เล่นป๊อกเด้ง ค่าธรรมเนียมการเข้าคาสิโนเพิ่มขึ้น

เล่นป๊อกเด้ง รัฐบาลสิงคโปร์รายงานว่าได้เพิ่มค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายวันที่คนในท้องถิ่นต้องจ่ายเพื่อเล่นการพนันที่หนึ่งในสองคาสิโนยักษ์ใหญ่ของเมืองนี้ราว 50% เกินกว่า $110 เล็กน้อย ในขณะที่เพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรผ่านรายปีที่เกี่ยวข้องเป็นเกือบ $2,203 .

แคมเปญที่มีความสามารถ:

ตามรายงานจากบริการข่าวของ Bloomberg การย้ายจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้ว และสร้างบนระบบที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2010 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อหยุดชาวบ้านจากการพนันอย่างหุนหันพลันแล่น .

การยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ:

สิงคโปร์ เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ Resorts World Sentosaขนาดยักษ์ จาก Genting Malaysia Berhad รวมถึง สถานที่จัดงานMarina Bay Sands ที่ เป็นสัญลักษณ์ของ Las Vegas Sands Corporation โจเซฟีน เตโอ รัฐมนตรีกระทรวงกำลังคนประจำเมืองเกาะ ให้รายละเอียดว่าระบบหน้าที่ในการเข้าซึ่งใช้ไม่ได้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ระดมทุนประมาณ 954 ล้านดอลลาร์ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา และช่วยลดจำนวนนักพนันในท้องถิ่นลงได้ ประมาณ 50%

มีรายงานว่า Teo บอกกับBloomberg …

“การจัดเก็บภาษีรายวันและรายปีใช้เพื่อยับยั้งการพนันแบบไม่เป็นทางการและแบบกระตุ้นโดยคนในท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของชุดการป้องกันทางสังคมแบบองค์รวม ระหว่างปี 2010 ถึง 2018 จำนวนผู้เข้าชมคาสิโนในพื้นที่ลดลง 50%”

การขยายใบอนุญาต:

สิงคโปร์เพิ่งเปิดเผยว่าได้ขยายใบอนุญาตคาสิโนท้องถิ่นของGenting Malaysia BerhadและLas Vegas Sands Corporationหลังจากที่ทั้งคู่ตกลงที่จะใช้จ่ายประมาณ 6.6 พันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมในทรัพย์สินของพวกเขา สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับ Marina Bay Sands ในการสร้างอาคารโรงแรมแห่งที่สี่ควบคู่ไปกับสนามกีฬาแห่งใหม่ ในขณะที่ Resorts World Sentosa จะสร้างโซนตามธีมคู่และขยายพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

คาสิโนช่วยเพิ่ม:

ข้อตกลงการออกใบอนุญาตที่ลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังรวมถึงบทบัญญัติที่จะอนุญาตให้ Marina Bay Sands ขยายขนาดของพื้นที่การพนันโดย 21,527 ตารางฟุตและเพิ่มเครื่องเกมมากถึง 1,000 เครื่องเพื่อเติมเต็มที่มีอยู่ 2,500 หน่วย สำหรับส่วนนี้ Resorts World Sentosa ได้รับอนุญาตให้ขยายพื้นที่เล่นเกมอีก 5,381 ตารางฟุตเพื่อรองรับเครื่องจักรเพิ่มเติมได้มากถึง 800 เครื่อง

ในความพยายามที่จะได้มาซึ่งที่ดินนอกถนนโรงเรียน Dixon เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างคาสิโนใน Kings Mountain, North Carolinaบิล แฮร์ริส หัวหน้า Catawba Indian Nation เพิ่งปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐฯ ด้านกิจการอินเดียเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในเป้าหมายนั้น .

การพิจารณาคดีของ Capitol Hill เกิดขึ้นหลังจากร่างกฎหมายซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2019 โดย Sen. Lindsey Graham จากเซาท์แคโรไลนา

ภาษาคลุมเครือ :

S.790 ( pdf ) จะชี้แจงบทบัญญัติบางประการในกฎหมายมหาชน 103–116, Catawba Indian Tribe of South Carolina Land Claims Settlement Act of 1993เกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ดินใน Kings Mountain ที่ชนเผ่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านบรรพบุรุษของพวกเขา

ตามรายงานของ The Shelby Star …

ชนเผ่า ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง ต้องการซื้อที่ดินขนาด 16 เอเคอร์จาก I-85เพื่อสร้างคาสิโนในเมืองชานเมืองขนาดเล็กเพียงไม่ถึง 11,000 เพื่อสร้างรีสอร์ทคาสิโน คาสิโนที่เสนอจะช่วยชนเผ่าและเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสามารถให้การลงทุนระหว่าง 300 ล้านดอลลาร์ถึง 600 ล้านดอลลาร์และงาน 4,000 ประมาณแฮร์ริสกล่าว (ภาพด้านล่าง)

“ คณะกรรมการชุดนี้มีโอกาสที่จะแก้ไขความผิดทางประวัติศาสตร์ ”

ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 การได้ยินของ Capitol Hill Harris กล่าวว่า…

“โครงการนี้จะจุดประกายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ธรรมดา โดยจัดหางานที่จำเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักของนอร์ธแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนา (โครงการนี้อยู่ห่างจากชายแดนของรัฐเพียงหนึ่งไมล์) นอกจากจะช่วยให้ Catawba สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้แล้ว ”

สัญญาไม่รักษา :

ในการเปลี่ยนภาษาของการกระทำทางบกที่ชนเผ่าเข้ามาในปี 1993 ร่างกฎหมายที่วุฒิสมาชิก Graham แนะนำร่วมกับ North Carolina Sens Thom Tillis และ Richard Burr ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนร่วมจะอนุญาตให้ใช้นโยบายบางอย่างของ Federal Bureau ของกิจการอินเดียจะถูกหลีกเลี่ยง และความไว้วางใจนั้นสามารถได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรส

ในขณะที่ชนเผ่าได้รับสัญญา – ผ่านพระราชบัญญัติที่ดิน – มีการจองมากถึง 4,200 เอเคอร์จนถึงปัจจุบันพวกเขามีการจองพื้นที่ 1,017 เอเคอร์เช่นเดียวกับที่พวกเขามีเมื่อการกระทำกลายเป็นกฎหมายเมื่อ 26 ปีที่แล้ว หัวหน้าแฮร์ริสกล่าวในคำให้การ 1 พฤษภาคมของเขา

เป็นเวลากว่าห้าปีแล้วที่เผ่า Catawba ได้ยื่นคำร้อง ต่อศาล สำหรับที่ดินดังกล่าวแต่สำนักกิจการอินเดีย (BIA) ยังไม่ได้ออกคำตัดสินต่อสาธารณะ มีรายงานว่าไม่มีการใช้งานดังกล่าวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการแนะนำ S790 ของวุฒิสมาชิก Graham และหวังว่าจะสามารถแก้ไขความไม่แน่นอนใด ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปี 1993

การร่างแบบไม่ดี :

วุฒิสมาชิก Graham ซึ่งไม่ใช่สมาชิกคณะกรรมการ แต่มีรายงานว่าได้รับเชิญให้นำเสนอคำแถลงระหว่างการพิจารณาคดีของสภานิติบัญญัติกล่าวเมื่อวันพุธ …

“ ชนเผ่าถูกขังอยู่ในความยากจนและความเข้าใจของชนเผ่าที่มีการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินภายในพื้นที่ให้บริการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาในนอร์ ธ แคโรไลน่าได้รับการโต้แย้งส่วนใหญ่เกิดจากการร่างพระราชบัญญัติที่ไม่ดี”

เกรแฮมกล่าวต่อไปว่าผู้เจรจาหลักทุกคนเข้าใจในข้อตกลงยุติคดีที่ Catawba Indian Nation “ สามารถเข้าซื้อกิจการภาคบังคับในพื้นที่ให้บริการของนอร์ธแคโรไลนาและได้ลงนามในแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าว” เขาอธิบายว่านั่นคือสิ่งที่ตั้งใจไว้ แต่ภาษาของการกระทำ ” ได้รับการพิจารณาว่าคลุมเครือเกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่าในการจัดหาที่ดินอย่างจำกัดในรัฐนั้น”

แก้ไขข้อผิดพลาด :

วุฒิสมาชิกเซาท์แคโรไลนากล่าวต่อไปว่าร่างกฎหมายที่เขาแนะนำและวุฒิสมาชิกนอร์ทแคโรไลนาสองคนคือ “แก้ไขสิ่งที่ผิด ” และใบเรียกเก็บเงินนั้น “ให้อำนาจแก่เลขานุการในการตัดสินใจโดยเฉพาะ” เขาเสริมว่า ในแง่หนึ่ง [ร่างกฎหมาย] เป็น ” การแก้ไขทางเทคนิค ” และไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการยอมให้ชนเผ่าทำในสิ่งที่รัฐสภาคิดไว้

Graham สรุปคำกล่าวของเขาโดยกล่าวว่าแม้การออกกฎหมายเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้ “ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวอินเดียนแดง Catawba ถูกมองข้ามไป” อย่างไรก็ตาม เล่นป๊อกเด้ง มันจะเป็น “ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการมอบอำนาจให้พวกเขา ” และคำมั่นสัญญาของรัฐบาลเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสได้รับการปฏิเสธชาว Catawba ผ่าน “กระบวนการทางกฎหมายที่ทรมาน” ปล่อยให้พวกเขา “แสดงเพียงเล็กน้อยสำหรับการสละการอ้างสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิตามสนธิสัญญา”

มีรายงานว่าการเติบโตของชนเผ่านั้นถูกจำกัด เนื่องจากต้องจ่ายเงินให้กับระบบโรงเรียนของรัฐในท้องถิ่นในที่ดินเชิงพาณิชย์ที่พวกเขามี เพื่อให้ลูก ๆ ของพวกเขาสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ Harris กล่าวว่า ” คณะกรรมการนี้มีโอกาสที่จะแก้ไขความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ ”

ที่ตั้งคือทุกสิ่ง :

แฮร์ริสถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ชนเผ่าต้องการสร้างคาสิโนในนอร์ธแคโรไลนามากกว่าในเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นที่ตั้งของพวกเขา มีรายงานว่าเขาบอกคณะกรรมการว่า “ เรากำลังอยู่ในใจกลางของเรา ” และอธิบายต่อไปว่าเซาท์แคโรไลนาปฏิเสธชนเผ่านี้ถึงสองครั้งเนื่องจากข้อบังคับของรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการพนัน

พื้นที่ 17 เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ในคลีฟแลนด์เคาน์ตี้ ซึ่งอยู่ใน ‘พื้นที่ให้บริการ’ ตามที่รัฐสภากำหนด ได้ รับการพิจารณาโดย Catawba Indian Nation ให้เป็นส่วนหนึ่งของ ดินแดนบรรพบุรุษ อยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ของชนเผ่าในเซาท์แคโรไลนาเพียง 50 ไมล์

ขณะนี้มีคาสิโนสองแห่งในนอร์ ธ แคโรไลน่าซึ่งทั้งสองแห่งเป็นเจ้าของโดยกลุ่มชาวอินเดียนแดงเชอโรกีตะวันออก ในปี 1997 คาสิโน Cherokee ของ Harrah ได้เปิดให้บริการและในช่วงหลังของปี 2015 คาสิโน Cherokee Valley River ของ Harrah ได้เปิดขึ้นใกล้กับ Murphy Caesars Entertainment Corporationซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสเป็นผู้จัดการคาสิโนทั้งสองแห่ง

ผู้คัดค้าน :

แม้จะมีการคัดค้านก่อนหน้านี้โดยผู้ว่าการ Pat McCrory, เจ้าหน้าที่ North Carolina คนอื่น ๆ และ ‘ Say NO to a Casino in Cleveland County ‘ กลุ่ม Facebook ที่นำโดยAlton Bealประธานของ Ambassador Baptist College โดยรวมความคิดเห็นสาธารณะดูเหมือนจะอยู่ใน การสนับสนุนของคาสิโน

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ากลุ่มชาวอินเดียเชอโรกีตะวันออกเข้าร่วมฝ่ายค้านเมื่อมีการแนะนำ S790 ตามรายงานก่อนหน้านี้ ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางไม่พอใจกับการกระทำของเกรแฮม

คำแถลงจากเผ่าเชอโรกีอ่าน…

“กระทรวงมหาดไทย – ภายใต้การบริหารของทั้งโอบามาและทรัมป์ – ปฏิเสธข้อเรียกร้องของชาติ Catawbaที่กรมจะต้องนำที่ดินของนอร์ ธ แคโรไลน่าไปสู่ความไว้วางใจสำหรับชนเผ่าเซาท์แคโรไลนา คาสิโนที่เสนอนอก I-85 ในคลีฟแลนด์เคาน์ตี้จะบุกรุกอาณาเขตดั้งเดิมของเชอโรกี — อาณาเขตที่เชอโรกียกให้โดยสนธิสัญญา และดินแดนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นดินแดนเชอโรคีโดยคณะกรรมการเรียกร้องสินไหมของสหรัฐอินเดีย Catawba ไม่มีการอ้างสิทธิ์ของชาวอะบอริจินหรือประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องในคลีฟแลนด์เคาน์ตี้” ตาม The Shelby Star

คุณสมบัติคาสิโนของ Eastern Cherokees ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกสุดของNorth Carolinaห่างจากไซต์ที่ Catawba Nation พยายามเปิดสถานประกอบการเล่นเกมมากกว่า 130 ไมล์

เจ้าของมหาเศรษฐีของรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ Treasure Island Las Vegas ได้รายงานว่าเขาสนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสสตริป Caesars Entertainment Corporation อาจเลือกที่จะวางขายในอนาคต

เงินสดสะดวก:

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journal เมื่อวันศุกร์ การเปิดเผยจาก Phil Ruffin (ในภาพ) มาพร้อมกับการยืนยันว่าบริษัทของเขาจะสามารถผลิตเงินสดได้มากถึง 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อใดๆ และอาจ พร้อมที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการเป็นหนี้

อุทธรณ์แถบ:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าเจ้าสัวคาสิโนวัย 84 ปีรายนี้สร้างรายได้มหาศาลด้วยความสำเร็จในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวลาสเวกัส เช่นเกาะมหาสมบัติลาสเวกัสและตอนนี้มีความสนใจเป็นพิเศษในการเข้าซื้อกิจการCaesars Palace ของ Caesars Entertainment Corporation , Harrah’sหรือParisสถานที่ดังกล่าวจะสามารถสร้างกระแสเงินสดต่อปีสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์

Ruffin บอก Las Vegas Review-Journal …

“พวกเขามีสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและเราน่าจะสนใจอย่างมาก เราไม่มีหนี้สินใดๆ ดังนั้นเราจึงสามารถยืมเงินเป็นจำนวนมากได้หากเราพบข้อตกลงที่ถูกต้อง”

การคาดการณ์ราคาแพง:

รัฟฟินเชื่อว่าเขาจะสามารถยืมเงินได้ประมาณหกเท่าของกระแสเงินสดประจำปีของสถานที่ดังกล่าว ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มีการอ้างถึง Barry Jonas จาก SunTrust Robinson Humphrey Incorporated บริษัทให้บริการทางการเงินซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแอตแลนตา ซึ่งคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวอาจมาพร้อมกับราคาขอขั้นสุดท้ายที่สูงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์

การลงทุนในฟลอริดา:

Las Vegas Review-Journalรายงานว่าRuffin ที่เกิดใน แคนซัส คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์และใช้ทรัพย์สินส่วนตัว ที่ไม่เปิดเผยจำนวนนี้ในเดือนธันวาคมเพื่อซื้อทรัพย์สินของCasino Miami ตอนนี้เขาเตรียมใช้เงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายพื้นที่ 21 เอเคอร์ทางตอนใต้ของฟลอริดาและได้รับการกล่าวขานว่ากำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มโรงแรมที่มีห้องพักมากถึง 300 ห้องหรือไม่

รัฟฟินบอกว่า…

“หากมีความต้องการ เราสามารถจัดห้องพักโรงแรมได้มากเท่าที่เราต้องการ แต่สำหรับตอนนี้เราคิดว่าเราจะจำกัดไว้ที่ 200 ถึง 300”

ศักยภาพการแข่งขัน:

Boyd Gaming CorporationและEldorado Resorts Incorporatedยังเป็นหนึ่งในบริษัทคาสิโนที่คิดว่าจะสนใจซื้อสถานที่แห่งหนึ่งในลาสเวกัสสตริปซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของโดยCaesars Entertainment Corporation แต่มีรายละเอียดว่ารัฟฟินซึ่งถือหุ้น 50% ในโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลลาสเวกัสเป็นฝ่ายเดียวที่แสดงความสนใจอย่างเป็นทางการ

การไล่ตามที่ถูก จำกัด :

รัฟฟินไม่กระตือรือร้นที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นอกสตริปหรือThe Cosmopolitan of Las Vegasซึ่งขายโดย Blackstone Group LP บริษัทไพรเวทอิควิตี้ของอเมริกา เขาระบุโดยอ้างว่ามูลค่าปัจจุบันของ สถานที่ใน เนวาดา 8.5 เอเคอร์ นี้สูงชันเกินไป และยังทำให้MGM Resorts Internationalและ Caesars Entertainment Corp ออกจากการแข่งขัน

การเขย่าที่เป็นไปได้:

ในส่วนของซีซาร์นั้น กล่าวกันว่ากำลังพิจารณาว่าจะกำจัดคุณสมบัติที่ด้อยประสิทธิภาพบางส่วนออกไปหรือไม่ เพื่อช่วยฟื้นฟูโชคชะตาในอนาคต ผู้ ประกอบการที่อยู่ใน ลาสเวกัสรับผิดชอบสถานที่เล่นการพนันประมาณ 25 แห่ง แต่คาดว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทจะลดลงประมาณ 20% ในช่วงปีที่ผ่านมา

สถานการณ์นี้ทำให้ Carl Icahn มหาเศรษฐีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของอเมริกาทำข้อตกลงจนสำเร็จ ซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทคาสิโนด้วยสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 18% เป็นที่ทราบกันดีว่านักธุรกิจรายนี้กระตือรือร้นที่จะกำจัดไซต์ที่มีปัญหาและเมื่อเร็ว ๆ นี้ช่วยตั้งชื่อกรรมการที่เป็นมิตรต่อการเปลี่ยนแปลงสามคนและสร้าง ‘คณะกรรมการธุรกรรม’ พิเศษซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง ‘มูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ถือหุ้น’

ในมาเก๊า บริษัทในเครือ Sands China Limited ของ Las Vegas Sands Corporation ได้รายงานว่าจะยกเลิกแบรนด์ Holiday Inn จากสถานที่จัดงาน Sands Cotai Central ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการรีแบรนด์รีสอร์ทคาสิโนขนาดยักษ์แบบบูรณาการเป็น The Londoner Macao

การเขย่าห้องชุด:

ตามรายงานจาก GGRAsia บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าจะใช้เงินประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์เพื่อรีแบรนด์สถานที่ Cotai Strip เป็น The Londoner Macao และยิ่งไปกว่านั้นจะแปลงโรงแรม Holiday Inn ที่มีอยู่ 1,200 ห้องให้เป็น 600- คีย์ ออล-สวีท ลอนดอนเนอร์ โฮเทล

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด:

มีรายงานว่า Sands China Limitedได้เริ่มกระบวนการรีแบรนด์เมื่อต้นปีนี้โดยเปลี่ยนชื่อของ St Regis Tower Suites ของอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เป็น Londoner Tower Suites แต่อธิบายว่าไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ของโรงแรมแห่งนี้หรือเพื่อนร่วมชาติของ Conrad และ Sheraton ผู้ประกอบการบอกGGRAsiaว่าการแนะนำห้องสวีทใหม่ 600 ห้องจะทำให้สามารถควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกได้มากกว่า 95% และอนุญาตให้ The Londoner Macao ใช้ประโยชน์จากภาคการพนันระดับพรีเมียมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

การใช้ประโยชน์:

Robert Goldstein ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของLas Vegas Sands Corporationใช้การประชุมทางโทรศัพท์ล่าสุดเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทของเขาเพื่อประกาศว่าการตัดสินใจเปลี่ยนโรงแรม Holiday Inn จำนวน 1,200 ห้องของSands Cotai Central ให้เป็นห้องสวีททั้งหมด สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับตามกะที่คล้ายกันดำเนินการที่Parisian Macao ใกล้ เคียง เขากล่าวเสริมว่าการย้ายเพื่อเปลี่ยนห้องพัก 600 ห้องของที่พักแห่งนี้เป็นห้องสวีท 300 ห้อง “กลายเป็นความคิดที่ดีมาก”

Goldstein รายงานว่า …

“ภูมิทัศน์ในมาเก๊าเปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่ปี 2014 นี่คือตลาดที่ขับเคลื่อนโดยมวลและมวลระดับพรีเมียม เรามีขนาดและคุณภาพของห้องพักและห้องสวีท รวมถึงร้านค้าปลีกและเกมและความบันเทิงเพื่อให้เป็นเลิศในสภาพแวดล้อมนี้”

แผนใหญ่:

Sands Cotai Central เปิดให้บริการในปี 2555 ด้วยราคาประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ โดยเดิมมีห้องพักโรงแรม 6,000 ห้อง ควบคู่ไปกับคาสิโนขนาด 106,000 ตารางฟุต แต่การฝึกรีแบรนด์ซึ่งมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าจะเห็นส่วนเติมเต็มของห้องนี้ลดลง แม้ว่า Sands China Limited จะ เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ากระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวพื้นที่เพิ่มเติมประมาณ 1.7 ล้านตารางฟุต ทั่วทั้ง โรงแรมของสถานที่จัดงานใน มาเก๊าการประชุมและนิทรรศการ อาหาร การค้าปลีกและความบันเทิงที่นำเสนอ

บริษัทค้าขยะที่โด่งดังที่สุดของมาเก๊าสองแห่งมีรายงานว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการจัดตั้งการดำเนินงานแบบวีไอพีภายในคาสิโนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ภายในรีสอร์ทริมชายหาดแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในเมืองสีหนุวิลล์ทางตอนใต้ของกัมพูชา

เปิดตัวลูกกลิ้งสูง:

ตามรายงานของบริษัท Suncity Group Holdings Limited บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย เพิ่งเปิดตัวการดำเนินงานแบบลูกกลิ้งสูงที่โรงแรม Xihu Resort Hotel ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่บริษัทคู่แข่งอย่าง Guangdong Group ได้เปิดตัวบริการที่คล้ายคลึงกันในสถานที่ริมทะเลแห่งเดียวกัน

การขยายอิทธิพล:

Suncityที่จดทะเบียนในฮ่องกง เพิ่งซื้อหุ้นควบคุมในผู้ให้บริการคาสิโนรัสเซีย Summit Ascent Holdings Limited และให้รายละเอียดว่าองค์กรล่าสุดของกัมพูชาได้รับการขนานนามว่าเป็น XiGang International Suncity VIP Club และมีร้านทำผม 3 แห่งที่เสนอโป๊กเกอร์ Texas Hold’em 20 อัน และโต๊ะบาคาร่า

พอร์ตโฟลิโอที่กำลังเติบโต:

มีรายงานว่า Suncity ถูกควบคุมโดย นักธุรกิจที่เกิดใน มาเก๊า Alvin Chau Cheok Wa และได้ดำเนินการคลับวีไอพี 13 แห่งนอกอาณาเขตของตนแล้ว รวมถึงภายในรีสอร์ทคาสิโนNagaWorldยักษ์ของพนมเปญ บริษัท อธิบายว่าตั้งใจจะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับการเสนอขายกัมพูชาครั้งล่าสุดในวันที่ 29 มิถุนายน และไม่เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของฮ่องกง

แคมเปญกัมพูชา:

GGRAsiaรายงานว่าเดือนตุลาคมเห็น Suncity Group ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อให้บริการด้านการจัดการและให้คำปรึกษาแก่รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองทางตอนใต้ของกัมพูชาเดียวกัน การพัฒนาระหว่างก่อสร้างจากผู้ให้บริการ Golden Sun Sky Entertainment Company Limited คาดว่าจะเปิดได้ในไตรมาสแรกของปี 2020และมีพื้นที่เล่นเกม 1.3 ล้านตารางฟุต ควบคู่ไปกับโรงแรม อาคารพาณิชย์ และร้านอาหาร

ทางเลือกของผู้บริโภค:

Guangdong Group ยังให้บริการภายในสถานที่ของ NagaWorld และประกาศว่าสโมสรวีไอพีภายใน Xihu Resort Hotel ของ Sihanoukvilleเปิดให้บริการเมื่อต้นเดือนที่แล้วโดยเสนอโต๊ะเกม 16 โต๊ะเสริม

Donaco International Limited ผู้ร่วมก่อตั้งผู้ประกอบการคาสิโนในเอเชียได้รายงานว่าประสบความสำเร็จในความพยายามที่จะหยุด บริษัท การลงทุนระดับภูมิภาค Orchard Capital Partners จากการได้รับเงินเดิมพันที่มากขึ้นในบริษัทของเขา

ช่วงเวลาที่วุ่นวาย:

ตามรายงานของ Inside Asian Gaming เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Joey Lim ได้ก่อตั้งผู้ประกอบการในรายชื่อซิดนีย์ที่อยู่เบื้องหลังโรงแรม Aristo International ของเวียดนามตอนเหนือ พร้อมกับปู่ของเขาและ Lim Goh Tong ผู้ก่อตั้ง Genting Malaysia Berhad ในปี 2545 แต่ถูกปลดออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน เดือนมีนาคมเนื่องจากขาดงานไปนาน

การเข้าซื้อกิจการ:

ในช่วงเวลานี้ Orchard Capital Partners ได้ทำข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้น 9.71% ในDonaco International Limitedแม้ว่าจะมีส่วนร่วมในการเจรจากับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ Lim ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Total Alpha Investments Limited เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ที่ถูกกล่าวหา

Inside Asian Gamingรายงานว่า Orchard Capital Partners ใช้สิทธิซื้อหุ้น 34.3 ล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมาในสัดส่วนการถือหุ้น 27.25% ใน Donaco ซึ่งได้รับหลักประกันในเดือนพฤษภาคมปี 2017 ซึ่งจะเพิ่มการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทและรับผิดชอบStar Vegas Resort and Club ของกัมพูชาเป็น 36.96% .

คำคัดค้านอย่างเป็นทางการ:

อย่างไรก็ตาม Lim ซึ่งยังคงรักษาตำแหน่งของเขาในคณะกรรมการของผู้ให้บริการคาสิโน ได้ยื่นคำคัดค้านอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการ Takeovers ของ ออสเตรเลียโดยโต้แย้งว่าธุรกรรมก่อนหน้านี้เหล่านี้ได้ละเมิดกฎหมายการครอบครองท้องถิ่น

บทลงโทษด้านกฎระเบียบ:

Inside Asian Gaming รายงานว่าคณะกรรมการ Takeovers เข้าข้าง Lim ในการค้นหาว่าสถานการณ์เบื้องหลังการเข้าซื้อกิจการของ Orchard Capital Partners ในสัดส่วนการถือหุ้น 9.71% ใน Donaco นั้นไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากตลาดไม่ได้รับรู้ถึง 27.25% ที่มีอยู่ และไม่สนใจการเจรจาผิดนัดต่อเนื่องระหว่างตัวเองกับ Total Alpha Investments Limited

เมื่อวานนี้มีรายงานว่าเห็นผู้ว่าการรัฐอินเดียนา Eric Holcomb (ในภาพ) ได้ลงนามในกฎหมายที่หลากหลายซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการคาสิโนในท้องถิ่น Spectacle Entertainment ย้ายสถานที่เล่นการพนันล่องแม่น้ำแห่งหนึ่งในรัฐไปยังดินแดนแห้งแล้ง

ลายเซ็นวันพุธ:

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Indianapolis Star พระราชบัญญัติการลงทะเบียนบ้าน 1015 ได้รับการลงนามในกฎหมายโดย Holcomb เมื่อบ่ายวันพุธหลังจากที่กฎหมายฉบับก่อนหน้านี้ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรอินเดียนาและวุฒิสภารัฐอินเดียนาที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันในทำนองเดียวกัน

ความยินยอมบนบก:

มีรายงานว่า Spectacle Entertainmentรับผิดชอบโรงแรม Majestic Star Casino ลอยน้ำของรัฐมิดเวสต์และ Majestic Star Casino Hotel II ใน การพัฒนา Buffington Harbour ของ Garyและได้วิ่งเต้นเพื่อขอสิทธิ์ในการย้ายหนึ่งในการดำเนินงานเหล่านี้ไปยังที่ดินใหม่และให้ผลกำไรมากขึ้น เว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ใกล้รัฐ 94 มาตรการที่ลงนามโดย Holcomb อายุ 51 ปีจะอนุญาตให้ผู้ดำเนินการทำสิ่งนี้เพื่อแลกกับการตกลงที่จะริบใบอนุญาตคาสิโนหนึ่งในสองใบและจ่ายค่าธรรมเนียมการย้ายถิ่นฐาน 20 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันของ House Enrolled Act 1015 ที่ลงนามโดยผู้ว่าการพรรครีพับลิกันจะชดเชย Spectacle โดยอนุญาตให้สร้างคาสิโนบนบกที่ใหญ่ที่สุดของรัฐซึ่งมีส่วนเสริมที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งการเล่นเกมที่ได้รับอนุญาต 2,764 ตำแหน่ง

ตัวเลือก Terre Haute:

หากผู้ประกอบการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายใหม่นี้The Indianapolis Starยังรายงานว่าใบอนุญาตคาสิโน Gary ที่ถูกริบของผู้ดำเนินการจะถูกย้ายไปที่ไซต์ใน Vigo County และมอบให้แก่ผู้ชนะของกระบวนการประมูลที่แข่งขันได้ ซึ่งอาจรวมถึงเจ้าของเดิม พร้อมราคาเริ่มต้นที่ 25 ล้านเหรียญ

สถานการณ์ดังกล่าวจะแสดง ให้เห็น เป็นครั้งแรกที่รัฐอินเดียนาอนุญาตให้คาสิโนแห่งใดแห่งหนึ่งย้ายไปอยู่ที่เคาน์ตีอื่น แม้ว่าการย้ายที่เสนอจะได้รับอนุญาตหลังจากผู้ลงคะแนนได้แสดงการอนุมัติผ่านการลงประชามติในท้องถิ่นแล้วเท่านั้น เพื่อเพิ่มความหวานให้กับหม้อ พระราชบัญญัติการลงทะเบียนบ้าน 1015 โดยอ้างว่ายังมีภาษาที่จะอนุญาตให้มีการลดหย่อนภาษีแก่ผู้ดำเนินการในอนาคตของโรงงานTerre Haute – พื้นที่ที่อาจมีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์

ถูกต้องตามกฎหมายการพนันกีฬา:

ราวกับว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ กฎหมายที่เพิ่งผ่านซึ่งมีกำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ได้มีการรับรองหนังสือกีฬาคาสิโนและการพนันกีฬาบนมือถือสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 21 ปี และเร่งกระบวนการที่อนุญาต สนาม แข่งม้าของรัฐเพื่อใช้โต๊ะเกมสด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน:

ในที่สุด เนื้อเรื่องของ House Enrolled Act 1015 ยังได้เปลี่ยนข้อกำหนดที่ก่อนหน้านี้อนุญาตให้บริษัทควบคุมคาสิโนหรือ racinos ของรัฐเพียงสองแห่งพร้อมกัน การให้สัตยาบันล่าสุดได้เพิ่มเพดานนี้เป็นหกโดยเจตนา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ดำเนินการรายหนึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเกมที่กำลังเติบโตของรัฐอินเดียนา และมีส่วนทำให้รายได้ภาษี รวมของภาคส่วนนี้เพิ่ม มากขึ้น

ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่าได้ถอนการลงคะแนนตามกำหนดเวลาสำหรับมาตรการคาสิโนของชนเผ่าก่อนหน้านี้ในวันนี้หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ (ในภาพ) ออกทวีตโดยไม่คาดคิดซึ่งแสดงถึงการคัดค้านกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง

โครงการชนเผ่า:

ตามรายงานจาก CNBC.com สมาชิก 435 คนมีกำหนดพิจารณา House Resolution (HR) 312 ในบ่ายวันนี้ในความพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในความพยายามจากเผ่า Mashpee Wampanoag ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางเพื่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนใหม่บนที่ดิน กลุ่มเป็นเจ้าของในแมสซาชูเซตส์ตอนใต้

โดเมนข่าวรายงานว่าห้องที่ควบคุมโดยพรรคประชาธิปัตย์ถูกตั้งค่าพร้อมกันเพื่อตรวจสอบมาตรการที่เกี่ยวข้องใน HR 375 ซึ่งจะทำให้กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาวางที่ดินลงในความไว้วางใจสำหรับชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองเช่นMashpee Wampanoag ได้ง่ายขึ้น เผ่าเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างและดำเนินการคาสิโนได้ในภายหลัง

ทวีตทันเวลา:

อย่างไรก็ตามCNBC.comรายงานว่าขณะนี้คะแนนโหวตเหล่านี้ถูกระงับหลังจากทรัมป์เผยแพร่ทวีตเมื่อบ่ายวานนี้ ซึ่งเขาเรียกร้องให้พรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาคัดค้าน HR 312 การสื่อสารครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ 72 ปี ประธานาธิบดีคนเก่าเคยกล่าวถึงกฎหมายทั้งสองฉบับในที่สาธารณะและกล่าวถึงElizabeth Warren วุฒิสมาชิกอาวุโสของสหรัฐอเมริกา ใน รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยเฉพาะ

มีรายงานว่าอ่านทวีตของทรัมป์…

“พรรครีพับลิไม่ควรลงคะแนนให้ HR 312 การเรียกเก็บเงินคาสิโนดอกเบี้ยพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอลิซาเบ ธ (โพคาฮอนทัส) วอร์เรน มันไม่ยุติธรรมและไม่ปฏิบัติต่อชาวอเมริกันพื้นเมืองอย่างเท่าเทียมกัน”

การมีส่วนร่วมของนักวิ่งเต้น:

เป็นเรื่องยากที่ประธานาธิบดีอเมริกันจะชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันก็ให้รายละเอียดว่าทวีตของทรัมป์ถูกเผยแพร่ออกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจาก Matt Schlapp ที่ปรึกษาทำเนียบขาวมีการสื่อสารที่คล้ายคลึงกันปรากฏขึ้น

การเชื่อมต่อตามบริบท:

ในความพยายามที่จะให้บริบท โดเมนข่าวอธิบายว่า Schlapp ถูกระบุว่าเป็นผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาของ Cove Strategies ซึ่งเป็นที่รู้จักในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการคาสิโนระดับภูมิภาคของอเมริกาTwin River Worldwide Holdings Incorporated นอกจากนี้เขายังแต่งงานกับผู้ช่วยอาวุโสด้านการสื่อสารของทำเนียบขาว Mercedes Schlapp และดำรงตำแหน่งประธานสหภาพอนุรักษ์นิยมอเมริกัน

Twin River Worldwide Holdings Incorporated รับผิดชอบทรัพย์สินคาสิโนห้าแห่งรวมถึงโรงแรม Tiverton CasinoของRhode IslandและTwin River Casino Hotelซึ่งนั่งประมาณ 21 และ 33 ไมล์ตามลำดับจากดินแดนที่เผ่า Mashpee Wampanoag ต้องการสร้างรีสอร์ทคาสิโนใหม่ .

ในมาเก๊า คาสิโนรีสอร์ทขนาดยักษ์ MGM Cotai แบบบูรณาการจาก MGM China Holdings Limited ได้กลายเป็นสถานที่เล่นการพนันล่าสุดที่มีห้องรับรองสำหรับผู้สูบบุหรี่รูปแบบใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขของเมือง

กลุ่มที่กำลังเติบโต:

ตามรายงานความยินยอมได้รับการประกาศเมื่อวานนี้หลังจากได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดเดือนที่แล้วและหมายความว่ามาเก๊าตอนนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับยาสูบจำนวน 546 แห่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 31 คาสิโน

ส่วนขยายสิ้นสุด:

ภายใต้ระบอบการปกครองว่าด้วยการป้องกันและควบคุมยาสูบที่ได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติ 33 แห่งของมาเก๊าในเดือนกรกฎาคมปี 2017 การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะถูกห้ามภายในคาสิโน 47 แห่งของวงล้อมทุกแห่งตั้งแต่วันแรกของปี 2018 อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้มี บทบัญญัติที่อนุญาตให้สถานที่ดังกล่าวมีระยะเวลาผ่อนผันสิบสองเดือนเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างเลานจ์สุญญากาศใหม่สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพลิดเพลินกับบุหรี่ระหว่างช่วงพักเล่น

การปฏิบัติตาม ‘บิ๊กซิกส์’:

GGRAsia รายงานว่าความยินยอมล่าสุดนี้หมายความว่า ผู้ให้บริการคาสิโน ‘ บิ๊กหก ‘ ทุกรายของมาเก๊า ซึ่งรวมถึง Galaxy Entertainment Group Limited , SJM Holdings Limited และMelco Resorts and Entertainment Limitedรวมถึง Sands China Limited และ Wynn Macau Limited ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท้องถิ่นLas Vegas Sands CorporationและWynn Resorts Limitedตามลำดับ เสนอสถานที่อย่างน้อยหนึ่งแห่งที่มีห้องรับรองสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

MGM Resorts International ซึ่งเป็นบริษัท คาสิโนยักษ์ใหญ่ ใน ลาสเวกัสเป็นเจ้าของ บริษัท MGM China Holdings Limitedซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกงได้เปิดบริษัท MGM Cotai มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2018และเพิ่งเพิ่มบล็อกวิลล่าแบรนด์คฤหาสน์ระดับไฮเอนด์ไปยังพื้นที่Cotai Strip

Flouters ถูกตั้งค่าสถานะ:

รายงาน GGRAsia อ้างถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Heath Bureau โดยมีรายละเอียดว่าL’Arc Macauเป็นหนึ่งในผู้ฝ่าฝืนกฎที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อพูดถึงคาสิโนมาเก๊าที่อนุญาตให้ลูกค้าสูบบุหรี่ขณะเล่นต่อไป ข้อมูลอย่างเป็นทางการเปิดเผยว่าเมื่อเดือนที่แล้วเพียงเดือนเดียวมีผู้ตรวจราชการได้ส่งคำเตือน 596 ครั้งให้กับผู้คนในทรัพย์สินที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตจากSJM Holdings Limitedหลังจากได้ดำเนินการลาดตระเวน 660 ครั้ง