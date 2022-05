เล่นจีคลับผ่านเว็บ มาเก๊าต้อนรับนักท่องเที่ยว

เล่นจีคลับผ่านเว็บ การเข้าชมที่เพิ่มขึ้น 9.8% เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมเกมที่เปลี่ยนโฟกัสจากลูกกลิ้งระดับสูงของ VIP ไปสู่ตลาดมวลชน

ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping รวมกลุ่มขยะ – บริษัท ที่จัดเดินทางไปมาเก๊าสำหรับพลเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของแผ่นดินใหญ่ – ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของเขาเมื่อหลายปีก่อน ผลที่ได้คือรีสอร์ทคาสิโนกระจายคุณสมบัติของพวกเขาในความพยายามที่จะดึงดูดฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นและรักษาห้องพักในโรงแรมไว้

เกือบ 52 เปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชม 2018 พักค้างคืน เพิ่มขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์ จำนวนผู้มาเยือนในวันเดียวกันพุ่งขึ้น 12.7% อันเป็นผลมาจากสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HKZM) ที่เปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม พื้นที่กว้าง 34 ไมล์ข้ามสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลช่วยลดเวลาการเดินทางจากสี่ชั่วโมงเหลือเพียง 40 นาทีระหว่างฮ่องกงและมาเก๊า

จีนแผ่นดินใหญ่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก (25 ล้านคน) ฮ่องกงและไต้หวันเป็นอันดับสองและสาม

จำนวนผู้โดยสารขาเข้าทางบกเพิ่มขึ้นเกือบ 19 เปอร์เซ็นต์เป็น 22.1 ล้านคน มากกว่าหนึ่งล้านคนมาทางสะพาน HKZM

แนวโน้มปี 2019

สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) เชื่อว่าปีหน้าจะดีกว่าปี 2018 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการท่องเที่ยวกล่าวว่าเป้าหมายคือการเข้าถึงผู้เยี่ยมชม 38 ล้านคนในปี 2019

Senna Fernandes ผู้อำนวยการ MGTO กล่าวว่าวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติของเดือนหน้าได้จองห้องพักอย่างรวดเร็ว เธอคาดว่าโรงแรมจะมีความจุใกล้เคียง และการเยี่ยมชมโดยรวมในช่วงวันหยุดยาวสัปดาห์นั้นเพิ่มขึ้นประมาณแปดหรือเก้าเปอร์เซ็นต์

Lawrence Ho ซีอีโอของ Melco Resortsกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าทรัพย์สินของบริษัทขายหมดแล้ว “มันดีกว่าปีที่แล้วสำหรับเรา” มหาเศรษฐีอธิบาย

โดยทั่วไปมาร์จิ้นจะสูงกว่าตลาดมวลชนสี่เท่าเมื่อเทียบกับวีไอพี คาสิโนในมาเก๊าชนะรางวัล 37.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014

อุทธรณ์ระหว่างประเทศ

เฟอร์นันเดสกล่าวว่าเป้าหมายของสำนักงานของเธอในปี 2562 คือการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจากต่างประเทศและนำนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาสู่วงล้อมมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกามีผู้เข้าชมเพียง 201,000 คนในปีที่แล้ว ประมาณ 90,000 คนมาจากออสเตรเลีย 58,000 คนมาจากสหราชอาณาจักร และ 74,000 คนมาจากแคนาดา

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สนามบินนานาชาติมาเก๊า (MIA) กำลังจะออกมาเป็นปีแห่งสถิติที่ศูนย์กลางรองรับผู้โดยสารมากกว่า 8.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15.3% MIA เติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ขยายตัวในปี 2545 และรีสอร์ทคาสิโนแห่งใหม่เปิดในปีต่อ ๆ ไป

การจราจรของผู้โดยสารทั้งหมดมีเพียงห้าล้านคนในทศวรรษที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สนามบินวางแผนที่จะรองรับผู้โดยสาร 8.7 ล้านคนในปี 2019 และบินขึ้นและลงจอดประมาณ 3,400 ครั้ง

การก่อสร้างโครงการขยายอาคารผู้โดยสารตอนใต้คาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว MIA จะสามารถรองรับนักเดินทางได้มากถึง 10 ล้านคนต่อปี

หนังสือกีฬาของ Caesars Palace ภายในรีสอร์ทคาสิโน Las Vegas Strip อันเป็นสัญลักษณ์ในไม่ช้านี้จะมีสตูดิโอถ่ายทอดสดภายใต้แบรนด์ Bleacher Report ของ Turner Sports ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬาและวัฒนธรรมกีฬายอดนิยม

มีการรวมสตูดิโอไว้ในหนังสือกีฬาที่ Caesars Palace (ภาพ: พระราชวังซีซาร์)

Caesars Entertainment และ Turner ประกาศความร่วมมือในสัปดาห์นี้ สตูดิโอจะสตรีมเนื้อหาเกี่ยวกับเกมสดไปยังเว็บไซต์ Bleacher Report และยังสามารถนำเสนอบนเครือข่ายโทรทัศน์จำนวนมากของ Turner เช่น CNN, TNT, TBS และ TruTV

รายละเอียดของห้างหุ้นส่วนไม่ได้รับการเปิดเผย พื้นที่เฉพาะที่จะสร้างสตูดิโอก็ถูกปิดไว้เช่นกัน

อุตสาหกรรมเกมกีฬากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว” Lenny Daniels ประธาน Turner Sports กล่าว “เนื้อหาเกมจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ในทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงเวลาที่ใช้ในการดูการแข่งขันกีฬาสด”

เป้าหมายของซีซาร์คือการทำความคุ้นเคยกับแบรนด์ของตนกับแฟนกีฬาให้มากขึ้น เนื่องจากการพนันสำหรับมืออาชีพและงานระดับวิทยาลัยได้ขยายไปทั่วสหรัฐอเมริกา

Caesars Palace ไม่ใช่เจ้ามือกีฬารายแรกที่จะมีสตูดิโอถ่ายทอดสด Vegas Stats & Information Network (VSiN) ถ่ายทอดสดจาก South Point Casino ในลาสเวกัส และ Ocean Resort ในแอตแลนติกซิตี้

คาสิโนและกีฬาที่เชื่อมโยงกัน

อุตสาหกรรมเกมกำลังโอบรับโลกแห่งกีฬาอย่างรวดเร็วหลังจากศาลฎีกาสหรัฐยกเลิกคำสั่งห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ประกอบการคาสิโนกำลังสร้างพันธมิตรกับลีกกีฬาอาชีพใหญ่ทั้งสี่แห่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกำลังดำเนินไปได้ดี

MGM Resorts เป็น “พันธมิตรเกมอย่างเป็นทางการ” ของ NBA และ WNBA รวมถึง MLB และ NHL ซีซาร์กลายเป็น “ผู้สนับสนุนคาสิโนอย่างเป็นทางการ” ของ NFL เมื่อเดือนที่แล้ว แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาภายใต้ข้อตกลง

ซีซาร์จะมีสถานะที่แข็งแกร่งที่สนามกีฬาลาสเวกัสมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะกลายเป็นบ้านของ NFL Raiders ในปีหน้า ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้ว บริษัทคาสิโนเปิดเผยว่าลูกค้าที่ภักดีที่สุดจะสามารถเข้าถึงซีซาร์ “Owners Suite” ที่เส้น 50 หลา, อาหารค่ำวีไอพีบนสนาม, การมีส่วนร่วมของค่ายแฟนตาซี, ทัวร์สนามกีฬา, และตั๋วเข้าชมเกม Raiders และงานสนามกีฬา .

การเป็นพันธมิตรกับสนามกีฬาจะช่วยให้ซีซาร์สามารถโฆษณาพอร์ตโฟลิโอของรีสอร์ทได้ในสถานที่ต่างๆ ของสนามกีฬา

ปีใหม่ ซีซาร์ใหม่

ปี 2019 เป็นปีแห่งการคิดค้นใหม่สำหรับ Caesars Entertainment การค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งของ CEO Mark Frissora ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนลดการพึ่งพาการเล่นเกมและแสวงหาการขยายตัวในระดับสากล

เมื่อต้นเดือนนี้ มีการเปิดเผยว่าโปรแกรมความภักดีของ Total Rewards กำลังเปลี่ยนชื่อเป็น Caesars Rewards ซึ่งมีผลทันที

แขกผู้เข้าพักรู้จักแบรนด์ซีซาร์ และซีซาร์รีวอร์ดช่วยให้เราเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น” Frissora กล่าว “รางวัล Caesars เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่เชื่อมโยงสมาชิกของเรากับอาณาจักร Caesars เต็มรูปแบบและทุกสิ่งที่มีให้”

นอกเหนือจากการพนันกีฬาแล้ว Caesars ยังออกใบอนุญาตโรงแรมสี่แห่ง ได้แก่ Caesars Palace, Flamingo, The Cromwell และ The Linq ให้กับผู้พัฒนาโรงแรม กลยุทธ์คือการย้ายเข้าสู่ภาคการบริการที่ไม่ใช่เกมในขณะที่ไม่ต้องพึ่งพิงเพื่อสร้างคุณสมบัติใหม่

ภารกิจระดับโลกของ Caesars เริ่มต้นด้วยข้อตกลงในดูไบและเปอร์โต ลอส คาบอส เม็กซิโก ซึ่งเป็นรีสอร์ทสองแห่งที่ไม่ใช่เกม

นายกรัฐมนตรีแคนาดา (PM) Justin Trudeau ต้องการทราบว่ากลุ่มอาชญากรระหว่างประเทศสามารถใช้คาสิโนในบริติชโคลัมเบีย (BC) เป็นบริการฟอกเงินส่วนบุคคลได้อย่างไร แต่เขาหยุดไม่ประกาศการไต่สวนสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว

Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีแคนาดาไม่มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวคาสิโนของ BC (ข่าวซีทีวี)

PM ตอบสนองต่อรายงาน Global News เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งระบุว่าเงินอาชญากรรมมากถึง 2 พันล้านดอลลาร์ที่กรองผ่านคาสิโน BC ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 100 ล้านดอลลาร์

แหล่งข่าวจากรายงานกล่าวหาว่า “จงใจตาบอด” ในส่วนของหน่วยงานกำกับดูแลของจังหวัด ซึ่งถูกกล่าวหาว่ายอมให้เงินกู้ยืมจากธนาคารปลอมไหลผ่านบัญชีของตนเอง

“เราได้มอบหมายให้บิลแบลร์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่ออาชญากรรม) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรากำลังพิจารณาสถานการณ์ใน BC ในคาสิโนอย่างระมัดระวัง” Trudeau กล่าวผ่าน Global News

นายกรัฐมนตรีละเลยคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับความจำเป็นในการไต่สวนของสาธารณชน โดยกล่าวว่ามีเพียงรัฐบาลของเขาที่ทำงานร่วมกับจังหวัดเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น

ใครรู้บ้าง?

การไต่สวนในที่สาธารณะอาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเทพนิยายที่ดำเนินอยู่นี้ แต่ก็อาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ถึงกระนั้น ดูเหมือนว่าจะกระหายคำตอบจากประชาชนที่ไม่มีความสุขอย่างแรงกล้า

การสำรวจโดยสหภาพแรงงานรัฐบาลและการบริการ BC ซึ่งเป็นหนึ่งในสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด แสดงให้เห็นว่า:

77% ของผู้อยู่อาศัยใน BC ต้องการการไต่สวนสาธารณะ

84% ถือเป็นประเด็นการเลือกตั้งที่สำคัญ

หากเป็นเพียงการไร้ความสามารถในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บางทีการผลักดันให้มีการไต่สวนในที่สาธารณะคงไม่ล้นหลามถึงเพียงนี้

อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถทำอะไรบางอย่างได้ แต่กลับเลือกที่จะไม่ทำ

“มันเป็นความเชื่อและความรู้ของฉันว่าสิ่งนี้ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้น” Joe Shalk อดีตผู้อำนวยการสอบสวนของ BC Gaming Policy Enforcement Branch กล่าวกับ Global

ไทม์ไลน์

การพัฒนาในเรื่องอื้อฉาวคาสิโนได้ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว

มิถุนายน 2018 : Peter German เผยแพร่รายงาน “Dirty Money” ของเขา ชี้ ให้เห็นถึงวิธีที่องค์กรอาชญากรจากจีน เม็กซิโก และโคลัมเบียใช้คาสิโน BC เพื่อทำความสะอาดอย่างน้อย 100 ล้านเหรียญ

กรกฎาคม 2561 : จังหวัดประกาศการสอบสวนว่าเงินสกปรกอาจส่งผลกระทบต่อฟองสบู่ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นอย่างไร

ส.ค. 2018 : รายงานใหม่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่คาสิโนทำการฉีกเอกสารอย่างผิดกฎหมายซึ่งบันทึกธุรกรรมเงินสดจำนวนมาก

ต.ค. 2561 : ทางจังหวัดจ้าง “พี่เลี้ยงเด็กด้วยเงินสด” เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ

พฤศจิกายน 2561 : คดีอาญายุบก่อนขึ้นศาล

มกราคม 2019 : ประมาณการจำนวนเงินที่ฟอกเพิ่มขึ้นจาก $100m เป็น $2B

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการรวมตัวของผู้ให้บริการระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดสองรายในสหรัฐอเมริกา สร้างบริษัทที่ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งครอบคลุมพื้นที่คาสิโน 41 แห่งใน 20 รัฐ ดำเนินการรวมกัน 53,500 สล็อต เกมโต๊ะ 1,300 เกม และห้องพักในโรงแรมคาสิโน 8,300 ห้อง

รายรับในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เป็น 1.15 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 386 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 97.6 ล้านดอลลาร์เป็น 124.4 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายรับที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 124.8 ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 324 ล้านดอลลาร์

บริษัท คาดว่ารายรับทั้งปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 ซึ่งจะเทียบได้กับซีซาร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์

แม้จะมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ แต่บริษัทก็สามารถจำกัดการขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ให้แคบลงเหลือ 42 ล้านดอลลาร์ จาก 338.1 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

นิวฮอไรซันส์

PNG เข้าครอบครอง 12 แห่งจาก 16 แห่งของ Pinnacle ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Boyd Gaming อีกสี่คนซื้อโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง 2017 ที่จะช่วยให้ PNG หลีกเลี่ยงปัญหาการต่อต้านการผูกขาดในภูมิภาคที่มีสถานะที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวทำให้ PNG เข้าสู่ตลาดใหม่สามแห่ง ได้แก่ โคโลราโด ลุยเซียนา และไอโอวา

Tim Wilmott ประธานและซีอีโอของ PNG บอกกับนักลงทุนในการเรียกรายได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวได้ขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของเขา

มีการเรียนรู้มากมายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา” เขากล่าว “เรามีความคิดที่ดีที่จะปิดโอกาสล่วงหน้าว่าโอกาสนั้นจะเป็นอย่างไร แต่จำนวนความคิดและความคิดริเริ่มที่เรากำลังดำเนินการอย่างจริงจังได้เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าจากที่เคยเป็นมาก่อน

“บางสิ่งที่คุณสมบัติดั้งเดิมของ Pinnacle ทำได้ดีกว่าคุณสมบัติของ Penn คือการมุ่งเน้นที่ลูกค้าเกมบนโต๊ะระดับไฮเอนด์อย่างแท้จริง พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นมากในการย้ายลูกค้าไปทั่วเครือข่าย เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีสถานที่ตั้งในเวกัส แต่มีสถานที่ปลายทางจริงบางแห่งในโคโลราโด ลุยเซียนา และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีโอกาสมากมายในด้านการเพิ่มรายได้”

ยังคงขยายตัว

กิจกรรม M&A ของ PNG เมื่อปีที่แล้วไม่ได้หยุดเพียงแค่ข้อตกลง Pinnacle นอกจากนี้ยังได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับ VICI Properties เพื่อซื้อกิจการGreektown Casino-Hotelในดีทรอยต์ และ Margaritaville Resort Casino ใน Bossier City รัฐลุยเซียนา

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ Wilmott กล่าวว่าบริษัทจะมุ่งเน้นที่การรวมทรัพย์สินของ Pinnacle ให้เสร็จสิ้นและเริ่มทำงานในคาสิโนดาวเทียมสองแห่งที่วางแผนไว้ในเพนซิลเวเนีย, Hollywood Casino York และ Hollywood Casino Morgantow

ในการตรวจสอบที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ผู้ควบคุมบัญชี Thomas P. DiNapoli กล่าวว่าสำนักงานบริการโรคพิษสุราเรื้อรังและการใช้สารเสพติด (OASAS) ได้ศึกษาโปรแกรมการรักษาสำหรับนักพนันที่มีปัญหาไม่เพียงพอ

“หน่วยงานกำลังดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขยายบริการการพนันที่มีปัญหา แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะประเมินผลกระทบของคาสิโนต่อการเสพติดหรือทำให้แน่ใจว่ามีโปรแกรมการรักษาเพียงพอ” DiNapoli กล่าวในแถลงการณ์

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการพนันอย่างถูกกฎหมาย” DiNapoli กล่าวว่า OASAS จำเป็นต้องทำการประเมินความต้องการที่ครอบคลุมหรือการศึกษาผลกระทบทางสังคมเพื่อระบุจำนวนและที่ตั้งของนักพนันที่มีปัญหาที่ต้องการการรักษา การศึกษาครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นในปี 2549

ปัจจุบัน OASAS ให้บริการผ่านโครงการผู้ป่วยนอก 20 โครงการ ศูนย์การรักษาผู้ป่วยใน 6 แห่ง และศูนย์ความเป็นเลิศของควีนส์ ซึ่งให้การศึกษาและการรักษาแก่ผู้ให้บริการเอกชน 13 รายในเทศมณฑลควีนส์ สายโทรศัพท์ให้การอ้างอิงสำหรับผู้โทร

อย่างไรก็ตาม 40 จาก 62 มณฑลของรัฐไม่มีโปรแกรมการรักษาปัญหาการพนัน OASAS OASAS ไม่มีรายชื่อผู้ให้บริการทางเลือก – หรือที่ตั้งของพวกเขา

บิลเสนอในสภา

การตรวจสอบครั้งใหม่ได้รับการเปิดเผยไม่นานหลังจากสมาชิกสภา ลินดา โรเซนธาล (ดี- แมนฮัตตัน) ประธานคณะกรรมการว่าด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังและยาเสพติด ยื่นร่างกฎหมายเรียกร้องให้มีการศึกษาที่คล้ายกัน

ในขณะที่นิวยอร์กพิจารณาและยังคงขยายสถานที่เล่นการพนันและโอกาสทั่วทั้งรัฐ เราต้องในทำนองเดียวกันให้แน่ใจว่าเราให้บริการชาวนิวยอร์กที่ดิ้นรนกับการติดการพนันด้วยโอกาสการรักษาที่สนับสนุน” โรเซนธาลกล่าวในแถลงการณ์ในสัปดาห์นี้ที่ Casino.org

ร่างกฎหมาย A00591 ของเธอ เรียกร้องให้ผู้บัญชาการ Arlene Gonzalez-Sachez แห่ง OASAS ดำเนินการประเมินทั่วทั้งรัฐเกี่ยวกับขอบเขตของการพนันและผลกระทบทางการเงินที่ตามมาต่อผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์ก

“ในขณะที่เราขยายและปรับปรุงการพนันให้ทันสมัย ​​เราก็เช่นกันต้องขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการรักษาการพนันของเราให้ทันสมัย” โรเซนธาลกล่าว

หัวข้อที่ศึกษาจะรวมถึงลอตเตอรี การแข่งม้า คาสิโนชนเผ่า การพนันทางอินเทอร์เน็ต เล่นจีคลับผ่านเว็บ การพนันกีฬา และโป๊กเกอร์ การศึกษาจะระบุเปอร์เซ็นต์ของผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์กที่เข้าร่วมในการพนันตามอายุ เชื้อชาติ รายได้ การศึกษา เพศ และข้อมูลประชากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เธอกล่าวว่าข้อเสนอของเธอจะ “กำหนดเป้าหมายบริการการรักษาได้ดีกว่า”

อาจมีวาระ?

Robert McLaughlin ผู้ซึ่งร่วมเป็นผู้นำแนวปฏิบัติด้านกฎหมายการเล่นเกมของ Hodgson Russ และเคยเป็นผู้อำนวยการและที่ปรึกษาทั่วไปของNew York Lotteryกล่าวกับ Casino.org “การศึกษาเพิ่มเติมนั้นดีอยู่เสมอ

“ใครก็ตามที่สนับสนุนการพนันควรสนับสนุนการริเริ่มการเล่นเกมที่มีปัญหา” เขากล่าว

ถึงกระนั้น การพูดในนามของตัวเอง เขากล่าวว่า “มันขึ้นอยู่กับว่าใครทำการศึกษา” เนื่องจากบางครั้ง “ผู้คนมีวาระการประชุม”

เขาต้องการเห็น OASAS ดำเนินการศึกษาเนื่องจาก “พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในรัฐ”

ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ คูโอโม พรรคประชาธิปัตย์ ต้องการเล่นการพนันกีฬาที่คาสิโนเชิงพาณิชย์สี่แห่ง สมาชิกสภาบางคนยังต้องการดูการพนันกีฬาออนไลน์ Mike Spano นายกเทศมนตรีเมือง Yonkers เพิ่งบอกกับ Casino.org ว่าเขาต้องการให้ Empire City Casino ในเมืองของเขาขยายตัว มันถูกครอบครองโดย MGM Resorts ในปี 2013 คาสิโนเชิงพาณิชย์สี่แห่งเปิดขึ้นในรัฐนิวยอร์ก

ในรายงานของบริษัท “สถานะของเกมที่ใช้ทักษะในยุคใหม่ของการพนัน” Synergy Blue กล่าวว่าตัวแทนคาสิโนเจ็ดใน 10 คนที่เสร็จสิ้นการสำรวจตอบว่า “พวกเขามี วางแผน หรือกำลังพิจารณาใช้เกมที่อิงตามทักษะ”

การเล่นเกมที่เน้นทักษะ – ความโกรธเกรี้ยวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมถูกมองว่าเป็นวิธีล่อใจคนรุ่นมิลเลนเนียลให้มาที่คาสิโน – รวมองค์ประกอบของความถนัดเข้ากับโอกาส จนถึงตอนนี้พวกเขาจับได้ช้า

Synergy กล่าวว่าผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์นั้นสุ่ม สมัครใจ และไม่ระบุชื่อ การศึกษาไม่ได้ให้ข้อผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์

ผู้ผลิตเกมตามทักษะอื่นๆ ได้แก่ Gamblit และ GameCo

ก้าวข้ามพันปี

บางทีสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดในการสำรวจความคิดเห็นของ Synergy ก็คือ 50 เปอร์เซ็นต์ของคาสิโนให้ความสำคัญกับ Generation X มากที่สุด ซึ่งเกิดระหว่างปี 1965 ถึง 1980 เหตุผลทั่วไปคือ Gen Xers มีความมั่นคงทางการเงินมากกว่าในอีกห้าปีข้างหน้า

แม้ว่าเบบี้บูมเมอร์จะโตขึ้น แต่ความรักที่พวกเขามีต่อสล็อตแมชชีนแบบดั้งเดิมยังคงได้รับความสนใจถึง 28 เปอร์เซ็นต์ของคาสิโน อย่างไรก็ตาม Millennial เป็นจุดสนใจของผู้ประกอบการคาสิโนเพียง 22 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ตัวเลขเหล่านี้น่าจะเปลี่ยนไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากคนรุ่นมิลเลนเนียลมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ความกังวลหลักสำหรับอุตสาหกรรมเกมคือผู้ที่อยู่ในเดโมมีความชื่นชอบเครื่องสล็อตแมชชีนน้อยกว่าพ่อแม่และปู่ย่าตายายของพวกเขามาก

การใช้งานเครื่องเกมตามทักษะเบื้องต้นไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แพลตฟอร์มที่วางทั้งในลาสเวกัสและแอตแลนติกซิตี้มีปัญหาในการติดต่อกับแขก

เราทุกคนเข้าใจว่าเรากำลังเรียนรู้และทดลอง” รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ Melissa Price กล่าวในปี 2560 “มันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคน ผู้คนต้องมาพบกับเกมในทะเล 1,500 สล็อต”

Gregory Gemignani ทนายความด้านการเล่นเกมในลาสเวกัสกล่าวกับCasino.orgในปีนี้ว่า “ปัญหาคือถ้าคุณมีผู้เล่นที่มีทักษะจริงๆ ไม่มีใครอยากมาเล่น พวกมันเป็นแบบผู้เล่นหลายคน ดังนั้น ถ้าคนหนึ่งเอาชนะอีกคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ ทุกคนก็จะเดินจากไป พวกเขาจะต้องคิดออก”

Gemignani ทำนายว่าเกมที่จะทำผลงานได้ดีในอนาคตจะมีองค์ประกอบของสกิล แต่จะสุ่มจ่าย

ผลกระทบการเดิมพันกีฬา

คาสิโนอาวุธใหม่หนึ่งแห่งในแปดรัฐคือการพนันกีฬา Nielsen Sports สรุปในการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าการเดิมพันกีฬาทางกฎหมายจะดึงดูดกลุ่มประชากรอายุ 18 ถึง 34 ปีอย่างมาก

“การขยายการเข้าถึงการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายจะทำให้ผู้ชมนับพันปีกลับมาที่การถ่ายทอดกีฬาและสนามกีฬา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กรกีฬาทั่วประเทศ” Sara Slane รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการสาธารณะของ American Gaming กล่าว

การวิจัยสรุปได้ว่าหนังสือกีฬาคาสิโนที่มีการควบคุมจะดึงดูดผู้ใหญ่ที่ร่ำรวยมากขึ้น Nielsen Sports กล่าวว่า 44 เปอร์เซ็นต์ของนักพนันกีฬามีอายุต่ำกว่า 35 ปี และ 29 เปอร์เซ็นต์มีรายได้ครัวเรือนมากกว่า 100,000 ดอลลาร์

MG&E ใช้เงิน $430,000 กับผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาในปี 2018 ในการประมูลเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดคำถามเกี่ยวกับใบอนุญาตคาสิโน “ภูมิภาค C” อีกครั้งในแมสซาชูเซตส์ ภูมิภาคที่สามและสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพคาสิโนเมื่อผู้อยู่อาศัยโหวตให้เล่นเกมอย่างถูกกฎหมายในปี 2554 ในปี 2560 กลุ่มใช้เงินเพียงเล็กน้อย 10,500 ดอลลาร์

MG&E เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Rush Street Gaming ของ Bluhm และเจ้าของทรัพย์สิน George Carney ผู้บริหารห้องเดิมพันที่สนามสุนัข Raynham Park ในอดีตใกล้กับ Brockton

กลุ่มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเงินเดิมพันบน Beacon Hill เพราะอุปสรรคหลักของคาสิโนในภูมิภาค C คาสิโน เผ่า Mashpee Wampanoag ได้รับความทุกข์ทรมานจากการพลิกกลับของโชคลาภและวิสัยทัศน์ของรีสอร์ทมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ห่างออกไป 20 ไมล์ใน Taunton แตก

ไม่มี ‘ปัจจัยว้าว’

ชุดของ Bluhm เป็นผู้เสนอราคาเพียงผู้เดียวสำหรับใบอนุญาตในปี 2559 แต่ถูกปฏิเสธโดยคณะกรรมการการเล่นเกมแมสซาชูเซตส์ (MGC) โดย 4-1 โดยอ้างว่าข้อเสนอไม่ใช่ “คาสิโนปลายทาง” แต่เป็น “คาสิโนที่สะดวกสบาย” และขาดความคิดสร้างสรรค์ และ “ปัจจัยว้าว”

ต่อมาคณะกรรมาธิการได้วางใบอนุญาตภูมิภาค C ไว้ที่ส่วนหลัง เนื่องจากในปี 2559 โครงการ Mashpee ดูเหมือนจะบรรลุผล กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ ได้รับความไว้วางใจจากชนเผ่า — เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับคาสิโนชนเผ่า — และ Mashpee ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเก็นติ้งยักษ์คาสิโนของมาเลเซีย

ชนเผ่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นสำหรับข้อเสนอ เช่นเดียวกับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ในขณะนั้นและวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ แห่งแมสซาชูเซตส์ จอห์น เคอร์รี

ในฐานะที่เป็นโครงการคาสิโนชนเผ่า — และมันจะเป็นแมสซาชูเซตส์ก่อน — MGC มิได้พูดในการอนุมัติและก็กลัวว่ามันจะทำลายรายได้ของคาสิโนเชิงพาณิชย์ใดๆ ในภูมิภาค C ซึ่งเป็นอันตรายต่อรายได้ภาษีในอนาคตสำหรับเมือง

Bluhm Financed Legal Challenge

แต่กลุ่มเจ้าของบ้านในพื้นที่ไม่พอใจ ซึ่ง Bluhm ควบคุมดูแลอยู่ ได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Mashpee และประสบความสำเร็จในการโต้แย้งว่า DOI ได้ให้ที่ดินแก่ชนเผ่าอย่างไม่เหมาะสม

ทนายความของกลุ่มอ้างคำตัดสินของศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาในปี 2552 ที่รู้จักกันในชื่อ คำตัดสินของ Carcieri ซึ่งถือว่ารัฐบาลกลางสามารถยึดที่ดินให้เป็นที่ไว้วางใจสำหรับชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในขณะที่มีการตรากฎหมายว่าด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรของอินเดียปี 1934 เท่านั้น ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในปี 2550 เท่านั้น

ฝ่ายบริหารของทรัมป์เห็นด้วยกับศาลและกลับคำตัดสินในยุคโอบามาทำให้โครงการทั้งหมดตกอยู่ในอันตราย

MG&C ต้องการตีเหล็กในขณะที่เหล็กยังร้อนอยู่ และได้ยื่นคำร้องให้ MGC ทบทวนประเด็นภูมิภาค C อีกครั้ง แต่หน่วยงานกำกับดูแลอาจไม่เต็มใจที่จะดำเนินการจนกว่าช่องทางทั้งหมดที่เปิดให้ Mashpee หมดลง กลุ่มของพรรคเดโมแครตแห่งแมสซาชูเซตส์ได้เสนอร่างกฎหมายต่อสภาคองเกรสที่จะฟื้นฟูดินแดนของ Mashpee และทำให้คาสิโนของชนเผ่ากลับมาเป็นปกติ

ไม่เหมือนงานพิธีของปีที่แล้วที่ผู้ชายส่วนใหญ่ครอบงำซึ่งทำให้ Neil Portnow ประธานสถาบันการบันทึกเสียงกล่าวว่าผู้หญิงจำเป็นต้อง “ก้าวขึ้น” เมื่อคืนที่ผ่านมางาน Grammy Awards แตกแยกมากขึ้น

Dua Lipa ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม เธอมีอัตราต่อรองที่สั้นที่สุดเป็นอันดับสองที่เจ้ามือรับแทงออนไลน์ Bovada มุ่งหน้าสู่งานเมื่อคืนนี้ เธออยู่ที่ +180 (อัตราต่อรองโดยนัย 35.7 เปอร์เซ็นต์) และ HER ชอบอยู่ที่ -110 (อัตราต่อรองโดยนัย 52.4 เปอร์เซ็นต์)

ลิปาใช้เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อตอบรับคำปราศรัยที่พอร์ตนาว

ผู้หญิงมากมาย! ฉันเดาว่าปีนี้เราก้าวขึ้นมาจริงๆ” นักเตะวัย 23 ปีประกาศ

นอกจากการชนะของลิปาแล้ว ศิลปินหญิงยังได้รับรางวัล Best Pop Solo Performance (Lady Gaga “Joanne”), Best Pop Vocal Album (Ariana Grande “Sweetener”) และ Best R&B Performance (HER “Best Part”)

นอกจากนี้ Cardi B ยังกลายเป็นผู้หญิงเดี่ยวคนแรกที่ชนะ Best Rap Album (“Invasion of Privacy”)

นักพนันทำให้ถูกต้อง

การชนะรางวัล Best New Artist ของ Lipa ไม่ได้เป็นไปตามที่นักพนันและนักพนันคิด แต่พวกเขาก็เลือกหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดสองหมวดของคืนนี้ได้ถูกต้อง

Bovada ให้ Kacey Musgraves เป็นผู้นำสำหรับ Album of the Year ที่ +120 นักร้องเพลงคันทรีเอาชนะผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกเจ็ดคน สำหรับ Record of the Year “This is America” เป็นผู้นำที่ -150 เพลง Childish Gambino เขียนโดย Donald Glover ซึ่งเป็น Childish Gambino พร้อมด้วย Ludwig Göransson และ Jeffrey Lamar Williams

วันอาทิตย์เป็นคืนที่ยิ่งใหญ่สำหรับแกมบิโน (แม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมการแสดง) นอกจากบันทึกแห่งปีแล้ว เขายังทำให้เพลง Shallow ของ Lady Gaga และเพลง Shallow ของ Lady Gaga ชื่นชอบอีกด้วย

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแกรมมี่ที่แร็พเพลงเดียวกันได้รับรางวัลทั้งเพลงและเพลงแห่งปี

ราคาต่อรองออสการ์

งานประกาศรางวัลที่สำคัญที่สุดของวงการภาพยนตร์จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เพลงไปจนถึงภาพยนตร์ โดยจะเป็นงาน Academy Awards ครั้งแรกที่ไม่มีพิธีกรคนใดได้รับมอบหมายมาเป็นเวลาสามทศวรรษ

สำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม “Roma” ขึ้นนำที่ -190 “Green Book” อยู่อันดับต่อไปที่ +350 ตามด้วยช็อตยาว “The Favorite” (+1000), “A Star is Born” (+1600), “BlacKkKlansman,” “Black Panther” และ “Bohemian Rhapsody” (+1800 ) และสุดท้าย “รอง” ที่ +6600

Rami Malek ของ Bohemian Rhapsody เป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่ -300 เป็นไปได้ยาก คุณจะต้องเดิมพัน $300 เพื่อสุทธิ $100 Christian Bale (“Vice”) เป็นอันดับสองที่ +200

Glenn Close (“The Wife”) เป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (-500) ผู้ท้าชิงที่ใกล้เคียงที่สุดของเธอคือ Olivia Colman ใน “The Favorite” (+400)

หน่วยงาน กำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์อนุญาตให้คาสิโนแอตแลนติกซิตีและหนังสือกีฬาสนามแข่งม้าสองแห่งของรัฐเสนออัตราต่อรองในคืนที่ยิ่งใหญ่ของฮอลลีวูด

เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีของรัฐนิวแฮมป์เชียร์กล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะฟ้องร้องรัฐบาลหากจำเป็นเพื่อปกป้องรายได้ที่รัฐได้รับจากการขายตั๋วออนไลน์

แมทธิว วิเทเกอร์ รักษาการอัยการสูงสุดสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่แก้ไขแล้ว และปฏิเสธที่จะติดต่อกับประชาชนของเชลดอน อาเดลสัน วิเทเกอร์เป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรโดยมุ่งเน้นที่การสอบสวนของมูลเลอร์ (ภาพ: Andrew Harnik/ภาพถ่าย AP)

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รักษาการอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาแมทธิววิเทเกอร์ในวันศุกร์ที่สาบานว่า “ไม่มีอะไรเสียหาย” เกิดขึ้นเมื่อกระทรวงยุติธรรมแก้ไขความคิดเห็นของพระราชบัญญัติลวดในลักษณะที่สามารถขัดขวางการเล่นเกมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา

DOJ ถูกกล่าวหาว่าผูกขาดกับพรรครีพับลิกัน megadonor และเจ้าพ่อคาสิโน Sheldon Adelson ชายผู้เคยกล่าวว่าเขาจะ “ใช้ทุกวิถีทาง” เพื่อดูการเล่นเกมออนไลน์ที่มีการควบคุมเช็ดออกจากพื้นโลก

ในเดือนมกราคม DOJ ได้ขยายขอบเขตของ Wire Act เพื่อบอกว่าห้ามการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบทั่วรัฐ – ไม่ใช่แค่การพนันกีฬา – ย้อนกลับความคิดเห็นในปี 2011 ที่ปูทางสำหรับการเล่นเกมออนไลน์และลอตเตอรี่

ผลกระทบต่อลอตเตอรี่

Charles McIntyre กรรมการบริหารลอตเตอรีแห่งมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์บอกกับผู้นำสหภาพว่า “การตีความที่แคบที่สุด” ความคิดเห็นใหม่อาจทำให้รัฐต้องเสียเงินประมาณ 4 ถึง 6 ล้านดอลลาร์ในปีนี้และ 6 ล้านดอลลาร์ถึง 8 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า – เงินที่จะนำไปใช้เพื่อการศึกษาใน สถานะ.

เราเดินหน้า [ด้วยลอตเตอรีออนไลน์] ด้วยเจตนาดีที่สุดโดยเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะได้รับอนุญาตและนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหามากเกี่ยวกับการพัฒนานี้” แมคอินไทร์กล่าวเสริมว่าเขาได้พูดคุยกับผู้ว่าการรัฐคริส ซูนูนูและอัยการสูงสุดกอร์ดอน เจ. MacDonald เกี่ยวกับเรื่องนี้

“นี่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อแหล่งรายได้หลักที่ฉันต้องการให้พวกเขารับรู้และเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกของเรา” เขากล่าว

การพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในระดับภายในรัฐ แต่ – ดำเนินการด้วยการตีความที่เข้มงวดที่สุด – ความคิดเห็นอาจหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ข้ามเส้นรัฐผ่านการกำหนดเส้นทางข้อมูลระดับกลางอาจถือว่าผิดกฎหมาย รวมถึงการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ บังเอิญกับการพนัน

อย่างน้อยการตีความที่เอื้อเฟื้อมากกว่านี้จะทำให้ลอตเตอรีหลายรัฐเป็นอาชญากรและการตลาดลอตเตอรี่ข้ามรัฐอย่างน้อยที่สุด

Whitaker ปฏิเสธการเชื่อมโยงไปยัง Adelson

ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันศุกร์ ตัวแทน Jamie Raskin (D-MD) ถาม Whitaker ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเดือนมกราคมหรือไม่ และเขาเคยติดต่อกับ Adelson หรือนักวิ่งเต้นของเขาหรือไม่

Whitaker ตอบว่าเขาไม่ได้ทำทั้งสองกรณีก่อนที่จะเสริมว่า “การอนุมานของคุณว่ากระบวนการนั้นเสียหายหรือเสียหายอย่างใดผิดพลาดอย่างแน่นอน และหลักฐานของคำถามของคุณฉันปฏิเสธ”

แน่นอนว่าต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม” Raskin ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญกล่าวกับHuffington Post ใน ภายหลัง “เมื่อไหร่ ที่ไหน และโดยใคร ยังต้องรอดูกันต่อไป”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาคมสลากกินแบ่งแห่งรัฐและจังหวัดแห่งอเมริกาเหนือได้เขียนจดหมายถึงวิเทเกอร์เพื่อบ่นเรื่อง “ผลกระทบที่เป็นอันตรายอย่างมาก” ที่ความคิดเห็นจะมีต่อการดำเนินการลอตเตอรีและหลายพันล้านที่พวกเขาสร้างขึ้นสำหรับสาเหตุที่ดี

แยกจากกัน New Jersey AG Gurbir S. Grewal และ Pennsylvania AG Josh Shapiro ยื่นอุทธรณ์ต่อ Whitaker เพื่อลบล้างความคิดเห็น โดยเรียกมันว่า “น่าหนักใจอย่างยิ่ง”