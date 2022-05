เล่นรูเล็ต Norfolk ผลักดัน Pamunkey

เล่นรูเล็ต ในเดือนกันยายน ชนเผ่าตกลงที่จะจ่ายเงินเกือบ 10 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อที่ดินริมน้ำจากเมือง ปูทางที่จะนำรีสอร์ทแบบบูรณาการมาสู่พื้นที่ Harbor Park ริมฝั่งแม่น้ำเอลิซาเบธ ในเวลานั้น Pamunkey ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกสถานที่เล่นเกมเชิงพาณิชย์หรือเกมชนเผ่า คาสิโนชนเผ่ามีการรักษาภาษีของรัฐบาลกลางที่ดีกว่าคู่หูทางการค้าของพวกเขา

อเล็กซานเดอร์ได้ทำการตัดสินใจดังกล่าวสำหรับชนเผ่าในขณะที่ลดขอบเขตของโครงการคาสิโนนอร์ฟอล์กอย่างมีนัยสำคัญ

หลังจากการศึกษาของ JLARC และตระหนักว่าขอบเขตของโครงการจะเปลี่ยนเส้นทางการค้า [มัน] สมเหตุสมผลมากขึ้นสำหรับทั้งเผ่า Pamunkey และเมือง Norfolk” สมาชิกสภา Tommy Smigiel กล่าวในโพสต์บน Facebook

การศึกษาของ JLARC Smigiel อ้างถึงคือการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากฎหมายร่วมแห่งเวอร์จิเนีย (JLARC) ซึ่งเป็นรายงาน 200 หน้าที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อตรวจสอบการขยายตัวของเกมในเครือจักรภพ

ความคาดหวังน้อยลง

การตรวจสอบ JLARC สรุปว่าตัวเลือกการเล่นเกมคาสิโนมากขึ้นสามารถทำงานได้ในเวอร์จิเนีย แต่ยังเตือนเมืองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้สร้างความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผล

ในขั้นต้น Norfolk และ Pamunkey Tribe หวังว่าจะได้อสังหาริมทรัพย์เกมมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ที่จะสร้างงานถาวร 3,500 ตำแหน่งด้วยเงินเดือนประจำปีที่ 141 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่สร้างรายได้ 825 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดย 33 ล้านดอลลาร์จะไปที่เมือง

อเล็กซานเดอร์กล่าวในการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนว่าโครงการนี้น่าจะมีมูลค่าเพียง 200 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกันก็มีงานอุปถัมภ์ 1,000 ตำแหน่ง มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการหารายได้ด้วย

ข้อดีอีกอย่างในคืนนี้ก็คือรายได้ที่อาจเกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้สูตรการหารายได้ใหม่ที่เราสร้างขึ้นสำหรับโรงเรียนของรัฐนอร์ฟอล์ก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงแยกต่างหากว่าควรไปที่ใดที่รายได้ภาษีควรไป” Smigiel กล่าวในโพสต์ Facebook ของเขา

ข้อตกลงระหว่างชนเผ่าและเมืองในเดือนกันยายนจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราภาษีที่ต่ำกว่าที่สัญญาไว้สี่เปอร์เซ็นต์พร้อมป้ายราคา 700 ล้านดอลลาร์

ยังคงทำงานให้เสร็จ

การเล่นเกมคาสิโนยังคงถูกห้ามในเวอร์จิเนีย แต่มีโมเมนตัมสำหรับการออกกฎหมายที่เสนอโดย Sen. Louise Lucas, D-Portsmouth เพื่อเปลี่ยนสิ่งนั้น หากใบเรียกเก็บเงินของเธอได้รับการอนุมัติ มันจะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมืองบริสตอล, แดนวิลล์, พอร์ตสมัธ, นอร์ฟอล์ก และริชมอนด์ – พื้นที่ที่จะตั้งคุณสมบัติการเล่นเกมของเวอร์จิเนีย – โอกาสในการอนุมัติหรือปฏิเสธแผนการเหล่านั้นในการลงคะแนนเสียงในปี 2020

Hard Rock International ถูกกำหนดให้เป็นผู้ดำเนินการสถานที่เล่นเกมที่วางแผนไว้ 250 ล้านดอลลาร์ในพอร์ตสมัธ

สำหรับ Norfolk สภาเมืองจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาคาสิโนอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม

ปี 2019 เป็นปีแรกของแขกที่เข้าพักในแอตแลนติกซิตี้ มีเก้าทางเลือกในการวางเดิมพัน Hard Rock อดีต Trump Taj Mahal และ Ocean Casino Resort อดีต Revel ทั้งคู่เปิดในเดือนมิถุนายน 2018

รายรับจากการเล่นเกมรวมบนบก (GGR) เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนที่ 2.47 พันล้านดอลลาร์ – เพิ่มขึ้น 7.1% เล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตและการพนันกีฬา และอุตสาหกรรมเกมในแอตแลนติกซิตี้ได้รับรางวัลมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์

แต่มีด้านมืดกว่าเงินสดของคาสิโนที่ถูกเก็บไว้ข้างบ้าน กำไรจากการดำเนินงานรวม – การวัดความสามารถในการทำกำไรของสถานที่ให้บริการแต่ละแห่งเมื่อรวมการเล่นเกมและการดำเนินงานของรีสอร์ท – ลดลง และผู้เชี่ยวชาญหลายคนตั้งคำถามว่าคาสิโนทั้งเก้าแห่งจะอยู่รอดในปี 2020 ได้หรือไม่

เก้าชีวิต

ข้อดีของตลาดเกมที่ขยายตัวของแอตแลนติกซิตีคืองานมากขึ้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม Hard Rock และ Ocean Casino มีพนักงาน 6,675 คน

คาสิโนของแอตแลนติกซิตีมีพนักงาน 26,804 คน อย่างไรก็ตาม ลดลงเกือบสี่เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว – ลดลง 1,006 ตำแหน่ง

หลังจากการว่าจ้างอย่างบ้าคลั่งเพราะฮาร์ดร็อคและโอเชี่ยนคาสิโน อสังหาริมทรัพย์ก็มีขนาดกำลังแรงงานที่เหมาะสม Rummy Pandit กรรมการบริหารของ Lloyd D. Levenson Institute of Gaming, Hospitality and Tourism ที่ Stockton University ใน New เจอร์ซีย์.

คาสิโนทั่วเมืองกำลังพยายามลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นยังคงหดตัว ข้อมูลที่จัดทำโดย New Jersey Division of Gaming Enforcement (DGE) เปิดเผยว่าผลกำไรลดลงตลอดสามไตรมาสของปีนี้ที่ Bally’s (-27.4 เปอร์เซ็นต์), Caesars (-23.2 เปอร์เซ็นต์), Golden Nugget (-1.5 เปอร์เซ็นต์), Harrah’s (-24.4 เปอร์เซ็นต์) เปอร์เซ็นต์), รีสอร์ท (-11 เปอร์เซ็นต์) และทรอปิคานา (-4 เปอร์เซ็นต์)

Borgata ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น 2.3% เป็นคาสิโนแห่งเดียวในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีเพื่อเพิ่มผลกำไรในปี 2019 โดยรวมแล้ว กำไรจากการดำเนินงานรวมทั้งหมด 484.5 ล้านดอลลาร์ – ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับเก้าเดือนเดียวกันในปี 2018

ความกังวลเพิ่มขึ้น

Jim Allen ซีอีโอของ Hard Rock และมหาเศรษฐี Golden Nugget เจ้าของ Tilman Fertitta ต่างก็แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจ ของAtlantic City

Fertitta เชื่อว่าเมืองนี้สามารถรองรับคาสิโนได้เพียงเจ็ดแห่งเท่านั้น ในขณะที่อัลเลนกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่า “ตรงไปตรงมา เราผิดหวังกับแอตแลนติกซิตี้ ไม่มีทางอื่นที่จะพูดมันได้”

Hard Rock International ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Seminole Tribe ในฟลอริดา ทุ่มเงินกว่า 500 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงรีสอร์ทจากการตกแต่งในธีมอินเดียที่ชื่อว่าทัชมาฮาล อัลเลนตำหนิเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าไม่สนับสนุนการลงทุนให้ดีกว่านี้

เป็นเรื่องน่าละอายที่พวกเขาไม่ได้ลุกขึ้นสู้ในโอกาสของบริษัทที่เข้ามา โดยทุ่มเงิน 500 ล้านดอลลาร์เข้าเมือง” อัลเลนประกาศ

David Schwartz ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมจาก University of Nevada Las Vegas กล่าวว่าเวลาจะบอกอนาคตของ Atlantic City

“ฉันคิดว่าเราจะเห็นเมืองยังคงปรับให้เข้ากับแนวการพนันใหม่ การเดิมพันกีฬาและการเดิมพันออนไลน์จะยังคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้น” ชวาร์ซบอกกับAPในสัปดาห์นี้ “อะไรก็ตามที่ทำให้ผู้คนมีเหตุผลในการเยี่ยมชมแอตแลนติกซิตี้ด้วยตนเองเมื่อมีสถานที่มากมายให้เล่นการพนันใกล้บ้าน – รวมทั้งบ้าน – จะเป็นกุญแจสำคัญ

เมื่อนาฬิกาบอกเวลา 13.00 น. ET วันพุธ Harrah’s Hoosier Park Racing and Casino จะเปิดเกมบนโต๊ะ 28 เกม ในเวลาเดียวกัน Indiana Grand Racing and Casino จะเฉลิมฉลองการเปิดเกมบนโต๊ะ 43 เกม การเพิ่มเกมบนโต๊ะยังหมายถึงงานหลายร้อยงานที่เพิ่มในสองแทร็กตอนกลางของรัฐอินเดียนา

เกมบนโต๊ะต้องขอบคุณผู้ร่างกฎหมายเกมที่ขยายออกไปเมื่อปีที่แล้ว นอกเหนือจากการอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาและปูทางสำหรับคาสิโนบนบกใน Gary และ Terre Haute แล้ว ยังเร่งกระบวนการอนุมัติสำหรับแทร็กเพื่อเสนอเกมบนโต๊ะสดเช่น แบล็คแจ็ค รูเล็ต แคร็ปส์ และบาคาร่า

ก่อนหน้านี้ กฎหมายของรัฐอินเดียน่าห้ามไม่ให้แรซิโนเสนอเกมบนโต๊ะจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 Hoosier Park ได้เสนอสล็อตและเกมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ มาตั้งแต่ปี 2008 Indiana Grand ได้เปิดสถานที่เล่นเกมในอีกหนึ่งปีต่อมา

คณะกรรมการการเล่นเกมอินเดียนา (IGC) อนุมัติอย่างเป็นทางการการร้องขอสำหรับทั้งสองแทร็กเพื่อเสนอเกมบนโต๊ะในการประชุมวันที่ 17 ธันวาคม

Indiana Grand ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชลบีวิลล์ อยู่ห่างจากอินเดียแนโพลิสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 ไมล์ Hoosier Park ใน Anderson อยู่ห่างจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 ไมล์ Caesars Entertainmentเป็นเจ้าของทั้งสองคุณสมบัติ

ซีซาร์จับตาการขยายตัว

ตามบันทึกทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกฎหมายการเล่นเกมใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐอินเดียน่าคาดว่าเกมบนโต๊ะจะสร้างรายได้ 6.4 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนทั่วไปของรัฐในช่วงหกเดือนแรก

สำหรับปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเริ่มในเดือนกรกฎาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐคาดว่าจะมีรายได้ 12.6 ล้านดอลลาร์ นั่นคือประมาณ 1 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่พวกเขาคาดหวังว่าการเดิมพันกีฬาทั่วทั้งรัฐจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 21

และเป็นไปได้ที่ racinos จะสามารถผลิตได้มากขึ้น การเพิ่มเกมบนโต๊ะที่สนามแข่งทำให้เกมเหล่านั้นอยู่ห่างจากเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง

ฉันคิดว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างรวดเร็วว่าตลาดสามารถรองรับเกมบนโต๊ะได้สองถึงสามเท่าของจำนวนที่เราตั้งไว้ในปัจจุบัน” Dan Nita ประธานระดับภูมิภาคของ Caesars Entertainment กล่าวกับAssociated Press

ตามกฎหมายของรัฐ นักแข่งไม่สามารถมีที่นั่งมากกว่า 2,200 ที่นั่งสำหรับการเล่นเกม ตามรายงานรายได้เดือนพฤศจิกายนของ IGC Indiana Grand มีเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 2,020 เครื่อง Hoosier Park มี 1,486

Racinos ผู้เสียภาษีรายใหญ่อยู่แล้ว

แม้จะมีสล็อตเพียงช่องเดียว racinos ก็เป็นหนึ่งในคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของรายได้จากภาษีที่สร้างขึ้น

ในเดือนพฤศจิกายน IGC รายงานว่า Indiana Grand สร้างรายได้ 4.7 ล้านดอลลาร์ในภาษีการเล่นเกม ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดอันดับสามของคาสิโนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ 13 แห่ง Hoosier Park ซึ่งเก็บภาษีได้ 4 ล้านเหรียญ อยู่ในอันดับที่ 5 นั่นก็เช่นกันหลังจากที่ racinos หัก 12 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมของพวกเขาและจัดสรรเงินทุนนั้นไปยังกองทุนพัฒนาพันธุ์ดีและพันธุ์มาตรฐานของรัฐ

สำหรับปีงบประมาณ 2019 Indiana Grand สร้างรายได้จากภาษีมากเป็นอันดับสองด้วยรายรับ 68.6 ล้านดอลลาร์จากรายรับ 285.3 ล้านดอลลาร์ Hoosier Park ทำรายได้ 51.5 ล้านดอลลาร์ มากสุดอันดับ 5 ในรัฐ จากรายรับ 214 ล้านดอลลาร์

กฎหมายการเล่นเกมที่ขยายเกมบนโต๊ะเป็น racinos จะลดอัตราภาษีสำหรับ racinos ลงเหลือ 30% จากรายรับมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม

มันเป็นธุรกิจตามปกติสำหรับคาสิโนชนเผ่า 100 แห่งของโอคลาโฮมาเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนของวันส่งท้ายปีเก่า นี่เป็นช่วงเวลาที่คอมแพคอายุ 15 ปีของชนเผ่าหมดเวลา หลังจากที่รัฐบาลของพรรครีพับลิกัน Kevin Stitt เชื่อว่าเป็นการผิดกฎหมายสำหรับพวกเขาที่จะเสนอเกมระดับ III

James Floyd หัวหน้า Muscogee เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชนเผ่าหลายคนที่กล่าวว่าพวกเขาจะท้าทาย Gov. Stitt และดำเนินการปฏิบัติการระดับ III ต่อไป “โดยไม่หยุดชะงัก” ในปี 2020 (ภาพ: YouTube)

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าภัยคุกคามของ Stitt ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในคืนที่คึกคักที่สุดของปีสำหรับคาสิโนส่วนใหญ่ในเมือง The Muscogee (Creek) Nation บอกกับTulsa Worldว่า River Spirit Casino Resort ใน Tulsa นั้นเต็มความจุและจองล่วงหน้าหลายสัปดาห์

“วันนี้ในวันที่ 1 มกราคม เรายังคงให้เกียรติต่อคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อพนักงานของเรา ต่อพลเมืองของเรา ต่อแขกของเรา และต่อรัฐโอคลาโฮมา ด้วยการทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของเราจะดำเนินต่อไปตามปกติและปราศจากการหยุดชะงัก” James Floyd หัวหน้า Muscogee Principal กล่าว .

ในขณะเดียวกัน ชนเผ่าอื่นๆ อีกหลายเผ่าได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการโดยเน้นว่าสล็อตจะหมุนต่อไปตลอดปี 2020

เผ่าต่อสู้กลับ

ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดของรัฐสามราย ได้แก่ เชอโรกี ชิคกาซอว์ และชอคทอว์ร่วมกันฟ้องรัฐบาลสตีตต์ คดีที่ยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารที่ศาลรัฐบาลกลางโอคลาโฮมาซิตี ขอให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางพิจารณาถึงลักษณะของคอมแพคของพวกเขา

ชนเผ่าต่าง ๆ เชื่อว่าคอมแพคส์จะต่ออายุอัตโนมัติเมื่อหมดอายุ และอ้างว่านี่เป็นความตั้งใจของฝ่ายบริหารชุดก่อนที่มีการเจรจาข้อตกลง

Stitt ไม่เห็นด้วย เขาต้องการเจรจาข้อตกลงใหม่เพื่อบีบเงินจากชนเผ่าให้มากขึ้นในรูปแบบของการจ่ายส่วนแบ่งรายได้

ชนเผ่าจ่ายเงินสี่ถึงหกเปอร์เซ็นต์สำหรับรายได้จากสล็อต ขึ้นอยู่กับขนาดของการดำเนินการ และสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเกมบนโต๊ะ – ประมาณ 138.6 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

Stitt กล่าวว่าเขาต้องการ 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะสูงที่สุดในประเทศและจะทำให้งานหลายพันตำแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยง

เมื่อเดือนที่แล้ว Stitt ได้เสนอ ข้อตกลงการขยายเวลาให้กับชนเผ่าซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเสนอเกมคลาส III ต่อไปได้โดยไม่ต้องรับโทษเป็นเวลาแปดเดือนจนกว่าข้อพิพาทจะยุติลง ส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อเสนอเพราะพวกเขาเชื่อว่าการดำเนินงานของพวกเขายังคงถูกกฎหมาย

แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ชนเผ่า 2 จาก 38 เผ่าที่รัฐบาลกลางของรัฐยอมรับ ได้แก่ เมืองชนเผ่า Kialegee และกลุ่ม United Keetoowah ของชาวอินเดียเชอโรคีอินเดียน ได้ลงนามในข้อตกลงของ Stitt

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แนะนำว่าหากชนเผ่าปฏิเสธที่จะเล่นบอล เขาจะพิจารณาเชิญผู้ประกอบการคาสิโนเชิงพาณิชย์ไปยังโอคลาโฮมา โดยยืนยันว่าพวกเขาจะ “กระโดดไปที่โอกาส”

‘ทำลายศรัทธา’

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เลขานุการของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันของ Stitt อดีตตัวแทนรัฐรีพับลิกัน Lisa Billy ลาออกโดยอ้างว่า “ความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น” ของ Stitt กับชนเผ่า

คุณได้ละทิ้งคำแนะนำและข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายของแนวทางที่คุณเลือกและยังคงมีเจตนาที่จะทำลายศรัทธากับชนเผ่า” บิลลี่ — สมาชิกของ Chickasaw Nation — ในจดหมายเปิดผนึกถึง Stitt

“การกระทำของคุณแสดงให้เห็นว่าการที่ฉันทำงานต่อไปในคณะรัฐมนตรีของคุณไม่จำเป็นสำหรับคุณ และเป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน” เธอกล่าวเสริม

LVS ผู้ดำเนินการคาสิโนห้าแห่งบนคาบสมุทร ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้เล่นชั้นนำของภูมิภาคเมื่อพูดถึงการจับกลุ่มและรายรับจากตลาดมวลชนระดับพรีเมียม นั่นเป็นลักษณะที่ดีในช่วงเวลาที่รายได้จากกลุ่มประชากรเหล่านั้นเติบโตขึ้นในมาเก๊า นักวิเคราะห์ของ Stifel Steven Wieczynski ในบันทึกล่าสุดที่ได้รับจากCasino.orgกล่าว

ด้วยความคาดหวังของเราสำหรับการเติบโตที่เกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มเกมตลาดมวลชนของมาเก๊า เรายังคงให้ความสำคัญกับการเปิดรับผู้เล่นในตลาดมวลชนที่โดดเด่นที่สุดของมาเก๊า LVS” Wieczynski กล่าว

ในวันพุธ สำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของเขตปกครองพิเศษ (SAR) (DICJ) กล่าวว่า GGR ลดลง 13.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นการแสดงรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 ในขณะที่ตัวเลขประจำปี 2019 ลดลง 3.4%

เล่นรูเล็ต เมื่อเข้าสู่ปี 2020 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการหมุนเวียนวีไอพีบนคาบสมุทรจะลดลงเป็นปีที่สามติดต่อกัน ผู้เล่นระดับพรีเมียมคิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ของ GGR ในมาเก๊าในปี 2018 ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือ46 เปอร์เซ็นต์สำหรับ 2019 และ 42 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้

แนวคิดเกี่ยวกับตลาดมวลชนที่ยิ่งใหญ่

หุ้นของแซนด์สพุ่งขึ้น 10% เมื่อเดือนที่แล้วและสิ้นสุดในปี 2019 ก่อนดัชนี S&P 500 เล็กน้อย เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนลดน้อยลง ในขณะที่ความกังวลยังคงเกี่ยวกับความสามารถของปักกิ่งในการรักษาการเติบโตของ GDP ไว้ที่ 6% หรือสูงกว่าในปีนี้ Wieczynski ไม่ได้ขัดขวางแนวโน้มเชิงบวกของเขาต่อ LVS

แม้ว่าเราคาดว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคของจีนที่ยังคงซบเซาจะยกระดับความผันผวนในการซื้อขายในระยะสั้น แต่เรายังไม่เห็นสิ่งใด ณ จุดนี้ที่สามารถบรรเทาความกระตือรือร้นในระยะยาวของเราต่อชื่อนี้ได้” นักวิเคราะห์กล่าว “เราเชื่อว่าขนาดและการลงทุนที่ยอดเยี่ยมของ LVS สำหรับตำแหน่งในอนาคตของธุรกิจมาเก๊าจะยังคงเป็นผู้นำในตลาดเกมชั้นนำของโลกในอนาคตอันใกล้”

สำหรับปีนี้ การประเมินของ Wieczynski สำหรับช่วง GGR ของมาเก๊าจากลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์ เขาตั้งข้อสังเกตว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์เรียกร้องให้การหมุนเวียนวีไอพีลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่รายรับจากตลาดมวลชนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15เปอร์เซ็นต์

‘ระดับความปลอดภัย’

LVS ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ Plaza Macao, Sands Macao และ Venetian Macao อาศัย SAR ประมาณสองในสามของรายได้ในไตรมาสใดก็ตาม แต่เปอร์เซ็นต์ที่มีนัยสำคัญของมูลค่าการซื้อขายนั้นมาจากผู้เล่นจำนวนมากและแหล่งที่ไม่ใช่เกม เป็นการยืนยันว่าบริษัทไม่ได้พึ่งพา VIP เท่ากับคู่แข่งบางราย

บริษัทยังได้รับแรงหนุนจากกลุ่มการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดกลุ่มหนึ่งในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เป็นหนึ่งในการลงทุนในเกมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

“นอกจากนี้ งบดุลที่ไร้ที่ติของบริษัทไม่เพียงแต่เพิ่มระดับของความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับเรื่องราว แต่ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีของบริษัทในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการระดับโลกขนาดที่จะตามมาในอนาคตในมุมมองของเรา” วีคซินสกี้กล่าว

นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า “ความเสี่ยงที่จำกัด” สำหรับการจ่ายเงินปันผลและโครงการซื้อหุ้นคืนของแซนด์ส ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

ผู้ดำเนินการคุณสมบัติการเล่นเกมสองแห่งของ Ocean State เปิดเผยแอพในเดือนกันยายนและในขณะที่การดาวน์โหลดนั้นแข็งแกร่ง การใช้งานจริงนั้นล้าหลังเพราะผู้เล่นจะต้องไปที่คาสิโน Twin River หรือ Tiverton เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม

รัฐธรรมนูญของโรดไอแลนด์ต้องการการเปิดใช้งานด้วยตนเองที่หนึ่งในสองคาสิโนของรัฐ” รายงานWPRIซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Providence Fox

จากเก้ารัฐที่อนุญาตให้มีการพนันกีฬาบนมือถือ สามแห่ง ได้แก่ ไอโอวา เนวาดา และโรดไอแลนด์ กำหนดให้นักพนันต้องเข้าไปที่สถานที่เล่นเกมเพื่อเปิดแอปบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์มือถือของตน อย่างไรก็ตาม คาดว่าไอโอวาจะยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวในปี 2564

แม่ออน รายละเอียด

ก่อนหน้านี้ในวันนี้Casino.orgได้ติดต่อไปยัง Twin River เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนของบริษัทในการเพิ่มนักพนันเข้าไปในสถานที่ทั้งสองแห่งเพื่อเปิดใช้งานแอพมือถือ แต่โฆษกหญิงของผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่าความคิดริเริ่มยังอยู่ใน “ขั้นตอนการทดสอบ” และไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้ เธอเสริมว่าบริษัทหวังว่าจะมีแผนและดำเนินการ “ภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์”

ณ วันที่ 2 ธันวาคม นักพนันเกือบ 17,200 คนดาวน์โหลดแอปการพนันกีฬา แต่มีเพียง 7,834 คนเท่านั้นที่เข้าไปในแม่น้ำทวินหรือทิเวอร์ตันเพื่อเปิดใช้งาน และยังมีบัญชีที่ได้รับเงินจริงน้อยกว่านั้นอีก 6,425 บัญชี ตามรายงานของกรมสรรพากรโรดไอแลนด์

รัฐธรรมนูญของรัฐกำหนดให้ต้องเข้าชมคาสิโนจริงเพื่อเปิดแอปตามWPRI

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน การเดิมพันกีฬาใน Ocean State สร้างรายได้ 7.9 ล้านดอลลาร์สำหรับคุณสมบัติการเล่นเกมทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้น แต่เพียง 1.4 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่มาจากการเดิมพันบนมือถือ

ติดตามการแข่งขัน

การทำให้นักพนันสามารถเดิมพันกีฬาได้ง่ายขึ้นจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Twin River ในช่วงเวลาของการแข่งขันระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น นิวแฮมป์เชียร์เพิ่งกลายเป็นรัฐนิวอิงแลนด์แห่งที่สองที่อนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาอนุญาตให้วางเดิมพันบนมือถือได้ทันที

กับแมสซาชูเซตส์ที่อยู่ใกล้เคียงที่ลากเท้าในกฎหมายการพนันกีฬาโรดไอส์แลนด์อาจสูญเสียรายได้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐหินแกรนิตเนื่องจากข้อกำหนดในการเปิดใช้งานด้วยตนเอง

ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าอนาคตของการเดิมพันกีฬาในสหรัฐอเมริกาคือมือถือ และจุดข้อมูลล่าสุดก็ยืนยันได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น นิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย สองแห่งการเดิมพันกีฬาในประเทศชั้นนำนอกเนวาดา มีรายได้ร้อยละ 80 หรือมากกว่าของการเดิมพันกีฬาจากการเดิมพันมือถือในเดือนใดก็ตาม

การเดิมพันบนมือถือยังแสดงถึงขอบเขตการเติบโตของผู้ให้บริการเกมและผู้ให้บริการเทคโนโลยี ตามที่Casino.orgรายงานในช่วงกลางปี ​​2019 ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมเชื่อว่าในช่วงทศวรรษหน้า90 เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันกีฬาทั้งหมดในสหรัฐฯจะถูกวางทางออนไลน์หรือผ่านอุปกรณ์มือถือ

แนวโน้มปี 2020 สำหรับลาสเวกัสนั้นมองโลกในแง่ดีอย่างยิ่ง เนื่องจากนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกมและผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเชื่อว่าเมืองหลวงการพนันของสหรัฐฯ จะเติบโตในปีหน้า

ผู้สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจรั้นในลาสเวกัสในปี 2020 (ภาพ: ภาพสต็อก)

ลาสเวกัสกำลังประสบกับความเจริญด้านการก่อสร้างอีกครั้ง ไม่มีรีสอร์ทคาสิโนแห่งใหม่เปิดบน The Strip ตั้งแต่ปี 2010 เมื่อ The Cosmopolitan เปิดตัว ความแห้งแล้งนั้นจะไม่สิ้นสุดในปี 2020 แต่จะสิ้นสุดในปีหน้า

การก่อสร้างยังคงดำเนินต่อไปที่ Resorts World ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมีกำหนดจะเปิดให้บริการในฤดูร้อนปี 2564 The Drew ซึ่งเดิมเรียกว่า Fontainebleau คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างอีกครั้งในปี 2563 เพื่อเปิดดำเนินการในปี 2565

MSG Sphere มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่ The Venetian กำลังจะเปิดตัวในปี 2564 สำหรับปี 2020สนามกีฬา Allegiant มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์จะเปิดประตูในเดือนสิงหาคม ทันเวลาเพื่อต้อนรับ NFL Las Vegas Raiders

ด้วยการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของลาสเวกัสจึงมีแนวโน้มดีสำหรับปีนี้และปีต่อๆ ไป

ความเห็นของนักวิเคราะห์

Las Vegas Business Pressซึ่งเป็นเจ้าของโดยLas Vegas Review-Journalเริ่มต้นขึ้นทุกปีด้วยแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ Sin City และเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผู้เชี่ยวชาญที่แนวโน้มด้านสื่อสนทนาด้วยต่างก็กระตือรือร้นกันถ้วนหน้า

ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับปี 2020 มากกว่าตอนที่ฉันพูดถึงปี 2017, 2018 และ 2019” Frank Schreck ทนายความด้านการเล่นเกมของ Brownstein Hyatt Farber Schreck กล่าว “ดูเหมือนว่าปี 2017 จะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้ว ปี 2018 ดีขึ้นบ้างแล้ว และปี 2019 ก็กลับมาสู่ระดับปี 2007 แล้ว”

เขากล่าวต่อว่า “มันเป็นแนวโน้มที่สดใสสำหรับปี 2020 ในขณะที่เราจะดำเนินการต่อจากปี 2019 โมเมนตัมทั้งหมดกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดังที่เราเห็นการก่อสร้างและการขยายตัว ประชากรกำลังเติบโตขึ้น และเมื่อคุณลงทุนหลายพันล้านเพื่อสร้างงาน จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นมากขึ้น นั่นหมายถึงที่อยู่อาศัยมากขึ้นและคนงานก่อสร้างและสภาพคล่องที่มากขึ้นสำหรับคาสิโนในท้องถิ่น”

Schreck ไม่ได้อยู่คนเดียวในการคาดการณ์ของเขาในลาสเวกัส

Michael Lawton นักวิเคราะห์อาวุโสของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งรัฐเนวาดากล่าวว่าเขาคาดการณ์ว่ารายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) จะเพิ่มขึ้นระหว่างหนึ่งถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 เขาให้เหตุผลในการคาดการณ์ของเขาเนื่องจากมีการเยี่ยมชมที่เพิ่มขึ้น การเข้าร่วมการประชุม และการเติบโตของงาน

กำลังทบทวน 2019

ปี 2019 เป็นปีแห่งแบนเนอร์สำหรับสนามบินนานาชาติแมคคาร์แรน ศูนย์กลางสร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและขาออก 50 ล้านคนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ปริมาณผู้เยี่ยมชมลาสเวกัสเพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับปี และผู้เข้าร่วมการประชุม 0.2 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเข้าพักในโรงแรม Strip อยู่ที่ 92 เปอร์เซ็นต์ โดยมีห้องพักเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มขึ้น 3% เป็น 143 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม คาสิโนที่ชนะในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ บาคาร่าคือผู้กระทำผิด เนื่องจากการเข้าชมที่ลดลงจากเอเชีย โดยเฉพาะจีน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกมบนโต๊ะวีไอพี

“Baccarat on the Strip กำลังได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศจีนที่มีเมฆมาก” ลอว์ตันอธิบาย “นอกจากนี้ มีรายงานว่าลูกค้าที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียบางคนกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า นอกเหนือจากการแข่งขันที่สำคัญและทางเลือกทั่วเอเชีย ทำให้ลาสเวกัสยากขึ้นที่จะโน้มน้าวให้ลูกค้าชาวเอเชียเดินทางไกล”

เขาสรุปว่า “ด้วยเหตุนี้ สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจบาคาร่าสำหรับ Las Vegas Strip ในอนาคต

บริษัทการพนันของจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งต้องสงสัยว่าติดสินบนนักการเมืองอาวุโสชาวญี่ปุ่นอาจจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ผู้ร่างกฎหมายอีกห้าคน เป้าหมายคือการจารบีลื่นไถลในการเสนอราคาคาสิโนตามอดีตที่ปรึกษา

สึคาสะ อากิโมโตะ ถูกจับในวันคริสต์มาสเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าเขารับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคาสิโน 500.com ฮอกไกโด (ภาพ: ชุนสุเกะ อุชิโกเมะ)

เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากการจับกุมในวันคริสต์มาสของตัวแทน LDP Tsukasa Akimotoในข้อกล่าวหาว่าเขายอมรับการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายจาก 500.com ในเซินเจิ้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการลอตเตอรีกีฬาที่ต้องการสร้างรีสอร์ทแบบบูรณาการในจังหวัดฮอกไกโด

ในฐานะรองรัฐมนตรีอาวุโสที่สำนักงานคณะรัฐมนตรี อากิโมโตะเป็นบุคคลสำคัญในการกำหนดนโยบายสำหรับตลาดคาสิโนของญี่ปุ่นในอนาคต

แต่ตามแหล่งข่าวที่พูดคุยกับJapan Timesในสัปดาห์นี้ ที่ปรึกษา 500.com คัตสึโนริ นากาซาโตะ กำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงานอัยการ และได้เสนอชื่ออีก 5 คนที่เขาได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 9,200 ดอลลาร์ให้แต่ละคน

กฎหมายควบคุมเงินทุนทางการเมืองของญี่ปุ่นห้ามไม่ให้มีการบริจาค ทางการเมืองหรืออย่างอื่น โดยพลเมืองหรือบริษัทต่างชาติ

The Timesปฏิเสธที่จะระบุชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แต่ระบุว่าบางคนเป็นสมาชิกของกลุ่มข้ามพรรคที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อ้างจากแหล่งข่าว

เลนส์ไม่ดี

ในขณะที่รัฐบาลผสมของญี่ปุ่นส่งเสริมให้คาสิโนถูกกฎหมายมาเป็นเวลานานโดยเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แนวคิดนี้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไป และนี่เป็นแนวทางที่รัฐบาลสามารถทำได้โดยปราศจาก

การรับรู้ของสาธารณชนมีอยู่แล้วว่ายักษ์ใหญ่คาสิโนระดับนานาชาติที่แย่งชิงส่วนแบ่งของตลาดญี่ปุ่นจะนำมาซึ่งปัญหาสังคมมากขึ้นในขณะที่ช่องทางการสูญเสียเงินของนักพนันในประเทศออกนอกประเทศ

ยูกิโอะ เอดาโนะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นบอกกับเดอะไทมส์ เมื่อปีที่แล้วว่า “การขายประเทศ” นี้ “คล้ายกับการทรยศ”

ขึ้นและลง

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 500.com ประกาศว่าได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษเพื่อตรวจสอบเรื่องอื้อฉาวการติดสินบน นอกจากนี้ ยังประกาศด้วยว่า Xudong Chen ประธานของบริษัทได้ลาออกแล้ว ในขณะที่ Zhengming Pan ประธานและซีอีโอของบริษัท ถูกสั่งพักงาน อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน

500.com ตั้งบริษัทลูกในโตเกียวในเดือนกรกฎาคม 2017 เพื่อดำเนินโครงการรีสอร์ทคาสิโนในหมู่บ้านสกีรีสอร์ท Rusutsu ในฮอกไกโด แต่ฮอกไกโดถอนตัวออกจากการแข่งขันคาสิโนในปลายเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างผลกระทบที่อาจมีต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

500.com เป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีนในปี 2556 ให้ดำเนินการลอตเตอรี่กีฬายอดนิยมของจีนในเวอร์ชันออนไลน์

นี่เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เปิดประตูสู่ Nasdaq แต่การตัดสินใจของปักกิ่งที่จะยกเลิกโครงการนี้ในอีก 2 ปีต่อมาทำให้เกิดหายนะสำหรับ 500.com

บริษัทได้พยายามกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ในยุโรปหลายแห่งและหวังว่า – ถูกกล่าวหา – ชิ้นส่วนของตลาดคาสิโนญี่ปุ่นที่คาดว่าจะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอย่างรวดเร็วรองจากมาเก๊า

เขตปกครองพิเศษของจีน (SAR) รายงานว่ามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมมากกว่า 39.4 ล้านคนในปี 2019 นั่นเป็นเบี้ยประกันภัย 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้เข้าชม 35.8 ล้านคนในปี 2561

สถิติมาจากกองกำลังตำรวจความมั่นคงสาธารณะมาเก๊า

จีนแผ่นดินใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เกือบสามในสี่คนที่มาถึงมาเก๊ามาจากสาธารณรัฐประชาชน แหล่งที่มาหลักอื่นๆ ของผู้เข้าชม ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น

ประตูชายแดนเป็นช่องทางขาเข้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จุดตรวจบันทึกการเข้าและออก 145 ล้านครั้ง ซึ่งรวมถึงการจราจรจากพลเมืองมาเก๊า

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นในทุกสองปี นับตั้งแต่ปี 2551 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การมาเยี่ยมเยียนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 81 จาก 21.75 ล้านคนในปี 2552

แม้จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่รายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) กลับตรงกันข้ามในปี 2019 ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนที่ได้รับอนุญาตหกรายของภูมิภาคนี้ได้รับรางวัลรวม $36.45 พันล้านลดลง 3.4 เปอร์เซ็นต์

สะพานผิดหวัง

มาเก๊าไม่ใช่ภูมิภาคที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวอย่างที่เคยเป็นมาอีกต่อไป ปี 2019 ถือเป็นปีแรกเต็มที่สามารถขับรถระหว่างมาเก๊าและฮ่องกงได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ต้องขอบคุณสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ระยะทาง 34 ไมล์

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลหลายประการ สะพานซึ่งมีมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ในการสร้าง ถูกใช้งานน้อยเกินไปตั้งแต่เปิดในเดือนตุลาคม 2018 ในระหว่างการวางแผน รัฐบาลในพื้นที่คาดการณ์ว่าสะพานจะให้บริการรถยนต์ 9,200 คันต่อวัน ในปี 2019 มียานพาหนะเฉลี่ยเพียง 2,500 คันที่ข้ามสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในแต่ละวัน

มีการตำหนิค่าธรรมเนียมสูงและใบอนุญาตที่จำกัด นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมในเดือนตุลาคม สะพานจึงคลายข้อจำกัดในรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่น่าประหลาดใจ

สิ่งนี้จะเพิ่มการใช้สะพานและตระหนักถึงประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ และกระตุ้นการพัฒนาพื้นที่ Greater Bay” โฆษกของสะพานกล่าว

ตามรายงานผู้เยี่ยมชมของมาเก๊าปี 2019 นักเดินทางรวม 13.3 ล้านคนใช้สะพาน คิดเป็นสัดส่วนเพียงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของการเดินทางเข้าและออกจากมาเก๊าทั้งหมด

สตรีตในอันตราย

ปริมาณผู้เยี่ยมชมที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลาห้าปีของมาเก๊าอาจสิ้นสุดลงในปี 2020 ความไม่สงบในฮ่องกง ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐฯ และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศล้วนมีส่วนทำให้เกิดการคาดการณ์ที่มืดมนในปี 2020

มาเรีย เฮเลนา เด เซนนา เฟอร์นันเดส ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าและออกในมาเก๊าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตลอดหกเดือนแรกของปี อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวสำหรับมาเก๊าว่า คุณภาพ เหนือปริมาณ

“เรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่ตัวเลข” เฟอร์นันเดสอธิบาย “มันคือคุณภาพของผู้เข้าชมที่เราได้รับ และเราเห็นจริงๆ ว่าผู้มาเยือนตอนนี้มาที่มาเก๊าไม่เพียงเพื่อไปสถานที่ท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น พวกเขายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอีกด้วย”

ด้านหนึ่งที่อาจช่วยได้ในแง่ของปริมาณผู้เข้าชมคือการปรับปรุงกระบวนการเข้าจากเกาะ Hengqin ในเดือนตุลาคม สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามในการยกเลิกความจำเป็นในการมีด่านตรวจชายแดนสองแห่ง – แห่งหนึ่งในโกไท่ของมาเก๊า และอีกแห่งข้ามสะพานโลตัสในเหิงฉิน

ในวันจันทร์ที่ผู้ว่าการ Chris Sununu วางเดิมพันครั้งแรก นิวแฮมป์เชียร์กลายเป็นรัฐที่ 14 ที่เปิดตัวการพนันกีฬาในประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐหินแกรนิตก็กลายเป็นเพียงรัฐที่สองที่อนุญาตให้เด็กอายุ 18 ปีวางเดิมพันในการแข่งขันกีฬา

หลังจากวางเดิมพันกีฬาทางกฎหมายครั้งแรกในรัฐ New Hampshire Gov. Chris Sununu จับมือ Matt Kalish ผู้ร่วมก่อตั้ง DraftKings กฎหมายการพนันกีฬาของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีทำการเดิมพันได้ (ภาพ: Charles Krupa/TheWesterlySun.com)

ในขณะที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์เข้าร่วมรัฐนิวอิงแลนด์ในรัฐโรดไอแลนด์เพื่อให้ผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 21 ปีมีส่วนร่วม การสนทนาได้เริ่มต้นขึ้นบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสิ่งที่อาจหมายถึงอุตสาหกรรมเกมที่กำลังเติบโต บางคนสงสัยว่าอาจกระตุ้นการกำกับดูแลของรัฐบาลกลางที่อาจนำไปสู่อายุขั้นต่ำที่เป็นมาตรฐานได้ คล้ายกับที่สภาคองเกรสทำกับอายุขั้นต่ำในการดื่มเมื่อ 35 ปีที่แล้วหรือไม่

การอนุญาตให้เด็กอายุ 18 ปีเล่นการพนันไม่ใช่เรื่องใหม่ รัฐส่วนใหญ่ได้กำหนดให้เป็นอายุขั้นต่ำในการเดิมพันการแข่งม้าหรือซื้อตั๋วลอตเตอรี ในรัฐส่วนใหญ่ที่กีฬาแฟนตาซีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้นถูกกฎหมาย อายุขั้นต่ำในการเล่นคือ 18 ปี บริเตนใหญ่ยังอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีเดิมพันกีฬาได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บางคนสงสัยว่าการอนุญาตให้วัยรุ่นเล่นเกม Class III เช่น การพนันกีฬา หรือการพนันประเภทใดก็ตาม อาจนำไปสู่ปัญหาในการเล่นเกมมากขึ้น

Marc Potenza ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยล ซึ่งศึกษาเรื่องการเสพติดทางพฤติกรรม ได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาผลกระทบของการพนันที่มีต่อสมองของวัยรุ่น

ในขณะที่วัยรุ่นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในชีวิต แต่เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่สำคัญของพัฒนาการ” Potenza ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการของ National Council on Problem Gaming (NCPG) เขียนร่วมกับ Mary Wilber ใน บทความในวารสาร จิตเวชศาสตร์ในเดือนตุลาคม 2549 “พฤติกรรมเสี่ยงภัยในช่วงวัยรุ่นมีอัตราสูง รวมทั้งพฤติกรรมเช่นการพนันที่อาจเสพติดและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง”

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วัยรุ่นเป็นช่วงการพัฒนาระหว่างอายุ 10 ถึง 19 ปี

ความกังวลเกี่ยวกับความหุนหันพลันแล่น

ในขณะที่ NCPG มีการอภิปรายในประเด็นนี้ สภาที่ไม่แสวงหากำไรไม่ได้มีจุดยืนอย่างเป็นทางการว่าเด็กอายุ 18 ปีควรได้รับอนุญาตให้เดิมพันหรือไม่ Brianne Doura ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของสภากล่าวกับCasino.org NCPG ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในแต่ละรัฐ แต่ยังรับรู้ถึงประเภทของเกมที่มีให้แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

ที่กล่าวว่า Doura กล่าวว่าสภามีความกังวลเกี่ยวกับการพนันของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผู้ใหญ่จำนวนมากที่แสวงหาการรักษาในภายหลังในชีวิตเปิดเผยว่านิสัยการพนันของพวกเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย

“ดังนั้น สำหรับเรา ความกังวลคือการทำความเข้าใจเมื่อสมองเติบโต” Doura กล่าว “เรารู้ว่าความหุนหันพลันแล่นส่งผลต่อการพนันและปัญหาการพนันจริงๆ และฉันไม่รู้เกี่ยวกับคุณ แต่เมื่อนึกถึงอายุ 18 ปีหรือวัยรุ่นคนไหนๆ ฉันก็คิดหุนหันพลันแล่น”

DraftKings ได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์และขายปลีกในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ และเมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทด้านความบันเทิงและเทคโนโลยีด้านกีฬาได้กลายเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสภา Doura กล่าวว่า DraftKings ซึ่งเริ่มต้นในการนำเสนอเกมแฟนตาซีรายวัน อยู่ในตำแหน่งพิเศษที่จะช่วยให้ลูกค้าของพวกเขา โดยเฉพาะน้อง ๆ ของพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

แอพมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทสามารถช่วยให้วัยรุ่นรู้ว่าพวกเขาเล่นมานานแค่ไหนและสูญเสียไปมากแค่ไหน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการช่วยให้ผู้คนกำหนดขีด จำกัด เธอกล่าวเสริม

“เทคโนโลยีจำนวนมากที่เราพบว่ามีความเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย” เธอกล่าว “เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์แฟนตาซีของพวกเขา”

รัฐอื่น ๆ ที่อนุญาตให้วางเดิมพันวัยรุ่น

นิวแฮมป์เชียร์และโรดไอแลนด์จะไม่ใช่รัฐหรือเขตอำนาจศาลเพียงแห่งเดียวของสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้วัยรุ่นเดิมพันกีฬา กฎหมายการพนันกีฬาของมอนทานาอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีเดิมพันได้ เช่นเดียวกับข้อบังคับการเดิมพันกีฬาของ District of Columbia

รัฐอื่นๆ ที่กำลังพิจารณาการพนันกีฬา เช่น รัฐเคนตักกี้ ก็เปิดให้วัยรุ่นเล่นได้เช่นกัน การเรียกเก็บเงินการพนันกีฬาของรัฐเคนตักกี้เชื่อมโยงการพนันกีฬากับการแข่งม้า และสนามแข่งและร้านพนันนอกสนามอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีเดิมพันได้ อื่นๆ เช่น มอนแทนา นิวแฮมป์เชียร์ และดีซี ถูกผูกมัดหรือจัดการโดยลอตเตอรี่ ซึ่งเปิดให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม Doura ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่ทุกรัฐที่ผูกการพนันกีฬากับลอตเตอรีของพวกเขาได้เลือกอายุที่น้อยกว่า ออริกอนซึ่งเริ่มถ่ายทอดสดด้วยการพนันกีฬาในเดือนตุลาคม กำหนดอายุไว้ที่ 21 ปี เช่นเดียวกับเทนเนสซี