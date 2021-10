เล่นคาสิโนออนไลน์ คาสิโน GClub Arasan Chip

เล่นคาสิโนออนไลน์ SAN JOSE, Calif., Dec. 16, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — Arasan Chip Systems, Inc. “Arasan” ผู้นำด้านโซลูชั่นทรัพย์สินทางปัญญา (IP) – IP cores,

Verification IP (VIP), Software Drivers and Stacks และฮาร์ดแวร์โซลูชั่นส์ ประกาศเปิดตัว D-PHY IP อินเทอร์เฟซโปรเซสเซอร์อุตสาหกรรมมือถือ (MIPI(sm)) ที่ได้รับ

การพิสูจน์ด้วยซิลิคอนในทันที สำหรับใช้กับ Display Serial Interface (DSI), Camera Serial Interface (CSI) และ UniPro(sm) มาตรการ. ในฐานะผู้ให้บริการ IP

สำหรับอุปกรณ์พกพาชั้นนำ Arasan ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์สำหรับมือถือด้วยการขยายพอร์ตโฟลิโอ IP ของ MIPI ด้วย IP แอนะล็อกทางกายภาพ ดังนั้นจึงทำให้เกิดโซลูชัน MIPI ที่สมบูรณ์และครอบคลุม

Arasan เป็นผู้ให้บริการ IP รายแรกและรายเดียวที่ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรตั้งแต่ตัวควบคุมดิจิทัลไปจนถึง PHY แบบอะนาล็อก Arasan D-PHY เป็นเซลล์การสื่อสารแบบอนุกรมที่

สมบูรณ์ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำเลเยอร์ทางกายภาพของโปรโตคอล MIPI DSI, CSI และ UniPro ไปใช้ ตอบโจทย์ด้านการใช้พลังงานต่ำ ฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดเล็ก

และความท้าทายด้านการออกแบบมัลติฟังก์ชั่นของตลาดอุปกรณ์พกพา Arasan D-PHY IP นั้นเหนือกว่าข้อกำหนดทางไฟฟ้าและประสิทธิภาพ MIPI อย่างมาก โดยบรรลุความเร็วการถ่าย

โอนที่มากกว่า เล่นคาสิโนออนไลน์ ต่อเลน จึงให้การออกแบบที่แข็งแกร่งโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งแบนด์วิดธ์ที่เพิ่มขึ้นและลิงก์ที่แคบลงในกล้อง จอแสดงผล และการเชื่อมต่อถึงกันในแอปพลิเคชันมือถือ ช่วยให้นักออกแบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและพลังในขณะที่ยังคงความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

Andy Baldman ผู้จัดการ MIPI ของ UNH-IOL กล่าวว่า “MIPI D-PHY ไม่ใช่การพัฒนาที่ไม่สำคัญ และต้องมีการทดสอบที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องและทำงานร่วมกันได้” “เรา

รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Arasan Chip Systems เพื่อร่วมมือในการทดสอบ MIPI D-PHY การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพระดับสูงที่จำเป็นในอุตสาหกรรมมือถือ”

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนซึ่งดำเนินการโดย Arasan ช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นเฉพาะตัวในการรวมสถาปัตยกรรม PHY ที่เหมาะสมที่สุดที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่า

System-on-Chip (SoC) ของพวกเขา – การกำหนดค่าสากล ตัวส่ง หรือตัวรับ IP อาศัยเฉพาะเทคโนโลยีกระบวนการ CMOS มาตรฐานเท่านั้น และไม่ต้องการตัวเลือกกระบวนการพิเศษใด ๆ ซึ่งส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากและง่ายต่อการรวมเข้ากับ SoC

“ตรงกันข้ามกับการประกาศของอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ Arasan มี D-PHY ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากซิลิคอน และกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในการติดตั้งใช้งานต่อไป เราเป็นบริษัท

IP เพียงแห่งเดียวที่มอบโซลูชันที่สมบูรณ์และครอบคลุมให้กับนักออกแบบ ตั้งแต่ตัวควบคุมดิจิทัลไปจนถึงเลเยอร์ทางกายภาพ” Prakash Kamath รองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ Arasan

กล่าว “” ‘โซลูชัน IP ทั้งหมด’ ของเราจัดการกับคำขอดังก้องจากลูกค้าของเราสำหรับโซลูชันที่สมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า PHY สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับโปรโตคอล MIPI อื่น ๆ ”

การเข้าถึง IP ทั้งหมดจากผู้ให้บริการรายเดียวช่วยให้นักออกแบบลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการรวมอินเทอร์เฟซ MIPI เข้ากับการออกแบบ SoC ที่มีประสิทธิภาพสูง การนำ D-PHY

IP ไปใช้จะช่วยลดจำนวนพิน การใช้พลังงาน และต้นทุนของระบบ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความสามารถในการทำงานร่วมกันสำหรับอุปกรณ์พกพารุ่นต่อไป นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือแล้ว Arasan IP cores ยังมี “Total IP Solution” สำหรับการใช้งานแบบพกพา เช่น กล้องแล็ปท็อป อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบนมือถือ และแพลตฟอร์มเกม

Arasan D-PHY IP cores มีจำหน่ายในโหนดกระบวนการและโรงหล่อที่หลากหลาย คอร์ดิจิทัล MIPI ที่เกี่ยวข้อง เช่น DSI, CSI, UniPro, SLIMbus และ HIS ก็พร้อมให้ใช้งานแล้วเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PHY โหนดกระบวนการ และโรงหล่อ โปรดติดต่อ Arasan

Arasan Chip Systems Inc. ( www.arasan.com ) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ “โซลูชัน

IP ทั้งหมด” ตั้งแต่ทรัพย์สินทางปัญญา (IP), IP การตรวจสอบ (VIP) ชุดพัฒนาฮาร์ดแวร์ แพลตฟอร์มการตรวจสอบ ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ / สแต็ค และบริการออกแบบ Arasan นำ

เสนอโซลูชั่น IP ชั้นนำของเทคโนโลยี เช่น MIPI, SD / SDIO, USB, PCI, อีเธอร์เน็ต, MMC, CE-ATA, CF+, NAND และอื่นๆ สู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก เป้าหมายของ Arasan คือการช่วยให้นักออกแบบสามารถเร่งการพัฒนาของพวกเขา และทำให้การผลิต system-on-chip (SoCs) ที่ซับซ้อนของพวกเขาง่ายขึ้น Arasan มอบความได้

เปรียบในการแข่งขันผ่านการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญด้านโดเมน IP ที่พิสูจน์แล้วของซิลิคอน เครื่องมือฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ และบริการที่กำหนดเอง “โซลูชัน IP ทั้งหมด”

ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 16 ธันวาคม 2008) – iZ3D Inc. นักออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้บุกเบิกระบบการสร้างภาพสามมิติสามมิติขั้นสูง มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าไดรเวอร์จอภาพ 3D เวอร์ชัน 1.09 ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ เป็นโปรแกรมแรกที่รวมการรองรับ เอเอ็มดี (NYSE: AMD) ด้วยเอาต์พุต ATI 3D DLP

คุณสมบัติพิเศษนี้ ที่รวมเฉพาะสำหรับ AMD (NYSE: AMD) ลูกค้า — ให้เอาต์พุต 3D DLP ที่กำหนดเองและฟรีสำหรับผู้ใช้กราฟิกการ์ด ATI Radeon™ ไดรเวอร์เวอร์ชัน 1.09 เป็น

ไดรเวอร์ 3D สามมิติล่าสุดจาก iZ3D นับตั้งแต่บริษัทเริ่มเปิดตัวไดรเวอร์การแสดงผลในปี 2549 บริษัทจัดส่งจอภาพสำหรับเล่นเกม 3 มิติ ซึ่งรวมถึงเอาต์พุตไดรเวอร์สามมิติสำหรับจอภาพ iZ3D และเอาต์พุตไดรเวอร์อะนากลิฟมาตรฐาน เอาต์พุตไดรเวอร์ 3D เฉพาะอื่นๆ สามารถดูได้ที่www.iz3d.comในราคา $49.99 ต่อใบอนุญาต (แต่ละเอาต์พุต)

เพื่อสนับสนุนการเล่นเกม 3 มิติโดยใช้กราฟิกการ์ด ATI Radeon iZ3D ขอเสนอส่วนลด 50.00 ดอลลาร์สำหรับผู้ใช้กราฟิกการ์ด ATI Radeon ทั้งหมดสำหรับการซื้อจอภาพ iZ3D หลัง

จากติดตั้งจอภาพและไดรเวอร์ iZ3D แล้ว ผู้ใช้กราฟิกการ์ด ATI Radeon มีเวลา 30 วันในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ง่ายๆ และส่งไปที่ iZ3D เพื่อรับเงินคืน โปรโมชั่นเงินคืนกำลังส่งเสริมทางออนไลน์และจะรวมอยู่ในแพ็คเกจกราฟิกการ์ด ATI Radeon และในร้านค้าที่ร้านค้าปลีกบางแห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมwww.3drulez.comหรือ www.iz3d.com

“เราซาบซึ้งกับประสบการณ์ด้านภาพและความตื่นเต้นที่ขับเคลื่อนแนวโน้มไปสู่กราฟิก 3 มิติ” ก็อดฟรีย์ เฉิง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดทางเทคนิค กลุ่มผลิตภัณฑ์กราฟิกของ AMD กล่าว

“เกมเมอร์ นักออกแบบ และผู้ชื่นชอบโฮมเธียเตอร์ 3D จะประทับใจกับความซับซ้อนที่กราฟิกการ์ด ATI Radeon ซีรีส์จะนำมาสู่โลกแห่ง 3D การ์ดของเราให้ประสบการณ์การเล่นเกม 3D และโฮมเธียเตอร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ โซลูชันการแสดงผล 3D ไวด์สกรีน iZ3D ขนาด 22 นิ้ว”

จอภาพสามมิติ แว่นตา และซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ของ iZ3D มอบข้อได้เปรียบเหนือระบบแสดงผล 3D อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ นักเล่นเกมที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์กราฟิกของเกมที่น่าตื่นตา

ตื่นใจจะต้องประทับใจกับการเล่นสามมิติแบบสามมิติ ศิลปินกราฟิกได้นำจอภาพ iZ3D มาใช้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ 3D เนื่องจากเป็นการยากที่จะสร้างภาพ 3D ในขณะที่ดูการออกแบบในสภาพแวดล้อม 2D แบบเรียบ ผู้ชื่นชอบภาพยนตร์จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดระทึกในการชมภาพยนตร์ 3 มิติที่บ้าน ซึ่งหาได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น

“เราอยู่ในภารกิจที่จะนำ 3D มาสู่กระแสหลัก การรวมความเร็วที่รวดเร็วและกราฟิกที่น่าทึ่งจากการ์ดกราฟิก ATI Radeon ระดับไฮเอนด์เข้ากับการประหยัดสำหรับจอภาพไวด์สกรีนขนาด 22

นิ้ว iZ3D ของคุณเอง และรับประตูสู่โลก ของ 3D การเลือกโซลูชันการแสดงผลสามมิติของ iZ3D ของ AMD แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความเข้าใจว่าอนาคตของกราฟิกคือการหลอมรวม

ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม iZ3D เป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริงในการพัฒนาไดรเวอร์และฮาร์ดแวร์ภาพ 3 มิติที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุมชนเกม “กล่าว Thomas Striegler ซีอีโอของ iZ3D Inc.

iZ3D ได้พัฒนาเทคโนโลยีการแสดงผลที่เป็นเอกลักษณ์นี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม 3D ที่ปรับได้โดยไม่ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า ตาพร่ามัว หรือปวดหัว จอภาพซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะ

สมสำหรับการรับชม 3 มิติ ยังสามารถสลับเป็นโหมด 2 มิติได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรืออีเมล ในโหมด 3D ผู้ชมจะเห็นภาพหรือวิดีโอ 3D ที่

สว่างและคมชัด เพียงแค่สวมแว่นตาโพลาไรซ์แบบพาสซีฟ iZ3D แปดตัว พีซีที่มีอยู่ซึ่งมีกราฟิกการ์ด ATI Radeon หรือการ์ดแสดงผลแบบสองเอาต์พุตส่วนใหญ่สามารถจ่ายไฟให้กับจอแส

ดงผลได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลจำเพาะรวมถึง: ความละเอียด 1680 x 1050; มุมมอง 3D สูงถึง 170 องศา; เวลาตอบสนอง 5ms; อัตราส่วนคอนทราสต์ 700:1; 16.7 ล้านสี; และ 300 นิต

ไดรเวอร์ iZ3D เวอร์ชัน 1.09 S-3D เข้ากันได้กับเกม DirectX PC ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows Vista รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต เกมพีซีส่วนใหญ่ที่วาง

จำหน่ายในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รวมถึงเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง และเกมสวมบทบาท ได้รับการออกแบบสำหรับการแสดงผล 3

มิติแล้ว ไดรเวอร์ที่ได้รับการปรับแต่งของ iZ3D จะปลดล็อกมิติที่สาม (ความลึก) ของเกม 3D-ready เหล่านี้ เพื่อให้เกมเมอร์สามารถเล่นเกมเหล่านี้ได้ตามที่เขียนไว้ ในแบบ 3 มิติ

จอภาพ iZ3D ขนาด 22 นิ้วมีราคาขายต่อจากผู้ผลิตที่เสนอแนะที่ 399.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายที่ร้านค้าออนไลน์ เช่นwww.staples.com , www.newegg.com ,

www.amazon.com , www.pcmall.com , www.criticalbuy.com www.iz3d.comและเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์อื่นๆ iZ3D จะประกาศความพร้อมจำหน่ายจอภาพเกม 3 มิติในร้านค้าในเร็วๆ นี้

iZ3D เวอร์ชัน 1.09 ไดร์เวอร์ที่มีอยู่ในwww.iz3d.com เอาต์พุต iZ3D S-3D มาตรฐานและเอาต์พุต anaglyph จะรวมอยู่ในการซื้อจอภาพ iZ3D เอาต์พุต ATI 3D DLP เอกสิทธิ์นั้นฟรีสำหรับลูกค้า AMD ไดรเวอร์อื่นๆ ทั้งหมดสามารถซื้อได้ในราคา $49.99 ต่อเอาต์พุต

อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง เป็นผู้ริเริ่มชั้นนำด้านการออกแบบและการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทุ่มเทให้กับการร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้าในรูปแบบที่จุดประกายโซลูชันเทคโนโลยีรุ่นต่อไปในที่ทำงาน ที่บ้าน และที่การแข่งขัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.amd.com

iZ3D Inc. เป็นผู้ริเริ่มชั้นนำของโซลูชันการแสดงผลการรับชมสามมิติแบบสามมิติ นอกเหนือจากการออกแบบและการตลาดของจอ LCD 3D แล้ว บริษัทยังเปิดใช้งานการสร้างเนื้อหา 3D

และส่งเสริมการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของ 3D สำหรับความบันเทิงและการใช้งานระดับมืออาชีพ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ 3D ที่ไม่มีใครเทียบได้ แนวทางการพัฒนาของบริษัทในการรับชม

ภาพสามมิติแบบสามมิติได้รวมเอาโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเล่นเกม ความบันเทิงภายในบ้าน และแอปพลิเคชันระดับมืออาชีพ แต่ละโซลูชันเข้ากันได้กับการ์ดกราฟิกหลายตัว และรวมถึงจอ LCD ประสิทธิภาพสูง iZ3D, แว่นตาโพลาไรซ์แบบพาสซีฟน้ำหนักเบา และซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด

บริษัทยังกำลังพัฒนาโซลูชันแห่งอนาคตและเปิดใช้งานเนื้อหาสำหรับความบันเทิงภายในบ้านและแอปพลิเคชันระดับมืออาชีพที่ต้องการจอภาพ 3 มิติ เพื่อดูภาพยนตร์ ภาพถ่าย และกราฟิก 3 มิติที่มีภาพสวยงาม พร้อมด้วยความลึก ความสว่าง และความละเอียดที่น่าทึ่ง

iZ3D ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนของ Chi Mei Optoelectronics ในไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิต TFT-LCD และ Neurok Optics LLC. ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและการ

ตลาดด้านเทคโนโลยี 3D ในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงที่ร้านค้าออนไลน์ iZ3D และผ่านร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกรายใหญ่ กรุณาเยี่ยมชมwww.iz3d.comหรือโทร 858.646.3015 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ลิขสิทธิ์ 2008 iZ3D Inc. สงวนลิขสิทธิ์ AMD, AMD Arrow, ATI, โลโก้ ATI, Radeon และการรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

NEWPORT BEACH, Calif., Dec. 16, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — “Casino Royale” เป็นธีมของ Junior League of Orange County, Inc. (JLOCC), Spring

Fundraiser งานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552 เวลา 19:30 น. ถึง 23:30 น. ที่โชว์รูมของ Ford Motor Company, 1 Premier Place, Irvine ตั๋วราคา $75.00 ต่อคน และแนะนำให้แต่งกายอย่างหรูหรา

ค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนแห่งโต๊ะเกม การเต้นรำ และรายการประมูลไร้เสียงที่ยอดเยี่ยม ธีมนานาชาติจะดำเนินการในอาหารมื้อดึกและค็อกเทล การจับฉลากโอกาสจะเสนอโอกาสที่จะชนะ $10,000

งานปีที่แล้วได้รับรายได้สุทธิ $42,000 มีผู้เข้าร่วมเกือบ 300 คน Michelle Berger ประธานจัดงานกล่าวว่า “เราตั้งตารอค่ำคืนอันแสนวิเศษที่จะได้มารวมตัวกันเพื่อหาเงินบริจาคให้กับโครงการที่คู่ควรของเรา ในขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นที่งานนี้จะจัดขึ้น”

เงินทุนที่ JLOCC ระดมทุนได้ทุกปีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนผ่านโครงการความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและสนับสนุนภารกิจของ JLOCC ในการส่งเสริมความสมัครใจ พัฒนาศักยภาพ

ของผู้หญิง และปรับปรุงชุมชน โครงการในปีนี้ ได้แก่ โครงการเครือญาติและสะพานสู่การอุดมศึกษา สองโครงการที่นำเสนอผ่านมูลนิธิเด็กออเรนจ์วูด โครงการให้คำปรึกษาระดับอุดมศึกษา

(ร่วมกับมูลนิธิออเรนจ์เคาน์ตี้บาร์); ทนายความพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล (CASA) โครงการเยาวชนอิสระ; และ Bear Hugs ซึ่งเป็นโครงการ JLOCC ที่สนับสนุนวัยรุ่นที่เป็นอิสระในออเรนจ์เคาน์ตี้

Junior League of Orange County, California, Inc. เป็นองค์กรของผู้หญิงที่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสมัครใจ พัฒนาศักยภาพของผู้หญิง และปรับปรุงชุมชนผ่านการดำเนินการที่

มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นำของอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรม JLOCC มีส่วนสนับสนุนออเรนจ์เคาน์ตี้ด้วยการช่วยเหลือองค์กรต่างๆ เช่น Orangewood Children’s Home และ

Volunteer Center of Orange County ในฐานะที่เป็นองค์กรเพื่อการศึกษาและการกุศล อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมของ JLOCC ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างแข็งขันผ่านความร่วมมือ

กับองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ ความปลอดภัย และการศึกษาของผู้หญิงและเด็ก องค์กร 501(c)(3) JLOCC เข้าถึงผู้หญิงจากทุกเชื้อชาติ ศาสนา และชาติกำเนิด ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2499 ในชื่อ Newport Harbor Service Leaguewww.jlocc.org

เมดิสัน, วิสคอนซิน–(Marketwire – 17 ธันวาคม 2008) – Networked Insightsผู้ให้บริการข้อมูลลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียเปิดเผยรายงาน Measuring the Social ฉบับที่ 3โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอเกม 10 อันดับแรกในกลุ่มผู้ชมออนไลน์ เมื่อเทียบกับรายเดือนของ NPD Group แผนภูมิการขาย

จนถึงปัจจุบัน การจัดอันดับวิดีโอเกมอิงจากข้อมูลการขายและการจัดส่งเท่านั้น ซึ่งเผยให้เห็นส่วนเล็กๆ ของการมีส่วนร่วมของผู้ชมเกมกับวิดีโอเกม รายงานล่าสุดเกี่ยวกับการวัดผลทางสังคม

ของ Networked Insights เผยให้เห็นว่าผู้คนโต้ตอบกันอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอเกมก่อนและหลังการขาย โดยบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นองค์รวมมากขึ้นซึ่งมีค่าต่อผู้ลงโฆษณาในเกม นักพัฒนาเกม และแม้แต่บริษัทที่ทำการตลาดสินค้าเสมือนจริง .

Dan Neely ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Networked Insights กล่าวว่า “อุตสาหกรรมวิดีโอเกมยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นตัวแทนของผู้ชมที่กระตือรือร้นที่ยังคงเต็มใจที่จะใช้จ่ายใน

ระบบเศรษฐกิจนี้ “จำเป็นที่ผู้โฆษณาในเกม ผู้พัฒนาเกม และองค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเกมต้องเรียนรู้จากลูกค้าเพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายการโฆษณา รวมถึงความคิดเห็นของผู้ใช้และข้อเสนอแนะในเกมในอนาคต และสร้างแฟรนไชส์เกมที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นในที่สุด”

ทุกวันนี้ การวัดผลทางออนไลน์มักเกี่ยวข้องกับการฟัง 15% ของผู้ที่โพสต์เนื้อหาทางออนไลน์ แม้ว่าส่วนนี้ของผู้ชมจะมีความสำคัญ แต่อีก 85% ที่ Networked Insights ค้นพบนั้นมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ที่มีคุณค่าพอๆ กันเมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมทางออนไลน์ เช่น การอ่าน การให้คะแนน การแบ่งปัน การเชื่อมโยง และการเชิญชวน

ในช่วงแรกๆ ของเว็บ เมื่อไซต์เป็นแบบทางเดียวและแบบคงที่ การวัดผู้ชมจะขึ้นอยู่กับดวงตา จากนั้นจึงเปลี่ยนไปทำธุรกรรมเนื่องจากเว็บมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งวาดภาพพฤติกรรม

ออนไลน์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตอนนี้ การทำความเข้าใจพฤติกรรมออนไลน์ที่แท้จริงนั้นเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม การวัดวิธีการต่างๆ ที่ผู้คนโต้ตอบกันทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดที่สำคัญของการโต้ตอบแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่นTiger Woods ที่แชร์วิดีโอเกี่ยวกับกอล์ฟนั้นมีน้ำหนักมากกว่าผู้ที่ชอบเล่นกอล์ฟทุกวันที่ทำแบบเดียวกัน

ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงาน Measuring the Social นี้ Networked Insights ได้ใช้โซเชียลมีเดียและไซต์เครือข่ายสังคมมากกว่า 17,000 แห่ง ซึ่งรวมถึงการสนทนา 3.5

ล้านครั้งต่อวันและผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันกว่า 120 ล้านคน แผนภูมิ 10 อันดับแรกของ Networked Insights เปรียบเทียบกับแผนภูมิยอดขายรายเดือนของ NPD Group ในเดือนตุลาคม 2551

Networked Insights วัดผลทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดว่าใครควรกำหนดเป้าหมายและจะแปลงอย่างไร เราบอกคุณว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน อิทธิพล

ที่พวกเขามีอยู่ และภาษาที่พวกเขาใช้ Networked Insights ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถค้นพบและดำเนินการตาม Customer Intelligence แบบเรียลไทม์จากแหล่งโซเชียลมีเดียที่

หลากหลาย โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้าอย่างแท้จริงโดยอิงจากเนื้อหาและพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับลูกค้า ก่อนหน้านี้ บริษัทต่างๆ ได้รับข้อมูล

ลูกค้าโดยการถามคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือพิสูจน์สมมติฐานที่บริษัทสร้างขึ้น Networked Insights ทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของกระบวนการข่าวกรอง เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดสำคัญ Networked Insights จัดขึ้นโดยเอกชนและตั้งอยู่ในเมืองเมดิสัน รัฐวิสคอนซิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.networkedinsights.com .

ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 17 ธันวาคม 2008) – Bob Dancer นักเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ระดับแนวหน้าของอเมริกา นักเขียนและอาจารย์ ได้รับรองอย่างเป็นทางการให้

Barona Valley Ranch Resort & Casino เสนอ “วิดีโอโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดในซานดิเอโก” การรับรองถูกกำหนดโดยการตรวจสอบตัวเลือกวิดีโอโปกเกอร์อย่างละเอียดที่ Barona และคา

สิโนอื่นอีกเก้าแห่ง ความเชี่ยวชาญของแดนเซอร์ได้รับการยอมรับอย่างสูงในอุตสาหกรรมเกมตั้งแต่เขาเริ่มอาชีพการพนันในปี 1994 และต่อมาได้ประพันธ์ “Million Dollar Video Poker” เพื่อเล่าขานและแบ่งปันความลับที่ชนะของเขา

“หลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะห์คาสิโนของซานดิเอโกอย่างละเอียด ฉันได้พิจารณาแล้วว่าบาโรน่ามีวิดีโอโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดในพื้นที่นั้น” แดนเซอร์กล่าว “คาสิโนของ Barona ให้ผู้เล่นมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการชนะอย่างต่อเนื่องและมีตัวเลือกการเล่นเกมที่หลากหลายสำหรับการเล่นทุกระดับตั้งแต่ 25 เซ็นต์ถึง $1 ไปจนถึงเครื่องที่มีข้อจำกัดสูง”

Barona มีเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์มากกว่า 250 เครื่องพร้อมเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์แบบหลายมือมากกว่า 120 เครื่อง รวมถึง Triple Play, Five Play, Ten Play, Multi Strike

Poker, Fifty Play และ One Hundred Play Poker เครื่องเหล่านี้รวมถึงเกมวิดีโอโป๊กเกอร์ยอดนิยมต่อไปนี้: Deuces Wild, Double Double Bonus Poker, Jokers Wild, Double Bonus Poker, All Star Poker, Jacks or Better, Aces$ Bonus Poker, Joker Poker และ Deuces Wild Bonus Poker

เพื่อสรุปการวิเคราะห์เกมวิดีโอโป๊กเกอร์ของเขาในเมืองซานดิเอโก นักเต้นจัดหมวดหมู่คาสิโนตามจำนวนและประเภทของเกมวิดีโอโป๊กเกอร์ที่เสนอ และแบ่งเกมออกเป็นสามประเภทตามสกุล

เงินที่จำเป็นสำหรับการเล่นเกม: “น้อยกว่า $1, ” “$1” และ “มากกว่า $1” คาสิโนได้รับการจัดอันดับ “ยอดเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “ดี” หรือ “ไม่ดี” ในแต่ละหมวดหมู่ ตามวิธีการนี้ Barona ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในคาสิโนที่ได้รับการตรวจสอบและเป็นคาสิโนเพียงแห่งเดียวที่ขึ้นชื่อในเรื่องข้อเสนอเสรี “ยอดเยี่ยม” ในทั้งสามประเภท

Rick Salinas ผู้จัดการทั่วไปของ Barona Valley Ranch Resort & Casino กล่าวว่า “เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่นด้วยเกมที่มีคุณภาพและราคาต่อรองที่ยอดเยี่ยม “เรามีความยินดีที่ได้รับการรับรองวิดีโอโป๊กเกอร์อย่างเป็นทางการของ Dancer เพิ่มความพึงพอใจในระดับสูงที่ผู้เล่นของเราคาดหวังที่ Barona”

อยู่ในอันดับที่ “ความพึงพอใจสูงสุดในประสบการณ์การเล่นเกมของอินเดียในแคลิฟอร์เนียตอนใต้” ใน JD Power and Associates 2008 การศึกษาความพึงพอใจคาสิโนในการเล่นเกม

ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียในแคลิฟอร์เนียที่ Barona Valley Ranch Resort & Casino ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดของซานดิเอโกเข้ากับความตื่นเต้นในการเล่นเกม

ของลาสเวกัส . บาโรนาเป็นรีสอร์ทปลายทางชั้นนำของซานดิเอโกซึ่งมีห้องพักและห้องสวีทสุดหรู 400 ห้อง ห้องอาหารที่ได้รับรางวัล 9 แห่ง สปา AmBience Day Spa ศูนย์จัดกิจกรรม

เต็มรูปแบบ และสนามกอล์ฟ Barona Creek Golf Club ระดับแชมป์ 18 หลุม ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ที่แคลิฟอร์เนีย โดยนิตยสาร Golfweek สำหรับจำนวนเงินที่ก้าวหน้าในปัจจุบันและการจองและข้อมูลของ Barona Valley Ranch Resort & Casino ไปที่ www.barona.comหรือโทรฟรี 888-7-BARONA (722-7662)

Barona Valley Ranch Resort & Casino ได้รับคะแนนตัวเลขสูงสุดในบรรดาคาสิโนด้วยเครื่องสล็อตขั้นต่ำ 2,000 เครื่องใน JD Power and Associates 2008 Southern

California Indian Gaming Casino Satisfaction Study(SM) ศึกษาตามการตอบสนองจาก 1,766 คำตอบจากผู้เล่นเกมที่เยี่ยมชมคาสิโนอินเดียในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ระหว่าง

เดือนธันวาคม 2550 ถึงมิถุนายน 2551 ผลการศึกษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการรับรู้ของผู้บริโภคที่สำรวจในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2551 ประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป เยี่ยมชม jdpower.com

ALISO VIEJO, Calif., Dec. 17, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — Buy.com(r), Internet Superstore(tm) ยังคงประสบกับการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 15 วันแรก เดือนธันวาคม เทียบกับปี 2550

ผู้ซื้อของ Buy.com ทำการซื้อที่ใหญ่ขึ้นเช่นกัน โดยขนาดการสั่งซื้อของลูกค้าโดยเฉลี่ย (ในต้นทุนทั้งหมด) เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ บริษัทระบุว่าการเติบโตของยอดขายส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ของผู้บริโภคมากขึ้นเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ การกำหนดราคาเชิงรุก และเนื้อหาวิดีโอผลิตภัณฑ์พิเศษ

“เรายังคงมียอดขายที่แข็งแกร่งในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ โดยผู้ซื้อจำนวนมากขึ้นดูที่ Buy.com เพื่อค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุดบนเว็บ” นีล โกรเวอร์ ซีอีโอและประธานของ Buy.com กล่าว

“เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดในช่วงวันหยุดและตลอดทั้งปีด้วยตลาดสินค้าที่แข็งแกร่ง ราคาที่ดีที่สุดทางออนไลน์ ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย และข้อเสนอการจัดส่งฟรีสำหรับสินค้านับล้าน”

Buy.com เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำที่มีบัญชีลูกค้ามากกว่า 12 ล้านบัญชี โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการลูกค้าด้วยประสบการณ์การช็อปปิ้งที่คุ้มค่า และการเลือกเทคโนโลยีคุณภาพสูงและสินค้า

เพื่อความบันเทิงในร้านค้าปลีกในราคาที่แข่งขันได้ Buy.com นำเสนอผลิตภัณฑ์หลายล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หนังสือ เพลง วิดีโอ เกม ของเล่น กระเป๋า บ้านและนอกบ้าน ทารก เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องแต่งกาย และกีฬา สินค้า. Buy.com ก่อตั้งขึ้นในเดือน

มิถุนายน 1997 ตั้งอยู่ในเมือง Aliso Viejo รัฐแคลิฟอร์เนีย Buy.com(r) และ The Internet Superstore(tm) เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buy.com Inc. ปัจจุบัน Buy.com แข่งขันกับบริษัทต่างๆ มากมายที่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทกว้างๆ:

PLACERVILLE, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 17 ธันวาคม 2008) – กลุ่ม Shingle Springs ของ Miwok Indians ยินดีที่จะประกาศว่า Red Hawk Casino เปิดให้ประชาชน

ทั่วไปในเวลา 19.00 น. ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม ตั้งอยู่ใกล้ปลาเซอร์วิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกทางออก Red Hawk Parkway ใหม่บน Highway 50 เพียง 20 นาทีทางตะวันออกของ

Sacramento Red Hawk Casino ผสมผสานความตื่นเต้นในการเล่นเกมเข้ากับความงามตามธรรมชาติของเชิงเขาเซียร์ราเนวาดา สิ่งอำนวยความสะดวกขนาด 278,000 ตารางฟุตมีเครื่อง

สล็อต 2,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 75 เกม ร้านอาหาร 6 แห่ง บาร์ 4 แห่ง ร้านขายของกระจุกกระจิก และที่จอดรถที่มีแสงสว่างและในร่มมากกว่า 3,000 แห่ง Red Hawk Casino เป็นคาสิโนแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนทางเดิน Highway 50 ระหว่าง Sacramento และ Lake Tahoe, Nev ผู้เข้าพักต้องมีอายุ 21 ปีจึงจะสามารถเล่นการพนันได้

สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางของ Shingle Springs Band ในการเปิด Red Hawk Casino และเติมเต็ม Red Hawk Parkway Interchange ซึ่งให้การเข้าถึงคาสิโนและ Rancheria

ของมัน Nicholas H. Fonseca ประธานชนเผ่าให้ความเห็นว่า “การเดินทางสู่การพึ่งพาตนเองของเราเต็มไปด้วยความท้าทายมากมาย แต่ความมุ่งมั่นและตั้งใจของสมาชิกของเราควบคู่ไป

กับการสนับสนุนของผู้จัดการ Lakes Entertainment ได้ช่วยให้เราตระหนักถึงความฝันอันยาวนานในการสร้าง เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเฉลิมฉลองโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้เมื่อเราเข้าใกล้การบรรลุผลด้วยตนเอง พึ่งพิงทุกวันที่ล่วงไป”

Lyle Berman ประธานและซีอีโอของ Lakes Entertainment (NASDAQ: LACO) ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับวง Shingle Springs ในการพัฒนาและการจัดการอย่างต่อเนื่องของคาสิ

โน กล่าวเสริมว่า “ทุกรายละเอียดของทรัพย์สิน – ตั้งแต่สถาปัตยกรรมและการตกแต่งจนถึงความหลากหลายของเกมและบริการ ตอกย้ำคุณสมบัติของ Red Hawk Casino ที่สุดของการเล่น

เกมในแคลิฟอร์เนียเราขอแสดงความยินดีกับประธาน Fonseca และกลุ่ม Shingle Springs ของ Miwok Indians สำหรับความอุตสาหะของพวกเขาในโครงการนี้ การเปิดทางแยก Highway 50 ใหม่และ Red Hawk Casino เป็นก้าวสำคัญสู่เส้นทางสู่การพึ่งพาตนเอง .”

Red Hawk Casino สร้างขึ้นบนเนินเขาบน Shingle Springs Rancheria มีไม้หนา หิน ปูนปั้น และองค์ประกอบการออกแบบต่างๆ ที่แสดงความเคารพต่อวง Shingle Springs

Band และความงามที่ขรุขระของเชิงเขาเซียร์รา คาสิโนมีพนักงาน 1,750 คนและเป็นหนึ่งในนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดใน El Dorado County นำไปสู่การเปิด ผู้หางานมากกว่า 20,000 สมัครตำแหน่งที่ Red Hawk Casino

ในการอธิบายการเฉลิมฉลองในคืนเปิดของ Red Hawk Casino ผู้จัดการทั่วไปของ Red Hawk Casino Peter Fordham กล่าวว่า “จากพื้นที่เล่นเกม 88,000 ตารางฟุตของเราที่มีเกม

บนโต๊ะและสล็อตที่หลากหลายไปจนถึงตัวเลือกการรับประทานอาหารที่ดีและไม่เป็นทางการและความบันเทิงสด Red Hawk คาสิโนมีบางอย่างสำหรับทุกคนจริงๆ บรรยากาศในคืนแรกเปิดจะ

เป็นไฟฟ้าอย่างแน่นอน แขกจะได้รับชมการแสดงจากดาราภาพยนตร์และโทรทัศน์ Jim Belushi และวงดนตรี The Sacred Hearts ไวโอลินแฝดสามคนที่น่าตื่นตาตื่นใจ Alizma

และผู้ให้ความบันเทิงอื่น ๆ มากมายรวมถึงไฟ นักเล่นปาหี่และนักมายากล เวลา 19.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม ที่ Red Hawk Casino เป็นจุดเริ่มต้นของค่ำคืนที่คุณไม่อยากพลาด!”

เมื่อเข้าสู่คาสิโนในระดับหลัก แขกควรเยี่ยมชม Red Hawk Rewards Club เพื่อลงทะเบียนใน Red Hawk Rewards สโมสรความภักดีของผู้เล่นที่ดีที่สุด การลงทะเบียนฟรีและให้ผู้เล่น

ได้รับคะแนนสำหรับการเล่นสล็อตฟรี สินค้าในร้านขายของกระจุกกระจิก การดูแลเด็กรายชั่วโมง Kids Quest® และร้านอาหารหกแห่งของคาสิโน สมาชิกคลับยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้น

ระดับหลักของคาสิโนเป็นที่ตั้งของพื้นที่และเลานจ์ Red Hawk’s High-Limits พื้นที่นี้มีเกมบนโต๊ะที่มีขีดจำกัดสูงซึ่งมีจำนวนจำกัดสูงสุดในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีสล็อตที่หลากหลายตั้งแต่ $ 5 ถึง $ 1,000 ต่อการหมุน พื้นที่จำกัดสูงยังได้รับการแต่งด้วยเลานจ์และบาร์อันโอ่อ่าที่ตอบสนองรสนิยมการเลือกปฏิบัติของนักพนันชั้นนำ

ส่วนที่เหลือของชั้นคาสิโนมีเกมบนโต๊ะรวมถึง Single Deck Blackjack, Double Deck Pitch Blackjack, Fortune Pai Gow, Mystery Card Roulette, Three-Card

Poker, World Poker Tour® All-in Hold’Em, Let It Ride และ Midi Baccarat . Red Hawk Casino ยังเสนอเกมใหม่สุดพิเศษที่เรียกว่า Blackjack Switch ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นเล่นสองมือพร้อมกันด้วยการเดิมพันที่เหมือนกัน ผู้เล่นมีตัวเลือกที่จะเก็บไพ่ในมือไว้ในขณะที่แจกหรือเปลี่ยนไพ่ใบที่สอง ซึ่งอาจช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

นอกจากเกมบนโต๊ะและสล็อตแล้ว ระดับหลักของคาสิโนยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารอันเป็นเอกลักษณ์สามแห่งของ Red Hawk Casino ได้แก่ Wai Sushi และ Seafood ที่มีนิกิริซูชิสด

ซาซิมิ และมากิม้วนมือ Pearl Asian Cuisine ให้บริการอาหารจีน ญี่ปุ่น และเวียดนามผสมผสานกันอย่างลงตัว และ Two Rivers Café สำหรับผู้ที่ต้องการอาหารว่างหรือคอฟฟี่เบรค

การยึดระดับหลักของคาสิโนคือ Stage Bar ซึ่งให้ความบันเทิงฟรีทุกคืน กำหนดฉายคืนแรกคือ Jim Belushi และวง The Sacred Hearts นอกจากนี้ วงดนตรีระดับภูมิภาคต่างๆ จะ

แสดงทุกคืนที่ Stage Bar การกระทำที่มีกำหนดจะปรากฏรวมถึง Steel Breeze ในวันที่ 18 และ 19 ธันวาคม; Whisky Dawn ในวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม; Garage Boys ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม – 28 ธันวาคม; และ The Basix ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2552

ในระดับหลักคือ Red Hawk Traders ร้านขายของกระจุกกระจิกอย่างเป็นทางการของ Red Hawk Casino ซึ่งมีงานศิลปะ เครื่องประดับและสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายของ Red Hawk Casino รวมทั้งหมวก เสื้อยืด และเสื้อสเวตเตอร์ นอกจากนี้ยังมีของจิปาถะพื้นฐาน เช่น ของว่าง ลูกอม และหนังสือ

เมื่อแขกลงมายัง Red Hawk Casino ระดับล่าง พวกเขาจะพบกับพื้นที่เล่นเกมเพิ่มเติมและตัวเลือกร้านอาหารที่มากขึ้น ซึ่งหลายแห่งมีทัศนียภาพอันงดงามของตีนเขาเซียร์ราเนวาดา ชั้นล่างยังเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่โดยสิ้นเชิง

ที่ทอดสมออยู่ระดับล่างคือร้านอาหาร Henry’s Steakhouse อันเป็นเอกลักษณ์ของ Red Hawk Casino ซึ่งเป็นตัวอย่างการรับประทานอาหารที่ดีที่สุด Henry’s ให้บริการสเต็กชั้นดี

ธรรมชาติ และเนื้อวากิว อาหารทะเลท้องถิ่น เนื้อแกะและเนื้อไก่ พร้อมไวน์ 90 ชนิดที่เสิร์ฟเป็นแก้วและฉลากมากกว่า 450 รายการข้างขวด ไวน์ที่ Henry’s คัดสรรมาอย่างดีจากมณฑล Napa, Sonoma และ El Dorado พร้อมกับไวน์จากทั่วโลก

ร้านอาหารเพิ่มเติมในระดับล่าง ได้แก่ Koto Grille ซึ่งเป็นร้านปิ้งย่างแบบเรียบง่ายที่ให้บริการอาหารอเมริกันและเม็กซิกันพร้อมเบียร์มากมาย และบุฟเฟ่ต์น้ำตกพร้อมสถานีทำอาหารสดๆ

และอาหารสดให้เลือกมากมายRed Hawk Casino ยังมีบาร์เพื่อความบันเทิงสี่แห่งที่ให้บริการทุกคนตั้งแต่ผู้สนใจรักไวน์และแฟนกีฬา ไปจนถึงผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินกับดนตรีสด

นอกจากนี้ ชั้นล่างยังมี Kids Quest และ Cyber ​​Quest ซึ่งเป็นสถานบันเทิงสำหรับเด็กภายใต้การดูแลซึ่งมีบริการดูแลเด็กรายชั่วโมงสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ถึง 12 ปี

ที่จอดรถที่ Red Hawk Casino ฟรีสำหรับแขกคาสิโน ผู้เข้าชมสามารถเลือกใช้บริการรับจอดรถฟรี หรือเลือกจอดรถในโรงจอดรถแบบหลายชั้น ซึ่งมีที่จอดรถแบบมีไฟและในร่มมากกว่า 3,000 คัน ผู้เข้าชมควรใช้บริการรถที่ Red Hawk Casino เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้คนจำนวนมากตลอดสัปดาห์เปิดทำการ

จะมีการฉลองพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม เวลา 18.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่จะประกาศในภายหลัง

Red Hawk Casino เป็นเจ้าของโดย Shingle Springs Tribal Gaming Authority ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Shingle Springs Band ของชาว Miwok Indian ตั้งอยู่ใกล้กับปลา

เซอร์วิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกทางออก Red Hawk Parkway ของทางหลวงหมายเลข 50 ห่างจากแซคราเมนโตไปทางตะวันออกเพียง 20 นาที Red Hawk Casino ได้รับการจัดการ

โดย Lakes Entertainment, Inc. และผสมผสานความตื่นเต้นในการเล่นเกมเข้ากับความงามตามธรรมชาติของ Northern California Red Hawk Casino มีเครื่องสล็อตประมาณ

2,000 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 75 เกม ร้านอาหาร 6 แห่ง บาร์ 4 แห่ง และที่จอดรถในร่มพร้อมไฟส่องสว่าง กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ คุณต้องมีอายุ 21 ปีจึงจะสามารถเล่นการพนันได้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ที่ www.redhawkcasino.com

ข้อมูลติดต่อ: สื่อมวลชน ติดต่อ: David Gutierrez Dresner Corporate Services (312) 780-7204 dgutierrez@dresnerco.com Joshua Taustein Dresner

Corporate Services (312) 780-7219 jtaustein@dresnerco.com Sara DeNio Dresner Corporate Services (312) 780-7223 sdenio @dresnerco.com

ฮูสตัน, Dec. 17, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — Nevada Gold & Casinos, Inc. (NYSE Alternext US:UWN) ได้ประกาศในวันนี้ว่า Cripple Creek ได้อนุมัติการแก้ไข

อย่างท่วมท้นเพื่ออนุญาตให้เพิ่มขีดจำกัดการเดิมพัน อนุญาตให้มีตารางประเภทเพิ่มเติม เกมอนุญาตการเล่นเกมตลอด 24 ชั่วโมงแทนที่จะเป็น 18 ชั่วโมงในปัจจุบันและกำหนดอัตราภาษีคงที่

ในเดือนสิงหาคม ชุมชน Cripple Creek, Black Hawk และ Central City ได้ลงนามในมติร่วมกันเพื่อสนับสนุนการริเริ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกม ในเดือนพฤศจิกายน โคโลราโดผ่านความคิดริเริ่มในการลงคะแนนเสียงเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

Robert Sturges ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nevada Gold กล่าวว่า “แม้จะมีความท้าทายที่ Colorado Grande Casino เผชิญ แต่ก็ยังมีส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของเหรียญและชนะในตลาดและรักษา EBITDA ในเชิงบวก การอนุมัตินี้ การแก้ไขเพิ่มเติมจากการปิดคู่แข่งในตลาดจะช่วยให้เราเติบโตต่อไปใน Cripple Creek”

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 เราใช้คำต่างๆ

เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดหวัง” “อนาคต” “ตั้งใจ” ,” “วางแผน” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ความสามารถของเราในการเพิ่มกระแสรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้และรายได้ และเพื่อให้ได้เกมอินเดียเพิ่มเติมและโครงการอื่นๆ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์และอาจมีความเสี่ยง

ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งระบุและอธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสาธารณะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์Nevada Gold & Casinos, Inc. (NYSE Alternext US:UWN) ของเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้ดำเนินการสถานที่เล่นเกมและร้านอาหารในโคโลราโด

โคโลราโด แกรนด์ คาสิโนในคริปเปิลครีก โคโลราโดเป็นเจ้าของและดำเนินการทั้งหมดโดยเนวาดาโกลด์ บริษัทยังมีสัญญาการจัดการกับ Oceans Casino Cruises, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ SunCruz Casinos สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.nevadagold.com

LANGHORNE, Pa., Dec. 17, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — eGames, Inc. (Pink Sheets:EGAM) ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายเกมแคชชวลประกาศเปิดตัว Burger Island(r)

2: The Missing Ingredient อย่างเป็นทางการ – ทุบตีออนไลน์ฮิตเบอร์เกอร์ไอส์แลนด์ปี 2007 เปิดตัวในสัปดาห์นี้สำหรับพีซีบนพอร์ทัลเกมออนไลน์ชั้นนำหลายแห่ง การเปิดตัวของ Burger Island รวมถึงแคมเปญการตลาดผ่านผู้ริเริ่มอุตสาหกรรม WildTangent เพื่อเปิดเผยเกมต่อแฟนเกมทั่วไปหลายล้านคน

ใน Burger Island 2 แพตตี้ เมลตันและเพื่อนสนิทที่ชื่นชอบของปิแอร์กลับมาหาแฟรนไชส์เบอร์เกอร์ที่น่าสงสัยซึ่งดำเนินกิจการโดยเอดี โคล ไอเวอร์สันผู้ทะเยอทะยานขโมยธุรกิจของบีช

เบอร์เกอร์ ด้วยความหวังที่จะขยายเมนูของพวกเขา Patty พบว่า Tiki Guy ซึ่งเป็นกูรูด้านสูตรอาหารประจำเกาะได้หายตัวไป การไล่ล่า Tiki Guy เริ่มต้นขึ้นเมื่อแพตตี้และปิแอร์พยายามสร้างธุรกิจขึ้นใหม่ ปรุงสูตรใหม่ทั้งหมด ติดตามส่วนผสมใหม่ และสร้าง Great Sauce ในตำนาน

“เหมือนเดิม มีแต่รสชาติที่อร่อยกว่า นั่นคือเมนูการบริหารเวลาแบบใหม่ที่ชื่อ Burger Island 2 เสิร์ฟ ซึ่งช่วยให้เสิร์ฟอาหารได้สนุกยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อน” สกอตต์ สไตน์เบิร์ก ผู้วิจารณ์เว็บไซต์เกมแคชชวลยอดนิยม Gamezebo กล่าว

Greg Zesinger ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ eGames กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ Burger Island 2 ให้กับผู้ชมเกมทั่วไปที่หิวกระหายความสนุกในการทำอาหารมากขึ้นบน

พีซี “ด้วยคุณสมบัติที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งรวมถึงอาหารและส่วนผสมใหม่ทั้งหมด และความสามารถในการสร้างสูตรอาหารของคุณเอง Burger Island 2 ควรเป็นเมนูอันดับต้น ๆ ในเมนูวันหยุดของแฟนเกมสบาย ๆ ทุกคน”

Burger Island 2: The Missing Ingredient มีจำหน่ายแล้วที่www.egames.comและพอร์ทัลเกมชั้นนำอื่นๆ พร้อมเว็บไซต์เพิ่มเติมที่จะติดตาม Burger Island เวอร์ชัน Nintendo DS จะวางจำหน่ายในเดือนนี้ ขณะที่การพัฒนาสำหรับ iPhone และ Nintendo Wii ภาคต่อของแฟรนไชส์เบอร์เกอร์พลิกกลับกำลังดำเนินอยู่

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย พัฒนาและเผยแพร่เกมทั่วไปสำหรับพีซีและอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันรวมถึงแบรนด์ eGames(tm), Cinemaware(r) และ Cinemaware Marquee(r) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc สามารถพบได้ที่http://www.egames.com

ทอร์แรนซ์, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 17 ธันวาคม 2551) – TRENDnet แบรนด์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ประกาศเปิดตัวเราเตอร์โมเด็ม Wireless N ADSL 2/2+ ความเร็ว 300Mbps รุ่น TEW-635BRM ที่ให้ทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย n ประสิทธิภาพสูงในโซลูชันเดียว

ไม่จำเป็นต้องซื้อโมเด็มและเราเตอร์แยกต่างหาก ผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันได้กับเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ADSL ส่วนใหญ่ ติดตั้ง 300Mbps Wireless N ADSL 2/2+ Modem Router และท่องอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดไฟล์ เล่นเกม และพูดคุยออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี 300Mbps wireless n

เสียบสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต ADSL RJ-11 ในตัว คอมพิวเตอร์แบบฮาร์ดไวร์ คอนโซลเกม เครื่องเล่นมีเดีย และอุปกรณ์เก็บข้อมูลไปยังสวิตช์ 4 พอร์ตที่ด้านหลังของเราเตอร์ อุปกรณ์ไร้

สายเครือข่ายอย่างรวดเร็วโดยใช้ One-touch Wi-Fi Protected Setup (WPS) เมื่อเชื่อมต่อกับไคลเอนต์ที่รองรับ WPS การเข้ารหัสไร้สายล่าสุดและไฟร์วอลล์คู่ปกป้องข้อมูลอันมีค่าของคุณ เทคโนโลยีเสาอากาศขั้นสูง (MIMO) ให้การครอบคลุมกว้างและลดจุดบอด

Brian Chu ผู้อำนวยการด้านไอทีของ TRENDnet กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเราในการออกแบบโซลูชันไร้สาย n ประสิทธิภาพสูงนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้ “เราได้รวมวิซาร์ดในตัวที่ตรวจจับประเภทของบริการ ADSL ที่ให้โดยอัตโนมัติและแนะนำผู้ใช้ตลอดขั้นตอนการตั้งค่า”

TRENDnet เป็นแบรนด์โซลูชันเครือข่ายระดับโลกที่ได้รับรางวัล โดยทุ่มเทเพื่อมอบโซลูชันเครือข่ายคุณภาพสูงและราคาไม่แพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและผู้ใช้ตามบ้าน

TRENDnet ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 มีสำนักงานใหญ่ในเมืองทอร์แรนซ์ แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานสาขาในยุโรป อเมริกากลาง อเมริกาใต้ และเอเชีย ผลิตภัณฑ์ TRENDnet จำหน่ายในกว่า

125 ประเทศ แบรนด์ TRENDnet ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม และการสนับสนุนที่เหนือชั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.trendnet.comหรือโทร +1 (310) 961-5500

มอนทรีออล, Dec. 17, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — ฤดูกาลชามของวิทยาลัย NCAA 2008-09 เป็นเทศกาลวันหยุดที่แท้จริงของ FieldTurf FieldTurf มีเกมชามทั้งหมด 11 เกมในฤดูกาลนี้มีเกมที่สำคัญที่สุดบางเกมบนระบบสนามหญ้าที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก

“ปีนี้ FieldTurf มีส่วนร่วมกับทีมโบวล์และเกมโบวล์มากมาย และถือเป็นความสำเร็จที่เหลือเชื่อสำหรับบริษัทของเรา” Joe Fields ซีอีโอของ FieldTurf Tarkett กล่าว “มากกว่า

50% ของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโบลิ่งไม่ว่าจะเล่นเกมเหย้าในสนามกีฬาที่มี FieldTurf และ/หรือฝึกซ้อม นี่เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจสำหรับ FieldTurf จริงๆ และเรารู้สึกขอบคุณมากสำหรับทุกคน ของโรงเรียนที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา”

พื้นผิว FieldTurf ให้การแปลงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับเกมที่สำคัญมากมาย สนามหญ้าช่วยให้ทีมงานในสนามปรับแต่งสนามได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านอาร์ตเวิร์กของมิดฟิลด์และเอนด์โซนของฟุตบอลระดับวิทยาลัย มืออาชีพ และระดับไฮสคูล

FieldTurf ผู้นำระดับโลกด้านสนามหญ้าเทียม เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพโดยวิศวกรรมพื้นผิวกีฬาที่รับแรงกระแทกในระดับที่เหมาะสม การชะลอตัวอย่าง

รวดเร็ว และการฟื้นฟูพลังงานโดยไม่ต้องใช้แผ่นกันกระแทก สำหรับอุตสาหกรรมสนามหญ้าเทียม ระดับในอุดมคติเหล่านี้เรียกว่า MSP – ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด MSP ซึ่งวัดจากการให้คะแนน G-Max ของสนาม เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณของระดับความแข็งและความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกของสนาม

มหาวิทยาลัย NCAA รายใหญ่กว่า 50 แห่งมี FieldTurf ในสนามกีฬา ได้แก่ เนบราสก้า รัฐโอไฮโอ มิชิแกน วิสคอนซิน อินดีแอนา เวสต์เวอร์จิเนีย วอชิงตัน โอเรกอน วิทยาลัยบอสตัน

รัทเจอร์ส รัฐแคนซัส หลุยส์วิลล์ และมิสซูรี 21 ทีมจาก 32 ทีมของ NFL ใช้ FieldTurf ที่สนามกีฬาและ/หรือสถานที่ฝึกซ้อม นอกจากนี้ Tampa Bay Rays ของ MLB, Minnesota Twins และ Toronto Blue Jays มี FieldTurf ที่สนามกีฬาของตน

ATLANTA, Dec. 18, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) — Premier Exhibitions, Inc. (Nasdaq:PRXI) ประกาศในวันนี้ว่า Titanic: The Artifact Exhibition จะเปิดขึ้นที่

Luxor Hotel and Casino ในลาสเวกัส 20 ธันวาคม 2008 ได้รับการออกแบบใหม่สำหรับลักซอร์ นิทรรศการบล็อกบัสเตอร์นี้นำเรื่องราวของเรือที่โชคร้ายมาสู่ชีวิตผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริง การพักผ่อนหย่อนใจในห้องที่น่าทึ่ง และประสบการณ์เชิงโต้ตอบแบบลงมือปฏิบัติ

Arnie Geller ประธานและซีอีโอของ Premier Exhibitions, Inc. กล่าวว่า “ปัจจุบันมีผู้เข้าชมมากกว่า 22 ล้านคน เราจึงเห็นได้เสมอว่า Titanic สะท้อนและสัมผัสทุกคนได้

อย่างไร” Arnie Geller ประธานและซีอีโอของ Premier Exhibitions, Inc. กล่าว “เราแต่ละคนสามารถเชื่อมโยงกับใครบางคนใน Titanic และการเล่าเรื่องของเธอซ้ำ ดึงความ

อยากรู้อยากเห็นของเราครั้งแล้วครั้งเล่าเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ Luxor Hotel and Casino และตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับพนักงานและผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาในขณะที่เรานำเสนอประสบการณ์บล็อกบัสเตอร์นี้ ”

Felix Rappaport ประธานและ COO ของ Luxor กล่าวว่า “การเพิ่ม Titanic: The Artifact Exhibition เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่ต้องมาเยี่ยม Luxor การเดินทางครั้ง

แรกของ Titanic เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราหลงใหลมานานหลายทศวรรษ และ Premier Exhibitions ได้ ได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการนำชิ้นส่วนของเรื่องราวที่แท้จริงมารวมกันเพื่อสร้างเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาใหม่”

เมื่อผู้เยี่ยมชมเดินผ่านแกลเลอรีนิทรรศการที่ขยายออกไป พวกเขาจะได้สัมผัสกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภัยพิบัติ และเรื่องราวของผู้โดยสารที่สำคัญนี้ตามลำดับเวลา ตั้งแต่ลานก่อสร้าง

ไปจนถึงการเดินทางครั้งแรกของเธอ การจมน้ำโดยโชคชะตา ไปจนถึงความพยายามในการฟื้นฟูในยุคปัจจุบัน แขกแต่ละคนจะกลายเป็นผู้โดยสารและรู้สึกถึงความตื่นเต้นของวันนั้นในเดือน

เมษายน เมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นสามที่สร้างขึ้นใหม่อย่างแท้จริง เดินเล่นบนดาดฟ้า Promenade และหยุดแวะชมศูนย์กลางทางสังคมของไททานิค – บันไดแกรนด์ . จากนั้นพวกเขาจะรู้สึกถึงอุณหภูมิที่ลดลง เรียนรู้รายละเอียดของการจม สัมผัสภูเขาน้ำแข็ง และเข้าใจทฤษฎีของเรื่องราวที่น่าสลดใจนี้

เอกลักษณ์เฉพาะของนิทรรศการที่ลักซอร์มีสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมากกว่า 20 ชิ้น รวมถึงชิปสำหรับเล่นเกม เอกสารส่วนตัวสำหรับผู้โดยสาร และส่วนตกแต่งจาก Grand

Staircase ที่มีชื่อเสียงของไททานิค นอกจากนี้ นิทรรศการจะจัดแสดงชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเรือไททานิค ซึ่งก็คือ ‘ชิ้นใหญ่’ ชิ้นส่วนกราบขวาของเรือไททานิคขนาด 15 ตันชิ้นนี้ถูกยกขึ้นจากพื้นมหาสมุทร 12,500 ฟุต และใช้เวลามากกว่า 80 ปี และพยายามสองครั้งที่พื้นผิว

ให้ภาพที่โดดเด่นบน Las Vegas Strip อาคาร Luxor สูง 30 ชั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่มีห้องโถงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แผนการเพิ่มประสิทธิภาพแบบหลายเฟสกำลัง

ปฏิวัติรีสอร์ทอันเป็นสัญลักษณ์และนำพลังงานใหม่มาสู่ทางใต้สุดของลาสเวกัสสตริป Luxor กำลังร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Premier Exhibitions เพื่อนำเสนอความบันเทิง ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกในไนท์คลับใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นมายังที่พัก

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่ในความหมายของคำ

ในมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม Premier

Exhibitions, Inc. ได้ใช้แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตามความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจรวมถึงแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ของ Premier Exhibitions โอกาสทาง

ธุรกิจ การพัฒนาใหม่ กลยุทธ์ และเรื่องที่คล้ายกัน ปัจจัยบางประการที่อธิบายไว้ในนิทรรศการระดับพรีเมียร์ เอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงส่วน

ของรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของพรีเมียร์ เอ็กซิบิชั่น และทำให้ผลลัพธ์

เหล่านั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า Premier Exhibitions ขอปฏิเสธข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด