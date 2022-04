เล่นคาสิโนเว็บไหนดี แผ่นดินไหวเขย่าเลสบอส

เล่นคาสิโนเว็บไหนดี เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ทางตอนใต้ของเกาะเลสบอสในกรีซเมื่อเวลา 22:50 น. (ท้องถิ่น) ในวันเสาร์ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองมิตีลินีไปทางใต้ 31 กิโลเมตร (20 ไมล์) แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึก 10 กิโลเมตร (6.2 ไมล์)

ไม่มีรายงานความเสียหายหรือการบาดเจ็บล้มตายในทันที

เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และอีกกว่า 200 ครอบครัวต้องพลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางทะเลระหว่าง Lesbos และ Chios

ประธานคณะทำงานเกี่ยวกับยูโรคาดการณ์ว่ากรีซจะสามารถเจาะตลาดต่างประเทศได้ภายในปี 2018

Thomas Wieser ประธานคณะทำงาน Eurogroup บอกวิทยุ ORF ของออสเตรียเมื่อวันเสาร์ว่าความหวังของเขาคือกรีซจะสามารถเจาะตลาดต่างประเทศได้ภายในฤดูใบไม้ผลิปี 2018

“ผมหวังว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2017 หรือฤดูใบไม้ผลิปี 2018 ที่นักลงทุนต่างชาติ จะให้ยืมเงินแก่กรีซ” Wieser กล่าว อย่างไรก็ตาม Wieser เน้นย้ำว่าเพื่อให้ได้การลงทุนระหว่างประเทศ รัฐบาลกรีกจะต้องทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์

พลเมืองกรีกถูกขอให้จ่ายอากรแสตมป์สำหรับรถที่ถูกขายหรือถูกขโมย

หากคุณได้รับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Taxisnet จากหน่วยงานอิสระเพื่อรายได้สาธารณะที่ขอให้จ่ายอากรแสตมป์ 250 ยูโรตามที่กฎหมายกำหนด คุณเป็นหนึ่งในกว่า 1 ล้านคนที่ถูกขอให้จ่ายอากรแสตมป์

มีหลายกรณีที่เกี่ยวกับอดีตเจ้าของรถยนต์และจักรยานยนต์ที่แสดงว่าไม่มีการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการชำระภาษีทางถนนกับบันทึกของผู้ประกันตน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหลายอย่าง เช่น รถยนต์ที่จำหน่ายไปแล้ว หรือถูกขโมยยังคงลงทะเบียนกับเจ้าของเดิมซึ่งได้รับคำเตือนผ่าน Taxisnet

หน่วยงานอิสระเพื่อรายได้สาธารณะ ไม่เพียงแต่บังคับใช้อากรแสตมป์ แต่ยังระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่มีประกันอาจถูกปรับสูงถึง 3,000 ยูโร

คณะนักร้องประสานเสียง 1,000 คน กำกับโดย Panagis Barbatis และผู้ชม 50,000 คน ถวายส่วยให้ Mikis Theodorakis นักแต่งเพลงในตำนานชาวกรีกในกรุงเอเธนส์เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน

ค่ำคืนฤดูร้อนอันมหัศจรรย์ที่สนามกีฬา Panathinaic ก่อนที่คณะนักร้องประสานเสียงที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในกรีซเวทีสร้างประวัติศาสตร์ต่อหน้าคนทุกเพศทุกวัยและสถานะทางสังคมที่มารวมตัวกันเพื่อเป็นเกียรติแก่ Mikis Theodorakis

คอนเสิร์ตถูกขัดจังหวะด้วยความรักที่มีต่อเทโดรากิสอย่างกระทันหันหลายครั้ง ประธานาธิบดีกรีก Prokopis Pavlopoulos ซึ่งนั่งถัดจากเขามักจะกระซิบกับนักแต่งเพลงในสิ่งที่ผู้คนพูด มิกิสก็ยิ้ม ฝูงชนก็ปรบมืออีกครั้ง!

นักแต่งเพลงของ Zorba ขึ้นเวทีในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตทำให้ผู้ชมน้ำตาซึม ในขณะที่ฝูงชนยังคงปรบมือไม่หยุด เขาถึงกับน้ำตาซึม!

The historical concert that also featured the Athenian Mandolinata Orchestra included excerpts from the most important poetic works of the composer; some of which included: “Μικρές Κυκλάδες” (Small Cyclades), “Άξιον Εστί” (Axion Esti), Επιφάνια” (Epiphany), “Όμορφη Πόλη” (Beautiful City), “Archipelagos,” “Πολιτεία” (Politeia), “Λιποτάκτες” (Lipokataktes), “Χαιρετισμοί (Greetings) and “Neighborhood of the Angels,” all pieces were performed with the choral adaptation of Panagi Barbati.

The actors taking part included Yannis Stankoglu, Ioanna Pappa; the lyric artists Gina Fotinopoulou, Eleni Voudouraki, Antonis Koronaios, Babis Velissarios, Pantelis Kontos and popular singer Gerasimos Andreatos.

Watch the full concert as it was broadcasted live by Greek Reporter:

ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกลุ่มแถลงการณ์ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับบันทึกสิทธิมนุษยชนของจีน

ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนยินดี ที่ กรีซ คัดค้านถ้อยแถลง ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับบันทึกด้านสิทธิมนุษยชนของจีน โดยระบุว่าเป็นการกระทำด้วยความเป็นธรรมและนำไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้น

ตามรายงานของ Reuters สหภาพยุโรปมีกำหนดจะแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในกรุงเจนีวา แต่ล้มเหลวในการชนะข้อตกลงที่จำเป็นจาก 28 รัฐในสหภาพยุโรปทั้งหมด

เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของกรีกกล่าวว่า เอเธนส์บล็อกคำกล่าวนี้ โดยเรียกมันว่า “การวิพากษ์วิจารณ์จีน อย่างไม่สร้างสรรค์ ” และเน้นว่าการแยกการเจรจาของสหภาพยุโรปกับจีนนอกสหประชาชาติเป็นหนทางที่ดีกว่าสำหรับการอภิปราย

ชาง เจี้ยน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยหนานไค ประเทศจีนและบางประเทศในยุโรปมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมินสิทธิมนุษยชน กล่าวกับโกลบอลไทมส์เมื่อวันอาทิตย์

“จีนให้ความสำคัญกับสิทธิการอยู่รอดและการพัฒนาของผู้คนมากขึ้น ในขณะที่ประเทศในยุโรปหรือตะวันตกให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของพลเมืองมากกว่า” ชางอธิบาย

สำหรับจีน ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดคือการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีระเบียบทางสังคมที่มั่นคงซึ่งมาพร้อมกับข้อจำกัดบางประการ นายชางกล่าว

เยี่ยมชมกรีซเสมือนจริง: เพลิดเพลินกับ Bouzouki สดจากโรงเตี๊ยมเอเธนส์ (วิดีโอ)

ไอคอนคลาสสิกของกรีซคือbouzoukiaที่มีชีวิตชีวาซึ่งกระจายไปทั่วทั้งประเทศเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมกรีกที่ร่ำรวยผ่านดนตรี

Greek Reporter ไปที่ Greek Taverna Orea Penteli แบบดั้งเดิมที่จัตุรัส Psiri ใจกลางกรุงเอเธนส์ และสตรีม bouzouki แบบสดให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน!

คุณสามารถค้นพบประเพณีของกรีซหรือเยี่ยมชมเคาน์ตีและวัฒนธรรมได้ทุกเมื่อโดยดูวิดีโอ

‘Freedom Besieged’ ออกเดินทางเพื่อเปลี่ยนเรื่องราวของเยาวชนกรีก

เสรีภาพถูกปิดล้อมยังคง

สำหรับชาวกรีกทั่วโลกที่เบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์เชิงลบและการสันนิษฐานที่หมุนวนรอบบ้านเกิดของพวกเขา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆ เยาวชนกรีกในปัจจุบัน ต้องขอบคุณวิกฤตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสารคดีความยาวเรื่องใหม่เรื่อง “Freedom Besieged” ของ Panayiotis Yannitsos ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ภาพ.

สารคดีมุ่งเน้นไปที่บรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจของกรีซส่วนใหญ่เกี่ยวกับผลกระทบทั้งทัศนคติและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในประเทศ

ผู้สร้างภาพยนตร์ Panayiotis Yannitsos เจาะลึกว่าคนหนุ่มสาวทั่วกรีซมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสิ่งที่คนทั่วโลกเรียกว่า “หายนะด้านมนุษยธรรม” ที่กำลังคลี่คลายในกรีซในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Yannitsos เบื่อหน่ายกับภาพเศร้า โกรธ และความยากจนที่ออกมาจากกรีซ สัมภาษณ์คนหนุ่มสาวที่สร้างความแตกต่าง โดยตอบสนองต่อสถานการณ์ของพวกเขาโดยนำอนาคตมาอยู่ในมือของพวกเขาเอง

เขากล่าวว่า “ผมเสียใจที่หลายคนเชื่อมโยงแบรนด์กรีกในปัจจุบันกับภาพลักษณ์ของชายสูงอายุที่กำลังร้องไห้อยู่นอกธนาคาร แต่ลืมไปว่าเด็กอายุ 15 ปีในเมืองเทสซาโลนิกิซึ่งได้รับรางวัลด้านการศึกษานับไม่ถ้วนและเป็นผู้ดำเนินการนักคิดเยาวชนคนแรกของกรีซ . ชื่อของเขาคือ Konstantinos Papachristou และคุณจะค้นพบเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้”

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นคำพูดของผู้กำกับเอง “ความพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหนุ่มสาวชาวกรีกกับโลกรอบตัวพวกเขา” นอกเหนือจากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความทะเยอทะยานและมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น ช่างภาพวัย 22 ปีจาก Exarcheia และผู้ประกอบการอายุ 35 ปีที่สร้างหมู่บ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน Euvoia แล้ว สารคดียังรวมถึงมุมมองจากปัญญาชน นักการเมือง นักกีฬา และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิกฤตการณ์กรีก คุณสามารถคาดหวังการสัมภาษณ์กับ Noam Chomsky, Michael Dukakis, นักวางกลยุทธ์แบรนด์ Peter Economides, Pyrros Dimas และ Kyriakos Mitsotakis หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ในสารคดี

Yannitsos หวังว่า “Freedom Besieged” จะสามารถให้แสงสว่างใหม่และแสดงมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนกรีกด้วย “เรามีหนุ่มสาวชาวกรีกรุ่นพิเศษที่มีแรงบันดาลใจพร้อมชิปอยู่บนไหล่ของพวกเขา” ผู้กำกับกล่าว “ฉันหวังว่าเราจะไม่เสียพวกเขา ฉันหวังว่าองค์กรปกครองรอบตัวเราจะตื่นรู้โอกาส เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่เพียงพอ”

“Freedom Besieged” จะเข้าฉายในเดือนกันยายนปี 2017

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีเจียนเข้าร่วมกิจกรรมแมนเชสเตอร์

นักศึกษาของ Museology Laboratory of Department of Cultural Technology and Communication of the University of the Aegean , Museolab จะเข้าร่วมกิจกรรมในเมืองแมนเชสเตอร์

ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ พวกเขาได้เข้าร่วมในกิจกรรม “เมืองของเรา บ้านของเรา” ภายใต้กรอบของสถาบันผู้ลี้ภัยนานาชาติ “สัปดาห์ผู้ลี้ภัย” ซึ่งเริ่มต้นในวันนี้ที่แมนเชสเตอร์และจะคงอยู่จนถึงวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน

“’The Refugee Week’ เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษที่จัดขึ้นไม่เพียงเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลว่าทำไมคนๆ หนึ่งจึงแสวงหาที่ลี้ภัยในต่างประเทศ แต่ยังรวมถึงผลงานเชิงบวกของผู้ลี้ภัยในการสร้างความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในปัจจุบันของสิ่งนี้ บ้านเกิดใหม่” Nassia Hourmouziadis ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Museolab ของ Museology ที่ภาควิชาเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย Aegean กล่าวกับสำนักข่าว Athens Macedonian

(ที่มา: ANA-MPA)

คุณยายชาวอังกฤษในโคม่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุ Quad Bike ใน Zakynthos

ขณะพักร้อนบนเกาะซาคินทอสของกรีก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน เทรซี แฮร์ริสัน หญิงชาวอังกฤษวัย 52 ปี ประสบอุบัติเหตุขณะนั่งรถสี่ล้อที่ทำให้เธออยู่ในอาการโคม่า

คุณยายชาวอังกฤษกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวันหยุดในกรีซกับเวนดี้เซียร์เพื่อนที่ดีของเธอ ขณะขับควอดไบค์โค้งไปรอบ ๆ พวกเขาชนหลุมบนถนนซึ่งทำให้จักรยานพลิกและทำให้ผู้หญิงทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บของ Tracie มีมากมาย และ Newcastle Chronicle รายงานว่าเธอถูกนำส่งทางอากาศจาก Zakynthos ไปยังโรงพยาบาลใน Ioannina บนแผ่นดินใหญ่ของกรีก เธออยู่ในอาการโคม่าที่มีอาการบาดเจ็บที่สมอง โดยต้องเอากะโหลกศีรษะบางส่วนออก อาการบาดเจ็บที่หน้าอกและกระดูกเชิงกรานหัก

เวนดี้ข้อเท้าหักและกลับไปอังกฤษเพื่อรับการรักษา

มีรายงานว่าบริษัทประกันภัยของ Tracie ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์สี่ล้อ ทำให้ครอบครัวของเธอต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล และต้องดิ้นรนทางการเงินเพื่อพยายามส่งเธอไปรับการรักษาในสหราชอาณาจักรเมื่ออาการของเธอคงที่

Tracie มาจาก Blyth, Northumberland และเป็นยายของ Cameron และ Evie อายุ 9 ขวบอายุ 17 เดือน และช่วยดูแลเด็กที่มีปัญหาในการศึกษาที่ George Stephenson High School ใน North Tyneside

เพื่อนและครอบครัวของเธอได้ตั้งค่าหน้าคราวด์ฟันดิ้งสำหรับเทรซี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่นี่

แผ่นดินไหวระดับปานกลาง Jolts Kyllini

สถาบันธรณีไดนามิกส์ในกรุงเอเธนส์ รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาดเบา 4.1 ตามมาตราริกเตอร์ เมื่อวันจันทร์ เวลา 07:55 น.

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณทะเลระหว่าง Kyllini และเกาะ Kefalonia โยนกที่มีความลึกประมาณ 7.0 กม.

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ

ชาวยิวกรีกใน Karditsa เปิดตัวอนุสาวรีย์ขอบคุณหมู่บ้านที่ซ่อนพวกเขาจากพวกนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง

ชาวยิวกรีกขอบคุณผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน Amarantos ใน Karditsa เมื่อวันอาทิตย์ที่ปกป้องพวกเขาหรือญาติของพวกเขาจากพวกนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในระหว่างการเปิดเผยอนุสาวรีย์ “ความกตัญญูและการยอมรับชั่วนิรันดร์” เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์

“ผู้อยู่อาศัยเหล่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่และบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีที่พิเศษในใจเรา มีความกตัญญูชั่วนิรันดร์ ฉันเห็นครอบครัว ลูกๆ หลานๆ ญาติๆ รอบตัวฉัน และในนามของทุกคน ฉันต้องขอขอบคุณสุดใจเพราะเราอยู่ได้เพราะคุณ” มากิ คาเปตา ประธานชุมชนชาวยิวแห่งคาร์ดิทซา กล่าวกับ 500 ผู้เข้าร่วม

ชาวอามารันโตสซึ่งเรียกว่ามาสโตรยาอานนีในช่วงทศวรรษที่ 40 ได้มอบที่พักพิงที่ปลอดภัยและการต้อนรับแก่ชาวกรีก-ยิวแห่งคาร์ดิทซา 62 คน และอีก 20 คนจากเทสซาโลนิกิ โวลอส และตริกาลาตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2486 จนถึงฤดูร้อนปี 2487 โดยแบ่งปันอาหารหายากของพวกเขา เสบียงที่พวกเขามีในบ้าน

Victor Venouziou วิศวกรโยธาเกษียณจาก Karditsa ซึ่งอาศัยอยู่ใน Thessaloniki และเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีวิตของ Jewish Community of Thessaloniki เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตสิบคนที่ถูกซ่อนโดยชาวบ้านในบ้านใน Amarantos และผู้จ่ายเงิน เพื่อสร้างอนุสาวรีย์

เขาขอบคุณชาว Amarantos และเทศบาลเมือง Karditsa “ฉันอยากจะพูดดังๆ ว่า ‘ทำได้ดีมาก’ สำหรับชาวมาสตรอยยานนิสต์ [และ] ถึงองค์กร EAM-ELAS ‘ขอบคุณ’; พวกเขาเป็นคนที่ช่วยเรา การสนับสนุน EAM เป็นสิ่งสำคัญ” เขากล่าว

โซโลมอน ปาเรนเต ตัวแทนของคณะกรรมการกลางชาวยิว (Central Jewish Board) ได้เคลื่อนไหวอย่างเห็นได้ชัด กล่าวว่า ครอบครัวหนึ่งในครอบครัวในท้องถิ่นได้ช่วยชีวิตพ่อแม่ของแม่และพี่น้องของเขา “ลุงของฉัน Danny Ezra อยู่ที่นี่กับเราวันนี้ เขามาจากอิสราเอลที่ซึ่งเขาอาศัยอยู่เพื่อเดินอีกครั้งในตรอกของหมู่บ้านบนภูเขาที่สวยงามแห่งนี้ ซึ่งในตอนนั้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการยึดครอง เขาได้มอบของขวัญล้ำค่าและเข้าใจยากให้กับเขา นั่นคือความปลอดภัย” เขากล่าว

ที่มา: ANA-MPA

Eurostat: ราคาอาหารขายปลีกในกรีซมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ลดลงสำหรับผู้บริโภค

ในกรีซราคาอาหารโดยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าที่ลดลงสำหรับผู้บริโภคเนื่องจากราคาขายปลีกถูกกำหนดตามอัตราที่ราคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยความแตกต่างจะถูกชดเชยโดยผู้บริโภคที่ชำระค่าสินค้ามากขึ้น การศึกษาของ Eurostat พบว่า

นอกจากนี้ ในกรีซ ภาคอาหารมีบทบาทในการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสำหรับราคาขายปลีก

ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าบางประเภทในภาคอาหารเฉพาะ เช่น ขนมปังและซีเรียล การขึ้นราคาอุตสาหกรรมร้อยละ 19.7 จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค เทียบกับการลดลงเพียงร้อยละ 4.9 ซึ่งหมายความว่า ผู้บริโภคจะรู้สึกถึงผลกระทบของราคาที่เพิ่มขึ้นง่ายกว่าการลดลง

การขึ้นหรือลงของราคาอาหารที่ไหลลงมาจนถึงราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้ายนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับกรีซ เนื่องจากประเทศอื่นๆ ในยุโรป เช่น สาธารณรัฐเช็ก สวิตเซอร์แลนด์ และสเปน มีการจัดตั้งที่คล้ายกัน

นายกรัฐมนตรีกรีก Tsipras ถึงตุรกี: ทะเลอีเจียนจะต้องยังคงเป็นทะเลแห่งสันติภาพและความมั่นคง

ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ต่อกรีซและตุรกีเท่านั้น นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซิปราส กล่าว เมื่อวันจันทร์ พร้อมต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศบินาลี ยิ ลดิริม ในกรุงเอเธนส์

“ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างกรีซและตุรกีอาจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ” Tsipras กล่าว และเสริมว่าผู้คนควรช่วยเหลือเพื่อนบ้านของพวกเขาในยามยาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศเผชิญในปีที่ผ่านมา

“ผมตั้งตารอโอกาสที่จะเผชิญกับความท้าทายอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข ผมตั้งตารอโอกาสที่จะได้แก้ไขปัญหาในทางบวก” นายกรัฐมนตรีกรีซกล่าว

“เราเป็นเพื่อนบ้านกัน เรามีชะตากรรมเดียวกัน และเราต้องเผชิญกับเรื่องต่างๆ ด้วยความสงบ” นายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าว เขายังกล่าวอีกว่าควรมีวิธีที่ดีในการจัดการกับปัญหาโดยปราศจากอคติหรือความเข้าใจผิด

“เรามีคำกล่าวในภาษาตุรกีว่าเพื่อนบ้านต้องการเถ้าถ่านที่เพื่อนบ้านของเขากำลังเผาอยู่ เราต้องการกันและกันและพึ่งพาอาศัยกันในทุกสิ่ง” ยิลดิริมกล่าว

Tsipras: ทะเลอีเจียนจะต้องยังคงเป็นทะเลแห่งสันติภาพและความมั่นคง

เล่นคาสิโนเว็บไหนดี ในการแถลงข่าวร่วมกันหลังจากการประชุมที่กินเวลาประมาณ 90 นาที นายกรัฐมนตรีกรีกกล่าวว่าการยั่วยุของตุรกีในทะเลอีเจียนไม่ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เขากำลังพูดถึงเครื่องบินตุรกีที่ละเมิดน่านฟ้ากรีกบ่อยครั้ง

ในการนั้น เครื่องบินรบตุรกีของเขาตอบว่า เครื่องบินรบของกรีกละเมิดน่านฟ้าของตุรกีเช่นกัน

Tsipras กล่าวถึงความสำคัญของ “วาระเชิงบวก” ระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ เช่น พลังงาน การคมนาคมขนส่ง การต่อต้านการก่อการร้าย และวิกฤตการณ์การย้ายถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย เขาเน้นว่าการยั่วยุของตุรกีไม่ได้ช่วยในทิศทางนั้น

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกรีซกล่าวว่า กรีซสนับสนุนให้ตุรกีเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนบ้านและการเคารพซึ่งกันและกันสามารถนำไปสู่การรวมประเทศในสหภาพยุโรปได้เร็วขึ้น

Tsipras ตอบสนองต่อการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทหารที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามทำรัฐประหาร

ตุรกีเคารพการตัดสินใจของกรีซที่จะไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 8 นายที่หนีไปกรีซหลังจากพยายามทำรัฐประหารเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรี Binali Yildirim ของตุรกีกล่าวเมื่อวันจันทร์

“เราอยากให้กรีซส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ที่ทำรัฐประหารต่อต้านประเทศของเราอย่างชัดเจน เราเคารพการตัดสินใจของตุลาการ แต่เราไม่ต้องการให้พวกหัวรุนแรงโจมตีความสัมพันธ์ตุรกี-กรีก” Yildirim กล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับ Alexis Tsipras คู่หูชาวกรีกของเขาในกรุงเอเธนส์

ประเด็นหรือไม่ของทหารตุรกีทั้งแปดนายเป็นเรื่องของความยุติธรรมของกรีก และการตัดสินใจของทหารตุรกีได้รับความเคารพอย่างสูง นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราส กล่าวในคำถามเกี่ยวกับคำขอของรัฐบาลตุรกีที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

นาย Tsipras ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ต้น รัฐบาลกรีกต้องเผชิญกับการพยายามทำรัฐประหาร และเสริมว่าพวกเขาไม่ได้รับการต้อนรับในกรีซ โดยเน้นว่านี่เป็นจุดยืนทางการเมือง

ประธานาธิบดี เคลาส์ เรกลิงประธานกลไกเสถียรภาพยุโรปวิจารณ์รัฐมนตรีกรีซ ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการและการแปรรูปที่ตกลงกันไว้ ซึ่งถือเป็นการส่งข้อความเชิงลบไปยังตลาดต่างประเทศ

ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์สาธารณะของกรีก (ERT) Regling ยกย่องEuclid Tsakalotos รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกรีก สำหรับความร่วมมือที่ราบรื่นตลอดการเจรจาทบทวนความช่วยเหลือ

Regling กล่าวว่าทัศนคติของ Tsakalotos นั้นตรงกันข้ามกับรัฐมนตรีกรีกคนอื่น ๆ ที่ “ตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการที่ตกลงกันไว้และการแปรรูป บางอย่าง และสิ่งนี้ส่งข้อความเชิงลบไปยังตลาดและอื่น ๆ ไปยังสาธารณะในยุโรป”

หัวหน้า ESM ยืนยันว่ารัฐบาลกรีกต้องใช้ “ความเป็นเจ้าของ” ของโครงการอย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าทุกคนในรัฐบาลสนับสนุน

ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม ESM จะจ่าย 7.7 พันล้านยูโรสำหรับกรีซจาก 8.5 พันล้านยูโรที่อนุมัติโดย Eurogroup เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนที่เหลืออีก 800 ล้านยูโร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้ของรัฐที่ค้างชำระให้กับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการ จะถูกเบิกจ่ายในฤดูใบไม้ร่วง

ตามรายงานของ Regling ESM สนับสนุนการกลับมาของกรีซสู่ตลาดต่างประเทศหลังจากสิ้นสุดโครงการ bailout ในเดือนสิงหาคม 2018 เขาย้ำว่า “ภายในปีหรือปีหน้า กรีซจะกลับเข้าสู่ตลาดหากมีการปฏิรูป โปรแกรมดำเนินต่อไปได้สำเร็จ”

ชายชาวกรีกอเมริกันอายุ 20 ปีถูกฆ่าตายหลังจาก Threesome ใน Brooklyn Turns Sour

ชายชาวกรีกอเมริกันวัย 20 ปีถูกฆ่าตายหลังจากสามคนใน Park Slope, Brooklynกลายเป็นคนตายในวันจันทร์ตาม New York Daily News

Manos Ikonomidis ถูกพบว่าเสียชีวิตหลังจากที่เขาถูกโจมตีโดยชายสามคนด้วยไม้ตีและมีด เหยื่อเสียชีวิตด้วยบาดแผลมีดที่หน้าอกและหลัง

ตามรายงานของ New York Daily News Ikonomidis และเพื่อนคนหนึ่งชื่อ Jack Doherty วัย 21 ปี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีเซ็กส์สามคนกับผู้หญิงที่ไม่ปรากฏชื่อที่อพาร์ตเมนต์ของ Doherty

เมื่อชายคนหนึ่งพยายามถ่ายการนัดพบ ผู้หญิงคนนั้นก็โกรธจัดและขอไป โดเฮอร์ตี้ขับรถพาผู้หญิงคนนั้นกลับบ้านที่เกาะสตาเตนของเธอ โดยปล่อยให้อิโคโนมิดิสอยู่ตามลำพัง รายงานระบุ

ผู้อยู่อาศัยในอาคารบอกกับตำรวจว่าผู้หญิงคนนั้นติดต่อกับแฟนของเธอและกล่าวหาว่าชายทั้งสองข่มขืนเธอ

จากนั้นแฟนสาวของ Ikonomidis ได้รับข้อความ Instagram ที่เป็นลางไม่ดีว่า “แฟนของคุณ f—-d ขึ้นและจะได้รับการดูแล” ตามรายงาน

เมื่อโดเฮอร์ตี้กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ ชายสามคนมาถึงอาคารแล้ว กล้องเฝ้าระวังจับภาพชายผิวขาวสองคนและชายผิวดำคนหนึ่งไล่ Ikonomidis ด้วยไม้เบสบอลในขณะที่เขาพยายามจะออกจากอาคารแล้วตีเขาและแทงเขาแหล่งข่าวกล่าว

วันผู้ลี้ภัยโลกพบผู้ขอลี้ภัยหลายหมื่นคนที่น่าจะอยู่ในกรีซอย่างไม่มีกำหนด

จุดสุดยอดของวิกฤตผู้ลี้ภัยในฤดูร้อนปี 2558 ได้ทิ้งร่องรอยไว้ที่กรีซเนื่องจากผู้ขอลี้ภัยหลายหมื่นคนดูเหมือนมีแนวโน้มสูงที่จะพำนักในประเทศนี้อย่างไม่มีกำหนด หากไม่ถาวร

ตั้งแต่ปี 2015 ผู้คนจำนวน 850,000 คนเดินทางมาถึงกรีซ โดยส่วนใหญ่เดินทางข้ามไปยังประเทศที่ร่ำรวยกว่าในยุโรปตอนกลางและตอนเหนือ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 สหภาพยุโรปได้ปิดเส้นทาง ที่เรียกว่าบอลข่าน ส่งผลให้ผู้คนนับหมื่นติดค้างอยู่ในกรีซ หลายคนยังคงข้ามประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านประเทศบอลข่าน

บุคคลอย่างเป็นทางการพูดถึงผู้พูดเกี่ยวกับโรงพยาบาลประมาณ 63,000 คน อย่างไรก็ตาม จากการเฝ้าระวังผู้อพยพที่เดินทางมาถึงเกาะอีเจียนอย่างหละหลวมหลังข้ามจากตุรกี อย่างผิดกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นอย่างมาก

จำนวนผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลเข้ามาในปี 2558 อันเป็นผลมาจากการทวีความรุนแรงของสงครามในซีเรีย พบว่ากรีซไม่ได้เตรียมพร้อม ในขั้นต้น ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในโครงสร้างชั่วคราวที่ไม่เหมาะสม เช่น ในเต็นท์กลางแจ้ง โกดังที่ว่างเปล่า อาคารร้าง และอื่นๆ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรองรับผู้คน 2,500 คนที่มาถึงในแต่ละวัน

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกีที่จะขัดขวางการไหลของผู้ขอลี้ภัยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่นั้นมา จำนวนผู้เดินทางโดยเฉลี่ยต่อวันก็ลดลงเหลือประมาณ 60 คน อย่างไรก็ตาม ผู้ขอลี้ภัยจำนวนมากทำให้ยากต่อการจัดการ

ด้วยความช่วยเหลือของ UNHCR สหภาพยุโรป เอ็นจีโอ และหน่วยงานด้านการย้ายถิ่นของกรีก ตั้งแต่ปี 2559 ผู้ลี้ภัยมากกว่า 30,000 คนต้องอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ ส่วนใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองใหญ่สองแห่ง คือ เอเธนส์และเทสซาโลนิกิ เทศบาลและชุมชนในชนบทอื่นๆ ยังรองรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ เนื่องจากโครงการที่พักจะค่อยๆ ขยายออกไป ในเวลาเดียวกัน หน่วยงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของกรีกได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่เหมาะสม

โดยรวมแล้ว ชาวกรีกแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเห็นอกเห็นใจผู้อพยพที่ทุกข์ทรมาน ชาวกรีกที่ประสบวิกฤตได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบอาหารและเสื้อผ้าให้กับผู้ลี้ภัย บางคนถึงกับเสนอบ้านให้ผู้ลี้ภัยอยู่ด้วย การแสดงความเห็นอกเห็นใจของชาวกรีกทุกวันน่าประทับใจ

กระนั้น ความสิ้นหวังของผู้ลี้ภัยบางคนที่เห็นว่าความฝันที่จะเดินทางต่อไปในใจกลางยุโรปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าก็พังทลายลง นำไปสู่ปฏิกิริยาตอบสนอง นอกจากนี้ ผู้อพยพทางเศรษฐกิจจำนวนมากที่ฉวยโอกาสจากวิกฤตผู้ลี้ภัยและพยายามรวมตัวกับผู้ลี้ภัยเพื่อขอลี้ภัยมีปฏิกิริยารุนแรงต่อข้อเท็จจริงที่ว่าอนาคตของพวกเขาจะอยู่ในประเทศกรีซ มีการปะทะกันหลายครั้งกับชุมชนท้องถิ่น โดยรวมแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยKyriakos Mitsotakisผู้นำประชาธิปไตยคนใหม่กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี Binali Yildirim ของตุรกีที่ “จริงจังและจริงใจ” ในวันจันทร์นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนเอเธนส์ของ Yildirim

เจ้าหน้าที่ทั้งสองได้หารือถึงประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กรีก-ตุรกี การย้ายถิ่นฐาน และไซปรัส มิทโซทากิสกล่าวหลังการประชุมว่าทั้งสองประเทศจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันตามภูมิศาสตร์ โดยเสริมว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีจะต้องสร้างสรรค์และสงบสุขด้วยความร่วมมือ เงื่อนไขสำหรับสิ่งนี้คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ กฎระเบียบระหว่างประเทศ ความจริงใจ และการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุที่ไม่จำเป็น เขากล่าวโดยสังเกตว่า ND สนับสนุนความจำเป็นในการเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกีให้เปิดกว้าง

ที่มา: ANA-MPA

กว่าครึ่งของบ้านเรือนเสียหายจากแผ่นดินไหวในเลสวอสนั้นไม่ปลอดภัย เกินกว่าจะซ่อมแซม

หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ริกเตอร์ที่เขย่าเกาะเลสวอสของกรีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ตรวจการได้สรุปว่าจากอาคาร 1,245 หลังที่ได้รับความเสียหาย 690 หลังได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมและถือว่า “ใช้ไม่ได้”

ผู้ตรวจการได้ตรวจสอบบ้านเรือนจำนวน 1,092 หลังบนเกาะซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว ในจำนวนนี้พบว่ามีเพียง 547 เท่านั้นที่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ได้รับความเสียหาย 38 จาก 64 แห่งพบว่าไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

โครงสร้างอื่นๆ ที่เสียหาย ได้แก่ โบสถ์ ซึ่งพบว่ามีการตรวจสอบ 34 จาก 54 แห่งไม่ปลอดภัยการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมวัย 54 ปี ซึ่งถูกพบเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเขตนีโอส คอสมอส ของเอเธนส์ เป็นผลมาจากการเล่นผิดกติกา เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ กล่าวเมื่อวันจันทร์

ผลชันสูตรพลิกศพเผยนักท่องเที่ยวเบลเยียมถูกยิงที่ศีรษะหลังใบหู แรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ตำรวจ Attica ได้แยกความเป็นไปได้ของการโจรกรรม

นักท่องเที่ยวพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณจัตุรัส Syntagmaใจกลางกรุงเอเธนส์ ศพถูกพบโดยผู้อยู่อาศัยของ Neos Kosmos ซึ่งโทรหาตำรวจ

ตำรวจกล่าวว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไม่มีประวัติอาชญากรรม และได้ส่งคำขอไปยังองค์การตำรวจสากลและทางการเบลเยี่ยมเพื่อตรวจสอบว่าเขามีประวัติอาชญากรรมในประเทศอื่นหรือไม่

ที่มา: ANA-MPA