เล่นรูเล็ต สมัครพนันบอล จีคลับ

เล่นรูเล็ต อินเตอร์บอสคอนเต้ให้ความสำคัญกับเซเรียอาก่อนซูเปอร์ลีกยุโรป Defrel เป็นการเซ็นสัญญาครั้งที่สองของ Roma จาก Sassuolo นับตั้งแต่ Di Francesco ตกลงที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของ Luciano Spalletti ในเมืองหลวงหลังจากที่สโมสรใช้เงื่อนไขการซื้อคืนเพื่อเซ็นสัญญากับ Lorenzo Pellegrini กองกลางเมื่อเดือนที่แล้ว “ ฉันมีความสุขมากที่ได้ Gregoire มาอยู่ในทีมของเราในที่สุด” Monchi ผู้อำนวยการด้านกีฬาของ Roma กล่าว “เขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเพราะเขาเป็นกองหน้าประเภทที่เรามองหา”

“เขาสามารถเล่นได้ในสามตำแหน่งที่แตกต่างกันเขารวดเร็วเขาเล่นเพื่อทีมเขาให้ความลึกกับเราและเขามีจมูกที่ยอดเยี่ยมในการทำประตู” กานาผู้รักษาประตูริชาร์ด Oforiได้ยอมรับความสุขของเขาหลังจากที่เข้าร่วมของแอฟริกาใต้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคลับมาริทซ์เบิร์กยูไนเต็ดจากวาดาวทั้งหมดนักเตะวัย 23 ปีเซ็นสัญญากับ Team of Choice เป็นเวลา 3 ปีเพื่อแทนที่ Wayne Sandilands ซึ่งออกจากสโมสรไปที่ Orlando Pirates เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่าฆ่าความสุขของฉันเกี่ยวกับเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ – ร็อดเจอร์สเมื่อถูกถามเกี่ยวกับซูเปอร์ลีก

“ ฉันติดตามพวกเขามาตั้งแต่ปีที่แล้ว เกมที่เคปทาวน์กับเคปทาวน์ซิตี้ผมอยู่ที่นั่น เมื่อ [อีแวนส์] Rusike คะแนนที่ฟรีคิกผมก็มี” Ofori ถูกยกมาเป็นคำพูดโดยGhanasoccernet.com “พวกเขาเล่นได้ดีมากและฉันบอกกับตัวเองว่าฉันอยากจะอยู่กับทีมนี้ที่นี่ตอนนี้ฉันอยู่กับทีมและฉันหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีสำหรับเรา “ ฉันจะต้องแสดงประสบการณ์นั้นด้วยการกระตุ้นผู้เล่น พวกเขาเล่นต่อหน้าฉัน ฉันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น ฉันต้องกระตุ้นพวกเขา ทุกอย่างเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะไปอบรมในวันพรุ่งนี้และพบกับครอบครัวใหม่ของฉัน”

Ofori ยังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนของสโมสรชุมนุมอยู่ข้างหลังเขาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ “ ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาหลงใหลมาก ผมขอให้พวกเขาสนับสนุนสโมสรต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วมันไม่เกี่ยวกับพวกเรานักเตะมันไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการมันเกี่ยวกับครอบครัว

มันเกี่ยวกับ Maritzburg มันเกี่ยวกับเมือง” เขากล่าว Ofori ซึ่งได้รับรางวัลผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในฤดูกาล 2016-17 กานาพรีเมียร์ลีกคาดว่าจะกลายเป็นตัวเลือกแรกที่ Maritzburg หลังจากการจากไปของ Virgil Vries นักยิงประตูของนามิเบีย

อูไนเอเมอรีหัวหน้าโค้ชของปารีสแซงต์แชร์กแมงยอมรับว่าเซอร์เกออเรียร์บอกว่าเขาต้องการออกจากสโมสรโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อมโยงกับการย้ายไปเล่นแบ็คขวา ในขณะที่รองแชมป์ลีกเอิงได้เซ็นสัญญากับดานีอัลเวสในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดยเอาชนะทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่า

ไปชกให้กับจอมเก๋าชาวบราซิลซึ่งพร้อมที่จะเข้ามาแทนที่ทีมชาติไอวอรีโคสต์ อย่าฆ่าความสุขของฉันเกี่ยวกับเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ – ร็อดเจอร์สเมื่อถูกถามเกี่ยวกับซูเปอร์ลีก รับอัตราต่อรองที่แมนฯ ยูไนเต็ดชนะ PL ในขณะเดียวกัน Emery ได้กล่าวว่าเขาพอใจที่ Aurier เซ็นสัญญาจากตูลูส

ในช่วงฤดูร้อนปี 2014 เพื่อออกเดินทาง “ ฉันเคยพูดกับ Serge เพื่อบอกเขาว่าฉันต้องการให้เขาอยู่ที่นี่และอยู่กับเราต่อไป” เขาบอกกับL’Equipe “ เขาบอกฉันว่าเขาอยากออกไปและเขาอยากอยู่ที่ปารีสเพื่อเตรียมตัวไป “ ดังนั้นเราจึงเซ็นสัญญากับ Dani Alves ผู้เล่นมากประสบการณ์

ที่มีจิตวิญญาณของแชมป์” Grzegorz Krychowiak จะออกเดินทางในช่วงฤดูร้อนโดยล้มเหลวในการกำหนดตัวเองนับตั้งแต่ย้ายมาจากเซบีย่าในปี 2559 “ ฉันเคยพูดกับเขาแล้ว” โค้ชกล่าว “ เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพที่สามารถเล่นในทีมที่ดีมาก

“ แต่ที่ PSG ผู้เล่นบางคนเมื่อมาถึงแล้วจะต้องสามารถข้ามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเล่นของทีมได้ มันไม่เหมือนกับที่ทีมอื่น ๆ ดังนั้นจึ เป็นการดีกว่าที่เขาจะหาทีมอื่นที่การเล่นเหมาะสมกับเขามากกว่า” ชุดอุปกรณ์ PL ปี 2017-18 ใหม่ทั้งหมด

โปเช็ตติโนมองโลกในแง่ดีที่ยึด Mbappe ‘ที่ดีที่สุดของ PSG’ Emery เปิดเผยว่า PSG ซึ่งเชื่อมโยงกับการย้ายไปของ Neymar นั้นไม่ได้เสร็จสิ้นในตลาดการโอน “ เราต้องการเซ็นสัญญากับกองกลางด้วย” อดีตกุนซือเซบีย่ากล่าว

“ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรับปรุงทีมนี้ ฉันต้องการเพียงแค่เซ็นสัญญากับผู้เล่นที่จะช่วยให้เราก้าวหน้า” ลูเซียโนสปัลเล็ตติวางแผนที่จะเล่นอีวานเปริซิชระหว่างการทัวร์จีนและสิงคโปร์ของอินเตอร์ในขณะที่โครเอเชียย้ายไปที่แผงขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

รับอัตราต่อรองที่แมนฯ ยูไนเต็ดจะเอาชนะแมนฯ ซิตี้ ฝ่ายซ้ายต้องการย้ายออกจากอินเตอร์และเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับโชเซ่มูรินโญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ ยูไนเต็ดใกล้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 40.4 ล้านปอนด์กับทีมในเซเรียอาแต่มูรินโญ่ยอมรับว่าเขาอาจต้องลดสายตาลงเหลือสามเซ็นแทนที่จะ

เป็น 4 เป้าหมายเนื่องจากยูไนเต็ดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสโมสรอื่นได้ เปริซิชใช้เวลาอยู่ห่างจากค่ายฝึกของอินเตอร์ในเทือกเขาทิโรลเนื่องจากอาการติดเชื้อที่ฟันแม้ว่าการขาดงานจะถูกมองว่าเป็นการส่งข้อความถึงคณะกรรมการว่าเขาต้องการจากไป

แต่ด้วยความก้าวหน้าที่ยังหาไม่พบความสนใจของ Spalletti จึงหันมาหาผู้เล่นของเขาให้เหมาะสมกับฤดูกาลเย็บ .. “เขาจะลงเล่นและเนื่องจากเขาไม่ได้เล่นนัดกระชับมิตรที่บรูนิโกเขาจะเล่นมากกว่าคนอื่น ๆ ” สปัลเล็ตติอธิบาย

อินเตอร์บอสคอนเต้ให้ความสำคัญกับเซเรียอาก่อนซูเปอร์ลีกยุโรป อินเตอร์กำลังเจรจาเพื่อเซ็นสัญญากับ Radja Nainggolan กองกลางของ Roma โดยเซ็นสัญญากับ Daniele Padelli, Borja Valero และ Milan Skriniar

“จนถึงตอนนี้มันไม่ใช่ตลาดที่ง่าย แต่ฉันมีความสุขกับความมุ่งมั่นของกรรมการ” Spalletti กล่าว “เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วเพราะเรามีทีมที่มีคุณภาพ” เอซีมิลานเซ็นสัญญากับใครบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้? ในขณะเดียวกันผู้อำนวยการด้านเทคนิค Walter Sabatini

กล่าวว่า Nerazzurri ยังไม่ได้รับข้อเสนอจาก United ก่อนที่จะยกเลิกการพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายไป Patrik Schick หลังจากที่เขาย้ายไป Juventus ยุบ “ มันเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่คุณทุกคนรู้ว่าเราต้องการอะไร แต่ข้อเสนอยังมาไม่ถึง” เขากล่าว

“Schick เป็นพรสวรรค์ แต่ไม่ใช่นักเตะอินเตอร์เขายังอยู่ที่ซามพ์โดเรียผมไม่คิดว่าเราจะคุยกับตัวแทนของเขา” โมนาโกได้ออกแถลงการณ์ประณามสโมสรฟุตบอลชั้นนำของยุโรปหลายแห่งที่ติดต่อกับ Kylian Mbappe โดยไม่ได้รับอนุญาต

นักเตะวัย 18 ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในฟุตบอลโลกโดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้, เปแอสเช, อาร์เซนอลและเรอัลมาดริดที่เชื่อมโยงกับการย้าย อย่าฆ่าความสุขของฉันเกี่ยวกับเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ – ร็อดเจอร์สเมื่อถูกถามเกี่ยวกับซูเปอร์ลีก โมนาโก 15/4 เพื่อรักษาลีกเอิง

โมนาโกไม่ได้ยืนยันว่าสโมสรใดทำแนวทางที่ผิดกฎหมายสำหรับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส แต่หวังว่าลีกฟุตบอลฝรั่งเศสและฟีฟ่าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก โปเช็ตติโนมองโลกในแง่ดีที่ยึด Mbappe ‘ที่ดีที่สุดของ PSG’ คำสั่งอ่าน:

“AS Monaco รู้สึกเสียใจที่สังเกตเห็นว่าสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปติดต่อกับ Kylian Mbappe (และผู้ติดตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาต “AS โมนาโกต้องการเตือนสโมสรเหล่านี้ว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อมาตรา 211 ของข้อบังคับการบริหารของลีกฟุตบอลฝรั่งเศส

(Ligue de Football Professionnel) และมาตรา 18.3 ของข้อบังคับสถานะและการย้ายผู้เล่น ของ FIFA “เพื่อยุติสถานการณ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้นี้ AS โมนาโกจึงขอให้ลีกฟุตบอลฝรั่งเศส (Ligue de Football Professionnel) และ FIFA ดำเนินการทางวินัยกับสโมสรที่กระทำผิด”

Mbappe กลายเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรงที่สุดของฟุตบอลยุโรปในช่วงหลังของฤดูกาลที่สดใสเมื่อปีที่แล้วสำหรับโมนาโก วัยรุ่นที่เคยให้ความสำคัญกับลีกเอิง 1 เพียง 14 ครั้งก่อนปี 2016-17 ทุบไป 26 ประตูจาก 44 นัดเพื่อเป็นหัวหอกในการโจมตีของพวกเขา

เนย์มาร์: เมสซี่เก่งที่สุดในโลก โปเช็ตติโนมองโลกในแง่ดีที่ยึด Mbappe ‘ที่ดีที่สุดของ PSG’ เป้าหมายเหล่านั้นทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นฤดูกาลที่น่าจดจำในอาณาเขตเนื่องจากภายใต้การดูแลของเลโอนาร์โดจาร์ดิมสโมสรยุติการครองแชมป์ลีกเอิงของปารีสแซงต์ – แชร์กแมงด้วยการคว้าตำแหน่ง

และยังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งพวกเขาพ่ายแพ้โดยยูเวนตุส อย่างไรก็ตามความสำเร็จนั้นมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ Stade Louis II เนื่องจากผู้เล่นทีมแรกเช่น Bernardo Silva และ Tiemoue Bakayoko ถูกคู่แข่งในยุโรปของโมนาโกแย่งชิง

เม็กซิโกเข้าแข่งขันฮอนดูรัสในเย็นวันพฤหัสบดีเพื่อเข้าชิงรอบรองชนะเลิศโกลด์คัพ El Tri เข้ามาในกลุ่มของพวกเขาในฐานะผู้ชนะในขณะที่เสียประตูเพียงลูกเดียว แต่เครื่องหมายคำถามยังคงอยู่ว่าการโจมตีของพวกเขาจะมีศักยภาพเพียงใดเมื่อการแข่งขันร้อนขึ้นโดยไม่มีผู้เล่นหลักจำนวนมาก

ถ้วยทอง: คู่มือฉบับสมบูรณ์ แม้ว่าพวกเขาจะมั่นใจเมื่อได้เห็นฮอนดูรัสซึ่งอยู่ในแปดคนสุดท้ายโดยอาศัยความจริงที่ว่าพวกเขาได้รับรางวัล 3-0 สำหรับเฟรนช์เกียนา เกม เม็กซิโก vs ฮอนดูรัส วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม เวลา 19:30 น., 22:30 น. ET ช่องทีวีและสตรีมสด

กีฬายูเอสเอทูเดย์ ในสหรัฐอเมริกาการแข่งขันจะมีให้ชมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทาง FS1 และสตรีมผ่าน Fox Sports Go นอกจากนี้ยังสามารถรับชมในภาษาสเปนได้ที่ Univision ช่องทีวีของสหรัฐฯ สตรีมออนไลน์ FS1 / Univision ฟ็อกซ์สปอร์ตโก

ในสหราชอาณาจักรการแข่งขันจะไม่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ทีมและทีมข่าว ตำแหน่ง ผู้เล่นเม็กซิโก ผู้รักษาประตู Corona, Fraga, Munoz กองหลัง โรดริเกซ, เปเรร่า, อายาลา, อัลวาเรซ, มอนเตส, มาริน, โลเปซ, เรเยส, มายอร์กา

กองกลาง โมลินา, ปิเนดา, กูเตียร์เรซ, อีเฮอร์นันเดซ, ปิซาร์โร่, เจเฮอร์นันเดซ, กัลลาร์โด, ดูเอนาส ส่งต่อ Torres, Barragan, Sepulveda เม็กซิโกเลือกที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับทีมของตนสำหรับรอบน็อคเอาท์

คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใน XI เริ่มต้นของพวกเขาโดยมีการบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งสำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายกับคูราเซา ศักยภาพในการเริ่มต้น XI: Corona; โรดริเกซ, เปเรร่า, มอนเตส, เรเยส; ดูเอนาส, โมลิน่า, ปิเนดา; เอร์นานเดซ, ตอร์เรส, ปิซาร์โร่.

ตำแหน่ง ผู้เล่นฮอนดูรัส ผู้รักษาประตู L. Lopez, Canales, Escobar กองหลัง Crisanto, M. Figueroa, H.Figueroa, Alvarado, Vargas, Pereira, Beckeles, Sanchez กองกลาง Acosta, Discua, Mejia, A.Lopez, Pena, Garcia, Claros, Chirinos

ส่งต่อ Quioto, Lanza, Elis, Tejeda ฮอนดูรัสทำการเปลี่ยนแปลงสองครั้งในทีมของพวกเขาในตอนท้ายของรอบแบ่งกลุ่มโดยขับไล่ Anthony Lozano และ Rony Martinez สำหรับ Michaell Chirinos และ Angel Tejeda

ศักยภาพในการเริ่มต้น XI: Lopez; คริสซานโต, เอชฟิเกโรอา, เอ็มฟิเกโรอา, ซานเชซ; การ์เซีย, เมเจีย, คลารอส; Elis, Lanza, Quioto การเดิมพันและอัตราต่อรองของเกม กีฬายูเอสเอทูเดย์ เม็กซิโก 4/7 รายการโปรดที่จะชนะตาม dabblebet ฮอนดูรัสอยู่ในอันดับ 5/1

เพื่อชัยชนะและการเสมอกันตลอด 90 นาทีสามารถสำรองไว้ที่ 13/5 USMNT เป็นรายการโปรดของ Gold Cup ในขณะนี้ หากต้องการดูตลาดทั้งหมดที่มีให้สำหรับเกมนี้คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชม dabblebet ดูตัวอย่างเกม กีฬายูเอสเอทูเดย์ เมื่อความสัมพันธ์รอบรองชนะเลิศดำเนินไปสิ่งนี้ดูไม่ยากเกิน

ไปจากมุมมองของเม็กซิโก ไม่บ่อยนักที่คุณจะเผชิญหน้ากับทีมในแปดทีมสุดท้ายที่ยังไม่ชนะเกม โดยทั่วไปแล้วฮอนดูรัสไม่ได้มีส่วนร่วมในฉากคอนคาเคฟ แต่พวกเขามีโกลด์คัพที่ย่ำแย่มาจนถึงตอนนี้และผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ได้เนื่องจากเฟรนช์เกียนาแพ้การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทำให้เสมอ 0-0 เป็นชนะ 3-0

มิฉะนั้นฮอนดูรัสแพ้คอสตาริกาอย่างหวุดหวิด – แม้ว่าผลงานของพวกเขาจะน่านับถือในเกมนั้น – และดึง 1-1 ด้วยทีมแคนาดาที่ฟื้นคืนชีพ การมองโลกในแง่ร้ายในแคมป์ถูกเน้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าโค้ช Jorge Luis Pinto กลับไปข้างหน้า Anthony Lozano ผู้ทำประตูสูงสุดใน

ทีมของเขาและกองกลาง Rony Martinez ให้กับสโมสรของพวกเขาในตอนท้ายของกลุ่ม การเข้ามาคือผู้เล่นในประเทศสองคนในมิชาเอลชิรินอสและอังเคลเตเจด้าที่มี 20 แคปและไม่มีประตูระหว่างประเทศระหว่างพวกเขา

อย่างน้อยฮอนดูรัสก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรในช่วงหลังและความท้าทายหลักของเม็กซิโกคือการค้นหาเป้าหมายและความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นในการพัฒนา ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้เริ่มต้นใน El Tri โดยมี Erick Torres กองหน้ามีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสอีกครั้ง

Federico Bernardeschi ได้ย้ายออกจากค่ายฝึกของฟิออเรนติน่าท่ามกลางการคาดเดาว่าเขากำลังจะเซ็นสัญญากับยูเวนตุส ปีกทีมชาติอิตาลีวัย 23 ปียิง 11 ประตูในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและตกเป็นเป้าหมายในการคว้าแชมป์กัลโช่เซเรียอามายาวนาน

อย่าฆ่าความสุขของฉันเกี่ยวกับเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ – ร็อดเจอร์สเมื่อถูกถาม เกี่ยวกับซูเปอร์ลีก ยูเวนตุสจะชนะกัลโช่เซเรียอาราคาเท่าไหร่? Bernardeschi ซึ่งเหลือเวลาอีกสองปีในการทำข้อตกลงกับ La Viola ก่อนหน้านี้ระบุว่าเขาจะรู้สึกว่ายากที่จะออกจากฟิออเรนติน่าไป

Juve แต่ด้วยการที่สโมสรยืนยันในเดือนนี้ว่าเขาได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่การ ย้ายทีมดูเหมือนจะใกล้เข้ามา ฟิออเรนติน่ากล่าวในแถลงการณ์สั้น ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเบอร์นาร์เดสชีจะไม่เดินทางไปที่แคมป์ฝึกของสโมสรในโมเอนาเนื่องจากป่วยเป็นโรค “กระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน”

ฝ่ายซ้ายยังเชื่อมโยงกับอินเตอร์และพรีเมียร์ลีกดูโอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเชลซี แต่ยูเว่ปรากฏตัวต่อหน้ารันเนอร์เพื่อรักษาลายเซ็นของเขาโดยมีค่าใช้จ่าย 40 ล้านยูโรที่คาดว่าจะจ่ายโดยฝ่ายของมัสซิมิเลียโนอัลเลกรี อินเตอร์บอสคอนเต้ให้ความสำคัญกับเซเรียอาก่อนซูเปอร์ลีกยุโรป

กองหน้านิโคลาคาลินิชยังออกจากแคมป์ฝึกซ้อมของสโมสรเพื่อ จัดการกับปัญหาส่วนตัวแม้ว่าเขาจะถูกเชื่อมโยงกับการย้ายไปเอซีมิลานที่ใช้เงินมหาศาล ด้วยเวลาไม่ถึงหกเดือนในการแข่งขัน AFC U-23 Championship 2018 ที่ประเทศจีนการค้นหา 15 ชาติชั้นนำเพื่อติดตามเจ้าภาพในการแข่งขัน

รอบสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว อินเดียอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเจ้าภาพกาตาร์ซีเรียและเติร์กเมนิสถาน การจบอันดับสูงสุดหรือเป็นหนึ่งในห้าของนักวิ่งที่ดีที่สุดจะได้เห็น โคลท์ ผนึกท่าเทียบเรือในรอบชิงชนะเลิศ AFC U-23 Championship ครั้งแรกของพวกเขา

หัวหน้าโค้ชทีมชายอาวุโสของอินเดียสตีเฟนคอนสแตนติน รับหน้าที่คุมปืนรุ่นเยาว์เพื่อให้มั่นใจว่าจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำระดับทวีป อย่างไรก็ตามฝ่ายค้านที่รุนแรงรอพวกเขาอยู่ในรูปแบบของเอเชียกลางและสองทีมจากตะวันออกกลาง คอนสแตนตินมองว่าอินเดียเป็นทีมที่ติดท็อป 50

India U-23 ได้เริ่มการรณรงค์เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม โดยแพ้ซีเรีย 2-0 ด้วยการแข่งขันเพียงสองนัดแต่ละรายการจะเป็นเสมือนจริง อย่าฆ่าความสุขของฉันเกี่ยวกับเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ – ร็อดเจอร์สเมื่อถูกถามเกี่ยวกับซูเปอร์ลีก เกม อินเดียยู -23 พบกาตาร์ยู -23

วันที่ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 20:00 (ท้องถิ่น) / 22:30 IST ช่องทีวีและสตรีมสด สื่อ AIFF ใน อินเดีย การแข่งขันจะไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์อย่างน่าเศร้า อย่างไรก็ตามเราสามารถสตรีมการแข่งขันสดได้ที่เว็บไซต์ของผู้ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการทั่วโลก

ช่องทีวีอินเดีย สตรีมออนไลน์ ไม่มี Shoof Alkass Net แฟน ๆ ในประเทศเจ้าภาพสามารถรับชมการแข่งขันได้ทางAlkass Oneในระบบ HD และAlkass Threeใน SD นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการติดตามสตรีมสดบนเว็บไซต์ของ Alkass ช่อง QATAR TV สตรีมออนไลน์

Alkass One HD / Alkass Three Shoof Alkass Net ทีมและทีมข่าว XI คนแรกของอินเดียเลือกตัวเองเนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่ในสิบเอ็ดคนเริ่มมีนาที ISL และ I-League ตามปกติจากฤดูกาลที่แล้ว สตีเฟนคอนสแตนตินยังได้เลือกผู้เล่นสองคนที่เก่งในการแข่งขัน Santosh Trophy

และการแข่งขันระดับเยาวชน ได้แก่ Manvir Singh และ Davinder Singh เนย์มาร์: เมสซี่เก่งที่สุดในโลก แนวป้องกันชายสามคนของอินเดียสามคนถูกจองไว้กับซีเรีย ใบเหลืองอีกใบของ Nishu Kumar, Jerry Lalrinzuala และกัปตัน Lalruatthara จะหมายถึงการพักการแข่งขัน

กับเติร์กเมนิสถานในวันอาทิตย์ INDIA SQUAD ผู้รักษาประตู: 1. Vishal Kaith, 16. Kamaljit Singh, 23. Sukhadev Patil; กองหลัง: 2. Nishu Kumar, 3. Lalruatthara, 4. Salam Ranjan Singh, 5. Sairuatkima, 13. Kamalpreet Singh, 18.

Jerry Lalrinzuala, 21. Sarthak Golui, 22. Davinder Singh; กองกลาง: 6. Germanpreet Singh, 7. Nikhil Poojary, 8. Vinit Rai, 14. Lallianzuala Chhangte, 15. Sekar Nandhakumar, 17. Jerry Mawihmingthanga, 19.

Anirudh Thapa, 20. Robinson Singh; ส่งต่อ: 9. Manvir Singh, 10. Daniel Lalhlimpuia, 11. Hitesh Sharma, 12. Alen Deory Inter boss Conte focused on Serie A glory before European Super League

ผู้รักษาประตูทีม QATAR : 1. Mohd Al Bakri, 21. Meshaal Barsham, 22. Mohd Saeed Ibrahim; กองหลัง: 3. Salah Al Yahri, 5. Tameem Al Muhaza, 6. Salem Al Hajri, 12. Adel Al Sulaimani, 13. Sultan Al Brake, 15. Bassam Al Rawi,

23. Abdul Hamid Al Diri; กองกลาง: 2. Tarek Salman, 4. Omar Al Emadi, 7. Khalid Mazeed, 8. Ahmad Doozandeh, 11. Nasser Al Nasr, 14. Ahmed Al Sadi, 16. Abdul Rahman Al Deri, 17. Abdel Rahman Moustafa, 18. อัสซิมมาดีโบ

20. อับดุลลาห์อับดุลสลาม; ส่งต่อ: 9. Meshaal Al Shamari, 10. Akram Afif, 19. Almoez Ali คำพูดของผู้จัดการ สื่อ AIFF สตีเฟนคอนสแตนตินยกย่องเจ้าภาพโดยกล่าวว่า “บางครั้งพวกเขาดูรวดเร็วมากพวกเขามีคุณภาพสูงสุดที่ฉันต้องพูดมันจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา

ในการต่อต้านพวกเขา” “ผู้เล่นหลายคนจาก ชุดนั้น (2016) อาจจบการศึกษาในทีมอาวุโสข้อได้เปรียบหลักของพวกเขาคือพวกเขามีโค้ชคนเดียวกันตลอด” ผู้เกิดในลอนดอนวิเคราะห์ว่าเป็นทีมกาตาร์ที่แตกต่างจากทีมอันดับสี่ของพวกเขา วางจำหน่ายในรอบชิงชนะเลิศฉบับปี 2559

“ การเล่นนัดดึกนั่นก็เช่นกันที่บ้านของพวกเขาก็จะได้เปรียบพวกเขาจริงๆเมื่อคุณเล่นในขั้นตอนนี้คุณต้องการให้สนามเต็มมันช่วยให้อะดรีนาลีนหลั่งไหลในหมู่ผู้เล่นโดยส่วนตัวผม หวังว่าชาวอินเดียจำนวนมากจะให้การสนับสนุนเราในวันพรุ่งนี้” เขากล่าวสรุป ดูตัวอย่างเกม สื่อ AIFF

หลังจากการแสดงที่ไม่ชัดเจนในการพ่ายแพ้ต่อซีเรีย 2-0 คำสั่งดังกล่าวดูสูงเกินกว่าที่อินเดียจะปีนขึ้นไปได้ แม้กาตาร์จะชนะในเกมที่พบกับเติร์กเมนิสถานด้วยอัตรากำไรเท่ากันซึ่งทำให้ผู้แพ้ทั้งสองจากรอบแรกต้องลงทะเบียนไม่น้อยไปกว่าการชนะเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป

คอนสแตนตินเริ่มต้นด้วยชายสองคนพร้อมกับ Daniel Lalhlimpuia และ Manvir Singh ซึ่งล้มเหลวในการจ่ายเงินปันผลมากมาย อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงมิดฟิลด์โฮลดิ้งเท่านั้นการยิงประตูคนเดียวของ Germanpreet Singh ซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้รักษาประตูชาวซีเรียในเย็นวันพุธ ในสิ่งที่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญการเลือกลงสนามแบ็คซ้ายแบบเดิมสามคนใน XI กลับถูกยิงกลับเมื่อพวกเขาแต่ละคนเข้าไปในสมุดของผู้ตัดสินการระงับตอนนี้จะแฝงตัวเป็นอันตรายหากทำซ้ำกับกาตาร์ เอซีมิลานเซ็นสัญญากับใครบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้?

แม้ว่าวิชาลไค ธ เป็นที่สิ้นสุดรับของซีเรียให้คะแนนสองเป้าหมายครึ่งปีที่สองของเขา บันทึกจากชุดชิ้นเข้าชมมากและคนเอฟซี Pune เมืองจะได้รับความเชื่อถือในการป้องกันสิ่งที่เป็นเส้นหลังบอบบางสำหรับ โคลท์ กองหลังอินเดียจะมีแผ่นเสียงของพวกเขากาตาร์ Akram Afif ไว้ในการตรวจสอบ นักเตะวัย 20 ปีเป็นการเซ็นสัญญาลาลีกากาตาร์ครั้งแรกที่นำโดย Villareal CF ในปี 2016 เด็กหนุ่มที่เคยเล่นให้กับทีมเยาวชนของเซบีย่ามีการแข่งขันในระดับนานาชาติแล้ว 16 ประตูและสองประตูระดับสูงในนามของเขา

ความสามารถของเขาแสดงเต็มรูปแบบในเกมแรกในฐานะผู้ค้ำจุนภายในไตรมาสแรกของชั่วโมงปิดผนึกข้อตกลงสำหรับชาติของเขาในขณะที่เขาถูกย่อยโดยยังคงเดินหน้าต่อไปอีกยี่สิบนาที เขาก็จองด้วยเช่นกันไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใน XI จากอินเดีย แม้ว่ากองกลางสามคนของ Nikhil Poojary, Anirudh Thapa และ Sekar Nandhakumar จะได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพวกเขาพลาดในส่วนใหญ่ของเกมในวันพุธ เต็มรูปแบบในการรักษาหมายเลข 10 ของ

ด้วยมือของบียาร์เรอัลหลังจากแพ้แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกให้ปอร์โต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Gonalons มั่นใจว่าตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางของ Roma ซึ่งรวมถึง Radja Nainggolan และ Daniele De Rossi นั้นแข็งแกร่งที่สุดในอิตาลี”ผมเชื่อว่าโรม่ามีกองกลางที่ดีที่สุดในเซเรียอา” เขากล่าวในงานแถลงข่าว “เราสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมร่วมกันได้ผมรู้จากการเผชิญหน้ากับโรม่ากับลียงในยูโรป้าลีกว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากผมรู้สึกมั่นใจมาก Darmian ผู้ชนะการแข่งขัน ‘ล้ำค่า’ ของ Conte ยกย่อง Darmian ขณะที่ Inter

ดำเนินการต่อ Scudetto “เซเรียอาเป็นเรื่องยากมาก แต่ฉันจะพยายามแสดงคุณสมบัติของฉันในสนามฉันจะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างดานิเอเล่เดรอสซีอยู่เคียงข้างฉันชื่นชมเขามานานแล้ว “เราทราบดีว่ายูเวนตุสยากที่จะเอาชนะสคูเด็ตโต้ แต่โรม่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและผมมาที่นี่เพื่อคว้าถ้วยรางวัล”Gonalons ใกล้จะย้ายไป Napoli ในเดือนมกราคมเพียงเพื่อให้ข้อตกลงนี้ล้มเหลวโดยมีรายงานบางฉบับบอกว่าเขาถูกไล่ออกจากการใช้ชีวิตในเมืองโดยละครโทรทัศน์เรื่อง Gomorrah ซุปเปอร์เอเย่นต์ป็อกบายินดีต้อนรับลูกากู อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าการตัดสินใจของเขาเป็นเพียงเพราะเขา

รู้สึกว่า “ธุรกิจยังไม่เสร็จ” ในลีกเอิง “ ผมยังไม่พร้อมที่จะออกจากลียง เล่นรูเล็ต เนื่องจากมีธุระที่ยังไม่เสร็จ” เขากล่าว “ มีข่าวลือเกี่ยวกับการร้องเรียนของฉันเกี่ยวกับเมืองนี้ แต่นั่นไม่เป็นความจริง “นี่เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับผมและผมหวังว่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลก”

เปาลินโญ่กองกลางของกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ Taobao ยังคงมั่นใจเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบาร์เซโลนาในกรอบการโอน แมนฯ ยูไนเต็ดประกาศดีล Lukaku เล่น Hasenhüttl หวังว่านักบุญจะทำผลงานได้ใน FA Cup ‘พิเศษ’ ทีมชาติบราซิลวัย 28 ปีตกเป็นเหยื่อของการเสนอราคา

จากคาตาลันที่ถูกปฏิเสธโดยสโมสรไชนีสซูเปอร์ลีก เปาลินโญ่อ้างว่าข้อเสนอเริ่มต้นของ Barca คือ 20 ล้านยูโรซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเงื่อนไขการปล่อยตัวที่รวมอยู่ในสัญญาของเขา แต่เขาเชื่อว่าพวกเขายังสามารถกลับมาพร้อมกับการเสนอราคาใหม่ที่จะเห็นเขาย้ายไปสเปนในที่สุด

เขาบอกกับวงดนตรีของบราซิลว่า”ฉันไม่ใช่คนหน้าซื่อใจคดและฉันเป็นคนโปร่งใสฉันคิดถึง Barca เงื่อนไขในสัญญาของฉันคือ€ 40m และฉันเชื่อว่า Barca เสนอ 20 ล้านยูโรและกวางโจวปฏิเสธข้อเสนอ “ตัวแทนของฉันบอกฉันว่ามีบทสนทนาใหม่ ๆ ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่เคยพูดจนกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

แต่ฉันยืนยันได้ว่าความสนใจนั้นเป็นเรื่องจริง กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน “สิ่งที่ฉันรู้คือมีข้อเสนออย่างเป็นทางการและประธานบาร์เซโลนาได้พูดคุยกับกรรมการแม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงก็ตาม

“เป็นไปได้ที่ฉันจะเล่นที่บาร์เซโลนาท่ามกลางผู้เล่นระดับสตาร์หลายคนฉันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่เต็มไปด้วยดารา “ยังคงมีการสนทนากันอยู่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตกลงระหว่างสโมสรและถ้านั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการมันจะเกิดขึ้น”

เปาลินโญ่ยิงไป 10 ประตูจาก 23 เกมให้กวางโจวในทุกรายการในฤดูกาลนี้และมีสัญญากับพวกเขาจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2020 ลูก้าโมดริชกล่าวว่านี่คือ “ความฝัน” ของเขาที่จะเกษียณตัวเองในฐานะผู้เล่นเรอัลมาดริดหลังจากห้าปีที่มีผลงานที่ Santiago Bernabeu

ทีมชาติโครเอเชียย้ายไปสเปนจากท็อตแนมด้วยราคา 30 ล้านปอนด์ในช่วงฤดูร้อนปี 2555 หลังจากเริ่มต้นชีวิตอย่างเชื่องช้าในลาลีกาโมดริชได้กลายเป็นบุคคลสำคัญในมาดริดด้วยอิทธิพลเชิงสร้างสรรค์ของเขาที่ได้รับจากผู้จัดการที่สืบทอดต่อกันมา

ตอนนี้เขาอายุ 31 ปี แต่มีสัญญาจนถึงปี 2020และหวังว่าจะใช้เวลาที่เหลือในการเล่นกับ Blancos คำเตือนการออกจาก Modric สำหรับ James & Morata โมดริชบอกกับMarca : “ฉันยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ถ้าฉันยังคงทำงานแบบนี้และดูแลตัวเองได้มีหลายสิ่งที่ฉันสามารถปรับปรุง

ได้แน่นอนว่าฉันต้องการ [เกษียณที่เรอัล] มันเป็นของฉัน ฝัน แต่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น “ ในมาดริดความต้องการมีมากที่สุดและคุณต้องอยู่ในอันดับต้น ๆ เสมอ ถ้าคุณไม่สงสัยก็มา “ ถ้าฉันทำงานกับตัวเองต่อไปในแต่ละประเด็นฉันคิดว่าฉันมีเวลาพอสมควรในระดับนี้ เพราะอยากอยู่ในระดับนี้.

“ ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนทำให้ฉันสนุกกับทุกวันทุกการฝึกซ้อมทุกเกม และฉันไม่อยากพลาดสิ่งนี้ ฉันจะต่อสู้เพื่ออยู่ที่นี่ให้มากที่สุด ผมมีแค่มาดริดอยู่ในหัว ” กำลังเล่น Surface กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน

โมดริชมีความสุขกับเวลาที่มาดริดมากเพราะเขาได้เห็นเวลาเล่นเกมเป็นประจำและหยิบเครื่องเงินจำนวนมาก แคมเปญ 2016-17 เห็นเขาทะลุ 200 ปรากฏตัวจริงในขณะที่การส่งมอบเป็นครั้งแรกชื่อลาลีกาและหนึ่งในสามแชมเปี้ยนส์ลีกมงกุฎ กางเกงของ Ronaldo กลายเป็นกระแสในโฆษณาใหม่

โมดริชซึ่งเคยคว้าแชมป์โกปาเดลเรย์และคลับเวิลด์คัพกล่าวเสริมว่าเขายังคงหิวกระหายความสำเร็จมากกว่านี้:“ เมื่อคุณชนะบางสิ่งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งและคุณมีความรู้สึกนั้นมันจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง คุณต้องการที่จะชนะมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ๆ

“ คุณไม่เคยเบื่อที่จะชนะ เราอยู่ในสโมสรที่ต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอต้องการชนะทุกสิ่งที่เป็นไปได้และนักเตะก็มีความคิดเช่นเดียวกัน ” โมดริชเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับมาดริดในเดือนตุลาคม 2559 โดยซีเนอดีนซีดานกระตือรือร้นที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องทางออกโดยการรักษาความปลอดภัย

บริการของทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับอนาคตอันใกล้ ซาอูลนิเกซยืนยันการเซ็นสัญญากับธีโอเฮอร์นันเดซคนใหม่ของเรอัลมาดริดไม่สำคัญกับแอตเลติโกมาดริดหากเขาไม่ต้องการอยู่ที่สโมสร แชมป์ยุโรปบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาฟูลแบ็กธีโอจากแอตเลติโกคู่แข่งร่วมเมืองในข้อตกลงหกปีเมื่อสัปดาห์ที่

แล้วมีรายงานว่าการโอนมีมูลค่า 26 ล้านยูโร กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี แมนฯ ยูไนเต็ดยืนยันลูกากูจัดการกับเอฟเวอร์ตัน ในขณะเดียวกันซาอูลได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปโดยลงนามในการต่ออายุสัญญาที่ผูกมัดเขาไว้กับฝั่งของ Diego Simeone จนถึงปี 2026

กองกลางชาวสเปนไม่ขมขื่นกับการเลือกของธีโอตราบใดที่เด็กอายุ 19 ปีซึ่งไม่เคยปรากฏตัวในการแข่งขันแอตเลติโกเคารพสโมสรเก่าของเขา “ มันเป็นการตัดสินใจของธีโอและเขาจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่” ซาอูลกล่าวกับผู้สื่อข่าวในงานเพื่อทำเครื่องหมายการต่ออายุของเขา

“เขาเป็นผู้เล่นที่ออกมาจากสถาบันการศึกษาของเราและเขาต้องเคารพในที่ที่มาและหากเขาเคารพพวกเราทุกคนอย่างแท้จริงโดยที่ผมไม่สนใจว่าเขาจะไปที่ไหน กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน “ ถ้าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่กับเราเราก็ไม่เก็บเขาไว้

“เราจะมอบความรักทั้งหมดให้กับคนที่อยากอยู่ที่นี่และคนที่ไม่อยากอยู่กับเราก็ไม่สำคัญสำหรับเรา” ผู้เล่น Ajax Abdelhak Nouri ได้รับการรักษาในสนามหลังจากล้มลงในช่วงกระชับมิตรกับแวร์เดอร์เบรเมนในออสเตรียเมื่อวันเสาร์โดยสโมสร Eredivisie ชี้แจงในภายหลังว่าเขาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตีบ แต่อยู่ในสภาพที่มั่นคง ซัวเรซ ‘ไม่เคยคิดฝัน’ ถึงการย้ายทีมของลิเวอร์พูล กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี ในนาทีที่ 72 ของเกมที่ Lindenstadion ใน Hippach มิดฟิลด์วัย 20 ปีนอนหงายภายในครึ่งหลังของเบรเมนด้วยความรู้สึกไม่สบายอย่างชัดเจน

จากนั้นรถพยาบาลและแพทย์ก็มีแนวโน้มที่จะไปที่ Nouri ในสนามโดยมีหน้าจอล้อมรอบตัวเขา “บริการฉุกเฉินยังคง [การรักษา] นูรีผู้เล่นดูกังวล” อาแจ็กซ์ทวีต “เป็นเรื่องร้ายแรงเรา [จะแจ้งให้คุณ] ทราบทันทีหากมีความชัดเจนมากขึ้น”

จากนั้นเฮลิคอปเตอร์บาดเจ็บก็ลงจอดบนพื้นเพื่อช่วยแพทย์ในการรักษานูรีและแฟน ๆ ถูกขอให้ออกจากสนามโดยที่การแข่งขันถูกยกเลิก ไม่นานหลังจากที่ Nouri เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Ajax ได้ส่งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าอาการของเด็กดีขึ้นแล้ว

“[Nouri] มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเขาอยู่ในสภาพที่คงที่มีการเต้นของหัวใจและกำลังนอนหลับ” ฟีด Twitter อย่างเป็นทางการของสโมสรแจ้ง “ตอนนี้ Nouri ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขอบคุณสำหรับข้อความสนับสนุนทั้งหมดของคุณ”

ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลเอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์กล่าวในภายหลังว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านมาสำหรับนูรีซึ่งเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของอาแจ็กซ์ “มันจะได้รับที่เลวร้ายยิ่ง. ในบางจุดมันใช้เวลานานมากคุณกำลังความคิดของบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายจริงๆตั้งแต่ขาของเขาไม่ได้ย้ายที่

ทุกคน” อดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอก NOS “ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขาจะมาในวันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์) เราจะสนับสนุนพวกเขาในทุก ๆ ทางที่เป็นไปได้” ลูก้าโมดริชยืนยันว่าเขาไม่เคยได้ยินคริสเตียโนโรนัลโดพูดว่าเขาต้องการออกจากเรอัลมาดริดและมั่นใจว่าสตาร์ชาวโปรตุเกสจะอยู่ต่อ

การเก็งกำไรอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วในอนาคตของเด็กวัย 32 ปีโดยมีรายงานในท้องถิ่นอ้างว่าเขารู้สึกผิดหวังจากการขาดการสนับสนุนจากมาดริดตามข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงภาษีโดยอัยการสเปน กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี

โรนัลโดปฏิเสธที่จะเสนอเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับอนาคตของเขาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศกับโปรตุเกสที่คอนเฟเดอเรชันส์คัพและมีรายงานว่าการที่เขาเงียบต่อแผนการของเขาทำให้บางคนไม่พอใจกับสโมสร ยูไนเต็ดมีสิทธิ์ดูแคลนโมราต้าเกินราคา อย่างไรก็ตามโมดริชรู้สึกว่าความผูกพันระหว่าง

สโมสรและอดีตสตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะแตกหักได้ “ฉันไม่เคยได้ยินคริสเตียโนพูดว่าเขาต้องการไป” โมดริชบอกกับมาร์ก้า “ในวงการฟุตบอลทุกอย่างเป็นไปได้ แต่ผมคิดว่าความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างมาดริดกับโรนัลโด้แข็งแกร่งมากจนผมคิดว่าเขาจะยัง

เป็นนักเตะของเรอัลมาดริดต่อไป” อีกคนหนึ่งของมาดริดที่จะเชื่อมโยงกับการย้ายทีมคือแกเร็ ธ เบลโดยยูไนเต็ดให้เครดิตกับความสนใจในทีมชาติเวลส์ มีข้อเสนอแนะว่าแข้งวัย 27 ปีที่ต่อสู้กับปัญหาอาการบาดเจ็บเมื่อฤดูกาลที่แล้วล้มเหลวในการรวมตัวเข้ากับทีมดังนั้นจึงควรพิจารณาย้ายทีม

แต่โมดริชซึ่งเล่นเคียงข้างกับเบลที่สเปอร์สไม่เชื่อว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในถิ่นซานติอาโกเบร์นาเบว กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน “แกเร็ธ เป็นแบบนั้นมาตลอด” เขากล่าว “ที่ท็อตแน่มเช่นกันมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครของเขาเขาจะทำ

ทุกอย่างเพื่อทีมและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาไม่ต้องการอยู่เหนือทีมและถ่อมตัวมากเราจะไม่เปลี่ยนแปลง แกเร็ ธ นั่นคือสิ่งที่เขาเป็นและเราต้องยอมรับมัน “เขามีปีที่ยากลำบากมากมีอาการบาดเจ็บมากมาย แต่เขาเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีมากและเขาก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเราสำหรับเขามันเป็นเรื่อง

สำคัญที่จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและผมหวังว่าเราจะได้เห็นแกเร็ ธ ที่ดีที่สุดในปีนี้” Guido Pizarro ใกล้จะย้ายไปเซบีย่าหลังจากที่สโมสรยืนยันว่ากองกลางของ Tigres มีกำหนดเข้ารับการรักษาพยาบาลในอันดาลูเซีย ปิซาร์โรทีมชาติอาร์เจนติน่าจะเปลี่ยนตำแหน่งกองกลางโดยตรงให้กับบิเซนเต้อิบอร์รา

ซึ่งออกเดินทางไปเลสเตอร์ซิตี้ในสัปดาห์นี้ กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี Pizarro เข้าร่วมกับ Tigres จาก Lanus ในปี 2013 และคว้าแชมป์ Liga MX สองรายการและ Copa MX แม้ว่าเขาจะเป็นรองแชมป์ CONCACAF Champions League ถึงสองครั้ง

และประสบความพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ Copa Libertadores 2015 เปาลินโญ่รอการเสนอราคาใหม่ของบาร์เซโลนา “กองกลางชาวอาร์เจนไตน์ของติเกรสกุยปิซาร์โรจะเดินทางไปเซบีย่าเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ” แถลงการณ์ของเซบีย่าอ่าน

ท็อตแนม 1-3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – ความหวังสี่อันดับแรกบนเชือก “หากสัญญาของเขาได้รับการยืนยันกับเซบีย่าเขาจะก้าวกระโดดไปค้าแข้งในยุโรปหลังจากช่วงเวลาแห่งความสำเร็จที่ลานุสและติเกรส” ปิซาร์โรเปิดตัวในอาร์เจนตินาในนัดชิงชนะเลิศของเอ็ดการ์โดบาอูซาที่หางเสือในเดือน

มีนาคมโดยเอาชนะโบลิเวียไป 2-0 ในฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก นักเตะวัย 27 ปีหวังว่าจะสร้างความประทับใจในลาลีกาต่อไปและได้รับการเรียกคืนจากต่างประเทศจากอดีตนายใหญ่ของเซบีย่า Jorge Sampaoli Romelu Lukaku จะปรากฏตัวในศาลสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมหลังจาก

ถูกจับกุมในลอสแองเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากการร้องเรียนเรื่องเสียงดัง แมนฯ ยูไนเต็ดยืนยันดีล Lukaku กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี กองหน้าเอฟเวอร์ตันซึ่งใกล้จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยราคา 75 ล้านปอนด์ได้พักร้อนในสหรัฐอเมริกาและได้รับ

“การอ้างถึงความผิดทางอาญา” หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม คำแถลงของตำรวจ Beverly Hills กล่าวว่า Lukaku ได้รับการปล่อยตัวในที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องเสียงอื่น ๆ อีกห้าข้อในสถานที่เดียวกัน

คำแถลงฉบับเต็มอ่าน:“ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2017 เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่กรมตำรวจเบเวอร์ลีฮิลส์ได้จับกุมชายอายุ 24 ปีชื่อโรเมลูลูกากูโบลิงโกลี รูนีย์มาถึงเอฟเวอร์ตันเพื่อรับการรักษาพยาบาล “ Bolingoli ได้รับการอ้างถึงความผิดทางอาญาสำหรับการละเมิดรหัสเทศบาล

Beverly Hills 5-1-104 – เสียงดังมากเกินไป “ การอ้างอิงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตอบข้อร้องเรียนเรื่องเสียงอื่น ๆ อีก 5 เรื่องจากสถานที่เดียวกันซึ่งส่งผลให้มีการเตือนด้วยวาจา “ การละเมิดเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านพักในเบเวอร์ลีฮิลส์ที่ซึ่งโบลิงโกลีอาศัยอยู่ชั่วคราว

Bolingoli ได้รับการปล่อยตัวในที่เกิดเหตุพร้อมกับการอ้างอิงและไม่ได้ถูกจับทางร่างกาย “ Bolingoli มีกำหนดจะปรากฏตัวที่ศาลสนามบินลอสแองเจลิสในวันที่ 2 ตุลาคม 2017” Man Utd จะเข้าร่วมกับ Lukaku ได้อย่างไร

ยูไนเต็ดเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าพวกเขาได้ตกลงบรรลุข้อตกลงกับเอฟเวอร์ตันเพื่อเซ็นสัญญากับลูกากูในข้อตกลงเงินมหาศาล ลูกากูซึ่งยิงไป 25 ประตูจาก 37 เกมพรีเมียร์ลีกสำหรับท็อฟฟี่เมื่อฤดูกาลที่แล้วยังเป็นเป้าหมายสูงสุดของเชลซี แต่แชมป์ลีกจะพลาดโอกาสในการแข่งขัน

ตอนแรกยูไนเต็ดกระตือรือร้นที่จะได้อัลบาโรโมราต้ากองหน้าของเรอัลมาดริดแต่ย้ายไปหาลูกากูหลังจากเริ่มหงุดหงิดกับการเจรจากับชุดลีกา การครองแชมป์เม็กซิโกเริ่มต้นการแข่งขันชิงถ้วยทองปี 2017 กับเอลซัลวาดอร์เมื่อทีมเผชิญหน้ากันที่ Qualcomm Stadium ในซานดิเอโก

ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเม็กซิโกตั้งเป้าที่จะเพิ่มตำแหน่งที่แปดเป็นประวัติการณ์ในรายชื่อเกียรติยศของพวกเขา แต่พวกเขาจะต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงในกลุ่ม B ซึ่งมีแชมป์จาเมกาและแคริบเบียนรองแชมป์ปี 2015 คูราเซา

กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี ถ้วยทอง: คู่มือฉบับสมบูรณ์ เม็กซิโกถูกจัดการก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นหลังจากที่โค้ชJuan Carlos Osorio ถูกแบนหกนัดหลังจากที่เขาทำเกมระหว่างการแข่งขันรอบเพลย์ออฟที่สามของ Confederations Cup กับโปรตุเกส

การหยุดชั่วคราวหมายความว่า Osorio ที่อยู่ใต้ไฟจะพลาดการมีส่วนร่วมทั้งหมดของประเทศในทัวร์นาเมนต์แม้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ หลุยส์ปอมปิลิโอแปซผู้ช่วยของเขาจะยังคงเป็นประธานในทีมต่อไปหากเขาไม่อยู่

เอลซัลวาดอร์ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในปีนี้หลังจากคว้าอันดับสามใน Copa Centroamericana 2017 และจะเป็นครั้งที่ 10 ของพวกเขาที่เข้าร่วม มันจะเป็นทัวร์นาเมนต์หลักครั้งแรกสำหรับโค้ชของLa Selecta Eduardo Lara ซึ่งประสบความสำเร็จจาก Ramon Maradiaga เมื่อปลายปี 2016

เกม เม็กซิโก vs เอลซัลวาดอร์ วันที่ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม เวลา 18:00 น., 22:00 น. ET ช่องทีวีและสตรีมส Yuri Kadobno ในสหรัฐอเมริก า การแข่งขันจะมีให้รับชมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทาง FOX Sports 1 และสตรีมผ่าน Fox Sports Go นอกจากนี้