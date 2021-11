เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลสเต็ป UFABET Oodle เปิดตัว BandTracker

เล่นบอลออนไลน์ ซานมาเทโอ, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 14 สิงหาคม 2550) – วันนี้ Oodle ( http://www.oodle.com/ ) เครื่องมือค้นหาสำหรับคลาสสิฟายด์ประกาศเปิดตัว BandTracker ( http: //www.bandtracker คอม/ ). BandTracker เป็นบริการบนเว็บฟรีที่ช่วยให้แฟนเพลงทราบเมื่อวงดนตรีโปรดของพวกเขาแสดงอยู่ใกล้ๆ ปัจจุบันฐานข้อมูล BandTracker ติดตามมากกว่า 330,000 แบนด์และ 700,000 รายการ ซึ่งเป็นรายการย่อที่ใหญ่ที่สุดของรายการและวงดนตรีบนเว็บ

ด้วย BandTracker แฟนๆ จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อวงดนตรีโปรดของพวกเขาถึงกำหนดเล่นในบริเวณใกล้เคียง BandTracker ยังให้การเข้าถึงข้อมูลคอนเสิร์ต สถานที่ และการซื้อตั๋วอีกด้วย วงดนตรีใช้ BandTracker เพื่อเชื่อมต่อกับฐานแฟนคลับได้อย่างง่ายดาย “BandTracker เป็นส่วนเสริมของ Oodle.com ซึ่งครอบคลุมรายการตั๋วในท้องถิ่น” Craig Donato ซีอีโอของ Oodle กล่าว “ด้วย BandTracker เราได้สร้างแอปพลิเคชันที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชอบดูดนตรีสด” วิดเจ็ตเว็บสำหรับแฟนๆ และวงดนตรี

แฟนๆ สามารถแสดงวงดนตรีที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างภาคภูมิใจบน MySpace หรือบล็อกของพวกเขาด้วยวิดเจ็ต BandTracker วงดนตรีสามารถติดต่อกับแฟนๆ ของพวกเขาได้โดยใช้วิดเจ็ต BandPromoter วิดเจ็ตนี้ช่วยให้วงดนตรีสามารถเชิญแฟนๆ

ให้ติดตามตารางคอนเสิร์ตของพวกเขา เล่นบอลออนไลน์ และยังแสดงความนิยมด้วยการแสดงจำนวนแฟนๆ ที่ติดตามพวกเขา “BandTracker ได้อุดช่องว่างที่สำคัญเมื่อต้องโปรโมตทัวร์คอนเสิร์ตของเรา” Nick Dobbratz นักเล่นคีย์บอร์ดของวงดนตรี Sugar & Gold ในซานฟรานซิสโกกล่าว “เราติดตั้งวิดเจ็ตบน MySpace ก่อนการทัวร์ทั่วประเทศ และได้รับอีเมลจากทั่วประเทศ โดยบอกว่าแฟนๆ ของเรากำลังรอคอยการแสดงของเรา”

BandTracker: ความสำเร็จในช่วงต้นกับ Facebook BandTracker เพิ่งเปิดตัวแอปพลิเคชั่นยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม f8 ของ Facebook ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามและแชร์วงดนตรีภายในเครือข่ายโซเชียลของพวกเขา ผู้ใช้สามารถดูว่าเพื่อนของพวกเขากำลังติดตามวงดนตรีใดบ้าง และสามารถดูวิดีโอยอดนิยมและเพลงยอดนิยมได้ BandTracker บน Facebook ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 30,000 ราย แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาสำหรับ Bandtracker.com เกี่ยวกับ Ooodle

มอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้บริโภค ผู้ใช้ค้นหาคอลเลกชั่นรายการลงประกาศที่สดใหม่และครอบคลุมที่สุดด้วยรายชื่อมากกว่าหนึ่งล้านรายการต่อวันจากไซต์มากกว่า 80,000 แห่งในทุกหมวดหมู่หลัก: ตั๋วคอนเสิร์ตและกีฬา ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ เช่า การจ้างงาน ส่วนบุคคล สัตว์เลี้ยง บริการ และสินค้า Oodle มีจำหน่ายในสหราชอาณาจักร ( www.oodle.co.uk ) และแคนาดา ( www.canada.oodle.com )

Oodle ยังดำเนินการ Oodle Network ซึ่งเป็นกลุ่มของไซต์ที่ใช้ Oodle เพื่อขับเคลื่อนโฆษณาออนไลน์ของพวกเขา Oodle Network ครอบคลุมหนังสือพิมพ์รายใหญ่ เช่น Washington Post และ San Diego Union Tribune ผู้ให้บริการไดเรกทอรีธุรกิจรวมถึง Local.com และ Yell.com การออกอากาศทางโทรทัศน์รวมถึง WTKR (Norfolk) และ KLAS (Las Vegas) และเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่รวมถึง Lycos

หากต้องการรวมอยู่ในดัชนี Oodle หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oodle Network โปรดติดต่อ ข้อมูลติดต่อ: ติดต่อ: Michelle Andersen ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร Oodle 650-401-7200×142

ลิตเติลร็อค, AR–(Marketwire – 14 สิงหาคม 2550) – DAC Technologies (OTCBB: DAAT) ประกาศรายได้สุทธิในวันนี้ที่ 115,620 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30

เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิที่ 92,316 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2549 เพิ่มขึ้น 25% กำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 886,391 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทียบกับ 785,115 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้น 101,276 ดอลลาร์หรือ 13% ยอดขายสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2550 อยู่ที่ 2,739,903 ดอลลาร์ เทียบกับ 2,717,169 ดอลลาร์

สำหรับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2549 บริษัทเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่สองจาก 29% ในปี 2549 เป็น 32% ในปี 2550 รายได้จากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2550 อยู่ที่ 266,441 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 202,730 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองในปี 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้น 63,711 ดอลลาร์หรือ 31% รายได้ก่อนหักภาษีก็เพิ่มขึ้นจาก 151,594 ดอลลาร์ในปี 2549 เป็น 203,235 ดอลลาร์ในปี 2550 ซึ่งเพิ่มขึ้น 51,641 ดอลลาร์หรือ 34%

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศยอดขายสุทธิสำหรับเดือนกรกฎาคม 2550 ที่ 1,003,304 ดอลลาร์ เทียบกับ 933,269 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้น 70,035 ดอลลาร์หรือ 8%ตามข้อตกลงกับสำนักงานบัญชีของเรา บริษัทได้ยื่นรายงานประจำไตรมาสฉบับแก้ไขสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 30 กันยายน 2549 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยรายงานเหล่านี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว

รวมทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นในระหว่าง ช่วงเวลาเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากได้บันทึกรายการปรับปรุงแล้วในงบดังกล่าว ไตรมาสแรกของปี 2549 ยังไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากผลกระทบต่อไตรมาสนี้ไม่มีสาระสำคัญ

เดวิด เอ. คอลลินส์ ประธานและซีอีโอกล่าวว่า “บริษัทได้ทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อรู้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของเราลดลงในต้นปี 2550 ราคาที่เพิ่มขึ้นประกาศในเดือนมิถุนายน 2550 และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดดูเหมือนว่า มันเริ่มที่จะชำระแล้ว บริษัท จะดำเนินการด้วยความพยายามนี้และแสวงหาธุรกิจใหม่อย่างจริงจังในทุกด้านที่สามารถใช้ความรู้ด้านการผลิตในต่างประเทศที่กว้างขวางได้ ”

MOUNTAIN LAKES, NJ, Aug. 14, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Impact Protective Equipment ผู้ริเริ่มแผ่นรองไหล่ในนิวเจอร์ซีย์ ประกาศในวันนี้ถึงข้อตกลงพิเศษกับ Under Armour ผู้ริเริ่มด้านประสิทธิภาพจากบัลติมอร์ เพื่อผลิตไหล่ฟุตบอล แผ่นรองที่มีผ้าประสิทธิภาพ ArmourGrip(r) ของ Under Armour

Mark D. Monica ประธานและซีอีโอของ Impact Protective Equipment กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำความเชี่ยวชาญของ Under Armour ในด้านผ้าประสิทธิภาพสูงมาไว้ในสายผลิตภัณฑ์แผ่นรองไหล่สำหรับฟุตบอลของเรา “อันเดอร์ อาร์เมอร์มีความหมายเหมือนกันกับประสิทธิภาพ และผ้า ArmourGrip(r) ใหม่ช่วยปรับปรุงแผ่นรองไหล่ของเราอย่างมาก ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้เล่นดีขึ้นในที่สุด”

แผ่นไหล่ใหม่ได้รับการทดสอบในสองทีมใน NFL ระหว่างฤดูกาล 2006 ตอนนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมแล้วบนเว็บไซต์ของ Impact และเลือกตัวแทนจำหน่ายสินค้ากีฬาจากทั่วโลก ผ้าประสิทธิภาพ ArmourGrip(r) จะใช้กับแผ่นรองรุ่น Pro ของ Impact ซึ่งเป็นแผ่นรองรุ่น Interscholastic ใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับระดับการเล่นระดับมัธยมและมัธยมต้น และอุปกรณ์เสริมแผ่นรอง เช่น ปลอกคอและอุปกรณ์ป้องกันซี่โครง

ผ้า ArmourGrip(r) ช่วยป้องกันไม่ให้แผ่นรองไหล่ขยับไปตามร่างกายของผู้เล่นในระหว่างการสัมผัส ระบายเหงื่อออกจากร่างกายและเข้าไปในแผ่นรอง และยังผลิตอุปกรณ์น้ำหนักเบาอีกด้วย ผู้เล่นจะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และน้ำหนักของแผ่นรองไหล่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ทิม เดนนิส ผู้อำนวยการด้านใบอนุญาตของ Under Armour กล่าวว่า “ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคน และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Under Armour ในการทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่มีความทุ่มเทและความมุ่งมั่นต่อนักกีฬาเช่นเดียวกับที่เราทำ” “ผลกระทบได้นำการปกป้องและประสิทธิภาพของผู้เล่นไปสู่อีกระดับ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีบทบาทในความสำเร็จของการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์”

ผู้ผลิตแผ่นรองไหล่หลายรายยังคงใช้วิธีการแบบเก่าที่คิดค้นขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว โดยใช้โฟมโพลียูรีเทนและไนลอนทำแผ่นรอง การผสมผสานของวัสดุทั้งสองนี้จะช่วยป้องกันร่างกายของผู้เล่น เพิ่มอุณหภูมิแกนกลางระหว่างการแข่งขันโดยไม่ให้ความร้อนไหลออกจากใต้แผ่นรองไหล่ และลดประสิทธิภาพของผู้เล่น เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการกระแทก LLC

Impact ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็นผู้ผลิตแผ่นรองไหล่ฟุตบอลรายแรกที่ปรับปรุงการออกแบบอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลากว่า 25 ปี การออกแบบ Impact ใช้โฟมโพลีเมอร์แห้งแบบยืดหยุ่นที่พัฒนาขึ้นโดย NASA เพื่อเพิ่มการป้องกันผู้เล่นจากการบาดเจ็บในระหว่างการสัมผัส และการผสมผสานระหว่างโฟมและวัสดุที่ระบายอากาศได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เล่นผ่านการควบคุมความร้อนของร่างกายมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายทั่วโลกและสวมใส่โดยนักฟุตบอล NFL, NCAA และ High School สำนักงานใหญ่ของ Impact ตั้งอยู่ที่ Mountain Lakes รัฐนิวเจอร์ซีย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.impactpads.comหรือติดต่อ Mark D. Monica ที่ 973.263.1400 เกี่ยวกับอันเดอร์ อาร์เมอร์ อิงค์

อันเดอร์ อาร์เมอร์ (NYSE:UA) คือผู้พัฒนา นักการตลาด และผู้จัดจำหน่ายชั้นนำด้านเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ ผ้าใยสังเคราะห์ที่ดูดซับความชื้นของแบรนด์ได้รับการออกแบบและรูปแบบต่างๆ มากมายสำหรับการสวมใส่ในเกือบทุกสภาพอากาศ เพื่อเป็นทางเลือกด้านประสิทธิภาพแทนผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายทั่วโลกและสวมใส่โดยนักกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่เยาวชนจนถึงมืออาชีพ

ในสนามแข่งขันทั่วโลก สำนักงานใหญ่ระดับโลกของ Under Armour ตั้งอยู่ในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ โดยมีสำนักงานใหญ่ในยุโรปอยู่ที่สนามกีฬาโอลิมปิกของอัมสเตอร์ดัม และมีสำนักงานเพิ่มเติมในเดนเวอร์ ฮ่องกง โตรอนโต และกวางโจว ประเทศจีน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.underarmour.comหรือโทร Tim Dennis ที่ 410.468.2512

แอมเฮิสต์, นิวยอร์ก, 14 ส.ค. 2550 (PRIME NEWSWIRE) — แฟน ๆ ของบัฟฟาโล บิลส์ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมเมื่อคืนนี้มีโอกาสหายากที่จะพูดคุยกับบิลส์ ควอเตอร์แบ็ค เจพี ลอสแมน และจิม เคลลี กองหลังหอเกียรติยศ การสัมภาษณ์ Open Mic Fan ครั้งแรกที่สนับสนุนโดย Enlyten ™ ยินดีต้อนรับแฟน ๆ ที่อยากรู้เกี่ยวกับฤดูกาลที่จะมาถึงและข้อมูลเชิงลึกของผู้เล่นว่าทีมจะเป็นอย่างไรต่อไป นี่เป็นการโปรโมตอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่เปิดใช้งานโดย Enlyten โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนตั๋วเงิน

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Open Mic ของ Enlyten ได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนๆ” Dan Kelly ประธานของ Enlyten และ HealthSport (OTCBB:HSPO) กล่าว “การเป็นพันธมิตรกับ Bills ทำให้เรามีโอกาสนำแฟนกีฬาและตำนานกีฬาของ Buffalo มารวมกัน เราจะทำสิ่งนี้ที่ NFL Training Camps ในอนาคต”

“มันเป็นเรื่องพิเศษเสมอเมื่อแฟน ๆ และผู้เล่นมีโอกาสที่จะโต้ตอบในสภาพแวดล้อมแบบนี้” ลอสมันกล่าว “ฉันสนุกกับการใช้เวลากับแฟน ๆ Western New York พวกเขาทำให้เกมดำเนินต่อไป Enlyten จัดกิจกรรมพิเศษและเป็นเรื่องดีที่มีทุกคนมีส่วนร่วม”

อดีต Bills Special Teams Pro Bowler และนักวิเคราะห์ CBS Steve Tasker ให้โอกาสแฟน ๆ ที่กระตือรือร้นที่จะถามคำถามเกี่ยวกับกองหลัง Bills ทาซเคอร์ที่เป็นพิธีกรสามารถโต้ตอบกับแฟนๆ ได้ในขณะที่เขาเปิดการสัมภาษณ์แฟนด้วยคำถามเรื่องไม่สำคัญ “นี่เป็นโอกาสที่หายากสำหรับแฟน ๆ ที่จะได้พูดคุยกับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่สองคนเช่น Jim และ JP โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเองและตรงไปตรงมา”

Tasker กล่าวซึ่งตอบคำถามของแฟน ๆ ก่อนที่ Kelly และ Losman จะปรากฏตัว การปรากฏตัวของ Josh Reed รับ Bills Wide Receiver ผู้ซึ่งตอบคำถามแฟน ๆ และคำถามจาก Kelly ไม่นานก่อนการฝึกซ้อมในตอนกลางคืนจะเริ่มขึ้น

เมื่อแฟนๆ เข้ามาในวิทยาลัยเซนต์จอห์นฟิชเชอร์เพื่อฝึกซ้อมในตอนกลางคืน พวกเขาได้รับบัตรลายเซ็นหมายเลขรุ่นจำกัดของลอสมันและเคลลี่ ผู้โชคดีได้บัตรหมายเลขหนึ่งแล้ว และแฟนคนนั้นก็ได้รับโอกาสในการชมการซ้อมกลางคืนกับเคลลี่จากกล่องข่าว “มันยอดเยี่ยมมาก” แพทริค โดนาธอนวัย 12 ปีกล่าว “นี่คุ้มกับสิทธิในการโอ้อวดอย่างจริงจัง” เขากล่าวขณะที่ยิ้มกว้างตั้งแต่หูจรดหู

Jim พ่อของ Patrick Donathon สะท้อนความตื่นเต้นของลูกชาย “เราเป็นแฟนของ Bills มาโดยตลอด และนี่คือโอกาสที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันสามารถแบ่งปันกับลูกชายของฉันได้”

“เป็นเรื่องดีที่ได้โต้ตอบกับแฟน ๆ ที่สนับสนุนทีมนี้” เคลลี่กล่าวถึงงาน “มันเป็นกำลังใจสำหรับผู้เล่นอายุน้อย และพวกเขารู้ว่าด้วยการทำงานหนักและการอุทิศตน อะไรก็เกิดขึ้นได้” Kelly พูดถึงปฏิกิริยาของแฟนๆ ต่อ Open Mic โดยกล่าวว่าแฟนๆ

ตอบรับเป็นอย่างดีและดูเหมือนจะสนุกกับงานนี้มาก “แฟน ๆ ถามคำถามที่ยอดเยี่ยมซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมอย่างมากกับทีมและเป็นห่วงผู้เล่นและอนาคตของแฟรนไชส์นี้อย่างแท้จริง งานประเภทนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงวันที่ฉันทำงานกับบัฟฟาโล บิล นี่เป็นโอกาสพิเศษที่มอบให้ โดย Enlyten และฉันหวังว่าเราจะทำเช่นนี้อีกครั้งในปีหน้า” เคลลี่กล่าวเกี่ยวกับ HealthSport, Inc.

HealthSport ( http://www.healthsportinc.com ) เป็นผู้พัฒนา ผู้ผลิต และผู้ทำการตลาดแบบครบวงจรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งมีตราสินค้าและฉลากส่วนตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นกรรมสิทธิ์ บริษัทเป็นเจ้าของบริษัทย่อยสองแห่ง ได้แก่ Enlyten, Inc. และ InnoZen, Inc. Enlyten ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ HealthSport อินโนเซน ( http://www.innozen.com) เป็นผู้คิดค้นสูตร ผู้พัฒนา และผู้ผลิตแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้ซึ่งส่งตัวยาผ่านการดูดซึมทางกระพุ้งแก้ม (ระหว่างแก้มและเหงือก)

เทคโนโลยีการจัดส่งแถบฟิล์ม แทงบอลสเต็ป UFABET ที่รับประทานได้ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ InnoZen นั้นเหนือกว่าแผ่นฟิล์มที่บริโภคได้ในตลาดอื่น ๆ ที่มีการแข่งขันกันในปัจจุบัน InnoZen มีสิทธิบัตรที่รอดำเนินการอยู่ 5 ฉบับ และได้พัฒนาความลับทางการค้ามากมาย ซึ่งรวมอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและการผลิตแถบฟิล์มที่รับประทานได้ Enlyten(tm) SportStrips(tm) ของบริษัท ( http://enlytenstrips.com ) ซึ่งเป็นแถบฟิล์มอิเล็กโทรไลต์ที่รับประทานได้

เพิ่งผ่านการทดสอบก่อนวางตลาดซึ่งดำเนินการร่วมกับแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ Duke University Sports Medicine & The Michael W. Krzyzewski Human Performance Laboratory (“K Lab”) (http://klab.surgery.duke.edu ) การค้นพบเบื้องต้นของการทดสอบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแถบอิเล็กโทรไลต์ Enlyten ส่งอิเล็กโทรไลต์ในปริมาณที่มีความหมายไปยังร่างกายในลักษณะที่ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

TULSA, Okla., Aug. 14, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Efficiency Technologies, Inc. (EffTec) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ American Resource Management, Inc. (Pink Sheet:ARRM) ประกาศว่า Efficiency Technologies Australia Pty Ltd ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตหลัก ได้ลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตย่อยของพันธมิตรกับ Airmaster Australia

“ความสนใจที่แข็งแกร่งจากบริษัทที่ผ่านการรับรองทั่วทั้งภูมิภาคจะนำไปสู่การประกาศพันธมิตรเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” โจ โกเมซ กรรมการผู้จัดการของ EffTec ออสเตรเลียกล่าว เกี่ยวกับแอร์มาสเตอร์

Airmaster Australia Pty Ltd ได้กลายเป็น Gold Partner รายแรกของ Efficiency Technologies Australia Pty Ltd. Airmaster Australia เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความร้อน การระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และระบบอัตโนมัติในอาคาร ยานพาหนะให้บริการมากกว่า 130 คันและพนักงานมากกว่า 250 คนให้บริการที่หลากหลายสำหรับศูนย์การค้า อาคารสูง หอประชุม โรงภาพยนตร์ โรงแรมและรีสอร์ท สนามกีฬา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน สถานที่ค้าปลีก โกดังสินค้า และเรือเดินทะเลทั่วออสเตรเลีย .

บริการของ Airmaster Australia ได้แก่ การติดตั้ง การปรับปรุงแก้ไข การออกแบบ การบำรุงรักษา ระบบอัตโนมัติของอาคารและระบบตรวจสอบระยะไกล การจัดการพลังงาน การทบทวนประสิทธิภาพพลังงาน การป้องกันอัคคีภัย การบำรุงรักษาบริการที่จำเป็น การตรวจสอบและรับรอง การจัดการการบำบัดน้ำ และการบำรุงรักษาอาคารทั้งหมด Airmaster แนะนำผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือต้นทุนรวมในการดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่การลงนามในข้อตกลง Gold Partner

“แนวทางของเราในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าไซต์ของลูกค้าไม่เพียงแต่ได้รับการดูแลอย่างดี แต่ยังได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในภาคสนาม ซึ่งส่งผลต่อการยืดอายุทางเศรษฐกิจของโรงงานและอุปกรณ์ได้ดีกว่ามาตรฐานที่พิจารณา และ EffTrack จะเป็นส่วนสำคัญของปรัชญานี้” Noel Courtney, CEO Airmaster Australia กล่าว เกี่ยวกับประสิทธิภาพ เทคโนโลยี อิงค์

เครื่องทำความเย็นเป็นผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ที่สุดรายเดียวในโรงงานส่วนใหญ่ และสามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึง 40% ของการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน เครื่องทำความเย็นสามารถสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มเติมได้ถึง 30% ด้วยความไม่มีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานเครื่องทำความเย็น 15% อาจเท่ากับการลดค่าพลังงานลง 6% EffTrack รวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องทำความเย็นรายชั่วโมงที่แม่นยำ

ทำการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนและแนวโน้มประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น โดยจะวินิจฉัยสาเหตุของความไร้ประสิทธิภาพ แจ้งผู้ปฏิบัติงานโรงงานและผู้จัดการโรงงานเมื่อเกิดปัญหา และแนะนำการดำเนินการแก้ไข โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง โรงงานสามารถลดการใช้เครื่องทำความเย็นและพลังงานของโรงงานได้อย่างมาก การประหยัดเหล่านี้ระบุและวัดผลในรายงาน EffTrack ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

หากคุณต้องการที่จะได้รับการประกาศอีเมลเกี่ยวกับ ARRM กรุณาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: www.Directstocknews.com/ARRM ARRM เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ใช้ทรัพยากรพลังงานตั้งอยู่ในเมืองทัล รัฐโอคลาโฮมา

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวเผยแพร่นี้จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงบางประการ และความไม่แน่นอนและผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากที่กล่าวถึง เอกสารนี้เป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

GOLDEN, Colo., Aug. 14, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) ยินดีที่จะประกาศว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่บันทึกไว้ ณ วันนี้จะเข้าร่วมใน Evans Systems, Inc. (Pink ชีต:EVSY) จำกัดการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้รับหุ้นของ Evans Systems, Inc. เป็นการชำระเงินสำหรับการขายสิทธิ์ระหว่างประเทศในการทำตลาดและขาย Boondoggle Sports Network (BSN) ให้กับ Evans Systems

สถิติผู้ถือหุ้นของ HumWare Media Corp. ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2550 จะได้รับหุ้นของ Evans Systems, Inc. ที่ถูกจำกัดจำนวน 1 หุ้นสำหรับทุกๆ 70 หุ้นของ HumWare ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ ณ วันที่บันทึก ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะคงความเป็นเจ้าของหุ้นใน HumWare และนอกจากนี้ จะได้รับหุ้นของ Evans Systems, Inc. ผู้ถือหุ้นของ HumWare ที่เป็นประวัติการณ์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2550 จะต้องมีหุ้นอย่างน้อย 10,000 หุ้นใน HumWare Media Corp. จึงจะมีคุณสมบัติ

“เรามีความยินดีที่ Evans Systems, Inc. ได้ขยายเทคโนโลยีป้ายดิจิทัลของเราไปทั่วยุโรปและตลาดต่างประเทศ เรารู้สึกว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นวิธีการแสดงให้ผู้ถือหุ้นของเราเห็นว่าเรากำลังดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราต่อไปและวางแผนที่จะขยายการเติบโตของเราไปทั่วโลก ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” John Humoeller ซีอีโอของ HumWare Media Corp กล่าว

HumWare Media ได้ประกาศเมื่อไม่นานนี้ว่าจะดำเนินการแข่งขันและสนับสนุนซีซันแฟนตาซีฟุตบอลปี 2007 ที่จะมาถึงสำหรับกลุ่มหนังสือพิมพ์ Albuquerque Journal เกี่ยวกับอีแวนส์ ซิสเต็มส์ อิงค์:

อีแวนส์ ซิสเต็มส์ อิงค์ เป็นบริษัทสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเองจากที่บ้านซึ่งดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังเด็ก (CWN) CWN นำเสนอข้อมูลเด็กที่หายไปโดยคำนึงถึงเวลาในขณะที่ให้เครือข่ายป้ายดิจิทัลแบบไดนามิกสำหรับผู้โฆษณาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่กำลังเดินทางด้วยสื่อที่มีประสิทธิภาพที่ตรงเป้าหมาย เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิในระดับสากลในการทำตลาดและจำหน่าย Boondoggle Sports Network ในขั้นต้น บริษัทจะมุ่งเน้นที่การจัดตั้งบริษัทในสหราชอาณาจักร และจะใช้ประสบการณ์และการติดต่อของฝ่ายบริหารเพื่อขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ ในยุโรป เกี่ยวกับฮัมแวร์:

HumWare Media Corporation พัฒนาและดำเนินการเครือข่ายป้ายดิจิตอลที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งรวมถึง Boondoggle Sports Network, 19thHole.TV และ Child Watch Network บริษัทยังจัดการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีต่างๆ และจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาผ่านบริษัทในเครือ Timeless Sports Inc.

Safe Harbor Act: ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า ความต้องการ ความสามารถในการจัดการการเติบโต การได้มาซึ่งเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์ ผลกระทบของสภาพธุรกิจทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้

นิวยอร์ก, 14 ส.ค. 2550 (PRIME NEWSWIRE) — เมื่อคุณพบความสำเร็จกับบางสิ่ง คุณก็จะขี่มันต่อไป…และนั่นคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกำลังทำกับการประกาศว่า Lions ได้เลือกที่จะติดตั้ง FieldTurf ที่ Andy Coakley สนาม. การติดตั้งซึ่งประกาศร่วมกันโดยผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑาระหว่างวิทยาลัยและพลศึกษาของโคลัมเบีย M. Dianne Murphy และ David Moszkowski ซีอีโอของ FieldTurf Tarkett จะทำให้ Andy Coakley Field เป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานเบสบอลชั้นนำใน Ivy League

สิ่งนี้จะทำเครื่องหมายพื้นผิว FieldTurf ที่สามที่โคลัมเบีย มหาวิทยาลัยเพิ่งประกาศการติดตั้ง FieldTurf ที่สนามฟุตบอลโคลัมเบีย และก่อนหน้านี้ยังติดตั้ง FieldTurf ที่สนามกีฬา Lawrence A. Wien การติดตั้งที่ Andy Coakley จะเริ่มในวันที่ 4 กันยายน และจะรวมถึงการปรับพื้นผิวสนามใน สนามนอก และช่องเจาะฐาน ผลิตภัณฑ์เบสบอลล้ำสมัยที่โดดเด่นของ FieldTurf นั้นดีที่สุดในโลกและปัจจุบันมีทีมเบสบอลเมเจอร์ลีกหลายทีมใช้งานอยู่ รวมถึง Tampa Bay Devil Rays, Minnesota Twins และ Toronto Blue Jays

“นี่จะเป็นสนามที่โดดเด่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อทีมเบสบอลโคลัมเบีย ในขณะที่เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราทำ” เมอร์ฟีกล่าว “ด้วยการติดตั้งพื้นผิว FieldTurf อันล้ำสมัยที่ Andy Coakley Field เรากำลังดำเนินการปรับปรุงสถานที่นี้อย่างต่อเนื่องและมีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่เป็นหนึ่งในสถานที่จัดเบสบอลที่ดีที่สุดใน Ivy League”

“สนาม Andy Coakley ‘ใหม่’ จะช่วยนำทีมเบสบอล Columbia ไปสู่ระดับใหม่” Brett Boretti โค้ชทีมเบสบอลของ Columbia กล่าว “มันจะช่วยให้เราสามารถฝึกซ้อมและเล่นกลางแจ้งในเดือนกุมภาพันธ์ได้เร็วกว่าที่เคย ด้วยการติดตั้ง FieldTurf Andy Coakley Field จะเป็นหนึ่งในสนามเบสบอลที่ดีที่สุดในลีก เรารู้สึกตื่นเต้นและรอคอยที่จะแสดงของเรา รับสมัครและทีมงานของเรา สถานที่แห่งใหม่ของเรา ”

Moszkowski กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Columbia ยังคงแสดงความเชื่อมั่นอย่างมากต่อ FieldTurf โดยเลือกผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการติดตั้งครั้งที่สาม “แน่นอน เราจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง และเราจะจัดหาพื้นผิวเบสบอลที่ดีที่สุดในโลก พร้อมกับบริการลูกค้าอย่างมหาศาล Ivy League เป็นหนึ่งในงานประชุมกีฬาที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเพื่อ มีหนึ่งในสมาชิกที่น่านับถือของ Ivy เนื่องจากลูกค้าประจำคือขนนกในหมวกของเรา โค้ช Boretti และ Lions ของเขาจะมีสนามที่พวกเขาสามารถภาคภูมิใจและเป็นสนามที่จะให้ความสามารถในการเล่นระดับแนวหน้า และความปลอดภัย”

สนาม FieldTurf ใหม่ที่ Andy Coakley Field เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากได้รับการอัพเกรดครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งเบาะหลังเก้าอี้ 250 ที่, ตู้กด, ฉากหลังแบบเมเจอร์ลีกแบบขยายด้านหลังโฮมเพลท และระบบเสียงที่ปรับปรุงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งกรงแม่นบอลสมัยใหม่ในสนามด้านซ้าย คอกลูกวัวได้รับการกำหนดค่าใหม่ และติดตั้งกำแพงกันดินที่แข็งแรงขึ้นตามแนวสนามด้านขวา

FieldTurf นั้นแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิง มั่นคง แน่วแน่ ไม่เป็นรูพรุน ไม่กัดกร่อน และมีการยึดเกาะสม่ำเสมอ FieldTurf ออกแบบมาเพื่อเล่นและให้ความรู้สึกเหมือนหญ้าธรรมชาติที่ดี บน FieldTurf ผู้เล่นดำเนินการด้วยความมั่นใจ และไม่เคยสัมผัสความเหนื่อยล้าแบบเร่งรัดและความเครียดของกล้ามเนื้อ/ข้อต่อที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำหนักเบาและเติมด้วยยาง

FieldTurf Tarkett เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพื้นผิวกีฬาและให้ความสามารถในการเช่าซื้อ วิศวกรรม และทรัพยากรการผลิตที่ไม่มีใครเทียบได้ นอกเหนือจากแบรนด์สนามหญ้าเทียม FieldTurf และ Prestige ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว FieldTurf Tarkett ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ซึ่งรวมถึงบาสเก็ตบอลไม้สังเคราะห์และไม้เนื้อแข็ง พื้นวอลเลย์บอลและโรงยิม

สนามสควอชและแร็กเก็ตบอล ระบบป้องกันพื้นและระบบปูพื้น และห้องยกน้ำหนัก พื้น นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FieldTurf Tarkett ยังมีลู่วิ่งในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงระบบลู่วิ่ง ‘Le Monde’ ที่มีประสิทธิภาพสูง พื้นผิวสนามเด็กเล่น และพื้นผิวเทนนิสและกอล์ฟแบบครบวงจร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.fieldturftarkett.com

เสิ่นหยาง ประเทศจีน วันที่ 15 ส.ค. 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Great China International Holdings, Inc. (OTCBB:GCIH) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Loyal Best Property Development Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในฮ่องกง ในราคา $24.51 ล้าน USD จาก Gentle Knight Limited

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ Great China เข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของเขตใหม่หูหนาน ในเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน ราคาซื้อรวม 4.01 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับหุ้นทั้งหมดของ Loyal Best และ 20.5 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการซื้อตั๋วเงินกู้ยืมสำหรับกรรมการที่ออกโดย Loyal Best ที่ออกก่อนหน้านี้ทั้งหมด ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินใน Hunnan New Zone คุณสมบัติ.

“การเข้าซื้อกิจการ Loyal Best เหมาะสมกับภารกิจของเราในการระบุโอกาสด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และแบบผสมระดับพรีเมียมที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศมายังอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจีน” Fang (Frank) Jiang ผู้บริหารระดับสูงกล่าว เจ้าหน้าที่. “ขั้นตอนต่อไปของเราคือการประเมินศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแบบใหม่ที่เรียกว่าโครงการศูนย์กีฬาโอลิมปิกในเขตใหม่หูหนาน

เวลาเบื้องต้นสำหรับการวางรากฐานและการก่อสร้างจะอยู่ในเดือนมีนาคม 2551 และเราคาดว่าจะเห็น ผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วที่สุดในเดือนสิงหาคม 2008 เมื่อเราเริ่มขายอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้า เราเชื่อว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจในการแสดงความเชี่ยวชาญของเราในด้านการพัฒนาและการจัดการอสังหาริมทรัพย์

โครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าเสิ่นหยาง และได้รับการตั้งชื่อว่าตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กีฬาโอลิมปิกเสิ่นหยางที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 ในกรุงปักกิ่ง โครงการศูนย์กีฬาโอลิมปิกครอบคลุมพื้นที่ 64.75 เอเคอร์ (262,020 ตารางเมตร) และจะสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายได้ทันทีในใจกลาง Hunnan New Zone ผ่านรถไฟใต้ดินสาย 2 ของเสิ่นหยาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างผ่านใจกลางเมือง Hunnan New Zone เป็นเขตเมืองใหม่ที่ทันสมัยบนฝั่งใต้ของแม่น้ำ Hunhe ที่รวมการเงิน การพาณิชย์ การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้ชีวิตและนันทนาการคุณภาพสูง และการเที่ยวชมสถานที่ เกี่ยวกับ Great China International Holdings

Shenyang Maryland International Industry Co., Ltd. ซึ่งก่อตั้งในปี 1989 เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาและการจัดการที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมระดับพรีเมียม ปัจจุบันเป็นเจ้าของและบริหารจัดการอาคารประธานาธิบดี ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2545 โดยมีผู้เช่า 25 รายที่ประกอบด้วยบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 รวมถึง General Electric (China) Co., Ltd., Johnson & Johnson, Kodak และ Philip Morris การพัฒนาก่อนหน้านี้ของบริษัท ได้แก่ Maryland Building, Roma Resort Garden, Qiyun New Village, Peacock Garden, University Campus of Shenyang Teacher’s University และ Chenglong Garden ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเสิ่นหยาง

TORONTO, Aug. 15, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Impact E-Solutions Corp ( www.impactesolutions.com ) (Pink Sheets:IESO) ยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้ง Mr. Steven Lewis เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์

คุณลูอิสเป็นประธานและเจ้าของร่วมของ XMC Sports and Entertainment ( www.brandedxmc.com ) ซีอีโอของ Great White North Communications Inc. ( www.gwndragonboat.com ) และกรรมการบริหารของ Festival Arcadia Toronto ( www. festivalarcadia.com ). ก่อนหน้านี้ เขาเป็นหุ้นส่วนที่ Heenan Blaikie LLP บริษัทกฎหมายด้านกีฬาและความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา

เขาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมาย Osgoode Hall ในปี 1988 และได้รับปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Schulich School of Business ของมหาวิทยาลัยยอร์กในปี 1990 ซึ่งเขาเป็นประธานชั้นเรียน ในปี 1992 เขาถูกเรียกตัวไปที่บาร์ของจังหวัดออนแทรีโอและรัฐนิวยอร์ก

Mr. Lewis เชี่ยวชาญในทุกด้านของการเจรจาธุรกรรมด้านกีฬาและความบันเทิง โดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติด้านความบันเทิงที่มีตราสินค้า ข้อตกลงการตลาดแบบสปอนเซอร์ การผลิตภาพยนตร์ และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ ลูกค้าของเขามีทั้ง Twisted Pictures, Amberwood Entertainment, Constantin Film Development Corporation, Senator Entertainment, Serendipity Point Films, Don Carmody Productions และ Sony Entertainment

คุณลูอิสเป็นวิทยากรประจำและได้นำเสนอต่อแผนกกฎหมายบันเทิงของ Beverly Hills Bar Association, School of Image Arts ของมหาวิทยาลัย Ryerson Polytechnic, เทศกาลโทรทัศน์ Banff World, โครงการแรกในคุณลักษณะแรกของสถาบันจอภาพแห่งชาติ และเวทีการเงินเพื่อความบันเทิงของสถาบันการประชุมอเมริกัน คุณลูอิสยังเป็นผู้เขียนหนังสือ “Branded Entertainment and Product Integration: A Revolution in its Infancy” ซึ่งตีพิมพ์ใน American Bar Association’s Sports and Entertainment Lawyer, Winter 2006

Michael Smith ประธาน IESO กล่าวว่า “การเพิ่ม Steven Lewis ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของเราทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในด้านกีฬาและความบันเทิง ซึ่งนำเสนอโอกาสและการเติบโตที่สำคัญสำหรับเรา ผลกระทบจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการมีส่วนร่วมของ Steven กับบริษัทของเรา”

Steven Lewis ตอบว่า “ฉันมีส่วนร่วมกับกลุ่ม Impact/Get Tickets เป็นเวลาหกเดือนผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จัดตั้งขึ้นระหว่าง Get Tickets และ XMC สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์มาจนถึงตอนนี้ทำให้ฉันตื่นเต้นจริงๆ ที่จะได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระดับ Impact ไมเคิลและทีมอิมแพ็คของเขาเป็นกลุ่มที่น่าประทับใจซึ่งผมคาดหวังถึงสิ่งดีๆ ในอนาคต” เกี่ยวกับ Get Tickets E-Solutions Canada Inc. ( www.gettickets.ca )

โมเดล Get Tickets คือการจัดหาเครื่องมือจัดการตั๋วและจัดการงานอีเวนต์แบบออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าใช้จ่าย ซึ่งให้อำนาจแก่เจ้าของงานและสถานที่จัดงานด้วยการควบคุมเพื่อสร้าง จัดการ แก้ไข และตรวจสอบการขายของพวกเขาเองแบบสดๆ บนอินเทอร์เน็ต – เพิ่มมูลค่าและ การลดต้นทุนเทียบกับวิธีการแบบเดิม เกี่ยวกับอิมแพ็ค อี-โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

Impact E-Solutions ( www.impactesolutions.com ) (Pink Sheets:IESO) มีแผนกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากวิธีการในปัจจุบันและอนาคตที่ธุรกิจ สมาคม ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง สถานที่ และผู้บริโภคสื่อสารกัน สร้างพันธมิตร และพัฒนาการสร้างรายได้ กิจกรรมและการทำธุรกรรมภายในจักรวาลออนไลน์

ภารกิจของ Impact E-Solutions คือการคิดค้น – นำพลัง ความสะดวกในการใช้งาน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก ร่วมกับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น บริการที่กำหนดเอง และโซลูชันทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร วันนี้ Impact E-Solutions ขอนำเสนอโซลูชั่นการจองตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ปรับขนาดได้ให้กับลูกค้าในอเมริกาเหนือและแคริบเบียนด้วยความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเราให้กับลูกค้าและผู้บริโภคในระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 (“พระราชบัญญัติ”) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้ในการสนทนาก่อนหน้านี้ คำว่า “พอใจ” “วางแผน” “มั่นใจว่า” “เชื่อ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” หรือ “คาดหวัง” และนิพจน์เงื่อนไขที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติและอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ แถลงการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะตลาด การยอมรับโดยทั่วไปของบริษัท ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ปัจจัยการแข่งขัน ความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมให้สำเร็จ และความเสี่ยงอื่นๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดอิงตามข้อมูลที่มีให้ Impact E-Solutions ณ วันที่ในที่นี้ และ Impact E-Solutions ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว สามารถรับชมโลโก้ Impact E-Solutions Corporation ได้ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=2913

SAN ANTONIO, Aug. 15, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Sweet Success Enterprises (OTCBB:SWTS) ผู้ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่และอร่อย ประกาศในวันนี้ว่าได้เพิ่ม Peggy Knight เป็นอดีตผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการทางการเงิน การตลาดที่ Wal-Mart เพื่อเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งรวมถึงการตลาดผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์รับเลี้ยงเด็ก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในข้อตกลงกับ Legacy Entertainment Services, Inc. เพื่อช่วยเราในการพัฒนาโปรแกรมการตลาดเพื่อเปิดเผย GlucaSafe(tm) แก่เด็กเล็กผ่านการแสดงทางโทรทัศน์และการสัมภาษณ์นักกีฬาและความบันเทิงสำหรับตลาดโรงเรียนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ .

เมื่อวันพุธที่แล้ว มีการประกาศในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนียว่าโรงเรียนในแคลิฟอร์เนียจะต้องมีคนที่พร้อมทำงานที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคเบาหวานภายใต้ข้อตกลงทางกฎหมาย ข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดนโยบายในหลายรัฐที่ต้องการบริการนี้ ด้วยเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยเบาหวาน GlucaSafe(tm) ที่สดชื่น เราคิดว่าโปรแกรมการตลาดภายในและภายนอกของเราจะไปไกลเพื่อดึงดูดความสนใจในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการตลาดหลักของเรา

สมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาได้ประกาศเมื่อไม่นานนี้ว่า 1 ใน 3 ของทารกแรกเกิดในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2000 จะกลายเป็นเบาหวาน นอกจากนี้ 50% ของทารกที่เกิดจากครอบครัวที่มาจากชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นเบาหวาน ทุกวันนี้ เฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้นที่มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 20.8 ล้านคน

William Gallagher ซีอีโอ Sweet Success กล่าวว่า “การรวมโรงเรียนต่างๆ เข้ากับผู้ค้าปลีกชั้นนำระดับประเทศที่เราได้สร้างความสัมพันธ์ด้วยแล้ว จะทำให้เรามีจุดจำหน่ายปลีกที่เพียงพอต่อการแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งภายในไตรมาสที่แล้ว” งบผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการประเมินโดยองค์การอาหารและยา ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค

คำชี้แจง “Safe Harbor” ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538: ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีจุดประสงค์เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับผิดจากความรับผิดที่กำหนดโดยกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความทั้งหมดที่กล่าวถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน สาระสำคัญจากสิ่งที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของมุมมองและสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังของผู้บริหารจะต้องเกิดขึ้นจริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้โดยทั่วไปสามารถระบุได้ด้วยวลีต่างๆ เช่น ผู้บริหาร “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “ประมาณการ” หรือคำหรือวลีอื่นๆ ที่มีการนำเข้าที่คล้ายกัน ในทำนองเดียวกัน ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่อธิบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวโน้ม วัตถุประสงค์ แผน ความตั้งใจหรือเป้าหมายของบริษัทก็เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเช่นกัน

บอสตัน, แมสซาชูเซตส์–(Marketwire – 15 สิงหาคม 2550) – Charlesbank Capital Partners และ Transportation Resource Partners ได้ประกาศแผนการที่จะร่วมกันซื้อกิจการ MasterCraft Boat Company โดยร่วมมือกับผู้บริหารจาก US Equity Partners ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนโดย Wasserstein & Co. MasterCraft คือผู้สร้างสกีน้ำ เวคบอร์ด และเรือยนต์สุดหรูชั้นนำของโลก การจัดหาเงินกู้โดย Jefferies and Company ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สี่ เงื่อนไขไม่เปิดเผย

เป็นเวลา 40 ปีมาแล้วที่ MasterCraft ได้กำหนดตลาดเรือกีฬาบนเรือที่มีประสิทธิภาพสูง โดยทำหน้าที่เป็นเรือลากจูงอย่างเป็นทางการของการแข่งขันสกีน้ำและเวคบอร์ดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก บริษัทตั้งอยู่ในเมืองโวนอร์ รัฐเทนเนสซี โดยนำเสนอสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมทั้งตลาดน้ำจืดและน้ำเค็ม มีเรือโดยสารที่หลากหลายตั้งแต่เรือสกีน้ำระดับโลก 19 ฟุตไปจนถึงเรือลาดตระเวนสุดหรู 28 ฟุต รางวัลมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความเคารพในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับ MasterCraft และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงรางวัล “Manufacturer of the Year” ของสมาคมอุตสาหกรรมกีฬาทางน้ำ (2006 และ 2007) และอันดับ #1 ในด้านความพึงพอใจของลูกค้าใน Inboard Ski/Wakeboard จาก สมาคมผู้ผลิตทางทะเลแห่งชาติ

“พวกเราที่ MasterCraft มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสนับสนุนอย่างดีกับ Wasserstein” John Dorton ประธานและซีอีโอของ MasterCraft ผู้มีประสบการณ์ 12 ปีของบริษัทกล่าว “เราเชื่อว่า Charlesbank และ TRP เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ซึ่งช่วยให้เรากำหนดรูปแบบการออกแบบทางทะเลใหม่ เสริมความแข็งแกร่งในการผลิตและการจัดจำหน่าย และปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้าของเรา”

Roger Penske กรรมการผู้จัดการของ Transport Resource Partners กล่าวว่า “MasterCraft ได้สร้างชื่อเสียงที่โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เรายินดีที่ได้เข้าร่วมทีม MasterCraft และหวังว่าจะได้สนับสนุนบริษัทในช่วงต่อไปของการเติบโต .”

“MasterCraft เป็นบริษัทที่โดดเด่นและมีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม และมีชื่อเสียงในฐานะผู้ริเริ่มที่ยอดเยี่ยม” Andrew Janower กรรมการผู้จัดการ Charlesbank Capital Partners กล่าว “เราเคยประสบความสำเร็จในการเป็นพันธมิตรกับ TRP มาก่อน และตอนนี้เราตั้งตารอที่จะรวมความแข็งแกร่งของเราไว้เบื้องหลังแบรนด์ MasterCraft ที่โดดเด่น เพื่อช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากโอกาสมากมายสำหรับการเติบโต”

George Majoros ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Wasserstein & Co. กล่าวว่า “การลงทุนของ MasterCraft ประสบความสำเร็จจากทุกมุมมอง แม้ว่าธุรกรรมนี้จะทำให้เราสามารถคืนทุนจำนวนมากให้กับนักลงทุนได้ แต่เราก็จะพลาดการร่วมมือกับบริษัท และประชาชน” Robert Fogelson กรรมการผู้จัดการของ Wasserstein & Co. กล่าวเสริมว่า “บริษัทของเรารู้สึกขอบคุณ John Dorton และทีมงานของเขามากสำหรับการทำงานหนักทั้งหมดที่พวกเขาได้ทุ่มเทให้กับเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราหวังว่าพวกเขาและการซื้อ ทุกกลุ่มความสำเร็จในอนาคต”Lazard แนะนำ MasterCraft เกี่ยวกับการทำธุรกรรม เกี่ยวกับ Charlesbank

Charlesbank Capital Partners เป็นบริษัทด้านการลงทุนภาคเอกชนในตลาดระดับกลางที่จัดการเงินทุนประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ Charlesbank มุ่งเน้นไปที่การซื้อกิจการที่นำโดยฝ่ายบริหารและการจัดหาเงินทุนเพื่อการเติบโต ซึ่งโดยทั่วไปจะลงทุน 25 ล้านดอลลาร์ถึง 100 ล้านดอลลาร์ต่อธุรกรรมในบริษัทที่มีมูลค่าองค์กร 50 ล้านดอลลาร์ถึง 750 ล้านดอลลาร์ บริษัทพยายามที่จะร่วมมือกับทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างบริษัทที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและมีโอกาสเติบโตที่ยอดเยี่ยม ปัจจุบัน Charlesbank กำลังลงทุนผ่านกองทุน Charlesbank Equity Fund VI ซึ่งเป็นกองทุนมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.charlesbank.com เกี่ยวกับพันธมิตรทรัพยากรการขนส่ง

Transport Resource Partners, LP เป็นกองทุนไพรเวทอิควิตี้มูลค่า 265 ล้านดอลลาร์ที่ลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโตซึ่งดำเนินงานในอุตสาหกรรมบริการขนส่งและการขนส่ง ปรัชญาของ TRP คือการระบุสถานการณ์การลงทุนที่น่าสนใจ โดยสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อรองรับการเติบโตได้ ผู้บริหารระดับสูงของ TRP มีประสบการณ์การดำเนินงานและการลงทุนอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการขนส่ง TRP ร่วมกับ Penske Capital Partners ซึ่งเป็นกองทุนก่อนหน้าของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารเงินทุนกว่า 600 ล้านดอลลาร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว TRP กรุณาเยี่ยมชมwww.trpfund.com เกี่ยวกับ Wasserstein & Co.

Wasserstein & Co., LP เป็นบริษัทเอกชนและการลงทุนอิสระชั้นนำ โดยมุ่งเน้นที่การลงทุนซื้อคืนแบบมีเลเวอเรจและกิจกรรมการลงทุนที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก บริษัทจัดการเงินทุนในนามของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ซึ่งรวมถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญของภาครัฐและองค์กร หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ กองทุนและมูลนิธิ และบุคคลที่มีรายได้สูง บริษัทได้ลงทุนในสินค้าอุปโภคบริโภค สื่อ และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอดีต การลงทุนที่เป็นตัวแทน ได้แก่ Harry & David, Odwalla, Sportcraft, All-Clad, Maybelline, American Lawyer Media และ New York Magazine สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.wasserco.comข้อมูลติดต่อ: ติดต่อ: Maura M. Turner 617-619-5457 Michael A. DiRienzo 201-325-3090

อังกฤษ มอบให้พวกเขา – ฟุตบอล 24/7 รวมถึงเกมพิเศษบน NFL Network แฟน ๆ ที่ทุ่มเทจะไม่พลาดทุกการกระทำในสนามด้วยแพ็คเกจฟุตบอลมูลค่ารวมของ DISH Network ในราคาเริ่มต้นเพียง $29.99 รวมถึง HD

“DISH Network มีกีฬาและภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในรูปแบบ HD ทำให้แฟน ๆ ได้รับประสบการณ์การรับชมที่ไม่มีใครเทียบได้ ในราคาที่ดีเสมอ” เจสสิก้า อินซาลาโก รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ DISH Network กล่าว “สมาชิกของเราได้รับความคุ้มครองฟุตบอลที่ครอบคลุมเจ็ดวันต่อสัปดาห์ในราคาไม่ถึง 30 ดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งรวมถึงช่องมากกว่า 100 ช่องและโปรแกรม DishHD ฟรีเป็นเวลาหกเดือน

นอกจากนี้ ลูกค้าใหม่ยังได้รับการอัปเกรดฟรีเป็น HD ระดับชั้นนำและได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมของเรา เครื่องรับ DVR และสามารถเล่นซ้ำได้ทันทีทุกเมื่อที่ต้องการผ่านฟังก์ชันข้ามย้อนกลับ 10 วินาทีของ DISH Network”

ลูกค้า DISH Network จะเพลิดเพลินไปกับรายการที่น่าตื่นเต้นของ ESPN NFL Network ซึ่งรวมถึงเกมในฤดูกาลปกติแปดเกมที่ออกอากาศในคืนวันพฤหัสบดีและวันเสาร์คืนวันขอบคุณพระเจ้านี้ เกมพรีซีซัน 52 เกม รวมถึงสถิติ 34 เกมในรูปแบบ HD เกมรีเพลย์ของผู้กำกับ ซูเปอร์โบวล์ที่ผ่านมา และอื่นๆ เกมเอ็นเอฟแอลคลาสสิก

แฟน ๆ ที่ไม่สามารถเล่นเกมนี้จะไม่พลาดกับรายการ HD ชั้นนำของอุตสาหกรรมของ DISH Network และด้วยความชัดเจนของภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ ผู้ชื่นชอบฟุตบอลจะรู้สึกเหมือนกำลังดูจากนอกสนาม ผู้นำด้านความคมชัดสูง DISH Network นำเสนอช่อง HD ระดับประเทศ 38 ช่องรวมถึง NFL Network HD, ESPN HD และช่องท้องถิ่น HD ในมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนในสหรัฐฯ

แฟนฟุตบอลผู้ภักดีสามารถแสดงสีสันที่แท้จริงของพวกเขาในฤดูกาลนี้ด้วยการปรับแต่งจานดาวเทียมด้วยรายการจาก DishSkinz ซึ่งเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์เฉพาะของ DISH Network DishSkinz เป็นฝาครอบจานดาวเทียมที่มีสีสันสดใสและทนทาน ซึ่งมีให้เลือกหลายสิบแบบ รวมถึงโลโก้ทีม NFL ทั้ง 32 อันในราคาอันละ 20.00 ดอลลาร์

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของฤดูกาล NFL ปี 2007 DISH Network ได้ร่วมมือกับนักวิ่งระดับพรีเมียร์ของ New Orleans Saints และ Reggie Bush แฟนพันธุ์แท้ของ DISH Network ซึ่งแสดงในรายการโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์และโฆษณาออนไลน์ของแบรนด์ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับการชุมนุม” รับฟุตบอล 24/7″ แคมเปญมัลติมีเดียเปิดตัวในวันนี้เพื่อให้แฟน ๆ ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อเสนอฟุตบอลของ DISH Network ก่อนเริ่มฤดูกาลปกติ

“Reggie Bush เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน NFL เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งชัยชนะ ซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ DISH Network และความมุ่งมั่นของเราในการจัดหาโปรแกรมกีฬาที่ยอดเยี่ยม” Insalaco กล่าว “นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่จะร่วมกันโปรโมตเกม NFL ของ DISH Network ให้กับแฟน ๆ และแฟนฟุตบอลของเขาทุกที่ที่ต้องการการรายงานข่าวฟุตบอลที่ดีที่สุดในแพ็คเกจโปรแกรมปกติของพวกเขา”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิก DISH Network ไปที่www.dishnetwork.comโทร 1-800-333-DISH (3474) หรือเยี่ยมชมร้านค้าปลีก DISH Network ในพื้นที่เกี่ยวกับ EchoStar Communications CorporationEchoStar Communications Corporation (Nasdaq:DISH)

เป็นผู้นำด้านการขายและการสนับสนุนอุปกรณ์ทีวีดาวเทียมทั่วโลกมากว่า 26 ปี DISH Network(tm) ของบริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศตั้งแต่ปี 2543 และปัจจุบันให้บริการลูกค้าทีวีดาวเทียมมากกว่า 13.585 ล้านราย DISH Network

นำเสนอเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล (DVR) ชั้นนำของอุตสาหกรรม และช่องวิดีโอและเสียงหลายร้อยช่อง รวมถึงช่อง HD และช่องต่างประเทศส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รายการโทรทัศน์แบบโต้ตอบ ละติน และรายการกีฬา DISH Network ยังมีแพ็คเกจและราคาให้เลือกหลากหลาย

ซึ่งรวมถึงราคาดิจิตอลที่ต่ำที่สุดในอเมริกาและ DishDVR Advantage Package EchoStar รวมอยู่ในดัชนี Nasdaq-100 (NDX) และเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 300 เยี่ยมชมwww.echostar.com หรือโทร 1-800-333-DISH (3474) เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โลโก้ EchoStar มีอยู่ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3707

