestival.org

• HCSV Pumpkin Fest , 16 ต.ค. หมู่บ้าน Cold Spring อันเก่า แก่

เทศกาลภาพวาดฟักทอง เกมสำหรับเด็ก ผู้ขายอาหาร และช่างฝีมือหลากหลาย hcsv.org

• แอตแลนติกซิตี้มาราธอน 17 ต.ค. แอตแลนติกซิตี้

การกลับมาอีกครั้งในปีที่ 52 การวิ่งมาราธอนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศนำเสนอเส้นทางใหม่ที่ไม่เพียงแต่มีนักวิ่งแข่งขันกันบนทางเดินริมทะเลแอตแลนติกซิตีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเท่านั้น แต่ยังต้องเดินทางผ่านหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการรับรองจาก USA Track & Field ซึ่งเน้นที่มหาสมุทร อ่าวด้านหลัง และทุกสิ่งใน ระหว่าง. acmarathon.org _

• Noyes Museum Family Fun Day , 23 ต.ค. , Oceanville

นำเสนอภาพวาดฟักทอง ขบวนพาเหรดชุดฮัลโลวีน ศิลปะและงานฝีมือสำหรับเด็กแบบลงมือปฏิบัติ และอีกมากมาย noyesmuseum.org .

• Oktoberfest ประจำปี ครั้งที่ 7 วัน ที่23-24 ต.ค. ห้องทรัมป์ทัชมาฮาลแกรนด์บอลรูม

เพียง $5 และรวมอาหารและเบียร์แท้ๆ ตลาดในเยอรมัน และดนตรีสดส่งตรงจาก Deutschland trumptaj.com

• วันหยุดสุดสัปดาห์ Wildwoods Halloween 28-31 ต.ค. The Wildwoods

วันพฤหัสบดี เวลา 18:30 น. เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีประจำปี ครั้งที่ 5 ผู้เข้าร่วมนำยานพาหนะที่ตกแต่งฮาโลวีนมาที่ลานจอดรถท่าเรือ Wildwood Crest ที่ถนน Heather และ Ocean Ave. สำหรับการหลอกลวงหรือปฏิบัติจากท้ายรถ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฮาโลวีน ดีเจ เครื่องดื่มและของรางวัลมอบให้แก่ยานพาหนะที่ตกแต่งอย่างดีที่สุด งานนี้ฟรี แต่ต้องลงทะเบียนรถล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วม กรุณาโทร 523-0202 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วันศุกร์ Wildwoods จะจัดขบวนพาเหรดฮาโลวีนประจำปีครั้งที่ 30 ตามด้วยงาน Halloween Fun Fair ฟรีที่ศูนย์การประชุม Wildwoods ซึ่งตั้งอยู่ที่ w4501 Boardwalk ใน Wildwood ขบวนพาเหรดมีกำหนดเริ่มเวลา 18:15 น. ที่ Wildwood และ Pacific Avenues ไปทางใต้และสิ้นสุดที่ Wildwoods Convention Center

วันอาทิตย์ Greater Wildwood Elks จะจัดบ้านผีสิงฮาโลวีนฟรีที่ Elks Lodge ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1st และ New Jersey Avenues ใน North Wildwood ผู้หลอกลวงหรือผู้หลอกลวงสามารถเดินผ่าน “บ้านผีสิง” และรับขนมได้ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 729-2170

• ฟิช , 29-31 ต.ค., Boardwalk Hall, Atlantic City

คอนเสิร์ตฮัลโลวีนของ Phish เป็นตำนาน และการแสดงในปีนี้ที่ Boardwalk Hall จะตรงกับช่วงปิดท้ายของทัวร์ ฟิช . คอม

• Ghost Stories & Lighthouse Climbs , 30 ต.ค., Absecon Lighthouse, AC

ฟังเรื่องผี “เรื่องจริง” ที่กระตุ้นให้ผู้ชมมาชมรายการGhost Huntersและปีนหอคอยเพื่อค้นหาหลักฐานของคุณเอง สำรองที่นั่ง abseconlighthouse.org _

• ขบวนพาเหรดสัตว์เลี้ยงประจำปีครั้งที่ 8 , 30 ต.ค. ประวัติศาสตร์ Smithville และ Village Greene

ขบวนพาเหรดจะมีสัตว์เลี้ยงมากกว่า 100 ตัว สัตว์เลี้ยงจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 21 ต.ค. smithvillenj.com

พฤศจิกายน

• Toby Keith กับ Rodney Atkins , 12 พ.ย., Boardwalk Hall

Toby Keith ซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศนำ American Ride Tour ไปที่ Boardwalk Hall ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น. tobykeith.com

• การแสดงรถบ้านและรถบ้านในแอตแลนติกซิตี วันที่ 12-14 พ.ย. เอซี คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

การขาย RV Super Sale สำหรับฤดูใบไม้ร่วงในแอตแลนติกซิตีประจำปีครั้งที่ 17 มีรถบ้านมากกว่า 150 คัน รวมถึงรถบ้านคลาส A, B & C รถพ่วงสำหรับเดินทาง ล้อที่ 5 โมเดลสำหรับจอด และแคมป์แบบพับได้ พื้นที่ตั้งแคมป์จากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะแสดงด้วย ราคาตั๋ว: ผู้ใหญ่: $10, เด็ก 12-17: $7, เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี: เข้าฟรี เยี่ยมชมAccenter.com

• ช่วงบ่ายกับ ‘Quiet Thunder ‘ 14 พ.ย. เวลา 14.00 น. ประภาคาร Absecon

เพลิดเพลินกับการนำเสนอฟรีที่สร้างแรงบันดาลใจโดย Dick “Quiet Thunder” Gilbert สมาชิกท้องถิ่นของชนเผ่า Lenni Lenape abseconlighthouse.org _

• รับประทานอาหารร่วมกับเชฟ Beaujolais Nouveau, 19 พ.ย., Renault Winery, Egg Harbor City

งานเลี้ยงอาหารค่ำสาธิตสุดพิเศษพร้อมการจับคู่ไวน์และอาหาร สำรองที่นั่ง renaultwinery.com

• จัสติน บีเบอร์ , 19 พ.ย., 19.00 น. Boardwalk Hall

จับบีเบอร์ฟีเวอร์ โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงวันที่ ตั๋วที่ซื้อก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับวันที่กำหนดใหม่ในวันที่ 20 พ.ย. จะถือเป็นวันที่ใหม่ bieberfever.com .

• มวย: Sergio Martinez กับ Paul Williams II, 20 พ.ย., Boardwalk Hall

ในฐานะแชมป์โลกรุ่นมิดเดิ้ลเวทของสภามวยโลก (WBC) มาร์ติเนซ จะปกป้องตำแหน่งของเขา boardwalkhall.com

• Bob Dylan , 26 พ.ย., Borgata

นักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับมาที่Borgata ในวันรุ่งขึ้นหลังวันขอบคุณพระเจ้าระหว่างช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เขาเดินทางขึ้นฝั่งตะวันออก bobdylan.com

• Legends Classic Basketball Championship วัน ที่26-27 พ.ย. Boardwalk Hall

Syracuse, Michigan, Georgia Tech และ UTEP จะแข่งขันใน 2010 Legends Classic ซึ่งปิดท้ายด้วย Championship Rounds ที่ Boardwalk Hall boardwalkhall.com .

• ฮอลิเดย์ ฮู ปลา , 27 พ.ย., The Wetlands Institute, Stone Harbor

กิจกรรมแสนสนุกสำหรับครอบครัวที่มีช่างฝีมือ เกม สัตว์มีชีวิต ขี่รถไฟ ถ่ายรูปกับซานต้า และร้านซานต้าลับๆ พื้นที่ชุ่มน้ำ sinstutute.org

• The Walk Holiday Kickoff Party , 30 พ.ย. เวลา 17.00 – 17.00 น. ศูนย์การค้าแอตแลนติกซิตี: The Walk

เข้าร่วม Atlantic City Outlets: The Walk เพื่อเริ่มเทศกาลวันหยุด เพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม ความบันเทิงในวันหยุด และพิธีจุดไฟต้นไม้ ค่าเข้าชม: บริจาคของเล่นที่ยังไม่ได้ห่อให้กับโครงการของเล่นสำหรับเด็กแอตแลนติกเคาน์ตี้ ฝากของเล่นชิ้นใหม่ของคุณที่ T-Mobile Store ที่ Baltic Avenue

ที่อาศัยอยู่ในและรอบ ๆ แอตแลนติกซิตี — หรือแม้กระทั่งการมาที่นี่ — เรามักจะเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่โฆษณาดาราดังมากมายและการแสดงชุดที่มาถึงคาสิโน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เรามักจะไม่เห็นคือผู้คนจำนวนมากในพื้นที่ของเราที่อยู่เบื้องหลัง ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในชุมชนของเรา และช่วยสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น พวกเขาคือ “ผู้ขับเคลื่อน” และ “ผู้เขย่า” และในทุกๆ คืนของสัปดาห์ คุณจะพบงานสร้างเครือข่ายในภูมิภาคของเรา ซึ่งมีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ “ผู้สร้างความแตกต่าง” เหล่านี้ แต่ในวันศุกร์ที่ 15 ต.ค. คุณจะมีโอกาสพบกับพวกเขาทั้งหมด

The Palm Restaurant ซึ่งตั้งอยู่ใน The Quarter ที่ Tropicana จะจัดงาน “Movers. เชคเกอร์ ผู้สร้างความแตกต่าง” เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อประโยชน์ของ Gilda’s Club of South Jersey

ไม่เพียงแต่คุณจะได้พบปะกับบุคคลที่มีความกระตือรือร้นเหล่านี้ แต่คุณยังจะได้ช่วยเหลืองานที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย รวมอยู่ในงานระดมทุนเป็นอาหารกลางวันแบบนั่งลงซึ่งมีอาหารที่ได้รับรางวัลของปาล์มตลอดจนโอกาสในการเข้าร่วมการประมูลแบบเงียบ ๆ นอกจากนี้ยังมีการประมูลที่ไม่เหมือนใครเพื่อโอกาสในการทาสีบนผนังของร้านอาหารพร้อมกับภาพล้อเลียนที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ของ Palm

งานนี้ยังรวมถึงการแสดงความเคารพเป็นพิเศษต่อหนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของ Gilda’s Club, Kevin DeSanctis, CEO ของ Revel Entertainment เขาจะได้รับเกียรติสำหรับการอุทิศ การสนับสนุน และการสนับสนุนองค์กรที่ให้การสนับสนุนและโครงการต่างๆ สำหรับผู้คนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็ง

Gilda’s Club ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับชาติ ได้รับการตั้งชื่อตาม Gilda Radner ผู้ล่วงลับไปแล้ว นักแสดงตลก Saturday Night Live อันเป็นที่รัก ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 1989 Gilda’s Club South Jersey เปิดให้ทุกคนที่สัมผัสกับโรคมะเร็งรวมถึงสมาชิกในครอบครัว และเพื่อน ๆ.

พอล แซนด์เลอร์ ผู้จัดการทั่วไปของ Palm และผู้ได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้ว กล่าวว่า เขาภูมิใจที่จะนำเสนอร้านอาหาร อาหาร และพนักงานของเขาสำหรับ “งานที่คุ้มค่า” นี้

เขากล่าวเสริมว่า: “ในช่วงหกปีที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้บริจาคร้านอาหาร เซิร์ฟเวอร์ และอาหารของเราเพื่อสนับสนุนการทำงานที่ยอดเยี่ยมของ Club South Jersey ของ Gilda”

แม้แต่ในระดับประเทศ ร้านอาหารเดอะปาล์ม รวมทั้งร้านต้นตำรับในนิวยอร์ก ต่างก็ให้ความสำคัญกับการทำบุญ และได้ช่วยระดมเงินกว่า 2 ล้านดอลลาร์เพื่อการกุศลที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทั่วประเทศ Palm ในท้องถิ่นระดมทุนได้มากกว่า 65,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้วสำหรับ Gilda’s Club of South Jersey

การวางแผนงานประจำปีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่ Phyllis Lacca แห่ง Masterpiece Advertising และทีมงานของเธอภูมิใจที่ได้รับงานนี้ในแต่ละปี

“The Palm Restaurant เชื่อว่าความเอื้ออาทรเป็นรากฐานที่สำคัญของการต้อนรับ” Lacca กล่าว “ในฐานะตัวแทนประชาสัมพันธ์ของ The Palm Restaurant มันเป็นความรับผิดชอบของฉันที่จะแนะนำองค์กรการกุศลให้พวกเขาให้การสนับสนุน ฉันเชื่อมั่นใน ‘การเติบโตในท้องถิ่น’ ดังนั้นการตัดสินใจในขณะนั้น — เมื่อห้าปีที่แล้ว — คือ Club South Jersey ของ Gilda ด้วยการสนับสนุนจากผู้จัดการทั่วไป พอล แซนด์เลอร์ นี่เป็นมื้ออาหารกลางวันครั้งที่หกของเรา เราตั้งชื่อเหตุการณ์ว่า ‘Movers. เชคเกอร์ ผู้สร้างความแตกต่าง.’ และแน่นอนว่าเป็นงานอาหารกลางวันแห่งปีที่มีผู้เคลื่อนไหวและเชคเกอร์มากมาย!”

ค่าเข้าชมงานการกุศลที่มีระดับนี้จำกัดผู้ตอบแบบสำรวจ 250 คนแรกและจำหน่ายหมดทุกปี ตั๋วราคา 125 ดอลลาร์ต่อคน และการบริจาคทั้งหมดสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ สำหรับข้อมูลกิจกรรมและซื้อบัตรเข้าชมgildasclubsouthjersey.org

นี่เป็นเวลาสำหรับคุณที่จะพักรับประทานอาหารกลางวันและออกไปเที่ยวกับผู้ย้ายถิ่น ผู้เขย่า และผู้ผลิตที่แตกต่างกันของแอตแลนติกซิตี เพื่อหาอาหารที่ดี การสร้างเครือข่าย และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อการกุศล ซื้อตั๋วตอนนี้เพราะอาจจะขายหมดแล้ว (อีกครั้ง) ในเร็วๆ นี้