เกมส์ Royal Online เว็บแทงบาคาร่า FirstBingo.com

เกมส์ Royal Online โตรอนโต, 15 ม.ค. 2002 (PRIMEZONE) — FirstBingo.com (OTCBB:FBGO) ยินดีที่จะประกาศว่าได้ทำข้อตกลงการโฆษณากับ AlphaTrade.com (OTCBB:APTD) ภายใต้

เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ AlphaTrade จะกลายเป็นผู้โฆษณาระหว่างประเทศรายแรกบนไพ่ FirstBingo AlphaTrade เป็นผู้ให้บริการข้อมูลตลาดหุ้นแบบสตรีมมิ่งหลายภาษาแบบเรียลไทม์

รายแรกของโลกที่มีสถานะอยู่ในอเมริกาเหนือและยุโรป การทำข้อตกลงกับ AlphaTrade ทำให้ FirstBingo สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทได้ สิ่งนี้จะเพิ่มการเปิดรับในระดับสากลของบริษัทให้สูงสุด และในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับ FirstBingo

“แม้ว่าเราจะได้รับคำขอโฆษณาจำนวนมากจากบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง แต่ก็เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการที่จะมุ่งเน้นความพยายามทางการตลาดของ FirstBingo ไปที่บริษัทที่

ดำเนินธุรกิจในระดับสากล” ประธานและประธานของ FirstBingo ให้ความเห็น “การมุ่งเน้นที่มูลค่าผู้ถือหุ้นของเรายังคงมั่นคง และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้และผลกำไรสำหรับปีงบประมาณที่จะมาถึง” Wachter ให้ความเห็น

FirstBingo.com เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการผลิตคุณสมบัติมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมโชว์ทางอินเทอร์เน็ต/โทรทัศน์ที่น่าตื่นเต้นที่เรียกว่า TriviaBingo บริษัทได้รวมเอาคำถามทดสอบทักษะของเรื่องไม่สำคัญเข้ากับความตื่นเต้นและความนิยมของบิงโก ผู้ใช้เว็บไซต์ ( www.firstbingo.com ) สามารถแข่งขันเพื่อชิงรางวัลและการแจกของรางวัล

มากมาย ที่สำคัญกว่านั้น โดยการเข้าร่วมออนไลน์ ผู้เล่นสามารถมีสิทธิ์ได้รับโอกาสในการปรากฏบน TriviaBingo ของ FirstBingo.com ซึ่งเป็นเวอร์ชันของเกมทางโทรทัศน์

AlphaTrade เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์หลายภาษาของราคาหุ้น ข่าว กราฟระหว่างวันและประวัติ บริการนี้ให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลทางการเงินในรูปแบบที่ใช้งานง่าย โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทางเลือกอื่น

คำเตือนสำหรับนักลงทุนเนื่องจากข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและไม่ได้อิงจากข้อเท็จจริงในอดีต เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

และความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ซึ่งรวมถึง: การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยการแข่งขันโดยทั่วไป และความสามารถของบริษัทในการดำเนินรูปแบบธุรกิจและแผนกลยุทธ์

สตอกโฮล์ม สวีเดน 16 ม.ค. 2545 (PRIMEZONE) — วันนี้ Hi3G ประกาศว่าบริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับ ISPR เกี่ยวกับการสนับสนุนของ Allsvenskan, Damallsvenskan,

Superettan และ Svenska Cupen เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Hi3G รับรองสิทธิพิเศษในการจัดหาเนื้อหากีฬาให้กับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สายสำหรับซีรีส์ทั้งหมดข้างต้นและสำหรับเกมเหย้าของทีมชาติสวีเดนในฟุตบอลและการแข่งขันในสวีเดนในถ้วยยูฟ่า

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Hi3G จะถือครองสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแพร่ภาพไปยังเทคโนโลยีมือถือทั้งหมด รวมถึง GSM และ UMTS ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 จนถึงเดือนตุลาคม 2548 สิทธิ์เหล่านี้จะทำให้ Hi3G สามารถให้บริการเนื้อหาฟุตบอลระดับบนสุดแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ 3G ในสวีเดน เงื่อนไขของข้อตกลงไม่ได้รับการเปิดเผย

ลูกค้าของ เกมส์ Royal Online ในสวีเดนจะสามารถดูคลิปการแข่งขันในซีรีส์ได้ทางอุปกรณ์มือถือ เนื้อหาจะรวมฟุตเทจของประตูที่เลือกไว้โดยตรงหลังจากที่ทำประตูได้ คลิปการแข่งขัน คำอธิบายการแข่งขัน เอกสารสำคัญ ภาพนิ่ง ผลการแข่งขัน ผู้ทำประตู และรายการการแข่งขันแบบเต็ม

Chris Bannister กรรมการผู้จัดการของ Hi3G กล่าวว่า “เรากำลังรวบรวมบริการมือถือที่หลากหลายสำหรับลูกค้า เนื้อหากีฬาเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ด้านที่เราพยายามอย่างเต็มที่เนื่องจาก

เราเชื่อว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินไปกับการใกล้ชิดกับเขาหรือ ทีมโปรดของเธอผ่านทางเทอร์มินัลมือถือ ฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของสวีเดน และชื่อแบรนด์ในอนาคตของเราจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับพลังบวกนี้”

Hi3G เป็นผู้ถือใบอนุญาต UMTS ของสวีเดนและเดนมาร์ก และตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ให้บริการมัลติมีเดียบนมือถือชั้นนำด้วยบริการที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่การเป็นบริษัท

3G ล้วนๆ โดยไม่มีสัมภาระจากเทคโนโลยีเก่าอย่าง GSM Hi3G กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากเจ้าของ Hutchison Whampoa Ltd. (60%) และ Investor AB (40%) ซึ่ง

มีเครือข่ายที่มั่นคงและประวัติอุตสาหกรรมทั่วโลก Hi3G กำลังร่วมมือกับบริษัท Hutchison Whampoa อื่นๆ ที่มีใบอนุญาต 3G ในออสเตรเลีย ออสเตรีย ฮ่องกง อิสราเอล อิตาลี และสหราชอาณาจักร โปรดอยู่ในการติดต่อและการเยี่ยมชมwww.hi3gaccess.se

ISPR Nordic เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำตลาดระดับโลก – KirchSport ในด้านสิทธิ์โทรทัศน์กีฬาและสิทธิ์ทางการตลาด บริษัทมีการดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศ ISPR ยังติดต่ออย่าง

ใกล้ชิดกับบริษัทกระจายเสียงกว่า 200 แห่ง และให้การรายงานข่าวที่สำคัญของการแข่งขันกีฬาไปยังสถานีโทรทัศน์ เช่น Canal+, ESPN/Star Sports หรือ ART ISPR เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของสมาคมฟุตบอลสวีเดนสำหรับสิทธิ์ในโสตทัศนูปกรณ์และเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จดทะเบียนของ Allsvenskan สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.ispr.com

WILKES-BARRE, Pa., 19 ม.ค. 2002 (PRIMEZONE) — Downtown Wilkes-Barre Touchdown Club มอบรางวัล Melberger Award ปี 2001 ให้กับ Chuck Moore จาก

Mount Union College (OH) ในฐานะผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ NCAA Division III ถ้วยรางวัลถูกนำเสนอต่อหน้าฝูงชนมากกว่า 325 คนในงานเลี้ยงรางวัลระดับชาติประจำปีครั้งที่เก้าของสโมสรที่จัดขึ้นในเมืองวิลค์ส-แบร์ รัฐปา

มัวร์เป็น Purple Raider คนที่ 3 ที่ชนะ The Melberger และไม่ใช่ควอเตอร์แบ็คคนแรกของโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับนี้ Jim Ballard ชนะการแข่งขัน Melberger ครั้งแรกในปี

1993 และ Bill Borchert เป็นผู้ชนะเพียงสองคนที่ได้รับเกียรติในปี 1996 และ 1997 Moore นักวิ่งอาวุโสอายุ 6 ฟุต 205 ปอนด์จาก Mogadore รัฐโอไฮโอ วิ่งไป 1,351 หลาจาก

181 ครั้ง และ 18 ทัชดาวน์ในช่วงฤดูกาลสุดท้ายของเขา นอกจากนี้ เขายังจับบอลได้ 26 ครั้ง ในระยะ 289 หลา และ 5 ทัชดาวน์ และได้เตะหกครั้งในระยะ 264 หลา และหนึ่งทัชดาวน์

เขาได้รับการแต่งตั้งเป็น MVP ของ Amos Alonzo Stagg Bowl ในปี 2000 และ 2001 เขาเป็นนักวิ่งระดับแนวหน้าตลอดกาลของ Purple Raiders ด้วยระยะ 3,942 หลา และเป็น

ผู้นำตลอดกาลของการประชุม Ohio Athletic Conference ที่ทำทัชดาวน์ได้ 77 ครั้ง และทำคะแนนได้ 462 คะแนน มัวร์สร้างสถิติสแต็กโบวล์และการแข่งขันมากมายรวมถึงเครื่อง

หมายสแต็กโบวล์สำหรับการวิ่งหลา (273) และบันทึกการแข่งขันสำหรับการวิ่งรวมหลา (998) และทัชดาวน์ (12) เขาได้รับการคัดเลือกจาก First-Team Academic All-OAC สามครั้งและคัดเลือก Verizon First Team Academic All-American ในปี 2000 และ 2001

นอกเหนือจากถ้วยรางวัล Melberger Award แล้ว มัวร์ยังได้รับเกียรติจากการบริจาค $2,500 ในนามของเขาไปยังกองทุน Mount Union College General Scholarship Fund โดยกำหนดให้เงินครึ่งหนึ่งใช้สำหรับนักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย

ผู้เข้ารอบสุดท้ายคนอื่นๆ ได้แก่ Jim Jones จาก Widener University (PA) และ Tony Racioppi ควอเตอร์แบ็ครุ่นน้องจาก Rowan University (NJ) มีการบริจาคเงินจำนวน $1,000 ให้กับกองทุนทุนการศึกษาทั่วไปของโรงเรียนตามข้อกำหนดเดียวกัน

ผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายได้รับการคัดเลือกจากสื่อระดับประเทศของนักเขียนกีฬา 62 คน สโมสรได้รับการเสนอชื่อ 68 ครั้งจากโค้ชดิวิชั่น 3 และกรรมการข้อมูลกีฬา Bill Manlove อดีตหัวหน้าโค้ชของ LaSalle University และ Widner University เป็นผู้บรรยาย

“ชัคเป็นนักวิ่งและนักฟุตบอลที่โดดเด่น” มาร์วิน อันทีนส์ ประธานสโมสรกล่าว “ความจริงที่ว่าเขาได้รับเลือกให้เป็น MVP ในสอง Stagg Bowls ล่าสุดแสดงให้เห็นอย่างแน่นอนว่าเขาแสดงในระดับสูงสุดทั้งในฤดูกาลปกติและเมื่อการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติอยู่ในเส้น สถิติและความเป็นผู้นำของเขาทั้งในและนอกสนามคือ น่าประทับใจที่สุด”

Downtown Wilkes-Barre Touchdown Club ยังมอบรางวัล John J. Chwalek NCAA National Championship Trophy ให้กับ Mount Union College (OH) ถ้วยรางวัล

ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร PNC ผู้ช่วยโค้ช Paul Gulling รับรางวัลในนามของหัวหน้าโค้ช Larry Kehres Purple Raiders เข้าสู่รอบตัดเชือกในฐานะเมล็ดพันธุ์หมายเลข 1

หลังจากคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาโอไฮโอติดต่อกันเป็นครั้งที่สิบติดต่อกัน The Raiders เอาชนะ Bridgewater College เพื่อคว้าแชมป์ Amos Alonzo Stagg Bowl และคว้าแชมป์ Division III National Championship สมัยที่ 6 อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน (’93, ’96, ’97, ’98, ’00 และ ’01) และชัยชนะ 82 ใน 83 เกมล่าสุดที่เล่น

สโมสรได้มอบรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าที่สุดในการประชุมมิดเดิลแอตแลนติกให้แก่ผู้เข้ารอบสุดท้ายของ Melberger จิม โจนส์และไมค์ โคลแมน ทั้งคู่จากมหาวิทยาลัย Widener; ผู้เล่น

แนวรุกแห่งปีให้กับ Tim Deasey, Lycoming College; ผู้กำกับเส้นที่น่ารังเกียจแห่งปีให้กับ Joe Corbet, King’s College; ผู้เล่นฝ่ายรับแห่งปีของรัสเซลล์ เบนดิตต์, วิทยาลัยอัลไบรท์; ผู้กำกับเส้นแนวรับแห่งปี ให้กับ Ryan Rupprecht, Lycoming College; และโค้ชแห่งปีของ Bill Zwaan จากมหาวิทยาลัย Widener

สโมสรยังมอบรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัล Presidents’ Athletic Conference อีกด้วย – โค้ชแห่งปี John Banaszak จาก Washington and Jefferson College และผู้เล่นทรงคุณค่า Brian Dawson จาก Washington และ Jefferson College

สำหรับการประชุมฟุตบอล Centennial เจมี่ “บู” แฮร์ริส วิทยาลัยเวสเทิร์น แมริแลนด์เป็นผู้เล่นแนวรุกแห่งปีและเจสัน วิงเอิร์ตจากวิทยาลัยเวสเทิร์นแมริแลนด์ก็ได้รับรางวัลนักเตะแนวรับแห่งปีด้วย Downtown Wilkes-Barre Touchdown Club ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เพื่อส่งเสริมและยกย่องนักเรียน-นักกีฬาและโค้ชของฟุตบอล Division III

โนเกียประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการหลายบริการยุคหน้าของ Nokia D500 Nokia D500 เป็นโหนดการเข้าถึงที่มีความจุสูงและรองรับอนาคต ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเริ่มเปลี่ยนจากเครือข่ายการเข้าถึงหลายรายการในปัจจุบันไปเป็นสถาปัตยกรรมเครือข่าย ALL-IP

Nokia D500 ช่วยให้ผู้ให้บริการไม่เพียงแต่นำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น แต่ยังช่วยให้การลงทุนในการเข้าถึงบรอดแบนด์ของผู้ให้บริการที่รองรับอนาคต

Nokia D500 นำเสนอความจุแบ็คเพลน ทรูพุต ความสามารถในการปรับขยาย การสนับสนุนหลายบริการ และการอัพเกรดอย่างราบรื่นจาก ATM เป็น IP เพื่อรองรับแผนวิวัฒนาการเครือข่าย

ของผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการและผู้ให้บริการจะสามารถแนะนำบริการเสียงและมัลติมีเดีย เช่น Video on Demand, Pay per View, เกมแบบโต้ตอบ, การประชุมทางวิดีโอ, ทีวีออกอากาศตามเวลาจริง, ทีวีแบบโต้ตอบ และเสียงสตรีมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการสามารถพัฒนาเครือข่ายของตนเป็น IP เพื่อให้รองรับบริการใหม่ที่กล่าวถึงข้างต้นโดยมีต้นทุนต่ำกว่าที่เป็นไปได้ด้วยการใช้งานเครือข่ายปัจจุบันโดยอิงจาก ATM

Mark Slater รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ Nokia กล่าวว่า “D500 ของ Nokia มอบความสมดุลของประสิทธิภาพ ความหนาแน่น และความสามารถในการปรับขยายที่น่าดึงดูด

ที่สุดในอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการสามารถปรับขนาดเครือข่ายของตนได้อย่างแท้จริงสำหรับการจัดเตรียมจำนวนมากของสมาชิกหลายพันคน” ระบบบรอดแบนด์, โนเกีย

“ในทางปฏิบัติ D500 หนึ่งเดียวจะสามารถให้บริการบ้านพักอาศัยหลายร้อยหลังพร้อมบริการวิดีโอ เสียง และข้อมูลเต็มรูปแบบไปยังทีวีและพีซี หรือให้บริการบ้านพักอาศัยมากถึง 912 หลัง

พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่อัตรา 10 เท่า ประมาณสองเท่าของความหนาแน่นของผู้นำตลาด Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) ในปัจจุบัน” สเลเตอร์กล่าวเสริม

เพื่อให้ผู้ให้บริการพัฒนาไปสู่การเข้าถึงบรอดแบนด์แบบ IP-centric และบริการมัลติมีเดียส่วนบุคคลอย่างแท้จริง Nokia D500 จะรองรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น IP Multicast และ IGMP

ซึ่งจะช่วยปรับปรุงบริการ DSL อย่างเต็มรูปแบบ (Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), Single Pair High-Speed ​​Digital Subscriber Line (G.SHDSL) และ Very High Bit Rate Digital Subscriber Line (VDSL)

Nokia D500 มีสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการการรับส่งข้อมูลในอนาคตที่สร้างขึ้นจากบริการข้อมูล เสียง และวิดีโออย่างเต็มรูปแบบจาก สมาชิก การเน้นการออกแบบช่วยให้

มั่นใจถึงอายุเศรษฐกิจในระยะยาวของระบบในเครือข่าย IP จึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รุ่นต่อไป ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถปรับใช้โซลูชัน D500 ได้อย่างมั่นใจในการลงทุนเครือข่ายในระยะยาว

แพลตฟอร์มดังกล่าวมีพอร์ตที่มีความหนาแน่นสูงถึง 912 พอร์ตต่อชั้นวาง โดยรองรับพอร์ตได้มากถึง 2,736 พอร์ตต่อแร็คขนาด 7 ฟุต นอกเหนือจากความสามารถ IP ขั้นสูงแล้ว ยังทำให้

แตกต่างจากการเข้าถึงมัลติเพล็กเซอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ด้วยโซลูชันไซต์ระยะไกล ผู้ใช้มากกว่า 250 รายที่เชื่อมต่อกับตู้เดียวหรือการติดตั้งชั้นใต้ดิน สามารถรับแบนด์วิดท์หลายเมกะบิตได้ ทำให้ช่องวิดีโอสูงสุดสามถึงหก Mbit/s ต่อผู้ใช้หนึ่งราย

ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการสามารถรองรับกลยุทธ์ บริการ “ออกสู่ตลาด” ที่หลากหลาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และแผนวิวัฒนาการเครือข่าย มั่นใจในความรู้ที่ว่าการลงทุนในแพลตฟอร์ม

Nokia D500 จะเป็นระยะยาวอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม – ความสามารถด้านบริการหลายด้านชั้นนำ ความจุแบ็คเพลน ความหนาแน่นของสาย การรองรับหลายโปรโตคอล และการอัปเกรดที่ราบรื่น

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือ

และเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ บรอดแบนด์และไอพี การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

FAIRLESS HILLS, Pa., 23 ม.ค. 2545 (PRIMEZONE) — Digital Descriptor Systems, Inc. (OTCBB:DDSI) นักออกแบบชั้นนำและผู้ทำการตลาดระบบภาพดิจิทัลสำหรับ

ตลาดความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง ประกาศว่าบริษัทได้แต่งตั้ง Anthony Shupin, Vincent Moreno, Michael J. Pellegrino และ Robert Gowell เป็นคณะกรรมการบริษัท

Mr. Garrett U. Cohn ประธานและ CEO ของ DDSI กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะเพิ่ม Mr. Moreno และ Mr. Shupin เข้าเป็นคณะกรรมการของบริษัท เนื่องจากภูมิหลังด้านการ

ตลาดและการพัฒนาทางเทคนิคที่ผสมผสานกับประสบการณ์กว่า 50 ปี ผมหวังว่าจะได้รับมากขึ้น คณะกรรมการที่แข็งขันในด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ การพัฒนา และการระดมทุนสำหรับบริษัท”

ปัจจุบัน นายโมเรโนเป็นประธานของ PayPlus Software, Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนให้กับตลาดองค์กรนายจ้างมืออาชีพ และเคยเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับประเทศมาก่อน เขายังดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายเทคโนโลยีที่ ADP เป็นเวลา 13 ปี

ภูมิหลังของ Mr. Shupin รวมถึงผู้บริหารระดับสูงกว่า 20 ปี รวมถึง Deloitte Consulting ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศที่ Space Imaging LP เขายังดำรงตำแหน่ง

รองประธานฝ่ายขายและการตลาดที่ Remark Industries ซึ่งทำการตลาดและผลิตลอตเตอรีออนไลน์ อุปกรณ์เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ , อุปกรณ์ตรวจติดตามและวิเคราะห์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

คุณ เว็บแทงบาคาร่า เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ DDSI คุณโกเวลล์มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในฐานะนักลงทุนและสมาชิกคณะกรรมการคนก่อนๆ มาเกือบสามปีแล้วคณะกรรมการยังได้รับการลาออกของ Ms. Myrna Marks-Cohn, PhD. คณะกรรมการบริษัทขอบคุณเธอที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทตลอดหลายปีที่ผ่านมา

DDSI พัฒนา ทำการตลาด ดำเนินการ และสนับสนุนแอปพลิเคชันรูปภาพแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรด้านความยุติธรรมทางอาญา ด้วยลูกค้ามากกว่า

1,000 รายทั่วโลก DDSI เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านภาพชั้นนำของอุตสาหกรรม ลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยรัฐ เมือง เทศมณฑล ราชทัณฑ์ ความยุติธรรม และหน่วยงานด้านความ

ปลอดภัยสาธารณะ นอกเหนือจากตลาดความยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน DDSI กำลังแนะนำเทคโนโลยีของตนในตลาดการค้าอื่นๆ เช่น การเงิน การควบคุมการเข้าถึง และอุตสาหกรรมการระบุตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ Digital Descriptor Systems, Inc. ตั้งอยู่ในเมืองแฟร์เลส ฮิลส์ รัฐเพนซิลเวเนีย ที่อยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตwww.ddsi-cpc.com

ยกเว้นเรื่องในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ เรื่องที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วน

บุคคลปี 2538 นักลงทุนควรเตือนว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนถึงข้อสันนิษฐานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกำหนดการติดตั้งและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และ

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและโอกาสของ Digital Descriptor Systems, Inc. และทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจาก

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงเงินทุนที่เพียงพอสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและ ข้อกำหนดด้านการเงินอื่นๆ ของ Digital Descriptor Systems, Inc. การยอมรับของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการแข่งขันในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ESPOO, ฟินแลนด์, 30 มกราคม – การตลาดบนมือถือมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารการตลาดที่เป็นที่ปรารถนามากที่สุด นักการตลาดมือถือสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าของอุปกรณ์มือถืออย่างมากโดยไม่ทำให้ผู้บริโภคแปลกแยกหรือทำผิดกฎหมายได้อย่างไร?

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการตลาดที่จะต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ในเวลาที่เหมาะสม สถานที่ที่เหมาะสม ในการส่งเสริมการขายของพวกเขา

เพื่อช่วยนักการตลาดมือถือคิดค้นโปรแกรมที่สร้างผลกำไรให้กับผู้โฆษณาและมีคุณค่าสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก TheFeature.com ขอเสนอเคล็ดลับต่อไปนี้ต้องการไม่ใช่ / ไม่ใช่สแปม – อย่าไปสนใจสแปม ให้ผู้สนใจ “เลือก” (เช่น ลงทะเบียน) เพื่อรับข้อความของคุณ และปล่อยให้คนอื่นอยู่คนเดียว

ประหยัดเวลา / ฆ่าเวลา – เสนอบางสิ่งที่จะช่วยประหยัดเวลาหรือป้องกันผู้คนจากความเบื่อหน่าย ทิศทางมือถือประหยัดเวลา เกมมือถือฆ่ามัน หากคุณไม่สามารถทำให้ตัวเองมีประโยชน์ อย่างน้อยก็ให้ความบันเทิง

สื่อใหม่ / ข้อความเก่า – สื่อมือถือเป็นของใหม่ การตลาดไม่ใช่ สิ่งที่คุณนำเสนอ ต้องแน่ใจว่ามี ROA ที่จับต้องได้ – กลับมาได้รับความสนใจ – สำหรับผู้ใช้ของคุณมีความเกี่ยวข้อง /

ไม่ซ้ำซ้อน – การตลาดบนมือถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้อง ความสนใจของผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้และเข้าใจความต้องการ ความต้องการ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ และเล่นกับพวกเขา

เป็นบริบท / ไม่เงอะงะ – โฆษณาต้องปรากฏในบริบทของบริการหรือความบันเทิงที่นำเสนอ ให้สิ่งที่มีค่า ไม่ใช่แค่โฆษณาที่ระเบิดใส่ผู้คนสนิทสนม / ไม่แอบอ้าง – อุปกรณ์พกพามีขนาดเล็ก หากคุณสามารถทำให้ผู้คนโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณในพื้นที่เล็กๆ นั้นได้ การระลึกถึงแบรนด์นั้นยิ่งใหญ่มาก

สอดคล้อง/ไม่สับสน – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันของคุณสามารถเข้าถึงได้และปรับแต่งได้ผ่านจุดติดต่อลูกค้าหลายจุด: เว็บ, WAP, SMS หรือศูนย์บริการ ผู้คนควรสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์การเลือกรับจากอุปกรณ์ใดก็ได้

มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเวทีการตลาดแบบเคลื่อนที่? ติดตามรายงานต้นฉบับ มุมมอง การวิเคราะห์ และการอภิปรายที่ครอบคลุมด้านการตลาดบนมือถือที่ www.thefeature.com ตลอดทั้งสัปดาห์

TheFeature.com (www.thefeature.com) ของ Nokia ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัล เป็นพื้นที่การคิดชั้นนำของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมารวม

ตัวกันเพื่อเรียนรู้และหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรม และแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของมือถือ ได้รับเลือกให้เป็น Editor’s Choice โดย www.3g.co.uk, Wireless Week, Popular Science และ Smart Money ทำให้ TheFeature.com ได้รับชื่ออย่างรวดเร็วในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมไร้สาย

ความคิดเห็นและความคิดเห็นที่แสดงบน TheFeature.com เป็นเพียงผู้เขียนและพันธมิตรด้านเนื้อหาเท่านั้น และไม่ใช่คำแถลงอย่างเป็นทางการจาก Nokia หรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือบริษัทในเครือใดๆ

(เฮลซิงกิ, 6 กุมภาพันธ์ 2545) Nokia และ Macromedia, Inc. ประกาศในวันนี้ว่า Macromedia Flash Player จะรวมเข้ากับ Nokia Mediaterminal ซึ่งเป็นอุปกรณ์อินโฟเทนเมนท์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รวมการออกอากาศวิดีโอดิจิทัล (DVB) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ วิดีโอส่วนตัวอย่างราบรื่น เทคโนโลยีเครื่องบันทึก (PVR) และการเล่นเกม

ข้อเสนอล่าสุดในตระกูลผลิตภัณฑ์ของ Nokia ที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน – Nokia Mediaterminal – เปลี่ยนทีวีสำหรับครอบครัวให้กลายเป็นศูนย์รวมความบันเทิง

แบบมัลติฟังก์ชั่น และเป็นผลิตภัณฑ์คอนเวอร์เจนซ์ดิจิตอลตัวแรกของ Nokia สำหรับบ้าน รวมฟังก์ชันทั้งหมดของโทรทัศน์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตไว้ในแพลตฟอร์มความบันเทิงภายในบ้านและใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สเช่น Linux

การทำงานร่วมกันระหว่าง Macromedia และ Nokia ทำให้สมาชิกนักออกแบบและนักพัฒนามากกว่าหนึ่งล้านคนของชุมชนนักพัฒนา Macromedia Flash สามารถใช้ประโยชน์จากทักษะ

ที่มีอยู่เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนใครสำหรับสภาพแวดล้อมความบันเทิงภายในบ้านของ Nokia Macromedia Flash Player นำเสนอไคลเอนต์ที่สมบูรณ์ที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม

ด้วยเอฟเฟกต์กราฟิกขั้นสูง การเล่นเสียง MP3 และการโต้ตอบที่ซับซ้อนทำให้สามารถปรับใช้เนื้อหาและแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ด้วยการเสริมความสามารถของ Nokia Mediaterminal

ในการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าดึงดูด Macromedia Flash ช่วยให้สามารถส่งมอบแอพพลิเคชั่นและบริการที่หลากหลาย รวมถึงโฆษณาเชิงโต้ตอบ คู่มือการเขียนโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ และบริการเชิงพาณิชย์ส่วนบุคคลโดยตรงไปยังผู้บริโภคในห้องนั่งเล่น

Hanno Narjus ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์ Mediaterminal ของ Nokia Home Communications กล่าวว่า “แพลตฟอร์มความบันเทิงภายในบ้านของ Nokia Mediaterminal

ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับและโต้ตอบอย่างราบรื่นกับสตรีมข้อมูลดิจิทัลที่ล้อมรอบพวกเขา “การผสาน Macromedia Flash เข้ากับ Nokia Mediaterminal จะทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหา บริการ และแอพพลิเคชั่นชั้นนำต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ ทำให้การใช้ชีวิตที่สนุกสนาน สะดวก และเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีเป็นไปได้ในท้ายที่สุด”

“ด้วย Macromedia Flash Player บน Nokia Mediaterminal แบบเปิดมาตรฐาน Macromedia และ Nokia ช่วยให้นักพัฒนาและผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลมีวิธีการเขียนที่รวดเร็วและนำ

เสนอเนื้อหาและแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายแก่ผู้บริโภคในราคาประหยัด” Peter Meechan รองประธาน Macromedia “ความเก่งกาจของเครื่องมือสร้าง Macromedia Flash ช่วยให้ผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลสามารถนำเสนอเนื้อหาแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและแตกต่างจากผู้ให้บริการเนื้อหา”

ปัจจุบัน Nokia Mediaterminal มีให้บริการในสวีเดน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mediaterminal โปรดไปที่ http://www.nokia.com/multimedia/mediaterminal.html

Macromedia Flash Player บน Nokia Mediaterminal จะถูกนำเสนอที่บูธนิทรรศการของ Macromedia ที่ Milia 2002 ในเมือง Cannes ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2545

Macromedia (NASDAQ: MACR) มีความหลงใหลในสิ่งที่เว็บสามารถเป็นได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลช่วยให้นักออกแบบและนักพัฒนาสามารถสร้างและมอบประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจที่สุดบน

เว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดใช้งานแอปพลิเคชันธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Macromedia ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโก มีพนักงานมากกว่า 1,400 คนทั่วโลก และพร้อมให้บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ www.macromedia.com

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือ

เว็บแทงบาคาร่า และเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

BEVERLY HILLS, Calif., 6 ก.พ. 2002 (PRIMEZONE) — ในงานแถลงข่าวที่ Le Meridien ที่ Beverly Hills, Juergen Bartels ซีอีโอของ Le Meridien Hotels

อธิบายว่า Stephanie Abrams ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกล่าวถึงอะไร ” กลยุทธ์สุดเจ๋งของเขาในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โครงการที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดตั้ง

อยู่บนความจริงง่ายๆ” Abrams กล่าว “และ Bartels ได้เน้นอย่างชัดเจนในกุญแจสำคัญ: แสดงตัวแทนท่องเที่ยวและลูกค้าของพวกเขาว่า Le Meridien รักพวกเขาและปลูกฝังความ

สัมพันธ์นั้นเพื่อที่พวกเขา รักเลอ เมอริเดียนด้วย เมื่อมีการระบุภารกิจอย่างชัดเจน ทุกการกระทำ กิจกรรม โปรแกรม และบริการจะเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน” Abrams กล่าว

“Cool” เป็นชื่อของเกมสำหรับ Le Meridien Hotels ซึ่งชี้ให้เห็นถึงมรดกของฝรั่งเศสในด้านความสง่างาม เสน่ห์ และ “joie de vivre” Bartels ยังคงใช้ห้อง “ศิลปะและ

เทคโนโลยี” ของเขาต่อไปทั่วโลก โดยมอบพื้นที่สำหรับนั่งเล่นและนอนพร้อมเวิร์กสเตชันในห้องสำหรับนักเดินทางที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้วยพอร์ตข้อมูล ข้อความเสียง โทรศัพท์ไร้สาย

แฟกซ์ และพื้นที่ทำงานที่เพียงพอ พร้อมห้องประชุมในตัว /โต๊ะรับประทานอาหาร จอพลาสม่า 42 นิ้ว ที่ติดตั้งอยู่ในศูนย์รวมความบันเทิงภายในห้องพัก และ “ศิลปะแบบที่คุณอยากเห็นบนผนังห้องของคุณจริงๆ!” Abrams กล่าวเสริม

Bartels อธิบายว่าการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างแท้จริงกับชุมชนตัวแทนการท่องเที่ยวและกับลูกค้าที่มีคุณค่าของพวกเขาคือความมุ่งมั่นที่สำคัญในส่วนของพนักงานโรงแรม Le

Meridien ทุกคนทั่วทั้งองค์กร จุดสนใจของพนักงานทุกคนครอบคลุมวลีภาษาฝรั่งเศส “Oui, Avec plaisir” Abrams ตั้งข้อสังเกตว่า “อีกครั้งหนึ่งที่ความเรียบง่ายของแนวคิด ในการตอบสนองต่อทุกความต้องการของตัวแทนท่องเที่ยวและทุกๆ คำขอของแขก เป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับอย่างสง่างามแบบฝรั่งเศส ‘ด้วยความยินดี'”

Abrams เข้าร่วมการประชุมในนามของ The Travel Authority และกลุ่มบริษัท CMA ของตัวแทนการท่องเที่ยวกว่า 2,000 แห่ง ได้แสดงความกระตือรือร้นต่อ Bartels ที่ไม่ใช่แค่

โปรแกรมที่เป็นมิตรต่อตัวแทน แต่สนับสนุนตัวแทน รวมถึงโปรแกรมตัวแทนการท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Le Guest Book ตัวแทนด้านการท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Le สมุดเยี่ยมที่เว็บไซต์ห่วงโซ่ของwww.lemeridien.com

“Bartels ได้เปิดประตูซึ่งให้ลมที่พัดผ่านเข้ามา” Abrams อธิบาย “เขาได้มุ่งเน้นไปที่แก่นแท้ของความสำเร็จและการเติบโตโดยนำผลิตภัณฑ์เลอ เมอริเดียนไปสู่ระดับใหม่ในโลกของ ‘บูติ

กสุดเท่’ ด้วยการฝึกอบรมทีมงานระดับโลกเพื่อผสานแนวคิดของการบริการจากใจและ ‘ด้วยความยินดี’ และด้วยการทำความเข้าใจและสนับสนุนชุมชนตัวแทนท่องเที่ยวในขณะที่เรารู้ว่าเจ้า

หน้าที่ของ Le Meridien ในไม่ช้าจะสวมกระดุมแบบสปอร์ตที่พูดว่า ‘Oui, Avec Plaisir’ ฉันเดาว่าอีกไม่นานตัวแทนการท่องเที่ยวจะสวมกระดุมที่พูดว่า ‘J’aime Le Meridien!'” Abrams สรุป

สเตฟานี เอบรามส์www.sabrams.com ที่มีมากกว่ายี่สิบปีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการเสนอชื่อซ้ำแล้วซ้ำอีกในรายชื่อ “100 ผู้หญิงที่มีอำนาจ

มากที่สุดในการเดินทาง” ของนิตยสาร Travel Agent Abrams ได้รับการยกย่องจากผลงานของเธอในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยได้รับรางวัล Travel Achievement Awards อัน

ทรงเกียรติจากนิตยสาร Travel Weekly สำหรับแคมเปญประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม การส่งเสริมการตลาดยอดเยี่ยม และโฆษณาทางวิทยุยอดเยี่ยม เธอเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการที่

ปรึกษาของ Dollar Rent a Car, Amadeus Global Distribution System International and Domestic Advisory Boards, Hong Kong Tourism Authority,

The American Society of Travel Agents Council of Travel Marketing Organisation และ the International Affairs Committee of the International Franchise Association .

สตอกโฮล์ม สวีเดน 6 ก.พ. 2545 (PRIMEZONE) — AU-System และ BlueFactory ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มบริการมือถือ GARBO ข้อตกลงนี้หมายความว่า AU-System เป็นพันธมิตรที่แนะนำสำหรับการผสานรวมและการสนับสนุนของแพลตฟอร์ม ซึ่ง AU-System จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายด้วย

ข้อตกลงดังกล่าวจะเสริมสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วระหว่างทั้งสองบริษัท BlueFactory และ AU-System เคยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม ASP สำหรับเกมมือถือที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น Tele2 และ Europolitan Vodafone

“ความเชี่ยวชาญชั้นนำของ AU-System ในด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และประสบการณ์อันยาวนานในการทำงานให้กับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ ทำให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตร

ด้านการรวมระบบที่เหมาะสมอย่างสูงสำหรับ GARBO” John Wennerstrom จาก BlueFactory กล่าว “เมื่อใช้ร่วมกับ AU- System เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเพื่อการพัฒนาและกระจายบริการมือถืออย่างมีประสิทธิภาพ”

GARBO ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถกระจายบริการมือถือจากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันไปยังสมาชิกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ได้รับการชำระเงินสำหรับผู้ติดต่อที่เป็นสื่อกลางทุกครั้ง

ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงบริการมือถือล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการ ผู้ให้บริการเนื้อหาและผู้ให้บริการยังสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อเสนอและรับการชำระเงินสำหรับบริการโดยไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลระบบและการออกใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้ปลายทาง

Anders Gymnander ผู้จัดการหน่วยธุรกิจของ AU-System กล่าวว่า “ด้วย GARBO เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จแก่ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงบริการมือถือล่าสุดทั้งหมดได้อย่างคุ้มค่า” “การแก้ปัญหาเรื่องการกระจายบริการและการนำเสนอเนื้อหาที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ในโทรศัพท์มือถือจะช่วยให้ตลาดบริการมือถือเติบโตเร็วขึ้น”

แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานรวมกับระบบสนับสนุนที่มีอยู่ของผู้ให้บริการได้อย่างง่ายดาย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่และในอนาคต เช่น SMS, WAP, การกำหนดตำแหน่ง, Java และ 3G

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัททั้งหมดในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือแต่ละราย AU-System คือที่ปรึกษาด้านอินเทอร์เน็ตบนมือถือชั้นนำ บริษัทยังให้บริการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านบริษัทในเครือ SandbergTrygg ลูกค้ารายใหญ่ ได้แก่ Ericsson, Comneon, Telia, Volvo, Nordea และ Motorola AU-System ก่อตั้งขึ้นใน

ปี 1974 และมีพนักงานประมาณ 1,000 คนในสวีเดน สหราชอาณาจักร อิตาลี สหรัฐอเมริกา ไทย และสิงคโปร์ AU-System อยู่ในรายการ Attract40 ของ Stockholmsborsen ภายใต้สัญลักษณ์ AUS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.ausystem.com

เป็นผู้นำตลาดในสวีเดนแล้ว BlueFactory ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำด้านความบันเทิงแบบโต้ตอบบนมือถือในยุโรป BlueFactory นำเสนอเทคโนโลยีที่เปิดใช้งานไร้สาย ซอฟต์แวร์ และแอพพลิ

เคชั่นความบันเทิงโดยอิงจากเทคโนโลยีที่มีอยู่และในอนาคต (SMS, WAP, WIG, เว็บ, ตำแหน่งและ Bluetooth) ปัจจุบัน BlueFactory มีสำนักงานในสตอกโฮล์มและฮ่องกง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.bluefactory.com

โตรอนโต 14 ก.พ. 2545 (PRIMEZONE) — FirstBingo.com (OTCBB:FBGO) ยินดีที่จะประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกับ CANOE.CA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Netgraphe Inc. ซึ่ง

เป็นบริษัทในเครือ Quebecor ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 CANOE.CA จะโปรโมตเกม TriviaBingo ของ FirstBingo โดยใช้สื่อโฆษณาที่หลาก

หลาย ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ CANOE.CA และแคมเปญส่งเสริมการขายที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ Sun Media Corporation แคมเปญการตลาดเริ่มต้นนี้มีกำหนดระยะเวลาหกสัปดาห์

“ข้อตกลงนี้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับ FirstBingo และแน่นอนว่าเป็นโอกาสพิเศษสำหรับ FirstBingo ในการแสดงเกม TriviaBingo การเป็นพันธมิตรกับ CANOE.CA รวมกับการ

เปิดเผยแคมเปญหนังสือพิมพ์ Sun Media ระดับประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเราเท่านั้นและจะ นำไปสู่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย” Richard Wachter ประธานบริษัทให้ความเห็น

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโครงการนี้ เนื่องจากจะทำให้ FirstBingo และเกม TriviaBingo มีโอกาสที่จะตรวจสอบการตอบสนองที่เกิดจากแคมเปญบรรจบกันระดับประเทศ

(หนังสือพิมพ์ – อินเทอร์เน็ต) แคมเปญนี้จะให้ข้อมูลอันล้ำค่าเพื่อช่วยเราในการเจรจาอย่างต่อเนื่องกับ ผู้โฆษณาระดับชาติจำนวนหนึ่งและจะแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบทางการตลาดของ

Advergaming และการบรรจบกัน แคมเปญ CANOE.CA ไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ในอนาคตของการแสดงแบรนด์ระดับประเทศดังกล่าวคาดว่าจะสร้างรายได้จำนวนมากสำหรับ ของบริษัท” นายวอคเตอร์กล่าว

ด้วยการแจกของรางวัลมากกว่า $25,000.00 ผู้เล่นบนอินเทอร์เน็ตเกม TriviaBingo จะสามารถทดสอบความรู้ของพวกเขาและเล่นเพื่อรับรางวัลมากมาย จะมีการมอบรางวัลทุกชั่วโมง

ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญหกสัปดาห์ นอกจากนี้ การ์ด TriviaBingo ที่กรอกครบถ้วนแต่ละใบยังให้สิทธิ์แก่ผู้เล่นในการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่

CANOE เป็นเครือข่ายเว็บไซต์เนื้อหาชั้นนำของแคนาดา แหล่งกำเนิดของ SLAM!Sports, Jam!Showbiz, CNEWS, C-Health, WebfinMoney, Travel, Lifewise, บ้านและสวน,

ClassifiedExtra.ca และ AUTONET.CA CANOE ดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 6 ล้านคนต่อเดือนมายังเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ยังมีหนังสือพิมพ์ Sun Media รวมถึงหนังสือพิมพ์ Sun chain ในโตรอนโต, คาลการี, เอดมันตัน, วินนิเพกและออตตาวา และหนังสือพิมพ์ลอนดอนฟรี

บริการต่างๆ รวมถึงรายการภาพยนตร์และรายการทีวีระดับประเทศ การจองการเดินทางออนไลน์ สภาพอากาศ ดูดวง และอื่นๆ เครือข่าย CANOE ซึ่ง Netgraphe เป็นเจ้าของทั้งหมด รวมถึง Canoe.qc.ca, InfiniT.com, La Toile du Quebec, Webfin.com, Multimedium.com Megagiciel.com, Jobboom.com และ Matchcontact.com

Sun Media Corporation เป็นเครือข่ายหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในแคนาดา กลุ่มนี้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันรายใหญ่ 8 ฉบับ ครอบคลุมตลาดในเมืองที่ใหญ่ที่สุด 8 แห่งจาก 10 แห่งของประเทศ Sun Media Corporation เป็นแผนกหนึ่งของสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Quebecor Inc. (TSE:QBRa.TO)

FirstBingo.com เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการผลิตคุณสมบัติ Advergaming และมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมทางอินเทอร์เน็ตที่น่าตื่นเต้นและรายการเกมทางโทรทัศน์ที่เรียกว่า

TriviaBingo บริษัทได้รวมเอาแง่มุมการทดสอบทักษะของเรื่องไม่สำคัญเข้ากับความตื่นเต้นและความนิยมของเกมบิงโกที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลก ผู้ใช้เว็บไซต์ ( www.firstbingo.com ) สามารถแข่งขันเพื่อชิงรางวัลมากมาย

คำเตือนสำหรับนักลงทุนเนื่องจากข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและไม่ได้อิงจากข้อเท็จจริงในอดีต เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

และความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ซึ่งรวมถึง: การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยการแข่งขันโดยทั่วไป และความสามารถของบริษัทในการดำเนินรูปแบบธุรกิจและแผนกลยุทธ์

Nokia (NYSE: NOK) และ Texas Instruments Incorporated (NYSE: TXN ) (TI) ประกาศว่าพวกเขาจะนำเสนอแพลตฟอร์มอ้างอิงแบบเปิดและอิงมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยผสมผสานแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เทอร์มินัล Series 60 ของ Nokia และ SDK ของนักพัฒนา ( Software Development Kit),

แพลตฟอร์มอ้างอิงและชุดเครื่องมือการพัฒนาที่ใช้โปรเซสเซอร์ OMAP ของ TI และระบบปฏิบัติการ Symbian แพลตฟอร์มอ้างอิงแบบเปิดที่ใช้ Series 60 เหล่านี้จะได้รับการจัดส่งเป็น

โซลูชันที่พร้อมสำหรับการผลิตและการรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แพลตฟอร์มอ้างอิงสมาร์ทโฟนแบบสมบูรณ์ที่ใช้ Series 60 รุ่นแรกคาดว่าจะวางจำหน่ายในไตรมาสที่สามของปี 2545

แพลตฟอร์มอ้างอิงที่สมบูรณ์จะช่วยให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสามารถแนะนำสมาร์ทโฟน 2.5 และ 3G ระดับแนวหน้าที่มีการบูรณาการ ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน

ระดับสูง โซลูชันนี้มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงและจะช่วยลดเวลาในการออกสู่ตลาดได้อย่างมาก การเปิดกว้างและความสามารถในการปรับขนาดของแพลตฟอร์มอ้างอิง ตลอดจนเงื่อนไขการ

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอร์สโค้ดของแพลตฟอร์ม Series 60 แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตของ Nokia จะสร้างความมั่นใจเป็นพิเศษให้กับผู้ผลิตที่ต้องการรักษาความปลอดภัยในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระยะยาว

แพลตฟอร์มอ้างอิงแบบเปิดโดย Nokia และ TI จะสนับสนุนเทคโนโลยีไร้สายที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสามารถเลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนได้ แพลตฟอร์มอ้างอิงจะกระตุ้นนวัตกรรมและการเติบโตที่แข็งแกร่งของแอปพลิเคชันและบริการมือถือที่ทำงานร่วมกันได้

ดังนั้นจึงสนับสนุนหลักการสำคัญของ Open Mobile Architecture Initiative แพลตฟอร์มอ้างอิงแบบเปิดยังจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเขียน ทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของแอปพลิเคชันแบบ end-to-end บนแพลตฟอร์มที่ผสานกันและปรับให้เหมาะสมที่สุดได้

แพลตฟอร์ม Series 60 เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เทอร์มินัลสำหรับสมาร์ทโฟนที่ Nokia อนุญาตให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายอื่นเป็นผลิตภัณฑ์ซอร์สโค้ด ผู้ผลิตจะสามารถรวมแพลตฟอร์ม

Series 60 เข้ากับการออกแบบโทรศัพท์ของตนเองที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Symbian แพลตฟอร์ม Series 60 ประกอบด้วยการท่องเว็บบนมือถือ การส่งข้อความมัลติมีเดีย และการ

ดาวน์โหลดเนื้อหา ตลอดจนโฮสต์ของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแอปพลิเคชันโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สมบูรณ์และปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Symbian ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์มือถือขั้นสูงที่เปิดใช้งานข้อมูลได้

“แพลตฟอร์ม Series 60 รองรับเทคโนโลยีที่เปิดใช้งานที่สำคัญ เช่น XHTML, MMS (Multimedia Messaging Service) และ Java(TM) เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกันได้

ระหว่างอุปกรณ์มือถือ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่แตกต่างกัน และเนื้อหา ความร่วมมือระยะยาวของเรากับ TI ได้ส่งผลให้รูปแบบใหม่นี้ แพลตฟอร์มการออกแบบอ้างอิงที่รวม Series 60

เข้ากับโปรเซสเซอร์ OMAP ของ TI ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้รับโซลูชันที่ดีที่สุดในอนาคตของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีการแข่งขันสูงและมีความสามารถในการแข่งขันสูงสำหรับตลาดบริการมือถือระดับโลกอย่างแท้จริง” Pertti กล่าว Korhonen รองประธานอาวุโส ซอฟต์แวร์มือถือ Nokia

แพลตฟอร์มอ้างอิงฮาร์ดแวร์ใช้โปรเซสเซอร์แอปพลิเคชัน OMAP ของ TI และโซลูชันโมเด็ม 2.5G GPRS ชั้นนำของอุตสาหกรรมของ TI ซึ่งรวมถึงเบสแบนด์ดิจิทัล อุปกรณ์อะนาล็อกและ

RF ที่ใช้ DSP โซลูชันซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์พร้อมสแต็คโปรโตคอล ตลอดจนสภาพแวดล้อมการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม โปรเซสเซอร์ OMAP ของ TI ให้ความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับซอฟต์แวร์ Series 60 ของ Nokia และระบบปฏิบัติการ Symbian ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันขั้นสูงในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

กิลเลส เดลฟาสซี รองประธานอาวุโส ผู้จัดการทั่วไปหน่วยธุรกิจเทอร์มินัลไร้สาย กล่าวว่า “การผสมผสานเทคโนโลยีจากผู้นำอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถืออย่าง Nokia และ TI ในโซลูชัน

เดียวที่พร้อมใช้งานจะช่วยส่งเสริมการเปิดตัวสมาร์ทโฟน 2.5 G ได้อย่างมีนัยสำคัญ” ,Texas Instruments “โซลูชันระบบที่สมบูรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานต่ำจะช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ที่เสนอโดยบริการ 2.5 และ 3G ได้อย่างเต็มที่”

แพลตฟอร์มอ้างอิงซึ่งจะสนับสนุนแบนด์วิธที่เข้มข้นและมัลติมีเดีย แอพพลิเคชั่นไร้สายที่หลากหลายจะใช้ประโยชน์จากโปรเซสเซอร์ OMAP ของ TI เพื่อเปิดใช้งานบริการต่างๆ เช่น การส่งข้อความมัลติมีเดีย การดาวน์โหลดวิดีโอและเสียงทางอินเทอร์เน็ต อีเมล การท่องเว็บแบบเรียลไทม์ การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เกม และบริการตามตำแหน่ง

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือ

และเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

Texas Instruments Incorporated เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและเทคโนโลยีแอนะล็อก ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เซมิคอนดักเตอร์แห่งยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากเซ

มิคอนดักเตอร์แล้ว ธุรกิจของบริษัทยังรวมถึงเซนเซอร์และการควบคุม และโซลูชันการศึกษาและการเพิ่มผลผลิต TI มีสำนักงานใหญ่ในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส และมีการดำเนินงานด้านการ

ผลิต การออกแบบ หรือการขายในกว่า 25 ประเทศ Texas Instruments มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ TXN ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่บนเว็บไซต์ที่ www.ti.com OMAP เป็นเครื่องหมายการค้าของ Texas Instruments Incorporated เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

โนเกียเผยโฉมโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในหมวดพรีเมี่ยม ที่รวมเอาความปราณีต สง่างาม และฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง Nokia 8910 ได้รับการออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสิ่งดีๆ ในชีวิต โดยผสมผสานกลไกและวัสดุชั้นเยี่ยมเข้ากับความสามารถของ GPRS และ Bluetooth Nokia 8910 มีกำหนดจะเริ่มจัดส่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2545

“ความหรูหราและดีไซน์ระดับพรีเมียมถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วย Nokia 8910 แนวคิดที่สง่างามไม่เหมือนใคร ผิวสัมผัสที่โฉบเฉี่ยว และฟังก์ชั่นการใช้งานระดับสูง ทำให้โนเกียโดดเด่นโดด

เด่นด้วยดีไซน์คุณภาพสูง ลายเส้นสะอาดตา และการตกแต่งระดับพรีเมียม เราเชื่อว่า Nokia 8910 จะเป็นไอคอนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่สำหรับผู้ที่มีรสนิยมที่เฉียบแหลมซึ่งชื่นชอบในคุณภาพและสไตล์” Eero Miettinen ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบกลุ่มของ Nokia Mobile Phones กล่าว

องค์ประกอบการออกแบบที่โดดเด่นที่สำคัญใน Nokia 8910 คือตัวเรือนไทเทเนียมที่น่าดึงดูดใจ Nokia 8910 เป็นโทรศัพท์ Nokia เครื่องแรกที่ใช้ไททาเนียมในตัวเครื่องด้านนอก ให้ความแข็งแรงน้ำหนักเบาและให้พื้นผิวที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม

การออกแบบของ Nokia 8910 ยังมีกลไกการเปิดแบบใหม่ที่ทำให้โทรศัพท์เลื่อนขึ้นด้านบน เผยให้เห็นปุ่มที่ทำด้วยโครเมียมอย่างมีสไตล์ แสงพื้นหลังสีขาวที่ซับซ้อนทำให้หน้าจอระดับสีเทามีความละเอียดสูง ให้ความคมชัดของภาพที่ดียิ่งขึ้น

มาพร้อมกับ WAP (Wireless Application Protocol) บน GPRS (บริการวิทยุแพ็คเก็ตทั่วไป) และเทคโนโลยี Bluetooth ทำให้ Nokia 8910 สามารถเชื่อมต่อกับบริการมือถือได้อย่างรวดเร็วและสะดวก บลูทูธยังให้ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นโดยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสาร ซิงโครไนซ์ และแบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ หน่วยความจำแบบไดนามิกที่จัดสรรพื้นที่อย่างชาญฉลาดสำหรับตำแหน่งในสมุดโทรศัพท์ได้ถึง 500 แห่งด้วยชื่อและหมายเลขที่หลากหลาย เสียงเตือนส่วน

บุคคลเพื่อระบุกลุ่มผู้โทรได้ง่าย คำสั่งเสียง การบันทึกเสียง และการโทร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการโทรออก โนเกีย 8910 ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ PC suite ที่มีแอพพลิเคชั่นมากมาย ซึ่งให้การซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน และรายการที่ต้องทำอย่างราบรื่น ตลอดจนการจัดการโปรไฟล์และข้อความ SMS จากพีซีที่เข้ากันได้ของผู้ใช้

บริการ Club Nokia: ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า และกราฟิก ดาวน์โหลดชุดเกมใหม่สำหรับ Snake II และสโนว์บอร์ด ส่งคะแนนเกมและแข่งขันกับสมาชิก Club Nokia คนอื่นๆ สร้างเสียงเรียกเข้าและกราฟิกของคุณเองบนเว็บไซต์ Club Nokia และเก็บไว้ในห้องสมุดส่วนตัวของคุณ

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือ

และเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

เนื้อหาภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมให้ใช้งานสำหรับเจ้าของโทรศัพท์ Nokia ใน Club Nokia แล้ว ผ่านข้อตกลงใบอนุญาตระยะยาวระหว่าง Universal Studios Consumer

Products Group และ Starcut ผู้รวบรวมเนื้อหาของบริการความบันเทิงภาพยนตร์บนมือถือของ Nokia ปัจจุบันให้บริการสำหรับสมาชิกคลับโนเกียใน 23 ประเทศในยุโรปและออสเตรเลีย โดยสามารถใช้บริการได้ที่ www.club.nokia.com ในช่วงปี 2545 ภาพยนตร์ของยูนิเวอร์แซลจะออกฉายในหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกา

สมาชิกคลับโนเกียจะสามารถดาวน์โหลดภาพกราฟิก เสียงเรียกเข้า ข้อความตัวอักษร (SMS) ข้อความรูปภาพ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และเกมมือถือที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ชั้นนำของยูนิเวอร์แซลกว่า 100 เรื่อง รวมถึง The Mummy Returns , The Mummy, ตอนจบของ Jurassic Park, Back to the Future และ Dr. Seuss’ How

the Grinch Stole Christmas ภาพยนตร์และรายการส่งเสริมการขายที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ และการเข้าถึงคลังภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ขนาดใหญ่ของ Universal จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับเนื้อหาความบันเทิงที่น่าสนใจมากมายสำหรับโทรศัพท์มือถือ Nokia ของตน

“บริการของ Starcut มอบโอกาสพิเศษให้กับ Universal และ Nokia ในตลาดเนื้อหาไร้สายระดับพรีเมียมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว” Tim Rothwell รองประธานอาวุโส ฝ่ายขายสินค้าและการตลาดของ Universal Studios Consumer Products Group กล่าว

Kevin Campbell รองประธานอาวุโสฝ่าย New Media Marketing ของ Universal Pictures กล่าวเสริมว่า “เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Starcut และ Nokia เพื่อแนะนำ

เนื้อหามือถือใหม่ ๆ อย่างมีกลยุทธ์ให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนการตลาดของเราสำหรับภาพยนตร์ที่กำลังจะมาถึง ตลาดมือถือ กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มขึ้นของกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของเรา และการเป็นหุ้นส่วนหลายปีนี้ทำให้เราเข้าถึงโลกไร้สายได้อย่างมหาศาล”

Juha Tiihonen ประธานและ CEO ของ Starcut กล่าวว่า “สำหรับ Starcut ข้อตกลงนายหน้าระหว่าง Nokia และ Universal Studios Consumer Products Group ถือเป็น

ก้าวสำคัญในการสร้างตัวเองให้เป็นผู้รวบรวมเนื้อหาระดับไฮเอนด์สำหรับบริการความบันเทิงบนมือถือเฉพาะเทอร์มินัล” “ในฐานะคู่สัญญาสำหรับหุ้นส่วนทั้งสอง Starcut จะดูแลการออกแบบ

เนื้อหาและการใช้งาน อำนวยความสะดวกในการหลอมรวมสื่อเคลื่อนที่และความบันเทิงที่ดีที่สุด และแสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะผู้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกของโทรคมนาคมเคลื่อนที่และความบันเทิง”

“ในขณะที่กระบวนทัศน์การบริโภคเนื้อหาเปลี่ยนไป การให้บริการด้านความบันเทิงบนมือถือ การทำงานร่วมกันของ Nokia กับ Universal Studios แสดงถึงโอกาสใหม่ ๆ สำหรับ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรศัพท์มือถือ ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่สามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีตราสินค้าแก่ลูกค้าได้” กล่าว Ilkka Raiskinen รองประธานฝ่ายแอพ

พลิเคชั่นและบริการ โทรศัพท์มือถือ Nokia “ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เช่น การส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรเจ็กต์นี้มอบเนื้อหาและบริการที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์มากมายให้แก่ผู้ใช้ ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจึงสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ Nokia ในการขยายและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานมือถือผ่านมาตรฐานแบบเปิด”

Club Nokia เป็นชุมชนออนไลน์และโปรแกรมความภักดีสำหรับเจ้าของโทรศัพท์ Nokia ปัจจุบันให้บริการแก่เจ้าของโทรศัพท์มือถือโนเกียในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย

แปซิฟิก คุณสามารถเข้าถึงเว็บ Club Nokia และบริการ WAP ได้เมื่อโทรศัพท์ Nokia ลงทะเบียนกับ Club Nokia แล้ว ในอนาคตอันใกล้ บริการ Club Nokia จะพร้อมให้บริการแก่เจ้าของโทรศัพท์ Nokia ทั่วโลก

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือ

และเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

Universal Studios Consumer Products Group เป็นส่วนหนึ่งของ Universal Pictures Franchise Development ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Universal Pictures

Universal Studios (www.universalstudios.com) เป็นส่วนหนึ่งของ CANAL + แผนกโทรทัศน์และภาพยนตร์ของ Vivendi Universal ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านสื่อและการสื่อสาร

Starcut ซึ่งตั้งอยู่ในฟินแลนด์เป็นผู้รวบรวมเนื้อหาความบันเทิงระดับพรีเมียมและผู้เผยแพร่สื่อบนมือถือที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์บันเทิงฮอลลีวูดที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก Starcut พัฒนา

บริการมือถือเกี่ยวกับภาพยนตร์และทีวีที่น่าสนใจโดยอิงจากเนื้อหาฮอลลีวูด Starcut ผสมผสานประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงและโทรศัพท์มือถือ เพื่อนำเสนอบริการเฉพาะเทอร์มินัลสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลก Starcut มีสถานที่ในเฮลซิงกิและลอสแองเจลิส