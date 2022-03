เกมส์ไฮโลออนไลน์ เว็บยิงปลา เว็บสโบเบ็ต

เกมส์ไฮโลออนไลน์ เดิมชื่อBCN Worldการพัฒนาครั้งใหญ่เนื่องจากตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงคาตาโลเนียประมาณ 60 ไมล์ ตอนนี้สามารถเป็นที่ตั้งของคาสิโนได้ถึงสองแห่งโดยมีMelco Crown Entertainment Limitedรายงานว่าแข่งขันกับHard Rock Internationalเพื่อขอใบอนุญาตการพนันดังกล่าวในขณะที่ที่สองกำลัง เป็นที่ต้องการของ Grupo Peralada บริษัทท้องถิ่น ร่วมกับGenting Groupยักษ์ ใหญ่ของมาเลเซีย

ตามรายงานจาก G3Newswire คาตาโลเนียเป็นบ้านของคาสิโนสี่แห่งแล้วในขณะที่ผู้ประกอบการด้านการพนันสำหรับนักท่องเที่ยวและสันทนาการที่มีศักยภาพซึ่งจำเป็นต้องฝากพันธบัตรมูลค่าประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์ตอนนี้ถูกกำหนดให้มอบให้เป็นเวลาสามเดือน ข้อเสนอการพัฒนาขั้นสุดท้ายของพวกเขา

G3Newswire อ้างถึง Josep Rull รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดินแดนและความยั่งยืนของเขตปกครองตนเอง ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมจำนวนมากในแผนเดิมสำหรับ Tourist And Recreation Complex โดยมีเวอร์ชันล่าสุดกล่าวถึงปัญหาส่วนใหญ่ที่นำมาสู่รัฐบาล ความสนใจจากสถาบันและสภาท้องถิ่น

มีรายงานว่าการก่อสร้าง Tourist And Recreation Complex มีกำหนดจะเริ่มในฤดูร้อนโดย Oriol Junqueras รองประธานเขตปกครองตนเองเปิดเผยว่าจะใช้เงินประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ในโครงการทั้งหมดแม้ว่ากิจกรรมการเล่นเกมจะครอบครองเพียง 4% ของทั้งหมด พื้นที่ชั้น

นอกจากนี้ รัฐบาลคาตาโลเนียยังได้เผยแพร่ผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ไปยังศูนย์การท่องเที่ยวและสันทนาการที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งดำเนินการโดย Universidad Rovila I Virgili De Tarragona รายงานการตรวจสอบพบว่าการพัฒนาสามารถสร้างงานโดยตรงประมาณ 12,000 ตำแหน่งและเห็นนักท่องเที่ยวใหม่มากถึง 5 ล้านคนที่มาเยือนพื้นที่ภายในปี 2019 ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติม 1.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในเศรษฐกิจท้องถิ่น

เกือบสองปีหลังจากประกาศแผนการสร้างคาสิโน Golden Mesa มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ ใกล้กายมอน รัฐโอคลาโฮมา ปรากฏว่าเผ่าชอว์นีกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักกิจการอินเดีย (BIA) ตามรายงานข่าวท้องถิ่นและเฉพาะกลุ่ม

ในประกาศเดือนพฤศจิกายนของความพร้อมใช้งานสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมคาสิโน Shawnee Tribe จาก BIA หน่วยงานระบุว่า “จากการประเมินสิ่งแวดล้อม (EA) สำหรับโครงการคาสิโน Shawnee Tribe ลงวันที่พฤศจิกายน 2016 ได้รับการพิจารณาแล้วว่าการกระทำที่เสนอจะไม่มี ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีคำชี้แจงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการเสนอให้ค้นหาว่าไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ (FONSI) เพื่อลงนามผู้ช่วยเลขาธิการสำนักกิจการอินเดีย” ขจัดอุปสรรคสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคาสิโนนอกระบบจอง

จากข้อมูลของIndianz.comแอปพลิเคชันคาสิโนที่น่าเชื่อถือมักต้องการคำชี้แจงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายและการเมือง

ภายใต้กระบวนการกำหนดสองส่วนที่ร่างโดยกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของอินเดีย (IGRA) ผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมายังคงต้องอนุมัติคาสิโนเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป Kaw Nation เป็นชนเผ่าเดียวในรัฐจนถึงตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จกับSouthwind Casino Braman ของพวกเขา – ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น Rock & Brews Casino Resort ในการเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้กับ Gene Simmons และ Paul Stanley จาก KISS rock and roll Fame

คาสิโน 42,309 ตารางฟุตมีแผนจะตั้งอยู่ประมาณ 3.5 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของGuymonในภูมิภาคขอทานของโอคลาโฮมากว่า 400 ไมล์จากสำนักงานใหญ่ของชนเผ่า

แม้ว่าขั้นตอนแรกของชนเผ่าชอว์นีจะใช้เวลาไม่ถึงสองปี แต่ก็มีข้อโต้แย้งและคัดค้านการย้ายดังกล่าว

State Sen. Bryce Marlatt พรรครีพับลิกันจาก Woodward เป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการตามรายงานวันที่ 6 มกราคมใน The Oklahoman “นี่จะเป็นแบบอย่างที่น่ากลัวโดยรัฐบาลกลางที่จะอนุญาตให้เล่นการพนันของชนเผ่าในดินแดนที่ชนเผ่าไม่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์” เขากล่าว “สิ่งนี้สามารถเปิดประตูคาสิโนและการลงทุนของชนเผ่าอื่น ๆ ในเกือบทุกมุมในโอคลาโฮมา การย้ายครั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับพลเมืองในขอทานเพราะความเจ็บป่วยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนของการพนัน”

ชนเผ่า Shawnee ไม่มีดินแดนในเขตอำนาจศาลของตัวเอง ดังนั้นในปี 2000 ส.ว. จิม อินโฮฟ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ได้สนับสนุนร่างกฎหมายเพื่อฟื้นฟูการเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลกลางของชนเผ่า และให้สิทธิ์พวกเขาในการยึดครองที่ดินนอกดินแดนของชนเผ่าอื่นในรัฐตราบเท่าที่ที่ดินมี จำเป็นต่อความผาสุกทางเศรษฐกิจของชนเผ่า

ความพยายามครั้งก่อนของชนเผ่าในการสร้างคาสิโนใกล้กับโอคลาโฮมาซิตีทำให้เกิดฟันเฟืองทางการเมืองและไม่ได้รับการอนุมัติ

แผน คาสิโน Golden Mesaเรียกหาร้านอาหารและบาร์พร้อมกับพื้นคาสิโนที่มี 600 สล็อตและโต๊ะเล่นเกม 8 โต๊ะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 100 เอเคอร์บนทางหลวงหมายเลข 54 จากการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2010 เท็กซัสเคาน์ตี้ซีทมีประชากร 11,442 และ 3- ห้องพักในโรงแรมระดับสตาร์มีราคาประมาณ 90 ดอลลาร์ต่อคืน

ฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่เข้ามาจะต้องอนุมัติการตัดสินใจสองส่วนภายใต้ IGRA ก่อนส่งปัญหากลับไปยังผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมา Mary Fallin เพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย Indianz.com รายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้พบกับทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนและหารือเกี่ยวกับปัญหาของอินเดียกับประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก มีรายงานว่าเธอเห็นด้วยกับคาสิโนนอกการจองของ Kaw Nation

ในฟลอริดามีรายงานว่าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ปฏิเสธญัตติที่สองที่ขอให้เขาพิจารณาคำตัดสินก่อนหน้านี้ที่ทำให้ Seminole Tribe Of Florida ได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอแบล็คแจ็คและเกมไพ่ “ฝากเงิน” อื่นๆ ในรัฐทางใต้จนถึงปี 2030

ตามรายงานจาก The News Service Of Florida ผู้พิพากษา Robert Hinkle จากศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางเหนือของฟลอริดาปฏิเสธการอุทธรณ์จาก Florida Department of Business And Professional Regulation ในเดือนธันวาคมและตอนนี้ได้ปฏิเสธคำร้องจากGretna Racingแล้ว ซึ่งดำเนินการห้องฝึกสุนัข parimutuel และสนามแข่งสุนัขใน Gadsden County

Seminole Tribe Of Florida ลงนามใน ข้อตกลงการเล่นเกม 20 ปีในปี 2010 ซึ่งให้สิทธิ์พิเศษในการดำเนินการสล็อตนอก Miami-Dade County และ Broward County ในขณะที่ให้สิทธิ์พิเศษห้าปีเกี่ยวกับเกมไพ่ “ฝากเงิน” ซึ่งเห็นผู้เล่นคาสิโน แข่งขันกับเจ้าบ้านซึ่งแตกต่างจากการแข่งขันแบบ “ฝาก เงิน” เช่นโป๊กเกอร์

เมื่อส่วน “ฝากเงิน” ห้าปีของข้อตกลงหมดอายุในปี 2558 ชนเผ่าพยายามเจรจาข้อตกลงใหม่ แต่ถูกสภานิติบัญญัติในแทลลาแฮสซีปฏิเสธถึงสองครั้งแม้จะได้เตรียมการกับริกสก็อตต์ผู้ว่าการพรรครีพับลิกัน จากนั้นได้ยื่นฟ้องโดยกล่าวหาว่ารัฐล้มเหลวในการเจรจาข้อตกลงใหม่โดย “สุจริต” และด้วยเหตุนี้จึงควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามปกติตลอดระยะเวลาที่กระชับ

ในการพิจารณาคดี 9 พฤศจิกายน Hinkle เห็นด้วยกับ Seminole Tribe Of Florida ซึ่งดำเนินการคาสิโนเจ็ดแห่งในฟลอริดารวมถึงSeminole Hard Rock Hotel And Casino HollywoodและSeminole Hard Rock Hotel And Casino Tampaว่าการอนุญาตเกม “ฝากเงิน” ของรัฐมี ทำให้เกิดข้อยกเว้นสำหรับส่วนกระชับส่วนห้าปีและสั่งให้ชนเผ่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการถวายเครื่องบูชาดังกล่าวต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2573

Gretna Racing ซึ่งดำเนินการโดยPoarch Band Of Creek Indianเป็นหนึ่งในห้องบัตร parimutuel จำนวนมากในรัฐที่ให้บริการเกมที่ “เล่นโดยผู้เล่น” และมีรายงานว่าการพิจารณาคดีของ Hinkle อาจทำให้อนาคตตกอยู่ในอันตราย

“การธนาคารของผู้เล่นทุกรูปแบบสามารถตีความได้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของ Gretna [Racing] ถูกดำเนินคดีทางอาญาและอาจถูกจำคุก” อ่านคำฟ้อง 15 ธันวาคมจากทนายความ David Romanik และ Marc Dunbar ซึ่งเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของ สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เมืองเล็ก ๆของGretna

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Hinkle ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งสองหน้าและเขียนว่า Gretna Racing ไม่มีสถานะในกรณีนี้และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเพราะจะไม่ได้รับผลกระทบ

“และแม้ว่า Gretna [Racing] อาจมีคุณสมบัติสำหรับการแทรกแซงที่อนุญาตในการสมัครในเวลาที่เหมาะสม [ซึ่งไม่ใช่] ข้อเสนอที่ชัดเจน แต่ฉันจะใช้ดุลยพินิจของฉันที่จะปฏิเสธการแทรกแซงในวันสุดท้ายนี้ทั้งที่ไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสม” Hinkle เขียน ในวันพุธ. “คำพิพากษาในกรณีนี้ไม่มีผลผูกพันกับ Gretna [Racing] และคำสั่งที่อธิบายคำพิพากษาจะมีผลในทางปฏิบัติเฉพาะในขอบเขตที่ศาลในอนาคตเห็นว่าการให้เหตุผลนั้นสามารถโน้มน้าวใจได้ ตามที่ Gretna [Racing] เชื่อ หากมีหลักฐานเพิ่มเติมที่จะโน้มน้าวให้ผู้พิพากษาได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป Gretna [Racing] จะสามารถนำเสนอหลักฐานได้หากผลประโยชน์ของตนเองกลายเป็นเรื่องของตุลาการหรือฝ่ายปกครอง กำลังดำเนินการ”

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง บริการข่าวของฟลอริดายังรายงานเพิ่มเติมว่า Gretna Racing ยังคงรอการตัดสินใจจากศาลฎีกาฟลอริดาเกี่ยวกับคดีความที่ยื่นหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐทางใต้ปฏิเสธที่จะให้ใบอนุญาตในการดำเนินการสล็อต

Gadsden County เป็นหนึ่งในแปดมณฑลในฟลอริดาพร้อมกับ Brevard County, Duval County, Hamilton County, Lee County, Palm Beach County, St Lucie County และ Washington County ที่เห็นผู้ลงคะแนนอนุมัติการลงประชามติในท้องถิ่นเพื่อให้มีช่องภายใน parimutuels แต่รัฐมี แย้งว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากสมาชิกสภานิติบัญญัติในแทลลาแฮสซี

คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษตอนเหนือและสกอตแลนด์ และคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสหราชอาณาจักร Victoria Gate Casinoจะเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017

คาสิโนที่จะเปิดในย่านช้อปปิ้งหรูของ Victoria Quarter ในเมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ โดยจะมีเครื่องสล็อต 140 เครื่อง เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 75 เครื่อง โต๊ะเกมสด 24 โต๊ะ และห้องโป๊กเกอร์สำหรับผู้เล่น 100 คน สามารถรองรับแขกได้ทั้งหมด 1,400 รายในศูนย์รวมความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง

หนังสือพิมพ์ The Yorkshire Evening Post รายงานในวันนี้ว่า Patrick Noakes ผู้อำนวยการสถานที่จัดงานกล่าวว่า “นี่คือตัวเปลี่ยนเกม ไม่ใช่แค่สำหรับแฟนคาสิโนแต่สำหรับทั้งเมือง Victoria Gate Casino จะเพิ่มความบันเทิง การรับประทานอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่หลากหลายของลีดส์ และจะให้บริการมากกว่าแค่การเล่นเกม สถานที่ที่แตกต่างกันสามแห่งของเรา – Live Bar, Curve และ V Restaurant – จะมีบทบาทสำคัญในนั้น

“Live Bar and Curve ดึงดูดความร่วมมือกับ Molson Coors และ Moët และ Chandon ในการจัดหาเมนูเครื่องดื่มคุณภาพเยี่ยม ในขณะที่ V Restaurant จะนำผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดมาเป็นหัวใจในการให้บริการ”

แหล่งข่าวได้อธิบายสถานที่ทั้งสามแห่งในแง่ที่เร่าร้อนโดยสังเกตว่า Live Bar จะเป็นศูนย์กลางทางสังคมของคาสิโนที่นำเสนอหน้าจอที่ล้ำสมัยแบบติดผนังพร้อมกิจกรรมกีฬาสด V Restaurant อธิบายว่าเป็นบราสเซอรี่แบบเป็นกันเองที่มีรายการไวน์คุณภาพสูงและเมนูอาหารที่เน้นที่วัตถุดิบในท้องถิ่น ในขณะที่ Curve มองเห็นพื้นคาสิโนและให้บริการคราฟต์เบียร์และแชมเปญตลอดจนเมนูหมุนเวียน

นายโนคส์ยังกล่าวอีกว่า “ลีดส์ไม่เคยเห็นสถานบันเทิงแบบนี้มาก่อน เราไม่สามารถรอให้ผู้คนก้าวผ่านประตูและเห็นพื้นที่ที่งดงามด้วยตัวมันเอง” เขาเสริมว่า “รายละเอียดเพิ่มเติมของงานเปิดตัวที่เปล่งประกายของคาสิโนจะถูกเปิดเผยใกล้เวลา [เปิด]”

เมื่อต้นเดือน ที่ผ่าน มา มีรายงานว่ามากกว่า 1,000 คนได้สมัครงานในสถานที่เล่นเกมที่เสนองาน 205 ตำแหน่ง พนักงาน 35 คนในอนาคตที่ถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนเจ้ามือ/ตัวแทนจำหน่าย กำลังว่างงาน หลักสูตรการฝึกอบรมจัดทำโดย Blackpool และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย Fylde

ปลายเดือนธันวาคม มีรายงานว่าLeanne McKenna ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า McKenna เข้ามารับตำแหน่งด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในราชนาวีไปจนถึง Strategic Brand Manager ที่ Asda Stores Limited

Global Gaming Ventures (Development) Limitedจะดำเนินการคาสิโน ซึ่ง McKenna กล่าวว่า “Victoria Gate Casino จะแตกต่างจากที่ลีดส์เคยเห็นมาก่อน” McKenna กล่าว “มันเป็นมากกว่าคาสิโน มันจะมีทุกอย่างตั้งแต่การรับประทานอาหารและความบันเทิงไปจนถึงการเล่นเกมและการแข่งขันกีฬา รวมไปถึงบาร์ที่แตกต่างกันสองแห่งที่เรามั่นใจว่าจะได้รับความนิยมจากลูกค้า จะมีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเล่นเกมตัวยงเพื่อสนุกกับมัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ และผมสนับสนุนให้ทุกคนก้าวผ่านประตูเข้ามาและมองเห็นด้วยตาตนเอง”

Victoria Gate Casino ดำเนินการโดย Global Gaming Ventures (GGV) ภายใต้ใบอนุญาตที่มอบให้โดยสภาเมืองลีดส์ในปี 2013 สภาได้รับอำนาจในการมอบใบอนุญาตคาสิโนขนาดใหญ่หลังจากประสบความสำเร็จในการประมูลรัฐบาลในปี 2549 GGV เป็นของเอกชนและ ควบคุมโดยผู้ประกอบการคาสิโนชาวอังกฤษสองคนและได้รับทุนจากบริษัทไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำของสหรัฐ

สถานที่แข่งม้าพันธุ์ดี Chelmsford City Racecourse ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเอสเซกซ์ประเทศอังกฤษได้รับไฟเขียวให้เปิดคาสิโนตลอดทั้งคืน ตามรายงานของEssexLive

สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ Chelmsford ได้รับการอนุมัติเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคมโดยสภาเมือง Chelmsford ทำให้เป็นคาสิโนแห่งแรกของเมือง สภายังอนุมัติสถานที่จัดการแข่งขันสำหรับคอนเสิร์ตกลางแจ้งสิบครั้งในปีนี้

คาสิโนจะตั้งอยู่ในอาคารอัฒจรรย์ห้าชั้นที่ยังไม่ได้สร้างและใช้พื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตรบนชั้นหนึ่งของบ้านใหม่ และยังมีบาร์อีกด้วย ประมาณสองในสามของพื้นที่ภายในแทร็กจะถูกใช้สำหรับคอนเสิร์ตกลางแจ้ง การดำเนินการตามข้อเสนอทั้งสองจะสอดคล้องกับศูนย์แสดงสถานที่แห่งใหม่ที่สนามแข่งซึ่งจะมีพื้นที่ออกกำลังกายและที่นั่งริมระเบียงเพื่อรองรับผู้ชม 7,000 คน

คาสิโนใหม่และคอนเสิร์ตได้รับการอนุมัติโดยสภาแม้จะมีสภาตำบลในท้องถิ่นรวมทั้ง Black Notley, Felsted และ Great Notley ความกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง, ที่จอดรถ, การจราจรที่เพิ่มขึ้นและชั่วโมงการทำงาน อย่างไรก็ตาม ในรายงาน เดวิด กรีน ผู้อำนวยการของชุมชนที่ยั่งยืนของสภาเชล์มสฟอร์ด กล่าวถึงข้อกังวลที่ระบุว่าเนื่องจากสถานที่และระยะห่างของสถานที่จากทรัพย์สินที่อยู่อาศัย ไม่มีเหตุผลใดที่จะจำกัดชั่วโมงการใช้คาสิโน ”

กรีนยังยืนยันในรายงานของเขาด้วยว่าดนตรีสดจะไม่ได้รับอนุญาตหลังเวลา 23.30 น. แต่จะไม่มีการจำกัดเวลาในการจัดคอนเสิร์ต เกี่ยวกับการจอดรถและปัญหาการจราจรของสภา กรีนกล่าวในรายงานของเขาว่า “หน่วยงานทางหลวงเอสเซกซ์เคาน์ตี้เคาน์ตี้มีเนื้อหาที่การเข้าถึงยานพาหนะและพื้นที่จอดรถมีความปลอดภัยและเพียงพอที่จะให้บริการสถานที่นี้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตกลางแจ้ง แต่ได้แนะนำว่าข้อมูลเพิ่มเติม จำเป็นสำหรับการจัดการจราจรในแต่ละเหตุการณ์” สำนักข่าวระบุ

เดิมชื่อสนามแข่งม้า Great Leighs สนามแข่งม้านี้เป็นเจ้าของโดยBetfred เจ้ามือรับแทง จาก สหราชอาณาจักรซึ่งเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าโครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานได้มากถึง 100 ตำแหน่ง ตามรายงาน

ในขณะที่มันยังคงก่อสร้างโครงการ MGM Springfield มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ในตอนกลางของแมสซาชูเซตส์ผู้ดำเนินการคาสิโนชาวอเมริกันMGM Resorts Internationalได้เรียกร้องให้ชนเผ่าที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนคู่แข่งที่กำลังวางแผนสำหรับคอนเนตทิคัตในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเผยแพร่การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้พวกเขาเลือกไซต์ในตะวันออก วินด์เซอร์ หรือ วินด์เซอร์ ล็อคส์

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Hartford Courant วันศุกร์เห็น MMCT Venture ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของMohegan Tribal Gaming AuthorityและMashantucket Pequot Tribal Nationทำให้สถานที่สำหรับคาสิโนคอนเนตทิคัตเหนือที่ต้องการแคบลงหลังจากกำจัดข้อเสนอจากชุมชนตะวันออก ฮาร์ตฟอร์ด ฮาร์ตฟอร์ด และเซาท์วินด์เซอร์

“MMCT Venture ระบุว่าการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของพวกเขา และเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและระดับท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะเห็นการศึกษาโดยตรง” Alan Feldman รองประธานบริหารฝ่ายกิจการรัฐบาลและอุตสาหกรรมระดับโลกของ Las MGM Resorts International ซึ่งตั้งอยู่ในเวกัสบอกกับหนังสือพิมพ์ “ชุมชนไม่ควรเจรจาในที่มืด และสาธารณะไม่ควรอยู่ในความมืด”

เนื่องจากจะเปิดในฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 โดยมีสล็อต 3,000 ช่องพร้อมโต๊ะเกม 75 โต๊ะMGM Springfieldตั้งอยู่ห่างจาก ชุมชน คอนเนตทิคัต ทางเหนือ ของ East Windsor และ Windsor Locks เพียง 15 ไมล์ ในขณะที่ South Windsor ที่ถูกปฏิเสธอยู่ห่างออกไป 19 ไมล์ ฮาร์ตฟอร์ดและอีสต์ฮาร์ตฟอร์ดซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 30 ไมล์

ในส่วนของ MMCT Venture มีรายงานว่ากำลังพิจารณาว่าจะเลือกไซต์ใดมานานกว่าหนึ่งปี และได้ดำเนินการยื่นข้อเสนอไปแล้วสองรอบแล้ว คาสิโนที่วางแผนไว้ยังคงต้องการการอนุมัติทางกฎหมายเมื่อสถานที่ถูกเลือกในที่สุดแม้ว่า Mashantucket Pequot Tribal Nation และ Mohegan Tribal Gaming Authority ยังคงหวังว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เปิดให้บริการในช่วงเวลาเดียวกับ MGM Springfield

“MGM Resorts International ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการหันเหความสนใจจากจุดเดียวที่สำคัญจริงๆ ถ้า MGM Resorts International ชนะ Connecticut ก็แพ้” Andrew Doba จาก MMCT Venture กล่าวกับ Hartford Courant “ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ”

Mohegan Tribal Gaming Authority ดำเนินการ คาสิโน Mohegan Sun ขนาดยักษ์ ในคอนเนตทิคัตตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ Mashantucket Pequot Tribal Nation รับผิดชอบFoxwoods Resort Casino ที่อยู่ใกล้เคียง และทั้งสองรายงานก่อนหน้านี้ว่าการร่วมทุนในพื้นที่ Hartford จะทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันการแข่งขัน ภัยคุกคามจาก MGM Springfield ที่กำลังจะมา

“MGM Resorts International รู้ดีว่าสองเมืองที่เหลือภายใต้การพิจารณาจะส่งผลเสียต่อผลกำไร” Doba กล่าวกับหนังสือพิมพ์

MGM Resorts International ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อท้าทายกฎหมายคอนเนตทิคัตที่อนุญาตให้ MMCT Venture และไม่มีใครเลือกไซต์สำหรับคาสิโนที่วางแผนไว้ ซึ่งจะเป็นเพียงสถานที่ที่สามใน Class III ในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือขนาดเล็ก และ ก่อนหน้านี้วิพากษ์วิจารณ์ชนเผ่าว่า “ขาดความโปร่งใส” ในการไล่ตามสถานที่ที่เป็นไปได้

รายงานเมื่อวันจันทร์เห็นเฟลด์แมนประกาศอีกครั้งว่าผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ MGM Resorts International ได้ข้อสรุปว่า “คอนเนตทิคัตตะวันตกเฉียงใต้เป็นสถานที่ที่จะส่งผลให้เกิดการสร้างงานเพิ่มขึ้นมากมายและการเพิ่มรายได้อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าที่จะเป็นคาสิโนใน คอนเนตทิคัตตอนเหนือตอนกลาง”

อย่างไรก็ตาม Doba บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า MGM Resorts International ต้องการให้คาสิโนที่วางแผนไว้ของ MMCT Venture ตั้งอยู่ในคอนเนตทิคัตตะวันตกเฉียงใต้ “เพราะมันไกลจากคาสิโนพันล้านดอลลาร์ในแมสซาชูเซตส์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ใช่เพราะมันดีสำหรับเศรษฐกิจของรัฐ”

บริษัทเกมออนไลน์และเกมบนบกของแคนาดาAmaya Gaming เกมส์ไฮโลออนไลน์ ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้สรุปข้อตกลงกับ Isai Scheinberg และ Mark ลูกชายของเขามากกว่า 197.7 ล้านในการจ่ายเงินรอตัดบัญชีที่พวกเขาค้างชำระให้กับครอบครัว ข้อตกลงบรรลุผลทันเวลาก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่กำหนดสำหรับการชำระเงินที่เหลือทั้งหมดที่เกิดจากการขายRational Group LTD

Scheinbergs เป็นผู้ก่อตั้งโป๊กเกอร์และแพลตฟอร์มการพนันยอดนิยมPokerStarsและFull Tilt Pokerซึ่งจดทะเบียนภายใต้ Rational Group Company บริษัทและสองแพลตฟอร์มหลักถูกขายในปี 2557ให้กับ Amaya ซึ่งตกลงที่จะจ่ายเงินรวม 4.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อดังกล่าว ตามข้อตกลง Amaya จ่ายเงินล่วงหน้า 4.5 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ส่วนที่เหลือ (400 ล้านดอลลาร์) ตกลงที่จะจ่ายไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์2017

เมื่อสองเดือนที่แล้ว Amaya ประกาศว่าพวกเขามีเงินสดติดค้างอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเงินสด ขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาทางเลือกอื่นเพื่อรวบรวมส่วนที่เหลือ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดของพวกเขา หนี้ที่เหลือเพิ่งตกลงที่จะชำระจากกองทุนที่ไม่จำกัดของบริษัทและรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อบรรลุข้อตกลง Scheinbergs ต้องตกลงที่จะไม่บังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อบังคับให้ Amaya ชำระหนี้ผ่าน “ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์” ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการออกหุ้น ในการแสดงท่าทางตอบแทน Amaya ได้ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าเป็นเวลาสามเดือนล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยไม่สามารถขอคืนเงินได้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา

ข้อตกลงใหม่นี้เป็นหนึ่งในข่าวเชิงบวกไม่กี่ข้อสำหรับ Amaya เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างแย่ระหว่างที่อดีต CEO ของพวกเขา Baazov ถูกตั้งข้อหาแชร์ความลับทางการค้าโดยใช้ข้อมูลวงในกับพี่ชายของเขาและถูกบังคับให้ลาออกดังนั้นจึงบดบังความสำเร็จของพวกเขา การได้มา

2017 อาจเป็นปีที่รัฐจอร์เจียรับรองเกมคาสิโนและการแข่งรถ pari-mutuel อย่างถูกกฎหมายในที่สุด ผู้เสนอกิจกรรมทั้งสองกำลังทำงานร่วมกันโดยหวังว่าจะผลักดันกฎหมายให้เป็นจริง

แนวร่วมการแข่งม้าของจอร์เจียได้พยายามมาหลายปีแล้วที่จะเห็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการเดิมพันแบบ pari-mutuel ปรากฏบนบัตรลงคะแนนเพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าควรอนุญาตให้กิจกรรมดังกล่าวในรัฐหรือไม่ เซสชั่นกฎหมายใหม่เริ่มในวันที่ 9 มกราคมและจะมีการพยายามบังคับใช้กฎหมายใหม่ – คราวนี้มีคาสิโนมากถึงห้าแห่งที่จะได้รับอนุญาตในเมืองพร้อมกับแรซิโน

ในอดีต ความพยายามรับรองการเดิมพันแบบ pari-mutuel ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างการแข่งม้ากับการเกษตร ผู้เสนอรู้สึกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเพาะพันธุ์และการฝึกอบรมจะช่วยรัฐ ความจริงที่ว่าพวกเขาหวังว่าจะผลักดันฝ่ายตรงข้ามให้อยู่เคียงข้าง สตีเวน เครน ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มการแข่งม้าของจอร์เจียกล่าวว่ากลุ่มนี้รู้สึกว่าด้วยตัวของมันเอง การแข่งม้าไม่ได้ให้รายได้จากภาษีเพียงพอ แต่ด้วยการเล่นเกมสไตล์รีสอร์ท เพียงพอแล้วที่จะได้เห็นการเพิ่มขึ้นทั่วทั้งรัฐ

ทุนการศึกษา Hope of the State ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เคยให้ทุน 100% ของค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตอนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเพียง 70% เท่านั้นเนื่องจากมีเงินทุนต่ำ ทุนการศึกษาได้รับทุนจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มจำนวนแต่ตอนนี้ไม่พอจ่ายเต็มราคาอย่างที่รัฐอยากทำอีก

สำหรับปี 2560 ข้อเสนอทางกฎหมายสำหรับรัฐรวมถึงข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปีหน้าเพื่อดูรูปแบบใหม่ของการพนันที่ถูกกฎหมาย หากการแก้ไขได้รับการอนุมัติ รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ลงคะแนนในท้องถิ่นในการลงคะแนนเสียงครั้งต่อไปเพื่อให้สามารถดำเนินการคาสิโนหรือสนามแข่งม้าได้ เมื่อตกลงกันในท้องที่แล้ว เคาน์ตีหรือเมืองก็จะต้องยื่นขอใบอนุญาต หนึ่งในหกรายการที่จะมีจำหน่ายในรัฐ

จะมีการสร้างใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหากเพื่อร่างใบอนุญาตที่มีอยู่ ซึ่งสถานที่สามารถตั้งอยู่ได้ และการลงทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการต้องการ เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขกว้างๆ แล้ว รัฐจะอนุญาตให้มีคาสิโนห้าแห่งและสนามแข่งหนึ่งสนาม คาสิโนสไตล์รีสอร์ทอาจตั้งอยู่ในรัศมี 25 ไมล์ของสนามบินนานาชาติ Hartsfield-Jackson ในแอตแลนตา โดยลงทุนไม่น้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในทรัพย์สิน

ใบอนุญาตรองสี่ใบจะได้รับอนุญาต แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในรัศมี 50 ไมล์ของคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตหลัก ต้องลงทุน 250 ล้านเหรียญขึ้นไปในอสังหาริมทรัพย์ ใบอนุญาตสำหรับสนามแข่งม้าจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์

เท่าที่เครนมีความเกี่ยวข้อง สนามแข่งจะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่แอตแลนต้า เครนกล่าวว่ากลุ่ม pari-mutuel ได้จินตนาการถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกที่มีทางเดินยกระดับรอบสนามแข่ง ย่านที่อยู่อาศัยและแหล่งบันเทิง พื้นที่ในสนามที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และอื่นๆ

หลังจากก่อสร้างน้อยกว่าหนึ่งปีGreat Canadian Gaming Corporationได้ประกาศว่าคาสิโนใหม่แห่งแรกสำหรับจังหวัดออนแทรีโอจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้โดยเสนอสล็อต 450 ที่เลือกสรรพร้อมกับโต๊ะเกม 18 โต๊ะและพื้นที่เกมผสมวีไอพี

คาสิโน Shorelines Casino Bellevilleมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ซึ่งตั้งให้มีพื้นที่ลานบ้าน เวทีเล็กๆ สำหรับการแสดงสด เลานจ์ และร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แก้วทั้งหมดพร้อมวิวภายนอก จะต้อนรับผู้เล่นคนแรกตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันพุธถัดมา พิธีพิเศษที่มีการแสดงสดที่หลากหลายพร้อมทั้งแจกของรางวัลและโปรโมชั่นที่ระลึก

“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเกี่ยวกับการเปิดตัวของ Shorelines Casino Belleville และรู้สึกตื่นเต้นที่จะแสดงความบันเทิง การเล่นเกมและการรับประทานอาหารที่ดีที่สุดที่แบรนด์ Shorelines Casino จะนำเสนอในตลาดระดับภูมิภาค” Craig DeMarta รองประธานฝ่ายปฏิบัติการฝั่งตะวันออกของแวนคูเวอร์ กล่าว – จาก Great Canadian Gaming Corporation

ผู้ ประกอบการ ชาวแคนาดาผ่านทางบริษัทในเครือ Ontario Gaming East Limited Partnership ใช้เงินไปประมาณ 38.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนปี 2015 เพื่อซื้อชุดเกมฝั่งตะวันออกสำหรับ ออนแทรี โอจาก Ontario Lottery And Gaming Corporation สิ่งนี้ทำให้บริษัทมีสิทธิ์ในการดำเนินงานสล็อต Shorelines ที่โรงงาน Kawartha Downsใกล้ Peterborough และคาสิโน Shorelines พันเกาะใน Gananoque พร้อมกับอนุญาตให้สร้างคาสิโนใหม่สำหรับพื้นที่รอบเมืองBelleville

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในฐานะที่จะเปิดสถานบันเทิงการเล่นเกมขนาดนี้ในออนแทรีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาคาสิโนสุดท้ายที่เปิดในจังหวัดเมื่อสิบปีก่อน DeMarta กล่าว “ในฐานะบริษัทที่มีประสบการณ์การเล่นเกมมากกว่า 30 ปี เรามั่นใจในความสามารถของเราในการสร้างและมอบประสบการณ์ความบันเทิงโดยรวมที่ยอดเยี่ยม”

ในความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องการพนัน Great Canadian Gaming Corporation อธิบายว่า Shorelines Casino Belleville จะเสนอ PlaySmart Center แบบโต้ตอบเพิ่มเติม เป็นครั้งแรกในออนแทรีโอและเนื่องจากดำเนินการร่วมกับสภาความรับผิดชอบการพนันที่เป็นอิสระและไม่แสวงหาผลกำไร พื้นที่นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ข้อมูลและการสนับสนุนแก่ผู้เล่นมากกว่าปกติผ่านทางโบรชัวร์และป้ายแบบคงที่

“มันจะเป็นที่แรกในออนแทรีโอ” Andy LaCroix กรรมการบริหาร Ontario East ของ Great Canadian Gaming Corporation กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Belleville Intelligencer “ตอนนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่นใด อันนี้โต้ตอบกับจอแสดงผลมากขึ้น เป็นแบรนด์แรกในจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้โบรชัวร์และใบปลิว [แต่] จะมีโทรทัศน์และพ็อดแบบโต้ตอบ”

เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการเป็นเจ้าภาพคาสิโน Shorelines Casino Belleville ขนาด 48,000 ตารางฟุต เมืองที่มีประชากร 93,000 คนรายงานว่าเนื่องจากจะได้รับ 5.25% เปอร์เซ็นต์ของ 49 ล้านดอลลาร์แรกที่สร้างขึ้นจากเกมอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ 4% ของรายรับจากการเล่นเกมบนโต๊ะเพื่อใช้จ่ายตามที่เห็นสมควร

“เป็นเรื่องดีสำหรับการจ้างงานและองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ” ทาโซ คริสโตเฟอร์ นายกเทศมนตรีเมืองเบลล์วิลล์ กล่าวกับ The Belleville Intelligencer “มันน่าสนใจที่จะได้รับเช็คครั้งแรกของเรา [เรา] รอคอยที่จะสิ้นเดือนเมษายนเพื่อรับเช็คครั้งแรกของเรา”

Lakeside Hotel & Casinoในออสซีโอลาจะมีเจ้าของใหม่ในไม่ช้าหลังจากที่ หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของ ไอโอวาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังที่เห็นและได้ยินทาง วิทยุไอโอวา

การขายซึ่งตามที่ Brian Ohorilko ผู้ดูแลคณะกรรมการการแข่งรถและการเล่นเกมของไอโอวาเกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่เปิดใช้งานอยู่แล้วในคาสิโนไอโอวาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ Ohorilko กล่าวว่า “บริษัท Z Capital ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้เคยเป็นเจ้าของบริษัทประมาณ 40% ก่อนหน้านี้ มีการประกาศธุรกรรมเมื่อไม่กี่เดือนก่อนว่า Z Cap จะซื้อหุ้นทั้งหมด” ตามรายงาน

นักลงทุนในAffinity Gaming LLCซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส ซึ่งนอกจาก Lakeside แล้วยังมีคาสิโน 11 แห่งใน 4 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา ได้ซื้อหุ้นที่ค้างชำระ ตามที่ Ohorilko ในขณะที่ส่วนหนึ่งของคาสิโนเป็นเจ้าของโดย Z Capitalแล้ว การเข้าซื้อกิจการจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดย Racing and Gaming Commission เขากล่าวว่าการซื้อส่งผลให้เกิดกลุ่มความเป็นเจ้าของใหม่ ซึ่งผ่านการตรวจสอบประวัติค่าคอมมิชชันการเล่นเกมเพื่อเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลง

ตามรายงาน Ohorilko กล่าวว่าเขาไม่ได้คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ และ “พวกเขามุ่งมั่นที่จะพยายามทำให้ทรัพย์สินนั้นดีขึ้นเล็กน้อย ดังนั้นจึงเป็นข่าวดีทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้รายจ่ายฝ่ายทุน คุณสมบัติของไอโอวา” เขาเสริมว่าการขายได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานกำกับดูแลในโคโลราโดและมิสซูรีแล้ว และบริษัทคาดว่าจะได้รับการพยักหน้ารับจากหน่วยงานกำกับดูแลในเนวาดาในสัปดาห์นี้ Ohorilko กล่าวว่า “ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ฉันคาดว่าจะเป็นทางการ” ตามรายงาน

Affinity Gaming LLC ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ในฐานะบริษัทให้บริการสล็อตก่อนที่จะเปิดคาสิโนแห่งแรกในทศวรรษต่อมา

นอกจากโรงแรมและคาสิโนริมทะเลสาบในออสซีโอลาแล้ว ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการ คาสิโน St Jo Frontier ของ รัฐมิสซูรีและคาสิโนมาร์ค ทเวน และ ทรัพย์สินใน เนวาดารวมถึงโรงแรมและคาสิโนซิลเวอร์เซเว่นส์ ซึ่งเดิมคือโรงแรมและคาสิโนของ Terrible; Whiskey Pete’s Hotel and Casino, Primm Valley Resort and Casino, คาสิโน Rail City; และที่ใหญ่ที่สุดคือรีสอร์ทแอนด์คาสิโนของบัฟฟาโลบิลในสปาร์กส์ สถานที่ให้บริการสามแห่งในโคโลราโด ของบริษัท ตั้งอยู่ในเมืองแบล็กฮอว์กและรวมถึงคาสิโน Golden Gulch, Golden Gates และ Mardi Gras

ในมาเก๊ามีรายงานว่าคนงานคาสิโนประมาณ 200 คนจัดงานสาธิตในวันจันทร์ที่เรียกร้องให้ขึ้นค่าแรง 5% และออกกฎหมายที่อนุญาตให้สหภาพการค้าเรียกนัดหยุดงานและเป็นตัวแทนของสมาชิกได้ดีขึ้น

ตามรายงานจาก GGRAsia การชุมนุมจัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเล่นเกมของ New Macau ในความพยายามที่จะบังคับให้รัฐบาลเรียกผู้ประกอบการคาสิโนเพื่อให้พนักงานจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

“เรากำลังเรียกร้องให้ปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเล่นเกมโต๊ะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานคาสิโนที่เหลือด้วย” Cloee Chao ประธานผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเกมของ New Macau กล่าวกับ GGRAsia

Chao รายงานว่าสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มนักเคลื่อนไหวของเธอเป็นเจ้ามือหรือผู้ดูแลคาสิโนกับกลุ่มที่ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลเมื่อสองเดือนก่อนเพื่อเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อในท้องถิ่น โดยอ้างตัวเลขอย่างเป็นทางการจากบริการสถิติและการสำรวจสำมะโนของเมือง เธอประกาศว่าดัชนีราคาผู้บริโภคคอมโพสิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.56% เมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ในขณะที่มีเพียง Sands China Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของLas Vegas Sands Corporationและ ดำเนินกิจการโรงแรม The Venetian Macao Resort , Sands Macao , The Parisian MacaoและSands Cotai Centralได้ประกาศขึ้นค่าจ้างแล้ว

“เรากำลังแสดงให้เห็นในขณะนี้ เพราะเดือนนี้เป็นช่วงที่บริษัทเกมสรุปรายได้ตลอดทั้งปี [ปฏิทินก่อนหน้า] และโดยปกติแล้ว หากพวกเขามีแผนที่จะขึ้นเงินเดือน พวกเขาจะประกาศในช่วงเวลาของ Chinese New ปี” เจ้าบอก GGRAsia “เราจะรวบรวมลายเซ็นจากสมาชิกพนักงานเล่นเกมของเราเพื่อสนับสนุนการเรียกขึ้นค่าจ้างอีกครั้ง หากเรายังไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังตรุษจีน เราจะเริ่มดำเนินการที่ใหญ่กว่าด้วยซ้ำ สิ่งที่เราหมายถึงการกระทำที่ใหญ่กว่านี้คือเราอาจแสดงการโทรของเราผ่านการสาธิตที่คาสิโน”

Chao ประกาศว่ากลุ่มของเธอยังเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมของสหภาพแรงงานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติท้องถิ่น Au Kam San และ Antonio Ng Kuok Cheong แม้ว่ามาเก๊าจะให้อิสระแก่ผู้คนในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานและถอนแรงงานของตนในกรณีที่เกิดข้อพิพาท แต่ก็ยังไม่มีการออกกฎหมายที่รับรองได้ว่าคนงานมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการเจรจากับนายจ้างของตน

GGRAsia รายงานว่าสมาคมพนักงาน Macau Gaming Enterprises ซึ่งสังกัดสหพันธ์สหภาพการค้ามาเก๊าที่มีอิทธิพลได้เข้าร่วมการเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงสำหรับคนงานคาสิโนของเมือง ในงานวันจันทร์ที่แยกออกมา Choi Kam Fu ผู้อำนวยการทั่วไปของกลุ่ม ได้บอกกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ Teledifusao De Macau ว่าสหภาพของเขาถูกกำหนดให้เสนอให้ขึ้นเงินเดือน 5% ถึง 7% สำหรับปี 2017

“ในขณะที่อุตสาหกรรมเกมมีเสถียรภาพ เราคิดว่ามีเงื่อนไขสำหรับคาสิโนในการปรับ [เงินเดือนของพนักงาน] เพื่อให้ครอบคลุมอัตราเงินเฟ้อ” ชอยบอกกับ Teledifusao De Macau

หลังจากลาออกจากตำแหน่งประธานของ Crown Resorts ในปี 2558 James Packer กลับมาสู่ตำแหน่งผู้นำก่อนหน้านี้ภายในบริษัท มีการประกาศออกมาว่า Robert Rankin ได้ลาออกจากตำแหน่งในฐานะส่วนหนึ่งของการปรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในบริษัท Rankin จะถูกแทนที่โดย John Alexander รองประธานคนปัจจุบันในวันที่ 1 กุมภาพันธ์

Rankin จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาว่าเขาชอบโอกาสที่จะแนะนำบริษัทในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Rankin กล่าวเพิ่มเติมว่าขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาสำหรับ Crown Resorts จะเน้นไปที่ทรัพย์สินที่โดดเด่นของออสเตรเลียมากขึ้นและจะนำโดย Alexander พร้อมทีมงานที่แข็งแกร่งมาก

Alexander จะยังคงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจการพนันออนไลน์ของบริษัท การดำเนินงานระดับวีไอพี และทรัพย์สินของโรงแรมระดับ 6 ดาวใน Barangaroo ที่กำลังจะมีขึ้น ตามที่ Alexander, Crown Resortsเป็นบริษัทด้านความบันเทิงชั้นนำของออสเตรเลียและพวกเขาจะยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถมอบสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการระดับโลกให้กับลูกค้าและแขกได้

ในปี 2558 Crown ได้รับผลประโยชน์ 60% ในผู้ให้บริการเกมโซเชียลออนไลน์ DGN Games LLC (DGN) ของเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ด้วยมูลค่า 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และลงทุนอีก 5 ล้านดอลลาร์เพื่อการเติบโตของบริษัทตั้งแต่นั้นมา

Alexander ขอบคุณคณะกรรมการของ Crown Resorts ที่ให้การสนับสนุนและกล่าวว่าเขาตั้งตารอที่จะได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะเติบโตและสร้างมูลค่าต่อไป